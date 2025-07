Die 10 besten Alternativen zu SavvyCal für intelligentere Terminplanung und höhere Produktivität

Jonglieren Sie mit Meeting-Anfragen, mehreren Kalendern und Zeitzonen? Wenn SavvyCal Ihren Anforderungen nicht mehr ganz entspricht – sei es aus Budget- oder Feature-Gründen – sind Sie nicht allein.

Die richtige Zeitmanagement-Lösung zu finden, kann zeitaufwändig sein, aber wir haben es Ihnen leichter gemacht.

Dieser Blog behandelt die besten SavvyCal-Alternativen mit den wichtigsten Features, Preisen und Benutzerbewertungen, um Ihnen bei der Auswahl Ihres nächsten Terminplanungstools zu helfen.

Spoiler-Alarm: Eine davon kann alles – und ja, es ist ClickUp . 🧠📅

Warum sollten Sie sich für diese 10 Alternativen entscheiden?

SavvyCal ist ein solides Planungstool, aber es ist bei weitem nicht perfekt. Hier sind die wichtigsten Gründe, warum Teams nach Alternativen suchen:

Langsame Echtzeit-Planung: Verzögerungen beim Zugriff auf oder bei der Planung von Meetings, wodurch schnell arbeitende Teams, die eine schnelle Buchung benötigen, ausgebremst werden

Skalierung wird teuer: Mit Preisen pro Benutzer und ohne dauerhaft kostenlosen Plan kann SavvyCal schnell teuer werden, wenn Ihr Team wächst, insbesondere wenn Sie versuchen, die Gemeinkosten niedrig zu halten

Eingeschränkte native Integrationen: SavvyCal deckt zwar die Grundlagen wie Google Kalender ab, aber die direkten Integrationsoptionen erscheinen eher spärlich oder eingeschränkt. Für Teams, die regelmäßig auf Nischen-Apps angewiesen sind, sind komplexe Workarounds die einzige Option

Starre Features für die Teamplanung: Die Verwendung des Kalender-Overlays von SavvyCal erhöht Ihre Flexibilität, allerdings nicht sonderlich. Es fehlen Features wie Round-Robin-Planung, gepoolte Verfügbarkeiten oder dynamische Buchungslinks, die für produktive Workflows unerlässlich sind

Nicht ideal für Teams mit geringer Nutzung oder schlanken Teams: SavvyCal ist teurer als Konkurrenten mit ähnlichen Features und daher für kleinere Unternehmen ineffizient. Außerdem gibt es keinen kostenlosen Plan für Profis, die nur gelegentlich Termine planen, was es für Solopreneure oder unabhängige Berater weniger ideal macht.

🧠 Fun Fact: Studien zeigen, dass Ihr Team möglicherweise zwei volle Arbeitstage pro Woche aufgrund von Ineffizienzen bei Meetings und E-Mail-Antworten verschwendet.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsbasierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

SavvyCal-Alternativen auf einen Blick

Tool Bestes Feature Primärer Anwendungsfall Preise ClickUp – Kombiniert Kalender, Aufgaben, Dokumente und Chat – KI-basierte Terminplanung, Notizen und Zusammenfassungen – Zahlreiche Vorlagen Teams, die ein umfassendes Projekt- und Meeting-Management auf einer Plattform wünschen Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Calendly – Personalisierte Buchungslinks – Routing-Logik für Eingeladene – Intelligente Verfügbarkeitserkennung Berater, Personalvermittler und Vertriebsteams automatisieren Client-Meetings Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Motion – KI plant Meetings und Aufgaben automatisch – Dynamische Blöcke für konzentriertes Arbeiten – Kalender in Echtzeit neu organisieren Vielbeschäftigte Fachleute, die eine automatisierte Tagesplanung benötigen Bezahlte Pläne ab 49 $/Monat pro Benutzer Doodle – Gruppenumfragen für Zeitfenster – Anonyme Abstimmungsoptionen – Dashboard für Administratoren zur Nachverfolgung von Antworten Personalabteilung, Veranstaltungsplaner, akademische Gruppen, die große oder flexible Meetings koordinieren Kostenlos; Kostenpflichtige Pläne ab 14,95 $/Monat pro Benutzer SimplyMeet. me – Buchungen per QR-Code – Support für bezahlte Termine – Einfaches, mobilfreundliches Dashboard Coaches, Therapeuten und Selbstständige, die Termine mit Clients vereinbaren Kostenlos; Kostenpflichtige Pläne ab 11,99 $/Monat pro Benutzer Acuity – Benutzerdefinierte Seiten für die Terminplanung – Formulare für die Datenerfassung + Rechnungsstellung – Workflows für Zahlungen von Clients Dienstleistungsunternehmen wie Salons, Kliniken und Berater Bezahlte Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer Zoho Bookings – Umfassende Zoho CRM-Integrationen – Benutzerdefinierte Ereignistypen + einfache Automatisierungen – Self-Service-Portal für Clients Teams, die das Zoho-Ökosystem für den Lead-to-Meeting-Lebenszyklus nutzen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat pro Benutzer OneCal – Synchronisierung mehrerer Kalender – Maskierung von Titeln und Branding – Intelligente Buchung für verschiedene Zeitzonen Profis, die mehrere private und berufliche Konten verwalten Bezahlte Pläne ab 6 $/Monat pro Benutzer Cal. com – Vollständig quelloffen + selbst gehostet – Modularer Plugin-Marktplatz – Lead-Weiterleitung mit nativen APIs Entwickler und Tech-Teams, die die volle Kontrolle über die Terminplanung haben möchten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat pro Benutzer YouCanBookMe – Intelligente Buchungsvorschläge – Bedingte Logik in Formularen – Tiefe Integration mit Kalender + CRMs Teams, die Kalender-Synchronisierung, automatische Buchungen und benutzerdefinierte Formularlogik benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat pro Benutzer

Die besten Alternativen zu SavvyCal

Sind Sie bereit, die Limits von SavvyCal zu überwinden und Ihre Terminplanung zu optimieren? Hier sind die besten Alternativen auf dem Markt:

1. ClickUp (Am besten für All-in-One-Produktivität und Terminplanung)

Suchen Sie nach einer Alternative zu Meeting-Bestätigungen, Zeitzonen-Verwirrungen und endlosen E-Mails mit Links zu Team-Terminplänen? Lernen Sie ClickUp kennen – die App für alles rund um die Arbeit, die Terminplanungsprobleme in eine reibungslose, optimierte Planung verwandelt.

Planen Sie smarter mit dem ClickUp-Kalender

Planen Sie den perfekten Zeitplan basierend auf Ihren Aufgaben, Ereignissen und Zielen mit dem ClickUp Kalender

Der ClickUp Kalender ist Ihr visueller Planer für die professionelle Organisation von Meetings. Dank seines übersichtlichen Layouts sind Ereignisse leicht zu finden (und zu merken). Das Beste daran? Er blockiert automatisch Zeit für jede Aufgabe, die Sie erstellen, sodass Ihr Zeitplan für Sie arbeitet – ohne ständiges Herumbasteln.

Planen Sie Projekte, terminieren Sie wiederkehrende Ereignisse und zeigen Sie alles im Tages-, Wochen- oder Zeitleisten-Format an.

Per Drag & Drop können Sie Termine verschieben, nach Teams filtern und umsetzbare Elemente erstellen – alles in einer Ansicht. Das bringt sofort Schwung in jedes Online-Meeting.

💡 Profi-Tipp: Sparen Sie Zeit, indem Sie einige vorgefertigte Zeitpläne in Ihrem Ressourcen-Hub vorbereiten. Auf diese Weise können Sie sofort loslegen, wenn ein neues Projekt startet, ohne dass es zu Verzögerungen beim Setup der Zeitleiste kommt.

Möchten Sie neben Ihren Meetings auch Ihre Aufgaben optimieren? ClickUp hat auch dafür eine spezielle Lösung!

Mit ClickUp Aufgaben Meetings in Aktionen umwandeln

Verwandeln Sie Anfragen in umsetzbare Aufgaben mit klarer Eigentümerschaft und Fortschrittsverfolgung nach einem Meeting mit ClickUp Aufgaben

ClickUp Tasks ist das Tool, mit dem Sie vor, während und nach jedem Meeting Worte in Taten umsetzen können.

Es verfügt über anpassbare Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Abhängigkeiten, damit Ihre Ergebnisse immer im Blick bleiben. Fügen Sie Dokumente an, verknüpfen Sie Unteraufgaben und fügen Sie Live-Kommentare zu Ihren geplanten Aufgaben hinzu, um den Kontext zu maximieren.

Wenn Ihr Unternehmen auf Rechnungsstellungen und Projektstunden basiert, kann ClickUp mit seiner Zeiterfassung jeden Aufwand genau messen. Außerdem sorgen intelligente Automatisierungen wie bedingte Statusaktualisierungen, Dateiverschiebungen und sofortige Benachrichtigungen dafür, dass alles reibungslos läuft, ohne dass Sie sich um Kleinigkeiten kümmern müssen.

Nutzen Sie KI, um Meetings mit ClickUp Brain schneller zu planen

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Zusammenfassungen von Meetings, rufen Sie wichtige Dokumente ab, legen Sie Aktionspunkte fest und vieles mehr

Wenn Sie lediglich einen Buchungslink benötigen, ist SavvyCal eine clevere Wahl. Wenn Sie es jedoch leid sind, dass Ihre Terminplanung von allem anderen, was Sie bei der Arbeit erledigen, getrennt ist, ist ClickUp Brain die intelligentere Wahl.

ClickUp ist nicht nur ein Planungstool, sondern Ihr Full-Stack-KI-Workspace für Meetings. Mit ClickUp Brain können Sie Tagesordnungen erstellen, relevante Dokumente abrufen, Aktionselemente zuweisen und Diskussionen automatisch zusammenfassen – alles aus demselben Workspace, in dem Ihr Team bereits Projekte und Aufgaben verwaltet.

Ob Sie eine schnelle Synchronisierung planen oder sich auf ein Kundengespräch vorbereiten, mit ClickUp Brain sind Sie in Sekundenschnelle startklar. Es versteht den Kontext Ihres Workspace, ruft Notizen aus früheren Meetings ab und schlägt Ihnen sogar die richtigen Fragen vor – ohne Kopieren, Einfügen oder Wechseln zwischen Apps.

Wenn Sie vor einem Meeting Eisbrecher oder Tipps zur Steigerung der Produktivität benötigen, erledigt Brain auch das in Sekundenschnelle.

Brainstorming und hilfreiche Fragen vor einem Meeting mit ClickUp Brain

💡 Pro-Tipp: Zusätzlich zur Teamkommunikation kann Brain aus wichtigen Meeting-Notizen in einem Schritt Aufgaben erstellen, delegieren und planen. Fragen Sie einfach, und ClickUp Brain weist automatisch Follow-ups zu und sorgt dafür, dass Ihre Projekte vorankommen.

Und mit Brain MAX wird die Erfahrung zu einer sprachgesteuerten Erfahrung. Mit Talk to Text können Sie Aufgaben diktieren, Erinnerungen notieren oder KI-Aktionen auslösen – und das alles nur mit Ihrer Stimme. Es handelt sich nicht nur um eine Sprach-zu-Text-Funktion, sondern um eine kontextbezogene, Workflow-orientierte Funktion, die sofort einsatzbereit ist. Stellen Sie sich diese Funktion als persönlichen KI-Begleiter vor, der Ihre Ideen direkt mit der Ausführung verbindet.

Außerdem erhalten Sie sicheren, einheitlichen Zugriff auf Ihre Tools – ClickUp, Gmail, Slack, Dokumente und mehr – ohne Datenfreigabe durch Dritte oder das Jonglieren mit 10 Registerkarten. Das ist KI ohne Ausuferung.

🔍 Kein Hin- und Herwechseln mehr zwischen Kalender, Notizen-App und AufgabenmanagerClickUp vereint Terminplanung, Dokumentation und Folgeaktionen unter einem Dach – unterstützt durch die neuesten KI-Modelle wie GPT-4. 1, Claude und Gemini.

Hier ist es besser als SavvyCal. Während SavvyCal sich auf Buchungslinks und Kalenderflexibilität konzentriert, eliminiert ClickUp den Aufwand für Meetings. Sie buchen nicht nur Zeit, Sie gewinnen sie zurück.

Brauchen Sie einen Vorsprung? Verwenden Sie die Vorlage für den Kalenderplaner

Sie fangen ganz von vorne an? Das müssen Sie nicht. ClickUp bietet benutzerfreundliche Vorlagen für alles und jedes – von To-do-Listen bis hin zu Inhaltskalendern.

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Team-Zeitleisten, vermeiden Sie Terminkonflikte und schließen Sie Aufgaben pünktlich mit der Kalender-Planungsvorlage von ClickUp

Die ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage ist eine gebrauchsfertige Lösung für Teams, die ihre Terminplanung verbessern möchten. Sie bietet sechs benutzerdefinierte Status und eine praktische Zusammenfassungsansicht, um alle Aufgaben effizient zuzuordnen und nachzuverfolgen.

Die benutzerdefinierten Felder der Vorlage, wie Zeitprotokolle, Ziele, Adressen und Budgets, helfen Ihnen außerdem dabei, Informationen in jeden Aktionspunkt zu packen. Sobald Fälligkeitsdaten aktualisiert werden, werden die Standardansichten für Kalender und Zeitleiste sofort in Echtzeit aktualisiert, um die Workload jedes Teams und potenzielle Engpässe anzuzeigen.

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Bestimmte benutzerdefinierte Ansichten sind noch nicht für mobile Geräte optimiert

Die Nutzung aller Features erfordert eine etwas längere Einarbeitungszeit

Preise für ClickUp:

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp:

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Nathan G., Programmierer bei Crestron, sagt:*

Die Möglichkeit, Formulare zu erstellen, Aufgaben, Kalenderelemente und Meetings zu verwalten, macht ClickUp zu einem absoluten Muss für jedes wachsende kleine Unternehmen. Darüber hinaus macht die neue Chat-Funktion externe Chat-Apps wie Slack oder Teams überflüssig und unnötig für alle, die die Anzahl der von ihnen verwendeten Apps reduzieren möchten.

Die Möglichkeit, Formulare zu erstellen, Aufgaben, Kalenderelemente und Meetings zu verwalten, macht ClickUp zu einem absoluten Muss für jedes wachsende kleine Unternehmen. Darüber hinaus macht die neue Chat-Funktion externe Chat-Apps wie Slack oder Teams überflüssig und unnötig für alle, die die Anzahl der von ihnen verwendeten Apps reduzieren möchten.

2. Calendly (Am besten für einfache, professionelle Terminplanung)

via Calendly

Möchten Sie das Hin und Her bei der Terminfindung vermeiden? Calendly wurde entwickelt, um die Buchung von Meetings zu vereinfachen. Mit dem personalisierten Buchungsfeature können Sie einen Meeting-Link versenden. Ihre Eingeladenen können dann Ihre freien Termine in der Ansicht sehen und einen Termin buchen.

Das Tool ist außerdem sehr flexibel und bietet die Möglichkeit, benutzerdefinierte Ereignistypen zu erstellen. Auf diese Weise lassen sich sowohl kurze Besprechungen als auch ausführliche Strategieüberprüfungen reibungslos abwickeln. Darüber hinaus helfen Ihnen Features wie Anrufpuffer dabei, sich zwischen Meetings neu zu organisieren, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen.

Calendly unterstützt auch Weiterleitungsformulare, um eingeladene Personen anhand ihrer Antworten an das richtige Team-Mitglied weiterzuleiten – was es zu einer beliebten Wahl für Workflows in den Bereichen Vertrieb, Personalbeschaffung und Client-Onboarding macht.

Calendly lässt sich in Google Kalender, Outlook, Zoom, Slack, Salesforce, HubSpot und andere wichtige Apps integrieren, um Bestätigungen, Erinnerungen und Terminverschiebungen zu optimieren. Sie können Buchungsseiten sogar direkt in Ihre Website oder E-Mail-Kampagnen einbetten, um Abbrüche zu reduzieren und schneller zu konvertieren.

KI-Fähigkeit: Mit seinem neuen KI-gestützten Terminplanungsassistenten (verfügbar in höheren Plänen) analysiert Calendly Präferenzen und den Verlauf von Meetings, um optimale Zeiten vorzuschlagen, wodurch Kalenderkonflikte und manuelle Anpassungen reduziert werden.

Die besten Features von Calendly

Verteilen Sie Ihre Workload gleichmäßig auf Ihre Gruppe mit Round-Robin-Planung

Leiten Sie Meeting-Teilnehmer anhand eines vor dem Meeting ausgefüllten Fragebogens an die richtige Gruppe weiter

Berücksichtigen Sie ungewöhnliche Zeitpläne wie Feiertagszeiten oder besondere Ereignisse mit speziellen Datumsüberschreibungen

Betten Sie Buchungs-Widgets in Landing Pages, Newsletter oder Hilfecenter ein

Nahtlose Integration mit Tools wie Salesforce, Zoom, HubSpot und Slack

Limits von Calendly

Viele erweiterte Features wie Round-Robin, SSO, Branding und Routing sind nur in höheren Plänen verfügbar

Es fehlen robuste Integrationen mit Produktivitäts- und CRM-Systemen, wodurch die Nutzung ausschließlich auf die Erstellung von Meetings beschränkt ist

Preise für Calendly

Free

Standard: 12 $/Monat pro Benutzer

Teams: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Ab 15.000 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Calendly

G2: 4,7/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.900 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Calendly?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Das Nützlichste an Calendly ist, dass es Terminkonflikte entsprechend Ihrer Verfügbarkeit und der des Benutzers auf der anderen Seite des Bildschirms verhindert, wodurch die Terminplanung entsprechend der gegenseitigen Kompatibilität wesentlich verbessert wird.

Das Nützlichste an Calendly ist, dass es Terminkonflikte entsprechend Ihrer Verfügbarkeit und der des Benutzers auf der anderen Seite des Bildschirms verhindert, wodurch die Terminplanung entsprechend gegenseitiger Kompatibilitäten wesentlich verbessert wird.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Calendly-Integrationen, die Sie kennen sollten

3. Motion (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Aufgaben und die Planung von Meetings)

via Motion

Motion verdient seinen Platz auf dieser Liste für die nahtlose Integration von KI in die tägliche Terminplanung. Der KI-Kalender wurde für komplexe Ereignisse entwickelt und analysiert Ihre Workload, um einen optimierten Tagesplan zu erstellen. Wenn ein Client-Anruf eingeht oder sich eine Frist verschiebt, ordnet Motion Ihren Tag neu, damit alles passt.

Sobald Meetings bestätigt sind, wird die Vorbereitungszeit automatisch vor jedem Meeting blockiert. Die KI von Motion erstellt außerdem Zeitfenster für intensive Konzentration, basierend auf Ihren zuletzt geplanten Aufgaben und Arbeitsmustern. Außerdem werden alle Ihre integrierten Kalender in einer einzigen Ansicht zusammengefasst, und das System passt Ihre Zeitleiste automatisch an, wenn Aufgaben länger dauern oder ihre Priorität sich ändert.

Sie können Meeting-Richtlinien festlegen, um Doppelbuchungen zu vermeiden, bestimmte Zeiten für konzentriertes Arbeiten blockieren oder ganze Tage als meetingfrei festlegen. Die automatische Priorisierung von Motion ist besonders hilfreich für Freiberufler, Führungskräfte und neurodivergente Fachleute, die ohne ständige manuelle Umplanungen den Überblick behalten möchten.

KI-Fähigkeit: Die KI von Motion erstellt einen personalisierten Tagesplan und passt ihn kontinuierlich an – basierend auf Dringlichkeit, Zeitkritikalität, Meeting-Präferenzen und Ihrem Produktivitätsrhythmus.

Die besten Features von Motion

Erstellen Sie dynamische Zeitpläne, die sich dank KI-gestützter Optimierung an Änderungen anpassen

Vermeiden Sie aufeinanderfolgende Anrufe oder halten Sie bestimmte Tage mit vordefinierten Einstellungen frei von Meetings

Erstellen Sie mit schnellen Automatisierungen Tagespläne basierend auf Dringlichkeit und Ihren Arbeitsmustern

Vervollständigen Sie unvollständige Aufgaben automatisch anhand von Fristen und Prioritäten

Synchronisierung aller Google- und Outlook-Kalender in einer einheitlichen Ansicht

Bewegungsbeschränkungen

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche komplex, insbesondere diejenigen mit dynamischen Arbeitsfenstern

Keine Freigabeoptionen, um externe Gäste in Aufgaben und Anrufe einzubeziehen

Die Lernkurve ist trotz der relativ einfachen Automatisierungen und Features recht steil

Bewegungsbasierte Preisgestaltung

Pro AI: Ab 49 $/Monat pro Benutzer

Business KI: Ab 69 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Motion

G2: 4,1/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 70 Bewertungen)

4. Doodle (Am besten geeignet für Gruppenplanung und Umfragen)

via Doodle

Wenn Sie ein großes Meeting über Zeitzonen hinweg planen, ist Doodle die richtige Wahl für einen reibungslosen Ablauf. Mit der Gruppenumfrage-Feature können Team-Mitglieder ihre Verfügbarkeit markieren, und Doodle schlägt automatisch die beste Option vor.

Die Flexibilität wird durch eine Abstimmungsoption für den Bedarfsfall erhöht, mit der Teams Backup-Zeitfenster vorschlagen können. Darüber hinaus bietet Doodle schnelle 1:1-Einladungen, Anmeldelisten und personalisierte Buchungsseiten, die an die lokale Zeitzone angepasst sind. Administratoren können das Team-Dashboard von Doodle verwenden, um Antworten zu verfolgen, Erinnerungen festzulegen und die Verfügbarkeit mehrerer Teammitglieder zu verwalten.

Doodle lässt sich gut mit Tools wie Google Kalender, Outlook, Microsoft Teams und Zoom integrieren und hilft Teams so, sich auch dann zu koordinieren, wenn sie unterschiedliche Plattformen verwenden. Umfragen zu Meetings können auch exportiert oder in Unternehmensportale oder E-Mails eingebettet werden, um einen breiteren Zugriff zu ermöglichen.

KI-Fähigkeit: Der intelligente Terminplanungsassistent von Doodle schlägt für jeden Teilnehmer die zeiteffizientesten Meeting-Termine vor, indem er Umfrageantworten und Zeitzonenpräferenzen analysiert und so Teams dabei hilft, schneller zu einem Konsens zu gelangen.

Die besten Features von Doodle

Erstellen Sie unbegrenzt viele Meetings und Umfragen, um sich mit einer beliebigen Anzahl von Teilnehmern abzustimmen

Sparen Sie Zeit, indem Sie mit dem Feature „Book-on-Behalf” direkt in den Kalender einer anderen Person terminieren

Unterstützen Sie ehrliche Verfügbarkeit ohne Gruppenzwang mit Limits für Abstimmungen, versteckten Teilnehmerinformationen und anonymer Auswahl von Zeitfenstern

Exportieren Sie Umfragedaten oder binden Sie Links in freigegebene Plattformen ein, um die Koordination zu verbessern

Integriert mit Microsoft 365, Google Workspace, Slack und Zoom

Einschränkungen von Doodle

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche schwierig zu navigieren und nicht intuitiv

Die Integration von Kalender-Apps kann unzuverlässig sein und zu Konflikten aufgrund verpasster Updates oder Fehlern bei der Synchronisierung führen

Preise von Doodle

Free

Pro: 14,95 $/Monat pro Benutzer

Team: 19,95 $/Monat pro Benutzer (mindestens zwei Benutzer erforderlich)

Bewertungen und Rezensionen zu Doodle

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Doodle?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Ich finde es toll, dass Sie Ihrem Team Optionen anbieten können, indem Sie ihnen einen Doodle senden.

Ich finde es toll, dass Sie Ihrem Team Optionen anbieten können, indem Sie ihnen einen Doodle senden.

📖 Lesen Sie auch: Die beste kostenlose Projektmanagement-Software: Tools zum Ausprobieren

5. SimplyMeet. me (Am besten für einfache, unkomplizierte Terminbuchungen)

SimplyMeet. me ist ein Meeting-Planer, der auf Einfachheit setzt. Es ähnelt vielleicht Calendly, aber dieses Tool zeichnet sich durch sein nahezu sofortiges Setup aus – selbst bei mehreren Integrationen.

Aber lassen Sie sich nicht von der Einfachheit täuschen. SimplyMeet. me bietet auch Gruppenbuchungsfunktionen, die sich ideal für Workshops und Webinare eignen, bei denen große Gruppen denselben Zeitrahmen benötigen. Es gibt sogar eine Freigabeoption für Codes, die Clients scannen und über ihr Smartphone buchen können.

Es unterstützt die Integration mit Stripe und PayPal für bezahlte Buchungen, und Benutzer können die Verfügbarkeitseinstellungen für wiederkehrende Termine oder saisonale Angebote anpassen. SimplyMeet. me bietet auch White-Labeling-Optionen für eine markenspezifische Terminplanung, was es besonders nützlich für kundenorientierte Fachleute macht.

KI-Fähigkeit: SimplyMeet.me ist zwar nicht KI-lastig, verwendet jedoch intelligente Logik, um Zeitzonenanpassungen zu automatisieren und optimale Zeitfenster basierend auf historischen Meeting-Präferenzen und dem Speicherort des Clients vorzuschlagen.

Die besten Features von SimplyMeet.me

Organisieren und verwalten Sie alle Verpflichtungen mit einem zentralen Dashboard, das alle geplanten Termine, vergangenen Meetings und Client-Informationen visualisiert

Optimieren Sie die Abrechnung von Beratungen während desselben Meetings mit mehreren Zahlungsintegrationen

Verwalten Sie alle Diskussionen und Ereignisse unterwegs mit einer mobilen und Desktop-spezifischen Administrator-App

Einschränkungen von SimplyMeet.me

Bietet nur einen begrenzten Bereich an nativen Integrationen und ist für die Automatisierung auf Zapier angewiesen, was komplexe Setups erschwert

Es fehlen robuste Features für die Berichterstellung und Echtzeit-Analysen, um detaillierte Einblicke in Meeting-Muster oder die Produktivität zu erhalten

Geben Sie Buchungslinks über QR-Codes frei, um bei Ereignissen oder in Geschäften schneller darauf zugreifen zu können

Bietet Integrationen für Zapier, Microsoft 365 und Google für die Synchronisierung von Kalendern

Preise für SimplyMeet.me

Einzelpersonen: Kostenlos

Professional: 11,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu SimplyMeet.me

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss durchschnittlich mit 6 Personen in Verbindung stehen, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, dass er täglich 6 wichtige Verbindungen kontaktieren muss, um wichtige Informationen zu sammeln, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzubringen. Der Kampf ist real – ständige Nachfassaktionen, Verwirrung aufgrund unterschiedlicher Versionen und mangelnde Sichtbarkeit beeinträchtigen die Produktivität Ihres Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit Connected Search und AI Knowledge Manager löst dieses Problem, indem sie Ihnen den Kontext sofort zur Verfügung stellt.

6. Acuity Scheduling (Am besten für dienstleistungsorientierte Unternehmen geeignet)

über Acuity Scheduling

Suchen Sie nach einem flexiblen Planungstool, das zu Ihrem Geschäftsmodell passt? Acuity Scheduling ist dank seines Fokus auf servicebasierte Workflows eine hervorragende Option. Die Lösung bietet eine umfassende Lösung für kundenorientierte, einzigartige Terminarten und Servicedauer.

Acuity verfügt außerdem über umfangreiche Formatierungsoptionen, mit denen Sie Markenthemen perfekt umsetzen können. Mit den Konfigurationseinstellungen können Sie kleinste Details, benutzerdefinierte Abonnements und volumenbasierte Preise basierend auf dem Zeitplan des Service-Benutzers anpassen. Mit White-Labeling- und Branding-Kontrollen ermöglicht Acuity Salons, Kliniken und Beratern ein nahtloses Kundenerlebnis von der Buchung bis zur Abrechnung.

Es unterstützt Aufnahmeformulare, wiederkehrende Termine, Gruppenkurse und Bestätigungen per E-Mail oder SMS. Darüber hinaus lässt es sich über Zapier mit Stripe, Square, Google Kalender, Zoom, QuickBooks und über 500 weiteren Tools integrieren – ideal für Unternehmen, die den gesamten Client-Lebenszyklus automatisieren möchten.

KI-Fähigkeit: Acuity verfügt über eine intelligente Planungslogik, die anhand der Dauer der Dienstleistung, der Verfügbarkeit der Mitarbeiter und der Zeitzonen der Clients ideale Terminfenster empfiehlt. Außerdem kann die Verfügbarkeit während Spitzenzeiten automatisch an das Buchungsvolumen angepasst werden.

Die besten Features von Acuity Scheduling

Meistern Sie Upselling mit personalisierten Add-On-Optionen auf der Terminplanungsseite

Optimieren Sie Ihre Workload für Termine und verfolgen Sie standortspezifische Termine mit Zugriff auf mehrere Ressourcen und Speicheradressen

Erstellen und versenden Sie Rechnungen mit automatisch ausgefüllten Dienstleistungs- und Client-Details in einem vordefinierten Format

Bieten Sie Geschenkgutscheine, Rabatt-Codes und benutzerdefinierte Zahlungspläne an

Automatische Synchronisierung von Kalendern zwischen Mitarbeitern und Serviceräumen

Limits von Acuity Scheduling

Einige Benutzer berichten, dass die Website beim Exportieren von Terminen Probleme hat

Es fehlen benutzerdefinierte Anpassungen in den Portalen, insbesondere auf der Landing Page für die Terminplanung von Clients

Der Zugriff auf mehrere Ressourcen und Räume ist nur in höherpreisigen Plänen verfügbar

Die Features für die Berichterstellung sind für große Unternehmen mit mehreren Standorten limitiert

Preise für Acuity Scheduling

Neu: 20 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 34 $/Monat pro Benutzer

Powerhouse: 61 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 5.700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Acuity Scheduling?

Eine G2-Bewertung lautet:

Sie können ohne CRM- und CS-Erfahrung einsteigen und dieses Tool nutzen, das Ihnen schnell vertraut sein wird. Für mich war es die perfekte Lösung für die Terminplanung, Buchung, Kalenderverwaltung und Nachverfolgung von Client-Terminen.

Sie können ohne CRM- und CS-Erfahrung einsteigen und dieses Tool nutzen, das Ihnen schnell vertraut sein wird. Für mich war es die perfekte Lösung für die Terminplanung, Buchung, Kalenderverwaltung und Nachverfolgung von Client-Terminen.

7. Zoho Bookings (Am besten für Teams, die das Zoho-Ökosystem nutzen)

über Zoho Bookings

Zoho Bookings ist die erste Wahl für Teams, die innerhalb desselben Ökosystems bleiben möchten, und es ist auch ziemlich leistungsfähig. Die einheitliche Benutzeroberfläche erleichtert die tägliche Planung, während dedizierte Workspaces die Zusammenarbeit vereinfachen.

Die Lösung schlägt Ihnen während des Setups auch mehrere auf Ihre Branche zugeschnittene Meeting-Typen vor. Und wenn Ihr Team spezielle Anrufe tätigt, können Administratoren benutzerdefinierte Ereignistypen hinzufügen, die von Rentabilitätsprüfungen bis hin zu Geburtstagsfeiern reichen.

Darüber hinaus können Manager mit einem Klick eine einfache Automatisierung mit spezifischen Auslösern für alle internen Meetings hinzufügen, die auf einen Client-Anruf folgen. Zoho Bookings lässt sich in Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho SalesIQ und dessen Zahlungssysteme integrieren und ermöglicht so eine vollständige Automatisierung des gesamten Lebenszyklus von der Lead-Generierung über das Meeting bis hin zur Nachverfolgung.

KI-Fähigkeit: Bei Verwendung innerhalb des Zoho-Ökosystems kann Zoho Bookings den KI-Assistenten Zia von Zoho nutzen, um Formularfelder automatisch auszufüllen, Buchungstrends zu analysieren und auf der Grundlage des Kundenverhaltens und der Terminhäufigkeit Folgeaktionen zu empfehlen.

Die besten Features von Zoho Bookings

Planen Sie Ihren Tag ganz nach Ihren Wünschen mit einfachen Regeln wie dem Deaktivieren von Terminverschiebungen oder der Festlegung eines Mindestzeitraums für Terminänderungen

Ermöglichen Sie Ihren Clients, ihre Termine selbst zu aktualisieren und über ein spezielles Kundenportal auf ihre Historie zuzugreifen

Sofortige Integration in das gesamte Zoho-Ökosystem, einschließlich Zoho CRM, SalesIQ, Zohodesk und den integrierten Zahlungsplattformen

Weisen Sie verschiedenen Teammitgliedern unterschiedliche Dienste zu und synchronisieren Sie Zeitpläne in Echtzeit

Verwenden Sie Webhooks und APIs als Auslöser für externe Workflows oder CRM-Updates

Einschränkungen von Zoho Bookings

Mit einem sehr eingeschränkten Free-Plan, daher eher für große Unternehmen und Teams geeignet

Die Einrichtung ohne ein bestehendes Zoho-Ökosystem ist ein langwieriger, unintuitiver Prozess und erfordert spezielles Fachwissen

Die Benutzeroberfläche und die Anpassungsoptionen sind außerhalb des Zoho-Stacks limitiert

Preise für Zoho Bookings

Für immer kostenlos

Basis: 8 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12 $/Monat pro Benutzer

Flex: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Bookings

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Die besten Softwarelösungen für Meeting-Management und Tagesordnungen

8. OneCal (Am besten für die Synchronisierung und Personalisierung von Kalendern geeignet)

über OneCal

Um alle Kalender zu jonglieren, ohne zwischen Registerkarten zu wechseln, taucht OneCal oft unter den Top-Auswahlen auf. Dank seines datenschutzorientierten Designs können Sie steuern, welche Details zwischen den Kalendern synchronisiert werden, von Titeln bis hin zu Teilnehmerlisten. Wenn Sie persönliche Termine privat halten möchten, kann OneCal diesen Zeitraum sofort als „Beschäftigt” blockieren.

Über die Synchronisierung hinaus verfügen die Buchungsseiten von OneCal über Elemente wie Social-Media-Links, um die Interaktion zu fördern und Ihre Marke zu präsentieren. Sie können auch eine benutzerdefinierte URL einfügen, die die Eingeladenen nach der Buchung auf eine Ressourcen- oder Dankeseite weiterleitet. Benutzer können die Sprache und das Format der Einladungen anpassen, sodass sich die Erfahrung besser auf ein globales oder Nischenpublikum abstimmt.

OneCal lässt sich auch in Outlook, Microsoft 365 und Google Workspace integrieren und bietet eine multidirektionale Synchronisierung zwischen mehreren Kalendern, sodass Meetings nie kollidieren, selbst wenn sie sich über berufliche und private Konten erstrecken.

KI-Fähigkeit: OneCal verwendet intelligente Synchronisierungsregeln, um potenzielle Konflikte zu erkennen und überlappende Ereignisse plattformübergreifend automatisch zu aktualisieren – so wird sichergestellt, dass Ihre Verfügbarkeit immer die neuesten Eingaben widerspiegelt, auch über verschiedene Zeitzonen oder Konten hinweg.

Die besten Features von OneCal

Kontrollieren Sie mit den multidirektionalen Synchronisierungsfunktionen, was zwischen Ihren persönlichen, beruflichen und individuellen Client-Kalendern synchronisiert wird

Maskieren Sie Titel und Details nach Ihren Wünschen mit Automatisierungen, vordefinierten Farben, E-Mail-Antworten und vielem mehr

Ändern Sie die Sprache, in der die Einladungen angezeigt werden, und richten Sie sich mit den Übersetzungen der Terminplanungslinks von OneCal an ein globales Team

Passen Sie Buchungsseiten mit Branding, Weiterleitungslinks und Interaktionsfeldern an

Integration mit Google-, Microsoft- und Apple-Kalendern für eine nahtlose Verwaltung

Einschränkungen von OneCal

Einige Benutzer finden es schwierig, die Verfügbarkeit ihres Teams freizugeben oder Ereignisse mit Teamkollegen zu koordinieren

Unterstützt nur gängige Kalenderintegrationen und führt keine Synchronisierung von Dateien oder Medien zwischen Plattformen durch

Eingeschränkte Berichterstellung oder Analysen zur Nachverfolgung von Terminplanungstrends oder Nichterscheinen

Preise für OneCal

Starter: 6 $/Monat pro Benutzer

Unverzichtbar: 12 $/Monat pro Benutzer

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu OneCal

G2: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über OneCal?

Eine G2-Bewertung lautet:

Super einfach zu bedienen, FANTASTISCHER Support, ziemlich einfach zu integrieren und zu implementieren. Ich benutze es täglich. Allein die Funktion zur Synchronisierung des Kalenders ist den Preis wert, und die Benutzeroberfläche ist ausgezeichnet.

Super einfach zu bedienen, FANTASTISCHER Support, ziemlich einfach zu integrieren und zu implementieren. Ich benutze es täglich. Allein die Funktion zur Synchronisierung des Kalenders ist den Preis wert, und die Benutzeroberfläche ist ausgezeichnet.

9. Cal. com (Am besten geeignet für flexible Terminplanung mit Open-Source-Software)

Cal. com ist ein Meeting-Manager, der entwickelt wurde, um die vollständige Kontrolle über die Terminplanung zu priorisieren. Als Open-Source-Lösung können Sie Ihre Server hosten und alles mit Ihrer eigenen Marke versehen – keine Cal. com-Logos, nur Ihr Stil.

Jetzt geht es nicht mehr nur um die individuelle Anpassung. Die Lösung bietet wichtige Funktionen wie Round-Robin-Planung, Gruppenkalenderbuchungen und personalisierte Einladungen für die effiziente Verwaltung von Client- oder Team-Meetings.

Darüber hinaus verfügt es über eine dedizierte API, um auch komplexeste Anforderungen auszulösen, wie z. B. das Versenden von Terminerinnerungen, die Aktualisierung von CRM-Datensätzen oder die automatische Zuweisung von Leads. Der Plugin-Marktplatz der Plattform umfasst Tools für Zahlungen, Einwilligungsformulare, CRM-Synchronisierung und vieles mehr – so haben Sie modulare Kontrolle über Ihre Terminplanung.

KI-Fähigkeit: Cal.com ist zwar in erster Linie entwicklerorientiert, kann aber über APIs mit externen KI-Diensten integriert werden – zum Beispiel, um Buchungsbestätigungen automatisch zu generieren, Verfügbarkeitsmuster zu analysieren oder Meeting-Termine auf der Grundlage des bisherigen Verhaltens zu empfehlen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Open-Source-Apps, wenn Ihr Unternehmen bereits mit einem Cloud-Anbieter arbeitet, der selbst gehostete Bereitstellungen unterstützt. So senken Sie schnell Ihre Infrastrukturkosten und setzen Budget für umfassendere benutzerdefinierte Anpassungen frei.

Die besten Features von Cal.com

Leiten Sie Buchungen anhand von Details wie Branche und Größe des Unternehmens mit einer nativen Lead-Routing-Software direkt an das richtige Team weiter

Reduzieren Sie verpasste Gelegenheiten mit einem integrierten Zeitzonenrechner

Fügen Sie mit dem Plugin-Marktplatz von Cal.com in Sekundenschnelle wichtige Features wie Zahlungen, Videoanrufe, Erinnerungen und Einwilligungsformulare hinzu

Selbsthosting auf Ihrer Domain mit vollständigem White-Labeling-Support

Erstellen Sie modulare Workflows mit der Entwickler-API und den Community-Plugins von Cal.com

Einschränkungen von Cal.com

Setup und Wartung erfordern technisches Fachwissen

Die Nutzung der API-Feature kann recht teuer werden

Weniger Plug-and-Play-Optionen für nicht technisch versierte Benutzer

Preise für Cal.com:

Einzelpersonen: Kostenlos

Teams: Ab 15 $/Monat pro Benutzer

Organisationen: 37 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Cal.com:

G2: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. YouCanBookMe (Am besten für die Integration mit Kalendern geeignet)

via YouCanBookMe

Wenn Ihr Team zeitkritische Projekte jongliert, ist die Einführung von YouCanBookMe ein kluger Schachzug. Neben der Synchronisierung in Echtzeit und Puffer-Blöcken zeichnet es sich durch tiefe Integrationen aus, von Mailchimp und WordPress bis hin zu Google Analytics und Pixel.

YouCanBookMe unterstützt auch die gemeinsame Verfügbarkeit aller Mitglieder und detaillierte Verfügbarkeitsregeln, was sich perfekt für die Verwaltung funktionsübergreifender Projekte oder Urlaubsplanungen eignet. Dank automatischer Bestätigungen, Umplanungsoptionen und Erinnerungssequenzen sind manuelle Nachfassaktionen überflüssig. Buchungsformulare können auch bedingte Logik enthalten, sodass Sie Leads sofort vorqualifizieren, Supportanfragen priorisieren oder interne Meetings an den richtigen Teamkollegen weiterleiten können.

Die hochgradig anpassbare Plattform ermöglicht es Teams, Nachrichten, Branding, Zeitzonen und das Verhalten nach der Buchung zu steuern. Sie können auch Webhooks, Zapier oder benutzerdefinierte Skripte integrieren, um Aktionen in CRMs, Datenbanken oder anderen internen Systemen auszulösen.

KI-Funktion: YouCanBookMe hat kürzlich intelligente Buchungsvorschläge eingeführt, die Pufferzeiten und die Dauer von Meetings automatisch an die Art des Termins, die Dringlichkeit und das bisherige Buchungsverhalten anpassen.

Die besten Features von YouCanBookMe

Qualifizieren Sie Leads vorab und priorisieren Sie Support-Anrufe mit bedingungsgesteuerten Buchungsformularen

Führen Sie große Gruppenmeetings in einem Zeitfenster mit konfigurierbarer Kapazität für Sitzungen durch

Beschleunigen Sie Buchungen mit personalisierten, automatisch ausgefüllten Formularen, die Daten aus dem URL-Link abrufen

Integration mit Google Kalender, Microsoft Outlook, Mailchimp und Webhooks

Passen Sie Branding, Bestätigungen, Nachfassaktionen und Weiterleitungsseiten für jeden Buchungstyp an

Einschränkungen von YouCanBookMe

Einige Benutzer berichten, dass die Reaktionszeit des Kundensupports etwas länger ist

Bestimmte Änderungen müssen manuell in jedem verbundenen Kalender aktualisiert werden

Die Anzahl der Verbindungen, die im Rahmen des Free- und Individual-Plans erlaubt sind, ist limitiert

Verbindungen zu Kalendern sind im Free- und Individual-Plan nur begrenzt möglich

Preise für YouCanBookMe

Free

Einzelbenutzer: 9 $/Monat pro Benutzer

Professional: 13 $/Monat pro Benutzer

Teams: 18 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (über 1.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 340 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über YouCanBookMe?

Eine Capterra-Bewertung lautet:

Mir gefällt besonders, wie YouCanBook. me sich mit meinem Kalender synchronisiert und automatisch Zeiten blockiert, in denen ich für ein Meeting mit einem neuen Benutzer nicht verfügbar bin. Außerdem schätze ich die einfache Bedienung für mich selbst und für die Person, die die Buchung auf meiner Website vornimmt.

Mir gefällt besonders gut, wie YouCanBook. me sich mit meinem Kalender synchronisiert und automatisch Zeiten blockiert, in denen ich für ein Meeting mit einem neuen Benutzer nicht verfügbar bin. Außerdem schätze ich die einfache Bedienung sowohl für mich selbst als auch für die Person, die die Buchung auf meiner Website vornimmt.

Perfekte Meetings und Zeitmanagement mit ClickUp

Die richtigen Planungstools steigern Ihre Produktivität und die Ihres gesamten Teams erheblich. Mit leicht zugänglichen Kalendern und Daten-Synchronisierung in Echtzeit werden Meetings zu einem wichtigen Schritt auf dem Weg zu echtem Wert für Ihr Geschäft.

Diese Liste enthält zwar viele gute Optionen, aber es reicht nicht aus, sich für Apps zu entscheiden, die sich gut mit Ihrer Outlook- oder Google Kalender-Benutzer-ID verbinden lassen. Sie benötigen eine intelligente Terminplanung, umfangreiche Integrationen, Gruppenumfragen und KI-gestützte Einblicke. Hier hebt sich ClickUp von der Masse ab.

Die Partnerschaft mit ClickUp bedeutet auch, dass Sie Meetings mit Aufgaben, Analysen und umfassenden Automatisierungen auf einer nahtlosen Plattform kombinieren können.

Sind Sie bereit, Meetings und Zeitmanagement zu meistern? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!