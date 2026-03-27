So nutzen Sie KI-Tools zur Maximierung der Produktivität

Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix, bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: „KI wird niemals die besten kreativen Köpfe ersetzen. Aber der Einsatz von KI könnte ihnen helfen, ihre Konkurrenz zu schlagen.“

Der einzige Weg, dies zu erreichen, besteht darin, jedes KI-Tool zu nutzen, das Ihnen hilft, schneller und besser zu arbeiten. Als Beispiel:

Möchten Sie atemberaubende Bilder erstellen, indem Sie einfach einen Text eingeben? – Zack! Midjourney ist da

Möchten Sie eine professionelle E-Mail für eine Bewerbung oder eine Aktion-E-Mail verfassen? – Geben Sie Ihre Punkte in ChatGPT ein und lehnen Sie sich zurück

Benötigen Sie schnelle Ressourcen für die Markttrendforschung? Sind Sie zu faul, um 100 Suchergebnisse durchzugehen? – Gemini kann Ihnen alles erklären und Ihnen schnelle Links zur Verfügung stellen, damit Sie loslegen können!

Möchten Sie während eines Online-Meetings schnell Notizen machen? – OtterAI hat die Lösung für Sie!

Aber seien wir ehrlich: Das sind nur einige wenige Anwendungsbeispiele, die in den sozialen Medien die Runde gemacht haben.

Es gibt viele KI-Tools, die Ihnen das Leben erleichtern können, insbesondere wenn Sie ein Start-up leiten. Wir stellen Ihnen die besten Anwendungsfälle und Herausforderungen für KI-Assistenten vor.

Legen wir los! ⚡️

1. Ideal für die Automatisierung

KI-Anwendungen eignen sich hervorragend zur Automatisierung sich wiederholender und zeitaufwändiger Aufgaben. Sie können Muster erkennen und diese bei Bedarf schnell und effektiv ausführen. Sie können die Nachverfolgung der Aufgaben verfolgen, diese automatisch zuweisen, Berichte auf Abruf erstellen lassen und vieles mehr!

Zu den besten Beispielen für KI-Tools zur Automatisierung gehören: Zapier : Nützlich, um benutzerdefinierte Zaps mit Auslösern für die Automatisierung zu erstellen

Make : Eignet sich hervorragend für die Datenanalyse, die Optimierung von Geschäftsprozessen und die Vorhersage von Ergebnissen

ClickUp Brain : Erstellt präzise KI-Updates und Statusberichte für Aufgaben, Dokumente und Personen. Dies kann Ihnen helfen, Aktionspunkte und die Planung von Unteraufgaben zu automatisieren sowie Daten automatisch auszufüllen. Erstellt präzise KI-Updates und Statusberichte für Aufgaben, Dokumente und Personen. Dies kann Ihnen helfen, Aktionspunkte und die Planung von Unteraufgaben zu automatisieren sowie Daten automatisch auszufüllen.

Vereinfachen Sie Ihre Aufgaben mit ClickUp Brain, Ihrer Komplettlösung

2. Verbessern Sie Ihre SEO

Wenn Sie noch darüber nachdenken, ob KI-SEO das Richtige für Sie ist, dann hinken Sie Ihrer Konkurrenz bereits hinterher. Durch wiederholte Iterationen mittels maschinellem Lernen lassen sich die besten Algorithmen für die Suche nach Inhalten ermitteln.

Beispielsweise können Tools zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) wie Surfer SEO Verbesserungsvorschläge für die Struktur und den Inhalt Ihrer Inhalte liefern. Im Gegensatz dazu können Tools zur Textgenerierung suchmaschinenfreundliche Inhalte erstellen, die in Suchmaschinen gut ranken.

Um den Einsatz von KI-generierten SEO-Inhalten erfolgreich zu skalieren, müssen Sie jedoch mit Eingabeaufforderungen experimentieren, detaillierte Dokumentationen erstellen und Ihre Abläufe optimieren.

Keine Sorge! ClickUp hat die Lösung für Sie:

Sie können beispielsweise die SEO-Projektvorlage von ClickUp nutzen, um alle Ihre SEO-Projekte einfach zu verwalten. Damit können Sie die Nachverfolgung aller SEO-Daten an einem Ort durchführen und Verbesserungspotenziale leicht identifizieren.

Diese Vorlage herunterladen Nutzen Sie das KI-SEO-Tool von ClickUp, um die SEO-Optimierung Ihrer Inhalte zu optimieren.

Erfahren Sie, wie Jeremy Galante, SEO-Leiter bei ClickUp, ClickUp nutzt, um seine Aktivitäten im Bereich des Inhalts zu optimieren.

3. Einfache Verwaltung der E-Mails

KI-Tools können Ihnen dabei helfen, E-Mails zu priorisieren, Antworten zu verfassen, Ihren Posteingang in übersichtliche Inhalte zusammenzufassen und vieles mehr. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, immer einen Schritt voraus zu sein, wenn Sie viel unterwegs sind und wenig Zeit haben.

Dazu gehören: Warmer. AI : Ein KI-gestützter E-Mail-Assistent, der Ihnen hilft, jede E-Mail individuell an Ihre Zielgruppe anzupassen

Levity. KI : Hilft bei der Entlastung und Automatisierung, z. B. durch die automatische Weiterleitung oder Verschiebung in einen bestimmten Ordner

ClickUp Inbox : Hilft Ihnen dabei, Ihren Posteingang neu zu gestalten, damit Sie wichtige Aufgaben mit hoher Priorität blitzschnell erledigen können. Es fungiert als zentraler Kommunikationshub und hebt alle wichtigen Benachrichtigungen hervor, damit Sie sich auf die Arbeit konzentrieren können, die am wichtigsten ist. Außerdem sehen Sie Ihre Arbeit und Benachrichtigungen nebeneinander, um den Kontext zu verstehen.

Mit dem zentralen Kommunikationshub ClickUp geht keine Arbeit mehr unter

📮 Warum sich Investitionen in KI selten auszahlen Über 80 % aller KI-Initiativen scheitern – viele davon, weil die Tools keinen Kontext austauschen. Erfahren Sie, wie die kontextbezogene KI von ClickUp die Intelligenzebene über Aufgaben, Dokumente und Chats hinweg neu aufbaut – damit die KI Ihr Team tatsächlich unterstützt. Starten Sie mit ClickUp Kontextbezogene KI erfasst Ihren gesamten Arbeitskontext – Ihre Projekte, Aufgaben, Dokumente, Meetings, Entscheidungen und Unterhaltungen – über alle Teams und Tools hinweg.

4. Skalieren Sie Prozesse zum Inhalt und zum Text mühelos

Jeder Autor und Marketer kann von der Integration von KI-Tools profitieren, um originelle und relevante Inhalte zu erstellen. Von Blogs und Websites bis hin zu Landingpages – KI-Content-Generatoren können Ihnen dabei helfen, Inhalte mit weniger Ressourcen, geringeren Kosten und in kürzerem Zeitraum zu erstellen.

Sie können dabei helfen, originelle Inhalte zu erstellen, wobei Sie den Ton und die Sprache benutzerdefiniert an Ihre Marke anpassen können. Wunderbar, oder? Bei ClickUp können Sie beispielsweise mit dem Slash-Befehl „/AI“ auf drei wichtige KI-Schreibfunktionen zugreifen:

a/ Mit KI schreiben

b/ Schreiben mit vorgefertigten AI-Vorgaben

c/ StandUp-Meetings

Durch die Kombination dieses Features mit ClickUp Docs können Sie Handbücher, Wissensartikel, Standardarbeitsanweisungen, Marketingmaterialien oder alles andere verfassen, was Sie sich vorstellen können. Sie können den ClickUp-Writer sogar anweisen, indem Sie eine entsprechende Eingabe machen oder der KI weitere Anweisungen geben.

Mit dem KI-Writer von ClickUp Brain können Sie Inhalte schneller und einfacher erstellen.

5. Fassen Sie komplexe Themen zusammen und lernen Sie sie schneller

Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Zeitung in wenigen Minuten lesen und alles finden, was Sie für effektive Entscheidungen benötigen. Was wäre, wenn Sie innerhalb weniger Stunden umfangreiche Konzepte erlernen könnten, für die Sie früher Monate gebraucht hätten?

KI-Tools können Inhalte zusammenfassen, komplexe Themen vereinfachen, beim Korrekturlesen helfen und Informationen aus verschiedenen Quellen bereitstellen, um Ihre Abfragen zu beantworten. Da Ihnen die KI Informationen liefert, können Sie Ihre Recherchezeit verkürzen und der Konkurrenz einen Schritt voraus sein.

Zum Beispiel: Writesonic: Fassen Sie Essays, Artikel und Forschungsarbeiten ganz einfach zusammen

Editpad: Hilft bei der Erstellung von Zusammenfassungen, die kopiert oder heruntergeladen werden können

ClickUp: ClickUp Brain kann komplexe Fragen zu Aufgaben, Dokumenten und Personen beantworten, basierend auf allen Arbeiten, die mit seiner Schnittstelle verbunden sind

Das ClickUp-Brain ist Ihr perfekter Partner für Updates rund um Ihre Arbeit

6. Unterstützung bei HR-Aufgaben

Ganz gleich, ob Sie im Personalmanagement tätig sind oder auf der Suche nach einem Job sind: Kostenlose KI-HR-Tools sind eine hervorragende Quelle für die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Wenn Sie Lebensläufe von Bewerbern in ein textbasiertes KI-Tool eingeben, können Sie Fragen und Antworten generieren, die auf bestimmte Kandidaten zugeschnitten sind.

Personalabteilungen können dieses Feature nutzen, um Fragen für Vorstellungsgespräche zu formulieren, Stellenbeschreibungen zu erstellen, Einarbeitungsmaterialien zu erstellen usw. Gleichzeitig können Arbeitssuchende dieses Feature von KI-Tools nutzen, um ihre Antworten vorzubereiten und im Voraus zu üben.

Die HR-Plattform von ClickUp verknüpft beispielsweise Dokumente mit Workflows, plant interne Ereignisse, visualisiert Teamaufgaben und liefert Einblicke in das Leistungsmanagement auf dem Dashboard. Vor allem aber können Sie die Automatisierungen von ClickUp nutzen, um sich wiederholende Aufgaben zu optimieren, wie das Versenden von Benachrichtigungen an Personalverantwortliche oder das Versenden von Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit per E-Mail an Teams.

Erstellen, verfolgen und überwachen Sie alle Ihre ClickUp-Automatisierungen, egal ob es sich um benutzerdefinierte oder vorgefertigte handelt

7. Unterstützung beim Kundenservice

Die meisten Unternehmen sehen sich mit einer überwältigenden Anzahl von Kundenabfragen konfrontiert. Um einen einwandfreien Service zu gewährleisten, können Sie KI-Tools integrieren, um Zeit und Energie zu sparen.

KI kann Ihren Kunden bei zahlreichen Aufgaben helfen, darunter vorlagenbasierte Antworten für wiederkehrende Szenarien oder sogar Automatisierung mit Auslösern und Bedingungen. Einige Tools bieten sogar Dashboards zur Analyse von Daten wie Antwortzeiten, Kundeninteraktionen und Zufriedenheit.

Zum Beispiel: Abbot: Nützlich zur Überwachung von Kundenkanälen und zur Hervorhebung von Kundenanfragen

BrightBot: Hilft dabei, Fragen zu beantworten, die Besucher Ihrer Website möglicherweise haben

ClickUp: Dies ist Ihre Komplettlösung für den Kundenerfolg. : Dies ist Ihre Komplettlösung für den Kundenerfolg. Die Kundenservice-Features von ClickUp helfen Ihnen dabei, Tickets zu priorisieren und Teammitgliedern zuzuweisen, den Status zu verfolgen und eine zeitnahe Lösung der Probleme sicherzustellen. ClickUp Brain kann Informationen zu Kundenabfragen abrufen und Benutzern dabei helfen, Workflows zu erstellen, um diese Abfragen zu beantworten, zu bearbeiten oder zu lösen – alles an einem Ort! Während der ClickUp AI Writer ganz einfach Antwortentwürfe erstellen kann

Nutzen Sie ClickUp für den Kundenservice, um dringende Kundenprobleme zu erkennen und Ressourcen effektiv zuzuweisen, damit diese umgehend gelöst werden können.

8. Erstellen Sie Social-Media-Strategien

Social-Media-Strategien bestehen aus vielen verschiedenen Komponenten. Die manuelle Verwaltung und Überwachung von Performance-Anzeigen, die Planung von Social-Media-Beiträgen und die Festlegung von Social-Media-Strategien können eine Herausforderung darstellen.

Die richtigen KI-Apps können Ihnen dabei helfen, Beiträge zu planen, die Leistung von Anzeigen zu analysieren, Follower zu verfolgen, Unterhaltungen zu überwachen, Briefings zu erstellen und vieles mehr!

ClickUp ist beispielsweise eine anpassbare All-in-One-Plattform für Social-Media-Teams. Mit ClickUp Brain und den Funktionen der Automatisierung fällt es Teams leichter, Prozesse, Kampagnen, Zeitpläne und die Zusammenarbeit zu organisieren. Dies kann dazu beitragen, ihren Social-Media-Marketing-Workflow zu verbessern und erfolgreiche Kampagnen durchzuführen.

Der ClickUp AI Writer hilft Ihnen dabei, Schreibblockaden zu überwinden, kurze und lange Texte zu verfassen, alle Social-Media-Meetings zu transkribieren (damit keine Idee verloren geht) oder sogar erfolgreiche Kampagnen zu erstellen.

Und das Beste daran? ClickUp bietet über 1.000 Vorlagen für Workflow- und Social-Media-Management. Die ClickUp Social Media Advanced-Vorlage eignet sich beispielsweise perfekt, um alle Ihre Aufgaben zur Erstellung von Inhalten von einem Ort aus zu verwalten

Diese Vorlage herunterladen Nutzen Sie die erweiterte ClickUp-Vorlage für soziale Medien, um Ihre sozialen Medien an einem Ort zu verwalten!

9. Erstellen Sie visuelle Inhalte

Entwürfe, die in Adobe Photoshop Stunden in Anspruch nehmen, lassen sich mit wenigen gut formulierten Eingabeaufforderungen in einem KI-Tool erstellen, das Bilder generieren kann. Hochauflösende, kostenlose Bilder für den privaten oder geschäftlichen Gebrauch – erstellt mit einer einzigen Eingabeaufforderung und einem Klick.

Hier sind zum Beispiel einige KI-Tools für Designer, die Sie unbedingt ausprobieren sollten:

MidJourney : Erstellt Designs auf der Grundlage von vorgegebenen Vorgaben

DreamStudio: Hervorragend geeignet für die Erstellung von Grafiken für jeden Zweck, von Illustrationen bis hin zu fotorealistischen Bildern

ClickUp : Das Prüfung-Feature kann Ihnen dabei helfen, Kundenanfragen zu priorisieren und Feedback zu Bildern, Videos oder anderen Entwürfen einzuholen.

Zentralisieren Sie Feedback und beschleunigen Sie Genehmigungsprozesse mit Prüfung, indem Sie Kommentare direkt in den Anhängen der Aufgaben hinterlassen

10. Code schreiben oder debuggen

Softwareentwickler halten die digitale Welt am Laufen, doch das Programmieren ist eine schwierige und zeitaufwändige Aufgabe. Mit der richtigen Eingabeaufforderung und Beschreibung kann KI innerhalb von Sekunden den gewünschten Code erstellen oder bestehenden Code debuggen und Fehler beheben.

Sie sind auf natürliche Sprachverarbeitung und Modelle des maschinellen Lernens spezialisiert, wodurch sie sich problemlos in Ihre Systeme integrieren lassen. KI-Tools wie ClickUp können Softwareentwicklern helfen, ihre Arbeit zu beschleunigen.

Es nutzt KI, um Ihren Workflow mit Produktmanagement und agilen Vorlagen zu beschleunigen. Wenn Sie Formulare für Feature-Anfragen, Code-Reviews oder detaillierte Berichte zur Fehlerberichterstellung benötigen, finden Sie diese hier ganz einfach. Dank Hunderten von programmierten Aufforderungen können Softwareentwickler ClickUp Brain nutzen, um Code zu erstellen, zu überprüfen und Unit-Tests durchzuführen.

Schreiben oder debuggen Sie Code mit ClickUp Brain

11. Effektives E-Commerce-Management

KI-Tools bieten große Vorteile für den E-Commerce – sie helfen Ihrem Geschäft, eine Bindung zu Ihren Benutzern aufzubauen. Je nachdem, wie Benutzer mit Ihren Produkten und Dienstleistungen interagieren, können Sie festlegen, wie Sie Ihre E-Commerce-Strategien ausrichten.

KI-Tools können Ihnen dabei helfen, mit dieser sich ständig verändernden Verbraucherlandschaft Schritt zu halten und jeden Mikro-Moment innerhalb der Customer Journey zu nutzen.

ViSenze: Nützlich für Produktempfehlungen auf Basis des Verbraucherverhaltens

Blueshift : Hervorragend geeignet, um Ihre Marke bei der Durchführung und Überwachung von Online-Kampagnen zu unterstützen

ClickUp: Hilft Ihnen bei der Bewältigung aller Aufgaben, von der Nachverfolgung von Projekten über das Projektmanagement und das Verfassen von Texten bis hin zur Vertriebsstrategie und vielem mehr. ClickUp ist ein Alleskönner, der den Umgang mit Hilft Ihnen bei der Bewältigung aller Aufgaben, von der Nachverfolgung von Projekten über das Projektmanagement und das Verfassen von Texten bis hin zur Vertriebsstrategie und vielem mehr. ClickUp ist ein Alleskönner, der den Umgang mit KI-Tools im E-Commerce revolutioniert.

Wenn Sie gerne Ziele setzen, wird das ClickUp-OKR-Dashboard Ihr neuer bevorzugter Ort sein

12. Unterstützung bei Software-Zyklen

Die Entwicklung hat sich in den letzten Jahren durch KI-Modelle verändert. KI-Tools für Entwickler haben das Programmieren vereinfacht und die Belastung durch Entwicklungsprojekte verringert. Sie helfen Ihnen dabei, Ihren Code automatisch zu vervollständigen, zu verfeinern und zu debuggen.

These tools are decisive for:

Vereinfachung der Testphase

Predictive Analytics

Potenzielle Probleme erkennen, bevor sie eskalieren, und vieles mehr

Wie bereits erwähnt, ist ClickUp eine fantastische Ergänzung für Ihr Entwickler-Toolkit, um den Prozess des Codeschreibens und der Codeüberprüfung sowie das Projektmanagement zu beschleunigen.

Sie könnten auch versuchen, Vorlagen für Projektmanagement wie die ClickUp-Vorlage für die Fehler- und Problemnachverfolgung zu nutzen, um Ihren Entwicklungsprozess so einfach wie möglich zu gestalten.

Diese Vorlage herunterladen Die erweiterte Vorlage von ClickUp hilft Ihnen, in Sekundenschnelle loszulegen (übrigens: Sie ist vollständig anpassbar).

13. Mit KI ist das Erstellen von Websites ganz einfach

KI-Website-Baukästen haben die Welt erobert! Erinnern Sie sich noch an die guten alten Zeiten, als die Website-Entwicklung eine Aufgabe war, die professionelle Hilfe erforderte? Nun, diese Zeiten konnten auch ganz schön ins Geld gehen – was Sie brauchen, ist eine budgetfreundlichere Lösung.

Mit KI-Tools können Sie Ihre Vision für Ihre Website in die Realität umsetzen.

Als Beispiel könnten Sie Folgendes ausprobieren: Wix Artificial Design Intelligence: Ein einzigartiger KI-Website-Baukasten, mit dem sich personalisierte Websites erstellen lassen.

GoDaddy: Bietet Empfehlungen zur Verbesserung von Inhalten, um die Interaktion der Benutzer zu steigern

ClickUp: Hervorragend geeignet für das KI-gestützte Projektmanagement von Websites. Von der Verwaltung von Arbeitsplänen über Zeitleisten bis hin zur Erstellung von Inhalten – dies ist Ihre Komplettlösung.

14. Vereinfachtes Projektmanagement

Das Projektmanagement mit KI-Tools entlastet Sie von sich wiederholenden Aufgaben, der Projektüberwachung, Nachverfolgungen und anderen Verwaltungsaufgaben, durch Automatisierung aller Prozesse. Sie nutzen vorausschauende Analysen, um Ihnen relevante Projekt-Updates mit nur einem Mausklick zu liefern.

ClickUp bietet über 100 KI-Features, die für jede Rolle und jeden Anwendungsfall optimiert sind.

Mit ClickUp Brain können Sie Projekt-Workflows und Zusammenfassungen erstellen, die Planung neuer Projekte, das Projektmanagement, die Zeiterfassung, Roadmaps und vieles mehr automatisieren. Es kann außerdem sofortige Antworten liefern, die auf dem Kontext aller Arbeiten innerhalb von und in Verbindung mit ClickUp basieren – Aufgaben, Dokumente und Personen.

Darüber hinaus erhalten Sie ein Repository mit Vorlagen zur Erstellung von Inhalten für Marketing, Vertrieb, Standardarbeitsanweisungen und mehr sowie Hunderte von Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle, wie z. B. Feedback-Formulare, Arbeitsmanagement, Festlegung von Erwartungen usw.

Mit ClickUp können Sie Projekte ganz einfach verwalten

15. Hilft bei der Skalierung von Start-ups

Als Start-up haben Sie vielleicht Zeitdruck oder ein knappes Budget – diese und andere Herausforderungen könnten Ihnen das Gefühl geben, dass die Chancen gegen Sie stehen.

Anstatt sich mit der Einführung komplexer Systeme abzumühen, können KI-Tools ein Ökosystem für Effizienz schaffen, das Ihnen hilft, Ihr Unternehmen schneller zu skalieren. Diese Tools können Ihnen dabei helfen, Unternehmensdokumente zu verfassen, informative Schulungshandbücher zu erstellen, Projekte zu überwachen und nachzuverfolgen, E-Mail-Vorlagen zu erstellen und vieles mehr!

Beispiele für KI-Tools für Start-ups sind unter anderem: ChatGPT: Liefert informative Antworten auf gestellte Fragen, die zur Erstellung von Marketingmaterialien abteilungsübergreifend genutzt werden können

DALL·E 2: Bilder anhand von Eingabeaufforderungen erstellen

ClickUp: Diese All-in-One-Plattform unterstützt kleine Teams beim Projektmanagement und bietet gleichzeitig Hilfe bei der Erstellung von Inhalten und der Integration von Apps. Sie ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern

Mit ClickUp Spaces können Sie Ihre Team-Mitglieder einladen, um die Nachverfolgung aller Aktualisierungen ganz einfach zu gewährleisten

16. Fassen Sie Meetings und Chat-Threads zusammen

Wenn Sie jemanden suchen, der lange Meetings oder Texte mühelos zusammenfassen kann, sind KI-Tools die beste Wahl. Mithilfe fortschrittlicher NLP-Algorithmen können KI-Tools wie ClickUp Brain die wichtigsten Informationen analysieren und identifizieren. So lassen sich zusammengefasste Versionen der Inhalte erstellen, was Zeit und Energie spart. Gehen Sie zum ClickUp-Dashboard, klicken Sie auf die KI-Schaltfläche und wählen Sie „Zusammenfassung“, um prägnante Informationen zu Aufgaben-Updates, Aufgabenaktivitäten oder Kommentarthreads zu generieren. Dies spart Zeit und Aufwand im gesamten Unternehmen.

ClickUp Brain fasst große Textmengen schnell zusammen

17. Chrome-KI-Erweiterungen

Wenn Sie in Chrome mit einer Million geöffneter Registerkarten surfen, kann es schwierig sein, Ihren Browser und Ihr Gehirn unter Kontrolle zu halten, ohne beides bis an seine Limite zu bringen. KI-Erweiterungen für Chrome sind eine großartige Flucht aus diesem verwirrenden Albtraum.

Chrome-Erweiterungen verleihen wichtigen KI-Features wie der Verarbeitung natürlicher Sprache und Pop-up-Chat-Fenstern eine interessante Note – zumindest hoffen wir das!

Viele erfolgreiche KI-Tools haben ihre Chrome-KI-Erweiterungen eingeführt, die Sie von Registerkarte zu Registerkarte unterstützen – Sie verlieren sich nicht mehr im digitalen Dschungel!

Grammarly verfügt über einen KI-gestützten Assistenten, der große Textabschnitte im Handumdrehen umformulieren kann. Das tool kann Ihnen auch dabei helfen, Ihre Texte zu korrigieren, egal auf welcher Website Sie sich gerade befinden.

Otter.ai kann Live-Meetings auf Zoom, Google Meet usw. aufzeichnen. Es verfügt außerdem über einen funktionierenden Chatbot, der während der Meetings Fragen beantworten kann.

Die KI-Chrome-Erweiterung von ClickUp hilft Ihnen dabei, Aufgaben zu erstellen, die Zeiterfassung durchzuführen, Screenshots zu bearbeiten oder sogar ganz einfach Notizen zu speichern. Noch nie war die Arbeit so einfach.

Fügen Sie Websites zu Aufgaben oder Dokumenten hinzu, damit Sie mithilfe der Chrome-Erweiterung von ClickUp jederzeit darauf zurückgreifen können

18. KI-Chatbots

Ein funktionierender KI-Chatbot kann für schnelle Recherchen, die Erstellung von Inhalten, das Korrekturlesen oder das Verfassen von Zusammenfassungen nützlich sein.

Im Gegensatz zu generativen KI-Tools wie ChatGPT, die ein breites Anwendungsspektrum abdecken, wurden andere KI-Bots für spezifische Zwecke optimiert. Zu den interessanteren und funktionaleren KI-Chatbots gehören:

Claude ist dafür bekannt, das längste Gedächtnis zu haben

Grok , entwickelt von X, kann über die xAI-Plattform auf Echtzeitinformationen zugreifen

Deep KI kann genutzt werden, um Debatten und Meinungsverschiedenheiten anzustoßen oder sogar als Motivationscoach zu fungieren – das ist zwar etwas skurril, aber auf unterhaltsame Weise nützlich.

Viele andere eignen sich speziell für das Lernen, intensive Recherchen im Internet, das Code-Schreiben usw.

19. Virtuelle KI-Assistenten

Sind virtuelle Assistenten nicht dasselbe wie KI-Chatbots? Nein – überhaupt nicht. KI-Chatbots dienen allgemeinen Zwecken und können keine komplexen Aufgaben bewältigen.

KI-basierte virtuelle Assistenten hingegen nutzen maschinelles Lernen und NLP, um den Kontext einer Unterhaltung zu erfassen. Sie können Ihre Vorlieben verstehen und Ihr Erlebnis benutzerdefiniert anpassen.

ClickUp Brain ist ein erstklassiger virtueller KI-Assistent, der 30 Minuten Arbeit in 30 Sekunden erledigt. Es ist ganz einfach: Wählen Sie Ihre Rolle aus und weisen Sie ihr ein Szenario zu – dann lehnen Sie sich zurück und sehen zu, wie es funktioniert!

Hier sind zwei der nützlichsten rollenspezifischen Aufgaben, die ClickUp Brain für Sie erledigen kann: Erstellung rollenspezifischer Inhalte: Nutzen Sie auf Forschungsergebnissen basierende Vorlagen, um rollenspezifische Inhalte wie Angebote, Projektpläne und Kundenkommunikation zu erstellen. Diese Vorlagen wurden von Personen entworfen, die in diesen Rollen tätig sind, wodurch Relevanz und Genauigkeit gewährleistet sind. Kontextbezogene Unterstützung: Je nach Ihrer Rolle und Ihrem Standort innerhalb des ClickUp-Workspace bietet ClickUp Brain kontextbezogene Vorschläge. Wenn Sie beispielsweise an einer Aufgabe arbeiten, kann die KI dabei helfen, die Aufgabe zusammenzufassen, den Aufgabenfortschritt zu aktualisieren oder Aktionspunkte zu erstellen.

20. Marketingaufgaben automatisieren

Marketing kann sehr wirkungsvoll sein, wenn alles nach dem Plan läuft. Stellen Sie sich vor, Ihr Kampagnenverantwortlicher hätte vergessen, ein Projekt live zu schalten, weil er die Mitteilung übersehen hat – jetzt ist Ihr Client wütend!

Keine Sorge; solche Dinge passieren, wenn wir versuchen, alles selbst zu bewältigen – aber KI-Marketing-Tools erkennen, wo wir Schwächen haben, indem sie einfache Automatisierungsintegrationen über den gesamten Tech-Stack hinweg einrichten.

Zapier: Bietet Integrationen mit über 5000 Marketing-Softwareprogrammen und hilft Ihnen dabei, Aufgaben wie E-Mail-Marketing ganz einfach zu automatisieren.

Jasper.ai: Hilft Ihnen, den gesamten Aufwand für Ihr Content-Marketing im Handumdrehen zu reduzieren

ClickUp: Ihre Komplettlösung für alle Marketing-Anforderungen – vom Aufgabenmanagement bis hin zu Dokumenten. Es verfügt über einen rollenbasierten KI-Assistenten mit vollständig vorgefertigten Vorlagen für alle wichtigen Anwendungsfälle. Diese lassen sich hinsichtlich Tonfall und Kreativität benutzerdefiniert anpassen und bieten als Standard Vorformatierungen und Strukturen wie fettgedruckte Titel oder strukturierte Tabellen.

Erstellen, planen und realisieren Sie Ihre Marketingpläne mit der Marketing-Projektmanagement-Plattform von ClickUp

Die Welt der KI ist kein Wunderland ohne Nachteile. Wie jede neue und aufkommende Technologie haben auch KI-Tools einige Herausforderungen und Limite. Zu wissen, wie man KI einsetzt, ist eine Sache. Diese Tools jedoch unüberlegt einzusetzen, ist nicht ratsam, und wir erklären Ihnen, warum.

1. Datenschutzbedenken

Die Zahl der KI-Tools, die auf den Markt kommen, ist erschreckend hoch. Bei einigen davon stehen die Sicherheit und der Schutz Ihrer Daten möglicherweise nicht an erster Stelle. Deshalb müssen Sie beim Ausprobieren neuer KI-Tools besonders vorsichtig mit Ihren Daten umgehen, insbesondere mit Daten von Kreditkarten, wichtigen Dokumenten usw.

Der beste Weg, um Datenlecks und Datenschutzverletzungen zu verhindern, besteht darin, vorab die Richtlinien zur Sicherheit und zum Datenschutz der einzelnen tools zu erledigen.

2. Nicht so genau, wie Sie denken

Haben Sie schon einmal einem KI-Tool eine Frage gestellt und eine Antwort erhalten, die genau das Gegenteil bedeutete? Ja – das kommt häufig vor. Manche KI-Tools liefern ausführliche Erklärungen mit falschen Daten, um ihre Antworten zu untermauern – man könnte versucht sein, ihnen zu glauben.

Erledigen Sie immer ein wenig Forschung, um zu prüfen, ob die KI Ihre Suche unterstützt oder Sie blindlings in die Irre führt.

3. Bedenken hinsichtlich der Ethik

Sie müssen sehr vorsichtig sein, wenn Sie die von KI-Anbietern bereitgestellten Daten und Antworten für Ihre Zwecke nutzen. Viele KI-Tools werden anhand öffentlicher Dokumente trainiert, und viele dieser Dokumente und Texte können urheberrechtlich geschützt sein. Urheberrechtsverletzungen sind das Letzte, worüber Sie sich Gedanken machen wollen, wenn Sie sich bei verschiedenen alltäglichen Anwendungen auf KI verlassen.

Notieren Sie urheberrechtlich geschützte Informationen, die Ihnen die KI liefert, und erledigen Sie zusätzlich etwas, um sicherzustellen, dass Sie auf der sicheren Seite sind.

4. Übermäßiges Vertrauen kann fatal sein

Wenn du ohne den Anzug nichts bist, dann solltest du ihn nicht haben.

Wenn du ohne den Anzug nichts bist, dann solltest du ihn nicht haben.

Genau! Dieses Zitat trifft auf Spider-Mans Hightech-Anzug genauso zu wie auf den Einsatz von KI-Tools. Das größte Problem, mit dem wir konfrontiert sein werden, ist die übermäßige Abhängigkeit von KI.

Auch wenn KI-Tools unser Leben erleichtern können, kann ihr übermäßiger Einsatz unsere Kreativität und unsere Fähigkeit beeinträchtigen, originelle und relevante Gedankengänge zu entwickeln. Eine übermäßige Abhängigkeit von KI kann unsere analytischen Fähigkeiten und unser kritisches Denkvermögen stark beeinträchtigen.

5. Die Voreingenommenheit der Ersteller ist real

Jedes KI-Tool hat seinen Ersteller. Alle diese Tools werden anhand vorab festgelegter Trainingsdaten feinabgestimmt. Wenn der Ersteller oder die Daten voreingenommen sind, erhalten Sie eine KI, die ebenfalls voreingenommen ist. Voreingenommene KI-Tools können Ihnen verzerrte Daten liefern, die die Ergebnisse Ihrer beabsichtigten Nutzung beeinträchtigen könnten.

Das wollen Sie nicht. Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine KI voreingenommen sein könnte, sollten Sie deren Einsatz vermeiden und nach einer KI suchen, die unvoreingenommen arbeitet.

Vielleicht fragen Sie sich, wie Sie mit KI-Tools beginnen können. Nun, ClickUp ist auf den Plan getreten, und es gibt keine Konkurrenz.

Dieses KI-Tool besteht aus kontextbezogenen, dialogorientierten und rollenbasierten KI-Features, die es ihm ermöglichen, zahlreiche Aspekte Ihres Geschäfts mühelos zu bewältigen und zu analysieren – ohne dass Ihre Server dabei zusammenbrechen.

Hier sind einige der wichtigsten Features von ClickUp Brain, auch bekannt als ClickUp AI, die es zu einem so leistungsstarken KI-Tool machen, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Und hier sind die Gründe dafür:

Bietet Features zur Text- und Inhaltserstellung wie Schreiben, Korrekturlesen, Paraphrasieren, kontextbezogene Antworten usw.

Führt Informationen aus Dokumenten, Aufgaben und von Mitarbeitern zusammen, um detaillierte Antworten auf Abfragen zu geben

Automatisieren Sie Aufgaben und Prozesse, um eine einfache Zusammenarbeit zu ermöglichen

Unterstützt Sie bei der Planung und Organisation von Flows für mehrere Projekte und übernimmt die Nachverfolgung dieser Flows mühelos

Beschleunigen Sie Ihre Marketingkampagnen und die Erstellung von Inhalten mit ClickUp Brain

Meistern Sie KI mit ClickUp

Wie Sie oben gesehen haben, gibt es für alles, was Ihnen einfällt, ein KI-Tool, das Ihnen dabei hilft.

Die Frage ist: Gibt es ein KI-Tool, das all Ihre Anforderungen erfüllt? Ja!

Ob beim Erstellen von Projektplänen, beim Anlegen von Unteraufgaben oder beim Zusammenfassen komplexer Dokumente – die KI-Features von ClickUp machen jeden Teil Ihres Workflows reibungsloser und schneller. Außerdem sind sie rollenspezifisch konzipiert, sodass Sie genau das bekommen, was Sie brauchen, wann Sie es brauchen.

Von der Automatisierung von Aufgaben bis hin zur Erstellung aufschlussreicher Updates – ClickUp Brain erledigt alles mit Bravour und einem Hauch von Magie. Warum sollten Sie sich also mit weniger zufrieden geben, wenn Sie das Beste haben können? 🚀✨

Sind Sie bereit, Ihre Produktivität zu steigern? Eröffnen Sie noch heute ein kostenloses ClickUp-Konto!