Free Lucidchart-Organigramm-Vorlagen zur Visualisierung der Teamstruktur

Geraten Sie jedes Mal in Panik, wenn Sie Ihr Diagramm aktualisieren müssen, weil sich die Teamstruktur geändert hat?

Sie wissen, dass Sichtbarkeit wichtig ist, aber wie ein digitaler Archäologe alte Unterlagen zu durchforsten, ist nicht der beste Weg, um alle auf derselben Seite zu halten.

Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, besteht darin, visuell ansprechende Diagramme zu erstellen, die für alle zugänglich sind.

Mit einer Lucidchart-Organigramm-Vorlage können Sie schnell visuelle Organigramme erstellen, aktualisieren und freizugeben, die Ihre aktuelle Struktur widerspiegeln.

In diesem Artikel helfen wir Ihnen dabei, die perfekte Lucidchart-Organisationsvorlage zu finden, die Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Sie Ihre Organigramme direkt mit Aufgaben, Teams und Workflows verbinden möchten, zeigen wir Ihnen auch, wie ClickUp Ihnen dabei helfen kann, Zeit zu sparen.

Was sind LucidChart-Organigramm-Vorlagen?

Lucidchart-Organigrammvorlagen sind vorgefertigte visuelle Layouts, mit denen Sie schnell Organigramme erstellen können. Mit diesen Vorlagen können Sie Teamstrukturen abbilden, indem Sie automatisch Diagramme erstellen, die Rollen, Berichterstellung und Abteilungen zeigen.

Sie können sie mit Fotos, Kontakt Info und Rolle benutzerdefiniert anpassen, sodass sie ideal für HR-Teams, Manager und Projektleiter sind, die klare, professionelle Diagramme benötigen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Die Erstellung eines Organigramms in LucidChart ist besonders nützlich für intelligenter und schneller Enterprise oder Teams, die häufige Veränderungen im Personalbereich und in den Berichterstellungsbeziehungen verwalten müssen.

👀 Wussten Sie schon? Fast 75 % der funktionsübergreifenden Teams verfehlen das Meeting wichtiger Ziele wie Budget, Zeitleiste und Benutzerdefinierte Erwartungen aufgrund unklarer Führungsstrukturen, vager Ziele und mangelnder Verantwortlichkeit.

Was macht eine gute Lucidchart-Organigramm-Vorlage aus?

Eine vollständig anpassbare Lucidchart -Organigramm-Vorlage kann dabei helfen, Verantwortlichkeiten zu klären und Unklarheiten darüber zu beseitigen, wer welche Aufgaben zu erledigen hat. Damit können Sie ein einfaches Organigramm erstellen, Daten importieren und den Organigramm-Editor nach Bedarf verwenden.

Hier sind einige Dinge, auf die Sie achten sollten:

*bearbeitbare Rolle-Blöcke: Fügen Sie Teammitglieder zu Ihrer Organisationsstruktur hinzu, entfernen Sie sie oder verschieben Sie sie, ohne von vorne beginnen zu müssen

Integriertes Hierarchie-Format: Richten Sie Berichterstellung und Abteilungen automatisch aus, während Sie Ihre Datenquelle erstellen oder aktualisieren

anpassungsoptionen: *Fügen Sie Berufs-Titel, Fotos, Abteilungs-Beschreibungen oder benutzerdefinierte Mitarbeiter-Feld hinzu, je nachdem, wie Ihre Team-Mitglieder arbeiten

*collaboration Features: Stellen Sie sicher, dass Sie Kommentare hinzufügen, Tags vergeben oder Live-Versionen mit Stakeholdern freizugeben können, und verbessern Sie so die Kommunikation

*export- und Einbettungsoptionen: Importieren Sie Diagramm-Daten mühelos in Onboarding-Präsentationen, Leistungs-Plan-Dokumente oder Projekt-Start-Dokumente

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie mit Workforce Analytics einen florierenden Arbeitsplatz schaffen

Free Lucidchart-Organigramm-Vorlagen

Ein LucidChart-Diagramm verwendet eine flexible Organigramm-Form-Bibliothek, mit der Sie Rollen, Berichterstellung und Leistungsdaten ganz einfach per Drag & Drop verschieben und benutzerdefiniert anpassen können.

Sie können Mitarbeiterinformationen als Karte abbilden, eine hierarchische Struktur Plan oder das Betriebssystem Ihres Unternehmens verdeutlichen. Diese Vorlagen verwalten Daten und helfen Ihrem Team, smarter zu arbeiten, indem sie ihm einen Vorsprung verschaffen. Entdecken Sie sie hier:

1. Organigramm-Vorlage

via LucidChart

Mit der Lucidchart-Organigramm-Vorlage können Sie die Struktur Ihres Unternehmens visuell darstellen und bei Bedarf bearbeiten. Sie kann verwendet werden, um ein Organigramm zu erstellen, das Berichterstellung anzeigt und Ihnen ermöglicht, die Struktur schnell zu aktualisieren.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Klären Sie, wer wem Berichterstattung obliegt, und tragen Sie dazu bei, Verwirrung bei der Einarbeitung oder bei cross-Team-Projekten zu vermeiden

Betten Sie das Diagramm in Plan-Unterlagen, Mitarbeiterverzeichnisse oder Onboarding-Dokumente ein

Planen Sie Umstrukturierungen oder Abteilungsänderungen, indem Sie potenzielle Strukturen modellieren

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche und Abteilungsleiter, die klare, zugängliche Organisationsstrukturen pflegen und kommunizieren müssen.

2. Vorlage für Vertriebs-Diagramm

via LucidChart

Mit der Lucidchart-Vorlage für Vertriebsdiagramme können Sie ein spezielles Diagramm für Ihre Vertriebsabteilung erstellen.

Nehmen wir Beispiel an, Sie haben gerade Ihre Vertriebsstruktur neu organisiert, aber niemand weiß genau, wer die neuen Teamleiter sind oder wer für welche Konten zuständig ist. Mit dieser Vorlage können Sie Teamrollen, Leistungsbereiche und Zuständigkeitsbereiche visualisieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Skizzieren Sie SDRs, AEs und die Hierarchie innerhalb Ihrer Umsatzorganisationsstruktur Matrix

Erläutern Sie die Struktur des Vertriebsteams funktionsübergreifenden Teams und nutzen Sie die Informationen für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder die GTM-Strategie

Unterstützen Sie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, indem Sie ihnen helfen, die Teammitglieder und ihre Rollen zu verstehen und zu lernen, wie sie Fragen eskalieren können

🔑 Ideal für: Vertriebsleiter und Enablement-Teams, die eine Echtzeit-Karte über ihre Vertriebsorganisation für Plan und zur Verbesserung der Sichtbarkeit benötigen.

3. Diagramm zur Erfolgsplan

via LucidChart

Angenommen, Ihr Vice President of Operations kündigt seinen Rücktritt an und Sie stellen fest, dass es kein Backup gibt. Das LucidChart-Organigramm für die Erfolg-Plan ist in solchen Ausnahmefällen sehr nützlich, da Sie damit die Mitglieder in ihrer aktuellen Rolle und ihre Nachfolger in Ansicht anzeigen können.

Es unterstützt auch den langfristigen Kontinuitäts-Plan und identifiziert Talentlücken, bevor sie zu Notfällen werden.

Nutzen Sie diese Vorlage, um:

Heben Sie Rollen mit Priorität hervor und identifizieren Sie interne Talente, die für eine Aktion bereit sind

Arbeiten Sie mit Abteilungsleitern zusammen, um Bereitschafts-Pläne in Echtzeit zu überprüfen und zu aktualisieren

Reduzieren Sie Risiken während Übergangsphasen, indem Sie Führungsnachfolgeprozesse Plan und Notfalloptionen dokumentieren

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche und Führungskräfte, die Leadership Continuity-Plans im gesamten Unternehmen entwickeln.

🧠 Interessante Tatsache: 70 % des Engagements eines Teams im Workspace hängt von der Abhängigkeit seines Managers ab.

4. Vorlage für HR-Diagramm

via LucidChart

Die Lucidchart-Vorlage für Personalorganigramme bietet eine klare Übersicht über Ihre Personalabteilung und deren Rollen. Sie hilft Teams dabei, zu verstehen, wo sie innerhalb des Kontextfensters Hilfe finden können, fördert die interne Sichtbarkeit und unterstützt die Transparenz.

Passen Sie diese benutzerdefinierte Vorlage an, um:

Heben Sie die Rollen der Personalabteilung und deren Verantwortlichkeiten in den Bereichen Personalbeschaffung, Compliance, Aus- und Weiterbildung sowie Sozialleistungen hervor

Aktualisieren Sie Mitglieder oder Info in Echtzeit, wenn sich Rollen ändern oder erweitern

Betten Sie es als Selbstbedienungsreferenz in Onboarding-Materialien oder Intranet-Seiten ein

Erstellen Sie eine Team-Charta , in der auch Ziele und Verantwortlichkeiten festgelegt sind

🔑 Ideal für: Personalabteilungen, die die Transparenz des internen Support verbessern und die Verwirrung der Mitarbeiter darüber, an wen sie sich wenden sollen, verringern möchten.

5. Organigramm-Vorlage für die Analyse von Qualifikationslücken

via LucidChart

Mit der Lucidchart-Diagramm-Vorlage zur Analyse von Qualifikationslücken können Sie die aktuellen Qualifikationen Ihres Teams visualisieren, um die richtigen Mitarbeiter für Projekte auszuwählen und entsprechende Schulungen oder Einstellungen zu planen. So gibt es keine blinden Flecken mehr, wenn es darum geht, Ihrem Team Projekte zuzuweisen!

Diese Vorlage kann Ihnen dabei helfen:

Verseh die Mitarbeiterkarten mit farben-Code-Kompetenzindikatoren, um einen schnellen Vergleich zu ermöglichen

Gruppieren Sie Mitglieder nach Fähigkeiten oder Spezialisierungen mithilfe der benutzerdefinierten Gruppenansicht

Heben Sie Lücken mit hoher Priorität hervor, die sofortige Weiterentwicklung oder Neueinstellungen erfordern

🔑 Ideal für: Teamleiter und HR-Geschäftspartner, die die Personalverteilung und Kompetenzentwicklung abteilungsübergreifend verwalten.

6. Vorlage für einen grafischen Organizer mit Radbeschreibung

via LucidChart

Die Lucidchart-Vorlage „Beschreibendes Rad“ ordnet ein zentrales Thema visuell in der Mitte an, wobei beschreibende Attribute in Segmenten mit Beschreibung nach außen strahlen, um strukturiertes Brainstorming und die Erweiterung von Ideen zu ermöglichen.

Wenn Sie als Beispiel einen Team-Workshop zu Unternehmenswerten starten und möchten, dass die Teilnehmer abstrakte Ideen wie „Integrität“ oder „Innovation“ diskutieren, kann Ihnen diese Vorlage dabei helfen, die Diskussion zu organisieren.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Regt Diskussionen und kritisches Denken in Workshops oder Trainingssitzungen an

Arbeiten Sie gemeinsam mit Teamkollegen oder Lernenden, indem Sie das Rad gemeinsam ausfüllen

Unterteilen Sie ein zentrales Thema in beschreibende Kategorien, um Verständnis zu schaffen

🔑 Ideal für: HR-Moderatoren, Teamleiter und Pädagogen, die ein visuelles tool für die Konzeptfindung und gemeinsames Denken suchen.

👀 Wussten Sie schon? 40 % der Wissensarbeiter geben an, dass eine komplexe Organisationsstruktur eine Ursache für Ineffizienz ist.

7. SaaS-Organisationsrahmen-Vorlage

via LucidChart

Die Lucidchart SaaS-Organisationsrahmenvorlage hilft Ihnen bei der Umstrukturierung Ihres Unternehmens, indem sie Ihre Vertriebs-, Marketing- und Erfolgsteams zu fokussierten, umsatzgenerierenden Teams zusammenführt.

Jeder Pod fungiert als funktionsübergreifende Einheit, die auf eine bestimmte Phase der Customer Journey abgestimmt ist, wodurch die Zusammenarbeit, die Verantwortlichkeit und die Gesamteffizienz verbessert werden. Außerdem wird das Wachstum durch ein wiederholbares, modulares Teamdesign gefördert.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Visualisieren Sie SDR-, AE- und CSM-Rollen als modulare Umsatzeinheiten im gesamten Verkaufstrichter

Reduzieren Sie Reibungsverluste zwischen Abteilungen, indem Sie Eigentümerschaft und Übergabepunkte klar definieren

Präsentieren Sie das Modell den Führungs- und Enablement-Teams, um die Struktur an den GTM-Zielen auszurichten

🔑 Ideal für: SaaS-Führungskräfte und Umsatzverantwortliche, die skalierbare, pod-basierte GTM-Team-Strukturen aufbauen.

💡 Bonus: ClickUp Brain kann sofort Ideen für Organigramme basierend auf der Struktur und den Zielen Ihres Teams generieren und visualisieren. Nutzen Sie KI-gestützte Vorschläge, um verschiedene Organisationsmodelle zu erkunden und den Workflow Ihres Unternehmens zu optimieren.

8. Datengesteuertes Diagramm-Vorlage

via LucidChart

Sie haben ein Diagramm, aber keinen Einblick darin, welche Teams unterdurchschnittliche Leistungen erbringen, überbesetzt sind oder zu Burnout neigen. Mit der datengesteuerten Diagramm-Vorlage von Lucidchart können Sie Personaldaten in Ihr Diagramm einfügen, um strategische Entscheidungen über Struktur, Personalausstattung und Investitionen zu treffen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Fügen Sie über benutzerdefinierte Felder Daten zu Vergütung, Leistung oder Betriebszugehörigkeit zu den Rollen Ihrer Mitarbeiter hinzu

Visualisieren Sie in Echtzeit Teams mit unzureichenden Ressourcen oder sich überschneidende Zuständigkeiten

Ergreifen Sie Maßnahmen während der vierteljährlichen Überprüfungen, Umstrukturierungen oder Personalplanungs-Sitzungen

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche und Führungskräfte, die strategische organisatorische Entscheidungen auf der Grundlage integrierter Personaldaten treffen.

Alternative Lucidchart-Organigramm-Vorlagen

Suchen Sie nach Organigrammen, die mehr zu erledigen haben als nur Strukturen zu visualisieren?

clickUp , die Alles-App für die Arbeit, *bietet alternative Vorlagen, die Ihr Organigramm direkt mit Workflow, Verantwortlichkeiten und der Projektdurchführung in Verbindung bringen, sodass kein Kontextwechsel mehr erforderlich ist.

Warum ist das wichtig? Denn 61 % der Arbeitszeit von Mitarbeitern wird für die Aktualisierung, Suche und Verwaltung von Informationen in verstreuten Systemen aufgewendet. Das ist Kontextzerstreuung in Aktion, bei der die Suche nach Kontext in verschiedenen tools, Kanälen und Plattformen die Produktivität beeinträchtigt. Mit ClickUp haben Sie immer den vollständigen Überblick über alle Aufgaben, Ziele und Projekte. Wenn Ihr Organigramm denselben Space wie Ihre Unternehmensinformationen, Teamkommunikationskanäle und To-dos hat, reduzieren Sie die Fragmentierung. Das verschafft Ihrem Team Klarheit und Verantwortlichkeit und gibt Ihnen Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was das Business voranbringt.

Hier sind die ClickUp-Vorlagen, die Sie verwenden können:

1. Die ClickUp-Diagramm-Vorlage

Vorlage herunterladen Identifizieren Sie Lücken in Ihrer Team-Struktur mit der ClickUp-Organigramm-Vorlage

Angenommen, jemand fragt Sie während einer Führungssynchronisierung: „Wem untersteht diese Person jetzt in Bezug auf die Berichterstellung?“ Und Sie haben keine klare Antwort darauf. Mit der ClickUp-Organigramm-Vorlage können Sie eine aktuelle visuelle Karte Ihrer Unternehmenshierarchie erstellen, sodass Sie diese Frage souverän beantworten können.

Auf einen Blick sehen Sie Berichterstellung, Teamstrukturen und aktuelle Änderungen – ohne langes Rätselraten. Und wenn sich Rollen ändern oder neue Mitarbeiter hinzukommen, lässt sich das Diagramm ganz einfach aktualisieren, sodass alle in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Karte Berichtswege mithilfe einer Drag-and-Drop-Oberfläche, um in Echtzeit Sichtbarkeit in Ihre Team-Struktur zu erhalten

Betten Sie Diagramme in ClickUp Dokumente oder ClickUp Aufgaben ein, um die Einarbeitung zu beschleunigen und Kontextreferenzen im Projekt zu ermöglichen

Planen Sie für zukünftiges Wachstum, indem Sie hypothetische Änderungen oder Rolle visuell modellieren

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche und Team-Leiter, die ein visuelles, leicht zu aktualisierendes Diagramm benötigen, um Plan und Übersichtlichkeit zu unterstützen.

👀 Wussten Sie schon? Laut 73 % der Personalverantwortlichen leiden Mitarbeiter unter Veränderungsmüdigkeit.

2. Die ClickUp-Vorlage „Das Team vorstellen“

Free Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage „Meet the Team“ als kundenorientierte Ressource, um Ihren Clients zu zeigen, wer im Rückstand ist

Wenn neue Mitarbeiter oder externe Stakeholder wissen möchten, wer wer ist, reicht es nicht aus, Namen und Rollen in einer Google Tabellen- oder Excel-Datei in einer Liste aufzuzählen. Die ClickUp-Vorlage „Meet the Team“ macht Vorstellungsrunden zu einem ansprechenderen und besser organisierten Erlebnis.

Sie können umfangreiche, für Bearbeitung geeignete Biografien mit Fotos, Rollen und relevanten Details erstellen, um Ihr Team zu besprechen und die interne Zusammenarbeit zu verbessern.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verleihen Sie Ihrer Organisation Persönlichkeit und Verbindung durch benutzerdefinierte Felder wie Hobbys, Zinsen oder bevorzugte Zitate

Verknüpfen Sie das Team-Dokument mit Onboarding-Workflows, damit neue Mitarbeiter sich schnell einarbeiten können

Aktualisieren Sie Profile sofort, wenn jemand seine Rolle wechselt oder neue Mitglieder des Teams hinzukommen

🔑 Ideal für: HR-Teams und Führungskräfte, die ein professionelles, leicht zu pflegendes Team-Verzeichnis für die interne oder externe Freigabe erstellen möchten.

📣 Benutzerdefinierte Stimme: Raúl Becerra, Produktmanager bei Atrato, hat ClickUp bewertet: *Wir haben erkannt, dass uns eine effektive Methode zur Nachverfolgung von Aufgaben fehlte und wir keine klare Ansicht über die Arbeit des Produktteams hatten, also haben wir uns nach einer neuen Plattform umgesehen. Dann haben wir ClickUp gefunden. Die Plattform war die perfekte Kombination – nicht zu technisch und verwirrend, aber auch nicht zu einfach. Sie gab uns die Flexibilität, Teams und Projekte auf unsere eigene Weise zu erstellen, zu verschieben und zu organisieren Wir haben erkannt, dass uns eine effektive Methode zur Nachverfolgung von Aufgaben fehlte und wir keinen klaren Überblick über die Arbeit des Produktteams hatten, also haben wir uns nach einer neuen Plattform umgesehen. Dann haben wir ClickUp gefunden. Die Plattform war die perfekte Kombination – nicht zu technisch und verwirrend, aber auch nicht zu einfach. Sie gab uns die Flexibilität, Teams und Projekte auf unsere eigene Weise zu erstellen, zu verschieben und zu organisieren.

3. Die ClickUp-Mitarbeiterliste-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Verschieben Sie Zeitleisten mit aktuellen Einträgen mithilfe der ClickUp-Mitarbeiterliste-Vorlage

Wenn Sie wöchentliche Schichten manuell planen, die Nachverfolgung von Urlaubstage durchführen und sicherstellen, dass jede Abteilung abgedeckt ist, wechseln Sie zur ClickUp-Mitarbeiterplan-Vorlage. Sie verdeutlicht und kontrolliert komplexe Team-Planungen und das Abdeckungsmanagement und hilft Personalabteilungen und Betriebsleitern, immer einen Schritt voraus zu sein.

Sie können ganz einfach Schichten zuweisen, die Verfügbarkeit verfolgen und Lücken im Zeitplan erkennen. Dank automatischer Benachrichtigungen und einer zentralen Ansicht weiß jeder genau, wann und wo er gebraucht wird – keine Hektik in letzter Minute mehr.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Visualisieren Sie die Arbeit in den verschiedenen Abteilungen, um Über- oder Unterbesetzungen schnell zu erkennen – mit der ClickUp-Workload-Ansicht

Planen Sie den wöchentlichen und monatlichen Personalbedarf mithilfe der Kalender- oder Tabelle

Verfolgen Sie Arbeit, Urlaubstage und Überstunden mithilfe vorgefertigter Zeiterfassung

🔑 Ideal für: Betriebs- und Personalmanager, die Zeitpläne und Verfügbarkeiten in dynamischen Teams koordinieren.

4. Die ClickUp-Vorlage für das Team-Fotoverzeichnis

Free Vorlage herunterladen Identifizieren Sie den richtigen Ansprechpartner, indem Sie Fotos in der ClickUp-Vorlage für das Team-Fotoverzeichnis hinzufügen

Es kann schwierig sein, die Nachverfolgung Ihres schnell wachsenden Remote-Teams zu behalten. Die ClickUp-Vorlage für ein Teamfotoverzeichnis bietet jedoch ein zentrales, durchsuchbares Verzeichnis mit Fotos und Schlüsseldetails der Mitarbeiter.

Teams aller Art, von Start-ups bis hin zu Unternehmen, können so leichter in Verbindung bleiben, sich in ihrer Organisation zurechtfinden und Kollegen finden.

Passen Sie diese benutzerdefinierte Vorlage an, um:

Tag Mitarbeiter nach Speicherort, Team oder Projekt, um sie leicht finden zu können

Verknüpfen Sie den Zugriff auf das Verzeichnis mit ClickUp Dokumenten, damit neue Mitarbeiter Namen und Gesichter in Verbindung bringen können

Laden Sie Fotos Ihrer Team-Mitglieder hoch und organisieren Sie diese mit relevanten Details wie Rolle und Abteilung

🔑 Ideal für: HR-Teams, die hybride oder Remote-Teams verwalten und ein leicht zugängliches, visuelles Team-Verzeichnis benötigen.

👀 Wussten Sie schon? Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihres Teams. Untersuchungen von ClickUp zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Beenden Sie noch heute die Kontextverwirrung!

5. Die ClickUp-Vorlage für das Mitarbeiterhandbuch

Free Vorlage herunterladen Zentralisieren Sie HR-Prozesse mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterhandbücher

Sind Richtlinien-Updates in PDF-Dateien versteckt? Das muss nicht mehr sein. Die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterhandbücher fasst Richtlinien, Verfahren und Erwartungen an Mitarbeiter in einem übersichtlichen Dokument zusammen, das Sie ganz einfach aktualisieren und freizugeben können.

Sie können neue Abschnitte für Dinge wie Richtlinien für Remote-Arbeit oder aktualisierte PTO-Richtlinien hinzufügen, damit nichts übersehen wird. Außerdem erhält Ihr Team bei jeder Aktualisierung einer Richtlinie – beispielsweise Ihres Codes oder Ihrer Sozialleistungen – sofortigen Zugriff, ohne alte Anhänge durchsuchen zu müssen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Arbeiten Sie mit der Rechtsabteilung und der Geschäftsleitung bei der Aktualisierung von Richtlinien mit ClickUp Aufgaben zusammen

Integrieren Sie das Handbuch in den Onboarding-Prozess, damit neue Mitarbeiter vom ersten Tag an klare Erwartungen haben

Legen Sie mit ClickUp Automatisierungen Überprüfungszyklen fest, um wiederholende Aufgaben zu erstellen, damit die Inhalte aktuell und konform bleiben

🔑 Ideal für: HR-Leiter und Compliance-Manager, die aktuelle, leicht zugängliche Richtliniendokumente als Maintainer pflegen.

🎥 Ansehen: Erfahren Sie jetzt, wie Sie in ClickUp eine SOP erstellen! 👇🏼

6. Die ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Free Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter für einen einheitlichen und unterstützenden Einstieg in die erste Arbeitswoche

Wenn am Monday ein neuer Mitarbeiter zu Ihnen kommt, müssen Sie sich beeilen, um Willkommens-E-Mails, Systemzugangsanfragen und Schulungsunterlagen zu versenden. Dieser unzusammenhängende Prozess hinterlässt keinen guten ersten Eindruck. Die ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter enthält eine aufgabenbasierte Checkliste, die sicherstellt, dass jeder neue Mitarbeiter alles erhält, was er für einen erfolgreichen Start benötigt, bevor er danach fragen muss.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Erstellen Sie personalisierte Einarbeitungs-Plans für jeden neuen Mitarbeiter, jede neue Rolle oder jede neue Abteilung

Weisen Sie mit ClickUp Aufgaben Aufgaben an die IT-Abteilung, die Personalabteilung und verschiedene Führungsebenen zu, um Eigentümerschaft zu verteilen und versäumte Schritte zu vermeiden

Verfolgen Sie den Fortschritt mit eindeutigen Status (z. B. „Nicht begonnen“, „In Bearbeitung“, „fertiggestellt“), damit alle auf dem gleichen Stand bleiben

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche und HR-Koordinatoren, die konsistente, wiederholbare Onboarding-Flows aufbauen möchten.

7. Die ClickUp-Vorlage für Unternehmenskultur

Free Vorlage herunterladen Entwickeln Sie Ihre kulturelle Vision gemeinsam mit Ihrem Team weiter – mit der ClickUp-Vorlage für Unternehmenskultur

Mit der ClickUp-Vorlage für Unternehmenskultur können Sie Ihre Werte, Rituale und Erwartungen schriftlich festhalten. So weiß jeder, wofür Ihr Unternehmen steht und wie Sie Ihre Arbeit verrichten, und nicht nur, was Sie tun.

Sie können die Vorlage ganz einfach benutzerdefiniert anpassen, um die einzigartige Atmosphäre Ihres Teams widerzuspiegeln – sei es, indem Sie Erfolge mit virtuellen High-Fives feiern oder klare Erwartungen für die Remote-Arbeit festlegen. Außerdem bekommen neue Mitarbeiter sofort ein Gefühl dafür, was Ihr Unternehmen so besonders macht und wie sie sich einbringen können.

Nutzen Sie diese Vorlage, um:

Setzen Sie Ziele für Initiativen zum Aufbau einer Unternehmenskultur und weisen Sie jedem die Eigentümerschaft dafür zu

Entwickeln Sie interne Richtlinien, die sich auf Team-Dynamik, Vielfalt und Kommunikation beziehen

Verfolgen Sie das Engagement und Feedback, indem Sie ClickUp Dokumente und ClickUp Whiteboards verknüpft

🔑 Ideal für: Kulturverantwortliche und HR-Teams, die Unternehmenswerte und gemeinsame Praktiken definieren oder weiterentwickeln.

8. Die ClickUp-Vorlage für Unternehmensübersichten

Free Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Unternehmensübersichten eine einheitliche Darstellung Ihres Business

Angenommen, Sie bereiten sich auf ein Board Meeting oder eine Investorenkonferenz vor und müssen einen Überblick über die Struktur und die Ziele Ihres Unternehmens präsentieren. In diesem Fall hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage „Unternehmensübersicht“, Ihre Struktur, Ihre Mission und Ihren Fortschritt in einer zentralen Ansicht darzustellen, die sich leicht freizugeben und zu aktualisieren lässt.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Organisieren Sie Unternehmensdaten und Projekte mit abteilungsspezifischen Boards und Listen

Heben Sie Schlüssel-Metriken und Ziele hervor, die die Leistung und Ausrichtung widerspiegeln

Visualisieren Sie die Eigentümerschaft über Abteilungen hinweg mit ClickUp-Ansichten wie Gantt, Kalender und Fortschritt

🔑 Ideal für: Führungskräfte, Personalverantwortliche und Betriebsleiter, die als Maintainer einen zugänglichen, aktuellen Überblick über das Unternehmen pflegen möchten.

Mit ClickUp sieht Ihr Diagramm nicht nur gut aus, sondern kann noch viel mehr zu erledigen sein

Vorlagen erleichtern die Visualisierung Ihrer Teamstruktur, aber das ist nur der Anfang. Wenn Ihr Diagramm keinen Bezug zur Arbeit Ihres Teams hat, wird es schnell veraltet oder ignoriert.

Lucidchart ist ein solider Anbieter für die Erstellung visueller Organigramme. Wenn Sie jedoch nach einer Lösung suchen, die mehr kann als nur Rollen darzustellen, sondern Ihnen auch dabei hilft, Struktur und Umsetzung miteinander zu verbinden, ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

ClickUp bringt Ihr Organigramm in denselben Space, in dem sich auch Ihre Projekte, Aufgaben, Dokumente und Kommunikationen befinden. Auf einer einzigen Plattform können Sie die Sichtbarkeit Ihres Teams verbessern, Verantwortlichkeiten zuweisen und zukünftige Einstellungen Plan.

Wenn sich die Struktur Ihres Teams häufig ändert oder Sie es leid sind, zwischen verschiedenen tools zu wechseln, nur um alle auf dem gleichen Stand zu halten, ist es an der Zeit, zu einem besser verbundenen System zu wechseln.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an, damit Ihre Team-Struktur Funktion wird.