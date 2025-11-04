Die 10 besten Microsoft Word-Alternativen im Jahr 2026 (kostenlos & kostenpflichtig)

Ich erinnere mich noch daran, als Microsoft Word der unangefochtene Herrscher im Bereich der digitalen Dokumente war. Es war das tool, das wir alle kannten, das uns in der Schule beigebracht wurde und mit dem sich scheinbar mühelos Alles erstellen ließ, von Aufsätzen bis hin zu Lebensläufen.

Doch mit der Weiterentwicklung der Technologie und der Diversifizierung unserer Bedürfnisse stellte ich eine wachsende Unzufriedenheit fest. Die Nutzer beklagten die Komplexität, das Fehlen von Features für die Zusammenarbeit und den hohen Preis.

Vielleicht suchen auch Sie nach einem tool, das besser für die Zusammenarbeit geeignet, einfacher oder sogar kostengünstiger ist. Vielleicht wünschen Sie sich etwas, das sich besser in Ihren Workflow integrieren lässt. Microsoft Word reicht dafür nicht immer aus.

Genau aus diesem Grund habe ich Stunden damit verbracht, verschiedene Textverarbeitungsprogramme zu testen und diese Liste der besten Microsoft Word-Alternativen zusammenzustellen. Von der Integration im Projektmanagement bis hin zu fortschrittlichen Tools für die Dokumentenbearbeitung – diese Optionen werden unterschiedlichen Anforderungen gerecht, egal ob Sie Freiberufler, Kleinunternehmer oder Angestellter in einem Unternehmen sind.

Worauf sollten Sie bei einer Alternative zu Microsoft Word achten?

Bevor wir beginnen, ist es wichtig zu verstehen, auf welche Features Sie bei einer Alternative zu Microsoft Word achten sollten. Das richtige tool hängt von Ihren spezifischen Anforderungen ab, je nachdem, ob Sie Wert auf eine vereinfachte Zusammenarbeit an Dokumenten, Integration oder Benutzerfreundlichkeit legen.

Hier sind einige Schlüssel-Überlegungen:

Formatierung und Layout: Stellen Sie sicher, dass die Alternative die Formatierungsstile, Vorlagen und Makros von Microsoft Word nahtlos verarbeiten kann. Achten Sie auf Features wie automatische Silbentrennung, Fußnoten, Endnoten und mehrspaltige Darstellung, die den Möglichkeiten von Word entsprechen.

Barrierefreiheitsfeatures: Achten Sie auf Features wie Kompatibilität mit Bildschirmleseprogrammen, Kontrastmodi und anpassbare Verknüpfungen auf der Tastatur, um Benutzer mit Behinderungen zu unterstützen

Tools zum Korrekturlesen und zur Bearbeitung: Achten Sie darauf, dass die Word-Alternative über eine zuverlässige Grammatik- und Rechtschreibprüfung verfügt. Wenn Sie in Ihren Dokumenten häufig Quellen zitieren, sollten Sie ein tool in Betracht ziehen, das sich in eine Literaturverwaltungssoftware integrieren lässt oder über integrierte Zitier-Features verfügt.

Versionskontrolle: Stellen Sie sicher, dass die Plattform Änderungen und Aktualisierungen effektiv nachverfolgt, sodass Sie Ansichten von Stellen Sie sicher, dass die Plattform Änderungen und Aktualisierungen effektiv nachverfolgt, sodass Sie Ansichten von Dokumentversionen anzeigen, rückgängig machen und verwalten können

Zusammenarbeit in Echtzeit: Prüfen Sie, ob Ihr Team in Echtzeit gemeinsam an Projekten arbeiten muss. Suchen Sie nach Plattformen, die die gleichzeitige Bearbeitung und Live-Aktualisierungen unterstützen.

Integration: Prüfen Sie, wie gut sich die Plattform in Ihre bestehenden Tools integrieren lässt. Berücksichtigen Sie Faktoren wie die Kompatibilität mit Ihrem aktuellen Betriebssystem und die einfache Verbindung zu Kommunikationsplattformen.

Benutzerfreundlichkeit: Bewerten Sie, wie einfach die Plattform für Ihr Team zu bedienen ist. Achten Sie auf Features, die zu Ihren täglichen Aufgaben passen, und vermeiden Sie komplexe Benutzeroberflächen, die die Produktivität beeinträchtigen könnten.

Mobile Zugänglichkeit: Überlegen Sie, wie oft Ihr Team von mobilen Geräten aus auf die Plattform zugreifen muss. Wählen Sie ein Tool mit guter mobiler Unterstützung, wenn Remote-Arbeit oder häufiges Reisen an der Tagesordnung sind

Mit diesen Kriterien im Hinterkopf wollen wir uns nun die besten Microsoft Word-Alternativen ansehen.

Die 10 besten Microsoft Word-Alternativen, die Sie ausprobieren sollten

Wir haben eine Liste der zehn besten MS Word-Alternativen zusammengestellt, die jeweils leistungsstarke Features bieten, um die Zusammenarbeit an Inhalten zu erleichtern, die Teamarbeit zu verbessern und außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.

1. ClickUp (Beste kostenlose Alternative zu Microsoft Word)

Erste Schritte mit ClickUp-Dokumenten Formatieren Sie alle Ihre Dokumente an einem Ort mit ClickUp Docs

ClickUp ist eine Plattform für Projektmanagement mit leistungsstarken Funktionen zur Dokumentenerstellung, die in das Aufgabenmanagement integriert sind.

Wenn Sie wie ich eine All-in-One-Plattform bevorzugen, auf der Sie Inhalte erstellen, in Echtzeit zusammenarbeiten und Aufgaben verwalten können – und das alles an einem Ort –, dann ist ClickUp als Alternative zu Microsoft Word und mehr einen Blick wert.

Mit ClickUp Docs können Sie Dokumente direkt in Ihren Projekten erstellen, bearbeiten und gemeinsam daran arbeiten. Der Docs Hub hilft Ihnen dabei, Informationen schnell zu organisieren und zu finden, während Datenschutzkontrollen und verschiedene Zugriffsebenen sensible Inhalte schützen.

In ClickUp sind Dokumente nicht nur Textdateien – sie können mit Videos und Bildern angereichert und mit bestimmten Aktionspunkten verknüpft werden. Sie können Dokumente mit den zugehörigen ClickUp-Aufgaben verknüpfen. Die Listenansicht von ClickUp kann dann verwendet werden, um bestimmte Aufgaben oder Elemente in Ihrem Workspace zu filtern und zu suchen. Alles ist miteinander verbunden – Dokumente, Aufgaben und Projekte.

Verwenden Sie ClickUp-Beziehungen, um verwandte Dokumente zu verknüpfen und so eine umfassende Wissensdatenbank oder eine zusammenhängende Dokumentation für Projekte zu erstellen .

Sie können Ihre Dokumente auch mithilfe der ClickUp-Projekthierarchie organisieren. Erstellen Sie einen Workspace für Ihr Geschäft, unterteilen Sie ihn in Spaces und organisieren Sie diese dann weiter in Ordner und Listen.

Organisieren Sie Ihre Arbeit in Ordnern und Listen, um mit der ClickUp-Projekt-Hierarchie keine wichtigen Informationen zu übersehen

Mit der Projekthierarchie von ClickUp können Sie außerdem Dateien anhängen und Chats direkt mit Aufgaben oder Listen verknüpfen, sodass sie für alle Beteiligten leicht zugänglich sind. Darüber hinaus können Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Dokumenten sicherstellen, dass Dokumente vor oder nach dem Abschluss bestimmter Aufgaben erstellt oder überprüft werden.

ClickUp Brain ist ein weiteres herausragendes Feature. Dieses KI-gestützte Tool für die Dokumentation lässt sich an verschiedene Rollen und Aufgaben anpassen, wodurch es einfacher wird, Inhalte gemeinsam zu erstellen, zu verwalten und zu verbessern.

Probieren Sie CllckUp Brain aus Wenn Sie eine kreative Blockade haben, generieren Sie Ideen mit ClickUp Brain

ClickUp Brain fungiert als Schreibassistent in Verbindung mit Docs.

Es kann auf Basis Ihrer Eingaben hochwertige Inhalte generieren, was besonders für Teams nützlich ist, die unter Zeitdruck stehen oder unter einer kreativen Blockade leiden. Es beschleunigt die Erstellung von Inhalten und reduziert gleichzeitig den manuellen Aufwand.

ClickUp Brain kann außerdem:

Dokumente automatisch anhand ihres Inhalts klassifizieren und mit Tags versehen, um das Auffinden zu erleichtern

Erstellen Sie prägnante Zusammenfassungen von Dokumenten, damit Sie deren Schlüsselpunkte schnell erfassen können, ohne Alles durchlesen zu müssen

Passen Sie sie an Ihren Workflow und Ihre Vorlieben an, damit alles an der richtigen Stelle ist

Führen Sie die Bearbeitung von Dokumenten plattformübergreifend gemeinsam durch und bleiben Sie mit ClickUp Instant und Live Collaboration auf dem Laufenden

Die besten Features von ClickUp

Nutzen Sie KI-Vorschläge, um Inhalte zu verbessern und Ihren Schreibstil zu verfeinern, damit das Endergebnis sowohl ansprechend als auch fehlerfrei ist

Nutzen Sie die sofortige und Live-Zusammenarbeit für Aktualisierungen in Echtzeit, beispielsweise wenn andere Personen tippen, Kommentare hinzufügen oder die Ansicht einer Aufgabe anzeigen

Finden Sie Dokumente schnell anhand von Titeln, Inhalten oder Tags über die erweiterte Suche

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, um zusätzliche Informationen zu Dokumenten zu speichern, wie z. B. Dateityp, Verfasser oder Status der Genehmigung

Dateien in der Vorschau anzeigen, Nachverfolgung von Änderungen bei Bedarf durchführen und Änderungen rückgängig machen sowie Dokumente gemeinsam mit Kollegen bearbeiten

Integrieren Sie sie mit Google Drive, Dropbox usw., um alle Ihre Dateien an einem Ort zu haben

Einschränkungen von ClickUp

Einige Benutzer haben aufgrund der umfangreichen Features von einer gewissen Einarbeitungszeit berichtet

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.700 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Hier ist, was Michael Holt, CEO von EdgeTech (einer amerikanischen Agentur für digitales Marketing), über ClickUp zu sagen hatte:

Zuletzt haben wir die Vorteile von ClickUp für die Zusammenarbeit bei der Erstellung eines Content-Plans für eine Produkteinführung zu schätzen gelernt. Mit dem Docs-Tool konnten wir ein Content-Repository aufbauen und pflegen, das eine hierarchische Struktur, gemeinsame Bearbeitung und leistungsstarke Einbettungsfunktionen umfasste.

Zuletzt haben wir die Vorteile von ClickUp für die Zusammenarbeit bei der Erstellung eines Content-Plans für eine Produkteinführung zu schätzen gelernt. Mit dem Docs-Tool konnten wir ein Content-Repository aufbauen und pflegen, das eine hierarchische Struktur, gemeinsame Bearbeitung und leistungsstarke Einbettungsfunktionen umfasste.

Lesen Sie auch: Wie man KI für die Dokumentation nutzt

2. Google Docs (Am besten geeignet für die Zusammenarbeit in der Cloud)

über Google Workspace Marketplace

Google Docs ist ein cloudbasiertes Textverarbeitungsprogramm, mit dem Sie Dokumente online erstellen, bearbeiten und gemeinsam bearbeiten können. Es enthält außerdem einige vorgefertigte Vorlagen für gängige Dokumenttypen.

Diese Microsoft Word-Alternative ist Teil von Google Workspace (ehemals G Suite), einer Suite von Tools für die Produktivität, zu der auch Google Tabellen, Google Präsentationen und Google Formulare gehören.

Bestimmte Stufen von Workspace-Konten enthalten außerdem Google Gemini als integrierten KI-Assistenten in Google Docs.

Die besten Features von Google Docs

Erstellen und führen Sie die Bearbeitung von Dokumenten online und offline gemeinsam durch

Serien-E-Mails, Dokumente, Briefe und Umschläge innerhalb von Google Workspace versenden

Nahtlose Integration mit Google Drive, Google Tabellen und anderen Apps

Greifen Sie über Cloud-Speicher von jedem Gerät aus auf Dateien zu.

Einschränkungen von Google Docs

Im Vergleich zu Microsoft Word eingeschränkte Formatierungsmöglichkeiten

Die Offline-Bearbeitung kann zu Problemen führen, es sei denn, Sie verwenden Google Chrome

Preise für Google Docs

Kostenlos mit einem Google-Konto

Gemini ist nur als kostenpflichtiges Add-On für Business- und Enterprise-Pläne verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Google Docs

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 28.000 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Die 10 besten Alternativen und Konkurrenten zu Google Docs

3. Zoho Writer (Am besten für Geschäftsdokumente geeignet)

via Zoho Writer

Wenn Sie als Geschäftsmann oder -frau leistungsstarke Features benötigen, aber eine erschwingliche Alternative zu Microsoft Word suchen, ist Zoho Writer eine ausgezeichnete Wahl. Die minimalistische Benutzeroberfläche überfordert Sie nicht mit unnötigen Optionen und bietet dennoch leistungsstarke Features wie Zusammenarbeit in Echtzeit, Seriendruck und elektronische Signaturen.

Zoho Writer ist Teil der umfassenden Zoho Office Suite. Es lässt sich nahtlos in andere Zoho-Tools wie Zoho CRM und Zoho Projects integrieren und eignet sich daher ideal für Teams, die bereits das Zoho-Ökosystem nutzen.

Die besten Features von Zoho Writer

Erstellen Sie Dokumente und versenden Sie Massen-E-Mails auf einmal, indem Sie Daten aus Ihrer Datenbank beziehen

Fügen Sie Ihre Signaturen ein oder fügen Sie Felder für Signaturen hinzu, um Ihren Workflow zur Sammlung von Signaturen zu erstellen, der rechtsgültig ist

Änderungen nachverfolgen, live chatten und verschiedene Formatierungsoptionen ausprobieren, um in Echtzeit zusammenzuarbeiten

Importieren Sie Ihre MS Word-Dokumente und arbeiten Sie nahtlos weiter

Limitierungen von Zoho Writer

Auf leistungsschwachen Rechnern läuft es etwas langsam

Das Kopieren und Einfügen aus anderen Apps kann das Format verzerren, einschließlich Absatzumbrüche

Preise für Zoho Writer

Privatpersonen: Kostenlose Version mit bis zu 200 Guthaben

Geschäftsbetriebe: Kostenpflichtige Version mit bis zu 1000 kostenlosen Guthaben

*Für ZohoOne-Benutzer werden jeden Monat 50 kostenlose Guthaben gutgeschrieben (begrenzt auf 1000 Guthaben pro Organisation)

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Writer

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

4. LibreOffice Writer (Am besten für die Offline-Nutzung geeignet)

via LibreOffice

Wenn Sie offline auf Ihre Arbeit zugreifen möchten, ist LibreOffice Writer eine solide Alternative zu Microsoft Word. Als Teil der LibreOffice-Suite bietet es ein voll ausgestattetes, kostenloses Open-Source-Textverarbeitungsprogramm, das viele Funktionen von Microsoft Word widerspiegelt.

Ich habe LibreOffice Writer verwendet, als ich ein zuverlässiges Offline-tool brauchte, und die Kompatibilität mit dem Microsoft Word-Format ist beeindruckend.

Die besten Features von LibreOffice Writer

Korrigieren Sie Tipp- und Rechtschreibfehler mit dem AutoKorrektur-Wörterbuch

Tippen Sie effizienter mit der AutoVervollständigung, die häufig verwendete Wörter und Ausdrücke vorschlägt, um das abzuschließen, was Sie bereits getippt haben

Nutzen Sie Standard-Vorlagen, um die Erstellung komplexer Dokumente zu beschleunigen

Einschränkungen von LibreOffice Writer

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu anderen modernen tools veraltet

Auch Features für die Zusammenarbeit fehlen

Preise für LibreOffice Writer

Free

Bewertungen und Rezensionen zu LibreOffice Writer

G2: 4,1/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2000 Bewertungen)

5. Notion (Am besten geeignet für einen vielseitigen Workspace)

via Notion

Notion kombiniert Notizen und Aufgabenverwaltung in einem anpassbaren Workspace. Es nutzt ein blockbasiertes System, mit dem Sie verschiedene Arten von Inhalten in einem einzigen Dokument erstellen können, wie z. B. Text, Bilder, Tabellen, Code-Blöcke und Datenbanken.

Außerdem können Sie Aufgaben des Projekts nachverfolgen und Notizen zu Meetings erstellen – alles über eine einzige, einheitliche Benutzeroberfläche.

Außerdem kann Notion KI Ihren DokumentationsAufwand reduzieren, indem es Inhalte generiert oder Ihre Texte auf Fehler überprüft.

Die besten Features von Notion

Speichern Sie den Verlauf aller an einem Dokument vorgenommenen Änderungen, damit Sie bei Bedarf zu früheren Versionen zurückkehren können

Machen Sie Ihre umfangreichen Dokumente mit ein- und ausblendbaren Abschnitten und Unterabschnitten übersichtlicher

Nutzen Sie eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen für verschiedene Dokumenttypen wie Artikel, Berichte und Präsentationen

Verbessern Sie Ihre Texte mit dem integrierten KI-Assistenten

Einschränkungen von Notion

Die Einarbeitungszeit kann etwas lang sein, insbesondere für Benutzer, die neu auf der Plattform sind

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $ pro Platz und Monat

Basic: 18 $ pro Platz und Monat

Enterprise : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI: Für 10 $ pro Platz und Monat zu jedem Workspace hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 5700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2300 Bewertungen)

6. Apache OpenOffice Writer (Am besten geeignet für einfache Dokumentenerstellung)

via Apache OpenOffice

Wenn Sie nach einer schnörkellosen, kostenlosen Alternative zu Microsoft Word suchen, ist Apache OpenOffice Writer eine gute Wahl. Es handelt sich um ein kostenloses Open-Source-Textverarbeitungsprogramm, das Teil der Apache OpenOffice-Suite mit Tools für die Produktivität ist.

Apache OpenOffice Writer ähnelt Microsoft Word und kann zum Erstellen und zur Bearbeitung verschiedener Dokumenttypen wie Briefe, Berichte und Präsentationen verwendet werden. Es ist zudem ressourcenschonend und einfach zu installieren, insbesondere auf älteren Systemen.

Die besten Features von Apache OpenOffice Writer

Erstellen Sie schnell Standarddokumente wie Briefe, Faxe, Tagesordnungen und Protokolle und führen Sie gleichzeitig komplexe Aufgaben wie das Zusammenführen von Dokumenten durch

Reduzieren Sie Ihren Tippaufwand mit der AutoVervollständigung und dem AutoKorrektur-Wörterbuch

Erstellen Sie ein Inhaltsverzeichnis oder Stichwörter, Literaturangaben, Abbildungen, Tabellen und andere Objekte mit einem speziellen Feature für Inhaltsverzeichnisse und Verweise

Limitierungen von Apache OpenOffice Writer

Es fehlen Features für die Zusammenarbeit

Preise für Apache OpenOffice Writer

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Apache OpenOffice Writer

G2: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 490 Bewertungen)

7. WPS Office (Am besten geeignet, wenn Sie eine ähnliche Benutzeroberfläche wie bei MS Word bevorzugen)

via WPS

WPS Office ist eine gute Wahl, wenn Sie nach einer kostenlosen Alternative suchen, die sich ähnlich wie Microsoft Word anfühlt.

Die vertraute Benutzeroberfläche im Ribbon-Stil ähnelt der von Word, was Benutzern von Microsoft Office einen reibungslosen Umstieg ermöglicht. Besonders nützlich fand ich den Cloud-Speicher und die Features zur PDF-Bearbeitung von WPS Office.

Die besten Features von WPS Office

Profitieren Sie von nahtloser Word-Dokumentenbearbeitung auf Windows-PCs, Mac, Android und iOS mit vollständiger MS Office-Kompatibilität

Erstellen, Bearbeitung und Formatierung von Microsoft Word-Dokumenten und verschiedenen Dateiformaten, darunter .doc, .docx, .docm, .dotm, .txt, .rtf und mehr

Fügen Sie Kontrollkästchen, Signaturen, integrierte farbenfrohe Symbole und Bilder sowie weitere Features hinzu, um Ihren Texten eine ansprechende Optik zu verleihen

Limitierungen von WPS Office

Die KI-Rechtschreibprüfung ist komplex und nicht so benutzerfreundlich wie Microsoft Edit

Der Cloud-Speicher hat einen Limit von 1 GB und ist nur für kleine Dateien geeignet.

Preise für WPS Office

WPS Standard: Kostenlose Version mit Werbung

WPS Premium: 29,99 $ (jährliche Abrechnung)

WPS Business: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

*Preise stammen aus einer externen Quelle

Bewertungen und Rezensionen zu WPS Office

G2: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1400 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer versenden Nachfass-Notizen oder Protokolle von Meetings, um Aktionselemente zu verfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse in Chats, E-Mails, Dokumenten oder Tabellen verloren gehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben in all Ihren Aufgaben, Chats und Dokumenten umwandeln – so stellen Sie sicher, dass nichts unter den Tisch fällt.

8. Dropbox Paper (Am besten für die Zusammenarbeit im Team)

via Dropbox

Dropbox Paper ist ein tool für die gemeinsame Notizenerstellung und Dokumenterstellung mit einer übersichtlichen und intuitiven Benutzeroberfläche. Es kann eine gute Alternative zu Microsoft Word für Teams sein, die gemeinsam Dokumente erstellen, bearbeiten und daran zusammenarbeiten möchten.

Paper bietet eine Vielzahl von Formatierungsoptionen, darunter Textformate, Überschriften, Listen und Bilder. Es ist zudem vollständig in den Speicher von Dropbox integriert, was den Zugriff auf und die Freigabe Ihrer Dokumente vereinfacht.

Die besten Features von Dropbox Paper

Exportieren Sie Ihre Dokumente in verschiedene Formate, darunter PDF, Word und Markdown

Erstellen Sie visuell ansprechende Dokumente mit eingebetteten Videos, GIFs, Pinterest-Boards, Google Maps, SoundCloud-Clips, Figma, InVision und vielem mehr

Fügen Sie Ihren Dokumenten Kommentare und Diskussionen hinzu, um auf einfache Weise Feedback zu geben und mit anderen zusammenzuarbeiten

Limitierungen von Dropbox Paper

Bietet nur einen begrenzten Speicher, was ein Problem sein kann, wenn Sie mit vielen großen Dateien arbeiten

In der Desktop-App können Sie keine Ordner hinzufügen

Preise für Dropbox Paper

Kostenlos mit jedem Dropbox-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (über 4500 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

9. Abiword (Am besten für den einfachen Gebrauch geeignet)

via Abiword

Abiword ist ein kostenloses, ressourcenschonendes Textverarbeitungsprogramm, das sich perfekt für die schnelle und einfache Erstellung von Dokumenten eignet. Es ist Open-Source und läuft auch auf älteren Systemen reibungslos.

Auch wenn es nicht so viele Features bietet wie die anderen Optionen auf dieser Liste, habe ich festgestellt, dass Abiword eine solide Word-Alternative für alle ist, die die grundlegenden Aufgaben zu erledigen haben.

Die besten Features von Abiword

Erstellen Sie personalisierte Dokumente mit der Funktion zum Zusammenführen von Dokumenten

Unterstützen Sie die Schützen von Dokumenten durch Passwörter und digitale Signaturen

Erstellen Sie Makros und führen Sie Automatisierungen für wiederholende Aufgaben durch

Einschränkungen von Abiword

Für den normalen Benutzer sehr einschränkend. Nur der Super-Administrator kann bestimmte Einstellungen ändern.

Die Benutzeroberfläche kann überladen und unübersichtlich wirken

Preise für Abiword

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Abiword

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Apple Pages (Am besten für Apple-Benutzer geeignet)

via Apple

Wenn Sie Apple-Benutzer sind, ist Apple Pages die naheliegende Wahl. Es ist auf jedem Apple-Gerät kostenlos verfügbar und bietet eine wunderschön gestaltete Benutzeroberfläche. Es ist Teil der iWork-Suite mit Apps für Produktivität wie Keynote (Präsentationen) und Numbers (Tabellenkalkulation).

Besonders hervorzuheben ist die übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche, die das Erstellen von Dokumenten zum Kinderspiel macht. Mehrere Benutzer können gleichzeitig an demselben Dokument arbeiten, was die Zusammenarbeit an Projekten erleichtert.

Die besten Features von Apple Pages

Erstellen Sie Berichte, Briefe oder Angebote schnell und einfach mithilfe einer großen Auswahl an stilvollen und funktionalen Vorlagen

Nutzen Sie einen breiten Bereich von Formatierungsoptionen, darunter Schriftarten, Textgrößen, Ausrichtung und Aufzählungszeichen

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn andere in Echtzeit über iCloud, Nachrichten und FaceTime an gemeinsamen Dokumenten mitarbeiten, diese bearbeiten oder kommentieren.

Nutzen Sie die Bildschirmansicht, um Ihre Dokumente ganz einfach auf Ihrem iPhone zu lesen und zu bearbeiten. Schalten Sie sie ein, und Text, Bilder und Tabellen werden für Ihren Bildschirm optimiert.

Einschränkungen von Apple Pages

Nur kompatibel mit iOS und macOS

Preise für Apple Pages

Kostenlos für Apple-Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Pages

G2: 4,3/5 (über 370 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Lesen Sie auch: 25 Microsoft Word-Tipps zur Optimierung Ihrer Arbeit

Optimieren Sie die Erstellung, Freigabe und Zusammenarbeit bei Dokumenten

Microsoft Word ist ein fantastisches Tool, aber es ist nicht das einzige auf dem Markt. Es gibt zahlreiche hervorragende Alternativen, wenn Sie etwas mit mehr Features für die Zusammenarbeit, besserer Integration oder einfach nur eine kostenlose Alternative suchen.

Die Wahl der richtigen Microsoft-Alternative hängt davon ab, was für Ihren spezifischen Workflow am besten geeignet ist. Wenn Ihr Geschäft ein ausgeklügeltes Dokumentenmanagement in Kombination mit Projektmanagement benötigt, könnte ClickUp die beste Wahl für Sie sein.

Als jemand, der diese Alternativen zu Microsoft Word ausgiebig getestet hat, habe ich festgestellt, dass ClickUp mehr als nur die Erstellung von Dokumenten bietet. Es ist eine umfassende Plattform, die Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit und Organisation an einem Ort vereint.

Es geht nicht nur ums Schreiben, sondern darum, Dokumente in Ihren Workflow zu integrieren und so sicherzustellen, dass Teams effizient arbeiten.

Darüber hinaus ist ClickUp dank seiner Funktionen zur Zusammenarbeit in Echtzeit, zur Verwaltung komplexer Projekte und zur zentralen Organisation aller Inhalte nicht nur eine Alternative für die Dokumentenbearbeitung – es ist ein leistungsstarkes All-in-One-Tool für mehr Produktivität.

Probieren Sie ClickUp noch heute aus!