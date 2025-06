die 25+ besten Wachstumsmarketing-Agenturen für 2025

Marketer stehen unter ständigem Druck, sich an veränderte Verbraucherverhalten anzupassen und neue Technologien wie KI zu nutzen.

✅ Faktencheck: Die Marketingbranche hat sich in den frühen 2020er Jahren stärker verändert als in den letzten fünf Jahrzehnten. Daher ist es für Marken entscheidend, sich anzupassen, relevant zu bleiben und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Unternehmen müssen qualifizierte Leads gewinnen, potenzielle Kunden effektiv konvertieren und eine dauerhafte Kundenbindung aufbauen – und das alles bei maximaler Kapitalrendite.

Dies ist die Domäne des Wachstumsmarketings – ein datengesteuerter, experimenteller Ansatz, der sich auf den gesamten Kundenlebenszyklus konzentriert. Die Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Wachstumsmarketing-Agentur kann Ihnen das Fachwissen, die Tools und die Strategien liefern, die Sie benötigen, um sich in diesem komplexen Umfeld zurechtzufinden und skalierbare Ergebnisse zu erzielen. Viele Agenturen behaupten, über Wachstumskompetenz zu verfügen, doch die Wahl des richtigen Partners ist entscheidend.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die 25+ besten Wachstumsmarketing-Agenturen vor, die Ihnen dabei helfen, Ihr Marketing-Team zu vergrößern und Ihr Geschäft zu transformieren. 🌱

Legen wir gleich los!

Was ist Wachstumsmarketing?

Wachstumsmarketing geht über Branding und Traffic hinaus – es geht darum, ein wiederholbares System für die Akquise, Aktivierung und Bindung von Kunden über den gesamten Funnel hinweg aufzubauen.

Betrachten Sie es als wissenschaftliches Marketing: testen, lernen, skalieren. Anstatt sich auf statische Kampagnen zu verlassen, führen Wachstumsmarketer ständig Experimente auf Landing Pages, Kanälen, in Messaging und mehr durch, um herauszufinden, was Ergebnisse bringt, und diese schnell zu verdoppeln.

👀 Wussten Sie schon? Der Begriff "Growth Hacking" wurde 2010 von Sean Ellis geprägt, der nach Marketern suchte, die sich auf ein Ziel konzentrieren konnten: schnelles Wachstum ohne die Einschränkungen traditioneller Marketingpraktiken.

Growth-Marketing-Agenturen unterstützen Unternehmen durch die Entwicklung maßgeschneiderter Akquisitionsstrategien und die Optimierung der Customer Journey. Sie brechen Datensilos auf, testen neue Ideen und setzen Erkenntnisse in die Tat um – sie sind sowohl für die Strategie als auch für die Umsetzung verantwortlich.

Das Ergebnis? Entlastete interne Teams, beschleunigtes Zielgruppenwachstum, höhere Umsätze und größere Flexibilität bei der Anpassung an Marktveränderungen.

Hier finden Sie eine übersichtliche Tabelle, die die Unterschiede zwischen traditionellen Marketingagenturen und Wachstumsmarketingagenturen aufzeigt.

Aspekt Traditionelle Marketingagenturen Wachstumsmarketing-Agenturen Fokus Traffic-Generierung, Sichtbarkeit der Marke und Lead-Generierung Full-Funnel-Ansatz (Bekanntheit, Akquise, Aktivierung, Umsatz, Kundenbindung, Weiterempfehlung) Metriken Kampagnenergebnisse, Reichweite, Impressionen, Klicks AAARRR Pirate Metriken für die kontinuierliche Nachverfolgung (Bekanntheit, Akquisition, Aktivierung, Umsatz, Kundenbindung, Weiterempfehlung) Strategie Statische, einmalige Kampagnen Kontinuierliche Experimente, Verfeinerung und Optimierung Tools und Methoden Traditionelle Marketing-Tools, Werbung und PR Tools für Growth Hacking, Datenanalyse, A/B-Tests und Feedback-Schleifen Kundenreise Konzentrieren Sie sich auf die Gewinnung neuer Kunden Konzentrieren Sie sich auf den gesamten Kundenlebenszyklus, von der Bekanntheit bis zur Weiterempfehlung Ergebnis Markenbekanntheit und Lead-Generierung Skalierbares, langfristiges Wachstum und Kundenbindung Ansatz für Wachstum Lineares Wachstum durch Kampagnen und Werbung Kontinuierliches, datengesteuertes Wachstum mit schnellen Iterationen und Tests Flexibilität Begrenzte Anpassungen, festgelegte Strategien Hohe Flexibilität mit häufigen Optimierungen und Anpassungen

🧠 Fun Fact: Der Name "Pirate Metrics" leitet sich davon ab, dass das Geräusch, das das "AARRR!" Framework erzeugt, auch der bevorzugte Ausruf von Piraten ist! 🏴‍☠️

Wie Wachstumsmarketing-Agenturen Unternehmen helfen

Growth-Marketing-Agenturen bieten einzigartige Vorteile, die die Entwicklung Ihres Unternehmens verändern können. Hier sind ihre besonderen Merkmale:

Erzielen Sie schnelles und nachhaltiges Wachstum mit produktorientierten Wachstumsmarketingstrategien, die auf aussagekräftige Ergebnisse ausgelegt sind

Sparen Sie Ressourcen mit effizienten Prozessen und Tools, die ausschließlich auf die Beschleunigung des Wachstums ausgerichtet sind

Nutzen Sie fortschrittliche Technologien und Datenanalysen, um Einblicke zu gewinnen, mit denen Ihre Strategie dem Markt immer einen Schritt voraus ist

Profitieren Sie von maßgeschneiderten Lösungen, die auf Ihre Geschäftsziele, die Marktdynamik und die Bedürfnisse Ihrer Kunden abgestimmt sind

Passen Sie sich mit flexiblen Ansätzen, die Ihrem Wachstumstempo entsprechen, schnell an sich ändernde Bedingungen an

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten durch die umfangreichen Verbindungen, die diese Agenturen über ihre Führungsposition im Marketingbereich bieten

Vermeiden Sie Risiken und Verzögerungen, die mit dem Aufbau interner Teams verbunden sind

Durch die Einbindung von Techniken wie Wachstumsloops und anderen bewährten Frameworks in Ihre Marketinginvestitionen entwickeln diese Agenturen eine umfassende Wachstumsmarketingstrategie, die sicherstellt, dass Ihr Aufwand zu nachhaltigem Erfolg führt.

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibunterstützung im gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Workspace.

🧠 Fun Fact: Growth Hacker glauben an "Fail fast, learn faster" (Schnell scheitern, schneller lernen). Je schneller Sie verschiedene Taktiken testen, desto schneller können Sie das, was funktioniert, optimieren und skalieren und so wertvolle Zeit und Ressourcen sparen.

Top-Agenturen für Wachstumsmarketing

Bevor Sie sich die Liste der besten Wachstumsmarketing-Agenturen ansehen, sollten Sie wissen, worauf Sie bei der Auswahl des richtigen Partners achten müssen.

Kriterien für die Auswahl einer Top-Wachstumsmarketingagentur

Die richtige Agentur kann über den Erfolg oder Misserfolg Ihrer Wachstumsstrategie entscheiden, daher ist es entscheidend, die Schlüsselkriterien zu verstehen. Lassen Sie uns einen Blick auf die wichtigsten Faktoren bei der Auswahl der perfekten Wachstumsmarketing-Agentur werfen.

Umfassende Dienstleistungen: Von der Erstellung von Vorlagen für Marketing-Roadmaps bis hin zur Umsetzung sollten alle Aspekte des Wachstumsmarketings abgedeckt sein

Expertise in Growth-Hacking-Tools: Growth Hacker verlassen sich auf spezielle Tools, um Marketingkampagnen zu testen, zu optimieren und zu skalieren. Prüfen Sie, ob die Agentur unter anderem mit Tools wie Unbounce, Hotjar, Mixpanel und Google Analytics vertraut ist

ROI-fokussiert: Ihre ideale Agentur sollte sich darauf konzentrieren, Umsatz zu generieren und Wachstum voranzutreiben, das sich direkt auf Ihren Gewinn auswirkt, und nicht nur auf oberflächliche Metriken wie Website-Traffic oder Likes in sozialen Medien

Vorlagen: Die Agentur sollte wissen, wie man umsetzbare Marketingpläne erstellt und die neuesten Ressourcen nutzt

Benutzerdefiniert: Jedes Unternehmen ist einzigartig, daher funktioniert ein einheitlicher Ansatz nicht. Eine ausgezeichnete Wachstumsmarketing-Agentur passt Strategien speziell an die Ziele, die Zielgruppe und die Herausforderungen Ihres Unternehmens an

Starke Kommunikation: Die Agentur sollte eine klare, kontinuierliche Kommunikation pflegen, regelmäßig Berichte erstellen und ihre Strategien und Ergebnisse transparent darlegen

Preise: Stellen Sie sicher, dass die Agentur ein klares, transparentes Preismodell anbietet, das Ihrem Budget und Ihren Wachstumszielen entspricht. Informieren Sie sich über die Abrechnungsmodalitäten – ob stundenweise, projektbezogen oder auf Retainer-Basis –, damit es später keine Überraschungen gibt

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren sind Sie bereit, eine Agentur auszuwählen, die echte Ergebnisse und langfristiges Wachstum erzielt.

Die Liste der besten Wachstumsmarketing-Agenturen

Wachstumsmarketing ist äußerst effektiv, da es sich auf das Wesentliche konzentriert: herauszufinden, was funktioniert, und darauf zu setzen. Es geht darum, zu experimentieren, schnell zu lernen und intelligent zu skalieren, um echte Ergebnisse zu erzielen. Marken sind in einer Welt, in der sich das Verbraucherverhalten über Nacht ändert, einen Schritt voraus.

Hier ist eine Liste der derzeit führenden Wachstumsmarketing-Agenturen – Agenturen, die Sie für Ihre Wachstumsstrategie in Betracht ziehen sollten.

1. NoGood

via NoGood

📍 Speicherort: New York City📅 Gegründet: 2017

Warum NoGood wählen:NoGood ist eine leistungsorientierte Wachstumsagentur, die auf Skalierbarkeit ausgelegt ist. Sie ist der ideale Partner für B2B-SaaS-, Gesundheits- und Verbrauchermarken, die nicht nur ihren Traffic, sondern auch ihren Umsatz steigern möchten. Das Team besteht aus Kreativen, Datenwissenschaftlern und Wachstumsmarketer, die Full-Funnel-Strategien umsetzen, die auf schnellen Experimenten und einem klaren ROI basieren.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Sie möchten ein SaaS-Produkt auf dem wettbewerbsintensiven US-Markt einführen? NoGood hat ByteDance bei der Einführung der Lark Suite in den USA und der internationalen Skalierung unterstützt und damit seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, risikoreiche, globale Kampagnen durchzuführen.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Von TechCrunch als eine der besten Wachstumsagenturen der USA ausgezeichnet

Steigerung des digitalen Jahresumsatzes von SteelSeries um 35 %

Unterstützung von MongoDB und TikTok bei der Skalierung ihrer Einzelziel-Akquisitionsmaßnahmen

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie ein produktorientiertes Unternehmen oder ein SaaS-Unternehmen betreiben, kann Ihnen eine Growth-Marketing-Agentur dabei helfen, die Abwanderungsrate zu senken, die Konversionsrate von Testversionen zu zahlenden Abonnements zu steigern und Ihren Verkaufszyklus zu verkürzen – und das alles innerhalb desselben Growth-Sprints.

2. Velocity Growth

via Velocity Growth

📍 Speicherort: Global (Remote)📅 Gegründet: 2020

Velocity Growth ist eine Boutique-Agentur für digitales Marketing, die sich auf Performance-Marketing, Lifecycle-Marketing und SEO spezialisiert hat. Ihr zielgerichteter Ansatz hat sie zu einem führenden Anbieter von digitalen Marketingdienstleistungen gemacht.

Das Team der Agentur arbeitet wie eine Erweiterung Ihres Unternehmens und bietet Ihnen unübertroffene Fachkompetenz und vollständige Transparenz. Es führt nicht nur Strategien aus, sondern wird Teil Ihrer Wachstumsgeschichte.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Start-up in der Frühphase mit begrenzten Marketingressourcen? Velocity fungiert als Ihr Plug-and-Play-Team. Mit Gründer Craig Zingerline (6-facher Unternehmer) und der Expertin für bezahlte Akquisitionen Jen Bryan an der Spitze ist ihr Ansatz schlank, transparent und laserfokussiert auf messbares Wachstum.

🎯 Wofür sie bekannt sind:

Startup-fokussierte Strategien mit Unterstützung bei der Umsetzung

Klare Berichterstellung und schnelle Zyklen

Lifecycle-Marketing-Know-how zur Steigerung des LTV

💡 Profi-Tipp: Sobald Sie sich für eine Agentur entschieden haben, verwalten Sie Zeitleisten, Briefings und Ergebnisse an einem Ort mit den Marketing-Dashboards von ClickUp. Dank Echtzeit-Nachverfolgung und benutzerdefinierten Ansichten verlieren Sie Ihre Wachstums-KPIs nie aus den Augen.

3. Skale

via Skale

📍 Speicherort: Global (Remote)📅 Gegründet: 2019

Skale ist eine Wachstumsagentur, die sich auf SEO, Linkaufbau, technische SEO, Erstellung von SaaS-Inhalten und CRO spezialisiert hat – perfekt für B2B-SaaS-Marken, die über reine Vanity-Metriken hinausgehen möchten. Ihr verteiltes Team baut SEO-Wachstumsmaschinen auf, die Pipelines generieren und den monatlichen wiederkehrenden Umsatz (MRR) mit messbaren, langfristigen Auswirkungen steigern.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Möchten Sie etablierte Wettbewerber in der Suche übertreffen? Skale hat Piktochart dabei geholfen, Canva in nur drei Monaten zu übertreffen. Außerdem haben sie durch nicht markenbezogenen organischen Traffic eine Steigerung der Anmeldungen um 120 % und 190 % mehr Klicks für Slite erzielt – ein Beweis dafür, dass ihre SaaS-fokussierten SEO-Strategien echte Geschäftsergebnisse liefern.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

B2B-SaaS-Expertise mit Full-Funnel-Wachstumsstrategien

Umsatzorientierte SEO-Umsetzung, nicht nur Traffic-Steigerung

Überzeugende Fallstudien belegen die langfristige Wirkung von SEO

👀 Wussten Sie schon? Viele Wachstumsagenturen jonglieren mit Kampagneniterationen auf verschiedenen Plattformen. ClickUp-Dokumente + ClickUp-Chat helfen dabei, Ideen, Genehmigungen und nächste Schritte an einem Ort zu sammeln, sodass kreative Teams und Agenturen gemeinsam schneller vorankommen.

4. Relevanz

via Relevance

📍 Speicherort: Global (Remote)📅 Gegründet: 2006

Relevance ist eine führende Wachstumsmarketing-Agentur für Marken, die ihre Sichtbarkeit steigern und ihre Branchenautorität ausbauen möchten. Mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen digitale PR, SEO und Content-Marketing hilft Ihnen Relevance, sich in gesättigten Märkten abzuheben und zur richtigen Zeit die richtige Zielgruppe anzusprechen.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Sie haben bereits eine Marketingstrategie entwickelt, benötigen aber eine Erweiterung Ihrer Inhalte? Relevance passt Werbekampagnen individuell an, um die Reichweite zu vergrößern und die Sichtbarkeit gezielt zu steigern. Von benutzerdefinierter Thought Leadership bis hin zu SEO-optimierten redaktionellen Strategien – Relevance kümmert sich um alles für Ihre Marke.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Wachstumsideen zu priorisieren, fragen Sie Ihre Agentur nach der Einrichtung eines Wachstums-Backlogs oder eines ICE-Bewertungssystems. So können Sie Ihren Aufwand auf die Bereiche konzentrieren, in denen der ROI am höchsten ist.

5. Ladder. io

via Ladder

📍 Speicherort: Global (Remote)📅 Gegründet: 2014

Ladder ist eine datengesteuerte Wachstumsmarketingagentur, die maschinelles Lernen mit schlanken Teststrategien kombiniert, um skalierbare Ergebnisse zu erzielen. Mit einem Hintergrund in wachstumsstarken Kampagnen für Fortune-500-Unternehmen und Y-Combinator-Startups zeichnet sich Ladder durch seinen wissenschaftlichen Ansatz für Wachstum aus.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Möchten Sie Ihre Botschaften validieren oder Ihren Funnel mit minimalen Ausgaben optimieren? Ladder nutzt minimal funktionsfähige Tests, um einen maximalen ROI zu erzielen – genau wie bei Money Dashboard, wo das Unternehmen dabei unterstützt wurde, seine Kernfeatures zu präsentieren und ein messbares Umsatzwachstum zu erzielen.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Unterstützte Wachstumsinitiativen für Booking.com und Facebook

Liefert schlanke, testorientierte Strategien auf Datenbasis

Vertraut von wachstumsstarken Startups und Teams in Unternehmen gleichermaßen

🎯 ClickUp Insight: Ganz gleich, ob Ihre Agentur remote oder hybrid arbeitet, ClickUp für Agenturen bietet Ihnen eine flexible Struktur zur Skalierung von Prozessen, Nachverfolgung von Assets und Verwaltung mehrerer Clients – alles in einem Workspace.

6. EmberTribe

via EmberTribe

📍 Speicherort: Global (Remote)📅 Gegründet: 2015

EmberTribe ist eine schnörkellose Wachstumsmarketing-Agentur, die Daten, Geschwindigkeit und Ergebnisse in den Vordergrund stellt. Dieses Team arbeitet vollständig remote und konzentriert sich ganz auf Metriken statt auf Meetings – und das zeigt sich in den Ergebnissen. Ihr schlanker Ansatz ist ideal für Unternehmen, die schnelles, testgetriebenes Wachstum ohne den Aufwand traditioneller Agenturen wünschen.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Sie benötigen schnelle, messbare Ergebnisse aus bezahlten Anzeigen? EmberTribe half der Schmuckmarke Baltic Essentials durch gezielte Optimierung und eine datengestützte Strategie, ihren Monatsumsatz in nur 60 Tagen zu verdoppeln.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Verdoppelte Einnahmen für Baltic Essentials in zwei Monaten

Bekannt für schlanke Abläufe und schnelle Umsetzung

Betreibt TribeTalk, einen YouTube-Kanal, der Einblicke in Wachstum per E-Mail, Anzeigen und Funnels freigibt

7. Fantom

via Fantom

📍 Speicherort: Global (Remote)📅 Gegründet: 2017

Fantom ist eine spezialisierte Wachstumsmarketing-Agentur, die sich ausschließlich auf bezahlte Medien konzentriert. Sie glauben nicht an Einheitslösungen, sondern passen jede Strategie an die Phase und die Zielgruppe des Produkts an. Ganz gleich, ob Sie eng zusammenarbeiten oder die Zügel aus der Hand geben möchten, Fantom passt sich Ihrem bevorzugten Workflow an und wird zu einer Erweiterung Ihres internen Teams.

Beispiel für einen Anwendungsfall: Sie bringen ein Nischen-SaaS-Produkt auf den Markt und benötigen aggressives bezahltes Wachstum? Fantom hat bereits über 10 Millionen US-Dollar an Werbeausgaben verwaltet und weiß, wie man Ergebnisse erzielt – egal, ob es darum geht, den ROAS zu steigern oder die CPLs branchenübergreifend zu senken. 🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

💡 Profi-Tipp: Fragen Sie bei der Auswahl einer Agentur, ob sie flexible Verträge anbietet – wie Growth Sprints, monatliche Pauschalen oder projektbasierte Preise –, damit Sie die Agentur testen können, bevor Sie sich langfristig committen.

8. Wir skalieren Startups

via We Scale Startups

📍 Speicherort: Taipeh & London📅 Gegründet: 2016

We Scale Startups ist eine schlanke Wachstumsmarketing-Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, Startups in den Bereichen SaaS, E-Commerce, Kryptowährungen und Apps in der Frühphase zu skalierbarem und vorhersehbarem Wachstum zu verhelfen. Mit einem Team aus technisch versierten Strategen zerlegen sie komplexe Ideen in einfache, umsetzbare Strategien – und lassen so fortschrittliche Wachstumstaktiken einfach und menschlich wirken.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Sie entwickeln ein Produkt, haben aber Schwierigkeiten, Fuß zu fassen? We Scale Startups erstellt End-to-End-"Wachstumsmaschinen", mit denen Sie die Benutzerakquise und -konversion auf globalen Märkten skalieren können, ohne Ihr Budget zu sprengen.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

9. Tuffgrowth

via Tuffgrowth

📍 Speicherort: Vereinigte Staaten (Remote)📅 Gegründet: 2016

Tuffgrowth ist die Agentur für Marken, die Substanz statt Effekthascherei wollen. Sie verzichten auf Strategien nach Vorlage und konzentrieren sich darauf, drei einzigartige Wachstumsstrategien zu finden, die tatsächlich etwas bewegen – und diese dann auf der Grundlage von Echtzeitdaten unermüdlich optimieren. Sie arbeiten mit E-Commerce-Unternehmen, B2B-Unternehmen und Start-ups jeder Größe zusammen, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Sie bringen ein neues Produkt auf den Markt, sind sich aber nicht sicher, wo Sie Ihre Marketingausgaben konzentrieren sollen? Tuffgrowth hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten, indem es schnell wirkungsvolle Strategien identifiziert und testet – gestützt auf klare Leistungsbenchmarks.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Erreichte einen CPI von 1,53 gegenüber dem Branchendurchschnitt von 2,07

Senkung des CPI auf 1,07 $ gegenüber 1,51 $ für eine andere App mit hohem Volumen

Von Clients aus gutem Grund als "kämpferisch, strategisch und kreativ" beschrieben

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie das Feature "Ziele" von ClickUp, um Benchmarks für Kampagnen festzulegen und nachzuverfolgen, damit Sie immer wissen, ob Ihre Kosten pro Klick, Installation oder Lead sich in die richtige Richtung entwickeln.

10. Growth Shop

via Growth Shop

📍 Speicherort: Global (Remote)📅 Gegründet: 2019

Growth Shop ist der ideale Partner für Unternehmen, die schnell und global skalieren möchten. Bekannt für ihren systematischen vierstufigen Wachstumsmotor – Trichteranalyse, Wachstums-Sprints, Optimierung und Skalierung – haben sie bereits über 1 Milliarde US-Dollar Umsatz für ihre Clients erzielt.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Sie möchten ein Produkt in neuen Märkten einführen? Growth Shop hilft Ihnen dabei, Engpässe zu identifizieren, Lösungen schnell zu testen und erfolgreiche Maßnahmen zu skalieren. Der strukturierte Prozess sorgt dafür, dass Sie effizient wachsen und gleichzeitig Risiken minimieren.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Hat Trouva dabei geholfen, eines der fünf am schnellsten wachsenden Unternehmen in Großbritannien zu werden

Über 1 Milliarde US-Dollar Client-Wachstum durch systematische, wiederholbare Experimente

Vertraut von globalen DTC- und SaaS-Marken, die eine schnelle Skalierung anstreben

💡 Profi-Tipp: Wachstumsmarketing lebt von wiederholbaren Systemen. Mit ClickUp Aufgaben können Sie erfolgreiche Strategien in wiederverwendbare Workflows umwandeln, sodass Ihr Team nicht jedes Mal von vorne anfangen muss.

11. Orange Pegs

via Orange Pegs

📍 Speicherort: Orange County, Kalifornien📅 Gegründet: 2013

Orange Pegs bringt eine experimentelle, iterative Denkweise in das moderne Wachstumsmarketing ein. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Branchen – von B2B-Startups bis hin zu professionellen Dienstleistungen – durch ein hybrides Modell aus Inbound- und Growth-Hacking-Strategien.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Sie benötigen einen Wachstumspartner, der ebenso strategisch wie anpassungsfähig ist? Orange Pegs liefert maßgeschneiderte Lösungen, die auf fundiertem HubSpot-Know-how und einem datengestützten Framework basieren, das sich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickelt.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

HubSpot Gold Partner mit einer starken Erfolgsbilanz in Inbound- und Outbound-Strategien

Vertraut von B2B- und B2C-Marken für Full-Funnel-Experimente

Von langjährigen Clients wie Mark Arrow für seinen strategischen, systematischen Ansatz gelobt

💡 Profi-Tipp: Optimieren Sie Ihre Inbound- und Outbound-Workflows mit ClickUp – verknüpfen Sie Ihre CRM-Lösung, Vertriebsaufgaben und Marketinginitiativen, um funktionsübergreifende Teams auf die Pipeline-Ziele auszurichten.

12. Deviate Labs

via Deviate Labs

📍 Speicherort: Los Angeles, Kalifornien📅 Gegründet: 2014

Deviate Labs ist ein Growth-Hacking-Powerhouse, das sich der Beschleunigung des Geschäftswachstums mit kreativen Taktiken verschrieben hat. Die Agentur zeichnet sich durch die Anwendung erfolgreicher Strategien aus, die sowohl für große Marken als auch für kleine Startups gut geeignet sind. Von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu kleinen Startups – sie sind darauf spezialisiert, schnell zu experimentieren und das, was funktioniert, schnell zu skalieren.

Beispiel für einen Anwendungsfall: Wenn Ihre Marke mehr als nur Marketing-Taktiken von der Stange benötigt, liefert Deviate Labs herausragende Ideen und bewährte Frameworks wie das firmeneigene ASP™ Sales Flywheel, um die Traktion zu beschleunigen.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Markenrechtlich geschütztes, einzigartiges Growth-Hacking-Framework (ASP™ Sales Flywheel)

Mehrere Unternehmen, die in Shark Tank vorgestellt wurden

Vertraut von globalen Marken und Bootstrap-Startups gleichermaßen

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie mutige Ideen testen, ohne den Überblick über die Leistung zu verlieren? Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Experimente zu kartieren und Aufgaben, Ziele und Dokumentationen zu verknüpfen – so bleiben alle Wachstumstests sichtbar und umsetzbar.

13. Growfusely

via Growfusely

📍 Speicherort: Ahmedabad, Indien📅 Gegründet: 2018

Growfusely, früher bekannt als 20 Media, ist eine Content-First-Growth-Marketing-Agentur mit fundierter Expertise in den Bereichen SEO, Linkaufbau und technische Content-Strategie. Unter der Leitung von Pratik Dholakiya, einem erfahrenen Digital-Marketing-Experten mit über einem Jahrzehnt Erfahrung, verfolgt die Agentur einen nachhaltigen, datengesteuerten Ansatz für langfristiges organisches Wachstum.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Wenn Sie ein SaaS-Unternehmen sind, das seinen organischen Traffic und seine Autorität steigern möchte, entwickelt Growfusely Full-Funnel-Content-Strategien, die qualifizierten Traffic und Backlinks generieren – mit Ergebnissen, die durch bewährte Fallstudien belegt sind.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Unterstützung beim skalierbaren, inhaltsorientierten Wachstum für Marken wie Wrike und Social JukeBox

Kombiniert SEO mit redaktioneller Tiefe, um komplexe Ergebnisse zu erzielen

Bietet umfassenden Support in den Bereichen Strategie, Texterstellung, Aktion und Analyse

👀 Wussten Sie schon? Marketing-, Produkt- und Vertriebsteams arbeiten oft isoliert voneinander, was zu Engpässen in Ihrem Wachstumsmotor führt. Mit den funktionsübergreifenden Ansichten von ClickUp können Sie Teams zusammenführen und Projekte aus jedem Blickwinkel betrachten – Kalender, Board, Workload und mehr. 👀 Wussten Sie schon? Marketing-, Produkt- und Vertriebsteams arbeiten oft isoliert voneinander, was zu Engpässen in Ihrem Wachstumsmotor führt. Mit den funktionsübergreifenden Ansichten von ClickUp können Sie Teams zusammenführen und Projekte aus jedem Blickwinkel betrachten – Kalender, Board, Workload und mehr.

14. BAMF

via BAMF

📍 Speicherort: Los Angeles, Kalifornien📅 Gegründet: 2017

BAMF (Badass Marketing Founders) ist eine mutige Wachstumsagentur, die für ihre Pionierarbeit im Bereich LinkedIn-Influencer-Marketing und virales Brand Storytelling bekannt ist. Mitbegründer Josh Fetcher hat den viralen LinkedIn-Content-Trend ins Leben gerufen und ein starkes Team aufgebaut, das Start-up-Elan mit Community-Building-Know-how zusammenführt.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Möchten Sie Ihre persönliche Marke auf LinkedIn ausbauen oder eine virale Zielgruppe von Grund auf aufbauen? Das Wachstums-Playbook von BAMF hat aufstrebenden Startups wie Bear Squeeze und ausgefallenen Marken wie Unicorn Snot zu einer explosionsartigen Steigerung ihrer Sichtbarkeit und Zugkraft verholfen.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Auslöser der viralen LinkedIn-Storytelling-Bewegung

Bauen Sie eine Facebook-Community mit über 18.000 Mitgliedern aus Marketingfachleuten auf

Wir haben Marken mit Influencer-Strategien zu viraler Popularität verholfen

15. Galactic Fed

via Galactic Fed

📍 Speicherort: Remote (weltweit)📅 Gegründet: 2017

Galactic Fed ist eine datenorientierte Wachstumsagentur, die von Mathematikern und Software-Ingenieuren gegründet wurde. Sie nutzt KI-gestützte Strategien, A/B-Tests und skalierbare Systeme, um über 600 Marken dabei zu helfen, ihre Akquisitions- und Umsatzwachstum zu beschleunigen – insbesondere in schnelllebigen Branchen wie SaaS, Konsumgüter und Technologie.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Sie bringen ein neues Verbraucherprodukt auf den Markt und benötigen Omnichannel-Traktion? Der Full-Funnel-Ansatz von Galactic Fed, der SEO, bezahlte Medien und Lifecycle-Marketing umfasst, bietet Ihnen die Reichweite und Conversions, die Sie für eine kostengünstige Skalierung benötigen.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Wir haben über 600 Startups und Marken dabei geholfen, mit messbarem ROI zu wachsen

Spezialisiert auf die Kombination von Datenwissenschaft mit kreativen Wachstumsstrategien

Deckt alles ab, von SEO und Inhalten bis hin zu E-Mail und bezahlten Medien

💡 Profi-Tipp: ClickUp AI hilft Ihnen bei der schnellen Umsetzung, von der Zusammenfassung der Kampagnenleistung bis zum Entwerfen von E-Mails, Berichten und Kundenmitteilungen, ohne dass Sie Ihren Workspace verlassen müssen. Entdecken Sie ClickUp AI für intelligenteres und schnelleres Wachstumsmarketing.

16. Growth Hackers

via Growth Hackers

📍 Speicherort: Asien (Remote-first)📅 Gegründet: 2016

Growth Hackers ist eine strategieorientierte Agentur, die Startups und Scale-ups dabei unterstützt, ihr Wachstum durch datengesteuerte Experimente zu beschleunigen. Die Agentur ist bekannt für ihre Fähigkeit, das Marketing genau auf das Benutzerverhalten und die Produktpositionierung abzustimmen, und verbindet agile Tests mit mutiger Kreativität.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Sie möchten eine mobile App oder ein neues SaaS-Produkt auf den Markt bringen? Growth Hackers unterstützt Sie bei Ihren Markteinführungsbemühungen mit allem, was dazu gehört, von der App Store Optimization bis hin zu Full-Funnel-Inhalten und PR-Strategien – alles darauf ausgelegt, schnell und effizient zu skalieren.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Benutzerdefinierte A/B-Test-Frameworks für schlankes, agiles Marketing

Kompetente Beratung für Accelerators und Start-up-Finanzierung

Skalierbare Inhalte und SEO-Strategien zur Benutzerakquise

17. MAD Kings

via MAD Kings

📍 Speicherort: Brüssel, Belgien📅 Gegründet: 2016

MAD Kings ist eine Growth-Hacking-Agentur, die auf der Überzeugung basiert, dass agiles Full-Funnel-Marketing bessere Ergebnisse erzielt als herkömmliche Kampagnen zur Steigerung der Markenbekanntheit. Ihr Team aus Strategen, Entwicklern, Designern und Datenwissenschaftlern führt schnelle Experimente durch, um herauszufinden, was funktioniert – und skaliert diese dann schnell.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Wenn Sie ein Start-up oder ein mittelständisches Unternehmen sind, das ein internes Wachstumsteam aufbauen möchte, liefert MAD Kings nicht nur Kampagnen, sondern zeigt Ihnen in praktischen Workshops und Echtzeit-Experimenten, wie Sie Ihr eigenes Wachstum vorantreiben können.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Bewährter 4-Schritte-Wachstumsprozess: Analyse, Ideenfindung, Priorisierung, Umsetzung

Vertraut von über 300 Startups und Unternehmen in ganz Europa

Bietet benutzerdefinierte Growth-Hacking-Workshops zum Aufbau interner Kompetenzen

💡 Profi-Tipp: Wachstumsteams lieben es, schlank zu arbeiten, aber nicht auf Kosten der Übersichtlichkeit. Mit den Dashboards von ClickUp können Agenturen KPIs, ROAS, CAC und MRR in Echtzeit verfolgen – alles an einem Ort, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen.

18. Inbound Labs

via Inbound Labs

📍 Speicherort: San Francisco, Kalifornien📅 Gegründet: 2014

Inbound Labs ist eine globale Agentur für Wachstumsmarketing und Inbound-Marketing, der über 200 Unternehmen in 20 Ländern vertrauen. Mit einem Team von über 50 Strategen, Ingenieuren und Kreativen liefert die Agentur datengestützte Lösungen mit Schwerpunkt auf Conversion-Rate-Optimierung (CRO), Inbound-Marketing und Full-Funnel-Wachstum.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Sie benötigen eine HubSpot-erfahrene Agentur, die sowohl technische als auch strategische Wachstumsaspekte versteht? Inbound Labs ist ein zertifizierter HubSpot Diamond Partner, der von Investoren aus dem Silicon Valley unterstützt wird und somit die erste Wahl für Startups und Teams in Unternehmen ist.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

HubSpot Diamond Partner mit globaler Reichweite

Team aus über 50 Wachstumsexperten in 10 Ländern

Über 200 Clients vertrauen auf skalierbare, ROI-orientierte Kampagnen

🗂️ Tipp zur Vorlage: Sie möchten eine Engine für Wachstumsexperimente aufbauen? Beginnen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Wachstumsexperimente. Visualisieren Sie Hypothesen, testen Sie Ergebnisse und weisen Sie Aufgaben zu – alles über ein gemeinsames Whiteboard.

19. Cro Metriken

via Cro Metriken

📍 Speicherort: San Francisco, Kalifornien📅 Gegründet: 2011

Cro Metrics ist einer der etabliertesten Namen im Wachstumsmarketing und bekannt für seinen wissenschaftlichen, testgetriebenen Ansatz. Mit einem Legacy aus der Zusammenarbeit mit Tech-Giganten wie Facebook ist diese Agentur auf hypothesengetriebene Experimente spezialisiert, um Umsatzwachstum zu erschließen und Kundenerlebnisse zu verbessern.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Wenn Sie ein skalierendes SaaS- oder E-Commerce-Unternehmen sind, das seine Konversionsraten optimieren möchte, hilft Ihnen Cro Metrics durch kontinuierliche A/B-Tests und Echtzeitanalysen dabei, neue Erkenntnisse zu gewinnen.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Vertraut von Facebook und anderen großen Technologieunternehmen

Eine der ersten Wachstumsmarketing-Agenturen, die ein Abonnement-Modell verwendet

Starker Fokus auf Experimentieren und Iteration für langfristiges Wachstum

20. Nachfragekurve

via Demand Curve

📍 Speicherort: San Francisco, Kalifornien📅 Gegründet: 2018

Demand Curve ist eine von Y Combinator unterstützte Wachstumsagentur, der Hunderte von Startups vertrauen, um erste Erfolge in messbare, skalierbare Umsätze umzuwandeln. Ihre Spezialität? Wachstum einfach und erreichbar zu machen – insbesondere für technische Gründer.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Wenn Sie als technischer Gründer von der Komplexität des Marketings überwältigt sind, bietet Demand Curve Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Unterstützung bei der Umsetzung, damit Sie effizient skalieren können – ohne Zeit und Budget zu verschwenden.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Vertraut von Hunderten von Startups in der Früh- und Wachstumsphase

Bietet Marketing-Schulungsprogramme, die speziell auf Nicht-Marketer zugeschnitten sind

Expertise in SEO, CRO, bezahlter Akquise und Automatisierung des Wachstums

💡 Profi-Tipp: Sie stellen mehrere Spezialisten für die Verwaltung von Projekten, Aufgaben und kreativen Freigaben ein? Zentralisieren Sie alles in ClickUp – von der Aufnahme bis zur Lieferung. Mit benutzerdefinierten Ansichten sieht Ihr Stratege die Pipelines, Ihr Designer die To-dos und Ihr Client die Ergebnisse.

21. GrowthMasters

via GrowthMasters

📍 Speicherort: Vereinigte Staaten📅 Gegründet: 2019

GrowthMasters ist eine Nischenagentur für Growth Hacking, die sich ausschließlich auf LinkedIn konzentriert – ideal für Fachleute, die persönliche Marken und Vordenkerrollen aufbauen möchten. Sie sind bekannt für ihre proprietäre Content Machine Method™, die Clients dabei hilft, wirkungsvolle Inhalte zu produzieren, die Reichweite und Autorität steigern.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Sind Sie ein venture-finanzierter CEO oder ein schnell wachsender Berater, der sich auf LinkedIn profilieren möchte? GrowthMasters kann Ihnen dabei helfen, mit einer auf Ihre Zielgruppe zugeschnittenen Strategie, Umsetzung und Optimierung zu den besten 5 % der Ersteller von Inhalten auf der Plattform zu gehören.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Über 60 Millionen Ansichten mit ihrer Content Machine Method™ generiert

Arbeitet mit venture-backed/exited CEOs, Führungskräften und Beratern zusammen

Fokussierte Expertise in der Entwicklung persönlicher Marken auf LinkedIn

💡 Profi-Tipp: Sobald Ihr Plan für die Inhalte steht, verfolgen Sie Ihre Veröffentlichungsrhythmus und Engagement-Analysen mit dem Kalender und den Dashboards von ClickUp. Bewahren Sie Ihre Strategie, Entwürfe und Feedback-Schleifen an einem Ort auf.

22. Wallaroo Media

via Wallaroo Media

📍 Speicherort: Vereinigte Staaten📅 Gegründet: 2012

Wallaroo Media begann 2009 als SEO- und Content-Agentur und entwickelte sich bis 2012 zu einer Full-Service-Agentur für Wachstumsmarketing. Heute ist das Unternehmen dafür bekannt, Marken dabei zu helfen, ihre Präsenz durch Social-Media-Werbung, Branding und strategische Investitionen zu verstärken – perfekt für wachstumsstarke Unternehmen, die sowohl ihre Reichweite als auch ihren Umsatz steigern möchten.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Möchten Sie Ihre Marke mit einer Multi-Channel-Digitalstrategie aufwerten, die auf der Expertise großer Marken basiert? Wallaroo hat mit namhaften Unternehmen wie der NBA, Disney und IKEA zusammengearbeitet und ist damit ein intelligenter Partner für Unternehmen, die bereit sind, den Mainstream zu erobern.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Unterstützung von Marken wie Casper und IKEA bei der Skalierung digitaler Kampagnen

Verbindet Startups über sein Investorennetzwerk mit relevanten Risikokapitalfirmen

Bietet Investitionen in der Wachstumsphase sowie Marketingstrategien

23. Spike

via Spike

📍 Speicherort: Vereinigte Staaten📅 Gegründet: 2017

Spike ist eine Growth-Marketing-Agentur für Startups, die Crowdfunding-Kampagnen starten. Egal, ob Sie sich auf Kickstarter oder Indiegogo vorbereiten oder einfach nur möchten, dass Ihr Produkt viral geht, Spike liefert eine Full-Stack-Strategie – virale PR, Influencer-Verstärkung, Inhalte und konversionsorientierte Umsetzung.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Sie bringen ein Hardwareprodukt auf den Markt und benötigen sowohl Sichtbarkeit als auch Geldgeber? Der vierstufige Prozess von Spike – von der Zielgruppenforschung bis zur Kampagnenoptimierung – hilft Start-ups, Zinsen in Investitionen zu verwandeln. Der Community-First-Ansatz sorgt außerdem dafür, dass Sie auf Ihrem Weg nie allein sind.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Bauen Sie eine florierende Facebook- und Slack-Community auf, um das kontinuierliche Wachstum zu unterstützen

Bietet eine umfassende Crowdfunding-Strategie von der Bekanntmachung bis zur Nachbearbeitung der Kampagne

Bekannt für Influencer-gesteuerte Viralität und ROI-positive Kampagnengestaltung

💡 Profi-Tipp: Führen Sie mehrere Wachstumskampagnen durch? Mit ClickUp-Dokumenten können Sie Strategiedokumente, Kampagnenbeschreibungen und Leistungsnotizen speichern – alles gemeinsam nutzbar, durchsuchbar und sofort umsetzbar.

24. GrowthHit

via GrowthHit

📍 Speicherort: Seattle, Vereinigte Staaten📅 Gegründet: 2016

GrowthHit ist eine schlanke Wachstumsmarketing-Agentur für Startups und Scaleups, die bereit sind, schnell zu wachsen. Ihr Full-Funnel-Ansatz kombiniert schnelle Tests, eine konversionsorientierte Strategie und ein tiefes Verständnis sowohl des Produkts als auch der Zielgruppe – ideal für Teams in der Frühphase, die ohne großen Aufwand Traktion erzielen möchten.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Ein Start-up-Gründer, der seine Markteinführung und den Aufwand dafür validieren möchte, ohne ein komplettes internes Team einzustellen? GrowthHit wird Ihr flexibler Wachstumspartner – wir führen A/B-Tests durch, optimieren Funnels und stimmen das Produkt vom ersten Tag an auf die Verteilung ab.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Arbeitete mit von Techstars finanzierten Gründern und Fortune-500-Marken

Vorgestellt im Wall Street Journal und Partner von Google

Spezialisiert auf produktorientierte Wachstumsstrategien, die auf den Erfolg in der Frühphase zugeschnitten sind

25. Dapper

via Dapper

Gegründet: 2019

📍 Speicherort: Rotterdam & Lissabon

Dapper ist eine hochwirksame Wachstumsmarketingagentur für B2B-Marken, die schnell skalieren möchten. Von der Nachfragegenerierung und Trichteroptimierung bis hin zu vollständigen Trichteraudits kombinieren sie Kreativität mit Analysen, um Kampagnen zu entwickeln, die konvertieren.

Beispiel für einen Anwendungsfall:Wenn Sie ein skalierendes SaaS- oder B2B-Unternehmen sind, das Schwierigkeiten hat, seine Strategie auf einen messbaren ROI auszurichten, hilft Ihnen Dapper mit maßgeschneiderten Wachstumsplänen, fortschrittlichen Tech-Stacks und iterativen Tests, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

🎯 Bemerkenswerte Erfolge:

Partnerschaften mit Start-ups, KMUs und Fortune 500®-Unternehmen

Bekannt für die Kombination von kreativem Storytelling und Performance-Marketing

Experten für Full-Funnel-Audits und datengestützte Kampagnenoptimierung

Die richtige Wachstumsmarketing-Agentur auswählen

Die Suche nach der richtigen Wachstumsmarketing-Agentur beginnt mit dem Verständnis Ihrer Geschäftsanforderungen. Bewerten Sie die Erfahrung der Agentur in Ihrer Branche und ihre Fähigkeit, benutzerdefinierte Strategien zu entwickeln. Suchen Sie außerdem nach Agenturen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Erzielung messbarer Ergebnisse, die mit Ihren Zielen übereinstimmen.

Um eine erfolgreiche Partnerschaft sicherzustellen, können Sie auch folgende Fragen stellen:

Wie sieht Ihr Prozess zur Entwicklung und Umsetzung von Wachstumsstrategien aus?

Können Sie Fallstudien oder Beispiele für vergangene Erfolge freigeben?

Wie messen Sie Erfolg und ROI?

Wie bleiben Sie den sich ständig weiterentwickelnden Marketingtrends und -tools einen Schritt voraus?

Wie sieht Ihre Preisstruktur aus und was beinhaltet sie?

Sobald Sie sich für eine Agentur entschieden haben, ist eine kontinuierliche Bewertung entscheidend, um sicherzustellen, dass die Partnerschaft effektiv bleibt. Legen Sie von Anfang an Schlüsselindikatoren (KPIs) fest, um den Fortschritt zu messen und sicherzustellen, dass beide Seiten die gleichen Erwartungen haben.

Sie können Metriken wie die folgenden nachverfolgen:

Umsatzwachstum : Generiert Ihr Unternehmen mehr Umsatz oder steigert es seinen monatlichen wiederkehrenden Umsatz (MRR)?

Kundenakquisitionskosten (CAC) : Wie viel kostet es, einen Kunden durch Ihre Strategien zu gewinnen?

Kundenlebenszeitwert (CLTV) : Führen ihre Aufwendungen zu langfristigen, treuen Kunden?

Return on Ad Spend (ROAS): Liefert Ihr Werbebudget profitable Ergebnisse?

Regelmäßige Kommunikation ist der Schlüssel – planen Sie regelmäßige Check-ins, um die Kampagnenleistung zu besprechen, Analysen zu überprüfen und Strategien bei Bedarf anzupassen. Seien Sie offen für Feedback und stellen Sie sicher, dass die Agentur ihre Ergebnisse transparent darlegt.

Oder probieren Sie ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, wenn Sie einen einfachen Einstieg suchen!

Mit ClickUp können Sie Ziele festlegen, Aufgaben zuweisen und Fortschritte in Echtzeit überwachen. Die Integration mit verschiedenen Marketing-Tools erleichtert die Nachverfolgung der Leistung und das Treffen datengestützter Entscheidungen.

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketing-Team unverzichtbar, und wir schätzen es sehr, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp jeden Tag für alles. Es ist für unser Kreativteam sehr hilfreich und hat den Workflow verbessert und effizienter gemacht.

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketing-Team unverzichtbar, und wir schätzen es sehr, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp jeden Tag für alles. Es ist für unser Kreativteam sehr hilfreich und hat den Workflow verbessert und effizienter gemacht.

Sehen Sie selbst, wie ein Tool für das Projektmanagement im Marketing wie ClickUp Ihnen dabei helfen kann, Marketingstrategien nachzuverfolgen und zu bewerten!

ClickUp für Wachstumsmarketing und Agenturmanagement

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Plattform, auf der Ihr Team nahtlos vom Brainstorming innovativer Ideen zur Durchführung von Multi-Channel-Kampagnen oder globalen Ereignissen übergehen kann. Das ist ClickUp Marketing!

ClickUp für Kreativagenturen bietet Marketing-Tools, die speziell für nahtlose Zusammenarbeit und Projektmanagement entwickelt wurden. Mit skalierbaren Workspaces können Sie jeden Aspekt Ihrer Marketing-Aufwände an einem zentralen Speicherort organisieren und überwachen.

ClickUp hilft Ihnen außerdem dabei, Ihr Wachstumsmarketing durch umfangreiche Features auf die nächste Stufe zu heben, darunter:

ClickUp AI für Marketer: Ganz gleich, ob Sie einen Kampagnenbrief entwerfen, Inhalte kanalübergreifend wiederverwenden oder die Ergebnisse eines Meetings zusammenfassen – ClickUp AI hilft Marketingteams, mit weniger manuellem Aufwand schneller voranzukommen. Automatisieren Sie repetitive Aufgaben wie Recherche, Schreiben und Formatieren, damit sich Ihr Team auf kreative Strategien und Ergebnisse konzentrieren kann.

Verwenden Sie ClickUp AI, um Marketinginhalte zu generieren

: Vereinfachen Sie Workflows und reduzieren Sie sich wiederholende Aufgaben, damit Ihr Team mehr Zeit hat, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Automatisierung verbessert das Kundenerlebnis, indem sie manuelle Arbeit reduziert und es den Mitarbeitern ermöglicht, sich auf hochwertige Aufgaben zu konzentrieren ClickUp Automatisierung: Vereinfachen Sie Workflows und reduzieren Sie sich wiederholende Aufgaben, damit Ihr Team mehr Zeit hat, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Automatisierung verbessert das Kundenerlebnis, indem sie manuelle Arbeit reduziert und es den Mitarbeitern ermöglicht, sich auf hochwertige Aufgaben zu konzentrieren

Nutzen Sie die vorgefertigten Automatisierungsrezepte von ClickUp oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

: Planen, organisieren und arbeiten Sie gemeinsam an jedem Projekt mit Aufgaben, die sich an jeden Workflow und jede Art von Arbeit anpassen. Diese Flexibilität fördert eine reibungslose Zusammenarbeit und hilft Ihrem Team, Ihre produktorientierte Wachstumsstrategie effektiver zu unterstützen ClickUp Aufgaben: Planen, organisieren und arbeiten Sie gemeinsam an jedem Projekt mit Aufgaben, die sich an jeden Workflow und jede Art von Arbeit anpassen. Diese Flexibilität fördert eine reibungslose Zusammenarbeit und hilft Ihrem Team, Ihre produktorientierte Wachstumsstrategie effektiver zu unterstützen

Steigern Sie Ihre Effizienz mit ClickUp Aufgaben – organisieren Sie Projekte, überwachen Sie Fortschritte und verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team, um schnellere Ergebnisse zu erzielen

: Greifen Sie auf KI-Tools zu, um Aufgaben wie das Schreiben, Zusammenfassen und Verfeinern Ihres Produktentwicklungsprozesses zu beschleunigen. Dieses Feature erleichtert die Erstellung von Produktanforderungsdokumenten (PRDs), überzeugenden Inhalten und Testplänen und steigert gleichzeitig die Effizienz ClickUp Brain: Greifen Sie auf KI-Tools zu, um Aufgaben wie das Schreiben, Zusammenfassen und Verfeinern Ihres Produktentwicklungsprozesses zu beschleunigen. Dieses Feature erleichtert die Erstellung von Produktanforderungsdokumenten (PRDs), überzeugenden Inhalten und Testplänen und steigert gleichzeitig die Effizienz

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Aufgaben zu optimieren und Ihren Workflow in der Produktentwicklung zu optimieren

: Richten Sie sich mit verschiedenen Ansichtsoptionen – Liste, Board, Kalender und mehr – an einer produktorientierten Wachstumsstrategie aus. Diese anpassbaren Ansichten steigern die Benutzerinteraktion und bieten eine klare Visualisierung von Projekten, wodurch die Aufgabenverwaltung einfacher und effektiver wird ClickUp-Ansichten: Richten Sie sich mit verschiedenen Ansichtsoptionen – Liste, Board, Kalender und mehr – an einer produktorientierten Wachstumsstrategie aus. Diese anpassbaren Ansichten steigern die Benutzerinteraktion und bieten eine klare Visualisierung von Projekten, wodurch die Aufgabenverwaltung einfacher und effektiver wird

Behalten Sie den Überblick über Ihre Projekte, indem Sie Aufgaben mit ClickUp Views organisieren – wählen Sie zwischen Liste, Tabelle oder Board, um alles übersichtlich zu visualisieren

ClickUp-Formulare: Sammeln Sie kreative Briefings, Kampagnenanforderungen oder Client-Feedback direkt in ClickUp und wandeln Sie Übermittlungen automatisch in umsetzbare Aufgaben um.

Verwalten Sie interne Anfragen, um genau die Informationen zu sammeln, die Sie in Ihren ClickUp-Formularen benötigen

Das ist noch nicht alles!

ClickUp hat mehr als nur ein paar Tricks auf Lager, wie beispielsweise vorgefertigte Vorlagen, die Ihnen den Einstieg in neue Wachstumsmarketingstrategien erleichtern.

Der Betrieb einer erfolgreichen Marketingagentur erfordert eine genaue Planung, Durchführung und Nachverfolgung von Kampagnen. Deshalb sind die richtigen Tools und Vorlagen von entscheidender Bedeutung – und genau hier kommt die ClickUp-Vorlage für Marketingagenturen ins Spiel.

Kostenlose Vorlage Legen Sie klare Erwartungen fest, planen Sie Ihre Kampagnen und geben Sie wichtige Informationen frei – alles mit dieser Vorlage

Ebenso ist die ClickUp-Vorlage für Agenturmanagement die perfekte Lösung für Agenturen, insbesondere für Kreativ- oder Marketingagenturen.

Es deckt alles ab, was Sie benötigen, von der Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline und Projektplanung über das Ressourcenmanagement, die Einbindung von Clients, die Projektabwicklung und Änderungswünsche bis hin zum Client-Feedback und vielem mehr.

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie alle Aspekte des Agenturbetriebs – vom Vertrieb über die Projektabwicklung bis hin zum Client-Feedback

💡Profi-Tipp: Mit der Whiteboard-Vorlage" ClickUp Growth Experiments" können Sie einen detaillierten Plan für Ihre Wachstumsexperimente erstellen, diese für eine bessere Zusammenarbeit im Team visualisieren und Aufgaben priorisieren, während Sie Ressourcen effektiver zuweisen.

Erzielen Sie mehr Wachstum mit einer All-in-One-Plattform wie ClickUp

Wir wissen, dass Sie Ihr Geschäft ausbauen möchten. Deshalb sind Sie hier, und Wachstum ist unsere Spezialität.

ClickUp ist nicht nur ein weiteres Projekt-Marketing-Tool, sondern Ihr ultimatives Command-Center für Ergebnisse. Vom Brainstorming bis zur Durchführung von Kampagnen – ClickUp hat alles für Sie.

Es organisiert Strategiedokumente, Roadmaps und tägliche Aufgaben auf einer einzigen Plattform. Während andere Tools mit der Teamkoordination zu kämpfen haben, sorgen die Aufgaben- und Whiteboard-Features von ClickUp dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, vom Praktikanten bis zum CMO.

Die Ergebnisse sprechen für sich. Das Unternehmen V4 beispielsweise verzeichnete mit ClickUp einen Wachstumsanstieg von 30 %.

Worauf warten Sie noch? Starten Sie noch heute mit ClickUp! 🚀