Über 30 DALL·E 3-Prompts für atemberaubende Bilder

Stecken Sie in einer Endlosschleife fest, in der Sie vage Eingabeaufforderungen eingeben und nur mittelmäßige KI-Kunst erhalten? Das Problem liegt nicht bei Ihnen – sondern bei Ihren Eingabeaufforderungen.

DALL·E-Prompts funktionieren wie eine Blaupause. Gib der KI etwas Grundlegendes als Ausgangspunkt, und du erhältst ein durchschnittliches Ergebnis. Aber wenn du deinen Prompt gut formulierst, voilà, hast du ein Meisterwerk.

KI soll Kreativität nicht ersetzen – sie ist ein leistungsstarkes tool, das sie bereichert. Künstler und Designer nutzen sie, um Stile zu erkunden, Konzepte zu verfeinern und Ideen schneller zum Leben zu erwecken.

Diese Liste mit über 30 Eingabeaufforderungen hilft dir dabei, DALL·E noch besser zu nutzen und schärfere, dynamischere Ergebnisse zu erzielen.

Lass uns kreativ werden. 🖌️

DALL·E 3 verstehen

DALL·E 3 ist OpenAI’s neueste Entwicklung im Bereich der KI-gesteuerten Bildgenerierung und wurde entwickelt, um Text-Prompts in hochdetaillierte, kontextbezogene Bilder umzuwandeln. Es fördert die Kreativität und optimiert den Designprozess für Künstler, Marketingfachleute und Content-Ersteller.

Hier sind die wichtigsten Features:

Präzise Bildgenerierung: Erfasst Details genau und erzeugt Bilder, die sich eng an der Eingabe orientieren

Verbesserte Textdarstellung: Erzeugt lesbaren Text innerhalb von Bildern und verbessert so Designs für Poster, Beschreibungen und Buchcover

Stilistische Anpassungsfähigkeit: Passt sich bestimmten künstlerischen Stilen an, von hyperrealistischen bis hin zu abstrakten Kompositionen

Interaktive Feinabstimmung: Ermöglicht es Benutzern, Bilder genau anzupassen, und sorgt so für eine bessere Kontrolle über Komposition, Ästhetik und Ermöglicht es Benutzern, Bilder genau anzupassen, und sorgt so für eine bessere Kontrolle über Komposition, Ästhetik und Grafikdesign-Trends

Ethische Sicherheitsvorkehrungen: Filtert schädliche oder voreingenommene Inhalte heraus und gewährleistet einen verantwortungsvollen Einsatz der KI

🔍 Wusstest du schon? Der weltweite Markt für KI-Bildgeneratoren wird bis 2030 voraussichtlich auf 917,175 Millionen US-Dollar anwachsen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,4 %.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele für Midjourney-Prompts, um Ihre Kunst auf ein neues Niveau zu heben

Warum es entscheidend ist, Prompts zu beherrschen

Die richtige Eingabe macht den entscheidenden Unterschied bei der Erzeugung hochwertiger Ergebnisse. Eine gut strukturierte Eingabe leitet das Modell an und sorgt für präzise, relevante und kreative Ergebnisse.

Zu den Schlüsselgründen für die Verfeinerung von KI-Kunst-Prompts gehören:

Höhere Genauigkeit: Klare Eingabeaufforderungen reduzieren Missverständnisse und führen zu Ergebnissen, die den Erwartungen entsprechen

Mehr Kreativität: Spezifische Formulierungen regen zu fantasievolleren und dynamischeren Ergebnissen an

Konsistente Ergebnisse: Strukturierte Eingabeaufforderungen verbessern die Zuverlässigkeit des Strukturierte Eingabeaufforderungen verbessern die Zuverlässigkeit des KI-Kunstgenerators und erleichtern die Reproduktion hochwertiger Ergebnisse

Bessere Kontrolle: Klar definierte Anweisungen geben der Form des Ergebnisses Form und minimieren zufällige Elemente und Unstimmigkeiten in den Ergebnissen

Schnellere Iterationen: Präzise Prompts reduzieren den Prozess des Testens und der Fehlerkorrektur und sparen Zeit bei der Nachbearbeitung

Verbesserte Problemlösung: Durchdachte Durchdachte Prompt-Entwicklung hilft der AI, komplexe Ideen in umsetzbare Erkenntnisse zu zerlegen

🧠 Wissenswertes: Der Name „DALL·E“ setzt sich aus dem Namen des Künstlers Salvador Dalí und dem Pixar-Roboter WALL-E zusammen. Er führt das Konzept der surrealistischen Kunst mit der Idee einer kreativen, fantasievollen Maschine zusammen, die Bilder auf der Grundlage von Textbeschreibungen generieren kann.

Beispiele für DALL·E 3-Prompts

Mit DALL·E 3 können Sie aus einfachen Textbeschreibungen atemberaubende Bilder generieren. Der Bereich der Einsatzmöglichkeiten reicht von Marketingkampagnen und Design-Projekten bis hin zum Storytelling und darüber hinaus.

Entdecken wir gemeinsam über 30 DALL·E 3-Prompts für verschiedene Stile, Themen und Konzepte, die dir helfen, das KI-Tool für Designer optimal zu nutzen.

Künstlerische Stile

1. Hyperrealistische Fotografie: Eine Nahaufnahme des Gesichts eines älteren Mannes, die tiefe Falten, durchdringende blaue Augen und ein warmes Lächeln zeigt, wobei sanftes, natürliches Licht die Textur seiner Haut hervorhebt

2. Impressionistische Malerei: Eine lebendige Parkszene im Stil von Claude Monet, mit weichen Pinselstrichen, durch die Bäume fallendem Sonnenlicht und Menschen, die einen Frühlingsnachmittag genießen

3. Surreale Traumlandschaft: Ein schwebendes Schloss aus Büchern, das in einem Himmel voller leuchtender Quallen schwebt, mit einer ätherischen Farbe aus Blau und Violett

Ein schwebendes Schloss aus Büchern, generiert mit DALL·E 3

🧠 Wissenswertes: Eines der frühesten KI-Kunstsysteme war AARON, das 1973 von Harold Cohen entwickelt wurde. AARON nutzte einen symbolischen KI-Ansatz, um Schwarz-Weiß-Zeichnungen zu erstellen.

Futuristische und Science-Fiction-Konzepte

4. Cyberpunk-Metropole: Eine neonbeleuchtete Stadt bei Nacht, voller fliegender Autos, holografischer Werbetafeln und eines einsamen Kopfgeldjägers im Trenchcoat, der auf einem Dach steht

5. Fremde Welt: Eine Landschaft mit riesigen biolumineszenten Pflanzen, einem Himmel mit drei Sonnen und seltsamen Kreaturen, die an einem leuchtenden Flussufer umherstreifen

6. AI-gesteuerte Stadt: Eine utopische Stadt, in der Roboter und Menschen zusammenleben, mit Wolkenkratzern, die mit sauberer Energie betrieben werden, autonomem Verkehr und einer futuristischen Skyline, die sich in einem spiegelglatten Fluss widerspiegelt

Eine fotorealistische utopische Stadt

Fantasy und Mythologie

7. Majestätischer Drache: Ein hoch aufragender goldener Drache thront auf einer Klippe und speit in der Abenddämmerung Feuer über ein mittelalterliches Königreich

Probieren Sie ClickUp Brain aus

Wähle unten ein Beispiel-Bild-Eingabe aus oder beschreibe dein eigenes Bild

8. Antike griechische Götter: Zeus steht auf dem Olymp, umgeben von Gewitterwolken, und hält einen knisternden Blitz in der Hand

9. Unterwasserreich der Meerjungfrauen: Ein prächtiger Palast tief unter dem Meer, mit Meerjungfrauen, die zwischen Korallenriffen und leuchtenden Fischen schwimmen

Ein Unterwasserreich der Meerjungfrauen

Historische Neuinterpretationen

10. London im viktorianischen Zeitalter: Eine neblige Straße, beleuchtet von Gaslaternen, mit einem Detektiv in langem Mantel und Zylinderhut, der einen mysteriösen Fall untersucht

11. Samurai-Krieger: Ein wild entschlossener Samurai steht auf einem Schlachtfeld, ein Katana in der Hand, in aufwendiger Rüstung, während Kirschblüten im Wind wehen

12. Atelier eines Renaissance-Künstlers: Leonardo da Vinci malt die Mona Lisa in einem schwach beleuchteten Atelier voller Skizzen, unfertiger Skulpturen und Kerzenlicht

Leonardo da Vinci beim Malen der Mona Lisa

Verspielte und cartoonartige Themen

13. Tiercafé: Ein gemütliches Café, das komplett von Katzen geführt wird, in dem Kätzchen anderen Tieren, die an winzigen Tischen sitzen, Kaffee servieren

14. Lebendiges Märchendorf: Ein winziges Dorf, in dem Pilze als Häuser dienen, Feen zwischen Blütenblättern fliegen und sprechende Tiere sich in Kopfsteinpflasterstraßen begrüßen

15. Animierte Süßigkeitenwelt: Eine Landschaft, in der Alles essbar ist, mit Schokoladenflüssen, Gummibonbonbergen und Lutscher-Bäumen

Eine skurrile Süßigkeitenwelt

🧠 Wissenswertes: Der höchste Preis, der jemals bei einer Auktion für ein KI-Kunstwerk gezahlt wurde , beträgt 432.000 US-Dollar für das Porträt von Edmond de Belamy am 25. Oktober 2018. Das Porträt dieser fiktiven Person wurde von einem Generative Adversarial Network (GAN) erstellt, das von Mitgliedern des französischen Kunstkollektivs Obvious Art eingerichtet wurde.

Popkultur und filmische Themen

16. Klassischer Film Noir: Eine Detektivszene in Schwarz-Weiß, in der eine geheimnisvolle Frau in einem roten Kleid unter einer Straßenlaterne steht, während ein Detektiv aus dem Schatten beobachtet

17. Space Western: Ein raue Cowboy reitet auf einem Roboterpferd über einen staubigen fremden Planeten, hinter ihm gehen zwei Sonnen unter

18. Retro-Futurismus: Eine Zukunftsvision im Stil der 1950er Jahre, in der Menschen in Jetpacks zwischen eleganten Chrom-Wolkenkratzern fliegen

Eine retro-futuristische Stadt

Natur und Landschaften

19. Verzauberter Wald: Ein magischer Wald mit leuchtenden Bäumen, schwebenden Laternen und einer versteckten Feenhütte

20. Vulkanausbruch: Ein dramatischer Moment, in dem Lava aus einem hoch aufragenden Vulkan hervorbricht und den Nachthimmel in rote und orangefarbene Töne taucht

21. Gefrorene Tundra: Ein einsamer Eisbär wandert durch eine endlose Eislandschaft, während über ihm die Nordlichter tanzen

Ein einsamer Eisbär auf Wanderschaft

🔍 Wusstest du schon? Etwa 71 % der in sozialen Medien freigegebenen Bilder sind von der KI generiert. Da KI-Kunst immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist es wichtiger denn je, Fakten von Fiktion zu unterscheiden!

Alltägliche Momente mit künstlerischem Touch

22. Regnerische Stadtstraße: Eine spiegelnde Straße, die im Schein der Neonlichter leuchtet, mit Menschen, die unter Regenschirmen gehen, während Regentropfen Wellen in den Pfützen erzeugen

23. Gemütliche Buchhandlung: Eine charmante Buchhandlung mit Holzregalen, einem prasselnden Kaminfeuer und einer schläfrigen Katze, die sich auf einem Stuhl zusammengerollt hat

24. Sonnenuntergang über dem Meer: Ein friedlicher Strand, an dem die Wellen sanft an die Küste rollen, der Himmel in tiefen Orange- und Violetttönen

Ein fotorealistischer Sonnenuntergang über dem Meer

Experimentelle und abstrakte Eingabeaufforderungen

25. Mensch-Roboter-Fusion: Ein digitales Porträt eines halb menschlichen, halb androiden Gesichts, durch dessen Haut leuchtende Schaltkreise verlaufen

26. Stadt, die der Schwerkraft trotzt: Eine Metropole, in der Wolkenkratzer kopfüber schweben und durch leuchtende Brücken in einem traumhaften Himmel miteinander verbunden sind

27. Schmelzende Uhren: Eine surreale Welt, in der sich Uhren über verzerrte Landschaften erstrecken und schmelzen, inspiriert von Salvador Dalís Kunst

Eine surreale Welt mit schmelzenden Uhren

Lustige und ausgefallene Ideen

28. Eine als mittelalterlicher Ritter verkleidete Katze: Eine ernst dreinblickende Katze in voller Rüstung, die tapfer mit einem winzigen Schwert und Schild dasteht

29. Ein Hund am Steuer eines Raumschiffs: Ein Golden Retriever in einem futuristischen Astronautenanzug, der selbstbewusst ein Hightech-Raumschiff durch die Galaxie steuert

30. Eine Giraffe im Detektiv-Trenchcoat: Eine große, ernste Giraffe in klassischer Detektivkleidung, die eine Lupe in der Hand hält, während sie einen Fall untersucht

Ein ernsthafter Giraffen-Detektiv im Trenchcoat

Personalisierte und konzeptionelle Eingabeaufforderungen

31. Ein Selbstporträt als Fabelwesen: Ein von der Fantasiewelt inspiriertes digitales Gemälde, auf dem das Motiv als halb Mensch, halb Drache aus der Vogelansicht dargestellt ist

32. Eine von Träumen inspirierte Landschaft: Eine visuell atemberaubende Traumlandschaft, die auf einer persönlichen Erinnerung basiert und reale mit imaginären Elementen verbindet

Eine von Steampunk inspirierte Neuinterpretation der Mondlandung

33. Ein alternatives historisches Ereignis: Ein historisch bedeutsamer Moment, neu interpretiert mit einem futuristischen Twist, wie beispielsweise die Mondlandung in einer Steampunk-Welt

34. Ein surrealistisches Albumcover: Ein surrealistisches Albumcover mit einer neonbeleuchteten Stadtlandschaft um Mitternacht, auf dem eine einsame Gestalt in einem futuristischen Anzug auf einem Wolkenkratzer steht und in einen Himmel blickt, der von wirbelnden Galaxien und schwebenden Noten erfüllt ist

🔍 Wusstest du schon? Ein Generative Adversarial Network (GAN) ist ein KI-Modell, das in KI-generierter Kunst verwendet wird und aus zwei neuronalen Netzen besteht – dem Generator und dem Diskriminator –, die miteinander konkurrieren. Das Generator-Modell erstellt neue Bilder aus zufälligem Rauschen und versucht dabei, Ergebnisse zu erzeugen, die echten Bildern so ähnlich wie möglich sind. Der Diskriminator bewertet, ob ein Bild echt (aus tatsächlichen Daten) oder gefälscht (vom Generator erzeugt) ist.

Erstellen Ihrer DALL·E 3-Prompts

Eine gut formulierte DALL·E-Anweisung kann eine vage Idee in ein detailliertes, visuell beeindruckendes Bild verwandeln. Die Herausforderung besteht darin, klare Anweisungen zu geben, die die KI leiten, ohne ihre Kreativität einzuschränken.

Wie verfeinert und strukturiert man also DALL·E-Prompts, um sicherzustellen, dass sie klar, kreativ und für bestmögliche Ergebnisse optimiert sind?

Schauen wir uns die wichtigsten Schritte einmal genauer an. ⚒️

Schritt 1: Beginne mit einer klaren Vorstellung

Vage Eingabeaufforderungen führen zu uneinheitlichen Ergebnissen. Bevor du auch nur ein Wort eingibst, solltest du genau wissen, was du willst.

Definieren Sie Ihr Konzept: Stellen Sie sich eine futuristische Stadtlandschaft vor? Ein surreales Traumland? Ein hyperrealistisches Porträt? Machen Sie sich klar, was Sie sehen möchten.

Identifiziere Schlüsselelemente: Berücksichtige das Motiv, die Einstellungen, die Stimmung und den Stil. Je mehr Details du angibst, desto besser kann die KI deine Vision umsetzen

📌 Beispiel: Nehmen wir an, das Ziel ist es, ein Bild einer Katze zu generieren. Eine vage Eingabe wie „eine Katze, die auf einem Stuhl sitzt“ erzeugt diese Art von Bild: Katze auf einem Stuhl

Sie können sie verfeinern zu:

„Eine flauschige weiße Perserkatze ruht elegant auf einem tief burgunderroten Samtsessel, ihre smaragdgrünen Augen leuchten im gedämpften Kerzenlicht. Der Raum im viktorianischen Stil ist mit aufwendigen Holzschnitzereien, üppigen smaragdgrünen und goldenen Tapeten sowie schweren Samtvorhängen geschmückt. Die Szene ist im Stil eines Ölgemäldes aus dem 19. Jahrhundert gemalt und zeichnet sich durch weiche Pinselstriche, warmes Licht und eine reichhaltige, strukturierte Atmosphäre aus.“

Hier ist das verfeinerte Ergebnis:

Verbessertes Bild einer sitzenden Katze

Sehen Sie den Unterschied? Durch diese konkreten Angaben kann DALL·E die gewünschte Ästhetik besser nachvollziehen.

💡 Profi-Tipp: Verwende in deiner Eingabe-Prompt beschreibende Adjektive, die die Textur, Bildqualität, lebendige Farben, das Material und die Atmosphäre hervorheben. Wörter wie „schimmernd“, „rustikal“ oder „chaotisch“ verleihen dem Bild mehr Tiefe.

Schritt 2: Strukturieren Sie die Eingabeaufforderungen für bessere Ergebnisse

Das Aufteilen einer Eingabeaufforderung in klare Abschnitte verbessert die Genauigkeit. Ein nützliches Format umfasst:

Thema: Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Seien Sie konkret! Anstatt eine Eingabe wie „Fuchs“ zu schreiben, können Sie genauer werden, z. B. „ein roter Fuchs mit durchdringenden grünen Augen“

Aktion: Was passiert gerade? Durch das Hinzufügen von Bewegung wird das Bild dynamischer. „Ein Ritter, der sein Schwert zieht“ ist fesselnder als einfach nur „ein Ritter“

Einstellung: Wo spielt die Szene? Beschreiben Sie den Hintergrund, um die Stimmung zu schaffen. Ein „nebliger Zauberwald“ vermittelt ein ganz anderes Gefühl als ein „eleganter, moderner Wolkenkratzer“

Stil: Wie soll es aussehen? Ob Sie nun ein „Vintage-Ölgemälde“ oder eine „lebendige Cyberpunk-Illustration“ wünschen – wenn Sie den Stil definieren, kann die künstliche Intelligenz den Look perfekt treffen

📌 Beispiel: Eine weise alte Eule mit durchdringenden goldenen Augen (Motiv) sitzt auf einem knorrigen Ast und blickt zum Mond (Handlung) in einem nebligen Wald mit leuchtenden Glühwürmchen (Einstellung). Gestalte es wie ein digitales Gemälde im Stil der dunklen Fantasie mit reichhaltigen Texturen (Stil). Hier ist das generierte Bild: Eine Eule in einer mystischen Einstellung

Schritt 3: Experimentiere mit verschiedenen Stilen

DALL·E 3 lebt von Vielfalt, also scheuen Sie sich nicht, verschiedene Elemente zu kombinieren!

Entdecken Sie verschiedene künstlerische Stile: Probieren Sie Begriffe wie „Ölgemälde“, „digitale Konzeptkunst“ oder „Kohleskizze“ aus.

Kombiniere unerwartete Ideen: Was passiert, wenn du eine futuristische Cyberpunk-Welt mit altägyptischer Architektur vermischst? Probier es aus und finde es heraus!

Verwenden Sie dynamische Aktionen: Anstelle von „ein Ritter in Rüstung“ versuchen Sie es mit „ein Ritter in leuchtender Rüstung, der auf einem mechanischen Drachen durch einen stürmischen Himmel reitet“. Das verleiht dem Bild Bewegung und Tiefe.

📌 Beispiel: „Eine neonbeleuchtete altägyptische Stadt mit leuchtenden Pyramiden und robotischen Sphinxen. Ein futuristischer Pharao in einer Hightech-Robe steht am Eingang eines Tempels unter einem stürmischen, von Drohnen erfüllten Himmel. Digitale Konzeptkunst mit cineastischem Flair.“ Hier ist das Ergebnis: Eine altägyptische Stadt

💡 Profi-Tipp: Durch das Hinzufügen von Verweisen auf bestimmte Künstler, Techniken oder Zeiträume lässt sich das Ergebnis verfeinern. Probieren Sie DALL·E 3-Prompts wie „ein Standbild aus einem Noir-Film der 1940er Jahre mit einem Detektiv in einem verrauchten Jazzclub“ für einen filmischen Effekt aus.

Schritt 4: Nutze KI-Unterstützung für die Erstellung von Prompts

Hast du Schwierigkeiten, deine Eingabe zu perfektionieren? Wenn du zu viel Zeit damit verbringst, deine Eingabe zu verfeinern, profitierst du wahrscheinlich nicht besonders von den zeitsparenden Funktionen der KI 😅

Was wäre, wenn wir dir sagen würden, dass es eine kostenlose App gibt, die für dich die spezifischsten, detailliertesten und relevantesten KI-Prompts generieren kann?

Ja, du hast richtig gehört.

ClickUp ist die Alleskönner-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat vereint – alles auf Basis von KI, die dir hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

Erweitern und verfeinern Sie Prompts mit ClickUp Brain

ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, steigert die Produktivität in verschiedenen Workflows. Er hilft dabei, Eingabeaufforderungen für DALL·E zu generieren, zu verfeinern und zu optimieren, was Zeit spart und die Ergebnisse verbessert.

Angenommen, eine grobe Eingabe lautet: „Eine futuristische Stadt.“ ClickUp Brain kann diese zu „Eine weitläufige futuristische Stadt mit fliegenden Autos, hoch aufragenden Glaswolkenkratzern und einem Himmel voller holografischer Werbetafeln und kinoreifer Beleuchtung“ erweitern. Dieser Detaillierungsgrad verbessert das Ergebnis der KI.

ClickUp Brain generiert zudem viel schneller als Sie es manuell könnten zahlreiche Variationen einer Eingabeaufforderung.

📌 Beispiel: Nehmen wir an, das Ziel ist es, Fantasielandschaften zu erstellen. Wenn Sie „ein magischer Wald“ eingeben, können Versionen wie die folgenden angezeigt werden:

Erstellen Sie mit ClickUp Brain mehrere Varianten einer Eingabeaufforderung

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie KI-Prompt-Vorlagen, um die Erstellung von Inhalten oder Bildern zu beschleunigen und für Konsistenz zu sorgen. Beginnen Sie mit einer Vorlage und passen Sie dann die wichtigsten Details an Ihre Vorstellungen an. Wenn in einer Vorlage „ein majestätisches Schloss“ steht, verfeinern Sie dies zu „ein uraltes Steinschloss auf einer Klippe, Banner wehen im Wind, goldenes Abendlicht, Fantasy-Illustration“.

Wenn Sie glauben, dass sich die Funktionen von ClickUp auf die Generierung von KI-Prompts beschränken, liegen Sie falsch.

Design-Projekte können chaotisch werden – Dateien überall, Feedback verstreut in E-Mails und endlose Überarbeitungen.

Die ClickUp-Software für Design-Projektmanagement löst dieses Problem. 🤩

ClickUp zentralisiert Design-Dateien, Feedback und Freigaben an einem Ort mit seinen integrierten Tools für Dokumente, Whiteboards und Prüfung. 🎨✨

Markiere Teamkollegen direkt in den Kommentaren zu kreativen Aufgaben, um Feedback und Updates auszutauschen, und vermeide so verstreute E-Mails und Missverständnisse. Automatisiere die Nachverfolgung von Überarbeitungen und Benachrichtigungen, damit nichts unter den Tisch fällt – selbst in den hektischsten Design-Sprints. 🔄 ✅

Alles bleibt an einem Ort: Ideen, Aufgaben, Termine und KI-gestützte Tools, die den Arbeitsablauf beschleunigen. Kein Zeitverlust mehr durch das Wechseln zwischen verschiedenen Apps. Nur ein übersichtlicher, gut organisierter Workspace, in dem sich Teams auf das Schaffen konzentrieren können, anstatt Updates hinterherzujagen.

Schauen wir uns an, wie sich die Features auf KI im Grafikdesign und im Kreativitätsmanagement auswirken. 🎨

Verwirklichen Sie Ihre Ideen auf einer interaktiven Leinwand von Canva

Organisieren Sie Ihre Designideen mit ClickUp Whiteboards

ClickUp-Whiteboards sind digitale Brainstorming-Spaces, in denen Teams Designkonzepte organisieren und visuell Moodboards erstellen können.

Im Gegensatz zu statischen Whiteboards können Benutzer hier Haftnotizen hinzufügen, Verbindungen zwischen Ideen herstellen und sogar Brainstorming-Ideen direkt in umsetzbare ClickUp-Aufgaben umwandeln. Alles wird in Echtzeit aktualisiert, was eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglicht.

Ein Branding-Team, das an der Neugestaltung einer Website arbeitet, kann beispielsweise Whiteboards nutzen, um Farbschemata, Typografie-Entwürfe und UI-Skizzen im Ideenboard zu entwerfen. Anstatt zwischen verschiedenen Apps hin und her zu wechseln, können sie alles an einem Ort festhalten und ihre Konzepte dabei nach und nach verfeinern.

ClickUp hat entscheidend dazu beigetragen, unsere Design-Abläufe zu skalieren. Neue Designer arbeiten schneller ein als zuvor, und unser Managementteam hat einen ganz neuen Einblick in unsere Workload und unsere Ziele.

ClickUp hat entscheidend dazu beigetragen, unsere Design-Abläufe zu skalieren. Neue Designer arbeiten schneller ein als zuvor, und unser Managementteam hat einen ganz neuen Einblick in unsere Workload und unsere Ziele.

🔍 Wusstest du schon? KI-gesteuerte Kunst basiert auf generativem Design, bei dem Künstler bestimmte Parameter festlegen und die KI dann innerhalb dieser Grenzen einzigartige Bilder erstellt. Diese Mischung aus menschlicher Kreativität und maschineller Intelligenz hat völlig neue künstlerische Stile hervorgebracht und traditionelle Kunst durch eine KI-gestützte Linse neu interpretiert.

KI-gestützte Konzeptentwicklung genau dort, wo du sie brauchst

Erstellen Sie KI-gestützte Designkonzepte direkt in ClickUp Whiteboards

Mit ClickUp Brain werden Whiteboards mehr als nur ein Ort für Ideen – sie werden zu einem kreativen Spielplatz. Benötigen Sie KI-Kunstbilder für ein Projekt? Geben Sie einfach eine Textanweisung ein, und Brain generiert KI-gestützte Bilder direkt in Ihrem Workspace.

Ein Kreativteam, das beispielsweise an einer Werbekampagne arbeitet, kann Produktkonzepte entwerfen und diese dann mit Brain mithilfe von KI-generierten Bildern zum Leben erwecken. Die integrierten Brainstorming-Vorlagen helfen dabei, die Gedanken zu strukturieren, bevor man sich an die Erstellung von Bildern macht.

Und wenn das erste Ergebnis nicht ganz Ihren Vorstellungen entspricht? Kein Problem – Sie können die Eingabeaufforderung anpassen, Variationen ausprobieren und Ihre Vision verfeinern, ohne ClickUp verlassen zu müssen.

📮 ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI zur Erstellung von Inhalten, darunter das Verfassen und die Bearbeitung von Texten sowie E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie beispielsweise einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibunterstützung im gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts Ihres gesamten Workspaces.

Wenn du neugierig auf weitere Anwendungsbeispiele für KI zur Steigerung der persönlichen Produktivität bist, haben wir genau das richtige kurze Video für dich 👇🏽

Bewahren Sie alle Prompts, Referenzen und Feedback-Notizen an einem Ort auf

Arbeiten Sie gemeinsam an Design-Prompts mit ClickUp-Dokumenten

ClickUp Docs fungiert als Command-Center für Ihr Team und eignet sich perfekt zum Speichern von Design-Prompts, Projektdetails und Team-Feedback. Alles bleibt mit Ihrem Workflow verbunden, sodass Sie Aufgaben verknüpfen, Teamkollegen taggen und Änderungen in Echtzeit nachverfolgen können.

Angenommen, Ihr Social-Media-Team plant eine saisonale Kampagne. Sie können Design-Prompts, kreative Techniken und Notizen direkt in Docs dokumentieren. Wenn dann das nächste Jahr kommt, müssen Sie nicht bei Null anfangen, sondern verfügen über eine übersichtliche Sammlung vergangener Designs, sodass Sie die Konsistenz Ihrer Marke über alle Kampagnen hinweg leicht gewährleisten können.

📖 Lesen Sie auch: Alternativen zu DALL·E

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 2023 ging ein KI-generiertes Bild einer gefälschten Explosion in der Nähe des Pentagons viral und löste kurzzeitig Turbulenzen an den Aktienmärkten aus, bevor es schnell als Fälschung entlarvt wurde.

Bleiben Sie mit ClickUp auf dem Laufenden und kreativ

Eine aussagekräftige, einfache Eingabe ist der Schlüssel, um KI-generierte Bilder von durchschnittlich zu außergewöhnlich zu machen. Ganz gleich, ob du Fotorealismus oder eine surreale Traumlandschaft anstrebst – die richtigen Details helfen DALL·E 3 dabei, deine Ideen zum Leben zu erwecken.

Doch atemberaubende Bilder zu erstellen ist nur der Anfang – das Projektmanagement, das Ausarbeiten von Ideen und die Nachverfolgung von Überarbeitungen kann schnell unübersichtlich werden.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, hält alles an einem Ort zusammen und bietet dir mehr Freiheit mit Whiteboards für Brainstorming, ClickUp Brain zur Verfeinerung von Prompts und Dokumenten zur Organisation von Feedback.

Großartige Kunst verdient einen großartigen Workflow. Melde dich noch heute bei ClickUp an! ✅