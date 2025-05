Zoom-Preise: Pläne und Features zur Auswahl des richtigen Plans

Allein im Juni 2024 verzeichnete die Website von Zoom 11,2 Millionen Besuche über Desktop und Mobilgeräte. Beeindruckend, oder?

Aber mit der Popularität kommt auch die Vielfalt. Zoom bietet mehrere Preispläne an, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Wahl des richtigen Plans von Zoom ist wichtig, insbesondere für Unternehmen. Wenn ein kleines Start-up anfängt, für einen Premium-Business-Plan mit unnötigen Features zu bezahlen, werden diese Kosten das Budget aufzehren.

In diesem Blog werden wir uns mit Zoom als führende Plattform für Videokonferenzen befassen. Wir werden die Pläne, Schlüssel-Features, Vor- und Nachteile von Zoom untersuchen und herausfinden, ob es eine Zoom-Alternative für Ihre Bedürfnisse gibt.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Entdecken Sie, was die Pläne der Zoom-Plattform für Benutzer aller Größen von Unternehmen bieten. In diesem Leitfaden wird Folgendes behandelt: Übersicht über die Pläne von Zoom Free-Plan : Grundlegende Features mit einem Limit von 40 Minuten für Meetings

Pro Plan : Längere Dauer von Meetings, Integration von KI und Speicher in der Cloud

Business-Plan : Unterstützt bis zu 300 Teilnehmer mit erweiterten Tools für die Zusammenarbeit

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise für groß angelegte Meetings mit fortschrittlicher Sicherheit und KI-Tools Vor- und Nachteile der Preisgestaltung von Zoom Vorteile : Nahtlose Integration, unbegrenzter Speicher in der Cloud (höhere Pläne) und hohe Sicherheit

*nachteile: Limits des Free-Plans, Kosten pro Benutzer summieren sich und erweiterte Features erfordern eine Lernkurve ClickUp als Zoom-Alternative ClickUp bietet mehr als nur Videokonferenzen – es integriert Projektmanagement, Chatten im Team, Automatisierung von Aufgaben, KI-gestützte Notizen von Meetings und Whiteboards in einer einzigen Plattform ClickUps Pläne und Vorteile Free-Plan mit unbegrenzten Aufgaben und Benutzern

Kostenpflichtige Pläne bieten Automatisierung von Workflows, erweiterte Sicherheit und nahtlose Integration mit Zoom, Slack und Microsoft Teams

ClickUp vereint Kommunikation, Projektmanagement und Zusammenarbeit auf einer einzigen Plattform

Was ist Zoom?

via Zoom

Zoom ist eine Videokonferenzplattform mit Features für reibungslose Meetings, Webinare und Chats im Team. Ganz gleich, ob Sie Teams an entfernten Standorten leiten oder virtuelle Ereignisse veranstalten, die Zusammenarbeit wird dadurch zum Kinderspiel.

Wenn Sie ein großes Meeting mit HD-Video und virtuellen Hintergründen veranstalten möchten, ist Zoom genau das Richtige für Sie. Die Meeting-Management-Software bietet unbegrenzten Speicher in der Cloud und die Möglichkeit, Dateien freizugeben, um auch Webinare durchzuführen.

Zoom vereinfacht die Kommunikation im Geschäft mit fortschrittlichen Features wie Zoom-Räumen, Breakout-Räumen, benutzerdefinierten IDs für persönliche Meetings und nahtloser Integration in wichtige Apps wie Google Kalender.

Seine weltweite Beliebtheit verdankt es seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, den Einstellungen für die Sicherheit und den verschiedenen Plänen, vom kostenlosen Basisplan von Zoom bis hin zu Unternehmenslösungen mit engagierten Kundenbetreuern.

🧠 Fun Fact: Erinnern Sie sich noch daran, als Zoom plötzlich sehr beliebt wurde? 📈 Leider führte dies auch zu einem Anstieg von Zoom-Bombardierungen, bei denen unerwünschte Gäste Meetings mit störenden Inhalten störten.

Zoom-Preispläne

Zoom bietet eine Vielzahl von Plänen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sehen wir sie uns an:

1. Free-Plan

Wenn Sie ein Einzelunternehmer sind, der gerade erst anfängt, ist der Basisplan von Zoom eine gute Wahl. Er eignet sich auch hervorragend für Personen, die grundlegende Zoom-Features wie Bildschirmfreigabe, Chat-Integrationen und das Freigeben von Notizen nutzen möchten.

Mit Features wie virtuellen Hintergründen in Ihren Meetings sorgen Sie für einen professionellen Auftritt, und das ganz ohne Investitionssorgen mit dem Abonnement von Zoom.

📍 Schlüssel-Features

Dauer des Meetings: Veranstalten Sie ganz einfach Zoom-Meetings mit einer Dauer von bis zu 40 Minuten

Anzahl der Teilnehmer: Laden Sie bis zu 100 Teilnehmer zu nahtlosen Videokonferenzen ein

Chatten und Zusammenarbeit: Mühelos kommunizieren mit integriertem Team-Chat

Videos erstellen: Erstellen Sie mit Clips Basic bis zu 5 kurze, zweiminütige Videos

Planung von Meetings: Planen Sie Meetings ganz einfach mit Mail und Kalender (Client)

Dokumente freigeben: Geben Sie bis zu 10 Dokumente mit Docs Basic frei

Whiteboards: Kreatives Brainstorming mit 3 bearbeitbaren Whiteboards

🎯 Für wen ist es gedacht Einzelpersonen, Freiberufler und kleine Teams, die eine grundlegende Videokonferenzsoftware benötigen, ohne die zusätzlichen Kosten eines kostenpflichtigen Plans

83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Kommunikation im Team hauptsächlich auf E-Mails und chatten. Allerdings gehen fast 60 % ihres Arbeitstages verloren, weil sie zwischen diesen Tools wechseln und nach Informationen suchen.

2. Pro Plan

Wenn Sie ein kleines Team haben, sind die grundlegenden Features möglicherweise nicht auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. In diesem Fall ist der Pro Plan eine gute Idee, um Ihr Konto bei Zoom auf die nächste Stufe zu bringen. Er bietet umfassendere Features, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft.

Dieser Plan beinhaltet eine Cloud-Aufzeichnung, die Ihrem gesamten Team hilft, über alle neuen Änderungen in jedem Projekt auf dem Laufenden zu bleiben.

📍 Schlüssel-Features

Enthält alles aus dem Basic Plan sowie zusätzliche Features:

Verlängerung der Dauer von Meetings: Verlängern Sie die Dauer von Meetings auf bis zu 30 Stunden pro Meeting

Anzahl der Teilnehmer: Bis zu 100 Teilnehmer pro Meeting mühelos hosten

KI-Integration: Verbessern Sie Meetings mit dem KI-Assistenten für intelligente Unterstützung

Cloud-Speicher: Sichere Speicherung von Aufzeichnungen mit 5 GB Speicher in der Cloud

Nahtlos dokumentieren: Nahtlose Zusammenarbeit mit unbegrenzten Dokumenten

erstellen Sie unbegrenzt viele Videos:* Erstellen Sie mit Clips Plus unbegrenzt viele Videos

Planungshilfe : Planen und verwalten Sie mit Mail und Kalender (Client & Service)

Zusätzlicher Support für Apps: Ein Jahr lang kostenloser Zugang zu wichtigen Apps

🎯 Für wen ist es gedacht Kleine bis mittelgroße Unternehmen und Teams, die erweiterte Features, längere Meetings und zuverlässigen Speicher in der Cloud benötigen

💸 Preise

15,99 $/Monat pro Benutzer (monatliche Abrechnung)

13,33 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

3. Business-Plan

Sehen Sie sich den Business-Plan an, um Ihre Meetings mit Zoom zu optimieren. Er ist die perfekte Lösung für große Teams, die leistungsstarke Features benötigen, ohne dabei ein Vermögen auszugeben.

Der Plan umfasst alle Features von Zoom, die auch im Business-Plan enthalten sind, und bietet einige zusätzliche Spezialfunktionen, die für ein wachsendes Geschäft geeignet sein können.

📍 Schlüssel-Features

Höhere Teilnehmerzahl: Bis zu 300 Teilnehmer bei größeren Meetings

Zusammenarbeit am Whiteboard: Arbeiten Sie mit unbegrenzten Whiteboards für Brainstorming zusammen

Planen Sie unterwegs: Planen Sie Meetings mit Zoom mühelos mit dem integrierten Planer

Hohe Sicherheit: Sichern Sie Ihre Plattform mit SSO, verwalteten Domains und mehr

🎯 Für wen ist es gedacht Kleine bis mittelgroße Unternehmen, die nach einer skalierbaren Videokonferenzsoftware mit mehr Kapazität und Tools für eine nahtlose Integration und Geschäftskommunikation suchen

💸 Preise

21,99 $ (monatliche Abrechnung)

18,32 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

4. Enterprise-Plan

Wenn Ihre Organisation die ultimative Videokonferenzplattform benötigt, bietet der Enterprise-Plan unübertroffene Leistung, Flexibilität und Support.

Dieser Plan ist perfekt für Organisationen, die sich stark auf Videokonferenzen konzentrieren und eine Lösung benötigen, die die unterschiedlichen Anforderungen ihres großen Teams abdeckt.

📍 Schlüssel-Features

Höchste Teilnehmerzahl: Bis zu 1000 Teilnehmer bei großen Meetings

Nahtlose Zusammenarbeit: Arbeiten Sie mit unbegrenzten Whiteboards, Speicher in der Cloud und Dokumenten, die Sie freigeben können

*zoom Phone: Verbessern Sie die Kommunikation mit einem Zoom Phone (PBX-System) mit allen Features

KI-Unterstützung: Steigern Sie die Produktivität mit dem KI-Assistenten für eine intelligentere Zusammenarbeit

Mehr Produktivität: Bleiben Sie mit dem Terminplaner, den Räumen, Webinaren und Workspace-Reservierungen organisiert

Starke Sicherheit: Sorgen Sie für erstklassige Sicherheit mit erweiterten Einstellungen, SSO, verwalteten Domains und mehr

🎯 Für wen ist es gedacht Große Unternehmen mit mehr als 250 Benutzern, die eine effiziente Plattform für globale Kommunikation, Webinare und Geschäftsabläufe mit Premium-Features und dediziertem Support benötigen

💸 Preise

Benutzerdefinierte Preise

Vor- und Nachteile der Zoom-Preisgestaltung

Die Preisgestaltung von Zoom bietet Flexibilität, aber woher wissen Sie, ob es sich für Sie lohnt? Lassen Sie uns einige Schlüsselvor- und -nachteile aufschlüsseln, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen.

Zoom-Preisvorteile

nahtlose Integration mit anderen Tools:* Synchronisierung mit Google Kalender, Zoom Phone und mehr für reibungslose Workflows

Unbegrenzter Speicher in der Cloud: Business- und Enterprise-Pläne bieten ausreichend Speicherplatz für Aufnahmen und Dateien

Starke Sicherheit: Erweiterte Einstellungen wie SSO und verwaltete Domains schützen sensible Daten

Funktionsreiche höhere Stufen: Höhere Pläne beinhalten fortgeschrittene tools wie Zoom Whiteboard, KI-Begleiter, Zoom-Räume, Zoom-Webinare und unbegrenzte Meetings

VOIP- und Telefonintegration: Zoom Phone bietet einen nahtlosen VOIP-Dienst für geschäftliche Anrufe

Add-On-Flexibilität: Wählen Sie zusätzliche Features wie Zoom Contact Center, Cloud-Aufzeichnung und mehr für individuelle Anforderungen

🔍 Wussten Sie schon? Der erste Videoanruf fand bereits 1964 statt! 😲 Lange bevor es Zoom überhaupt gab, experimentierten die Menschen bereits auf der Weltausstellung 1964 damit, per Video zu chatten. 🌎✨

Wir sollten auch die Limits nicht außer Acht lassen. Hier sind einige Nachteile der Zoom-Preisgestaltung zu beachten:

Zoom-Preisnachteile

*einschränkungen des Free-Plans: Meetings mit einer Begrenzung auf 40 Minuten können frustrierend sein

Die Kosten pro Benutzer summieren sich: Mehr Benutzer bedeuten höhere Kosten, insbesondere für große Teams

Lernkurve für fortgeschrittene Features: Einige tools wie Zoom Whiteboard oder KI Companion brauchen Zeit, um sie zu beherrschen

Restriktive niedrigere Stufen: Pläne der niedrigeren Stufen verzichten auf fortschrittliche tools wie KI-Begleiter und unbegrenzten Speicher

Add-ons sind mit zusätzlichen Kosten verbunden: Zoom Phone, Zoom Webinars, große Meetings und Add-ons für Speicher in der Cloud erhöhen die Gesamtkosten

Komplexes Setup für Unternehmen: Die benutzerdefinierte Anpassung an die Anforderungen von Unternehmen kann die Bereitstellung verzögern

Warum Alternativen zu Zoom in Betracht ziehen?

Obwohl Zoom viele Features zu günstigen Preisen bietet, ist es nicht ohne Mängel. Die Kosten pro Benutzer können sich schnell summieren, insbesondere bei größeren Teams. Wie bereits erwähnt, ist die Dauer Ihrer Meetings bei Zoom im Free-Plan auf 40 Minuten begrenzt, und wichtige tools wie Zoom Phone und Zoom Webinars sind Add-Ons.

Die fortschrittlichen Features der Zoom-Plattform können für Anfänger überwältigend sein, und nahtloses Freigeben von Dateien oder unbegrenzter Speicher in der Cloud sind höheren Stufen vorbehalten.

Wenn Sie also nach einer Videokonferenzlösung mit denselben oder besseren Features und mehr Flexibilität, wettbewerbsfähigen Preisen und maßgeschneiderten Dienstleistungen suchen, könnte es sich lohnen, nach Alternativen zur Zoom-Software zu suchen.

ClickUp: Eine umfassende Alternative zu Zoom

Wenn Sie nach einem tool suchen, das mehr kann als nur Meetings per Video zu hosten, ist ClickUp die Antwort. Als "Alles-App für die Arbeit" integriert sie die Zusammenarbeit per Video nahtlos in Projektmanagement, chatten im Team, Brainstorming und mehr – alles unter einem Dach.

Warum ClickUp eine bessere Alternative ist

Zoom konzentriert sich hauptsächlich auf Videoanrufe und grundlegende Features wie Breakout-Räume und virtuelle Hintergründe, aber ClickUp geht darüber hinaus. Es bietet unterbrechungsfreie Anrufe, reibungslose Übergänge zwischen Meetings und Aufgaben sowie umfassende Tools für das Projektmanagement.

Sie müssen nicht zwischen Apps für Meetings, Aufgaben und Notizen wechseln – ClickUp hält Ihr Team auf derselben Seite. Von der Verwaltung von Meetings und der Nachverfolgung von Konten bis hin zur Optimierung der Einstellungen für die Sicherheit und der Aufzeichnung von Sitzungen in der Cloud – ClickUp übertrifft die Schlüsselpunkte von Zoom.

Mit den zusätzlichen Features können Sie alles verwalten, von Verhandlungserkenntnissen bis hin zu Zeitleisten für Projekte, sodass sich jeder Cent Ihres Business-Plans oder jährlichen Abonnements lohnt.

Schlüssel-Features von ClickUp

ClickUp ist nicht nur eine Alternative zu Zoom – es ist Ihre ultimative Plattform für eine intelligentere Zusammenarbeit und Produktivität. Hier sind einige bemerkenswerte Features von ClickUp, die Sie erkunden können:

1. ClickUp Chat: Ihr hub für die Kommunikation im Team

Chatten Sie mit Ihren Teams in Unterhaltungen mit Threads, fügen Sie Dateien hinzu und weisen Sie Kommentare zu – mit ClickUp Chat

Im Gegensatz zu Zoom bietet ClickUp Chat Unterhaltungen in Threads, Direktnachrichten und Kommentare zu Aufgaben – alles an einem Ort. Sie können schnelle Updates senden, Dateien freigeben und bestimmte Unterhaltungen relevanten Aufgaben zuordnen – alles innerhalb Ihres Projekt-Workspace.

Planen Sie eine Produkteinführung? Erstellen Sie einen dedizierten Chat-Kanal, weisen Sie Aufgaben direkt aus Nachrichten zu und verlieren Sie nie wieder den Kontext. Kein Jonglieren mehr zwischen Ihrem Konto bei Zoom und separaten Apps für Team-Chats – ClickUp erledigt alles.

🌟 Bonus-Tipp: Möchten Sie bessere Meetings abhalten und die Effizienz Ihres Teams steigern? Mit diesen Tipps meistern Sie produktive Meetings und optimieren die Effizienz Ihres Teams und steigern die Produktivität Ihres Teams: 🚀 Sammeln Sie Feedback für kontinuierliche Verbesserungen 🗣️ Setzen Sie sich klare Ziele mit der Agenda-Vorlage von ClickUp 📝 Laden Sie nur wichtige Teilnehmer ein 🍕 Legen Sie Grundregeln für eine reibungslose Kommunikation fest 📏 Pünktlich beginnen und enden ⏰ Halten Sie sich an Ihren Zeitplan 🗂️ Verwenden Sie visuelle Hilfsmittel für das Engagement 📊 Ermutigen Sie alle zur Teilnahme 🙋 Protokolle von Meetings umgehend freigeben 📨 Führungswechsel für frische Ideen 🔄

2. ClickUp Clips: Zeigen statt erzählen

Mit ClickUp Clips Clips aufnehmen und nahtlos in Chats und Aufgaben einbetten

Müssen Sie komplexe Aufgaben erklären, ohne persönliche Meetings zu planen? Verwenden Sie ClickUp Clips, um Ihren Bildschirm und Ihre Stimme aufzuzeichnen und Ihr Team Schritt für Schritt durch die Prozesse zu führen.

Ob es sich um eine kurze Demo für die Einarbeitung oder um Feedback zu einem Design handelt, Clips bietet eine persönliche Note, ohne dass Meetings mit einer längeren Dauer eines Plans von Zoom erforderlich sind.

3. ClickUp Whiteboards: Brainstorming leicht gemacht

Brainstorming mit Teams und Zusammenarbeit bei der Arbeit mit ClickUp Whiteboards

Mit ClickUp Whiteboards können Sie visuell zusammenarbeiten, Ideen entwerfen und Aufgaben direkt von Ihrem Board aus in Echtzeit verbinden. Jetzt können Sie Ihre Marketingkampagne visuell entwerfen und dann jede Notiz mit einem Klick in eine Aufgabe verwandeln.

Es ist das perfekte tool für kreative Sitzungen, die Planung von Projekten und Brainstorming im Team – ohne Zoom-Dienste. Außerdem ist alles mit Ihren Workflows verknüpft.

4. ClickUp Brain + ClickUp AI Notetaker: Intelligente Transkription und Automatisierung von Aufgaben

Optimieren Sie Ihre Meetings mit dem KI-Meeting-Notetaker von ClickUp. Fügen Sie den Notetaker einfach zu Ihren geplanten Zoom-Anrufen hinzu, und er nimmt automatisch an den Anrufen teil, um jedes Detail festzuhalten. Der Notetaker transkribiert Ihre Diskussionen in Echtzeit und speichert die Notizen direkt in einem privaten ClickUp-Dokument, damit Sie sie leicht nachschlagen können.

Aber das ist noch nicht alles. Der KI-Notetaker geht noch einen Schritt weiter, indem er Schlüsselelemente und Erkenntnisse aus der Unterhaltung extrahiert.

Diese Aktionselemente können dann an ClickUp Brain, den integrierten KI-Assistenten von ClickUp, übergeben werden, der sie in umsetzbare Aufgaben mit klaren nächsten Schritten umwandelt. Ob es darum geht, Aufgaben zuzuweisen, Fristen festzulegen oder Aktualisierungen von Projekten zusammenzufassen – ClickUp Brain sorgt dafür, dass nichts übersehen wird.

Von der Umwandlung von Sprache in Text und der Übersetzung bis hin zur automatischen Erstellung von Aufgaben – ClickUp Brain und der KI-Meeting-Notetaker arbeiten zusammen, um Ihnen stundenlange manuelle Arbeit zu ersparen, die Produktivität zu steigern und Ihre Projekte auf Kurs zu halten.

Erhalten Sie durchsuchbare Transkripte und umsetzbare Aufgaben mit der Kombination aus ClickUp AI Notetaker und ClickUp Brain

5. Nahtlose Integration mit Zoom, Slack und Microsoft Teams

ClickUp lässt sich auch in alle Ihre bevorzugten Tools für Meetings integrieren und hilft Ihnen, Aufgaben zu verwalten, Aktualisierungen zu verfolgen, die asynchrone Video-Kommunikation zu optimieren und Bildschirmaufzeichnungen plattformübergreifend freizugeben, ohne etwas zu verpassen.

Verwenden Sie ClickUp Zoom-Integrationen für die direkte Planung von Meetings, ClickUp Slack-Integrationen, um mit Ihrem Team zu chatten, und ClickUp Microsoft Teams-Integrationen für eine verbesserte Zusammenarbeit.

6. Aufgaben- und Projektmanagement für reibungslosere Workflows

Mit ClickUp Meetings vereinfachen Sie die Verwaltung und Organisation der Diskussionen Ihres Teams. Planen Sie Meetings direkt in Ihrem Kalender und stellen Sie sicher, dass alle über klare Tagesordnungen informiert sind. Verwenden Sie nach dem Meeting die KI-gestützten Meeting-Tools von ClickUp, um Notizen zu erfassen, Aktionselemente zuzuweisen und die Nachverfolgung zu verfolgen, damit Ihre Diskussionen mit umsetzbaren Ergebnissen verknüpft bleiben.

7. Unbegrenzte Benutzer und Aufgaben – kostenlos

Sie haben ein knappes Budget? Der kostenlose Plan von ClickUp bietet unbegrenzte Benutzer und Aufgaben – perfekt für den persönlichen Gebrauch, Freiberufler und wachsende Teams, ohne dass ein kostenpflichtiger Plan erforderlich ist.

Das bedeutet, dass Sie dieselben Features und Vorteile nutzen können, die Sie von einem erstklassigen Tool zur Steigerung der Produktivität erwarten würden, ohne ein Abonnement abschließen zu müssen.

💡 Profi-Tipp: Sind Sie es leid, sich abzumühen, um Notizen von Meetings zu machen? Warum lassen Sie das nicht die KI erledigen? Weg mit Stift und Papier! Nutzen Sie KI für produktive Meetings 🚀

ClickUp-Preisübersicht

Die Pläne von ClickUp bieten Flexibilität für jeden Bedarf – ob Sie persönliche Aufgaben verwalten oder dynamische Projekte im Team leiten.

1. Free Forever-Plan

Starten Sie mit dem Free Forever-Plan von ClickUp, ohne einen Cent auszugeben. Er bietet grundlegende Features, um die persönliche Produktivität zu steigern und kleine Projekte effizient zu verwalten, ohne dass finanzielle Verpflichtungen eingegangen werden müssen.

📍 Schlüssel-Features

Speichern Sie bis zu 100 MB an Dateien für einfachen Zugriff und Verwaltung

Erstellen Sie unbegrenzt viele Aufgaben, um Ihre Arbeit zu organisieren

Fügen Sie unbegrenzt viele Mitglieder zum kostenlosen Plan hinzu, um eine reibungslose Zusammenarbeit im Team zu gewährleisten

Sichern Sie Ihr Konto mit einer zweistufigen Authentifizierung für zusätzliche Sicherheit

Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams über ClickUp Dokumente und ClickUp Whiteboards zusammen, um die Kommunikation und Planung zu optimieren

Mit der Ansicht "Alles" sehen Sie alles an einem Ort und erhalten so eine bessere Übersicht

Visualisieren Sie Workflows mit Kanban Boards, um organisiert zu bleiben und Aufgaben zu priorisieren

Verwalten Sie Sprints für agile Projekte und verfolgen Sie den Fortschritt effizient nach

Planen Sie Aufgaben mit der Ansicht "Kalender ", um Termine zu planen und zu verwalten

Passen Sie Felder mit einem einfachen Manager für eine maßgeschneiderte Organisation an Ihre Bedürfnisse an

🎯 Für wen ist es gedacht Personen, die persönliche Aufgaben verwalten, Studenten, Freiberufler oder alle, die ein kostenloses tool suchen, um organisiert zu bleiben

2. Unlimited-Plan

Der Unlimited-Plan ist für kleine Teams gedacht, die erweiterte Features zur Steigerung der Produktivität und Vereinfachung von Workflows suchen.

Mit unbegrenztem Speicher, Integrationen und leistungsstarken tools bietet es alles, was zur Optimierung der Arbeit und zur Förderung der Zusammenarbeit benötigt wird – ein unverzichtbares Upgrade für wachsende Teams.

📍 Schlüssel-Features

Alles, was in "Free Forever" enthalten ist, plus:

Alle Dateien sicher und leicht zugänglich aufbewahren, ohne Limits beim Speicher

Integrieren Sie unbegrenzt viele Drittanbieter-Tools, um Ihren Workflow zu verbessern

Erstellen Sie unbegrenzt viele Dashboards in ClickUp , um klare Einblicke in Ihre Projekte zu erhalten

Laden Sie Gäste mit anpassbaren Berechtigungen ein

Verwalten Sie Projekte visuell mit ClickUp Gantt-Diagrammen

Fügen Sie unbegrenzt viele Benutzerdefinierte Felder hinzu, um Ihren Workspace anzupassen

Halten Sie Ihr Team mit uneingeschränktem Chatten in Verbindung

Richten Sie automatische Berechnungen innerhalb von Spalten ein, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren

Verwenden Sie ClickUp, um E-Mails zu verwalten und zu beantworten und so die Kommunikation zu zentralisieren

Organisieren Sie Benutzer in Teams, um die Verwaltung zu verbessern

🎯 Für wen ist es gedacht Kleine Teams, die ein robustes Projektmanagement benötigen, wachsende Geschäfte und Start-ups, die nach einem budgetfreundlichen Tool mit Premium-Features suchen

💸 Preise

7 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

10 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung)

3. Business-Plan

Der Business-Plan bietet fortschrittliche tools zur Steigerung der Effizienz und Produktivität für wachsende Unternehmen. Er ist ideal für Teams mittlerer Größe, die ihre Workflows im Projektmanagement optimieren und die Zusammenarbeit durch fortschrittliche Berichterstellung und Automatisierung verbessern möchten.

📍 Schlüssel-Features

Alles, was im Unlimited-Plan enthalten ist, zusätzlich zu:

Einfacher Zugriff auf Ihr Konto mit Google SSO-Integration Effiziente Zusammenarbeit durch unbegrenzte Teams Exportieren Sie Projekte mit benutzerdefinierten Exportoptionen Automatisierung von Aufgaben und Workflows, um Zeit zu sparen Erstellen Sie aufschlussreiche Dashboards mit erweiterten Features Genaue Zeiterfassung für alle Projekte Präzise Schätzung der Zeit für eine genaue Planung Timesheets verwalten für eine bessere Zeiterfassung Überwachen Sie Workloads, um Burnout zu vermeiden Visualisieren Sie Projekte mit Zeitleisten und ClickUp Mindmaps

🎯 Für wen ist es gedacht Teams mittlerer Größe, die Projekte mit Automatisierung, fortschrittlicher Berichterstellung, Workload-Ausgleich und optimierter Kommunikation zwischen den Abteilungen verwalten

💸 Preise

12 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

19 $ pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung)

4. Enterprise-Plan

Der Enterprise-Plan von ClickUp bietet maßgeschneiderten Support und erweiterte Features für Unternehmen und große Teams, die mehrere Projekte und komplexe Workflows verwalten, und das mit hoher Sicherheit.

Ihr Geschäft kann mit personalisiertem Onboarding und verwalteten Diensten Abläufe optimieren, die Zusammenarbeit verbessern und erstklassige Sicherheit für Ihre Daten gewährleisten.

📍 Schlüsselmerkmale

Beschreibe deinen Workspace mit einer individuellen Beschreibung für ein personalisiertes Erlebnis

Legen Sie detaillierte Berechtigungen für eine sichere Zugriffskontrolle fest

Automatisierung von Formular-Workflows mit bedingter Logik

Integrieren Sie Ihre Systeme mithilfe der API des Unternehmens

Erstellen Sie unbegrenzt viele benutzerdefinierte Rollen für einen maßgeschneiderten Zugriff

Spaces einfach für bestimmte Teams freigeben

Speichern Sie Standard-Ansichten für individuelle Einstellungen

Veröffentlichen Sie unbegrenzt Updates und Nachrichten

Einhaltung der MSA- und HIPAA-Standards sicherstellen

Verwenden Sie Single Sign-On (SSO) für einen vereinfachten Zugriff

🎯 Für wen ist es gedacht Große Organisationen mit mehreren Teams, die benutzerdefinierte Anpassungen, Sicherheit auf Unternehmensebene, dedizierten Support und Skalierbarkeit benötigen

💸 Preise

Benutzerdefinierte Preise – Kontaktieren Sie den Vertrieb für eine Demo

Add-Ons

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbarClickUp AI Notetaker: Für nur 6 $ pro Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Verwenden Sie ClickUp und Move von Ihren Zoom Meetings aus!

Zoom ist zweifellos ein fantastisches tool für Videoanrufe. Wenn es jedoch um das Management von Projekten, Workflows und die Kommunikation im Team geht, setzt ClickUp neue Maßstäbe. Es ist mehr als nur ein Meeting – es ist ein Hub für die Produktivität.

Sie haben Bedenken, den Anbieter zu wechseln? Kein Problem! ClickUp lässt sich nahtlos in Zoom integrieren. Sie können Ihre Anrufe weiterführen und alles andere an einem Ort verwalten.

ClickUp bietet alles, was Sie brauchen, und noch mehr. Es optimiert Ihre Arbeit – Aufgabenverwaltung, Festlegung von Zielen, Organisation von Dokumenten, Kommunikation im Team, Brainstorming und Zusammenarbeit – alles an einem Ort.

