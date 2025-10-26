Die 10 besten Journey-Alternativen für Tagebuchschreiben und mentales Wohlbefinden

Ein Reddit-Benutzer gab seine Gedanken zum Thema Tagebuchschreiben frei:

Ich habe aus Gründen der psychischen Gesundheit damit begonnen, als ich 2010 in Therapie war! Mit der Zeit entwickelte es sich dazu, meine Gedanken zu Papier zu bringen, wenn ich das Gefühl hatte, dass mir niemand in meiner Umgebung zuhörte...

Der erste Teil ihrer Botschaft ist uns einfach im Gedächtnis geblieben. Tagebuchschreiben hat sich still und leise zu einem der wirkungsvollsten tools für Selbstreflexion, die Nachverfolgung der psychischen Gesundheit und die Verarbeitung von Emotionen entwickelt, insbesondere in einer Welt, die oft zu schnelllebig ist, um sich mit den eigenen Gedanken auseinanderzusetzen.

Plattformen wie Journey helfen Tausenden von Menschen dabei, Tagebuch zu führen und dabei konsequent zu bleiben. Aber wenn Sie hierher gefunden haben, suchen Sie wahrscheinlich nach etwas anderem. Vielleicht erscheint Ihnen Journey etwas zu starr, Sie machen sich Gedanken um den Datenschutz oder Sie suchen einfach nach einem tool, das besser zu Ihrem persönlichen Rhythmus passt.

Egal, ob Sie Ihre Stimmungen nachverfolgen, über schwierige Tage nachdenken oder gerade erst mit den Grundfeatures des digitalen Tagebuchschreibens beginnen – wir haben die besten tools zusammengestellt, die genau zu Ihnen passen!

Journey-Alternativen auf einen Blick

Wenn Journey nicht mehr ganz zu Ihnen passt, gibt es viele ähnliche Produkte, die mehr Datenschutz, umfassendere Tools für die psychische Gesundheit oder einfach ein angenehmeres Schreibgefühl bieten. ⤵️

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp – Dokumente, Aufgaben, Erinnerungen, Gewohnheiten – Tagebuch-Vorlagen – KI-Einblicke (ClickUp Brain) – Stimmungs-Nachverfolgung – Ziel-Dashboards Personen, die eine All-in-One-Lösung für Tagebuchführung, Gewohnheitsnachverfolgung, Aufgabe und Produktivität suchen Free-Pläne; benutzerdefinierte Preisgestaltung möglich Day One privat Tagebuch mit Verschlüsselung – Erinnerungsaufforderungen „An diesem Tag“ – Audio-, Foto- und Kalender-Eintrag unterstützen Benutzer, die auf der Suche nach einem schön gestalteten, sicheren und reflektierenden Tagebuch mit Multimedia-Funktionen sind Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 2,92 $/Monat Penzu – Zeitkapsel-Feature – Zen-Schreibmodus – Tags zur Nachverfolgung emotionaler Muster Autoren, die Sicherheit, Datenschutz als oberster Priorität und langfristige Selbstreflexion wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 19,99 $/Jahr Diarium – Zeitleiste und Erinnerungs-Tagging – Medienreiche Einträge – Integration von Wetter, Standort und Fitness Benutzer, die eine umfassende Nachverfolgung des Lebens mit standort- und emotionsbewusstem Tagebuchführen wünschen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung Grid Diary – Prompt-basiertes Tagebuchschreiben – 9-Felder-Mandala-Layout – Benutzerdefiniertes System zur Gewohnheitsnachverfolgung Anfänger und reflektierende Autoren, die ein strukturiertes, auf Fragen basierendes Tagebuch suchen Bezahlte Pläne beginnen bei 2,99 $/Monat Reflectly – KI-generierte Aufforderungen – Stimmungsdiagramme – Achtsamkeitsherausforderungen Benutzer, die tägliche emotionale Check-ins und reflektierendes Schreiben mit Hilfe von KI wünschen. Free-Plan verfügbar; In-App-Käufe Daylio Stimmungsprotokollierung mit Symbolen – Visuelle Berichterstellung „Year in Pixels“ – Minimalistisches Schreiben mit Ziel-Nachverfolgung Menschen, die ein extrem minimalistisches, visuelles Tagebuch und eine Nachverfolgung von Gewohnheiten wünschen Free Reisetagebücher – Reisekarten und Foto-Tagebücher – Gedruckte Tagebücher – Teilbare Online-Kapitel Reisende, die selbstreflexive Reisen mit visuellen Erzählungen und physischen Andenken dokumentieren möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 13,99 $/Monat. Dabble Me – Tagebuchführung per E-Mail – Rückblick auf vergangene Einträge – Spotify-Integration Benutzer, die ein einfaches, nostalgisches Tagebuch per E-Mail bevorzugen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 4 $/Monat. Evernote – KI-gestützte Notiz-Suche – Web Clipper – Medientranskription – Hybrid aus Produktivität und Tagebuchführung Autoren, die Tagebuchschreiben mit Recherche, Produktivität und medienintensiven Reflexionen verbinden Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Monat

🧠 Wissenswertes: In den späten 1980er Jahren führte der Psychologe James Pennebaker das expressive Schreiben ein – eine Technik, bei der Sie Ihre tiefsten Gedanken und Gefühle frei niederschreiben, ohne sich um Rechtschreibung, Grammatik oder Ausdrucksweise zu kümmern. Es ist eine reine, ungefilterte emotionale Befreiung.

Warum sollten Sie sich für Journey-Alternativen entscheiden?

Wenn Sie Journey schon eine Weile nutzen, kennen Sie vielleicht einige dieser häufigen Limits 👇

Limit Datenschutzkontrollen: Journey speichert Daten über Google Drive, was nicht ideal ist, wenn Sie nach lokalem Speicher, End-to-End-Verschlüsselung oder vollständiger Kontrolle über Ihre Tagebucheinträge suchen.

Starre Benutzeroberfläche: Die App wirkt etwas veraltet und überladen, was den Schreibfluss stört und sich nicht gut an verschiedene Tagebuchstile anpassen lässt.

Paywalls für wichtige Features: Kern-tools wie Synchronisierung, Backups und Medien-Uploads sind hinter einem Abonnement gesperrt, sodass sich die kostenlose Version eher wie eine Testversion anfühlt.

Mangelnde Tiefe in Bezug auf die psychische Gesundheit: Journey bietet keine Features wie CBT-basierte Aufforderungen, Stimmungsnachverfolgung oder Analysen der psychischen Gesundheit, die andere Apps mittlerweile integrieren.

Keine tiefgreifenden benutzerdefinierten Anpassungen: Sie können Schriftarten, Designs oder Layout nicht wesentlich verändern. Wenn Sie möchten, dass Ihr Tagebuch wirklich zu Ihnen passt, kann dies ein Ausschlusskriterium sein.

Minimale Offline-Unterstützung: Der Zugriff auf Ihre Einträge ohne Internetverbindung ist eingeschränkt, was nicht ideal ist, wenn Sie unterwegs Tagebuch führen möchten.

👀 Wussten Sie schon? Vor fast 2.000 Jahren führte ein Mann namens Ma Dubo ein Reisetagebuch, als er zum Berg Tai wanderte, um dort ein Ritual für den Kaiser durchzuführen. Damals durften nur Kaiser „Geschichte schreiben”, aber Mas Tagebuch gab dem Alltag im alten China eine Stimme!

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Journey achten?

Hier sind einige Dinge, auf die Sie achten sollten, wenn Sie andere Tagebuch-Apps ausprobieren, die Ihnen versprechen, Ihr neues digitales Tagebuch zu werden 👇

Datenkontrolle : Suchen Sie nach Optionen, mit denen Sie Daten lokal speichern oder Ihren bevorzugten Cloud-Dienst auswählen können, sodass Sie die Kontrolle über Ihre Informationen behalten.

Offline-Zugriff : Überprüfen Sie, ob die App Offline-Journaling ermöglicht, damit Sie ohne Internetverbindung schreiben und später Synchronisierung durchführen können.

Sprach-zu-Text : Für freihändiges Tagebuchschreiben sollten Sie nach Apps mit zuverlässiger Sprach-zu-Text-Funktion suchen.

Stimmungs- und Gewohnheits-Nachverfolgung : Suchen Sie nach Apps, die integrierte tools zum Stimmungs-Tracking und : Suchen Sie nach Apps, die integrierte tools zum Stimmungs-Tracking und zur Gewohnheitsbildung bieten, die für die Selbstreflexion und persönliche Entwicklung von Vorteil sein können.

Datenexport: Stellen Sie sicher, dass die App Ihnen ermöglicht, Ihre Einträge in verschiedenen Formaten wie PDF, DOCX oder Markdown zu exportieren, um sie als Backup zu verwenden oder zu übertragen.

🧠 Die Kunst und Wissenschaft des Tagebuchschreibens: Zeb Evans, Gründer von ClickUp, gibt frei, wie ihm das Tagebuchschreiben geholfen hat, ruhiger, achtsamer und widerstandsfähiger zu werden: Ich führe seit meiner frühen Jugend Tagebuch, habe es aber in den letzten zehn Jahren zu einer täglichen Gewohnheit gemacht. Ich schreibe zweimal täglich in mein Tagebuch und setze mir Ziele, Vorsätze und Schwerpunkte für mein Berufs- und Privatleben. Das hat sich für mich als unschätzbar wertvoll erwiesen. Jeden Morgen, wenn ich Tagebuch schreibe, lese ich zuerst den Eintrag vom Vortag noch einmal durch, um mich an die Ereignisse des Tages zu erinnern und die Lektionen zu wiederholen, die ich gelernt habe. Ich habe festgestellt, dass ich durch das tägliche Schreiben in meinem Tagebuch meine Gedanken besser ordnen, Entscheidungen treffen und generell zielgerichteter leben kann. * Ich führe seit meiner frühen Jugend Tagebuch, habe es aber in den letzten zehn Jahren zu einer täglichen Gewohnheit gemacht. Ich schreibe zweimal täglich in mein Tagebuch und setze mir Ziele, Vorsätze und Schwerpunkte für meine Arbeit und mein Privatleben. Das hat sich für mich als unschätzbar wertvoll erwiesen. Jeden Morgen, wenn ich Tagebuch schreibe, lese ich zuerst den Eintrag vom Vortag noch einmal, um mich daran zu erinnern, was an diesem Tag passiert ist, und um die Lektionen zu wiederholen, die ich gelernt habe. Ich habe festgestellt, dass ich durch das tägliche Schreiben in meinem Tagebuch meine Gedanken besser ordnen, Entscheidungen treffen und generell zielgerichteter leben kann. *

Die besten Alternativen zu Journey

Journey bietet zwar eine gute Tagebucherfahrung, aber mehrere andere Apps bieten einzigartige Features und Vorteile, die möglicherweise besser zu Ihren Zielen passen. Lassen Sie uns ihre Features im Detail erkunden.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Tagebuchführung, Gewohnheitsnachverfolgung und tägliche Planung in einem anpassbaren Arbeitsbereich)

Verfassen Sie mit ClickUp Docs individuell anpassbare Einträge

Wenn Sie nach einer App suchen, mit der Sie Ihre Gedanken organisieren, Ihre Gewohnheiten nachverfolgen und Ihre täglichen Routinen verwalten können, ist ClickUp ein hervorragender Ausgangspunkt und oft die beste Wahl!

Schreiben Sie Ihre Gedanken in Dokumenten und Notepad nieder

Das Herzstück dieser Flexibilität ist ClickUp Docs. Damit können Sie Einträge im Stil eines Tagebuchs in einem übersichtlichen, ablenkungsfreien Schreibbereich erstellen. Sie können damit tägliche Reflexionen notieren, ein Dankbarkeits-Bullet-Journal führen oder längere Einträge schreiben, wenn Sie etwas gründlich verarbeiten müssen.

Organisieren Sie Ihre Einträge mit Checklisten, Kopfzeilen und unbegrenzten Rich-Text-Format in ClickUp Docs

Was Dokumente auszeichnet, ist, dass Sie Ihre Texte ganz nach Belieben organisieren können. Sie können zum Beispiel Ordner für verschiedene Stimmungen, Tags für wiederkehrende Themen erstellen und sogar Tagebucheinträge mit Aufgaben oder Kalender Ereignissen verknüpft.

🎯 Schneller Tipp: Möchten Sie das Format in ClickUp Dokument beschleunigen? Klicken Sie auf den Ziehgriff (⋮⋮) links neben einem beliebigen Block, um das Blockoptionsmenü zu öffnen. Formatieren Sie Inhalt schnell mit ClickUp Dokument Von dort aus können Sie sofort: Verwandeln Sie → Überschriften, Listen, Zitate, Banner oder Code-Blöcke

Block Farbe → Fügen Sie Farbe zu Ihrem Text oder Hintergrund hinzu

Duplizieren → Klonen Sie den Block mit einem Klick

Block-Link kopieren → Freigeben oder direkt auf einen Block verlinken

Löschen → Entfernen Sie den gesamten Block ohne großen Aufwand

Nahtloses Tagebuchschreiben mit Notepad

Lernen Sie den ClickUp Notepad kennen – Ihren neuen bevorzugten Ort, um Gedanken, Ideen und Reflexionen festzuhalten!

Planen Sie eine Party oder führen Sie gemeinsam Tagebuch – ClickUp Notepad macht alles möglich

So geht's:

Notieren Sie alles, jederzeit: Halten Sie Ihre täglichen Erfolge, Sorgen oder verrückten Ideen schnell fest – ganz ohne Haftnotizen

Einfaches Organisieren: Erstellen Sie separate Notizen für jeden Tag oder jedes Thema, damit Ihre Gedanken nie in der Unordnung verloren gehen

Synchronisierung zwischen Geräten: Beginnen Sie einen Eintrag auf Ihrem Laptop und beenden Sie ihn auf Ihrem Smartphone – Ihre Notizen begleiten Sie überallhin

Verwandeln Sie Notizen in Taten: Wandeln Sie Ihre Reflexionen ganz einfach in Aufgaben oder Erinnerungen um und verwandeln Sie so Ihre Erkenntnisse in echten Fortschritt

Gewohnheiten in Aufgaben umwandeln

Darüber hinaus bietet ClickUp Aufgabe zusätzliche Funktionen, die sich perfekt für die Nachverfolgung von Gewohnheiten und persönlichen Routinen eignen. Sie können wiederholende Aufgaben für Aktivitäten wie Tagebuchschreiben, Meditation, Flüssigkeitszufuhr und Stimmungsaufzeichnung einrichten, was ClickUp zum idealen digitalen Planer macht.

Verfolgen Sie Ihre täglichen Gewohnheiten und Routinen mit ClickUp Aufgaben

Jede Aufgabe kann mit ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern versehen werden, sodass Sie jeden Tag Ihre Stimmung, Ihr Energieniveau oder Ihren Stress bewerten und im Laufe der Zeit Muster erkennen können. Sie können Ihre Aufgaben in einem Kalender, in einer Liste oder sogar als Zeitleiste mit einer Ansicht anzeigen, wodurch Sie ganz einfach sehen können, wie konsequent Sie gewesen sind. Wenn Sie ein Gefühl der Zufriedenheit verspüren, wenn Sie Dinge von einer Liste abhaken, kann diese Einrichtung unglaublich motivierend sein.

Fragen Sie die KI nach Anregungen für Ihr Tagebuch

Ergänzt wird das leistungsstarke Tool durch ClickUp Brain, den direkt in die Plattform integrierten KI-gestützten Assistenten.

Sie können ClickUp Brain bitten, reflektierende Aufforderungen zu generieren, Ihre Einträge zusammenzufassen oder Ihnen sogar dabei zu helfen, Trends in Ihrem Tagebuch und Ihren Aufgaben zu erkennen. Sie können die Antworten sogar in ein Dokument verschieben oder eine Aufgabe erstellen.

Erstellen Sie reflektierende Aufforderungen und analysieren Sie Tagebuchtrends mit ClickUp Brain

ClickUp verbindet mühelos persönliche Entwicklung mit täglicher Produktivität. Anstatt zwischen mehreren To-Do-Liste-Apps, digitalen Tagebüchern, Ziel- und Gewohnheits-Trackern hin und her zu wechseln, haben Sie einen Ort, an dem alles in Verbindung steht.

💡 Bonus: Tagebuchschreiben muss nicht eindimensional sein. Wenn Sie Ihre Gedanken während der Fahrt zur Arbeit niederschreiben oder sprechen möchten, während Sie tippen, können Sie das und noch viel mehr tun. So geht's: Durchsuchen Sie sofort ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps + das Internet, um Dateien, Dokumente und Anhänge zu finden

Verwenden Sie „Talk to Text“, um Ihr Tagebuch per Spracheingabe zu befragen, zu diktieren und Befehle zu erteilen – freihändig und überall

Nutzen Sie hochwertige externe KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini mit einer einzigen, kontextbezogenen Lösung Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools und nutzen Sie Ihre Stimme , um Tagebuch zu führen, Notizen zu erstellen und vieles mehr. Halten Sie Ideen fest und geben Sie Ihre Gefühle mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX frei

Beginnen Sie mit Tagebuch-Vorlagen

Sie haben auch die Möglichkeit, vorgefertigte oder anpassbare ClickUp-Vorlagen zu verwenden, wenn Sie eine Struktur finden, die Ihnen gefällt, z. B. ein morgendliches Check-in oder eine abendliche Reflexion.

Mit der ClickUp Daily Notes Vorlage können Sie beispielsweise schnell Gedanken und Notizen festhalten, die Nachverfolgung Ihres Fortschritts übernehmen und Reflexionen in Taten umsetzen. Nutzen Sie die Kalenderansicht, um Ihren Alltag mit Terminen und Zeitplänen auf einen Blick zu planen.

Kostenlose Vorlage erhalten Fügen Sie kurze Notizen hinzu, verfolgen Sie Ihren Fortschritt und reflektieren Sie Ihren Tag mit der ClickUp-Vorlage für tägliche Notizen

Die besten Features von ClickUp

schnelle Notizen:* Notieren Sie sich kurze Gedanken und greifen Sie mit ClickUp Notepad jederzeit und überall darauf zu

*sichere Selbstreflexion: Richten Sie private Bereiche mit automatisierten wiederkehrenden Aufgaben ein, um eine konsequente Tagebuchgewohnheit aufzubauen

nachverfolgung der persönlichen Entwicklung: *Beobachten Sie Ihre mentale Wellness-Reise, indem Sie messbare Ziele in ClickUp Goals einstellen

Zeitnahe Erinnerungen: Behalten Sie den Überblick über Ihre Reflexionen mit Benachrichtigungen für wichtige Tagebuchmomente mit Behalten Sie den Überblick über Ihre Reflexionen mit Benachrichtigungen für wichtige Tagebuchmomente mit ClickUp Erinnerungen

Visuelle Nachverfolgung: Überwachen Sie Ihre Ziele für Ihre mentale Gesundheit mit Überwachen Sie Ihre Ziele für Ihre mentale Gesundheit mit ClickUp Dashboards , die Ihnen detaillierte, visuelle Analysen Ihrer Workload und Gesundheitschecks anzeigen

Limit von ClickUp

Für Erst-Benutzer kann das Tool zunächst eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt

Ich habe ClickUp vor einigen Jahren bei meiner Arbeit kennengelernt und seitdem auch bei zukünftigen Jobs eingesetzt. Ich nutze es auch privat – als Tagebuch, Gesundheits-Tracker, einfach für alles. Sobald man den Dreh raus hat, sind die Möglichkeiten endlos und es ist ein fantastisches tool.

Ich habe ClickUp vor einigen Jahren bei meiner Arbeit kennengelernt und seitdem auch bei zukünftigen Jobs eingesetzt. Ich nutze es auch privat – als Tagebuch, Gesundheits-Tracker, einfach für alles. Sobald man den Dreh raus hat, sind die Möglichkeiten endlos und es ist ein fantastisches Tool.

2. Day One (am besten geeignet für Privat-Tagebücher mit Verbesserung des kontextuellen Gedächtnisses)

via Day One

Day One wurde 2011 von Bloom Built ins Leben gerufen und hat sich zu einer Tagebuch-App entwickelt, die durch strukturierte, private Reflexion das mentale Wohlbefinden unterstützt. Das Feature „On This Day” zeigt vergangene Einträge mit Fotos, Audioaufnahmen oder Standortdaten an und regt Benutzer dazu an, über emotionales Wachstum und Lebensmuster nachzudenken. Damit ist die App eine gute Alternative zu Journey für alle, die einen sicheren Ort zum Nachdenken suchen, um Momente ihres Lebens festzuhalten und noch einmal Revue passieren zu lassen.

Mit den Sprach-Transkriptions-Features des Tools können Sie gesprochene Gedanken unterwegs in Text-Einträge umwandeln. Sie können Ihr Tagebuch mit unbegrenzten Einträgen, Fotos, Videos, Audioaufnahmen, handschriftlichen Notizen oder Zeichnungen bereichern.

Die besten Features von Day One

Heute erstellen Sie Ansichten, die Kalender-Ereignisse und Medien kombinieren, für eine ganzheitliche tägliche Achtsamkeitspraxis

Nehmen Sie Sprach- oder Audio-Einträge auf, um flüchtige Gedanken festzuhalten – ideal, um Emotionen unterwegs zu verarbeiten

Erhalten Sie ausgewählte Fragen wie „Was haben Sie diese Woche gelernt?“, um zum reflektierenden Schreiben anzuregen

Einschränkungen von Day One

Benutzer erleben häufig inkonsistente Standortaktualisierungen, bei denen manuell festgelegte Standorte im Laufe der Zeit zu einem einzigen Punkt verschoben werden

Preise für Day One

Free

Premium: 2,92 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Day One

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Day One?

Eine G2-Rezension sagt

Die App lässt sich ganz einfach starten und ein Eintrag ist sofort bereit. Schreiben Sie ein wenig oder viel, und schon sind Sie fertig! Außerdem verfolgt die App die Nachverfolgung Ihrer „Tagebuch-Serien“ (ich bin bei 67 Zeilen in Folge!)

Die App lässt sich ganz einfach starten und ein Eintrag ist sofort bereit. Schreiben Sie ein wenig oder viel, und schon sind Sie fertig! Außerdem verfolgt die App die Nachverfolgung Ihrer „Tagebuch-Serien“ (ich bin bei 67 Zeilen in Folge!)

🌷 Achtsamkeitstipp: Wenn Sie sich in Ihren Gedanken gefangen oder von Emotionen überwältigt fühlen, halten Sie inne und W. A. K. E. : W: Witness („Was geschieht gerade in mir?“)

A: Zulassen („Kann ich das für einen Moment hierzulassen?“)

K: Wissen („Was ist jenseits des Lärms wahr?“)

E: Engage („Was ist der bewussteste nächste Schritt?“)

3. Penzu (Am besten geeignet für Tagebücher mit Version, um Einblicke in die psychische Gesundheit erneut aufzurufen)

via Penzu

Als Online-Tagebuchplattform, bei der Datenschutz an erster Stelle steht, bietet Penzu einen sicheren Raum, um Emotionen zu verarbeiten und Stress durch regelmäßiges Schreiben abzubauen. Mit dem Feature „Time Capsule” können Benutzer Einträge per E-Mail an ihr zukünftiges Ich senden, was zu einer langfristigen Reflexion über die persönliche Entwicklung in der Einstellung „Long-Term” anregt und sich vom eher auf das Hier und Jetzt fokussierten Tagebuchschreiben von Journey unterscheidet.

Für eine individuellere und reflektierendere Erfahrung unterstützt das Tool das Taggen von Tagebucheinträgen, Rich-Text-Format, Suchfilter und eine strukturierte Navigation durch vergangene Einträge. Es gibt auch ein „Looking Glass“-Feature, das Ihnen vergangene Einträge per E-Mail zusendet (z. B. „Das haben Sie vor 3 Jahren geschrieben”), damit Sie einen Einblick in Ihre Tagebuchreise erhalten.

In Penzu sind alle Tagebücher im Standard privat, mit einer optionalen Basis-Sperre (doppeltes Passwort) für kostenlose Benutzer und einer militärtauglichen 256-Bit-AES-Verschlüsselung für Pro-Konten.

Die besten Features von Penzu

Aktivieren Sie den Zen-Modus für einen ablenkungsfreien Schreibbereich, der die Konzentration beim emotionalen Tagebuchschreiben fördert

Gestalten Sie Tagebücher benutzerdefiniert mit persönlichen Fotos, Tagebuchcovern, Themen, Schriftarten und Farbe

Richten Sie benutzerdefinierte E-Mail-Erinnerungen (täglich/wöchentlich) ein, um eine konsequente Tagebuchgewohnheit zu fördern

Limit von Penzu

Das Tool bietet nur begrenzte benutzerdefinierte Optionen, wie z. B. die Größenänderung von Fotos und die Auswahl der Farben der Seite

Preise von Penzu

Für immer kostenlos

Pro: 19,99 $ pro Jahr

Pro+: 4,16 $ pro Jahr

Penzu-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Penzu?

Eine Bewertung auf Trustpilot lautet:

Penzu ist großartig, um Dinge loszuwerden, über meinen Tag zu schreiben und Notizen zu machen, ohne dass andere davon erfahren.

Penzu ist großartig, um Dinge loszuwerden, über meinen Tag zu schreiben und Notizen zu machen, ohne dass andere davon erfahren.

4. Diarium (Am besten geeignet für standortbasiertes Tagebuchschreiben mit detaillierter Nachverfolgung)

via Diarium

Diarium hat sich seit 2017 zu einem leistungsstarken, geräteübergreifenden Tagebuch entwickelt, mit dem Sie verschiedene Formate und mehrere Stile hinzufügen sowie die freihändige Text-Eingabe nutzen können.

Sie können Daten aus Diensten wie Kalender-Ereignissen, Wetter, Fitbit, Strava, Untappd, GitHub, Trakt, Facebook, Last.fm automatisch importieren, um Ihre Tagebucheinträge mit Kontext zu bereichern. Außerdem können Sie Ihre Gedanken mit Sprach-zu-Text-Funktion diktieren, um mithilfe der Spracherkennung einfach und freihändig Tagebuch zu führen.

Die besten Features von Diarium

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Tracker-Tags, um einzigartige Gewohnheiten wie Schlafqualität oder kreative Schübe mit personalisierten Grafiken zu überwachen

Feiern Sie die Tage des Jahres mit besonderen Anregungen und fügen Sie Ihren täglichen Einträgen einen einzigartigen Kontext hinzu

Sichern Sie die App mit einem Passwort, einer PIN, einem Fingerabdruck, Touch ID, Face ID oder Windows Hello für zusätzlichen Datenschutz

Limitations von Diarium

Benutzer haben manchmal Probleme mit dem Hochladen von Dateien in Chrome, was trotz der Behauptungen über plattformübergreifende Premium-Funktionen manuelle Telefon-Updates erforderlich macht

Preise für Diarium

Für immer kostenlos

Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung (als In-App-Kauf erhältlich)

Bewertungen und Rezensionen zu Diarium

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Diarium?

Ein Reddit-Benutzer sagt:

Ich benutze Diarium seit einem Jahr und bin begeistert davon. Ich bin darauf gekommen, nachdem ich andere Tagebuch-Apps wie Journey und Journalit ausprobiert hatte. Diese hier ist die beste. Ich finde es toll, dass man die App kaufen kann, anstatt ein Abonnement zu bezahlen. Ich sichere meine Daten, indem ich alle meine Audio-Notizen auf mein Handy herunterlade und meine Einträge am Ende jedes Monats als Word-Dateien exportiere.

Ich benutze Diarium seit einem Jahr und bin begeistert davon. Ich bin darauf gekommen, nachdem ich andere Tagebuch-Apps wie Journey und Journalit ausprobiert hatte. Diese hier ist die beste. Ich finde es toll, dass man die App kaufen kann, anstatt ein Abonnement zu bezahlen. Ich sichere meine Daten, indem ich alle meine Audio-Notizen auf mein Smartphone herunterlade und meine Einträge am Ende jedes Monats als Word-Dateien exportiere.

5. Grid Diary (am besten geeignet für das Journaling mit Vorlagen, um Schreibblockaden zu überwinden)

via Grid Diary

Das 3×3-Layout von Grid Diary (mit Datum/Stimmung in der mittleren Zelle) eignet sich ideal, um acht separate Eingabefelder pro Eintrag in einem übersichtlichen Format zu organisieren, wodurch Schreibblockaden reduziert werden und die Einträge fokussiert bleiben.

Es ist als eine Mischung aus Tagebuch und Planer konzipiert, mit der Sie Ihre Fortschritte über einen längeren Zeitraum hinweg mit täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Eintrag-Vorlagen und Ritualen nachverfolgen können.

Die App passt sich Ihrem individuellen Tagebuchstil an, von morgendlichen Dankbarkeits- und Erfolgsprotokollen bis hin zu Bullet Journaling, Manifestations-Tagebüchern und vielem mehr. Sie können sogar Ihre Stimmung, das Wetter, Aktivitätsdaten (über HealthKit) und Schritte oder Energie-Metriken erfassen, um jedem Eintrag einen realen Kontext hinzuzufügen.

Die besten Features von Grid Diary

Entwerfen Sie ein Mandala-Layout mit einer 9-Felder-Struktur, um Ihre Gedanken wie in einer Mindmap zu ordnen und so tiefer zu reflektieren.

Nutzen Sie das gestützte Tagebuchschreiben mit einer Bibliothek von Fragen, um Ihre Kreativität anzuregen und das Nachverfolgung Ihres persönlichen Wachstums zu ermöglichen.

Erstellen Sie ein Check-in-System, um Ihre täglichen Gewohnheiten und Routinen zu überwachen und so Ihre Beständigkeit, Achtsamkeit und Selbstfürsorge zu fördern.

Limitations von Grid Diary

Einige Benutzer berichten, dass sie aufgrund unzuverlässiger Speicherfunktionen häufig Einträge verloren haben, darunter auch alte Tagebücher, ohne dass sie wirksam unterstützt wurden.

Preise für Grid Diary

Pro: 2,99 $/Monat, 3 Tage kostenlose Testversion

Premium: 22,99 $/Jahr, 14-tägige kostenlose Testversion

Bewertungen und Rezensionen zu Grid Diary

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Grid Diary?

Eine Google Play -Rezension lautet:

Es ist großartig. So gut für Dankbarkeits-Journaling. Die kostenlose Version hat genug Features, um das App-Erlebnis nicht zu beeinträchtigen. Die Auswahl an Vorlagen ist hilfreich. Das Format ist großartig, um Ihnen das Gefühl zu geben, Ihre Gedanken zu ordnen. Es wäre einfach perfekt gewesen, wenn die Raster untereinander neu angeordnet werden könnten, damit ich sie in der Reihenfolge anordnen könnte, in der ich sie sehen möchte. Aber das stört nicht allzu sehr. Würde es auf jeden Fall weiterempfehlen.

Es ist großartig. So gut für Dankbarkeits-Journaling. Die kostenlose Version hat genug Features, um das App-Erlebnis nicht zu beeinträchtigen. Die Auswahl an Vorlagen ist hilfreich. Das Format ist großartig, um Ihnen das Gefühl zu geben, Ihre Gedanken zu ordnen. Es wäre einfach perfekt gewesen, wenn die Raster untereinander neu angeordnet werden könnten, damit ich sie in der Reihenfolge festlegen könnte, in der ich sie sehen möchte. Aber das stört nicht allzu sehr. Würde es auf jeden Fall weiterempfehlen.

🧠 Wissenswertes: Eine von Hans S. Schroder geleitete Studie untersuchte mithilfe von EEGs die Gehirnaktivität. Dabei wurde festgestellt, dass das Aufschreiben von Sorgen die „fehlerbezogenen Negativitätssignale” des Gehirns – jene starken elektrischen Ausschläge, die als Auslöser von Sorgen oder Ablenkung auftreten – im Vergleich zum Aufschreiben neutraler Themen deutlich reduzierte.

6. Reflectly (Am besten geeignet für KI-gestützte Nachverfolgung von Stimmungen zur Steigerung der Selbstwahrnehmung)

via Reflectly

Reflectly ist eine Tagebuch-App, die wie ein freundlicher KI-Begleiter auf Ihrem Smartphone oder Tablet fungiert und Ihnen hilft, jeden Tag Ihre Gefühle mit Hilfe von KI-vorgeschlagenen Aufforderungen und Fragen aufzuschreiben. Sie verfolgt Ihre Stimmung im Laufe der Zeit und liefert ansprechende visuelle Grafiken und Trenddaten, die Ihnen helfen, emotionale Muster und Auslöser zu verstehen.

Die App enthält auch Elemente der positiven Psychologie, wie tägliche Übungen, die sich auf Dankbarkeit und Achtsamkeit konzentrieren, Zitate, Affirmationen und Selbsthilfetipps, um Ihre mentale Gesundheit zu unterstützen und eine positive Denkweise zu stärken.

Um Sie zu motivieren, regelmäßig Tagebuch zu führen, bietet die App Gamification-Elemente wie Streaks und Belohnungen, die Ihnen helfen, Ihre Tagebuchgewohnheiten beizubehalten.

Die besten Features von Reflectly

Erhalten Sie personalisierte KI-Vorschläge auf der Grundlage Ihrer bisherigen Einträge für eine tiefere emotionale Erkundung.

Erhalten Sie die Ansicht von Stimmungs-Korrelationsdiagrammen, um Trends zu erkennen, die Aktivitäten und Emotionen über Wochen hinweg miteinander verknüpft sind.

Schließen Sie tägliche Achtsamkeitsaufgaben ab, wie Affirmationen, um eine positive Denkweise zu entwickeln.

Limitations von Reflectly

Benutzer berichten von häufigen Abstürzen der App und biometrischen Fehlern nach dem Update, wobei das Profil trotz mehrerer Einträge keine Daten anzeigt.

Preise für Reflectly

Kostenlos (mit In-App-Käufen)

Bewertungen und Rezensionen zu Reflectly

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Reflectly?

Ein Google Play -Benutzer sagt

Insgesamt sehr gut. Es gibt eine „Basis“-Version, die kostenlos ist und verschiedene Fragen zu jedem Tag stellt und Tipps für eine positive Lebenseinstellung gibt. Die „Premium“-Version erlaubt mehr als 100 Zeichen im Hauptteil des Tagebuchs (die andere Version nicht) und bietet mehr persönliche Einblicke. Insgesamt denke ich nicht, dass man die Premium-Version braucht, und man wird auch nicht ständig dazu aufgefordert, sie zu kaufen. Ich finde sie toll!

Insgesamt sehr gut. Es gibt eine „Basis“-Version, die kostenlos ist und verschiedene Fragen zu jedem Tag stellt und Tipps gibt, um positiv zu bleiben. Die „Premium“-Version erlaubt über 100 Zeichen im Hauptteil des Tagebuchs (die andere Version nicht) und bietet mehr persönliche Einblicke. Insgesamt denke ich nicht, dass man die Premium-Version braucht, und man wird auch nicht ständig dazu aufgefordert, sie zu kaufen. Ich finde sie toll!

Freundlicher Tipp: Wenn Sie Ihre Gedanken nicht sofort mit jemandem freigeben möchten, können Sie sich auf KI verlassen. Fragen Sie einfach: „Ich fühle mich [Emotion]. Können Sie mir helfen, ohne zu urteilen, herauszufinden, was unter der Oberfläche vor sich geht?

7. Daylio (Am besten geeignet für die Nachverfolgung Ihrer Stimmung mit minimalem Schreibaufwand)

via Daylio

Daylio verwendet eine visuelle, symbolbasierte Oberfläche für das Führen eines Tagebuchs. Anstatt vollständige Einträge zu schreiben, können Sie Ihre Stimmung protokollieren und die voreingestellten Aktivitäten als Auswahl treffen. So wird das Protokollieren Ihrer Stimmung zu einem unterhaltsamen Spiel mit Symbolen und Streak-Challenges auf Ihrem Smartphone.

Sie können benutzerdefinierte Ziele festlegen (z. B. „8 Stunden schlafen“ oder „Spazierengehen“) und diese mit täglichen Streaks und Erinnerungen verfolgen. Die App verfolgt automatisch Muster zwischen Ihren Stimmungen und täglichen Aktivitäten mit übersichtlichen Diagrammen und Statistiken, um zu erkennen, wie sich einzelne Gewohnheiten auf Ihr mentales Wohlbefinden auswirken.

Die besten Features von Daylio

Erleben Sie Ihr Jahr auf einen Blick mit der Heatmap-Ansicht „Year in Pixels”

Verfolgen Sie Ihre Ziele und Gewohnheiten mit Streaks und Erinnerungen, um langfristig Beständigkeit aufzubauen

Erstellen Sie einen jährlichen Stimmungsbericht mit einer detaillierten emotionalen Übersicht, den Sie mit Therapeuten freigeben können

Limit-Einschränkungen von Daylio

Einige Benutzer berichten, dass sie ihren Fortschritt verlieren, da Einträge, die nach Mitternacht gespeichert wurden, nicht registriert werden

Preise für Daylio

Free

Daylio-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Daylio?

Ein Reddit-Benutzer sagt

Ich habe 2018 damit angefangen und mehrmals täglich Nachverfolgung betrieben. Jetzt nutze ich es eher wie ein Tagebuch. Ich halte alles fest und schreibe dann vielleicht einen kurzen Text als Anhang dazu oder füge Bilder hinzu. Ich liebe es, wenn die Erinnerungen später wieder hochkommen und ich sehen kann, wie weit ich seitdem gekommen bin.

Ich habe 2018 damit angefangen und mehrmals täglich Nachverfolgung betrieben. Jetzt nutze ich es eher wie ein Tagebuch. Ich halte alles fest und schreibe dann vielleicht einen kurzen Text als Anhang dazu oder füge Bilder hinzu. Ich liebe es, wenn die Erinnerungen später wieder hochkommen und ich sehen kann, wie weit ich seitdem gekommen bin.

🧠 Freundlicher Tipp: Warum sollten Führungskräfte Tagebuch führen? Untersuchungen haben gezeigt, dass herausragende Führungskräfte sich Zeit zum Nachdenken nehmen. Ihr Erfolg hängt von ihrer Fähigkeit ab, auf ihre einzigartige Perspektive zuzugreifen und diese täglich in ihre Entscheidungen und Sinnfindungen einfließen zu lassen.

8. Reisetagebücher (am besten geeignet für Reiseberichte mit gedruckten Andenken)

via Travel Diaries

Im Gegensatz zu generischen Tagebuch-Apps wurde Travel Diaries speziell für die Dokumentation von Reisen entwickelt. Mit dieser App können Benutzer strukturierte Reisetagebücher erstellen, deren Einträge nach Datum, Reiseziel oder Reiseroute organisiert sind.

Die Einträge sind wie in einem echten Reisemagazin gestaltet und kombinieren Text, Fotos und Karten zu eleganten, scrollbaren digitalen Tagebüchern, sodass sich Ihr Tagebuch eher wie eine kuratierte Reisegeschichte anfühlt. Sie können Ihre Arbeit sogar online speichern und sie in ein physisches Buch umwandeln lassen, das Ihnen nach Hause geliefert wird.

Fügen Sie Geotags und Pin-Standorte auf interaktiven Karten hinzu, um Ihre Route visuell nachzuverfolgen und jedem Eintrag einen reichhaltigen räumlichen Kontext zu geben, der zeigt, wo er entstanden ist. Sie können Ihre Tagebücher privat halten, sie mit ausgewählten Freunden oder Familienmitgliedern freigeben oder sie öffentlich als Reiseblogs veröffentlichen, wenn Sie ein Reise-Influencer sind.

Die besten Features von Reisetagebüchern

Markieren Sie Ihre Reiserouten auf einer interaktiven Karte mit dem Reise-Pin-Feature, um jeden Ort zu markieren, an dem Sie gewesen sind

Freigeben Sie Ihre Reiseberichte in Auswahl, indem Sie ganze Tagebücher oder einzelne Kapitel als Online-Blogs veröffentlichen

Verwandeln Sie Ihr digitales Tagebuch in ein professionell gedrucktes Buch und schaffen Sie ein greifbares Andenken an Ihre Abenteuer

Limit von Reisetagebüchern

Einige Benutzer berichten von der fehlenden Offline-Nutzung ohne Synchronisierung, wenn sie wieder online sind

Preise für Reisetagebücher

Für immer kostenlos

Basic : 13,99 $/Monat pro Benutzer

Online : 39,99 $/Monat pro Benutzer

Druck: 69,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Reisetagebüchern

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Travel Diaries?

Ein Trustpilot-Benutzer sagt

Ich habe inzwischen fünf Tagebücher bei diesem Unternehmen in Reihenfolge gebracht. Die Größe der Bücher ist klein und glänzend, was perfekt in mein Regal passt. Sie sehen so elegant aus. Ich werde weiterhin bestellen, wenn meine Sammlung wächst.

Ich habe inzwischen fünf Tagebücher bei diesem Unternehmen in Reihenfolge gebracht. Die Größe der Bücher ist klein und glänzend, was perfekt in mein Regal passt. Sie sehen so elegant aus. Ich werde weiterhin bestellen, wenn meine Feiertage länger werden.

9. Dabble Me (am besten geeignet für das Führen eines Tagebuchs per E-Mail, um Erinnerungen festzuhalten)

via Dabble Me

Dabble Me ist eine Open-Source-App für Tagebücher, die Ihnen täglich E-Mails in Ihren Posteingang sendet und Sie auffordert, mit einer einfachen Antwort über Ihren Tag nachzudenken.

Es bietet eine einfache Möglichkeit, Lebensereignisse zu dokumentieren, ohne dass eine spezielle App erforderlich ist, was besonders für diejenigen attraktiv ist, die E-Mails bevorzugen. Sie können auch die Häufigkeit der E-Mails von täglich bis monatlich anpassen und so Ihren Tagebuchrhythmus selbst bestimmen.

Sie erhalten reizvolle Rückblicke mit früheren Einträgen vom selben Datum, die Ihnen helfen, über Wachstum, Veränderungen und Muster im Laufe der Zeit nachzudenken und eine nostalgische, emotionale Verbindung herzustellen. Das Tool folgt einer minimalistischen Philosophie, sodass es keine Serien, Ziele oder auffälligen Dashboards in den Vordergrund stellt. Es ist eher für friedliche Selbstreflexion als für die Nachverfolgung der Produktivität konzipiert.

Die besten Features von Dabble Me

Betten Sie Spotify-Titel in Ihre Einträge ein und verleihen Sie Ihren Reflexionen so eine musikalische Dimension

Fügen Sie alte Einträge aus Diensten wie OhLife, Ahhlife und Trailmix. Leben, indem Sie Ihre Tagebuchaufzeichnungen zusammenführen

Versehen Sie Einträge mit Stichwörtern wie „Reisen“ oder „Familie“, um Ihr Tagebuch mühelos zu organisieren und zu durchsuchen

Limit von Dabble Me

Die benutzerdefinierten Features sind minimal, was die Personalisierung für Benutzer, die mehr Kontrolle wünschen, möglicherweise limitiert

Preise für Dabble Me

Für immer kostenlos

Pro: 4 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Dabble Me

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Stellen Sie einen Timer auf 10 bis 15 Minuten ein und schreiben Sie alles auf, was Ihnen durch den Kopf geht. Ordnen Sie nichts, bearbeiten Sie nichts und machen Sie sich keine Gedanken über die Rechtschreibung. Schreiben Sie alle zufälligen Gedanken, Sorgen, Aufgaben, Ideen, Frustrationen, Dinge, die Sie sich merken müssen, und Menschen, an die Sie denken, auf – buchstäblich alles, was Ihnen in den Sinn kommt. Das Ziel ist es, die mentale Last von Ihrem Kopf auf Papier zu übertragen.

10. Evernote (am besten geeignet für fortgeschrittene Notizen zur Steigerung der Produktivität)

via Evernote

Evernote verbessert das Führen eines Tagebuchs durch intelligente Such- und Aufgabenverwaltungsfunktionen, sodass Sie sich leichter auf Ihre Ziele für das geistige Wohlbefinden konzentrieren und Ihre Produktivität im Laufe der Zeit steigern können. Sie können Ihr Tagebuch in jedem beliebigen Format führen – tippen, diktieren, Dateien anhängen, handschriftliche Notizen einscannen oder Fotos einfügen –, um Ihre Einträge dynamischer zu gestalten.

Wenn Sie gerne separate Tagebücher führen, z. B. für persönliche Themen, Dankbarkeit, Reisen, Arbeit usw., können Sie mit Evernote Ihre Tagebuch-Einträge mithilfe von Notizbüchern, Tags und Stapeln für eine detaillierte Kategorisierung organisieren.

Dank der leistungsstarken Suchfeatures des Tools lassen sich vergangene Einträge ganz einfach finden, sogar in handschriftlichen Notizen, PDFs und Bildern.

Die besten Features von Evernote

Verwenden Sie die KI-gestützte Suche, um Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und Antworten aus Ihren Notizen, PDFs, Bildern und Handschriften zu erhalten

Transkribieren Sie Mediendateien automatisch in bearbeitbaren Text mit AI Transcribe, das über 50 Sprachen unterstützt

Passen Sie Ihre Notizen mit umfangreichen Format-Optionen an, darunter Tabellen, Checklisten und Code-Blöcke

Limit von Evernote

Einige Benutzer berichten von häufigen Pop-ups in der kostenlosen Version, die für kostenpflichtige Upgrades werben, sowie von Synchronisierungsbeschränkungen für einzelne Geräte

Preise für Evernote

Free Forever

Persönlich : 14,99 $/Monat pro Benutzer

Professional : 17,99 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Evernote?

Ein G2-Benutzer sagt

Ich kann fast alles in meinem Evernote-Konto speichern: getippte Notizen, Website-Ausschnitte, PDF-Dateien, Bilder. Die Features „Web Clipper“ und „E-Mail an Posteingang“ sind für mich besonders nützlich.

Ich kann fast alles in meinem Evernote-Konto speichern: getippte Notizen, Website-Ausschnitte, PDF-Dateien, Bilder. Die Features „Web Clipper“ und „E-Mail an Posteingang“ sind für mich besonders nützlich.

Geben Sie Ihren Gedanken einen sicheren Start mit ClickUp

Das Schöne am Tagebuchschreiben ist, dass es keine Perfektion verlangt, sondern nur, dass Sie präsent sind. Und wenn Sie nach einem Ort suchen, der diese Präsenz wirklich unterstützt, könnte ClickUp genau das Richtige für Sie sein.

Mit ClickUp Dokumente erhalten Sie einen übersichtlichen, anpassbaren Raum zum Nachdenken – egal, ob es sich um eine Dankbarkeits-Liste, einen täglichen Check-in oder einen langen, ungefilterten Gedankenaustausch handelt.

ClickUp Aufgabe hilft Ihnen dabei, das Führen eines Tagebuchs in Ihren Alltag zu integrieren, mit Stimmungsnachverfolgung und Gewohnheitsschleifen, die Sie auf Kurs halten.

Und wenn Sie einmal nicht weiterkommen, bietet ClickUp Brain Ihnen durchdachte Anregungen, Reflexionen und sogar Zusammenfassungen, die Ihnen helfen, zu verstehen, was wirklich vor sich geht. Für schnelle Gedanken unterwegs ist ClickUp Notepad Ihr ruhiger Ort zum Notieren und Durchatmen.

Eine Plattform für alle Ihre Tagebuch-Bedürfnisse. Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an!