So nutzen Sie ChatGPT für Social Media – und wie Sie es nicht tun sollten

Social-Media-Manager zu sein, ist harte Arbeit.

Sie müssen nicht nur einen kompletten Social-Media-Beitragskalender planen und umsetzen, der auf Ihre Marketingstrategie abgestimmt ist (die so gut wie nie statisch ist), sondern Sie müssen auch ständig auf dem Laufenden bleiben und Themen und Trends im Auge behalten, die Ihre Social-Media-Präsenz stärken können.

Hinzu kommt die ständige Abstimmung mit Ihren Teams für Inhalt, Design und sogar Produktentwicklung, und schon haben Sie Arbeitstage, an denen Sie kaum noch Zeit für eine Mittagspause finden.

Glücklicherweise kannst du ChatGPT für Social Media nutzen, um einige deiner Workflows zur Planung und Ausführung zu vereinfachen. 🤖

So nutzen Sie ChatGPT für Social Media

Es gibt sechs Möglichkeiten, wie Sie ChatGPT für das Social-Media-Marketing nutzen können: Ideenfindung, Erstellung von Social-Media-Kalendern, Erstellung von Briefings, Erstellung von Social-Media-Beiträgen, Wiederverwendung von Inhalten und Bildgenerierung.

1. Ideenfindung

Sie haben gerade Ihre letzten Gehirnzellen darauf verwendet, Ihren Social-Media-Kalender zu planen, und Ihr CMO bittet Sie, einen aktuellen Trend „aufzugreifen“. Sie stoßen bei der Ideenfindung auf eine Mauer und entwickeln Ideen, die schneller abgelehnt werden, als Sie „viral“ sagen können.

Hier kann ChatGPT zu einem hervorragenden Sparringspartner werden und Ihnen dabei helfen, Ideen zu entwickeln (insbesondere, wenn es durch Erkenntnisse aus Social-Listening-Tools unterstützt wird).

Mit dem richtigen Kontext und einem ersten Anstoß kann ChatGPT Sie in Sekundenschnelle auf den richtigen Weg bringen und sogar Social-Media-Bildunterschriften und Post-Ideen erstellen.

Beispiel: Angenommen, Sie möchten einen LinkedIn- oder Facebook-Beitrag rund um eine trendige Meme-Vorlage erstellen.

Sie können ChatGPT die Vorlage zur Verfügung stellen, Details zu Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung hinzufügen und das tool bitten, Ihnen Optionen für den Inhalt vorzuschlagen, die sich auf die Kernvorteile oder spezifische Herausforderungen Ihrer Zielgruppe im Zusammenhang mit Ihrem Angebot beziehen.

Bitten Sie das Tool, einen knackigen Hashtag zu generieren, richten Sie die Ausgabe in einem Google Doc ein, führen Sie die Bearbeitung des Inhalts nach Ihren Vorstellungen durch – und schon sind Sie startklar!

Generieren Sie mit ChatGPT in Sekundenschnelle neue Ideen für Social-Media-Beiträge und Kampagnen

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie Dokumente und Bilder, um ChatGPT dabei zu helfen, Ideen für Inhalte zu entwickeln. Angenommen, Sie möchten Ideen für Social-Media-Inhalte aus einem Whitepaper extrahieren, das Ihr Unternehmen kürzlich veröffentlicht hat. Lassen Sie das PDF von ChatGPT analysieren und bitten Sie das Tool, relevante Bereiche zu entwickeln. Voilà! Begrenzte Ideen.

2. Kalender

Wenn Sie ChatGPT den richtigen Kontext und die richtigen Details liefern, kann es schnell einen umfassenden Social-Media-Kalender für Sie erstellen.

Erstellen Sie mit ChatGPT umfassende Social-Media-Kalender

Beispiel: Angenommen, Ihr SaaS-Unternehmen hat gerade ein neues Feature eingeführt. Um dies bekannt zu machen, wurden Sie gebeten, einen Kalender für den Inhalt und eine plattformübergreifende Aktion für soziale Medien zu erstellen. So können Sie ChatGPT nutzen, um einen Kampagnenkalender zu erstellen.

Legen Sie zunächst eine allgemeine Kampagnenausrichtung und ein Thema fest. Gibt es eine Grundidee, auf der jeder Kampagnenbeitrag basieren soll? Geben Sie ChatGPT dann die richtigen Anweisungen. Dazu gehören Details zu: dem neu eingeführten Feature, den Social-Media-Zielen und Ihrer Zielgruppe; dem Kampagnenthema und den Social-Media-Kanälen, die Sie nutzen möchten; der Anzahl der Beiträge pro Plattform und den zu prüfenden Formaten; der Gesamtdauer der Kampagne und der Veröffentlichungshäufigkeit. Das neue Feature, Social-Media-Ziele und Ihre Zielgruppe Das Kampagnenthema und die Social-Media-Kanäle, die Sie nutzen möchten Die Anzahl der Beiträge pro Plattform und die zu prüfenden Formate Gesamtdauer der Kampagne und Veröffentlichungsrhythmus Bitten Sie ChatGPT anschließend, sich an Ihre Anweisungen zu halten und einen Kalender mit möglichen Themen zu erstellen. Sie können die Ausgabe im Tabellen- oder Aufzählungsformat anfordern. Bitten Sie das Tool abschließend, Ihren Kalender nach Ihren Vorgaben anzupassen, und schon sind Sie am Ziel!

Das neue Feature, Social-Media-Ziele und Ihre Zielgruppe

Das Kampagnenthema und die Social-Media-Kanäle, die Sie nutzen möchten

Die Anzahl der Beiträge pro Plattform und die zu prüfenden Formate

Gesamtdauer der Kampagne und Veröffentlichungsrhythmus

💡Profi-Tipp: Bevor Sie ChatGPT zur Erstellung eines Social-Media-Kalenders nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie die verschiedenen Spalten festgelegt haben, die in Ihrem Content-Tracker ausgefüllt werden müssen. Vergewissern Sie sich anschließend, dass der von ChatGPT generierte endgültige Kalender mit Ihren definierten Spalten übereinstimmt. Das spart Ihnen viel Zeit beim Formatieren und Frust.

Wenn Sie eine vorgefertigte Vorlage für Ihren Social-Media-Kalender benötigen, ist die Vorlage für den Social-Media-Veröffentlichungsplan von ClickUp genau das Richtige für Sie.

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie Ihren Social-Media-Kalender mit der Vorlage für Social-Media-Beiträge von ClickUp

Mit dieser Vorlage kannst du deinen Veröffentlichungsplan in ClickUp erstellen und gemeinsam mit deinem Team Brainstorming betreiben, um den Kalender mit neuen Ideen zu füllen.

Mit der Ansicht „Wöchentliche To-Do-Liste“ behalten Sie den Überblick und können Aufgaben erstellen und zuweisen, die in verschiedene Phasen des Fortschritts eingeteilt werden können. Auch die Ansicht „Nach Plattform“ wird Ihnen gefallen, da sie Beiträge automatisch nach Plattform sortiert.

Sie können auch andere nützliche Vorlagen für Social-Media-Inhaltskalender in Betracht ziehen, darunter Kalender für A/B-Tests, die Sie im Rahmen Ihrer Kampagnen durchführen, oder eine redaktionelle Vorlage für Social-Media-Beiträge, um Ihre Social-Media-Inhaltspipeline zu optimieren.

3. Briefings

ChatGPT eignet sich hervorragend, um schnell überzeugende Werbetexte und Kreativ-Briefings zu erstellen.

Erstellen Sie mit ChatGPT überzeugende Social-Media-Texte und Design-Briefings

Bei der Arbeit mit ChatGPT stehen Ihnen zwei Ansätze zur Erstellung von Briefings zur Verfügung.

Wenn Sie bereits wissen, was in Ihr Briefing-Dokument gehört, definieren Sie die erforderlichen Parameter in Ihren Eingabeaufforderungen, bitten Sie ChatGPT, diese Felder auszufüllen, und nehmen Sie gegebenenfalls die erforderlichen Änderungen vor

Wenn Sie nicht wissen, was in das Briefing gehören soll, wählen Sie eine gute Vorlage für ein Kreativbriefing und bitten Sie ChatGPT, Ihre Anforderungen auszuarbeiten. Wenn Sie diesen Ansatz wählen, ist es eine gute Idee, ChatGPT die Rolle Ihres Texter oder Designers übernehmen zu lassen und relevante Fragen zu stellen, die Ihr Briefing stärken können

4. Texterstellung

Das Verfassen von Texten mit KI-Tools wie ChatGPT kann knifflig sein.

Sicher, KI hilft Ihnen dabei, Inhalte exponentiell schneller zu produzieren als Menschen. Gleichzeitig verfügt sie jedoch nur über sehr begrenzte Fähigkeiten zum kreativen Denken, was zu roboterhaften Ergebnissen führt, die das Publikum schon von weitem erkennt („In diesem wettbewerbsintensiven Umfeld…“).

Wie erstellt man am besten KI-generierte Inhalte, die nicht so klingen, als wären sie von einem Bot geschrieben worden? Verfolgen Sie beim Verfassen von Texten einen „Cyborg“-Ansatz, d. h. lassen Sie ChatGPT die Schwerstarbeit erledigen, während Sie das Denken übernehmen. Dazu müssen Sie Ihre Aufgabe der Texterstellung in drei Schritte unterteilen.

Schritt 1: Erstellen Sie ein grundlegendes Briefing

Hier erstellen Sie einen Hauptbriefing, gliedern ihn in kleinere Briefings auf und nutzen jedes dieser Mini-Briefings als eine fortlaufende Reihe von Eingabeaufforderungen für ChatGPT.

In dieser Phase des Texterstellungsprozesses wird von ChatGPT erwartet, dass es den Ton und den Inhalt der Marke richtig trifft, doch der Output wird immer noch Instanzen enthalten, die sich wie von einem Bot geschrieben anfühlen.

💡Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, den richtigen Ton für Ihre Social-Media-Texte zu finden? Bitten Sie ChatGPT, für Bildungsinhalte einen „konversationellen und unterhaltsamen“ Ton zu verwenden oder für Inhalte, die über persönliche Accounts veröffentlicht werden, einen „konversationellen, selbstbewussten und meinungsstarken Ton“. Außerdem können Sie die Satzstruktur vereinfachen, indem Sie das Leselevel auf das Niveau eines Achtklässlers festlegen.

Schritt 2: Bearbeitung von Inhalten mit Hilfe von KI

Nur etwa 30–50 % der im vorherigen Schritt von GPT generierten Inhalte sind tatsächlich brauchbar. Jetzt ist es an der Zeit, Inhaltselemente auszusortieren, die nicht wie von Menschen verfasst wirken.

Füllen Sie Sätze auf, die dem Leser keinen wirklichen Wert bieten

Wiederholte Wörter, Phrasen, Fachbegriffe und Satzzeichen

Unnötige oder ungenaue Analogien und Metaphern

Übermäßiger oder unnötiger Einsatz von Emojis

Nichteinhaltung der Markenrichtlinien

Mangel an Humor oder Nuancen im Text

Schritt 3: Durchführen der Bearbeitung der Inhalte

Nach dem vorherigen Schritt werden Sie feststellen, dass etwa 50–70 % der von GPT generierten Inhalte brauchbar sind. Um diese Quote auf 100 % zu steigern, müssen Sie selbst wichtige Bearbeitungen vornehmen, die ChatGPT nicht bewältigen kann.

Verbesserungen am Tonfall vornehmen (z. B. Humor in Ihre Inhalte einbringen)

Text umstrukturieren, um den logischen Flow zu verbessern

Nützliche Analogien und Metaphern hinzufügen

Fügen Sie Fachbegriffe hinzu, mit denen sich Ihre Zielgruppe identifizieren kann

Durchführen der Bearbeitung aller vorhandenen Instanzen von unbrauchbaren Inhalten

Abschnitte kürzen, um die Zeichen-Limite der Plattformen einzuhalten

Lesen Sie auch: Ein Leitfaden zur Nutzung von KI im Content-Marketing

5. Wiederverwendung von Inhalten

Die Wiederverwendung von Inhalten macht wahrscheinlich einen großen Teil Ihrer Social-Media-Strategie aus. Und das ist ein kluger Schachzug – schließlich möchten Sie aus jedem einzelnen von Ihnen produzierten Inhalt das Maximum herausholen. ChatGPT kann Ihnen dabei helfen.

Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie ChatGPT bitten können, Ihre bestehenden Inhalte umzuformulieren.

Teilen Sie einen Link zu einem veröffentlichten Inhalt

Laden Sie Inhalte im PDF-Format hoch und bitten Sie ChatGPT, diese zu scannen

Nutzen Sie die gute alte Tastenkombination Strg + C + V (oder Cmd + C + V, wenn Sie Benutzer von Mac sind) und machen Sie sich direkt an die Weiterverwendung

Bevor Sie den Inhalt, den Sie umformulieren lassen möchten, freigeben, stellen Sie sicher, dass Sie ChatGPT die richtigen Anweisungen hinsichtlich der Plattform, der Zielgruppe, des Formats, des Tons und etwaiger Zeichen-Limite gegeben haben.

6. Bilder

Wussten Sie, dass ChatGPT Bilder und Grafiken für Sie erstellen kann? Sie müssen nicht jedes Mal bei Ihrem Designer vorbeischauen oder ihm eine Direktnachricht schicken, wenn Sie eine Grafik für einen Social-Media-Beitrag benötigen.

Allerdings gibt es hier einen Vorbehalt: Derzeit haben ChatGPT und ähnliche generative KI-Tools Schwierigkeiten bei der Erstellung textbasierter Werbemittel – bis zu einem Punkt, an dem der Text innerhalb des Werbemittels völlig unleserlich ist.

Wenn Sie ChatGPT also zur Erstellung von Bildern für soziale Medien nutzen, sollten Sie sich auf Eingabeaufforderungen beschränken, die sich ausschließlich auf textfreie Bilder beziehen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, die Sie zu erledigen haben.

Bildvorlagen

Möchten Sie ein Bild von Grund auf neu erstellen? Sie können eine beschreibende Bildvorlage auswählen, konkrete Anweisungen zum Bildstil geben und Bilder in Sekundenschnelle generieren.

Erstellen Sie neue Bilder direkt in Ihrem ChatGPT-Dashboard

Referenzbilder

Haben Sie ein Bild, das Sie in einen bestimmten Kunststil umwandeln möchten? Sie können dieses Referenzbild mit ChatGPT freigeben, das gewünschte Ergebnis definieren und Ihre Anweisungen anpassen, um weitere Varianten zu erhalten.

Wandeln Sie vorhandene Bilder mit ChatGPT in Ihren bevorzugten Kunststil um

💡Profi-Tipp: Jedes Bild, das Sie mit ChatGPT erstellen, kann an Ihre Markenrichtlinien angepasst werden. Sie können die Hex-Codes Ihrer Markenfarben festlegen, diese in Primär-, Sekundär- und Tertiärfarben unterteilen und GPT bitten, passende Bilder in den von Ihnen angegebenen Markenfarben zu erstellen.

Tipps zur Nutzung von ChatGPT für Social Media

Um ChatGPT für die Ideenfindung und die Erstellung von Social-Media-Inhalten optimal zu nutzen, erledigen Sie dies: Teilen Sie Eingabeaufforderungen in kleinere Einheiten auf, erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten GPTs, bauen Sie ein gemeinsam nutzbares Repository für Eingabeaufforderungen auf und geben Sie Beispiele frei.

Verfolgen Sie einen iterativen Ansatz bei der Eingabe von Prompts

Hier ist ein Fehler bei der Eingabe, den Sie vermeiden sollten: einem LLM-Modell den gesamten Auftrag auf einmal zu geben.

Tools wie ChatGPT kommen mit Informationsfluten nicht gut zurecht und vergessen häufig Anweisungen. Das bedeutet, dass Sie mehr Zeit damit verbringen müssen, Folgekommentare zu geben, den gesamten Prozess neu zu starten oder – schlimmer noch – die meisten Änderungen selbst vorzunehmen.

Die bessere Idee? Teilen Sie Ihr Briefing in kleinere Abschnitte auf und verfolgen Sie einen iterativen Ansatz, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Beispiel: Angenommen, Sie benötigen einen ansprechenden Text für ein LinkedIn-Karussell. Anstatt ChatGPT alle Anweisungen auf einmal zu geben, sollten Sie dem tool mehr Kontext liefern, mit einem Wireframe beginnen und dann für jede Karussell-Folie ein paar separate Eingabeaufforderungen verwenden.

Ein iterativer Ansatz erfordert mehr Nachrichten pro Chat, was bedeutet, dass Sie Ihr Chat-Limit schneller erreichen (mehr dazu gleich). Aber das ist weitaus besser, als mit mittelmäßigen Ergebnissen zu arbeiten, die Sie am Ende selbst verfeinern oder überarbeiten müssen.

Richten Sie benutzerdefinierte GPTs für bestimmte Ziele ein

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT können Sie zielspezifische GPTs einrichten, d. h. Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Anweisungen festlegen oder die GPT-Vorlagen von OpenAI verwenden.

Erstellen Sie benutzerdefinierte ChatGPT-Assistenten für bestimmte Marketingziele

Der Sinn hinter der Erstellung eines eigenen GPT besteht darin, den Zeitaufwand für die Einweisung zu reduzieren. Sie müssen nicht bei jedem Chatten erneut den Tonfall und die Zielgruppe festlegen oder jedes Mal, wenn Sie Social-Media-Inhalte benötigen, wichtige Referenzen erneut freigeben.

Um benutzerdefinierte GPTs in ChatGPT zu erstellen oder zu verwenden, klicken Sie in der Seitenleiste des Tools auf die Registerkarte „Explore GPTs“, drücken Sie die Schaltfläche „Create“ oder suchen Sie nach vordefinierten GPT-Vorlagen und legen Sie los.

Erstellen Sie ein Repository für Eingabeaufforderungen

ChatGPT ist definitiv ein Booster für die Produktivität.

Der eigentliche Hack für die Produktivität ist jedoch der Wissensaustausch, d. h.: „Hey, diese Eingabe hat bei dieser speziellen Art von Inhalt oder Thema wirklich gut funktioniert. Du solltest es mal ausprobieren!“

Es ist eine gute Idee, ein solides (aber gut verwaltetes) Repository mit ChatGPT-Prompts anzulegen, das Sie mit Ihrem Team freigeben können. Am schnellsten kann dies in einer Tabelle erledigt werden, aber die übersichtlichere und anpassbarere Methode ist die Tabellenansicht in ClickUp.

Erstellen Sie mit der Ansicht der Tabellen von ClickUp ein anpassbares Repository für Eingabeaufforderungen

💡Profi-Tipp: Achten Sie beim Aufbau eines Prompt-Repositorys darauf, dass Sie klare Regeln festlegen. Das bedeutet, dass Sie genau kontrollieren, wer Prompts hinzufügen und anzeigen darf, wer das Repository mit anderen freigeben darf, welche Ausgabequalität mit bestimmten Prompts verbunden ist usw. Mit benutzerdefinierten Berechtigungen in ClickUp Docs ist das ganz einfach!

Schaffen Sie mit Beispielen einen besseren Kontext

Jeder Content-Ersteller, der mit einem Briefing arbeitet, profitiert immer von guten Beispielen. Das gilt auch für generative KI-Tools wie ChatGPT.

Ein Bereich, in dem KI-Tools Schwierigkeiten haben, ist die Nachahmung der Stimme oder des Tons Ihrer Marke für Social-Media-Inhalte. Dank der Fähigkeit von ChatGPT, das Internet zu durchsuchen, ist dies nun leicht zu lösen.

Beispiel: Angenommen, Sie verfolgen bei allen Produktmarketing-Inhalten einen dialogorientierten, aber dennoch kompetenten Ton. Sie haben jedoch Schwierigkeiten, ChatGPT dazu zu bringen, dies zu verstehen. Die einfachste Lösung besteht darin, ChatGPT einen Link zu Inhalten zu geben, deren Ton Sie nachahmen möchten, und es einige erste Entwürfe erstellen zu lassen.

Geben Sie ChatGPT Beispiele, um die erzeugten Inhalte zu verfeinern

Falls das Tool einen bestimmten Link nicht scannen kann, können Sie sogar einen bestimmten Absatz oder Satz als Referenz kopieren und einfügen (achten Sie jedoch darauf, nichts zu plagiieren).

Einschränkungen bei der Nutzung von ChatGPT für Social Media

ChatGPT kann Ihnen definitiv dabei helfen, Ihre Social-Media-Aktivitäten zu verbessern. Doch trotz all seiner Vorteile weist das tool auch einige erhebliche Mängel auf.

Zum einen kann es ungenaue Informationen liefern und sogar mit falschen Quellen verknüpft sein. Außerdem hat es Schwierigkeiten mit kreativen Antworten.

ChatGPT hat zudem ein strenges Limit für die Anzahl der Chats, die Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums führen können. Wenn Sie ein höheres Limit für das Chatten wünschen, müssen Sie mehr bezahlen.

Sachliche Ungenauigkeiten

Ungenaue Informationen waren bei ChatGPT von Anfang an ein Problem. OpenAI hat sogar einen Haftungsausschluss (unter jedem Chat) hinzugefügt, um Benutzern mögliche Fehler in den Ausgaben vor Augen zu führen und auf Achtung hinzuweisen.

Wenn Sie sich bei einer Inhaltsquelle nicht auf die sachliche Richtigkeit verlassen können, bedeutet das einen enormen Zeitaufwand. Die Zeit, die Sie damit verbringen würden, die Ergebnisse von ChatGPT zu überprüfen, macht den eigentlichen Zweck der Übertragung der Aufgabe an das Tool zunichte: die Produktivität.

Vermeiden Sie vorerst die Verwendung von ChatGPT zur Erstellung von Social-Media-Inhalten, bei denen es stark auf sachliche Genauigkeit ankommt. Wenn Sie das tool dennoch zur Erstellung präziser Inhalte nutzen müssen, bitten Sie es, Ihnen Quellen für jeden Datenpunkt und jede Tatsache anzugeben, die in der Ausgabe enthalten sind.

Roboterhafte Antworten

Die aktuellen ChatGPT-Modelle sind leider nicht besonders kreativ.

Das Tool kann kreative Nuancen und die Besonderheiten des Publikums nicht so verstehen wie Menschen, daher sind seine Standardantworten uninspiriert und roboterhaft. Das Ergebnis sind mittelmäßige Inhalte, die das Publikum leicht von Menschen erstellten Inhalten unterscheiden kann.

Die größere Herausforderung besteht darin, dass ChatGPT selbst dann, wenn Sie einen bestimmten Tonfall festlegen oder dem tool kreative Vorgaben machen, dazu neigt, Anweisungen zu vergessen und oft auf seine Trainingsdaten zurückgreift, um wenig überzeugende Ergebnisse zu liefern.

Limit

Wie wir bereits erwähnt haben, ist der einzige Weg, um mit ChatGPT ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen, die Verwendung iterativer Eingabeaufforderungen. Das erfordert natürlich mehr Nachrichten pro Chat.

Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass man selbst bei kostenpflichtigen ChatGPT-Plänen nur bis zu 160 Nachrichten alle drei Stunden senden kann. Und das gilt für den teuersten Plan.

Diese Chat-Limits sind für Einzelnutzer gut zu bewältigen. Wenn Sie jedoch ein gemeinsames Team-Konto haben, kann dieses Limit schnell ausgeschöpft sein – was wiederum das Ende der Produktivität bedeutet.

Wenn ChatGPT ein fester Bestandteil Ihrer Social-Media-Workflows ist, besteht die einzige Lösung derzeit darin, mehrere Konten mit einer begrenzten Anzahl von Benutzern pro Konto einzurichten.

Lesen Sie auch: Die 15 besten ChatGPT-Alternativen

ClickUp AI für Social-Media-Marketing

ClickUp Brain ist der leistungsstärkere und vielseitigere Cousin von ChatGPT. 🧠

ClickUp Brain ist also nicht nur ein hervorragender Assistent für das Verfassen von Texten und die Ideenfindung (wie ChatGPT) für Social-Media-Marketer, sondern unterstützt auch Ihre Marketing-Management-Workflows.

Beschleunigen, automatisieren und erweitern Sie Ihr Social-Media-Marketing mit ClickUp Brain

Kontext in Inhalte einbringen

Genau wie ChatGPT ist ClickUp Brain ein KI-Schreibassistent, der Inhalte und Ideen für Sie generieren kann. Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied: ClickUp Brain ist zwar eine künstliche Intelligenz, verfügt jedoch über weitaus mehr Kontext.

ClickUp Brain basiert auf neuronalen Netzen (daher der Name „Brain“), die Ihre Projekte, Dokumente und Aufgaben auf einer einzigen Plattform miteinander verbinden. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn Sie ClickUp Brain nutzen, die Ergebnisse auf einem tiefen Verständnis Ihrer Projekte und Workflows beruhen.

Mit dem AI Knowledge Manager von ClickUp Brain erhalten Sie beispielsweise Antworten auf Fragen zu bestimmten Dokumenten, Wikis, Personen, Produkten oder Aufgaben in ClickUp oder in der Verbindung damit. Wenn Sie also einen Ihrer Hilfecenter-Blogs auf ClickUp in einen Social-Media-Karussell-Beitrag umwandeln möchten, müssen Sie nur wenig Zeit aufwenden, um den richtigen Kontext für das integrierte KI-Tool festzulegen, damit dieses Beiträge generieren kann.

Zu erledigen ist es mit ChatGPT, die Hälfte Ihrer Zeit damit zu verbringen, dem tool äußerst detaillierte Anweisungen zu geben.

Automatisieren Sie Routineaufgaben

ClickUp Brain ist ein nützliches Tool zur Erstellung von Inhalten. Aber im Gegensatz zu ChatGPT bringt ClickUp Brain auch KI in Ihre Marketingprojekte und Aufgabenmanagement-Workflows ein.

Mit dem KI-Projektmanager von ClickUp können Sie beispielsweise präzise Status-Updates und Berichte für alle Aufgaben oder Unteraufgaben erstellen, die mit einem bestimmten Projekt verbunden sind.

Sie können das Tool auch bitten, bestimmte Aktionen auszuführen (wie z. B. den Status von Aufgaben zu ändern), detaillierte Pläne für Projekte zu erstellen und diese in Dokumente für die Zusammenarbeit umzuwandeln sowie automatisch die richtigen Daten abzurufen und relevante Dokumentfelder auszufüllen.

ClickUp Brain kann zudem Besprechungsprotokolle erstellen, menschenähnliche Schnellantworten einrichten, Aktionspunkte zusammenfassen und Vorlagen für sich wiederholende Aufgaben erstellen.

All das bietet Ihnen der generative KI-Assistent von ChatGPT nicht.

Arbeit ohne Grenzen

Im Gegensatz zu ChatGPT gibt es bei ClickUp Brain kein Limit für die Anzahl der Eingaben, die Sie vornehmen können. Das bedeutet, dass Sie bei der Eingabe bewusster vorgehen und ansprechende Inhalte erstellen können, die Ihrem gewünschten Ergebnis viel näher kommen.

ClickUp für das Marketingmanagement

Der Umfang der KI-Funktionen ist nicht der einzige Unterschied zwischen ClickUp und ChatGPT.

Wenn man genauer hinschaut, wird der eigentliche Unterschied deutlich: ClickUp ist eine strategische, KI-gestützte Plattform, während ChatGPT ein taktischer KI-Assistent ist.

Mit anderen Worten: Wenn Sie einen hervorragenden Marketing-Texter oder einen Brainstorming-Partner für Social-Media-Beiträge suchen, können sowohl ClickUp als auch ChatGPT diese Aufgabe gut erledigen.

Wenn Sie jedoch eine solide, KI-gestützte Marketing-Management-Plattform (einschließlich Social-Media-Projektmanagement ) benötigen, in die generative KI integriert ist, dann ist ClickUp genau das, was Sie Ihrem Tech-Stack hinzufügen sollten.

Neben dem Social-Media-Management bietet ClickUp für Marketing-Teams in vielerlei Hinsicht einen enormen Wert für Ihre täglichen Marketingaktivitäten.

Planung

Erstellen und organisieren Sie detaillierte Social-Media-Inhaltskalender über die Kalender-Ansicht von ClickUp

Erstellen Sie einen detaillierten Kalender für Ihre Social-Media-Marketingkampagnen über für Ihre Social-Media-Marketingkampagnen über die Kalender-Ansicht in ClickUp . Planen Sie Aufgaben und weisen Sie Arbeiten mit nur wenigen Klicks zu

Visualisieren Sie Ihre Marketingideen und -pläne als Flussdiagramme mit und -pläne als Flussdiagramme mit ClickUp Mindmaps . Wandeln Sie Flussdiagramme automatisch in Aufgaben um und passen Sie diese nach Bedarf benutzerdefiniert an.

Verfolgen Sie Ihre Marketingaktivitäten mit den verschiedenen anderen mit den verschiedenen anderen ClickUp-Ansichten – der Listenansicht für detaillierte Übersichten über Aufgaben, der Board-Ansicht für einen Fortschrittsbericht im Kanban-Stil, der Team-Ansicht zur Verwaltung der Kapazitäten und so weiter

Zusammenarbeit

Arbeiten Sie schneller und effektiver zusammen mit ClickUp Docs

mit KI und führen Sie die Bearbeitung von Entwürfen für Marketinginhalte gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit über Erstellen Sie Inhalte automatischund führen Sie die Bearbeitung von Entwürfen für Marketinginhalte gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit über ClickUp Docs durch. Fügen Sie Kommentare hinzu, weisen Sie Aufgaben zu und führen Sie die Nachverfolgung dieser Aufgaben durch, erstellen Sie verschachtelte Seiten und vieles mehr

Hören Sie auf, zwischen verschiedenen Kommunikations-Tools hin und her zu wechseln, und arbeiten Sie mit der Chat-Ansicht von ClickUp schneller und effektiver mit Ihren Teams zusammen. Teilen Sie Links und Multimedia-Inhalte in Chats und taggen Sie Chat-Kommentare für bestimmte Teammitglieder.

Berichterstellung

Team- und Einzelziele fest und geben Sie diese frei, um für Transparenz und Verantwortlichkeit zu sorgen Legen Sie mit ClickUp Goals fest und geben Sie diese frei, um für Transparenz und Verantwortlichkeit zu sorgen

Kampagnenergebnisse und den Fortschritt bei der Erreichung der Teamziele visualisieren Halten Sie alle auf dem Laufenden und am Ball – mit ClickUp-Dashboards , dieund den Fortschritt bei der Erreichung der Teamziele visualisieren

Vorlagen

Der Bereich der Automatisierung von ClickUp ist nicht die einzige Möglichkeit, wie die Plattform Ihnen Zeit spart – Sie können auch wertvolle Stunden durch unsere umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen für spezifische Aufgaben und Workflows einsparen.

Im Folgenden finden Sie einige Vorlagen, mit denen Social-Media-Marketer auf ClickUp loslegen können.

ClickUp-Vorlage für Social Media

Diese Vorlage herunterladen Erweitern Sie Ihre Social-Media-Strategie mit der Social-Media-Vorlage von ClickUp

Die Social-Media-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen dabei, Ihre Social-Media-Strategie in übersichtlichen Blöcken zu visualisieren. Jeder Block enthält detaillierte Informationen zu jedem einzelnen Beitrag, darunter die zugewiesenen Mitarbeiter, Veröffentlichungsdaten, die zu nutzenden Plattformen, Links zu Inhaltsentwürfen, zu verwendende Hashtags und vieles mehr.

Um diese Informationen auf andere Weise zu visualisieren, können Sie sich auch die Social-Media-Beitragsvorlage von ClickUp besorgen.

Die Workflow-Vorlage für Social-Media-Strategien von ClickUp bietet Ihnen zudem einen hervorragenden Ausgangspunkt, um Ihre Social-Media-Kampagnen auszuarbeiten und zu organisieren.

Integrationen

ClickUp ist eine hochgradig erweiterbare Plattform und unterstützt über 1000 Integrationen, darunter CRMs, Helpdesks, Tools für Produktivität und Kollaboration, Datenbanken und vieles mehr.

Möchten Sie Social-Media-Aufgaben über eine Slack-Nachricht in ClickUp zuweisen? Das geht! Möchten Sie Inhaltsentwürfe aus Google Drive in ClickUp übertragen? Kein Problem. Haben Sie eine Figma-Designdatei oder ein Miro-Whiteboard, das Sie in Ihr Copywriting-Briefing einbinden möchten? Importieren Sie es. Möchten Sie Ihren Textern helfen, die Grammatik einheitlich zu halten? Durchführen Sie eine Synchronisierung von ClickUp mit Grammarly.

Mit dem großen Bereich an App-Konnektoren von ClickUp lässt sich viel zu erledigen. Bei ChatGPT ist das jedoch nicht der Fall, da es größtenteils als eigenständiger KI-Assistent genutzt werden kann. Es lässt sich zwar über APIs in andere Tools integrieren, doch das ist komplex und sogar kostspielig.

Sie sind der Kopf, lassen Sie die KI die Muskelkraft sein

Gutes Marketing ist gutes Denken.

Zwar sind einige der besten KI-Tools für Social Media, wie ChatGPT, hervorragende Macher, aber keine großartigen Denker. Als Marketer vergessen wir das manchmal und gehen davon aus, dass generative KI über ebenso viel Kontextverständnis und kreative Fähigkeiten verfügt wie wir. Das ist jedoch nicht der Fall.

Ganz gleich, ob Sie KI-Tools zur Erstellung von Social-Media-Beiträgen oder zur Ideenfindung für aktuelle Kampagnen nutzen – betrachten Sie sie stets als leistungsstarkes tool, mit dem Sie Aufgaben schneller und effizienter erledigen können. Die kreative Kontrolle muss jedoch bei Ihnen liegen.

Denken Sie außerdem daran, dass echte Prozesseffizienz nicht nur dadurch entsteht, dass Sie die Zeit für die Erstellung von Inhalten von zwei Stunden auf zwei Minuten verkürzen (auch wenn das hilft) – sie entsteht auch dadurch, dass KI andere Workflows in Ihrem Arbeitsalltag unterstützt und Ihnen Aufgaben abnimmt.

Genau das ist das Ziel von Tools wie ClickUp. Testen Sie ClickUp kostenlos und steigern Sie Ihre Produktivität im Arbeitsalltag!