Die 15 besten Alternativen zu Google Forms im Jahr 2026 (kostenlos & kostenpflichtig)

Formulare sind allgegenwärtig – egal, ob Sie Kundenfeedback sammeln, Leads nachverfolgen oder Anmeldungen für ein Ereignis verwalten.

Und wenn Sie schon einmal schnell ein Formular erstellen mussten, haben Sie wahrscheinlich auf Google Forms zurückgegriffen. Es ist kostenlos, einfach zu bedienen und lässt sich gut in Google Tabellen integrieren, was erklärt, warum es für viele die erste Wahl ist.

Aber hier ist der Haken: Es ist nicht perfekt. Die Vorlagen und Gestaltungsmöglichkeiten von Google Forms sind eher einfach. Der Plattform fehlen zudem erweiterte Analysefunktionen, und wenn Sie Offline-Datenerfassung oder benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten benötigen, haben Sie Pech gehabt. Es gibt mehrere starke Alternativen zu Google Forms, die einen Bereich an Features und Funktionen bieten. Mit seiner integrierten Formular-Feature ermöglicht ClickUp Ihnen, Antworten zu sammeln, diese direkt in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln und sie in Ihre übergeordneten Workflows einzubinden, während Typeform für sein ansprechendes, interaktives Design bekannt ist. Microsoft Forms ist eine hervorragende Option für Nutzer innerhalb des Microsoft-Ökosystems, und Zoho Forms ist eine solide Wahl für Unternehmen, die Automatisierung und Integrationen benötigen. Formstack eignet sich gut für komplexe Workflows und Enterprise-Anforderungen.

Die meisten Teams haben heute nicht nur mit umständlichen Formularen zu kämpfen, sondern auch mit einer ausufernden Arbeitslast. Zu viele unverbundene Tools, verstreute Daten und manuelle Nachverfolgungen zehren an der Produktivität. Der richtige Formular-Generator sollte das Chaos vereinfachen, statt es noch zu vergrößern.

Tatsächlich bevorzugen 80 % der Marketingfachleute automatisierungsfähige Formular-Generatoren für die Lead-Generierung und -Pflege. Wenn Sie also das Gefühl haben, dass Google Forms nicht mehr ausreicht, haben Sie Glück.

Wir haben die besten Alternativen zu Google Forms zusammengestellt, damit Sie intelligentere und effektivere Online-Formulare erstellen können – ganz ohne Aufwand und ohne Ihr Budget zu belasten.

Die besten Alternativen zu Google Forms auf einen Blick

Tool Die besten Features Am besten geeignet für *Preise ClickUp • Benutzerdefinierte Felder und bedingte Logik • Antworten sofort in Aufgaben umwandeln • Dashboards, Automatisierungen, Vorlagen Teams, die Formulare eng mit dem Aufgabenmanagement und den Workflows verknüpfen möchten Free Forever-Plan; kostenpflichtige Tarife ab 7 $ pro Benutzer und Monat Jotform • Über 10.000 Vorlagen • Über 32 Zahlungsgateways • Offline-Datenerfassung • Mehrsprachige Formulare Geschäft, das Zahlungsfunktionen und global einsetzbare Formulare benötigt Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat Zoho Forms • Native Integrationen in das Zoho-Ökosystem • Bedingte Logik und Automatisierung • Offline-Übermittlung über Mobilgeräte Teams, die bereits Zoho-Apps nutzen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Formidable Forms • Erweiterte Datenansichten • Frontend-Datenanzeige • Mehrseitige Formulare • PDF-Erstellung WordPress-Seiten, die datengesteuerte Anzeigen benötigen Kostenpflichtige Pläne ab 79 $/Jahr Typeform • Benutzeroberfläche mit einer Frage pro Seite • Verzweigungslogik • Zahlung • Über 120 Integrationen Teams, die sich auf dialogorientierte Umfragen und die Qualifizierung von Leads konzentrieren Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Paperform • Formulare im Landing-Page-Stil • Einbettung von Rich Media • benutzerdefiniertes CSS • Produktkataloge Marketingteams, die markenspezifische, konversionsorientierte Formulare erstellen Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Cognito Forms • Erweiterte Berechnungsengine • Benutzerdefinierte Formeln • Bedingte Logik • Sicherheit bei Zahlungen Geschäftsbetriebe mit rechenintensiven Bestell- und Finanzformularen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat SurveyMonkey • Experten-Fragenbank • Erweiterte Analysen • Stimmungsanalyse • Mehrere Formate für den Export Teams, die datenintensive Umfragen auf Forschungsniveau durchführen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Monat Formstack • HIPAA- und SOC 2-Konformität • Workflow-Automatisierung • Elektronische Signaturen • Dateierstellung Anwendungsfälle im Gesundheitswesen, im Rechtsbereich und in der Enterprise-Automatisierung Bezahlte Pläne ab 99 $/Monat Wufoo • Visuelle Berichte in Echtzeit • Sich automatisch aktualisierende Dashboards • Antwortbeschränkungen • Integrationen für Zahlungen Teams, die Wert auf die Formular-Berichterstellung und -analysen legen Kostenpflichtige Pläne ab 22 $/Monat WPForms • Native WordPress-Integration • Zugriffskontrolle und Sperre für Formulare • KI-gestützter Formular-Generator • Über 2.000 Vorlagen WordPress-Benutzer, die sichere, einfache Formulare benötigen Bezahlte Pläne ab 99 $/Jahr 123FormBuilder • Automatische Spracherkennung • Offline-Modus • Bedingte Logik • Über 2.000 Vorlagen Globale Teams erstellen mehrsprachige Formulare Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 37 $/Monat HubSpot Form Builder • Native CRM-Synchronisierung • Progressive Profilerstellung • Lead-Bewertung • Marketing-Automatisierung Marketingteams, die sich auf die automatisierte Lead-Generierung konzentrieren Kostenlos mit HubSpot CRM; kostenpflichtig mit Marketing Hub Ninja Forms • Voller API-Zugriff • benutzerdefinierte Workflows • Datei-Uploads und Zahlungen • Entwickler-Hooks Entwickler, die eine umfassende benutzerdefinierte Anpassung von WordPress-Formularen benötigen Kostenloser Basisplan; kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Jahr Formsite • Verschlüsselung auf Feldebene • Rollenbasierter Zugriff • Datenstandort • Compliance-konforme Sicherheit Teams, die mit hochsensiblen oder regulierten Daten arbeiten Bezahlte Pläne ab 24,95 $/Monat

Worauf sollten Sie bei einer Alternative zu Google Forms achten?

Bevor Sie sich für einen Anbieter aus unserer Liste der Google Forms-Konkurrenten entscheiden, sollten Sie diese wichtigen Features im Hinterkopf behalten:

Automatisierte bedingte Logik : Wählen Sie eine Google Forms-Alternative, die Fragen basierend auf vorherigen Antworten dynamisch ein- oder ausblendet, um personalisiertere, ansprechendere Umfragen zu erstellen Wählen Sie eine Google Forms-Alternative, die Fragen basierend auf vorherigen Antworten dynamisch ein- oder ausblendet, um personalisiertere, ansprechendere Umfragen zu erstellen

Benutzerdefiniertes Branding und flexible Gestaltung: Suchen Sie nach einer Lösung, mit der Sie Logos, Farben und ein einzigartiges Design hinzufügen können, das zu Ihrer Marke passt

Umfassende Analyse- und Berichterstellung: Wählen Sie ein tool, das Diagramme, verschiedene Exportformate und automatische Auswertungen bietet, um die Datenanalyse zu vereinfachen

Zahlreiche Integrationen von Drittanbietern: Stellen Sie sicher, dass es eine Verbindung zu CRMs, E-Mail-Tools und anderen Apps hat, um einen nahtlosen Datenaustausch und effiziente Workflows zu gewährleisten.

Erweiterte Features für Sicherheit und Compliance: Achten Sie auf DSGVO-Konformität, Verschlüsselung und detaillierte Zugriffskontrollen, wenn Sie mit sensiblen Daten arbeiten

👀 Wussten Sie schon? Bevor es zu einem eigenständigen Produkt wurde, wurde Google Forms 2008 als Teil der Google Docs-Suite eingeführt. Im Laufe der Zeit wurde es um neue Features und Integrationen erweitert und entwickelte sich schließlich 2016 zu einem eigenständigen Tool, um die Datenerfassung und Zusammenarbeit besser zu unterstützen.

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die 15 besten Alternativen zu Google Forms

Sind Sie bereit, das perfekte Formular-Tool für Ihre Anforderungen zu finden? Hier sind die 15 besten Alternativen:

1. ClickUp (Am besten geeignet für die anpassbare Erstellung von Formularen, Datenerfassung und -analyse)

Erste Schritte mit ClickUp Forms Erstellen Sie mit ClickUp interaktive und dynamische Formulare mithilfe erweiterter Features

ClickUp ist zweifellos die erste Wahl und wirklich die Alleskönner-App für die Arbeit. Sie kombiniert leistungsstarke Formularerstellung mit Tools für Produktivität und Zusammenarbeit und bündelt so Ihre gesamte Arbeit an einem Ort.

Und das Beste daran? Sie können die gesammelten Antworten ganz einfach in Aufgaben umwandeln. Ganz gleich, ob Sie Mitarbeiterfeedback einholen, Marktforschung betreiben oder Zahlungen und Rechnungen bearbeiten – mit der ClickUp-Formularansicht lassen sich alle Daten einfach organisieren und miteinander verbinden.

Eliminieren Sie manuelle Arbeit, indem Sie den gesamten Prozess der Datenerfassung und Aufgabenvergabe mit ClickUp Automatisierungen automatisieren.

Im Gegensatz zu Google Forms bietet ClickUp Forms intelligente bedingte Antworten, sodass sich Ihre Formulare in Echtzeit an die Eingaben der Benutzer anpassen.

Das Ergebnis? Ein innovativeres, persönlicheres Erlebnis für die Befragten. Der brandneue Forms Hub fungiert als zentrales Command-Center und bietet sofortigen Zugriff sowie eine optimierte Verwaltung all Ihrer Formulare, von Fehlermeldungen bis hin zu Kampagnenanfragen.

Sie können Ihre Formulare zudem mit Features wie Informationsblöcken und Fragenbeschreibungen eleganter gestalten, um den Befragten einen klaren Kontext und klare Richtlinien zu bieten und so eine genaue und effiziente Datenerfassung zu gewährleisten. Und es gibt noch mehr! Nutzen Sie die KI-gestützte Analyse von ClickUp Brain , um all diese Antworten in umsetzbare Ergebnisse umzuwandeln. Dieser Fokus auf kontextbezogene, vernetzte Intelligenz hilft Teams, eine „KI-Wildwuchs“-Situation zu vermeiden, in der fragmentierte KI-Tools mehr Verwirrung als Klarheit stiften.

Verschwenden Sie keine Zeit mehr damit, Erkenntnisse aus den Antworten zusammenzufassen.

Bitten Sie einfach die ClickUp AI, Ihnen bei der Analyse der Daten zu helfen

Passen Sie Ihre Formulare noch individueller an Ihre Markenidentität an – mit anpassbaren Titelbildern, Hintergründen und Schaltflächenfarben. Über die Ästhetik hinaus hat ClickUp auch seine Integrationen verbessert, darunter eine optimierte Zapier-Integration und die Möglichkeit, Chat-Integrationen über die ClickUp-API zu erstellen, was eine nahtlose Automatisierung des Workflows ermöglicht.

Darüber hinaus können Sie mit über 100 Vorlagen für Automatisierungen in ClickUp die Erfassung und Analyse von Antworten optimieren – das spart Zeit und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

So können Sie beispielsweise die Weiterleitung von Leads automatisieren und Aufgaben sofort an Ihre Vertriebs- und Marketingteams zuweisen. Dadurch bleiben Ihre Formularantworten übersichtlich und eine zeitnahe Nachverfolgung ist gewährleistet – so können Sie mehr Leads in Kunden umwandeln. Sie können sogar automatisierte E-Mails und Benachrichtigungen einrichten, damit keine Antwort unter den Tisch fällt!

Und das Beste daran? Sie können die Synchronisierung mit ClickUp CRM durchführen, sodass Ihre Kunden- und Client-Daten auf der gesamten Plattform stets aktuell und zugänglich sind. Da alle Ihre Informationen an einem Ort gespeichert sind, ist es einfacher denn je, Formulare zu erstellen, die die richtigen Daten erfassen und bessere Entscheidungen ermöglichen. Sie haben wenig Zeit? Kein Problem! Stöbern Sie in der Vorlagenbibliothek und wählen Sie ein vorgefertigtes Formular aus, das Ihren Anforderungen entspricht.

Hier sind unsere Top-Empfehlungen!

Kostenlose Vorlage herunterladen Sammeln Sie Feedback in wenigen Minuten, indem Sie die ClickUp-Feedback-Formularvorlage benutzerdefiniert an Ihre Bedürfnisse anpassen

Wenn Sie ein Feedback-Formular für Ihre Benutzer, Kunden oder Mitarbeiter erstellen möchten, beginnen Sie mit der ClickUp-Feedback-Formular-Vorlage. Diese benutzerdefinierte Vorlage eignet sich hervorragend, um markengerechte Umfragen zu entwerfen, aussagekräftige Daten zu sammeln und diese für Produktentscheidungen und Trendmuster zu analysieren.

Wenn Sie jedoch etwas Einfacheres suchen, sehen Sie sich die ClickUp-Formularvorlage an. Sie verfügt über benutzerdefinierte Felder, mit denen Sie jede Art von Formular oder Umfrage erstellen können, um präzise Antworten sicher zu erfassen und Compliance-Vorschriften sowie Branchenstandards einzuhalten.

Vorteile von ClickUp

Passen Sie Formularfelder mit ClickUp Benutzerdefinierten Feldern an, um die richtigen Daten zu erfassen

Wandeln Sie Formularantworten in ClickUp in Aufgaben um, um sie einfach zu verfolgen, zu verwalten und zuzuweisen

Erstellen Sie Formulare schnell mit ClickUp-Formularvorlagen für Umfragen und Anfragen

Analysieren Sie Daten in Echtzeit mit ClickUp-Dashboards und anpassbaren Ansichten wie Liste, Kalender oder Board

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben mit benutzerdefinierten Auslösern für die Automatisierung und Aktionen, um Zeit zu sparen

Nahtlose Integration mit Tools wie Google Tabellen, Slack und Zapier

Limitierungen von ClickUp

Leichte Lernkurve für neue Benutzer

Einige Features sind in der mobilen App nicht verfügbar

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und -Bewertungen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4300 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

Mit ClickUp Forms können wir Anfragen auf einfache Weise von einem Team an ein anderes weiterleiten. Die Einträge der Formulare werden zu Aufgaben, und wir können all diese Anfragen auf einem Board verfolgen, damit die Beteiligten und Teamleiter über den Fortschritt, Hindernisse oder Abhängigkeiten informiert sind. Dies sorgt für Sichtbarkeit für alle Beteiligten und stellt sicher, dass die Aufgaben so schnell wie möglich fertiggestellt werden.

Mit Clickup Forms können wir Anfragen auf einfache Weise von einem Team an ein anderes weiterleiten. Die Einträge in den Formularen werden zu Aufgaben, und wir können all diese Anfragen auf einem Board verfolgen, damit die Beteiligten und Teamleiter über den Fortschritt, Hindernisse oder Abhängigkeiten informiert sind. Dies sorgt für Sichtbarkeit für alle Beteiligten und stellt sicher, dass die Aufgaben so schnell wie möglich abgeschlossen werden.

2. Jotform (Am besten geeignet für die Erstellung von Formularen mit integrierter Funktion für Zahlungen)

via Jotform

Mit Jotform können Sie ganz einfach anspruchsvolle Formulare erstellen – dank über 10.000 Vorlagen und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten. Im Gegensatz zu den meisten anderen fortschrittlichen Formular-Generatoren ist dafür kein großer Lernaufwand erforderlich.

Der Drag-and-Drop-Builder unterstützt Workflow-Automatisierung, bedingte Logik, mehrsprachige Formulare und detaillierte Analysen.

Sie können außerdem PDFs einbetten, Signaturen über DocuSign einholen und Zahlungsflows anpassen. Mit Smart Payments Forms können Sie Zahlungen aufteilen, Ratenzahlungen einrichten und Bedingungen anwenden – Funktionen, die bei anderen Formularerstellern selten zu finden sind.

Die besten Features von Jotform

Nutzen Sie über 100 Vorlagen, um personalisierte Formulare für Zahlungen, Umfragen und mehr zu erstellen

Automatisieren Sie Aufgaben wie die Erstellung von Rechnungen, Berichten, E-Mail-Erinnerungen und automatischen Antworten

Akzeptieren Sie Zahlungen über 32 Zahlungsgateways, ACH, Kreditkarten und E-Schecks

Erfassen Sie Daten offline mit Jotform Mobile Formularen

Übersetzen Sie Formulare in über 130 Sprachen, um ein globales Publikum zu erreichen

Integrieren Sie das Tool mit über 150 anderen tools, darunter CRMs wie HubSpot und E-Mail-Dienste wie Mailchimp

Limitierungen von Jotform

Eine minimale Anzahl an Formularen in der kostenlosen Version

Die Funktionen der Automatisierung sind recht einfach

Preise für Jotform

Starter: Kostenlos

Bronze: 39 $/Monat

Silver: 49 $/Monat

Gold: 129 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jotform

G2: 4,7/5 (über 3.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.800 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Jotform sagen

Dank einer großen Gruppe von Freiwilligen, die Anzeigen für Theaterprogramme verkaufen, hat Jotform unseren Workflow grundlegend verändert. Es ist so einfach, alle unsere Informationen an einem Ort zu sammeln. Info über Anzeigen, Zahlungen – alles in einem einfachen, benutzerfreundlichen Formular. Keine Papierformulare mehr und keine Nachverfolgung verschiedener Zahlungsarten. Keine verpassten Anzeigen mehr, weil jemand die Unterlagen nicht korrekt eingereicht hat.

Dank einer großen Gruppe von Freiwilligen, die Anzeigen für Theaterprogramme verkaufen, hat Jotform unseren Workflow grundlegend verändert. Es ist so einfach, alle unsere Informationen an einem Ort zu sammeln. Info über Anzeigen, Zahlungen – alles in einem einfachen, benutzerfreundlichen Formular. Keine Papierformulare mehr und keine Nachverfolgung verschiedener Zahlungsarten. Keine verpassten Anzeigen mehr, weil jemand die Unterlagen nicht korrekt eingereicht hat.

💡 Profi-Tipp: Wechseln Sie von Google Forms oder Microsoft Forms zu Jotform? Sie können alle Ihre bestehenden Formulare nahtlos migrieren, ohne Daten zu verlieren!

3. Zoho Forms (Am besten geeignet für die Erstellung von Formularen innerhalb des Zoho-Ökosystems)

via Zoho Für ms

Die All-in-One-Business-Suite von Zoho macht das Unternehmen zur ersten Wahl für viele Firmen, und Zoho Forms passt perfekt dazu. Es bietet einen Drag-and-Drop-Editor mit über 30 Feldtypen, bedingte Logik für dynamische Formulare sowie Automatisierung zum Erfassen von Leads, Versenden von Benachrichtigungen und Sammeln von Daten.

Dank der Integration in Zoho-Apps (CRM, Books, Projects) erfolgen alle Übermittlungen ohne zusätzliche Konnektoren in einer Synchronisierung, wodurch Aufgaben wie Rechnungsstellung, E-Mail-Antworten und Aktualisierungen für Projekte automatisiert werden.

Die besten Features von Zoho Forms

Formulare in Websites und soziale Medien einbetten

Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Rollen fest und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts durch

Zahlungen direkt über Formulare akzeptieren

Gewinnen Sie Einblicke dank integrierter Analysen

Sorgen Sie für Sicherheit durch erweiterten Datenschutz

Formulare offline über die mobile App aufrufen und absenden

Einschränkungen von Zoho Forms

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Es fehlen KI-Features

Die Benutzeroberfläche der mobilen App ist nicht sehr intuitiv

Preise für Zoho Forms

Alle Pläne werden jährlich abgerechnet.

Free Forever

Basic: 10 $/Monat

Standard: 25 $/Monat

Professional: 50 $/Monat

Premium: 90 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Forms

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Zoho Forms sagen

Derzeit erlaubt Zohoform nur die Integration mit anderen Zoho-Produkten wie Zoho CRM. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise eingeschränkt sind, wenn Sie nach einem vielfältigeren Bereich an Integrationen mit anderen beliebten Tools suchen. Es ist entscheidend, Ihre spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass Zoho Form Ihren gewünschten Integrationsmöglichkeiten entspricht, bevor Sie sich für die Plattform entscheiden.

Derzeit erlaubt Zohoform nur die Integration mit anderen Zoho-Produkten wie Zoho CRM. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise eingeschränkt sind, wenn Sie nach einem vielfältigeren Bereich an Integrationen mit anderen beliebten tools suchen. Es ist entscheidend, Ihre spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass Zoho Form Ihren gewünschten Integrationsmöglichkeiten entspricht, bevor Sie sich für die Plattform entscheiden.

4. Formidable Forms (Am besten geeignet für WordPress-Seiten mit erweiterten Datenanzeigen)

via Formidable Forms

Wenn Sie Daten direkt auf Ihrer WordPress-Website verwalten und anzeigen müssen – sei es für Jobbörsen, Immobilienanzeigen oder Verzeichnisse – ist Formidable Forms die richtige Wahl für Sie.

Mit dem „Ansichten“-Feature können Sie Formularübermittlungen erfassen und sofort in benutzerdefinierten Formaten wie Tabellen, Kalendern oder interaktiven Listen anzeigen – ganz ohne Programmierkenntnisse. Mit über 200 Vorlagen, Automatisierungstools und nahtlosen Integrationen können Sie schnell komplexe, datengesteuerte Anwendungen erstellen.

Die besten Features von Formidable Forms

Erstellen und gestalten Sie Formulare mit einem Drag-and-Drop-Editor

Zeigen Sie übermittelte Formulare als benutzerdefinierte Frontend-Ansichten an

Teilen Sie lange Formulare in mehrseitige Abschnitte auf, mit AutoSpeichern der Antworten

Automatisieren Sie die Verfügbarkeit von Formularen mit festgelegten Öffnungs- und Schließdaten

Schützen Sie Formulare mit integrierten Tools zur Spam-Abwehr

Erstellen Sie PDFs für Rechnungen, Zertifikate und mehr

Einschränkungen von Formidable Forms

Eine steile Lernkurve, insbesondere bei der Gestaltung und den Ansichten

Unzuverlässige Benutzeroberfläche aufgrund der hohen Anzahl an Feldern und Bedingungen

Preise für Formidable Forms

Bei allen folgenden Angeboten handelt es sich um Preise ohne Rabatt, die jährlich in Rechnung gestellt werden.

Basic: 79 $/Jahr

Plus: 199 $/Jahr

Geschäft: 399 $/Jahr

Elite: 599 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Formidable Forms

G2: 4,8/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 100 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Geben Sie sich nicht mit einem Einheitsformular zufrieden – führen Sie A/B-Tests durch, um verschiedene Layouts, Feldanordnungen und Designs zu vergleichen. Testen Sie Varianten wie einspaltige vs. mehrspaltige Formate, Fortschrittsleisten für mehrstufige Formulare oder unterschiedliche Platzierungen von CTA-Schaltflächen, um herauszufinden, welche Version höhere Abschlussraten erzielt. Schon kleine Anpassungen können einen erheblichen Einfluss auf die Nutzerinteraktion und die Konversionsraten haben!

5. Typeform (Am besten geeignet für die Erstellung dialogorientierter Formulare)

via Typeform

Umfragen sind für Feedback unerlässlich, können aber auch mühsam sein. Typeform löst dieses Problem, indem es Formulare in ansprechende, chatähnliche Erlebnisse verwandelt.

Anstatt Benutzer mit einem ganzseitigen Fragebogen wie bei Google Forms zu überfordern, stellt Typeform jeweils nur eine Frage und sorgt so für einen reibungslosen, interaktiven Flow. Außerdem können Benutzer selbst im Free-Plan unbegrenzt viele Formulare erstellen.

Dank Verzweigungslogik und benutzerdefinierten Nachfassaktionen fühlt es sich eher wie eine Unterhaltung als wie eine Umfrage an – perfekt für die Lead-Qualifizierung, Kundenfeedback oder Quizze, bei denen die Abschlussquote zählt.

Die besten Features von Typeform

Nutzen Sie über 28 Fragetypen mit Sprunglogik und Bereichen

Formulare in Websites einbetten oder über soziale Medien freigeben

Akzeptieren Sie Zahlungen über PayPal- und Stripe-Integrationen

Führen Sie die Nachverfolgung von Antworten mit eindeutigen Kennungen durch, um bessere Einblicke zu gewinnen

Erstellen Sie detaillierte Berichte zu Abschlussquoten und Mustern

Verbinden Sie sich mit über 120 Apps von Drittanbietern wie Calendly und Slack

Limitierungen von Typeform

Zu viele Gestaltungsmöglichkeiten können verwirrend sein

Nicht das ideale tool für die Lead-Generierung

Teuer für kleine und mittlere Geschäfte

Preise für Typeform

Kernpläne:

Free Forever

Basic: 29 $/Monat

Plus: 59 $/Monat

Geschäft: 99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wachstumspläne:

Growth Essentials: 199 $/Monat

Growth Pro: 349 $/Monat

Growth Custom: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Typeform

G2: 4,5/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 850 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Typeform sagen

Ich fand es hervorragend, um Feedback zu Designlösungen zu erhalten. Es ermöglichte mir, die Beiträge mehrerer Benutzer zu sammeln und so zu organisieren, dass ich meinen Ansatz hinsichtlich der Priorisierung von Features und der Berücksichtigung von Bedenken abwägen konnte. Ich fand es manchmal frustrierend, auf Paywalls zu stoßen, aber das war bei einem kostenpflichtigen Dienst nicht unerwartet.

Ich fand es hervorragend, um Feedback zu Designlösungen zu erhalten. Es ermöglichte mir, die Beiträge mehrerer Benutzer zu sammeln und so zu organisieren, dass ich meinen Ansatz hinsichtlich der Priorisierung von Features und der Berücksichtigung von Bedenken abwägen konnte. Ich fand es manchmal frustrierend, auf Paywalls zu stoßen, aber das war bei einem kostenpflichtigen Dienst nicht unerwartet.

📮ClickUp Insight: 92 % der Mitarbeiter verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Elementen, was das Ergebnis versäumter Entscheidungen und verzögerter Umsetzung ist. Ob beim Versenden von Follow-up-Notizen oder bei der Verwendung von Tabellenkalkulationen – der Prozess ist oft unkoordiniert und ineffizient. Die Aufgabenmanagement-Lösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben – damit Ihr Team schnell handeln und aufeinander abgestimmt bleiben kann.

➡️ Lesen Sie auch: Wie Sie um Feedback und Bewertungen bitten, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern

6. Paperform (Am besten geeignet für die Erstellung von Marketingformularen im Stil von Landing-Pages)

via Paperform

Manche Marketingteams erstellen nicht nur Formulare – sie gestalten vollwertige Landingpages. Wie? Mit Tools wie Paperform.

Diese Alternative zu Google Forms eignet sich perfekt für die Erstellung visuell ansprechender, auf Konversion ausgerichteter Formulare, die eher wie professionelle Webseiten wirken. Im Gegensatz zu starren Formular-Generatoren können Sie bei Paperform Inhalte frei anordnen und Fragen, Bilder, Videos und Text wie bei der Bearbeitung eines Dokuments miteinander kombinieren.

Deshalb nutzen Teams es für Produkteinführungen, Bewerbungen und Markenumfragen.

Die besten Features von Paperform

Erstellen Sie Webformulare, Landingpages und Quizze mit über 700 Layouts und über 500 Vorlagen

Benutzerdefinierte Anzeigen von Formularen mit Bildern, Videos, Überschriften und Rich Text

Erfassen Sie Besucherdaten für PPC-Anzeigen und gezielte Kampagnen

Erstellen Sie Produktkataloge mit Bestell- und Zahlungsoptionen

Formulare mit benutzerdefiniertem CSS in Websites einbetten

Integrieren Sie es mit über 2.000 Tools wie Slack, Asana und Dropbox

Limitierungen von Paperform

Eingeschränkte PDF-Features und keine PDF-Scanfunktion

Eine steile Lernkurve für die erweiterten Features

Keine kostenlose Version

Preise für Paperform

Essentials: 29 $/Monat

Pro: 59 $/Monat

Geschäft: 129 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Paperform

G2: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 90 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Paperform sagen

Ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was ich mit Paperform erreicht habe; vielleicht wäre der einzige Nachteil, dass die Einarbeitungszeit etwas länger war als bei Typeform und dass ich nicht herausfinden kann, wie man Formulare archiviert, anstatt sie zu löschen. Letztendlich habe ich einen Ordner angelegt.

Ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was ich mit Paperform erreicht habe; vielleicht wäre der einzige Nachteil, dass die Einarbeitungszeit etwas länger war als bei Typeform und dass ich nicht herausfinden kann, wie man Formulare archiviert, anstatt sie zu löschen. Letztendlich habe ich einen Ordner angelegt.

7. Cognito Forms (Am besten geeignet für die Erstellung von Formularen mit vielen Berechnungen)

via Cognito Forms

Cognito Forms ist eine kluge Wahl, wenn Ihr Unternehmen mit komplexen Berechnungen zu tun hat. Dieser fortschrittliche Formular-Generator kann Echtzeit-Preisberechnungen, Steuerberechnungen und benutzerdefinierte Formeln verarbeiten – perfekt für detaillierte Bestellformulare, Rechnungen und Finanzanwendungen.

Die leistungsstarke Berechnungsengine automatisiert komplexe Rechenaufgaben, wendet Steuersätze oder Rabatte an und fügt die Ergebnisse sogar in benutzerdefinierte PDF-Dateien ein. Außerdem bietet sie Workflow-Automatisierung, Sicherheit bei Zahlungen und einen flexiblen Drag-and-Drop-Generator.

Die besten Features von Cognito Forms

Passen Sie Schriftarten, Eingabestile und Farben mit dem Drag-and-Drop-Editor benutzerdefiniert an

Nutzen Sie über 17 Fragetypen, darunter Felder für Preise und Währungen

Automatisieren Sie Berechnungen mit der integrierten Formel-Engine

Wenden Sie bedingte Logik an, um nur relevante Felder anzuzeigen

Greifen Sie auf über 150 Vorlagen für verschiedene Formulartypen zu

Zahlungen über Square oder PayPal einziehen

Einschränkungen von Cognito Forms

Eingeschränkte Gestaltungs- und Formatierungsmöglichkeiten

Geringere Anzahl direkter Integrationen

Preise für Cognito Formulars

Privat: Free Forever

Pro: 19 $/Monat

Team: 39 $/Monat

Unternehmen: 129 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Cognito Formularen

G2: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 130 Bewertungen)

Cognito Forms ist eine vielseitige Plattform, die Ihnen die Flexibilität, Anpassungsmöglichkeiten und bedingte Logik bietet, die Sie benötigen, um Formulare zu erstellen, die so gut wie alles leisten, was Sie jemals brauchen oder sich vorstellen können. Mit Workflow können Sie bestimmte Funktionen automatisieren. Über Rollen können Sie festlegen, welche Felder für bestimmte Personen sichtbar, erforderlich oder ausgeblendet sind. Ich habe viele verschiedene Plattformen recherchiert, bevor ich mich für Cognito Forms entschieden habe. Es hat unsere Prozesse wirklich viel effizienter gemacht.

Cognito Forms ist eine vielseitige Plattform, die Ihnen die Flexibilität, Anpassungsmöglichkeiten und bedingte Logik bietet, die Sie benötigen, um Formulare zu erstellen, die so gut wie alles leisten, was Sie jemals brauchen oder sich vorstellen können. Mit Workflow können Sie bestimmte Funktionen automatisieren. Über Rollen können Sie festlegen, welche Felder für bestimmte Personen sichtbar, erforderlich oder ausgeblendet sind. Ich habe viele verschiedene Plattformen recherchiert, bevor ich mich für Cognito Forms entschieden habe. Es hat unsere Prozesse wirklich viel effizienter gemacht.

8. SurveyMonkey (Am besten geeignet für datenintensive Umfragen)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey bietet eine wesentlich leistungsfähigere Plattform als Google Forms – insbesondere für professionelle Forschung und Datenanalyse.

Dank seiner benutzerdefinierten Anpassungs- und Analysefunktionen eignet es sich ideal für alles von Marktforschung bis hin zu Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit.

Außerdem hilft Ihnen die Fragenbank mit über 2.000 von Experten verfassten und vorab getesteten Fragen dabei, die richtigen Fragen zu stellen – mit intelligenten Vorschlägen, die auf Ihre Ziele zugeschnitten sind.

Die besten Features von SurveyMonkey

Nutzen Sie mehr als 15 Fragetypen, um zielgerichtete Umfragen zu erstellen

Verbessern Sie die Genauigkeit mit bedingten Verzweigungen und Überspringlogik

Betten Sie Umfragen in E-Mails ein, um die Rücklaufquote zu steigern

Analysieren Sie Daten mit WordCloud und Sentimentanalyse

Exportieren Sie Ergebnisse in den Formaten CSV, XLS, PDF, PPT und SPS

Limitierungen von SurveyMonkey

Die Benutzeroberfläche kann schwierig zu bedienen sein

Erweiterte Features und detaillierte Analysen sind nur in den höherwertigen Plänen verfügbar

Preise von SurveyMonkey

Basic: Kostenlos

Premier Annual: 1.428 $/Jahr

Advantage Annual: 468 $/Jahr

Standard-Monatsabo: 99 $/Monat

Team Advantage: 25 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Team Premier: 75 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (über 22.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 10.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über SurveyMonkey sagen

Ich bin kein Datenexperte, aber damit kann ich Daten sichern und nutzen. Mir gefällt, dass es eine Sammlung von Antwortvorschlägen gibt, die dem Branchenstandard entsprechen. Da ich kein echter Datenexperte bin, glaube ich, dass man meine Ergebnisse leicht falsch interpretieren kann! Außerdem ist es für einen „Lite“-Benutzer etwas teuer, Kollegen hinzuzufügen und zusätzliche Features zu erhalten.

Ich bin kein Datenexperte, aber damit kann ich Sicherheit für Daten bieten und sie nutzen. Mir gefällt, dass es eine Sammlung von Antwortvorschlägen gibt, die dem Branchenstandard entsprechen. Da ich kein echter Datenexperte bin, glaube ich, dass man meine Ergebnisse leicht falsch interpretieren kann! Außerdem ist es für einen „Lite“-Benutzer etwas teuer, Kollegen hinzuzufügen und zusätzliche Features zu erhalten.

➡️ Lesen Sie auch: So erstellen Sie eine Umfrage in Google Forms

9. Formstack (Am besten geeignet für die Erstellung automatisierter Formulare im Gesundheits- und Rechtswesen)

via Formstack

Formstack ist nicht nur ein Formular-Generator – es ist eine vollwertige Plattform zur Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz, die in der Gesundheits-, Rechts- und Finanzbranche weit verbreitet ist.

Über die Erstellung von Formularen hinaus erstellt es aus den übermittelten Formularen benutzerdefinierte Dokumente, darunter Verträge, Angebote und Vereinbarungen. Das Tool unterstützt zudem bedingte Inhalte, dynamische Felder und elektronische Signaturen und erfüllt dabei strenge HIPAA- und SOC-2-Compliance-Standards.

Die besten Features von Formstack

Drag-and-Drop-Generator mit über 300 anpassbaren Vorlagen

Importieren Sie Formulare von anderen Plattformen mit dem Formular-Importer

Spam mit unsichtbarem reCAPTCHA Blockieren

Sicherheit Ihrer Daten mit SSL-Verschlüsselung sowie DSGVO- und HIPAA-Konformität

Gewinnen Sie Einblicke mit Echtzeit-Analysen

Automatisieren Sie Workflows durch Datenweiterleitung und die Integration mit über 260 Apps

Limitierungen von Formstack

Eingeschränkte Schriftarten und Formatierungsoptionen

Die Benutzeroberfläche kann fehlerhaft sein und verwirrend wirken

Daten können nicht in verschiedenen Formaten exportiert werden

Preise für Formstack

Formulare: 99 $/Monat

Suite: 299 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Formstack

G2: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (über 100 Bewertungen)

10. Wufoo (Am besten geeignet für die Berichterstellung für Formulare und Analysen)

via Wufoo

Wenn Ihr Unternehmen auf detaillierte visuelle Berichte und Dashboards angewiesen ist, vereinfacht Wufoo die Datenanalyse.

Es erstellt benutzerdefinierte Berichte mit Echtzeit-Updates, Pivottabellen, dynamischen Diagrammen und Kreuztabellen – ganz ohne zusätzliche Tools. Sie können außerdem die Freigabe von Berichten automatisieren und Dashboards einrichten, die sich bei neuen Daten automatisch aktualisieren.

Die besten Features von Wufoo

Wählen Sie aus über 400 Formularvorlagen oder gestalten Sie Ihr eigenes Formular mit dem Theme Designer

Ermöglichen Sie es den Befragten, Dateien direkt über die Formulare hochzuladen

Schützen Sie Ihre Daten mit 256-Bit-SSL-Verschlüsselung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit automatisch aktualisierten Dashboards und analysieren Sie Formulare mit integrierten Analyse-Features

Legen Sie fest, dass Formulare nach Erreichen einer bestimmten Anzahl von Antworten oder nach Ablauf einer Frist geschlossen werden

Stellen Sie eine Verbindung zu über 2.000 Apps her, darunter Zahlungsgateways wie PayPal

Limitierungen von Wufoo

Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet und ist möglicherweise nicht besonders benutzerfreundlich

Die Widget-Optionen sind im Vergleich zu anderen tools eher einfach gehalten

Es unterstützt keine Offline-Formulare

Preise für Wufoo

Starter: 22 $/Monat

Professional: 39 $/Monat

Erweitert: 99 $/Monat

Ultimate: 249 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Wufoo

G2: 4,2/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

💡 Wissenswertes: SurveyMonkey hat Wufoo im Jahr 2011 übernommen. Seitdem nutzt Wufoo die erstklassige Sicherheit von SurveyMonkey und ist nun direkt in die Plattform integriert – so können Sie Wufoo-Einträge über Ihr SurveyMonkey-Konto verwalten.

11. WPForms (Am besten geeignet für die Erstellung einfacher Formulare in WordPress)

via WPForms

WPForms ist ein Muss für WordPress-Website-Eigentümer und ein einsteigerfreundliches Formular-Tool, das sich nahtlos in WordPress-Plugins integrieren lässt.

Es ist hochgradig anpassbar und bietet Sicherheit und ermöglicht es Benutzern, exklusive Formulare, zeitlich begrenzte Übermittlungen oder geschützte Inhalte zu erstellen – perfekt für Anträge für Mitgliedschaften, Sonderangebote oder zeitlich begrenzte Anmeldungen.

Was WPForms auszeichnet, ist seine robuste Zugriffskontrolle. Sie können Formulare mit einem Passwort schützen, Einschränkungen für Benutzerrollen festlegen, die Anzahl der Übermittlungen begrenzen, die Verfügbarkeit zeitlich planen oder sogar den Zugriff nur auf Benutzer beschränken, die bestimmte Inhalte gekauft oder angesehen haben.

Die besten Features von WPForms

Erweitern Sie Ihre Formulare mit Add-Ons wie „Umfragen & Abstimmungen“ und „Formularseiten“

Passen Sie Formularfelder mit einem KI-gestützten Formular-Generator an

Beschränken Sie den Zugriff mit dem Add-On „Form Locker“

Erstellen Sie Formulare im Handumdrehen mit über 2.000 kostenlosen Vorlagen

Spam mit Captcha und Google reCAPTCHA Blockieren

Stellen Sie eine Verbindung zu über 7.000 Apps über integrierte Integrationen und Zapier her

Limitierungen von WPForms

Benutzerdefinierte Anpassungen erfordern CSS-Kenntnisse

Erweiterte Features und Integrationen sind in den Premium-Plänen enthalten

Im Vergleich zu anderen tools teuer

Preise für WPForms

Basic: 99 $/Monat

Plus: 199 $/Monat

Pro: 399 $/Monat

Elite: 599 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu WPForms

G2: 4,7/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Alle Daten bleiben bei Ihnen (besonders wichtig, wenn Sie Informationen erfassen, die Sie nicht mit Google oder anderen Diensten freigeben möchten). Die Nutzer können antworten, ohne sich anmelden oder ein Konto eines Drittanbieters verwenden zu müssen (Google Forms erfordert ein Google-Konto). Nach einer kurzen Einarbeitungszeit einfach zu bedienen.

Alle Daten bleiben bei Ihnen (besonders wichtig, wenn Sie Informationen erfassen, die Sie nicht mit Google oder anderen Diensten freigeben möchten). Die Nutzer können antworten, ohne sich anmelden oder ein Konto eines Drittanbieters verwenden zu müssen (Google Forms erfordert ein Google-Konto). Nach einer kurzen Einarbeitungszeit einfach zu bedienen.

12. 123FormBuilder (Am besten geeignet für die Erstellung mehrsprachiger Formulars)

via 123FormBuilder

Wenn Ihr Unternehmen ein globales Publikum bedient, müssen Ihre Formulare an mehrere Sprachen angepasst werden. 123FormBuilder vereinfacht dies, indem es den Speicherort des Benutzers automatisch erkennt und Formulare in dessen bevorzugter Sprache anzeigt. Außerdem standardisiert es die Antworten sprachübergreifend, während Regeln, Formate und Berechnungen beibehalten werden.

Diese intuitive und kostengünstige Plattform ist sehr einfach zu erlernen. Sie ermöglicht es Ihnen, Elemente per Drag & Drop zu verschieben, Einstellungen anzupassen und Formulare in wenigen Minuten zu veröffentlichen.

Die besten Features von 123FormBuilder

Erkennen Sie den Speicherort des Benutzers automatisch, um Formulare in der richtigen Sprache anzuzeigen

Standardisieren Sie die Antwortformate unabhängig von der Sprache der Übermittlung

Verwenden Sie bedingte Logik, um Felder dynamisch ein- oder auszublenden

Erstellen Sie Offline-Formulare und führen Sie die Synchronisierung der Daten durch, sobald Sie wieder online sind

Schützen Sie Daten mit CAPTCHA und SSL-Verschlüsselung

Greifen Sie auf über 2.000 Vorlagen für verschiedene Branchen und Anwendungsfälle zu

Limitierungen von 123FormBuilder

Das Layout der mobilen App ist möglicherweise nicht benutzerfreundlich

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Formulare

Die Benutzeroberfläche kann fehlerhaft sein

Preise für 123FormBuilder

Basic: Kostenlos

Gold: 37 $/Monat

Platinum: 49 $/Monat

Diamond: 99 $/Monat

Unternehmen: 225 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu 123FormBuilder

G2: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 170 Bewertungen)

13. HubSpot Form Builder (Am besten geeignet für die Generierung von Leads über Formulare)

via HubSpot Form Builder

Als wichtiger Bestandteil der Marketing- und Vertriebssuite von HubSpot ist der HubSpot Form Builder speziell für die Lead-Generierung konzipiert. Er leitet Leads automatisch an Vertriebsteams weiter und ermöglicht so personalisierte Nachfassaktionen auf der Grundlage der Antworten.

Wie? Durch die direkte Synchronisierung mit HubSpot CRM werden Kontaktdaten aktualisiert und Leads sofort bewertet. Außerdem erkennt die Progressive-Profiling-Feature wiederkehrende Besucher und stellt neue Fragen, anstatt alte zu wiederholen – etwas, das Google Forms fehlt.

Die besten Features des HubSpot Form Builder

Durchführt die Synchronisierung von Übermittlungen mit HubSpot CRM zur Nachverfolgung und Verwaltung von Leads

Nutzt Progressive Profiling, um neue Details von wiederkehrenden Benutzern zu erfassen

Automatisiert personalisierte E-Mails und Workflows nach der Übermittlung des Formulars

Enthält versteckte Felder zur Erfassung von Kampagnendaten und Lead-Quellen

Bindet Formulare mit integrierter Nachverfolgung und Analysefunktionen in jede Website ein

Lässt sich mit über 1.000 Apps im HubSpot-Ökosystem für Segmentierung und Nurturing integrieren

Einschränkungen des HubSpot Form Builder

Sie können nicht nur das Abonnement für die Formularplattform erwerben

Eingeschränkte Features für die Berichterstellung

Eine steile Lernkurve für Anfänger

Preise für den HubSpot Formular Builder

Der Formular-Generator ist als Teil von HubSpot CRM und dessen Marketing Hub kostenlos; er kann nicht als eigenständiges Produkt erworben werden.

Bewertungen und Rezensionen zum HubSpot Formular Builder

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

🧠 Wissenswertes: Mehrstufige Formulare können die Ausfüllrate um bis zu 46 % steigern, da Benutzer sie als weniger überwältigend empfinden als lange, einseitige Formulare!

14. Ninja Forms (Bester WordPress-Formular-Generator für Entwickler)

via Ninja Forms

Ninja Forms wird zwar von WordPress-Website-Eigentümern bevorzugt, überzeugt aber vor allem Entwickler, die benutzerdefinierte Einstellungen und erweiterte Benutzerinteraktionen benötigen.

Über Standard-Features wie bedingte Logik, Zahlungsoptionen, Datei-Uploads und Berechnungen hinaus bietet Ninja Forms einen umfassenden API-Zugriff mit Filtern und Hooks, was benutzerdefinierte Formularerlebnisse ermöglicht.

Entwickler können zudem benutzerdefinierte Workflows erstellen, ohne komplexe Backend-Skripte schreiben zu müssen. So lassen sich Daten einfach weiterleiten, Bedingungen anwenden und Verbindungen zu Drittanbieterdiensten herstellen.

Die besten Features von Ninja Forms

Drag-and-Drop-Editor für einfache Kontakt-, Bestell- oder Zahlungsformulare

Exportieren und importieren Sie Formulardaten als Excel-, PDF- oder Google Tabellen-Datei

Verhindern Sie Spam mit ReCaptcha und benutzerdefinierten Frage-Antwort-Feldern

Voller Zugriff auf die WordPress-API für benutzerdefinierte Formularanpassungen

Lässt sich mit Trello, Slack und anderen Tools von Drittanbietern integrieren

Starten Sie schnell mit 16 vorgefertigten Vorlagen

Einschränkungen von Ninja Forms

Manche Benutzer könnten die kostenpflichtigen Versionen als teuer empfinden

Keine kostenlosen Add-Ons

Preise für Ninja Forms

Kern: Kostenlos

Plus: 99 $/Jahr

Pro: 199 $/Jahr

Elite: 499 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Ninja Forms

Nicht genügend Bewertungen

Nicht genügend Bewertungen

15. Formsite (Am besten geeignet für die hochsichere Verarbeitung von Formularen)

via Formsite

Kein Online-Formularersteller auf unserer Liste legt so viel Wert auf Sicherheit wie Formsite.

Dank der Verschlüsselung auf Feldebene können Benutzer bestimmte Formularfelder schützen und so sensible Daten – wie Sozialversicherungsnummern oder medizinische Angaben – sicher aufbewahren, während andere Felder weiterhin zugänglich bleiben. Zu den zusätzlichen Features der Sicherheit gehören 256-Bit-SSL-Verschlüsselung, rollenbasierte Zugriffskontrollen und Optionen zur Datenspeicherung, die den Datenschutz und die Einhaltung komplexer Vorschriften gewährleisten.

Die besten Features von Formsite

Benutzerdefinierte Formulare mit Logos und Designs, die zu Ihrer Marke passen

Betten Sie Formulare mit einem einfachen Copy-Paste-Code in jede beliebige Seite ein

Verschlüsseln Sie Formulare und Umfragen mithilfe von QR-Codes und 2D-Barcodes

Erstellen Sie Bestellformulare mit automatischer Preisberechnung und mehreren Zahlungsoptionen

Visualisieren Sie Ergebnisse in verschiedenen Formaten für eine einfache Analyse

Integrieren Sie über Zapier Tools von Drittanbietern wie Salesforce und mehr

Einschränkungen von Formsite

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Die Benutzeroberfläche kann etwas verwirrend sein

Preise für Formsite

Privat: 24,95 $/Monat

Professional: 39,95 $/Monat

Geschäft: 69,95 $/Monat

Business +: 99,95 $/Monat

Unternehmen: 249,95 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Formsite

G2: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Verabschieden Sie sich von langweiligen Formularen mit den besten Alternativen zu Google Forms!

Erweiterte und interaktive Formulare können Ihnen helfen, bessere Daten zu sammeln, Benutzer zu binden und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Es gibt zwar viele großartige, kostenlose Alternativen zu Google Forms, doch die richtige Wahl hängt von Ihren Anforderungen ab.

Aber wenn Sie uns fragen: ClickUp kann jede Anforderung bewältigen, die Sie an es stellen. Mit Features wie anpassbaren Feldern, Formularautomatisierung, nahtlosen Integrationen und Echtzeit-Berichterstellung ist es ein leistungsstarkes Tool, um Formulare und Projekte an einem Ort zu verwalten.

Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an und erstellen Sie noch heute Formulare – kostenlos!

FAQs (Häufig gestellte Fragen)

Ja. Tools wie Jotform, Typeform, Zoho Forms und Cognito Forms bieten kostenlose Tarife mit Grundfeatures und begrenzten Antworten an.

Sowohl Jotform als auch Zoho Forms ermöglichen Offline-Übermittlungen, die automatisch synchronisiert werden, sobald Sie wieder online sind.

Bei den meisten Alternativen können Sie Daten aus Google Forms problemlos importieren, allerdings müssen Sie nach dem Import möglicherweise die Feldzuordnung oder das Format anpassen.

Achten Sie auf benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, Integrationsoptionen, Analysefunktionen, Automatisierung und Features zur Sicherheit – je nach Ihren Zielen.