11 kostenlose Vorlagen für Elemente zur Steigerung der Produktivität

Sie fahren morgens Ihren Arbeitslaptop oder -computer hoch und werden sofort mit Nachrichten und Aufgaben überschwemmt, von denen jede verlangt, dass Sie sie zuerst erledigen.

Wenn Sie dieses Szenario beunruhigt oder es Ihnen nur allzu bekannt vorkommt, sind Sie nicht allein. 71 % der Führungskräfte von Unternehmen geben an, dass sie sich von ihren Vorgesetzten ständig unter Druck gesetzt fühlen, die Produktivität zu steigern.

Deshalb müssen Sie sich selbst elemente der Aktion . Dabei handelt es sich nicht nur um Aufgaben, sondern um klar definierte Schritte, die Ihre Projekte voranbringen. Durch die Aufteilung der Ziele in eine strukturierte priorität-Liste können Sie sich konzentrieren und die Dinge zu erledigen.

Wir haben 11 kostenlose Vorlagen für Elemente zusammengestellt, die Ihnen und Ihrem Team helfen aufgaben zu priorisieren und gleichzeitig die Produktivität zu steigern.

Was sind Vorlagen für Action Items?

Vorlagen für Elemente sind vorgefertigte Formate für die Dokumentation, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben oder Schritten in einer einheitlichen und organisierten Weise.

Sie können für verschiedene Zwecke verwendet werden, von der Erstellung einer einfachen Zu erledigen-Liste bis hin zu einer komplexen projekt Plan . Diese Vorlagen enthalten in der Regel Felder wie Aufgabenbeschreibung, Mitarbeiter, Priorität, Fälligkeitsdatum, Status und relevante Notizen oder Kontext.

Mit diesen Vorlagen können Sie die Verwaltung von Aufgaben vereinfachen, indem Sie eine standardisierte Struktur bereitstellen, die das Delegieren von Zuständigkeiten, die Überwachung des Fortschritts und die Gewährleistung der Verantwortlichkeit erleichtert.

Sie sind in verschiedenen Formaten erhältlich, wie zum Beispiel als app für Zu erledigen-Listen verbunden mit einer Projektmanagement-Software.

Was macht eine gute Vorlage für ein Element aus?

Eine gute Vorlage für Elemente sollte mehr zu erledigen haben als nur Aufgaben zu organisieren. Mit ihr können Sie Ihren Workflow reibungsloser und effizienter gestalten.

Hier sind fünf Schlüssel-Features, auf die Sie bei einer kostenlosen Vorlage für Aktionspunkte achten sollten, damit Sie auf dem richtigen Weg bleiben und Ihre Ziele erreichen:

Klare Aufschlüsselung der Aufgaben: Eine hochwertige Vorlage bietet Space, um Aufgaben in konkrete, umsetzbare Schritte zu unterteilen. Vage Aufgaben wie "An dem Bericht arbeiten" werden durch konkrete Aktionen wie "Daten für den Umsatzbericht für Q4 zusammenstellen" ersetzt

Eine hochwertige Vorlage bietet Space, um Aufgaben in konkrete, umsetzbare Schritte zu unterteilen. Vage Aufgaben wie "An dem Bericht arbeiten" werden durch konkrete Aktionen wie "Daten für den Umsatzbericht für Q4 zusammenstellen" ersetzt Abschnitte mit Prioritäten: Nicht alle Aufgaben haben das gleiche Gewicht, und gutevorlagen für Zu erledigen-Listen spiegeln das wider. Anhand von Abschnitten für eine Prioritätsstufe können Sie leicht erkennen, welche Aufgaben sofort erledigt werden müssen und welche warten können

Nicht alle Aufgaben haben das gleiche Gewicht, und gutevorlagen für Zu erledigen-Listen spiegeln das wider. Anhand von Abschnitten für eine Prioritätsstufe können Sie leicht erkennen, welche Aufgaben sofort erledigt werden müssen und welche warten können Nachverfolgung von Fristen: Fristen sind entscheidend für die Rechenschaftspflicht, undvorlagen für die Aufgabenverwaltung mit eingebauten Feldern für Fälligkeitsdaten helfen Ihnen, Zeitleisten mühelos zu verwalten

Fristen sind entscheidend für die Rechenschaftspflicht, undvorlagen für die Aufgabenverwaltung mit eingebauten Feldern für Fälligkeitsdaten helfen Ihnen, Zeitleisten mühelos zu verwalten Nachverfolgung des Fortschritts: Vorlagen mit Status-Indikatoren erleichtern die Überwachung Ihres Fortschritts und motivieren Sie durch einen klaren Überblick über das Erreichte

Vorlagen mit Status-Indikatoren erleichtern die Überwachung Ihres Fortschritts und motivieren Sie durch einen klaren Überblick über das Erreichte Felder für die Zusammenarbeit im Team: Für Projekte im Team sollten Sie nach Vorlagen mit Feldern für die Zuweisung von Aufgaben, das Hinzufügen von Kommentaren oder die Nachverfolgung von Mitwirkenden suchen. So wird sichergestellt, dass niemand im Dunkeln tappt

Es reicht jedoch nicht aus, nur zu wissen, was eine gute Vorlage für ein Element ausmacht. eine schnelle Google-Suche wird Ihnen viele Möglichkeiten aufzeigen. Wie wählen Sie also die beste für Sie aus?

Ganz einfach: Schauen Sie sich die folgende Liste an, in der wir 11 der besten Vorlagen für verschiedene Anforderungen zusammengestellt haben.

11 Vorlagen für Handlungselemente

Wäre es nicht toll, eine einzige Plattform zu haben, die alles, was Sie für Ihre Arbeit brauchen, an einem Ort vereint - Dokumente, Aufgaben, Chats, Integrationen und sogar vorgefertigte Vorlagen? Das ist genau das, was ClickUp liefert.

Mit mehr als 1000 Vorlagen für jeden Anwendungsfall und jede Branche müssen Sie nichts mehr von Grund auf erledigen und können Ihre Aufgaben mühelos organisieren.

Der glückliche ClickUp Benutzer Brandon Fitch, Leiter der Produktentwicklung bei Flyin' Miata, erklärt die Nützlichkeit von ClickUp wie es ist:

_Wir verwenden ClickUp im Grunde als eine Art Zu erledigen-Liste. Es ist besonders hilfreich für mehrstufige Prozesse, die wir wiederholt erledigen und an denen mehrere Personen beteiligt sind. Wir erstellen eine Vorlage für diesen Prozess, die uns dabei hilft, nichts zu übersehen, und die (automatische) Kommunikation zwischen den Mitarbeitern erleichtert, wenn sie ihre Aufgaben zu erledigen haben

Brandon Fitch, Leiter der Produktentwicklung bei Flyin' Miata

Schauen wir uns die 11 besten Vorlagen für Elemente an, die wir für Sie ausgewählt haben, eine nach der anderen.

1. Die ClickUp Vorlage für Aktionspläne

Die ClickUp Action Plan Vorlage optimiert den Workflow und macht die Einstellung von Zielen erreichbarer. Es ist ein anpassbares tool, das Benutzern hilft, Aufgaben zu organisieren, klare Ziele einzustellen und den Fortschritt bei der Erreichung von Zielen zu verfolgen.

ClickUp Vorlage für Aktionspläne

Durch die Bereitstellung eines strukturierten Rahmens erleichtert diese Vorlage ein effizientes Aufgabenmanagement und stellt sicher, dass alle Schritte auf dem Konto verbucht und die Fristen eingehalten werden.

Der Nutzen dieser Vorlage wird maximiert, wenn Sie sie verwenden, um:

Vereinfachen Sie Ihre Aufgaben in überschaubare Aktionen

Hinzufügen von Haftnotizen zwischen den Phasen, um Ideen, Notizen oder Pläne zu notieren. Diese Notizen können nahtlos in umsetzbare Maßnahmen umgewandelt werden ClickUp Aufgaben Einbetten ClickUp Dokumente in ClickUp Whiteboards und umgekehrt, um Zusammenarbeit in Echtzeit, Aktualisierungen und einfachen Zugriff auf Projektdetails zu ermöglichen



Ideal für: Manager, die einen Aktionsplan für jedes Quartal erstellen möchten

💡 Pro-Tipp: Blockieren Sie täglich 10-15 Minuten, um Ihre Elemente zu überprüfen und zu aktualisieren und sicherzustellen, dass sie mit den sich ändernden Prioritäten oder Fristen übereinstimmen.

2. Die ClickUp Vorlage für die Planung eines Projekts

Ein Projekt zu planen kann überwältigend sein, aber die ClickUp Vorlage für die Planung eines Projekts vereinfacht den Prozess für Projektmanager und Teams.

ClickUp Vorlage für die Planung eines Projekts

Die Struktur der Vorlage erleichtert die effiziente Einstellung von Elementen, indem sie es den Benutzern ermöglicht, Projekte in überschaubare Aufgaben zu unterteilen, Verantwortlichkeiten zuzuweisen, Fristen festzulegen und den Fortschritt zu überwachen.

Sie fragen sich, wie diese leistungsstarke Vorlage Ihnen hilft, Ihren Workflow zu verbessern? Hier sind ein paar Möglichkeiten:

Verschaffen Sie sich einen visuellen Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts mit einem intuitiven Status Board

Nachverfolgung aller Aufgaben und ihres Status in einer einzigen organisierten Liste

Organisieren Sie Aufgaben in vier anpassbaren Status - Fertiggestellt, Aufgeschoben, Zu erledigen, In Bearbeitung -, um eine klare Sichtbarkeit des Fortschritts des Projekts zu gewährleisten

Ideal für: Projektleiter, die den Projektfortschritt nachverfolgen möchten fortschritte des Projekts an einem Ort

3. Die ClickUp Basic Zu erledigen Liste Vorlage

Die ClickUp Basic Vorlage für die Zu erledigen Liste ist Ihr Tool zur Organisation und Nachverfolgung täglicher Aufgaben an einem praktischen Ort.

ClickUp Basic Vorlage für eine Zu erledigen Liste

Ganz gleich, ob Sie private Besorgungen oder berufliche Verpflichtungen zu erledigen haben, mit dieser Vorlage behalten Sie stets den Überblick über Ihre Prioritäten. So geht's:

Visualisieren und verwalten Sie mühelos Ihre täglichen Aufgaben für mehr Produktivität

Nutzen Sie drei intuitive Ansichten - Dokumentansicht, Board-Ansicht und Listenansicht - um Ihre Elemente in dem für Sie optimalen Format zu visualisieren

Greifen Sie auf zwei benutzerdefinierte Status in verschiedenen Farben zu - Zu erledigen und Abgeschlossen -, um den Fortschritt Ihrer Elemente zu verfolgen, während Sie sie abarbeiten

Ideal für: Teamleiter, die projektbezogene Aufgaben mit Tools zur Zusammenarbeit nachverfolgen möchten

4. Die ClickUp Vorlage für die tägliche Zu erledigen Liste

Wenn Sie Tag für Tag dieselben Elemente durchgehen müssen, ist die ClickUp Vorlage für die tägliche Zu erledigen-Liste ist Ihr bester Freund. Sie ist perfekt, um Ihre täglichen Routinen zu verwalten, Gewohnheiten aufzubauen und Ihre Ziele zu verfolgen.

ClickUp Vorlage für die tägliche Zu erledigen Liste

Und das Beste daran? Sie können diese Vorlage in Ihrem beruflichen und privaten Leben verwenden. Ob Sie täglich üben, um eine neue Fähigkeit zu erlernen oder eine Erinnerung für das tägliche Update für Ihren Manager einstellen, die ClickUp Vorlage für die tägliche Liste zu erledigen hat Sie abgedeckt.

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Aufgaben für jedes Ziel zu erstellen, das Sie an einem Tag erreichen wollen

Fristen und Zeitleisten für jede Aufgabe festzulegen, um konzentriert und produktiv zu bleiben

Markieren und konzentrieren Sie sich zuerst auf die wichtigsten Aufgaben, um die Effizienz zu gewährleisten

Ideal für: Berufstätige, die persönliche Listen und Erinnerungen verwalten möchten, ohne die Plattform zu wechseln

5. Die ClickUp Kalender To-Do Liste Vorlage

Entwickelt für Fachleute und Teams, die ClickUp Kalender Zu erledigen Liste Vorlage bietet eine klare Übersicht über Ihren wöchentlichen, zweiwöchentlichen oder monatlichen Zeitplan und hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

ClickUp Kalender Zu erledigen Liste Vorlage

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Arbeitszeiten nachverfolgen und sicherstellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, um Ihre Ziele kurz-, mittel- und langfristig zu erreichen.

Benutzen Sie diese Vorlage, um Ihre Prioritäten zu definieren und:

Behalten Sie den Überblick über anstehende Meetings und stellen Sie sicher, dass die Aufgaben vor dem Meeting rechtzeitig abgeschlossen sind

Organisieren Sie die Aufgaben nach Mitgliedern des Teams, um Verantwortlichkeit und Klarheit zu fördern

Zugriff auf eine Schnellstart-Anleitung, um die Vorlage sofort optimal zu nutzen

Ideal für: Manager, die die Aufgaben des Teams für Tage, Wochen und Monate in einer Kalender-Ansicht visualisieren möchten

🧠 Fun Fact: Das Konzept der "To-Do-Listen" geht auf das alte Ägypten zurück, wo Arbeiter hieroglyphische Listen verwendeten, um die täglichen Aufgaben zu erledigen.

6. Die ClickUp Arbeit To-Do Liste Vorlage

Brauchen Sie einen einfachen und effektiven Weg, um Ihre Arbeit zu organisieren? wöchentlichen Aufgaben ? Suchen Sie nicht weiter als die ClickUp Work To-Do List Vorlage !

ClickUp Work To-Do List Vorlage

Mit dieser Vorlage müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie wöchentliche Besprechungen mit Teammitgliedern verpassen oder vergessen, wöchentliche Updates an Interessengruppen zu liefern.

Softwareentwickler, Marketingexperten, Personalverantwortliche, Vertriebsmitarbeiter - jeder kann diese Vorlage in irgendeiner Form verwenden, mit der Sie:

Ihre Aufgaben für die Woche visuell planen und sicherstellen, dass nichts unter den Tisch fällt

Sie erhalten eine Ansicht Ihres monatlichen Workloads aus der Vogelperspektive, damit Sie auf dem richtigen Weg bleiben

Prioritäten setzen und den Fortschritt aller Aufgaben an einem Speicherort verfolgen

Ideal für: Teamleiter, die wöchentliche und monatliche Aufgaben planen und mit Teammitgliedern aus derselben Perspektive zusammenarbeiten möchten

7. Die ClickUp Vorlage für die Liste der Aktivitäten

Eine Aktivitätenliste ist das Rückgrat eines effektiven Projektmanagements. Sie umreißt alle Aufgaben, die zum Abschließen eines Projekts erforderlich sind, und dient als Grundlage für die Planung, Terminierung und Nachverfolgung des Fortschritts.

ClickUp Vorlage für Aktivitätslisten: Vorlagen für Handlungselemente

Die ClickUp Aktivitätsliste Vorlage bietet eine einfache Möglichkeit, eine Liste mit Aktivitäten zu erstellen, in der alle Informationen, die Sie zur Nachverfolgung benötigen, mühelos an einem Ort gesammelt werden. Mit dieser Vorlage können Sie:

Aufgaben in logischen Gruppen kategorisieren, um die Sichtbarkeit zu verbessern

Benachrichtigungen einrichten, um über den Fortschritt der Aufgabe informiert zu werden

Regelmäßige Meetings anberaumen, um Fortschritte zu besprechen, Probleme anzusprechen und fundierte Entscheidungen zu treffen

Ideal für: Projektleiter, die ihre tägliche Workload im Auge behalten wollen

8. Die ClickUp Aufgaben Management Vorlage

Effizientes Aufgabenmanagement ist der Grundstein für produktive Teams, und die ClickUp Aufgabe Management Vorlage hilft Ihnen, genau das zu erreichen.

ClickUp Aufgaben-Management-Vorlage: Vorlagen für Aktions-Elemente

Diese vielseitige Vorlage ist auf alle Mitglieder eines Teams, Projekte und Workflows zugeschnitten und sorgt dafür, dass Ihre Prioritäten klar sind und Sie Ihre Arbeit im Griff haben. Kein Element oder keine Aufgabe ist zu schwierig zu verfolgen, und Sie können sogar:

Verwenden Sie die Listenansicht, um Aufgaben in detaillierte, benutzerdefinierte Listen aufzuteilen, die eine präzise Organisation ermöglichen

Planen und priorisieren Sie visuell mit der Board-Ansicht und nutzen Sie das klassische Setup einer Kanban-Tafel

Mit der Box-Ansicht können Sie den Workload eines Teams effektiv verwalten, um eine intelligente Zuweisung von Aufgaben zu gewährleisten

Planen Sie Aufgaben dynamisch mit der Kalender Ansicht, mit Drag-and-Drop Funktion für einfache Anpassungen

Ideal für: Projektleiter, die ihre tägliche Workload nachverfolgen möchten

9. Die ClickUp Vorlage "Zu Erledigen" (Getting Things Erledigt)

Die GTD-Methode (Getting Things Erledigt) ist ein bewährter Rahmen zur Steigerung der Produktivität durch die Organisation von Aufgaben in überschaubare Aktionen.

Die ClickUp Vorlage "Erledigte Dinge" (Getting Things Erledigt) erweckt diesen Prozess zum Leben und regt Sie dazu an, ihn in Ihren täglichen Arbeitsablauf zu integrieren.

ClickUp Vorlage für das Erledigen von Dingen: Vorlagen für Handlungselemente

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihren täglichen Aufgaben eine bessere Struktur zu geben. Bestimmen Sie die zu priorisierenden Elemente, weisen Sie Verantwortlichkeiten zu oder delegieren Sie sie, wo nötig, setzen Sie klare Fristen und erledigen Sie die Dinge!

Verwenden Sie diese Vorlage außerdem, um:

Eine klare Übersicht über alle Aufgaben in einer Liste zu erhalten, sortiert nach Kontext, Fälligkeitsdatum oder Aufwand

Workflows visuell mit einem Kanban-ähnlichen Layout zu verwalten, in dem Aufgaben nach Status, Priorität oder Termin gruppiert sind

Mühelos zusammenzuarbeiten, indem Sie vorgefertigte GTD-Dokumente anheften, um SOPs zu erstellen, Notizen zu Meetings aufzuzeichnen oder Ideen freizugeben

Ideal für: Business Manager, die Dinge auf organisierte Weise erledigen möchten

💡 Pro-Tipp: Wenn Sie Vorlagen für Elemente verwenden, sollten Sie für jede Aufgabe eine realistische Dauer einplanen. Über- oder Unterschätzungen können Ihren Workflow stören.

10. Die ClickUp Daily Planner Vorlage

Die ClickUp Tagesplaner Vorlage funktioniert wie ein virtueller Planer, der Ihnen hilft, organisiert zu bleiben, Gewohnheiten zu entwickeln und mehr Zeit für das Wesentliche zu schaffen.

ClickUp Daily Planner-Vorlage: Vorlagen für Aktions-Elemente

Wer braucht schon einen physischen Planer oder langwierige und komplizierte Listen für Aufgaben, wenn Sie diese einfach zu verwendende Vorlage haben? Nutzen Sie die unglaublichen Funktionen dieser Vorlage, um:

Legen Sie wiederholende Aufgaben fest, um dauerhafte Gewohnheiten zu schaffen, und weisen Sie bestimmte Fälligkeitsdaten für eine bessere Planung zu

Verwenden Sie verschiedene Ansichten - die Tabellenansicht, die Listenansicht und die Ansicht des Leitfadens für die ersten Schritte - für einen benutzerdefinierten Überblick über Ihre Gewohnheiten und Ziele

Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben mit zwei einfachen Status - Offen und Abgeschlossen - um den Fortschritt auf einen Blick zu verfolgen

Ideal für: Berufstätige, die ihre täglichen Aktivitäten in einem einfachen virtuellen Planer planen möchten

11. Die ClickUp Action Priority Matrix Whiteboard Vorlage

Die ClickUp Action Priority Matrix Whiteboard Vorlage hilft Teams, Entscheidungen zu bewerten, Aufgaben zu priorisieren und den Aufwand für den Erfolg auszurichten.

ClickUp Action Priority Matrix Whiteboard Template: Vorlagen für Elemente von Aktionen

Diese Vorlage bietet eine klare, visuelle Methode, um zu bestimmen, welche Aktionen für Sie am wichtigsten sind, basierend auf Ihren gewünschten Ergebnissen. Sie können diese Vorlage verwenden, um einfach:

Prioritäten auf der Grundlage von "Hohe Wirkung" vs. "Geringe Wirkung" und "Hoher Aufwand" vs. "Geringer Aufwand" bewerten

Verwenden Sie Haftnotizen, um Aufgaben in die vier Kategorien Quick Wins (hohe Wirkung, geringer Aufwand), große Projekte (hohe Wirkung, hoher Aufwand), Fill-Ins (geringe Wirkung, geringer Aufwand) und undankbare Aufgaben (geringe Wirkung, hoher Aufwand) einzuordnen

Verwandeln Sie Haftnotizen in umsetzbare Aufgaben und weisen Sie sie den Mitgliedern Ihres Teams direkt vom Whiteboard aus zu

Erwecken Sie Ihre Ideen mit einer Touch-Oberfläche zum Leben, die es Ihnen ermöglicht, Konzepte mit intuitiven Gesten zu skizzieren, zu zeichnen und zu visualisieren

Ideal für: Fachleute, die Prioritäten von Projekten visualisieren und Aufgaben auf der Grundlage von Auswirkungen und Aufwand delegieren möchten

Aufgaben mühelos meistern mit ClickUp

Vorlagen für Elemente sind eine große Hilfe für alle, die ihre Arbeitsabläufe vereinfachen und den Überblick über ihre Aufgaben behalten wollen. Die 11 ClickUp Vorlagen, die wir vorgestellt haben, vereinfachen die Planung, indem sie alles bereitstellen, was Sie brauchen, um Ereignisse, Termine und Aufgaben an einem Ort zu organisieren.

Visuelle Kalender, Zu erledigen-Listen und Wiederholende Aufgaben sorgen dafür, dass Sie keine einzige Aufgabe verpassen. Automatisierte Benachrichtigungen halten Sie stets auf dem Laufenden, damit Sie immer einen Schritt voraus sind.

Und das Beste daran? Diese Vorlagen sind kostenlos und vollständig mit ClickUp verbunden, software zur Aufgabenverwaltung die Ihre Dokumente, Aufgaben, Unterhaltungen, Tools für die Zusammenarbeit und Ihre bevorzugten Apps in einer nahtlosen Plattform vereint.

Diese einzige Plattform befreit Ihre Aufmerksamkeit und Zeit von der Notwendigkeit, mehrere Tools oder Plattformen zu verfolgen, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Anmeldung für ClickUp und spüren Sie den Unterschied jeden Tag selbst!