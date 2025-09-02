Die besten KI-Agenten für die Datenanalyse für intelligentere Erkenntnisse

🔎 Wussten Sie schon? 90 % der weltweiten Daten wurden in nur zwei Jahren zwischen 2022 und 2024 erstellt, und für 2025 wurde ein weiterer Anstieg um 150 % erwartet. Das ist nicht nur eine Statistik – es ist ein Weckruf.

Jede Sekunde generieren Business, Benutzerdefinierte Kunden und Systeme riesige Datenmengen. Ohne die richtigen tools sind diese Daten jedoch nur Rauschen. Herkömmliche Datenanalysemethoden haben Mühe, Schritt zu halten, und verwandeln Erkenntnisse in Engpässe statt in Durchbrüche.

KI-Agenten für die Datenanalyse verändern die Spielregeln. Sie automatisieren mühsame Aufgaben, identifizieren Muster und verwandeln Rohdaten in verwertbare Informationen – damit Sie schneller intelligentere Entscheidungen treffen können. Lesen Sie weiter und entdecken Sie die besten KI-gestützten Tools, die die Datenanalyse revolutionieren.

Die besten KI-Agenten für die Datenanalyse auf einen Blick

Worauf sollten Sie bei KI-Agenten für die Datenanalyse achten?

🔎 Wussten Sie schon? KI-Agenten werden voraussichtlich über 80 % der Datenanalyseaufgaben in großen Enterprise übernehmen – gegenüber nur 20 % im Jahr 2021. Das ist eine Vervierfachung in nur wenigen Jahren!

KI-Agenten für die Datenanalyse sind fortschrittliche Multi-Agenten-Systeme, die auf maschinellem Lernen (ML), großen Sprachmodellen (LLMs) und natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) basieren, um große Mengen an Rohdatenströmen in Echtzeit-Einblicke mit Vorhersagekraft umzuwandeln.

Aber nicht alle KI-gestützten Big-Data-tools bieten denselben Wert. Wenn Sie Ihre Investition maximieren möchten, sollten Sie sich auf folgende Schlüssel-Aspekte konzentrieren:

Echtzeit-Erkenntnisse: Entscheiden Sie sich für einen KI-Agenten, der die manuelle Datenverarbeitung automatisiert und Live-Updates bereitstellt. Dies ist insbesondere in den Bereichen Finanzen, Cybersicherheit und E-Commerce erforderlich, wo schon eine Sekunde Verzögerung Millionenverluste bedeuten kann

Integration von Daten aus mehreren Quellen: Brechen Sie Datensilos auf. Die besten KI-Agenten beziehen Informationen aus mehreren Datenquellen, wie Cloud-Datenbanken, CRMs, BI-Tools und APIs, und bieten Ihnen so einen 360°-Zugriff auf Daten

erweiterte Datenvisualisierung:* Erleben Sie Daten wie nie zuvor! KI-gestützte Dashboards verwandeln Rohdaten und Text in interaktive Diagramme, Heatmaps und Berichte. So wird die quantitative und qualitative Datenanalyse zum Kinderspiel

NLP-Funktionen: Führen Sie komplexe Analyse-Aufgaben mit einfachen Abfragen in natürlicher Sprache aus. Stellen Sie Fragen in einfachem Englisch („Wie war unser Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal?“) und erhalten Sie sofortige, menschenähnliche Antworten, ohne dass Code erforderlich ist

Skalierbarkeit: Analysieren Sie Tausende (oder Milliarden) von Datenpunkten! Wählen Sie einen KI-Agenten, der sich an das Wachstum Ihres Geschäfts anpasst, ähnlich wie die Infrastruktur von Amazon, die täglich Analysieren Sie Tausende (oder Milliarden) von Datenpunkten! Wählen Sie einen KI-Agenten, der sich an das Wachstum Ihres Geschäfts anpasst, ähnlich wie die Infrastruktur von Amazon, die täglich 12 Millionen Reihenfolgen verarbeitet

predictive Analytics: *Gehen Sie über historische Verkaufsdaten hinaus! Die besten /AI-Agenten prognostizieren zukünftige Trends, erkennen Anomalien und optimieren Lagerbestände für intelligenter Business-Entscheidungen

Features für die Zusammenarbeit: Setzen Sie Erkenntnisse in Maßnahmen um. Gemeinsame Dashboards, Kommentare in Echtzeit und das Freigeben von Berichten ermöglichen datengestützte Entscheidungen und Teamarbeit in allen Abteilungen

*robuste Sicherheit: Schützen Sie Ihre Datenintegrität und Ihren Ruf. KI-Tools, die GDPR-, HIPAA- und SOC-2-konform sind, bieten Verschlüsselung auf Enterprise-Niveau und schützen sensible Info vor Verstößen und Cyber-Bedrohungen

🧠 Denken Sie daran: Bei KI geht es nicht nur um die Verarbeitung von Daten, sondern auch um die Vorhersage von Verhalten. Netflix, Beispiel, nutzt KI-gestützte Datenanalysen, um vorherzusagen, was Benutzer als Nächstes sehen möchten, und personalisiert Empfehlungen in Echtzeit, um sie bei Laune zu halten. Mit KI-Agenten für die Datenanalyse decken Sie das „Warum” hinter jedem Klick, jeder Ansicht und jeder Konversion auf! Und genau hier beginnt der wahre datengesteuerte Erfolg!

Die 10 besten KI-Agenten für die Datenanalyse

Die Umwandlung von Rohdaten in umsetzbare Echtzeit-Erkenntnisse erfordert Zeit und Aufwand. Mit KI wird dies schneller und effizienter.

Bevor wir die besten tools vorstellen, hier ein kurzer Einblick in die Verwendung von KI für die Datenanalyse:

Automatisierung der Datenerfassung aus mehreren Quellen für umfassende, hochwertige Eingaben

Beheben Sie Inkonsistenzen und vereinfachen Sie Info für eine Echtzeit-Datenanalyse, der Sie vertrauen können

Erstellen Sie Live-Berichterstattung, die die Datenzugänglichkeit verbessert und die Entscheidungsfindung beschleunigt

Sind Sie bereit, die besten KI-Agenten für die Datenanalyse kennenzulernen, die all dies möglich machen? Dann legen wir los!

1. ClickUp (Am besten geeignet für datengesteuertes, KI-gestütztes Projektmanagement)

Beginnen Sie mit der Datenanalyse mit ClickUp AI ClickUp fungiert als Ihr Daten-Co-Pilot und hilft Ihnen dabei, aus rohen Nummern Entscheidungen zu treffen, die tatsächlich zu Ergebnissen führen

Jedes tool kann Nummern verarbeiten. Aber nur wenige können diese in den Kontext intelligenterer, schnellerer und wirkungsvollerer Entscheidungen stellen.

Genau hier zeichnet sich ClickUp aus. Als Alles-App für die Arbeit vereint sie Teams, Prozesse und Daten an einem Ort. Mit ihr können Sie die Nachverfolgung wichtiger KPIs, die Optimierung von Workflows und die Visualisierung von Daten, die für Ihre Business-Ergebnisse von Bedeutung sind, in Echtzeit vornehmen.

ClickUp definiert mit ClickUp Autopilot Agents – KI-Teamkollegen, die Ihre Arbeit nicht nur unterstützen, sondern auch für Sie erledigen – neu, wie Datenanalyse aussieht. Stellen Sie sich diese als proaktive Operatoren in Ihrem ClickUp-Workspace vor, die mithilfe der KI-Ebene von ClickUp Brain Ihre Daten analysieren, zusammenfassen und sogar skripten – und die Ergebnisse dann direkt in die Tat umsetzen.

Analysieren und fassen Sie Erkenntnisse aus Ihren Daten zusammen – ClickUp Brain liefert Ihnen in Sekundenschnelle die Schlüssel-Erkenntnisse

So funktioniert es: Sie laden einen aktuellen Verkaufsdatenbestand in ClickUp hoch. Anstatt die Nummern manuell zu berechnen, springt Ihr benutzerdefinierter Autopilot-Agent ein. Er führt ein Python-Skript aus (das von Brain generiert wird, wenn Sie kein eigenes haben), bereinigt die Daten und extrahiert Schlüssel-Erkenntnisse.

Anschließend fügt es eine Zusammenfassung in einfacher Sprache in die entsprechende ClickUp-Aufgabe ein, erstellt Unteraufgaben für Folgeuntersuchungen und markiert Anomalien für Ihr Team. Schließlich überträgt der Agent die Ergebnisse in ein ClickUp-Dashboard, wo die KPIs in Echtzeit aktualisiert werden, damit die Führungskräfte sie überprüfen können.

Wählen Sie aus vorgefertigten Agenten oder erstellen Sie Ihre eigenen in ClickUp, um Datenanalyse-Workflows zu automatisieren

ClickUp Dashboards machen die Datenvisualisierung einfacher und mit mehr Zinsen. Überwachen Sie den ROI, messen Sie prognostizierte Trends, richten Sie Anomaliewarnungen ein oder analysieren Sie Schlüssel-Metriken – ohne durch langweilige Tabellenkalkulationen Limit zu haben.

Passen Sie Visualisierungen an Ihre Datenanalyseanforderungen an – bewerten Sie die Marketingleistung, den Projektfortschritt, die Kostenplanung und die Team Workload mit ClickUp Dashboards

Ob Sie einen Überblick oder eine detaillierte Analyse benötigen, mit den über 15 Ansichten von ClickUp ist das ganz einfach. Und das Beste daran? Sie müssen Ihren Datenanalyseprozess nicht von Grund auf neu beginnen!

Die vorgefertigten Analysovorlagen von ClickUp verwandeln komplexe Datensätze in strukturierte, leicht lesbare Berichte – und sparen Ihnen stundenlange manuelle Arbeit. Sehen Sie sich diese Vorlagen an, um einen Vorsprung zu gewinnen:

ClickUp Analytics-Vorlage: Visualisieren Sie Schlüssel-Daten mit Leichtigkeit. Identifizieren Sie Trends, decken Sie versteckte Muster auf und visualisieren Sie Schlüssel-Metriken mit intuitiven Grafiken und Diagrammen

ClickUp-Vorlage für Datenanalyseberichte: Prognostizieren Sie Umsätze, überwachen Sie die Geschäftleistung oder verarbeiten Sie große Datenmengen mithilfe benutzerdefinierter Status, Felder und dynamischer Ansichten

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain MAX, Ihrem Desktop-KI-Begleiter, sind Sie nicht an ein KI-Modell gebunden – Sie können Abfragen über mehrere Modelle (GPT, Claude, Gemini und mehr) leiten, um reichhaltigere und genauere Erkenntnisse zu erhalten. Dies ist besonders nützlich bei der Analyse von Daten aus verbundenen Apps wie Google Tabellen, HubSpot oder Slack. Brain kann Beispielsweise Benutzerdefinierte Daten aus HubSpot abrufen, Kampagnenausgaben aus Sheets abgleichen und Trends in einfacher Sprache zusammenfassen. Durch die Nutzung der Stärken verschiedener Modelle – eines für die Argumentation, eines für die Zusammenfassung – erhalten Sie tiefere, zuverlässigere Analysen ohne KI-Ausuferung. Wechseln Sie innerhalb von ClickUp mit Brain MAX zwischen den besten KI-Modellen

*die besten Features von ClickUp

Setzen Sie Ziele, führen Sie Nachverfolgung des Fortschritts und messen Sie den Erfolg mit ClickUp Goals – damit jeder relevante Datenpunkt zu Maßnahmen führt

Verwenden Sie ClickUp-Formulare , um unstrukturierte und strukturierte Daten aus Kundenservice-Interaktionen, Benutzer-Feedback und anderen Business-Datenquellen zu sammeln

Segmentieren Sie Benutzerdefinierte Kunden anhand von Transaktionsdaten, Interaktionsgrad und historischen Mustern, um die Feedback-Erfassung für eine umfassende Analyse zu optimieren

Dokumentieren Sie die Vorverarbeitung von Daten und statistische Analyse-Workflows mit ClickUp Dokument , um die Zugänglichkeit der Daten zu gewährleisten

Limit von ClickUp

Die umfangreichen Features können für Neulinge überwältigend sein

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine G2 -Bewertung hebt hervor:

In den letzten Jahren habe ich ClickUp als mein primäres Organisationstool eingesetzt. Es hat mir Datenanalysen ermöglicht, mit denen ich Geld sparen und bessere Entscheidungen treffen, meine Teams integrieren und Verantwortlichkeiten klar definieren, das Unternehmen mit weniger, aber effizienteren und zufriedeneren Mitarbeitern führen und schließlich smarter werden und über die Box hinausdenken konnte, um viele Probleme zu lösen, die sonst so viel Zeit und Geld gekostet hätten!

In den letzten Jahren habe ich ClickUp als mein primäres Organisationstool eingesetzt. Es hat mir Datenanalysen ermöglicht, mit denen ich Geld sparen und bessere Entscheidungen treffen, meine Teams integrieren und Verantwortlichkeiten klar definieren, das Unternehmen mit weniger, aber effizienteren und zufriedeneren Mitarbeitern führen und schließlich smarter wachsen und über die Box hinausdenken konnte, um viele Probleme zu lösen, die sonst so viel Zeit und Geld gekostet hätten!

🎥 P. S. Möchten Sie Ihren eigenen ClickUp Autopilot Agent für die Datenanalyse einrichten? Dieses Tutorial soll Ihnen dabei helfen:

2. IBM Cognos Analytics (am besten geeignet für Business Intelligence-Berichterstellung)

via IBM

IBM Cognos Analytics verwandelt Rohdaten in KI-gestützte Business Intelligence mit automatisierter Berichterstellung. Seine Fähigkeit, natürliche Sprachabfragen zu verstehen und darauf zu reagieren, spricht sowohl Datenwissenschaftler als auch Geschäft Benutzer an.

Ob Sie Daten analysieren, Abläufe optimieren oder Umsatzprognosen erstellen – Cognos vereinfacht die Entscheidungsfindung durch die Automatisierung von Erkundung und Visualisierung. Der Drag-and-Drop-Dashboard-Builder macht langwieriges Setup überflüssig, während Sicherheit auf Unternehmen-Niveau Ihre Daten schützt.

Die besten Features von IBM Cognos Analytics

Vereinheitlichen Sie strukturierte und unstrukturierte Datenquellen zu einer einzigen Quelle der Wahrheit

Nutzen Sie /AI-gestützte Mustererkennung, um Ineffizienzen zu erkennen, bevor sie eskalieren

Implementieren Sie rollenbasierte Zugriffskontrolle, SSO-Authentifizierung und KI-gesteuerte Compliance-Überwachung, um sensible Daten zu schützen

Implementieren Sie die Lösung vor Ort, in der Cloud oder als Hybridlösung – mit minimalem Aufwand für die Umrüstung

Limit von IBM Cognos Analytics

Die Preise sind für kleinere Geschäfte oder Teams mit knappem Budget recht hoch

Bei extrem großen oder komplexen Datensätzen kann es zu Verarbeitungslatenzen kommen

Preise für IBM Cognos Analytics

Standard: 10,60 $/Monat pro Benutzer

Premium: 42,40 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu IBM Cognos Analytics

G2: 4,1/5 (über 420 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 140 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über IBM Cognos Analytics?

Direkt aus einer Capterra-Bewertung:

Damit können Sie die Daten, die von verschiedenen Quellen geworfen werden, miteinander verbinden und personalisierte Berichte erstellen, die Sie in Echtzeit freizugeben können... Die Lizenz ist im Vergleich zu ähnlichen Plattformen recht teuer. Die Lernkurve ist steil und die Benutzeroberfläche ist stark verbesserungswürdig.

Damit können Sie Daten, die von verschiedenen Quellen stammen, miteinander verbinden und personalisierte Berichte erstellen, die Sie in Echtzeit freizugeben können... Die Lizenz ist im Vergleich zu ähnlichen Plattformen recht teuer. Die Lernkurve ist steil und die Benutzeroberfläche ist stark verbesserungswürdig.

💡Profi-Tipp: Kombinieren Sie IBM Cognos mit KI-gestützter Predictive-Analytics-Software, um tiefere Einblicke aus explorativer Datenanalyse, Stimmungsanalyse und statistischer Modellierung zu gewinnen – für fundiertere, datengestützte Entscheidungen!

3. Tableau KI (am besten geeignet für interaktive Datenvisualisierung und Dashboard)

via Tableau KI

Als Nächstes auf unserer Liste steht Tableau – ein zuverlässiger Name unter den besten KI-Tools für die Datenvisualisierung. Tableau vereinfacht nicht nur Daten mit leicht verständlichen Diagrammen und Grafiken, sondern hilft Ihnen auch dabei, verborgene Muster darin aufzudecken. Verwenden Sie es, um Trends zu erkennen und datengestützte Vorhersagen mit interaktiven Dashboards zu treffen.

Was zeichnet es aus? Tableau Pulse, ein Echtzeit-Warnsystem, das Sie über Schlüssel-Business-Metriken informiert, sobald sich diese ändern. Erkennen Sie Anomalien frühzeitig, reagieren Sie schneller und bleiben Sie Risiken einen Schritt voraus – und das alles bei garantierter Sicherheit dank Einstein Trust Layer.

Die besten Features von Tableau

Erkennen Sie Trends in Echtzeit mit automatisierter Mustererkennung und Anomaliewarnungen

Modellieren Sie Zukunftsszenarien mithilfe von Predictive Analytics und „Was-wäre-wenn“-Simulationen

Verwenden Sie ihn als Datenvorverarbeitungs-Agent, um Rohdatensätze für die Analyse zu bereinigen, zu strukturieren und zu optimieren

Integrieren Sie Erkenntnisse mühelos in CRM-Systeme, Berichterstellung und Business Workflows

Limitationen von Tableau

Große Dateien benötigen eine Weile zum Laden und verursachen manchmal Softwareabstürze

Bei größeren Teams oder komplexeren Implementierungen summieren sich die Lizenzkosten

Preise für Tableau KI

tableau Viewer:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

tableau Explorer: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

tableau Ersteller: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Tableau KI

G2: 4,2/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.200 Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Tableau KI?

Ein Benutzer auf G2 gibt frei:

Es bietet eine intuitive und hochgradig interaktive Möglichkeit zur Visualisierung von Daten. Die Drag-and-Drop-Oberfläche erleichtert die Erstellung komplexer Dashboard, ohne dass umfangreiche technische Kenntnisse erforderlich sind. Die Verbindung zu mehreren Datenquellen ist ein wesentlicher Vorteil, und die leistungsstarken Visualisierungsfunktionen ermöglichen eine klare und aufschlussreiche Darstellung der Daten.

Es bietet eine intuitive und hochgradig interaktive Möglichkeit zur Visualisierung von Daten. Die Drag-and-Drop-Oberfläche erleichtert die Erstellung komplexer Dashboard ohne umfangreiche technische Kenntnisse. Die Verbindung zu mehreren Datenquellen ist ein wesentlicher Vorteil, und die leistungsstarken Visualisierungsfunktionen ermöglichen eine klare und aufschlussreiche Darstellung der Daten.

4. ChatGPT (am besten geeignet für KI-gestützte Dateninterpretation)

via ChatGPT

ChatGPT ist wie ein Datenanalyst auf Abruf. Es hilft Ihnen dabei, Daten durch natürliche Unterhaltung zu erkunden, zu interpretieren und zu verfeinern. Anstatt ein Dashboard zu durchforsten oder komplexe Abfragen zu schreiben, stellen Sie einfach Fragen in einfachem Englisch – und erhalten sofort umsetzbare Erkenntnisse.

Ganz gleich, ob Sie lange Berichte zusammenfassen, neue Trends erkunden oder Python-Skripte für die Datenverarbeitung erstellen – ChatGPT übernimmt die Routinearbeiten, sodass Sie sich auf optimale, datengestützte Entscheidungen konzentrieren können.

Die besten Features von ChatGPT

Fassen Sie lange Berichte in Sekundenschnelle zusammen – ohne manuelles Durchsuchen oder technisches Fachwissen

Übersetzen Sie komplexe Datensätze in klare, leicht verständliche Erkenntnisse

Entdecken Sie versteckte Trends und Zusammenhänge mit KI-gestütztem Brainstorming

Stellen Sie offene Fragen und erhalten Sie sofort datengestützte Empfehlungen

Limit von ChatGPT

Es kann gelegentlich zu plausibel klingenden, aber falschen Informationen kommen

Es fehlt ein integriertes Dashboard und direkte Datenvisualisierung

Preise für ChatGPT

Plus: 20 $/Monat

team:* 25 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Ein G2-Rezensent sagt:

Als zahlender Abonnent seit mehreren Monaten habe ich ChatGPT täglich mehrfach genutzt, unter anderem zum Schreiben von Python-Code. Seine Datenanalysefunktionen, insbesondere in Kombination mit seiner Fähigkeit, komplexe Diagramme und Bilder zu interpretieren und zu erklären, machen es zu einem hervorragenden tool zum Lernen und Verstehen domänenspezifischer Themen.

Als zahlender Abonnent seit mehreren Monaten habe ich ChatGPT täglich mehrfach genutzt, unter anderem zum Schreiben von Python-Code. Seine Datenanalysefunktionen, insbesondere in Kombination mit seiner Fähigkeit, komplexe Diagramme und Bilder zu interpretieren und zu erklären, machen es zu einem hervorragenden tool zum Erlernen und Verstehen domänenspezifischer Themen.

5. Polymer KI (am besten geeignet für dynamischen Datenzugriff und Produktanalysen)

via Polymer

Haben Sie Schwierigkeiten, Benutzerdefinierte Daten zu verstehen? Polymer AI macht die Produktanalyse für E-Commerce-, Marketing- und Vertriebsteams zum Kinderspiel. Es hilft Ihnen dabei, das Benutzerverhalten, die Vertriebsleistung und Markttrends in Echtzeit zu verfolgen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen BI-Tools vereinfacht Polymer AI die Datenanalyse – laden Sie einen Datensatz hoch oder verbinden Sie eine Quelle, und die KI strukturiert alles für Sie!

Möchten Sie Ihre Erkenntnisse freizugeben? Betten Sie Polymer-Dashboards direkt in Websites, Apps oder Präsentationen ein, um nahtlos mit Teams oder externen Stakeholdern zusammenzuarbeiten.

Die besten Features von Polymer KI

Greifen Sie auf über 8 dynamische Widgets zu, darunter Balkendiagramme, Heatmaps und Zeitreihendiagramme für tiefere Einblicke

Vergleichen und analysieren Sie mehrere Datensätze nebeneinander, um Geschäft-Metriken an einem Ort zu vereinheitlichen

Verwalten Sie Benutzer-Berechtigungen über ein API mit Sicherheit, um sicherzustellen, dass nur die richtigen Personen Zugriff auf wichtige Daten haben

Passen Sie die Benutzeroberfläche mit den Logos, Farben und Schriftarten Ihrer Marke an, um ein nahtloses Erlebnis zu schaffen

Polymer-Limit

Die Benutzeroberfläche kann für Erst-Benutzer etwas überwältigend wirken

Könnte von einer umfangreicheren Bibliothek für Vorlagen profitieren

Polymer-Preisgestaltung

Starter: 50 $/Monat pro Editor

Pro: 100 $/Monat pro Editor

teams:* 250 $/Monat pro 3 Editoren

aPI-Zugriff: *Benutzerdefinierte Preise ab 500 $/Monat

Polymer-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Polymer?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Dank des benutzerfreundlichen und intuitiven Designs von Polymer kann ich meine Daten sehr schnell analysieren. Ich finde es toll, dass es Array in Tabellenzellen analysieren kann, was in Excel oder Google Tabellen nicht möglich ist. Mit dem neuen Dashboard-Feature kann ich ansprechende Dashboards erstellen, die ich schnell zusammenstellen und freizugeben kann.

Dank des benutzerfreundlichen und intuitiven Designs von Polymer kann ich meine Daten sehr schnell analysieren. Ich finde es toll, dass es Array in Tabellenkalkulationszellen analysieren kann, was in Excel oder Google Tabellen nicht möglich ist. Mit dem neuen Dashboard-Feature kann ich ansprechende Dashboards erstellen, die ich schnell zusammenstellen und freizugeben kann.

📮ClickUp Insight: Unsere Umfrage ergab, dass 62 % der Befragten für die Erstellung von Inhalt, die Datenanalyse und vieles mehr auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude zurückgreifen. Das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Registerkarten, um Fragen an die KI zu stellen, führt jedoch zu Toggl- und Kontextwechselkosten, die Sie ausbremsen. Nicht mit ClickUp Brain! Es ist direkt in Ihren ClickUp-Workspace integriert, versteht Nur-Text-Befehle und liefert aufgabenspezifische Antworten, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen. Erleben Sie mit ClickUp eine doppelte Steigerung der Produktivität! 🚀

6. DataRobot (Am besten geeignet für automatisiertes maschinelles Lernen und prädiktive Modellierung)

via DataRobot

Sie haben kein starkes Datenanalyse-Team? Kein Problem! DataRobot ist eine automatisierte Machine-Learning-Lösung (AutoML), mit der Sie KI-Modelle ohne technisches Fachwissen erstellen, testen und einsetzen können.

Von Finanzprognosen und Betrugserkennung bis hin zur Optimierung der Lieferkette – DataRobot automatisiert den gesamten KI-Lebenszyklus und hilft Geschäften dabei, Erkenntnisse zu gewinnen, Risiken zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

Die besten Features von DataRobot

Optimieren Sie die Modellleistung, indem Sie mehrere Algorithmen und Hyperparameter testen, um die für Ihre Daten am besten geeignete Lösung zu finden

Automatisieren Sie die Modellerstellung, um manuelle Schritte zu eliminieren und den Entwicklungsprozess zu beschleunigen

Nutzen Sie die Funktionen von AutoML, um die Datenvorverarbeitung, das Feature Engineering und die Modellauswahl zu optimieren

Stellen Sie Modelle mit minimalem Aufwand in Cloud-, On-Premise- oder Hybridumgebungen bereit

DataRobot-Limitations

Erfordert eine hohe Datenverarbeitungsleistung, was die Systemleistung verlangsamen kann

das Limit von insgesamt 100 GB und 11 GB pro Datensatz kann für groß angelegte Datenanalysen einschränkend sein

Preise für DataRobot

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu DataRobot

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über DataRobot?

Hier die Meinung eines G2-Benutzers:

Es handelt sich um eine Automatisierung, die uns bei der Datenvorverarbeitung, dem Feature Engineering, der Auswahl des besten Modells und sogar der Hyperparameter-Optimierung unterstützt. Sie spart Zeit und kann große Datenmengen verarbeiten.

Es handelt sich um eine Automatisierung, die uns bei der Datenvorverarbeitung, dem Feature Engineering, der Auswahl des besten Modells und sogar der Hyperparameter-Optimierung unterstützt. Sie spart Zeit und kann große Datenmengen verarbeiten.

7. KNIME (Am besten geeignet für Open-Source-Datenwissenschaft und Workflow-Automatisierung)

via KNIME

KNIME vereinfacht die Datenintegration, Workflow-Automatisierung und maschinelles Lernen mit einem Open-Source-Ansatz ohne oder mit nur geringem Code. Es wurde für Datenwissenschaftler, Analysten und Business-Teams entwickelt und ermöglicht es Benutzern, Datenmanagement-Workflows zu erstellen, zu automatisieren und zu skalieren.

Mit AutoML-Support können Business ML-Modelle mit minimalem manuellem Aufwand trainieren, bewerten und einsetzen. Die Drag-and-Drop-Oberfläche verbindet Datenquellen, Transformationen und ML-Algorithmen zu strukturierten, reproduzierbaren Workflows und gewährleistet so Rückverfolgbarkeit und Governance.

Die besten Features von KNIME

Integrieren Sie Big-Data-Frameworks, Cloud-Dienste und KI-/ML-Bibliotheken für eine unvergleichliche Zugänglichkeit

Beschleunigen Sie die Datenauswertung mit vorgefertigten Workflow-Vorlagen und KI-Empfehlungen

Erweitern Sie die Funktionen mit benutzerdefinierten KNIME-Knoten und nativen Skripten in Python, R und Java

Automatisieren Sie den gesamten ML-Lebenszyklus – von der Bereitstellung über die Überwachung bis hin zur Nachschulung und Cloud-Skalierbarkeit

Limit von KNIME

Erfordert selbst für grundlegende Excel-Operationen ein komplexes Setup

Die Erkennung der Spalte hat Probleme mit mehreren Dateien, was zu manuellen Korrekturen führt

KNIME-Preise

KNIME Analytic Platform: Free

community Hub Personal Plan:* Kostenlos

KNIME Community Hub Team Plan: Ab 99 $/Monat

KNIME Business Hub: Ab 39.900 $/Jahr

KNIME-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über KNIME?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Die visuelle Workflow-Oberfläche senkt die Einstiegshürde für Nicht-Programmierer erheblich und bietet gleichzeitig Experten erweiterte Erweiterungsmöglichkeiten als Anbieter

Die visuelle Workflow-Oberfläche senkt die Einstiegshürde für Nicht-Programmierer erheblich und bietet gleichzeitig Experten erweiterte Erweiterungen als Anbieter

8. Qlik (am besten geeignet für Echtzeitanalysen und assoziative Datenerkundung)

via Qlik

Die meisten BI-tools zwingen Benutzer in starre, vordefinierte Abfragepfade, wodurch wertvolle Erkenntnisse oft unbemerkt bleiben. Die assoziative Analyse-Engine von Qlik kehrt diesen Ansatz um und ermöglicht es Benutzern, Daten effizient zu untersuchen und unerwartete Trends, Muster und Beziehungen aufzudecken.

Ob Sie komplexe Datensätze visualisieren, Ad-hoc-Analysen durchführen oder KI-Erkenntnisse generieren – mit Qlik wird die Datenermittlung zum Kinderspiel. Dank der Echtzeit-Synchronisierung über mehrere Datenquellen hinweg basieren Ihre Entscheidungen stets auf den aktuellsten verfügbaren Daten.

Die besten Features von Qlik

Führen Sie in Echtzeit eine Synchronisierung über mehrere Daten-Agenten hinweg durch, ohne manuelle Aktualisierungen vornehmen zu müssen

Entdecken Sie verborgene Zusammenhänge mit KI-gestützten assoziativen Analysen, die über Abfragen hinausgehen

Verwandeln Sie Abfragen in einfacher Sprache mit dem intuitiven Insight Advisor von Qlik in Erkenntnisse

Passen Sie sich nahtlos mit Cloud-, On-Premise- oder Hybrid-Bereitstellungen an, die auf Ihre Infrastruktur zugeschnitten sind

Limit von Qlik

Erfordert aufgrund seines fortschrittlichen Analyseansatzes mehr Einarbeitungszeit

Preise von Qlik

qlik Cloud Analytics Standard: *200 $/Monat

*qlik Cloud Analytics Standard: 825 $/Monat

qlik Cloud Analytics Premium: *2.750 $/Monat

qlik Cloud Analytics Enterprise: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Qlik-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 260 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Qlik?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Qlik Sense kann sowohl vor Ort als auch in der Cloud installiert werden, wodurch das Unternehmen, das es nutzt, eine bessere Kontrolle darüber hat, wo die Daten gespeichert werden und von wo aus auf sie zugegriffen wird. Dies ist ein großer Vorteil, wenn Sie Ihre Daten sicher und lokal aufbewahren möchten. Ein weiterer großer Vorteil von Qlik Sense ist, dass man mit ein wenig Zeitaufwand sehr übersichtliche und gute Dashboards erstellen kann, die die Business-Daten des Unternehmens darstellen.

Qlik Sense kann sowohl vor Ort als auch in der Cloud installiert werden, wodurch das Unternehmen, das es nutzt, eine bessere Kontrolle darüber hat, wo die Daten gespeichert werden und von wo aus auf sie zugegriffen wird. Dies ist ein großer Vorteil, wenn Sie Ihre Daten sicher und lokal aufbewahren möchten. Ein weiterer großer Vorteil von Qlik Sense ist, dass man mit ein wenig Zeitaufwand sehr übersichtliche und gute Dashboards erstellen kann, die die Geschäftsdaten des Unternehmens präsentieren.

9. Snowflake KI Data Cloud (bester KI-Agent für skalierbares Data Warehousing)

via Snowflake

Herkömmliche Data Warehouses haben oft Probleme mit Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Echtzeitanalysen. Snowflake AI Data Cloud setzt neue Maßstäbe, indem es sofortige Elastizität, KI-gestützte Analysen und nahtlosen Multi-Cloud-Zugriff in einer einzigen Plattform vereint.

Vergessen Sie manuelle Leistungsoptimierungen und langsame Datenabfragen – Snowflake automatisiert die Workload-Optimierung, sodass Sie KI-Modelle ausführen, riesige Datensätze analysieren und strukturierte und unstrukturierte Daten mühelos verarbeiten können.

Die besten Features der Snowflake KI Data Cloud

Erzielen Sie mit einer einzigen, skalierbaren Engine hohe Leistung für große Datenmengen, viele Benutzer und hohe Workload

Erzielen Sie eine nahtlose Multi-Cloud-Integration über AWS, Azure und Google Cloud hinweg – ohne redundante Kopien

Skalieren Sie Rechenressourcen automatisch, um KI- und ML-Workloads in Echtzeit zu verarbeiten

Verarbeiten und analysieren Sie unstrukturierte Daten für KI-gesteuerte Workflow, agentenbasierte Anwendungen oder Modelltraining

Limit der Snowflake KI Data Cloud

Limit integrierter Support für unstrukturierte Daten

Eine Herausforderung für Neulinge im Bereich Cloud-basiertes Data Warehousing

Preise für Snowflake KI Data Cloud

standard, Unternehmen, Business Critical: *Ab 2 $/Guthaben; Preis variiert je nach Speicherort und Plattform

On-Demand-Speicher: Ab 23 $/TB pro Monat; der Preis variiert je nach Region

Virtual Privat Snowflake: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Snowflake KI Data Cloud

G2: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über die Snowflake KI Data Cloud?

Ein G2-Benutzer sagt:

Mit Snowflake können Sie Ihre Daten mit minimalem Setup laden, Abfragen und Analysen durchführen. Im Gegensatz zu anderen Lösungen müssen Sie keinen Infrastruktur-Code schreiben. Das Freigeben von Daten ist leistungsstark und hat den Aufwand für die Integration von Anbieterdaten praktisch eliminiert.

Mit Snowflake können Sie Ihre Daten mit minimalem Setup laden, abfragen und analysieren. Im Gegensatz zu anderen Lösungen müssen Sie keinen Infrastruktur-Code schreiben. Das Freigeben von Daten ist leistungsstark und hat den Aufwand für die Integration von Anbieterdaten praktisch eliminiert.

10. RapidMiner (am besten geeignet für KI-gestützte Vorhersagemodelle und Automatisierung)

via RapidMiner

Last but not least ist Altair RapidMiner Ihr KI-gestütztes Tor zu innovativeren, schnelleren und datengestützten Entscheidungen. Es wurde für Teams aller Qualifikationsstufen entwickelt und vereint Analytik, Automatisierung und KI, ohne Ihre bestehenden Systeme zu beeinträchtigen.

Brechen Sie Datensilos auf und erschließen Sie verborgene Erkenntnisse mit fortschrittlichen Data-Fabric-tools. Möchten Sie „Dark Data” erschließen, die in PDFs, Berichten und Legacy-Dateien verborgen sind? Die automatisierten Extraktionsfunktionen von RapidMiner verwandeln übersehene Informationen in bahnbrechende Business Intelligence.

Die besten Features von RapidMiner

Skalieren Sie KI-Modelle mit einer flexiblen Architektur, die traditionelle und zukunftsweisende Technologien unterstützt

Simulieren Sie Geschäftsprozesse mit digitalen Zwillingen für bessere Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit

Prognostizieren Sie Trends und entdecken Sie Chancen mit intuitiven Predictive-Analytics-tools

Optimieren Sie Ihre Reichweite mit intelligenter benutzerdefinierter Kundensegmentierung über alle Marketingkanäle hinweg

Limit von RapidMiner

Gestaffelte Preise können für kleine Business oder einzelne Benutzer einschränkend sein

Es fehlt eine GPU-Beschleunigung, was die Leistung bei rechenintensiven Modellen beeinträchtigen kann

Preise für RapidMiner

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu RapidMiner

G2: 4,6/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über RapidMiner?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Es unterstützt unser Unternehmen mit fortschrittlichem maschinellem Lernen und Datenanalysen und ermöglicht so intelligentere Entscheidungen. Seine Automatisierung und prädiktive Modellierung optimieren komplexe Datenprozesse und verbessern die Effizienz.

Es unterstützt unser Unternehmen mit fortschrittlichem maschinellem Lernen und Datenanalysen und ermöglicht so intelligentere Entscheidungen. Seine Automatisierung und prädiktive Modellierung optimieren komplexe Datenprozesse und verbessern die Effizienz.

🌈 ClickUp-Hack: Laut der PwC Global Crisis and Resilience Survey 2023 haben 91 % der Unternehmen in den letzten zwei Jahren mindestens ein disruptives Ereignis erlebt – Pandemien ausgenommen. KI-Agenten für die Datenanalyse helfen dabei, versteckte Risiken zu erkennen, Trends vorherzusagen und Entscheidungsprozesse zu optimieren – aber Erkenntnisse allein schützen Ihr Business nicht. Kombinieren Sie Datenanalyse mit Risikomanagement-Software, um zu handeln, bevor Risiken eskalieren. Mit ClickUp erhalten Sie das Beste aus beiden Welten in einer Plattform! Richten Sie ganz einfach Echtzeitüberwachung, automatisierte Warnmeldungen und strukturierte Workflows mit agentenbasierter KI ein, um KI-Erkenntnisse in proaktive Risikominderung umzuwandeln.

