die 13 besten Software-Deployment-Tools für DevOps-Teams (2025)

Sie haben den Code geschrieben, alle Tests bestanden, und jetzt geht es los. Aber leider ist es nicht ganz so einfach.

Eine falsche Konfiguration, und Ihr Freitag wird zum Albtraum. Deshalb kann das richtige Bereitstellungstool Ihr Sicherheitsnetz und manchmal sogar Ihr Wochenendretter sein.

In diesem Blogbeitrag haben wir einige der besten Software-Bereitstellungstools zusammengestellt, die DevOps-Teams dabei helfen, Releases sicher durchzuführen. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Teams ClickUp nutzen können, um den Softwareentwicklungsprozess effizient zu koordinieren. 🎯

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten Software-Bereitstellung-tools:

*tools Am besten geeignet für Beste Features Preise* Jenkins Hochgradig anpassbare CI/CD-Pipelines mit Plugin-Flexibilität für kleine Entwickler-Teams bis hin zu großen CI-Setups in Unternehmen Umfangreiches Plugin-Ökosystem, deklarative und skriptbasierte Pipelines, Integration mit Hunderten von Free tools Free *gitlab CI/CD Einheitliche DevOps-Plattform, die Code-Management und CI/CD für Code-Editoren und große Enterprise mit Gitlab-Repo kombiniert Integrierte CI/CD mit Git-Version-Kontrollsystemen, automatischen DevOps-Pipelines und anforderungsbasierten Workflows Free-Plan verfügbar; kostenpflichtiger Plan ab 29 $/Monat pro Benutzer CircleCI Leistungsorientierte Builds mit schneller paralleler Ausführung für agile Teams, die Wert auf Geschwindigkeit und Effizienz legen Caching- und Parallelitäts-Support, Orbs für wiederverwendbare Konfigurationen, native Docker-Support Free-Plan verfügbar; kostenpflichtiger Plan ab 15 $/Monat pro Benutzer Azure DevOps End-to-End-Management des Entwicklungslebenszyklus für Enterprise-Development-Teams, die den Microsoft-Technologie-Stack verwenden Azure Pipelines, Release-Management, native Integration mit Azure-Diensten und Microsoft Configuration Manager Benutzerdefinierte Preisgestaltung AWS CodeDeploy Automatisierte Bereitstellungen auf Amazon EC2, Lambda und lokalen Servern für AWS-native und hybride Infrastruktur Teams In-Place- und Blue/Green-Bereitstellungen, native AWS-Service-Integration, Lifecycle-Ereignis-Hooks Benutzerdefinierte Preisgestaltung Octopus Deploy Automatisierte Release-Orchestrierung und Infrastrukturkoordination für Teams, die kontrollierte, wiederholbare Releases benötigen Runbooks für DevOps-Automatisierung, mandantenfähige Bereitstellungen, versionierte Anwendungspakete Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 360 $/Jahr für 10 Projekte Argo CD GitOps-basierte Kubernetes-Bereitstellungen mit deklarativer Synchronisierung für Plattform-Engineering- und DevOps-Teams, die K8s verwenden App-of-Apps-Muster, deklarative Git-Synchronisierung, automatisierte Drift-Erkennung Free Ansible Agentenlose Automatisierung für die Bereitstellung, Implementierung und Konfigurationsverwaltung für Systemadministratoren und Infrastruktur-Teams, die Flotten verwalten Playbook-basierte Automatisierung, deklarative Konfigurationen auf YAML-Basis, agentenlose SSH-Ausführung Benutzerdefinierte Preisgestaltung TeamCity Kontinuierliche Integration mit umfassender benutzerdefinierter Anpassung der Builds und Parallelisierung für Engineering-Teams, die Flexibilität und Kontrolle suchen Erstellen Sie Ketten und Snapshot-Abhängigkeiten, Agent-Pooling und Kotlin-basierte Pipeline-Konfigurationen Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat für drei Benutzer Atlassian Bamboo CI/CD integriert mit Jira und Bitbucket für Teams, die bereits Atlassian tools verwenden Planen Sie Bereiche für Feature-Builds, eine enge Jira/Bitbucket-Integration und Bereitstellungsprojekte Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 1.200 $/Jahr pro Benutzer Chef Richtlinienbasierte Infrastrukturautomatisierung für Operations-Teams, die Infrastruktur als Code verwalten Cookbooks und Rezepte, Chef Infra und Chef Automatisierung, Compliance-Audits Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 59 $/Jahr Puppet Durchsetzung von Systemkonfigurationen in hybriden Umgebungen für große IT-Organisationen, die komplexe Infrastrukturen verwalten Idempotente Konfigurationssprache, Puppet Forge-Module, rollenbasierte Zugriffskontrolle Benutzerdefinierte Preisgestaltung Spinnaker Multi-Cloud-Continuous-Delivery mit fortschrittlichen Bereitstellungsstrategien für Teams, die auf AWS, GCP, Azure oder K8s bereitstellen Blue/Green- und Canary-Bereitstellungen, manuelle Bewertungsphasen, kontinuierliche Bereitstellung Features, zentralisierte Multi-Cloud-Steuerung Free

Bei der Bewertung von DevOps-tools sollten Sie Features priorisieren, die sich direkt auf die Release-Geschwindigkeit, Stabilität und Sichtbarkeit in verschiedenen Umgebungen auswirken. Achten Sie auf Folgendes:

flexible Pipeline: *Unterstützt mehrstufige Workflows, bedingte Schritte und benutzerdefinierte Auslöser für unterschiedliche Bereitstellungsanforderungen

multi-Cloud-Support: *Ermöglicht konsistente Bereitstellungen über AWS, Azure, Google Cloud oder Kubernetes hinweg, ohne dass Workflows neu geschrieben werden müssen

*rollback-Mechanismen: Bietet automatische oder manuelle Rollback-Optionen für den Fall von Bereitstellungsfehlern

infrastructure-as-Code-Support: *Ermöglicht die Versionierung von Konfigurations- und Bereitstellungslogik

integration mit Überwachungstools: *Verbindung mit Prometheus, Datadog oder New Relic, um die Auswirkungen der Bereitstellung in Echtzeit zu verfolgen

zugriffskontrolle und Genehmigungen:* Erzwingt rollenbasierte Zugriffskontrollen, manuelle Gates und eingeschränkte Bereitstellungsfenster, um Risiken zu reduzieren

Artefaktverwaltung: Verantwortet die Paketierung und Nachverfolgung bereitstellbarer Komponenten und gewährleistet die Reproduzierbarkeit in verschiedenen Umgebungen

Das Leben eines Softwareentwicklers ist ungewiss. In einem Moment führen Sie sauberen Code zusammen, im nächsten sitzen Sie um 2 Uhr morgens vor dem Computer und versuchen, eine fehlgeschlagene Bereitstellung zu beheben.

Um Ihnen bei der Bewältigung dieser Probleme zu helfen, haben wir hier die besten Software-Bereitstellung-tools für Sie zusammengestellt. 👇

1. Jenkins (Am besten geeignet für hochgradig anpassbare CI/CD-Pipelines mit flexiblen Plugins)

via Jenkins

Jenkins ist ein Open-Source-Server für Automatisierung, mit dem Teams Anwendungen konsistent erstellen, testen und bereitstellen können.

Es dient als Motor für Continuous Integration (CI) und Continuous Delivery (CD) Workflows und übernimmt die Automatisierung repetitiver Entwicklungsaufgaben.

Dank seiner Erweiterbarkeit können Teams Jenkins in nahezu jedes tool des Softwareentwicklungslebenszyklus integrieren. Sie können auch benutzerdefinierte Bereitstellungsworkflows mithilfe von skriptbasierten oder deklarativen Pipelines definieren, mehrere Umgebungen verwalten und tools wie Docker, Kubernetes und Cloud-Anbieter integrieren.

Die besten Features von Jenkins

Definieren Sie CI/CD-Workflows als Code mit Jenkins Pipelines , die Version und wiederholbare Bereitstellungen ermöglichen

Erweitern Sie die Funktion durch über 1.800 Plugins, die sich mit Cloud-Diensten, Version, Container-Tools, automatisierten Testframeworks und vielem mehr in Verbindung bringen lassen

Führen Sie Jobs auf mehreren Rechnern (Agenten) aus und reduzieren Sie so Wartezeiten bei großen Projekten

Stellen Sie Anwendungen mit GitOps-Workflows mit Jenkins X bereit und führen Sie sie automatisch zwischen verschiedenen Umgebungen aus

Limit von Jenkins

Das Setup und die Konfiguration kann komplex sein

Da es sich um Open Source handelt, gibt es keinen offiziellen Kundensupport

Preise für Jenkins

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Jenkins

G2: 4,4/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Jenkins?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Jenkins ist Open Source und die Implementierung in unserem Ökosystem ist nicht sehr kostspielig. Das Setup ist jedoch sehr zeit- und mit hohem Aufwand verbunden. In manchen Fällen müssen Pipelines manuell debuggt und Probleme behoben werden.

Jenkins ist Open Source und die Implementierung in unserem Ökosystem ist nicht sehr kostspielig. Das Setup ist jedoch sehr zeit- und mit hohem Aufwand verbunden. In manchen Fällen müssen Pipelines manuell debuggt und Probleme behoben werden.

2. Gitlab CI/CD (am besten geeignet für die Kombination von Code-Management und CI/CD)

via Gitlab

Gitlab CI/CD ist eng in die Gitlab-Plattform integriert, sodass Teams automatisierte Bereitstellungspipelines direkt neben ihrem Code definieren, ausführen und verwalten können.

Entwickler konfigurieren Pipelines über eine .gitlab-ci.yml-Datei, in der sie Jobs, Phasen und Bedingungen für die Ausführung definieren. Die parallele und sequenzielle Ausführung von Jobs wird ebenfalls unterstützt. Darüber hinaus integriert Gitlab Duo KI-Funktionen wie Code-Vorschläge und Erläuterungen zu Schwachstellen direkt in den Workflow der Entwickler, um die Produktivität und Sicherheit zu verbessern.

Die besten Features von Gitlab CI/CD

Weisen Sie Gitlab-gehosteten oder benutzerdefinierten Runner plattformübergreifend Aufgaben zu, die Container, Shells und virtuelle Maschinen unterstützen

Führen Sie Pipelines automatisch bei Pushes, Merge-Requests oder nach Zeitplan aus und meistern Sie so die Herausforderungen der Softwareentwicklung

Fügen Sie Umgebungsvariablen und geschützte Anmeldedaten in Jobs ein, ohne sie in Protokollen oder Konfigurationen offenzulegen

Visualisieren Sie den Fortschritt von Committen durch die Build-, Test- und Bereitstellungsphasen

Limit von Gitlab CI/CD

Nicht ideal für öffentliche Open-Source-Zusammenarbeit oder Sichtbarkeit in der Community

Die kostenlose Version ist zwar sehr umfangreich, einige der erweiterten Sicherheit- und Bereitstellungs-Features sind jedoch nur in den kostenpflichtigen Versionen verfügbar

Einige neue Features (wie CI/CD-Variablen) sind in den Einstellungen versteckt, sodass sie für neue Benutzer schwer zu finden sind

Preise für Gitlab CI/CD

Free

Premium: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Ultimate: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Gitlab CI/CD-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 840 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.100 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Software” tauchte bereits im Januar 1958 in einer Mathematikzeitschrift von John W. Tukey aus Princeton auf, wo er Programmroutinen und Compiler beschrieb.

3. CircleCI (Am besten geeignet für leistungsorientierte Builds mit schneller paralleler Ausführung)

via CircleCI

CircleCI unterstützt Pipelines in selbst gehosteten oder Cloud-Umgebungen mithilfe einer einfachen YAML-Konfiguration. Sie können Jobs in Docker-Containern, Linux-VMs oder macOS-Maschinen ohne manuelles Setup ausführen.

Ein Schlüssel-Feature von CircleCI sind Orbs, gemeinsam nutzbare Pakete mit CircleCI-Konfigurationen, mit denen sich komplexe Integrationen vereinfachen und Code in Pipeline-Definitionen reduzieren lassen.

Die Plattform unterstützt parallele Ausführung, Ressourcenskalierung und benutzerdefinierte Workflows, sodass Sie alles von mobilen Apps bis hin zu Infrastruktur Code verarbeiten können.

Die besten Features von CircleCI

Nutzen Sie die automatische Testaufteilung, um umfangreiche Testsuiten auf mehreren Computern zu beschleunigen

Verwenden Sie wiederverwendbare, versionierte Konfigurationssnippets für alltägliche Aufgaben und tool-Integrationen

Verwenden Sie das Insights -Dashboard, um die Dauer von Aufträgen, Fehlertrends und Erfolg zu überwachen

Weisen Sie jedem Schritt bestimmte Rechenklassen zu, um Kosten oder Metriken zu optimieren

Debuggen Sie fehlgeschlagene Jobs effizient mit direktem SSH-Zugriff auf die Build-Umgebung

Limit von CircleCI

Die Implementierung sehr komplexer Enterprise-Level-Deployment-Workflows mit vielen manuellen Gates kann eine Herausforderung sein

Leistungsintensive Aufgaben können zu längeren Laufzeiten oder Verzögerungen in der Warteschlange führen

Preise für CircleCI

Free

leistung: *15 $/Monat pro Benutzer

skalierbar: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CircleCI

G2: 4,4/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über CircleCI?

Hier ist ein Auszug aus einer G2-Bewertung:

Die Benutzeroberfläche ist großartig. Das CI-Setup der CI-Pipeline mit allen Docker-Features und verschiedenen Einstellungen macht sie zu einer hervorragenden Wahl für Ihre CI-Pipeline. Manchmal muss das CI-Setup aktualisiert werden (einige alte Versionen werden nicht mehr unterstützt usw.).

Die Benutzeroberfläche ist großartig. Das CI-Setup der CI-Pipeline mit allen Docker-Features und verschiedenen Einstellungen macht sie zu einer hervorragenden Wahl für Ihre CI-Pipeline. Manchmal muss das CI-Setup aktualisiert werden (einige alte Versionen werden nicht mehr unterstützt usw.).

4. Azure DevOps (am besten geeignet für das Management des Entwicklungslebenszyklus in Microsoft)

über Azure DevOps

Als Teil des Microsoft-Ökosystems kombiniert Azure DevOps Version, CI/CD-Pipelines, Testpläne und Artefaktmanagement. Damit können Teams automatisierte Softwarebereitstellungsprozesse innerhalb derselben Plattform definieren und verwalten, die sie auch für die Zusammenarbeit nutzen.

Azure Pipelines unterstützt sowohl die klassische, GUI-basierte Pipeline-Erstellung als auch moderne YAML-basierte „Pipeline-as-Code”-Definitionen. Diese Flexibilität macht es für Teams mit unterschiedlichen Fachkenntnissen zugänglich.

Mit integrierten Features wie Release Gates haben Sie die vollständige Kontrolle darüber, wie Software erstellt und ausgeliefert wird.

Die besten Features von Azure DevOps

Veröffentlichen Sie auf Azure, AWS, GCP oder lokalen Servern über eine einzige Pipeline

Verwalten Sie den gesamten Anwendungslebenszyklus von der Planung bis zur Bereitstellung in einer einzigen Suite

Veröffentlichen und nutzen Sie Pakete wie NuGet, npm und Maven direkt aus Azure Artifacts

Verfolgen Sie manuelle Bereitstellungen in Board , um die Rückverfolgbarkeit von der Feature-Anforderung bis zur Produktionsfreigabe zu gewährleisten

Limit von Azure DevOps

Benutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Kostenschätzung und unerwarteten Gebühren

Einige Benutzer haben Leistungsprobleme oder Ausfallzeiten festgestellt

Der Multi-Cloud-Support ist zwar stark, aber die nahtloseste und feature-reichste Erfahrung bietet sich oft bei der Bereitstellung in Azure

Preise für Azure DevOps

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Azure DevOps

G2: 4,3/5 (über 580 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 140 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Das Konzept moderner Software geht auf Charles Babbage in den 1850er Jahren zurück, lange bevor es elektronische Computer gab.

5. AWS CodeDeploy (am besten geeignet für automatisierte Bereitstellungen in EC2-, Lambda- und lokalen Umgebungen)

über AWS CodeDeploy

AWS CodeDeploy ist ein verwalteter Dienst zur Automatisierung der Bereitstellung, der Teil der AWS-Entwicklertools ist. Er übernimmt die Bereitstellung auf EC2, Lambda und lokalen Servern ohne manuelles Eingreifen.

Es handelt sich nicht um eine vollständige CI/CD-Plattform, sondern um ein spezialisiertes tool, das sich auf die Bereitstellungsphase konzentriert. Es verwendet Konfigurationsdateien, um zu steuern, wie Code installiert wird, wann Hooks ausgeführt werden und wie der Datenverkehr umgeleitet wird.

Das Tool unterstützt In-Place- und Blue/Green-Bereitstellungen, lässt sich in AWS CodePipeline integrieren und minimiert Ausfallzeiten durch automatisierte Rollbacks.

Die besten Features von AWS CodeDeploy

Kontrollieren Sie Lifecycle-Hooks und legen Sie Skripte für jede Bereitstellungsphase mit der AppSpec-Datei fest

Wählen Sie Rollout-Methoden wie Blue/Green oder Canary, die auf Ihre Verfügbarkeit und Risikotoleranz zugeschnitten sind

Überwachen Sie den Flotten-Status mit integrierten Zustandsprüfungen und ergreifen Sie Korrekturmaßnahmen

Lösen Sie Rollbacks automatisch mit CloudWatch Alarms aus, um zur letzten stabilen Version zurückzukehren, wenn Metriken festgelegte Schwellenwerte überschreiten

Limit von AWS CodeDeploy

Es fehlen umfassende Funktionen für Berichterstellung, Fehlerbehebung und Überwachung

In erster Linie für AWS-Umgebungen konzipiert; nicht ideal für Hybrid- oder Multi-Cloud-Bereitstellungen

Preise für AWS CodeDeploy

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu AWS CodeDeploy

G2: 4,2/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über AWS CodeDeploy?

Laut einer G2-Bewertung:

AWS CodeDeploy hat unsere Erwartungen übertroffen. Es hat unseren Bereitstellungsprozess vereinfacht, manuelle Fehler reduziert und die Zuverlässigkeit unserer Anwendungen verbessert. Dank seiner Flexibilität, Skalierbarkeit und Integration mit anderen AWS-Services ist CodeDeploy zu einem unverzichtbaren tool in unserem Continuous-Delivery-Workflow geworden. Wir empfehlen es allen, die nach einer robusten und automatisierten Bereitstellungslösung suchen.

AWS CodeDeploy hat unsere Erwartungen übertroffen. Es hat unseren Bereitstellungsprozess vereinfacht, manuelle Fehler reduziert und die Zuverlässigkeit unserer Anwendungen verbessert. Dank seiner Flexibilität, Skalierbarkeit und Integration mit anderen AWS-Services ist CodeDeploy zu einem unverzichtbaren tool in unserem Continuous-Delivery-Workflow geworden. Wir empfehlen es allen, die nach einer robusten und automatisierten Bereitstellungslösung suchen.

6. Octopus Deploy (Am besten geeignet für Release-Orchestrierung und Infrastrukturkoordination)

via Octopus Deploy

Octopus Deploy konzentriert sich auf die Vereinfachung der kontinuierlichen Softwarebereitstellung in großem Maßstab. Es knüpft dort an, wo Ihre CI-tools aufhören, und automatisiert Bereitstellungen in Kubernetes-, Multi-Cloud- und On-Prem-Umgebungen.

Die Plattform verwendet einen modellbasierten Ansatz, bei dem Sie Ihren Bereitstellungsprozess, Ihre Infrastruktur und Ihren Release-Lebenszyklus einmal definieren und dieses Modell dann für alle nachfolgenden Bereitstellungen verwenden. Darüber hinaus erleichtert sie das Projektmanagement, indem sie benutzerdefinierte Skripte durch wiederverwendbare Prozesse, Umgebungsmodellierung und integriertes Release-Management ersetzt.

Die besten Features von Octopus Deploy

Modellieren Sie komplexe Bereitstellungen mit Umgebungen und Mandanten über mehrere Regionen, benutzerdefinierte Kunden oder Konfigurationen hinweg

Automatisieren Sie Aktionen mit Lifecycle und Channels mithilfe einheitlicher Regeln, Genehmigungen und Zeitplänen

Sorgen Sie für Sicherheit und Compliance mit granularen Berechtigungen und detaillierten Audit-Protokollen

Analysieren Sie Bereitstellungsfehler mit dem Octopus KI Assistant für kontextbezogene Diagnose von Fehlern und Lösungsvorschläge

Limit von Octopus Deploy

Es handelt sich um ein spezielles Bereitstellungstool, das die DevOps-Toolchain um eine weitere Softwarekomponente ergänzt, anstatt eine All-in-One-Lösung bereitzustellen

Bestimmte Konfigurationen, wie beispielsweise Multi-Tenant-Bereitstellungen, können sich umständlich anfühlen

Preise für Octopus Deploy

Starter: 360 $/Jahr für 10 Projekte

Professional: 4.170 $/Jahr für 20 Projekte

unternehmen: *23.400 $/Jahr für mehr als 100 Projekte

Bewertungen und Rezensionen zu Octopus Deploy

G2: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 50 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Die besten modernen QA-tools

7. Argo CD (Am besten geeignet für GitOps-basierte Kubernetes-Bereitstellungen mit deklarativer Synchronisierung)

via Argo CD

Argo CD ist ein Kubernetes-nativer Bereitstellungscontroller, der den gewünschten Anwendungsstatus kontinuierlich von Ihrem Git-Repository mit Ihren Clustern synchronisiert. Er behandelt Git als einzige Quelle der Wahrheit und automatisiert die Synchronisierung, wenn Abweichungen festgestellt werden.

Die visuelle Benutzeroberfläche bietet einen klaren Überblick über den Status der Anwendung, den Bereitstellungsverlauf und etwaige Konfigurationsabweichungen. Dank des Supports für Helm, Kustomize und andere Tools zur Bereitstellung von Konfigurationssoftware läuft es deklarativ, verfolgt alle Änderungen in Manifesten und aktualisiert Workloads.

Die besten Features von Argo CD

Führen Sie die Synchronisierung des Anwendungsstatus automatisch durch, um sicherzustellen, dass Ihr Live-Kubernetes-Status immer mit dem in Git definierten Sollzustand übereinstimmt

Verwalten Sie Rollouts in mehreren Umgebungen über App-Projekte und gruppieren Sie Anwendungen unter logischen Grenzen

Visualisieren und debuggen Sie Konfigurationsabweichungen mit Diff Ansicht und erhalten Sie einen direkten Vergleich zwischen Git und dem Cluster-Status

Verwenden Sie PreSync-, Synchronisierung- und PostSync-Hooks, um Canary-, Blue/Green- oder benutzerdefinierte Bereitstellungslogiken zu aktivieren

Limit von Argo CD

Es handelt sich um ein hochspezialisiertes tool, das ausschließlich für Kubernetes entwickelt wurde und nicht für die Bereitstellung auf virtuellen Maschinen oder in anderen Umgebungen geeignet ist

Wenn die Synchronisierung fehlschlägt oder Apps abstürzen, sind Fehler oft vage und erfordern manuelles Debugging

Rollback-Funktionen sind vorhanden, aber nicht besonders benutzerfreundlich

Preise für Argo CD

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Argo CD

G2: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen reale Benutzer über Argo CD?

Laut einer G2-Bewertung:

Ein herausragendes Feature von Argo CD ist die Möglichkeit, laufende Anwendungen kontinuierlich zu überwachen und den aktuellen Zustand mit dem gewünschten Zustand zu vergleichen. Dadurch lassen sich Kubernetes-Anwendungen mit minimalem Aufwand unglaublich einfach bereitstellen und verwalten. Darüber hinaus ist die Benutzeroberfläche intuitiv und leicht zu bedienen, sodass komplexe Anwendungsbereitstellungen nahtlos verwaltet werden können.

Ein herausragendes Feature von Argo CD ist die Möglichkeit, laufende Anwendungen kontinuierlich zu überwachen und den aktuellen Zustand mit dem gewünschten Zustand zu vergleichen. Dadurch lassen sich Kubernetes-Anwendungen mit minimalem Aufwand unglaublich einfach bereitstellen und verwalten. Darüber hinaus ist die Benutzeroberfläche intuitiv und übersichtlich, sodass komplexe Anwendungsbereitstellungen nahtlos verwaltet werden können.

📮 ClickUp Insight: 21 % der Befragten geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass sich wiederholende Aufgaben mindestens 40 % ihres Arbeitstages ausmachen. Das ist fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %), die für Aufgaben aufgewendet wird, die wenig strategisches Denken oder Kreativität erfordern (wie Folge-E-Mails 👀). ClickUp AI Agents helfen dabei, diesen Aufwand zu eliminieren. Denken Sie an die Erstellung von Aufgaben, Erinnerungen, Updates, Meeting-Notizen, das Verfassen von E-Mails und sogar die Erstellung von End-to-End-Workflows! All das (und noch viel mehr) lässt sich mit ClickUp, Ihrer Alles-App für die Arbeit, im Handumdrehen automatisieren. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.

8. Ansible (Am besten geeignet für agentenlose Bereitstellung, Konfiguration und Bereitstellung in großem Maßstab)

via Ansible

Ansible von Red Hat ist eine leistungsstarke Open-Source-Engine für die IT-Automatisierung, die für die Konfigurationsverwaltung, Anwendungsbereitstellung und Aufgabe-Automatisierung eingesetzt wird.

Es ermöglicht eine konsistente Anwendungsbereitstellung in hybriden Umgebungen mithilfe einfacher, menschenlesbarer YAML-Playbooks. Es ist nicht auf Agenten wie SSH oder WinRM angewiesen und daher besonders schlank.

Das Tool fördert außerdem die kollaborative Automatisierung, sodass Sie Playbooks, Rollen und Sammlungen über Ansible Automation Hub und Galaxy freizugeben können.

Die besten Features von Ansible

Schreiben und führen Sie Playbooks aus, um den gewünschten Zustand Ihrer Anwendung mithilfe der deklarativen YAML-Syntax zu definieren

Ermöglichen Sie rollierende Updates und Orchestrierungslogik über mehrere Umgebungen hinweg ohne Ausfallzeiten

Nutzen Sie vorgefertigte, vollständig unterstützte Automatisierung von Red Hat und Partnern mit Certified Content Collections

Verwalten Sie die Automatisierung in großem Maßstab mit Automation Controller und Automation Mesh für Sichtbarkeit und verteilte Ausführung

Limit von Ansible

In sehr großen Umgebungen mit Tausenden von Knoten kann das agentenlose, push-basierte Modell langsamer sein als agentenbasierte Konfigurationsmanagement-tools

Legt einen Limit für identitätsbewusste Prozesse und nahtlose Integration von Geheimnissen fest

Die Standard-Ausführung von Aufgaben in einem einzigen Thread kann den Betrieb verlangsamen

Preise für Ansible

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Ansible

G2: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Das Innere des originalen Macintosh-Gehäuses ist von allen 47 Mitgliedern des Teams von 1982 signiert.

9. TeamCity (Am besten geeignet für flexible kontinuierliche Integration mit umfassend benutzerdefinierten Builds)

via TeamCity

TeamCity von JetBrains ist ein Softwarebereitstellungstool, das die Bereitstellung in jeder Größenordnung übernimmt, von einzelnen Projekten bis hin zu Pipelines auf Enterprise-Ebene. Es unterstützt Multi-Repository-Builds, automatisch parallelisierte Tests und dynamische Pipeline-Auslöser.

TeamCity bietet hervorragende Build- und Test-Berichterstellung mit detaillierten Einblicken und Analysen, mit denen Teams Fehler und Leistungsengpässe schnell identifizieren können. Ob in der Cloud oder vor Ort – die Plattform lässt sich in alle gängigen VCS-Systeme integrieren und liefert Live-Feedback.

Die besten Features von TeamCity

Lösen Sie Builds unter Bedingung mit Adaptable Build Trigger aus und filtern Sie nach Commit-Verfasser, Dateipfad oder Bereich

Optimieren Sie Testzyklen mit Testintelligenz und intelligenter Parallelisierung, die Code-Reviews anhand der Laufzeitgeschichte auf verschiedene Agenten verteilt

Konfigurieren Sie Pipelines als Code mit Kotlin DSL und ermöglichen Sie so eine versionierte und modulare Pipeline-Logik

Nahtlose Integration mit JetBrains-IDEs, Version-Kontrollsystemen und Problem-Trackern

TeamCity-Limit

Im Vergleich zu anderen tools für die kontinuierliche Bereitstellung sind weniger Plugins verfügbar

Die Lizenzkosten können für große oder wachsende Teams zu einem erheblichen Aufwand werden

API- und Setup-Anleitungen sind unklar, was die Integration erschwert

Preise für TeamCity

teamCity Pipelines: *18 $/Monat für drei Benutzer

teamCity Cloud Unternehmen: *54 $/Monat für drei Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu TeamCity

G2: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über TeamCity?

Feedback aus einer G2-Bewertung:

Einfache Integration mit verschiedenen tools und Diensten, schnelle Reaktionszeiten, detaillierte Protokolle zur Fehlerbehebung und präzise Build-Ergebnisse mit automatisierten E-Mails und Benachrichtigungen sind praktisch. Eine unzureichende Dokumentation erschwert das Setup.

Einfache Integration mit verschiedenen tools und Diensten, schnelle Reaktionszeiten, detaillierte Protokolle zur Fehlerbehebung und präzise Build-Ergebnisse mit automatisierten E-Mails und Benachrichtigungen sind praktisch. Die unzureichende Dokumentation erschwert das Setup

10. Atlassian Bamboo (am besten geeignet für CI/CD, eng integriert mit Jira und Bitbucket)

via Atlassian

Bamboo ist die CI/CD-Lösung von Atlassian, die Bereitstellungspipelines mit vollständiger Rückverfolgbarkeit über Code, Builds, Tests und Releases hinweg automatisiert. Sie unterstützt dedizierte Bereitstellungsprojekte, branchenspezifische Workflows und Disaster Recovery out of the box.

Dank der tiefen Integration in Jira und Bitbucket behalten Sie die Kontrolle über Umgebungen, Berechtigungen und Auslöser. Es ist eine solide Wahl für Unternehmen, die bereits stark in das Atlassian-Ökosystem investiert haben und ein CI/CD-tool suchen, das nahtlos darin funktioniert.

Die besten Features von Atlassian Bamboo

Ermöglichen Sie mit Branch Deployment bereichsbezogene Releases, um Entwicklungsströme zu isolieren

Automatisieren Sie die branchenübergreifende Code-Integration mit Automatic Merging und reduzieren Sie manuelle Konfliktlösungen

Verwalten Sie die Agenten-Kapazität mit Elastic und Remote Agents und skalieren Sie Bereitstellungen je nach Auslastung oder Umgebung

Schnelle Wiederherstellung bei Ausfällen dank integrierter Disaster Recovery, die die Verfügbarkeit bei Bereitstellungsproblemen gewährleistet

Limit von Atlassian Bamboo

Einige Benutzer hatten Verzögerungen in den Lieferpipelines oder langsame Ausführungszeiten

Benutzer sind aufgrund des Endes der Lebensdauer der On-Prem-Version zur Migration gezwungen

Preise für Atlassian Bamboo

Kostenlose Testversion

rechenzentrum: *1200 $ (unbegrenzte Anzahl von Aufträgen, ein Remote-Agent)

Bewertungen und Rezensionen zu Atlassian Bamboo

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Der erste Speicher von Google wurde aus LEGO-Steinen gebaut und hatte eine Kapazität von nur 40 GB.

11. Chef (Am besten geeignet für die richtlinienbasierte Infrastrukturautomatisierung mithilfe von Code)

via Chef

Chef ist ein tool zur Automatisierung der Konfiguration und Bereitstellung, das die Infrastruktur und Anwendungsbereitstellung in Cloud-, Hybrid- und Edge-Umgebungen verwaltet.

Die Plattform basiert auf einem deklarativen, agentenbasierten Modell, wobei auf jedem verwalteten Server ein Chef Infra Client installiert ist.

Mithilfe eines Code-gesteuerten Ansatzes definiert es den Systemstatus anhand von Ruby-basierten „Rezepten“ oder modularen Plänen, die alle App-Abhängigkeiten zu portablen, unveränderlichen Artefakten zusammenfassen.

Die besten Features von Chef

Erstellen Sie mit Chef App Delivery portable Builds, um alle Laufzeit-Abhängigkeiten in einem einzigen Artefakt zu bündeln

Wenden Sie konsistente Richtlinien über Policy as Code an, um Konfigurationsänderungen über Umgebungen hinweg zu automatisieren

Bereitstellung mit Sicherheit in großem Maßstab mit Edge Management Agent , der die Anwendungsbereitstellung, Überwachung und Rollback auf Edge-Geräten übernimmt

Setzen Sie Compliance-Regeln mit Chef InSpec durch, um Fehlkonfigurationen in Echtzeit zu prüfen, zu erkennen und zu beheben

Limitations von Chef

Das Einrichten von Umgebungen zum Testen von Cookbooks (z. B. mit Test Kitchen) verursacht zusätzlichen Aufwand

Die Lernkurve kann steil sein, insbesondere für Personen, die noch nicht mit Ruby und den Grundlagen des Code-Programmierens vertraut sind

Benutzer empfanden die Installation und Verwendung des Automatisierung-Dashboards als weniger intuitiv

Preise für Chef

business: *59 $/Jahr pro Knoten

Enterprise: 189 $/Jahr pro Knoten

Enterprise Plus: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Chef-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Chef?

Eine G2-Bewertung freigegeben:

Fortschritt Chef ist wirklich einfach zu implementieren. Es verfügt über eine große Nummer von Features, darunter Infrastrukturmanagement, Release-Automatisierung, Aufgabenverwaltung, Dashboard und Visualisierung usw. Die Dokumentation von Fortschritt Chef könnte noch einfacher und anpassungsfähiger gestaltet werden.

Fortschritt Chef ist wirklich einfach zu implementieren. Es verfügt über eine große Nummer von Features, darunter Infrastrukturmanagement, Release-Automatisierung, Aufgabenverwaltung, Dashboard und Visualisierung usw. Die Dokumentation von Fortschritt Chef könnte noch einfacher und anpassungsfähiger gestaltet werden.

12. Puppet (Am besten geeignet für die Durchsetzung einer konsistenten Systemkonfiguration in hybriden Umgebungen)

via Puppet

Puppet ist auf die Definition von Infrastruktur- und Anwendungsbereitstellungen als Code spezialisiert und ermöglicht so eine kollaborative Softwareentwicklung durch einen konsistenten, wiederholbaren Prozess. Es verwendet ein deklaratives Modell zur Beschreibung von Systemzuständen, sodass Ihre Infrastruktur immer auf dem neuesten Stand bleibt.

Dieses Modell eignet sich besonders gut für die Aufrechterhaltung von Stabilität und Compliance in großem Maßstab. Sie können auch Benchmarks der Sicherheit anwenden, um Compliance-Frameworks wie CIS Benchmarks und DISA STIGs durchzusetzen.

Die besten Features von Puppet

Nutzen Sie die deklarative domänenspezifische Sprache (DSL), um Einzelziele ohne fest codierte Prozesse zu beschreiben

Setzen Sie idempotente Konfigurationen durch und stellen Sie sicher, dass kritische Systeme stets im vorgesehenen Zustand bleiben

Verwenden Sie einen zentralen „Puppet Master“, um Knotenkonfigurationen über verteilte Systeme hinweg zu verwalten

Skalieren Sie Ihr Infrastrukturmanagement von einer Handvoll Servern auf Zehntausende

Visualisieren und führen Sie die Berichterstellung der Infrastruktur mit dem KI Assistant durch

Limit-Einschränkungen von Puppet

Benutzer stellen Verzögerungen bei Aufgaben in die Warteschlange fest, was sich auf die Leistung auswirkt

Starke Abhängigkeit vom Puppet Master; wenn dieser ausfällt, können untergeordnete Knoten nicht verwaltet werden

Preise für Puppet

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Puppet

G2: 4,2/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

13. Spinnaker (Am besten geeignet für Multi-Cloud-Continuous-Delivery mit erweiterter Bereitstellung)

via Spinnaker

Spinnaker ist eine Open-Source-Bereitstellungsplattform für Teams, die Anwendungen über mehrere Cloud-Anbieter hinweg verwalten. Ursprünglich von Netflix entwickelt und in der Praxis getestet, bietet sie eine fein abgestimmte Kontrolle über Bereitstellungspipelines, die nativ erweiterte Rollout-Strategien unterstützen.

Es wurde speziell für die schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Software im Enterprise-Maßstab entwickelt. Mit integrierter rollenbasierter Zugriffsberechtigung, zeitbeschränkter Ausführung und nativen Überwachungs-Hooks eignet es sich ideal für die Verwaltung produktionsreifer Bereitstellungen.

Die besten Features von Spinnaker

Erstellen und verwalten Sie komplexe, mehrphasige Bereitstellungspipelines für Multi-Cloud-Umgebungen

Nutzen Sie Optionen wie Highlander, Blue/Green und Canary, um Rollout-Pläne an Ihre Risikotoleranz und Traffic-Anforderungen anzupassen

Limit, wann bestimmte Pipeline-Phasen ausgeführt werden können, um Spitzenzeiten zu vermeiden oder die Überwachung sicherzustellen

Installieren, konfigurieren und warten Sie Ihre Spinnaker-Instanz mit Spinnaker's Halyard CLI

Integrieren Sie Anbieter wie LDAP, OAuth, SAML oder GitHub Teams, um den Zugriff auf Benutzer und die Projekt-Sichtbarkeit zu verwalten

Limit-Einschränkungen von Spinnaker

Keine native Alarmierung oder Überwachung für ausgefallene Pods oder Dienste

Offizielle und Community-Dokumente sind fragmentiert, was die Fehlerbehebung oder die Implementierung bestimmter Workflows erschwert

Da es sich um eine fokussierte CD-Plattform handelt, muss sie mit einem separaten CI-Tool (wie Jenkins oder Gitlab CI) kombiniert werden, um die Build- und Testphasen des Lebenszyklus zu bewältigen

Preise für Spinnaker

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Spinnaker

G2: 3,9/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Die Idee des gespeicherten Programms, bei dem ein Computer Anweisungen im Speicher ablegt, ging fast ein Jahrhundert lang verloren und wurde in den 1940er Jahren wiederentdeckt.

Wenn diese Software-Bereitstellung-tools noch nicht ganz Ihren Anforderungen entsprechen, gibt es noch eine weitere Option, die Sie in Betracht ziehen können. 🤩

ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer einzigen Plattform vereint – beschleunigt durch KI-Automatisierung und Suche der nächsten Generation.

ClickUp stellt zwar keine Software bereit, unterstützt jedoch alles damit verbundene Prozesse präzise und schnell. Darüber hinaus arbeitet es mit Ihren Git- oder CI/CD-tools zusammen, um über ClickUp-Integrationen Echtzeit-Sichtbarkeit über die gesamte Pipeline hinweg zu bieten.

gitHub, Gitlab und Bitbucket: *Verknüpfen Sie Committen, Bereiche und Pull Requests mit Aufgaben und zeigen Sie den Merge-Status direkt in ClickUp in der Ansicht an

jenkins und CircleCI: *Verwandeln Sie Pipeline-Warnmeldungen in umsetzbare Aufgaben und aktualisieren Sie den Status automatisch, wenn Builds erfolgreich sind oder fehlschlagen

sentry und andere tools zur Fehlerüberwachung:* Automatische Erstellung von Bug-Tickets aus Fehlermeldungen

Von der Sprint-Plan und Backlog-Aufbereitung über die Teamkoordination und Dokumentation bis hin zu automatisierten Nachverfolgungen bietet die Software-Team-Projektmanagement-Lösung von ClickUp alles, was Sie für Ihren Bereitstellungs-Workflow benötigen.

Sehen wir uns das in der Praxis an. 👇

🌀 Agile Zyklen verwalten

ClickUp für agile Teams bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Arbeit so zu gestalten, wie Sie es gewohnt sind, egal ob Sie Scrum, Kanban oder einen hybriden Ansatz verwenden.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Entwicklungsarbeit in überschaubare, nachverfolgbare Einheiten aufteilen, die sich direkt an Ihre Bereitstellungsziele anlehnen.

Erstellen Sie Ihre erste Aufgabe in ClickUp Teilen Sie Entwicklungsprojekte in ClickUp-Aufgaben auf

📌 beispiel: Sie entwickeln einen neuen Microservice. Sie können eine Aufgabe mit dem Namen „Authentifizierung Dienst erstellen“ erstellen und diese dann in Unteraufgaben wie „Datenbankschema einrichten“, „Anmelde-API schreiben“, „Unit-Tests ausführen“ und „Peer-Code-Review*“ unterteilen. Weisen Sie jede Aufgabe dem richtigen Entwickler zu, legen Sie Sprint-Fristen fest und führen Sie die Nachverfolgung der ClickUp-Aufgabe-Abhängigkeiten durch.

Verschieben Sie ClickUp Aufgaben per Drag & Drop zwischen verschiedenen Status mit ClickUp Ansichten

Sobald Ihre Aufgaben in der Einstellung festgelegt sind, kommt es auf Sichtbarkeit an.

Mit ClickUp Views können Sie zwischen einer Listenansicht für die Backlog-Bearbeitung, einer Kanban-ähnlichen Board-Ansicht für tägliche StandUp-Meetings und einer Gantt-Ansicht wechseln, um Ihre Entwicklungszeitleiste mit den BereitstellungsMeilensteinen abzustimmen.

Und wenn Sie einen Überblick über bevorstehende Releases benötigen, verwenden Sie die Kalender- oder Zeitleistenansicht, um potenzielle Hindernisse zu erkennen, bevor sie sich auf die Produktion auswirken.

Sam Morgan, Director of Web Operations bei The Nine, sagt über seine Erfahrungen mit der Plattform:

Wir verwenden ClickUp, um unsere Softwareentwicklungsprojekte intern zu verfolgen. Die Verwaltung mehrerer Projekte und Teams erleichtert mir die Arbeit. Dies ist eines der besten tools, die ich bisher für die Abwicklung meiner Scrum- und modernen agilen Projekte verwendet habe.

Wir verwenden ClickUp, um unsere Softwareentwicklungsprojekte intern zu verfolgen. Die Verwaltung mehrerer Projekte und Teams erleichtert mir die Arbeit. Dies ist eines der besten tools, die ich bisher für die Abwicklung meiner Scrum- und modernen agilen Projekte verwendet habe.

🌀 Automatisierung wiederholender Aufgaben

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie manuelle Arbeit in Ihrer gesamten Engineering-Pipeline mit „Wenn-dann“-Auslösern reduzieren. Folgendes können Sie automatisieren:

pR-Prüfungsaufgaben automatisch zuweisen *, wenn eine Karte in den Status „Bereit zur Prüfung“ verschoben wird

aktualisieren Sie den Status der Aufgabe* auf „Bereitgestellt“, wenn die Softwarebereitstellungstools eine erfolgreiche Veröffentlichung bestätigen

*lösen Sie Echtzeit-Warnmeldungen als Auslöser aus, wenn ein Fehler als „kritisch“ beschrieben wird oder das Fälligkeitsdatum einer Aufgabe überschritten wird

legen Sie wiederkehrende Erinnerungen* für wöchentliche Checklisten oder Retrospektiven fest

*Legen Sie mit ClickUp Automatisierung benutzerdefinierte Auslöser für Ihren gesamten Workflow fest

🌀 Nutzen Sie den KI-gestützten Assistenten

Sie fragen sich, wie Sie KI in der Softwareentwicklung einsetzen können?

ClickUp Brain ist eine integrierte Projektintelligenz-Engine, die sich nahtlos in jeden Teil Ihres Workflows einfügt, von Dokumenten und Aufgaben bis hin zu Projekt-Zeitleiste.

Bitten Sie ClickUp Brain, ClickUp Aufgabe-Aktualisierungen aus Ihrem Arbeitsbereich freizugeben

So reduzieren Sie den Entwicklungsaufwand:

schnelle Planung: Verwenden Sie den AI Project Manager *, um Roadmaps, Testpläne und technische Spezifikationen mit von Experten entwickelten tools für agile Teams zu erstellen

erhalten Sie sofortige Updates: *Fassen Sie den Sprint-Fortschritt, den Bug-Status und Software-Designdokumente zusammen, ohne alles manuell durchlesen zu müssen

automatisieren Sie die Backlog-Verfeinerung: *Nutzen Sie KI-vorgeschlagene Prioritäten und Ticketbereinigungen, um ein gesundes, triagiertes Backlog zu erhalten

durchsuchen Sie Ihren gesamten Workflow: *Suchen Sie mit ClickUp Enterprise Search gleichzeitig nach bestimmten Pull Requests oder Testspezifikationen in Aufgaben, Dokumenten, Git-Commits und Google Drive-Dateien

automatische Meeting-Notizen erstellen: *Lassen Sie ClickUp AI Notiz aufnehmen und zusammenfassen, Meeting-Notizen identifizieren und diese in Ihren Workflow einfügen

🌀 Sprint smarter, nicht härter

Mit ClickUp Sprints können Sie schnelle Sprints durchführen, ohne sich um manuelles Setup, Nachverfolgung oder Übergaben kümmern zu müssen. Starten Sie neue Sprints automatisch, schließen Sie fertige Sprints und übertragen Sie unvollendete Aufgaben.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Punktesysteme mit ClickUp Sprint an Ihren Workflow an

Sie können auch Schätzungen aus Unteraufgaben zusammenfassen, Story Points benutzerdefiniert anpassen und Aufwandsebenen zuweisen, die dem Workflow Ihres Teams entsprechen, und nach Sprint-Punkten oder Workload filtern, um die Kapazität im Blick zu behalten.

Möchten Sie sehen, wie die Dinge laufen? Echtzeit-Burnup-, Burndown-, Velocity- und kumulativen Flow-Diagramme bieten sofortige Sichtbarkeit, sodass Sie Blockaden oder Scope Creep erkennen können, bevor sie Sie ausbremsen.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp Brain MAX wurde für schnelle Entwicklungsprozesse entwickelt. Anstatt zwischen Jenkins-Protokollen und Gitlab-Dashboards hin- und herzuwechseln, erhalten Sie einen intelligenten KI-Assistenten, der Ihren gesamten abgeschlossenen Workflow versteht. Mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX können Sie Ideen festhalten, Anweisungen freizugeben und Aufgaben viermal schneller erledigt werden Benötigen Sie eine Zusammenfassung der Release? Diktieren Sie sie einfach per Spracheingabe. Möchten Sie einen Hotfix-Workflow als Auslöser verwenden? Fragen Sie einfach danach. Sie können sogar das beste KI-Modell für die jeweilige Aufgabe auswählen, sei es GPT-4. 1 für detaillierte Analysen oder Claude Sonnet für die Erstellung von Dokumentationen.

🌀 Verwenden Sie eine vorgefertigte Vorlage

Free Vorlage herunterladen Nutzen Sie die Plan- und Bereitstellungsfunktionen von Sprint Boards innerhalb der ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung

Sparen Sie Zeit beim Einrichten Ihres Setups mit der Softwareentwicklungs-Vorlage von ClickUp. Diese erstellt einen strukturierten Space, in dem funktionsübergreifende Teams jede Phase des Zyklus verwalten können.

Führen Sie die Nachverfolgung von Aufgaben, an denen gerade gearbeitet wird, mit der wöchentlichen Ausführungsliste durch

Halten Sie Ideen und Features für zukünftige Quartale mit dem Master Backlog fest

Optimieren Sie den Prozess für QA-Teams, um Fehler zu protokollieren, Prioritäten zuzuweisen und weiterzuleiten

⚙️ Bonus: Sie möchten mehr erfahren? Entdecken Sie einige der besten Softwareentwicklungs-Vorlagen, die speziell für API-Tests, Bug-Nachverfolgung, Sprint-Retros und alles dazwischen entwickelt wurden.

Preise für ClickUp

Ihr Zyklus benötigt ClickUp

Jedes Software-Bereitstellungstool in dieser Liste deckt einen wichtigen Aspekt des Prozesses ab.

Die Bereitstellung von Software ist jedoch nur eine Phase. Mit ClickUp können Sie alles rund um dieses Thema auf einer flexiblen Plattform verwalten, die sich an die Anforderungen und Prozesse Ihres Teams anpasst.

Teilen Sie komplexe Anforderungen in Aufgaben und Unteraufgaben auf, verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Ansichten und verwalten Sie Sprints mit ClickUp Sprints. Automatisierungen reduzieren langweilige, aber wichtige Arbeiten, während ClickUp Brain sofort Antworten aus Ihrem gesamten Arbeitsbereich anzeigt.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp kostenlos an! ✅