die 15 besten Projektmanagement-Softwareprogramme für Einzelpersonen

Statistiken zufolge jonglieren 85 % der Projektmanager mehrere Projekte gleichzeitig.

Wenn Sie zu diesen Menschen gehören, wissen Sie, wie wichtig es ist, effiziente und einfache Tools für das Projektmanagement zu finden. Ich war selbst in derselben Situation und habe nach der perfekten Balance gesucht. ⚖️

Aber hier ist das Problem: Die meisten Projektmanagement-Programme machen die Dinge kompliziert. Die "robusten Features" klingen zwar toll, sind aber oft mit einer steilen Lernkurve und unnötiger Komplexität verbunden. 😮‍💨

Aber nicht alle Tools sind so.

In diesem Blog stelle ich Ihnen die 15 besten Projektmanagement-Softwareprogramme vor, die ich persönlich getestet habe – Tools, die einfach und effizient sind und über die richtigen Features verfügen, um sowohl berufliche als auch private Projekte zu verwalten.

💡Bonus: Ich arbeite intensiv mit ClickUp (keine Überraschung) und es ist das einzige Projektmanagement-Tool in dieser Liste, das alle Schlüsselelemente der Arbeit vereint: Aufgaben und Projektmanagement

Dokumente und Wissensmanagement

Chatten und zusammenarbeiten …alles verbunden mit KI.

Warum benötigen Sie eine persönliche Projektmanagement-Software für Einzelpersonen?

Abgesehen von der Einfachheit gibt es noch einige andere gute Gründe, warum ich glaube, dass eine persönliche Projektmanagement-Software eine wertvolle Ergänzung Ihres Toolkits sein kann: ⚒️

Organisation: Mit Apps für das persönliche Projektmanagement können Sie komplexe Projekte in kleinere Aufgaben unterteilen und organisieren, um eine bessere Verwaltung zu gewährleisten 😎

Zeitmanagement: Persönliche Projektmanagement-Tools erleichtern das Zeitmanagement. Mit Features wie Terminen und Erinnerungen sorgen sie dafür, dass Sie verschiedene Projektpläne einhalten können ⏱

Gesteigerte Produktivität: Sie zentralisieren alle Projekte, Aufgaben, Ressourcen usw., um Zeitverluste zu minimieren und die Produktivität zu maximieren 🫡

Zusammenarbeit: Wenn Sie mit einem Team arbeiten, helfen Ihnen diese Tools bei der Zusammenarbeit, um das Projekt effektiver durchzuführen 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

💡 Profi-Tipp: Sind Sie neu in der Welt des Projektmanagements? Schauen Sie sich kostenlose Vorlagen für das Projektmanagement an, damit Sie nicht bei Null anfangen müssen! Bei der großen Auswahl an Vorlagen finden Sie bestimmt etwas, das Ihren Anforderungen entspricht und das Sie ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Was sollten Sie bei einer Projektmanagement-Software für Einzelpersonen beachten?

Bei der Auswahl der richtigen Projektmanagement-Software achten die meisten Projektmanager nur auf die Wirksamkeit der Kernfunktionen wie Aufgabenorganisation, Priorisierung usw. Das ist zwar wichtig, aber mein Ansatz ist etwas umfassender.

Hier sind einige Schlüssel-Features, die Sie bei der Auswahl einer Projektmanagement-Software für sich selbst berücksichtigen sollten: 📋

Benutzerfreundliche Oberfläche: Wählen Sie eine Projektmanagement-Software mit einer einfachen, übersichtlichen Benutzeroberfläche. So lassen sich Projekte ganz einfach verwalten 😊

Anpassungsoptionen: Suchen Sie nach einem Tool, mit dem Sie wichtige Aspekte wie Aufgabenkategorien, Beschreibungen, Ansichten usw. anpassen können. Auf diese Weise können Sie mühelos sowohl private als auch berufliche Projekte gleichzeitig verwalten 😎

Umfassend: Entscheiden Sie sich für Projektmanagement-Tools mit Features wie Zeiterfassung, Zusammenarbeit usw., damit Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Apps wechseln müssen ✌🏻

Integrationsmöglichkeiten: Wählen Sie ein Tool, das sich leicht in andere Tools in Ihrem Workflow integrieren lässt. Dies verbessert Ihre gesamte Projektmanagement-Erfahrung 🔌

Mobile Zugänglichkeit: Wählen Sie ein Tool mit einer reaktionsschnellen mobilen App für das Projektmanagement, um den Fortschritt jederzeit und überall ganz einfach nachzuverfolgen 📲

Wussten Sie schon: Laut einer Studie des PMI scheitern 37 % aller Projekte aufgrund fehlender Projektziele und Meilensteine!

Die 15 besten Projektmanagement-Softwareprogramme für Einzelpersonen

Fällt es Ihnen schwer, Projekte effektiv zu verwalten? Sehen Sie sich diese 15 Projektmanagement-Softwarelösungen an:

1. ClickUp (Am besten für KI-gestütztes Projektmanagement geeignet)

Ich verwende ClickUp für meine gesamte Arbeit als Editor, Content-Vermarkter und zur Nachverfolgung meiner persönlichen Projekte. Als eines der vertrauenswürdigsten Tools für Projektmanagement ist es umfassend, vielseitig und mit benutzerfreundlichen Features ausgestattet.

Nachdem ich von Tools wie Jira und Asana gewechselt hatte, war ich gespannt darauf, ClickUp auszuprobieren. Die übersichtlichen, umfangreichen und vielfältigen Features hinterlassen einen hervorragenden ersten Eindruck.

Testen Sie ClickUp kostenlos, um Projekte zu verwalten! Sehen Sie alle Ihre Aufgaben, Ressourcen und To-dos an einem Ort in ClickUp Teams für Projektmanagement

Das Wichtigste zuerst: ClickUp hat die Kunst der Vereinfachung perfektioniert. Mit ClickUp Teams für Projektmanagement können Sie Projekte verfolgen, Aufgaben zuweisen und Ressourcen ohne Aufwand zuweisen.

Wählen Sie aus Ansichten wie Tabelle, Zeitleiste, Workload und Aktivität, um alles zu visualisieren und die besten Entscheidungen zu treffen.

Das ist noch nicht alles – ClickUp verfügt über viele weitere erweiterte Features, die das Projektmanagement optimieren. Zu meinen persönlichen Favoriten zählen die soliden Tools für die Zusammenarbeit.

🚀 ClickUp-Dokumente

Weitere Informationen Erstellen Sie Projektdokumente und arbeiten Sie mit Ihren Teammitgliedern mithilfe von ClickUp Docs daran

ClickUp Docs ist mehr als nur ein virtuelles Dokument zum Erstellen von Notizen und Projektplänen. Stellen Sie sich ClickUp als einen kollaborativen Arbeitsbereich vor, in dem Sie und Ihre Teammitglieder Ideen diskutieren, Projektaktualisierungen notieren und To-Do-Listen erstellen können – alles in Echtzeit.

Da jedes von Ihnen erstellte Dokument automatisch mit Ihrem Workflow verbunden wird, müssen Sie sich nicht um die manuelle Verwaltung kümmern – nicht einmal um die kleinste Änderung.

🚀 ClickUp chatten

Weitere Informationen Erstellen Sie Listen, synchronisieren Sie Aufgaben und nutzen Sie KI – arbeiten Sie mit Ihrem Team doppelt so effizient mit dem neuen und verbesserten ClickUp Chat

Ein weiteres erwähnenswertes Feature in diesem Zusammenhang ist der ClickUp Chat. Er macht ClickUp zu einer Allround-App für die Arbeit, indem er Projektmanagement und Chat in einem vereint. Ich finde es toll, wie die Chat-Funktion von ClickUp es Teams erleichtert, bei Aufgaben auf dem gleichen Stand zu bleiben.

Sie unterstützt Projektansichten, Nachverfolgungen, Synchronisierungen und die native KI-Integration von ClickUp. Das bedeutet, dass Sie mit Ihren Teammitgliedern kommunizieren, Dokumente, Aufgaben und Listen abrufen, mit KI Aktionselemente erstellen und diese über dieselbe Chatbox organisieren können.

Hier ist, was einer der Benutzer zu sagen hatte:

ClickUp hilft mir dabei, nicht nur die Projekte meiner Abteilung, sondern die OKRs meiner gesamten Organisation zu optimieren. ClickUp versteht Projektmanagement wirklich und lässt die Träume eines Projektmanagers wahr werden.

ClickUp hilft mir dabei, nicht nur die Projekte meiner Abteilung, sondern die OKRs meiner gesamten Organisation zu optimieren. ClickUp versteht Projektmanagement wirklich und lässt die Träume eines Projektmanagers wahr werden.

🚀 KI-gestütztes Projektmanagement mit ClickUp Brain

Weitere Informationen Verwenden Sie ClickUp Brain, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und das Projektmanagement zum Kinderspiel zu machen

ClickUp Brain ist kein gewöhnlicher KI-Assistent. Es handelt sich um ein plattforminternes Tool, das Sie mit allen Elementen der App verbindet. Dokumente? Ja. Personen? Auf jeden Fall. Aufgaben? Kein Problem. Mit ClickUp Brain sind Sie immer nur einen Klick davon entfernt, alles zum Laufen zu bringen.

Habe ich schon erwähnt, was für ein unglaublich vielversprechender Projektmanager diese KI ist? Sie automatisiert sich wiederholende Aufgaben, gibt Updates frei und versendet Erinnerungen mit nur einem Klick!

Aber das ist noch nicht alles, was KI zu bieten hat. Mit der vernetzten Suche können Sie das gesamte Wissen in allen Listen, Ordnern und Dokumenten in Ihrem Workspace und Ihren integrierten Apps erschließen. Verwenden Sie eine umgangssprachliche Sprache, um alles von buchstäblich überall zu finden.

🚀 Vorlage für ClickUp-Projektmanagement

Diese Vorlage herunterladen Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement den Überblick über Ihre Projekte und Zeitleisten

Und es gibt noch mehr! ClickUp bietet eine Reihe kostenloser, intuitiver Projektvorlagen, mit denen Sie Ihr Projekt im Handumdrehen einrichten können. Die ClickUp-Vorlage für Projektmanagement erstellt beispielsweise einen Fahrplan für alle Ihre Projekte und hebt jeden Schritt vom Start bis zum Ziel hervor.

Außerdem:

Organisiert Aufgaben übersichtlich, damit Sie nahtlos durch Ihr Projekt navigieren können

Automatisiert die Nachverfolgung von Workflows, damit Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können

Steigert den Aufwand für die Zusammenarbeit im Team, sodass Sie die Arbeit effizienter zuweisen können

Die besten Features von ClickUp

Planen Sie Projekte mit ClickUp Aufgaben , um komplexe Workflows in überschaubare Aktionen zu unterteilen

Visualisieren Sie Zeitleisten mit ClickUp Gantt-Diagrammen , um Meilensteine festzulegen und Fortschritte nachzuverfolgen

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen , um Zeit zu sparen und manuellen Aufwand zu reduzieren

Verfolgen Sie die Leistung Ihres Teams über ClickUp Dashboards , indem Sie Echtzeitdaten und umsetzbare Erkenntnisse konsolidieren

Verwenden Sie ClickUp-Integrationen , um GitHub, Slack und andere Tools in Ihren Workflow einzubinden

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer müssen möglicherweise eine leichte Lernkurve in Kauf nehmen

Eingeschränkte Offline-Funktionen für mobile Benutzer

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Es gibt unzählige Gründe, warum Benutzer ClickUp lieben, aber für die meisten ist die Anpassbarkeit ausschlaggebend – wie zum Beispiel dieser:

ClickUp ist für uns das unkomplizierteste und am einfachsten einzurichtende Projektmanagement-Tool. Die Nachverfolgung von Aufgaben ist dank vieler detaillierter Angaben kinderleicht. Das Freigeben für Teams und das Einladen neuer Mitglieder zur Zusammenarbeit mit dem Board und den Aufgaben ist super einfach. Die Integration mit Tools von Drittanbietern ist dank vieler verfügbarer Apps ebenfalls möglich. Die Integrationen von Datadog und ClickUp sind sehr hilfreich bei der Erstellung von Incident-Aufgaben in ClickUp für Ereignisse, die bearbeitet werden müssen, und das Team kann dann mit der Arbeit an den Incidents beginnen. Der Kundensupport ist sehr hilfreich. Es war das am häufigsten verwendete Tool während unseres gesamten Projekts.

ClickUp ist für uns das unkomplizierteste und am einfachsten einzurichtende Projektmanagement-Tool. Die Nachverfolgung von Aufgaben ist dank vieler detaillierter Angaben super einfach. Das Freigeben für Teams und das Einladen neuer Mitglieder zur Zusammenarbeit mit dem Board und den Aufgaben ist kinderleicht. Die Integration mit Tools von Drittanbietern ist dank vieler verfügbarer Apps ebenfalls möglich. Die Integrationen von Datadog und ClickUp helfen sehr dabei, in ClickUp Aufgaben für zu bearbeitende Ereignisse zu erstellen, sodass das Team sofort mit der Arbeit an den Incidents beginnen kann. Der Kundensupport ist sehr hilfreich. Es ist das am häufigsten verwendete Tool in unserem gesamten Projekt.

2. Asana (Am besten geeignet für Aufgabenmanagement und Teamzusammenarbeit)

via Asana

Asana ist eine beliebte Projektmanagement-Plattform, die Teams aus verschiedenen Abteilungen miteinander verbindet. Sie enthält eine Reihe von Features, die bei der Aufgabenverwaltung, Ressourcenzuweisung, Zusammenarbeit und anderen Elementen des Projektmanagements helfen.

Mir gefällt besonders der KI-Assistent des Tools. Er automatisiert sich wiederholende Aufgaben und spart Ihnen so Zeit und Aufwand. Darüber hinaus verfügt Asana über eine gut funktionierende mobile App, mit der Sie von überall aus arbeiten können!

Die besten Features von Asana

Verwalten Sie Aufgaben mit neun Projektansichten, darunter Board, Liste und Zeitleiste

Bietet Optionen für Zeiterfassung und Workload-Management für Teams

Bietet Features für das Portfolio-Management zur Nachverfolgung mehrerer Projekte gleichzeitig

Integriert sich mit anderen Projektmanagement-Tools wie Trello und Instagantt

Limits von Asana

Zu viele Features, die Erstbenutzer verwirren können

Es kann jeweils nur eine Aufgabe zugewiesen werden, was kontraproduktiv sein kann

Preise für Asana

Persönlich: Free Forever

Starter: 8,50 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 19,21 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 10.660 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.200 Bewertungen)

Dieser Benutzer mag Asana, weil es seinen Workflow vereinfacht und ihm hilft, schneller einzuarbeiten.

Sie ist intuitiv, vereinfacht und hilft mir, mich darauf zu konzentrieren, Dinge zu erledigen, anstatt endlos zu konfigurieren und am Ende doch aufzugeben. Unser Team kann ohne weitere Anleitung schneller einsteigen. Jetzt nutzt unser Team sie jeden Tag.

Sie ist intuitiv, vereinfacht und hilft mir, mich darauf zu konzentrieren, Dinge zu erledigen, anstatt endlos zu konfigurieren und am Ende doch nichts zu erreichen. Unser Team kann ohne weitere Anleitung schneller einsteigen. Jetzt nutzt unser Team sie jeden Tag.

3. Wrike (am besten geeignet für anpassbare Workflows und die Nachverfolgung von Projekten)

via Wrike

Als Nächstes auf meiner Liste steht Wrike, mit dem Sie Ihren Workflow anpassen und Projekte beschleunigen können. Dieses Projektmanagement-Tool erweist sich als besonders hilfreich bei der Verwaltung persönlicher Projekte.

Es verfügt über einige coole Features für das Ressourcenmanagement. Mir persönlich gefällt die Funktion zur Optimierung der Teamauslastung. Es bietet eine übersichtliche Ansicht der zu verwaltenden Aufgaben und verfügbaren Ressourcen, geht über die Projektplanung hinaus und macht die Projektdurchführung zum Kinderspiel.

Die besten Features von Wrike

Erstellt Echtzeitberichte mit fortschrittlichen Analysetools

Visualisieren Sie Zeitleisten und Ressourcen mithilfe dynamischer Gantt-Diagramme

Zeiterfassung und Workload-Ausgleich mit integrierten Planungstools

Integriert mit Tools wie Slack, Microsoft Teams, Google Drive und Salesforce

Einschränkungen von Wrike

Die Plattform bietet eine steile Lernkurve für unerfahrene Benutzer

Der Free-Plan hat eingeschränkte Features

Preise für Wrike

Free Forever

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 24,80 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 3.730 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.720 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Viele Projektmanagement-Techniken, wie das Gantt-Diagramm und die Methode des kritischen Pfades ( CPM), wurden ursprünglich für militärische Zwecke während des Ersten und Zweiten Weltkriegs entwickelt, bevor sie in der Wirtschaft Verbreitung fanden. 🤯

4. Trello (Am besten geeignet für die visuelle Organisation von Aufgaben mit Kanban-Boards)

via Trello

Trello ist eine vielseitige App für das persönliche Projektmanagement. Sie eignet sich am besten für diejenigen, die mehrere Projekte effizient verwalten. Das Tool ist visuell funktional und verfügt über Karten, Listen und Boards, mit denen Sie schnell durch die Aufgaben navigieren können.

Sie können Aufgaben zuweisen und organisieren, deren Fortschritt verfolgen und termingerecht liefern – alles auf einem interaktiven Kanban-Board. Aber das ist noch nicht alles. Trello fördert auch die Zusammenarbeit, indem es sich in wichtige Kommunikations-Tools wie Gmail und Slack integrieren lässt.

Die besten Features von Trello

Bietet ein visuell intuitives Board im Kanban-Stil für die Aufgabenverwaltung

Automatisieren Sie Workflows mit Butler-Befehlen und benutzerdefinierten Regeln

Bietet Echtzeit-Zusammenarbeit bei Aufgaben mit Kommentar-Features

Integration mit mehreren Plattformen wie Google Drive, MS Teams und Dropbox

Einschränkungen von Trello

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten, was für Teams mit unterschiedlichen Anforderungen ein Limit darstellen kann

Die Anwendung bietet keine native Funktion zur Zeiterfassung

Preise für Trello

Free Forever

Standard: 5 $/Monat pro Benutzer

Premium: 10 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.630 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.290 Bewertungen)

Beim Durchsehen der Bewertungen sind mir besonders positive Kommentare zur Benutzerfreundlichkeit von Trello aufgefallen, wie zum Beispiel dieser:

Eine der großartigen Softwarelösungen, die wir in unserem Unternehmen einsetzen. Sie ist sehr leicht zu erlernen und zu bedienen. Die Benutzeroberfläche ist sehr benutzerfreundlich, sodass die Navigation ein Kinderspiel ist.

Eine der großartigen Softwarelösungen, die wir in unserem Unternehmen einsetzen. Sie ist sehr leicht zu erlernen und zu bedienen. Die Benutzeroberfläche ist sehr benutzerfreundlich, sodass man sich schnell zurechtfindet.

5. Basecamp (Am besten geeignet für einfache Projektkommunikation und Dateifreigabe)

via Basecamp

Basecamp ist eine weitere ideale Software für die Verwaltung persönlicher Projekte. Mir gefällt alles an diesem Tool, von den Features bis zur Benutzeroberfläche. Und ja, es ist einfach zu bedienen.

Besonders beeindruckend sind die Features von Basecamp für die Zusammenarbeit in Echtzeit und die Risikobewertung. Die Projektmanagement-Software bietet außerdem solide Systeme zur Nachverfolgung, um den Fortschritt von Projekten zu überwachen.

Die besten Features von Basecamp

Erleichtert die tägliche Nachverfolgung von Fortschritten durch automatische Check-ins und Aufgabenaktualisierungen

Benutzerdefinierte Workflows mit Aufgabenzuweisungen und Optionen für wiederholende Aufgaben

Unterstützt unbegrenzten Datei-Speicher und das Freigeben von Dokumenten für Teams

Integration mit Google Drive, Slack und Zapier für zusätzliche Funktionen

Einschränkungen von Basecamp

Kein kostenloser Plan, was für einige Benutzer teuer werden kann

Es fehlen erweiterte Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, wodurch es für längere Projektzyklen ungeeignet ist

Preise für Basecamp

Pro Benutzer: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro Unlimited: 299 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2: 4,1/5 (5.310+ Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (14.460 Bewertungen)

Wussten Sie schon? Laut dem Bericht "Wellingtone Project Management" gaben 42 % der Unternehmen an , dass sie die meisten oder alle Vorteile aus ihren Investitionen in Projektmanagement-Software nutzen konnten.

6. Smartsheet (Am besten geeignet für die Projektplanung mit einer Oberfläche im Tabellenkalkulationsstil)

via Smartshee t

Wenn Sie ein Projektmanagement-Tool suchen, das eine Tabellenkalkulation nachahmt, könnte Smartsheet die richtige Wahl sein. Das Feature zur Projektplanung ist das wichtigste Alleinstellungsmerkmal der Software. Mit interaktiven Dashboards und Grafiken vereinfacht es komplexe Projekte von Anfang bis Ende.

Außerdem gefallen mir die Features von Smartsheet für die Budgetverwaltung. Sie behalten den Überblick über Ihre Ausgaben, damit Sie das Budget für das Projekt einhalten können.

Die besten Features von Smartsheet

Verwalten Sie mehrere Projekte mit Portfolio-Ansichten zur Überwachung des Fortschritts

Automatisieren Sie Workflows mit benutzerdefinierten Auslösern und Benachrichtigungen, um Zeit zu sparen

Unterstützt die Dokumentenverwaltung mit Versionskontrolle und Dateianhängen

Bietet detaillierte Berichterstellung mit Echtzeit-Updates und anpassbaren Dashboards

Einschränkungen von Smartsheet

Die Benutzeroberfläche kann überwältigend sein, was die Nutzung für unerfahrene Benutzer erschwert

Höhere Preise für Einzelpersonen mit knappem Budget

Preise für Smartsheet

Pro: 9 $/Monat pro Mitglied

Business: 19 $/Monat pro Mitglied

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Erweiterte Arbeitsverwaltung: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2: 4,4/5 (17.755 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.380 Bewertungen)

Die Vorlagen für das Projektmanagement von Smartsheet scheinen bei Benutzern wie diesem sehr beliebt zu sein:

Mir gefällt die Vielfalt der Vorlagen und die Möglichkeit, eigene Vorlagen zu erstellen. Ich mag die Automatisierung, mit der ich beispielsweise Erinnerungen einrichten kann. Ich nutze häufig Dashboards, mit denen ich eine klare Übersicht über den Projektstatus erhalten. Ich schätze es, dass das Projektteam darauf zugreifen und Aktualisierungen in Echtzeit sehen kann.

Mir gefällt die Vielfalt der Vorlagen und die Möglichkeit, eigene Vorlagen zu erstellen. Ich mag die Automatisierung, mit der ich beispielsweise Erinnerungen einrichten kann. Ich nutze häufig Dashboards, mit denen ich eine klare Übersicht über den Projektstatus erhalten. Ich schätze es, dass das Projektteam darauf zugreifen und Aktualisierungen in Echtzeit sehen kann.

🔍 Wussten Sie schon? 55 % der Projektmanager geben an, dass viele Projekte aufgrund trivialer Fehler bei der Budgetierung scheitern! Lassen Sie also jeden Cent zählen! 💸

7. Nifty (Am besten geeignet für die Verwaltung von Aufgaben, Zielen und Meilensteinen in einem Tool)

via Nifty

Nifty ist ein großartiger Workspace für kleine Teams oder Solopreneure. Ob Sie Gruppendiskussionen führen oder einen Fahrplan für Ihr nächstes Projekt erstellen möchten, diese persönliche Projektmanagement-Software macht alles möglich.

Ich schätze zwar diese Vollständigkeit, aber das intuitive Design von Nifty stiehlt ihr die Show. Diese Projektmanagement-Software lässt sich nahtlos in Ihren Workflow integrieren und verfügt über mehr als 2.000 Integrationen!

Die besten Features

Automatisiert Projekt-Workflows mithilfe benutzerdefinierter Auslöser und Aufgabenabhängigkeiten

Benutzerdefinierte Dashboards für die Nachverfolgung des Fortschritts des Teams und den Projektstatus

Unterstützt Zeiterfassung und Budgetverwaltung mit integrierten Tools

Integriert sich in verschiedene Projektmanagement-Apps wie Miro und Jira

Nützliche Einschränkungen

Fehlende erweiterte Tools für das Ressourcenmanagement

Der Free-Plan hat nur eingeschränkte Features, was für den individuellen Gebrauch ein Nachteil sein kann

Attraktive Preise

Free Forever

Starter: 39 $/Monat

Pro: 79 $/Monat

Business: 124 $/Monat

Unlimited: 399 $/Monat

Nützliche Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 430 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (430 Bewertungen)

8. Monday. com (Am besten geeignet für die Zusammenarbeit im Team und die visuelle Nachverfolgung von Fortschritten)

Zweifellos ist Monday für das persönliche Projektmanagement vielleicht etwas zu fortgeschritten! Es ist jedoch die richtige Wahl, wenn Sie komplexe Projekte in Angriff nehmen oder eine Software für private und berufliche Projekte suchen.

Dieses Projektmanagement-Tool ist auf Effizienz ausgelegt. Automatisierungsfunktionen wie Workflows und benutzerdefinierte Trigger reduzieren manuelle Eingaben. Darüber hinaus eignet sich die Zeiterfassungsfunktion von Monday hervorragend für die meisten Arten von Projekten.

Die besten Features von Monday.com

Bietet über 20 anpassbare Board-Ansichten, darunter Kanban, Zeitleiste und Kalender

Bietet erweiterte Projektanalysen und Berichterstellung mit visuellen Dashboards

Benutzerdefinierte Aufgaben mit Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Mitarbeitern

Integrierbar mit anderer Projektmanagement-Software wie Workflow und TeamBoard

Einschränkungen von Monday.com

Die Funktionen der mobilen App sind eingeschränkt, sodass sie für Personen, die viel unterwegs sind und nicht ständig an ihrem Laptop sitzen können, ungeeignet ist

Für kleine Teams oder einzelne Benutzer kann dies teuer sein

Preise von Monday.com

Free Forever

Basis: 9 $/Monat pro Platz

Standard: 12 $/Monat pro Platz

Pro: 19 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Monday.com

G2: 4,7/5 (über 12.650 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (5.320 Bewertungen)

9. Microsoft Project (Am besten geeignet für fortgeschrittene Projektplanung und Ressourcenmanagement)

via Microsoft Project

Eine weitere fortschrittliche Projektmanagement-Lösung, die als Nächstes auf meiner Liste steht, ist Microsoft Project. Dieses Tool ist äußerst kollaborativ und vielseitig. Es fungiert als All-in-One-Lösung für das Projektmanagement.

Das beste Feature der Software ist die Ressourcenverwaltung. Sie automatisiert die Verteilung von Ressourcen nahtlos, indem sie Aufgaben visualisiert und Anforderungen schätzt, was Fehler vollständig verhindert.

Die besten Features von Microsoft Project

Bietet detaillierte Projektplanung und Nachverfolgung mit Gantt-Diagrammen und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben

Ermöglicht die Priorisierung und Planung von Aufgaben mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche

Verfolgung von Projektbudgets, Kosten und Zeit mit umfassenden Features für die Berichterstellung

Integration mit Microsoft 365-Apps wie Excel, OneDrive und Teams

Einschränkungen von Microsoft Project

Die steile Lernkurve macht es zu einer schwierigen Option für Personen mit begrenzten Kenntnissen in der Verwendung von Projektmanagement-Software

Eingeschränkte Funktionen der mobilen App, sodass Sie ständig an Ihrem Laptop arbeiten müssen

Preise für Microsoft Project

Projektplan 1: 10 $/Monat pro Benutzer

Projektplan 3: 30 $/Monat pro Benutzer

Projektplan 5: 55 $/Monat pro Benutzer

Project Standard: 679,99 $ (einmalig)

Project Professional: 1.129,99 $ (einmalig)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Project

G2: 4/5 (über 1.610 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 1.980 Bewertungen)

Für viele Benutzer ist einer der besten Aspekte von MS Projects die umfassende Suite an Features – so auch für diesen Benutzer:

Die übersichtliche Funktion zur Kapazitätsplanung vereinfacht unsere Arbeit bei der effizienten Zuweisung von Ressourcen. Auch die Terminierungs- und Planungstools sind hervorragend – visuelle Zeitleisten (Gantt-Diagramme) und die Verfolgung von Abhängigkeiten helfen uns, den Fortschritt des Projekts zu überwachen. Schließlich verbessert die Fähigkeit der Software, sich problemlos in andere Microsoft-Produkte wie Excel und Power BI zu integrieren, unsere Datenanalyse- und Berichtsfunktionen.

Die übersichtliche Funktion zur Kapazitätsplanung vereinfacht unsere Arbeit bei der effizienten Zuweisung von Ressourcen. Auch die Terminierungs- und Planungstools sind hervorragend – visuelle Zeitleisten (Gantt-Diagramme) und die Verfolgung von Abhängigkeiten helfen uns, den Fortschritt des Projekts zu überwachen. Schließlich verbessert die Fähigkeit der Software, sich problemlos in andere Microsoft-Produkte wie Excel und Power BI zu integrieren, unsere Datenanalyse- und Berichtsfunktionen.

🧠 Wissenswertes: Fragen Sie sich auch, warum Bill Gates und Paul Allen ihr Unternehmen "Microsoft" genannt haben? Nun, es ist eine Kombination aus zwei Wörtern – Mikrocomputer und Software. Also, Micro+Soft = Microsoft!

10. Miro (Am besten geeignet für Brainstorming und visuelle Planung in Teams)

via Miro

Als Projektmanagement-App ist Miro eine gute Wahl. Es enthält eine Liste sinnvoller Features für das Projektmanagement. Wenn Sie nach einem Tool suchen, das auf die Visualisierung des Status von Aufgaben spezialisiert ist, werden Sie von den verschiedenen Aufgabenansichten von Miro profitieren. Die Zusammenarbeit ist ein weiterer Bereich, in dem die Software glänzt.

Aber die KI von Miro ist für mich das Beste daran. Sie arbeitet wie ein Assistent, der Ihnen hilft, alle anderen Features der Software optimal zu nutzen.

Die besten Features von Miro

Bietet ein interaktives Online-Whiteboard für Brainstorming und Teamzusammenarbeit

Unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit mit unbegrenztem Board-Space und Notizen

Verfolgung des Projektfortschritts mit visuellen Indikatoren und Echtzeit-Updates

Integriert sich mit anderen Tools wie Google Drive, Slack und Microsoft Teams

Einschränkungen von Miro

Einige Benutzer berichten, dass die Verwaltung nicht einfach ist, was viel Zeit in Anspruch nehmen kann

Der Free-Plan unterliegt Einschränkungen, sodass Sie für die Nutzung der erweiterten Features bezahlen müssen

Preise für Miro

Free Forever

Starter: 8 $/Monat pro Mitglied

Business: 16 $/Monat pro Mitglied

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Miro

G2: 4,7/5 (über 7.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.590 Bewertungen)

11. Jira (Am besten geeignet für agiles Projektmanagement und die Nachverfolgung von Problemen)

via Jira

Ich möchte Ihnen ein Tool für das Projektmanagement vorstellen, von dem Sie wahrscheinlich schon gehört haben: Jira. Aufgrund seiner Vielseitigkeit kann Jira ein hilfreicher persönlicher Projektmanager sein.

Unabhängig von der Komplexität der Aufgabe hilft Ihnen das Tool Schritt für Schritt bei der Planung, Organisation und Ausführung. Ein weiterer Aspekt von Jira, der mir gefällt, ist das System zur Verwaltung von Abhängigkeiten. Es vereinfacht die Identifizierung und Beseitigung von Engpässen im Projekt.

Die besten Features von Jira

Bietet Nachverfolgung von Problemen und Projekten mit anpassbaren Workflows für agile Teams

Automatisiert sich wiederholende Aufgaben mit benutzerdefinierten Workflows und Regelkonfigurationen

Erleichtert die Zusammenarbeit in Echtzeit mit Kommentaren, Anhängen und Erwähnungen

Integriert sich mit Bitbucket, Confluence, GitHub und Slack für nahtlose Entwicklungs-Workflows

Einschränkungen von Jira

Die Benutzeroberfläche ist komplex, sodass Sie etwas Zeit investieren müssen, um sich mit der Plattform vertraut zu machen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten, sodass Sie nur Lösungen für grundlegende Anforderungen im Projektmanagement erhalten

Preise für Jira

Free Forever

Standard: 7,53 $/Monat pro Benutzer

Premium: 13,53 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2: 4,3/5 (über 6.030 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 14.920 Bewertungen)

Für diesen Benutzer ist die Effizienz der Zusammenarbeit bei Jira das beste Merkmal:

Meine Erfahrungen mit Jira sind insgesamt sehr positiv. Die Software hat mir und meinem Team dabei geholfen, mühelos zusammenzuarbeiten, alle Aufgaben im Blick zu behalten und unsere Produktivität zu steigern.

Meine Erfahrungen mit Jira sind insgesamt sehr positiv. Die Software hat mir und meinem Team dabei geholfen, mühelos zusammenzuarbeiten, alle Aufgaben im Blick zu behalten und unsere Produktivität zu steigern.

via ProofHub

Wenn ich eine speziell auf kleinere Unternehmen zugeschnittene Software für das Aufgabenmanagement empfehlen müsste, wäre das ProofHub. Mit diesem Tool können Projektmanager Aufgaben erstellen, zuweisen, nachverfolgen und Ressourcen bequemer und kollaborativer zuweisen.

Um den gesamten Prozess zu visualisieren, nutzen Sie verschiedene Ansichten, Diagramme, Grafiken usw. Das beste Feature für mich sind jedoch die integrierten Tools zur Prüfung von ProofHub, die Überprüfungen und Genehmigungen optimieren.

Die besten Features von ProofHub

Organisiert Aufgaben mit To-Do-Listen, Projekt-Zeitleisten und Diskussionen

Erleichtert die Echtzeitkommunikation mit Gruppenchats und Diskussionen

Benutzerdefinierte Workflows mit Aufgabenzuweisungen und wiederholenden Aufgaben

Integration mit Google Drive, Dropbox und OneDrive für nahtloses Freigeben von Dateien

Einschränkungen von ProofHub

Keine Gantt-Diagramme oder erweiterte Projektvisualisierungen

Die Integrationsmöglichkeiten sind begrenzt, sodass Sie sich an einigen Stellen eingeschränkt fühlen könnten

Preise für ProofHub

Ultimative Kontrolle: 99 $/Monat

Unverzichtbar: 50 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ProofHub

G2: 4,6/5 (100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 110 Bewertungen)

13. TeamGantt (Am besten geeignet für Gantt-Diagramme und visuelle Projekt-Zeitleisten)

Über TeamGantt

Wenn Sie ein Tool mit einfachen, aber intuitiven Features für das Projektmanagement suchen, empfehle ich TeamGantt. Diese Software erstellt leicht verständliche Gantt-Diagramme für die visuelle Nachverfolgung von Projekten.

Wenn Sie neu im Projektmanagement sind, vereinfachen Features wie ein Drag-and-Drop-Builder und die Nachverfolgung von Meilensteinen den Prozess. Mir gefällt auch die interaktive Benutzeroberfläche des Tools, die einfach zu navigieren und anfängerfreundlich ist.

Die besten Features von TeamGantt

Bietet visuelle Nachverfolgung des Fortschritts, um den Status von Aufgaben und die Ressourcennutzung effektiv zu überwachen

Verfolgung von Workloads zur Vermeidung von Überlastung der Teammitglieder durch Visualisierung der Aufgabenverteilung

Erleichtert die Kommunikation bei Aufgaben durch Kommentare im Diagramm für eine nahtlose Zusammenarbeit im Team

Integrierbar mit Tools wie ActiveCampaign und 123FormBuilder für erweiterte Funktionen

Einschränkungen von TeamGantt

Minimale Funktionen der mobilen App

Die erweiterten Features zur Berichterstellung können manchmal unzureichend erscheinen.

Preise für TeamGantt

Pro: 49 $/Monat pro Manager

Unlimited Everything: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu TeamGantt

G2: 4,8/5 (über 880 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Wie ich bereits erwähnt habe, werden die Benutzerfreundlichkeit und Intuitivität von TeamGantt von vielen geschätzt. Sehen Sie sich an, was dieser Benutzer zu sagen hat:

Mit TeamGantt kann jeder einfach und schnell von einem Ort aus auf Informationen zu Projekten zugreifen. Ich mag die Einfachheit der Funktionen, da ich damit schnell und einfach neue Projekte einrichten kann und so viel Zeit spare. Mit TeamGantt ist es sehr einfach, Fristen für das gesamte Team festzulegen.

Mit TeamGantt kann jeder einfach und schnell von einem Ort aus auf Informationen für Projekte zugreifen. Ich mag die Einfachheit der Funktionen, da ich damit schnell und einfach neue Projekte einrichten kann und so viel Zeit spare. Mit TeamGantt ist es sehr einfach, Fristen für das gesamte Team festzulegen.

🔍 Wussten Sie schon? Henry Gantt gilt als Vater des modernen Projektmanagements. Der amerikanische Maschinenbauingenieur und Unternehmensberater Gantt ist bekannt für die Entwicklung des Gantt-Diagramms in den 1900er Jahren, einer visuellen Darstellung der Phasen eines Projekts.

14. Zoho Projects (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Budgets und die Automatisierung von Projekten)

via Zoho Projects

Als Nächstes auf meiner Liste steht Zoho Projects, das die Produktivität der Benutzer durch ein umfassendes Dashboard steigern soll, das alle Aufgaben, Meilensteine, Zeitleisten usw. anzeigt.

Zu den erweiterten Features gehören die Nachverfolgung von Problemen, Blaupausen und die Berichterstellung. Obwohl eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich ist, um den maximalen Nutzen zu erzielen, ist es ein geeignetes Projektmanagement-Tool, insbesondere für Remote-Teams und kostenbewusste Teams.

Die besten Features von Zoho Projects

Automatisieren Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Workflows, um sich wiederholende Prozesse zu optimieren

Bietet benutzerdefinierte Dashboards zur Visualisierung wichtiger Metriken in Echtzeit

Mit integrierter Zeiterfassung für genaue Abrechnung und Überwachung der Produktivität

Integriert sich in Zoho-Apps wie Zoho CRM, Zoho Books und Tools von Drittanbietern wie Slack und Google Workspace

Einschränkungen von Zoho Projects

Veraltete Benutzeroberfläche, die für technisch versierte Mitglieder des Teams eine Herausforderung darstellen kann

Die Anwendung bietet nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten

Preise für Zoho Projects

Free Forever

Premium: 4 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 9 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects

G2: 4,3/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 720 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihr Projektmanagement beschleunigen? Erfahren Sie, wie Sie Aufgaben durch Automatisierung optimieren können, um Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben wie dem Versenden von Erinnerungen, dem Einrichten von Meetings usw. zu sparen.

15. Airtable (Am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Workflows mit einem flexiblen Datenbanksystem)

via Airtable

Last but not least steht Airtable auf meiner Liste.

Dieses Projektmanagement-Tool verfügt über verschiedene grundlegende und erweiterte Features zur Optimierung von Projektmanagementprozessen. Benutzer können Aufgaben zuweisen, deren Fortschritt verfolgen, die beteiligten Ressourcen anzeigen und vieles mehr. Airtable hilft auch bei verschiedenen Aspekten des Projektmanagements, wie Produktbetrieb, Marketing, Finanzen und Personalwesen.

Die besten Features von Airtable

Kombiniert die Einfachheit einer Tabellenkalkulation mit Datenbankfunktionen für eine vielseitige Nachverfolgung von Projekten

Unterstützt Kanban-, Kalender- und Raster-Ansichten zur Anpassung an verschiedene Workflow-Stile

Bietet umfangreiche Datenfelder wie Anhänge, ausklappbare Menüs und Kontrollkästchen für die benutzerdefinierte Nachverfolgung

Integriert sich mit anderen Projektmanagement-Tools wie Asana, Trello und Jira

Einschränkungen von Airtable

Schwierig zu verwalten, da eher für große Unternehmen geeignet

Bietet minimale native Zeiterfassung

Preise für Airtable

Free Forever

Team: 24 $/Monat pro Platz

Business: 54 $/Monat pro Platz

Enterprise-Scale: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Airtable

G2: 4,6/5 (über 2.600 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.100 Bewertungen)

Airtable erweist sich als hilfreich für große Teams – genau wie in diesem Fall:

Airtable verfügt über eine wirklich schöne visuelle Oberfläche und einige coole Features für die Zusammenarbeit, die die Arbeit mit Ihrem Team zum Kinderspiel machen. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Apps ohne Programmierung zu erstellen, ist ebenfalls ein großes Plus.

Airtable verfügt über eine wirklich schöne visuelle Oberfläche und einige coole Features für die Zusammenarbeit, die die Arbeit mit Ihrem Team zum Kinderspiel machen. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Apps ohne Programmierung zu erstellen, ist ebenfalls ein großes Plus.

Entscheiden Sie sich für ClickUp, die beste Projektmanagement-Software für Einzelpersonen

Das Verwalten von Projekten kann anstrengend sein, insbesondere wenn Sie als Einzelunternehmer oder Freiberufler mit vielen Clients arbeiten. Das Jonglieren mehrerer Aufgaben, Teams und Termine kann sehr anstrengend sein.

Glücklicherweise sorgt die richtige Projektmanagement-Software für Klarheit im Chaos. Es gibt zwar zahlreiche Projektmanagement-Tools, aber nicht alle bieten einen umfassenden Funktionsumfang für ein effektives Projektmanagement.

Hier glänzt ClickUp. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche, den fortschrittlichen Projektmanagement-Systemen und der Flexibilität, sich an Ihre Bedürfnisse anzupassen, ist es zweifellos eines der besten Tools, die derzeit verfügbar sind.

Warten Sie nicht länger und transformieren Sie Ihr Projektmanagement. Testen Sie ClickUp noch heute – melden Sie sich jetzt kostenlos an.