Preise für Microsoft Teams: Pläne, Features und Alternativen

Fachleute in nahezu jeder Branche kennen den Wert von Microsoft Teams. Es erleichtert die Kommunikation am Arbeitsplatz. Und da es sowohl für kleine Unternehmen als auch für große Unternehmen geeignet ist, bietet es verschiedene Preisstrukturen.

Aber wie lassen sich diese Pläne vergleichen? Ist der Preis angesichts der Features gerechtfertigt? Gibt es bessere Alternativen zu Microsoft Teams? Schauen wir uns das einmal genauer an.

Microsoft Teams vs. ClickUp: Ein kurzer Vergleich Feature Microsoft Teams ClickUp Zweck Kommunikationsorientiert All-in-One-Arbeitsverwaltung Aufgabenverwaltung Erfordert Add-Ons (Planner, MS Project) Integriert mit Listen, Boards, Gantt usw. Dokumente Limitiert über OneNote/Word Native Dokumente mit KI, Bearbeitung in Echtzeit, Verknüpfung von Aufgaben Meetings Chatten und Videos; Copilot extra Integrierte Meeting-Tools, KI-Notizfunktion, asynchrone Clips Visuelle Zusammenarbeit Separate Whiteboard-App Integrierte Whiteboards, die mit Aufgaben verbunden sind Automatisierung Über Power Automate (komplex) Integrierte, benutzerfreundliche Automatisierungen Integrationen Stark mit Microsoft Apps über 1000 Integrationen, darunter Teams, Zoom und Slack Preise Für den vollen Funktionsumfang erforderliche Add-Ons Flexible Pläne, die sich an die Anforderungen Ihres Teams anpassen lassen

Was ist Microsoft Teams?

Stellen Sie sich Microsoft Teams als Ihren digitalen Büroraum vor. Es vereint Tools für die Teamkommunikation – Chatten, Video-Meetings, Dateifreigabe und App-Integration – in einem.

Sie können wichtige Updates hervorheben, Dateien in der Unterhaltung freigeben und Diskussionen in fokussierte Teamkanäle aufteilen. Diese Software zur Dateifreigabe speichert Dokumente aus dem Chat automatisch in SharePoint und OneDrive, sodass alles organisiert bleibt.

Microsoft Teams verfügt außerdem über ein integriertes Audio- und Videoanrufsystem, um Remote-Meetings persönlicher zu gestalten. Mit der KI-gestützten Geräuschunterdrückung können Sie Hintergrundgeräusche blockieren und kristallklare Unterhaltungen genießen.

Nachdem Sie Meetings geplant haben, können Sie diese in Ihrem Teams-Kalender nachverfolgen und mit Outlook synchronisieren. Der KI-gestützte Microsoft Copilot hilft Ihnen dabei, Meetings zusammenzufassen, Aktionselemente zu generieren und Antworten im Chat zu entwerfen.

Wenn Sie mehrere Tools verwenden, lässt sich Microsoft Teams in andere Microsoft-Apps wie Word und Excel sowie in Tools von Drittanbietern integrieren.

Preise für Microsoft Teams

Die Preisstruktur von Microsoft Teams kann etwas kompliziert sein. Aber keine Sorge. Wir erklären Ihnen genau, was jede Stufe bietet, und helfen Ihnen, kluge Budgetentscheidungen zu treffen. Hier finden Sie eine Übersicht über alle MS-Preispläne, damit Sie einen Plan mit den für Ihre Anforderungen geeigneten Features auswählen können.

Free-Plan

Der Free-Plan von Microsoft Teams eignet sich für kleine Teams und persönliche Projekte mit grundlegenden Anforderungen.

Schlüssel-Features

Meetings mit bis zu 100 Teilnehmern durchführen

Führen Sie unbegrenzt Einzelgespräche mit einer Dauer von bis zu 30 Stunden

Nehmen Sie an Gruppenmeetings mit einer Dauer von bis zu 60 Minuten teil

Dateien freigeben und integrierte Suchtools verwenden

Einschränkungen

Nur 5 GB Cloud-Speicher pro Benutzer

Gruppenmeetings werden nach 60 Minuten beendet

Keine E-Mail-Adressen für geschäftliche Zwecke

Eingeschränkte Integration der Microsoft 365-App

Für wen ist es geeignet? Dieser Plan eignet sich für grundlegende Anforderungen an die Zusammenarbeit ohne komplexe Anforderungen.

Microsoft Teams Essentials-Plan

Dieser Plan kombiniert Teams mit Webversionen beliebter Microsoft Office-Apps.

Schlüssel-Features

Veranstalten Sie Gruppenmeetings mit einer Dauer von bis zu 30 Stunden und maximal 300 Teilnehmern

Speichern Sie 10 GB Dateien pro Person

Auf Transkripte zugreifen und Meetings aufzeichnen

Live-Untertitel in Englisch aktivieren

Einschränkungen

Keine erweiterten Benutzerkontrollen

Fehlende Desktop-Apps für Office

Eingeschränkte Optionen für die Berichterstellung

Microsoft 365 Copilot ist als Add-On verfügbar

Preise

4 $ pro Monat und Benutzer

Für wen ist es gedacht? Dieser Plan ist hilfreich für kleine Unternehmen und Start-ups, die ein Online-Meeting-Tool benötigen, aber nicht das komplette Microsoft 365-Paket möchten.

Microsoft 365 Business Basic-Plan

Dieser Plan kombiniert Teams mit Webversionen beliebter Office-Apps.

Schlüssel-Features

Benutzerdefinierte geschäftliche E-Mails einrichten

1 TB Speicher pro Person

Verwalten Sie bis zu 300 Benutzer

Nutzen Sie alle Features für Meetings in Microsoft Teams

Ein Monat kostenlose Testversion verfügbar

Einschränkungen

Fehlende Tools zur Bearbeitung von Videos

Keine freigegebenen Workspaces

Eingeschränkte Office-Apps online und auf Smartphones verfügbar

Microsoft 365 Copilot ist als Add-On verfügbar

Preise

6 $ pro Monat und Benutzer

Für wen ist es geeignet? Dieser Plan eignet sich für kleine und mittelständische Unternehmen, die Online-Meeting-Tools und grundlegende Office-Apps benötigen.

Microsoft 365 Business Standard-Plan

Teams, die alle Features und erweiterten Tools benötigen, sollten diesen Plan in Betracht ziehen.

Schlüssel-Features

Webinare mit Registrierung und Berichterstellung durchführen

Verwenden Sie Microsoft Loop für die Teamarbeit in kollaborativen Arbeitsbereichen

Videos mit Clipchamp bearbeiten

Erhalten Sie erweiterte Tools für Sicherheit

Ein Monat kostenlose Testversion verfügbar

Einschränkungen

Höhere monatliche Kosten im Vergleich zum anderen Plan

Beinhaltet eine Lernkurve

Einige Tools werden möglicherweise nicht genutzt

Microsoft 365 Copilot ist als Add-On verfügbar

Preise

12,50 $/pro Monat, pro Benutzer

Für wen ist es geeignet: Mittelständische und große Unternehmen, die Office-Apps intensiv nutzen und erweiterte Sicherheit benötigen, profitieren von dieser Lösung.

Vor- und Nachteile der Preise für Microsoft Teams

Microsoft Teams bietet mehrere Preispläne, aber entsprechen die Kosten Ihren Anforderungen? Lassen Sie uns die Vor- und Nachteile der Preisstrategie diskutieren.

👍 Vorteile der Preise für Microsoft Teams

Die Pläne für Microsoft Teams bieten überzeugende Vorteile und sind daher eine attraktive Wahl. Sie können:

Beginnen Sie mit einem kostenlosen Plan, um das Potenzial auszuloten

Holen Sie sich Microsoft 365-Apps wie OneDrive, Outlook und Office, wenn Sie sich für die Pläne Microsoft 365 Business Basic oder Microsoft 365 Business Standard entscheiden

Mit den Plänen „Business Basic“ und „Standard“ erhalten Sie 1 TB Speicher in der Cloud – reichlich Platz für Dokumente und Medien

Veranstalten Sie unbegrenzt viele Gruppenmeetings und organisieren Sie ganztägige Workshops oder Schulungssitzungen

Nutzen Sie Business Premium-Features wie erweiterte Sicherheit und Zugriffskontrollen zum Schutz sensibler Kommunikation

👎 Nachteile der Preise für Microsoft Teams

Leider hat MS Teams einige Nachteile, was die Kostenstruktur angeht.

Es gibt einen erheblichen Preisunterschied zwischen den Plänen Microsoft 365 Business Basic und Microsoft 365 Business Standard

In der kostenlosen Version von Microsoft Teams sind Gruppenanrufe auf maximal 60 Minuten und 100 Teilnehmer begrenzt. Dadurch können gelegentliche Benutzer die wichtigsten Anruffunktionen von Microsoft Teams nicht nutzen

Features wie Webinar-Hosting und Videobearbeitung erfordern ein teureres Abonnement für Business Standard oder Microsoft Teams Premium

Microsoft 365 Copilot erfordert zusätzliche Ausgaben über die Preise des Basisplans hinaus

Bei so vielen Optionen und Tools gilt: Je höher die Kosten, desto mehr Zeit müssen Sie für die Einarbeitung aufwenden

🤓 Wussten Sie schon? Microsoft Teams wurde ursprünglich als Antwort auf Slack entwickelt und innerhalb weniger Monate nach dem Scheitern der Übernahme von Slack durch Microsoft im Jahr 2016 fertiggestellt.

Warum Alternativen zu Microsoft Teams in Betracht ziehen?

Während Teams sich nahtlos in Microsoft-Produkte integrieren lässt, kann die Verbindung mit Tools anderer Hersteller schwierig sein. Dies könnte Ihr Wachstum limitieren.

Hier sind vier Schlüsselargumente, die für Alternativen zu Microsoft Teams sprechen:

1. Mehrstufige Preisstruktur

Die Preispläne für Microsoft Teams reichen von kostenlosen bis hin zu kostenpflichtigen Premium-Plänen wie Microsoft 365 Business Standard. Einige Benutzer werden jedoch möglicherweise feststellen, dass die erforderlichen Features nur in höherwertigen Plänen verfügbar sind, was die Kosten in die Höhe treiben kann.

Wenn Ihr Unternehmen nicht alle gebündelten Dienste benötigt, müssen Sie dennoch mehr bezahlen, als Sie tatsächlich nutzen.

2. Herausforderungen bei der Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche von Microsoft Teams bietet viele Features, die Benutzer, insbesondere diejenigen, die neu im Ökosystem sind, überfordern können. Die Einrichtung kann sehr zeitaufwändig sein, da keine vorgefertigte Struktur vorhanden ist.

Sie müssen Kanäle erstellen, deren Namen festlegen und sie von Grund auf mit den entsprechenden Teams abgleichen. Das Erstellen einer Kopie dieser Kanäle ist ebenfalls eine manuelle Aufgabe.

3. Einschränkungen bei der Aufgabenverwaltung

MS Project (ein Projektmanagement-Software produkt von Microsoft Teams ) ist ein System zur Integration von Aufgabenmanagement. Sie müssen jedoch eine separate Lizenz erwerben, um MS Teams für das Projektmanagement nutzen zu können.

Dies kann für kleinere Teams oder solche, die mit einem begrenzten Budget arbeiten, eine Herausforderung darstellen. Die Lernkurve ist ebenfalls steil, da Sie mehrere Anwendungen erlernen müssen, um die Aufgabenanforderungen zu erfüllen.

4. Skalierungs- und Wachstumsengpässe

MS Teams begrenzt private Kanäle auf 30. Für die Benutzerverwaltung sind maximal 250 Mitglieder zulässig, mit einem Standardlimit von 200 Kanälen pro Team.

Das mag zunächst viel erscheinen, aber stellen Sie sich ein Beratungsunternehmen vor, in dem jedes Client-Projekt einen eigenen Kanal benötigt – dieses Limit könnte schneller als erwartet erreicht sein.

👀 Wussten Sie schon? 67 % der Unternehmen haben nach der COVID-19-Pandemie neue Tools für die Zusammenarbeit eingeführt.

ClickUp: Eine umfassende Alternative zu Microsoft Teams

Mitarbeiter schalten zwischen Apps um 1.200 Mal pro Tag – das sind fast 4 Stunden pro Woche, in denen sie ihre Aufmerksamkeit neu ausrichten müssen.

Projekte, Wissen und Kommunikation, die über verschiedene Tools verstreut sind, können Sie ausbremsen. Tatsächlich stehen Teams, die mehrere Tools verwenden, vor größeren Herausforderungen bei der Zusammenarbeit, wie z. B. mangelnde Abstimmung, Missverständnisse und Vertrauensprobleme, und fühlen sich darüber hinaus überfordert.

ClickUp kann das schnell und einfach für Sie beheben. ClickUp kombiniert Aufgabenmanagement, Projektmanagement, Chat, Dokumente, Whiteboards, Meetings und Automatisierung in einer einzigen Plattform. Das bedeutet, dass Sie nicht zwischen mehreren Tools für Kommunikation, Dokumentation und Nachverfolgung von Aufgaben wechseln müssen – alles ist zentralisiert.

Automatisierung und Integrationen: Automatisieren Sie sich wiederholende Arbeiten und integrieren Sie bei Bedarf Tools wie Microsoft Teams

Aufgaben- und Projektmanagement: Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Prioritäten fest, verfolgen Sie Fortschritte und verwalten Sie Workflows

Chat und Kommunikation: Integrierter Chat für die Teamkommunikation in Echtzeit, ähnlich wie bei Teams-Kanälen.

Dokumente und Wissensmanagement: Erstellen, freigeben und bearbeiten Sie Dokumente gemeinsam in Ihrem Workspace.

Whiteboards: Visuelle Zusammenarbeit für Brainstorming und Planung.

Meetings und Clips: Planen Sie Meetings, nehmen Sie asynchrone Videonachrichten auf und nutzen Sie KI für Meeting-Notizen und Transkriptionen.

Warum ClickUp statt Microsoft Teams?

Stellen Sie sich vor, Ihre Deadline ist in einer Stunde. Ihre Aufgaben befinden sich in einer App, Chats in einer anderen und die aktuelle Zeitleiste des Projekts ist in einem E-Mail-Thread vergraben. Mit ClickUp können Sie Aufgaben, Dokumente und Zeitleisten in einer Ansicht verknüpfen, Aktualisierungen finden und Ihr Projekt pünktlich abgeben.

Während Microsoft Teams sich hauptsächlich auf die Kommunikation konzentriert, vereint ClickUp alle Ihre Abläufe unter einem Dach. Es bietet ein umfassenderes Projekt- und Aufgabenmanagement, integrierte Dokumente und eine robustere Automatisierung von Workflows. Und wenn Sie noch nicht bereit sind, auf Teams zu verzichten, können Sie auch die ClickUp-Integration für Microsoft Teams nutzen, ohne wechseln zu müssen.

Für Teams, die MS Teams als Business-Messaging-App verwenden, verwaltet ClickUp Projektaktualisierungen, Aufgaben und Diskussionen an einem Ort – keine verstreuten Informationen mehr, sondern nur noch organisierte Teamarbeit.

So kann die Integration von Microsoft Teams in ClickUp nützlich sein:

Teilen Sie Links zu ClickUp-Aufgaben in Teams-Chats, damit Teammitglieder sofort den Status, die Priorität und das Fälligkeitsdatum von Aufgaben sehen können, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen

Verwandeln Sie kurze Besprechungen mit dem Befehl „Aufgabe erstellen“ in umsetzbare Aufgaben

Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen in Teams über neue Kommentare, Statusänderungen und Datei-Uploads

Schlüssel-Features

1. Echtzeit-Chat für eine reibungslose Kommunikation

Nutzen Sie den ClickUp-Chat für die Zusammenarbeit im Team und um den Überblick zu behalten

ClickUp Chat verbindet Unterhaltungen mit Aufgaben, Projekten und Dokumenten, um Ideen zu sammeln.

Im Gegensatz zu MS Teams, das sich in erster Linie auf Diskussionen konzentriert, fügt ClickUp jedem Chat einen Kontext hinzu, wodurch es einfacher wird, Unterhaltungen in Aktionselemente umzuwandeln und effektive Kommunikationsstrategien zu entwickeln.

Warum ClickUp Chat herausragt:

Wandeln Sie Nachrichten mit einem Klick in Aufgaben um, damit wichtige Diskussionen zu echten Ergebnissen führen

Verknüpfen Sie jeden Chat automatisch mit zugehörigen Aufgaben, Dokumenten und Updates, um Informationsverluste zu vermeiden

Verwenden Sie den ClickUp-Chat, um Nachrichten den relevanten Teammitgliedern zuzuweisen

Verwenden Sie ClickUp AI , um Antworten vorzuschlagen, Chat-Threads zusammenzufassen und Aufgaben zu erstellen und zuzuweisen, damit Ihre Teams organisiert bleiben

Hängen Sie Nachrichten an bestimmte Aufgaben und Projekte an, damit Diskussionen relevant und strukturiert bleiben

Erstellen Sie dedizierte Spaces, um Unterhaltungen nach Teams, Projekten oder Themen zu strukturieren und so für maximale Übersichtlichkeit zu sorgen

2. Visuelle Zusammenarbeit mit Whiteboards

Ideen in Aufgaben auf ClickUp Whiteboards umwandeln

Während MS Teams Microsoft Whiteboard als externes Tool anbietet, verfügt ClickUp über eine native Lösung. Benutzer können mit ClickUp Whiteboards Brainstorming betreiben und planen. Es hilft Teams dabei, Ideen, Workflows und Strategien in Echtzeit zu kartieren.

Sie können Aufgaben direkt aus dem Whiteboard verknüpfen und Ideen innerhalb derselben Oberfläche in umsetzbare Aufgaben umwandeln.

Darüber hinaus ist Whiteboard in ClickUp Chat und ClickUp Projektmanagement integriert. Die dynamische Natur dieses Tools verbessert die Kommunikation, indem es Aufgaben visuell in Ihrem gesamten Arbeitsbereich verbindet und Ihrem Team die Möglichkeit gibt, an einem Ort zu brainstormen und zusammenzuarbeiten.

3. Meetings mit ClickUp verwalten

ClickUp Meetings bietet einen zentralen Ort zum Speichern Ihrer Notizen, Aktionselemente und Nachverfolgungen und hilft Ihnen, organisiert und verantwortungsbewusst zu bleiben. ClickUp AI Notetaker transkribiert automatisch Meetings, fasst wichtige Punkte zusammen und erstellt umsetzbare Meeting-Notizen – so spart Ihr Team Zeit und es wird nichts vergessen.

So veranstalten Sie effektive Meetings:

Verwenden Sie erweiterte Formatierungsoptionen, um Schlüsselpunkte hervorzuheben, Ideen zu strukturieren und Meeting-Erkenntnisse in einem intuitiven Editor zu organisieren

Wandeln Sie Meeting-Kommentare in zuweisbare Aufgaben um, um den Überblick zu behalten und alle über Termine auf dem gleichen Stand zu halten

Erstellen Sie Meeting-Agenden als Checklisten und haken Sie besprochene Themen ab, damit nichts übersehen wird

Sparen Sie Zeit, indem Sie wiederkehrende Aufgaben für wöchentliche, monatliche oder projektbezogene Meetings einrichten und Tagesordnungen im Voraus planen

Ergreifen Sie sofort Maßnahmen, indem Sie Slash-Befehle verwenden, um Notizen zu formatieren, Aufgaben zuzuweisen oder Dokumente für Meetings zu aktualisieren

📮ClickUp Insight: 37 % der Mitarbeiter senden Follow-up-Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionselemente nachzuverfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse in Chats, E-Mails oder Tabellen untergehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln, sodass nichts übersehen wird.

4. Verwalten Sie Dokumente und zeigen Sie Aufgaben an einem Ort an

Genießen Sie die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit in ClickUp Docs

Teams müssen nie zwischen mehreren Tools wechseln, um ihre Arbeit in ClickUp zu verwalten. Sie können Aufgaben aus dem Chat heraus erstellen und zuweisen, sie mit relevanten Diskussionen verknüpfen und mit Ihren Teammitgliedern in ClickUp-Dokumenten zusammenarbeiten.

Teammitglieder können mithilfe von Features wie Tippanzeigen, Kommentaren und Änderungsverfolgung in Echtzeit gemeinsam an Dokumenten arbeiten. ClickUp Docs verfügt außerdem über ClickUp AI, das beim Verfassen, Zusammenfassen und Übersetzen von Inhalten helfen kann.

Verschaffen Sie sich mit ClickUp Brain einen Überblick über die wichtigsten Updates in Ihrem Workspace

Um Ihre Arbeit anzuzeigen und Ihre Aufgaben zu verwalten, können Sie den Kalender von ClickUp verwenden.

Der ClickUp-Kalender erkennt Terminkonflikte, verfolgt den Fortschritt von Projekten und passt Zeitleisten innerhalb seines Ökosystems an. Im Gegensatz zur einfachen Kalenderintegration von Microsoft Teams ist der Kalender von ClickUp intuitiver und bietet eine aufgabenorientierte Terminplanung.

Sie können persönliche, Team- und externe Kalender (Google, Outlook, Apple) in einer Ansicht überlagern, um alle Verpflichtungen an einem Ort zu sehen. So können Sie mithilfe benutzerdefinierter, farbcodierter Ansichten sofort erkennen, welche Aufgaben in Bearbeitung, überfällig oder fertiggestellt sind.

5. Asynchrone Video-Nachrichten mit ClickUp Clips

Verwenden Sie ClickUp Clips, um asynchron mit Ihrem Team zu kommunizieren

Für Teams, die auf Videokommunikation angewiesen sind, sind ClickUp Clips eine willkommene Abwechslung zu den täglichen Meetings.

Mit diesen Funktionen müssen Sie sich keine Gedanken mehr über die Einhaltung der Etikette für virtuelle Meetings machen. Nehmen Sie Tutorials oder Anweisungen mit ClickUp Clips auf und erstellen Sie eine Bibliothek mit wichtigen Diskussionen, auf die Sie später zurückgreifen können.

Lesen Sie auch: Kostenlose Bildschirmaufzeichnung ohne Wasserzeichen Tools

6. Zusammenarbeit für kontextbezogenes Feedback

Verwenden Sie ClickUp „Kommentare zuweisen”, um Kommentare in ClickUp Aufgaben umzuwandeln oder sie dem Team zuzuweisen

Wenn ein Problem auftritt, können Sie anstatt eine separate E-Mail zu senden oder einen Kollegen in einem anderen Chat anzupingen, ClickUp Assign Comments verwenden, um die Abfrage an ihn weiterzuleiten.

Darüber hinaus zentralisiert ClickUp Integrations alle Ihre Unterhaltungen und projektbezogenen Diskussionen und hilft Ihnen so, den Überblick zu behalten.

Mit der ClickUp Zoom-Integration können Sie beispielsweise einen Zoom-Anruf direkt aus einer ClickUp-Aufgabe starten. Sie können auch Aufzeichnungen und Zusammenfassungen von Meetings mit Projekten verknüpfen.

Mit der ClickUp Slack-Integration können Sie Aufgaben aus Slack-Nachrichten mit einem Klick erstellen und Diskussionen zwischen den beiden Plattformen synchronisieren.

Übersicht über die Preise

ClickUp bietet flexible Preispläne für Teams jeder Größe und damit eine kostengünstige Alternative zu Microsoft Teams. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über die Pläne:

Free Forever-Plan

Der Free Forever-Plan umfasst wichtige Tools für das Projektmanagement, die viele Teams benötigen.

Schlüssel-Features

Erstellen Sie unbegrenzt viele Aufgaben und Projekte

Benutzerdefinierte Projektvorlagen einrichten

Zeiterfassung für Aufgaben

Verwenden Sie Gantt-Diagramme (auf 100 Verwendungen beschränkt)

Erhalten Sie Live-Support rund um die Uhr

Speichern Sie bis zu 100 MB an Dateien

Führen Sie monatlich 100 Automatisierungsaktionen durch

Für wen ist es geeignet? Perfekt für kleine Teams, Freiberufler oder Einzelpersonen, die mit Projektmanagement-Tools beginnen und wichtige Features ohne Kosten wünschen

Unlimited-Plan

Dieser Plan unterliegt keinen der Limits der kostenlosen Version und bietet Teams mehr Flexibilität.

Schlüssel-Features

Entfernen Sie alle Limits für Gantt-Diagramme und die Ressourcenverwaltung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare und fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu

Führen Sie monatlich 1.000 Automatisierungsaktionen durch

Unbegrenzter Speicher

Benutzerdefinierte Projektvorlagen erstellen

Prioritären Support erhalten

Richten Sie unbegrenzt viele Dashboards ein

Für wen ist es geeignet? Kleine bis mittelgroße Teams, die eine komplette Projektmanagement-Lösung benötigen, ohne ihr Budget zu sprengen

Business-Plan

Der Business-Plan bietet erweiterte Features, die Microsoft Teams nicht bietet, wie Burndown-Diagramme für Scrum-Teams und benutzerdefinierte Berichterstellung.

Schlüssel-Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Diagramme und Widgets

Erstellen Sie erweiterte Automatisierungen für Workflows

Führen Sie monatlich 10.000 Automatisierungsaktionen durch

Erhalten Sie Zugriff auf erweiterte Zeiterfassung und benutzerdefinierte Berechtigungen

Erstellen Sie Workload-Diagramme und zeigen Sie Zeitleisten an

Für wen ist es geeignet? Mittelgroße Teams, die Scrum verwenden oder detaillierte Projektanalysen und Berichterstellung benötigen

Enterprise-Plan

Der Enterprise-Plan bietet Sicherheit auf Unternehmensebene und benutzerdefinierte Anpassungen mit Features, die für große Organisationen geeignet sind.

Schlüssel-Features

Erhalten Sie dedizierte Onboarding-Hilfe und Zugriff auf die Enterprise API

Richten Sie unbegrenzt benutzerdefinierte Rollen ein

Verwenden Sie Single Sign-On (SSO)

Unbegrenzte Automatisierungen

Greifen Sie auf benutzerdefinierte Sicherheitsfeatures und HIPAA-Compliance zu

Für wen ist es geeignet? Große Unternehmen mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Anpassung und dediziertem Support

Hier finden Sie alle Informationen zu den Preisen von ClickUp

Lewis Norwood, Leiter Client Relations bei Pharmacy Mentor, sagt:

ClickUp hat unserem Unternehmen zu mehr Produktivität verholfen – wir sparen Zeit, reduzieren unnötige Meetings und steigern die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und Clients erheblich.

Bessere Zusammenarbeit mit ClickUp

MS Teams eignet sich für diejenigen, die bereits in das Microsoft-Ökosystem eingebunden sind. Sie können über Chat- und Video-Optionen mit anderen kommunizieren und fokussierte Kanäle erstellen, um den Workflow aufzuteilen. Allerdings kann das Fehlen von Features zur Aufgabenverwaltung für viele ein Hindernis sein.

Die Verwaltung von Aufgaben und die Nachverfolgung von Fortschritten erfordern zusätzliche Tools wie Planner oder Project, während ClickUp über integrierte Aufgabenlisten, Kanban-Boards, Gantt-Diagramme und Workload-Ansichten verfügt.

Investitionen in mehrere Tools für Aufgaben und Teammanagement können die Gemeinkosten erhöhen und Verwirrung stiften. Die Entscheidung für eine Plattform, die alles integriert, beseitigt diese Hindernisse.

