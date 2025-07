die 10 besten Generalunternehmer-Softwareprogramme für Projektmanagement im Jahr 2025

Baustellen sind Umgebungen mit hohem Druck – enge Termine, wechselnde Prioritäten und ständige Koordination. Wenn etwas schief geht, kann Missverständnisse zu kostspieligen Verzögerungen, Streitigkeiten oder sogar Sicherheitsrisiken führen.

Wie sorgen Sie also für einen reibungslosen Projektablauf? Die Antwort lautet nicht Mikromanagement, sondern bessere Zusammenarbeit. Die Wahl der richtigen Software für Generalunternehmer kann die Kommunikation optimieren, Erwartungen klären und Manager und Auftragnehmer aufeinander abstimmen.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die 10 besten Lösungen vor, mit denen Ihr Team Termine und Budgets einhalten und der Konkurrenz einen Schritt voraus sein kann.

Die beste Software für Generalunternehmer auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten Softwareprogramme für Generalunternehmer.

Was sollten Sie bei einer Software für Generalunternehmer beachten?

Die von Ihnen gewählte Software sollte Reibungsverluste zwischen Teams reduzieren und langfristige Effizienz für reibungslosere Bauprozesse unterstützen.

Das sollte die beste Software für Generalunternehmer bieten:

Features für das Projektmanagement: Nachverfolgung von Aufgaben, Terminplanung und Dokumentenmanagement, damit alles organisiert bleibt

Echtzeitkommunikation: Sofortnachrichten, Benachrichtigungen und Updates reduzieren Verzögerungen und Missverständnisse

Budgetierung und Nachverfolgung von Kosten: Ausgabenverfolgung, Angebotsmanagement und Finanzberichterstellung zur Vermeidung von Kostenüberschreitungen

Tools für das Feldmanagement: Mobiler Zugriff, Standortprotokolle und tägliche Berichte für eine nahtlose Koordination vor Ort

Integrationsmöglichkeiten: Kompatibilität mit Buchhaltungssoftware, Design-Tools und anderen wichtigen Plattformen

Compliance und Nachverfolgung von Sicherheitsmaßnahmen: Risikobewertung, Risikobewertung, Berichterstellung für Bauprojekte und Features zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

Benutzerfreundliche Oberfläche: Ein übersichtliches, intuitives Design, das eine schnelle Einarbeitung sowohl im Büro als auch im Außendienst gewährleistet

👀 Wussten Sie schon? 70 % der Bauunternehmer geben an, dass Personalmangel eine ihrer größten Herausforderungen ist. Der Einsatz von Software für Personalmanagement und -planung kann Ihnen helfen, die Effizienz zu maximieren und diese Lücke für Ihre Teams zu schließen.

Die 10 besten Softwareprogramme für Generalunternehmer

Schauen wir uns die 10 besten Softwarelösungen für Generalunternehmer an, mit denen Sie Projekte, Budgets und Teams mühelos verwalten können:

1. ClickUp (Am besten für die Optimierung von Vertrags-Workflows geeignet)

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereinfacht das Vertragsmanagement, indem es alle Phasen – Angebot, Genehmigung und Übermittlung – in einem organisierten Workflow zusammenfasst.

Das Herzstück dieses Systems ist ClickUp Docs, wo alle Verträge in einem organisierten Space gespeichert sind, anstatt über E-Mail-Threads verstreut zu sein. Ihre Teams können Verträge mit verschachtelten Seiten, Lesezeichen und intelligenten Formatierungstools erstellen, bearbeiten und verwalten.

Noch wichtiger ist, dass diese Dokumente direkt mit Workflows verbunden sind, sodass vertragsbezogene Aufgaben und Genehmigungen ohne Verwirrung durch unterschiedliche Versionen synchronisiert werden.

Erstellen, bearbeiten und geben Sie Verträge in Echtzeit mit ClickUp-Dokumenten frei

Das Entwerfen und Organisieren von Verträgen ist jedoch nur der Anfang – ebenso wichtig ist es, diese effizient genehmigen und nachverfolgen zu lassen. Hier kann ClickUp Automatisierung die perfekte Waffe in Ihrem Arsenal sein.

Angenommen, Sie leiten ein Bauprojekt mit vielen Aufgaben und Teams. Mit AI Assign in ClickUp können Sie Aufgaben wie Klempner- oder Elektroarbeiten automatisch anhand der Fähigkeiten und Verfügbarkeit der Mitarbeiter dem richtigen Team zuweisen. KI Prioritize hilft Ihnen zu erkennen, welche Aufgaben am dringendsten sind, damit Sie sich zuerst um die wichtigen Dinge kümmern können. Und mit Assign können Sie neue Aufgaben schnell delegieren, sobald sie anfallen. Zusammen machen es diese Tools einfacher, Ihr Projekt auf Kurs zu halten und Ihr Team zu organisieren.

Automatisieren Sie Vertragsgenehmigungen, Erinnerungen und Workflows mit ClickUp-Automatisierungen

*„Aber wo bleibt dabei die KI?“, fragen Sie sich. Lernen Sie ClickUp Brain kennen, den nativen KI-Assistenten, der das Vertragsmanagement auf die nächste Stufe hebt. Er kann Verträge überarbeiten, Projektaktualisierungen zusammenfassen und Aktionselemente basierend auf Vertragsänderungen automatisieren.

Benötigen Sie schnell eine Vertragsvorlage? ClickUp Brain erledigt das für Sie:

Erstellen Sie mit dem KI-gestützten ClickUp Brain sofort Vertragsentwürfe und Zusammenfassungen

Da jeder Vertrag eine Reihe von Aktionselementen umfasst – Verhandlungen, Genehmigungen, Verlängerungen – ist es entscheidend, den Überblick zu behalten.

ClickUp Aufgaben bietet eine strukturierte Möglichkeit, den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status, Mitarbeitern und Abhängigkeiten zu verfolgen. Ob ein Vertrag von der Rechtsabteilung geprüft oder vom Finanzwesen signiert werden muss, alles wird protokolliert, zugewiesen und automatisiert, um Engpässe zu vermeiden.

Sie können auch die für vertragsbezogene Aufgaben aufgewendete Zeit überwachen, um die Effizienz zu verbessern und Ressourcen effektiv zuzuweisen.

Bei so vielen beweglichen Teilen ist eine klare Übersicht über die Vertragsaktivitäten unerlässlich. Die Dashboards von ClickUp bieten Echtzeit-Sichtbarkeit auf Vertragsstatus, Fristen und wichtige finanzielle Details.

Visualisieren Sie Vertragsstatus und Fristen in Echtzeit mit den Dashboards von ClickUp

Dank anpassbarer Widgets können Sie mit dieser Verwaltungssoftware für Generalunternehmer ganz einfach ausstehende Genehmigungen, anstehende Verlängerungen und den Gesamtwert von Verträgen an einem Ort nachverfolgen.

Über die Nachverfolgung hinaus verhindert die Erfassung der richtigen Details von Anfang an spätere Verwirrung. Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Teams wichtige Vertragsinformationen wie Verlängerungsdaten, Schlüsselkontakte und Compliance-Anforderungen speichern.

Diese Anpassung führt zu erheblichen Kosteneinsparungen – bis zu 50 % – durch die Konsolidierung von drei Tools in einer leistungsstarken Plattform, die mehr Features zu einem angemessenen Preis bietet.

Anstatt Verträge nach wichtigen Details zu durchforsten, sorgt dieses intelligente Workflow-Tool dafür, dass alles strukturiert, durchsuchbar und sofort zugänglich ist.

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie die Übermittlung von Verträgen mit der Formularvorlage für Vertragsanfragen von ClickUp

Möchten Sie sofort loslegen? Die Vorlage für Vertragsanfragen von ClickUp stellt sicher, dass Teams vollständige und standardisierte Vertragsanträge einreichen, um den Vertragsprozess weiter zu vereinfachen.

Durch die Erfassung aller notwendigen Details im Voraus erhalten die Rechtsabteilungen klare, strukturierte Anfragen, wodurch Verzögerungen aufgrund fehlender Informationen reduziert werden.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Verträge mühelos während ihres gesamten Lebenszyklus speichern, nachverfolgen und verwalten

Organisieren Sie alle Beteiligten – Kunden, Lieferanten und Partner – an einem Ort

Halten Sie Termine und Verlängerungen ein, um maximale Effizienz zu gewährleisten

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für das Vertragsmanagement können Sie mehrere Verträge mühelos verwalten

Für die lückenlose Nachverfolgung von Verträgen bietet die ClickUp-Vorlage für Vertragsmanagement einen gebrauchsfertigen Workflow, der den gesamten Lebenszyklus vom Entwurf bis zur endgültigen Genehmigung abdeckt.

Dank Automatisierung, Dokumentenverknüpfung und benutzerdefinierten Ansichten können Teams mehrere Verträge verwalten, ohne in Tabellenkalkulationen oder E-Mails zu versinken.

Die besten Features von ClickUp

Passen Sie das Vertragsmanagement mit flexiblen Workflows an Ihren Genehmigungs- und Überprüfungsprozess an

Arbeiten Sie mit den Mitgliedern Ihres Teams in Echtzeit an Verträgen, um Verzögerungen zu vermeiden

Speichern, verfolgen und verwalten Sie alle Verträge an einem sicheren Ort

Automatisieren Sie Erinnerungen, Nachfassaktionen und Genehmigungsanfragen

Messen Sie die für Vertragsaufgaben aufgewendete Zeit, um die Effizienz zu verbessern

Verfolgen Sie wichtige Meilensteine von Verträgen mithilfe von Kalender, Gantt-Diagramm und Meilenstein-Ansichten

Integrieren Sie ClickUp mit Tools wie DocuSign, Slack, Google Drive und mehr

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer könnten aufgrund der umfangreichen benutzerdefinierten Optionen zunächst etwas überfordert sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Alistair Wilson, Berater für digitale Transformation bei Compound, sagt:*

Wir haben mehrere Optionen geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass ClickUp insgesamt die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Flexibilität bietet. Außerdem mussten wir das Problem der Zeiterfassung lösen, um die Arbeitszeiten externer Auftragnehmer zu erfassen und zu messen, ohne zusätzliche externe Apps und Dienste zu benötigen. Die native Zeiterfassung von ClickUp funktioniert nahtlos auf Mobilgeräten, Tablets und Desktops.

2. Procore (Am besten für das Management von Bauprojekten geeignet)

via Procore

Procore ist eine gute Wahl für Generalunternehmer, die alles von der Budgetierung und Terminplanung bis hin zum Dokumentenmanagement und Bau-CRM abwickeln.

Mit Tools für die Nachverfolgung von Kosten, RFIs, Einreichungen und Mängellisten macht Procore das Rätselraten beim Bauprojektmanagement überflüssig.

Procore lässt sich mit über 400 Tools von Drittanbietern integrieren und optimiert so auf einfache Weise Workflows über verschiedene Plattformen hinweg. Es lässt sich mit Buchhaltungssoftware wie QuickBooks und Sage, Design-Tools wie Bluebeam und Produktivitäts-Suiten wie Microsoft 365 verbinden.

Die besten Features von Procore

Speichern, freigeben und verfolgen Sie Baudokumente wie Baupläne, RFIs und Einreichungen

Verwalten Sie Zeitpläne, Zahlungen und Compliance von Subunternehmern in einem Dashboard

Verfolgen Sie tatsächliche Kosten, überwachen Sie Rechnungen und kontrollieren Sie Budgets mit integrierten Buchhaltungstools

Einschränkungen von Procore

Die Preise von Procore können eine erhebliche Investition darstellen, insbesondere für kleinere Unternehmen

Steile Lernkurve, um alle Funktionen voll auszuschöpfen

Preise für Procore

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Procore

G2: 4,6/5 (über 3.300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2.700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Procore?

Eine Bewertung auf TrustRadius lautet:

Procore passt zu jedem Bauprojekt. Erleichtert die Kommunikation und erledigt die Arbeit!

3. Buildertrend (Am besten für Hausbauer und Renovierer geeignet)

via Buildertrend

Buildertrend ist speziell auf Unternehmen im Wohnungsbau und im Umbau zugeschnitten und erleichtert die Terminplanung, Budgetierung und Kommunikation mit Clients.

Ein herausragendes Feature des Client-Portals ist die Möglichkeit für Hausbesitzer, den Fortschritt zu verfolgen, Änderungsaufträge zu genehmigen und Zahlungen online zu tätigen, denn niemand mag endlose Anrufe und E-Mails.

Diese Management-Software für Generalunternehmer hilft Unternehmen auch dabei, Leads zu generieren und nachzuverfolgen, professionelle Angebote zu versenden und Subunternehmer zu verwalten. Damit eignet sie sich hervorragend für Wohnungsbauunternehmen.

Die besten Features von Buildertrend

Planen Sie Aufgaben, protokollieren Sie tägliche Fortschritte und verwalten Sie To-Do-Listen, um Projekt-Workflows zu optimieren

Budgetieren, fakturieren und überwachen Sie das Projektmanagement von Subunternehmern , um Ihre Finanzen zu organisieren

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Clients zusammen und kommunizieren Sie mit ihnen

Einschränkungen von Buildertrend

Die umfangreichen Features erfordern möglicherweise etwas Zeit, bis sie vollständig beherrscht werden

Einige Benutzer berichten von Problemen bei der Integration von QuickBooks in die Version der Baufachsoftware für Mac

Preise für Buildertrend

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Nummer von Bewertungen für Buildertrend

G2: 4,2/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Buildertrend?

Eine G2-Bewertung sagt:

Ich finde es toll, dass Buildertrend eine zentrale Anlaufstelle für alles rund um das Thema Bauen ist. Es bietet eine großartige Möglichkeit, Auswahlen zu treffen, einen Kalender zu führen und alle Dokumente anzuzeigen. Außerdem können Bestellungen aufgegeben und geändert werden.

🧠 Fun Fact: Nur 30 % der Auftragnehmer schließen Projekte termingerecht und innerhalb des Budgets ab. Die richtige Software kann einen großen Unterschied machen.

4. Contractor Foreman (Am besten geeignet für kleine bis mittelständische Bauunternehmen mit begrenztem Budget)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman ist eine erschwingliche Alternative zu High-End-Baugrundstückssoftware und bietet einen hohen Wert ohne hohen Preis. Es wurde für kleine Bauunternehmen entwickelt, die auf digitale Lösungen umsteigen möchten, und umfasst Terminplanung, Kostenvoranschläge, Auftragskalkulation, Rechnungsstellung und Nachverfolgung der Compliance – ohne Ihr Budget zu belasten.

Das Sicherheitsmodul gewährleistet die Einhaltung der OSHA-Vorschriften, während integrierte Timesheets und die Nachverfolgung von Mitarbeitern die Lohnabrechnung vereinfachen. Contractor Foreman verfügt zwar nicht über die umfassenden Analysefunktionen einer Premium-Software, ist aber aufgrund seines günstigen Preises die clevere Wahl für Bauunternehmer, die echte Tools zu einem realistischen Preis benötigen.

Außerdem lässt es sich in QuickBooks integrieren, sodass Ihre Buchhaltung nahtlos weiterläuft.

Die besten Features von Contractor Foreman

Erhalten Sie über 50 Features, darunter Tools für das Management ganzer Projekte, die Terminplanung und das Finanzmanagement

Ermöglichen Sie Ihren Clients die Ansicht von Projektaktualisierungen und Dokumenten sowie die Online-Zahlung

Stellen Sie mobile Anwendungen für Teams im Feld und im Büro bereit

Limits von Contractor Foreman

Die Plattform wird beim Hochladen großer Datensätze langsamer

Einige Benutzer haben Schwierigkeiten bei der Integration mit QuickBooks notiert

Preise für Contractor Foreman

Standard: 99 $/Monat (vierteljährlich zahlbar)

Plus: 155 $/Monat (vierteljährlich zahlbar)

Pro: 212 $/Monat

Unlimited: 312 $/Monat

Bewertungen und Nummer der Bewertungen für Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 710 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Contractor Foreman?

Eine G2-Bewertung sagt:

Ich mag diese Business-Software für Generalunternehmer sehr, weil sie einfach zu bedienen und vielseitig ist und alles an einem Ort vereint, sodass wir nicht mit mehreren Programmen jonglieren müssen. Unser gesamtes Team kann jederzeit auf Projektdetails zugreifen, was für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Wir haben sie auch mit CompanyCam integriert, sodass alle unsere Fotos direkt in die Plattform gelangen, was eine enorme Hilfe ist.

5. Jobber (Am besten geeignet für Dienstleister, die mehrere Aufträge gleichzeitig bearbeiten)

via Jobber

Im Gegensatz zu den meisten Generalunternehmer-Softwareprogrammen, die für Großprojekte entwickelt wurden, richtet sich Jobber an dienstleistungsorientierte Unternehmen – Klempner, Elektriker, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker sowie Landschaftsgärtner, die täglich mehrere kleinere Aufträge verwalten.

Sie hilft Auftragnehmern dabei, Aufträge zu planen, Angebote zu versenden, Zahlungen einzuziehen und Kunden an einem Ort auf dem Laufenden zu halten. Ein herausragendes Feature sind die automatisierten Nachverfolgungen, die Erinnerungen an Kunden für Rechnungen, Termine oder anstehende Dienstleistungen versenden.

Jobber verfügt auch über eine mobile App, mit der Teams im Außendienst unterwegs auf Auftragsdetails zugreifen können. Wenn Ihr Geschäft auf schnelle Durchlaufzeiten und Stammkunden angewiesen ist, sorgt Jobber dafür, dass kein Auftrag durch das Raster fällt.

Die besten Features von Jobber

Verwalten Sie Teampläne und weisen Sie Aufgaben zu

Verbessern Sie den Rechnungsstellungsprozess und bieten Sie Online-Zahlungsoptionen an

Behalten Sie mit Client-Management-Tools den Überblick über Client-Informationen und den Serviceverlauf

Einschränkungen von Jobber

Einige Benutzer wünschen sich mehr Flexibilität bei Formularen und Vorlagen für das Bauprojektmanagement

Die App benötigt eine Internetverbindung, um alle Funktionen nutzen zu können

Preise von Jobber

Individuelle Pläne:

Wachstum: 199 $/Monat pro Benutzer

Verbindung: 119 $/Monat pro Benutzer

Kern: 39 $/Monat pro Benutzer

Team-Pläne:

Plus: 599 $/Monat pro Benutzer (bis zu 15 Benutzer)

Wachstum: 349 $/Monat pro Benutzer (bis zu 10 Benutzer)

Connect: 169 $/Monat pro Benutzer (bis zu 5 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu Jobber

G2: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jobber?

Eine G2-Bewertung sagt:

Ich liebe die Anpassungsmöglichkeiten. Die Möglichkeit, kreative Prozesse zu finden, um reale Probleme zu lösen. Die Farbkodierung von Aufgaben, um Muster zu erkennen und die Effizienz zu verbessern. Diese Funktion hat es möglich gemacht, dieses Geschäft von einem Büro aus zu verwalten.

👀 Wussten Sie schon? Die Bauindustrie macht 13 % des globalen BIP aus , ist jedoch eine der am wenigsten digitalisierten Branchen, was zu massiven Ineffizienzen führt.

6. Bluebeam (Am besten geeignet für die Verwaltung von Baudokumenten und Markups)

via Bluebeam

Anstatt mit Papierentwürfen und endlosen E-Mail-Threads zu jonglieren, können Sie mit Bluebeam PDFs in Echtzeit anzeigen, markieren und gemeinsam bearbeiten.

Mit den intelligenten Mess-Tools können Bauunternehmer Materialmengen direkt aus den Bauplänen berechnen. Außerdem stellt die Versionskontrolle sicher, dass alle mit den aktuellsten Plänen arbeiten.

Sie ist nützlich für Generalunternehmer, Architekten und Ingenieure, die täglich mit Informationsanfragen, Einreichungen und Bauzeichnungen zu tun haben.

Die besten Features von Bluebeam

Bearbeiten Sie PDFs mit erweiterten Tools zum Erstellen, Ändern und Markieren von Dokumenten

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Teammitgliedern an freigegebenen Dokumenten mit Studio-Sitzungen

Messen Sie präzise mit Tools für Aufmaße und Schätzungen

Einschränkungen von Bluebeam

Fortgeschrittene Features erfordern möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit

Kann hohe Anforderungen an die Systemressourcen stellen, was zu potenziellen Leistungsproblemen führen kann

Preise von Bluebeam

Grundlagen: 260 $ pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Kernangebot: 330 $ pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Abgeschlossen: 440 $ pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Nummer der Bewertungen für Bluebeam

G2: 4,6/5 (über 420 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 970 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bluebeam?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Bluebeam hat sich hervorragend für die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen in unserem Unternehmen und mit unseren Clients bewährt.

🧠 Fun Fact: CEMEX, ein führendes Bau- und Ingenieurunternehmen, hat mit ClickUp die Markteinführungszeit um 15 % reduziert.

7. CMiC (Am besten geeignet für große Bauunternehmen, die ein Management auf ERP-Ebene benötigen)

via CMiC

CMiC ist ein vollwertiges ERP-System (Enterprise Resource Planning) für das Bauwesen , das für große Bauunternehmen mit komplexen Finanzen und Abläufen entwickelt wurde .

Sie geht über die Bauplanung und Budgetierung hinaus. Die Software für Generalunternehmer bietet umfassende Finanznachverfolgung, Lohnabrechnung und KI-gestützte Analysen, mit denen Unternehmen die Rentabilität von Projekten verfolgen, den Cashflow verwalten und Risiken reduzieren können.

CMiC unterstützt auch die Buchhaltung für mehrere Unternehmen und Projekte und ist damit ideal für Firmen, die gleichzeitig an mehreren Großprojekten arbeiten.

Die besten Features von CMiC

Integrieren Sie Finanzen, Projektteams und Personalwesen mit ERP-Lösungen

Verwalten Sie Projektkontrollen mit Tools für Budgetierung, Prognosen und Änderungsmanagement

Optimieren Sie den Außendienst mit mobilen Lösungen für die Dateneingabe und den Zugriff vor Ort

Einschränkungen von CMiC

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche im Vergleich zu Mitbewerbern weniger intuitiv

Die Software erfordert möglicherweise einen längeren Implementierungszeitraum

CMiC-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von CMiC

G2: 3,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über CMiC?

Eine G2-Bewertung sagt:

CMiC ist einfach zu bedienen. Das Layout ist intuitiv und relativ anpassbar. Das Herunterladen und Hochladen von Dateien ist einfach, und es gibt mehrere Möglichkeiten, auf Dateien zuzugreifen.

8. PlanGrid (Am besten geeignet für die Zusammenarbeit in Echtzeit im Feld und den Zugriff auf Blaupausen)

via PlanGrid

PlanGrid (jetzt Teil von Autodesk Construction Cloud) wurde für Teams vor Ort entwickelt, die sofortigen Zugriff auf Baupläne, Mängellisten und Projektaktualisierungen benötigen. Die intelligente Versionskontrolle stellt sicher, dass alle – egal ob im Feld oder im Büro – immer mit den neuesten Zeichnungen und Dokumenten arbeiten.

Eines der herausragenden Features ist der Offline-Modus. Damit können Teams auf Projektdokumente zugreifen und diese bearbeiten, ohne eine Verbindung zum Internet zu haben. Änderungen werden synchronisiert, sobald wieder eine Verbindung besteht.

Die besten Features von PlanGrid

Greifen Sie von jedem Gerät aus auf Blaupausen und Dokumente zu und verwalten Sie diese

Probleme mit Fotos und Notizen protokollieren und nachverfolgen

Erstellen und freigeben Sie tägliche Berichte, Checklisten und Formulare

Einschränkungen von PlanGrid

Einige Benutzer finden die Preise im Vergleich zu ähnlichen Tools höher

Eingeschränkte Funktionen bei Offline-Betrieb oder schlechter Internetverbindung

Preise für PlanGrid

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu PlanGrid

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

9. Fieldwire

via Fieldwire

Fieldwire ist eine vor Ort einsetzbare Plattform für das Baumanagement, die die Kommunikation und Aufgabenverwaltung auf der Baustelle optimiert. Sie eignet sich besonders gut für die Verbindung von Vorarbeitern und Außendienstmitarbeitern mit Projektmanagern und ermöglicht so Echtzeit-Updates und eine effiziente Problemlösung.

Im Gegensatz zu einigen umfassenden ERP-Systemen zeichnet sich Fieldwire durch mobile Feldoperationen aus, wobei der Schwerpunkt auf der täglichen Nachverfolgung von Fortschritten, Strichlisten und Inspektionen liegt, was es ideal für die Zusammenarbeit und Effizienz vor Ort macht.

Die besten Features von Fieldwire

Weisen Sie Aufgaben zu, verfolgen Sie sie und aktualisieren Sie sie mit Fotos und Notizen direkt vor Ort

Nutzen Sie Punch-Listen und Inspektions-Tools, um die Qualitätskontrolle und Abschlussprozesse zu optimieren.

Ermöglicht Benutzern die Fortsetzung ihrer Arbeit in Gebieten mit schlechter oder keiner Internetverbindung und die Synchronisierung der Daten bei Wiederherstellung der Verbindung.

Einschränkungen von Fieldwire

Im Vergleich zu vollständigen ERP-Lösungen weniger robust für komplexe Buchhaltung, Ausschreibungen oder detailliertes Finanzmanagement

Für umfassende Büroabläufe ist möglicherweise die Integration mit anderer Software erforderlich

Preise für Fieldwire

Basis

Pro: 39 $ pro Monat

Business: 59 $ pro Monat

Business Plus: 89 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Fieldwire

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

👀 Wussten Sie schon? Drohnen, KI und AR verändern das Generalunternehmertum und helfen Teams, die Vermessungszeiten um bis zu 98 % zu reduzieren .

10. Jonas Premier (Am besten geeignet für die Buchhaltung und Nachverfolgung im Bauwesen)

via Jonas Premier

Jonas Premier ist ein buchhaltungsorientiertes Bauverwaltungstool für Bauunternehmer, die detaillierte Finanzberichterstellung, Auftragskalkulation und Lohnbuchhaltung benötigen.

Im Gegensatz zu Software, die sich auf die Terminplanung konzentriert, legt sie den Schwerpunkt auf die Finanzverfolgung in Echtzeit, um den Cashflow, die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung sowie die Rentabilität von Aufträgen zu verwalten. Die Multi-Entity-Buchhaltung unterstützt Unternehmen, die mehrere Projekte oder Geschäftsbereiche verwalten.

Jonas Premier – die besten Features

Nutzen Sie Cloud-basiertes ERP für Buchhaltung, Auftragskalkulation und Projektmanagement

Zentralisieren Sie Dokumente mit sicherem Speicher und optimierter Verwaltung

Greifen Sie von jedem mobilen Gerät auf Projektdaten zu und schließen Sie Aufgaben ab

Jonas Premier-Limits

Einige Benutzer berichten von eingeschränkten Anpassungsmöglichkeiten

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu Mitbewerbern etwas veraltet

Jonas Premier-Preise

Starter: 249 $/Monat pro Benutzer

Premium: 149 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 125 $/Monat pro Benutzer

Jonas Premier Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 270 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jonas Premier?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Die Suchfunktion ist großartig, sodass Sie nicht genau wissen müssen, wo sich ein Bericht oder ein Feature befindet. Sie können einfach ein paar Wörter eingeben und schon wird es für Sie gefunden. Hinzufügen zusätzlicher Dokumente in der Software für Journaleinträge oder Genehmigungen für einen Auftrag.

🧠 Wissenswertes: Das größte Bauprojekt der Welt, die Chinesische Mauer, wurde in über 2.000 Jahren fertiggestellt – das nenne ich mal eine verzögerte Fertigstellung!

Reduzieren Sie Kosten und Kommunikationschaos mit ClickUp

Bauprojekte erfordern die Abstimmung von Terminen, Budgets und Mitarbeitern. Die richtige Softwarelösung ist nicht nur hilfreich, sondern das Rückgrat eines effizienten Betriebs.

Unter all den Optionen passt sich ClickUp wirklich an Ihren Baustil an. Benötigen Sie eine einfache Aufgabenliste, ein vollständig kartiertes Gantt-Diagramm oder eine Möglichkeit, RFIs, Änderungsaufträge oder Strichlisten zu verfolgen? ClickUp erledigt all das, ohne Sie in starre Workflows oder überladene Benutzeroberflächen einzuschränken.

Warum Zeit mit dem Jonglieren mehrerer Tools verschwenden? Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto an und verbessern Sie ganz einfach Ihr Projektmanagement, Ihre Kommunikation und Ihre Kostenkontrolle.