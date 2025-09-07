Free Budget-Vorlagen für Startups zum Planen, Nachverfolgen und Optimieren Ihrer Finanzen

Mehr als zwei Drittel aller Startups erzielen niemals eine positive Rendite für ihre Investoren. Und das liegt nicht unbedingt an einer mangelhaften Idee oder einem fehlerhaften Geschäftsmodell. Manchmal ist das Problem die Geldverwaltung.

Meistens fängt es klein an. Ein paar unerwartete Geschäftsausgaben. Eine Überziehung bei der Personalbeschaffung. Eine Marketingrechnung, die zu früh kommt. Bald schon sehen Sie zu, wie Ihr Kontostand schrumpft, ohne dass Sie etwas dagegen tun können.

Hier kommt eine solide Budget-Vorlage für Startups ins Spiel. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre Ausgaben, Einnahmen und den Bedarf für den weiteren Betrieb in Karte zu planen. Sie müssen diese Vorlage nicht von Grund auf neu erstellen und müssen auch keine Vermutungen anstellen.

In diesem Leitfaden finden Sie die besten kostenlosen, benutzerfreundlichen Budgetvorlagen für Startups, mit denen Sie Ausgaben zur Nachverfolgung, Wachstum planen und dem Chaos immer einen Schritt voraus sein können.

🧠 Wissenswertes: Das Wort „Budget” stammt vom lateinischen Wort „bulga” ab, was „kleiner Beutel” bedeutet. Daraus entstand im Altfranzösischen das Wort „bougette”, die Verkleinerungsform von „bouge”, was „Ledertasche” bedeutet.

Was sind Budget-Vorlagen für Startups?

Eine Vorlage für Start-ups ist ein Format, mit dem Sie Ihre Startkosten organisieren, Einnahmen prognostizieren und tatsächliche Ausgaben zur Nachverfolgung erfassen können. Sie enthält gängige Elemente wie Miete, Software, Gehälter und Marketing. Mit einer Vorlage für Start-ups können Sie ein Geschäftsbudget erstellen, das Ihre Prioritäten widerspiegelt.

Für Gründer in der frühen Phase ist dies eine praktische Möglichkeit, die Burn Rate zu schätzen, die Gemeinkosten zu überwachen und das langfristige Finanzziel im Blick zu behalten.

Viele Vorlagen unterstützen auch die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung und helfen dabei, Lücken zu erkennen, bevor sie zu Problemen werden.

Ganz gleich, ob Sie sich in der Vorbereitungsphase befinden oder schnell wachsen – ein Budget gibt Ihrem Start-up die Disziplin, sich fokussiert zu entwickeln. Und mit der richtigen Vorlage können Sie weniger Zeit mit der Erstellung von Tabellenkalkulationen verbringen und mehr Zeit in den Aufbau Ihres Geschäfts investieren.

Was macht eine gute Vorlage für das Startup-Budget aus?

Um das Beste aus Ihrer Budgetvorlage für Startups herauszuholen, sollten Sie darauf achten, dass die von Ihnen gewählte Vorlage die folgenden Funktionen enthält:

*kern-Elemente: Berücksichtigen Sie wichtige Kategorien wie Miete, Gehälter, Software, Vertrieb und Marketing, um alle typischen Start-up-Ausgaben abzudecken

aufschlüsselung der Startkosten*: Trennen Sie einmalige geschätzte Startkosten von wiederkehrenden wichtigen Ausgaben, um mehr Klarheit zu schaffen und eine langfristige Planung zu ermöglichen

umsatz-Projekte*: Schätzen Sie die erwarteten Einnahmen aus verschiedenen Quellen, um die Nachverfolgung des Wachstumspotenzials zu ermöglichen

Vergleich zwischen Ist- und Projekt-Zahlen : Zeigen Sie Daten nebeneinander an, um die finanzielle Genauigkeit zu bewerten und Pläne schnell anzupassen

abschnitt Gewinn- und Verlustrechnung*: Fassen Sie Einnahmen, Ausgaben und das Ergebnis zusammen, um die finanzielle Lage auf einen Blick zu erfassen

Cashflow-Tracker : Überwachen Sie, wann Geld ein- und ausgeht, um Engpässe zu vermeiden

*anpassungsoptionen: Bearbeiten Sie Kategorien und Felder, um Ihr individuelles Business-Modell und Ihre Prioritäten widerzuspiegeln

zusammenfassung*: Bieten Sie eine klare monatliche oder vierteljährliche Übersicht, damit Sie Trends erkennen und fundierte Entscheidungen treffen können

👀 Wussten Sie schon? Unterkapitalisierung ist einer der Hauptgründe für das Scheitern von Startups. Konzentrieren Sie sich bei der Erstellung eines Startup-Budgets also nicht nur auf die verkauften Einheiten, sondern betrachten Sie das Gesamtbild. Berücksichtigen Sie Kredite, Gemeinkosten und die langfristige Verteilung Ihrer Ressourcen. Der Zugang zu flexiblen Finanzmitteln und eine klare Ansicht Ihres Cashflow-Runways sind Schlüssel, um sich über Wasser zu halten und intelligent zu skalieren.

Startup-Budget-Vorlage

Die folgenden Vorlagen helfen Ihnen dabei, Kosten zu verfolgen, voraus zu planen und schlank zu bleiben. Verwenden Sie sie, um zu sehen, wohin Ihr Geld fließt und wie lange es reichen wird. Wählen Sie die Vorlage, die am besten zu Ihnen passt, und beginnen Sie mit der Budgetplanung!

1. ClickUp Einfache Budget-Vorlage

Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Einnahmen, Ausgaben und dem Netto-Cashflow mit der einfachen Budget-Vorlage von ClickUp

Wenn Sie bei Null anfangen, bietet Ihnen die einfache Budget-Vorlage von ClickUp eine übersichtliche Möglichkeit, Ihr Start-up-Budget zu erstellen, ohne die Dinge zu kompliziert zu machen. Sie gliedert Ihre Finanzen genau nach dem, was Sie brauchen: Einnahmen, Ausgaben und monatliche Summen.

Fügen Sie ClickUp-Benutzerdefinierte Felder für Details wie budgetierte Beträge, tatsächliche Ausgaben, Lieferanteninformationen und Zahlung hinzu, damit Sie immer genau wissen, wo Ihr Geld bleibt

verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:*

Erstellen Sie von Grund auf ein übersichtliches Budget mit fünf fokussierten benutzerdefinierten Ansichten: Budget Plan, Einnahmen, Ausgaben, Netto-Cashflow und Erste Schritte

Führen Sie die Bearbeitung von 16 Benutzerdefinierten Feldern für die Nachverfolgung von Einnahmen und Ausgaben in Ihrem gesamten Geschäft durch

Führen Sie eine Nachverfolgung des tatsächlichen Cashflows im Vergleich zum Projekt-Cashflow, um den monatlichen Verbrauch im Blick zu behalten

Organisieren und verfolgen Sie Aufgaben mit den benutzerdefinierten Status „Abgeschlossen“ und „Neuer Eintrag“

Aktualisieren Sie den Status, um Ihre Stakeholder auf dem Laufenden zu halten

🔑 Ideal für: Gründer, die eine einfache, editierbare Vorlage benötigen, um vom ersten Tag an die Kontrolle zu behalten.

📖 Lesen Sie auch: Tipps zur Optimierung Ihres Ausgabenmanagements und des Workflow Ihres Teams

2. ClickUp-Vorlage für das Marketingbudget

Free Vorlage herunterladen Planen, verfolgen und passen Sie Ihre Kampagnen mit der ClickUp-Marketingbudget-Vorlage an

Jede Marketingkampagne kostet etwas. Die ClickUp-Marketingbudget-Vorlage hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten, indem sie Ihr Budget nach Art, Ziel und Rendite aufschlüsselt. Mit dieser Vorlage können Sie sehen, was jede Kampagne leistet und wie sie abschneidet.

verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:*

Verfolgen Sie Ihre Ausgaben in fünf Ansichten: Zeitleiste, Kostenverfolgung, Ausgaben nach Kampagnentyp, Marketingziele und Erste Schritte

Kategorisieren Sie Einzelelemente nach Plattform, Kampagnentyp und Wirkung mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern

Aktualisieren Sie den Status Ihres Budgets – Erledigt, In Bearbeitung, Zurückgestellt, Nicht aktiv –, damit Ihr Team weiß, was gerade aktuell ist

Erkennen Sie, welche Kampagnen das Budget überschreiten oder unterschreiten, bevor das Ergebnis vorliegt

Richten Sie jeden Dollar an den ClickUp-Zielen aus, um Budgetabweichungen zu vermeiden

🔑 Ideal für: Startups, die schlanke Kampagnen über mehrere Kanäle hinweg durchführen und sich auf den ROI konzentrieren müssen.

💡Bonus: ClickUp for Finance Teams bietet eine optimierte Lösung für die Verwaltung und Prognose von Budgets. Sie können benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards erstellen, um eine high-level Ansicht darüber zu erhalten, wohin Ihr Geld fließt, Budgetzuweisungen zu verfolgen, tatsächliche Ausgaben zu überwachen und Gewinne an einem Ort und in Echtzeit anzuzeigen.

3. ClickUp-Projekt-Budget-Vorlage mit WBS

Free Vorlage herunterladen Teilen Sie Aufgaben auf, weisen Sie Kosten zu und bleiben Sie mit dem ClickUp-Projekt-Budget mit WBS-Vorlage im Rahmen Ihres Budgets

Ein Projekt ohne klare Struktur zu leiten, ist riskant – Kosten häufen sich, Zeitleiste verschiebt sich und niemand weiß, wo man steht. Die ClickUp-Projektbudgetvorlage mit WBS gibt Ihnen die Struktur, die Sie benötigen, um Budgets zu verwalten, ohne den Überblick über die Arbeit zu verlieren.

verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:*

Teilen Sie Ihre Projekt-Ziele mithilfe der Projektstrukturplanung (Work Breakdown Structure, WBS) in kleinere, nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben auf

Weisen Sie jeder Aufgabe feste oder variable Kosten, eine Zeitleiste und einen Eigentümer zu, damit nichts übersehen wird

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder für Projekt, Aufgabe und Budgetdetails, um den Überblick zu behalten

Richten Sie das Team mit Statusangaben wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“ aus

Brainstormen Sie gemeinsam mit den Stakeholdern Ideen und setzen Sie diese mithilfe von ClickUp Whiteboards in koordinierte Maßnahmen um

🔑 Ideal für: Gründer von Startups und Projektmanager, die Kosten kontrollieren und Termine einhalten möchten, ohne den Prozess zu komplizieren.

👀 Wussten Sie schon? Nur 29 % aller Projekte werden mit Erfolg abgeschlossen. Die meisten scheitern aufgrund von Scope Creep, mangelnder Abstimmung oder unklaren Zielen – Risiken, die ein junges Startup leicht destabilisieren können. Ein klar definierter Projektumfang behebt dieses Problem. Er legt Erwartungen fest, definiert, was dazugehört und was nicht, und sorgt dafür, dass sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentriert. So bringen Sie zu Ende, was Sie begonnen haben. Benötigen Sie Hilfe beim Erstellen einer Vorlage? Lesen Sie den vollständigen Leitfaden von ClickUp zur Definition und Verwaltung des Projektumfangs.

4. ClickUp-Vorlage für das Business-Budget

Vorlage herunterladen Schlüsseln Sie Kosten auf, führen Sie Nachverfolgung der Einnahmen und erkennen Sie Lücken mit der ClickUp-Vorlage für Geschäfts-Budgets

Die ClickUp-Vorlage für Geschäftsbudgets wurde für Gründer entwickelt, die einen klaren Überblick über Einnahmen, Ausgaben und Rückstände benötigen. Mit ihr können Sie die geplanten und tatsächlichen Ausgaben über Teams, Filialen oder Abteilungen hinweg der Nachverfolgung unterziehen.

verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:*

Legen Sie in ClickUp Dokument fest, wie viel Geld Sie für verschiedene Bereiche Ihres Business bereitstellen müssen

Verfolgen Sie Budgets nach Filiale, Abteilung oder Team mit voreingestellten Ansichten wie „Erste Schritte“, „Budget-Tracker“ und „Gesamtbudget“

Kategorisieren Sie Einträge mit Benutzerdefinierten Feldern für Ausgabenart, Produkttyp, Beschäftigungsart und Projekt-Status

Überwachen Sie die Leistung mit Status-Angaben wie „Offen“, „Zur Überprüfung“ und „Genehmigt“

Erkennen Sie finanzielle Lücken frühzeitig, indem Sie die Gesamtbeträge nach Team, Produkt und Kategorie in der Ansicht anzeigen

Verbessern Sie die Budget-Nachverfolgung mit Funktionen wie Kommentaren , automatischen Erinnerungen und der Nachverfolgung an mehreren Speicherorten

🔑 Ideal für: Eigentümer, die eine einfache Möglichkeit suchen, die Finanzen ihres Geschäfts zu verwalten, ohne sich durch Tabellenkalkulationen kämpfen zu müssen.

💡 Bonus: Wenn Sie die Arbeit Ihres Teams beschleunigen und vereinfachen möchten, indem Sie – Sofortige Suche nach Dateien in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und im Internet

Verwenden Sie „Talk to Text“, um Fragen zu stellen, zu diktieren und Ihre Arbeit per Sprachbefehl zu steuern – freihändig und überall

Ersetzen Sie isolierte KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Perplexity durch eine einzige, LLM-unabhängige, für Unternehmen geeignete Lösung Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Dies ist nicht nur ein weiteres KI-Tool, das Sie Ihrer Sammlung hinzufügen können. Es ist die erste kontextbezogene KI-App, die alle anderen ersetzt.

5. ClickUp-Vorlage für Ereignis-Budgets

Vorlage herunterladen Verfolgen Sie alle Kosten – vom Veranstaltungsort bis zum Anbieter – mit der ClickUp-Vorlage für Ereignis-Budgets

Ereignisse können viel Geld kosten, wenn Sie nicht aufpassen. Mit der ClickUp-Vorlage für Veranstaltungsbudgets behalten Sie den Überblick, indem Sie die Kosten Zeile für Zeile nachverfolgen. Sie wurde für Planer entwickelt, die sowohl das große Ganze als auch die Details im Blick behalten müssen – was ausgegeben wurde, was noch aussteht und was übrig bleibt.

verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:*

Erfassen Sie alle Ausgaben in einer übersichtlichen Listenansicht – Plan und tatsächlich

Tag-Elemente nach Art – Catering, Logistik, Veranstaltungsorte, Marketing

Markieren Sie Einträge mit benutzerdefinierten Feldern, um Ausgaben zu verwalten und das Budget zu visualisieren

Verfolgen Sie den Status mit eindeutigen Beschreibungen wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“, um den Fortschritt zu verfolgen

Behalten Sie anstehende Kosten im Blick, damit Sie nichts unvorbereitet trifft

🔑 Ideal für: Start-up-Teams oder Einzelplaner, die Ereignisse mit knappen Margen und ohne Spielraum für Überraschungen organisieren.

6. ClickUp-Vorlage für budgetiertes Projektmanagement

Vorlage herunterladen Strukturieren Sie Ihre Projektphasen, überwachen Sie die Kosten und behalten Sie die Kontrolle mit der ClickUp-Vorlage für budgetiertes Projektmanagement

Ein Projekt ohne strenge Budgetkontrolle durchführen? Riskant. Die ClickUp-Vorlage für budgetiertes Projektmanagement bietet Ihnen eine Struktur, mit der Sie Kosten, Zeitleisten und Aufgaben verwalten können, ohne die Nachverfolgung zu verlieren.

verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:*

Organisieren Sie Aufgaben als offen oder abgeschlossen, um die Nachverfolgung des Fortschritts zu ermöglichen

Führen Sie eine Nachverfolgung der verbleibenden Ausgaben mithilfe von Feldern wie „Verbleibendes Budget“, „Projektbudget“ und „Im Rahmen des Budgets“

Markieren Sie wichtige Schlüssel mit benutzerdefinierten Feldern für Notizen, Teammitglieder und Projektphasen

Visualisieren Sie die Projekt-Zeitleiste mit einem Gantt-Diagramm und identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial

Wechseln Sie zwischen fünf übersichtlichen Ansichten: Einsteigerhandbuch, Budget, Projektzeitplan, Projektphasen und Status der Aktivitäten

🔑 Ideal für: Projektmanager, die die finanzielle Übersicht behalten und gleichzeitig die Nachverfolgung der Projekte sicherstellen müssen.

7. ClickUp-Vorlage für das Projektkostenmanagement

Vorlage herunterladen Schätzen, genehmigen und führen Sie die Nachverfolgung aller Projektkosten von Anfang bis Ende mit der ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement durch

Jedes Projekt hat bewegliche Teile, und jede davon kostet Geld. Die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, indem Sie die Nachverfolgung aller Ausgaben, ihres Genehmigungsstatus und ihres Standes im Prozess vornehmen können. Sie wurde für Teams entwickelt, die mehrere Budgets und Genehmigungen jonglieren müssen, um Verzögerungen zu vermeiden und die Ausgaben im Griff zu behalten.

verwenden Sie diese Budget-Vorlage für Start-ups, um:*

Erfassen Sie alle Kosten in der Projekt-Kosten-Tabelle mit Feldern für geschätzte Kosten, tatsächliche Kosten und Abweichungen

Führen Sie die Nachverfolgung des Genehmigungs-Status auf einem speziellen Board – „Warten“, „Genehmigt“ oder „Änderungen erforderlich“

Planen Sie den Beginn und das Ende Ihrer Aufgaben mit der Kalender-Ansicht

Erstellen Sie benutzerdefinierte wiederholende Aufgaben in ClickUp , damit Sie den Überblick über Zahlungsfristen behalten (sobald Sie eine Rechnung als bezahlt markieren, erstellt ClickUp automatisch die Aufgabe für den nächsten Monat für Sie)

Verfolgen Sie Kosten-Elemente von der Übermittlung bis zur Freigabe, damit nichts den Fortschritt behindert

🔑 Ideal für: Projektmanager, die eine strengere Kontrolle über die Ausgaben benötigen, insbesondere wenn mehrere Stakeholder jedes Element überprüfen müssen.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre Projekte im Rahmen des Budgets halten und finanzielle Überraschungen vermeiden? Mit einer Projekt-Budget-Software können Sie die Nachverfolgung von Ausgaben, die Prognose von Kosten und Ihre finanzielle Organisation von Anfang bis Ende sicherstellen.

8. ClickUp-Vorlage für Budgetvorschläge

Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Budgetvorschläge klare, prägnante Budgetvorschläge für Ihr Team und Ihre Stakeholder

Die ClickUp-Vorlage für Budgetvorschläge eignet sich für Teams, die Projektkosten strukturiert und schnell präsentieren müssen. Sie listet alle Elemente auf – von einmaligen Gebühren bis hin zu Gemeinkosten – und vereinfacht den Genehmigungsprozess.

verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:*

Erstellen Sie mithilfe der Listenansicht einen detaillierten Überblick über die Ausgaben Ihres Start-up-Budgets, um mehr Klarheit zu schaffen

Visualisieren Sie Zeitleisten und Abhängigkeiten mit der Gantt-Ansicht

Überwachen Sie den Fortschritt von Angeboten mithilfe benutzerdefinierter Status wie „Entwurf“, „In Prüfung“ und „Genehmigt“

Passen Sie die Felder an, um geschätzte Kosten, tatsächliche Ausgaben und Abweichungen für eine genaue Nachverfolgung einzubeziehen

Arbeiten Sie mit Stakeholdern zusammen, indem Sie Aufgaben zuweisen und Fristen zur Einstellung festlegen, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben

🔑 Ideal für: Projektleiter und Start-up-Teams, die Budgetanträge erstellen müssen, die präzise, schnell und zur Unterzeichnung bereit sein müssen.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für Budgetvorschläge in Excel und ClickUp

9. ClickUp-Vorlage für monatliche Spesenabrechnungen

Free Vorlage herunterladen Erfassen, kategorisieren und überprüfen Sie Ihre Business-Ausgaben mit der ClickUp-Vorlage für monatliche Ausgabenberichte

In einem Startup summieren sich kleine Kosten schnell. Kaffeekosten, Software-Abonnements, Reisebelege – wenn Sie diese nicht durch Nachverfolgung protokollieren, gehen sie irgendwann verloren. Mit der Vorlage für den monatlichen Ausgabenbericht von ClickUp können Sie alles an einem Ort protokollieren.

verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:*

Erfassen Sie alle Kosten mit Feldern für Datum, Betrag, Mitarbeiter, Kategorie und Notiz

Kategorisieren Sie Ausgaben sofort mithilfe vorgefertigter Aufgabe-Tags wie „Transport“, „Verpflegung“ und „Software“

Führen Sie die Nachverfolgung durch, wer was ausgibt und warum, mit einer detaillierten Aufschlüsselung nach Mitarbeitern

Markieren Sie doppelte oder wiederkehrende Kosten, damit Sie Verschwendung reduzieren können, bevor sie sich ausweitet

Überprüfen Sie am Ende jedes Monats die Gesamtausgaben nach Kategorie oder Person, um bessere Entscheidungen treffen zu können

🔑 Ideal für: Gründer und Finanzleiter, die eine übersichtliche, wiederholbare Methode zur Berichterstellung der Teamausgaben benötigen.

👀 Wussten Sie schon? Der erste Gebrauch des Begriffs „Budget” im Zusammenhang mit Finanzplanung stammt aus einer Broschüre aus dem Jahr 1733 mit dem Titel „The Budget Opened” von William Pulteney, dem 1. Earl of Bath. Pulteney verwendete den Begriff „Budget”, um unter anderem die Finanzpolitik der Regierung in Bezug auf Wein zu kritisieren.

10. ClickUp-Vorlage für Budget-Berichterstellung

Free Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Einnahmen, Ausgaben und Budgetlücken mit der ClickUp-Budget-Berichterstellung-Vorlage durch

Nummern lügen nicht – aber sie können verbergen. Die ClickUp-Budget-Vorlage macht sie transparent. Sie wurde entwickelt, um zu überprüfen, wie Ihr Start-up-Budget im Vergleich zur tatsächlichen Leistung abschneidet.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Erfassen Sie Einnahmen und tatsächliche Ausgaben in allen Schlüssel-Kategorien an einem Ort

Vergleichen Sie Plan-mit-Tatsächlichen-Ausgaben, um Lücken aufzudecken, bevor sie größer werden

Markieren Sie Überschreitungen, verfehlte Einzelziele oder unerwartete Einsparungen mit Benutzerdefinierten Feldern

Tag jeden Element nach Abteilung, Grund für Abweichungen oder Projekt, um Ausgaben mit Ergebnissen in Verbindung zu bringen

Sehen Sie sich die Ansicht der Summen oben und die Details der einzelnen Elemente unten an – damit nichts übersehen wird

🔑 Ideal für: Gründer von Startups und Finanzverantwortliche, die eine unkomplizierte Möglichkeit suchen, Ausgaben zu überprüfen und Ziele im Blick zu behalten.

📖 Lesen Sie auch: Free-Vorlagen für Rechnungsordner, um Ihre Ausgaben besser nachzuvollziehen

11. ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement

Free Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Genehmigungen, Zahlungen und finanziellen Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement durch

Bei der Finanzverwaltung kommt es auf das richtige Timing an. Eine Verzögerung bei einer Aufgabe kann ein Dutzend weitere Aufgaben aufhalten. Diese ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement hilft Ihnen dabei, jeden Schritt voranzutreiben – von der ersten Anfrage bis zur endgültigen Freigabe.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Führen Sie die Nachverfolgung finanzieller Workflows mit 28 benutzerdefinierten Status wie „Unterzeichnet“, „In Prüfung“ und „Zur Genehmigung ausstehend“ durch

Zeigen Sie Aufgaben in einem Format an, das zu Ihnen passt – Liste, Kalender oder ein Schritt-für-Schritt-Start-Here-Board

Organisieren Sie Zahlungen, Budgets und Lieferanten-Follow-ups mit Tags, Fälligkeitsdatum und Kategorien

Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und richten Sie Erinnerungen ein, damit nichts unter den Tisch fällt

Verwalten Sie den täglichen Betrieb übersichtlich mit ClickUp Project Zeiterfassung , Abhängigkeiten und automatisierten Benachrichtigungen

🔑 Ideal für: Finanz-Teams, die mehrere Genehmigungen, Zahlung-Zyklen und Aufgabe-Fristen verwalten müssen – ohne Unordnung

📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter hat Schwierigkeiten, die Informationen zu finden, die sie für ihre Arbeit benötigen. Während nur 27 % sagen, dass dies einfach ist, haben die übrigen mehr oder weniger große Schwierigkeiten damit – 23 % finden es sogar sehr schwierig. Wenn Wissen über E-Mails, Chats und tools verstreut ist, summiert sich die verschwendete Zeit schnell. Mit ClickUp können Sie E-Mails in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln, Chatten mit Aufgaben verknüpfen, Antworten von KI erhalten und vieles mehr – alles in einem einzigen Arbeitsbereich. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

12. ClickUp-Vorlage für Finanzanalyseberichte

Vorlage herunterladen Analysieren Sie Trends, vergleichen Sie Metriken und erstellen Sie Berichte, die Entscheidungen vorantreiben – mit der ClickUp-Vorlage für Finanzanalyseberichte

Die ClickUp-Vorlage für Finanzanalyseberichte hilft Ihnen, Klarheit in das finanzielle Chaos zu bringen. Sie wurde für Teams entwickelt, die Nummern auswerten, Muster erkennen und deren Bedeutung erklären müssen, ohne einen Bericht von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Verfolgen Sie Einnahmen, Ausgaben, Margen und Cashflow in einer übersichtlichen, editierbaren Listenansicht

Heben Sie Leistungsänderungen mithilfe von benutzerdefinierten Feldern wie „Berichtsabschnitt“, „Trendtyp“ und „Schlüssel Indikatoren“ hervor

Dokumentieren Sie Erkenntnisse, Schlussfolgerungen und Maßnahmen an einem Ort – keine verstreuten Notizen mehr

Verwalten Sie Berichterstellung-Zyklen mit Kalender- und Gantt-Ansichten, damit keine Fristen unbemerkt verstreichen

Organisieren Sie detaillierte Analysen, indem Sie Ergebnisse über Zeiträume, Teams oder Finanzziele hinweg mit Tags versehen

🔑 Ideal für: Finanzanalysten und Start-up-Teams, die Führungskräften oder Investoren klare, umsetzbare Erkenntnisse präsentieren müssen.

13. ClickUp-Vorlage für die Kontoverwaltung

Free Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Client-Beziehungen, kennzeichnen Sie Risiken und halten Sie Ihre Konten mit der ClickUp-Vorlage für die Kontenverwaltung in Bewegung

Mit der ClickUp-Vorlage für das Konto-Management behalten Sie den Überblick über Ihre zufriedenen Kunden und diejenigen, die abwandern. Verfolgen Sie Onboarding, Verlängerungen und Abwanderungssignale in einer Ansicht. Priorisieren Sie die wichtigsten Konten und stellen Sie sicher, dass keine Beziehung unter den Tisch fällt. Das ist proaktives Client-Management – integriert in Ihren täglichen Workflow.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Führen Sie die Nachverfolgung des Status jedes Kontos mit benutzerdefinierten Status wie „Onboarding“, „Pflege“, „Verlängerung“ und „Abwanderung“ durch

Erfassen Sie wichtige Details mithilfe von 10 Benutzerdefinierten Feldern – Kontakt Info, Abschlussdatum, Demo-Notizen, E-Mail-Aktivitäten und mehr

Erkennen Sie risikobehaftete Clients frühzeitig mit speziellen Ansichten wie „Priorität-Konten” und „Risikobehaftet”

Standardisieren Sie Ihre Prozesse mit dem integrierten Client Erfolg Playbook, damit alle Mitglieder des Teams die gleichen Schritte befolgen

Finden und fassen Sie Schlüssel-Client-Informationen zusammen – wie Client-Status, aktuelle Kommunikation oder anstehende Verlängerungen –, indem Sie ClickUp Brain einfach in einfacher Sprache fragen

🔑 Ideal für: Kundenerfolgsteams und Kontobetreuer, die eine klare, wiederholbare Methode zur Verwaltung von Client-Beziehungen benötigen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Softwareprogramme und -tools für das Konto

14. ClickUp-Vorlage für das Hauptbuch

Free Vorlage herunterladen Erfassen Sie Transaktionen, sortieren Sie Einträge und halten Sie Ihre Konten mit der ClickUp-Hauptbuch-Vorlage im Gleichgewicht

Die ClickUp-Hauptbuch-Vorlage ist Ihr digitales Hauptbuch – übersichtlicher als eine Tabellenkalkulation und speziell für Teams entwickelt, denen Genauigkeit wichtig ist. Erfassen Sie alle Debit-, Guthaben- und Referenzbuchungen an einem Ort. Ganz gleich, ob Sie Kontoauszüge abgleichen oder sich auf die Steuersaison vorbereiten – so bleiben Ihre Unterlagen übersichtlich, durchsuchbar und revisionssicher.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Protokollieren Sie jede Transaktion mit Feldern für Konto-Titel, Soll, Guthaben, Referenz und Beleg

Verfolgen Sie Kontoaktivitäten in Echtzeit mithilfe von Status wie „Offen” und „Abgeschlossen”

Zeigen Sie Schlüssel-Finanzübersichten in den Ansichten „Transaktion“, „Gewinn und Verlust“, „Bilanz“ und „Hauptbuch“ an

Markieren Sie schnell nicht übereinstimmende Einträge, doppelte Belastungen oder Lücken in Ihren Aufzeichnungen

Weisen Sie Einträge zur Überprüfung oder Nachverfolgung zu, damit Ihr Team auf dem gleichen Stand bleibt

🔑 Ideal für: Finanzleiter und Buchhalter, die eine zuverlässige Möglichkeit benötigen, die Nachverfolgung des Cash Flow zu realisieren, ohne ein System von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

15. ClickUp-Vorlage für das Konto-Journal

Free Vorlage herunterladen Erfassen Sie Einträge, führen Sie Bücher und führen Sie eine Nachverfolgung jeder finanziellen Bewegung mit der ClickUp-Vorlage für Buchhaltungsjournale

Wenn Ihre Bücher nicht stimmen, sollten Sie hier zuerst nachsehen. Die Vorlage für das Buchhaltungsjournal von ClickUp bietet Ihnen einen strukturierten Ort, an dem Sie Transaktionen – Datum, Konto, Betrag und Notizen – in einer Ansicht erfassen können.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Erfassen Sie jeden Eintrag mit Feldern für Datum, Journalart, Beleg, Eintragsnummer und Soll

Erfassen Sie Einzelelemente mit übersichtlichen, prüfungsfähigen Details – Soll, Guthaben, Beschreibungen und Referenzen

Arbeit in der Tabelle Ansicht für einen schnellen, Tabellenkalkulations-Stil-Eintrag

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Status wie „Offen” und „Abgeschlossen”

Wechseln Sie zur Journalansicht, um sich einen Überblick zu verschaffen und Fehler schnell zu erkennen

Bitten Sie ClickUp Brain um eine Übersicht über Ihre letzten Journal-Einträge, erkennen Sie Trends bei Ihren Soll- und Guthaben-Einträgen oder erstellen Sie schnelle Zusammenfassungen Ihrer finanziellen Leistung

🔑 Ideal für: Buchhalter und Finanzteams, die eine Möglichkeit mit Abhängigkeit suchen, tägliche Transaktionen nachzuvollziehen und die Projekt-Konto-Konten übersichtlich zu halten.

Wenn Sie mit Excel vertraut sind, können Sie auch ClickUp Formula Fields verwenden, das Excel ähnelt, Ihnen aber ermöglicht, Nummern direkt in Ihren Aufgaben zu berechnen! Sehen Sie sich das Video unten an! 👇🏼

16. ClickUp-Bilanz-Vorlage

Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Eigenkapital mit der ClickUp-Bilanz-Beispiel-Vorlage durch

Sie brauchen keinen CFO, um Ihre finanzielle Position zu verstehen. Mit der ClickUp-Bilanz-Vorlage können Sie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital in einer strukturierten Ansicht in einer Liste auflisten – so können Sie fundierte Entscheidungen treffen, ohne sich durch Unwichtiges ablenken zu lassen. Die Vorlage ist schnell zu verwenden, einfach zu aktualisieren und für Teams gedacht, die einen klaren Überblick benötigen.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Liste Umlaufvermögens und Anlagevermögens sowie kurz- und langfristige Verbindlichkeiten in einer einzigen strukturierten Ansicht auf

Schlüsseln Sie Finanzdaten nach Abteilung, Speicherort oder Zeitraum auf, um Trends zu erkennen und Entscheidungen zu treffen

Sorgen Sie für saubere Daten mit Status wie „Entwurf“, „In Bearbeitung“ und „Genehmigt“, um In-Bearbeitung-Arbeit von abgeschlossenen Berichten zu unterscheiden

Richten Sie mit ClickUp Automatisierung wiederkehrende Erinnerungen ein, um Ihre Bilanz in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und zu aktualisieren

🔑 Ideal für: Klein-Business-Eigentümer und Finanz-Teams, die nach einer unkomplizierten Möglichkeit suchen, ihre finanziellen Positionen zu verwalten und zu überprüfen.

💡 Profi-Tipp: Unternehmer sollten ihre Bilanzen regelmäßig auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen und verifizieren, nicht nur zum Jahresende, sondern während des gesamten Jahres. Das bedeutet, dass Sie auf Rechenfehler prüfen, sicherstellen, dass alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten korrekt klassifiziert sind, und zur Gewährleistung der Konsistenz Querverweise zu anderen Finanzberichten herstellen. Auf diese Weise erkennen Sie Unstimmigkeiten frühzeitig und behalten einen klaren Überblick über die finanzielle Gesundheit Ihres Geschäfts.

17. Tabellenkalkulations-Vorlage für Start-up-Budgets von Coefficient

via Coefficient

Diese Tabellenkalkulationsvorlage für Start-up-Budgets von Coefficient hilft Ihnen dabei, alles zu planen – Startkosten, projektierte Einnahmen, Finanzierungsquellen und tatsächliche Ausgaben –, damit Sie sehen können, wohin Ihr Geld fließt und wie lange es reichen wird.

verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:*

Automatisieren Sie die Budgetverteilung, Finanzprognosen und Berechnungen

Führen Sie die Nachverfolgung von Finanzierungsquellen, Ausgaben und Einnahmen durch

Passen Sie Kategorien und Felder an die spezifischen finanziellen Anforderungen Ihres Startups an

🔑 Ideal für: Gründer, die ihr erstes Business-Budget erstellen und ein übersichtliches, editierbares Modell benötigen, um den Cashflow zu prognostizieren und die Nachverfolgung zu gewährleisten.

18. Excel-Vorlage für Business-Startup-Kosten von Vertex42

via Vertex42

Unerwartete Kosten können einen Start ruinieren. Diese Excel-Vorlage für Geschäft-Start-up-Kosten hilft Ihnen, alles frühzeitig in Karte zu planen – Ausrüstung, Lizenzen, Marketing, Lagerbestand und mehr –, damit Sie nicht überrascht werden, wenn die Rechnungen kommen.

Die Vorlagen sind auf Flexibilität und Übersichtlichkeit ausgelegt, egal ob Sie in Ihrer Küche starten oder ein Ladengeschäft eröffnen.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Verwalten Sie einmalige und wiederkehrende Ausgaben mit vorgefertigten Kategorien, die Sie in Bearbeitung an Ihren Plan anpassen können

Führen Sie eine Nachverfolgung Ihrer Finanzierungsquellen durch, um zu sehen, wie Ihr Kapital im Vergleich zum tatsächlichen Bedarf abschneidet

Erstellen Sie benutzerdefinierte Elemente für bestimmte Branchen, einschließlich eines maßgeschneiderten Arbeitsblatts für Restaurants

Verzichten Sie auf irrelevante Ausgaben – wie Büromiete –, wenn Sie Ihr Unternehmen von der Startseite aus starten

Erstellen Sie einen klaren Überblick über die finanzielle Grundlage Ihres Startups, um frühzeitige Entscheidungen zu treffen

🔑 Ideal für: Unternehmer, die eine einfache Möglichkeit suchen, ihre Ausgaben für die Geschäftsauflage zu Planen und zu verwalten.

19. Startup-Budgetplan-Plan-Vorlage von Template. Net

Jedes Start-up benötigt ein grundlegendes Budget, bevor es große Schritte unternimmt. Diese Start-up-Budget-Vorlage bietet Ihnen genau die richtige Struktur, um frühe Ausgaben zu planen, ohne die Dinge zu komplizieren. Diese Vorlage ist in mehreren Formaten verfügbar, darunter Word, Excel, Google Docs und Google Tabellen.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Liste der wesentlichen Startkosten – Ausrüstung, Miete, Genehmigungen, Rechtskosten und anfängliche Gehälter

Erstellen Sie jedes Element benutzerdefiniert für Ihre Branche, Ihr Produkt oder Ihren Speicherort

Führen Sie Nachverfolgung von projektierten Ausgaben und monatlichen Schätzungen auf einer Seite

Erkennen Sie Finanzierungslücken oder überhöhte Ausgaben, bevor sie zu einem Problem werden

Verwenden Sie die Vorlage in Excel, Word, Google Docs oder Google Tabellen – je nachdem, was zu Ihrem Workflow passt

🔑 Ideal für: Erstgründer, die ihr Business-Budget von Grund auf neu aufbauen und nach einer druckbaren, bearbeitbaren Vorlage für den Einstieg suchen.

20. Finanzbudget-Vorlage für Startups von Template. Net

Die Gründung eines Startups erfordert einen klaren Finanzplan. Die Startup-Finanzbudget-Vorlage bietet Ihnen eine leere Vorlage, in der Sie Ihre Anfangsausgaben, Betriebskosten und projektierten Einnahmen eintragen können. Sie ist auf Einfachheit ausgelegt und ermöglicht es Ihnen, die Einträge an Ihr spezifisches Business-Modell zu definieren.

Diese Vorlage ist in den Formaten Word, Excel, Google Docs und Google Tabellen verfügbar und lässt sich leicht bearbeiten und an die Plattform Ihrer Wahl anpassen.

verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:*

Führen Sie einmalige Ausgaben wie Setup-Kosten und Rechtskosten der Nachverfolgung zu

Projektieren Sie die monatlichen Betriebskosten, einschließlich Miete, Nebenkosten und Gehälter

Schätzen Sie potenzielle Einnahmequellen und berechnen Sie die erwarteten Gewinne

Identifizieren Sie Finanzierungsquellen, um Ihre anfänglichen und laufenden Ausgaben zu decken

🔑 Ideal für: Unternehmer, die ein einfaches tool benötigen, um ihr Budget zu organisieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Erstellen Sie vom ersten Tag an intelligentere Budgets – mit ClickUp

Ein solides Budget ist nicht nur eine nette Sache – es ist eine Frage des Überlebens, insbesondere wenn Sie ein Start-up sind. Mit ClickUp müssen Sie kein Budget von Grund auf neu erstellen. Sie erhalten vorgefertigte Budgetvorlagen für Start-ups, mit denen Sie Ausgaben nachverfolgen, die Laufzeit schätzen und den Cash Flow überwachen können – ohne mit Tabellenkalkulationen jonglieren zu müssen.

ClickUp vereint Ihren Plan, Nachverfolgung und Berichterstellung an einem Ort. Sie können Ausgaben Tag, Überschreitungen markieren und Prognosen schnell mit der Realität vergleichen. Ganz gleich, ob Sie ein Budget für ein Projekt, ein Team oder das gesamte Unternehmen erstellen – ClickUp hilft Ihnen dabei, schlank zu bleiben und sichere Entscheidungen zu treffen.

Und mit über 1.000 kostenlosen Vorlagen finden Sie bestimmt eine, die zu Ihrem Stil, Ihrem Team und Ihrem Wachstum passt.

Sind Sie bereit, Ihre Finanzen in den Griff zu bekommen? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an.