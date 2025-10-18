Die besten KI-Terminplanungsassistenten für intelligentere Terminplanung und Verwaltung des Kalenders

Notieren Sie Ihre To-dos immer noch in Notizbüchern, suchen Sie nach verstreuten Ereignissen in mehreren Kalenderkonten oder richten Sie Erinnerungen für Ihre Aufgaben manuell ein?

Wenn Sie mehrere Verpflichtungen unter einen Hut bringen und verschiedene Techniken zur Steigerung der Produktivität oder zum Zeitmanagement ausprobieren, wird eines klar: Ein Terminplanungsprozess ist unverzichtbar.

In solchen Situationen kann ein KI-Terminplanungsassistent sehr nützlich sein!

Ein KI-Assistent kann Ihre Kalender-Ereignisse organisieren, Aufgaben planen, Probleme mit Zeitzonen verwalten, Benachrichtigungen bei Terminüberschneidungen senden und die Aufgabenplanung übernehmen.

Schauen wir uns diese Liste der 12 besten KI-Terminplanungs-Tools für Profis wie Sie an. Vergessen Sie das manuelle Planen von Terminen für immer!

Die 12 besten KI-Terminplanungsassistenten auf einen Blick

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp KI-gestützte Terminplanung, ClickUp Brain, Kalender- und Meeting-Integration, Aufgaben- und Projektmanagement, Google-/Zoom-Synchronisierung, Enterprise Search, Deep Search, KI-Notizfunktion KI-gestützte Terminplanung und Aufgabenverwaltung für Teams und Unternehmen Free Forever; kostenpflichtige Pläne verfügbar Reclaim. KI Anpassung an Gewohnheiten, intelligente Terminplanung, Einstellungen für Reisezeitzonen, benutzerdefiniertes Branding, Einblicke in die Produktivität Terminplanung von Aufgaben und Gewohnheiten, Fachleute, die eine Automatisierung von Gewohnheiten/Zeitblöcken benötigen Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Nutzer und Monat Im Uhrzeigersinn Optimierung der Konzentrationszeiten, gemeinsame Kalender, intelligente Terminplanungslinks, Multi-Hop-Meeting-Verschiebungen, Slack-/Asana-Synchronisierung Kalenderoptimierung für maximale Konzentration und Teamplanung Für immer kostenlos; Teams-Pläne ab 6,75 $ pro Benutzer und Monat Motion KI-Mitarbeiter (Agenten), dynamische Aufgabenplanung, KI-Meeting-Protokollierer, Echtzeit-Updates, Kalender-/Aufgabenintegration Manager und Fachkräfte, die unzählige Aufgaben unter einen Hut bringen müssen Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 148 $/Monat Skedpal Intelligente Blöcke, Status-Tracker, Eintrag für Aufgaben in natürlicher Sprache, Anpassungen der Zeitkarte, Google/Outlook-Synchronisierung Anpassung von Aufgaben in Echtzeit, Personen, die eine flexible Terminplanung benötigen Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 14,95 $/Monat Trevor Prioritätsbasierte Aufgabensortierung, „Ask Trevor“-Chat, KI-Coaching, mehrere Terminansichten, Kalender-/Aufgabensynchronisierung Prioritätsbasierte Sortierung von Aufgaben, einfache persönliche Terminplanung Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat Clara KI + manuelle Terminplanung, E-Mails in natürlicher Sprache, konfigurierbare Zeiten/Puffer, Integration mit Google Kalender/Microsoft Kalender Kommunikation per E-Mail-Austausch, Assistenten der Geschäftsleitung Preis noch nicht bekannt (neues Modell in Vorbereitung) Sidekick KI Automatisierte Terminplanung, Synchronisierung mehrerer Konten, KI-Besprechungsstatistiken, Integration von Tools für die Produktivität, E-Mail-basierte Terminplanung Automatisierung der Terminplanung und -koordination, Benutzer mit mehreren Konten Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat Kronologic Automatisierte Terminplanung, CRM-Integration, Kronologic FirstDraft (KI-basierte Kontaktaufnahme), Verwaltung der Zeitzonen Kommunikation mit externen Clients, Vertriebsteams Bezahlte Pläne ab 140 $/Monat Scheduler.KI Terminplanung für mehrere Teilnehmer, Automatisierung von Workflows nach Meetings, KI-Webchat/E-Mail/Text, Verfügbarkeit in Echtzeit Automatisierte Terminplanung für mehr Produktivität und die Abwicklung komplexer Meetings Ab 50 $/Monat; benutzerdefinierte Pläne verfügbar Calendly KI-gestützte Meeting-Koordination, Smart Routing, automatische Erinnerungen, CRM-/Video-Integration, Round-Robin-/Kollektivplanung Reibungslose Terminplanung für Clients, Vertrieb und externe Meetings Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Platz und Monat Akiflow Universeller Posteingang, KI-gestützte Planung, Befehlsleiste, Zeitblockierung per Drag-and-Drop, über 3000 Integrationen Plattformübergreifende Vereinheitlichung des Managements von Aufgaben für Wissensarbeiter Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Worauf sollten Sie bei einem KI-Terminplanungsassistenten achten?

Bevor Sie sich auf die Suche nach dem besten KI-Terminplanungsassistenten machen, sollten Sie diese Schlüssel-Features berücksichtigen, die über den Erfolg oder Misserfolg Ihrer Erfahrung entscheiden können:

Ein intelligenter Kalenderassistent: Die besten Die besten KI-Kalender priorisieren Aufgaben automatisch, versenden automatische Erinnerungen an Meetings, erinnern an Nachfassaktionen, geben Terminvorschläge und steigern Ihre Produktivität

Einschließlich Zeitzonen und Integrationen: Ihr KI-Terminplanungsassistent sollte in der Lage sein, Termine und Meetings entsprechend verschiedener Zeitzonen, Standorte und Dauer zu planen. Er sollte zudem für die Integration mit verschiedenen Projektmanagement-Tools, Team-Kollaborationssoftware, Google Tasks und mehreren Kalendern offen sein.

Einfaches Setup: Der Sinn eines Der Sinn eines KI-Aufgabenmanagers besteht darin, Zeit zu sparen und Arbeitsabläufe zu automatisieren. Das Setup Ihres Terminplanungsassistenten sollte nicht länger als 10 Minuten dauern

Sicher und zuverlässig : Datenverschlüsselung sollte bei der Auswahl von KI-Assistenten oberste Priorität haben. Sie ist zudem eines der grundlegendsten Features, über das eine KI-Terminplanungs-App verfügen sollte. Achten Sie auf Tools mit regelmäßigen Updates zur Sicherheit, transparenter Datenverarbeitung und Einhaltung grundlegender Datenschutzbestimmungen.

Tipps zur Verbesserung: Der beste KI-Terminplanungsassistent sollte Ihnen gelegentlich ausgewählte Listen mit Tipps und Tricks zusenden, um Ihre Arbeit kontinuierlich zu verbessern. Dabei kann es sich um Anleitungen handeln, beispielsweise Der beste KI-Terminplanungsassistent sollte Ihnen gelegentlich ausgewählte Listen mit Tipps und Tricks zusenden, um Ihre Arbeit kontinuierlich zu verbessern. Dabei kann es sich um Anleitungen handeln, beispielsweise wie man produktive Meetings durchführt oder wie man einen Wochenplan erstellt , und manchmal auch um einen Wert für die Produktivität für verschiedene Abteilungen.

Eine benutzerfreundliche Oberfläche: Eine Eine KI für das Zeitmanagement sollte eine benutzerfreundliche und schnelle Bedienung bieten. Sie sollte einfach zu bedienen und funktional sein und unbegrenzte, individuell anpassbare Terminplanungsoptionen bieten.

Die 10 besten KI-Terminplanungsassistenten

Fragen Sie sich, wie Sie KI am besten als Ihren persönlichen Assistenten nutzen können?

Melde dich zunächst bei einem der unten aufgeführten KI-Terminplanungs-Tools an. Diese geben dir Vorschläge zur Optimierung deines Terminkalenders, zur Eliminierung wiederholender Aufgaben und organisieren sogar deine To-dos für dich. Wann immer du Meeting-Überschneidungen bewältigen musst oder dich vom Stress der Arbeit überfordert fühlst, kommen dir diese Tools zu Hilfe.

1. ClickUp (Bester KI-Assistent für Terminplanung und Aufgabenmanagement)

Bitten Sie ClickUp Brain, Ihnen bei Ihren Aufgaben, Ihrer Terminplanung und vielem mehr zu helfen!

Die heutige Arbeitswelt ist kaputt. Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über unzusammenhängende tools verstreut, die uns ausbremsen.

ClickUp löst dieses Problem als weltweit erster Converged AI Workspace, der Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

Was ClickUp zum besten KI-Terminplanungsassistenten macht, ist ClickUp Brain, Ihr kontextbezogener KI-Assistent. Er ist tief in Ihrem ClickUp-Workspace integriert und nutzt mehrere fortschrittliche große Sprachmodelle (wie GPT-4.1 und andere), um Sie in Ihrem gesamten Workspace in Echtzeit mit kontextbezogenem Support zu unterstützen.

Die KI kann auf Ihre ClickUp-Daten zugreifen und mit ihnen interagieren – einschließlich Aufgaben, Dokumenten, Chats und verbundenen Apps –, sodass sie Fragen beantworten, Aktionen wie die Planung von Anrufen und Projekten automatisieren und basierend auf Ihrem aktuellen Kontext Erkenntnisse liefern kann. 👇🏼

In Kombination mit dem ClickUp-Kalender kann ClickUp Brain auch Ihren Terminkalender verwalten, indem es Google Kalender-Ereignisse erstellt und aktualisiert, Meetings und Aufgaben zusammenfasst, Projekt-Updates generiert und sogar mehrstufige Workflows mithilfe von KI-Agenten automatisiert.

Es unterstützt direkte @Erwähnungen für kontextbezogene Einblicke, kann Anhänge (wie PDFs und Bilder) analysieren und nutzt Features wie Enterprise Search und Deep Search, um Informationen aus dem Internet und Ihrem Workspace zu finden. Was bedeutet das in der Praxis? Sofortige Einblicke in Meetings auf Knopfdruck!

Erhalten Sie sofortige Antworten aus durchsuchbaren Transkripten dank der dynamischen Kombination aus ClickUp Brain und ClickUp AI Notetaker

ClickUp Meetings bündelt alles an einem Ort und ermöglicht es Ihnen, Meetings (wie Tagesordnung, Aktionspunkte und Nachfassaktionen) direkt in ClickUp zu verwalten. So vermeiden Sie die Verwirrung, die oft entsteht, wenn man mehrere Plattformen für Projektmanagement und Kommunikation gleichzeitig nutzen muss.

Mit Hilfe der ClickUp-Zoom-Integration kann Brain beispielsweise Meetings direkt aus Ihrem Arbeitsbereich heraus planen und es Ihnen ermöglichen, Zoom-Meetings direkt aus dem ClickUp-Chat oder aus Aufgabenkommentaren zu starten sowie automatisch ClickUp-Aufgaben aus Zoom-Meetings zu erstellen. Darüber hinaus können Sie Zoom-Meeting-Links innerhalb von ClickUp-Aufgaben verwalten und Meeting-Aufzeichnungen sowie Transkripte direkt in ClickUp erhalten!

💡Profi-Tipp: Hast du es satt, immer wieder dieselben alten Koordinationsaufgaben zu erledigen? Bitte ClickUp Brain, dir dabei zu helfen, einen KI-Agenten zu erstellen, der all diese Routineaufgaben für dich übernimmt! Hier kannst du ihn in Aktion sehen:

Die besten Features von ClickUp

Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage zur Terminblockierung , um das Aufgabenmanagement zu vereinfachen, indem Sie den Benutzern helfen, Zeit für verschiedene Aktivitäten effektiv einzuplanen

Nutzen Sie verschiedene ClickUp-Ansichten (Listenansicht, Gantt-Ansicht, Board), um die Terminplanung und Nachverfolgung des Projekts zu verbessern

Erstellen Sie Berichte, um die Zeitnutzung zu analysieren und mit ClickUp Zeiterfassung Verbesserungspotenziale zu identifizieren

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder in ClickUp , um spezifische Termininformationen zur Nachverfolgung zu erfassen, die für Ihren Workflow relevant sind (z. B. Start-/Endzeiten, geschätzte Dauer, zugewiesene Ressourcen)

Synchronisieren Sie Aktualisierungen sofort, damit alle Mitglieder des Teams ohne Verzögerungen auf dem Laufenden bleiben

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer müssen sich aufgrund des umfangreichen Funktionsumfangs möglicherweise erst einarbeiten

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Was ClickUp wirklich von der Konkurrenz abhebt, ist seine Vielseitigkeit, sich praktisch an jede Situation anzupassen und fast jede alltägliche Aufgabe zu automatisieren, die man haben könnte. Außerdem macht es mir das Leben viel leichter, dass man so gut wie alle Dienste darin integrieren kann (wie E-Mails, Kalender usw.).

Was ClickUp wirklich von der Konkurrenz abhebt, ist seine Vielseitigkeit, sich praktisch an jede Situation anzupassen und fast jede alltägliche Aufgabe zu automatisieren, die man haben könnte. Außerdem macht es mir das Leben viel leichter, dass man so gut wie alle Dienste darin integrieren kann (wie E-Mails, Kalender usw.).

2. Reclaim.ai (Am besten geeignet für die Planung von Aufgaben und Gewohnheiten)

Reclaim.ai hat das Potenzial, Ihr intelligentes Kalenderverwaltungssystem zu werden, das sich nahtlos und ohne zusätzliche Kosten in Google Kalender integrieren lässt. Ein herausragendes Feature ist die „Benutzerdefinierung von Gewohnheiten“.

Sie können ideale Zeiten für das Aufbauen oder Abhaken einer Gewohnheit einstellen, bestimmen, wie flexibel die Gewohnheit sein soll, und sogar entscheiden, wie streng der KI-Assistent diese Zeit blockieren soll.

Wenn Ihnen beispielsweise Ihr Spaziergang in der Mittagspause einen Wert hat, können Sie Reclaim anweisen, diesen Termin freizuhalten, sofern kein Notfall vorliegt. Reclaim bietet zudem intelligente Planungsfunktionen wie die Einstellungen für Zeitzonen bei Reisen. So wird sichergestellt, dass alle intelligenten Ereignisse und Gewohnheiten auch unterwegs korrekt geplant werden, wodurch die Konsistenz in einem dynamischen Zeitplan gewahrt bleibt.

Darüber hinaus können Benutzer für die externe Koordination nun das benutzerdefinierte Branding für Terminlinks nutzen, um Buchungsseiten mit Teamlogos und Farben zu personalisieren und so Clients und externen Partnern ein professionelleres und nahtloseres Erlebnis zu bieten.

Die besten Features von Reclaim.ai

Profitieren Sie von der automatischen Planung von Aufgaben und Meetings auf Basis der Präferenzen und Verfügbarkeit der Benutzer

Legen Sie Ihre Arbeitszeiten fest und fügen Sie die Gewohnheiten hinzu, die Sie während der Einarbeitungsphase priorisieren möchten

Nutzen Sie Einblicke in Ihre Produktivität, um Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren

Einschränkungen von Reclaim.ai

Es braucht Zeit, um die Vorlieben und Arbeitsgewohnheiten der Benutzer vollständig abzuschließen

Kann die verfügbare Zeit manchmal überschätzen, was zu überfüllten Terminkalendern führt

Preise für Reclaim. KI

Free Forever

Starter: 12 $ pro Platz und Monat

Geschäft: 18 $ pro Platz und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Reclaim.ai

G2: 4,8/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Reclaim. KI?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Reclaim leistet hervorragende Arbeit bei der Verwaltung verschiedener Aufgaben und der Suche nach verfügbaren Meetings. Die Funktionen sind nützlich und erleichtern die Terminplanung. Als Nutzer der kostenlosen Version empfand ich diese jedoch als recht eingeschränkt, und der kostenpflichtige Plan erscheint mir für den privaten Gebrauch zu teuer.

Reclaim leistet hervorragende Arbeit bei der Verwaltung verschiedener Aufgaben und der Suche nach verfügbaren Meetings. Die Funktionen sind nützlich und erleichtern die Terminplanung. Als Nutzer der kostenlosen Version empfand ich diese jedoch als recht eingeschränkt, und der kostenpflichtige Tarif erscheint mir für den privaten Gebrauch zu teuer.

Lesen Sie auch: So erstellen Sie einen effektiven Workback-Zeitplan

3. Clockwise (Am besten geeignet zur Optimierung des Kalenders, um die Konzentration zu maximieren)

via Clockwise

Stellen Sie sich vor, Sie hätten mehr Zeit für konzentriertes Arbeiten, weniger Konflikte bei Meetings und einen Kalender, der Ihre Prioritäten tatsächlich widerspiegelt. Genau das leistet Clockwise.

Das Hauptziel von Clockwise ist einfach: Ihnen mehr Zeit zu verschaffen, indem es längere Konzentrationsblöcke schafft, Terminkonflikte löst und Einblicke in Ihre Terminverwaltung bietet. Es ist nicht nur ein tool, sondern ein Kalenderbegleiter, der intelligente Terminierungslinks bereitstellt und so die Koordination mit Kollegen und Clients ohne das übliche Hin und Her erleichtert.

Die KI überprüft den Terminkalender aktiv in Echtzeit und geht damit über eine tägliche Optimierung hinaus. Sie liefert kategorisierte Vorschläge, beispielsweise Aktualisierungen, die Terminkonflikte lösen und bestimmte Präferenzen bei Meetings berücksichtigen, sodass Teams ihre Woche nach Bedarf optimieren können.

Diese Intelligenz wird durch die Funktion „Multi-Hop Meeting Moves“ noch verstärkt: Clockwise kann ein flexibles Meeting in mehreren Schritten verschieben, um komplexe Kalenderkonflikte zu lösen, und stellt so sicher, dass geschützte Zeitblöcke für konzentriertes Arbeiten auch in den vollsten Team-Kalendern erhalten bleiben.

Die besten Features von Clockwise

Erstellen Sie gemeinsame Kalender für Team-Ereignisse und sorgen Sie so für bessere Koordination und Transparenz

Legen Sie Ihre eigenen Arbeitszeiten, Meeting-Dauern und besprechungsfreien Tage fest und passen Sie den Kalender an Ihre Bedürfnisse und die Ihres Teams an

Durchführen der Synchronisierung mit Tools wie Slack und Asana und Erhalt von Benachrichtigungen und Updates, um stets über Ihren Terminkalender informiert zu bleiben

Limitierungen von Clockwise

Die automatische Planung von Fokuszeiten kann manchmal die Verfügbarkeit blockieren, sodass Sie als beschäftigt angezeigt werden, obwohl Sie möglicherweise für Meetings verfügbar sind

Benutzer haben Fälle festgestellt, in denen es bei Integrationen, insbesondere mit Slack, zu Verbindungsabbrüchen oder Konflikten mit anderen Apps kommen kann

Preise für Clockwise

Free Forever

Teams: 6,75 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

Geschäft: 11,50 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Clockwise

G2: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Clockwise?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet :

Ich liebe Clockwise und seine Fähigkeit, Zeit zum konzentrierten Arbeiten zu schaffen – mir war gar nicht bewusst, wie viel Zeit ich jeden Tag durch Zeitfragmentierung verlor!

Ich liebe Clockwise und seine Fähigkeit, Zeit zum konzentrierten Arbeiten zu schaffen – mir war gar nicht bewusst, wie viel Zeit ich jeden Tag durch Zeitfragmentierung verlor!

Lesen Sie auch: Alternativen zu Clockwise für Zeit- und Kalendermanagement

4. Motion (Ideal für Führungskräfte und Fachleute, die unzählige Aufgaben unter einen Hut bringen müssen)

via Motion

Wie viel Zeit verschwenden Sie jeden Tag damit, herauszufinden, woran Sie arbeiten sollen und wann? Motion vereint Zeitmanagement und Aufgabenpriorisierung in einem einzigen tool. Verbinden Sie zunächst Ihre bestehenden Kalender und legen Sie Einstellungen für Arbeitszeiten, Prioritäten für Aufgaben und Verfügbarkeit für Meetings fest.

Von da an hilft Ihnen der KI-Terminplanungsassistent dabei, Ihre Aufgaben in die Lücken zwischen den Meetings einzufügen, Ihre Konzentrationszeiten zu schützen und Aufgaben sogar automatisch neu zu planen, wenn neue Prioritäten auftauchen. Motion schafft ein Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Präzision und sorgt dafür, dass sich Ihr Tag überschaubar anfühlt statt chaotisch.

Motion setzt zudem das Konzept der „KI-Mitarbeiter“ um – spezialisierte Agenten, die darauf ausgelegt sind, Aufgaben über verschiedene Funktionen hinweg, darunter Vertrieb, Marketing und Projektmanagement, von Anfang bis Ende zu erledigen.

Als Ergänzung zur dynamischen Aufgabenplanung bietet Motion nun einen fortschrittlichen KI-Besprechungsnotiz-Assistenten, der automatisch an Anrufen teilnimmt, diese transkribiert und wichtige Elemente sofort in geplante Aufgaben in Ihrem Kalender umwandelt. Diese umfassende KI-Integration verwaltet nicht nur Ihre Zeit, sondern optimiert auch Ihren gesamten Workflow und wandelt Meeting-Ergebnisse in umsetzbare Tagespläne um.

Die besten Features von Motion

Sorgen Sie für eine übersichtliche Darstellung von Terminen und helfen Sie den Benutzern, Aufgaben zu priorisieren und ihre Workload mit dem KI-Terminplanungs-Tool zu verwalten

Nutzen Sie die intuitive Benutzeroberfläche, die die Einträge für Aufgaben und die Verwaltung des Kalenders vereinfacht und so das Benutzererlebnis insgesamt verbessert

Erhalten Sie Echtzeit-Updates und Benachrichtigungen, damit Sie den Überblick über anstehende Aufgaben und Meetings behalten

Bewegungseinschränkungen

Die Einrichtung von Motion so, dass es perfekt auf individuelle Workflows abgestimmt ist, kann komplex sein, da die benutzerdefinierte Anpassung Zeit und Aufwand erfordert

Benutzern könnte das Gefühl haben, dass die mobile App einige Funktionen fehlt, die in der Version für den Desktop vorhanden sind, was die Produktivität unterwegs beeinträchtigt

Preise

Kostenlose Testversion

KI Employees Light: Ab 148 $ pro Monat

KI-Mitarbeiter Standard: Ab 446 $ pro Monat

KI Employees Plus: Ab 894 $ pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Motion?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Ich liebe die KI-Zeiteinträge. Wenn ich ein Meeting absagen muss oder etwas Zeit übrig habe, füllt sie meine Lücke mit Projekten oder Aufgaben, die zu erledigen sind. Es ist relativ einfach, das in Ihrem Team einzuführen, alle einzubinden und die Kalender zu verbinden.

Ich liebe die KI-Zeiteinträge. Wenn ich ein Meeting absagen muss oder etwas Zeit übrig habe, füllt sie meine Lücke mit Projekten oder Aufgaben, die erledigt werden müssen. Es ist relativ einfach, das in Ihrem Team einzuführen, alle einzubinden und die Kalender zu verknüpfen.

5. Skedpal (Am besten geeignet für die Anpassung von Aufgaben in Echtzeit)

via Skedpal

Skedpal ist ein KI-gestütztes Tool für Aufgaben- und Zeitmanagement, das wie ein persönlicher Assistent funktioniert und Ihnen hilft, Ihren Tag zu organisieren, indem es To-do-Listen mit Ihrem Kalender verknüpft. Die Plattform wurde für vielbeschäftigte Berufstätige entwickelt, denen es schwerfällt, Aufgaben, Meetings und Freizeit unter einen Hut zu bringen.

Der KI-Terminplanungsassistent organisiert Ihre Aufgaben in „Smart Blocks“ – sich selbst anpassende Zeiträume, die sich Ihrem Arbeitstempo und Ihrer Verfügbarkeit anpassen. Anstatt sich von endlosen Aufgaben überfordert zu fühlen, sehen Sie diese direkt in Ihren Tagesablauf eingebunden, basierend auf ihrer Priorität und der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit.

Die Stärke von Skedpal lag schon immer in der detaillierten Kontrolle darüber, wo und wann die Arbeit stattfindet, und die jüngsten Verbesserungen verstärken diese Präzision noch weiter. Der Status-Tracker verwandelt Ihren Zeitplan in ein selbstkorrigierendes Dashboard. Wenn Sie nun unterbrochen werden oder eine Aufgabe länger dauert als erwartet, können Sie den Tracker nutzen, um Ihre Aktivität zu protokollieren („Ad hoc“, „Konzentriert“ oder „Abwesend“), und das System erkennt sofort jede Zeitabweichung und plant den Rest Ihres Tages neu, ohne dass manuelle Korrekturen erforderlich sind.

Darüber hinaus ermöglichen Kalender-Tools spontane Anpassungen der Zeitkarte, sodass Benutzer ihre bevorzugten Arbeitszeiten direkt in der Kalender-Ansicht für den jeweiligen Tag oder die jeweilige Woche schnell bearbeiten können.

Die besten Features von Skedpal

Ermöglichen Sie den Eintrag von Aufgaben in natürlicher Sprache und vereinfachen Sie so das Hinzufügen und Planen von Aufgaben

Priorisieren Sie Aufgaben, damit die wichtigsten Dinge zuerst erledigt werden

Nahtlose Synchronisierung mit Google Kalender, Outlook und Aufgabenmanagement-Tools wie Trello

Limitierungen von Skedpal

Das Benutzen von benutzerdefinierten Aufgabenkategorien und Ansichten ist nicht so flexibel wie bei anderen tools

Erfordert eine Internetverbindung für die Synchronisierung von Aufgaben und die Verwaltung Ihres Terminkalenders, was in bestimmten Umgebungen einschränkend sein kann

Während Skedpal für Einzelpersonen ideal ist, könnte die Funktion für größere Teams bei der gemeinsamen Terminplanung als weniger geeignet erscheinen

Preise für Skedpal

Kostenlose Testversion

Core: 14,95 $ pro Monat

Pro: 21,95 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Skedpal

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4,6/7 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Skedpal?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Ich spare jede Woche mehrere Stunden, indem ich die Planung meiner Aufgaben und Verpflichtungen rund um meine festen Termine durch Automatisierung automatisiere; das Tool ist intelligent, vollständig anpassbar und passt sich meinen ständig wechselnden Anforderungen an.

Ich spare jede Woche mehrere Stunden, indem ich die Planung meiner Aufgaben und Verpflichtungen rund um meine festen Termine durch Automatisierung automatisiere; das Tool ist intelligent, vollständig anpassbar und passt sich meinen ständig wechselnden Anforderungen an.

👀 Wussten Sie schon? KI-Technologie kann den Umsatz bis zum Ende des Jahrzehnts um über 15 Billionen Dollar steigern.

6. Trevor (Am besten geeignet für die prioritätsbasierte Sortierung von Aufgaben)

via Trevor

Bei der Anmeldung erfolgt die Synchronisierung von Trevor mit Ihren bestehenden Outlook- und Google-Kalendern sowie mit Aufgabenmanagement-Plattformen wie Todoist oder Asana. Der KI-Terminplanungsassistent übernimmt alle Ihre Aufgaben und organisiert sie anhand der verfügbaren Zeitfenster.

Trevor organisiert Aufgaben nach Dringlichkeit, Priorität und Terminen. Seine intelligente Planungs-Engine passt sich an, sobald neue Aufgaben hinzukommen, sodass Ihr Tag nie überladen wirkt und Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Die Plattform umfasst Ask Trevor, einen leistungsstarken Planungsassistenten, der über eine Chat-Oberfläche komplexe Befehle verarbeitet und es Benutzern ermöglicht, Aufgaben schnell in großen Mengen hinzuzufügen, zu planen oder umzuplanen, indem sie einfach eine Anfrage eingeben.

Über die unmittelbaren Funktionen hinaus bietet die App ein personalisiertes KI-Coaching-Feature. Dieses Tool überprüft Ihren aktuellen Terminkalender, führt die Nachverfolgung von fertiggestellten und überfälligen Aufgaben durch und liefert maßgeschneiderte Erkenntnisse, die Ihnen helfen, Schwung zu gewinnen und Ihre Aufgabenpriorisierung kontinuierlich zu verbessern.

Die besten Features von Trevor

Verschieben Sie andere Aufgaben, um Platz für das aktuelle Meeting zu schaffen, falls es länger dauert oder eine Aufgabe mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet

Nutzen Sie verschiedene Ansichtsoptionen für den Kalender (Kompakt, Standard, Detailliert)

Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche können Sie schnell einsteigen und das tool nutzen, ohne sich überfordert zu fühlen

Einschränkungen von Trevor

Dieser KI-Terminplanungsassistent ist zwar benutzerfreundlich, verfügt jedoch möglicherweise nicht über die erweiterten Funktionen, die Benutzer benötigen, die komplexere Aufgaben bewältigen müssen.

Eine effektive Planung und Verwaltung von Aufgaben erfordert genaue und konsistente Eingaben von den Benutzern, was zeitaufwändig sein kann

Preise für Trevor

Free-Plan

Plan-Tarif: 6 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Trevor

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💟 Bonus: Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der als proaktiver Assistent fungiert und Ihren Tag präzise plant und organisiert. Dank der tiefen Integration in Ihren Kalender, Ihre E-Mails, Aufgaben und Projektmanagement-Tools versteht Brain MAX Ihre Prioritäten und Verpflichtungen in Echtzeit. Sagen oder tippen Sie einfach Ihre Ziele für den Tag ein, und Brain MAX organisiert automatisch Ihre Meetings, reserviert Zeit zum konzentrierten Arbeiten, richtet Erinnerungen ein und passt Ihren Zeitplan an, sobald neue Aufgaben oder Änderungen auftauchen. Es kann sogar optimale Zeiten für konzentriertes Arbeiten vorschlagen, Terminkonflikte anzeigen und sicherstellen, dass Sie keine Frist verpassen. Mit Brain MAX ist Ihr Tag stets strukturiert, effizient und auf Ihren individuellen Workflow zugeschnitten – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

7. Clara (Am besten geeignet für die Kommunikation per E-Mail-Austausch)

via Clara

Clara Labs ist speziell auf diejenigen zugeschnitten, die eine zuverlässige Lösung für die Terminplanung, die Nachverfolgung und die Berücksichtigung verschiedener Zeitzonen benötigen. Es bewältigt auch die Komplexität der E-Mail-Kommunikation, wie z. B. das Vorschlagen von Meetings, das Bestätigen der Verfügbarkeit und das Einarbeiten von Änderungen in letzter Minute.

Was Clara auszeichnet, ist die Fähigkeit, KI mit menschlicher Aufsicht zu verbinden. Das bedeutet, dass ein kleines Team aus Live-Assistenten Ihre Workflows überwacht und bei Bedarf eingreift, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Die natürliche Sprachverarbeitung des KI-Assistenten versteht nuancierte E-Mail-Antworten, beispielsweise wenn ein Empfänger vage Zeitangaben wie „nächste Woche passt besser“ oder „irgendwann nach dem Mittagessen“ macht. So kann Clara optimale Alternativen vorschlagen und die Terminvereinbarung effizient vorantreiben.

Dies minimiert frustrierende Threads in E-Mails und stellt zudem sicher, dass der Kommunikationsstil des Assistenten professionell und persönlich bleibt, wodurch ein hoher Standard bei der Interaktion mit Clients gewahrt wird.

Die besten Features von Clara

Nutzen Sie konfigurierbare Arbeitszeiten und Pufferzeiten

Integrieren Sie Microsoft- und Google Kalender für Echtzeit-Updates

Profitieren Sie von der Verarbeitung natürlicher Sprache für menschenähnliche Interaktionen

Einschränkungen von Clara

Manche Benutzer könnten das Fehlen benutzerdefinierter Anpassungsmöglichkeiten für Einstellungen zum Meeting als Limit empfinden

In Spitzenzeiten kann es bei dem hybriden Mensch-KI-System gelegentlich zu längeren Reaktionszeiten kommen

Preise für Clara

Das neue Preismodell wird noch bekannt gegeben

Bewertungen und Rezensionen zu Clara

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮ClickUp Insight: 18 % unserer Umfrageteilnehmer möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeit übernimmt. Zu erledigen ist es für eine KI erforderlich, die Prioritätsstufen für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zur Erstellung oder Anpassung von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte bereits umgesetzt. ClickUp hat es Nutzern jedoch ermöglicht, über unsere Plattform bis zu fünf oder mehr Apps zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings je nach Priorität ganz einfach auf freie Zeitfenster in Ihrem Kalender verteilt werden können. Über ClickUp Brain können Sie zudem benutzerdefinierte Automatisierungsregeln einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von lästiger Routinearbeit!

8. Sidekick KI (Am besten geeignet für die Automatisierung der Terminplanung und -koordination)

via Sidekick KI

Ihr Kalender ändert sich ständig, sodass Sie wertvolle Zeit damit verbringen müssen, Termine zu verschieben, E-Mails zu versenden und einen Termin zu finden, der allen passt. Sidekick KI bietet eine bessere Lösung, indem es Aufgaben der Terminplanung automatisiert und Meetings sowie Termine verwaltet, ohne dass ständige manuelle Eingaben erforderlich sind.

Sobald Sidekick AI mit Ihrem Microsoft- oder Google Kalender und anderen Tools für die Produktivität verbunden ist, analysiert es Ihren Tagesplan und liefert Ihnen wertvolle Einblicke. Der Assistent ist so konzipiert, dass er unauffällig arbeitet: Er übernimmt die mühsame Arbeit der Terminplanung, schlägt Ihnen basierend auf Ihrer Verfügbarkeit optimale Zeiten vor und kümmert sich um alle Änderungen oder Absagen.

Anstatt darauf zu warten, dass Sie auf Änderungen reagieren, antizipiert er Konflikte und bietet Lösungen an, bevor sie auftreten. Die Benutzeroberfläche zeichnet sich durch ein übersichtliches, effizienteres und modernes Design für die Seiten der Terminplanung und direkte Terminierungsfunktionen aus und entfernt sich damit von Interaktionen im Chatbot-Stil.

Sidekick bietet außerdem KI-Meeting-Statistiken, die Benutzern wertvolle, datengestützte Einblicke in ihre Meeting-Muster und ihr Engagement geben, um zukünftige Terminplanungsentscheidungen zu optimieren.

Es kann mehrere E-Mail-Konten (einschließlich Gmail und Outlook) mit einem einzigen Sidekick-Profil für die Synchronisierung nutzen und ist damit die perfekte Lösung für Berufstätige, die Termine über private, freiberufliche und berufliche E-Mail-Adressen hinweg verwalten.

Die besten Features von Sidekick KI

Erledigen Sie den E-Mail-Austausch zur Terminplanung ohne manuelle Eingaben

Nutzen Sie den Support für verschiedene Meeting-Typen (Kennenlerngespräche, Demos, Kickoff-Meetings)

Integrieren Sie den Assistenten in verschiedene Tools für die Produktivität, darunter Apps für Aufgabenmanagement und Kommunikationsplattformen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Daten aufeinander abgestimmt sind

Einschränkungen von Sidekick KI

Obwohl viele Aufgaben automatisiert werden, gibt es weniger benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Präferenzen oder Meeting-Typen

Sidekick nutzt E-Mail-Kommunikation zur Terminplanung für Meetings, was für diejenigen, die andere Methoden bevorzugen (z. B. Direktnachrichten-Apps), möglicherweise nicht ideal ist

Preise für Sidekick KI

Free-Plan

Superhero-Plan: 5 $/Monat

Sidekick Business Beta: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sidekick KI

G2: 4,9/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Sidekick?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Sidekick KI hat mir unglaublich viel Zeit gespart und ist unverzichtbar für jeden, der täglich Meetings mit Clients vereinbart… Die Tatsache, dass ich ein Meeting automatisch buchen kann, indem ich einfach eine E-Mail weiterleite, ist, gelinde gesagt, einfach wunderbar – es fühlt sich wirklich so an, als hätte man einen eigenen „Sidekick“, der dabei hilft, all die Meetings zu verwalten, die den Kalender füllen!

Sidekick KI hat mir unglaublich viel Zeit gespart und ist unverzichtbar für jeden, der täglich Meetings mit Clients vereinbart… Die Tatsache, dass ich ein Meeting automatisch buchen kann, indem ich einfach eine E-Mail weiterleite, ist, gelinde gesagt, einfach wunderbar – es fühlt sich wirklich so an, als hätte man einen eigenen „Sidekick“, der dabei hilft, all die Meetings zu verwalten, die den Kalender füllen!

🧠 Wissenswertes: 9 von 10 Unternehmen geben zu, dass sie dank KI einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten haben.

9. Kronologic (Am besten geeignet für die Kommunikation mit externen Clients)

via Kronologic

Der KI-Terminplanungsassistent von Kronologic automatisiert die Suche nach gemeinsamen Terminfenstern und das Versenden von Einladungen zum Kalender, wobei auch Präferenzen wie Pufferzeiten und die gewünschte Dauer von Meetings berücksichtigt werden.

Das funktioniert besonders gut für Teams, die regelmäßig mit externen Clients oder Kollegen koordinieren. Kronologic KI reduziert den Bedarf an manueller Koordination, indem es voreingestellte Verfügbarkeiten anbietet und Zeitzonenunterschiede automatisch verwaltet.

Als virtueller Sales Development Representative (SDR) hat das Tool seine Kundenkommunikation gestärkt, indem es generative KI direkt in seinen Workflow integriert hat. Es heißt Kronologic FirstDraft und bietet ein Feature, das große Sprachmodelle (LLMs) nutzt, um automatisch ansprechende und maßgeschneiderte Nachrichten für Vertriebskampagnen und Meeting-Einladungen zu erstellen.

Diese Funktion spart Vertriebs- und Marketingteams viel Zeit, indem sie schnell menschenähnliche Texte generiert, die die Herausforderungen der Kunden, den Wert des Produkts und die richtige Handlungsaufforderung präzise einbeziehen. So wird sichergestellt, dass jeder Kontaktpunkt beim Käufer Anklang findet und die Akzeptanzrate für Meetings maximiert wird.

Die besten Features von Kronologic

Übernehmen Sie den gesamten Terminplanungsprozess, einschließlich der Vorschlag und Bestätigung von Meeting-Zeiten sowie des Versendens von Einladungen zum Kalender

Stellen Sie sicher, dass alle verfügbar sind, um Meetings zu planen, damit keine Terminkonflikte entstehen

Nahtlose Integration in CRM-Plattformen

Kronologische Limiten

Kronologic konzentriert sich ausschließlich auf die Terminplanung und bietet keine integrierten Features für das Aufgaben- oder Projektmanagement.

Wie viele andere Terminplanungs-Tools nutzt auch Kronologic E-Mails für die Kommunikation, was für Teams, die andere Methoden bevorzugen (z. B. Slack), möglicherweise nicht geeignet ist.

Preise für Kronologic

Kleines Team: 140 $ pro Monat

Teams: 1000 $ pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Kronologic

G2: 4,2/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Kronologic?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Mir gefällt, wie die KI von Kronologic Meetings für das Team plant – das erspart unzählige E-Mails hin und her. Das Team von Kronologic fügt außerdem ständig neue Features hinzu. Unser Vertriebsteam ist von der Plattform begeistert und freut sich über die vielen zusätzlichen Meetings.

Mir gefällt, wie die KI von Kronologic Meetings für das Team plant – das erspart unzählige E-Mails hin und her. Das Team von Kronologic fügt außerdem ständig neue Features hinzu. Unser Vertriebsteam ist von der Plattform begeistert und freut sich über die vielen zusätzlichen Meetings.

10. Scheduler.KI (Am besten geeignet für automatisierte Terminplanung zur Steigerung der Produktivität)

via Scheduler KI

Scheduler KI ist ein Terminplanungsassistent, der mehrere Teilnehmer verwalten kann und sicherstellt, dass die Verfügbarkeit aller berücksichtigt wird, ohne dass ständige Eingaben erforderlich sind.

Mit dem KI-Assistenten können Sie außerdem Regeln und Einstellungen für Ihre Meeting-Typen festlegen, darunter die minimale und maximale Dauer des Meetings sowie bevorzugte Arbeitszeiten.

Für alle, die häufig mehrere Termine unter einen Hut bringen müssen, ist Scheduler KI eine effiziente und zeitsparende Lösung, die Ihnen hilft, Ihren Kalender zu organisieren.

Die automatisierten Workflows nach Meetings sorgen dafür, dass die Effizienz über das Kalender-Ereignis selbst hinausgeht. Sobald ein Meeting beendet ist, kann Scheduler.ai nun automatisch Aktionspunkte erfassen, Besprechungszusammenfassungen erstellen und Folgebesprechungen koordinieren – ganz ohne menschliches Eingreifen.

Hinzu kommt die Möglichkeit, über KI-Webchat, E-Mail und Text interaktive, KI-gesteuerte Unterhaltungen über Buchungen zu führen. So wird sichergestellt, dass vielversprechende Leads nicht kalt werden und Buchungshürden beseitigt werden – unabhängig davon, welchen Kanal ein Client nutzt.

Die besten Features von Scheduler.ai

Nutzen Sie die Funktionen für bidirektionale KI-Unterhaltungen

Kümmern Sie sich um Terminverschiebungen, wenn Terminkonflikte auftreten, und stellen Sie sicher, dass Meetings ohne manuellen Eingriff angepasst werden

Profitieren Sie von der Echtzeit-Verfügbarkeitsanalyse über mehrere Kalender hinweg

Einschränkungen von Scheduler.KI

Scheduler KI enthält keine Features für das Aufgaben- oder Projektmanagement

Manche Benutzer empfinden den Einarbeitungsprozess möglicherweise als komplex, insbesondere beim Einrichten von Regeln und Einstellungen

Preise für Scheduler.KI

Ab 50 $ pro Monat

Benutzerdefinierte Pläne verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Scheduler.ai

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für die Integration in Google Kalender

11. Calendly (Am besten geeignet für reibungslose Terminplanung mit Clients)

via Calendly

Das Hauptziel von Calendly ist es, die externe Terminplanung zu optimieren, indem es Ihre Kalender miteinander verbindet und Ihren Clients eine personalisierte Buchungsseite anzeigt, die Ihre Verfügbarkeit in Echtzeit widerspiegelt.

Es wird weithin für seine Benutzerfreundlichkeit, Team-Koordinations-Features wie Round Robin und Collective Scheduling sowie seine Fähigkeit gelobt, sich automatisch in gängige Videokonferenz- und CRM-Plattformen zu integrieren, wodurch die Organisation eines Meetings nahtlos abgewickelt wird.

Die Möglichkeit der Plattform, automatische Erinnerungen zu versenden, sorgt zusätzlich dafür, dass gebuchte Meetings auch tatsächlich stattfinden, wodurch die Zahl der Nichterscheinen deutlich reduziert wird.

Calendly bietet eine KI-gestützte Besprechungskoordination, die Besprechungen mit mehreren Teilnehmern und komplexe Terminverhandlungen intelligent abwickelt. Zur Beschleunigung des Vertriebs hat die Plattform Smart Routing eingeführt, das eingehende Leads auf der Grundlage benutzerdefinierter Regeln und Verfügbarkeit sofort an das am besten geeignete Team-Mitglied weiterleitet. Dieser Fokus auf Automatisierung sorgt dafür, dass das BesprechungsSetup schnell und professionell erfolgt und die Kundenkonversionsraten ohne manuellen Eingriff maximiert werden.

Die besten Features von Calendly

Qualifizieren Sie Leads sofort anhand ihrer Antworten und leiten Sie sie an den richtigen Vertriebsmitarbeiter oder die richtige Abteilung weiter

Versenden Sie E-Mail- und Text-Erinnerungen, Dankes-Notizen und Nachfass-E-Mails nach Meetings ohne manuelle Eingaben

Nutzen Sie Round Robin, um Meetings gleichmäßig zu verteilen, oder Collective Scheduling, um einen Termin zu finden, an dem mehrere Mitglieder des Teams Zeit haben

Nahtlose Verbindung zu Salesforce und HubSpot, um manuelle Einträge zu vermeiden

Limitierungen von Calendly

Der Free-Plan ist stark eingeschränkt (nur ein aktiver Ereignis-Typ und eine Kalender-Verbindung)

Erweiterte Features für Sicherheit (SSO, SCIM) sind nur im Enterprise-Plan verfügbar

Manche Benutzer empfinden die Kosten als hoch, wenn sie nur einige wenige wichtige kostenpflichtige Features benötigen

Preise für Calendly

Free Forever

Standard: 12 $ pro Platz und Monat

Teams: 20 $ pro Platz und Monat

Unternehmen: Ab 15.000 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Calendly

G2: 4,7/5 (über 2.290 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.940 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Calendly?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Was mir an Calendly am besten gefällt, ist, wie unglaublich einfach es zu bedienen und zu implementieren ist. Innerhalb weniger Minuten war es einsatzbereit – kein kompliziertes Setup, keine Schulung erforderlich, einfach unkompliziert und intuitiv. Ich nutze Calendly täglich in meinen verschiedenen Geschäften, und es ist zu einem unverzichtbaren Tool für die Verwaltung von Meetings, Mentoring-Sitzungen und Buchungen für Ereignisse geworden. Die Integration mit Kalendern, Videoplattformen und CRMs funktioniert nahtlos und spart mir Stunden an Verwaltungsaufwand. Ich schätze auch den Bereich der Features, von automatisierten Erinnerungen bis hin zu benutzerdefinierten Meeting-Typen; alles wirkt gut durchdacht und praktisch. In den seltenen Fällen, in denen ich Unterstützung benötigte, war das Support-Team schnell, reaktionsschnell und wirklich hilfreich. Calendly erleichtert mir das Leben und verschafft mir einen professionellen Vorteil, und deshalb ist es Teil meines täglichen Software-App-Toolkits.

Was mir an Calendly am besten gefällt, ist, wie unglaublich einfach es zu bedienen und zu implementieren ist. Innerhalb weniger Minuten war es einsatzbereit – kein kompliziertes Setup, keine Schulung erforderlich, einfach unkompliziert und intuitiv. Ich nutze Calendly täglich in meinen verschiedenen Geschäften, und es ist zu einem unverzichtbaren Tool für die Verwaltung von Meetings, Mentoring-Sitzungen und Buchungen für Ereignisse geworden. Die Integration mit Kalendern, Videoplattformen und CRMs funktioniert nahtlos und spart mir Stunden an Verwaltungsaufwand. Ich schätze auch den Bereich an Features, von automatisierten Erinnerungen bis hin zu benutzerdefinierten Meeting-Typen; alles wirkt gut durchdacht und praktisch. In den seltenen Fällen, in denen ich Unterstützung benötigte, war das Support-Team schnell, reaktionsschnell und wirklich hilfreich. Calendly erleichtert mir das Leben und verschafft mir einen professionellen Vorteil, und deshalb ist es Teil meines täglichen Software-App-Toolkits.

12. Akiflow (Am besten geeignet für die plattformübergreifende Vereinheitlichung des Managements von Aufgaben)

via Akiflow

Was wäre, wenn Sie in all Ihren Kommunikations-Apps einen leeren Posteingang erreichen und Ihren Tag souverän planen könnten, ohne zwischen einem Dutzend Fenstern umzuschalten? Genau das verspricht Akiflow.

Es bietet einen universellen Posteingang, der alles erfasst – von E-Mails und Slack-Nachrichten bis hin zu Aufgaben aus wichtigen Plattformen wie Todoist, Jira und ClickUp. Es fungiert als Command-Center, in dem Ihr Kalender und Ihre To-do-Liste auf einem Bildschirm zusammengeführt werden. Das System ermöglicht eine gezielte Planung durch effizientes Zeitblockieren per Drag-and-Drop, sodass Sie schnell einen realistischen, übersichtlichen Tagesplan erstellen können.

Akiflow wurde für den modernen Wissensarbeiter entwickelt, der in digitalen Inputs versinkt, und bietet leistungsstarke Aufgabenkonsolidierung sowie KI-gestützte Planung. Die integrierte KI hilft Ihnen dabei, die Flut an Terminen zu sortieren und zu priorisieren. Um die Planung in die Tat umzusetzen, verfügt die Anwendung über einen intuitiven, tastaturorientierten Workflow mit einer Leiste für Befehle, über die Benutzer Aufgaben mühelos aus ihrer konsolidierten Liste ziehen und direkt in den Kalender einplanen können.

Die besten Features von Akiflow

Führt Aufgaben, Kalenderereignisse und Nachrichten aus über 3.000 integrierten Quellen in einer täglichen Warteschlange zusammen

Ermöglicht ultraschnelles Erfassen, Sortieren, Planen und Terminieren von Aufgaben mithilfe einfacher Verknüpfungen

Die Automatisierung automatisiert Routineaufgaben, verschiebt Termine bei Terminüberschneidungen und gibt proaktive Vorschläge, um Überlastung zu vermeiden

Ziehen Sie eine beliebige Aufgabe direkt in die Kalender-Ansicht, um Zeit-Blöcke zu erstellen, die sofort mit Ihrem externen Kalender synchronisiert werden

Limitierungen von Akiflow

Es ist eine der teureren Optionen, vor allem da es keine dauerhaft kostenlose Version gibt (nur eine kostenlose Testversion).

Erfahrene Benutzer müssen Zeit investieren, um die Verknüpfungen und Planungsabläufe zu beherrschen und so das Potenzial der App voll auszuschöpfen

Der mobilen App wird oft vorgeworfen, dass ihr einige zentrale Desktop-Funktionen fehlen

Preise für Akiflow

Kostenlose Testversion: 7-tägige kostenlose Testversion

Pro (Jahresabo): 19 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)

Pro (monatlich): 34 $ pro Monat (monatliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Akiflow

G2: 5,0/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Akiflow?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Ich habe angefangen, Akiflow zu nutzen, um eine zentrale Anlaufstelle für meine verschiedenen Apps zu haben. Ich brauchte einen Ort, an dem alle Aufgaben zusammenlaufen und der mir eine Übersicht darüber verschafft, was noch auf meiner To-do-Liste steht. Akiflow hat eine elegante Benutzeroberfläche, und mir gefällt, dass es Aufgaben hervorhebt (anstelle der Kalender-Kanban-Ansicht). Mir gefällt auch die Integration mit WhatsApp, die das Hinzufügen neuer Aufgaben erleichtert. Das KI-Tool funktioniert relativ gut.

Ich habe angefangen, Akiflow zu nutzen, um eine zentrale Anlaufstelle für meine verschiedenen Apps zu haben. Ich brauchte einen Ort, an dem alle Aufgaben zusammenlaufen und der mir eine Übersicht darüber verschafft, was noch auf meiner Liste zu erledigen ist. Akiflow hat eine elegante Benutzeroberfläche, und mir gefällt, dass es Aufgaben hervorhebt (anstelle der Kalender-Kanban-Ansicht). Mir gefällt auch die Integration mit WhatsApp, die das Hinzufügen neuer Aufgaben erleichtert. Das KI-Tool funktioniert relativ gut.

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So implementieren Sie einen KI-Assistenten für Terminplanung und Verwaltung des Kalenders

Die Einführung eines KI-Terminplanungsassistenten – sei es für ein Team oder eine einzelne Führungskraft – funktioniert am besten mit einem klaren, schrittweisen Ansatz.

Es ist entscheidend, dass sich das Tool nahtlos in die täglichen Abläufe einfügt, von den Benutzern leicht angenommen wird und die Sicherheit sensibler Daten gewährleistet. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen erfolgreichen Implementierungserfolg.

Schritt 1: Bedarfsanalyse und Festlegung klarer Ziele

Beginnen Sie mit der Analyse von Schwachstellen wie überschneidenden Meetings, widersprüchlichen Zeitzonen, häufigen Terminverschiebungen und Zeitverlusten bei der Koordination. Befragen Sie Ihre Führungskräfte, Assistenten und die betroffenen Mitarbeiter, um qualitative Probleme zu erfassen.

Nutzen Sie die Daten, um den Zeitaufwand für die manuelle Terminplanung zu quantifizieren. Setzen Sie sich dann messbare Ziele, wie zum Beispiel „E-Mail-Threads zur Terminplanung um 50 % reduzieren“, „5 Stunden pro Woche ungestörte Arbeitszeit sichern“ oder „Meeting-Überlappungen um X % reduzieren“.

Wählen Sie einen KI-Assistenten, der sich in die Kalender Ihres Unternehmens (Google Kalender, Outlook usw.), Kommunikations-Tools (Slack, Teams) und Plattformen für Projektmanagement und Aufgabenmanagement integrieren lässt.

Je nach Branche sind die Integration in bestehende Systeme (EHR, HR usw.), die Abstimmung der Funktionen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften entscheidend für Genauigkeit und Rechtskonformität. Das von Ihnen gewählte tool sollte außerdem Zeitzonenverwaltung, Pufferzeiten, automatische Umplanung und die Eingabe in natürlicher Sprache unterstützen.

Schritt 3: Testen & schulen

Führen Sie den Assistenten zunächst in kleinem Rahmen ein (in einer Abteilung oder bei einer Führungskraft).

Nutzen Sie Feedbackschleifen, um zu überwachen, wie Vorschläge funktionieren, falsche Verfügbarkeitsangaben zu korrigieren und sicherzustellen, dass die Einstellungen zum Datenschutz korrekt sind. Stellen Sie sicher, dass die Benutzer geschult sind: wie sie Fokuszeiten blockieren, Einstellungen vornehmen und mit Ausnahmen umgehen. Auf maschinellem Lernen basierende tools (zum Beispiel solche, die Termine oder Schichten optimieren) zeigen eine höhere Genauigkeit, wenn sie sich anhand von Benutzer-Feedback anpassen.

Schritt 4: Sorgen Sie für Sicherheit, Compliance und Datenschutz

Da Kalenderdaten äußerst sensibel sind, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre KI-Kalenderverwaltungslösung Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung nutzt, rollenbasierten Zugriff unterstützt und die einschlägigen Datenschutzgesetze (z. B. DSGVO, HIPAA) einhält. Um dies zu gewährleisten, prüfen Sie Ihr tool hinsichtlich seiner Praktiken in Bezug auf Datenaufbewahrung, Anonymisierung und Transparenz darüber, wie Daten verwendet oder freigegeben werden.

Schritt 5: Überwachen, optimieren & skalieren

Sobald das Pilotprojekt gut läuft, überwachen Sie wichtige Metriken, darunter Zeitersparnis, Verringerung von Terminkonflikten, Verbesserungen bei den Zeiten für Meetings und die Zufriedenheit der Benutzer. Sie benötigen außerdem qualitatives Feedback, um Ihre Erkenntnisse zu bestätigen.

Nutzen Sie diese Datenpunkte, um Einstellungen anzupassen, Regeln festzulegen (z. B. Meetings kurz vor dem Mittagessen vermeiden) und auf weitere Benutzer ausweiten. Sorgen Sie für eine gute Kommunikation mit den Benutzern, achten Sie auf den Datenschutz und legen Sie klare Protokolle für das Änderungsmanagement fest.

💡Profi-Tipp: Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für den Team-Zeitplan, um die Workload Ihres Teams zu visualisieren und sicherzustellen, dass Aufgaben einfach und fair verteilt werden. Passen Sie die Vorlage an, indem Sie spezifische Felder für die Prioritäten und Aufgabenabhängigkeiten jedes Teammitglieds hinzufügen. Dies sorgt für klarere Verantwortlichkeiten und verhindert Überschneidungen.

Vorteile der Nutzung eines KI-Terminplanungsassistenten

Der Einsatz von KI-Terminplanungsassistenten bringt eine Reihe von miteinander verknüpften Vorteilen mit sich.

Studien und aktuelle Unternehmensversuche deuten auf spürbare Verbesserungen bei Produktivität, Meeting-Aufwand und Arbeitsqualität hin.

Einer der unmittelbarsten Vorteile ist die Zeitersparnis und die Reduzierung des Aufwands für Meetings. Eine Umfrage unter Mitarbeitern, die Microsoft Copilot nutzen, ergab, dass die Teilnehmer etwa 14 Minuten pro Tag einsparen, was einer Zeitersparnis von fast 5 Stunden pro Monat entspricht.

Ein weiterer Vorteil ist die Reduzierung von Meeting-Überlastung und die Steigerung der Meeting-Effektivität. KI-Tools können dabei helfen, unnötige Meetings zu vermeiden, indem sie Inhalte zusammenfassen, empfehlen, wann asynchrone Kommunikation ausreicht, oder dabei helfen, aussagekräftigere Tagesordnungen zu erstellen.

So berichtet beispielsweise Business Insider, dass KI-Tools zur Notizenerstellung dazu beitragen, die Besprechungsmüdigkeit zu verringern, indem sie Zusammenfassungen erstellen und wichtige Elemente hervorheben, sodass die Teilnehmer weniger Zeit in Meetings verbringen, die kürzer hätten sein oder ganz vermieden werden können.

Auch in puncto Qualität und Konzentration gibt es Vorteile. Das Reservieren von Zeit für konzentriertes Arbeiten (Deep Work), das Vermeiden von Meeting-Fragmentierung und die Reduzierung von Kontextwechseln werden durch KI-Tools ermöglicht, die Regeln zur Verfügbarkeit und Terminplanung durchsetzen. Dies fördert eine bessere Konzentration, weniger Unterbrechungen und insgesamt eine bessere Entscheidungsfindung. Sehen Sie hier, wie ClickUp Kalender dabei unterstützt. 👇🏼

Aus strategischer Sicht bieten diese Tools Skalierbarkeit und Konsistenz über alle Teams hinweg. Sobald die Einstellungen konfiguriert sind, läuft der Assistent kontinuierlich und reduziert den manuellen Aufwand. In großen Organisationen lässt sich dies gut skalieren: weniger Fehler, weniger Terminkonflikte und ein einheitlicheres Verhalten.

Ein weiterer Vorteil ist eine geringere kognitive Belastung und ein gesteigertes Wohlbefinden. Wenn Menschen nicht ständig Termine verwalten müssen – Terminkonflikte lösen, Bestätigungen einholen –, können sie ihre geistige Energie auf Strategie, Kreativität und Aufgaben der Führung lenken.

Best Practices für den Einsatz eines KI-Terminplanungsassistenten

KI-Terminplanungsassistenten können Zeit sparen. Doch wie bei jedem Tool hängt der Wert, den sie bringen, davon ab, wie gut sie in den Arbeitsalltag integriert sind.

Für Führungskräfte und Unternehmen, die auf langfristige Vorteile setzen, ist es unerlässlich, diese Tools zielgerichtet einzusetzen. Dazu gehört es, klare Erwartungen zu formulieren, die Grenzen der Automatisierung zu verstehen und Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz sensibler Informationen zu treffen. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Technologie auf die tatsächlichen Arbeitsabläufe der Mitarbeiter abgestimmt ist.

Erfahren Sie, wie Sie KI-Terminplanungsassistenten effektiv, mit Sicherheit und Nachhaltigkeit einsetzen können.

Best Practices Warum das wichtig ist So wenden Sie es an Legen Sie klare Präferenzen und Regeln fest KI benötigt ein Rahmenwerk, um präzise Entscheidungen zu treffen. Konfigurieren Sie Ihren KI-Terminplanungsassistenten, indem Sie klare Regeln festlegen: Definieren Sie Arbeitszeiten, Zeitzonen, terminfreie Zeitfenster (z. B. Freitagnachmittage), bevorzugte Dauer von Meetings und Pufferzeiten. Tools mit anpassbaren Terminpräferenzen und Unterstützung für unbegrenzte Terminpräferenzen helfen dabei, Terminkonflikte zu reduzieren. Verwenden Sie natürliche Sprache und Feedback KI-Modelle verbessern sich, wenn sie die Absichten der Benutzer verstehen und Korrekturen erhalten. Kommunizieren Sie mit Ihrem KI-Assistenten in natürlicher Sprache, z. B. mit „Termin nach 14 Uhr“ oder „keine aufeinanderfolgenden Meetings“. Wenn die automatische Terminplanung nicht optimal erscheint, passen Sie die Vorschläge manuell an und geben Sie Feedback. So trainieren Sie im Laufe der Zeit intelligentere KI-Terminplanungsassistenten und verbessern deren Terminvorschläge. Metriken zur Nutzung überwachen und optimieren Daten helfen dabei, aufzudecken, was funktioniert und was nicht. Nutzen Sie Tools mit Dashboards, die Metriken wie den Prozentsatz automatisch geplanter Meetings, Trends bei der Terminplanung und die Erfolgsquote bei der Konfliktlösung verfolgen. Überprüfen Sie alle paar Wochen die Einstellungen Ihres KI-Terminplanungs-Tools, um die Präferenzen anzupassen. Achten Sie auf wichtige Features, die Nutzungsanalysen unterstützen. Behalten Sie die menschliche Kontrolle Nicht jedes Meeting lässt sich automatisieren – manche erfordern komplexe Entscheidungen oder betreffen sensible Themen. Auch wenn die Automatisierung der Terminplanung nützlich ist, sollten Sie bei Meetings mit externen Stakeholdern oder bei wichtigen Diskussionen stets eine manuelle Überprüfung vornehmen. Beziehen Sie einen persönlichen Assistenten oder ein geschultes Team-Mitglied mit ein. Nutzen Sie Ihre KI-Terminplanungssoftware, um Schlüsselwörter oder Teilnehmer zu markieren, die einer menschlichen Überprüfung bedürfen. Sorgen Sie für Sicherheit und Compliance Führungskräfte-Kalender enthalten sensible und strategische Informationen. Wählen Sie KI-Terminplanungs-Tools, die Verschlüsselung und Zugriffskontrollen bieten und den Anforderungen der DSGVO oder HIPAA entsprechen. Schützen Sie sich vor Sicherheitslücken wie kalenderbasierten Angriffen. Bei Ihrer Kalenderverwaltungsstrategie muss Sicherheit oberste Priorität haben. Integrieren Sie sie in Ihr digitales Ökosystem Ein isolierter KI-Assistent sorgt für mehr Reibungsverluste, nicht für weniger. Verbinden Sie Ihre KI-gestützten Terminplanungs-Apps mit Plattformen wie Google Kalender, E-Mail, Chat (z. B. Slack, Teams), CRMs und Projektmanagementsystemen. Dies sorgt für ein reibungsloses Aufgabenmanagement, reduziert den E-Mail-Verkehr und macht Ihre KI-Terminplanungs-App wirklich nützlich. Unterstützen Sie die Akzeptanz im Unternehmen und im Team Die Einführung neuer Technologien ist dann erfolgreich, wenn sie mit der Akzeptanz der Unternehmenskultur einhergeht. Fördern Sie die Akzeptanz in Vertriebsteams, bei Führungskräften und einzelnen Mitwirkenden. Zeigen Sie, wie Sie Ihren intelligenten Kalenderassistenten nutzen, und heben Sie Vorteile wie den Schutz von Konzentrationszeiten und die Ermöglichung ungestörter Arbeitsphasen hervor. Fördern Sie gemeinsame Standards für Kalender-Ereignisse und eine teamweite Kalenderhygiene.

Vereinfachen Sie das Aufgaben- und Meeting-Management mit dem KI-Terminplanungsassistenten von ClickUp

KI-Terminplanungsassistenten helfen Berufstätigen bei der Zeitplanung und bieten Effizienz, Genauigkeit und Komfort. Diese Tools erleichtern die Koordination von Meetings, reduzieren Terminkonflikte und steigern die Produktivität, indem sie viele manuelle Aufgaben automatisieren.

Allerdings können Limite wie Integrationsprobleme, Einarbeitungsaufwand und Preisgestaltung die Wahl des richtigen tools erschweren.

ClickUp ist jedoch eine All-in-One-Lösung zur Steigerung der Produktivität, des Zeitmanagements und der Zusammenarbeit. Seine leistungsstarken Tools für Terminplanung und Priorisierung, KI-gestützte Features und anpassbare Vorlagen vereinfachen das Aufgabenmanagement und helfen Teams dabei, Termine und Prioritäten einzuhalten.

Warum für mehrere Tools für die Produktivität bezahlen? Überlassen Sie ClickUp die Verwaltung von Aufgaben, die Planung von Meetings und sogar die Nachverfolgung Ihrer persönlichen Produktivität.

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Häufig gestellte Fragen

Ein KI-Kalenderassistent stellt eine Verbindung zu Ihrem Kalender bzw. Ihren Kalendern (Google Kalender, Outlook usw.) her, liest die Verfügbarkeit aus und nutzt Algorithmen (oft mit ML und NLP), um Meeting-Zeiten vorzuschlagen, Terminkonflikte zu erkennen, Umplanungen vorzuschlagen, Erinnerungen zu versenden und manchmal sogar Tagesordnungen oder Meeting-Zusammenfassungen zu erstellen. Mit der Zeit lernt er Ihre Präferenzen kennen – bevorzugte Meeting-Dauer, Zeiten außerhalb der Arbeitszeiten, Pufferzeiten, Konzentrationsblöcke – und kann seine Vorschläge entsprechend anpassen.

Ja. Es gibt Belege dafür, dass regelmäßige Benutzer von generativen KI-Assistenten die Anzahl der Meetings, an denen sie teilnehmen, reduzieren. KI-Tools helfen zudem dabei, Meetings zusammenzufassen, sodass weniger Personen teilnehmen müssen, asynchrone Alternativen vorzuschlagen und „nicht dringende“ Terminvereinbarungen zu vermeiden.

Nahezu alle modernen KI-Terminplanungsassistenten sind so konzipiert, dass sie sich in gängige Kalenderplattformen wie Google Kalender und Outlook integrieren lassen. Die Integration ermöglicht eine Synchronisierung in Echtzeit, die Sichtbarkeit der Verfügbarkeit sowie automatisierte Einladungen und Erinnerungen. Außerdem kann der Assistent so Terminkonflikte aus verschiedenen Quellen (z. B. private und berufliche Kalender) erkennen.

Das ist möglich, vorausgesetzt, der Assistent und sein Anbieter befolgen strenge Sicherheitspraktiken. Zu den wichtigsten Aspekten gehören: Verschlüsselung von Daten während der Übertragung und im Ruhezustand; rollenbasierter Zugriff; Audit-Protokolle; Transparenz des Anbieters hinsichtlich der Datennutzung; Schutz vor böswilligen Eingaben (z. B. Prompt-Injection-Angriffe über Kalendereinladungen). Aktuelle Sicherheitslücken (z. B. bei Google Gemini durch böswillige Kalendereinladungen) unterstreichen die Notwendigkeit, Sicherheitsvorkehrungen zu integrieren.

Indem Sie Fokus- oder „Deep Work“-Blöcke definieren, in denen das System keine Meetings ansetzen soll, Pufferzonen vor und nach Meetings festlegen oder Meetings während Zeiten mit hoher Produktivität vermeiden. Einige Assistenten erkennen, wenn andere versuchen, Termine in diese Zeiträume zu legen, und schlagen alternative Zeiten vor. Mit der Zeit lernt der Assistent, welche Zeiten Sie bevorzugen, und plant entsprechend.

Ja – viele KI-Tools ermöglichen eine automatische Umplanung bei Terminkonflikten (vorausgesetzt, bestimmte Regeln oder Schwellenwerte sind festgelegt) oder schlagen alternative Termine vor. Ob dies jedoch automatisch geschieht oder eine Genehmigung erfordert, hängt von den Einstellungen und der Sensibilität der Meeting-Teilnehmer ab.

Das hängt vom Umfang der Meetings, der Häufigkeit der Koordination, der Komplexität des Kalenders und dem bisherigen manuellen Arbeitsaufwand ab. Für viele sind Einsparungen von 3 bis 5 Stunden pro Woche bei vollen Terminkalendern realistisch.