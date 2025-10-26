Die 10 besten klinischen Kommunikationsplattformen im Jahr 2025

Zu viele Krankenhäuser verlassen sich immer noch auf lückenhafte Gruppen-Text, veraltete Pager und überquellende Posteingänge mit Informationsmitteilungen. Das bremst alle aus: Krankenschwestern, die auf Genehmigungen warten, Ärzte, die Updates verpassen, und Administratoren, die als Vermittler fungieren müssen.

Medizinische Teams benötigen einen zentralen Ort, an dem sie kommunizieren, die Nachverfolgung durchführen und handeln können, ohne dass es zu Verwirrung durch Missverständnisse kommt. Eine klinische Kommunikationsplattform sorgt dafür, dass Aktualisierungen klar, schnell und genau dort erfolgen, wo sie hingehören.

Hier sind 10 tools für die klinische Kommunikation, die entwickelt wurden, um mit dem Tempo, dem Druck und den Realitäten der klinischen Arbeit Schritt zu halten und die Behandlungsergebnisse zu verbessern. 🩺

Die besten klinischen Kommunikationssoftwares auf einen Blick

Dies sind die besten Softwarelösungen für das Klinikmanagement, mit denen Sie eine verbesserte Patientenversorgung gewährleisten können. 📄

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Verwaltung von Pflegeaufgaben, Nachrichten und Protokollen in einem HIPAA-konformen Workspace Teamgröße: Ideal für funktionsübergreifende klinische Teams und Krankenhaussysteme KI-gestützter Chat und Brain MAX, aufgabe-verknüpfte Unterhaltungen, Echtzeit-Updates, sprachaktivierte Suche, Protokollversion-Kontrolle, Erinnerungen, benutzerdefinierte Ansichten, schichtgerechte Workflow-Automatisierung Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar TigerConnect Nachverfolgbare klinische Nachrichten mit Sicherheit und Echtzeit-Benachrichtigungen Teamgröße: Ideal für Krankenhäuser, Ärztenetzwerke und Akutversorgungszentren Automatische Eskalationsworkflows, Timer für die Selbstlöschung von Nachrichten, gängige Integrationen mit EHRs, voreingestellte Nachrichten-Vorlagen, Weiterleitung von Alarmen mit Priorität Benutzerdefinierte Preisgestaltung PerfectServe Automatisierung von Bereitschaftsdienstplänen und Arztweiterleitung in Notfällen Teamgröße: Ideal für Krankenhäuser und multidisziplinäre medizinische Gruppen Anrufbäume, Ärzteverzeichnisse, Antwortanalysen und Urlaubsplanung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Emitrr Durchführung automatisierter Kampagnen zur Erinnerung, Information und Nachverfolgung von Patienten Teamgröße: Ideal für kleine Kliniken und ambulante Praxen SMS-/E-Mail-/Sprachkampagnen, Umgang mit Patientenpräferenzen, Engagement-Dashboards und HIPAA-konforme Umfragen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Symplr Integration von Compliance und Audit-Nachverfolgung in die tägliche Kommunikation Teamgröße: Ideal für Unternehmen im Gesundheitswesen und Organisationen mit hohen Compliance-Anforderungen Integrierte Richtlinienkennzeichnung, Audit-Protokolle, regulatorische Vorlagen und Risikowarnungen Benutzerdefinierte Preisgestaltung OnPage Kontinuierliche Benachrichtigungen für Notfälle und zeitkritische UpdatesTeamgröße: Ideal für Notfallteams und Krankenhäuser, die eine kritische Alarmweiterleitung benötigen Eskalationsketten, laute/übersteuernde Warnmeldungen und Integration der Geräteüberwachung Ab 13,99 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) *Rocket. Chatten Anpassung sicherer Nachrichtenübermittlung für Teams im Gesundheitswesen mit vollständiger Open-Source-Kontrolle Teamgröße: Ideal für IT-Teams in Krankenhäusern und große Netzwerke, die intern von Entwicklern unterstützt werden Selbsthosting, unbegrenzte Kanäle, vollständiger Code-Zugriff, sichere Nachrichtenübermittlung Free; Pro-Version ab 4 $/Monat pro Benutzer Klara Patienten können Pflegeteams direkt per Text kontaktieren, ohne dass dabei Reibungsverluste entstehen. Teamgröße: Ideal für Praxen, die Wert auf schnelle, konforme Patientenkommunikation legen Weiterleitung von Patiententexten, mit EHR verbundene Chatten-Protokolle, Unterhaltung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Spok Brückenschlag zwischen alten Pagern und modernen sicheren Messaging-Systemen Teamgröße: Ideal für Krankenhäuser, die alte Systeme modernisieren möchten, ohne ganz von vorne anzufangen Kanalbasiertes Routing, Integration von Schwesternrufsystemen, Antwortanalysen und pagerkompatible Nachrichtenübermittlung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Vocera (Stryker) Ermöglicht freihändige, sprachgesteuerte Kommunikation in klinischen Umgebungen Teamgröße: Ideal für Operationsteams und hochmobile Pflegeeinheiten Tragbare Sprach-Abzeichen, sprachaktivierte Befehle und Integration in Schwesternrufsysteme Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Was ist eine klinische Kommunikationsplattform?

*eine klinische Kommunikationsplattform ist ein Tool für die Sicherheit der Zusammenarbeit, mit dem medizinisches Fachpersonal Nachrichten, Benachrichtigungen, Aufgaben, Patientenakten und Aktualisierungen an einem Ort verwalten kann

Es ersetzt verstreute Kanäle wie Pager, E-Mails und persönliche Textnachrichten durch ein System, das für eine schnelle und klare Kommunikation über Schichten und Abteilungen hinweg entwickelt wurde.

So wählen Sie die richtige klinische Kommunikationssoftware aus

Die beste klinische Kommunikationsplattform ist auf die Arbeit Ihres Teams zugeschnitten. Hier sind die wichtigsten Kriterien:

Einfache Benutzeroberfläche: Mitarbeiter können ohne Schulung oder technischen Support sofort loslegen

Mobiler Zugriff: Funktioniert reibungslos auf jedem Gerät, sogar während der Visite

HIPAA-Konformität: Schützt Patientendaten durch integrierte Sicherheit

Aufgabe-Nachverfolgung: Weist Verantwortlichkeiten klar zu und hält Aktualisierungen für Weist Verantwortlichkeiten klar zu und hält Aktualisierungen für asynchrone Kommunikation sichtbar

Reaktionsschneller Support: Löst Probleme schnell durch Echtzeit-Hilfeoptionen

rollenbasierter Zugriff: *Ermöglicht es Ihnen, die richtigen Informationen mit den richtigen Personen freizugeben

Echtzeit-Benachrichtigungen: Markiert wichtige Aktualisierungen ohne Verzögerung oder Störsignale

EHR-Integration: Nahtlose Verbindung zu Ihren bestehenden Gesundheitssystemen

Tools für die Schichtübergabe: Sorgen für reibungslose Übergänge durch freigegebenen Kontext

Audit-Protokolle: Nachverfolgt den Kommunikationsverlauf für Transparenz und Verantwortlichkeit

gruppen-Messaging: *Erreicht Abteilungen oder Pflege-Teams auf einen Schlag

Sprach- und Videooptionen: Bietet zusätzliche Flexibilität für Bietet zusätzliche Flexibilität für eine zentralisierte Kommunikation , wenn chatten nicht ausreicht

🔍 Wussten Sie schon? Der Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) wurde am 21. August 1996 verabschiedet. Er sollte die Effizienz im Gesundheitswesen und den Versicherungsschutz verbessern. Seine berühmte Datenschutzregel wurde jedoch erst nach einer Initiative in den 1990er Jahren hinzugefügt, um die Übermittlung elektronischer Gesundheitsdaten zum Schutz von Patientendaten zu standardisieren.

Die beste Software für die klinische Kommunikation

Sehen wir uns unsere Auswahl der besten klinischen Kommunikationssoftware für das Projektmanagement im Gesundheitswesen an. 👇

1. ClickUp (Am besten geeignet für die All-in-One-Zusammenarbeit und Aufgabe-Verwaltung für Pflegeteams)

Bessere Kommunikation beim Chatten mit ClickUp Eliminieren Sie die Steuer des Umschaltens mit ClickUp Chatten

Die Projektmanagement-Software für das Gesundheitswesen von ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für die klinische Kommunikation, die Aufgabe-Nachverfolgung, Team-Messaging, Dokumentation und KI-Unterstützung in einem einzigen HIPAA-konformen Hub vereint.

Nahtlose Kommunikation mit Chatten

Wenn die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern über mehrere Apps und Flurgespräche hinweg stattfindet, hat niemand den vollständigen Überblick, und alle springen zwischen tools und Thread hin und her, um den Kontext zu verstehen und zur Quelle der Wahrheit zu gelangen. Das ist Arbeitsausbreitung in Aktion und ein Verlust sowohl in Bezug auf Produktivität als auch auf Potenzial.

ClickUp Chat vereint all das an einem Ort, direkt in Ihren Arbeitsbereichen, Projekten und sogar in einzelnen ClickUp-Aufgaben.

Nehmen wir an, ein Schichtleiter erstellt einen Bericht während eines Transfers nach einer Operation, dass ein Gerät nicht übergeben wurde. Anstatt eine separate Nachricht zu senden oder einen weiteren E-Mail-Thread zu erstellen, kann er den Lagerverwalter direkt im Chatten der Aufgabe Tag. Die Nachricht bleibt mit der genauen Aufgabe verknüpft, bei der das Problem aufgetreten ist, sodass später niemand mehr rätseln muss.

Sie können jede Nachricht manuell in eine Aufgabe umwandeln oder mithilfe von KI den Namen, die Beschreibung und die Links der Aufgabe generieren. Wenn ein Koordinator das Beispiel gibt, dass er die Aktualisierung des Entlassungsprotokolls erwähnt, kann die KI innerhalb von Sekunden eine vorab ausgefüllte Aufgabe erstellen und diese mit dem ursprünglichen Thread verknüpfen.

Freigeben Sie Info in Echtzeit mit SyncUps und Clips.

ClickUp SyncUps ermöglichen es dem medizinischen Personal, schnelle, strukturierte Stand-up-Meetings oder tägliche Besprechungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass alle über die Patientenversorgung, Schichtwechsel und dringende Aktualisierungen auf dem Laufenden sind.

Sprechen Sie innerhalb von Sekunden persönlich mit Ihren Mitarbeitern – mit ClickUp SyncUps.

Dank automatisierten Zusammenfassungen und Aktionspunkte geht nichts mehr verloren, und die Teams können sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Wenn Sie Informationen asynchron freigeben möchten, können Sie anstelle von langen E-Mails oder schriftlichen Notizen einen kurzen Video aufnehmen, um Anweisungen zu verdeutlichen und dringende Abfragen zu beantworten. Hier hilft ClickUp Clips . Es ermöglicht Ärzten, Pflegekräften und Verwaltungsangestellten, Video-Anleitungen aufzunehmen und zu teilen, komplexe Fälle zu erklären oder Verfahren visuell zu demonstrieren.

Erhalten Sie schnelle Antworten von Brain

Mit ClickUp Brain laufen Krankenhausabläufe reibungslos. Brain fungiert als On-Demand-KI-Assistent, der Ihren Arbeitsbereich versteht und kontextbezogene Antworten liefert.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle Projekt-Updates.

Ein Leiter des klinischen Betriebs kann beispielsweise Folgendes eingeben: „Wie lautet das neueste Protokoll zur Infektionskontrolle im NICU-Projekt?“ ClickUp Brain ruft das aktuellste Dokument auf, markiert alle damit verknüpften ausstehenden Aufgaben und zeigt innerhalb von Sekunden an, wer es zuletzt geändert hat.

Freundlicher Tipp: Wenn Sie Terminerinnerungen für mehrere Abteilungen gleichzeitig versenden müssen, kann ein Terminkoordinator Brain MAX bitten, separate Entwürfe für Radiologie, Kardiologie und allgemeine Konsultationen zu erstellen. Das Programm nutzt Ihre Workspace-Daten und Tonpräferenzen, um ausgefeilte, abteilungsspezifische Nachrichten zu erstellen, die versandfertig sind. Das Beste daran ist, dass Sie das Talk-to-Text-Feature nutzen und unterwegs Anweisungen geben oder Notizen machen können. Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren:

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Protokollen

Entwerfen und verwalten Sie Live-Klinikprotokolle in ClickUp-Dokumenten für vollständige Sichtbarkeit

Veraltete Protokolle, verstreute PDF-Dateien und schlecht versionierte Word-Dokumente verschwenden wertvolle Zeit. ClickUp Docs hilft Ihrem Team dabei, Live-Dokumentationen zu erstellen und zu aktualisieren, die direkt mit Aufgaben und Teammitgliedern verknüpft sind.

Wenn Ihr Compliance-Beauftragter als Beispiel die Richtlinien für Bluttransfusionen aktualisiert, kann er in einem gemeinsam freigegebenen Dokument Bearbeitung vornehmen, den Chefarzt und den Hämatologiekoordinator zur Überprüfung taggen und das Dokument mit Ihrer Qualitätsprüfungs-Checkliste verknüpft – alles innerhalb der Plattform.

Die besten Features von ClickUp

Behalten Sie den Überblick über Nachsorgetermine: Richten Sie Richten Sie ClickUp-Erinnerungen für Patientenuntersuchungen, Dokumentationsfristen und zeitkritische Aufgaben über Schichten hinweg ein.

Fügen Sie den Aufgaben den richtigen Kontext hinzu: Passen Sie jede Aufgabe mit den ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern für Patiententyp, Eskalationsstatus oder Geräteverfolgung an.

Arbeiten Sie so, wie es Ihr Team bevorzugt: Wechseln Sie zwischen ClickUp-Ansichten wie Gantt, Board oder Tabelle, um Zeitpläne, Audits und klinische Arbeitsabläufe zu verwalten.

Planen Sie smarter ohne manuellen Aufwand: Planen Sie Aufgaben automatisch mit Planen Sie Aufgaben automatisch mit dem ClickUp-Kalender basierend auf Dringlichkeit, Arbeitsaufwand und Verfügbarkeit.

Halten Sie Ihre tools in Verbindung: Synchronisierung von ClickUp mit Kalendern, EHR-Exporten, Dateispeicher und Kommunikations-Apps, um Aktualisierungen zu optimieren.

Nachholbedarf nach einer Auszeit: Fassen Sie wichtige Schlüssel-Updates und Entscheidungen sofort mit AI CatchUp in der Fassen Sie wichtige Schlüssel-Updates und Entscheidungen sofort mit AI CatchUp in der All-in-One-Messaging-App zusammen.

Heben Sie wichtige Updates deutlich hervor: Veröffentlichen Sie Ankündigungen, Änderungen an Standardarbeitsanweisungen oder teamweite Updates im Chatten mithilfe von Beiträgen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Limit von ClickUp

Die Einarbeitung kann zeitaufwändig sein, wenn Sie umfangreiche benutzerdefinierte Optionen benötigen.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über ClickUp?

Diese Reddit-Rezension sagt alles:

ClickUp lohnt sich auf jeden Fall! Ich meine, es ist nicht nur ein PM-Tool, sondern hat so viele Verwendungsmöglichkeiten. Mein absoluter Favorit ist jedoch die Kalender-Ansicht. Es gibt nichts Besseres, als alle meine Arbeit und Verpflichtungen an einem Ort zu sehen. Meine Arbeitsaufträge? Check. Das Kaffeetrinken? Check. Der Geburtstag meiner Mutter? Auch erledigt! Es gibt allerdings eine Sache, die das noch übertrifft. ClickUp Brain. Leute, ich kann einfach fragen, wann ich Zeit für ein Meeting habe oder ob meine Mitglieder mehr Arbeit übernehmen können, und schon habe ich alle Antworten! Ich bin total begeistert. *

ClickUp lohnt sich auf jeden Fall! Ich meine, es ist nicht nur ein PM-Tool, sondern hat so viele Verwendungsmöglichkeiten. Mein absoluter Favorit ist jedoch die Kalender-Ansicht. Es gibt nichts Besseres, als alle meine Arbeit und meine Committements an einem Ort zu sehen. Meine Arbeitsaufträge? Check. Das Kaffeetrinken? Check. Der Geburtstag meiner Mutter? Auch erledigt! Es gibt allerdings eine Sache, die das noch übertrifft. ClickUp Brain. Leute, ich kann einfach fragen, wann ich Zeit für ein Meeting habe oder ob meine Team-Mitglieder mehr Arbeit übernehmen können, und schon habe ich alle Informationen! Ich bin total begeistert. *

🎥 Sehen Sie sich das Video an: Befürchten Sie, wichtige Details in Ihrem täglichen klinischen Bericht zu übersehen? Sehen Sie sich an, wie Sie ClickUp Erinnerungen verwenden können.

2. TigerConnect (am besten geeignet für sichere Team-Nachrichtenübermittlung)

via TigerConnect

TigerConnect schließt die Lücken in der klinischen Zusammenarbeit mit verschlüsselten Nachrichten, die sich nahtlos in Ihren bestehenden Workflow integrieren lassen. Das medizinische Personal kann Patientenbilder, Laborergebnisse und aktuelle Informationen zur Behandlung freigeben, ohne sich um Verstöße gegen Compliance-Vorschriften oder Sicherheitslücken sorgen zu müssen.

Die Plattform führt automatisch die Nachverfolgung der Zustellung von Nachrichten und Lesebestätigungen. Wenn Sie also eine dringende Benachrichtigung über den sinkenden Blutdruck eines Patienten senden, wissen Sie genau, wann der behandelnde Arzt diese sieht.

Benutzerdefinierte Nachrichten-Vorlagen optimieren die routinemäßige Kommunikation, während die automatisierte Eskalationsregel sicherstellt, dass wichtige Informationen nicht übersehen werden.

Die besten Features von TigerConnect

Planen Sie Nachrichten so, dass sie nach einem festgelegten Zeitraum automatisch gelöscht werden, um sensible Patientendaten zu schützen

Stellen Sie eine Verbindung zu bestehenden EHR-Systemen her, um Patientendaten und Krankengeschichten abzurufen

Konfigurieren Sie Eskalationsworkflows, die dringende Nachrichten automatisch an Ärzte des Backup weiterleiten, wenn die primären Ansprechpartner nicht reagieren

Führen Sie eine Nachverfolgung des Status der Nachrichtenübermittlung in Echtzeit durch, um die Koordinierung der Pflege zu bestätigen

Limitations von TigerConnect

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Benachrichtigungen bei dringenden und routinemäßigen Nachrichten

Die mobile App kann in busy Periods verzögert reagieren, insbesondere wenn das Pflegepersonal sie gleichzeitig nutzt

Preise von TigerConnect

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu TigerConnect

G2: 4,5/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 45 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über TigerConnect?

Jemand auf G2 teilt (freigibt) mit:

Die TigerConnect-Plattform hat sich als zuverlässige Ressource erwiesen, die eine bidirektionale Kommunikation mit Einzelpersonen und Gruppen ermöglicht... Der einzige Nachteil, der mir einfällt, ist die Tatsache, dass so viele unserer Prozesse (einschließlich der verschiedenen Rufteams innerhalb des Krankenhauses) auf diese Plattform umgestellt wurden, dass wir bei einem Ausfall aus irgendeinem Grund stark beeinträchtigt wären, da es keine einfache Möglichkeit gibt, ein Backup in der Einstellung einzurichten

Die TigerConnect-Plattform hat sich als zuverlässige Ressource erwiesen, die eine bidirektionale Kommunikation mit Einzelpersonen und Gruppen ermöglicht... Der einzige Nachteil, der mir einfällt, ist die Tatsache, dass so viele unserer Prozesse (einschließlich der verschiedenen Rufteams innerhalb des Krankenhauses) auf diese Plattform umgestellt wurden, dass wir bei einem Ausfall aus irgendeinem Grund stark beeinträchtigt wären, da es keine einfache Möglichkeit gibt, ein Backup in der Einstellung einzurichten

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für Projektkommunikationspläne

3. PerfectServe (am besten geeignet für die Terminplanung von Ärzten)

via PerfectServe

Haben Sie schon einmal versucht, um 2 Uhr morgens einen Kardiologen im Bereitschaftsdienst zu erreichen? Ja, das ist frustrierend. PerfectServe erleichtert Ihnen das Leben, durch die Nachverfolgung des Zeitplans, der Fachgebiete und der bevorzugten Kontaktmethoden jedes Arztes in einem zentralen System.

Wenn Notfälle auftreten, folgt die klinische Kommunikationsplattform automatisch dem von Ihnen in den Einstellungen festgelegten Anrufbaum. Sie lernt sogar aus den Antwortmustern. Wenn also der diensthabende Onkologe nicht auf seinen Pager antwortet, aber auf Text reagiert, passt sie sich entsprechend an.

Die besten Features von PerfectServe

Generieren Sie automatisierte Anrufsequenzen, die über Ersatzärzte fortgeschritten werden, wenn die primären Ansprechpartner nicht verfügbar sind oder nicht reagieren

Erstellen Sie detaillierte Analysen zu den Reaktionszeiten und Kommunikationsmustern von Ärzten, um Engpässe in Notfallsituationen zu identifizieren

Erstellen Sie benutzerdefinierte Urlaubspläne und benutzerdefinierte Urlaubsanträge, die sich automatisch an die Bereitschaftsdienste anpassen

Limitations von PerfectServe

Das Setup erfordert umfangreiche Dateneingaben und Konfigurationen, deren ordnungsgemäße Fertigstellung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann

Die mobile Funktion ist grundlegend und schränkt den Zugriff für Ärzte ein, die ihre Arbeit hauptsächlich mit Tablets oder Smartphones verrichten

Preise für PerfectServe

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu PerfectServe

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Das Wort „Krankenhaus” stammt vom lateinischen Wort hospes ab, das sowohl „Gast” als auch „Gastgeber” bedeutet. Ursprünglich waren Krankenhäuser Orte der Gastfreundschaft, die nicht nur Kranken, sondern auch Reisenden Unterkunft und Pflege boten.

4. Emitrr (Am besten geeignet für verbesserte Patientenversorgung und Workflows zur Patientenbindung)

via Emitrr

Patienten vergessen Termine, ignorieren Entlassungsanweisungen und nehmen ihre Medikamente nicht wie verschrieben ein. Emitrr begegnet diesen universellen Herausforderungen im Gesundheitswesen mit strukturierten Kommunikationskampagnen, die greifbare, entscheidende Ergebnisse liefern.

Stellen Sie sich das wie E-Mail-Marketing vor, nur für die Patientenversorgung. Basierend auf Auslösern können Sie automatisierte Abläufe für Terminerinnerungen, Umfragen nach dem Besuch und Überprüfungen der Medikamenteneinnahme einrichten.

Die HIPAA-konforme Software führt die Nachverfolgung durch, welche Nachrichten Patienten öffnen und beantworten, und gibt Ihnen so einen Einblick, wer möglicherweise zusätzliche Aufmerksamkeit benötigt. Darüber hinaus verwaltet sie verschiedene Kommunikationspräferenzen, darunter Text und Anrufe.

Die besten Features von Emitrr

Setzen Sie automatisierte Erinnerung-Sequenzen per SMS, E-Mail und Sprachnachrichten ein, um

Sammeln Sie Daten zur Patientenzufriedenheit durch anpassbare Umfragen, die direkt in Initiativen zur Qualitätsverbesserung integriert sind

Überwachen Sie Metriken zur Patientenbindung, darunter Öffnungsraten von Nachrichten, Antwortzeiten und Kommunikationspräferenzen, mit Echtzeit-Dashboards

Emitrr-Limitations

Die Integrationsmöglichkeiten sind bei kleineren EHR-Systemen und Nischen-Praxisverwaltungssoftware limit

Die Features des Patientenportals sind nicht sehr umfangreich, was für Gesundheitsorganisationen mit komplexen Workflow-Anforderungen einschränkend ist

Preise von Emitrr

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Emitrr-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 140 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Emitrr?

Eine Rezension auf Capterra lautet:

Ich habe monatelang nach einem Kommunikationssystem für Massen-Messaging und E-Mails gesucht, das HIPAA-konform ist und das ich für Patienten, Kunden, Freunde, Bekannte usw. verwenden kann. Emitrr war das erste System, das ich gefunden habe, das sowohl für eine kleine Psychotherapiepraxis als auch für den privaten Gebrauch „preiswert“ war... Ich hoffe, dass sie einige Video-Schulungen entwickeln, in denen gezeigt wird, wie man das System komplexer nutzen kann, damit ich es in meine Praxis und meine Marketingpläne als Arbeit integrieren kann.

Ich habe monatelang nach einem Kommunikationssystem für Massen-Messaging und E-Mails gesucht, das HIPAA-konform ist und das ich für Patienten, Kunden, Freunde, Bekannte usw. verwenden kann. Emitrr war das erste System, das ich gefunden habe, das sowohl für eine kleine Psychotherapiepraxis als auch für den privaten Gebrauch „preiswert“ war... Ich hoffe, dass sie einige Video-Schulungen entwickeln, in denen gezeigt wird, wie man das System komplexer nutzen kann, damit ich es in meine Praxis und in meinen Marketing-Plan integrieren kann.

5. Symplr (Am besten geeignet für die Integration von Compliance-Management)

via Symplr

Symplr integriert die Überwachung der Compliance direkt in Ihren Kommunikationsworkflow und stellt so sicher, dass jede Nachricht, jede Benachrichtigung und jede Unterhaltung nachverfolgt wird. Es markiert automatisch potenzielle Verstöße gegen Richtlinien und erstellt Prüfpfade, sodass Risikomanagementteams Probleme erkennen können, bevor sie eskalieren.

Diese Compliance-Management-Software ist besonders wertvoll für Organisationen, die mit Dokumentationsanforderungen zu kämpfen haben. Sie erfasst Kommunikationsdaten, die sonst während arbeitsreicher Schichten verloren gehen könnten.

Die besten Features von Symplr

Richten Sie mehrstufige Genehmigungsprozesse für sensible Mitteilungen ein, die vor der Übermittlung von einem Vorgesetzten geprüft werden müssen

Erstellen Sie Audit-Dokumentationen mit zeitgestempelten Aufzeichnungen aller Kommunikationsaktivitäten

Setzen Sie automatisierte Risikowarnungen ein, wenn Kommunikationsmuster auf potenzielle Probleme hinsichtlich der Patientensicherheit hindeuten

Greifen Sie auf vorkonfigurierte Compliance-Vorlagen zu, die speziell für die Standards der Joint Commission und die Anforderungen der CMS entwickelt wurden

Limitations von Symplr

Die Benutzeroberfläche kann für klinisches Personal, das nur einfache Nachrichten versenden möchte, überwältigend wirken

Für eine ordnungsgemäße Integration in bestehende Gesundheitssysteme sind häufig professionelle Dienstleistungen erforderlich

Preise von Symplr

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Symplr-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 3,6/5 (über 115 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Symplr?

Basierend auf einer Bewertung von Capterra:

Das Produkt ist einfach zu bedienen, sobald man sich damit vertraut gemacht hat. Der Integrationsprozess dauerte einen Monat, da intensive Schulungen zum System erforderlich waren. Anfangs schwierig, aber einfach, wenn man es verstanden hat.

Das Produkt ist einfach zu bedienen, sobald man sich damit vertraut gemacht hat. Der Integrationsprozess dauerte einen Monat, da intensive Schulungen zum System erforderlich waren. Anfangs schwierig, aber einfach, wenn man es verstanden hat.

🔍 Wussten Sie schon? Das erste Krankenhaus Amerikas, das Pennsylvania Hospital, wurde 1751 von Benjamin Franklin und Dr. Thomas Bond gegründet, um arme Menschen kostenlos zu behandeln. Es war auch Vorreiter im psychiatrischen Aufwand und wurde später Teil des Gesundheitssystems der University of Pennsylvania.

6. OnPage (am besten geeignet für das Management kritischer Warnmeldungen)

via OnPage

Wenn jemand einen Herzinfarkt hat, benötigen Sie Warnmeldungen, die Aufmerksamkeit erregen. OnPage ist auf persistente Benachrichtigungen spezialisiert, die so lange piepen, bis jemand sie bestätigt.

Aber keine Sorge: Die klinische Kommunikationssoftware unterscheidet zwischen Routinemeldungen und echten Notfällen, indem sie unterschiedliche Alarmtöne und Eskalationsmuster verwendet.

Wenn der primäre Onkologe nicht innerhalb von zehn Minuten auf ein kritisches Laborergebnis reagiert, benachrichtigt das System automatisch den Backup-Arzt. Es ist auch mit Patientenüberwachungsgeräten integriert und fungiert als Auslöser für sofortige Warnmeldungen an das zuständige Team, wenn abnormale Vitalwerte festgestellt werden.

Die besten Features von OnPage

Richten Sie automatisierte Eskalationsketten ein, die sekundäre und tertiäre Kontakte benachrichtigen, wenn primäre Empfänger nicht innerhalb festgelegter Zeiträume antworten.

Integrieren Sie sich direkt in Patientenüberwachungssysteme und medizinische Geräte, um bei Überschreitung kritischer Schwellenwerte als Auslöser Warnmeldungen auszulösen.

Analysieren Sie detaillierte Metriken zu Reaktionszeiten und Bestätigungsmustern, um Kommunikationslücken am Arbeitsplatz zu identifizieren.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Prioritäten für Warnmeldungen mit unterschiedlichen Benachrichtigungen, Vibrationsmustern und visuellen Anzeigen für verschiedene Notfalltypen.

Limit-Einschränkungen von OnPage

Alarmmüdigkeit wird zu einem echten Problem, wenn zu viele nicht dringende Nachrichten als kritisch eingestuft werden.

Die benutzerdefinierten Ton-Anpassungsmöglichkeiten sind für verschiedene Alarmkategorien etwas limitiert.

Preise für OnPage

OnPage: 13,99 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise Silver: 22,99 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise Gold: 28,99 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

OnPage-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 280 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 65 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über OnPage?

Laut einer G2-Bewertung:

Ich bin Krankenpfleger und medizinischer Direktor einer Klinik für medizinische Ästhetik und muss für Notfälle rund um die Uhr erreichbar sein. Ich finde es toll, dass ich meinen Clients und Mitarbeitern eine separate Nummer geben kann und nicht meine private Nummer. Ich finde es auch toll, dass die App meine DND-Funktion umgeht, sodass ich erreichbar bin, solange mein Telefon eingeschaltet ist! … Ich wünschte, ich könnte den Klingelton für Benachrichtigungen ändern – vielleicht gibt es eine Möglichkeit, aber ich habe sie noch nicht herausgefunden.

Ich bin Krankenpfleger und medizinischer Direktor einer Klinik für medizinische Ästhetik und muss für Notfälle rund um die Uhr erreichbar sein. Ich finde es toll, dass ich meinen Clients und Mitarbeitern eine separate Nummer geben kann und nicht meine private Nummer. Ich finde es auch toll, dass die App meine DND-Funktion umgeht, sodass ich erreichbar bin, solange mein Telefon eingeschaltet ist! … Ich wünschte, ich könnte den Klingelton für Benachrichtigungen ändern – vielleicht gibt es eine Möglichkeit, aber ich habe sie noch nicht herausgefunden.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten für Teams

7. Rocket. Chatten (am besten geeignet für Open-Source-Benutzerdefinierung)

via Rocket.Chat

Mit Rocket. Chatten können Sie Ihre Plattform an die Abläufe Ihrer Organisation anpassen. Da es sich um eine Open-Source-Lösung handelt, hat Ihr IT-Team Zugriff auf den gesamten Code für benutzerdefinierte Anpassungen und für Sicherheit.

Diese Flexibilität ist besonders nützlich, wenn Sie eine Integration in proprietäre Krankenhaussysteme vornehmen oder Workflows erstellen müssen, die von kommerziellen Plattformen nicht unterstützt werden.

Sie können alles auf Ihren eigenen Servern hosten und haben so die vollständige Kontrolle über sensible Patientendaten. Die klinische Kommunikationssoftware lässt sich von kleinen Kliniken bis hin zu großen Krankenhausnetzwerken skalieren, ohne dass Lizenzgebühren pro Benutzer Ihr Budget belasten.

Die besten Features zum Chatten von Rocket. Chat

Erstellen Sie unbegrenzt viele Kanäle und Benutzergruppen ohne wiederkehrende Lizenzgebühren oder Benutzerbeschränkungen.

Entwickeln Sie mithilfe von Entwicklerdokumentationen und Support-Ressourcen benutzerdefinierte API-Integrationen mit bestehenden Gesundheitssystemen.

Führen Sie gründliche Audits der Sicherheit mit vollständigem Zugriff auf den Code durch, um die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.

Rocket. Chat-Chatten-Einschränkungen

Für das Setup, die laufende Wartung und benutzerdefinierte Entwicklungsprojekte sind umfangreiche technische Fachkenntnisse erforderlich.

Gesundheitsspezifische Features erfordern eine benutzerdefinierte Entwicklung und sind nicht standardmäßig verfügbar.

Preise für Rocket. Chatten

Free

Pro: 4 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Rocket. Chatten-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 330 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 155 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Rocket. Chatten?

Eine G2-Bewertung macht Notiz von:

Die Verwendung von Threads für die Kommunikation und die Möglichkeit, Diskussionen zu erstellen, an denen sich alle Interessierten schnell und einfach beteiligen können, erleichtern die Kommunikation erheblich. […] Von Zeit zu Zeit leitet der Dienst Benachrichtigungen nicht weiter, außerdem kommt es häufig vor, dass man offline ist, was in manchen Fällen hinderlich sein kann. Ich bin der Meinung, dass die globale Suchfunktion, obwohl sie interessant ist, ebenfalls verbessert werden könnte, damit sie ganze Sätze findet und Unterhaltungen vollständig anzeigt.

Die Verwendung von Threads für die Kommunikation und die Möglichkeit, Diskussionen zu erstellen, an denen sich alle Interessierten schnell und einfach beteiligen können, erleichtern die Kommunikation erheblich. […] Von Zeit zu Zeit leitet der Dienst Benachrichtigungen nicht weiter, außerdem kommt es häufig vor, dass man offline ist, was in manchen Fällen hinderlich ist. Ich bin der Meinung, dass die globale Suchfunktion zwar interessant ist, aber noch verbessert werden könnte, damit sie ganze Sätze findet und Unterhaltungen vollständig anzeigt.

🧠 Wissenswertes: Im 14. Jahrhundert kümmerten sich die Alexianer in Deutschland um die Opfer der Pest. Sie gelten als einige der ersten Ersthelfer der Geschichte.

8. Klara (am besten geeignet für Text zwischen Patienten und Anbietern)

via Klara

Patienten möchten ihren Ärzten genauso Text schreiben wie allen anderen auch, indem sie normale Nummern und Messaging-Apps verwenden. Klara macht dies möglich und sorgt gleichzeitig dafür, dass alles HIPAA-konform bleibt.

Patienten können einfach eine SMS an die Nummer Ihrer Praxis senden, und ihre Nachrichten werden automatisch an das zuständige Mitglied des Pflegeteams weitergeleitet. Die Plattform erkennt Nachrichtentypen und kann zwischen Terminanfragen und dringenden medizinischen Anliegen unterscheiden.

Alle Unterhaltungen werden automatisch in Ihrer elektronischen Gesundheitsakte dokumentiert, sodass Sie wichtige Patientenkommunikation und Kommunikation mit Anbietern nicht mehr manuell in die Krankenakten einfügen müssen.

Die besten Features von Klara

Integrieren Sie den Verlauf von Text-Unterhaltungen nahtlos in die EHR-Patientenakten, um die Kommunikationsdokumentation aufrechtzuerhalten

Setzen Sie automatisierte Erinnerungen und Folge-Nachrichtensequenzen ein, die je nach Art des Besuchs und Patientenversorgungsplan als Auslöser funktionieren

Greifen Sie bei jeder Textinteraktion auf den fertigen Patientenkontext und die fertige Unterhaltung zu, um personalisierte, fundierte Antworten zu geben

Limitations von Klara

Die Komplexität der Nachrichten ist begrenzt, sodass sie für detaillierte medizinische Diskussionen ungeeignet sind

Das Nachrichtenaufkommen kann kleine Praxen überfordern, die keine klaren Grenzen für die Verfügbarkeit von Textkommunikation festlegen

Preise für Klara

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Klara-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 210 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Klara?

Feedback auf G2 lautet:

Klara hat unsere Kapazität, mit unseren Patienten zu kommunizieren, wirklich verbessert. Dadurch haben sich unsere ausgehenden Anrufe deutlich reduziert. Wir nutzen es auch für die Selbstterminierung von Routineuntersuchungen bei unseren Optometristen... Klara muss bei Mod Med auf die Whitelist gesetzt werden. Wenn ein Patient einen Termin absagt oder umbucht, wird er aus dem Terminplan entfernt – das ist großartig. Wenn der Patient jedoch vor dem Termin seine Meinung ändert und auf „Bestätigen” umstellt, wird er wieder in diesen Termin eingeplant. Manchmal führt dies zu Doppelbuchungen, da dieser Termin möglicherweise bereits vergeben war.

Klara hat unsere Kapazität, mit unseren Patienten zu kommunizieren, wirklich verbessert. Dadurch konnten wir die Anzahl unserer ausgehenden Anrufe deutlich reduzieren. Wir nutzen es auch für die Selbstterminierung von Routineuntersuchungen bei unseren Optometristen... Klara muss bei Mod Med auf die Whitelist gesetzt werden. Wenn ein Patient einen Termin absagt oder verschiebt, wird er aus dem Terminkalender entfernt – das ist großartig. Wenn der Patient jedoch vor dem Termin seine Meinung ändert und auf „Bestätigen” umstellt, wird er wieder in diesen Terminslot eingefügt. Manchmal führt dies zu Doppelbuchungen, da dieser Slot möglicherweise bereits vergeben ist.

9. Spok (Am besten geeignet für die Modernisierung von Legacy-Systemen)

via Spok

Die meisten Gesundheitseinrichtungen verwenden weiterhin Paging-Systeme, die seit Jahren zuverlässig funktionieren. Anstatt dies als ein zu lösendes Problem zu betrachten, sieht Spok darin einen Vorteil, auf dem man aufbauen kann.

Die Plattform fungiert im Wesentlichen als Übersetzer zwischen bestehenden Pager-Netzwerken und modernen sicheren Messaging-Funktionen. Das bedeutet, dass das klinische Personal weiterhin die bereits bekannten Paging-Workflows nutzen kann, nun jedoch über wertvolle Zusatzfunktionen wie Nachrichten-Threads und Zustellungsbestätigungen verfügt.

Die besten Features von Spok

Leiten Sie Nachrichten über bevorzugte Kommunikationskanäle weiter, basierend auf dem Status der Empfänger und individuellen Präferenzen

Überwachen Sie Kommunikationsanalysen, darunter Antwortzeiten, Nachrichtenzustellungsraten und die Effektivität der Kommunikationskanäle in allen Abteilungen

Integrieren Sie diese Plattformen in Schwesternrufsysteme und klinische Überwachungsgeräte, um bei Änderungen des Status entsprechende Auslöser zu aktivieren

Verwalten Sie komplexe Kommunikationspräferenzen für verschiedene Rollen, Abteilungen und Schichtpläne über zentralisierte Verwaltungsfelder

Limit-Einschränkungen von Spok

Die Komplexität der Konfiguration erfordert erhebliche Investitionen in die Schulung des für die Systemverwaltung zuständigen Verwaltungspersonals

Begrenzte benutzerdefinierte Optionen für Alarmtöne und Benachrichtigungseinstellungen

Preise von Spok

Free

Professional: 19,90 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Spok

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? 1992 waren elektronische Gesundheitsakten (EHRs) hauptsächlich auf akademische Zentren und Hybridsysteme beschränkt. Bis 2015 hatten sie sich jedoch auf Pflegeheime, Hospize und sogar Justizvollzugsanstalten ausgeweitet.

10. Vocera (Stryker) (Am besten geeignet für freihändige Sprachkommunikation)

via Stryker

Gereinigte Hände, sterile Umgebungen und Patientenversorgungsaktivitäten lassen sich nicht gut mit Touchscreen-Geräten vereinbaren. Vocera löst dieses Problem durch sprachaktivierte Kommunikation, sodass das klinische Personal kommunizieren kann, ohne etwas berühren zu müssen.

Die Mitarbeiter können mit einfachen Sprachbefehlen wie „Rufen Sie Dr. Martinez an“ Anrufe tätigen, Nachrichten senden und Benachrichtigungen empfangen. Das System erkennt natürliche Sprachmuster und stellt den Benutzern anhand ihrer Rollen und ihrer aktuellen Verfügbarkeit die richtigen Personen in Verbindung.

Außerdem beeinträchtigen diese leichten tragbaren Geräte weder klinische Abläufe noch Infektionsschutzprotokolle.

Die besten Features von Vocera

Stellen Sie sich automatisch mit den entsprechenden Teammitgliedern mithilfe einer intelligenten Spracherkennung, die Rollen, Abteilungen und den aktuellen Status versteht, in Verbindung

Greifen Sie über sprachaktivierte Abfragen, die in bestehende Krankenhausinformationssysteme integriert sind, auf Patienteninformationen und Systemaktualisierungen in Echtzeit zu

Integrieren Sie Sprachkommunikationsfunktionen in bestehende Schwesternrufsysteme und Patientenüberwachungsgeräte

Limit von Vocera

Die Akkulaufzeit von Wearables erfordert häufige Ladezyklen, die während langer Schichten störend sein können

Probleme mit den drahtlosen Verbindungen in bestimmten Bereichen des Krankenhauses können die Funktion einschränken und die Zuverlässigkeit der Kommunikation beeinträchtigen

Preise von Vocera

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Vocera

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Joseph Lister gilt als Vater der modernen Chirurgie, da er in den 1860er Jahren Pionierarbeit im Bereich der Antiseptik leistete. Vor seiner Arbeit waren Operationen aufgrund von Infektionen oft tödlich; tools wurden nicht sterilisiert, und Krankenhäuser erwogen, Operationen gänzlich zu verbieten. Inspiriert von Louis Pasteurs Arbeiten über Keime begann Lister, Wunden und tools mit Karbolsäure zu reinigen.

Bringen Sie Ihre Teams im Gesundheitswesen mit ClickUp auf die gleiche Seite

Der klinische Betrieb kommt nicht zum Erliegen, weil Informationen über zu viele Orte verstreut sind.

Die klinische Kommunikationsplattform von ClickUp behebt dieses Problem.

Auf einer einzigen Plattform können Sie patientenbezogene Aufgaben nachverfolgen, in Echtzeit chatten, Protokolle dokumentieren und Nachsorgetermine automatisieren. Die Plattform bietet Sicherheit, Flexibilität und ist darauf ausgelegt, die Kommunikation von Pflegeteams über Abteilungen und Schichten hinweg zu unterstützen.

Wenn Ihr Team mehr Zeit mit der Koordination der Arbeit als mit der eigentlichen Arbeit verbringt, kann ClickUp Ihnen helfen, dies zu ändern. Melden Sie sich noch heute kostenlos an! ✅