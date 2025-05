Was ist die Verkaufsmethode "Befehl über die Botschaft"?

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Ihr Team zwar die richtigen Worte findet, aber den Abschluss nicht schafft? Das Verfehlen von Einzelzielen ist eine häufige Frustration für Führungskräfte im Bereich Vertriebsförderung.

Hier können Sie sich an Command of the Message wenden. Es handelt sich nicht nur um eine weitere Verkaufsmethode, sondern um einen Plan, mit dem Sie sicherstellen können, dass Ihre Mitarbeiter den Wert auf eine Weise kommunizieren, die bei den Käufern ankommt.

Anstatt Features von Produkten herunterzubeten, lernen sie, wie sie Unterhaltungen auf die Schmerzpunkte, die Auswirkungen auf das Geschäft und den Entscheidungsprozess des potenziellen Kunden zuschneiden können. Das Ergebnis? Fokussierte Unterhaltungen, größere durchschnittliche Größen von Geschäften und ein Verkaufsteam, das wirklich auf alles vorbereitet ist.

Möchten Sie das Umsatzwachstum steigern, Einwände besser handhaben und mehr Geschäfte zu einem höheren Preis abschließen? Dann ist es an der Zeit, die Verkaufsmethode "Befehl über die Botschaft" zu beherrschen!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung "Command of the Message" hilft Verkaufsteams, sich auf die Bedürfnisse der Kunden zu konzentrieren und maßgeschneiderte, wertorientierte Botschaften zu vermitteln

Es legt den Schwerpunkt auf aktives Zuhören, Vertrauensbildung und die Ausrichtung der Vertriebsmitarbeiter auf

konsistente Nachrichtenübermittlung

Zu den Schlüsselfaktoren gehören die Bewertung der aktuellen Situation, die Definition der gewünschten Ergebnisse und die Präsentation praktischer Lösungen

Herausforderungen wie inkonsistente Botschaften und mangelnde Abstimmung auf die Käuferpersönlichkeiten können auftreten, lassen sich aber mit den richtigen tools bewältigen

ClickUp hilft bei der Optimierung der Kommunikation, der Abstimmung von Teams und der Nachverfolgung der Leistung für bessere Verkaufsergebnisse

Was ist "Befehl über die Botschaft"?

Die Verkaufsmethode "Befehl über die Botschaft" hilft Ihrem Team, eine Verbindung zu Kunden herzustellen und mehr Geschäfte abzuschließen, indem es sich auf das Wesentliche konzentriert – ihre Probleme.

Anstelle eines allgemeinen Verkaufsgesprächs, das sich ausschließlich auf die Features Ihres Produkts konzentriert, stellt dieser Ansatz sicher, dass die Vertriebsmitarbeiter präzise und relevante Botschaften vermitteln, die direkt auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen

Die Methodik hilft dabei, die Kommunikation im Geschäft von vorgefertigten Verkaufsgesprächen auf fokussierte Unterhaltungen umzustellen, bei denen sich die Vertriebsmitarbeiter als vertrauenswürdige Berater positionieren können. Mit dem richtigen Rahmen für die Kommunikation können sie selbstbewusst darlegen, wie Ihre Lösung Schlüsselprobleme löst, wodurch Dringlichkeit geschaffen und größere Geschäfte getätigt werden.

Für Vertriebsleiter bedeutet dies, dass sie ihre Mitarbeiter darin schulen, eine konsistente Botschaft zu vermitteln und Einwände selbstbewusst zu behandeln. Das Ergebnis? Ein Team, das mehr Geschäfte abschließt – mit Klarheit, Selbstbewusstsein, Verständnis für den Wert und Wirkung.

👀 Wussten Sie schon? 87 % der Käufer erwarten, dass Vertriebsmitarbeiter als vertrauenswürdige Berater auftreten.

Die Schlüsselkomponenten von "Befehl über die Botschaft"

Der Verkaufsansatz "Befehl über die Botschaft" basiert auf Schlüsseln, die Verkaufsteams dabei helfen, sinnvolle, kundenorientierte Unterhaltungen zu führen. Diese Komponenten stellen sicher, dass Vertriebsmitarbeiter Bedürfnisse aufdecken, die richtige Lösung positionieren und Vertrauen aufbauen können – und das alles, während das gesamte Verkaufsteam auf Kurs bleibt.

Lassen Sie uns das Ganze aufschlüsseln.

Einzelziele für Käuferpersönlichkeiten

Bevor Sie ein Verkaufsgespräch führen, müssen Sie genau wissen, an wen Sie verkaufen. Erstellen Sie Käuferprofile mit relevanten Details wie Titel, tägliche Herausforderungen und Entscheidungskriterien. Finden Sie heraus, wo Ihre Kunden nach Informationen suchen und was ihre Entscheidungen beeinflusst.

Vertriebsmitarbeiter sollten sofort auf diese Daten zugreifen können, um relevante Unterhaltungen zu gestalten. Wenn ein potenzieller Kunde mit ineffizienten Workflows zu kämpfen hat, müssen Verkäufer dies sofort ansprechen. Wenn Beschaffungsteams die endgültigen Entscheidungen treffen, sollten die Vertriebsmitarbeiter ihre Botschaften auf deren Anliegen zuschneiden. Bei jedem Anruf sollte ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse des Käufers zum Ausdruck kommen und keine generischen Verkaufstaktiken.

Verwenden Sie echte Kundeneinblicke, keine Annahmen. Nachverfolgung von Interaktionsmustern, Einwänden und Kaufauslösern. Verfeinern Sie die Nachrichtenübermittlung basierend auf dem, was am meisten Anklang findet. Präzision bei der Ausrichtung auf Einzelziele führt zu schnelleren Zyklen und stärkeren Konversionen.

Klares Wertversprechen

Beginnen Sie mit einem klaren und direkten Wertversprechen, um Ihre Botschaft hervorzuheben. Dies sollte direkt beantworten, warum ein potenzieller Kunde Ihr Produkt anderen vorziehen sollte.

Ihr Marketing-Team verwendet sie wahrscheinlich bereits, aber Vertriebsmitarbeiter brauchen etwas Einfacheres. Teilen Sie Ihr Wertversprechen in mundgerechte Mini-Elevator-Pitches auf, die sie in Unterhaltungen verwenden können. Diese kurzen Aussagen helfen ihnen, Ihre Marke mit Leichtigkeit und Klarheit zu vertreten.

Konzentrieren Sie sich auf das, was Ihr Produkt von anderen unterscheidet, und kommunizieren Sie dies mit so wenigen Worten wie möglich. Halten Sie es einfach, aber überzeugend. Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter den Kunden schnell erklären können, warum sie sich dafür interessieren sollten.

Messaging-Säulen

Die Methode "Befehl über die Botschaft" betont die Notwendigkeit einer konsistenten Botschaft in Ihrer gesamten Organisation. Sie konzentriert sich auf drei Schlüsselelemente:

Verständnis für Werte : Dazu gehört, dass Sie Markttrends verstehen und Ihre Botschaften anpassen, um eine Verbindung zu einem breiteren Publikum herzustellen. Ihr Marketing-Team kümmert sich darum

Angebot von Werten : Hier geht es darum, Marktkenntnisse in außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen umzusetzen, die auf die Probleme der Kunden eingehen. Ihr Team für Produktentwicklung kümmert sich darum

Wertschöpfung: Hierbei geht es darum, den Kunden den Wert und die Einzigartigkeit Ihres Angebots klar zu vermitteln. Vertriebsmitarbeiter spielen hier eine entscheidende Rolle

Die Erstellung klarer Wertbotschaften ist entscheidend für die Wertschätzung des Engagements, und die Methode "Befehl der Botschaft" vereinfacht diesen Prozess.

Dieser Rahmen stellt sicher, dass Ihr Verkaufsteam fokussierte, konsistente Unterhaltungen mit potenziellen Kunden führen kann, in denen der Wert Ihres Produkts und seine einzigartigen Vorteile klar vermittelt werden. Wenn alle Teams aufeinander abgestimmt sind, erhalten Ihre Käufer eine einheitliche Botschaft, wodurch Verwirrung vermieden wird, während sie sich durch den Verkaufsprozess bewegen.

Heben Sie sich von der Konkurrenz ab

Der Rahmen für den Befehl der Botschaft hilft den Mitarbeitern, klar zu erklären, wie sich Ihr Angebot von anderen abhebt, ohne die Konkurrenz herabzusetzen. Er bringt Verkäufer dazu, zu fragen: "Was macht mein Produkt besser als andere?"

Diese Frage ermutigt sie, sich auf die tatsächlichen Vorteile für den Kunden zu konzentrieren. Löst Ihr Produkt sein Problem effektiver? Ist es einfacher zu implementieren? Bieten Sie besseren Support?

Verkäufer sollten diese Stärken hervorheben und zeigen, wie ihr Angebot auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer potenziellen Kunden zugeschnitten ist. Sie können ihre Behauptungen mit Fallstudien oder Beispielen untermauern, die beweisen, dass ihre Lösung besser funktioniert. Konzentrieren Sie sich auf die Aspekte, die für Ihre Kunden am wichtigsten sind, und bauen Sie Ihre Argumentation darauf auf.

Ergebnisse statt Features

Bei der Anwendung der Methode "Befehl über die Botschaft" sollte Ihr Team den Fokus von den Features des Produkts auf die gewünschten Ergebnisse Ihrer potenziellen Kunden verlagern.

Dazu müssen Sie Ihren Kunden zuhören, um ihre Probleme und Herausforderungen zu verstehen. Sobald die Vertriebsmitarbeiter diese Probleme identifiziert haben, können sie sich in die Kunden hineinversetzen und erklären, wie Ihr Produkt ihnen helfen kann, ihre Ziele zu erreichen.

Wenn Sie mehrere Produkte anbieten, schlagen Sie das Produkt vor, das den Bedürfnissen Ihres Clients am besten entspricht, anstatt die teuerste Option zu verkaufen.

Dieser Ansatz hilft Ihren Vertriebsmitarbeitern, sich als vertrauenswürdige Berater zu positionieren und die Unterhaltung auf strategische Lösungen auszurichten, anstatt nur Features zu besprechen.

Vorteile der "Befehl über die Botschaft"-Methode

Die Anwendung der Methodik "Befehl über die Botschaft" transformiert Ihren Verkaufsprozess und schafft wertorientierte Verkaufsgespräche, die zu besseren Ergebnissen führen.

Hier erfahren Sie, wie Ihr Verkaufsteam und Ihr Geschäft davon profitieren.

Vertrauen in jede Unterhaltung: Vertriebsmitarbeiter verkaufen selbstbewusst mit einer starken Strategie zur Verkaufsförderung, die Diskussionen um Werte und nicht nur um Features herum führt. Interessenten sehen klare Auswirkungen auf das Geschäft, was Entscheidungen erleichtert

Stärkere Botschaften, bessere Ergebnisse: Eine konsistente, bewährte Struktur stellt sicher, dass Käufer an jedem Berührungspunkt dieselbe Botschaft hören. Dies schafft Vertrauen, beseitigt Zweifel und führt zu einer besser vorhersehbaren Verkaufsleistung mit weniger Hindernissen

Größere Geschäfte, höhere Einnahmen: Wenn Vertriebsmitarbeiter die Auswirkungen auf das Geschäft klar erläutern, sehen Käufer einen höheren ROI und sind bereit, mehr auszugeben. Größere Geschäfte bedeuten schnelleres Wachstum und höhere Einnahmen

Schnellere Zyklen im Verkauf: Interessenten wollen Klarheit, keine endlosen Meetings. Wenn Vertreter den Wert im Voraus kommunizieren, werden Entscheidungen schneller getroffen. Diese Methodik befähigt sie, Käufer reibungslos durch den Prozess zu führen

Stärkere Beziehungen zu Kunden: Die besten Kunden bleiben, weil sie dem versprochenen Wert vertrauen. Ein auf Wirkung basierender Verkauf schafft Vertrauen und führt zu Vertragsverlängerungen, Empfehlungen und langfristigen Partnerschaften

👀 Wussten Sie schon? Eine globale Umfrage von McKinsey unter 2.500 B2B-Unternehmen aus der gesamten Branche ergab, dass diejenigen, die bereit sind, ihre Vertriebsmodelle auf den Kopf zu stellen und sich die Fähigkeiten der nächsten Generation zu eigen zu machen, ihre Einnahmen doppelt so schnell steigern wie das BIP.

Wie man "Befehl über die Botschaft" umsetzt

Eine Verkaufsmethode ist nur so effektiv wie ihre Umsetzung. Um "Command of the Message" in Ihren Prozess einzubetten, benötigen Sie einen strukturierten Ansatz, der Erkenntnisse über Käufer, Verkaufsförderung, Nachverfolgung der Leistung und kontinuierliche Schulung miteinander verbindet.

So können Sie sie mithilfe fortschrittlicher Strategien und Technologien effektiv integrieren:

Schritt 1: Die Bedürfnisse des Käufers verstehen

Der erste Schritt besteht darin, zu verstehen, wo der Interessent steht. Vertreter sollten nach der Struktur ihres Teams, den aktuellen tools und den primären Zielen fragen – der eigentliche Fokus liegt jedoch auf den Herausforderungen. Was ist kaputt? Warum funktioniert es nicht?

Nehmen wir zum Beispiel einen Fintech-Vertriebsleiter. Er erwähnt, dass seine Mitarbeiter Schwierigkeiten mit der CRM-Einführung haben – manuelle Aktualisierungen verlangsamen sie, was zu inkonsistenten Daten und ineffektiver Berichterstellung führt.

Ein scharfsinniger Vertreter hakt nach: Wie wirkt sich das auf den täglichen Betrieb aus? Der Direktor erklärt, dass unzuverlässige interne Daten die Prognosen beeinträchtigen, die Führung frustrieren und die Entscheidungsfindung erschweren, was letztlich die Verkaufsleistung beeinträchtigt.

Sobald die Herausforderungen klar sind, untersuchen die Mitarbeiter ihre Auswirkungen – auf die Moral, den Umsatz und die Leistung.

Im Beispiel der Finanztechnologie machen schlechte Daten Prognosen zunichte. Sie überfordern Manager und frustrieren Mitarbeiter, was zu Fluktuation führen kann. Bleiben sie unbehandelt, führt dies zu verfehlten Einzelzielen und einer langsameren Einarbeitung. Durch das Hervorheben dieser Konsequenzen entsteht Dringlichkeit, und Probleme werden zu Prioritäten.

Als Nächstes geht es in der Unterhaltung darum, wie Erfolg aussieht. Die Vertreter fragen, wie sich der Interessent ein besseres System zur Lösung seiner Probleme vorstellt.

Der Fintech-Direktor beschreibt eine Lösung, bei der Vertriebsmitarbeiter Daten schnell und genau aktualisieren und sich so auf den Verkauf konzentrieren können. Zuverlässige Daten verbessern die Prognose und Entscheidungsfindung und reduzieren gleichzeitig die Frustration im Team. Die Einarbeitung wird beschleunigt und Manager müssen nicht mehr nach unvollständigen Informationen suchen.

In solchen Fällen kann ein CRM-System die Nachverfolgung von Interaktionen, die Segmentierung von Leads und die Aufdeckung von Verhaltensmustern für jeden potenziellen Kunden ermöglichen. Es geht über demografische Daten hinaus und befasst sich mit Verhaltensdaten, sodass Sie potenzielle Kunden nach branchenspezifischen Herausforderungen und organisatorischen Zielen kategorisieren können.

💡 Profi-Tipp: ClickUp, die App für alles bei der Arbeit, kann den Verkauf vereinfachen. Wir verraten Ihnen, wie! Zunächst zentralisiert ClickUp CRM alle Kontaktdaten und erleichtert so die Verwaltung von Beziehungen und Vertriebsaktivitäten. Sie erhalten vollen Zugriff auf Kundeneinblicke, die Kaufhistorie und das Feedback zu Interaktionen, sodass Sie Ihre Botschaft auf die Schmerzpunkte Ihrer Kunden ausrichten können. Sie können auch die Aktivitäten potenzieller Kunden nachverfolgen, Trends analysieren und Ihren Vertriebsansatz in Echtzeit anpassen.

Kombinieren Sie Kaufhistorie, Wert des Geschäfts mit dem Client und Kundenfeedback-Daten mit ClickUp CRM

Analysieren Sie Verlaufsdaten, Metriken zum Kundenkontakt und direktes Feedback, um Ihre Botschaft zu verfeinern. So können Sie besser verstehen, wo Ihr Kunde steht, und Ihre Lösung als klare Antwort auf seine Herausforderungen positionieren.

Die Plattform bietet außerdem eine abgeschlossene ClickUp-Lösung für das Projektmanagement im Vertrieb, die Ihrem Team dabei hilft, mit Aufgaben, Automatisierung von Workflows und Status-Updates organisiert zu bleiben – und das alles in Ihr CRM eingebettet.

Zentralisieren und vereinfachen Sie jeden Teil Ihres Verkaufsprozesses an einem Ort mit dem Projektmanagement für den Vertrieb von ClickUp

So kann Ihr Team seinen Workload einfach verwalten und sich auf Aufgaben mit hoher Wirkung konzentrieren, die mit der Methodik "Command of the Message" übereinstimmen.

🧠Fun Fact: Das Konzept, eine Botschaft auf ein Publikum zuzuschneiden, hat uralte Wurzeln. Im 4. Jahrhundert v. Chr. führte Aristoteles in seiner Rhetorik drei überzeugende Appelle ein: Logos (Logik), Pathos (Emotion) und Ethos (Glaubwürdigkeit). Diese Elemente sind auch heute noch die Grundlage für eine effektive Kommunikation.

Schritt 2: Erstellen Sie eine auf Werte fokussierte Botschaft

Sobald Sie tiefgreifende Einblicke in die Bedürfnisse des Käufers gewonnen haben, ist es an der Zeit, eine wertorientierte Botschaft zu formulieren. In dieser entscheidenden Phase geht es darum, Probleme in eine ergebnisorientierte Kommunikation zu übersetzen, die Anklang findet.

Anstatt einer vagen Behauptung wie "Unsere Plattform verbessert die Effizienz" sollten Sie es konkretisieren:

"Teams haben die manuelle Eingabe von Daten um 40 % reduziert und sparen so 10 Stunden pro Woche ein"

"Durch die Automatisierung der Berichterstellung werden Fehler bei der Prognose um 90 % reduziert und die Genauigkeit verbessert."

Ihre Botschaft sollte quantifizierbare Vorteile enthalten – bessere Verkaufsleistung, höhere Rendite oder Zeitersparnis durch Automatisierung.

Nutzen Sie zur Optimierung dieser Methode Vorlagen für Berichte und Pläne. Segmentieren Sie die Nachrichten nach verschiedenen Käuferkategorien und stimmen Sie sie auf spezifische Anwendungsfälle ab. Sorgen Sie dafür, dass sich jede Unterhaltung relevant und wirkungsvoll anfühlt.

💡 Profi-Tipp: ClickUp Brain, der KI-Assistent, kann Ihnen bei dieser Übung als Gedankenpartner zur Seite stehen!

Nutzen Sie ClickUp Brain als Sparringspartner, um die richtige Botschaft zu finden

Schritt 3: Zusammenarbeit im Team ermöglichen

Ein chaotischer Verkaufsprozess bedeutet verpasste Geschäfte. Wenn die Teams für Vertrieb, Marketing, Produkt und Erfolg der Kunden aufeinander abgestimmt bleiben, bleibt die Botschaft konsistent, das Vertrauen baut sich schneller auf und die Käufer durchlaufen den Prozess ohne unnötige Reibungsverluste.

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben und Unteraufgaben für eine klare Delegation und Zielsetzung

Mit ClickUp können Sie die Synchronisierung des Aufwands Ihres Teams mithilfe von fortschrittlichen Tools für das Aufgabenmanagement, die Nachverfolgung von Projekten und Echtzeit-Kommunikationsplattformen durchführen. Zum Beispiel können Sie mit ClickUp Aufgaben:

Weisen Sie geschäftsspezifische Elemente zu, z. B. Kommentare zu SDRs, AEs und Vertriebsingenieuren

Nachverfolgung der Fortschritte bei Schlüsselchancen in Echtzeit mit freigegebenen Dashboards

Automatisierung von Nachfassaktionen basierend auf dem Fortschritt der Phase des Geschäftsabschlusses mit Auslösern für Workflows

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder , um Daten zu visualisieren und Aufgaben mit klaren Fristen zuzuweisen, um die Verantwortlichkeit zu verbessern

Verkaufsleitfäden sollten sich mit Ihrer Strategie weiterentwickeln. Mit der kollaborativen Bearbeitung von ClickUp kann Ihr Team Pitch-Decks aktualisieren, Skripte zur Bearbeitung von Einwänden verfeinern und Demo-Sequenzen in Echtzeit optimieren, sodass alle auf derselben Seite bleiben.

ClickUp-Kommentare können Aufgaben direkt im Kontext des Projekts delegieren. In einer Instanz könnte ein Teamkollege die Verfeinerung des Wertversprechens übernehmen, den Kommentar als erledigt markieren und zur Überprüfung weiterleiten.

Verwenden Sie die zugewiesenen Kommentare von ClickUp, um sofort Aktionselemente zu erstellen und diese anderen oder sogar sich selbst zuzuweisen

Mit ClickUp können Sie die Beiträge von Stakeholdern aus dem Geschäft strukturieren und visualisieren, um die Abstimmung zwischen den Abteilungen sicherzustellen und das Führungsteam auf ein gemeinsames Ziel auszurichten.

📮ClickUp Insight: Bei leistungsschwachen Teams ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit mehr als 15 Tools jonglieren, viermal höher, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf 9 oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die App für alles bei der Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, Ihre Arbeit zu optimieren? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Schritt 4: Nutzen Sie Daten und Erkenntnisse

Schärfen Sie Ihre Verkaufsstrategie mit einem datengesteuerten Ansatz. Command of the Message lebt von der kontinuierlichen Bewertung. Messen Sie die wichtigen KPIs und Segmentdaten nach Persona, Branche oder Speicherort, um die Nachrichtenübermittlung zu verfeinern und die Wirkung zu maximieren.

Überwachen Sie, wie effektiv Ihr Team potenzielle Kunden durch die einzelnen Phasen des Verkaufs führt – von der Ermittlung des Bedarfs bis zur Bereitstellung von Werten. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um die Botschaft, das Timing und die Taktiken zu verfeinern und bessere Ergebnisse zu erzielen.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Dashboards können Sie Konversionsraten, die Größe von Geschäften und Gewinnraten in Echtzeit nachverfolgen. Mit Echtzeit-Updates hält ClickUp die Leistung von Verkäufen und Workloads im Auge.

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes ClickUp-Verkaufs-Dashboard zur Nachverfolgung der Schlüssel-Metriken im gesamten Trichter

Schritt 5: Bieten Sie fortlaufende Schulungen und Feedback an

Regelmäßige Schulungen und Feedback sind unerlässlich, um Command of the Message langfristig effektiv zu halten. Halten Sie Ihr Team über tools, Techniken und Best Practices mit einem zentralisierten hub für Vertriebsinhalte auf dem Laufenden

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Docs können Sie Playbooks, Erfolgsgeschichten und Schulungsmaterialien ganz einfach an einem Ort speichern und aktualisieren.

Formatieren Sie alle Ihre Dokumente an einem Ort mit ClickUp Docs

Ziehen Sie auch Feedback-Umfragen oder regelmäßige Leistungsbewertungen in Betracht, um Wissenslücken und verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln. Befähigen Sie Ihre Vertriebsleiter, die Leistungsdaten des Teams zu überprüfen und umsetzbares Feedback zu geben.

Stellen Sie sicher, dass dieses Feedback in zukünftige Schulungsmaterialien und Erfolgsgeschichten einfließt, um das Team auf dem Laufenden zu halten und zu motivieren.

Für wen ist "Befehl über die Botschaft" geeignet?

"Command of the Message" ist ideal für Teams, die ihre Kommunikation verbessern und bessere Ergebnisse erzielen möchten. Es stellt sicher, dass Vertriebsorganisationen über klare, konsistente Botschaften verfügen, die bei potenziellen Kunden Anklang finden. Für Vertriebsleiter bedeutet dies:

Einheitliche Botschaften im gesamten Team

Vertreter, die den Wert eines Produkts selbstbewusst vermitteln

Stärkere Position im Wettbewerb

Produktmanager und Eigentümer von Lösungen profitieren ebenfalls von der Erstellung von Botschaften, die die Schlüsselunterscheidungsmerkmale hervorheben.

Teams zur Verkaufsförderung erhalten wertvolle Einblicke und tools, um Vertriebsmitarbeiter bei der Verbesserung der allgemeinen Vertriebsleistung und Produktivität zu unterstützen.

ClickUp ist das BESTE System für Projektmanagement, Dashboard, CRM und Skalierung, das mir je untergekommen ist! Es hat mir geholfen, Hunderte bis Tausende von Stunden zu sparen, Prioritäten zu setzen und mich auf die Feinabstimmung der Geschäftsentwicklung in einem Prozess von 500.000 bis Millionen Dollar täglich zu konzentrieren. Wir gehen jetzt zur Nachverfolgung von Konversionen und Ergebnissen über! ICH LIEBE ClickUp!

Beispiele für die Anwendung von "Befehl über die Botschaft"

"Command of the Message" arbeitet branchenübergreifend und unterstützt Verkaufsteams dabei, ihren Ansatz zu verfeinern:

Technologie-Start-ups

Start-ups, insbesondere im Bereich SaaS, nutzen diese Methodik, um Botschaften zu formulieren, die bei potenziellen Kunden Anklang finden. Anstelle von allgemeinen Verkaufsgesprächen passen ihre Verkaufsteams die Unterhaltungen an bestimmte Branchen an und gehen auf spezifische Herausforderungen ein.

Dadurch wird sichergestellt, dass potenzielle Kunden die Auswirkungen der Plattform in der Praxis sehen und verstehen, wie sie in ihre Workflows passt, wodurch die Engagement- und Konversionsraten erhöht werden.

Cybersicherheitsunternehmen

Der Verkauf von Cybersicherheitslösungen erfordert die Berücksichtigung von Datenschutzverletzungen, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und des Risikomanagements. Mit "Command of the Message" gestalten Vertriebsmitarbeiter Gespräche so, dass sie zeigen, wie ihr Produkt kostspielige Incidents im Bereich der Sicherheit verhindert.

Indem Features mit den Ergebnissen des Geschäfts verknüpft werden – wie z. B. geringere Risiken und vereinfachte Compliance – wird potenziellen Kunden der wahre Wert einer Investition in eine robuste Lösung für die Sicherheit vor Augen geführt.

Enterprise sales

Große Unternehmen haben es mit mehreren Interessengruppen zu tun, die jeweils unterschiedliche Prioritäten haben. "Command of the Message" hilft Verkaufsteams, ihre Herangehensweise an Entscheidungsträger, Finanzteams und IT-Abteilungen zu verfeinern.

Vertriebsmitarbeiter konzentrieren sich darauf, ihre Botschaften auf die unternehmensweiten Ziele abzustimmen und zu zeigen, wie ihre Lösung die Effizienz verbessert, Kosten senkt oder das Umsatzwachstum fördert. Dieser strukturierte Ansatz erleichtert es, einen Konsens zu erzielen und Geschäfte voranzutreiben.

🧠Fun Fact: 75 % der B2B-Käufer bevorzugen eine Erfahrung ohne Vertreter! Käufer bevorzugen jetzt Self-Service-tools und digitale Ressourcen, um fundierte Entscheidungen zu treffen, wodurch der Bedarf an ständiger Kontaktaufnahme reduziert wird.

Herausforderungen und Lösungen im Befehl der Botschaft

"Command of the Message" bietet leistungsstarke Vorteile, aber die Umsetzung ist nicht ohne Herausforderungen. Hier sind einige häufige Hürden und wie ClickUp dabei hilft, sie zu überwinden:

Inkonsistente Botschaften in verschiedenen Teams

Eine einheitliche Botschaft zu vermitteln, ist eine große Herausforderung – verschiedene Vertreter können unterschiedliche Features hervorheben, was bei potenziellen Kunden zu Verwirrung führen kann.

Beispiel: Ein Vertreter hebt die Automatisierung hervor, während ein anderer sich auf die Analytik konzentriert, sodass die Käufer sich über den Wert des Produkts im Unklaren sind. Lösung: Die tools von ClickUp zum freigeben und Zusammenarbeiten von Dokumenten zentralisieren Verkaufsskripte, positionieren Dokumente und Messaging-Richtlinien und stellen sicher, dass alle Vertriebsmitarbeiter auf dem gleichen Stand bleiben.

Schwierigkeiten bei der Abstimmung der Botschaft auf die Käuferpersönlichkeiten

Ohne ein klares Verständnis der Bedürfnisse und Entscheidungsfaktoren eines potenziellen Kunden kann es für Vertriebsmitarbeiter schwierig sein, ihren Ansatz effektiv anzupassen.

Beispiel: Die Verwendung von Fachjargon gegenüber einem Geschäftsführer kann diesen abschrecken, während eine zu starke Vereinfachung für einen technischen Einkäufer das Verkaufsgespräch schwächen könnte. Lösung: Ansichten und Filter von ClickUp helfen bei der Nachverfolgung von Käuferpersönlichkeiten und Schlüsselinformationen zu potenziellen Kunden. Vertreter können auf personenbezogene Erkenntnisse zurückgreifen und so eine präzise Nachrichtenübermittlung sicherstellen. Die Nachverfolgung von Aufgaben und Feedbackschleifen verfeinern den Ansatz weiter, um eine bessere Interaktion und höhere Konversionsraten zu erzielen.

Stärken Sie Ihre Verkaufsstrategie mit "Befehl über die Botschaft" und ClickUp

Ihre Verkaufsmethode ist nur so gut wie die Schulung und Verstärkung, die dahinter steht. Kontinuierliche Verfeinerung und Abstimmung im Team sind unerlässlich, um stärkere Beziehungen zu Kunden aufzubauen und die Verkaufsleistung zu verbessern.

"Command of the Message" bietet eine strukturierte Methode zur Erstellung überzeugender, ergebnisorientierter Botschaften – aber erst die Umsetzung macht sie effektiv. Und hier kommt ClickUp ins Spiel.

Mit ClickUp können Sie den Fortschritt des Teams nachverfolgen, die Kommunikation optimieren und die Effektivität des Vertriebs messen. ClickUp sorgt dafür, dass Ihr Vertriebsteam von der Aufgabenverwaltung bis zur Leistungsanalyse vorbereitet und aufeinander abgestimmt ist.

Die Integration von "Befehl über die Botschaft" in die leistungsstarken Tools von ClickUp für das Projektmanagement verschafft Ihrem Team einen klaren Vorteil im gesamten Verkaufsprozess.

Sind Sie bereit, Ihre Verkaufsstrategie zu verfeinern? Starten Sie noch heute mit ClickUp!