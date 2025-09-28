Die 10 besten Prüfung-Tools zur Optimierung von Überprüfungen im Jahr 2025

Haben Sie schon einmal versucht, Feedback von fünf verschiedenen Personen zu einer einzigen Designdatei einzuholen? Das Ergebnis ist Chaos. Widersprüchliche Kommentare, verlorene Threads und endlose Diskussionen können Ihren kreativen Flow beeinträchtigen.

Untersuchungen zeigen, dass 83 % der Wissensarbeiter für die Kommunikation im Team immer noch auf E-Mail und chatten angewiesen sind und fast 60 % ihres Arbeitstages damit verbringen, zwischen verschiedenen tools zu wechseln oder nach Informationen zu suchen. Kein Wunder, dass Feedback wie ein Vollzeitjob erscheint.

Das Ergebnis? Übersehene Kommentare, Verwechslungen von Versionen und verspätete oder verwässerte Übermittlungen.

Was Sie brauchen, ist ein Prüfungstool, das Feedback sammelt, Überarbeitungswünsche organisiert und alles an einem Ort zusammenfasst. In diesem Artikel haben wir 10 der besten Prüfungstools zusammengestellt, mit denen Sie Störfaktoren reduzieren und Projekte schneller abschließen können.

Hier finden Sie Anwendungsfälle, Features und Preise für jede Prüfungsoftware:

tools Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise ClickUp Für Teams jeder Größe (Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen und Unternehmen) Kollaborative Dokumente mit Feedback-Mechanismen und Anmerkungen, integriertem Chatten, Aufgabenverwaltung und KI-gestützten Prüfung-Vorschlägen. Für immer kostenlos; Anpassung für Unternehmen verfügbar Marker. io Große Softwareunternehmen Visuelle Markierungen und Bildschirmaufnahmen, direkte Fehlerberichte von Live-Websites, Feedback im Thread-Stil Kein kostenloser Plan; drei kostenpflichtige Pläne mit benutzerdefinierten Anpassungen für Unternehmen verfügbar. GoVisually Mittlere bis große Kreativagenturen Echtzeit-Nachverfolgung, umfassende Version und Vorher-Nachher-Vergleichs-tools Kein kostenloser Plan; drei kostenpflichtige Pläne mit Benutzerdefinierung für Unternehmen verfügbar. PageProof Kleine bis mittelgroße Kreativagenturen und freiberufliche Designer Entscheidungsschwellen, Vergleichsregler, Farbe-Trennplatten Kein kostenloser Plan; drei kostenpflichtige Pläne mit benutzerdefinierten Anpassungen für Unternehmen verfügbar. Filestage Marketingagenturen, die mehrere Projekte mit hohem Einsatz betreuen Automatisierung des Überprüfungsprozesses, Live-Feed von Prüfungsprozessen, erweiterte Filter und Befehle sowie Leistungs- und Nutzungsnachverfolgung Free-Plan verfügbar; Premium-Pläne mit zusätzlichen Features; Anpassung für Unternehmen verfügbar ProofHub Remote- und hybride Design-Teams Erstellung mehrerer Versionen, Thread-Kommentare, Anmerkungen und Markierungen Zwei Pläne mit Pauschalpreisen; keine benutzerdefinierte Anpassung möglich Ziflow Große Marketingunternehmen und Unternehmen Weiterleitung und Automatisierung, Multi-Faktor-Authentifizierung und KI-gestützte Überprüfungsvorschläge Free-Plan verfügbar; Team-Tarife mit zusätzlichen Features; Anpassung für Unternehmen verfügbar Wrike Kleine Marketingagenturen und Freiberufler Vordefinierte Dashboards für die Ressourcenzuweisung, die Automatisierung von E-Mail-Updates und Prüfung von Vorlagen Free-Plan verfügbar; Pro-Tarife mit zusätzlichen Features; Anpassung für Unternehmen verfügbar An Land Kleine bis mittelgroße Kreativagenturen Version-Control, Kontext-Verknüpfen, mehrsprachig unterstützen (Englisch und Spanisch) und Adobe-Plugins Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne mit zusätzlichen Features ReviewStudio Unternehmen und Wissenschaftler Haftnotizen, Textmarker, Freihandstift, Live-Website- und E-Mail-Kampagnen-Prüfung und PDF-Überprüfung Free-Plan verfügbar; Premium-Pläne mit zusätzlichen Features; Anpassung für Unternehmen verfügbar

Worauf sollten Sie bei einem Prüfungstool achten?

Online-Prüfung-tools können Überprüfungen beschleunigen, die Zusammenarbeit stärken und Projekte vorantreiben. Um diese Ergebnisse zu erzielen, muss das von Ihnen gewählte tool jedoch einige wesentliche Funktionen bieten, darunter:

Echtzeit-Zusammenarbeit: Ermöglicht es Prüfern, Kommentare abzugeben, Markierungen zu setzen und Bearbeitungen live vorzuschlagen – ohne langwierige E-Mail-Ketten.

Version Control: Nachverfolgt Dateiversionen automatisch, sodass Sie den Überblick über den Fortschritt oder die Bearbeitung nie verlieren.

Markup-tools: Bietet Textmarkierungen und Freihandzeichnungen, ermöglicht das Anheften von Kommentaren direkt an Designdateien, PDFs und Videos und markiert Grammatik- und Rechtschreibfehler.

Genehmigungsworkflows: Ermöglicht es Ihnen, Stakeholder zuzuweisen, Überprüfungsfristen festzulegen und den Genehmigungs-Status für den Ermöglicht es Ihnen, Stakeholder zuzuweisen, Überprüfungsfristen festzulegen und den Genehmigungs-Status für den Workflow zur Erstellung von Inhalten zu verfolgen.

Benachrichtigungen und Erinnerungen: Versendet automatische Updates, wenn jemand getaggt wird, ein neuer Kommentar hinzugefügt wird oder eine Frist näher rückt.

Unterstützung mehrerer Formate: Unterstützt mehrere Dateitypen wie Dokumente, Bilder, Videos und sogar Webinhalte.

Integrationen: stellt Verbindung zu Microsoft Word, Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, Canva sowie Kommunikations- und Projektmanagement-tools her.

Prüfpfade: Protokolliert alle Kommentare, Aktionen und Genehmigungen für Compliance und Aufbewahrung von Unterlagen.

Mobiler Zugriff: Ermöglicht es den Mitgliedern des Teams, Dateien von ihren Smartphones oder Tablets aus zu überprüfen und zu genehmigen.

Sicherheit und Berechtigungen: Hier können Sie festlegen, wer jede Datei mit Ansicht, Kommentar und Genehmigung versehen darf.

Nachdem Sie nun wissen, wie ein ideales Korrekturwerkzeug aussehen sollte, finden Sie hier eine Liste mit Korrekturtools, die diesen Anforderungen entsprechen. Wir werden auf ihre Features, Nachteile, Preise und Bewertungen eingehen, um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Bewertung und Optimierung Ihrer kreativen Projekte zu helfen.

ClickUp (Am besten geeignet für die Verwaltung von Aufgaben und Überprüfungen auf einer einzigen Plattform)

Verstreutes Feedback ist ein großes Problem bei Prüfungsprojekten. Eine Person kommentiert in einem Google Doc, eine andere schickt Vorschläge per E-Mail und einige weitere melden sich über Slack zu Wort.

Bevor Sie sich versehen, jonglieren Sie mit mehreren Registerkarten, fügen Kommentare ein und überlegen, was geändert werden muss und wer sich darum kümmert.

Entdecken Sie ClickUp, die Alles-App für die Arbeit. Sie optimiert das gesamte Projektmanagement, einschließlich des Korrekturprozesses. Nutzen Sie die Features für Dateianmerkungen, integriertes Aufgabenmanagement, Versionsnachverfolgung, nahtlose Teamzusammenarbeit, Unterstützung mehrerer Formate (Bilder, PDFs, Videos und Live-Dokumente) und vieles mehr. Die integrierte Korrekturfunktion arbeitet direkt in Aufgaben und Dokumenten, sodass keine externen Überprüfungswerkzeuge erforderlich sind.

Probieren Sie ClickUp Dokumente kostenlos aus. Überprüfen Sie Projekte, fügen Sie Kommentare hinzu und halten Sie alle Rückmeldungen mit ClickUp Dokumente in Verbindung und organisiert.

Sorgen Sie mit ClickUp Docs für klares Feedback und einen reibungslosen Projektablauf. Anstatt verstreute Beiträge in Dateien und Chats zu suchen, finden Sie alle Kommentare, Überarbeitungen und Aufgaben an einem Ort – einfach zu überprüfen, zu bearbeiten und zu verfolgen.

Sie können in Echtzeit zusammenarbeiten, Inline-Kommentare zuweisen und Teamkollegen direkt an den Stellen taggen, an denen Änderungen erforderlich sind. Dokumente dienen auch als Prüfung: Organisieren Sie sie in Ordnern für eine gemeinsame Wissensdatenbank, standardisieren Sie Überprüfungsschritte und sorgen Sie für Konsistenz über alle Projekte hinweg. Mit Versionsnachverfolgung, Aktivitätsnachverfolgung und Zugriffskontrollen bleibt Ihr Team aufeinander abgestimmt und rechenschaftspflichtig.

Bleiben Sie mit Ihrem Designteam in Verbindung und besprechen Sie Feedback und Aktionspunkte mit ClickUp Chat.

Machen Sie Feedback umsetzbar, anstatt es in Chat-Threads verschwinden zu lassen. Mit ClickUp Chat bleibt Ihr Team während der Überprüfungen in Echtzeit in Verbindung. Erwähne Teamkollegen, stelle Fragen und gib Feedback direkt dort, wo die Arbeit stattfindet. Integrierte KI-Agenten liefern Ihnen sofort Kontext und Zusammenfassungen – ohne dass Sie zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen müssen.

Wenn es an der Zeit ist, dieses Feedback umzusetzen, schließt ClickUp Aufgaben den Kreis. Verwandeln Sie jeden Kommentar in eine nachverfolgbare Aufgabe, ohne das Dokument zu verlassen, oder verknüpfen Sie Nachrichten direkt mit Aufgaben, damit Kontext, Eigentümerschaft und Fristen aufeinander abgestimmt bleiben.

Verwandeln Sie Feedback direkt aus Dokumenten in To-do-Listen mit ClickUp Aufgaben.

Benötigen Sie einen Designer, um ein Bild zu aktualisieren, oder einen Texter, um einen Abschnitt umzuschreiben? Markieren Sie den Text, erstellen Sie eine Aufgabe und weisen Sie sie sofort zu. Sie können die richtigen Teammitglieder zuweisen, Prioritäts-Tags und benutzerdefinierte Attribute hinzufügen sowie Checklisten und Unteraufgaben einbetten, um die Genauigkeit der Prüfung zu gewährleisten.

Sie können ClickUp Clips verwenden und aufgezeichnetes Feedback einbetten, um Ihrem Team mehr Kontext zu geben. ClickUp Clips unterstützt auch Bildschirmaufzeichnungen mit Anmerkungen, wodurch es einfacher wird, detaillierte Korrekturanweisungen zu geben.

Darüber hinaus geht ClickUp Brain über das reine Kommentieren hinaus. Es kann verstreutes Feedback in einer übersichtlichen Überarbeitungsliste zusammenfassen, zeigen, welche Notizen noch beachtet werden müssen, Tippfehler erkennen und Anmerkungen in Aufgaben umwandeln, damit die Arbeit tatsächlich erledigt wird.

Sehen Sie selbst, wie ClickUp Brain Tippfehler sofort erkennt, Feedback sammelt und umsetzbare Überarbeitungsaufgaben erstellt – alles an einem Ort!

Und mit ClickUp Brain MAX wird die Prüfung noch reibungsloser. Mit Talk to Text können Sie Änderungen live diktieren, während die KI diese während des Sprechens bereinigt und automatisch bearbeitet. Sie müssen nicht mehr zum Tippen pausieren – Ihre Gedanken fließen direkt in umsetzbare Aktualisierungen ein. Perfekt für kreative Überprüfungen, bei denen Nuancen wichtig sind und das Zeitfenster knapp ist.

Die besten Features von ClickUp

Integrieren Sie Microsoft Teams, Adobe Creative Cloud (über native Erweiterung), Figma und andere Tools für ein zentralisiertes Projekt-Proofing-System.

Verfolgen Sie Projekt-Versionen im Aktivitäts-Tracker, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen.

Planen Sie die Projekt-Zeitleiste mit Gantt-Diagrammen , um Termine einzuhalten.

Überwachen Sie Abhängigkeiten von Aufgaben mit ClickUp Whiteboards

Planen Sie Prüfung-Aufgaben mit dem richtigen Kontext im ClickUp-Kalender

Verwenden Sie ClickUp AI Notetaker , um Diskussionen zu transkribieren und Feedback mit präziser Sprechererkennung automatisch zu kommentieren.

Prüfung direkt in Aufgaben mit Markup-tools für Bilder, PDFs und Videos

/AI-gestützte Prüfung, um ungelöstes Feedback schnell zu identifizieren

Limit von ClickUp

Neue Benutzer könnten die umfangreichen Features zunächst etwas überwältigend finden.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager bei Lulu Press, sagt:

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketingteam unverzichtbar, und wir schätzen es sehr, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag für alles. Es ist für unser Kreativteam sehr hilfreich und hat dessen Workflow verbessert und effizienter gemacht.

Eine Projektmanagement-Plattform ist für ein Marketingteam unverzichtbar, und wir schätzen es sehr, dass sie uns hilft, mit anderen Abteilungen in Verbindung zu bleiben. Wir nutzen ClickUp buchstäblich jeden Tag für alles. Es ist für unser Kreativteam sehr hilfreich und hat dessen Workflow verbessert und effizienter gemacht.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp-Formulare, um die Meinungen Ihrer Mitarbeiter dazu einzuholen, wie Ihr Feedback ihnen hilft, sich zu verbessern, und was Sie besser zu erledigen haben. Dies steigert die Produktivität und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter und verbessert Ihr Überprüfungssystem weiter.

2. Marker. io (Am besten geeignet für schnelle, entwicklerfreundliche Berichterstellung direkt von Live-Websites. )

36 % der Entwickler geben an, dass sie zu viel Zeit damit verbringen, alle notwendigen Details zu finden, die sie zur Behebung von Bugs und Fehlern benötigen. Dies ist der Fall, wenn Ihr Feedback über verschiedene Plattformen verstreut ist. Marker.io löst dieses Problem, indem es Teams ermöglicht, Bugs direkt von jeder Website aus zu melden, abgeschlossen mit Screenshots, Metadaten, Anmerkungen und Konsolenprotokollen.

Die Konsole zeichnet automatisch Client-Fehler auf, sodass Ihr Team diese schnell beheben kann. Dies ist besonders wertvoll für die Prüfung von Website-UI/UX-Elementen vor dem Launch, um sicherzustellen, dass alle visuellen und funktionalen Fehler kontextualisiert werden.

Sie können sogar das Berichterstellung-Widget mit dem JavaScript SDK steuern und benutzerdefinierte Metadaten übermitteln, die auf Ihre Benutzer und Ihre technische Umgebung abgestimmt sind.

Die besten Features von Marker.io

Verwenden Sie visuelle Markierungen und hochauflösende Bildschirmaufnahmen für ein präziseres Feedback-Management

Spulen Sie zurück, sehen Sie sich die Aktionen des Clients an und geben Sie entsprechendes Feedback.

Bewerten Sie Probleme mit Browser, Betriebssystem, Webseite und Bildschirmgröße automatisch.

Sorgen Sie für eine kontextbezogene und organisierte Kommunikation mit Ihren Kunden, indem Sie für jedes Problem eine Kommunikation im Thread-Stil verwenden.

Zeigen Sie Ihren Clients und externen Entwicklern zuvor gemeldete Probleme über das Gastportal.

Nehmen Sie kurze Bildschirmaufnahmen mit Anmerkungen auf, um klareres Prüfungskorrekturfeedback zu erhalten.

Lässt sich direkt in tools wie Jira, Trello, Asana, ClickUp und GitHub integrieren, sodass Feedback zum Korrekturlesen sofort zu einer mit Nachverfolgung versehenen Aufgabe wird.

Limit von Marker.io

Bei der Integration mit anderen tools können große Probleme auftreten.

Die Plattform hat eine steile Lernkurve – insbesondere bei der Konfiguration der Widget- und Metadaten-Einstellungen.

Preise für Marker.io

Starter: 59 $/Monat

Team: 199 $/Monat

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Marker.io-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 Sterne (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 Sterne (über 50 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? 86 % der Mitarbeiter betrachten mangelnde Zusammenarbeit als Hauptgrund für Misserfolge am Arbeitsplatz. Durch das direkte Senden von Prüfung in Ihre Aufgabe in Ihrem Aufgabenmanagementsystem hilft Marker.io, diese Diskrepanz zu vermeiden.

3. GoVisually (Am besten geeignet für Kreativagenturen, die optimiertes visuelles Feedback und Video-Prüfung benötigen)

via GoVisually

Wenn Sie eine Kreativagentur leiten, wissen Sie, wie schwierig es ist, klares und zeitnahes Feedback von Clients zu erhalten. Zwischen zahlreichen Nachfragen und vagen Kommentaren wie „Das gefällt mir nicht“ verzögern sich Ihre Projekte und bringen Ihren gesamten Zeitplan durcheinander.

GoVisually erledigt genau das, was der Name vermuten lässt, und bietet Ihnen ein vollwertiges visuelles Korrekturwerkzeug. Sie können Ihre kreativen Assets nebeneinander vergleichen, die genauen Bereiche markieren, die verbessert werden müssen, und die Beteiligten mit Kommentaren auf dem Laufenden halten. Es unterstützt außerdem eine unbegrenzte Anzahl von Prüfern ohne zusätzliche Kosten und die Nachverfolgung von Versionen in Echtzeit, was Agenturen dabei hilft, mehrere Beteiligte zu verwalten, ohne den Aufwand zu erhöhen.

Sie können sogar Überprüfungen mit einem KI-gestützten Compliance-Guardian durchführen und Änderungen direkt in Video-Projekten markieren.

Die besten Features von GoVisually

Vereinfachen Sie den Genehmigungsprozess mit übersichtlichen Entscheidungs-tools und automatisierten Benachrichtigungen.

Beziehen Sie die richtigen Stakeholder mit @erwähnen ein.

Sehen Sie dank Echtzeit-Nachverfolgung sofort, welche Dateien genehmigt, fertiggestellt und noch zu ändern sind.

Kommentieren Sie jeden Teil Ihres Designs, Videos oder Dokuments direkt mit visuellem Feedback , um die Aufmerksamkeit auf dringende Prüfung zu lenken.

Nutzen Sie die erweiterte Version der Dokumentenversion, um mehrere Überarbeitungen durchzuführen, Änderungen zu vergleichen und zu früheren Versionen zurückzukehren.

Visualisieren Sie Änderungen und Fortschritte mit dem intuitiven Vorher-Nachher-Vergleichstool.

Markierungen mit Zeitstempel für präzises Feedback zum Inhalt des Videos

Limit von GoVisually

Die strengen Projekt-Limits im Preisplan sind ein Hindernis für Teams, die mehrere große Projekte bearbeiten.

Die Geschwindigkeit beim Hochladen von PDF-Dateien ist langsam.

Preise für GoVisually

Lite: 20 $ pro Benutzer und Monat

Pro: 40 $/Benutzer pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

GoVisually-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 Sterne (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 Sterne (über 115 Bewertungen)

4. PageProof (Am besten geeignet für Teams von Unternehmen, die erweiterte Prüfung-Workflows und mehrstufige Genehmigungen benötigen)

via PageProof

Viele Prüfungstools bieten zwar die Prüfung von Dokumenten und Bildern, aber nur wenige ermöglichen es Ihnen, Live-Websites zu überprüfen und Markierungen in Echtzeit hinzuzufügen. PageProof ist ein solches tool.

Von Bildern, Broschüren und Verpackungen bis hin zu sozialen Medien, Live-Websites und E-Mail-Texten können Sie alle Ihre kreativen Assets auf einer einzigen Plattform korrigieren, präzises Feedback geben und die Änderungen der Versionen nachverfolgen.

Das intelligente Feature berechnet automatisch die Unterschiede zwischen den Versionen. Sie können Checklisten und Standards für den Korrekturprozess hinzufügen, um die Konsistenz zu gewährleisten. Der Fokus auf Unternehmen umfasst Multi-Faktor-Authentifizierung, Verschlüsselung und sichere Prüfpfade, wodurch es sich ideal für Branchen mit hohen Compliance-Anforderungen eignet.

Die besten Features von PageProof

Legen Sie eine Entscheidungsschwelle fest, um die Anzahl der Entscheidungen zu bestimmen, die erforderlich sind, bevor der Korrekturabzug in die nächste Phase übergeht, und so Verzögerungen zu minimieren.

Überprüfen Sie die Version, um auf einen umfassenden Prüfpfad mit Entscheidungen und Aktionen zuzugreifen.

Verwenden Sie Platten zur Farbreduktion, um die Farbdeckung und Farbaufschlüsselungen zu bewerten.

Verwenden Sie die intelligente Vergleichsfunktion und den Schieberegler, um die Unterschiede automatisch zu berechnen und die visuellen Änderungen nebeneinander anzuzeigen.

Richten Sie automatische Erinnerungen ein, um Projekte im Zeitplan zu halten und Fristen einzuhalten.

Unterstützt Live-Website-Prüfung mit Anmerkungen für visuelle und funktionale Überprüfungen

Limit von PageProof

Die Automatisierung Features sind bei der Bearbeitung mehrerer Projekte nicht robust genug.

Die intelligente Smart-Comparison-Feature kann nicht für Dateien mit unterschiedlichen Abmessungen verwendet werden.

Preise für PageProof

Team: 249 $/Benutzer pro Monat pro Team

Team Plus: 399 $/Benutzer pro Monat pro Team

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

PageProof-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 Sterne (über 320 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 Sterne (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über PageProof?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich finde es toll, dass mein Team Korrekturen für den Redakteur/Designer einfach markieren und frühere Korrekturen nebeneinander vergleichen kann. Ich finde es toll, dass ich mehrere Routen nachverfolgen und die Sichtbarkeit haben kann, wo sie sich gerade im Prozess befinden.

Ich finde es toll, dass mein Team Korrekturen für den Redakteur/Designer einfach markieren und frühere Korrekturen nebeneinander vergleichen kann. Ich finde es toll, dass ich mehrere Routen nachverfolgen kann und eine Sichtbarkeit darüber habe, wo sie sich gerade im Prozess befinden.

5. Filestage (Am besten geeignet für Marketingagenturen, die mehrere Projekte mit hohem Einsatz bearbeiten)

via Filestage

Ihr Team ist vielleicht der Meinung, dass es ein Projekt vor der Freigabe gründlich geprüft hat, aber einige Compliance-Details können übersehen werden. Beispielsweise kann jemand, der es versäumt, einen veralteten Haftungsausschluss zu ersetzen, Ihr gesamtes Projekt zunichte machen, Ihren Client in Compliance-Probleme bringen und Ihren Ruf schädigen.

Filestage zeichnet sich durch integrierte KI-Assistenten aus, die nicht konforme Inhalte sofort anhand Ihrer Markenrichtlinien und Branchenvorschriften kennzeichnen und so Überprüfungszeiten und kostspielige Fehler reduzieren. Es unterstützt alle gängigen Dateitypen und sorgt dafür, dass Feedback zentralisiert und nachverfolgbar bleibt.

Mit intelligenten Anmerkungen, Automatisierung der Workflows und umfassenden Integrationen vereinfacht diese Software zur Versionierung von Dokumenten selbst die komplexesten Genehmigungsprozesse.

Die besten Features von Filestage

Verwenden Sie Automatisierungen, um den Status von Überprüfungen zu ändern und Dateien von einer Gruppe zur nächsten zu verschieben.

Fügen Sie Ihren Projekt-Vorlagen Automatisierungen hinzu, um die manuelle Arbeit bei der Erstellung neuer Projekte zu reduzieren.

Erhalten Sie einen Live-Feed mit allem, was in allen Ihren Projekten passiert.

Finden Sie frühere Projekte ganz einfach mit erweiterten Filtern und Befehlen.

Führen Sie Nachverfolgung der Änderungen, der Nutzung und der Leistung durch, um Ihren Überprüfungsprozess zu optimieren.

KI-Konformitätsprüfung für Marken- und Rechtsrichtlinien

Limit-Einschränkungen von Filestage

Die Benutzeroberfläche ist nicht besonders anfängerfreundlich und erfordert möglicherweise eine Einweisung für neue Benutzer der Prüfung.

Diese Online-Prüfung hat strenge Daten-Limits, was die Überprüfung von Videos erschwert.

Preise für Filestage

Free Forever

Basis: 129 $/Benutzer pro Monat

Professional: 369 $/Benutzer pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Filestage-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,6/5 Sterne (über 240 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 Sterne (über 100 Bewertungen)

6. ProofHub (Am besten geeignet für Teams, die eine integrierte Prüfung in einem robusten Projektmanagement-Tool wünschen)

via ProofHub

Ineffektive Kommunikation ist ein Faktor, der bei 56 % aller gescheiterten Projekte eine Rolle spielt. Eine zuverlässige Workflow-Software für die Prüfung des Projekts kann dieses Problem zwar lösen, doch für kleine Designagenturen sind die meisten dieser Programme möglicherweise zu teuer.

ProofHub bietet eine umfassende Palette nützlicher Features einer Proofing-Software zu einem erschwinglichen Pauschalpreis. Sie können Projekte mit Teamkollegen besprechen, Feedback über Thread-Chats geben und Zeitleiste mit Gantt-Diagrammen in der Ansicht anzeigen.

Es bietet außerdem recht detaillierte Berichte und lässt sich in tools wie Slack, Google Workspace und Dropbox integrieren. Darüber hinaus umfasst die Prüfung Dokumente, Bilder und PDFs mit Markup-Tools und Thread-Kommentaren für kontextreiche Überprüfungen.

Die besten Features von ProofHub

Erstellen Sie mehrere Versionen desselben Dokuments, um sie mit bestimmten Teams zu freigeben und den Versionsverlauf zu verfolgen.

Freigeben Sie kontextbezogene Rückmeldungen über Thread-Kommentare.

Laden Sie externe Mitarbeiter ein, an der Prüfung Ihres Projekts mit der Arbeit an der Prüfung Ihres Projekts mitzuarbeiten.

Fügen Sie Anmerkungen, Markierungen und Kommentare direkt in den Dateien hinzu und implementieren Sie Ein-Klick-Freigaben, um Zeit zu sparen.

Limitations von ProofHub

E-Mail-Benachrichtigungen kommen nicht immer pünktlich an

Die Features für wiederholende Aufgaben sind für komplexe Projekt-Prüfung nicht ausgereift genug.

Preise für ProofHub

Unverzichtbar: 50 $/Monat

Ultimative Kontrolle: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von ProofHub

G2: 4,6/5 Sterne (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 Sterne (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ProofHub?

Eine G2-Bewertung lautet:

Unabhängig von der Größe meiner Aufgabe oder der Komplexität meines Projekts bietet ProofHub die tools, die ich benötige, um organisiert zu bleiben, Prioritäten zu setzen und wichtige Schritte in meiner Marketingkampagne zu verfolgen. Es hat meinem Team geholfen, auf Kurs zu bleiben und mehr zu erreichen, als wir jemals für möglich gehalten hätten. Es ist intuitiv und erfordert nur minimale Schulungen, sodass jeder in meinem Team es nutzen kann.

Unabhängig von der Größe meiner Aufgabe oder der Komplexität meines Projekts bietet ProofHub die tools, die ich benötige, um organisiert zu bleiben, Prioritäten zu setzen und wichtige Schritte in meiner Marketingkampagne zu verfolgen. Es hat meinem Team geholfen, auf Kurs zu bleiben und mehr zu erreichen, als wir jemals für möglich gehalten hätten. Es ist intuitiv und erfordert nur minimale Schulungen, sodass jeder in meinem Team es nutzen kann.

7. Ziflow (am besten geeignet für schnell arbeitende Marketingteams, die eine fortschrittliche Automatisierung der Überprüfungsprozesse benötigen).

via Ziflow

Erhalten Sie aufgrund des enormen Drucks durch aufeinanderfolgende Projekte und knappe Fristen falsches Feedback? Ziflow wurde für schnelllebige Marketing- und Inhalt-Teams entwickelt, um ihnen zu helfen, ihre Produktion zu steigern, ohne die Qualität der Inhalte zu beeinträchtigen.

Es sorgt dafür, dass die richtigen Personen zur richtigen Zeit die richtigen Inhalte sehen, dank Benachrichtigungen, Fehlersignalen und automatisierter Aufgabenverlagerung. Darüber hinaus erkennen die KI-gestützten Überprüfungstools Fehler frühzeitig, bevor sie eine Veröffentlichung gefährden. Das Prüfungstool unterstützt über 1.200 Medientypen und ist tief in Adobe, Slack und Asana integriert, was eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglicht.

Die besten Features von Ziflow

Richten Sie Routing und Automatisierung ein, um jede Prüfung Phase zu steuern und Zeit zu sparen.

Führen Sie zusammen mit internen und externen Teams in Echtzeit Ihre Arbeit aus , indem Sie Anmerkungen, Markierungen und Kommentare hinzufügen.

Implementieren Sie eine Multi-Faktor-Authentifizierung für Gastprüfer.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows mit verschiedenen Überprüfungsschritten für Text-, Design-, Marketing- und Client-Teams.

Erhalten Sie Vorschläge und werden Sie von einem Chatbot unterstützt, der auf KI basiert.

Weiterleitung unter Bedingung für verschiedene Asset-Typen (z. B. Text vs. Design)

Limit von Ziflow

Die erweiterten Prüfung-Features haben eine steile Lernkurve.

Bei der Arbeit mit großen Dateien während Spitzenzeiten kann es zu Verzögerungen kommen.

Preise von Ziflow

Free Forever

Standard: 249 $/Monat

Pro: 399 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Ziflow-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 Sterne (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 Sterne (über 400 Bewertungen)

8. Wrike (Am besten geeignet für Teams, die neben dem Projektmanagement auch kreative Prüfung verwalten)

via Wrike

Fast 42 % der Wissensarbeiter bevorzugen E-Mails für die Kommunikation im Team. Das hat jedoch seinen Preis. Da die meisten E-Mails nur ausgewählte Teammitglieder erreichen, bleibt das Wissen fragmentiert, was die Zusammenarbeit und schnelle Entscheidungen behindert. Dies kann die Produktivität beeinträchtigen und Ihre Projekte verzögern. Um dies zu verhindern, sollten Sie eine Prüfung implementieren, die genau aufzeigt, wo Ihre Teammitglieder Verbesserungsbedarf haben.

Wrike ist eine solche Lösung, die Echtzeit-Feedback und Version direkt in ihre Projektmanagement-Plattform integriert. Sie können Nebeneinander-Vergleiche durchführen, Bereiche für Änderungen markieren und sogar den Chatbot um Vorschläge bitten.

Die besten Features von Wrike

Beginnen Sie schnell mit der Prüfung und dem Organisieren kreativer Projekte mit Prüfungsvorlagen.

Planen und verteilen Sie Ressourcen über vordefinierte Dashboards mit schnell ladbaren Daten und Echtzeit-Berichterstellung.

Laden Sie Mitarbeiter ein, Assets nebeneinander zu vergleichen, kontextuell zu bearbeiten und alle Versionen an einem Ort zu speichern.

Automatisierung von E-Mail-Updates und das Freigeben von Dateien für schnelle Genehmigungsprozesse.

Verknüpft den Fortschritt direkt mit den Projekt-Meilensteinen, um eine bessere Nachverfolgung zu ermöglichen.

Limitations von Wrike

Es kann zu Verzögerungen bei diesem Prüfung tool kommen, wenn mehrere Benutzer an verschiedenen Projekten zusammenarbeiten.

Die Ansicht der Ordner und Navigation können zunächst verwirrend erscheinen.

Preise für Wrike

Free Forever

Team: 10 $/Monat

Geschäft: 25 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wrike-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 Sterne (über 4.300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 Sterne (über 2.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich finde es toll, wie Wrike unserem Team hilft, mehrere Projekte und Termine unter einen Hut zu bringen. Dank der anpassbaren Dashboards und Aufgabeansichten lässt sich leicht erkennen, wer an was arbeitet, und die integrierten Tools für die Zusammenarbeit (wie Kommentare und Dateifreigabe) reduzieren die Notwendigkeit endloser E-Mail-Verläufe. Es ist auch sehr hilfreich, dass wir die Zeit verfolgen und Workflows einrichten können, die der tatsächlichen Arbeitsweise unseres Teams entsprechen – weniger Wechsel zwischen Tools, mehr Erledigung von Aufgaben.

Ich finde es toll, wie Wrike unserem Team hilft, mehrere Projekte und Termine unter einen Hut zu bringen. Dank der anpassbaren Dashboards und Aufgabe-Ansichten lässt sich leicht erkennen, wer an was arbeitet, und die integrierten Tools für die Zusammenarbeit (wie Kommentare und Dateifreigabe) reduzieren die Notwendigkeit endloser E-Mail-Verläufe. Es ist auch sehr hilfreich, dass wir die Zeit verfolgen und Workflows einrichten können, die der tatsächlichen Arbeitsweise unseres Teams entsprechen – weniger Wechsel zwischen verschiedenen Tools, mehr Erledigung von Aufgaben.

9. Ashore (Am besten geeignet für Agenturen, die kundenorientierte Prüfungsportale benötigen)

via Ashore

Ashore bietet ein Prüfungstool zum Versenden von Dateien zur Freigabe, zum Sammeln von Feedback über markenspezifische Überprüfungsbildschirme und zum Einrichten automatischer Erinnerungen und Nachverfolgung.

Sie können Textfeedback hinzufügen oder Video-Clips mit Vorschlägen als Anhang anhängen, um den Kontext besser zu verdeutlichen. Außerdem ermöglichen Sie die Nachverfolgung, wer vor der Freigabe welche Änderungen vorgenommen hat, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen. Dank White-Label-Branding können Agenturen ein professionelles, kundenorientiertes Überprüfungsportal präsentieren.

Die besten Features von Ashore

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihren Prüfern zusammen oder richten Sie den Fokus auf sie, um ihre Aktionen zu verfolgen.

Verbinden Sie alle Prüfungskommentare mit dem spezifischen Kontext des Projekts.

Verseh Ihr Dashboard für die Prüfung mit dem Firmenlogo, um bei Ihren Kunden ein professionelles Markenimage zu wahren.

Fügen Sie mit Loom Video-Botschaften hinzu, um den Kontext und Ihre Vision klar zu kommunizieren.

Legen Sie Ihre Spracheinstellungen zwischen Englisch und Spanisch fest.

Verwenden Sie Plugins, um Proofs zu erstellen, neue Versionen hochzuladen und Feedback aus Adobe Creative Cloud in Ansicht anzuzeigen.

Einschränkungen an Land

Die Sprachunterstützung zum Korrekturlesen ist auf wenige Sprachen beschränkt, was für globale Teams schwierig sein kann.

Die Benutzeroberfläche kann für Teams, die sich mit einfachen Projekten befassen, überwältigend sein.

Ashore-Preise

Free Forever

Standard: 18 $/Benutzer pro Monat

Premium: 33 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen an Land

G2: Nicht genügend Überprüfungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. ReviewStudio (Am besten geeignet für Überprüfungen in mehreren Abteilungen mit sequenziellen Workflows)

via ReviewStudio

Kreative Projekte erfordern oft Input von Designern, Textern, Juristen und Clients, insbesondere wenn Sie End-to-End-Marketingdienstleistungen anbieten. Mehrstufige Workflows stellen sicher, dass jede Person die Arbeit sieht, wenn sie an der Reihe ist, wodurch Verwirrung vermieden wird. ReviewStudio kann Ihnen dabei helfen, einen solchen Workflow aufzubauen.

Sie können unbegrenzt viele Versionen zentralisieren und zusammenstellen, um eine sequenzielle und organisierte Teamüberprüfung durchzuführen. Zusätzlich zur Designprüfung können Sie URLs von Live-Websites zur Überprüfung hochladen und die Seiten als Bilder oder Live-HTML-Inhalt zur späteren Verwendung speichern.

Die besten Features von ReviewStudio

Verwenden Sie Haftnotizen, Textmarker, Freihandstift und Formen, um Feedback hinzuzufügen.

Fügen Sie mit Projektmanagement-Tools Überprüfungsfristen, Datei-Downloads, Projektbeschreibungen, Teams und mehr hinzu.

Überprüfen Sie Videos mit On-Frame-Markups, Looping, Bereichsauswahl, Vollbildanzeige und Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit.

Überprüfen Sie E-Mail-Kampagnen, Banner und sogar ganze Websites, indem Sie entweder die URL erwähnen oder Dateien hochladen.

Überprüfen Sie wissenschaftliche Arbeiten mithilfe von Anmerkungen, einer Grammatik- und Rechtschreibprüfung über native oder integrierte Tools.

Limit von ReviewStudio

Die Einstellung von Workflows ist nicht sehr intuitiv.

Das Hinzufügen neuer Benutzer und Zahlungprozesse ist ebenfalls schwierig.

Preise für ReviewStudio

Starter: Für immer kostenlos

Pro: 15 $/Benutzer pro Monat

Erweitert: 25 $/Benutzer pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ReviewStudio

G2: 4,7/5 Sterne (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 Sterne (über 85 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ReviewStudio?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich nutze ReviewStudio, um mehr als 10 Mitglieder unseres Teams auf derselben Seite zu bringen, wenn wir Flyer erstellen, die in unserem gesamten Unternehmen verwendet werden. Früher haben wir PDFs in E-Mails verwendet, aber dies hat unseren Prozess wirklich optimiert und es ermöglicht, dass mehrere Personen gleichzeitig in der Software arbeiten können. Dadurch hat sich die Zeit, die wir für diesen Prozess benötigen, drastisch reduziert.

Ich nutze ReviewStudio, um mehr als 10 Mitglieder unseres Teams auf dieselbe Seite zu bringen, wenn wir Flyer erstellen, die in unserem gesamten Unternehmen verwendet werden. Früher haben wir PDFs in E-Mails verwendet, aber dies hat unseren Prozess wirklich optimiert und ermöglicht es mehreren Personen, gleichzeitig in der Software zu arbeiten. Dadurch hat sich die Zeit, die wir für diesen Prozess zu erledigen benötigen, drastisch reduziert.

Hören Sie auf, Genehmigungen hinterherzujagen, und beginnen Sie mit ClickUp smarter zu prüfen.

Einige tools glänzen bei der visuellen Markierung, haben aber Probleme mit der Automatisierung. Andere bieten raffinierte Feedback-Threads, verfehlen aber das Ziel bei der Integration. Einige sind ideal für Freiberufler, während Unternehmen sie möglicherweise als zu leichtgewichtig empfinden.

Wenn Sie keine Kompromisse eingehen möchten, entscheiden Sie sich einfach für ClickUp. Hier können Sie alle Ihre Projekte verwalten, eingereichte Übermittlungen überprüfen, Feedback geben und von einem Ort aus mit Ihren Teamkollegen in Verbindung bleiben.

Erstellen Sie mehrstufige Workflows, automatisieren Sie Erinnerungen, weisen Sie Feedback zu und führen Sie Nachverfolgung von Genehmigungen direkt dort, wo Ihr Team bereits arbeitet. Darüber hinaus steht Ihnen ClickUp Brain zur Verfügung, um Ihren Überprüfungsprozess zu begleiten!

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und bearbeiten Sie alle Ihre Projekte mit Präzision!