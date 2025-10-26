10 kostenlose Visio-Alternativen für Mac, die sich 2025 lohnen

Mit Flussdiagrammen, Organigrammen, Netzwerkdiagrammen und anderen visuellen Darstellungen ist Microsoft Visio seit langem das bevorzugte Diagrammtool für Ingenieure, Designer und Projektmanager. Es ist leistungsstark, flexibel und eignet sich hervorragend, um komplexe Ideen in klare visuelle Darstellungen umzusetzen.

Es gibt jedoch einen großen Nachteil: Visio ist nicht für macOS entwickelt worden. Wenn Sie Mac-Benutzer sind, müssen Sie sich mit Workarounds wie Dual-Boot-Setups, Remote-Desktops oder externen Plugins herumschlagen, damit es funktioniert. Nicht gerade ideal.

Was kann ein Mac-Benutzer also zu erledigen? Es gibt zahlreiche kostenlose Visio-Alternativen für Mac, die ähnliche (oder bessere) Features bieten. In diesem Beitrag haben wir die besten Visio-Alternativen für Mac zusammengestellt, mit denen Sie Diagramme erstellen, Visio-Dateien öffnen und nahtlos arbeiten können.

Ganz gleich, ob Sie eine komplexe Systemarchitektur entwerfen oder einfach nur ein Team-Flussdiagramm erstellen möchten – hier finden Sie eine Mac-Visio-Alternative, die zu Ihrem Workflow passt (keine zusätzlichen Installationen erforderlich).

die 10 besten Visio-Alternativen für Mac auf einen Blick

Hier ein kurzer Überblick über die Preise, Features und Strukturen der besten Visio-Alternativen für Mac:

tools Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Für Teams jeder Größe, die KI-gestützte kollaborative Whiteboards, Mindmaps und Diagrammvorlagen an einem Ort benötigen Whiteboards, Mindmaps, Design- und Prototyping-Vorlagen, integrierte KI mit ClickUp Brain und Brain Max Free-Pläne, Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen OmniGraffle Unternehmen, die schnelle Prototypenentwicklung und automatisierte Arbeitsabläufe benötigen Vektorgrafikbearbeitung, anpassbare Vorlage, Workflow-Automatisierung, Rapid Prototyping Kostenlose Testversion; kostenpflichtig ab 149,99 $ Diagrams.net Mittlere bis große Softwareunternehmen, die nach webbasierten Diagrammtools mit Features für die Zusammenarbeit suchen Tools für die Zusammenarbeit, Vorlagen für UML-Diagramme, Netzwerkdiagramme und Organigramme Kostenlos; kostenpflichtig ab 37 $/Monat ConceptDraw DIAGRAM Große Softwareunternehmen, die komplexe Visualisierung tools benötigen Dynamische Konnektoren, komplexe Visualisierungen und Integrationen mit ConceptDraw Office tools Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 199 $ Lucidchart Unternehmen, die technische Diagramme und Infrastrukturvisualisierungen benötigen Erstellung von KI-Diagrammen und Mindmaps, Zusammenarbeit in Echtzeit und Visualisierung der Infrastruktur Free; kostenpflichtig ab 10 $/Benutzer LibreOffice Draw Freiberufler und kleine Geschäfte, die sich mit technischen Layouts und detaillierten Schaltplänen befassen 3D-Illustrationen, plattformübergreifende Zusammenarbeit, Konnektoren und Ebenen-Features Für immer kostenlos Edraw Max Designteams und Start-ups, die an wissenschaftlichen Illustrationen arbeit SWOT-Analyse, Diagrammanalyse, Diagramm- und Mindmap-Erstellung Kostenpflichtig ab 45,99 $ MindNode Privatpersonen und kleine bis mittelständische Geschäfte, die komplexes Mindmapping und gemeinsames Brainstorming benötigen Visuelle Tags, zusammenklappbare Bereiche und Fokusmodus Free-Plan verfügbar; kostenpflichtig ab 2,99 $/Monat Creately Marketing- und Kreativagenturen, die No-Code-Workflows zur Visualisierung mehrerer Marketingkampagnen verwenden Workflow-Automatisierung ohne Programmieraufwand, anpassbare Regeln und Formeln sowie intelligente Organisation mit Ordnerfenstern Free-Plan verfügbar; kostenpflichtig ab 8 $/Benutzer pro Monat Flying Logic Automobil- und Maschinenbauunternehmen, die fortschrittliche Argumentation und Prototyping benötigen Modellierung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen, dynamische Systemsimulationen und integrierte Logikgatter und Operatoren Kostenpflichtig ab 24 $/Monat

📖 Lesen Sie auch: Unverzichtbare MacBook-Hacks für maximale Produktivität

Was sollten Sie bei einer Visio-Alternative für Mac beachten?

Bei der Auswahl einer Visio-Alternative für Mac geht es nicht nur um die Kompatibilität mit macOS – Sie benötigen ein tool, das alle Anforderungen an Funktion, Benutzerfreundlichkeit und Zusammenarbeit erfüllt.

Hier sind die unverzichtbaren Features, mit denen Ihr Diagrammtool mit Ihren Vorstellungen Schritt hält:

Intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche : Suchen Sie nach einer Visio-Alternative für Mac mit einer übersichtlichen Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der Sie ganz einfach Diagramme, Flussdiagramme und Organigramme erstellen können – ganz ohne Handbuch oder IT-Kenntnisse

umfangreiche Vorlagen und Diagrammbeispiele: *Integrierte Vorlagen und vorgefertigte Diagrammbeispiele (wie Flussdiagramme, Mindmaps, Organigramme und Netzwerkdiagramme) helfen Ihnen, schneller loszulegen und Ihre Darstellungen einheitlich zu gestalten

Vollständige Visio-Dateikompatibilität : Stellen Sie sicher, dass Ihr Tool die Formate .vsd und .vsdx unterstützt, damit Sie Visio-Dateien ohne seltsame Format-Probleme öffnen, bearbeiten und exportieren können

Feature für die Zusammenarbeit in Echtzeit : Wählen Sie eine Plattform, auf der mehrere Benutzer gemeinsam Kommentare abgeben, Diagramme gemeinsam bearbeiten und aktualisieren können – ideal für Remote-Teams und Momente, in denen man sich spontan austauschen möchte

Intelligente Visualisierungsfunktionen : Suchen Sie nach tools, die Raster, automatische Ausrichtung und intelligente Hilfslinien bieten – diese Format-Helpers sorgen für Ordnung und präsentieren alles präsentationsreif

Robuste Sicherheit und Zugriffskontrolle : Ihre Visio-Alternative für Mac sollte verschlüsselte Möglichkeit zum Freigeben, Benutzer-Berechtigungen und die Einhaltung von Datenschutz-Standards wie der DSGVO umfassen, insbesondere wenn Sie mit sensiblen Daten in der Arbeit arbeiten

Großzügiger Free-Plan: Finden Sie eine kostenlose Version mit soliden Kernfunktionen wie unbegrenzten Diagrammen, Export-tools und wichtigen Designoptionen – so können Sie Inhalte erstellen und freigeben, ohne sofort auf eine Bezahlschranke zu stoßen

👀 Wussten Sie schon? 30 % der Mitarbeiter halten die Zusammenarbeit aus der Ferne für besser als die persönliche Zusammenarbeit, während 50 % keinen Unterschied sehen. Diese Veränderung zeigt, wie sehr digitale Tools den Standort irrelevant gemacht haben, da Teams nun von überall aus effektiv kommunizieren und visuelle Aufgaben wie Prozessabbildungen verwalten können.

Die besten Visio-Alternativen für Mac

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unsere Redaktion arbeitet transparent, recherchiert gründlich und ist herstellerneutral, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Okay, lassen Sie uns nun die Features, Limit und alles dazwischen erkunden, um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Visio-Alternative für Mac zu helfen. Denken Sie an die wesentlichen Eigenschaften, die wir zuvor genannt haben!

1. ClickUp (Am besten geeignet für Projektmanagement und kollaborative Diagrammerstellung)

Brainstormen Sie und visualisieren Sie Ihre Ideen mithilfe von Flussdiagrammen und Mindmaps mit ClickUp

Suchen Sie nach einer Visio-Alternative für Mac-Benutzer, die leistungsstarke Diagrammtools mit umfassenden Projektmanagement-Features kombiniert?

ClickUp , die Alles-App für die Arbeit, hilft Ihnen dabei, Mindmaps aus Ideen zu erstellen, Ihre Workflows zu diagrammatisieren, genaue Flussdiagramme zu erstellen und Prozesse in einer benutzerfreundlichen, kollaborativen Umgebung zu prototypisieren.

Anstatt zwischen verschiedenen Apps hin und her zu wechseln, können Sie direkt dort brainstormen, erstellen und ausführen, wo auch der Rest Ihres Teams seine Arbeit verrichtet.

Sie sind schnell, visuell und lassen sich an Ihre Bedürfnisse anpassen, egal ob Sie eine komplexe Karte entwerfen oder Ihre nächste große Idee skizzieren.

Brainstorming mit ClickUp Whiteboard

Stellen Sie sich eine digitale Leinwand vor, die Sie in Echtzeit benutzerdefiniert, gestalten, planen und gemeinsam bearbeiten können. Das ist ClickUp Whiteboards für Sie.

Verwenden Sie Whiteboards, um Flussdiagramme, Organigramme, Systemkarten und Mindmaps von Grund auf neu zu erstellen, oder nutzen Sie vorgefertigte Formen und Vorlagen. Ziehen Sie Elemente einfach per Drag & Drop und verbinden Sie sie, um Prozesse zu skizzieren, Ideen zu entwerfen oder Prototypen visuell zu planen.

🎥 Sehen Sie sich an, wie Sie Whiteboards für die Zusammenarbeit mit Ihrem Team nutzen können:

Im Gegensatz zu Visio, das statisch und isoliert ist, können Sie mit ClickUp Whiteboards Whiteboard-Elemente mit ClickUp-Aufgaben verknüpfen und so Brainstorming-Sitzungen direkt in Maßnahmen umsetzen.

👉 Nehmen wir an, Sie planen einen neuen Onboarding-Prozess. Öffnen Sie einfach ein ClickUp Whiteboard und stellen Sie jeden Schritt mithilfe von Flussdiagramm-Formen dar. Fügen Sie Haftnotizen für Team-Feedback hinzu und verbinden Sie die Schritte mit Pfeilen, um den Workflow darzustellen. Sie können sogar jeden Schritt in eine Aufgabe umwandeln und Ihrem Team zuweisen.

Organisieren und stellen Sie Verbindungen mit Mindmaps her

Sobald Ihre Sitzung auf dem Whiteboard abgeschlossen ist, können Sie mit ClickUp Mindmaps einen Schritt weiter gehen, um Ihre Ideen zu organisieren und zu verfeinern.

Im Gegensatz zu statischen Visio-Diagrammen sind diese Karten dynamisch, interaktiv und vollständig in Ihren Workflow integriert.

Workflows und Konzepte mit ClickUp Mindmaps abbilden

Sie können mit einer leeren Mindmap beginnen, um frei zu brainstormen, oder den aufgabe-basierten Modus verwenden, um Ihre bestehenden Projekte zu visualisieren. Es eignet sich perfekt zum Erstellen von Features, Planen von Inhalts-Workflows, Prototyping und Skizzieren ganzer Projektphasen.

Ziehen und verbinden Sie Knoten, fügen Sie Abhängigkeiten hinzu und wandeln Sie Bereiche sogar direkt in umsetzbare Aufgaben um.

ClickUp-Projektnetzwerkdiagramm-Vorlage

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie mit der Visualisierung Ihrer Ideen und Pläne beginnen sollen, bietet ClickUp kostenlose anpassbare Vorlagen.

Mit der ClickUp-Projektnetzwerkdiagramm-Vorlage können Sie ein Beispiel dafür geben, wie Sie Projektverbindungen, Ideen und Abhängigkeiten für einen Projekt-Workflow abbilden.

Kostenlose Vorlage herunterladen Identifizieren Sie Abhängigkeiten und Verbindungen in Designaufgaben mit dem ClickUp-Projektnetzwerkdiagramm

Sie können voneinander abhängige Aufgaben an einem Ort visualisieren, Fristen und Fortschritte überwachen und Ressourcen entsprechend zuweisen. Mit den Kollaborationsfunktionen von ClickUp können Sie Ihr Netzwerkdiagramm ganz einfach in Echtzeit freigeben und aktualisieren.

Probieren Sie ClickUp AI aus, um Ideen zu entwickeln und Diagramme zu erstellen

Darüber hinaus können Sie Diagramme auch direkt mit ClickUp Brain erstellen.

Sie können einfache Datenpunkte, Beziehungen oder Prozessbeschreibungen in professionelle Diagramme wie Flussdiagramme, Netzwerkdiagramme und Mindmaps umwandeln – das spart Ihnen stundenlange manuelle Designarbeit und gewährleistet Genauigkeit und Konsistenz.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um unterwegs Mindmaps zu erstellen

Außerdem können Sie damit Lücken in Ihren Prototypen identifizieren, den Fortschritt der Aufgaben zusammenfassen und automatische Standups, Unteraufgabe-Generatoren und kontextbezogene Fragen und Antworten nutzen. Cool, oder?

die große Frage ist nun: Können Sie ClickUp in seiner ganzen Pracht auf Ihrem MacBook nutzen?*

Ja!

Sie können ClickUp auf Mac oder jedem iOS- oder Windows-Gerät herunterladen und von überall auf Ihre Arbeit zugreifen. Verwenden Sie es auf Mobilgeräten oder Desktop-Computern, fügen Sie es als Chrome-Erweiterung oder E-Mail-Add-On hinzu. Ganz gleich, wie Sie es verwenden möchten, die Funktionen von ClickUp sind immer genauso reibungslos und flexibel.

💡 Bonus: Wenn Sie Folgendes möchten: Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und alle Ihre verbundenen Apps sowie das Internet sofort nach Diagrammen, Projektdateien oder Prozessdokumentationen

Verwenden Sie „Talk to Text“, um Fragen zu stellen, Notizen zu diktieren und Ihren Workflow per Sprache zu verwalten – freihändig und von überall aus

Nutzen Sie Dutzende von unabhängigen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini mit einer einzigen, kontextbezogenen, unternehmensgerechten Lösung für visuelle Zusammenarbeit und Produktivität Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die kontextbezogene KI-Super-App für Macs , die Ihre Arbeit wirklich versteht, weil sie direkt in Ihren Arbeitsbereich integriert ist. Verabschieden Sie sich vom Jonglieren mit mehreren KI-Tools: Nutzen Sie Ihre Stimme, um Diagrammideen zu brainstormen, Prozesskarten zu erstellen, Dokumentationen zu erstellen, Aufgaben zuzuweisen und vieles mehr – alles an einem Ort.

Die besten Features von ClickUp

Teilen Sie große Projekte in überschaubare Teile auf, visualisieren Sie Abhängigkeiten und organisieren Sie Ihre Gedanken hierarchisch

Wählen Sie aus verschiedenen Diagrammvorlagen, Drag-and-Drop-Elementen und Freihand-Zeichen tools, um Diagramme zu erstellen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind

Arbeit in Echtzeit mit Ihrem Team, versehen Sie Entwürfe mit Anmerkungen, hinterlassen Sie Kommentare und weisen Sie Aufgaben direkt aus Diagrammen oder Whiteboards zu

Integrieren Sie tools wie Figma und Canva für einen optimierten Design-Workflow

Verknüpfen Sie Diagramme mit Aufgaben, ClickUp Dokumenten und anderen Projektelementen für ein nahtloses Workflow-Management

Visualisieren Sie Projekt-Zeitleiste, Abhängigkeiten und Fortschritte mithilfe interaktiver Gantt-Diagramme, die bei der Projektplanung und Ressourcenzuweisung helfen

Chatten Sie mit Ihrem Team im ClickUp Chat zusammen, um Unterhaltungen sofort in Aufgaben umzuwandeln, Diskussionen mit KI zusammenzufassen und sich über Projektaktualisierungen auf dem Laufenden zu halten, ohne Ihren Arbeitsbereich für Diagramme oder Prozessabbildungen verlassen zu müssen

Limit von ClickUp

Einige Benutzer könnten die umfangreichen Features etwas überwältigend finden

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine Bewertung auf TrustRadius lautet:

Von großen Designprojekten bis hin zu einfachen Listen zu erledigen – wir nutzen ClickUp, um Dinge erledigt zu bekommen. Es wird unternehmensweit eingesetzt und löst das Problem der Aufgabeverwaltung, indem es den Fortschritt und die laufenden Aufgaben anzeigt, die ausgeführt werden müssen.

Von großen Designprojekten bis hin zu einfachen Listen zu erledigen – wir nutzen ClickUp, um Dinge erledigt zu bekommen. Es wird unternehmensweit eingesetzt und löst das Problem der Aufgabe-Verwaltung, indem es den Fortschritt und die laufenden Aufgaben anzeigt, die ausgeführt werden müssen.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie für jede Aufgabe eine Aufgabenbeschreibung hinzu, in der genau erklärt wird, was zu erledigen ist, um sie abzuschließen. Geben Sie einen Schrägstrich (/) in das Feld für die Aufgabenbeschreibung ein und wählen Sie Tabellen, Banner, Vorlagen und mehr aus, um Anweisungen schnell zu skizzieren.

2. OmniGraffle (am besten für Rapid Prototyping geeignet)

via OmniGraffle

Benötigen Sie schnelle Prototypen für eine dringende Markteinführung? OmniGraffle wurde exklusiv für Apple-Benutzer entwickelt und ist eine leistungsstarke Diagrammsoftware, die Visio entspricht und mit der Sie Flussdiagramme, Wireframes, Datenflussdiagramme und Mindmaps mit vollständiger kreativer Kontrolle entwerfen können.

Sie können pixelgenaue Layouts erstellen, Prototyping-Vorlagen individuell anpassen und auf Formbibliotheken für schnelle Diagramme zugreifen. Diese Flussdiagramm-Software für Mac enthält auch erweiterte Features wie Vektor-Bearbeitung, Formkombinationen und Workflow-Automatisierung mit Skripten.

Die besten Features von OmniGraffle

Automatisieren Sie Design-Aufgaben mit AppleScript und JavaScript

Greifen Sie auf aktuelle Dokumente sowie Ihre gesamte Sammlung von Schablonen und Vorlagen zu

Ziehen Sie Elemente ganz einfach per Drag & Drop mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die intelligente Hilfslinien, Einrasten und Ausrichten für übersichtliche Diagramme unterstützt

Bearbeiten Sie Vektorgrafiken, Verbindungselemente und Ebenen mit fortschrittlichen tools wie Bézier-Kurven, Formkombinationen und Punkt-Bearbeitung

Verwenden Sie sie als Mindmapping-Tool mit Drag-and-Drop-Knoten, Verbindungselementen und mehrschichtigen Leinwänden

Limit von OmniGraffle

Die Benutzeroberfläche ist nicht so intuitiv wie bei anderen Alternativen zu Visio

Das Diagrammtool unterstützt nur Mac, was ein Problem sein kann, wenn Sie später zu Windows wechseln

Preise für OmniGraffle

v7 Standard-Lizenz: 149,99 $

v7 Pro-Lizenz: 249,99 $

OmniGraffle-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über OmniGraffle?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Es bietet eine hervorragende Kontrolle über die Typografie, und die objektorientierte Diagrammerstellung ist unglaublich leistungsstark, um verschiedene Versionen derselben Diagrammversion für unterschiedliche Situationen zu erstellen. Es verfügt außerdem über gute Import- und Exportoptionen und eignet sich hervorragend für die Arbeit auf Mac, iPhone und iPad. OmniGraffle ist ein leistungsstarkes Diagrammtool, hat jedoch einige bemerkenswerte Mängel für fortgeschrittene Workflows. Es unterstützt keine Live-Datenquellen und seine Diagrammfunktionen sind recht schwach. Außerdem fehlt ihm die Möglichkeit, hierarchische oder relationale Datenstrukturen zu importieren und zu exportieren, was für anspruchsvolle Informationsarbeit eine erhebliche Einschränkung darstellen kann.

Es bietet eine hervorragende Kontrolle über die Typografie, und die objektorientierte Diagrammerstellung ist unglaublich leistungsstark, um verschiedene Versionen derselben Diagrammversion für unterschiedliche Situationen zu erstellen. Es verfügt außerdem über gute Import- und Exportoptionen und eignet sich hervorragend für die Arbeit auf Mac, iPhone und iPad. OmniGraffle ist ein leistungsstarkes Diagrammtool, hat jedoch einige bemerkenswerte Mängel für fortgeschrittene Workflows. Es unterstützt keine Live-Datenquellen und seine Diagrammfunktionen sind recht schwach. Außerdem fehlt ihm die Möglichkeit, hierarchische oder relationale Datenstrukturen zu importieren und zu exportieren, was für anspruchsvolle Informationsarbeit eine erhebliche Einschränkung darstellen kann.

🧠 Interessante Tatsache: Ein modernes MacBook ist über eine Million Mal schneller als der Apollo Guidance Computer, der die Mondlandung ermöglichte! Während der Apollo-Computer mit 0,043 MHz und nur 4 KB RAM lief, verfügen die heutigen Macs über Multi-Core-Prozessoren mit einer Taktrate von über 3 GHz und bis zu 128 GB RAM – damit sind sie leistungsstark genug, um KI-Modelle, 3D-Simulationen oder sogar ganze Filme zu rendern.

3. Diagrams.net (am besten für webbasierte Diagramme geeignet)

Während Visio sich nahtlos in die Microsoft-Technologie integrieren lässt, ist die Synchronisierung mit anderen Tools wie Google Workspace schwierig. Sie benötigen Erweiterungen und Add-Ons, was den Komfortfaktor zunichte macht.

Diagrams.net (ehemals Draw.io) unterstützt jedoch fast alle denkbaren Diagramm- und Charttypen. Sie können Dateien in der Cloud speichern oder direkt auf Ihr Gerät herunterladen und extern freigeben.

Es ist unglaublich leichtgewichtig und arbeitet direkt in Ihrem Browser. Sie können es auch auf Ihren Mac herunterladen.

Diagrams.net – die besten Features

Erstellen Sie eine Vielzahl von Diagrammtypen , darunter Flussdiagramme, UML-Diagramme, Netzwerkdiagramme und Organigramme

Greifen Sie mit Cloud-Speicher von überall auf Ihre Diagramme zu, die sich nahtlos in Plattformen wie Google Drive, OneDrive, Dropbox und GitHub integrieren lassen

Entwerfen Sie Diagramme effizient mit intuitiver Drag-and-Drop-Funktionalität, abgeschlossen mit anpassbaren Formen und Verbindungselementen

Brainstormen Sie Ideen effektiv mit Mind-Mapping-Features und anderen Datenvisualisierungstools , um Konzepte und deren Zusammenhänge zu skizzieren

Arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen über freigegebene Cursor an Flussdiagrammen und Entwürfen zusammen

Limit von Diagrams.net

Dieser MS Visio-Ersatz verfügt nicht über genügend Symbole, die für das Zeichnen eines EER-Diagramms unerlässlich sind

Die Benutzeroberfläche ist umständlicher als bei anderer Diagrammsoftware

Diagrams.net-Preise

Cloud: Standard: kostenlos Erweitert: 37 $/Monat

Standard: Kostenlos

Erweitert: 37 $/Monat

Rechenzentrum: Bis zu 500 Benutzer: 6.250 $ Bis zu 1.000 Benutzer: 9.500 $ Bis zu 2.000 Benutzer: 13.000 $ Bis zu 3.000 Benutzer: 13.500 $ Bis zu 4.000 Benutzer: 13.750 $

Bis zu 500 Benutzer: 6.250 $

Bis zu 1000 Benutzer: 9.500 $

Bis zu 2000 Benutzer: 13.000 $

Bis zu 3000 Benutzer: 13.500 $

Bis zu 4000 Benutzer: 13.750 $

Standard: Kostenlos

Erweitert: 37 $/Monat

Bis zu 500 Benutzer: 6.250 $

Bis zu 1000 Benutzer: 9.500 $

Bis zu 2000 Benutzer: 13.000 $

Bis zu 3000 Benutzer: 13.500 $

Bis zu 4000 Benutzer: 13.750 $

Diagrams.net Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Diagrams.net?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich verwende es als portables Tool, um Prototypen für beliebige Software zu erstellen. Es ist das einfachste Tool mit vielen nützlichen Features, das keine Installation erfordert. Deshalb ist es für mich als Benutzer benutzerfreundlich und sehr vorteilhaft. Ich liebe seinen Zweck und seine Vorteile.

Ich nutze es als portables tool, um Prototypen für jede Art von Software zu erstellen. Es ist das einfachste tool mit vielen nützlichen Features und muss nicht installiert werden. Deshalb ist es für mich als Benutzer benutzerfreundlich und sehr vorteilhaft. Ich schätze seinen Zweck und seine Vorteile sehr.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Draw.io/Diagrams.net

4. ConceptDraw DIAGRAM (am besten geeignet für Softwareentwickler und IT-Teams)

via ConceptDraw DIAGRAM

Etwa 71 % aller IT-Projekte scheitern nicht aufgrund von fehlerhaftem Code, sondern weil Teams Zeitleiste nicht genau einschätzen oder Hindernisse nicht vorhersehen können.

Ein zuverlässiges Diagramm- und Mindmapping-tool wie ConceptDraw hilft Ihnen dabei, Entwicklungsphasen zu planen, Workflow-Diagramme zu erstellen und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.

Es wurde speziell für IT-Profis entwickelt, die mehr als nur grundlegende Visualisierungen benötigen. Mit tools für Netzwerkdiagramme, Softwarearchitektur und System-Workflows lässt es sich direkt in die ConceptDraw Office-Suite integrieren und vereint Diagrammerstellung, Mind Mapping und Projektplanung an einem Ort.

Es läuft nahtlos unter macOS und Windows und ist damit eine beliebte Mac-Visio-Alternative für plattformübergreifende Tech-Teams.

Die besten Features von ConceptDraw DIAGRAM

Entwerfen Sie komplexe Visualisierungen wie Flussdiagramme, Netzwerkdiagramme und technische Schemata mit präziser Kontrolle

Exportieren und importieren Sie Visio-Dateien und andere Formate wie PDF, SVG und Bilddateien für nahtlose Kompatibilität

Integrieren Sie sie in die ConceptDraw Office-tools (MINDMAP und PROJECT), um einen einheitlichen Workflow für Brainstorming, Plan und Ausführung zu erzielen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Diagramme mit erweiterten Gestaltungsoptionen, dynamischen Verbindungselementen, Ebenen und intelligenten Objekten, um für Klarheit und visuelle Wirkung zu sorgen

Limitations von ConceptDraw DIAGRAM

Nicht jede Vorlage erlaubt Cross-Over- oder Cross-Under-Darstellungen

Die Software ist nicht Cloud- oder webbasiert, daher müssen Sie sie auf Ihr Gerät herunterladen

Preise für ConceptDraw DIAGRAM

ConceptDraw OFFICE 11: 499 $

ConceptDraw DIAGRAM 18: 199 $

ConceptDraw MINDMAP 16: 199 $

ConceptDraw Projekt 15: 299 $

ConceptDraw MINDMAP 16 & Projekt 15: 399 $

Bewertungen und Rezensionen zu ConceptDraw DIAGRAM

G2: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ConceptDraw DIAGRAM?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Eine Mac-Alternative zu Visio, mit der sich ansprechende Diagramme sowie Grundrisse und andere Grafiken erstellen lassen. Einige Teile der Benutzeroberfläche sind nicht so intuitiv, wie ich es von Visio gewohnt war. Außerdem erfordert das Produkt mit jeder neuen Version des Mac OS ein Update.

Eine Mac-Alternative zu Visio, mit der sich ansprechende Diagramme sowie Grundrisse und andere Grafiken erstellen lassen. Einige Teile der Benutzeroberfläche sind nicht so intuitiv wie ich es von Visio gewohnt war. Außerdem erfordert das Produkt ein Update mit jeder neuen Version des Mac OS.

👀 Wussten Sie schon? 64 % der Mitarbeiter verlieren mindestens drei Stunden pro Woche durch schlechte Zusammenarbeit, und bei jedem Fünften steigt die Nummer auf sechs Stunden! Visio lässt sich zwar in Microsoft Teams integrieren, aber seine limitierten Features für die Zusammenarbeit reichen oft nicht aus, wenn es um schnelllebige, kreative Projekte geht, die Echtzeit-Input und Flexibilität erfordern.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Microsoft Visio-Alternativen zum Ausprobieren

5. Lucidchart (am besten geeignet für technische Diagramme und die Visualisierung von Infrastrukturen)

via Lucidchart

Ganze 33 % der Menschen bevorzugen macOS für professionelle Arbeit wie Produktentwicklung und andere technische Projekte, dank seiner Geschwindigkeit und seiner Unix-basierten Architektur. Lucidchart bietet Ihnen genau das, da es sowohl mit Windows- als auch mit Apple-Geräten gut zusammenarbeitet.

Sie profitieren von Echtzeit-Zusammenarbeit auf allen Geräten, nahtloser Integration mit tools wie AWS, Azure, Jira und Google Workspace sowie der Möglichkeit, Visio-Diagramme reibungslos zu importieren und zu bearbeiten.

Darüber hinaus ist Lucidchart dank seiner KI-gestützten Diagrammerstellung und seiner umfangreichen Vorlage-Bibliothek die ideale Plattform sowohl für technische Experten als auch für visuelle Denker.

Die besten Features von Lucidchart

Erstellen Sie Diagramme mit KI-Eingabeaufforderungen und erstellen Sie schnell Flussdiagramme, Sequenzdiagramme, Klassendiagramme und Entity-Beziehung-Diagramme

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihren Teammitgliedern zusammen, indem Sie gleichzeitig Bearbeitung, Kommentierung und Freigabe vornehmen, um die Produktivität und Teamarbeit zu verbessern

Zeigen Sie Visio-Dateien an und integrieren Sie sie nahtlos in beliebte Plattformen wie Google Workspace, MS Office, Jira, Salesforce, GitHub und Slack, um einen reibungslosen Workflow zwischen den tools zu gewährleisten

Erstellen Sie Personalpläne und Flussdiagramme in Excel und importieren Sie diese in die Software

Importieren und exportieren Sie Dateien aus verschiedenen Quellen, darunter Microsoft Visio, draw.io, Gliffy und OmniGraffle, und erleichtern Sie so den Übergang und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Diagrammtools

Passen Sie benutzerdefinierte Diagramme mit einer umfangreichen Bibliothek an Formen und Vorlagen für Flussdiagramme, Netzwerkdiagramme, UML-Diagramme und Organigramme an

Limit von Lucidchart

Die Schnellaktions-tools erschweren manchmal das Verschieben von Objekten

Mit dieser Microsoft Visio-Alternative können Sie keine Marken-Workflow-Profile erstellen

Preise für Lucidchart

Free

Einzelperson: 9 $

Team : 10 $/Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Lucidchart

G2: 4,5/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Lucidchart?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich schätze die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, den großen Bereich an Vorlagen und die nahtlosen Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit – das macht Brainstorming und Systemdesign einfach, selbst bei verteilten Teams. Die Integration mit tools wie Google Drive, Jira und Microsoft 365 optimiert außerdem die Arbeitsabläufe erheblich.

Ich schätze die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, den großen Bereich an Vorlagen und die nahtlosen Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit – sie erleichtern das Brainstorming und das Systemdesign, selbst bei verteilten Teams. Die Integration mit Tools wie Google Drive, Jira und Microsoft 365 optimiert außerdem die Workflows erheblich.

6. LibreOffice Draw (am besten geeignet für freiberufliche Grafikdesigner und kleine Geschäfte)

über LibreOffice Draw

Was LibreOffice Draw von Visio unterscheidet, ist, dass es völlig kostenlos und Open Source ist, aber dennoch einen breiten Bereich von Formaten unterstützt, darunter VSD-Dateien, und nativ unter macOS, Windows und Linux läuft.

Mit tools für 3D-Objekte, Verbindungselemente, Ebenen und benutzerdefinierte Formen übertrifft Draw als kostenloses Tool alle Erwartungen. Wenn Sie Student, Freiberufler oder jemand sind, der grundlegende bis mittlere Diagrammfunktionen benötigt, ohne sich an ein proprietäres Ökosystem binden zu müssen, ist dies ein ideales Tool, um Visio zu ersetzen.

Die besten Features von LibreOffice Draw

Erstellen Sie alles von schnellen Skizzen bis hin zu komplexen Diagrammen mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche, die sich für technische Layouts und detaillierte Schaltpläne eignet

Entwerfen Sie Flussdiagramme, Organigramme und 3D-Illustrationen mit integrierten Formen, Verbindungselementen und Ebenen-Features

Importieren und exportieren Sie Designs in verschiedenen Formaten, darunter Dateien aus Microsoft Visio und anderen Apps, für eine reibungslose plattformübergreifende Zusammenarbeit

Führen Sie präzise Bearbeitung von Elementen mit tools zum Ändern der Größe, Gruppieren, Anpassen von Kurven und Erstellung benutzerdefinierter Objekte durch

Limitations von LibreOffice Draw

Die Benutzeroberfläche ist klobig und etwas altmodisch

Die Diagrammtools bieten nicht viele vordefinierte Formen

Preise für LibreOffice Draw

Free Forever

LibreOffice Draw Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,3/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über LibreOffice Draw?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es handelt sich um eine kostenlose und quelloffene Zeichensoftware, die kostenlos heruntergeladen und genutzt werden kann. Sie ist mit anderen Zeichnungsdateiformaten kompatibel, was die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch erleichtert. Sie enthält eine Vielzahl effektiver tools zum Zeichnen, um Grafiken, Diagramme, Flussdiagramme und andere Bilder zu erstellen. Sie ist Teil der LibreOffice-Suite zur Produktivität und lässt sich leicht mit anderen Programmen der Suite, wie Writer und Calc, integrieren. Es handelt sich um eine leicht zugängliche und benutzerfreundliche Software mit einer intuitiven Oberfläche und einer großen Anzahl von Ressourcen und Tutorials, die online verfügbar sind.

Es handelt sich um eine kostenlose und quelloffene Zeichensoftware, die kostenlos heruntergeladen und genutzt werden kann. Sie ist mit anderen Zeichnungsdateiformaten kompatibel, was die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch erleichtert. Sie enthält eine Vielzahl effektiver tools zum Zeichnen, um Grafiken, Diagramme, Flussdiagramme und andere Bilder zu erstellen. Sie ist Teil der LibreOffice-Suite zur Produktivität und lässt sich leicht mit anderen Programmen der Suite, wie Writer und Calc, integrieren. Es handelt sich um eine leicht zugängliche und benutzerfreundliche Software mit einer intuitiven Oberfläche und einer großen Anzahl von Ressourcen und Tutorials, die online verfügbar sind.

🧠 Wissenswertes: Lange vor Visio führte Apple in den 1980er Jahren MacPaint und HyperCard ein, mit denen Benutzer visuelle Inhalte erstellen und organisieren konnten. Diese tools legten den Grundstein für viele der heutigen Diagramm-Anwendungen.

7. Edraw Max (am besten geeignet für Design-Projekte und wissenschaftliche Illustrationen)

über Edraw Max

Abgesehen von seiner Inkompatibilität mit Mac ist Visio hinsichtlich der Vielfalt an Vorlagen und Benutzerfreundlichkeit eingeschränkt. Edraw Max bietet KI-gestützte Diagrammerstellung, eine unterhaltsame und intuitive Benutzeroberfläche und unterstützt nahtlos macOS und Windows.

Die KI-Tools dieser Workflow-Diagramm-Software helfen Ihnen dabei, Strukturen automatisch zu generieren, Text zu extrahieren und sogar Layouts vorzuschlagen, wodurch Sie sich stundenlange manuelle Arbeit sparen. Sie erhalten Zugriff auf einen Bereich von gebrauchsfertigen Vorlagen und Symbolen, sodass Sie unabhängig von Ihrer Branche sofort loslegen können.

Die besten Features von Edraw Max

Erstellen Sie mühelos Diagramme und Mindmaps mit KI-gestützten Tools, die Diagramme analysieren und Text extrahieren können

Führen Sie SWOT-Analysen durch und erstellen Sie Projekt-Zeitleiste mit Visualisierungstools und Gantt-Diagrammen

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihren Teammitgliedern in einem Cloud-basierten Workspace zusammen und ermöglichen Sie so nahtlose Teamarbeit und gemeinsame Erstellung auf einer unbegrenzten Arbeitsfläche

Importieren und exportieren Sie Dateien in verschiedenen Formaten, darunter VSDX, PDF, Word, Excel und mehr, um Kompatibilität und einfaches Freigeben zu gewährleisten

Greifen Sie auf verschiedene Vorlagen und Symbole zu, um schnell professionelle Diagramme zu erstellen

Limitations von Edraw Max

Die Schaltpläne werden unübersichtlich und müssen manuell angepasst werden, wenn Sie mit komplexen Abhängigkeiten arbeiten

Preise für Edraw Max

Individueller halbjähriger Plan: 79 $

Individueller unbefristeter Plan: 245 $

Unbegrenzter Bundle-Plan: 390 $

Für Teams: 119 $/Jahr pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Für Geschäfte: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Für Studenten: Ab 68 $

Für Pädagogen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Edraw Max Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: Nur 10 % der Manager verwenden eine Kompetenzmatrix zur Arbeitsverteilung, doch 44 % geben an, dass sie versuchen, Aufgaben an Stärken und Zielen auszurichten. Ohne die richtigen tools, um sie zu unterstützen, sind die meisten Manager gezwungen, diese Entscheidungen auf der Grundlage des unmittelbaren Kontexts und nicht auf der Grundlage von Daten zu treffen. Genau hier brauchen Sie einen intelligenten Assistenten! ClickUp Brain kann Aufgaben zuweisen, indem es historische Arbeiten, getaggte Fähigkeiten und sogar Lernziele analysiert. Damit können Sie verborgene Stärken entdecken und die beste Person für die Aufgabe finden, nicht nur die verfügbare. 💫 Echte Ergebnisse: Atrato konnte dank der Workload-Verwaltung von ClickUp die Produktentwicklung um 30 % beschleunigen und die Überlastung der Entwickler um 20 % reduzieren.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Lucidchart-Alternativen und Konkurrenten für Diagramme

8. MindNode (am besten geeignet für Brainstorming und die Planung von Reiserouten)

via MindNode

Microsoft Visio ist auf Struktur ausgelegt. Wenn Sie jedoch ein vielseitiges tool benötigen, das sowohl kreative Arbeit als auch persönliche Planung unterstützt, ist MindNode die ideale Alternative für Sie. Es handelt sich um eine flüssigere, intuitivere Alternative, mit der Sie Ideen für Brainstorming-Sitzungen, Projektplanung und sogar Reisepläne erfassen und mit Verbindung verknüpfen können.

Mit Drag-and-Drop können Sie freie Gedanken in strukturierte Pläne umwandeln, mit dem Fokusmodus Ablenkungen eliminieren und sogar Aufgaben mit Apple Erinnerungen synchronisieren.

Die besten Features von MindNode

Setzen Sie Ihre Ideen in die Tat um, indem Sie Aufgaben, Prioritäten und Erinnerungen direkt in Ihre Mindmaps einfügen

Halten Sie Ideen visuell mit intuitivem Mindmapping fest, brainstormen Sie, organisieren Sie und verfeinern Sie Gedanken gemeinsam

Verwenden Sie visuelle Tags, um Ihre Gedanken zu kategorisieren und mit mehr Kontext zu versehen

Blenden Sie Teile Ihrer Mindmap aus, wenn die Struktur zu kompliziert wird

Erstellen Sie Ihren benutzerdefinierten Workflow mit Themen, Stickern und zusammenklappbaren Bereichen

Limit von MindNode Draw

Sie können keine eigenen Tastenkürzel einstellen, und die verfügbaren Schnellzugriffstasten sind recht eingeschränkt

Die Knoten können nur horizontal hinzugefügt werden

Preise für MindNode Draw

Free

MindNode Plus: 2,99 $/Monat

MindNode Draw Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MindNode?

Eine G2-Bewertung lautet:

Das Festhalten meiner Gedanken und Entwürfe ist ein Kinderspiel, und da die App vollständig über iCloud integriert ist, kann ich auf allen meinen persönlichen Geräten auf meine mentalen Entwürfe zugreifen und sie überprüfen, um die Kontinuität zu gewährleisten. Die visuelle Darstellung von MindNode ist minimalistisch, und mir gefällt, dass sie den Bildschirm nicht überfüllt und visuelle Vorlagen bietet, die die Strukturierung von Ideen verbessern.

Das Festhalten meiner Gedanken und Entwürfe ist ein Kinderspiel, und da die App vollständig über iCloud integriert ist, kann ich auf allen meinen persönlichen Geräten auf meine mentalen Entwürfe zugreifen und sie überprüfen, um die Kontinuität zu gewährleisten. Die visuelle Darstellung von MindNode ist minimalistisch, und mir gefällt, dass sie den Bildschirm nicht überfüllt und visuelle Vorlagen bietet, die die Strukturierung von Ideen verbessern.

📖 Lesen Sie auch: Die besten MindNode-Alternativen für Mind Mapping

9. Creately (am besten geeignet für die Gliederung von Marketing- und anderen kreativen Kampagnen)

via Creately

Creately wurde für nahtlose Teamarbeit entwickelt. Im Gegensatz zu Visio, das nur unter Windows läuft, funktioniert Creately mühelos auf Mac, Windows und in jedem Browser. Es unterstützt den Import und Export von Visio-Dateien, sodass die Zusammenarbeit mit Kollegen, die noch Microsoft Visio verwenden, ganz einfach ist.

Neben leistungsstarken Diagramm- und KollaborationsFeatures können Sie auch Ihre Datenbank benutzerdefiniert anpassen, kontextspezifische Grafiken erstellen und auf Client-Ansichten zugreifen. Dank seiner Echtzeit-KollaborationsFeatures und dem kostenlosen Visio-Viewer ist es eine vielseitige Mac-Visio-Alternative.

Die besten Features von Creately

Richten Sie eine Workflow-Automatisierung ohne Programmieraufwand ein, um komplexe Prozesse ohne Programmierung zu vereinfachen

Verwenden Sie Vorlagen für komplexe und einfache Flussdiagramme, Mindmaps, Organigramme und vieles mehr

Erstellen Sie benutzerdefinierte Regeln und Formeln für mehrere Aufgaben, OKR, Zielausrichtung und rollenbasierten Zugriff

Profitieren Sie von einer intelligenten Organisation mit Ordner-Fenstern und einfacher Platzierung von Verbindungselementen für übersichtliche, professionelle Diagramme

Integrieren Sie Slack, Google Drive, Confluence und Produktivität-Apps für Mac

Limitations von Creately

Creately kann zwar komplexe Projekte bewältigen, jedoch verlangsamt die Verarbeitungsgeschwindigkeit den Vorgang

Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche nicht gut für Smartphones optimiert ist

Preise für Creately

Free

Privat: 8 $/Monat pro Benutzer

Team: 8 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *149 $/Monat

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Creately-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Creately?

Ein Capterra-Rezensent schreibt:

Die Benutzeroberfläche von Creately ist intuitiv, sodass selbst Anfänger problemlos Diagramme und visuellen Inhalt erstellen können. Ich finde die zahlreichen Vorlagen des Anbieters Creately toll, da sie mir viel Zeit sparen. Außerdem schätze ich die Integration mit verschiedenen tools. Allerdings sind viele Vorlagen nur in begrenztem Umfang anpassbar, was ich als großes Problem empfinde. Manchmal kam es auch zu kleinen Verzögerungen, die möglicherweise an meinem Netzwerk lagen.

Die Benutzeroberfläche von Creately ist intuitiv, sodass selbst Anfänger problemlos Diagramme und visuellen Inhalt erstellen können. Ich finde die zahlreichen Vorlagen des Anbieters Creately toll, da sie mir viel Zeit sparen. Außerdem schätze ich die Integration mit verschiedenen tools. Allerdings sind viele Vorlagen nur in begrenztem Umfang anpassbar, was ich als großes Problem empfinde. Manchmal kam es auch zu kleinen Verzögerungen, die möglicherweise an meinem Netzwerk lagen.

10. Flying Logic (am besten geeignet für mechanische Prototypen)

via Flying Logic

Visio hat seine Grenzen, wenn es um mechanisches Prototyping geht. Es fehlt die Möglichkeit, Echtzeitlogik zu modellieren, Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu simulieren oder Diagramme dynamisch an zu verändernde Ideen anzupassen. Für solche Anwendungsfälle ist Flying Logic die bessere Alternative.

Sie helfen Ihnen dabei, Prozesse zu modellieren, Ergebnisse zu analysieren und die Auswirkungen von Entscheidungen in Echtzeit visuell zu simulieren. Neben dem nahtlosen Unterstützen für macOS eignet sich diese Software dank ihres einzigartigen Ansatzes für kausale und abhängigkeitsbasierte Diagramme ideal für komplexe Problemlösungen, Planungen und Ursachenanalysen.

Die besten Features von Flying Logic

Modellieren Sie Ursache-Wirkungs-Beziehungen mithilfe logikbasierter Diagramme, die sich während der Erstellung anpassen lassen

Simulieren Sie dynamische Systeme mit Live-Updates, visueller Flow-Neuberechnung und der Möglichkeit, Ideen interaktiv zu testen

Unterstützen Sie fortgeschrittene Überlegungen und Planungen für Aufgaben wie Ursachenanalyse, Projektplanung und mechanisches Prototyping

Exportieren Sie Diagramme in Formate wie PDF, PNG und OPML, um sie einfach zu freigeben und zu dokumentieren

Verwenden Sie integrierte Logikgatter und Operatoren, um strukturierte, entscheidungsbasierte Workflows zu erstellen

Integrieren Sie Plan-Methoden wie die Theory of Constraints und das Critical Chain Projektmanagement

Limitations von Flying Logic

Die Plattform hat aufgrund ihres logikbasierten Ansatzes eine steilere Lernkurve

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen, optisch ausgefeilten tools veraltet

Preise für Flying Logic

Einzelperson: 10 $/Monat

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Flying Logic

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über Flying Logic?

Ein Reddit-Rezensent sagt:

Ich mag Flying Logic für Mac wirklich sehr (bin mir nicht sicher, ob es auch eine PC-Version gibt). Es versteht CRTs und andere thinking tools. Ich muss nie meine Zeit damit verbringen, alles manuell zu verschieben, damit alles Sinn ergibt.

Ich mag Flying Logic für Mac wirklich sehr (bin mir nicht sicher, ob es auch eine PC-Version gibt). Es versteht CRTs und andere thinking tools. Ich muss nie meine Zeit damit verbringen, alles manuell zu verschieben, damit alles Sinn ergibt.

Ersetzen Sie unübersichtliche Diagramme und starre Workflows und visualisieren Sie besser mit ClickUp

Alle von uns vorgestellten Visio-Alternativen bieten leistungsstarke Features für die Diagrammerstellung auf dem Mac, haben jedoch jeweils ihre Vor- und Nachteile. Einige eignen sich hervorragend für Flussdiagramme, lassen jedoch bei der Aufgabe-Integration zu wünschen übrig. Andere glänzen beim Mindmapping, bieten jedoch keine Flexibilität für die Zusammenarbeit. Einige bieten solide Vorlagen, lassen sich jedoch nicht gut an die Anforderungen von Teams anpassen.

Wenn Sie eine leistungsstarke Diagrammlösung suchen, die schnell, flexibel und in engem Maße mit Ihrem Workflow verbunden ist, entscheiden Sie sich für ClickUp.

Von Brainstorming auf Whiteboards über die Organisation von Ideen mit Mindmaps bis hin zur Umsetzung von Visualisierungen in umsetzbare Aufgaben – ClickUp bietet Ihnen alles an einem Ort.

Sie können komplexe Systeme abbilden, Prototypen planen, Aufgaben abschließen und in Echtzeit zusammenarbeiten, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und verwirklichen Sie Ihre Ideen mit smarterer, einfacherer visueller Arbeit.