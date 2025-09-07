Free Vorlage für Client Meeting Notizen zur Erfassung von Aktionselementen

Sind Sie schon einmal in Panik geraten, weil Ihnen kurz vor einem Folgeanruf bei einem Client eine wichtige Maßnahme eingefallen ist? Oder haben Sie eine gute Beziehung zu einem neuen Client aufgebaut, aber versäumt, die von ihm gewünschten spezifischen benutzerdefinierten Anpassungen zu notieren?

Die Verwaltung aller Client-Gespräche, Anfragen und Nachfassaktionen kann schnell überwältigend werden.

Ganz gleich, ob Sie mehrere Konten betreuen oder einmalige Board-Meetings organisieren – die richtige Vorlage für Client-Meeting-Notizen gibt Ihnen die Struktur und das Selbstvertrauen, das jeder schätzt.

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, bietet dieser Blog kostenlose Vorlagen für alles, von kurzen Telefonaten bis hin zu aufeinanderfolgenden Client-Interaktionen.

Was sind Vorlagen für Client-Meeting-Notiz-Vorlagen?

vorlagen für Client-Unterhaltungen sind vorgefertigte Entwürfe, mit denen Sie Client-Unterhaltungen klar und prägnant festhalten können. Sie enthalten spezielle Abschnitte, in denen Sie Diskussionspunkte, Kundenwünsche und Folgeaktionen notieren können, sodass aus zufälligen Notizen strukturierte Meeting-Zusammenfassungen werden. *

Mit der richtigen Vorlage können Sie:

Beginnen Sie sofort mit Notizen, dokumentieren Sie Schlüssel-Details und Client-Feedback

Erstellen und verwalten Sie Aufgaben , die die nächsten Schritte, Aktionselemente und Fortschritt vorantreiben

Rufen Sie schnell vergangene Diskussionspunkte für Nachfassaktionen ein

Freigeben Sie professionell aussehende Meeting-Zusammenfassungen ohne zusätzlichen Aufwand

Haben Sie einen Assistenten oder Scrum Master, der besser für Arbeit mit hoher Priorität geeignet ist?

Vorlagen für Client-Meeting-Notizen ermöglichen es einer solchen Person, sich auf übergeordnete Aufgaben zu konzentrieren. Sie eignen sich perfekt für Konto-Manager, Projekt-Leiter, Berater und Freiberufler, die alle Schlüssel-Punkte klar und schnell vermitteln möchten.

Was macht eine gute Vorlage für Client-Meeting-Notizen aus?

Eine gut gestaltete Vorlage für Client-Meeting-Notizen soll Ihnen das Notieren erleichtern und die Qualität Ihrer Client-Meetings verbessern. Hier sind fünf Schlüssel-Komponenten, die dafür sorgen, dass Ihre Vorlage praktisch, strukturiert und effektiv ist:

*klar definierte Abschnitte: Fügen Sie spezielle Bereiche für Teilnehmer, Objekte und nächste Schritte ein. Achten Sie auch auf Schlüssel-Erkenntnisse und getroffene Entscheidungen, falls neu hinzugekommene Clients den Kontext benötigen

*checkliste für Aktionspunkte: Bieten Sie Space, um Aufgaben, Mitarbeiter und Fristen klar zu skizzieren, sodass die Nachverfolgung einfach und auf das Konto zurückzuführen ist

*flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten: Wählen Sie Vorlagen, bei denen Sie Überschriften und Inhalt-Felder an verschiedene Meeting-Typen, -Dauern und -Zwecke anpassen können

*schnellzugriffsbereiche: Fügen Sie übersichtliche Felder ein, in denen wichtige Informationen wie Kontaktdaten oder Höhepunkte früherer Meetings leicht zu finden sind

exportfreundliche Formate:* Entscheiden Sie sich für Vorlagen, die sich leicht als PDFs, Google Docs oder bearbeitbare Dateien teilen lassen. So können Teams und Clients schnell auf Notizen zugreifen oder diese archivieren

Vielfältige Integrationen: Wählen Sie Vorlagen, die sich in Wählen Sie Vorlagen, die sich in Meeting-Manager-tools , CRMs und Ihr bestehendes Plan-System integrieren lassen

11 Vorlagen für Client-Meeting-Notizen

Um effektive Meetings durchzuführen, reicht es nicht aus, zerknüllte Haftnotizen oder verstreute Dokumente zu beseitigen. Es geht darum, das Meeting effizient zu beginnen und mit klaren nächsten Schritten zu beenden.

Hier finden Sie 11 kostenlose Vorlagen für Meeting-Notizen, mit denen Sie mit wenigen Klicks bei jedem Client-Meeting wie ein Profi auftreten können.

1. ClickUp-Vorlage für Client-Meeting-Notizen

Free Vorlage herunterladen Notieren, Karte und erfüllen Sie jede Client-Anfrage und jeden Business-Kontakt mit der ClickUp-Vorlage für Client-Meeting-Notizen

Benötigen Sie Notizen, die gleichzeitig als Leitfaden für das Meeting dienen? Die ClickUp-Vorlage für Client-Meeting-Notizen enthält Abschnitte für die Tagesordnung, wichtige Punkte, Aktionspunkte und Teilnehmer. Sie können den Link zum Meeting einfügen, ihn einfach freizugeben und die Teilnehmer in Echtzeit überprüfen oder Bearbeitungsvorschläge vorschlagen lassen.

Mit mehreren Unterseiten eignet sich die Vorlage auch hervorragend als zentraler Hub für laufende Client-Gespräche. Kurz gesagt: Diese Vorlage für formelle Meeting-Protokolle sorgt dafür, dass Ihre Notizen klar, fokussiert und umfassend sind.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden

Erstellen und delegieren Sie Aktionspunkte als detaillierte Aufgaben mit einem integrierten Aufgabenmanager

Brainstormen Sie gemeinsam mit Ihren Clients Projektideen und verfeinern Sie die Sprache Ihrer Meeting-Notizen sofort mit dem KI-gestützten ClickUp Brain

Formatieren und passen Sie Ihren gesamten Inhalt mit Markdown-Sprache-basierten Bannern, Schriftarten und Designs benutzerdefiniert an

🔑 Ideal für: Client-orientierte Teams, Berater und Projektleiter, die eine schnelle und einheitliche Dokumentation von Meetings benötigen.

💡 Profi-Tipp: Sie nehmen an einem virtuellen Meeting teil, ohne einen KI-Notiznehmer zu haben? Überlegen Sie es sich noch einmal. Warum wertvolle Zeit mit dem manuellen Erstellen von Meeting-Notizen verschwenden und dabei Schlüsselteile der Unterhaltung verpassen? Mit dem KI-Notizbuch von ClickUp bleiben Sie präsent und konzentrieren sich auf Ihren Client, während Ihr praktischer Assistent Notizen macht, Aktionspunkte zuweist, Gesprächspunkte zusammenfasst und vieles mehr.

2. ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen

Vorlage herunterladen Verwalten Sie tägliche Status-Updates und wöchentliche Projekt-Meetings mühelos mit den ClickUp-Vorlagen für Meeting-Notizen

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen ist eine beliebte Wahl, wenn Sie Ihre Meetings organisieren möchten. Sie erleichtert dies mit vorgefertigten Unterseiten für tägliche StandUp-Meetings und wöchentliche Synchronisierungen. Jede wöchentliche Besprechung hat eine Unterseite, damit sich Ihr Team auf bestimmte Ergebnisse konzentrieren kann, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren.

Mit der Vorlage können Sie außerdem jeder Meeting-Notiz einen Eigentümer zuweisen und Mitwirkende hinzufügen. So können Sie Projekt-Besprechungen ganz einfach an relevante Team-Mitglieder delegieren, die mit ihrem spezifischen Fachwissen die Führung übernehmen können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden

Machen Sie relevante Abteilungen effizient auf sich aufmerksam – mit dem integrierten 'erwähne'-Feature von ClickUp

Erhalten Sie mit automatisierten StandUps sofortige Einblicke in die Hindernisse, Risiken und Prioritäten Ihres Teams

Schaffen Sie mit integrierten Mindmaps, Diagrammen und Aufgabenlinks einen visuellen Kontext in jeder Notiz

🔑 Ideal für: Teamleiter, Projektmanager und Client-facing Professionals, die zentralisierte Notizen für jeden Client erstellen möchten.

🧠 Wissenswertes: Bevor „Meeting” einen Namen hatte, versammelten sich die alten Griechen bereits auf der Agora, um sich über königliche Neuigkeiten auszutauschen und zu chatten. Monday StandUps gibt es mindestens seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. Damals handelte es sich eher um eine ernsthafte Toga-Party.

3. ClickUp-Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen

Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen von ClickUp für eine einheitliche Ausrichtung Ihres Teams und eine hohe Produktivität der Meetings

Möchten Sie Ihr nächstes chaotisches Check-in-Meeting in einen schnellen, fokussierten Sprint verwandeln? Probieren Sie die Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen von ClickUp aus. Alle Meeting-Elemente haben eigene Überschriften und helfen dabei, zeitkritische Unterhaltungen zu steuern.

Sie können darauf als spezielle Ansicht zugreifen, in der laufende Notizen sofort in Aufgaben, Kanban-Karten oder Zeitleiste-Diagramme umgewandelt werden. Müssen Sie den Termin für das nächste Meeting festlegen? Auch dafür gibt es einen Space.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden

Legen Sie eine vordefinierte Reihenfolge für alle Diskussionen mit dem Abschnitt „Meeting-Struktur“ fest

Veröffentlichen Sie Projekt-Beschreibungen, arbeiten Sie mit Clients durch Echtzeit-Bearbeitung zusammen und setzen Sie Feedback sofort in Maßnahmen um – mit ClickUp Dokumenten

Halten Sie Perspektiven fest und legen Sie Aktionspunkte mit einer eingebetteten Tabelle fest, in der Abstimmungen und Aufgabe als Karte dargestellt werden

🔑 Ideal für: Client-Erfolgsmanager, Agentur-Teams oder CRM-Berater, die regelmäßig Status-Meetings für Entscheidungen, Feedback und Nachfassaktionen durchführen.

4. ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Free Vorlage herunterladen Erstellen Sie beeindruckende Protokolle mit Tagesordnungen, Aufzeichnungslinks und KI-gestützten Transkripten mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle ist ein weiteres vorgefertigtes Framework, mit dem Sie alle Ihre Client-Meeting-Notizen vereinheitlichen und optimieren können. Die Vorlage enthält eine Unterseite, die sich perfekt für ausführliche Projekt-Meetings eignet, die einen eigenen Space benötigen. Außerdem verfügt sie über eine Seite, die sich für schnelle Check-ins eignet, die eine konsistente, sichtbare Kontinuität erfordern.

Jede Anruf-Seite enthält die Tagesordnung, die Teilnehmer, Ressourcenlinks und Tabellen mit Aktionspunkten. Duplizieren Sie einfach die Unterseite vor Ihrem Meeting, und schon können Sie loslegen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden

Fügen Sie mit ClickUp Meetings Zoom-Links, reich formatierten Inhalt und Checklisten mit einem Klick hinzu

Springen Sie mit einer Emoji-reichen Dokumentgliederung im rechten Bereich sofort zu den Schlüsselmomenten

Greifen Sie über die nahtlose Hierarchie der Plattform auf alle Ihre Client-Meeting-Protokolle zu

🔑 Ideal für: Projektmanager, Teams mit Client-Kontakt und Berater, die sowohl langwierige Strategiebesprechungen in Form von Formularen als auch schnelle Teambesprechungen leiten.

📮 ClickUp Insight: Über 60 % der Zeit eines Teams wird für die Suche nach Kontext, Informationen und Aktionselementen aufgewendet. Übersetzung? Ein klares Meeting-Agenda hat das Potenzial, den Aufwand und die Maßnahmen aller Beteiligten in Ihrem Geschäft zu beschleunigen. Wenn ClickUp Brain und ClickUp AI Notetaker hier zum Einsatz kommen, erfolgt sogar die Erstellung einer Agenda automatisch, intelligent und zugeschnitten auf die Prioritäten Ihres Projekts. ClickUp Brain schlägt anhand vergangener Meetings, Prioritäten und Aufgaben die nächsten Schritte vor, während AI Notetaker Diskussionen erfasst, Maßnahmen zuweist und den Status in Echtzeit aktualisiert 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp AI Notetaker kann die Produktivität Ihrer Meetings um bis zu 30 % steigern.

5. ClickUp-Vorlage für Meetings

Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-Vorlage für Meetings können Sie alle Aktionspunkte vorantreiben und alle Erkenntnisse nach einem Client-Meeting visualisieren

Die ClickUp-Meeting-Vorlage ist die erste Wahl, wenn Sie Erkenntnisse sofort festhalten möchten. Sie ist als Ordner-Vorlage konzipiert und unterteilt 1:1-Gespräche, Teambesprechungen und wiederkehrende Anrufe übersichtlich, sodass Ihre Aufgaben-Listen und Notizen gut organisiert bleiben.

Die integrierte Kalender-Ansicht visualisiert Ihre Workload für den gesamten Monat. Die Vorlage hilft Ihnen auch dabei, zu verstehen, wann Sie zuhören und wann Sie handeln sollten, da die Status von „Nicht geplant“ zu „Maßnahmen nach dem Meeting“ in Flow wechseln.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden

Verleihen Sie Ihren Meetings einen professionellen Touch und verknüpfen Sie Client-Präsentationen mit deren Google Slides-Ansicht

Verknüpfen Sie Anrufe direkt mit den Aufgaben der Vorlage und erstellen Sie mit ClickUp AI Notetaker automatisch Transkripte, Zusammenfassungen und Aktionspunkte

Bleiben Sie ergebnisorientiert und nehmen Sie mit Kontext und Ziel an Meetings teil – mit einer Board-Ansicht, die Meetings nach Themen und Themenbereichen organisiert

Jede Meeting-Notiz wird Aufgaben zugewiesen, priorisiert und vorbereitet, noch bevor Sie auflegen

🔑 Ideal für: Konto-Manager und Team-Leader, die jede Woche mehrere Besprechungen durchführen und Automatisierungen benötigen, um Unterhaltungen, Entscheidungen und nächste Schritte zu verfolgen.

6. ClickUp-Vorlage für Meeting-Agenden

Free Vorlage herunterladen Schaffen Sie Kontext, geben Sie Diskussionspunkte frei und strukturieren Sie den Flow Ihres Client-Meetings im Voraus mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Agenden

Möchten Sie die Kunst der Einstellung des Kontextes vor Anrufen perfektionieren? Schauen Sie sich die ClickUp-Vorlage für Meeting-Agenden an. Die Lösung beginnt mit einer übersichtlichen Tabelle, in der Sie die Art des Meetings, den Speicherort, den Link zum Anruf und den Zeitplan eintragen können.

Die übersichtlichen Abschnitte organisieren die zu besprechenden Tagesordnungspunkte und die erwarteten Aktionspunkte. Die Vorlage ist geschlossen mit einer Nachbereitung des Meetings, wie z. B. den nächsten Besprechungsterminen und Aufzeichnungen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden

Konzentrieren Sie sich darauf, eine produktive Diskussion mit klaren Rollen für die Teilnehmer zu leiten, z. B. Moderator, Notiz und Teilnehmer

Vermeiden Sie langwierigen E-Mail-Verkehr dank anpassbarer, verschlüsselter öffentlicher und privater Freigeben-Links

Richten Sie mit ClickUp Abhängigkeiten eine automatische Abfolge ein, die festlegt, worauf jeder Aktionspunkt wartet, was darauf folgt und was ihn Blockiert

🔑 Ideal für: Organisatoren, Projektleiter und Veranstaltungsplaner im Vertrieb, die die Einstellung im Voraus festlegen und durch ihre Notizen konstruktive Erkenntnisse liefern möchten.

📖 Lesen Sie auch: Vorlagen für wirkungsvolle Verkaufs-Meeting-Agenden für den Erfolg Ihres Teams

7. ClickUp-Vorlage für Projekt-Start-Meeting

Free Vorlage herunterladen Bringen Sie Ihr Team und Ihre Stakeholder vom ersten Tag an mit der ClickUp-Vorlage für Projekt-Meeting auf einen Nenner

Sie haben einen großartigen Fahrplan, möchten aber die Kickoff-Diskussionen in den Vordergrund stellen? Die ClickUp-Vorlage für Projekt-Kickoff-Meetings wurde genau dafür entwickelt. Die Vorlage beseitigt das Chaos vor dem Start mit einer detaillierten 10-Schritt-Checkliste für das Kickoff, die alles von der Rolle bis zum Meilenstein abdeckt.

Die Vorlage verfügt außerdem über eine Live-Fortschritt-Leiste, die jedes Mal aktualisiert wird, wenn Sie etwas abhaken.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden

Verwandeln Sie Ihre fertiggestellten Checklisten für Kickoff-Gespräche in umfassende SOPs mit integrierten Anhang-Feld- und Schnell-Exportoptionen

Karte alle Änderungen, freigeben Kommentare und führen Sie eine Nachverfolgung der Version mit dem Aktivitätsbereich

Lösen Sie nächste Schritte als Auslöser aus, wie z. B. die Umstellung des Projekts auf GoLive oder die Zuweisung an das Konto, sobald die Kickoff-Aufgaben mit ClickUp Automatisierung erledigt sind

🔑 Ideal für: Software-, Vertriebs- und Produktions-Teams, die nach übersichtlicheren Kickoffs und klareren Einführungswegen suchen.

8. ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle (MOM)

Vorlage herunterladen Zeichnen Sie Projekt-Status, Eskalationsaktualisierungen und mit der ClickUp-Vorlage „Protokoll des Meetings“ (MOM) auf

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle (MoM) ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie Erkenntnisse freizugeben möchten, bevor die Direktnachrichten eintreffen. Sie leitet jedes Gespräch mit klaren Unteraufgaben, von der Anwesenheit bis zur Tagesordnung der nächsten Meeting.

Die Lösung bietet außerdem mehrere Feature – benutzerdefinierte Felder, um die Art des Meetings, die zuständige Abteilung, den Moderator und den Zeitnehmer zu protokollieren.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden

Verbessern Sie die Durchführung von Client-Gesprächen mit einer Checkliste für Feedback nach dem Meeting

Fügen Sie relevante, kontextbezogene Aktionspunkte zu den Meeting-Protokollen hinzu, mit KI-gestützten Vorschlägen für Unteraufgabe

Führen Sie Meetings effizienter durch und messen Sie mit dem Feature der Zeiterfassung, wie lange jede Maßnahme aus dem Client-Gespräch dauert

🔑 Ideal für: Teams, Berater und Client-Betreuer, die fokussierte Meetings durchführen, Aktions-Elemente erfassen und die Art und Weise verbessern möchten, wie Diskussionen geführt werden.

👀 Wussten Sie schon? Das Wort „Minuten” in MoM hat nichts mit Zeit zu tun. Es leitet sich tatsächlich vom lateinischen „minuta scriptura” ab, was „kleine Schrift” oder „kurze Notiz” bedeutet.

9. ClickUp-Vorlage für ein Meeting

Vorlage herunterladen Halten Sie Ihre Client-Unterhaltungen prägnant, strategisch und an einem Ort mit der ClickUp 1:1 Meeting-Vorlage

Steht das vierteljährliche Client-Meeting bevor? Mit der ClickUp-Vorlage für 1:1 Meetings werden Ihre 1: 1 Meetings weniger chaotisch und strategischer. Sie beginnt mit einem einfachen Emoji-Check-in in Form einer Ampel – denn die Frage „Wie geht es Ihnen?“ sollte schnell und aussagekräftig sein.

Anschließend werden in Text-Feldern die wichtigsten Prioritäten besprochen, Erfolge hervorgehoben und die nächsten Schritte in Form einer Karte geplant. Kurz gesagt: Diese Vorlage verbindet Client-Beziehung und klinische Beurteilung auf perfekte Weise.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden

Verlinken Sie zurück zu Ergebnissen, Eskalationen oder Schlüssel-Diskussionen mit eingebetteten Aufgabe-Referenzen

Führen Sie die Nachverfolgung jedes Einzelgesprächs, jede vierteljährliche Synchronisierung oder jede strategische Überprüfung durch, um eine strukturiertere Beziehung mit verschachtelten Seiten und umfangreichem Format zu erhalten

Sorgen Sie für mehr Klarheit, setzen Sie Signale und machen Sie selbst schwieriges Feedback leichter verarbeitbar – mit einem Klick auf visuelle Elemente, Reaktionen und Emojis

🔑 Ideal für: Kontobetreuer und Berater, die mit jedem Client ein professionelles, individuelles und produktives Einzelgespräch führen möchten.

10. ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Free Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Meetings für Konsistenz, Klarheit und Verantwortlichkeit bei jedem Client-Gespräch

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle wurde für Teams und Manager entwickelt, die konsistentere und qualitativ hochwertigere Client-Unterhaltungen führen möchten. Mit ihrer Kanban-Board-Ansicht visualisiert sie anstehende Meeting-Themen, und dank ihres Flashcard-Formats lassen sich Tagesordnungen ganz einfach spontan anpassen.

Die Lösung verfügt außerdem über einen Kalender und eine Zeitleiste als Feature, mit dem Teamleiter und Scrum Master die Workload und Kapazität über Anrufe hinweg planen können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden

Minimieren Sie die Einarbeitungszeit für neue Benutzer mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Vorlage-Seite

Protokollieren Sie Ergebnisse, Anwesenheiten und Folgemaßnahmen mit der strukturierten Meeting-Ansicht

Erstellen Sie Berichte, aktualisieren Sie Wissensdatenbanken und starten Sie nach dem Meeting Integrationen mit der KI-Agent-Feature

🔑 Ideal für: Teamleiter, Projektmanager und kundenorientierte Teams, die reibungslosere, intelligentere und automatisierte Meetings anstreben.

👀 Wussten Sie schon? Roberts Rules of Order entstanden vor über 140 Jahren, als ein Armeeingenieur ohne Vorwarnung in eine chaotische Kirchenversammlung geworfen wurde, und diese Praktiken sind bis heute der Goldstandard für organisierte Meetings!

11. ClickUp-Vorlage für Meeting-Checklisten

Kostenlose Vorlage herunterladen Bleiben Sie aufmerksam und verpassen Sie kein Detail, selbst bei hektischen Client-Gesprächen – mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Checklisten

Als Nächstes: Die Meeting-Checkliste von ClickUp ist ein All-in-One-Dokument für Teams, die mehrere Back-to-Back-Client-Meetings führen. Es enthält zahlreiche Checkpoints, mit denen Sie sich besser vorbereiten, Meetings straffer gestalten und nichts mehr verpassen können.

Von Terminbestätigungen bis hin zum Management-Plan – die Checkliste deckt alles ab. Betrachten Sie sie als das ultimative Ritual vor dem Anruf, das Client-Unterhaltungen lückenlos, ausgefeilt und beeindruckend macht. Es ist, als hätten Sie einen Meeting-Coach in Bereitschaft!

🌟 Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden

Legen Sie die Einstellung für Meetings fest und geben Sie diese mit einem integrierten Abschnitt „Grundregeln“ frei

Speichern Sie Ihr Meeting-Protokoll und verknüpfen Sie Erkenntnisse als Standard für alle zukünftigen Client-Meeting-Notizen mit dem integrierten Feature „Als Wiki markieren”

Teilen Sie Aufgaben vor, während und nach dem Meeting ganz einfach in ein Formular auf

🔑 Ideal für: Konto-Manager, Erfolgsteams und Serviceleiter, die sicherstellen möchten, dass jedes Client-Gespräch eine Schaltfläche, umsetzbar und gut dokumentiert ist.

🧠 Wissenswertes: Jeff Bezos ist der Meinung, dass eine Gruppe zu groß ist, wenn zwei Pizzen nicht ausreichen, um alle Mitglieder des Meetings zu versorgen. Die Zwei-Pizza-Regel hält die Teilnehmerzahl unter Kontrolle und stellt sicher, dass nur relevante Teammitglieder ihre Zeit investieren.

Verwandeln Sie Client-Gespräche mit ClickUp in Wachstumschancen

Client-Meetings sind ein wirkungsvolles Mittel, um Veränderungen voranzutreiben und Transparenz zu gewährleisten. Effektive Meeting-Protokolle und Notizen erleichtern es, die Ausrichtung eines Projekts zu verstehen und Bedürfnisse aufzudecken, die der Kunde nicht betont hat.

Wir haben anpassbare Vorlagen für fast jede Art von Meeting zusammengestellt. Wenn Sie etwas Besonderes benötigen, lassen sich die Optionen ganz einfach anpassen.

Denken Sie daran: Die perfekte Vorlage ist umfassend und bietet Features wie KI, Aufgabenverwaltung und Visualisierungen. ClickUp bietet all das und noch viel mehr.

Außerdem bietet es sofort einsatzbereite Vorlagen, integrierte Video-Call-tools, Live-Transkription und Analysen. Sind Sie bereit, Feature-Updates auf Basis verstreuter Post-its ein für alle Mal zu beenden?

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!