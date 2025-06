Kostenlose Excel-Vorlagen für Timesheets zur Nachverfolgung von Arbeitszeiten und Gehaltsabrechnungen

Mit einer gut strukturierten Excel-Vorlage für Zeiterfassungsbögen können Sie ganz einfach die Anwesenheit Ihrer Mitarbeiter erfassen, abrechnungsfähige Stunden überwachen und genaue Zahlungen sicherstellen, ohne in teure Software investieren zu müssen. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen, ein Remote-Team oder Ihren persönlichen Arbeitsplan verwalten – mit der richtigen Excel-Vorlage können Sie Ihre Zeiterfassung optimieren.

Bei so vielen verfügbaren Optionen stellt sich jedoch die wichtige Frage: Welche Excel-Vorlagen für Arbeitszeitnachweise sind für Ihre spezifischen Anforderungen ideal? In diesem Blog beantworten wir diese Frage und zeigen Ihnen bessere Alternativen zu Excel-Arbeitszeitnachweisen für Mitarbeiter, mit denen Sie die Effizienz steigern und den Prozess weiter automatisieren können.

🔎 Wussten Sie schon? Timesheets haben einen überraschend alten Ursprung! Eines der frühesten dokumentierten Systeme zur Arbeitszeitnachverfolgung stammt aus dem Jahr 1772 v. Chr. aus dem Codex Hammurabi, einem babylonischen Text, der Regeln für Löhne und Arbeit festlegte! 📜

9 Excel-Vorlagen für Timesheets

Bei der Vielzahl der verfügbaren Excel-Vorlagen für die Zeiterfassung kann die Auswahl der richtigen Vorlage schwierig sein. Aus diesem Grund haben wir eine Liste der besten Optionen zusammengestellt, die jeweils einzigartige Features für die Nachverfolgung der Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter bieten.

Ob Sie eine Vorlage für wöchentliche, zweiwöchentliche oder monatliche Timesheets benötigen, wir haben die passende Option für Sie.

1. Excel-Vorlage für Arbeitszeitnachweise von Microsoft365

Microsoft 365 bietet eine einfache, aber effektive Excel-Vorlage für Arbeitszeitnachweise, die sich für Einzelpersonen und kleine Teams eignet.

Als Vorlage für Mitarbeiter-Timesheets bietet sie ein übersichtliches Layout für tägliche Zeiteinträge. Benutzer können Start- und Endzeiten sowie Pausen erfassen. Sie können ihre täglichen Stunden schnell eingeben und die Gesamtarbeitszeit auf Wochen- oder Monatsbasis berechnen.

Das wird Ihnen gefallen:

Passen Sie Felder an, um Notizen hinzuzufügen, Formeln anzupassen oder die Vorlage an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen

Exportieren und geben Sie Timesheets ganz einfach frei, indem Sie sie als PDF- oder Excel-Datei für Manager oder Clients speichern

Offline ohne Unterbrechungen verwenden, indem Sie jederzeit und überall auf Ihre Timesheet zugreifen und diese aktualisieren können

Ideal für: Einzelpersonen und kleine Teams, die eine einfache, benutzerfreundliche Timesheet für die tägliche Nachverfolgung ihrer Arbeitsstunden benötigen.

➡️ Weiterlesen: So erstellen Sie ein Timesheet in Excel (Anleitung mit Vorlagen)

2. Excel-Vorlage für wöchentliche Timesheets von Microsoft365

Wenn Sie eine einfache Möglichkeit zur Erfassung von Arbeitszeiten benötigen, ist die Excel-Vorlage für wöchentliche Timesheets von Microsoft 365 die richtige Lösung. In dieser strukturierten Tabelle lassen sich Start- und Endzeiten sowie Pausen ganz einfach eingeben und am Ende der Woche die Gesamtarbeitszeit berechnen.

Mit speziellen Feldern für Arbeitsbeginn und -ende, Mittagspausen, Krankheitstage und Überstunden gewährleistet diese Vorlage eine genaue Nachverfolgung der regulären Arbeitszeiten. Außerdem verfügt sie über integrierte Formeln, die am Ende jeder Woche automatisch die Gesamtarbeitszeit berechnen, sodass manuelle Berechnungen entfallen und Fehler bei der Lohnabrechnung reduziert werden.

Das wird Ihnen gefallen:

Mit einem übersichtlichen, leicht lesbaren Layout behalten Sie den Überblick über Ihre Timesheets

Sparen Sie Zeit, indem Sie fertige Timesheets zum schnellen Überprüfen ausdrucken oder exportieren

Passen Sie Felder an Ihren Arbeitsplan, Überstundenregelungen oder zusätzliche Details wie Zahlungszeiträume an

Ideal für: Einzelpersonen und Teams, die die Zeit erfassen müssen, die sie während der Woche für verschiedene Projekte oder Aufgaben aufgewendet haben, einschließlich Überstunden.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Zeit manuell zu erfassen, probieren Sie eine Timesheet-App aus, mit der Sie die tatsächlich für jede Aufgabe aufgewendete Zeit protokollieren und tiefere Einblicke gewinnen können, um Ihre Produktivität insgesamt zu verbessern.

3. Excel-Vorlage für Mitarbeiter-Stundenzettel von Microsoft365

Die Mitarbeiter-Stundenzettelvorlage von Microsoft 365 wurde für Unternehmen entwickelt, die einen strukturierten Ansatz für die Zeiterfassung benötigen, und bietet ein übersichtliches Format für die Erfassung von Arbeitszeiten, Pausen und Überstunden.

Das detaillierte Layout der Vorlage ermöglicht eine genaue Nachverfolgung der Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter und enthält Felder für Aufgabeninformationen. Als Ergebnis erhalten Sie detaillierte Angaben zur Zeit, die für jede Aktivität aufgewendet wurde. Mitarbeiter können ihre Schichten einfach eingeben, wodurch eine genaue Lohnabrechnung gewährleistet ist.

Das wird Ihnen gefallen:

Erfassen Sie die täglichen Arbeitszeiten in einem strukturierten Format

Exportieren Sie Stundenzettel für eine einfache Lohnabrechnung und Genehmigung

Passen Sie die Vorlage an, um Überstunden, Urlaubstage oder Schichtzulagen einzutragen

Ideal für: Unternehmen, die detaillierte und genaue Aufzeichnungen über die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter für die Gehaltsabrechnung und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften führen müssen.

📚 Lesen Sie auch: So berechnen Sie geleistete Arbeitsstunden

4. Excel-Timesheet mit Pausenvorlage von Microsoft365

Die Nachverfolgung von Pausen ist genauso wichtig wie die Erfassung der Arbeitszeiten, und die Excel-Vorlage für wöchentliche Timesheets von Microsoft 36 sorgt dafür, dass beides genau aufgezeichnet wird. Diese Vorlage eignet sich perfekt für Unternehmen, die detaillierte Zeitprotokolle benötigen, in denen Mitarbeiter Start- und Endzeiten unter Berücksichtigung von Pausen eingeben können.

Diese Vorlage konzentriert sich auch auf die genaue Erfassung von Pausenzeiten, was für die Einhaltung der Arbeitsgesetze und die Gewährleistung einer fairen Bezahlung unerlässlich ist.

Das wird Ihnen gefallen:

Erfassen Sie bezahlte und unbezahlte Pausen, um genaue Aufzeichnungen zu führen

Passen Sie die Dauer von Pausen an die Unternehmensrichtlinien oder Arbeitsgesetze an

Mit automatischen Berechnungen haben Sie die Gesamtarbeitszeit auf einen Blick in der Ansicht

Ideal für: Unternehmen in Branchen mit strengen Pausenvorschriften, die eine genaue Dokumentation der Pausenzeiten für die Einhaltung von Vorschriften und die Lohnabrechnung benötigen.

5. Excel-Vorlage für wöchentliche Zeiterfassung für kleine Unternehmen von Microsoft365

Kleinunternehmer, die nach einem benutzerfreundlichen Tool für die Zeiterfassung suchen, werden in der Excel-Vorlage "Wöchentliche Zeiterfassung für kleine Unternehmen" von Microsoft 365 einen wertvollen Schatz finden. Diese Vorlage wurde für Teams entwickelt, die nicht auf komplexe Gehaltsabrechnungssysteme angewiesen sind, und bietet eine ausgewogene Mischung aus Einfachheit und Funktionalität, um die wöchentlich geleisteten Arbeitsstunden zu erfassen.

Das wird Ihnen gefallen:

Behalten Sie den Überblick über Ihre wöchentlichen Arbeitsstunden, ohne teure Software zu benötigen

Führen Sie übersichtliche Aufzeichnungen mit einem gut strukturierten Format für Timesheets

Passen Sie die Vorlage an, um zusätzliche Details wie Überstunden oder die Nachverfolgung von Projekten hinzuzufügen

Ideal für: Kleine Unternehmen, die eine einfache und effektive Möglichkeit benötigen, die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter wöchentlich zu erfassen.

6. Excel-Vorlage für zweiwöchentliche Timesheets von TimeDoctor

Für Unternehmen und Freiberufler, die alle zwei Wochen die Gehaltsabrechnung durchführen, bietet die Excel-Vorlage "Biweekly Timesheet" von TimeDoctor eine strukturierte Möglichkeit, Arbeitsstunden über einen Zeitraum von 14 Tagen zu erfassen.

Diese Vorlage für zweiwöchentliche Timesheets enthält vorgefertigte Formeln, die die Arbeitsstunden für beide Wochen automatisch berechnen. Das übersichtliche Layout ermöglicht eine einfache Dateneingabe und -überprüfung und ist damit die erste Wahl für Unternehmen, die eine unkomplizierte und dennoch effektive Möglichkeit zur Erfassung der Arbeitszeit suchen.

Das wird Ihnen gefallen:

Erfassen Sie täglich Ihre Arbeitszeiten und Pausen und überprüfen Sie am Ende jedes Zyklus die Gesamtstunden

Reduzieren Sie Fehler durch die genaue Nachverfolgung von regulären Arbeitszeiten und Überstunden

Exportieren Sie Timesheets mühelos zur Genehmigung oder Aufbewahrung

Ideal für: Unternehmen mit einem zweiwöchentlichen Zyklus für die Gehaltsabrechnung benötigen eine Vorlage, die speziell für diese Häufigkeit entwickelt wurde.

➡️ Weiterlesen: Tipps zur Verbesserung der Zeitmanagementfähigkeiten bei der Arbeit

7. Excel-Vorlage für wöchentliche Timesheets von Vertex42

Die wöchentliche Timesheet-Vorlage von Vertex42 bietet ein übersichtliches und professionelles Design, das auf Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist. Sie ermöglicht detaillierte Zeiteinträge, einschließlich Projektcodes, Aufgabenbeschreibungen und Notizen.

Darüber hinaus bietet sie ausreichend Platz für detaillierte Zeiteinträge, sodass Benutzer ihre Zeit genau nachverfolgen können. Diese Vorlage eignet sich perfekt für Einzelpersonen und Unternehmen und bietet eine praktische Möglichkeit, wöchentliche Arbeitspläne in einem strukturierten, druckbaren Format zu verfolgen.

Das wird Ihnen gefallen:

Kategorisieren Sie die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter und gewinnen Sie Einblicke in ihre Arbeitsmuster anhand von Projekt-Codes und Aufgabenbeschreibungen

Schnelle Berechnung der Gesamtarbeitszeit, einschließlich Überstunden

Fertiggestellte Timesheets ganz einfach speichern, drucken oder per E-Mail versenden

Ideal für: Einzelpersonen und Unternehmen, die eine optisch ansprechende und gut organisierte Zeiterfassung für eine detaillierte wöchentliche Zeiterfassung bevorzugen.

8. Excel-Vorlage für Zeiterfassungsbogen von Vertex42

Die Excel-Vorlage "Timecard Calculator" von Vertex42 ist ein hervorragendes Tool für Unternehmen und Einzelpersonen, die Gesamtarbeitszeiten, Überstunden und Löhne automatisch berechnen müssen. Im Gegensatz zu einfachen Timesheets verfügt diese Vorlage über integrierte Formeln, die die Berechnungen für Sie übernehmen, wodurch Fehler reduziert werden und Zeit gespart wird.

Benutzer geben ihre Arbeitsbeginn- und -endzeiten ein, und die wöchentliche Timesheet-Vorlage berechnet sofort die Gesamtarbeitszeit, Überstunden und sogar den Bruttolohn, wenn ein Stundensatz angegeben ist.

Das wird Ihnen gefallen:

Automatisieren Sie die Stundenberechnung, um Zeit zu sparen und Fehler zu vermeiden

Passen Sie die Vorlage an die Richtlinien Ihres Unternehmens zur Zeiterfassung an

Verfolgen Sie Überstunden und Pausenabzüge mit integrierten Formeln

Ideal für: Unternehmen, die genaue Lohnabrechnungen gewährleisten und das Risiko von Fehlern minimieren müssen.

➡️ Weiterlesen: Kostenlose Vorlagen für Arbeitspläne in Excel und ClickUp

9. Excel-Vorlage für Arbeitszeitnachweise von Myhours

Die Excel-Zeiterfassungsvorlagen von Myhours sind in verschiedenen Formaten verfügbar, sodass Sie die für Sie passende Option herunterladen können. Ob monatliche, wöchentliche, zweiwöchentliche oder sogar tägliche Timesheet-Vorlagen – Sie erhalten die Option, die die Zeiterfassung vereinfacht und genaue Aufzeichnungen der Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter liefert.

Diese Vorlagen sind einfach und effizient gestaltet und ermöglichen Benutzern die nahtlose Eingabe von Arbeitszeiten, Pausen und Überstunden.

Das wird Ihnen gefallen:

Wählen Sie aus mehreren Formaten, darunter wöchentliche, zweiwöchentliche und projektbasierte Nachverfolgung

Passen Sie die Vorlagen an verschiedene Rollen, Branchen oder Abrechnungsstrukturen an

Exportieren Sie Timesheets mühelos für die Rechnungsstellung oder Lohnabrechnung

Ideal für: Freiberufler und Unternehmen, die eine Auswahl an verschiedenen Vorlagen für Zeiterfassungsbögen benötigen und die Zeiterfassung vereinfachen möchten.

Einschränkungen bei der Verwendung von Excel für Timesheet-Vorlagen

Kostenlose Excel-Zeiterfassungsbögen bieten zwar eine bequeme und leicht zugängliche Lösung für die Nachverfolgung der Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter, sie haben jedoch auch gewisse Einschränkungen. Diese Einschränkungen können die Effizienz, Genauigkeit und Skalierbarkeit beeinträchtigen, insbesondere für größere Teams oder Unternehmen mit komplexen Anforderungen an die Zeiterfassung.

Einige dieser Einschränkungen sind:

Fehlende Zusammenarbeit in Echtzeit : Da Excel-Dateien entweder lokal oder in der Cloud gespeichert werden, ist es für mehrere Benutzer schwierig, gleichzeitig auf die Excel-Tabelle zuzugreifen und sie zu aktualisieren. Dies führt zu Problemen bei der Versionskontrolle und zu Verzögerungen bei der Datenerfassung

Keine automatischen Erinnerungen : Im Gegensatz zu einer Kalender-App oder einem Produktivitäts-Tool bietet Excel keine automatischen Erinnerungen. Dies kann es schwierig machen, zeitnahe Aktualisierungen von allen Mitarbeitern sicherzustellen

Manuelle Fehler : Da die meisten Excel-Vorlagen für Mitarbeiter-Timesheets von der manuellen Eingabe der Arbeitszeiten abhängen, kommt es zu Abweichungen, insbesondere bei der Nachverfolgung mehrerer Projekte oder der Rechnungsstellung für Clients

Fehlende Analysen : Die meisten Excel-Tabellen helfen Ihnen zwar bei der automatischen Berechnung von Arbeitszeiten, Krankheitstagen und Pausen, aber es fehlen ihnen robuste Funktionen für die Berichterstellung und Analyse, wie sie ein Workforce-Analytics-Tool bietet

Datensicherheit: Eine Excel-Tabelle kann versehentlich gelöscht werden, verloren gehen oder von unbefugten Benutzern aufgerufen werden, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet wird. Dies ist ein großer Fehler, insbesondere da diese Daten für die Rechnungsstellung, die Gehaltsabrechnung und andere HR-Anforderungen verwendet werden

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie eine Software zur Personalanalyse, um Trends schnell zu erkennen, Ursachen aufzudecken und proaktive Schritte zu unternehmen, um Top-Talente zu binden, bevor Probleme eskalieren.

10 Alternativen zu Excel-Timesheet-Vorlagen

Wenn Sie nach einer effizienteren, automatisierten und kollaborativen Methode zur Zeiterfassung suchen, ist die Umstellung auf die Zeiterfassungsvorlagen von ClickUp eine echte Bereicherung. Im Gegensatz zu Microsoft Excel bieten die Vorlagen und Karten zur Zeiterfassung von ClickUp Echtzeitüberwachung, automatische Berechnungen und nahtlose Integrationen mit Tools für die Lohnabrechnung und das Projektmanagement für die tägliche Arbeit.

Mit den Zeiterfassungs-Tools von ClickUp können Sie ganz einfach die Stunden für jede Aktivität und mehrere Aufgaben nachverfolgen

Wenn Sie zu viel Zeit mit der manuellen Eingabe von Daten, dem Wechsel zwischen Tabellenkalkulationen oder der Lösung von Problemen mit der Versionskontrolle verbringen, sollten Sie das Feature "Zeiterfassung für Projekte" von ClickUp in Betracht ziehen.

Durch die Verwendung dieser automatisierten Funktion entfällt die Notwendigkeit manueller Tabellenkalkulationen und Sie profitieren von erweiterten Features wie:

Starten und stoppen Sie Timer, um mühelos die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit zu erfassen, sodass manuelle Schätzungen oder Einträge überflüssig werden

Erstellen Sie Berichte in Echtzeit, um zu verstehen, wo die Arbeitsstunden Ihres Teams verbringen, und erleichtern Sie die Abrechnung mit Ihren Clients

Synchronisieren Sie die erfassten Zeiten ohne zusätzlichen Aufwand mit der Lohnabrechnung, Rechnungen und Tools zur Steigerung der Produktivität

Legen Sie Stundensätze fest, verfolgen Sie abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Stunden und automatisieren Sie sogar Erinnerungen für Timesheets, um die Zeiterfassung zu optimieren und die Produktivität zu steigern

Was sagen ClickUp-Benutzer dazu? Hier ist, was Gemma Kuenzi, Art Director bei Kredo Inc, zu sagen hatte:

ClickUp ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich bin Art Director bei Kredo Inc, der übergeordneten Gesellschaft von drei Tochtergesellschaften. Ich leite ein Team von Designern, daher hilft mir ClickUp beim Projektmanagement, bei der Zeitplanung, bei der Delegation von Aufgaben und vielem mehr!

ClickUp ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich bin Art Director bei Kredo Inc, der übergeordneten Gesellschaft von drei Tochtergesellschaften. Ich leite ein Team von Designern, daher hilft mir ClickUp beim Projektmanagement, Zeitmanagement, der Delegierung von Aufgaben und vielem mehr!

Im Folgenden haben wir einige der besten ClickUp-Vorlagen aufgelistet, die herkömmliche Tabellenkalkulationsvorlagen ersetzen und die Features des ClickUp-Projektmanagements auf die nächste Stufe heben. Jede Timesheet-Vorlage wurde für einen bestimmten Zweck entwickelt und hilft Ihnen dabei, Arbeitszeiten mühelos zu erfassen, die Produktivität zu steigern und Gehaltsabrechnungsprozesse zu optimieren.

1. Vorlage für Zeiterfassung für ClickUp Consultant

Kostenlose Vorlage Verwalten und verfolgen Sie Beratungsstunden ganz einfach mit der Vorlage zur Zeiterfassung für Berater von ClickUp

Berater jonglieren mit mehreren Clients, Projekten und abrechnungsfähigen Stunden, sodass die Zeiterfassung ein wichtiger Bestandteil ihres Workflows ist. Mit der Vorlage zur Zeiterfassung für ClickUp Consultants können Sie Stunden nahtlos protokollieren, abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Zeiten nachverfolgen und präzise Berichte erstellen, ohne sich mit Tabellenkalkulationen herumschlagen zu müssen.

Im Gegensatz zu statischen Excel-Vorlagen bietet dieses dynamische Tool Echtzeit-Einblicke, mit denen Berater ihre Zeitpläne optimieren und ihren Umsatz maximieren können. Dank benutzerfreundlicher Felder zur Nachverfolgung und automatischer Berechnungen können Sie sich auf die Schaffung von Wert konzentrieren, anstatt sich um Zeiterfassungen zu kümmern.

Was Sie daran lieben werden:

Automatisieren Sie die Zeiterfassung mit den integrierten Features von ClickUp, um manuelle Einträge zu reduzieren

Erhalten Sie sofort eine Aufschlüsselung der abrechnungsfähigen und nicht abrechnungsfähigen Stunden für eine genaue Rechnungsstellung

Zeigen Sie Ihre Arbeit in verschiedenen Formaten an – Liste, Board oder Kalender –, ganz passend zu Ihrem Workflow

Synchronisierung mit Integrationen wie Google Kalender für eine nahtlose Zeiterfassung über verschiedene Tools hinweg

Ideal für: Unabhängige Berater, Business-Coaches und Freiberufler, die Projekte für mehrere Clients bearbeiten.

📚 Lesen Sie auch: Verwendung automatisierter Timesheets (Best Practices und Vorteile)

2. ClickUp Services Timesheet-Vorlage

Kostenlose Vorlage Überwachen Sie Arbeitszeiten und Serviceaufgaben nahtlos mit der ClickUp Services Timesheet Vorlage

Die Verwaltung der Arbeitszeiten in einem dienstleistungsorientierten Unternehmen ist schwierig. Mit der ClickUp-Vorlage für Dienstleistungs-Timesheets können Sie die Arbeitszeiten, Pausen und Überstunden Ihrer Mitarbeiter an einem zentralen Ort genau erfassen.

Das beste Feature dieser Vorlage ist, dass sie den Prozess der Zeiterfassung für dienstleistungsorientierte Unternehmen vereinfacht. Darüber hinaus verbessert die Integration der Vorlage mit ClickUp-Features wie Aufgabenmanagement und Kommunikation die Zusammenarbeit im Team und die Sichtbarkeit von Projekten.

Was Sie daran lieben werden:

Weisen Sie Aufgaben direkt in der Timesheet zu, um die Arbeit in Echtzeit zu verfolgen

Richten Sie eine automatische Zeiterfassung für wiederkehrende Aufgaben ein – manuelle Aktualisierungen sind nicht erforderlich

Erstellen Sie in Sekundenschnelle kundenfertige Berichte, um die Rechnungsstellung zu vereinfachen

Greifen Sie unterwegs über die mobilfreundliche Nachverfolgung überall auf Ihre Timesheet zu

Ideal für: Dienstleistungsunternehmen, Personalmanager und Teams, die die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter nachverfolgen.

3. Vorlage für die Zeiterfassung für Anwälte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage zur Zeiterfassung für Anwälte den Überblick über abrechnungsfähige Stunden

Juristen wissen, dass jede abrechnungsfähige Minute zählt. Die ClickUp-Vorlage für die Zeiterfassung für Anwälte hilft Anwaltskanzleien, Einzelanwälten und juristischen Teams dabei, jede Arbeitsstunde zu erfassen und so eine genaue Abrechnung und Zeitverwaltung zu gewährleisten, ohne dass sie durch Tabellenkalkulationen ausgebremst werden.

Mit dieser Vorlage von ClickUp können Anwälte die für bestimmte Fälle aufgewendete Zeit erfassen, ein Timesheet erstellen, um abrechnungsfähige Stunden mit Aufgaben zu verknüpfen, und mit nur wenigen Klicks Berichte für Clients erstellen.

Was Ihnen daran gefallen wird:

Zeiten direkt in den Fallakten protokollieren für eine präzise Nachverfolgung

Legen Sie Stundensätze pro Client fest und berechnen Sie automatisch die Rechnungsbeträge

Erstellen Sie sofortige Timesheets mit Filtern für Fall, Client oder Datumsbereich

Rufen Sie Zeitprotokolle von jedem Gerät ab, damit Sie keine abrechnungsfähige Minute verpassen

Ideal für: Rechtsanwälte, Anwaltskanzleien und Juristen, die mehrere Clients verwalten

4. ClickUp-Vorlage für die persönliche Zeiterfassung

Kostenlose Vorlage Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Tag, steigern Sie Ihre Produktivität und verfolgen Sie jede Minute mit der Vorlage "Persönliche Zeiterfassung" von ClickUp

Benötigen Sie Hilfe bei der Verwaltung Ihrer Zeit für persönliche und berufliche Ziele? Die ClickUp-Vorlage für die persönliche Zeitverwaltung hilft Ihnen dabei, Ihren Tag in überschaubare Blöcke zu unterteilen, wichtige Aufgaben zu priorisieren und Zeitfresser zu identifizieren. Egal, ob Sie Freiberufler, Unternehmer oder einfach nur jemand sind, der seinen Zeitplan optimieren möchte, diese Vorlage ist genau das Richtige für Sie!

Sie ermöglicht eine einfache Planung von Aufgaben, die Protokollierung von Zeiten und die Analyse der Zeitnutzung, sodass Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial identifizieren können. Das Beste an dieser Vorlage ist, dass sie einfach anzupassen und zu konfigurieren ist, um wöchentliche oder monatliche Timesheets zu berechnen und automatisch umsetzbare Eingaben zu liefern.

Was Sie daran lieben werden:

Planen Sie Ihren Tag mit einem intuitiven Zeitblock-System

Erfassen Sie private und berufliche Zeiten, um Ihre Work-Life-Balance zu verbessern

Erhalten Sie automatisierte Einblicke, wo Ihre Zeit jede Woche verbringt

Passen Sie die Kategorien an Ihren Lebensstil an – Arbeit, Fitness, Lernen oder Freizeit

Ideal für: Freiberufler, Remote-Mitarbeiter, Studenten und Fachleute, die ihr Zeitmanagement verbessern möchten.

🧠 Fun Fact: Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass fast die Hälfte der Befragten eine To-Do-Liste für ihr Zeitmanagement verwendet!

5. ClickUp-Vorlage für die Zeiterfassung

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihre Zeitplanung und verteilen Sie Ihre Zeit effektiv mit der ClickUp-Vorlage für die Zeiterfassung

Angenommen, Sie fragen sich manchmal, wo all Ihre Zeit bleibt. In diesem Fall hilft die ClickUp-Vorlage zur Zeiterfassung Teams und Einzelpersonen dabei, die für verschiedene Projekte, Clients oder Aufgaben aufgewendete Zeit aufzuschlüsseln, sodass Sie einen datengestützten Ansatz für die Produktivität erhalten.

Diese Vorlage erspart Ihnen den Aufwand mit Excel-Tabellen mit endlosen Zeilen und bietet Ihnen einen klaren, visuellen Überblick über die Verteilung Ihrer Zeit, sodass Sie Ihre Ressourcen effektiver zuweisen können.

Was Sie daran lieben werden:

Kategorisieren Sie Zeiten nach Projekt, Client oder Priorität für eine einfache Nachverfolgung

Visualisieren Sie die Zeitverteilung mit Diagrammen und Grafiken für schnelle Einblicke

Identifizieren Sie Ineffizienzen und optimieren Sie Workflows auf der Grundlage realer Daten

Legen Sie Benachrichtigungen fest, wenn bestimmte Aufgaben oder Projekte zu viel Zeit in Anspruch nehmen

Ideal für: Geschäftsinhaber, Projektmanager, Freiberufler und alle, die ihre Zeit optimal nutzen möchten.

➡️ Weiterlesen: Kostenlose Vorlagen für Anwesenheitslisten

6. ClickUp-Vorlage für Zeitmanagement

Kostenlose Vorlage Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für Zeitmanagement-Zeitpläne den Überblick über Ihre täglichen, wöchentlichen und monatlichen Aufgaben

Die ClickUp-Vorlage für Zeitmanagement-Pläne wurde entwickelt, um Benutzern bei der Erstellung und Verwaltung ihrer täglichen oder wöchentlichen Zeitpläne zu helfen. Sie bietet einen strukturierten Rahmen für die Planung von Aufgaben, die Festlegung von Fristen und die Nachverfolgung von Fortschritten und fördert so ein besseres Zeitmanagement und eine höhere Produktivität.

Mit dieser Vorlage können Benutzer detaillierte Zeitpläne erstellen, Aufgaben bestimmten Zeitfenstern zuweisen und deren Fortschritt überwachen. Außerdem hilft sie dabei, sicherzustellen, dass Aufgaben rechtzeitig fertiggestellt und die Zeit effektiv genutzt wird.

Was Sie daran lieben werden:

Verwenden Sie Kalender-, Board- oder Listenansichten, um Ihren Zeitplan nach Ihren Wünschen zu strukturieren

Weisen Sie Prioritäten und Fristen zu, um sich auf wichtige Arbeiten zu konzentrieren

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben, um mühsame Prozesse zu vermeiden und die Effizienz zu steigern.

Synchronisieren Sie Ihre Kalender-Apps und Zeiterfassungssoftware für eine mühelose Terminplanung

Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, Teamleiter, Studenten und alle, die ihren Tag effektiv strukturieren möchten.

Erfahren Sie, wie Sie mit ClickUp Zeit erfassen können 👇

7. ClickUp-Vorlage für Zeitboxen

Kostenlose Vorlage Steigern Sie Ihre Produktivität mit fokussierten Zeitblöcken mithilfe der ClickUp-Vorlage "Time Box"

Time-Boxing ist eine bewährte Technik zur Steigerung der Produktivität, und die ClickUp-Vorlage "Time Box" macht die Umsetzung ganz einfach. Planen Sie fokussierte Arbeitssitzungen, legen Sie Zeitlimits für Aufgaben fest und verfolgen Sie den Fortschritt – alles innerhalb eines strukturierten ClickUp-Workflows.

Im Gegensatz zu Excel, das eine manuelle Eingabe erfordert, lässt sich diese Vorlage in die Automatisierung von ClickUp integrieren, damit Sie Zeitlimits einhalten und die Effizienz optimieren können.

Was Sie daran lieben werden:

Legen Sie Zeitblöcke für Aufgaben fest, um Ablenkungen zu vermeiden und die Konzentration zu steigern

Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen, wenn die Zeit abgelaufen ist, damit Ihre Sitzungen strukturiert bleiben

Verfolgen Sie fertiggestellte und geplante Aufgaben, um bessere Einblicke in die Produktivität zu erhalten

Passen Sie die Zeitverteilung dynamisch an, ohne Tabellen neu formatieren zu müssen

Ideal für: Remote-Mitarbeiter, Freiberufler, Produktivitätsbegeisterte und Fachleute, die enge Termine einhalten müssen.

📮 ClickUp Insight: Sie glauben, Ihre To-Do-Liste funktioniert? Denken Sie noch einmal darüber nach. Unsere Umfrage zeigt, dass 76 % der Fachleute ihr Priorisierungssystem für das Aufgabenmanagement nutzen. Jüngste Untersuchungen bestätigen jedoch, dass 65 % der Arbeitnehmer ohne effektive Priorisierung einfache Erfolge gegenüber Aufgaben mit hohem Wert bevorzugen. Die Aufgabenprioritäten von ClickUp verändern die Art und Weise, wie Sie komplexe Projekte visualisieren und angehen, indem sie wichtige Aufgaben einfach hervorheben. Mit den KI-gestützten Workflows und benutzerdefinierten Prioritätskennzeichnungen von ClickUp wissen Sie immer, was zuerst zu tun ist.

8. ClickUp-Vorlage für Zeitanalysen

Kostenlose Vorlage Gewinnen Sie mit der ClickUp-Vorlage zur Zeitanalyse wertvolle Einblicke in Ihre Zeitnutzung

Mit der ClickUp-Vorlage zur Zeitanalyse können Sie Ihre täglichen Aktivitäten nachverfolgen, kategorisieren und analysieren, um Ihre Produktivität zu optimieren. Durch das Verständnis der Zeitnutzungsmuster beseitigen Sie Ineffizienzen und können Ihren Workflow datengestützt verbessern.

Außerdem erhalten Sie detaillierte Berichte und Visualisierungen der für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit. So können Sie nachvollziehen, wie Sie Ihre monatlichen oder wöchentlichen Stunden verbringen, und entsprechende Anpassungen vornehmen.

Was Sie daran lieben werden:

Analysieren Sie Zeittrends mit visuellen Berichten und Echtzeit-Analysen

Verfolgen Sie Projekt-Zeitleisten, um zu sehen, wo Verzögerungen auftreten

Überwachen Sie die Kapazitäten Ihres Teams, um Burnout und Überlastung zu vermeiden

Exportieren Sie detaillierte Berichte, um Erkenntnisse mit den Beteiligten zu teilen

Ideal für: Berater, Geschäftsinhaber, Produktivitätsbegeisterte und alle, die ihre Zeiteffizienz verbessern möchten.

➡️ Weiterlesen: So optimieren Sie das Urlaubsmanagement Ihres Teams

9. ClickUp-Vorlage für ausfüllbare Zeitleisten

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mühelos übersichtliche, strukturierte Zeitleisten mit der ausfüllbaren Zeitleisten-Vorlage von ClickUp

Zeitleisten sind für die Visualisierung des Fortschritts und der Fristen von Projekten unerlässlich, aber ihre manuelle Erstellung ist fast immer mühsam. Mit der ausfüllbaren Zeitleistenvorlage von ClickUp können Sie ganz einfach strukturierte Zeitleisten für Projekte, Ereignisse und Ziele entwerfen – alles in einer interaktiven ClickUp-Ansicht.

Mit dieser Vorlage können Sie Termine dynamisch anpassen, Abhängigkeiten nachverfolgen und verschobene Zeitleisten einfach verwalten.

Was Sie daran lieben werden:

Erstellen Sie anpassbare Zeitleisten für Projekte, ohne Tabellen neu formatieren zu müssen

Verknüpfen Sie Aufgaben mit Meilensteinen, um den Fortschritt im Blick zu behalten

Verwenden Sie Gantt-Diagramme für eine übersichtliche visuelle Darstellung von Terminen

Arbeiten Sie mit Teams in Echtzeit zusammen, ohne veraltete Dateiversionen

Ideal für: Projektmanager, Veranstaltungsplaner, Geschäftsstrategen und Teams, die terminabhängige Projekte bearbeiten.

10. Vorlage für stündliche Zeiterfassung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Arbeitszeiten präzise mit der Vorlage "Stundenzettel" von ClickUp

Bei der Verwaltung von stundenbasierter Arbeit ist Genauigkeit alles. Ganz gleich, ob Sie als Freiberufler Rechnungen an Clients stellen oder als Manager die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter nachverfolgen – die Vorlage für stundenbasierte Zeiterfassung von ClickUp vereinfacht den Prozess.

Zeiten erfassen, Aufgaben kategorisieren und Berichte mühelos erstellen – alles an einem Ort. Dank eines übersichtlichen, visuellen Layouts können Teams und Einzelpersonen Workflows besser verstehen, Terminkonflikte vermeiden und alle Beteiligten über die Zeitleisten des Projekts auf dem Laufenden halten.

Was Sie daran lieben werden:

Starten und stoppen Sie Timer direkt aus den Aufgaben heraus, um eine genaue Erfassung zu gewährleisten

Erhalten Sie Echtzeit-Zusammenfassungen der Gesamtarbeitsstunden pro Aufgabe oder Projekt

Berechnen Sie automatisch abrechnungsfähige Stunden für eine einfachere Rechnungsstellung

Erstellen Sie sofortige Berichte, um Trends in der Produktivität zu überprüfen

Ideal für: Freiberufler, Berater, Remote-Teams und Unternehmen, die eine genaue Nachverfolgung der Arbeitsstunden benötigen.

Was macht eine gute Excel-Vorlage für einen Timesheet aus?

Eine gute Excel-Vorlage für Timesheets ist ein echter Game-Changer, egal ob Sie als Freiberufler Ihre abrechnungsfähigen Stunden nachverfolgen oder als Personalverantwortlicher reguläre Arbeitszeiten und Überstunden verwalten. Hier sind einige Faktoren, die Ihnen bei der Auswahl der besten Vorlage helfen werden:

Felder für Zeiteinträge löschen : Wählen Sie eine Excel-Vorlage für Zeiterfassung, in die Sie Arbeitszeiten, Pausen und Überstunden ähnlich wie in einer Zeiterfassungssoftware ganz einfach eingeben können

Automatisierte Berechnungen : Wählen Sie eine Timesheet-Vorlage mit integrierten Formeln, um die Gesamtarbeitszeit, Überstunden und Löhne automatisch zu berechnen und so die Lohnabrechnung zu optimieren

Anpassung : Entscheiden Sie sich für eine Excel-Vorlage für Arbeitszeitnachweise mit Anpassungsoptionen, um Einträge und Formate ganz einfach an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen, z. B. die Nachverfolgung der täglich, wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich geleisteten Arbeitsstunden

Einhaltung von Timesheet-Vorschriften : Priorisieren Sie die Einhaltung von Arbeitsgesetzen, damit Ihre Timesheet-Tabelle den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, wenn Sie in einer bestimmten Branche oder Region arbeiten, und unterstützen Sie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für Ihren Bereich

Integration mit anderen Tools: Wählen Sie kostenlose Timesheet-Vorlagen, die nicht nur innerhalb des Excel-Systems funktionieren, sondern auch mit anderen Tools und Apps wie Dienstplanungssoftware und Projektmanagement-Tools integriert werden können

🧠 Wissenswertes: Der durchschnittliche Mensch verbringt etwa 650 Stunden pro Jahr mit der Verwaltung seines E-Mail-Posteingangs, was etwa 13 Stunden pro Woche allein für E-Mails entspricht.

Effiziente Zeiterfassung mit ClickUp

Excel-Vorlagen für Arbeitszeitnachweise sind ein guter Ausgangspunkt für die Nachverfolgung von Arbeitsstunden, aber sie haben auch ihre Grenzen. Einige Nachteile, die Sie ausbremsen und die Effizienz verringern, sind die manuelle Eingabe von Daten, die Behebung von Fehlern in Formeln und die eingeschränkte Automatisierung.

Wenn Sie nach einer intelligenteren, schnelleren und kollaborativeren Möglichkeit zur Zeiterfassung suchen, ist es Zeit für ClickUp, die App für die tägliche Arbeit! Die Tools zur Zeiterfassung, automatisierten Berichte und Echtzeit-Einblicke von ClickUp machen die Verwaltung von Arbeitszeiten zum Kinderspiel. Egal, ob Sie Freiberufler, Personalverantwortlicher oder Geschäftsinhaber sind, ClickUp sorgt für nahtlose Zeiterfassung, genaue Lohnabrechnung und gesteigerte Produktivität!

Probieren Sie ClickUp noch heute kostenlos aus und verabschieden Sie sich von manuellen Tabellenkalkulationen und begrüßen Sie eine intelligentere Methode zur Zeiterfassung! 🚀