die 11 besten TimeHero-Alternativen im Jahr 2025

Es ist 9 Uhr morgens und Ihre Liste zu erledigen wirkt bereits überwältigend. Sie haben sich überschneidende Meetings, Termine, die geschlossen werden, und diese eine Aufgabe, die immer auf morgen verschoben wird.

Wenn Sie TimeHero ausprobiert haben, haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit den Planungsansatz gemocht. Benötigen Sie jedoch etwas Innovativeres, Flexibleres und Anpassungsfähigeres?

In diesem Blogbeitrag haben wir die besten TimeHero-Alternativen zusammengestellt, die jeweils intelligente Aufgabe-Automatisierung, intelligente Terminplanung und Zeitmanagement bieten. 🕰️

Warum sollten Sie sich für TimeHero-Alternativen entscheiden?

Wenn ein tool eher hinderlich als hilfreich ist, ist das ein klares Zeichen dafür, dass Sie sich nach anderen Optionen umsehen sollten. Hier erfahren Sie, was echte Benutzer über die Schwächen von TimeHero freigegeben haben. 📈

zu starre Automatisierung: *Die Planungs-Engine ordnet Aufgaben oft neu an, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, wie die Mitarbeiter tatsächlich arbeiten möchten

Unzureichende benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten: Benutzer können Dinge wie Kalender-Ansichten oder Projekt-Layouts nicht einfach an ihren Workflow anpassen

*fehlende Schlüssel-Integrationen: Mehrere Benutzer erwähnen das Fehlen einer bidirektionalen Synchronisierung mit Google Kalender und iCalendar

Inkonsistente Benachrichtigungen: Erinnerungen kommen nicht immer rechtzeitig, was die täglichen Prioritäten durcheinanderbringen kann

Steile Lernkurve: Obwohl es übersichtlich aussieht, kann es sich bei näherer Betrachtung der erweiterten tools umständlich oder verwirrend anfühlen

🧠 Wissenswertes: Bevor Kalender etwas waren, das man auf seinem Smartphone antippte, nutzten die Menschen im prähistorischen Schottland bereits den Mond zur Zeiterfassung. Um 8.000 v. Chr. gruben sie in Warren Field zwölf Gruben in den Boden, die mit den Mondphasen übereinstimmten, und schufen so den ältesten bekannten Kalender der Welt.

TimeHero-Alternativen auf einen Blick

Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Auswahl der besten TimeHero-Alternativen. 📊

*tools schlüssel-Features* Am besten geeignet für Preise* ClickUp • KI-gestützter Kalender und Kalenderansicht • Brain + Autopilot-Agenten für intelligente Terminplanung • Workload-Ansicht für Kapazitätsplanung • Automatisierungen, wiederholende Aufgaben und KI-Notizfunktion Ideal für alle Teams (Einzelpersonen → Unternehmen), die intelligente Aufgabe-Planung, Terminierung und Zusammenarbeit benötigen Free-Plan verfügbar; Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung Motion • Automatische Terminplanung und Umstrukturierung in Echtzeit durch KI • Deep Work-Zeitblockierung • Tägliche Plan-E-Mails • Google/Outlook-Synchronisierung Am besten geeignet für Benutzer, die eine dynamische KI-Planung wünschen, die sich sofort an Änderungen anpasst Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 49 $/Benutzer/Monat; Unternehmen: benutzerdefinierte Preisgestaltung Todoist • Erstellung natürlicher Sprache • Karma-System für die Gamifizierung der Produktivität • Prioritätsstufen und Fortschritts-Nachverfolgung • Multi-Plattform-Synchronisierung Am besten geeignet für Einzelpersonen und Freiberufler, die eine einfache persönliche Aufgabe Nachverfolgung wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 5 $/Benutzer/Monat Zurückgewinnen • Intelligente Meetings mit Pufferzeiten • Habit Scheduler für Routinen • Automatische Umplanung • Google- und Outlook-Integration Ideal für Fachleute, die einen intelligenten Kalender und Schutz ihrer Arbeitszeit benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 10 $/Benutzer/Monat; Unternehmen: benutzerdefinierte Preisgestaltung TickTick • Gewohnheitsnachverfolgung + Aufgaben • Integrierter Pomodoro-Timer • Mehrere Ansichten (Liste, Kanban, Kalender) • Umwandlung von Sprachmemos in Aufgaben Am besten geeignet für Personen, die Aufgaben und Gewohnheitsbildung in einem tool vereinen möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtiger Jahresplan für 35,99 $/Jahr Taskade • Visuelle Workflows mit Mindmaps und Kanban • Integrierter Video-Chat und Kommentare • KI-Workflow-Generator und KI-Agenten • Unlimited Unteraufgabe und verschachtelte Listen Am besten geeignet für Remote-Teams, die visuelle Aufgabe-/Ideenkarten mit Zusammenarbeit benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 20 $/Monat; Unternehmen: benutzerdefinierte Preisgestaltung Trello • Kanban-Boards und Karten-Workflows • Butler-Automatisierung • Power-Ups für Erweiterungen • Integrationen (Slack, Drive, Jira) Am besten geeignet für Teams, die einfache, visuell orientierte Workflows verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 6 $/Benutzer/Monat; Unternehmen: benutzerdefinierte Preisgestaltung Things3 • Terminplanung in natürlicher Sprache • Magic Plus-Schaltfläche für schnelle Erfassung • Logbuch- und Strukturierung tools • Nahtlose Synchronisierung mit dem Apple-Ökosystem Am besten geeignet für Apple-Benutzer (Privatpersonen, Freiberufler, Fachleute), die eine ablenkungsfreie Aufgabe-Verwaltung benötigen Kein Free-Plan; einmaliger Kauf pro Gerät Wrike • Detaillierte Berechtigungen und Compliance-Workflows • Ressourcenzuweisung und Arbeitslastmanagement • Anpassbare Dashboards • KI-gestützte Zeiterfassung Ideal für Unternehmen und komplexe Organisationen, die Projekt-Kontrolle und Compliance benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 10 $/Benutzer/Monat; Unternehmen: benutzerdefinierte Preisgestaltung Sunsama • Tägliches geführtes Plan-Ritual • Aufgaben aus mehreren tools abrufen • Kalender- und Aufgabe-Integration • Zeiterfassung für Einblicke Ideal für Wissensarbeiter, die einen bewussten Plan und Fokus anstreben Free Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16 $/Monat Akiflow • Tastaturbasiertes Command-Center • Zeitblockierung für Aufgaben • Universeller Posteingang und intelligente Benachrichtigungen • Umfassende Integration verschiedener tools Am besten geeignet für Power-User im Bereich Produktivität, die Zeit-Block und einheitliches Management von Aufgaben bevorzugen Free-Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat

🔍 Wussten Sie schon? Die Größe des Marktes für Kalender-Apps wird bis 2030 voraussichtlich eine Größe von 16,37 Milliarden US-Dollar erreichen und während des Zeitraums mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,4 % wachsen.

Die 11 besten Timehero-Alternativen

TimeHero ist die erste Wahl für die Automatisierung von Aufgabenplänen und das Blockieren von Zeit in Kalendern. Es hilft Einzelpersonen dabei, ihre Tage rund um die tatsächliche Arbeit zu planen. Für Teams, die eine tiefere Kontrolle über Aufgaben, eine stärkere Automatisierung und integrierte KI-Unterstützung benötigen, reicht es jedoch oft nicht aus.

Egal, ob Sie ein visuelles Tool benötigen, wiederholende Aufgaben besser bewältigen möchten oder einfach nur weniger streng mit Ihrem Zeitplan sind – diese Liste hat etwas für Sie. 🎯

clickUp (Am besten geeignet für die Aufgabenplanung mit integrierter Zeitverwaltung und Automatisierung)*

Holen Sie sich den KI-Kalender von ClickUp AI kostenlos Erstellen und passen Sie Ihren Tagesplan entsprechend Ihren Prioritäten, Commitments und Präferenzen mit dem ClickUp-Kalender an

ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und chatten kombiniert – alles unterstützt durch /AI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Es umfasst Features, mit denen Sie Ihre täglichen Workflows um zusätzliche Sichtbarkeit, Team-Zusammenarbeit und KI-gestützte Entscheidungsfindung erweitern können.

Planen Sie mit ClickUp Kalender

Wenn Sie Ihren Tag für maximale Effizienz planen möchten, beginnen Sie mit dem ClickUp-Kalender. Er erstellt Ihren Tagesplan auf der Grundlage von Echtzeit-Eingaben, einschließlich Aufgabe-Fristen, Meetings, Workload und Verfügbarkeit des Teams.

Nehmen wir an, Sie planen eine Produktmarketingkampagne in drei Regionen. Sie benötigen Zeit für die Überprüfung des Kampagnendesigns, tägliche Besprechungen mit den regionalen Leitern und die Koordination von Feedback-Schleifen. Der Kalender blockiert diese Zeitfenster automatisch auf der Grundlage voreingestellter Priorität und passt Ihre Aufgaben an, wenn sich etwas ändert.

Jedes Meeting synchronisiert direkt mit Ihrem Google Kalender, und Sie erhalten Support für alle gängigen Online-Meeting-Tools wie Google Meet, Zoom oder Teams. Warum ist das wichtig? So können Sie direkt von Ihrem ClickUp-Workspace aus an diesen Meetings teilnehmen, anstatt zwischen mehreren Registerkarten hin- und herzuwechseln.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie während eines Kickoff-Meetings mit einem Client automatisch Notizen erfassen? Schalten Sie den ClickUp AI Notetaker in Ihrem Kalender um. Er nimmt selbstständig an zugelassenen Meetings teil, transkribiert und zeichnet die Diskussion auf, extrahiert Aktionspunkte und erstellt automatisch verknüpfte Aufgaben, sodass Sie nichts mehr manuell eingeben oder nachverfolgen müssen.

Optimieren Sie mit ClickUp Brain und ClickUp Autopilot Agents

Strukturieren Sie wöchentliche Arbeit mit der intelligenten KI-Planung von ClickUp Brain

Nutzen Sie jetzt ClickUp Brain, um Ihren Zeitplan zu optimieren. Dieser KI-Assistent rät nicht, was wichtig ist, sondern analysiert Ihre Arbeitsweise, um sicherzustellen, dass seine Empfehlungen für Sie und nicht gegen Sie Arbeit leisten.

Angenommen, Ihre Tage bestehen aus konzentrierter Design-Arbeit am Vormittag, Telefonaten am Nachmittag und zweimal wöchentlichen intensiven Sitzungen. ClickUp Brain nutzt diese Muster, Dauer der Aufgaben und aktuelle Fristen, um Ihre Woche zu strukturieren.

ClickUp Autopilot Agents gehen noch einen Schritt weiter. Anstatt Aufgaben ständig neu zu ordnen, wenn sich Projekte ändern, können Sie benutzerdefinierte Autopilot Agents erstellen, um Prioritäten automatisch anzupassen, Eigentümer neu zuzuweisen und sogar Termine für Ihre Schlüssel-Aufgaben neu zu planen.

Wenn beispielsweise ein Client Meeting verschoben wird, überträgt Ihr Mitarbeiter die Änderung auf alle abhängigen Aufgaben, gibt Fokus-Blocks frei und verschiebt die Liefertermine – ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

*ausführen mit ClickUp Aufgaben

Teilen Sie Projekte mit ClickUp Aufgaben in umsetzbare Teilaufgaben auf

Sie haben Ihre Karte geplant und es ist Zeit, mit der Arbeit zu beginnen. Nutzen Sie ClickUp Aufgaben, wo alle Aufgaben zugewiesen werden. Jede Aufgabe unterstützt Zeitschätzung und Zeiterfassung, Benutzerdefinierte Felder, Unteraufgaben, Abhängigkeiten und Thread-Kommentare für zusätzlichen Kontext.

Wenn Sie als Beispiel den Start einer neuen Website koordinieren, können Sie Aufgaben für UX-Design, Entwürfe, Entwicklungsübergaben, Qualitätssicherung und die endgültige Einführung erstellen und jede Aufgabe mit Eigentümern, Fristen und Prioritäten Tag versehen.

visualisieren Sie Zeitleisten mit der ClickUp-Kalender-Ansicht*

Passen Sie Aufgaben-Zeitleisten an und gleichen Sie Workloads mit der ClickUp-Kalender-Ansicht aus

In der Kalender-Ansicht von ClickUp erfolgt die visuelle Synchronisierung von Alles, sodass Sie Aufgaben- und Projekt-Zeitleisten verschieben und Hindernisse auf einen Blick erkennen können. Sie können Ihre Aufgaben nach Tag, 4-Tage-Block, Woche oder Monat anzeigen. Das sofortige Umplanen und Aktualisieren von Fälligkeitsdaten ist so einfach wie das Ziehen und Ablegen von Aufgaben-Zeitleisten.

Sie können Aufgaben nach Mitarbeitern oder Priorität mit Farbe kennzeichnen, Benutzerdefinierte Felder anzeigen, Aufgaben nach Status filtern und sogar wiederholende Aufgaben oder nationale Feiertage einbeziehen, um Projekte besser zu planen.

💡 Profi-Tipp: Während die Kalenderansicht Ihnen hilft, Aufgaben-Zeitleisten zu visualisieren und zu planen, eignet sich die Workload-Ansicht in ClickUp ideal für die Planung der Kapazität Ihres Teams. Angenommen, Ihr Designer hat drei Meetings in derselben Woche einzuhalten. Die Workload-Ansicht macht diese Überlastung sofort sichtbar, sodass Sie die Arbeit neu zuweisen oder verteilen können, bevor es zu Verzögerungen kommt.

Die besten Features von ClickUp

Lösen Sie mit ClickUp Automatisierung Aktionen wie die Zuweisung von Eigentümern, die Änderung von Status und die Verschiebung von Fristen aus, ohne manuellen Aufwand. *automatisieren Sie Aufgabenaktualisierungen:

*erhalten Sie intelligente Vorschläge für ClickUp-Aufgaben: Lassen Sie sich von ClickUp Brain die besten Zeiten für bestimmte Aufgaben empfehlen, basierend auf Aufwand, Priorität und Verfügbarkeit

*wiederholende Aufgaben einstellen: Halten Sie regelmäßige Arbeit wie wöchentliche Synchronisierungen, monatliche Berichte oder vierteljährliche Überprüfungen auf Kurs, ohne sie jedes Mal neu einstellen zu müssen

visualisieren Sie die Workload Ihres Teams: *Erkennen Sie, wer seine Kapazität erreicht hat und wer noch mehr Aufgaben übernehmen kann, indem Sie sich die Aufgabe-Verteilung in der ClickUp Workload-Ansicht anzeigen lassen

schneller schreiben mit KI: *Bitten Sie ClickUp Brain, Aufgabenbeschreibungen, E-Mail-Antworten, Projektbeschreibungen oder Follow-up-Notizen direkt in Ihrem Workspace zu entwerfen

planen Sie Ihren Tag mit Sprachbefehlen*: Verwenden Sie Talk to Text in ClickUp Brain MAX , Ihrer Desktop-KI-Super-App, um Ihre Pläne für den Tag zu diktieren, Meetings zu planen und sogar Arbeit mit Sprachbefehlen auszuführen

Limit von ClickUp

Gelegentliche Verzögerungen oder langsamere Leistung in großen Workspaces

Preise für ClickUp

bewertungen und Rezensionen zu ClickUp*

G2: 4,7/5 (über 10.450 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über ClickUp?

So beschrieb ein Reddit-Benutzer seine Erfahrungen:

ClickUp lohnt sich auf jeden Fall! Ich meine, es ist nicht nur ein PM-Tool, sondern hat so viele Verwendungsmöglichkeiten. Mein absoluter Favorit ist jedoch die Kalender-Ansicht. Es gibt nichts Besseres, als alle meine Arbeit und Verpflichtungen an einem Ort zu sehen. Meine Arbeitsaufträge? Check. Das Kaffeetrinken? Check. Mamas Geburtstag? Auch erledigt! Es gibt allerdings eine Sache, die das noch übertrifft. ClickUp Brain. Leute, ich kann einfach fragen, wann ich kostenlos für ein Meeting zur Verfügung stehe oder ob meine Team-Mitglieder mehr Arbeit übernehmen können, und schon habe ich alle Informationen! Ich bin total begeistert.

ClickUp lohnt sich auf jeden Fall! Ich meine, es ist nicht nur ein PM-Tool, sondern hat so viele Verwendungsmöglichkeiten. Mein absoluter Favorit ist jedoch die Kalender-Ansicht. Es gibt nichts Besseres, als alle meine Arbeit und Verpflichtungen an einem Ort zu sehen. Meine Arbeitsaufträge? Check. Das Kaffeetrinken? Check. Mamas Geburtstag? Auch erledigt! Es gibt allerdings eine Sache, die das noch übertrifft. ClickUp Brain. Leute, ich kann einfach fragen, wann ich kostenlos für ein Meeting zur Verfügung stehe oder ob meine Teams mehr Arbeit übernehmen können, und schon habe ich alle Informationen! Ich bin total begeistert.

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage zur Work-Life-Balance ergab, dass 46 % der Arbeitnehmer 40 bis 60 Stunden pro Woche arbeiten, während erstaunliche 17 % sogar mehr als 80 Stunden arbeiten! Doch damit nicht genug: 31 % haben Schwierigkeiten, sich regelmäßig Zeit für sich selbst zu nehmen. Das ist die perfekte Voraussetzung für einen Burnout. 😰 Aber wissen Sie was? Ausgewogenheit bei der Arbeit beginnt mit Sichtbarkeit! Die integrierten Features von ClickUp wie „Workload-Ansicht” und „Zeiterfassung” machen es einfach, die Workload zu visualisieren, Aufgaben fair zu verteilen und die tatsächlich aufgewendeten Stunden zu erfassen – so wissen Sie immer, wie und wann Sie Ihre Arbeit optimieren können. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen pro Mitarbeiter täglich 1 Stunde Zeit ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.

2. Motion (am besten geeignet für KI-gestützte Terminplanung und Aufgabe-Automatisierung)

via Motion

Fühlen Sie sich überfordert, wenn Sie versuchen, Ihren Arbeitstag zu planen? Motion geht dieses Problem direkt an. Diese KI-gestützte Plattform nimmt Ihnen das Rätselraten bei der Priorisierung von Aufgaben ab und plant diese automatisch auf der Grundlage von Terminen, geschätzter Dauer und Ihren Arbeitszeiten.

Wenn unerwartete Meetings anstehen oder sich Termine ändern, passt sich das Tool zur Aufgabe spontan an, sodass mühsame manuelle Umplanungen entfallen. Es lernt aus Ihren Arbeitsmustern, um optimale Zeiten für konzentriertes Arbeiten vorzuschlagen, und optimiert die Zusammenarbeit durch einfache Aufgabe-Zuweisung und Fortschritts-Nachverfolgung.

Die besten Features von Motion

Erstellen Sie unbegrenzt viele Projekte und organisieren Sie Aufgaben in benutzerdefinierten Workspaces für verschiedene Clients oder Initiativen

Blockieren Sie automatisch Zeit für konzentrierte Arbeit, basierend auf der Priorität der Aufgabe und der Nähe zum Termin

Nahtlose Integration mit Google Kalender, Outlook und verschiedenen tools für ein zentralisiertes System

Erhalten Sie täglich Plan-E-Mails mit personalisierten Aufgaben-Empfehlungen, die auf Ihren laufenden Projekten und anstehenden Terminen basieren

Bewegungs-Limitationen

Im Vergleich zu etablierteren tools ein Limit an benutzerdefinierten Optionen

Die Funktion der mobilen App hinkt im Vergleich zur Web-Version hinterher

Bewegliche Preisgestaltung

Pro KI: 49 $/Monat pro Benutzer

geschäft AI: *69 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

bewertungen und Rezensionen*

G2: 4,1/5 (über 115 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 75 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Motion?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Ich liebe die KI-Zeitausfüllfunktionen. Wenn ich ein Meeting absagen muss oder etwas Zeit übrig habe, füllt es meinen Space mit Projekten/Aufgaben, die erledigt werden müssen... Die einzigen Nachteile sind, dass alles entsprechend in Projekten und Vorlagen für den jeweiligen Verwendungszweck eingerichtet werden muss. Die Automatisierung von Aufgaben und Schritten ist einfach, aber nicht so komplex, wie ich es mir wünschen würde, was das Schreiben von Variablen für Namen oder das automatische Starten von Projekten außerhalb des Unternehmens und nicht auf Privat angeht.

Ich liebe die KI-Zeitausfüllfunktionen. Wenn ich ein Meeting absagen muss oder etwas Zeit übrig habe, füllt es meinen Space mit Projekten/Aufgaben, die zu erledigen sind... Die einzigen Nachteile sind, dass alles entsprechend in Projekten und Vorlagen für den jeweiligen Verwendungszweck eingerichtet werden muss. Die Automatisierung von Aufgaben und Schritten ist einfach, aber nicht so komplex, wie ich es mir wünschen würde, was das Schreiben von Variablen für Namen oder das automatische Starten von Projekten außerhalb des Unternehmens und nicht auf Privat-Ebene angeht.

3. Todoist (am besten geeignet für eine optimierte Organisation persönlicher Aufgaben)

via Todoist

Todoist bietet eine ideale Balance zwischen Einfachheit und Robustheit. Die übersichtliche Benutzeroberfläche macht das Erfassen von Aufgaben zum Kinderspiel, während seine KI-Fähigkeiten natürliche Sprachphrasen wie „Berichterstellung jeden Monday um 9 Uhr einreichen“ in geplante Aufgaben umwandeln.

Das „Karma-System“ sorgt für einen freundschaftlichen Wettbewerb im Workspace, indem es Punkte für fertiggestellte Aufgaben vergibt und die Produktivität spielerisch gestaltet. Viele Benutzer beginnen mit dieser Tagesplaner-App für persönliche Aufgaben, verwenden sie aber bald auch für komplexe Arbeitsprojekte.

die besten Features von Todoist*

Organisieren Sie Projekte mit Abschnitten, Unteraufgaben und farbcodierten Prioritäten für eine übersichtliche visuelle Hierarchie

Führen Sie die Nachverfolgung von Produktivitätstendenzen anhand visueller Fortschrittsberichte, einschließlich täglicher und wöchentlicher Erfolge

Führen Sie Aufgaben nahtlos über alle Geräte und Plattformen mit Echtzeit-Synchronisierung aus

*limit von Todoist

Im Vergleich zu anderen Projektmanagement-tools Limit in Berichterstellung und Analyse

Ohne Integrationen von Drittanbietern und native Gantt-Diagramm-Funktion fehlt die Zeiterfassung

preise für Todoist*

Anfänger: Free

Pro: 5 $/Monat pro Benutzer

*business: 8 $/Monat pro Benutzer

bewertungen und Rezensionen zu Todoist*

G2: 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.600 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Todoist?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Ich benutze Todoist seit 2016. Bis jetzt habe ich 57.500 Aufgaben fertiggestellt. In den letzten Jahren habe ich viele Fortschritte bei diesem Programm gesehen. Ich finde, es ist ein benutzerfreundliches Programm mit vielen praktischen tools und Optionen. Ich kann mir ein Leben ohne ein Tool wie Todoist nicht mehr vorstellen. Das gilt sowohl für mein Berufsleben als auch für mein Privat. Wenn jemand Hunderte von täglichen Aufgaben organisieren möchte, ist Todoist die beste Wahl! Ich nutze es jeden Tag.

Ich benutze Todoist seit 2016. Bis jetzt habe ich 57.500 Aufgaben abgeschlossen. In den letzten Jahren habe ich viele Fortschritte bei diesem Programm gesehen. Ich finde, es ist ein benutzerfreundliches Programm mit vielen praktischen tools und Optionen. Ich kann mir ein Leben ohne ein Tool wie Todoist nicht mehr vorstellen. Das gilt sowohl für mein Berufsleben als auch für mein Privat. Wenn jemand Hunderte von täglichen Aufgaben organisieren möchte, ist Todoist die beste Wahl! Ich nutze es jeden Tag.

💡 Profi-Tipp: Wenn alles dringend erscheint, lohnt es sich, ein zuverlässiges Priorisierungssystem zu haben. Verwenden Sie die Eisenhower-Matrix, um zu sortieren, was wirklich dringend und wichtig ist – und was warten, delegiert oder ganz fallen gelassen werden kann.

4. Reclaim (am besten geeignet für intelligentes Kalendermanagement)

via Reclaim

Reclaim KI ist ein intelligenter Kalender, der Ihnen aktiv die Arbeit abnimmt, einschließlich der Planung von Aufgaben, Gewohnheiten und Pausen zwischen Meetings. Er passt sich unerwarteten Änderungen im Plan an und sorgt dafür, dass Ihre Prioritäten auch bei Planänderungen erhalten bleiben.

Die Meeting-Management-Software lässt sich mit tools verbinden, die Sie mit Wahrscheinlichkeit bereits verwenden, wie Google Kalender und Outlook, und arbeitet im Hintergrund, um alles unterzubringen, ohne Ihren Tag zu überladen. Steht ein Meeting in letzter Minute an? Das Tool passt Ihren Zeitplan sofort an. Sind Sie mit einer Aufgabe im Verzug? Es plant sie für Sie neu. Und ja, es baut auch Pufferzeiten und Pausen ein.

*die besten Features zurückgewinnen

Lassen Sie Meetings mit Pufferzeiten basierend auf Verfügbarkeit, Präferenzen, potenziellen Konflikten und sogar Zeitzonen mit Smart Meetings planen

Weisen Sie wiederkehrenden Aufgaben und Routinen Zeit zu – mit dem Habit Scheduler

Verfolgen Sie die Zeitverteilung über verschiedene Projekte und persönliche Prioritäten hinweg und gewinnen Sie Einblicke in Ihre Zeitnutzung

Limit überwinden

Im Vergleich zu speziellen Aufgabenmanagern limitierte Features für das Aufgabenmanagement

Es fehlen umfassende Team-Collaboration-Features

Preise zurückfordern

Free

Starter: 10 $/Monat pro Benutzer

business: *15 $/Monat pro Benutzer

enterprise: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung (jährliche Abrechnung)

*bewertungen und Rezensionen zurückfordern

G2: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen echte Benutzer über Reclaim?

Ein G2-Rezensent hat dieses Feedback freigegeben:

Mir gefällt, dass meine internen Team-Meetings flexibel gestaltet werden können, sodass ich mehr Zeit für wichtige Client- oder Prospect-Meetings habe. Die Implementierung im Team war wirklich einfach, und ich habe es geliebt, das Tool in meine Arbeit zu integrieren.

Mir gefällt, dass meine internen Team-Meetings flexibel gestaltet werden können, sodass ich mehr Zeit für wichtige Client- oder Prospect-Meetings habe. Die Implementierung im Team war wirklich einfach, und ich habe es geliebt, es in meine Arbeit zu integrieren.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Calendly-Integrationen

5. TickTick (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Gewohnheiten mit Aufgabe-Management)

via TickTick

Möchten Sie Ihre To-dos abarbeiten und dabei bessere Gewohnheiten entwickeln? TickTick kombiniert diese beiden Aspekte auf brillante Weise. Im Gegensatz zu spezialisierten Aufgabenmanagern hilft es Ihnen dabei, konsistente Routinen zu entwickeln und neben den regulären Aufgaben auch Ihre täglichen Gewohnheiten zu überwachen.

Der integrierte Pomodoro-Timer fördert konzentrierte Arbeit-Sitzungen, gefolgt von erholsamen Pausen. Aufgaben werden durch umfangreiches Format, Anhänge und Sprachmemos zum Leben erweckt. Viele Benutzer wechseln von anderen Apps speziell wegen TickTick’s natürlicher Sprachverarbeitung, die einfache Sätze in geplante Aufgaben mit Erinnerungen und Fälligkeitsdatum umwandelt.

die besten Features von TickTick*

Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Gewohnheiten neben Ihren Aufgaben mit integrierten Statistiken und Streaks, die Ihre Beständigkeit visualisieren

Zeigen Sie Aufgaben in verschiedenen Formaten an, darunter Listen-, Kanban- und Kalenderansichten, ganz nach Ihrem Arbeitsstil

Erstellen Sie Sprachmemos, die automatisch in Text-basierte Aufgaben umgewandelt werden – ideal, um Ideen unterwegs festzuhalten

limit-Einschränkungen von TickTick*

Premium-Features sind nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements verfügbar

Die Kalender-Ansicht ist weniger robust als spezielle Kalender-Apps

Preise für TickTick

jahres-Plan: *35,99 $/Jahr

bewertungen und Rezensionen zu TickTick*

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 120 Bewertungen)

was sagen echte Benutzer über TickTick?*

Laut einem Capterra-Rezensenten:

Das Kopieren von Aufgaben aus E-Mails ist kinderleicht. Alle Zeilen werden automatisch in separate Aufgaben unterteilt. Auch der Pomodoro-Timer ist sehr nützlich. Natürlich gibt es auch eine Kalender-Ansicht. Einige Verknüpfungen sind aufgrund ihres Speicherortes auf der Tastatur etwas schwierig zu verwenden, wie beispielsweise das Symbol ~. Die Verarbeitung natürlicher Sprache ist nicht so gut wie bei Todoist, aber völlig ausreichend.

Das Kopieren von Aufgaben aus E-Mails ist kinderleicht. Alle Zeilen werden automatisch in separate Aufgaben aufgeteilt. Auch der Pomodoro-Timer ist sehr nützlich. Natürlich gibt es auch eine Kalender-Ansicht. Einige Verknüpfungen sind aufgrund ihres Speicherorts auf der Tastatur etwas schwierig zu verwenden, wie beispielsweise das Symbol ~. Die Verarbeitung natürlicher Sprache ist nicht so gut wie bei Todoist, aber völlig ausreichend.

🤝 Freundliche Erinnerung: Möchten Sie mehr erledigen, ohne sich zu überarbeiten? Beginnen Sie damit, Ihre wichtigsten Aufgaben dann zu planen, wenn Sie in Bestform sind – egal, ob das früh am Morgen, am späten Nachmittag oder in der Stille der Nacht ist. So nutzen Sie die Primetime Ihres Gehirns optimal.

6. Taskade (am besten geeignet für visuelle Teamzusammenarbeit)

via Taska de

Taskade kombiniert Aufgabenmanagement mit Echtzeit-Teamkommunikation in einem optisch ansprechenden Paket. Es legt Wert auf visuelle Organisation durch Mindmaps, Organigramme und Kanban-Boards. Außerdem machen die integrierten Video-Chat- und Kommentarfunktionen das Hin- und Herspringen zwischen mehreren Apps für Teamdiskussionen überflüssig.

Das Tool bietet außerdem KI-gestützte Aufgabenerstellung und Projektplanung, sodass Sie ein Ziel beschreiben können und Taskade die dafür erforderliche Struktur erstellt. Hinzu kommen die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit, die automatische Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten und die intelligente Nachverfolgung von Fälligkeitsterminen – so erhalten Sie einen einheitlichen Workspace für die Planung, Kommunikation und Ausführung Ihrer Arbeit.

die besten Features von Taskade*

Erstellen Sie wiederverwendbare Zeitplan-Vorlagen für wiederkehrende Projekte oder Prozesse und sparen Sie so viel Zeit bei Setup

Organisieren Sie Ihre Arbeit hierarchisch mit unbegrenzten Unteraufgaben und verschachtelten Listen, um Abhängigkeiten zu verdeutlichen

Erstellen Sie mithilfe des AI Workflow Generators und AI-Prompt-Vorlagen automatisch strukturierte Listen und Workflows aus allgemeinen Projektbeschreibungen

Nutzen Sie KI-Agenten, die den Kontext verstehen, aus Ihren Dokumenten und Projekten lernen und Aufgaben selbstständig erledigen

Limit-Einschränkungen von Taskade

Gelegentliche Probleme bei umfangreichen Projekten

Weniger robuste Berichterstellung als tools für Unternehmen

Preise für Taskade

Free

Pro: 20 $/Monat

team: *100 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

bewertungen und Rezensionen zu Taskade*

G2: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Taskade?

Ein zufriedener G2-Benutzer äußerte sich wie folgt:

Taskade hat sich von einem einfachen Projektmanagement-Tool zu einer leistungsstarken KI-Automatisierung entwickelt, mit der Sie mehrere KI-Agenten erstellen können, die autonom in Teams arbeiten. Sie können auch Workflows erstellen, die Optionen wie die Transkription von Inhalt ohne Verwendung externer Tools umfassen. Da Taskade auf Cloud basiert, ist die Implementierung einfach. Der Kundensupport ist direkt oder über die regelmäßigen Live-Streams verfügbar. Die Integration mit anderen Tools ist relativ einfach, wird in unserer Situation jedoch nicht häufig genutzt.

Taskade hat sich von einem einfachen Projektmanagement-Tool zu einer leistungsstarken KI-Automatisierung entwickelt, mit der Sie mehrere KI-Agenten erstellen können, die autonom in Teams arbeiten. Sie können auch Workflows erstellen, die Optionen wie die Transkription von Inhalt ohne Verwendung externer Tools umfassen. Da Taskade auf Cloud basiert, ist die Implementierung einfach. Der Kundensupport ist direkt oder über die regelmäßigen Live-Streams verfügbar. Die Integration mit anderen Tools ist relativ einfach, wird in unserer Situation jedoch nicht häufig genutzt.

🤝 Freundliche Erinnerung: Lassen Sie die Arbeit nicht in Ihre Abende oder Wochenenden übergreifen. Setzen Sie klare Grenzen, wann Sie „im Dienst” sind und wann Sie Feierabend haben. Ihr Kalender sollte auch Ihre persönliche Zeit widerspiegeln, nicht nur Meetings und Termine. 26 % der Arbeitnehmer in einer ClickUp-Umfrage geben an, dass die beste Möglichkeit, sich von der Arbeit zu lösen, die Ausübung von Hobbys ist!

7. Trello (am besten geeignet für intuitives Kanban-Projektmanagement)

via Atlassian

Trello macht visuelles Aufgabenmanagement für jedermann zugänglich. Dieses Board-basierte Tool stellt Aufgaben als Karten dar, die sich durch anpassbare Spalten bewegen, die verschiedene Phasen repräsentieren, in denen Aufgaben als fertiggestellt markiert werden. Hinter seiner Einfachheit verbergen sich leistungsstarke Features wie Automatisierung, benutzerdefinierte Felder und Kalenderansichten.

Sie können die Plattform auch mit tools wie Slack, Google Drive und Jira integrieren, um Ihre Workflows in Verbindung zu halten. Für Teams bietet Trello gemeinsame Boards, Fälligkeitsdatum-Verfolgung und @erwähnen für eine nahtlose Zusammenarbeit. Außerdem passt es sich an verschiedene Anwendungsfälle an, wie z. B. die Verfolgung von Inhaltskalendern, Softwareentwicklungs-Sprints, Hochzeitsplanung und vieles mehr.

die besten Features von Trello*

Passen Sie Boards mit farbenfrohen Beschreibungen, Fälligkeitsdaten, Checklisten und Anhängen für scanbare Informationen an

Automatisieren Sie benutzerdefinierte, sich wiederholende Aktionen mit Butler, dem integrierten Automatisierungstool von Trello

Erweitern Sie die Funktion durch Power-Ups, um Zeiterfassung, Kalender-Ansichten und benutzerdefinierte Felder zu Ihrem Workflow hinzuzufügen

Trello-Limitationen

Der kostenlose Free-Plan beschränkt Power-Ups auf eines pro Board

Keine nativen Zeiterfassung

preise für Trello*

Free

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 17,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

*trello-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 13.670 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.430 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Trello?

Ein Capterra-Rezensent hat dieses Feedback freigegeben:

Trello ist die Wahrscheinlichkeit nach die am einfachsten zu erlernende und zu bedienende Projektmanagement-Software, die in Geschäften häufig zum Einsatz kommt... Mir gefällt es nicht, dass alle denselben Plan haben müssen. Ich nutze Trello organisationsübergreifend und bin gerne Premium-Mitglied, aber einige der Teams, mit denen ich zusammenarbeite, haben keine kostenpflichtigen Abonnements...

Trello ist die Wahrscheinlichkeit nach die am einfachsten zu erlernende und zu bedienende Projektmanagement-Software, die in Geschäften häufig zum Einsatz kommt... Mir gefällt es nicht, dass alle denselben Plan haben müssen. Ich nutze Trello organisationsübergreifend und bin gerne Premium-Mitglied, aber einige der Teams, mit denen ich zusammenarbeite, haben keine kostenpflichtigen Abonnements...

🤝 Freundliche Erinnerung: Aufeinanderfolgende Meetings sind kein Abzeichen. Legen Sie zwischen den Meetings 10 bis 15 Minuten Pause ein, damit Sie sich strecken, nachdenken oder einfach nur durchatmen können. Ihr zukünftiges Ich wird es Ihnen danken.

8. Things3 (Am besten geeignet für die Verwaltung von Aufgaben auf Apple-Geräten)

via Things3

Things 3 sorgt für eine übersichtliche, einfache und erfrischend fokussierte Aufgabenverwaltung. Mit Features wie der Planung in natürlicher Sprache, Projektfristen und einem Logbuch zur Nachverfolgung fertiger Aufgaben hilft es Ihnen, organisiert zu bleiben, ohne Sie zu überfordern.

Wenn Sie tief in das Apple-Ökosystem eingebunden sind, werden Sie die reibungslose Synchronisierung zwischen Ihren Geräten zu schätzen wissen. Mit der Schnellsuche können Sie schnell zu jedem Element springen, und mit der Magic Plus-Schaltfläche können Sie Aufgaben genau dort hinzufügen, wo Sie sie benötigen. Sie erhalten intelligente Strukturierungs-tools wie Kopfzeilen und einen „This Evening”-Planer für leichtes Zeitblocking, alles verpackt in einer minimalistischen Benutzeroberfläche.

*die 3 besten Features

Erfassen Sie Aufgaben sofort mit Tastatur-Verknüpfungen oder der Magic Plus-Schaltfläche für eine reibungslose Eingabe

Tag Sie Aufgaben mit anpassbaren Beschreibungen, um sie nach Kontext, Priorität oder Workflow-Phase zu filtern

Planen Sie Termine und Erinnerungen mithilfe natürlicher Sprachverarbeitung für eine intuitive Planung

Suchen Sie weltweit nach Stichwörtern, um Aufgaben, Projekte oder Notizen sofort anzuzeigen

Einschränkungen von Things3

Benutzer müssen für jedes Gerät, auf dem sie die Software ausführen möchten, bezahlen

Sie können Ihre Listen und Aufgaben nicht mit anderen Personen freizugeben und auch keine Dateien an Aufgaben als Anhang anhängen

Preise für Things3

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

bewertungen und Rezensionen zu Things3*

G2: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 140 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Things3?

Laut einem G2-Rezensenten:

Minimalistisches Design und klar integrierte, viele nützliche tools. Das macht mich produktiver denn je ... Es wird nicht von einer Plattform wie Make unterstützt. Das wäre toll, damit ich einen fantastischen, produktiven Workflow erstellen könnte.

Minimalistisches Design und klar integrierte, viele nützliche tools. Das macht mich produktiver denn je ... Es wird nicht von einer Plattform wie Make unterstützt. Das wäre toll, damit ich einen fantastischen, produktiven Workflow erstellen könnte.

🔍 Wussten Sie schon? Die alten Ägypter entwickelten einen intelligenten Kalender. Sie schufen einen 365-Tage-Sonnenkalender mit 12 Monaten zu je 30 Tagen und fügten am Ende des Jahres fünf zusätzliche „epagomenale” Tage hinzu. Diese Innovation half ihnen, ihren Kalender an die jährlichen Überschwemmungen des Nils anzupassen, die für die Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung waren.

9. Wrike (am besten geeignet für die Projekt-Planung auf Enterprise-Ebene)

via Wrike

Wrike bietet robustes Projektmanagement, das speziell auf die Bedürfnisse von Enterprise zugeschnitten ist. Es bewältigt komplexe Ressourcenzuweisungen, Abhängigkeiten und teamübergreifende Zusammenarbeit.

Die anpassbaren Dashboards der Plattform wandeln komplexe Daten in umsetzbare Erkenntnisse für Betriebsleiter um. Viele Enterprise-Teams entscheiden sich speziell wegen der detaillierten Berechtigung und Genehmigungsworkflows für Wrike. Wrike eignet sich besonders für die Verwaltung von Projekten mit regulatorischen Compliance-Anforderungen oder komplexen Teamabhängigkeiten.

*die besten Features von Wrike

Erstellen Sie detaillierte Berichte zum Projekt-Status, zur Ressourcennutzung und zur Team-Leistung, um Engpässe zu identifizieren

Verwalten Sie Workload visuell mit tools zur Ressourcenzuweisung, die Burnout im Team verhindern und eine ausgewogene Verteilung der Aufgaben gewährleisten

Automatisieren Sie die Zeiterfassung und lassen Sie Benutzer die für Aufgaben aufgewendeten Stunden ohne manuellen Eintrag durch KI-Vorschläge protokollieren

Limit von Wrike

Die Zeiterfassung ist nur für kostenpflichtige Pläne verfügbar

Es verfügt nicht über umfassende Priorisierungs-Features

preise für Wrike*

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

*business: 25 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

bewertungen und Rezensionen zu Wrike*

G2: 4,2/5 (über 3.760 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.785 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Wrike?

Direkt aus einer Capterra-Bewertung:

Mir gefällt, wie Wrike dazu beiträgt, die Transparenz und Zusammenarbeit innerhalb unseres gesamten Unternehmens zu verbessern. In einem Projekt werden die Daten in den Feldern nur innerhalb derselben Aufgabe-/Projekt-Ebene „kopiert/dupliziert”. Die einzige Möglichkeit, die Daten aus der obersten Aufgabe in Unteraufgaben zu kopieren, besteht darin, entweder für die Aktivierung von Integrationen zu bezahlen und dafür zu bezahlen, dass die Lösungsingenieure Code schreiben, um eine „Wrike-zu-Wrike-Integration” zu erstellen, oder die Daten manuell in die Unteraufgaben zu übertragen.

Mir gefällt, wie Wrike dazu beiträgt, die Transparenz und Zusammenarbeit innerhalb unseres gesamten Unternehmens zu verbessern. In einem Projekt werden die Daten in den Feldern nur innerhalb derselben Aufgabe-/Projekt-Ebene „kopiert/dupliziert”. Die einzige Möglichkeit, die Daten aus der obersten Aufgabe in Unteraufgaben zu kopieren, besteht darin, entweder für die Aktivierung von Integrationen zu bezahlen und die Lösungsingenieure des Unternehmens zu beauftragen, einen Code für die Erstellung einer „Wrike-zu-Wrike-Integration” zu schreiben, oder die Daten manuell in die Unteraufgaben zu übertragen.

10. Sunsama (Am besten geeignet für einen bewussten Plan)

via Sunsama

Träumen Sie von einem ruhigeren, bewussteren Arbeitstag? Sunsama hilft Ihnen dabei, genau das zu erreichen. Dieses durchdachte Produktivität-Tool kombiniert Aufgabenmanagement mit täglichen Ritualen des Plans, die die Achtsamkeit bei der Arbeit fördern. Es fordert Sie auf, Aufgaben für Ihren Tag auszuwählen und dabei bewusst Ihre kognitiven Grenzen zu respektieren.

Sie erhalten täglich Reflexionsaufforderungen, die Ihnen helfen, mit der Zeit bessere Plan-Gewohnheiten zu entwickeln. Darüber hinaus zeigt der Kalender, wie sich Ihre Aufgabe-Liste in Zeitaufwand umsetzt, wodurch Überlastung und Stress vermieden werden.

die besten Features von Sunsama*

Planen Sie jeden Tag mit einem geführten Ritual, das Ihnen hilft, Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit zu priorisieren

Ziehen Sie Aufgaben aus verschiedenen Quellen, darunter E-Mail, Asana, Trello und GitHub, in einen einheitlichen Tages-Plan

Erfassen Sie die für verschiedene Projekte und Kategorien aufgewendete Zeit, um Muster zu erkennen und zukünftige Zeitschätzungen zu verbessern

*limit von Sunsama

Höherer Preis im Vergleich zu Managern für Aufgaben

Es ist in erster Linie für den individuellen Gebrauch und nicht für Teams oder kleine Geschäfte konzipiert

Preise von Sunsama

monatliches Abonnement: *20 $/Monat

jahres-Abonnement: *16 $/Monat (jährliche Abrechnung)

*sunsama-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Sunsama?

Ein Capterra-Rezensent hat dieses Feedback freigegeben:

Sunsama muss seine Echtzeit-Kollaborationsumgebungen verbessern. Unser Team nutzt Sunsama zur Verwaltung von Meetings – insbesondere unserer zweimal wöchentlich stattfindenden Scrum-Meetings, die in der Regel lange Tagesordnungen haben. Die Meeting-Seite wird regelmäßig neu geladen; manchmal gehen Inhalte verloren; manchmal können Mitarbeiter neu hinzugefügte Informationen nicht sehen oder selbst keine Info hinzufügen. Es ist sicherlich besser geworden – und unsere Probleme sind seltener geworden –, aber es gibt noch Verbesserungspotenzial.

Sunsama muss seine Echtzeit-Kollaborationsumgebungen verbessern. Unser Team nutzt Sunsama zur Verwaltung von Meetings – insbesondere unserer zweimal wöchentlich stattfindenden Scrum-Meetings, die in der Regel lange Tagesordnungen haben. Die Meeting-Seite wird regelmäßig neu geladen; manchmal gehen Inhalte verloren; manchmal können Mitarbeiter neu hinzugefügte Informationen nicht sehen oder selbst keine Info hinzufügen. Es ist sicherlich besser geworden – und unsere Probleme sind seltener geworden –, aber es gibt noch Verbesserungspotenzial.

11. Akiflow (am besten geeignet für einheitliches Aufgabe-Management)

via Akiflow

Akiflow verbindet E-Mails, Kalender-Ereignisse aus dem Projektmanagement und Aufgaben aus beliebten Apps in einer zentralen Command-Center. Der „Keyboard-First”-Ansatz spricht effizienzorientierte Fachleute an, die das Eingeben von Befehlen per Tastatur dem Klicken auf Symbole vorziehen.

Das Zeitblock-Feature wandelt Aufgabenlisten in konkrete Kalender-Blöcke um. Akiflow umfasst außerdem intelligente Benachrichtigungen, die Überschneidungen von Aufgaben verhindern, einen universellen Posteingang zum Sammeln von To-dos aus verschiedenen Plattformen und Schnellzugriff-Verknüpfungen, um Aufgaben sofort und von überall aus hinzuzufügen.

die besten Features von Akiflow*

Erstellen Sie Zeit-Blocks direkt aus Aufgaben heraus mit einer einfachen Tastatur-Verknüpfung

Bearbeiten Sie E-Mails direkt in Akiflow, indem Sie Nachrichten in Aufgaben umwandeln oder sie zur späteren Überprüfung planen

Passen Sie die Ansichten an, um genau das anzuzeigen, was Sie benötigen, ohne ablenkende Extras, und schaffen Sie so ein benutzerdefiniertes Command-Center

limit-Einschränkungen von Akiflow*

Erfordert anfängliches Setup, um verschiedene Konten in Verbindung zu bringen und zu verifizieren

Gelegentliche Verzögerungen bei der Synchronisierung mit verbundenen Plattformen

Preise für Akiflow

Pro Monthly: 34 $/Monat

Pro Jahr: 19 $/Monat (jährliche Abrechnung)

bewertungen und Rezensionen zu Akiflow*

G2: 5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 90 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Akiflow?

Eine Reddit-Rezension drückt es so aus:

Die Zeitfenster sind zum Beispiel einfach genial. Ich finde es toll, dass ich Zeitrahmen festlegen kann, in die ich mehrere geplante Aufgaben einfügen kann, und dass diese Zeitrahmen wiederholt werden können. […] Ich könnte auch kaum ohne den Zeitrahmen „Upcoming“ leben, mit dem man Aufgaben und Projekte für die kommenden Wochen oder Monate planen kann, anstatt sie alle in Ordnern zu stapeln, die darauf warten, eingeplant zu werden. […] Die Rituale und die Statistik-Nachverfolgung sind ebenfalls großartig, und ich finde es toll, dass ich ein Tages- oder Wochenziel hervorheben kann.

Die Zeitfenster sind zum Beispiel einfach genial. Ich finde es toll, dass ich Zeitrahmen festlegen kann, in die ich mehrere geplante Aufgaben einfügen kann, und dass diese Zeitrahmen wiederholt werden können. […] Ich könnte auch kaum ohne den Zeitrahmen „Upcoming“ leben, mit dem man Aufgaben und Projekte für die kommenden Wochen oder Monate planen kann, anstatt sie alle in Ordnern zu stapeln, die darauf warten, eingeplant zu werden. […] Die Rituale und die Statistik-Nachverfolgung sind ebenfalls großartig, und ich finde es toll, dass ich ein Tages- oder Wochenziel hervorheben kann.

es ist Zeit, sich ClickUp zuzuwenden*

Jedes Team hat seinen eigenen Rhythmus, und das richtige Tool passt sich diesem an. Diese Liste enthält TimeHero-Alternativen, die speziell für moderne Teams entwickelt wurden. Von KI-gestützter Priorisierung über Kalenderkoordination bis hin zu umfassender Aufgabe-Sichtbarkeit – jedes Tool bietet einzigartige Vorteile.

Aber nur eine vereint all dies in einem System, das sich reibungslos skalieren lässt.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, verbindet Struktur mit Flexibilität. Sie bietet mehrschichtiges Projektmanagement, intelligente Terminplanung und Zusammenarbeit in Echtzeit unter einem Dach. Wenn Sie Client-Workflows oder persönliche Prioritäten verwalten, gibt Ihnen dieses tool Kontrolle ohne Komplexität.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅