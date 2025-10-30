Die 11 besten Trainual-Alternativen für Team-Schulungen und Prozessdokumentation im Jahr 2025

Die Skalierung eines Geschäfts bedeutet auch eine Skalierung der Mitarbeiterschulungen. Hier kommt Trainual ins Spiel – ein Schulungsmanagementsystem, das für Dokumentation, Onboarding und Prozesskonsistenz entwickelt wurde. Es ist einfach und strukturiert, aber wenn Teams wachsen, zeigt die Flexibilität der Plattform ihre Grenzen.

Bei der Suche nach Alternativen zu Trainual sollten Sie nach Plattformen Ausschau halten, die einfache Dokumentation mit Automatisierung, Analysen und nahtloser Bereitstellung von Inhalten kombinieren. Ein Pluspunkt ist es, wenn sie gleichzeitig als Aufgabe- oder HRIS-System dienen.

Wir haben die Recherche für Sie erledigt und die besten Trainual-Alternativen für Teamschulungen und Prozessdokumentation zusammengestellt.

Warum Sie sich für Trainual-Alternativen entscheiden sollten

Hier sind einige Gründe, warum Sie eine Trainual-Alternative für Mitarbeiterschulungen und Onboarding in Betracht ziehen sollten:

Die Suchfunktion kann schwierig sein: Die Suchfunktion ist theoretisch praktisch, funktioniert aber nicht immer so reibungslos, wie man es sich wünschen würde. Wenn Ihre Inhalte nicht richtig organisiert oder eindeutig gekennzeichnet sind, können die Ergebnisse sehr uneinheitlich sein.

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungs- und Gestaltungsflexibilität: Benutzer berichten von Einschränkungen bei den Optionen für das Layout von Inhalten – zum Beispiel ist die Format oft sehr einfach und es fehlen mehrstufige Aufzählungszeichen oder erweiterte Branding-Funktionen.

Grundlegende Berichterstellung und Analysen: Die Berichterstellung ist zwar funktional, es fehlen jedoch detaillierte Analysen. Sie erhalten keine tieferen Einblicke in die Quiz-Leistung, die pro Thema aufgewendete Zeit oder Echtzeit-Aktivitätsprotokolle, wie sie in tools wie Google Docs zu finden sind.

Keine Dokumentimportfunktion: Der Import großer oder komplexer Dokumente erfordert unter Umständen eine Neuformatierung, und es gibt keine native Google Docs-Synchronisierung – Kopieren und Einfügen ist weiterhin erforderlich.

Keine Ausführung von Aufgaben in Echtzeit: Trainual konzentriert sich auf Schulungsmodule und SOPs, enthält jedoch keine Live-Aufgabe-Checkliste oder eine Nachverfolgung der Ausführung vor Ort. Für die Einhaltung betrieblicher Vorschriften und Schulungsanforderungen benötigen Sie Aufgabenmanagement- oder HRIS-Systeme.

Preisliche Einschränkungen: Die Preise richten sich nach der Anzahl der Benutzer und erfordern Add-Ons wie Trainual+ für Mehrsprachenunterstützung, benutzerdefinierte Domains und elektronische Signaturen, was für kleine Teams kostspielig ist.

Überladene Inhaltsseite: Mit dem Wachstum Ihrer Schulungsbibliothek wirkt die Inhaltsseite zunehmend unübersichtlich. Alle Inhalte werden in einer langen Ansicht aufgelistet, was schnell überwältigend wirken kann.

Lassen Sie uns Trainual-Alternativen erkunden, die diese Einschränkungen überwinden und mehr Flexibilität sowie eine intuitive Benutzeroberfläche bieten.

Trainual-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten Plattformen für Schulungen, Onboarding und Prozessdokumentation.

tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp KI-gestützte Schulungen, Dokumentation und Betriebsabläufe auf einer Plattform Teamgröße: Ideal für Start-ups, KMUs und wachsende Unternehmen ClickUp Dokumente, Wissensdatenbank, KI-Assistent (ClickUp Brain), Automatisierungen, Vorlagen, Berechtigungen Für immer kostenlos; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Document360 Strukturierte interne und externe Wissensdatenbanken Teamgröße: Ideal für Kundensupport- und Produktschulungsteams KI-Chatbot (Ask Eddy), Artikel-Version, benutzerdefinierte Domains, detaillierte Analysen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Absorb LMS Lernmanagement auf Unternehmen-Niveau mit KI-Tools Teamgröße: Ideal für große Unternehmen mit Compliance-Anforderungen Absorb Create KI, Intelligent Assist, SCORM/xAPI unterstützen, mehrsprachige Portale Benutzerdefinierte Preisgestaltung Scribe Schritt-für-Schritt-Prozessdokumentation mit visuellen Erfassungen Teamgröße: Ideal für Betriebs-, IT- und Support-Teams Automatisch generierte SOPs, Scribe Seiten, Manual Builder, Freigeben mit einem Klick Free Forever; kostenpflichtige Tarife ab 15 $/Benutzer/Monat TalentLMS Gamifizierte, leicht zugängliche Unternehmensschulungen Teamgröße: Ideal für HR- und Lern- und Entwicklungsteams Drag-and-Drop-Builder, TalentCraft KI, Gamification, Zertifizierungen Ab 149 $/Monat Lessonly von Seismic Interaktives Training für Vertriebs- und Erfolgsteams Teamgröße: Ideal für Revenue Enablement- und Coaching-Programme Video-KI-Bewertung, Integration von Seismic-Inhalten, interaktive Lektionen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Process Street Prozessautomatisierung ohne Programmieraufwand und Compliance-Nachverfolgung Teamgröße: Ideal für HR-, Betriebs- und Compliance-Teams Checkliste-Generator, KI-Agent (Cora), Genehmigungen, Workflow-Analysen Benutzerdefinierte Preisgestaltung 360Learning Kollaborative, kollegiale Unternehmensschulungen Teamgröße: Ideal für Lern- und Entwicklungsprogramme in Unternehmen Soziales Lernen, KI-Empfehlungen, Kohortenanalyse, anpassbare Akademien Ab 8 $ pro Benutzer und Monat Guru KI-gestützte interne Wissens-Hubs mit kontextbezogenen Antworten Teamgröße: Ideal für verteilte Teams und hybride Arbeitsplätze Wissenskarten, Guru GPT, Browser-/Slack-Integrationen, Analysen kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Benutzer/Monat Coassemble Schnelles, visuelles Microlearning und interaktive Kurse Teamgröße: Ideal für kleine Teams und kreative Schulungsprogramme Über 40 Vorlagen, Headless-Modus, interaktive Quizze, Analysen kostenlos; kostenpflichtige Tarife ab 100 $/Monat Docebo KI-gestützte Automatisierung des Lernens in Unternehmen Teamgröße: Ideal für globale Unternehmen und Kundenschulungen KI-Verfasser-Tools, virtuelles Coaching, erweiterte Suche, CRM/HRIS-Integrationen Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Die besten Trainual-Alternativen

Hier sind die Trainual-Alternativen, die für moderne Teams wie Ihres entwickelt wurden.

ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Schulungen und Abläufe auf einer einzigen Plattform)

Erstellen Sie SOPs, Onboarding-Anleitungen und Wikis, die sich nahtlos in Ihren Workflow mit ClickUp Dokumenten verknüpfen lassen.

Wenn es mit Ihrer aktuellen Schulungsplattform schwierig ist, SOPs mit Aufgaben abzustimmen, oder Ihr Team zwischen einem Wiki, einem Dokument und einem Projektboard hin- und herwechseln muss, um seine Arbeit zu erledigen, löst ClickUp dieses Problem an einem einzigen Ort.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, vereint Dokumentation, Projektmanagement und KI-gestützte Wissensunterstützung in einem einzigen Arbeitsbereich. Mit den funktionsreichen ClickUp Docs können Sie dynamische SOPs, Einarbeitungsleitfäden und interne Wikis erstellen, die direkt mit Aufgaben und Workflows verknüpft sind. Als zusätzlicher Pluspunkt unterstützt die App auch die Zusammenarbeit und Bearbeitung in Echtzeit.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs kollaborative und leicht navigierbare Dokumente.

Sie können Aktionspunkte aus einem Dokument heraus zuweisen, den Fortschritt in Echtzeit verfolgen, visuelle Widgets wie Dashboards oder Zeitleisten einbetten und sogar Abschnitte für den berechtigungbasierten Zugriff sperren.

Weisen Sie Aktionspunkte zu, verfolgen Sie den Fortschritt, betten Sie Dashboards ein und sperren Sie Abschnitte für einen sicheren Zugriff innerhalb von ClickUp Dokumenten.

📌 Quick Hack: Möchten Sie sofort ein Wiki erstellen? Öffnen Sie den Docs Hub, klicken Sie oben rechts auf Create Dokument und wählen Sie aus der Auswahl der verfügbaren Optionen Blank wiki aus. Erstellen Sie sofort ein Wiki in ClickUp Dokumenten.

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, bietet ClickUp Knowledge Management eine Ebene, die die Art und Weise, wie Ihr Team Informationen findet, grundlegend verändert. Nehmen wir an, jemand gibt „Wie lautet unsere übergeordnete Elternzeitrichtlinie?“ ein – ClickUp Brain, der in Ihren Arbeitsbereich integrierte KI-Partner, durchsucht sofort Ihre verbundenen Dokumente, Aufgaben, Wikis und sogar externe Integrationen, um die genaueste und aktuellste Antwort zu liefern.

Verwenden Sie ClickUp Knowledge Management, um Informationen leicht auffindbar zu machen.

Darüber hinaus hilft Ihnen ClickUp Brain auch dabei, neue SOPs von Grund auf zu entwerfen, bestehende Onboarding-Checklisten in überschaubare Aktionspunkte zusammenzufassen und internes Wissen aus vergangenen Aufgaben, Kommentaren und Dokumenten automatisch zu generieren.

Erstellen Sie Wissensdokumente mit ClickUp Brain im Handumdrehen.

Sie können sogar darum bitten, Richtlinien in einem anderen Tonfall umzuschreiben, Anleitungen auf der Grundlage fertiggestellter Workflows zu erstellen oder Aktualisierungen der Dokumentation vorzuschlagen, wenn sich Aufgaben ändern, wodurch Sie sich stundenlange manuelle Pflegearbeit sparen.

KI-gestütztes Wissen und Automatisierung ClickUp verbessert Schulungen und Dokumentationen mit KI, die direkt in Ihren Arbeitsbereich integriert ist: Diese KI-Features machen ClickUp von einem einfachen Dokumentationstool zu einem selbstständig arbeitenden Schulungshub, in dem Wissen nicht nur gespeichert wird, sondern ständig für Sie arbeitet.

KI-gestütztes Wissen und Automatisierung

ClickUp verbessert Schulungen und Dokumentationen mit KI, die direkt in Ihren Arbeitsbereich integriert ist:

ClickUp Brain MAX: Durchsuchen Sie alle Ihre ClickUp-Dokumente, Aufgaben, Whiteboards und verbundenen Apps wie Google Drive, Slack und Figma, um sofort den richtigen Kontext zu finden – selbst in komplexen oder älteren Inhalten mit einer einfachen Talk-to-Text-Eingabeaufforderung.

Brain MAX liefert detaillierte Antworten, indem es Dokumente, Aufgaben und Apps mit Verbindung durchsucht – so sind selbst komplexe oder versteckte Informationen sofort zugänglich.

ClickUp AI Agent:s. Stellen Sie Fragen in einfachem Englisch (z. B. „Wie lautet unsere Onboarding-Checkliste?“) und erhalten Sie sofortige, verifizierte Antworten aus Ihrem Arbeitsbereich.

ClickUp AI Agents liefern sofortige, mit Quellenangaben versehene Antworten auf Fragen in natürlicher Sprache und verwandeln Ihren Arbeitsbereich in eine lebendige Wissensdatenbank.

Diese KI-Features machen ClickUp von einem einfachen Dokumentationstool zu einem selbstständig arbeitenden Schulungshub, in dem Wissen nicht nur gespeichert wird, sondern ständig für Sie arbeitet.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie KI zum Verfassen von Dokumentationen einsetzen können? Klicken Sie auf das Video unten 👇

Um mit Ihrer Dokumentation zu beginnen, können Sie die ClickUp-Wissensdatenbank-Vorlage verwenden. Diese ist bereits mit Ordnern, Seiten und Benutzerdefinierten Feldern vorstrukturiert, damit Sie SOPs, interne Richtlinien, Einarbeitungs-Dokumente und FAQs an einem Ort organisieren können.

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren Sie SOPs, Richtlinien, Onboarding-Dokumente und FAQs an einem Ort mit der ClickUp-Wissensdatenbank-Vorlage.

Sie können Dokumente mit Aufgaben verknüpfen, Eigentümer zuweisen und sogar eine Nachverfolgung durchführen, welche Seiten aktualisiert werden müssen, damit Ihre Wissensdatenbank immer auf dem neuesten Stand und einsatzbereit bleibt.

⚡ Vorlagenarchiv: Sie möchten Ihr Schulungsprogramm einführen, ohne einen Schritt zu verpassen? Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage „Training Rollout Plan“, um Zeitpläne zu erstellen, Aufgaben zuzuweisen und jede Phase vom Pilotprojekt bis zur vollständigen Einführung zu verfolgen.

Die besten Features von ClickUp

Aufgaben für umsetzungsbereite Schulungen: Weisen Sie Aufgaben direkt aus Ihren Dokumenten zu, fügen Sie Checklisten, Abhängigkeiten und Fälligkeitstermine hinzu, um jedes Stück Wissen mit Weisen Sie Aufgaben direkt aus Ihren Dokumenten zu, fügen Sie Checklisten, Abhängigkeiten und Fälligkeitstermine hinzu, um jedes Stück Wissen mit ClickUp Aufgaben in einen Workflow zu verwandeln.

Ansichten für jeden Lernstil: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Views für SOPs im Listenformat, Kanban-Prozessabläufe und vieles mehr.

Kontrollieren Sie den Zugriff mit rollenbasierten Berechtigungen: Verwalten Sie die Bearbeitung, das Freigeben und die Sichtbarkeit nach Rolle oder Abteilung, um sensible oder compliance-kritische Inhalte vor Sicherheitslücken zu schützen.

Integrierte Zusammenarbeit: Kommentieren Sie, Tag Teamkollegen, weisen Sie Aufgaben zu und führen Sie Diskussionsstränge innerhalb jedes Dokuments oder jeder Aufgabe mit Kommentieren Sie, Tag Teamkollegen, weisen Sie Aufgaben zu und führen Sie Diskussionsstränge innerhalb jedes Dokuments oder jeder Aufgabe mit ClickUp Collaboration Detection

Schützen Sie Daten mit Sicherheit auf Unternehmensniveau: Verlassen Sie sich auf SSO, detaillierte Berechtigungen und strengen KI-Datenschutz – keine Arbeitsbereichsdaten werden für KI-Schulungen verwendet.

Erfassen Sie Wissen automatisch mit ClickUp AI Notetaker : Zeichnen Sie Einarbeitungs- oder Schulungssitzungen auf, transkribieren Sie sie und fassen Sie sie zusammen, um durchsuchbare, gemeinsam nutzbare Erkenntnisse zu erhalten.

ClickUp-Limit

Aufgrund der Vielzahl an Features kann eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine G2-Bewertung sagt:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie flexibel es sich an die Bedürfnisse meines Teams anpassen lässt. Ich nutze es täglich, um QA-Testzyklen zu organisieren, Nachweise zu dokumentieren, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und den Fortschritt von Tickets über mehrere Teams hinweg zu verfolgen. Automatisierungen und benutzerdefinierte Vorlagen sparen viel Zeit und tragen dazu bei, die Konsistenz unserer Prozesse zu gewährleisten.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie flexibel es sich an die Bedürfnisse meines Teams anpassen lässt. Ich nutze es täglich, um QA-Testzyklen zu organisieren, Nachweise zu dokumentieren, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und den Fortschritt von Tickets über mehrere Teams hinweg zu verfolgen. Automatisierungen und benutzerdefinierte Vorlagen sparen viel Zeit und tragen dazu bei, die Konsistenz unserer Prozesse zu gewährleisten.

2. Document360 (Am besten geeignet für strukturierte Wissensdatenbanken mit KI-Suche)

via Document360

Document360 wurde für Teams entwickelt, die wiederholbare Prozesse, Lerninhalte und Produktwissen in einem durchsuchbaren Format dokumentieren müssen.

Sie können private oder öffentliche Wissensdatenbanken erstellen, Inhalte in hierarchischen Kategorien organisieren und mithilfe von Überprüfungs-Workflows und Artikel-Version zusammenarbeiten. Für schulungsorientierte Anwendungsfälle können Teams Anleitungen, SOPs und Entscheidungsbäume direkt in bestehende Webanwendungen oder Portale einbetten.

Die besten Features von Document360

Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Domain mit SSL, Branding über CSS/JS, automatisch generierten Metadaten und Inhalt-Analysen, um Suchbegriffe, Artikelperformance und Benutzerfeedback zu verfolgen.

Holen Sie sich den /AI-gestützten Chatbot „Ask Eddy“, der Benutzerfragen mit kontextbezogenen Artikelvorschlägen beantwortet.

Führt Benutzer mit einem Entscheidungsbaum-Widget in Ihrem Portal Schritt für Schritt durch Ihre Hilfe.

Limit von Document360

Der Rich-Text-Editor wirkt gelegentlich weniger intuitiv, was zu Format-Problemen beim Einfügen oder benutzerdefinierten Stil führt.

Preise für Document360

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Document360

G2: 4,7/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Document360?

Eine G2-Bewertung lautet:

Das Erstellen und Veröffentlichen von Artikeln ist ganz einfach. Die Website bietet mehrere Kategorien, die für unsere Kunden leicht zu navigieren sind. Die Implementierung des Tools war einfach. Unser Team nutzt Doc360 nun seit einem Jahr und wir haben eine umfangreiche Hilfe-Website erstellt, die für unsere Benutzer sehr nützlich ist. Wir können Artikel schnell veröffentlichen und aktualisieren, wenn wir ein neues Feature herausbringen oder einen bestehenden Hilfeartikel aktualisieren müssen.

Das Erstellen und Veröffentlichen von Artikeln ist ganz einfach. Die Website bietet mehrere Kategorien, die für unsere Kunden leicht zu navigieren sind. Die Implementierung des Tools war einfach. Unser Team nutzt Doc360 nun seit einem Jahr und wir haben eine umfangreiche Hilfe-Website erstellt, die für unsere Benutzer sehr nützlich ist. Wir können Artikel schnell veröffentlichen und aktualisieren, wenn wir ein neues Feature herausbringen oder einen bestehenden Hilfeartikel aktualisieren müssen.

👀 Wussten Sie schon? Ein Bericht von Forrester hat ergeben, dass 97 % der Unternehmen nach wie vor mit minimalen oder gar keinen digitalen Dokumentenprozessen arbeiten. Das bedeutet, dass fast jedes Unternehmen mit veralteten, manuellen Arbeitsabläufen arbeitet.

3. Absorb LMS (am besten geeignet für Unternehmen, KI-gestütztes Lernmanagement)

via Absorb LMS

Absorb LMS ist ein cloudbasiertes Lernmanagementsystem, das generative KI-Tools für die schnelle Erstellung von Kursen, anpassbaren Lernpfaden und intelligenten Administrator-Workflows bietet.

Die Trainual-Alternative umfasst auch E-Commerce-Funktionen zum Verkauf von Schulungsinhalten sowie Bewertungen, Zertifizierungen und Compliance-Nachverfolgung. Die vollständige Unterstützung von SCORM, xAPI und mehrsprachigen Portalen gewährleistet eine vielseitige Bereitstellung, während rollenbasierte Kontrollen und die Einhaltung von SOC 2/DSGVO die Sicherheit von Unternehmen abdecken.

Nutzen Sie die besten Features von LMS

Verwenden Sie den KI-gestützten Kursersteller „Absorb Create“, um Kursrahmen und Materialien in wenigen Minuten automatisch zu generieren.

Aktivieren Sie Befehle in natürlicher Sprache und Ein-Klick-Berichte, um Verwaltungsaufgaben mit dem Intelligent Assist Administrator-Tool zu optimieren.

Erhalten Sie ein umfassendes Dashboard für Berichterstellung mit geplanten Analysen zur Nachverfolgung des Lernfortschritts, der Zertifizierungen und der ROI-Metriken.

Absorb LMS-Einschränkung

Die Verwaltung einer umfangreichen Kursbibliothek kann zeitaufwändig sein, da die Plattform derzeit keine robusten Optionen für die Bearbeitung in Massen bietet.

Absorb LMS-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Absorb LMS-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Absorb LMS?

Eine G2-Bewertung lautet:

Das Produkt entspricht weitgehend den Angaben, die während der Verkaufsphase gemacht wurden. Als LMS-Ersteller ist es einfach, die Grundlagen zu erlernen und sie für die Erstellung von Schulungsmaterialien für die Benutzerumgebung nutzbar zu machen. Die Support-Mitarbeiter sind hervorragend und beantworten Fragen schnell.

Das Produkt entspricht weitgehend den Angaben, die während der Verkaufsphase gemacht wurden. Als LMS-Ersteller ist es einfach, die Grundlagen zu erlernen und sie für die Erstellung von Schulungsmaterialien für die Benutzerumgebung nutzbar zu machen. Die Support-Mitarbeiter sind hervorragend und beantworten Fragen schnell.

4. Scribe (am besten geeignet für visuelle, schrittweise Prozessdokumentation)

via Scribe

Scribe ist ein automatisiertes Dokumentationstool, das Ihre Bildschirmaktionen, einschließlich Mausklicks, Tastenanschläge und Screenshots, erfasst und diese dann in bearbeitbare Schritt-für-Schritt-Anleitungen umwandelt.

Sie können jeden Schritt benutzerdefiniert anpassen und mit Anmerkungen versehen, das Ergebnis mit Ihrem Branding versehen, sensible Info redigieren und in verschiedenen Formaten exportieren. Scribe lässt sich über gemeinsam nutzbare Links und Rollen in Teams integrieren und bietet Analysen zur Nachverfolgung und Steuerung der Nutzung auf dem Weg.

Die besten Features von Scribe

Erleichtern Sie das Freigeben mit Export- und Einbettungsoptionen per Mausklick, sodass Anleitungen über PDF, Einbettungscode oder Plattformen wie ITG oder Hudu freigegeben werden können.

Bearbeiten und passen Sie Inhalte an, einschließlich Text-Bearbeitung, Einfügen von Links, Neuanordnung und Formatierung nach der Erfassung.

Zusammenstellung mehrerer Leitfäden zu fertigen Handbüchern mit Echtzeit-Zusammenarbeit und Version mithilfe von Scribe Seiten und Gallery.

Limit bei Scribe

Die Schwärzung verwischt manchmal nicht sensible Text, und die KI-Setup-Features könnten laut einigen Nutzern noch verfeinert werden.

Preise für Scribe

Für immer kostenlos

Pro Team : 15 $/Benutzer/Monat (ab fünf Plätzen)

Pro Personal : 29 $/Benutzer/Monat (ab einem Platz)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Scribe

G2: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Scribe?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Scribe ist ein super einfach zu bedienendes tool zum Erstellen von Handbüchern für kleine Arbeitsabläufe. Dank der Bearbeitung können Sie das Handbuch schnell und umfassend verbessern und haben in nur wenigen Minuten einen hochwertigen Leitfaden für Ihr Produkt/Ihren Arbeitsablauf. Die Rebranding-Optionen und die einfach zu freigebenden Optionen sind perfekt, um Ihr Unternehmenswissen zu teilen.

Scribe ist ein super einfach zu bedienendes tool zum Erstellen von Handbüchern für kleine Arbeitsabläufe. Dank der Bearbeitung können Sie das Handbuch schnell und umfassend verbessern und haben in nur wenigen Minuten einen hochwertigen Leitfaden für Ihr Produkt/Ihren Arbeitsablauf. Die Optionen zum Rebranding und zur Freigabeoption eignen sich perfekt, um Ihr Unternehmenswissen weiterzugeben.

🧠 Wissenswertes: Die ersten bekannten schriftlichen Dokumente entstanden zwischen 3400 und 3200 v. Chr. im alten Mesopotamien, wobei die sumerische Keilschrift verwendet wurde, die sich aus der piktografischen Urschrift entwickelt hatte.

5. TalentLMS (Am besten geeignet für Schulungen mit integrierter Gamification)

via TalentLMS

TalentLMS ist ein Lernmanagementsystem für Teams, die strukturierte Mitarbeiterschulungen ohne steile Lernkurve und Setup durchführen möchten.

Es unterstützt verschiedene Arten von Schulungsprogrammen, darunter Onboarding, Partner-Enablement und Compliance-Nachverfolgung. Ihr Administrator-Team kann Kurse zuweisen, Benutzer nach Abteilung oder Region gruppieren und den Fortschritt über ein zentrales Dashboard überwachen. Die Plattform lässt sich auch mit Tools wie Zoom und Salesforce integrieren, um das Lernen in den täglichen Betrieb einzubetten.

Die besten Features von TalentLMS

Nutzen Sie den Drag-and-Drop-Kursersteller, der SCORM, xAPI, cmi5 und Multimedia-Inhalte unterstützt.

Erhalten Sie über TalentCraft Zugriff auf KI-Tools, um Kurszusammenfassungen, Quizfragen und Schreibaufgaben zu erstellen.

Fügen Sie Gamification-Elemente wie Abzeichen, Punkte und Ranglisten hinzu, um das Engagement der Lernenden zu steigern.

Limit von TalentLMS

Das E-Commerce-Feature unterstützt keine Sammelkäufe durch externe Kunden, sodass sich jeder Teilnehmer oder Kurs manuell anmelden muss.

Preise für TalentLMS

Core : 149 $/Monat

Wachsen : 299 $/Monat

Pro : 579 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu TalentLMS

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TalentLMS?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Ich schätze es sehr, dass ich über Bereiche separate Schulungsumgebungen erstellen kann. Außerdem gibt es in TalentLMS zahlreiche Optionen zur Gestaltung von Kursen, insbesondere durch die Ergänzung um KI-integrierte Dienste wie TalentCraft.

Ich schätze es sehr, dass ich über Bereiche separate Schulungsumgebungen erstellen kann. Außerdem gibt es innerhalb von TalentLMS zahlreiche Optionen zur Gestaltung von Kursen, insbesondere durch die Ergänzung um KI-integrierte Dienste wie TalentCraft.

ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter (57 %) verschwenden Zeit damit, interne Dokumente oder die Wissensdatenbank des Unternehmens nach arbeitsbezogenen Informationen zu durchsuchen. Und wenn sie das nicht können? Jeder Sechste greift auf persönliche Workarounds zurück – das Durchsuchen alter E-Mails, Notizen oder Screenshots, nur um die Informationen zusammenzufügen. ClickUp Brain macht Schluss mit langwierigen Suchvorgängen, indem es Ihnen sofortige, KI-gestützte Antworten aus Ihrem gesamten Arbeitsbereich und integrierten Drittanbieter-Apps liefert, sodass Sie ohne Umwege genau das finden, was Sie brauchen.

6. Lessonly von Seismic (Am besten geeignet für Sales-Enablement-Teams, die Video-basierte Übungen benötigen)

via Seismic Learning

Lessonly, jetzt unter dem Namen Seismic Learning bekannt, ist eine Cloud-basierte Schulungssoftware, die Vertriebs- und Support-Teams dabei unterstützt, interaktive Lerninhalte zu erstellen, zuzuweisen und deren Nachverfolgung zu gewährleisten, zusätzlich zu ihren täglichen Seismic-Sales-Enablement-Ressourcen.

Mit dem Drag-and-Drop-Editor können Administratoren Kurse für die Online-Schulungsanforderungen wachsender Teams erstellen. Anschließend können Sie diese in rollenbasierte Pfade organisieren und den Fortschritt über Manager-Dashboards überwachen.

Auf der anderen Seite üben die Lernenden Pitches oder Serviceszenarien auf Video und erhalten strukturiertes Coaching-Feedback, das direkt mit den Ergebnissen in der Praxis verknüpft ist.

Die besten Features von Lessonly by Seismic

Erstellen Sie Video-Übungssimulationen mit KI-Bewertung, damit Vertriebsmitarbeiter E-Mail-, chatten- oder Anrufszenarien aufzeichnen und zeitgestempeltes Feedback von Managern erhalten können.

Nutzen Sie die Seismic-Inhalt-Integration, um Just-in-Time-Schulungen neben Playbooks und Begleitmaterialien innerhalb von CRM- oder E-Mail-Workflows anzuzeigen.

Erstellen Sie interaktive Lektionen mit verschiedenen Dateitypen (Video, Dokumente, Folien) und integrierten Quizfragen, ohne die Seismic-Umgebung verlassen zu müssen.

Lessonly von Seismic Limit

Die Optionen für Quizze und interaktive Inhalte sind limitierter als bei LMS-Plattformen mit vollem Feature.

Preise für Lessonly by Seismic

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Lessonly by Seismic

G2: 4,7/5 (über 550 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Lessonly by Seismic?

Eine G2-Bewertung lautet:

Lessonly ist sehr hilfreich, vor allem für meine Arbeit, da es mir Ideen/Informationen über den Prozess liefert, in der Reihenfolge, damit ich meine Aufgaben effektiv und effizient ausführen kann. Es ist wie ein Lehrer für mich, der mich jeden Tag zu den richtigen Dingen anleitet, die ich bei der Arbeit zu erledigen habe – ein ideales tool für alle, die Schwierigkeiten mit dem Prozess haben.

Lessonly ist sehr hilfreich, vor allem für meine Arbeit, da es mir Ideen/Informationen über den Prozess liefert, in der Reihenfolge, damit ich meine Aufgaben effektiv und effizient ausführen kann. Es ist wie ein Lehrer für mich, der mich jeden Tag dabei anleitet, die richtigen Dinge bei der Arbeit zu erledigen – ein ideales Tool für alle, die Schwierigkeiten mit dem Prozess haben.

7. Process Street (Am besten geeignet für No-Code-Compliance und Prozess-Automatisierung)

via Process Street

Process Street ist eine Workflow- und Prozessmanagement-Plattform, die für Teams in den Bereichen Betrieb, Personalwesen und Compliance-Schulungen entwickelt wurde.

Mit diesem Tool können Sie wiederkehrende Verfahren in interaktive Checklisten mit bedingter Logik, Genehmigungen und Automatisierungen umwandeln. So hilft Ihnen diese Trainual-Alternative dabei, Schulungen zu automatisieren und sicherzustellen, dass Aufgaben konsistent abgeschlossen werden.

Obwohl es häufig für Onboarding und die Umsetzung von SOPs verwendet wird, setzen viele Teams es auch als leichtgewichtige Schulungssoftware für schrittweise interne Prozesse ein.

Die besten Features von Process Street

Holen Sie sich einen No-Code-Checkliste-Generator mit bedingter Logik, Genehmigungen, Fälligkeitsterminen und Unter-Schritten.

Nutzen Sie den integrierten KI-Agenten „Cora“, der die Ausführung von Workflows überwacht, übersprungene Aufgaben markiert und dabei hilft, die Compliance aufrechtzuerhalten.

Erhalten Sie mit Echtzeit-Berichterstellung-Dashboards Sichtbarkeit über Engpässe, den Fertigstellungsstatus und die Prozessleistung.

Einschränkungen von Process Street

Die benutzerdefinierten Layouts haben einen Limit, mit strengen Zeichenbeschränkungen und grundlegenden Format-Optionen.

Preise von Process Street

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Process Street

G2: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Process Street?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Process Street ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie auf der Suche nach SOPs und schriftlich festgehaltenen Systemen sind, ist dies eine großartige App dafür.

Process Street ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie auf der Suche nach SOPs und schriftlich festgehaltenen Systemen sind, ist dies eine großartige App dafür.

🧠 Wissenswertes: Die Idee der Schreibmaschine geht auf das Jahr 1714 zurück, als der Engländer Henry Mill eine mysteriöse „künstliche Maschine” zum Drucken von Buchstaben patentieren ließ. Die erste funktionierende Schreibmaschine wurde jedoch erst 1808 vom italienischen Erfinder Pellegrino Turri für seine blinde Freundin, Gräfin Carolina Fantoni, gebaut, deren getippte Briefe bis heute erhalten sind!

8. 360Learning (Am besten geeignet für kollaborative Unternehmensschulungen)

via 360Learning

360Learning ist eine kollaborative LMS- und Online-Schulungsplattform, die für Unternehmensteams und Fachexperten entwickelt wurde, um gemeinsam Schulungsmaterialien zu erstellen und zu freigeben.

Ideal für wachsende Teams, ermöglicht es Trainern, Kurse mit einem modernen Autorentool zu starten. Gleichzeitig profitieren die Lernenden von interaktiven Lernerfahrungen wie Peer-Feedback, sozialen Lerninteraktionen und A/B-Test Features. Mit integrierter Gamification und Zertifizierungsnachverfolgung unterstützt die Plattform kontinuierliches Lernen, Compliance und Mitarbeiterentwicklung.

Die besten Features von 360Learning

Profitieren Sie von integrierten Analysen mit Kohorten-Nachverfolgung, Abschlussquoten von über 90 % und Integrationen mit Reporting-Tools.

Sehen Sie sich auf der Startseite KI-gestützte, personalisierte Lernempfehlungen an, die auf der Rolle, den Fähigkeiten und der Historie des Benutzers basieren.

Nutzen Sie das Feature „Anpassbare Akademien”, um Multi-Brand-Portale, benutzerdefinierte Startseiten, Gruppen-Administratoren und Coaching-Dashboards zu aktivieren.

Limit von 360Learning

Die Lernenden können keine einzelnen Untermodule innerhalb eines Kurses auswählen, sondern müssen das gesamte Modul in der vorgegebenen Struktur abschließen.

Preise von 360Learning

Team: 8 $ pro registriertem Benutzer und Monat

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu 360Learning

G2: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über 360Learning?

Eine G2-Bewertung lautet:

Das Design der Plattform ist außergewöhnlich benutzerfreundlich. Die Navigation durch die verschiedenen Features und Module ist intuitiv, sodass ich mühelos finde, was ich brauche. Die übersichtliche und moderne Benutzeroberfläche ist ein echtes Plus, da sie Ablenkungen minimiert und es mir ermöglicht, mich auf das Lernmaterial zu konzentrieren. Diese Benutzerfreundlichkeit verbessert das gesamte Lernerlebnis erheblich.

Das Design der Plattform ist außergewöhnlich benutzerfreundlich. Die Navigation durch die verschiedenen Features und Module ist intuitiv, sodass ich mühelos finde, was ich brauche. Die übersichtliche und moderne Benutzeroberfläche ist ein echtes Plus, da sie Ablenkungen minimiert und es mir ermöglicht, mich auf das Lernmaterial zu konzentrieren. Diese Benutzerfreundlichkeit verbessert das gesamte Lernerlebnis erheblich.

💡 Profi-Tipp: Zeichnen Sie Schulungseinheiten vom Bildschirm des Schulungsteilnehmers auf, nicht vom Bildschirm des Schulungsleiters. So erfassen Sie genau das, was neue Mitarbeiter sehen, einschließlich ihrer Unsicherheiten, Fehler und der Fragen, die sie tatsächlich stellen, wodurch zukünftige Schulungsmaterialien unendlich viel effektiver werden.

9. Guru (Am besten geeignet für KI-gestützte Wissenszentren und Inline-Antworten)

via Guru

Guru ist eine Wissensmanagement-Plattform, die Browser- und Slack-Integrationen nutzt, um kontextbezogene Wissenskarten anzuzeigen.

Ihr Team kann kollaborative Karten erstellen, die dann über KI-Agenten wie Guru GPT oder Knowledge Agents bereitgestellt werden, die auf bestimmte Teams zugeschnitten sind. Das System umfasst außerdem Leseverfolgung, Erinnerungen und rollenbasierte Zugriffskontrollen und eignet sich daher für Teams, die eine strukturierte Wissensvermittlung benötigen.

Die besten Features von Guru

Fordern Sie Experten dazu auf, Inhalte in regelmäßigen Zeiträumen zu überprüfen und zu genehmigen, indem Sie Überprüfungskreise für Wissenskarten einrichten, um langfristig die Genauigkeit sicherzustellen.

Zeigen Sie relevante Karten basierend auf Kontext, letzten Suchanfragen oder geöffneten Browser-Seiten mit intelligenten Auslösern und vorgeschlagenen Antworten an.

Verwenden Sie die „Antwortdetails” und das Analyse-Dashboard, um Benutzern zu zeigen, warum eine Antwort gegeben wurde, Lesebestätigungen, Inhalt-Lücken und die Leistung der Mitarbeiter zur Nachverfolgung.

Guru-Limit

Die Format- und Layout-Optionen sind limit – Tabellen, Bilder und Ausklappen reduzieren oft den nutzbaren Platz, und die Bearbeitung bietet keine erweiterten Formatierungsmöglichkeiten.

Guru-Preise

Kostenlose Testversion : 30 Tage lang kostenlos mit vollem Plattformzugang

All-in-One : 18 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Guru-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Guru?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich schätze die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit von Guru sehr. Das Erstellen und Bearbeiten von Karten ist einfach und intuitiv, wodurch die Dokumentation von Prozessen und das Freigeben von Wissen zwischen Teams erheblich beschleunigt werden. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und unkompliziert, und die Zusammenarbeit funktioniert reibungslos.

Ich schätze die Agilität und Benutzerfreundlichkeit von Guru sehr. Das Erstellen und die Bearbeitung von Karten ist einfach und intuitiv, wodurch die Dokumentation von Prozessen und das Freigeben von Wissen zwischen Teams erheblich beschleunigt wird. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und unkompliziert, und die Zusammenarbeit funktioniert reibungslos.

10. Coassemble (Am besten geeignet für Microlearning und die Erstellung visueller Kurse)

via Coassemble

Coassemble ist eine Schulungssoftware, die für schnelles und ansprechendes Microlearning entwickelt wurde. Mit ihr können Benutzer Dokumente oder Ideen ohne Code in interaktive Kurse umwandeln.

Die Lernenden greifen über Links oder SCORM auf die Inhalte zu, ohne sich anmelden zu müssen. Die Trainual-Alternative bietet Echtzeit-Engagement-Analysen und Integrationen mit Tools wie Zapier und PayPal, wodurch die Verteilung und Nachverfolgung optimiert werden.

Die besten Features von Coassemble

Nutzen Sie einen Drag-and-Drop-Kursersteller mit über 40 interaktiven Vorlagen – Quiz, Lernkarten, Videos, Checklisten.

Erweitern Sie Ihre Reichweite mit dem Headless-Modus und gemeinsam nutzbaren Links zur Zahlung für den Verkauf von Kursen außerhalb der normalen LMS-Umgebungen.

Sehen Sie sich Analysen auf Echtzeit-Engagement-Dashboards zu Abbruchraten, aufgewendeter Zeit und Nachverfolgung an.

Limit-Einschränkungen von Coassemble

Das Verfassen von Kursen kann sich langsam und umständlich anfühlen, insbesondere beim Formatieren von Layouts oder beim Hochladen von Medien.

Preise von Coassemble

Für immer kostenlos

Team : 100 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Coassemble

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Coassemble?

Eine G2-Bewertung sagt:

Sie können Kacheln, Lektionen, Quizfragen usw. duplizieren oder spiegeln. Ein zeitsparendes Feature, das das Erstellen neuer Kurse sehr einfach macht. Tolle Analysefunktionen. Ich liebe die Paperform-Integration.

Sie können Kacheln, Lektionen, Quizfragen usw. duplizieren oder spiegeln. Ein zeitsparendes Feature, das das Erstellen neuer Kurse sehr einfach macht. Tolle Analysefunktionen. Ich liebe die Paperform-Integration.

11. Docebo (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Automatisierung des Lernens in Unternehmen)

via Docebo

Docebo ist ein unternehmensfähiges LMS, das entwickelt wurde, um groß angelegte Unternehmensschulungen für Mitarbeiter, Partner und Kunden zu unterstützen. Es bietet KI-gestützte Inhaltserstellung, automatisierte Anmeldungen, mehrsprachige Unterstützung und adaptive Lernpfade.

Mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche und der integrierten Nachverfolgung ermöglicht die Plattform den Lernenden, technische Fähigkeiten effizient aufzubauen. Docebo dient auch als robuste Wissensdatenbank, die sich in CRMs, HRIS, Konferenztools und mehr integrieren lässt, um Schulungen zu automatisieren und die Kontinuität des Workflows aufrechtzuerhalten.

Die besten Features von Docebo

Erstellen Sie Kursbeschreibungen, Bewertungen, Übersetzungen und sogar KI-Video-Präsentationen auf der Grundlage einfacher Eingaben mit KI.

Untersuchen Sie Text und Sprache in Inhalten, um kontextbezogene Ergebnisse mit umfassenden Suchfunktionen zu finden.

Bieten Sie szenariobasierte Übungen mit intelligentem Feedback, das mithilfe von „KI Virtual Coaching” in die Schulungswege eingebettet ist.

Limit von Docebo

Nicht für Microlearning optimiert; Kursinhalte sind strukturiert und eignen sich nicht für kleine Module.

Preise von Docebo

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Docebo

G2: 4,3/5 (über 650 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Docebo?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Die Flexibilität, verschiedene Kataloge, Lernpläne und Inhalt zu verwalten, war entscheidend, um den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Zielgruppe gerecht zu werden. Wir sind sehr zufrieden mit der Community, die eine großartige Quelle der Inspiration und auch für die Problemlösung ist.

Die Flexibilität, verschiedene Kataloge, Lernpläne und Inhaltstypen zu verwalten, war entscheidend, um den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Zielgruppe gerecht zu werden. Wir sind sehr zufrieden mit der Community, die eine großartige Quelle der Inspiration und auch für die Problemlösung ist.

Modernisieren Sie die Art und Weise, wie Ihr Team lernt und arbeitet, mit ClickUp.

Das Einzige, was schlimmer ist, als Ihre Mitarbeiter zu schulen und sie dann zu verlieren, ist, sie nicht zu schulen und sie dann zu behalten.

Das Einzige, was schlimmer ist, als Ihre Mitarbeiter zu schulen und sie dann zu verlieren, ist, sie nicht zu schulen und sie dann zu behalten.

Die meisten Schulungs- und Onboarding-tools erledigen zu Beginn gute Arbeit.

Aber wenn Ihr Geschäft wächst, sich Prozesse weiterentwickeln und Teams sich spezialisieren, werden genau diese tools oft zu Engpässen. Das Aktualisieren von Inhalten erscheint umständlich. Informationen gehen unter. Die Mitarbeiter nutzen das System gar nicht mehr.

ClickUp ändert diese Gleichung. Es führt Dokumentation, Aufgaben und KI-gestütztes Wissen an einem Ort zusammen – so wird die Verbindung von Lernen und Handeln auf natürliche Weise hergestellt. Ihr Team schließt nicht nur Schulungen ab, sondern wendet das Gelernte auch in Echtzeit an.

Sind Sie bereit, statische Playbooks hinter sich zu lassen und eine interaktivere Trainual-Alternative auszuprobieren? Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an.