Die 15 besten tools für Startups im Jahr 2026 (Vor- und Nachteile, Preise)

Wenn Sie ein Startup aufbauen, zählt jede Sekunde und jeder Euro.

Bedenken Sie Folgendes: Tool-Wildwuchs – das Phänomen, bei dem Teams zu viele Tools nutzen, deren Funktionen sich überschneiden, ohne dass sie zusammenarbeiten – kostet Unternehmen jährlich 1 Million US-Dollar pro Entwicklungsteam. Tatsächlich verlieren 75 % der Entwickler jede Woche bis zu 15 Stunden damit, sich durch durchschnittlich 7,4 nicht miteinander verbundene Tools zu navigieren, um Anwendungen zu entwickeln.

In einem Startup entwickelt, verkauft, versendet, stellt man Mitarbeiter ein und behebt Probleme – oft alles gleichzeitig. Wenn also ein neues tool zusätzliche Zeit für das Setup, einen weiteren Login, eine weitere Gebühr für das Abonnement oder einen weiteren Ort zum Überprüfen mit sich bringt, raubt es still und leise sowohl Konzentration als auch Budget.

Deshalb brauchst du von Anfang an die besten tools.

In diesem Blogbeitrag stellen wir die besten tools für Startups vor, erklären, worin jedes einzelne am besten ist, und zeigen, wie Sie eine tool-Auswahl treffen, die auch bei Wachstum schlank bleibt.

Die besten tools für Startups sind Softwareanwendungen, die darauf ausgelegt sind, Unternehmen in der Frühphase dabei zu helfen, ihre Abläufe zu verwalten, zusammenzuarbeiten und zu skalieren, ohne von Komplexität oder hohen Kosten überwältigt zu werden.

Diese Tools, die oft als SaaS (Software as a Service) angeboten werden, decken Bereiche wie Projektmanagement, Kommunikation, Marketing und Automatisierung ab – und lösen jeweils eine spezifische operative Herausforderung, mit der Startups täglich konfrontiert sind.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Projekte und Workflows mit KI-Agenten und Automatisierungen in einem Workspace verwalten Aufgaben + Ansichten für schnelle Ausführung, Chatten + SyncUps für Kommunikation in Echtzeit, Dashboards, Brain, Super Agents Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Notion KI-gestützte Dokumente und Datenbanken für Startup-Wissen + schlanke Betriebsabläufe Verknüpfte Datenbanken, Notion-KI-integrierte Seiten, veröffentlichbare Seiten für Stakeholder Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Benutzer und Monat Slack Teamkommunikation mit KI-Zusammenfassungen Kanäle + Threads, KI-Zusammenfassungen, Slack Connect, Workflow Builder Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4,38 $ pro Benutzer und Monat Asana Projektplanung mit Zielen, Portfolios und KI-Status-Unterstützung Portfolios + Ziele, KI-generierte Status-Updates, Automatisierung der Regeln, Zeitleiste Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,99 $ pro Benutzer und Monat Trello Board-basierte Planung mit integrierter KI-Unterstützung für Karten Boards/Listen/Karten, Atlassian Intelligence in Karten, Butler-Automatisierungen, Vorlagen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $ pro Benutzer und Monat monday.com Anpassbare Boards mit KI in Dokumenten und Workflows Rechnungen im eigenen Design, RechnungsstellungsFlow, Erfassung von Ausgaben und Kernberichte für die Berichterstellung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9 $ pro Platz und Monat HubSpot CRM + Marketing + Support in einem System mit KI-Unterstützung CRM + Pipeline, Automatisierung des Lebenszyklus, Entwürfe/Zusammenfassungen mit Breeze KI, Berichterstellung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat/Platz Mailchimp E-Mail-basierte Marketing-Automatisierung und Customer Journeys Customer Journey Builder, Vorlagen + Brand Kit, Content Studio für Assets Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13 $/Monat FreshBooks Rechnungsstellung, Zeiterfassung und einfache Buchhaltung für Dienstleistungen Rechnungen im eigenen Design, Flow von der Erfassung bis zur Rechnungsstellung, Erfassung von Ausgaben, Berichterstellung für die Kernbereiche Bezahlte Pläne beginnen bei 23 $/Monat Canva Schnelles, markenkonformes Design für Startup-Teams Vorlagen, Brand Kit, Zusammenarbeit in Echtzeit, KI-gestützte Designerstellung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat pro Person Zoom Videoanrufe mit zuverlässigen Meetings und KI-Zusammenfassungen Meetings + Aufzeichnung, Breakout-Räume, Terminlinks, Zusammenfassungen durch KI-Companion Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $ pro Benutzer und Monat Loom Asynchrone Video-Updates und Walkthroughs für verteilte Teams Bildschirmaufzeichnung mit einem Klick, Links freigeben, Kommentare zu Videos, grundlegende Funktionen der Bearbeitung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $ pro Benutzer und Monat Zapier Automatisierung sich wiederholender Aufgaben über verschiedene Apps hinweg mit mehrstufigen Workflows Auslöser/Aktionen, mehrstufige Zaps, Filter/Pfade, umfassende App-Abdeckung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29,99 $/Monat Deel Weltweite Personalbeschaffung, Gehaltsabrechnung und Compliance für verteilte Teams EOR + Auftragnehmer, lokalisierte Verträge, globale Zahlungen, Compliance-Workflows Bezahlte Pläne beginnen bei 49 $ pro Auftragnehmer und Monat Semrush SEO-Recherche, Website-Audits und Einblicke in die Konkurrenz Keyword-Recherche, Website-Audits, Nachverfolgung der Rankings, Wettbewerbsanalyse Bezahlte Pläne beginnen bei 199 $/Monat

Sie sollten ein tool wählen, das alles, was Sie brauchen, in einer intuitiven Benutzeroberfläche vereint. Kurz gesagt, darauf sollten Sie achten:

Einfache Einarbeitung: Können neue Mitglieder des Teams innerhalb eines Tages produktiv arbeiten, statt erst nach einer Woche? Ein tool mit einer steilen Lernkurve ist ein versteckter Kostenfaktor für ein schnelllebiges Startup

Integrationsökosystem: Lässt sich das Tool mit den Tools verbinden, die Sie bereits nutzen, wie Figma, Google Workspace oder GitHub? Schlechte Integrationen verursachen mehr manuelle Arbeit und machen den Zweck des Tools zunichte.

Skalierbarkeit: Wird dieses Tool auch dann noch funktionieren, wenn Sie Wird dieses Tool auch dann noch funktionieren, wenn Sie Ihr Startup-Team vergrößern ? Ein Tool, das für ein Bootstrap-Team perfekt ist, könnte unter den Anforderungen eines Series-A-Unternehmens zusammenbrechen.

Features für die Zusammenarbeit : Können mehrere Personen in Echtzeit zusammenarbeiten, ohne dass Versionskonflikte entstehen oder die Arbeit des anderen überschrieben wird? Können mehrere Personen in Echtzeit zusammenarbeiten, ohne dass Versionskonflikte entstehen oder die Arbeit des anderen überschrieben wird?

KI-Features: Bietet das Tool KI-Features, die wiederholende Aufgaben automatisieren, Informationen zusammenfassen oder Erkenntnisse liefern? Dies ist ein enormer Kraftmultiplikator für kleine Teams

Mobiler Zugriff: Kann Ihr Team die App unterwegs effektiv nutzen? Für Kann Ihr Team die App unterwegs effektiv nutzen? Für Remote-Teams ist eine starke mobile Funktion unverzichtbar

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Schauen wir uns die wichtigsten tools, die du als Startup brauchst, einmal genauer an 👇

1. ClickUp (Ideal für Startups, die Projekte und Workflows mit KI und Automatisierungen in einem Workspace verwalten möchten)

Machen Sie Ihr Startup agiler Übergeben Sie die Arbeit an Ihren Super-Agenten, damit Sie sich ganz auf das Wachstum Ihres Start-ups konzentrieren können

Als Startup benötigen Sie Tools, die den Tool-Wust minimieren und ein konsolidiertes Setup bieten, in dem Arbeit, Dokumente und Teamkoordination unter einem Dach vereint sind.

Das ist die Idee hinter ClickUp, dem weltweit ersten konvergenten KI-Workspace. In ClickUp arbeiten Projekte, Dokumente, Chat und Analysen mit KI-Assistenten und -Agenten zusammen, die den gesamten Workspace im Blick haben.

Schauen wir uns das genauer an:

Behalten Sie die Nachverfolgung schnelllebiger Arbeitsabläufe

In Start-ups zu arbeiten bedeutet, sich mit Tausenden von beweglichen Teilen auseinanderzusetzen, die alle gleichermaßen dringend sind. Denn jedes Ergebnis hat Abhängigkeiten, Eigentümer und sich ändernde Fristen. Hier kommt ClickUp Aufgaben ins Spiel – die Grundlage, die jedem Arbeitsschritt einen zentralen Ort gibt, komplett mit Status, Eigentümer, Priorität, Startdatum und Fälligkeitsdatum und vielem mehr.

Verfolgen Sie alle Abhängigkeiten, Eigentümer und Termine an einem Ort mit ClickUp Aufgaben

Um die Dynamik aufrechtzuerhalten, ohne immer wieder dasselbe tun zu müssen, können Sie auch ClickUp-Aufgabenvorlagen verwenden. Mit ClickUp-wiederholenden Aufgaben können Sie zudem Routinearbeiten automatisieren. Das Ziel ist es, Zeit zu gewinnen, um Ihr Geschäft auszubauen, während die Arbeit im Hintergrund reibungslos weiterläuft.

Kombinieren Sie ClickUp-Aufgaben mit ClickUp-Ansichten, um die Arbeit so darzustellen, wie es Ihnen gefällt. Ansichten sind im Grunde verschiedene Blickwinkel auf dieselben Aufgabendaten, sodass Ihr Team und Ihre Partner in dem Format arbeiten können, das ihnen hilft, schneller voranzukommen.

Sie erhalten Zugriff auf Ansichten wie:

Liste, Board, Kalender – wenn Sie einzelne Aufgaben übersichtlich darstellen möchten

Gantt , wenn Sie sehen möchten, wie Aufgaben miteinander verbunden sind (Abhängigkeiten und Zeitleisten)

Team oder Workload – wenn Sie erkennen müssen, wer überlastet ist, bevor es zu einem Engpass kommt

Verwandeln Sie Unterhaltungen in umsetzbare Arbeiten, ohne den Kontext zu verlieren

Verlassen Sie sich nie wieder auf ein separates Tool (und ein zusätzliches Abonnement!), um zu chatten, zu telefonieren oder eine Sprachnachricht zu hinterlassen. All das und noch mehr können Sie in ClickUp Chat erledigen. Und das Beste daran: Sie können direkt aus einer Nachricht heraus Aufgaben erstellen, wenn diese wichtig ist und dringend erledigt werden muss.

Diskutieren und arbeiten Sie gemeinsam mit ClickUp Chat

Und wenn du unterwegs bist, lass Chat auf deinem Handy geöffnet – immer und überall!

Innerhalb von ClickUp Chat kannst du auch SyncUps starten, um Diskussionen per Videoanruf zu führen.

Starten Sie ein SyncUp direkt aus einem Chat-Kanal (oder einer Direktnachricht) über das SyncUps-Symbol oder den Befehl /SyncUp, und ClickUp fügt eine Beitrittsnachricht in den Thread ein, damit andere sofort mitmachen können

Während des SyncUp-Anrufs können Sie Ihren Bildschirm freigeben und während des Gesprächs weiter in Ihrem Workspace navigieren – das ist besonders praktisch, wenn Sie Aufgaben, ein Dokument oder ein Whiteboard in Echtzeit durchgehen.

Nutzen Sie die Syncups von ClickUp Chat, um Videoanrufe mit Ihrem Team zu starten

Jedes Mal kontextbezogene Antworten dank umgebungsorientierter KI-Fähigkeiten

Wenn Ihre Aufgaben unglaublich schnell voranschreiten, ist der schwierigste Teil selten die eigentliche Arbeit selbst, sondern vielmehr, den aktuellen Kontext zu erfassen und daraus einen umsetzbaren nächsten Schritt zu machen. ClickUp Brain ist die KI-Ebene von ClickUp direkt im Workspace, sodass Sie direkt dort, wo die Arbeit stattfindet (Aufgaben, Dokumente, Kommentare und mehr), zusammenfassen, schreiben und Fragen stellen können.

📌 Beispiel: Öffnen Sie eine Aufgabe mit 60 Kommentaren und einigen Unteraufgaben und erstellen Sie dann mit Brain eine Zusammenfassung der Aufgabenaktivitäten, die erklärt, was in dem Thread passiert ist und woran die Unteraufgaben gerade arbeiten. So erhalten Sie sofort die aktuellsten Informationen, die Sie benötigen.

Durchsuchen Sie Ihre Aufgaben, Dokumente und Chats und stellen Sie ClickUp Brain Fragen in natürlicher Sprache

Und wenn Sie die gleiche Intelligenzebene wie bei einer Desktop-App wünschen, holen Sie sich einfach ClickUp Brain MAX. Es ist die Desktop-KI-Ergänzung für alle, die KI über eine einzelne Aufgabe oder ein Dokument hinaus nutzen möchten. Sie wurde entwickelt, um Ihren ClickUp-Workspace, verbundene Apps und das Internet zu durchsuchen und Sie mit vollständig kontextbezogenen Lösungen zu unterstützen. Das Tüpfelchen auf dem i von Brain MAX ist die freihändige Diktatfunktion mit Talk-to-Text.

Die besten Features von ClickUp

Verfolgen Sie die Umsetzung von Start-up-Projekten in Echtzeit: Überwachen Sie Markteinführungen, Sprints, Einstellungsprozesse und teamübergreifende Abhängigkeiten an einem Ort mit Überwachen Sie Markteinführungen, Sprints, Einstellungsprozesse und teamübergreifende Abhängigkeiten an einem Ort mit ClickUp Dashboards

Teilen Sie asynchrone Informationen mit Ihrem Team: Nehmen Sie mit Nehmen Sie mit ClickUp Clips kurze Anleitungen, Fehlerreproduktionen oder Produkt-Updates auf und fügen Sie diese dann genau der Aufgabe oder dem Dokument hinzu, an dem Ihr Team gerade arbeitet.

Delegieren Sie Routineaufgaben an KI-Teammitglieder: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp Super Agents , um mehrstufige, sich wiederholende Workflows zu bewältigen, wie z. B. das Zusammenfassen von Aktivitäten, das Verfassen von Updates und das Einbeziehen menschlicher Teammitglieder

Automatisieren Sie die Übergaben, die Startups ausbremsen: Setzen Sie Auslöser für Setzen Sie Auslöser für ClickUp-Automatisierungen ein, um Eigentümer zuzuweisen, Status zu aktualisieren, Genehmigungen weiterzuleiten und automatisch Folgeaktionen zu starten, wenn die Arbeit voranschreitet

Limitierungen von ClickUp

Die Vielzahl an Features kann beim Setup überwältigend wirken. Und manche Benutzer müssen sich erst daran gewöhnen.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Mir gefällt, dass ClickUp mir hilft, Aufgaben zu strukturieren, Prioritäten zu setzen und Teams aufeinander abzustimmen. Ich schätze es sehr, wie ClickUp die mangelnde Sichtbarkeit und Unordnung bei der Umsetzung angeht. Außerdem erleichtert es die Umsetzung von Strategien in messbare Maßnahmen. Am besten gefällt mir die Integration mit KI, da sie mir hilft, Ideen zu organisieren und manuellen Aufwand an einem Ort zu reduzieren. Außerdem fand ich das Setup recht intuitiv.

Mir gefällt, dass ClickUp mir hilft, Aufgaben zu strukturieren, Prioritäten zu setzen und Teams aufeinander abzustimmen. Ich schätze es sehr, wie ClickUp die mangelnde Sichtbarkeit und Unordnung bei der Umsetzung angeht. Außerdem erleichtert es die Umsetzung von Strategien in messbare Maßnahmen. Am besten gefällt mir die Integration mit KI, da sie mir hilft, Ideen zu organisieren und manuellen Aufwand an einem Ort zu reduzieren. Außerdem fand ich das Setup recht intuitiv.

2. Notion (Am besten geeignet, um Wissen in KI-gestützte Dokumente und Datenbanken umzuwandeln)

via Notion

Notion ist ein Workspace für Dokumente und Datenbanken, der sich gut für Startups eignet, die Strategie, Produktspezifikationen, Notizen und Umsetzung miteinander verknüpfen möchten. Mit der KI von Notion können Sie lange Dokumente zusammenfassen, Rohnotizen in Aktionspunkte umwandeln, Inhalte in einem bestimmten Ton umschreiben und interne Updates für verteilte Teams übersetzen.

Sie können auch direkt in Notion Fragen stellen und relevante Informationen aus Ihrem Workspace abrufen. Das ist besonders praktisch, wenn jemand die neueste Entscheidung, eine Produktanforderung oder den aktuellen Status einer Initiative benötigt.

Da Notion Dokumente mit Datenbanken verbindet, können Sie KI-gestützte Workflows auch auf strukturierten Daten ausführen, beispielsweise Projekt-Updates aus einer Roadmap-Datenbank entwerfen, erste Entwürfe von Stellenbeschreibungen aus einer Rekrutierungspipeline generieren oder Besprechungsnotizen aufbereiten und mit den entsprechenden Projektseiten verknüpfen.

Die besten Features von Notion

Relationale Datenbanken: Erstellen Sie Tabellen, die miteinander verknüpft sind, sodass Ihre Datenbank für Aufgaben mit Ihrem Team-Verzeichnis und Ihrem Projekt-Tracker verbunden ist

Notion KI: Erstellen Sie Entwürfe, fassen Sie lange Dokumente zusammen und übersetzen Sie Inhalte direkt auf Ihren Seiten

Teilen Sie aufbereitete Seiten extern und kontrolliert: Veröffentlichen Sie Notion-Seiten im Web für Stakeholder-Portale, einfache Dokumentationen oder öffentliche Ressourcen mit konfigurierbaren Freigabeoptionen

Hinweis zu Limiten

Der Offline-Zugriff hat eine Abhängigkeit von zwischengespeicherten Seiten, sodass die Zuverlässigkeit ohne Internetverbindung unbeständig sein kann, es sei denn, Sie haben die benötigten Inhalte bereits geöffnet.

Große, schwerfällige Seiten mit mehreren eingebetteten Datenbanken und vielen Eigenschaften können verzögert reagieren und nur langsam geladen werden

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: 24 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,6/5 (über 9.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Notion KI ist für mich unglaublich hilfreich, da ich häufig Notizen für mein Geschäft mache. Es wandelt meine handschriftlichen Notizen innerhalb von Sekunden in digitalen Text um. Ich nutze Notion KI auch als Tool für Projektmanagement, um sicherzustellen, dass alle meine Projekte nahtlos über die Plattform an meine Clients exportiert werden.

Notion AI ist für mich unglaublich hilfreich, da ich häufig Notizen für mein Geschäft mache. Es wandelt meine handschriftlichen Notizen innerhalb von Sekunden in digitalen Text um. Ich nutze Notion AI auch als Projektmanagement-Tool, um sicherzustellen, dass alle meine Projekte nahtlos über die Plattform an meine Clients exportiert werden.

📮 ClickUp Insight: Für etwa 20 % der Benutzer sind Fokus-Sitzungen einfach nicht praktikabel. Ihre Tage sind geprägt von Teamarbeit, schnellen Kurswechseln und ständiger Zusammenarbeit – daher ist Anpassungsfähigkeit wichtiger als lange Blöcke konzentrierter Arbeit. 💫 Wenn Sie zu diesen gehören, dann ist ClickUp Ihre zentrale, KI-gestützte Command-Center-Anwendung. Sie können Aufgaben zuweisen, an Video-Konferenzen teilnehmen, Ideen sammeln, gemeinsam an Dokumenten arbeiten und sogar Inhalte oder Bilder erstellen – und das alles, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen. Alles, was Sie brauchen, um mit einem schnelllebigen Arbeitsalltag Schritt zu halten, finden Sie hier an einem Ort.

📮 ClickUp Insight: Für etwa 20 % der Benutzer sind Fokus-Sitzungen einfach nicht praktikabel. Ihre Tage sind geprägt von Teamarbeit, schnellen Kurswechseln und ständiger Zusammenarbeit – daher ist Anpassungsfähigkeit wichtiger als lange Blöcke konzentrierter Arbeit. 💫 Wenn Sie zu diesen gehören, dann ist ClickUp Ihre zentrale, KI-gestützte Command-Center-Anwendung. Sie können Aufgaben zuweisen, an Video-Konferenzen teilnehmen, Ideen sammeln, gemeinsam an Dokumenten arbeiten und sogar Inhalte oder Bilder erstellen – und das alles, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen. Alles, was Sie brauchen, um mit einem schnelllebigen Arbeitsalltag Schritt zu halten, finden Sie hier an einem Ort.

📮 ClickUp Insight: Für etwa 20 % der Benutzer sind Fokus-Sitzungen einfach nicht praktikabel. Ihre Tage sind geprägt von Teamarbeit, schnellen Kurswechseln und ständiger Zusammenarbeit – daher ist Anpassungsfähigkeit wichtiger als lange Blöcke konzentrierter Arbeit. 💫 Wenn Sie zu diesen gehören, dann ist ClickUp Ihre zentrale, KI-gestützte Command-Center-App. Sie können Aufgaben zuweisen, an Video-Konferenzen teilnehmen, Ideen sammeln, gemeinsam an Dokumenten arbeiten und sogar Inhalte oder Bilder erstellen – und das alles, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen. Alles, was Sie brauchen, um mit einem schnelllebigen Arbeitsalltag Schritt zu halten, finden Sie hier an einem Ort.

📮 ClickUp Insight: Für etwa 20 % der Benutzer sind Fokus-Sitzungen einfach nicht praktikabel. Ihre Tage sind geprägt von Teamarbeit, schnellen Kurswechseln und ständiger Zusammenarbeit – daher ist Anpassungsfähigkeit wichtiger als lange Blöcke konzentrierter Arbeit. 💫 Wenn Sie zu diesen gehören, dann ist ClickUp Ihre zentrale, KI-gestützte Command-Center-App. Sie können Aufgaben zuweisen, an Video-Konferenzen teilnehmen, Ideen sammeln, gemeinsam an Dokumenten arbeiten und sogar Inhalte oder Bilder erstellen – und das alles, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen. Alles, was Sie brauchen, um mit einem schnelllebigen Arbeitsalltag Schritt zu halten, finden Sie hier an einem Ort.

3. Slack (Am besten geeignet für KI-gestützte Teamkommunikation und schnelle interne Abstimmung in Start-ups)

via Slack

Slack ist eine beliebte Plattform für die Teamkommunikation, die auf Kanälen, Threads, Huddles (Audio- und Video-Einzelgespräche) und einem durchsuchbaren Nachrichtenverlauf basiert. In Slack können Sie Ihre Arbeit nach Funktionen (z. B. #product, #growth oder #support) oder nach Initiativen (z. B. #launch-week oder #fundraising) organisieren, wobei Unterhaltungen und Dateien langfristig dem richtigen Kanal zugeordnet bleiben.

Für schnell agierende Startup-Teams ist die KI-Ebene von Slack genau das Richtige, damit das Produkt Schritt halten kann. Sie umfasst KI-Funktionen wie Unterhaltungszusammenfassungen, tägliche Rückblicke, Dateizusammenfassungen und KI-Suche, die Teams dabei helfen, den Überblick zu behalten, wenn sie voll in die Umsetzung vertieft sind.

Die besten Features von Slack

Kanäle: Organisieren Sie Unterhaltungen nach Projekt, Team oder Thema, damit Diskussionen zielgerichtet und leicht zugänglich bleiben

Slack Connect: Laden Sie externe Mitarbeiter in spezielle Kanäle ein, ohne ihnen Zugriff auf Ihren gesamten Workspace zu gewähren

Erstellen Sie schlanke interne Automatisierungen: Nutzen Sie den Workflow Builder, um wiederkehrende Anfragen und Übergaben innerhalb von Slack zu automatisieren

Slack Limitierungen

Die Anzahl der Benachrichtigungen kann schnell unübersichtlich werden, insbesondere über mehrere aktive Kanäle und gemeinsame Connect-Kanäle hinweg

Slackbot plant Meetings anhand von E-Mail-IDs nicht zuverlässig (z. B. das automatische Erstellen eines Google Meet und das Posten im richtigen Kanal)

Preise für Slack

Free

Vorteil: 4,38 $ pro Benutzer und Monat

Business+: 9 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 38.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 23.900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Slack?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Die Bedienung ist leicht zu erlernen und die App fungiert als Messaging-Plattform, über die wir andere im Kanal oder in Direktnachrichten taggen können. Die Automatisierung mithilfe von KI-Bots ist hervorragend, und unser Unternehmen nutzt sie für die Nachverfolgung der Teile für unsere Ladestationen, die gerade versandt werden. Der Bot funktioniert einwandfrei. Sogar die Huddle-Option zum Anrufen von jemandem bietet alle Features wie Bildschirmfreigabe und Messaging im Huddle. Insgesamt ein sehr gutes tool, besonders für professionelle Arbeiten.

Die Bedienung ist leicht zu erlernen und die App fungiert als Messaging-Plattform, über die wir andere im Kanal oder in Direktnachrichten taggen können. Die Automatisierung mithilfe von KI-Bots ist hervorragend, und unser Unternehmen nutzt sie für die Nachverfolgung der Teile für unsere Ladestationen, die gerade versandt werden. Der Bot funktioniert einwandfrei. Sogar die Huddle-Option zum Anrufen von jemandem bietet alle Features wie Bildschirmfreigabe und Messaging im Huddle. Insgesamt ein sehr gutes tool, besonders für professionelle Arbeiten.

4. Asana (Am besten geeignet für KI-gestützte Projektplanung mit Zielen und Portfolios)

via Asana

Asana ist eine Projekt- und Arbeitsmanagement-Plattform für Startups, die eine koordinierte Umsetzung in den Bereichen Produktentwicklung, Markteinführung, Betrieb und Personalbeschaffung benötigen. In Asana können Sie Initiativen in Projekte unterteilen, Abhängigkeiten abbilden und Eigentümer sowie Fristen transparent halten, während die Arbeit zwischen den Teams weitergereicht wird. Wenn die Planung eine übergeordnete Ebene erfordert, unterstützt Asana auch Portfolios und Zielverfolgung, sodass die Führungskräfte sehen können, wie sich der Projektfortschritt auf die Ergebnisse auswirkt.

Die KI-Features von Asana helfen zudem dabei, viele Prozesse für schnelllebige Teams zu optimieren. Beispielsweise erstellt „Smart Assists“ Entwürfe für Projekt-Updates, indem es Kontextinformationen aus der Arbeit und den Aktivitäten abruft, und „Smart Summaries“ fasst Aufgaben- und Projektkontext zu kurzen Highlights und Aktionspunkten zusammen, wenn Threads zu lang werden.

Die besten Features von Asana

Zeitleiste: Planen Sie Projekte visuell mit einer Zeitleiste im Gantt-Stil, die Abhängigkeiten und Fristen anzeigt

Erstellen Sie übersichtlichere Projekt-Updates: Generieren Sie von KI verfasste Status-Updates, die Hindernisse, offene Fragen und nächste Schritte auf der Grundlage der aktuellen Projektaktivitäten aufzeigen

Automatisieren Sie die Workflow-Steuerung: Als Auslöser dienen Zuweisungen, Statusänderungen und Übergaben, die durch Regeln ausgelöst werden, die auf Bedingungen innerhalb von Projekten basieren

Einschränkungen von Asana

Abhängigkeiten, Regeln und Eigentümerschaft müssen konsequent gepflegt werden, damit die Pläne auch bei zunehmender Projektzahl korrekt bleiben

Der Kern-Workflow ist auf der Cloud basiert, daher ist der Offline-Zugriff keine besondere Stärke

Preise für Asana

Privat: Kostenlos

Starter: 13,99 $/Benutzer/Monat

Advanced: 30,99 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 12.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Asana?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Asana am besten gefällt, ist die Flexibilität beim Aufbau echter operativer Workflows, nicht nur einfacher Aufgabenlisten. Es ermöglicht uns, die Arbeit mit klaren Zuständigkeiten, Abhängigkeiten und standardisierten Aufgaben zu strukturieren, die widerspiegeln, wie die Arbeit in den Teams tatsächlich abläuft. Es bietet eine gute Sichtbarkeit ohne Mikromanagement und lässt sich gut mit Tools wie Slack und HubSpot integrieren, was die Automatisierung und die teamübergreifende Koordination wesentlich effizienter macht.

Was mir an Asana am besten gefällt, ist die Flexibilität beim Aufbau echter operativer Workflows, nicht nur einfacher Liste von Aufgaben. Es ermöglicht uns, die Arbeit mit klaren Zuständigkeiten, Abhängigkeiten und standardisierten Aufgaben zu strukturieren, die widerspiegeln, wie die Arbeit in den Teams tatsächlich abläuft. Es bietet eine gute Sichtbarkeit ohne Mikromanagement und lässt sich gut mit Tools wie Slack und HubSpot integrieren, was die Automatisierung und die teamübergreifende Koordination wesentlich effizienter macht.

5. Trello (Am besten geeignet für KI-gestützte Planung, die Start-ups auf Boards durchführen können)

Via Trello

Trello ist ein visuelles Arbeitsmanagement-Tool, das auf Boards, Listen und Karten basiert und Start-ups dabei hilft, Produktentwicklung, Markteinführungen, Pipelines und Content-Kalender zu verfolgen, ohne dass ein aufwendiges Projektmanagement-Setup erforderlich ist. Karten enthalten den gesamten Arbeitsverlauf, einschließlich Eigentümern, Fälligkeitsdaten, Checklisten und Anhängen, sodass die Umsetzung auch bei sich ändernden Prioritäten übersichtlich bleibt.

Für KI-Unterstützung integriert Trello Atlassian Intelligence in Beschreibungen von Karten und Kommentare. Es kann neue Texte generieren, bereits Geschriebenes umformulieren, lange Texte zusammenfassen, Aktionspunkte herausarbeiten und Formulierungen bei Bedarf optimieren.

Sie können die Funktionen mit Power-Ups für Integrationen und benutzerdefinierte Felder erweitern und die Workflow-Automatisierung für einfache, sich wiederholende Aufgaben nutzen.

Trello eignet sich gut für kleine Teams und einfache Workflows, hat jedoch Schwierigkeiten, wenn Projekte komplexer werden.

Die besten Features von Trello

Erstellen Sie KI-gestützte Karteninhalte: Generieren, fassen Sie zusammen, kürzen Sie und extrahieren Sie Aktionselemente direkt in Kartenbeschreibungen und Kommentaren mit Atlassian Intelligence

Automatisieren Sie die Board-Pflege: Führen Sie „Butler“-Regeln und -Befehle aus, mit dokumentierten Limiten, die dazu beitragen, außer Kontrolle geratene Automatisierungen und eine Überlastung großer Boards zu verhindern

Entwerfen Sie wiederverwendbare Workflows: Nutzen Sie Vorlagen und Board-Muster, um wiederkehrende Start-up-Workflows wie Checklisten für den Markteintritt, Workflows für den Inhalt und Onboarding-Boards zu erstellen

Limitierungen von Trello

Vermeiden Sie das „Kartenchaos“ auf großen Boards, wo ältere Elemente immer schwerer zu finden sind und komplexe Projekte ohne leistungsstarke native Tools für Berichterstellung und Abhängigkeiten an ihre Grenzen stoßen.

Stossen Sie auf Grenzen der Automatisierung, wenn die Nutzung von Butler zunimmt, da Trello Limite für Automatisierungsläufe und Operationen pro Lauf auferlegt

Preise für Trello

Free

Standard: 5 $ pro Benutzer und Monat

Premium: 10 $/Benutzer/Monat

Enterprise: 17,50 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Ein G2-Benutzer sagt:

Trello ist eines der einfachsten und effektivsten Tools, um Arbeit visuell zu organisieren. Sein Board-und-Karten-Layout wirkt intuitiv und flexibel und eignet sich gut für alles, von der einfachen Nachverfolgung von Aufgaben bis hin zum schlanken Projektmanagement. Es lässt sich schnell einrichten, ist für Teams leicht zu erlernen und sorgt für übersichtliche Workflows, ohne unnötige Komplexität zu verursachen. Features wie Checklisten, Beschreibungen, Fälligkeitsdaten und Automatisierungen (Butler) helfen dabei, Projekte voranzubringen, während Integrationen mit Tools wie Slack und Google Drive es als zentrale Anlaufstelle für die Aufgabenverwaltung noch nützlicher machen.

Trello ist eines der einfachsten und effektivsten tools, um Arbeit visuell zu organisieren. Sein Board-und-Karten-Layout wirkt intuitiv und flexibel und eignet sich gut für alles, von der einfachen Nachverfolgung von Aufgaben bis hin zum schlanken Projektmanagement. Es lässt sich schnell einrichten, ist für Teams leicht zu erlernen und sorgt für übersichtliche Workflows, ohne unnötige Komplexität zu verursachen. Features wie Checklisten, Beschreibungen, Fälligkeitsdaten und Automatisierungen (Butler) helfen dabei, Projekte voranzubringen, während Integrationen mit Tools wie Slack und Google Drive es als zentrale Anlaufstelle für die Aufgabenverwaltung noch nützlicher machen.

6. Monday.com (Am besten geeignet für eine schlanke, KI-gestützte Verwaltung der Arbeit für Start-ups)

Monday.com positioniert sich als „Work OS“, das Startups dabei hilft, Projekte zu planen, funktionsübergreifende Workflows zu steuern und den Überblick zu behalten, während das Team wächst. Die Plattform basiert auf benutzerdefinierten Boards, auf denen Sie Produkteinführungen, Einstellprozesse, Kundenanfragen, Marketingkalender oder Onboarding-Aufgaben verfolgen können, wobei Eigentümer, Zeitleisten und Status stets im Blick bleiben.

Darin ist auch Monday AI als Feature enthalten. Mit Sidekick können Sie KI direkt in Boards und Workdocs nutzen, um Updates zusammenzufassen, Inhalte zu entwerfen und in einem Board Maßnahmen zu ergreifen, wenn es schnell vorangeht.

Was das Ökosystem angeht, bietet monday.com einen Marktplatz für Integrationen und Apps sowie Entwicklertools zur Erweiterung von Workflows – was wichtig ist, wenn Ihr Team die Verbindung zu Slack, Drive, CRM oder Analysetools herstellen möchte.

Die besten Features von Monday.com

Dokumente in nutzbare Ergebnisse umwandeln: Nutzen Sie die KI in monday Workdocs, um aus den Inhalten und Dateien im Dokument prägnante Zusammenfassungen in Form von Absätzen oder Listen mit Stichpunkten zu erstellen.

Fügen Sie KI-gestützte Blöcke hinzu: Nutzen Sie die KI-Features von Monday über alle Boards und Workflows hinweg mithilfe des KI-Funktionskatalogs, einschließlich automatisierungsähnlicher KI-Aktionen und Assistenten

Erweitern Sie Workdocs mit KI-gestützten Aktionen: Nutzen Sie das KI-Assistenten-Framework von Monday, damit Apps Inhalte in Workdocs zusammenfassen, übersetzen, exportieren oder generieren können

Einschränkungen von Monday.com

Leistungseinbußen bei sehr großen Boards, bei denen die Anzahl der Elemente hoch ist und die Navigation träge wird

API-Ratenlimits und Inkonsistenzen bei den Spaltentypen, die aufwendigere Integrationen und die Datensynchronisierung verlangsamen

Preise für Monday.com

Kostenlos (bis zu 2 Plätze)

Basic: 9 $ pro Platz und Monat

Standard: 12 $/Platz/Monat

Vorteil: 19 $ pro Platz und Monat

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2: 4,7/5 (über 17.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Monday.com?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an monday.com am besten gefällt, ist, wie visuell und anpassbar es ist. Ich kann den Status von Aufgaben, Teams und Fristen auf einen Blick erkennen, ohne mich durch Tabellenkalkulationen wühlen zu müssen. Das sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, und spart mir in meiner täglichen Arbeit eine Menge Zeit.

Was mir an monday.com am besten gefällt, ist, wie visuell und anpassbar es ist. Ich kann den Status von Aufgaben, Teams und Fristen auf einen Blick erkennen, ohne mich durch Tabellenkalkulationen wühlen zu müssen. Das sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, und spart mir in meiner täglichen Arbeit eine Menge Zeit.

7. HubSpot (Am besten geeignet für Startups, die CRM, Marketing und Kundensupport in einem KI-gestützten System vereinen möchten)

via HubSpot

HubSpot ist eine CRM-Plattform, die die wichtigsten Anforderungen von Start-ups an einem Ort bündelt: Kontakt- und Deal-Nachverfolgung, E-Mail- und Marketing-Automatisierung, Kundensupport-Tickets sowie ein CMS für Landingpages oder einfache Websites. Wenn Ihre Pipeline wächst, hilft es dabei, Lead-Erfassung, Nachfassaktionen und Kundengespräche in einem einzigen Datensatz zu bündeln, sodass Informationen bei der Übergabe zwischen verschiedenen Tools nicht verloren gehen.

Im Bereich KI wurde „Breeze“ von HubSpot entwickelt, um die tägliche Arbeit innerhalb der Plattform zu beschleunigen, beispielsweise beim Verfassen von E-Mails und Seiten, beim Erstellen von Zusammenfassungen und dabei, Teams zu helfen, schneller voranzukommen, ohne den CRM-Kontext zu verlassen.

Für Startups, die einen Überblick darüber erhalten möchten, was funktioniert, fasst die Berichterstellung von HubSpot CRM- und Marketingaktivitäten zusammen und hilft Ihnen so zu erkennen, welche Kampagnen die Pipeline füllen und wo Deals ins Stocken geraten.

Die besten Features von HubSpot

Umfassendes CRM: Führen Sie die Nachverfolgung von Kontakten, Unternehmen, Geschäften und Aufgaben an einem Ort durch

Marketing-Hub: Erstellen Sie Landing-Seiten, E-Mail-Kampagnen und Social-Media-Beiträge mit Automatisierung

Sales Hub: Verwalten Sie Ihre Pipeline mit Deal-Phasen, Prognosen und Nachverfolgung von Aktivitäten

Limitierungen von HubSpot

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für komplexere Workflows können einschränkend sein

Kleine Störungen bei Kern-Features können den täglichen Betrieb beeinträchtigen, wenn Teams HubSpot als System of Record nutzen

Preise von HubSpot

Kostenlose Tools

Starter: 9 $/Monat/Platz

Professional: 1.300 $/Monat (beinhaltet 6 Plätze)

Unternehmen: 4.700 $/Monat

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 34.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HubSpot?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir am besten gefällt, ist der All-in-One-Charakter der Plattform. Die perfekte Integration von CRM, E-Mail-Marketing und Workflows der Automatisierung spart uns unglaublich viel Zeit. Die Benutzeroberfläche ist äußerst intuitiv, sodass neue Mitglieder des Teams sich ohne umfangreiche Schulung schnell einarbeiten können. Auch die Segmentierungsfunktionen sind erstklassig.

Was mir am besten gefällt, ist der All-in-One-Charakter der Plattform. Die perfekte Integration von CRM, E-Mail-Marketing und Workflows der Automatisierung spart uns unglaublich viel Zeit. Die Benutzeroberfläche ist äußerst intuitiv, sodass neue Teammitglieder sich ohne umfangreiche Schulung schnell einarbeiten können. Auch die Segmentierungsfunktionen sind erstklassig.

8. Mailchimp (Am besten geeignet für E-Mail-basierte Marketing-Automatisierung und Customer Journeys, während Ihr Startup wächst)

via Mailchimp

Mailchimp ist eine E-Mail-Marketing- und Automatisierungsplattform, die Startups dabei hilft, Leads zu generieren, Kampagnen zu versenden und Lifecycle-Messaging von einem zentralen Ort aus zu verwalten. Die Plattform eignet sich besonders gut, wenn Sie wiederkehrende Outbound-Aktivitäten wie Newsletter, Produktankündigungen, Onboarding-Sequenzen und Rückgewinnungskampagnen benötigen, die ausreichend strukturiert sind, um Targeting und Kreativkonzepte auch bei wachsender Liste konsistent zu halten.

Ein großer Teil der Attraktivität von Mailchimp liegt in seinem Customer Journey Builder (Marketing Automation Flows), mit dem Sie automatisierte Pfade mit Regeln wie Verzweigungspunkten und Verzögerungen basierend auf dem Interaktionsverhalten Ihrer Kontakte abbilden können. Das macht es einfacher, über einmalige Massen-E-Mails hinauszugehen und Sequenzen im Stil von „Wenn sie hier geklickt haben, sende das“ zu erstellen, die die Nachrichten relevant halten.

Im kreativen Bereich hilft Mailchimp Startups dabei, durch visuelles Design eine einheitliche Markenpräsenz aufzubauen. Brand Kit speichert Ihre Logos, Schriftarten und Farben und nutzt dann KI, um markengerechte Layouts und Grafiken für E-Mails und andere Marketingmaterialien zu erstellen. Und Content Studio bietet Ihnen eine zentrale Bibliothek für Bilder und Dateien, die Sie in verschiedenen Kampagnen wiederverwenden können.

Die besten Features von Mailchimp

E-Mail-Kampagnen-Generator: Erstellen Sie professionelle E-Mails mit einem Drag-and-Drop-Editor und Vorlagen

Automatisieren Sie den Lebenszyklus: Erstellen Sie Marketing-Automatisierungs-Flows mit Verzweigungspunkten, Verzögerungen und mehrstufigen Pfaden, die sich an das Kontaktverhalten anpassen

Marketing-Automatisierung: Erstellen Sie automatisierte E-Mail-Sequenzen, die durch Anmeldungen oder Käufe als Auslöser ausgelöst werden

Limitierungen von Mailchimp

Die Berichterstellung ist nicht sehr flexibel, wenn Sie eine Ansicht im Dashboard-Stil wünschen, die E-Mail-Performance, Automatisierungen und Zielgruppenwachstum in einem einzigen Bericht vereint.

Die Benutzeroberfläche kann überladen wirken, wenn Sie mehr Features nutzen, was die Navigation im Alltag verlangsamt.

Preise von Mailchimp

Kostenlos: Limit von 250 Kontakten

Das Wichtigste: 14 Tage kostenlos, danach ab 13 $/Monat+

Standard: 14 Tage kostenlos, danach ab 20 $/Monat+

Premium: 297,50 $/Monat für 12 Monate, danach ab 350 $/Monat+

Bewertungen und Rezensionen zu Mailchimp

G2: 4,4/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 17.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Mailchimp?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Die E-Mail-Plattform Mailchimp ist das perfekte Einsteigerprogramm zum Erstellen von Marketing-E-Mails, wenn Sie noch nicht so recht wissen, wie das geht, oder gerade erst anfangen und professionell und ausgefeilt wirken möchten, ohne viel Zeit und Aufwand in die Erstellung von E-Mails zu investieren. Die Vorlagen sind äußerst benutzerfreundlich und die Drag-and-Drop-Features sind für alle Kenntnisstufen leicht zu erlernen.

Die E-Mail-Plattform Mailchimp ist das perfekte Einsteigerprogramm zum Erstellen von Marketing-E-Mails, wenn Sie noch nicht so recht wissen, wie das geht, oder gerade erst anfangen und professionell und ausgefeilt wirken möchten, ohne viel Zeit und Aufwand in die Erstellung von E-Mails zu investieren. Die Vorlagen sind äußerst benutzerfreundlich und die Drag-and-Drop-Features sind für alle Kenntnisstufen leicht zu erlernen.

9. FreshBooks (Am besten geeignet für dienstleistungsorientierte Start-ups, die Rechnungsstellung, Zeiterfassung und einfache Buchhaltung aus einer Hand benötigen)

via FreshBooks

FreshBooks ist eine auf Rechnungsstellung ausgerichtete Buchhaltungsplattform für Start-ups, die Projekte, Pauschalhonorare oder Stundenleistungen abrechnen und diese Abrechnung direkt mit der Leistungserbringung verknüpfen möchten. Sie können professionelle Rechnungen erstellen, Online-Zahlungen einziehen und die Kommunikation mit dem Client direkt im Anhang der Rechnung festhalten.

Es übernimmt auch die alltäglichen Verwaltungsaufgaben, die normalerweise auf verschiedene Tools verteilt sind: Erfassen Sie die Arbeitszeit für einen Client oder ein Projekt, wandeln Sie die erfassten Stunden in eine Rechnung um, erfassen Sie Ausgaben und erstellen Sie die wichtigsten Finanzberichte, die Sie benötigen, um den Cashflow zu verstehen.

Wenn Sie mehrere Kundenprojekte gleichzeitig betreuen, hilft Ihnen die Nachverfolgung der Projekte von FreshBooks dabei, Zeiten, Ausgaben und Rechnungen in einer kundenorientierten Ansicht zusammenzufassen.

Die besten Features von FreshBooks

Professionelle Rechnungsstellung: Erstellen Sie Rechnungen im eigenen Design, richten Sie wiederkehrende Abrechnungen ein und akzeptieren Sie Online-Zahlungen

Nachverfolgung von Ausgaben: Fotografieren Sie Quittungen und erstellen Sie Verbindungen zu Bankkonten, um Ausgaben automatisch zu kategorisieren

Finanzberichte: Erstellen Sie Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Spesenabrechnungen, um Ihre finanzielle Position zu verstehen

Limitierungen von FreshBooks

Eingeschränkte Bestandsverwaltung für produktbasierte Geschäfte

Bemerken Sie Lücken in der Synchronisierung oder Verzögerungen auf Mobilgeräten, die die tägliche Buchhaltung verlangsamen können?

Preise von FreshBooks

Lite: 23 $/Monat

Plus: 43 $/Monat

Premium: 70 $/Monat

Auswahl: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu FreshBooks

G2: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über FreshBooks?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

FreshBooks ist eine benutzerfreundliche Buchhaltungslösung, die kleinen Unternehmen und Freiberuflern dabei hilft, Aufgaben im Finanzmanagement zu vereinfachen, Zeit zu sparen und den Überblick zu behalten.

FreshBooks ist eine benutzerfreundliche Buchhaltungslösung, die kleinen Unternehmen und Freiberuflern dabei hilft, Aufgaben im Finanzmanagement zu vereinfachen, Zeit zu sparen und den Überblick zu behalten.

10. Canva (Am besten geeignet für markengerechte Designs und die Erstellung von Inhalten für Startup-Teams)

via Canva

Canva ist eine Designplattform für alle Bereiche des Designs, wie Social-Media-Beiträge, Pitch-Decks, Landingpage-Grafiken, Produkt-One-Pager, Investoren-Updates und interne Dokumente. Sie bietet Ihnen einen vorlagenbasierten Workflow, einen Drag-and-Drop-Editor und Tools für die Zusammenarbeit.

Es passt auch gut dazu, wie Startups im Alltag tatsächlich arbeiten. Du kannst Markenelemente in einem kleinen Team mithilfe gemeinsamer Kits und Vorlagen einheitlich halten, über Kommentare und Freigaben direkt im Design zusammenarbeiten und Assets in den Formaten exportieren, die du für verschiedene Kanäle benötigst.

Magic Design und andere /AI-Features generieren nun Designs anhand von Textvorgaben und beschleunigen so den Designprozess noch weiter.

Die besten Features von Canva

Drag-and-Drop-Editor: Erstellen Sie Designs, indem Sie Elemente auf eine Arbeitsfläche ziehen

Vorlagenbibliothek: Tausende professionell gestaltete Vorlagen für Social Media, Präsentationen und mehr

Brand Kit: Speichern Sie Ihre Markenfarben, Schriftarten und Logos, um sie einheitlich anzuwenden

Canva Limitierungen

Die erweiterten Design-Features sind im Vergleich zur Adobe Creative Suite eingeschränkt

Für einige Vorlagen und Elemente ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich

Preise für Canva

Free

Canva Pro: 15 $/Monat pro Person

Canva Business: 20 $/Monat pro Person

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Canva-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 13.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Canva?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Einfach zu bedienen! Ich erstelle täglich visuell ansprechende Präsentationen für Meetings und mache mir Notizen, die mir beim Pitchen von Lösungen sehr nützlich sind. Auch meine Teammitglieder können ganz einfach darauf zugreifen, um sich zu informieren. Ich nutze die App, um Beiträge für Instagram und andere soziale Medien zu erstellen und während der Festtage ansprechende Grüße zu versenden. Ich habe auch das KI-Feature ausprobiert; es ist fantastisch. Canva ist meine erste Wahl für alle Design-Anforderungen!

Einfach zu bedienen! Ich erstelle täglich visuell ansprechende Präsentationen für Meetings und mache mir Notizen, die mir beim Pitchen von Lösungen sehr nützlich sind. Auch meine Teammitglieder können ganz einfach darauf zugreifen, um sich zu informieren. Ich nutze die App, um Beiträge für Instagram und andere soziale Medien zu erstellen und während der Festtage ansprechende Grüße zu versenden. Ich habe auch das KI-Feature ausprobiert; es ist fantastisch. Canva ist meine erste Wahl für alle Design-Anforderungen!

11. Zoom (Am besten geeignet für Video-Konferenzen mit integrierten KI-Zusammenfassungen)

via Zoom

Zoom ist eine videobasierte Kommunikationsplattform, die Start-ups für Alles nutzen – von täglichen StandUp-Meetings über Investoren-Updates bis hin zu Kundendemonstrationen. Die Plattform ist auf zuverlässige Meetings ausgelegt, bietet aber auch eine übersichtliche Workspace-Umgebung mit Chat- und Kollaborationsfunktionen, sodass Unterhaltungen nicht sofort nach Beendigung eines Anrufs verloren gehen.

Wo Zoom glänzt, ist die Ausführungsgeschwindigkeit. Sie können schnell ein Meeting planen, einen Link freigeben und alle Teilnehmer ohne großen Aufwand einbinden. Das ist wichtig, wenn Ihr Team am selben Tag zügig zwischen Verkaufsgesprächen, Onboarding-Sitzungen, Partner-Check-ins und internen Besprechungen hin- und herwechselt.

Wenn Sie mehr als nur die Durchführung von Anrufen benötigen, ist der KI-Begleiter von Zoom genau das Richtige für Sie: Er fasst Meetings zusammen und zeigt auf, was besprochen wurde, sodass Nachfassaktionen nicht davon abhängen, dass sich jemand daran erinnert, Notizen zu machen.

Die besten Features von Zoom

Zuverlässige Videoqualität: Meetings starten schnell, und die Videoqualität passt sich automatisch an Ihre Verbindung an

Bildschirmfreigabe und -aufzeichnung: Geben Sie Ihren Bildschirm oder bestimmte Apps frei und zeichnen Sie Sitzungen für diejenigen auf, die nicht teilnehmen konnten

Breakout-Räume: Teilen Sie größere Meetings in kleinere Gruppen auf, um gezielte Diskussionen zu führen

Zoom Limitierungen

Die 40-minütige Limitierung für kostenlose Gruppenmeetings ist störend

Häufiges Feedback weist auf gelegentliche Störungen bei Meetings hin, die den Flow von Anrufen beeinträchtigen können

Zoom-Preise

Basic: Kostenlos

Vorteil: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 21,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zoom-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 55.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 14.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoom?

Ein G2-Benutzer sagt:

Die einfache Bedienung, die benutzerfreundliche Oberfläche, die Vielseitigkeit und vieles mehr.

Die einfache Bedienung, die benutzerfreundliche Oberfläche, die Vielseitigkeit und vieles mehr.

via Loom

Loom ist ein Video-Messaging-Tool, mit dem Startups schnell Produkt-Updates, Fehlerbehebungen, Kundenfeedback und interne Ankündigungen freigeben können, ohne alle zu einer weiteren Telefonkonferenz einladen zu müssen. Du nimmst deinen Bildschirm, deine Kamera oder beides auf und freigibst dann einen Link, damit deine Teamkollegen das Video in ihrer Freizeit ansehen, mit Kommentaren reagieren und direkt im Video antworten können.

Das ist besonders praktisch für schnelllebige Teams, in denen der Kontext in langen Threads verloren geht. Ein Gründer kann ein Roadmap-Update festhalten, ein Produktmanager kann eine Spezifikation durchgehen und der Support kann eine ausgefeilte Erklärung an Kunden senden – alles mit demselben schlanken Flow.

Die besten Features von Loom

Aufnahme mit einem Klick: Starten Sie die Aufnahme Ihres Bildschirms, Ihrer Kamera oder beider mit einem einzigen Klick über eine Browser-Erweiterung

Video-Bearbeitung: Schneiden Sie Aufnahmen zu und fügen Sie Handlungsaufforderungen hinzu, ohne ein separates Bearbeitungstool zu benötigen

Einblicke in die Zuschauer: Sehen Sie, wer Ihr Video angesehen hat und wie lange die Zuschauer es angesehen haben

Loom Limitierungen

Der Free-Plan begrenzt die Videolänge und die Anzahl der Videos

Nicht ideal für wechselseitige Echtzeit-Unterhaltungen

Preise für Loom

Starter: Kostenlos

Geschäft: 15 $ pro Benutzer und Monat

Business + KI: 20 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Loom

G2: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Loom?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Loom ist sehr einfach zu bedienen. Du kannst es direkt von deinem Bildschirm aus aufrufen und sofort eine Aufzeichnung beginnen. Mir gefallen die Features, die es bietet.

Loom ist sehr einfach zu bedienen. Du kannst es direkt von deinem Bildschirm aus aufrufen und sofort eine Aufzeichnung beginnen. Mir gefallen die Features, die es bietet.

13. Zapier (Am besten geeignet für Startups, die wiederholende Aufgaben über verschiedene Apps hinweg mit KI-gestützten Workflows automatisieren)

via Zapier

Jeder neue Lead in Ihrem CRM muss in Ihr E-Mail-Marketing-Tool übernommen werden, jeder neue Kunde benötigt eine Zeile in Ihrer Tabelle und jedes Support-Ticket erfordert eine Slack-Benachrichtigung. Diese manuelle Dateneingabe kann Ihnen jede Woche Stunden kosten.

Zapier automatisiert Workflows zwischen Apps, ohne dass Code erforderlich ist. Für Startups bedeutet dies, dass Sie Ihre unterschiedlichen Tools miteinander verbinden können, sodass Daten automatisch fließen. Erstellen Sie einen „Zap“, der als Auslöser dient, wenn in einer App etwas passiert (z. B. die Übermittlung eines neuen Formulars), und automatisch Aktionen in anderen Apps ausführt (zum CRM hinzufügen, Slack-Nachricht senden, Aufgabe erstellen).

Zapier unterstützt Tausende von Apps und ist damit das Bindeglied, das Ihren Tech-Stack zusammenhält. Mehrstufige Zaps bewältigen komplexe Workflows, und Filter stellen sicher, dass Automatisierungen nur dann ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Die besten Features von Zapier

Automatisierte Workflows (Zaps): Schaffen Sie eine Verbindung zwischen Auslösern in einer App und Aktionen in einer anderen App

Mehrstufige Zaps: Verknüpfen Sie mehrere Aktionen in einem einzigen automatisierten Workflow

Filter und Pfade: Fügen Sie Bedingungen hinzu, damit Zaps nur ausgeführt werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind

Limitierungen von Zapier

Kann teuer werden, wenn die Anzahl der Aufgaben (Läufe der Automatisierung) steigt

Um Fehler bei Zaps zu beheben, muss man verstehen, wie Auslöser und Aktionen funktionieren

Preise für Zapier

Free: 100 Aufgaben/Monat

Starter : 29,99 $/Monat

Professional : 103,50 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zapier

G2 : 4,5/5 (über 1.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zapier?

Ein G2-Benutzer sagt:

Zapier macht Automatisierungen einfach, selbst für jemanden ohne technischen Hintergrund. Damit konnte ich mehrere Plattformen (wie TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms und Google Tabellen) miteinander verbinden, sodass unser Lead-Management viel schneller und besser organisiert wurde. Sobald die Zaps eingerichtet sind, laufen sie zuverlässig im Hintergrund und ersparen uns viel manuelle Arbeit.

Zapier macht Automatisierungen einfach, selbst für jemanden ohne technischen Hintergrund. Damit konnte ich mehrere Plattformen (wie TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms und Google Tabellen) miteinander verbinden, sodass unser Lead-Management viel schneller und besser organisiert wurde. Sobald die Zaps eingerichtet sind, laufen sie zuverlässig im Hintergrund und ersparen uns viel manuelle Arbeit.

14. Deel (Am besten geeignet für Personalbeschaffung und Gehaltsabrechnung für globale Teams)

via Deel

Deel vereinfacht die weltweite Personalbeschaffung, indem es die Gehaltsabrechnung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Vertragsabwicklung für internationale Auftragnehmer und Mitarbeiter übernimmt. Für Start-ups, die verteilte Teams aufbauen, fungiert Deel als Employer of Record (EOR) und kümmert sich um die Einhaltung lokaler Vorschriften, sodass Sie international Personal einstellen können, ohne in jedem Land eine eigene juristische Person gründen zu müssen.

Bezahlen Sie Auftragnehmer in ihrer Währung, wickeln Sie Steuerabzüge automatisch ab und erstellen Sie Verträge, die den Arbeitsgesetzen des jeweiligen Landes entsprechen. Die Self-Service-Plattform von Deel macht die internationale Personalbeschaffung so einfach wie die im Inland.

Die besten Features von Deel

Employer of Record (EOR): Stellen Sie international Vollzeitmitarbeiter ein, ohne lokale Niederlassungen gründen zu müssen

Auftragnehmerverwaltung: Bezahlen Sie Auftragnehmer weltweit mit automatisierter Rechnungsstellung und Compliance

Reibungsloser Ablauf bei der Zusammenarbeit mit Auftragnehmern: Erstellen Sie lokalisierte Verträge für Auftragnehmer, verwalten Sie Rechnungen und Ausgaben und zahlen Sie in über 150 Währungen – inklusive integrierter Bearbeitung von Steuerdokumenten

Limitierungen von Deel

Behandeln Sie komplexe Sonderfälle bei der Lohnabrechnung, wie lokale Steuerausnahmen, Vertragsänderungen und außerplanmäßige Zahlungen während eines Zykluses, mit Bedacht.

Im Vergleich zu lokalen Lohnbuchhaltungsanbietern stoßen Sie bei sehr spezifischen LohnabrechnungsWorkflows an die Limite der benutzerdefinierten Anpassungen

Preise für Deel

Auftragnehmer : 49 $ pro Auftragnehmer und Monat

EOR : 599 $ pro Mitarbeiter und Monat

Contractor of Record: 325 $/Auftragnehmer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Deel

G2 : 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Deel?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Deel am besten gefällt, ist, wie reibungslos und stressfrei der gesamte Prozess abläuft. Die Zahlungen erfolgen schnell, die Gebühren sind angemessen und alles funktioniert einfach. Die App ist sehr benutzerfreundlich und macht grenzüberschreitende Zahlungen unkompliziert, ohne unnötiges Hin und Her. Insgesamt beseitigt sie viele der Reibungsverluste, die normalerweise mit der internationalen Lohnabrechnung einhergehen.

Was mir an Deel am besten gefällt, ist, wie reibungslos und stressfrei der gesamte Prozess abläuft. Die Zahlungen erfolgen schnell, die Gebühren sind angemessen und alles funktioniert einfach. Die App ist sehr benutzerfreundlich und macht grenzüberschreitende Zahlungen unkompliziert, ohne unnötiges Hin und Her. Insgesamt beseitigt sie viele der Reibungsverluste, die normalerweise mit der internationalen Lohnabrechnung einhergehen.

15. Semrush (Am besten geeignet für Keyword-Recherche und SEO-Optimierungsstrategien)

via Semrush

Semrush ist eine umfassende SEO- und Digital-Marketing-Plattform, die Startups dabei unterstützt, Keywords zu recherchieren, Wettbewerber zu analysieren, ihre Website zu überprüfen und die Nachverfolgung der Rankings durchzuführen.

Für Startups, die auf organisches Wachstum setzen, liefert Semrush die Daten, die für die Erstellung einer effektiven SEO-Strategie benötigt werden.

Die Keyword-Recherche der Plattform zeigt Suchvolumen, Schwierigkeitsgrad und verwandte Begriffe an, während Website-Audits technische SEO-Probleme identifizieren. Darüber hinaus unterstützt die integrierte Wettbewerbsanalyse, was bei anderen in Ihrer Branche funktioniert, und die „Nachverfolgung der Positionen“ überwacht Ihren Fortschritt im Laufe der Zeit.

Die besten Features von Semrush

Keyword-Recherche: Finden Sie Keywords mit hohem Suchvolumen und geringer Konkurrenz, auf die Sie Ihre Inhalte ausrichten können

Website-Audit: Identifizieren und beheben Sie technische SEO-Probleme, die sich auf Ihre Rankings auswirken

Wettbewerbsanalyse: Sehen Sie, für welche Keywords Ihre Mitbewerber ranken und welche Inhalte ihren Traffic generieren

Limitierungen von Semrush

Teuer für Start-ups in der Frühphase mit knappem Budget

Manche Features wirken überfordert, wenn Sie nur grundlegende SEO benötigen

Preise von Semrush

Starter : 199 $/Monat

Pro+ : 299 $/Monat

Advanced: 549 $/Monat

Semrush-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Semrush?

Ein G2-Benutzer sagt:

Für mich persönlich sind die Markteinblicke das wertvollste Element. Auch wenn ich sie immer mit einer gewissen Skepsis betrachte, ist es doch von unschätzbarem Wert, unsere Leistung mit dem Markt vergleichen und gegen ihn abgleichen zu können und zu verstehen, wo unsere Konkurrenten punkten (oder verlieren).

Für mich persönlich sind die Markteinblicke das wertvollste Element. Auch wenn ich sie immer mit einer gewissen Skepsis betrachte, ist es doch von unschätzbarem Wert, unsere Leistung mit dem Markt vergleichen und gegen ihn abgleichen zu können und zu verstehen, wo unsere Konkurrenten punkten (oder verlieren).

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Wenn Sie skalieren, ist das größte Risiko die Tool-Flut. Mehr Anmeldungen, mehr Registerkarten, mehr Orte, an denen Updates untergehen. Der Stack wächst, aber die Geschwindigkeit sinkt.

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