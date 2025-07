die 15 besten Tools für die Projektberichterstellung für intelligentere Einblicke im Jahr 2025

65 % aller Projekte scheitern aufgrund schlechter Schätzungen und eines mangelhaften Risikomanagements, 35 % aufgrund schlechter Planung und unzureichender Benutzerdokumentation.

Sie können vermeiden, zu dieser Nummer zu gehören, und Projekte ordnungsgemäß ausführen, indem Sie in ein zuverlässiges Tool für die Projektberichterstellung investieren. Es hält alle auf dem Laufenden, zeigt Ihnen, was funktioniert, und gibt Ihnen rechtzeitig „Achtung“, bevor etwas Bedeutendes schiefgeht.

Wir haben die beste Software für die Berichterstellung im Projektmanagement zusammengestellt, damit Sie besser planen, reibungsloser zusammenarbeiten und den Fortschritt Ihres Projekts im Blick behalten können.

Tools für die Projektberichterstellung sind Softwareanwendungen, mit denen Projektmanager und Teams Daten über den Fortschritt, die Zeitleisten, die Ressourcennutzung, die Budgets und potenzielle Risiken eines Projekts sammeln, organisieren und präsentieren können.

Sie sind für jede Projektmanagement-Software unverzichtbar und verwandeln komplexe Daten mithilfe von Dashboards, Diagrammen und Statusberichten in klare, umsetzbare Erkenntnisse.

Ein gutes Projektmanagement-Tool mit Features zur Berichterstellung hilft Ihnen bei der Beantwortung wichtiger Fragen wie:

Sind wir auf dem richtigen Weg, um unsere Termine einzuhalten?

Welche Aufgaben bleiben liegen?

Bleiben wir im Budget?

Wie nutzen wir die Zeit und Ressourcen unseres Teams?

Kurz gesagt: Sie unterstützen alles vom Teammanagement bis zur Nachverfolgung von Risiken. Sie bieten einen genauen Überblick über den Projektstatus, helfen bei der frühzeitigen Erkennung von Problemen, passen Pläne bei Bedarf an und optimieren das Client-Management.

Dies erhöht letztendlich Ihre Chancen, ein Projekt erfolgreich, termingerecht und im Rahmen des Budgets abzuschließen.

Wussten Sie schon: 55 % der Mitarbeiter haben keinen Zugriff auf Projekt-KPIs in Echtzeit. Tatsächlich geben 50 % an, dass sie einen oder mehrere Tage damit verbringen, Projektdaten manuell zu sichten und Berichte zu erstellen.

Hier ist unser Vergleich von Projekt-Berichterstellungs-Software basierend auf Features, Alleinstellungsmerkmalen und Preisen:

Tools Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp Vorlagen für die Berichterstellung, Google Analytics und BigQuery-Integration Integrierte KI für die automatische Berichterstellung, anpassbare Dashboards, Zeiterfassung, Zielüberwachung Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen verfügbar Jira Technische Teams in mittleren und großen Unternehmen Backlog-Nachverfolgung, Sprints, anpassbare Dashboards Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8,60 $/Monat pro Benutzer Power BI Große Unternehmen mit komplexen Datenanforderungen Echtzeit-Datenströme, DAX-Formeln, Integration mit Microsoft 360 Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14 $/Monat pro Benutzer Tableau Große und mittelständische Unternehmen, die erweiterte Funktionen für die Berichterstellung benötigen Grafische Datenberichte, KI-Agenten, ML-Code-Integration Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 15 $/Monat pro Benutzer Looker Studio Kleine bis mittelständische Unternehmen und Agenturen, die Berichte für andere erstellen Mittlere und große Unternehmen, die neben der Aufgabenverwaltung auch Berichterstellung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat pro Benutzer Wrike Kleine Unternehmen und Marketingagenturen, die grundlegende Berichterstellung benötigen Echtzeit-Zusammenarbeit, Automatisierung von Workflows, anpassbare Dashboards Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer Microsoft Project Große IT- und Bauunternehmen, die mehrere Projekte nachverfolgen Portfolio-Management, Stakeholder-Berichte, Projekt-Snapshots Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer Celoxis Große Unternehmen, die komplexe Projektberichte und Dashboards erstellen Risikomanagement, benutzerdefinierte Berichte, Analyse der Teamleistung Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 25 $/Monat pro Benutzer Basecamp Kleine Unternehmen und Marketingagenturen, die grundlegende Berichterstellung benötigen Analyse der Mitarbeiterstimmung, Aufgabenberichte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat pro Benutzer Trello Freiberufler und kleine Agenturen, die eine einfache Nachverfolgung ihrer Projekte benötigen Kanban-Boards, Fortschrittsverfolgung, anpassbare Diagramme Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer Zoho Projects Unternehmen, die Budgets und Meilensteine mehrerer Projekte nachverfolgen möchten Meilensteine für Projekte, benutzerdefinierte Berichte, Nachverfolgung des Budgets Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer Rippling Analytics Startups, mittelständische Unternehmen und Unternehmen mit Schwerpunkt auf Personalanalyse Mitarbeiteranalysen, OKR-Überwachung, Nachverfolgung von Budgets Benutzerdefinierte Preise Forecast. App IT-Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Forschungsteams, die Workload und Zeiterfassung benötigen Bewertung von Karten, Automatisierung der Rechnungsstellung, KI-gestützte Timesheets, Risikotracker Benutzerdefinierte Preise TeamGantt Agenturen, Produkt- und Planungsteams sowie mittelständische bis große Unternehmen, die Tools zur Datenvisualisierung suchen Gantt-Diagramme, Nachverfolgung der Workload, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 59 $/Monat Asana Kleine und mittelständische Unternehmen, die Aufgaben verwalten und darüber berichten möchten Blocker-Detektoren, Nachverfolgung von Trends und Projektstatus, integrierte KI Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat pro Benutzer

Die 15 besten Softwareprogramme für die Berichterstellung im Projektmanagement

Hier sind einige der besten Tools für die Projektberichterstellung, mit denen Sie den Fortschritt Ihrer Projekte im Blick behalten und alle Aufgaben im Zeitplan halten können. Wir besprechen ihre Features, Einschränkungen, Preise und vieles mehr, damit Sie das beste Tool für Ihr Unternehmen auswählen können.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsbasierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement und dynamische Berichterstellung)

Probieren Sie ClickUp jetzt aus Verfolgen Sie alle Ihre Projekte und überwachen Sie deren Fortschritt mit ClickUp

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie wurde entwickelt, um alles zu bewältigen, von täglichen To-dos über die Gesamtplanung bis hin zur Projektberichterstellung. Mit anpassbaren Dashboards, KI-gestützten Zusammenfassungen, Workload-Diagrammen und Zielverfolgung behalten Sie Ihre Projekte immer im Blick.

Visualisieren und überwachen Sie Projektberichte in Echtzeit mit ClickUp Dashboards

Die Dashboards von ClickUp bieten Ihnen in Echtzeit Einblicke in Ihre Projekte aus verschiedenen Blickwinkeln.

Fortschritte visualisieren: Verfolgen Sie den Status von Aufgaben, den Zeitaufwand, die Workload des Teams und vieles mehr – alles in Echtzeit

An jeden Workflow anpassbar : Wählen Sie die Metriken, die Sie nachverfolgen möchten, fügen Sie Ihre bevorzugten Widgets hinzu, und ClickUp Dashboards verwandeln komplexe Daten in übersichtliche und umfassende Visualisierungen

Vereinfachen Sie die Datenanalyse: Diese visuellen Dashboards helfen Stakeholdern, die wichtigen Metriken zu verstehen

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie leiten eine Marketingkampagne. Mit den Dashboards von ClickUp können Sie Widgets einrichten, um Aufgaben nach Status anzuzeigen, die für jede Aktivität aufgewendete Zeit zu erfassen und die Workload Ihres Teams zu überwachen.

Stellen Sie ClickUp Brain Fragen und erhalten Sie sofort eine Antwort

Außerdem steht Ihnen ClickUp Brain zur Verfügung, der integrierte KI-Assistent, der in wenigen Sekunden Projektzusammenfassungen, Einblicke in die Teamleistung und vieles mehr generieren kann. Er sammelt relevante Daten aus Ihrem Workspace und den verbundenen Apps und wandelt sie in umfassende Statusberichte um

Nach Abschluss eines Projekt-Sprints können Sie ClickUp Brain beispielsweise bitten, „den Fortschritt und die Ergebnisse des Sprints zusammenzufassen“. Daraufhin wird ein übersichtlicher Bericht erstellt, der die Erfolge, Hindernisse, nächsten Schritte und Details zur Aufgabenerledigung enthält – insbesondere, wer was wann erledigt hat.

Während ClickUp Brain die Erstellung von Berichten und Zusammenfassungen vereinfacht, hilft Ihnen ClickUp Goals dabei, sich ganz auf die Schlüsselziele Ihres Projekts zu konzentrieren.

Ganz gleich, ob Sie mit Team-OKRs, Sprint-Zielen oder wöchentlichen KPIs arbeiten, mit ClickUp Goals können Sie ganz einfach Fortschritte nachverfolgen und alle auf dem gleichen Stand halten.

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Projektberichte können Sie Projektberichte mit genauen Zeitleisten ganz einfach erstellen

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Holen Sie sich eine der kostenlosen Vorlagen für die Projektberichterstellung von ClickUp, um sofort loszulegen.

Die Vorlage für Projektberichte von ClickUp hilft Ihnen beispielsweise dabei, den Projektfortschritt, Ausgaben und ausstehende Maßnahmen nachzuverfolgen. Sie können den Status von Projekten anhand von Zeitleisten visualisieren, Prioritäten festlegen und die Fertigstellungsrate an einem Ort nachverfolgen.

Die besten Features von ClickUp

Erkennen Sie Überlastungen, Verzögerungen und erforderliche Anpassungen mit Workload-Diagrammen und Sprint-Burndown-Ansichten

Verfolgen Sie KPIs, Erfolge und nächste Schritte in einem gemeinsam nutzbaren QBR-Bericht mit gebrauchsfertigen QBR-Vorlagen

Automatisieren Sie die Projektberichterstellung mit über 100 Auslösern für Aktionen

Erstellen Sie Dashboards für Clients , um Echtzeit-Sichtbarkeit für Zeitleisten, Ergebnisse und Budgets zu erhalten

Überwachen Sie die Kapazitäten Ihres Teams mit der Workload-Ansicht, um Aufgaben neu zuzuweisen, bevor es zu Burnouts kommt

Limits von ClickUp

Leichte Lernkurve für neue Benutzer (mit ClickUp University leicht zu beheben!)

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.200 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über ClickUp?

Ein G2-Rezensent sagt:

Am nützlichsten finde ich die Flexibilität von ClickUp. Es passt sich an verschiedene Arbeitsweisen an, egal ob es sich um einfache To-do-Listen oder komplexeres Projektmanagement handelt. Dank dieser Flexibilität passt es sich meiner Arbeitsweise an, anstatt mich zu zwingen, meinen Workflow zu ändern.

Am nützlichsten finde ich die Flexibilität von ClickUp. Es passt sich an verschiedene Arbeitsweisen an, egal ob es sich um einfache To-do-Listen oder komplexeres Projektmanagement handelt. Dank dieser Flexibilität passt es sich meiner Arbeitsweise an, anstatt mich zu zwingen, meinen Workflow zu ändern.

2. Jira (am besten geeignet für die Optimierung des Anforderungsmanagements)

via Jira

Schlechtes Anforderungsmanagement ist ein häufiger Grund dafür, dass Projekte ihre Ziele nicht erreichen. Jira hilft IT-Führungskräften und Entwicklungsteams dabei, dieses Problem zu lösen, indem es klare Sichtbarkeit für Aufgaben, Zeitleisten und Projektanforderungen bietet.

Teams können den Fortschritt von Sprints überwachen, Hindernisse identifizieren und beseitigen sowie Berichte erstellen, die zeigen, was auf dem richtigen Weg ist und was Aufmerksamkeit erfordert.

Features zur Automatisierung reduzieren außerdem den Bedarf an manuellen Aktualisierungen, sodass sich Teams mehr auf die Ausführung und weniger auf die Berichterstellung konzentrieren können.

Die besten Features von Jira

Visualisieren Sie Ihre Arbeit im Zeitverlauf mit der Kalender-Ansicht und legen Sie entsprechende Fristen fest

Zeiten, Dauer und Aufgabenverantwortliche in einzelnen oder mehreren Projekten mit Zeitleisten anzeigen und aktualisieren

Verwenden Sie Backlogs, um Sprints einzurichten und dringende Projekte zu priorisieren

Verfolgen Sie mit Projekt-Dashboards die Aufgaben und Projektfortschritte jedes Team-Mitglieds in jeder Phase des Workflows

Identifizieren und beseitigen Sie Engpässe mit Abhängigkeitsmanagement

Limits von Jira

Für Benutzer ohne technische Kenntnisse ist Jira möglicherweise etwas zu kompliziert

Die Anpassung von Jira kann ein langwieriger Prozess sein

Preise für Jira

Free

Standard: 8,60 $/Monat pro Benutzer

Premium: 17 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2: 4,3/5 (über 6.400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jira?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Am besten gefällt mir, wie benutzerdefiniert und strukturiert Jira für die Verwaltung von Projekten und Tickets ist. Es unterstützt die detaillierte Nachverfolgung von Aufgaben, ermöglicht uns die Erstellung benutzerdefinierter Workflows und bietet mit Kanban- oder Scrum-Boards Sichtbarkeit für den Fortschritt.

Was mir am besten gefällt, ist, wie benutzerdefiniert und strukturiert Jira für die Verwaltung von Projekten und Tickets ist. Es unterstützt die detaillierte Nachverfolgung von Aufgaben, ermöglicht uns die Erstellung benutzerdefinierter Workflows und bietet mit Kanban- oder Scrum-Boards Sichtbarkeit über den Fortschritt.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Jira-Alternativen und Konkurrenten für agile Teams

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Meilenstein” stammt von den Meilensteinen, die die alten Römer entlang ihrer Straßen aufgestellt haben.

3. Power BI (am besten geeignet für die Analyse komplexer Projektdaten)

via Power BI

Power BI ist eine Business-Intelligence-Software für komplexes Projektmanagement. Sie lässt sich in Hunderte von Datenquellen integrieren, um Ihnen die aktuellsten Erkenntnisse zu liefern.

Die KI-gestützte Analyse ermöglicht Ihnen die automatische Erkennung von Trends und Anomalien mit umfangreichen Datenvisualisierungen. Dank mobilem Zugriff und automatisierten Berichtsaktualisierungen können Sie Projekte von überall aus im Blick behalten.

Außerdem können Sie eine Synchronisierung mit Microsoft-Tools wie Excel, Teams und Azure durchführen, um ein zentralisiertes Projektmanagement-Ökosystem zu schaffen.

Die besten Features von Power BI

Erstellen Sie grafische Datenberichte mit visuellen Drag-and-Drop-Tools, um Trends und Leistungen zu untersuchen

Verfolgen Sie wichtige Leistungsindikatoren mit Dashboards in Echtzeit

Überwachen Sie Datenströme in Echtzeit und erstellen Sie detaillierte Berichte mit interaktiven Filtern, Slicern und Drilldowns

Gewinnen Sie Erkenntnisse mithilfe von Abfragen in natürlicher Sprache und KI-gestützten Tools

Geben Sie Erkenntnisse mithilfe rollenbasierter Zugriffsrechte sicher teamübergreifend weiter und betten Sie Projektmanagement-Berichte für Ihre Kunden ein

Limits von Power BI

Einige Benutzer beklagen eine verminderte Leistung, sobald ihre Datenmenge skaliert wird

Die komplexen DAX-Formeln sind schwer zu verstehen

Preise für Power BI

Free

Power BI Pro: 14 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Power BI Premium pro Benutzer: 24 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Power BI Embedded: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Power BI

G2: 4,5/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.800 Bewertungen)

Was sagen Kunden aus der Praxis über Power BI?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Es ist super einfach zu bedienen. Das Programm hat viele Funktionen, mit denen ich sehen kann, wie ich vorankomme, welche Schüler aktiv sind, welche Elemente fehlen, und die mir einfach helfen, den Überblick über meine Arbeit zu behalten.

Es ist super einfach zu bedienen. Das Programm hat viele Funktionen, mit denen ich sehen kann, wie ich vorankomme, welche Schüler aktiv sind, welche Elemente fehlen, und die mir einfach helfen, den Überblick über meine Arbeit zu behalten.

4. Tableau (am besten geeignet für IT-Führungskräfte und Entwicklerteams)

via Tableau

Tableau wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, ihre Projekte zu verfolgen, Strategielücken vorherzusagen und Engpässe zu identifizieren, damit Aufgaben vorankommen. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche macht komplexe Daten leicht visualisierbar, während Echtzeit-Updates sicherstellen, dass alle auf dem neuesten Stand sind.

Sie können wichtige Metriken des Projektmanagements wie Zeitleisten, Budgets und Ressourcenzuweisungen visualisieren und über Dashboards auf Mobilgeräten von überall auf Aufgaben und Daten zugreifen.

Die besten Features von Tableau

Erstellen Sie grafische Datenberichte, um Trends, KPIs und die Leistung Ihres Teams zu visualisieren

Analysieren Sie Marketingdaten über alle Kanäle hinweg, um die Kampagnenleistung zu optimieren

Verfolgen Sie Projektaufgaben und Termine mit interaktiven Dashboards in Echtzeit

Verwalten Sie Projekt-Workflows, indem Sie Daten aus mehreren Quellen zusammenführen

Verwenden Sie Code für maschinelles Lernen, Pakete wie Python und R sowie prädiktive Algorithmen, um Ihre Tableau KI-Erkenntnisse zu verbessern

Verwenden Sie Agenten und APIs, um Analysen zu automatisieren und Projektberichte für Clients zu erstellen und einzubetten

Limits von Tableau

Einige zusätzliche Salesforce-Anker machen die Software für die Projektberichterstellung etwas zu kompliziert

Die Pläne können für kleine Unternehmen und Start-ups recht teuer werden

Preise für Tableau

Tableau Ersteller: 75 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Tableau Explorer: 42 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Tableau Viewer: 15 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise Ersteller: 115 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise Explorer: 70 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise Viewer: 35 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Tableau+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Tableau

G2: 4,4/5 (über 2.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Tableau?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Ich habe Tableau verwendet, um Dashboards zu erstellen, die auf die individuellen Anforderungen verschiedener Teams innerhalb des Unternehmens zugeschnitten sind. Die meisten von Tableau verwendeten Datenquellen waren SQL Server-Datenbanken, lokale Excel-Dateien und Box-Dateien. Was früher lokal in sehr aufwendigen Excel-Dateien erstellt wurde, wurde in Tableau übertragen und in interaktive Dashboards mit wichtigen KPIs, Trendvisualisierungen usw. umgewandelt. Auf diese Weise konnte dasselbe Dashboard für mehrere Personen freigegeben werden, sodass jeder die Daten anhand der bereitgestellten Filter untersuchen konnte.

Ich habe Tableau verwendet, um Dashboards zu erstellen, die auf die individuellen Anforderungen verschiedener Teams innerhalb des Unternehmens zugeschnitten sind. Die meisten von Tableau verwendeten Datenquellen waren SQL Server-Datenbanken, lokale Excel-Dateien und Box-Dateien. Was früher lokal in sehr aufwendigen Excel-Dateien erstellt wurde, wurde in Tableau übertragen und in interaktive Dashboards mit wichtigen KPIs, Trendvisualisierungen usw. gebracht. Auf diese Weise konnte dasselbe Dashboard für mehrere Personen freigegeben werden, sodass jeder die Daten anhand der bereitgestellten Filter erkunden konnte.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Predictive-Analytics-Software für datengestützte Entscheidungen

5. Looker Studio (am besten geeignet für die Nachverfolgung von KPIs und operativen Metriken in Echtzeit)

via Looker Studio

Looker Studio, ehemals Google Data Studio – hilft Teams bei der Nachverfolgung, Analyse und Präsentation von Projektdaten über interaktive Dashboards.

Mit seiner benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche und der nahtlosen Integration in Google-Tools wie Google Analytics, BigQuery und Tabellen verwandelt es Rohdaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse – ganz ohne technisches Fachwissen.

Die besten Features von Looker Studio

Verwenden Sie Vorlagen für Projekt- und Vertriebsberichte für eine schnelle und maßgeschneiderte Berichterstellung

Verbinden Sie Daten aus Google-Quellen und Plattformen von Drittanbietern

Passen Sie Dashboards mit markenspezifischen Layouts und Grafiken an

Kombinieren Sie Datensätze, um einheitliche, detaillierte Ansichten zu erstellen

Berichte in Echtzeit teamübergreifend freigeben und gemeinsam bearbeiten

Einschränkungen von Looker Studio

Es gibt keine direkten Optionen für den Kundensupport

Das Tool ist bei der Verarbeitung großer Datensätze oft langsam

Preise für Looker Studio

Free

Looker Studio Pro: 9 $/Monat pro Benutzer und Projekt

Bewertungen und Rezensionen zu Looker Studio

G2: 4,4/5 (über 440 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Kunden aus der Praxis über Looker Studio?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Es ist sehr einfach zu bedienen und einzurichten. Ich würde sagen, es ist eine ideale Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, da es sich leicht an die wachsenden Anforderungen eines Unternehmens anpassen und ändern lässt.

Es ist sehr einfach zu bedienen und einzurichten. Ich würde sagen, es ist eine ideale Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, da es sich leicht an die wachsenden Anforderungen eines Unternehmens anpassen und ändern lässt.

📮 ClickUp Insight: Wissensarbeiter versenden täglich durchschnittlich 25 Nachrichten, um Informationen und Zusammenhänge zu suchen. Das bedeutet, dass viel Zeit mit Scrollen, Suchen und Entschlüsseln fragmentierter Unterhaltungen in E-Mails und Chats verschwendet wird. 😱 Wenn Sie nur eine intelligente Plattform hätten, die Aufgaben, Projekte, Chats und E-Mails (plus KI!) an einem Ort verbindet. Aber die haben Sie:

6. Wrike (Am besten für funktionsübergreifende Teams geeignet)

via Wrike

Projekte auf Kurs zu halten ist eine Herausforderung – insbesondere, wenn die Kommunikation fragmentiert ist und sich Prioritäten verschieben.

Wrike kombiniert Projektmanagement mit detaillierter Berichterstellung, um Teams auch in komplexen Workflows klare Sichtbarkeit zu verschaffen. Die anpassbaren Dashboards, die Automatisierung von Workflows und die Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit helfen dabei, den täglichen Betrieb zu optimieren.

Teams können die Eigentümerschaft zuweisen, Fortschritte überwachen und manuelle Aktualisierungen reduzieren. Mit Support für über 400 Integrationen und flexiblen Optionen zur Berichterstellung passt sich Wrike an verschiedene Teamstrukturen an und lässt sich an wachsende Projektanforderungen anpassen.

Die besten Features von Wrike

Verfolgen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit, um die Produktivität und Projektkosten zu überwachen

Arbeiten Sie über freigegebene Workspaces und Kommentare in Echtzeit mit Team-Mitgliedern zusammen

Automatisieren Sie Workflows, um sich wiederholende Prozesse zu optimieren und manuellen Aufwand zu reduzieren

Passen Sie Dashboards an, um Schlüsselmetriken und den Projektstatus zu überwachen

Limits von Wrike

Die Anpassung des Dashboards und der Berichterstellung ist nur in höheren Plänen verfügbar

Ständige Benachrichtigungen per E-Mail können ohne sorgfältige Konfiguration schnell überwältigend werden

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 4.400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Wrike?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Mir gefällt besonders, wie Wrike unserem Team hilft, mehrere Projekte und Termine im Blick zu behalten. Dank der anpassbaren Dashboards und Aufgabenansichten ist leicht zu erkennen, wer gerade an was arbeitet, und die integrierten Tools für die Zusammenarbeit (wie Kommentare und Dateifreigabe) reduzieren endlose E-Mail-Threads. Außerdem ist es sehr hilfreich, dass wir die Zeit erfassen und Workflows einrichten können, die der tatsächlichen Arbeitsweise unseres Teams entsprechen – weniger Wechsel zwischen verschiedenen Tools, mehr erledigte Aufgaben.

Mir gefällt besonders, wie Wrike unserem Team hilft, bei mehreren Projekten und Terminen den Überblick zu behalten. Dank der anpassbaren Dashboards und Aufgabenansichten ist leicht zu erkennen, wer gerade an was arbeitet, und die integrierten Tools für die Zusammenarbeit (wie Kommentare und Dateifreigabe) reduzieren den Bedarf an endlosen E-Mail-Threads. Außerdem ist es sehr hilfreich, dass wir die Zeit erfassen und Workflows einrichten können, die der tatsächlichen Arbeitsweise unseres Teams entsprechen – weniger Wechsel zwischen verschiedenen Tools, mehr erledigte Aufgaben.

📖 Lesen Sie auch: Wir haben die besten Alternativen und Konkurrenten zu Wrike getestet

7. Microsoft Project (am besten geeignet für große Unternehmen, die komplexe Projekte bearbeiten)

über Microsoft Project

Große Unternehmen verwalten Dutzende sich überschneidender Initiativen, was die Sichtbarkeit und Kontrolle erschwert. Microsoft Project löst dieses Problem mit Portfolio-Management-Tools, mit denen Sie mehrere Projekte an einem Ort planen, priorisieren und nachverfolgen können.

Die native Integration in Microsoft 365 unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit, während integrierte Tools zur Projektberichterstellung mit Datenvisualisierung Entscheidungsträgern eine klare Ansicht der Fortschritte bieten.

Von IT-Upgrades bis hin zu Produkteinführungen können Teams Projekt-Zeitleisten, Ressourcen und Ergebnisse übergreifend überwachen.

Die besten Features von Microsoft Project

Passen Sie Zeitleisten und Abhängigkeiten per Drag & Drop an

Visualisieren Sie den Projektfortschritt mit anpassbaren Gantt-Diagrammen

Verfolgen Sie KPIs, um den Projektstatus und die Zielerreichung zu bewerten

Verwenden Sie Vorlagen für Projekt- und Fortschrittsberichte für konsistente Updates

Konsolidieren Sie projektübergreifende Daten für Einblicke auf Führungsebene

Limits von Microsoft Project

Nicht ideal für Benutzer, die mit der Benutzeroberfläche und dem Ökosystem von Microsoft nicht vertraut sind

Die Preise und Lizenzen können für kleine und mittlere Unternehmen zu komplex oder zu teuer sein

Preise für Microsoft Project

Planner in Microsoft 365: Kostenlos

Planner Plan 1: 10 $ pro Benutzer und Monat

Planer und Projektplan 3: 30 $ pro Benutzer und Monat

Planer und Projektplan 5: 55 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Project

G2: 4/5 (über 1.600 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Project?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Microsoft Project ist eine hervorragende Projektmanagement-Software, mit der sich Projekt-Zeitleisten schnell visuell darstellen lassen. Die Software ist umfassend und lässt sich gut mit den anderen Microsoft-Produkten kombinieren, die ich regelmäßig in meinem Beruf verwende.

Microsoft Project ist eine hervorragende Projektmanagement-Software, mit der sich Projekt-Zeitleisten schnell visuell darstellen lassen. Die Software ist umfassend und lässt sich gut mit den anderen Microsoft-Produkten kombinieren, die ich regelmäßig in meinem Beruf verwende.

8. Celoxis (Am besten für Projekt-Risikomanagement geeignet)

via Celoxis

Über die Hälfte aller Unternehmen setzen KI mittlerweile in mindestens einem Bereich ihres Betriebs ein. Wenn Ihr Team dazu gehört, bringt Celoxis KI mit praktischen Features in die Projektberichterstellung. Die Prognosetools helfen dabei, potenzielle Risiken und Ressourcenengpässe frühzeitig zu erkennen und unterstützen so eine bessere Planung und Entscheidungsfindung.

Die automatisierte Erstellung von Projektberichten liefert zeitnahe Updates ohne manuelle Eingaben, während die Tools zur Datenvisualisierung komplexe Metriken leichter interpretierbar machen und mit den Stakeholdern geteilt werden können.

Die besten Features von Celoxis

Importieren Sie Daten aus mehreren Quellen für eine einheitliche Berichterstellung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte nach Projekt, Ressource oder Budget

Analysieren Sie Trends, Risiken und Leistungen mit fortschrittlichen Tools

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit Gantt-Diagrammen und Dashboards

Visualisieren Sie die Leistung mit einem anpassbaren Projekt-Dashboard

Einschränkungen von Celoxis

Die Automatisierung ist im Vergleich zu Alternativen begrenzt

Die QuickBooks-Integration kann fehlerhaft sein, was die Projektabrechnung erschwert

Preise von Celoxis

Unverzichtbar: 25 $/Monat pro Benutzer

Professional: 35 $/Monat pro Benutzer

Business: 45 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertung und Rezensionen zu Celoxis

G2: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Celoxis?

Ein Capterra-Rezensent schreibt:

Eine wunderbare Software, die sowohl in großen als auch in kleinen Teams einen großen Einfluss auf die Produktivität und das Aufgabenmanagement hat. Sie ist sehr effizient auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten und hilft uns, korrekte Datenberichte und Zeitpläne zu erstellen.

Eine wunderbare Software, die sowohl in großen als auch in kleinen Teams einen großen Einfluss auf die Produktivität und das Aufgabenmanagement hat. Sie wurde für uns sehr effizient zugeschnitten und hilft uns dabei, korrekte Datenberichte und Zeitpläne zu erstellen.

🧠 Fun Fact: Der Bau des Kölner Doms in Deutschland ist das längste jemals dokumentierte Projekt und dauerte über 1.000 Jahre!

9. Basecamp (Am besten geeignet für Leistungsmanagement und Analyse der Stimmung im Team)

via Basecamp

Burnout entsteht oft durch unklare Prioritäten und ungleichmäßige Workloads – Probleme, die ohne angemessene Sichtbarkeit zu spät zutage treten.

Basecamp kombiniert Echtzeit-Berichterstellung mit Projektmanagement und verschafft Ihnen so einen klaren Überblick über die Aufgaben aller Beteiligten.

Es bietet Tools zur Nachverfolgung des Fortschritts, zur Überwachung der Workload und verhindert, dass Ihr Team an seine Grenzen stößt.

Die besten Features von Basecamp

Visualisieren Sie Fortschritte mit LineUp, Mission Control und Hill-Diagrammen, um die Planung von Aufgaben zu unterstützen

Erstellen Sie Berichte zu überfälligen Aufgaben, Terminen und der Workload Ihres Teams

Optimieren Sie die Projektdokumentation und wiederkehrende Setups mit Vorlagen

Legen Sie Client-Berechtigungen fest, um den Zugriff zu verwalten und die Vertraulichkeit zu wahren

Planen Sie Meilensteine und automatisieren Sie Erinnerungen mit dem integrierten Kalender

Limits von Basecamp

Großprojekte können aufgrund hoher Datenlasten oder mehrerer Datenquellen zu Verzögerungen kommen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten und fehlende erweiterte Genehmigungs-Workflows trotz einer einsteigerfreundlichen Benutzeroberfläche

Preise für Basecamp

Free

Basecamp Pro: 15 $/Monat pro Benutzer

Basecamp Unlimited: 299 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2: 4,1/5 (über 5.300 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Basecamp?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Basecamp leistet hervorragende Arbeit, indem es anderen die Erledigung von Aufgaben und die Vernetzung erleichtert. Es reduziert die Meeting-Zeiten erheblich und schafft Transparenz, wo in Fertigungs- und Produktionsumgebungen oft Silos existieren. Die Implementierung ist einfach und unkompliziert. Der Kundensupport war immer hervorragend. Wir verwenden die Software täglich für Elemente, die normalerweise mit Stift und Papier erledigt worden wären.

Basecamp leistet hervorragende Arbeit, indem es anderen die Erledigung von Aufgaben und die Vernetzung erleichtert. Es reduziert die Meeting-Zeiten erheblich und schafft Transparenz, wo in Fertigungs- und Produktionsumgebungen oft Silos existieren. Die Implementierung ist einfach und unkompliziert. Der Kundensupport war immer großartig. Wir verwenden die Software täglich für Elemente, die normalerweise mit Stift und Papier erledigt worden wären.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Basecamp

10. Trello (Am besten für die einfache Verwaltung von Aufgaben geeignet)

via Trello

Wenn Sie keine komplexen Tools auf Unternehmensebene benötigen, bietet Trello eine einfachere Option, die sich besser für kleine Teams und unkomplizierte Projekte eignet.

Diese kostenlose Projektmanagement-Software verwendet anpassbare Kanban-Boards und Echtzeit-Updates, damit Teams organisiert bleiben und Aufgaben mühelos nachverfolgen können. Sie lässt sich auch in Slack integrieren, sodass Sie den Status von Projekten direkt im Workspace Ihres Teams anzeigen und freigeben können.

Die besten Features von Trello

Visualisieren Sie Aufgaben mit Drag-and-Drop-Kanban-Boards

Passen Sie Listen und Karten an Ihren Workflow an

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kommentaren und Benachrichtigungen zusammen

Verfolgen Sie den Fortschritt mit einfachen, integrierten Dashboards für die Berichterstellung

Gewinnen Sie Erkenntnisse mit anpassbaren Diagrammen und Aktivitätsprotokollen

Limits von Trello

Die Features für die Berichterstellung sind grundlegend und eignen sich am besten für kleine, nicht-technische Teams

Die Optionen zur Anpassung des Workflows sind begrenzt, was komplexere Setups einschränkt

Preise für Trello

Free

Standard: 5 $/Monat pro Benutzer

Premium: 10 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Trello?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Ich nutze Trello, um mich selbst oder mein Team zu organisieren, Termine einzuhalten und tägliche, wöchentliche, zweiwöchentliche und monatliche Aktivitäten zu überwachen. Das Tool ist einfach zu bedienen und ich kann es jedem empfehlen, der an Optimierung interessiert ist.

Ich nutze Trello, um mich selbst oder mein Team zu organisieren, Termine einzuhalten und tägliche, wöchentliche, zweiwöchentliche und monatliche Aktivitäten zu überwachen. Das Tool ist einfach zu bedienen und ich kann es jedem empfehlen, der an Optimierung interessiert ist.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Trello

11. Zoho Projects (Am besten geeignet für schnell wachsende Teams, die eine strukturierte Nachverfolgung von Problemen ohne die Komplexität eines Unternehmens benötigen)

über Zoho Projects

Mit der integrierten Problemverfolgung zeichnet sich Zoho Projects durch die Identifizierung und Lösung häufiger Projektprobleme aus, wie z. B. verzögerte Fehlerbehebungen, unklare Aufgaben-Eigentümerschaft und mangelnde Sichtbarkeit. So behalten Teams den Überblick über Probleme, bevor sie zu Hindernissen werden.

Darüber hinaus erhalten Sie Zugriff auf Gantt-Diagramme, erweiterte Zeiterfassung und anpassbare Dashboards, mit denen Sie den Lebenszyklus Ihrer Projekte vollständig kontrollieren können.

Durch die Integration mit Zoho Analytics erhalten Sie außerdem Zugriff auf über 50 zusätzliche Diagramme und Berichte, die freigegeben und exportiert werden können.

Die besten Features von Zoho Projects

Organisieren Sie Aufgaben mit Meilensteinen, Aufgabenlisten und Unteraufgaben

Verfolgen und verwalten Sie Probleme mit anpassbaren Workflows

Zeiterfassung und Rechnungsstellung mit integrierter Zeiterfassung

Automatisieren Sie Workflows mit Blueprints und Geschäftsregeln

Greifen Sie auf über 50 vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte zu

Einschränkungen von Zoho Projects

Die Benutzeroberfläche kann unübersichtlich wirken

Der mobilen App fehlen einige Funktionen der Desktop-Version

Preise für Zoho Projects

Free

Premium: 5 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 10 $/Monat pro Benutzer

Projects Plus: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects

G2: 4,3/5 (über 470 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen Kunden aus der Praxis über Zoho Projects?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Es ist die beste Plattform für Menschen mit unterschiedlichen Anforderungen an ihre Projekte, die zu einem günstigen Preis eine Anbindung an ein CRM wünschen, und war für uns ausschlaggebend, Zoho gegenüber anderen CRM-Produkten auf dem Markt näher zu betrachten

Es ist die beste Plattform für Menschen mit unterschiedlichen Anforderungen in ihren Projekten, die zu einem günstigen Preis eine Anbindung an ein CRM wünschen, und war ein entscheidender Faktor bei der Entscheidung für Zoho gegenüber anderen CRM-Produkten auf dem Markt

💡 Profi-Tipp: Richten Sie bedingte Formatierungen ein, um Aufgaben zu kennzeichnen, die über einen festgelegten Schwellenwert hinaus verzögert sind, oder Ressourcen, die zu mehr als 80 % ausgelastet sind. So erhalten Sie einen Live-Hinweis auf versteckte Risiken und können Probleme frühzeitig erkennen, bevor sie eskalieren.

12. Rippling Analytics (am besten für Personalanalysen geeignet)

via Rippling Analytics

Teams, die nach einer Software zur Erstellung von Projektfortschrittsberichten und zur Verwaltung der Teamkapazitäten suchen, sollten Rippling Analytics in Betracht ziehen.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, einen klaren Überblick über die Kapazitäten Ihres Teams zu erhalten, hilft Ihnen dieses Tool für die Projektberichterstellung dabei, die Personalkosten zu verfolgen, die Bandbreite zu überwachen und den Personalbedarf für anstehende Projekte zu planen.

Es fungiert auch als OKR-Software, mit der Teams Ziele festlegen, die Produktivität verfolgen und den Ressourcenbedarf mit Dashboards und Berichten in Echtzeit prognostizieren können.

Dank rollenbasierter Berechtigungen und flexiblem Zugriff auf Berichte müssen Sie sich keine Sorgen um die Sicherheit Ihrer Daten machen.

Die besten Features von Rippling Analytics

Zentralisieren Sie Mitarbeiterdaten aus HR-, IT- und Finanzsystemen

Erstellen Sie anpassbare Dashboards und Echtzeitberichte

Verfolgen Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter und die Ressourcenzuweisung

Prognostizieren Sie den Personalbedarf auf Grundlage der Projektanforderungen

Überwachen Sie Projektbudgets, Zeitleisten und Personalkosten

Limits von Rippling Analytics

Kleine Teams müssen möglicherweise eine steile Lernkurve bewältigen

Einige Bewertungen bemerken, dass der Kundensupport nicht schnell genug reagiert

Preise für Rippling Analytics

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Rippling Analytics

G2: 4,8/5 (über 8.700 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Rippling Analytics?

Ein G2-Rezensent schreibt:

Der größte Vorteil ist die Zeitersparnis und die gesteigerte Effizienz. Dank automatisierter Steuererklärungen, Onboarding-Workflows und Compliance-Nachverfolgung kann ich mich mehr auf meine Arbeit konzentrieren, anstatt mich um administrative Aufgaben zu kümmern. Außerdem liefern die Tools für Berichterstellung und Analyse wertvolle Erkenntnisse, die meinem Unternehmen helfen, bessere strategische Entscheidungen in finanzieller Hinsicht zu treffen.

Der größte Vorteil ist die Zeitersparnis und die gesteigerte Effizienz. Dank automatisierter Steuererklärungen, Onboarding-Workflows und der Nachverfolgung von Compliance-Vorgängen kann ich mich mehr auf meine Arbeit konzentrieren, anstatt mich um administrative Aufgaben zu kümmern. Außerdem liefern die Tools für Berichterstellung und Analyse wertvolle Erkenntnisse, die meinem Unternehmen helfen, bessere strategische Entscheidungen im Finanzbereich zu treffen.

13. Forecast. App (Am besten geeignet für IT-Unternehmen, NGOs und Forschungsteams)

Forecast optimiert die Nachverfolgung von Projekten für Anfänger und Experten mit durchdachter Ressourcenplanung, KI-gestützter Prognose und Zusammenarbeit in Echtzeit.

Sie können damit Budgets verwalten, Zeiten erfassen, Ressourcen dynamisch zuweisen und aufschlussreiche Berichte erstellen, die alle Beteiligten bei jedem Schritt auf dem Laufenden halten. Legen Sie Meilensteine für Projekte fest, verfolgen Sie diese in Gantt-Diagrammen, ordnen Sie Aufgaben effizient an und identifizieren Sie sogar Ihre umsatzstärksten Kanäle.

Prognosen erstellen. Die besten Features der App

Zeiterfassung mit KI-gestützten Timesheets

Definieren Sie Projektphasen und Aufgaben klar, um Scope Creep zu vermeiden

Automatisieren Sie die Abrechnung und Umsatzrealisierung mit anpassbaren Preislisten

Greifen Sie auf Echtzeitberichte zu Auslastung und Rentabilität zu

Optimieren Sie die Produktivität Ihres Teams mit KI-gestütztem Ressourcenmanagement

Benutzerdefinierte Karten für eine genaue Projektabrechnung

Prognosen erstellen. App-Limits

Fortgeschrittene KI-Features erfordern möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit

Einige Integrationen erfordern möglicherweise zusätzliche Konfigurationen

Prognosen erstellen. Preise für die App

Benutzerdefinierte Preise

Prognosen. Bewertungen und Rezensionen zur App

G2: 4,2/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über Forecast. App?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Mir gefällt, wie Forecast Benutzerfreundlichkeit mit Datenanalyse kombiniert. Es bietet allen Benutzern des Systems eine schnelle und einfache Möglichkeit, Arbeit zu finden und Zeiten zu protokollieren, sammelt aber auch eine Reihe nützlicher Datenmetriken, die zu aussagekräftigen BI-Erkenntnissen verarbeitet werden können

Mir gefällt, wie Forecast Benutzerfreundlichkeit mit Datenanalyse kombiniert. Es bietet allen Benutzern des Systems eine schnelle und einfache Möglichkeit, Arbeit zu finden und Zeiten zu protokollieren, sammelt aber auch eine Reihe nützlicher Datenmetriken, die zu aussagekräftigen BI-Erkenntnissen verarbeitet werden können

14. TeamGantt (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Design- und Multimedia-Projekten)

via TeamGantt

Teams sollten keine Zeit mit der manuellen Nachverfolgung von Projekt-KPIs verlieren – diese Zeit kann besser für die eigentliche Arbeit genutzt werden. Für Teams, die ein Berichterstellungstool benötigen, das auf visuellen Workflows basiert, bietet TeamGantt eine praktische Lösung.

Features wie Aufgabenabhängigkeiten, gemeinsame Kommentare, Dateifreigabe und Zeiterfassung unterstützen sowohl kreative Initiativen als auch die Projektlogistik. Dank seiner übersichtlichen, intuitiven Benutzeroberfläche eignet es sich auch gut für visuelle Denker, die Klarheit gegenüber Unübersichtlichkeit bevorzugen.

Die Zuweisung von RACI-Rollen zu Aufgaben sorgt für Transparenz, während stets aktuelle Meilensteine und Abhängigkeiten alle Beteiligten auf dem Laufenden halten.

Die besten Features von TeamGantt

Planen und verfolgen Sie Projekte visuell mit einfachen Gantt-Diagrammen per Drag & Drop

Messen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit mit der integrierten Zeiterfassung

Verknüpfen Sie Aufgaben mithilfe von Abhängigkeiten, um Workflows synchron zu halten

Gleichen Sie die Workloads Ihres Teams mit übersichtlichen Ansichten zur Ressourcenverwaltung aus

Aktualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben in Echtzeit, um den Projektstatus zu überwachen

Einschränkungen von TeamGantt

Es ist nicht das beste Tool für das Management komplexer Projekte

Die mobilen Updates sind oft verzögert

Preise für TeamGantt

Pro: 59 $/Monat pro Benutzer

Unbegrenzt alles: Benutzerdefinierte Preise

Bauausgabe: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu TeamGantt

G2: 4,8/5 (über 890 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über TeamGantt?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Die Geschwindigkeit, mit der ich Aufgaben organisieren, Prioritäten setzen und Termine ändern kann, ist ein entscheidender Faktor bei der Planung von Aktivitäten, die für das gesamte Team verständlich sind. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir in den visuellen Zeitplänen Aufgaben sofort nach Kategorie, Status oder Dringlichkeit identifizieren und so ihre Nachverfolgung verbessern können.

Die Geschwindigkeit, mit der ich Aufgaben organisieren, Prioritäten setzen und Termine ändern kann, ist ein entscheidender Faktor bei der Planung von Aktivitäten, die für das gesamte Team verständlich sind. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir in den visuellen Zeitplänen Aufgaben sofort nach Kategorie, Status oder Dringlichkeit identifizieren und so ihre Nachverfolgung verbessern können.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu TeamGantt

15. Asana (Am besten für kleine bis mittelständische Unternehmen geeignet)

via Asana

Asana ist ein Tool für das Aufgabenmanagement, das Projektaktualisierungen nahtlos mit Projektdaten in Echtzeit verbindet. Es ist hochgradig anpassbar und benutzerfreundlich und verfügt dennoch über alle wesentlichen Features für die Projektberichterstellung. Sie können Hindernisse erkennen, die Workload Ihres Teams visualisieren, Projektbudgets schätzen und Projektzeitleisten an einem Ort verfolgen.

Asana bietet auch Portfolio-Management, mit dem Sie Geschäftsziele festlegen und KPIs in Echtzeit anzeigen können, um Ihr Team auf Kurs zu halten.

Mit Asana AI können Sie außerdem Workflows automatisieren, Projektzusammenfassungen erstellen und Statusberichte erstellen.

Die besten Features von Asana

Erstellen Sie strukturierte Updates direkt in jedem Projekt

Rufen Sie Echtzeitdaten aus Aufgaben, Meilensteinen und Zeitleisten ab

Heben Sie Schlüssel, Hindernisse und nächste Schritte an einem Ort hervor

Visualisieren Sie Fortschritte mit farbcodierten Diagrammen und Grafiken

Beziehen Sie Teammitglieder und Stakeholder mit relevanten Informationen ein

Passen Sie Aktualisierungen mit Vorlagen oder teamspezifischen Abschnitten an

Verfolgen Sie Trends im Zeitverlauf, um den Projektstatus zu überwachen

Limits von Asana

Bietet im Vergleich zu speziellen Tools für die Berichterstellung nur begrenzte Automatisierung

Es fehlen erweiterte Analyse- und detaillierte Prognose-Features

Preise für Asana

Persönlich: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.400 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über Asana?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Asana ist sehr vielseitig! Wir finden es toll, dass wir mit den Projekteinstellungen Echtzeit-Einstellungen vornehmen können, die mehrere Personen gleichzeitig verfolgen und bearbeiten können. Außerdem gefällt uns, dass wir Asana als allgemeinen Aufgaben-Tracker für Einzelpersonen und Gruppen nutzen können und die Möglichkeit haben, die Leistung der Mitarbeiter zu verfolgen.

Asana ist sehr vielseitig! Wir finden es toll, dass wir mit den Projekteinstellungen Echtzeit-Einstellungen vornehmen können, die mehrere Personen gleichzeitig verfolgen und bearbeiten können. Außerdem gefällt uns, dass wir Asana als allgemeine Aufgabenverwaltung für Einzelpersonen und Gruppen nutzen können und die Möglichkeit haben, die Leistung der Mitarbeiter zu verfolgen.

So wählen Sie das richtige Tool für die Projektberichterstellung aus

Hier ist eine kurze Checkliste mit Funktionen, auf die Sie bei der Auswahl eines Tools für die Berichterstellung im Projektmanagement achten sollten:

Synchronisierung von Daten in Echtzeit : Stellt sicher, dass Berichte die neuesten Aktualisierungen widerspiegeln, was zeitnahe Entscheidungen ermöglicht und veraltete Erkenntnisse vermeidet

Anpassbare Dashboards : Passen Sie die Ansichten für verschiedene Interessengruppen (Führungskräfte, Teamleiter, Clients) an, damit Berichte relevant und fokussiert bleiben

Integration mit Projekt-Tools : Die nahtlose Verbindung mit Tools wie Jira, Google Tabellen oder MS Project macht manuelle Dateneingaben überflüssig und sorgt für Genauigkeit

Automatisierte Berichterstellung : Spart Zeit durch den Versand wiederkehrender Updates ohne manuellen Aufwand, sodass alle regelmäßig auf dem Laufenden bleiben

Drilldown-Funktion : Ermöglicht Ihnen eine tiefere Datenexploration – von allgemeinen Metriken bis hin zu Details auf Aufgabenebene – für eine bessere Ursachenanalyse

Visuelle Klarheit (Diagramme, Grafiken, Zeitleisten) : Macht komplexe Daten leicht interpretierbar und verbessert so die Einbindung und das Verständnis der Stakeholder

Optionen für Zusammenarbeit und Freigabe : Einfacher Export, Freigabelinks oder eingebettete Ansichten unterstützen die Abstimmung zwischen Teams und Clients

Rollenbasierte Zugriffskontrolle : Schützt sensible Daten und ermöglicht gleichzeitig eine angemessene Sichtbarkeit für verschiedene Benutzerrollen

Mobiler Zugriff : Nützlich für Teams, die viel unterwegs sind – gewährleistet jederzeit und überall Sichtbarkeit der Projektmetriken

skalierbarkeit*: Unterstützt wachsende Projekt-Portfolios oder Teams, ohne dass ein Tool-Wechsel erforderlich ist

📖 Lesen Sie auch: Tools für die Statusberichterstellung für ein verbessertes Projektmanagement

Best Practices für die Projektberichterstellung

Hier sind einige Best Practices für die Berichterstellung in Projekten für Projektmanager:

Kennen Sie Ihre Zielgruppe: Passen Sie die Tiefe und das Format Ihrer Berichte an, je nachdem, ob sie für Führungskräfte, Clients oder Teammitglieder bestimmt sind

Setzen Sie visuelle Elemente strategisch ein: Fügen Sie Diagramme, Gantt-Ansichten oder Fortschrittsbalken ein, um Trends und Probleme auf einen Blick zu erkennen

Halten Sie das Format einheitlich: Verwenden Sie dieselbe Struktur und Kadenz (wöchentlich, zweiwöchentlich usw.), damit die Beteiligten wissen, was sie erwartet und wo sie nachschauen müssen

*risiken und Hindernisse klar kennzeichnen: Probleme frühzeitig erkennen und mit vorgeschlagenen Schritten zu ihrer Behebung vertrauen aufbauen und Überraschungen vermeiden

Halten Sie es kurz und prägnant: Vermeiden Sie Datenüberflutung. Fassen Sie Erkenntnisse zusammen und heben Sie nur das hervor, was für die Entscheidungsfindung relevant ist. Heben Sie wichtige KPIs wie Zeitleiste, Budget, Risiken und Abhängigkeiten hervor, damit Berichte fokussiert und umsetzbar bleiben

Fügen Sie einen narrativen Kontext hinzu: Erläutern Sie in kurzen Kommentaren, warum sich Metriken geändert haben – Zahlen allein sagen nicht alles aus

Fortschritte anhand der Baseline verfolgen: Vergleichen Sie Ist-Zahlen mit den ursprünglichen Plänen, um eine Realitätsprüfung durchzuführen und Abweichungen frühzeitig aufzudecken

👀 Wussten Sie schon? Der fehlende Zugang zu notwendigen Informationen wirkt sich negativ auf die Arbeitsmoral von 88 % der Mitarbeiter aus.

Erstellen Sie intelligentere Projektberichte mit ClickUp

Alle von uns aufgelisteten Software-Tools für das Projektmanagement bieten zwar beeindruckende Features für die Nachverfolgung von Projekten, haben jedoch auch ihre Grenzen. Einige bieten erweiterte Fortschrittsberichte, aber keine Automatisierung. Andere bieten eine solide Berichterstellung, haben jedoch eine steile Lernkurve. Einige wenige liefern Daten in Echtzeit, lassen jedoch Anpassungsoptionen außer Acht.

Wenn Sie ein Projekt-Reporting-Tool suchen, das Geschwindigkeit, Einfachheit und Genauigkeit in der Projektberichterstattung vereint, entscheiden Sie sich für ClickUp. Es bietet Ihnen automatisierte Updates, anpassbare Dashboards und Echtzeit-Einblicke – alles an einem Ort.

Erstellen Sie detaillierte Berichte, verfolgen Sie Ziele, visualisieren Sie Workflows mit ClickUp Brain und überwachen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit. Darüber hinaus erleichtern die integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit die Arbeit mit verteilten Teams und den termingerechten Abschluss Ihrer Projekte.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Projektberichterstellung!