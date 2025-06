10 kostenlose Timesheet-Vorlagen für Agenturen zur Zeiterfassung

Wir alle kennen das Problem. Stunden verschwinden in einem Projekt-Schwarzloch und die abrechenbare Zeit wird zum Ratespiel. Aber wir haben die Lösung für Sie. Verabschieden Sie sich von der manuellen Zeiterfassung und steigern Sie Ihre Effizienz mit unserer Sammlung von 10 kostenlosen Vorlagen für Zeiterfassungsbögen für Agenturen!

Ob Sie eine Kreativagentur leiten oder eine Personalabteilung verwalten – diese Vorlagen erleichtern Ihnen das Leben.

Verwenden Sie sie, um Arbeitszeiten zu überwachen, Anwesenheiten zu verwalten und die Produktivität mühelos zu steigern. Lassen Sie sich keine Zeit entgehen – entdecken und laden Sie noch heute unsere kostenlosen Vorlagen für Timesheets herunter und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Zeitplan. ?️

Was sind Vorlagen für Agentur-Timesheets?

Zeiterfassungsvorlagen für Agenturen sind standardisierte Dokumente, mit denen die Arbeitszeiten der Mitarbeiter einer Agentur erfasst werden können. Diese Vorlagen enthalten in der Regel Felder, in denen die Mitarbeiter ihre Arbeitsbeginn- und -endzeiten für jeden Arbeitstag sowie ihre Pausen eintragen können.

Vorlagen für Agentur-Timesheets können auch Felder für Projekt- oder Client-Namen, Aufgabenbeschreibungen und die Gesamtzahl der gearbeiteten Stunden enthalten. Sie dienen dazu, die Produktivität der Mitarbeiter zu überwachen, Ressourcen effizient zuzuweisen und eine genaue Lohnabrechnung zu gewährleisten.

Was macht eine gute Vorlage für eine Agentur-Timesheet aus?

Mit einer guten Vorlage für Agentur-Timesheets können Sie die Arbeitszeiten und Aufgaben Ihrer Mitarbeiter effektiv und genau nachverfolgen.

Es sollte lauten:

Benutzerfreundlich: Die Mitarbeiter sollten ihre Arbeitszeiten und relevanten Informationen einfach eingeben können

Anpassbar: Sie sollten damit unterschiedliche Projekt- oder Client-Anforderungen berücksichtigen können

Einfach zu verstehen: Eine klare Organisation und ein übersichtliches Layout sind unerlässlich, damit die Informationen leicht zu lesen sind

Gute Timesheet-Vorlagen sollten sich auch in bestehende Systeme für die Lohnabrechnung und das Projektmanagement integrieren lassen, um administrative Aufgaben zu vereinfachen.

10 Vorlagen für Agentur-Timesheets zum Verwenden

Sehen wir uns die 10 besten kostenlosen Vorlagen für Timesheets an:

1. Vorlage für die Zeiterfassung für ClickUp Consultants

Diese Vorlage herunterladen Überwachen Sie abrechnungsfähige Stunden genau mit der Vorlage zur Zeiterfassung für ClickUp Consultants

Die ClickUp Consultant Zeitverfolgungsvorlage hilft Ihrem Unternehmen dabei, die Arbeitszeiten Ihrer Berater und die damit verbundenen Gehälter effizient zu überwachen. Berater können damit abrechnungsfähige Stunden überwachen, den Fortschritt von Aufgaben verfolgen und in Echtzeit mit mehreren Clients zusammenarbeiten.

Diese Vorlage für Zeiterfassungsbögen bietet mehrere Vorteile, darunter eine klare Übersicht über die Zeitverteilung für Projekte, vereinfachte Rechnungsstellungsprozesse, genaue Nachverfolgung zur Einhaltung von Projektzeitplänen und Budgets sowie eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Beratern und internen Teams.

Diese Vorlage für die Zeiterfassung von Beratern bietet außerdem folgende Vorteile:

Die Verwendung der Vorlage für die Zeiterfassung von Beratern ist ganz einfach. Berater können Daten wie Arbeitsstunden und Ausgaben ganz einfach über die Tabellenansicht in ClickUp in die Timesheet eingeben. Automatische Erinnerungen sorgen für eine regelmäßige Nachverfolgung und gewährleisten so Pünktlichkeit und Genauigkeit.

Laufende Berichte liefern wertvolle Einblicke in die Abrechnung und Rechnungsstellung und helfen Beratern, Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Schließlich wird das Erstellen und Versenden von Rechnungen zum Kinderspiel, da alle Details vor der Übermittlung überprüft werden können.

Und was, wenn Sie die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter besser nachverfolgen möchten? Verwenden Sie eine der vielen ClickUp-Karten zur Zeiterfassung als Arbeitszeitnachweise für Ihre Mitarbeiter:

Karte "Zeiterfassung" : Zeigt die Gesamtzeit an, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums für Aufgaben protokolliert wurde. Sie können nach Benutzern und Beschreibungen filtern, um eine detailliertere Ansicht zu erhalten

Karte zur Zeitberichterstellung : Bietet umfassendere Funktionen zur Berichterstellung. Sie können abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Zeiten anzeigen, Zeitschätzungen hinzufügen und Daten nach verschiedenen Kriterien filtern

Karte mit Zeitschätzung : Verfolgt die geschätzte Gesamtzeit, die innerhalb eines Zeitraums für Aufgaben aufgewendet wurde, und analysiert, ob Projekte im Zeitplan liegen

Timesheet-Karte : Gibt eine detaillierte Aufschlüsselung der erfassten Zeiten und ahmt damit das Format eines herkömmlichen Arbeitszeitblattes nach. Die Ansicht kann nach Tag, Woche oder einem benutzerdefinierten Bereich erfolgen

Karte für abrechnungsfähige Leistungen: Konzentriert sich speziell auf abrechnungsfähige Stunden, hilfreich für die Rechnungsstellung und Projektkostenanalyse

Mit ClickUp können Sie ganz einfach Zeiten erfassen, Schätzungen vornehmen und Notizen hinzufügen. Zeiterfassung für Projekte

So profitieren Sie davon:

Erstellen Sie personalisierte Dashboards, die Zeiteinträge anzeigen, gefiltert und gruppiert nach verschiedenen Eigenschaften

Erhalten Sie eine wöchentliche oder monatliche Übersicht über die Zeit, die für verschiedene Projekte und Aufgaben aufgewendet wurde, sowohl für Stunden- als auch für Festangestellte

Unterscheiden Sie zwischen abrechnungsfähigen und nicht abrechnungsfähigen Stunden für eine genaue Rechnungsstellung und Lohnabrechnung

2. ClickUp Services Timesheet-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Nahtlose Nachverfolgung von Client-Projekten mit der ClickUp Services Timesheet-Vorlage

Mit der ClickUp-Vorlage für Dienstleistungs-Timesheets können Agenturen mühelos die wöchentlichen Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter nachverfolgen.

Damit können Sie:

Fassen Sie Arbeitsstunden und abrechnungsfähige Zeiten an einem praktischen Ort zusammen

Messen Sie die Ressourcennutzung über mehrere Projekte hinweg und weisen Sie Ressourcen effektiv zu

Überwachen Sie den Status von Timesheets und verfolgen Sie Details wie Gesamtvergütung und Stundensätze. Die Vorlage bietet verschiedene Ansichten für eine einfache Organisation und Zugänglichkeit von Informationen, einschließlich monatlicher Aufschlüsselungen und Mitarbeiterübersichten

ClickUp-Integrationen mit wichtigen Apps wie Stripe und PayPal sorgen dafür, dass alles verbunden bleibt

Mit dieser Vorlage für Mitarbeiter-Timesheets können Sie eine verantwortungsvolle Zeitnutzung sicherstellen, die Effektivität von Schulungen bewerten und die Workload effizient überwachen. Erstellen Sie einfach eine Tabelle, geben Sie Ihre Daten ein, berechnen Sie die Gesamtstunden, überprüfen Sie diese und verwenden Sie sie dann, um Ihren Clients genaue Rechnungen zu stellen.

Fügen Sie die Vorlage zu Ihrem ClickUp-Workspace hinzu und laden Sie die entsprechenden Mitglieder ein, um loszulegen.

3. Vorlage für die Zeiterfassung für Anwälte von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Zeiterfassung von Anwälten für eine genaue Abrechnung von Rechtsdienstleistungen

Als Anwalt ist es entscheidend, abrechnungsfähige Stunden, Aufgaben und Fristen im Blick zu behalten. Genau dafür wurde die Vorlage für die Zeiterfassung für Anwälte von ClickUp entwickelt.

Diese Vorlage bietet eine einfache Möglichkeit, alle Details Ihrer Anwaltskanzlei zu verfolgen, einschließlich der Organisation von Aufgaben für jeden Fall in separaten Listen, der Anzeige der für jede Aufgabe oder jeden Fall aufgewendeten Zeit und der Festlegung von Fälligkeitsdaten und Erinnerungen, um sicherzustellen, dass Fristen eingehalten werden.

In dieser Vorlage für die Zeiterfassung können Sie:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um den Fortschritt von Aufgaben nachzuverfolgen

Speichern Sie wichtige Client-Informationen in benutzerdefinierten Feldern und visualisieren Sie Daten in verschiedenen benutzerdefinierten Ansichten

Nutzen Sie Zeiterfassungsfunktionen, Tags, Abhängigkeitswarnungen und E-Mails, um die Nachverfolgung von Clients und das Projektmanagement zu verbessern

Um die Vorlage für die Zeiterfassung für Anwälte von ClickUp optimal zu nutzen, erstellen Sie ein detailliertes Profil mit Ihren Kontaktdaten und Ihrem Tätigkeitsbereich, legen Sie Aufgaben für jedes Projekt oder jeden Fall fest und weisen Sie diese den jeweiligen Teammitgliedern zu.

4. ClickUp Vorlage für die persönliche Zeiterfassung

Diese Vorlage herunterladen Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre täglichen Aufgaben mit der Vorlage "Persönliche Zeiterfassungsliste" von ClickUp

Die effektive Planung und Verwaltung Ihres Zeitplans ist der Schlüssel zum Erreichen Ihrer Ziele – egal ob groß oder klein. Mit der Vorlage für die persönliche Zeitverwaltung von ClickUp können Sie Ihre täglichen Routinen vereinfachen und Ihre Aufgaben souverän erledigen.

Egal, ob Sie ein Neuling im Zeitmanagement oder ein erfahrener Profi in Sachen Produktivität sind, diese Vorlage eignet sich für alle Erfahrungsstufen. Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihr persönliches Zeitmanagementsystem einrichten und loslegen.

Die Vorteile dieser Vorlage umfassen:

Verbesserte Organisation und Priorisierung von Aufgaben

Genaue Nachverfolgung Ihrer Zeitprotokolle

Einfache Überwachung von Terminen

Um diese Vorlage effektiv zu nutzen, legen Sie ein Ziel fest, indem Sie definieren, was Sie erreichen möchten. Identifizieren Sie die Aktivitäten, die zur Erreichung dieses Ziels erforderlich sind, und listen Sie sie alle auf.

Weisen Sie jeder Aufgabe Zeitlimits zu, indem Sie Zeitfenster zuweisen, um sie effektiv zu priorisieren. Planen Sie Aufgaben mithilfe Ihres Kalenders, um ein realistisches und erreichbares Tempo für die Erledigung festzulegen.

Verfolgen Sie den Fortschritt, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Einzelziele erreichen. Überprüfen und passen Sie schließlich Ihre Zeitmanagement-Tabelle regelmäßig an, um sie bei Bedarf zu aktualisieren.

5. Vorlage für die Zeiterfassung von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Zeit sinnvoll einteilen mit der ClickUp-Vorlage für die Zeiterfassung

Vergessen Sie stundenlanges Erstellen eines Zeiterfassungssystems von Grund auf. Die Zeiterfassungsvorlage von ClickUp wurde speziell entwickelt, um Ihnen (und Ihrem Team) dabei zu helfen, organisiert zu bleiben. Diese Vorlage wurde für Anfänger entwickelt und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche.

Mit anpassbaren Statusoptionen wie "Abgeschlossen", "In Bearbeitung" und "Zu erledigen" sehen Sie schnell, welche Aufgaben auf dem richtigen Weg sind und welche möglicherweise zusätzliche Aufmerksamkeit erfordern. Diese einfache, klare und transparente visuelle Darstellung sorgt dafür, dass nichts übersehen wird.

Diese Vorlage adressiert auch eine der größten Herausforderungen im Projektmanagement: sicherzustellen, dass alle Mitglieder Ihres Teams aufeinander abgestimmt sind und auf die gleichen Ziele hinarbeiten.

Sie können damit ganz einfach Aufgaben an Teammitglieder zuweisen und Fristen festlegen, um sicherzustellen, dass alle zur richtigen Zeit an den richtigen Dingen arbeiten. So vermeiden Sie doppelten Aufwand und halten Ihre Projekte auf Kurs.

6. ClickUp-Vorlage für Zeitmanagement-Pläne

Diese Vorlage herunterladen Halten Sie Ihren Zeitplan mühelos ein – mit der Zeitmanagement-Vorlage von ClickUp

Wenn Sie Ihre Zeit kontrollieren und Ihre Produktivität steigern möchten, ist die Zeitmanagement-Vorlage von ClickUp die richtige Lösung für Sie. Diese benutzerfreundliche Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen bei der effektiven Organisation Ihres Zeitplans zu helfen, egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Planer sind.

Mit solchen wöchentlichen Timesheet-Vorlagen können Sie ganz einfach Ihre Aufgaben planen, erreichbare Ziele festlegen und Ihre Aktivitäten priorisieren, um Ihre Zeit optimal zu nutzen.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen klaren Plan für Ihren Tag oder Ihre Woche, mit allen Aufgaben vor Augen. Mit den Vorlagen für die Terminplanung von ClickUp können Sie genau das tun. Sie können Ihren Zeitplan visualisieren, Ihre Fortschritte verfolgen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen, um Ihre Ziele zu erreichen.

Sie sind flexibel und anpassbar, sodass sie sich Ihren individuellen Anforderungen und Vorlieben anpassen, egal ob Sie ein Team leiten oder alleine arbeiten. Mit Features wie anpassbaren Status, Feldern und Ansichten haben Sie alles, was Sie brauchen, um organisiert und konzentriert zu bleiben.

7. ClickUp-Vorlage für Zeitboxen

Diese Vorlage herunterladen Steigern Sie Ihre Produktivität mit der ClickUp-Vorlage "Time Box"

Die ClickUp Time Box Vorlage ist ein großartiges Tool für Anfänger und erfahrene Mitarbeiter, um Aufgaben zu verwalten und zu entscheiden, was wichtig ist. Es hilft Ihnen bei der Planung Ihres Zeitplans, damit Sie effizient arbeiten können.

Mit dieser Vorlage für tägliche Timesheets können Sie klare Fristen festlegen, große Projekte in kleinere Aufgaben unterteilen und Ihre Ressourcen sinnvoll einsetzen.

Mit dieser Vorlage sind Sie besser organisiert, erledigen mehr und können leichter abschätzen, wie lange Aufgaben dauern werden. Außerdem haben Sie eine bessere Kontrolle über Ihre Zeit und Ihre Arbeit.

Hier ist ein einfacher sechs-Schritte-Prozess, um das Beste daraus zu machen: Stellen Sie einen Timer ein, wählen Sie Ihre Aufgaben aus, konzentrieren Sie sich darauf, machen Sie Pausen, wiederholen Sie den Vorgang und behalten Sie den Überblick darüber, wie viele Stunden Sie arbeiten. Insgesamt macht die Zeit-Box-Vorlage die Teamarbeit übersichtlicher und hält alle auf Kurs, indem sie einen klaren Plan für die Zeitverwaltung vorgibt.

8. Vorlage für Zeitanalyse von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Analysieren und optimieren Sie Ihre Zeitnutzung mit der ClickUp-Vorlage zur Zeitanalyse

Unabhängig davon, wie viel Erfahrung Sie mit Zeiterfassung haben, die ClickUp-Vorlage für Zeiterfassung unterstützt Sie. Die Einstiegsversion bietet einen unkomplizierten Ansatz für die Nachverfolgung und Auswertung der Zeitnutzung.

Im Laufe der Zeit können Sie weitere Features entdecken, um die Vorlage besser zu verstehen und Ihre Prozesse zu optimieren. Egal, in welcher Phase Sie sich befinden, diese Vorlage bietet Ihnen die Tools, die Sie für Ihren Erfolg benötigen.

Hier sind einige der Vorteile:

Identifizieren Sie Leerlaufzeiten und deren Ursachen, damit Sie proaktive Maßnahmen zur Effizienzsteigerung ergreifen können

Gewinnen Sie Einblicke in die Zeitverteilung und verbessern Sie mit leicht verständlichen Visualisierungen Ihre Arbeitsabläufe

Verfolgen Sie mühelos den Fortschritt Ihrer Aufgaben und stellen Sie sicher, dass nichts übersehen wird

Erfassen Sie wichtige Informationen wie Leerlaufzeiten und Gesamtarbeitskosten und erhalten Sie so eine umfassende Ansicht der Zeitnutzung

Greifen Sie mit benutzerdefinierten Ansichten in ClickUp jederzeit auf die benötigten Informationen zu

9. Vorlage für Agentur-Timesheets in Google Tabellen von Resource Guru

via Resource Guru

Die Vorlage "Agency Timesheet" von Resource Guru für Google Tabellen ist ein umfassendes Tool, das die Zeiterfassung, Projektüberwachung und Ressourcenzuweisung für Agenturen vereinfacht.

Dank des benutzerfreundlichen Designs können Agenturen mühelos abrechnungsfähige Stunden erfassen, die Produktivität der Teammitglieder überwachen und Projekt-Zeitleisten nahtlos verwalten.

Das Layout der Vorlage ist vollständig anpassbar. Benutzer können Spalten hinzufügen oder entfernen, Layouts anpassen und die Vorlage entsprechend den Anforderungen ihres Projekts personalisieren.

Diese Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass das Timesheet den Workflow und die Präferenzen der Agentur genau widerspiegelt, was es zu einem vielseitigen Tool für verschiedene Projekte und Teams macht.

Ein außergewöhnliches Feature dieser Vorlage sind ihre Automatisierungsfunktionen. Die Vorlage berechnet automatisch die Gesamtarbeitszeit, indem sie die Start- und Endzeiten für Aufgaben eingibt und Pausen und Überstunden berücksichtigt.

Durch diese Automatisierung entfallen manuelle Berechnungen, was zu einer erheblichen Zeitersparnis und einer Reduzierung der Fehlerwahrscheinlichkeit führt. Agenturen können sich auf genaue Daten zur Zeiterfassung verlassen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Projekte effizient zu verwalten.

10. Vorlage für wöchentliche Timesheets für Agenturen in Google Tabellen von Time Doctor

über Time Doctor

Mit der Vorlage "Agency Weekly Timesheet" für Google Tabellen von Time Doctor können Agenturen die Arbeitszeit ihres Teams anhand der täglichen Einträge zum Arbeitsbeginn und -ende jedes Mitarbeiters effizient überwachen. Das anpassbare Layout ermöglicht die Erfassung von Zeitdaten ganz nach den Anforderungen Ihrer Agentur.

Sie bieten eine klare wöchentliche Übersicht über die für ein Projekt aufgewendete Zeit und ermöglichen eine transparente Nachverfolgung der geleisteten und in Rechnung gestellten Stunden.

Die Projektverfolgung kann über kategorisierte Zeiteinträge erfolgen, was eine effektive Ressourcenzuweisung und Priorisierung unterstützt. Automatisierte Berechnungen gewährleisten genaue Gesamtarbeitszeiten, minimieren Fehler und sparen Zeit. Da es sich um eine Cloud-basierte Tabelle handelt, können Sie von jedem Gerät aus darauf zugreifen und sie ganz einfach mit Clients und Auftragnehmern teilen, um vollständige Transparenz zu gewährleisten.

Diese Vorlage kann auch als Excel-Vorlage für die Zeiterfassung verwendet werden, um das Zeitmanagement zu vereinfachen, die Produktivität Ihrer Agentur zu steigern und fundierte Entscheidungen für Agenturen zu erleichtern, die mehrere Projekte verwalten.

Wählen Sie die richtigen Lösungen für die Zeiterfassung in Ihrer Agentur

Ob Sie Wert auf Einfachheit, Detailgenauigkeit oder Anpassungsmöglichkeiten legen, in dieser Liste finden Sie eine Vorlage, die zu Ihrem Workflow passt. Für alle, die eine umfassende Lösung suchen, die leistungsstarke Funktionen zur Zeiterfassung mit nahtlosem Projektmanagement kombiniert, ist ClickUp die perfekte Wahl.

Mit der Funktion zur Zeiterfassung für Projekte von ClickUp können Agenturen ihre Zeitmanagementprozesse auf verschiedene Weise vereinfachen:

Zeiterfassung auf mehreren Geräten , sodass Sie mit , sodass Sie mit der Chrome-Erweiterung von ClickUp bequem Zeit auf Ihrem Desktop, Mobilgerät oder Webbrowser erfassen können

Starten und stoppen Sie die Zeiterfassung von jedem Gerät aus und wechseln Sie mit dem globalen Timer nahtlos zwischen Aufgaben. Die manuelle Zeiterfassung ist auch für rückwirkende Einträge oder Einträge nach Datumsbereich verfügbar

Organisieren Sie Zeiteinträge mit Notizen und Beschreibungen und sortieren oder filtern Sie sie für mehr Übersichtlichkeit

Synchronisierung mit beliebten Apps zur Zeiterfassung wie Toggl und Harvest für eine einheitliche Zeiterfassung innerhalb von ClickUp

Darüber hinaus können Sie sich auf die Zeiterfassungskarten und Vorlagen von ClickUp verlassen, um die Zeiterfassung nahtlos in umfassendere Workflows für das Projektmanagement zu integrieren und so die Zusammenarbeit, Verantwortlichkeit und Produktivität auf breiter Front zu verbessern.

