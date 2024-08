Projektbuchhaltung nutzen: Prinzipien, Prozesse und Tipps für Projektteams, die man kennen muss

Nur weil die Kasse klingelt, heißt das nicht, dass jedes Projekt ein Rockstar ist. Bei der finanziellen Leistung eines Projekts geht es nicht nur um die Zahlen der Einnahmen. Um den Erfolg zu messen, müssen Sie Elemente wie das eingesetzte Budget, die Fertigstellungszeit und den relativen Nutzen mit einbeziehen.

Und nun die Millionen-Dollar-Frage: Wie erledigt man die Gewinner und Verlierer effizient? Natürlich durch Einführung eines ausgewogenen Projektbuchhaltungssystems.

Stellen Sie sich vor: Fragwürdige Einnahmen, aus dem Ruder gelaufene Budgets und keine greifbare Nachverfolgung der tatsächlichen Kosten - ein Albtraum für Projektbuchhalter und Projektmanager gleichermaßen. Die Projektbuchhaltung konzentriert sich darauf, diese finanziellen Probleme in finanzielle Erfolge zu verwandeln, indem sie Ordnung in die täglichen Einnahmenvorgänge bringt! 🥳

Wir sind hier, um die projektbezogene Buchhaltung zu erklären und Ihnen zu zeigen, wie sie Ihr Geschäft verändern kann. Kein ausgefallenes Fachchinesisch - nur geradlinige Einblicke in:

Das Konzept und die Vorteile der Projektbuchhaltung

Bewährte Grundsätze und Best Practices

Der Prozess der Implementierung der Projektbuchhaltung

Was ist Projektbuchhaltung?

Sie sind vielleicht mit der allgemeinen Finanzbuchhaltung vertraut, aber die Projektbuchhaltung ist etwas ganz anderes. Einfach ausgedrückt, geht es um die Nachverfolgung der Finanzdaten eines Projekts in jeder Größenordnung, um die Rentabilität eines Auftrags zu messen. Sie können Kostenstellen und Gewinne für einzelne Projekte in Ihrem Unternehmen nachverfolgen.

Im Gegensatz zur allgemeinen Buchhaltung, die einen Überblick über die gesamte finanzielle Position eines Unternehmens bietet, geht die Projektbuchhaltung bis in die Einzelheiten der finanziellen Gesundheit jedes einzelnen Projekts. Der mikroskopische Überblick ermöglicht es Ihnen, die komplizierten Details zu erkennen, die sonst in der breiten Landschaft Ihrer Jahresabschlüsse verloren gehen könnten. 🔬

Als Eigentümer eines Geschäfts sind Sie immer auf der Suche nach Methoden zur Steigerung der Rentabilität von Projekten, und die Projektbuchhaltung ermöglicht genau das. Durch die Nachverfolgung der Ausgaben und Einnahmen der einzelnen Projekte können Sie feststellen, welche Initiativen am lukrativsten sind und welche überprüft, verfeinert oder sogar aufgegeben werden sollten.

Mit einem detaillierten Überblick über die Ausgaben und Einnahmen der einzelnen Projekte können Sie potenzielle Probleme mit dem Cash Flow schneller erkennen, das Ressourcenmanagement effektiver planen und fundierte Entscheidungen über zukünftige Projekte treffen.

Bonus-Tipp: Sie können jetzt ClickUp zur Verwaltung der Projektfinanzen um einen umfassenden Einblick in die Rentabilität Ihrer Projekte zu erhalten. Von der Nachverfolgung Ihres Projektbudgets bis zur Verwaltung der Zahlungsfristen können Sie alles über eine einzige Plattform abwickeln. 🤠

Verwalten Sie Ihre Umsätze, Einnahmen, Rechnungen, Umsatzprognosen und vieles mehr mit ClickUp Project Finances Suite

Projekt-Buchhaltung: Zu beachtende Grundsätze

Wenn Sie die sorgfältig geprüften Grundsätze der Projektbuchhaltung beherrschen, können Sie eine reibungsloseren Workflow und ein besseres Finanzmanagement für Ihr Portfolio. Hier sind die fünf wichtigsten Grundsätze, an die Sie sich halten sollten:

Verwenden Sie ein separates Projektbuchhaltungssystem: Trennen Sie die Buchhaltungssysteme auf Projektbasis, um klarere Metriken für die Leistung zu erhalten. Beispiel: Projekt A und Projekt B arbeiten nach unterschiedlichen Methoden der Umsatzrealisierung - Projekt A arbeitet nach der Percentage-of-Completion-Methode, Projekt B nach der Methode der periodengerechten Gewinnermittlung. Mit einem separaten Buchhaltungssystem für jedes Projekt können Sie die Kosten und Einnahmen der einzelnen Projekte genau nachverfolgen Prognostizieren Sie Ihr Budget bevor Sie ein Projekt beginnen: Ein vordefiniertes Budget gibt Ihnen einen finanziellen Fahrplan vor, an dem Sie sich orientieren können, um die tatsächlichen Kosten zu messen und unnötige Überraschungen zu vermeiden Identifizieren Sie Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs): Finanzielle KPIs ermöglichen Ihnen die Nachverfolgung des Fortschritts in allen Projekten und die frühzeitige Erkennung möglicher Probleme. Voreingestellte Nummern ermöglichen jedem Projektteam eine bessere Voraussicht und eine präventive Problemlösung Legen Sie Kostencodes für Ihre Ausgaben fest: Dieser Grundsatz erfordert, dass Sie alle potenziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Vertragsstrafen, im Voraus anerkennen. Auf diese Weise können Sie die Kosten in den verschiedenen Bereichen Ihres Projekts leicht verwalten und sicherstellen, dass alles mit Ihren Erwartungen übereinstimmt Machen Sie es sich zur Gewohnheit regelmäßig Finanzberichte zu erstellen: Behalten Sie den Status Ihres Projekts stets auf der Registerkarte und erkennen Sie aufkommende Probleme. Um diesen Grundsatz zu gewährleisten, delegieren die meisten vielbeschäftigten Manager die Berichterstellung an den Projektbuchhalter

Warum ist die Projektbuchhaltung wichtig?

Denken Sie immer noch über die Gründe für die Einführung einer Projektbuchhaltung nach? Hier sind die vier wichtigsten Vorteile, die sich aus der Einführung ergeben.

1. Detaillierte Sichtbarkeit der täglichen Ausgaben

Die Projektbuchhaltung ermöglicht die Nachverfolgung sowohl pro Tag als auch kumulierter Projektkosten für bestimmte Hierarchien über Abteilungen und Kostenstellen hinweg. Mit einem Echtzeit-Finanzradar für jeden Abfluss ist es unglaublich einfach, intelligente Entscheidungen zu treffen ressourcenzuweisung und andere Managemententscheidungen zu treffen und möglichen Hürden einen Schritt voraus zu sein.

2. Genaue und realistische Budgets für Projekte

Die Projektbuchhaltung hilft bei der Identifizierung potenzieller Kosteneinsparungen und ermöglicht es den Managern, während des laufenden Betriebs Anpassungen vorzunehmen projekt-Budgets und sorgt für ein effizientes Ressourcenmanagement.

Die budgetierten Daten und der Vergleich mit den tatsächlichen Zahlen helfen Ihnen auch dabei, genauere Finanzprognosen zu erstellen und Angebote mit soliden Schätzungen für zukünftige Projekte abzugeben. Und wenn es um die Preisgestaltung für Ihre Produkte und Dienstleistungen geht, ist die Projektbuchhaltung Ihr Code, um wettbewerbsfähig und rentabel zu bleiben, ohne die Ausgaben zu sehr in die Höhe zu treiben. 💸

3. Finanzielle Berichterstattung in Echtzeit

Sie können für jedes Projekt umfassende Finanzberichte erstellen, die den Beteiligten, die die komplexe Arbeit der Projektbuchhaltung vielleicht nicht immer verstehen, eine kristallklare Ansicht der Projektleistung bieten. Die Berichte sind in der Regel vergleichend und ermöglichen die Nachverfolgung von fiskalischen Unterschieden und die sinnvolle Lokalisierung von Einsparpotenzialen.

Dieses Maß an Transparenz stärkt Ihre beruflichen Beziehungen insbesondere zu Ihren Kunden, und stärkt Ihren Ruf als zuverlässiges und vertrauenswürdiges Unternehmen. Es ist ein strategischer Schritt, der über die Zahlen hinausgeht und Ihr Engagement für finanzielle Integrität unter Beweis stellt. 🌼

4. Bessere Kontrolle über Kosten und Projektabrechnungen und geringeres Ausfallrisiko

Die Projektbuchhaltung ist Ihr Ticket zu kontrollierten finanziellen Transaktionen und abrechnungslogistik . Sie macht Schritte, um Sie auf dem Laufenden zu halten, z. B. über Materialbestellungen oder Zahlungsfristen. Alles läuft wie am Schnürchen, und das Risiko, dass das Projekt entgleist, ist deutlich geringer.

Wie man ein erfolgreiches projektbezogenes Buchhaltungssystem einführt: 7 Schritte

Wenn Sie Zeit und Ressourcen in die Projektbuchhaltung investieren und diese sorgfältig umsetzen, zahlt sich das um ein Vielfaches aus. Außerdem ist es Ihr Leitfaden, um herauszufinden, welche Clients und Projekte die wahren Gewinner sind oder welche prozessineffizienzen kosten Sie viel Zeit. Das einzige Problem für die meisten Projektmanager ist: Wo soll ich anfangen?

Wir haben den Standardzyklus der Projektbuchhaltung in sieben Schritte unterteilt. Lesen Sie mit, machen Sie die Probe aufs Exempel und erfahren Sie aus erster Hand, wie der richtige Flow in der Projektbuchhaltung die Verwaltung der Projektfinanzen verändern kann. 🔥

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Anforderungen an die Projektbuchhaltung und wählen Sie Ihre Projektbuchhaltungssoftware aus

Der erste und vielleicht wichtigste Schritt besteht darin, eine solide Grundlage zu schaffen, indem Sie Ihre Anforderungen an die Projektbuchhaltung definieren. Stellen Sie sich das wie den Grundstein eines Gebäudes vor - ohne ihn würde das Bauwerk möglicherweise nicht lange halten.

Rufen Sie dazu das Projektteam zusammen, einschließlich der Schlüsselpersonen wie dem Projektmanager, dem Projektbuchhalter und den Abteilungsleitern. Gemeinsam können Sie das:

Den Umfang des Projekts bestimmen : Verstehen Sie die Größe, Dauer und Komplexität der Einzelziele der Projekte. Daraus ergibt sich der Detaillierungsgrad und die Vielfalt, die in den spezifischen Kontosystemen für Projekte erforderlich sind

Bestimmen Sie messbare finanzielle Metriken : Definieren Sie die Schlüssel-Leistungsindikatoren, die Sie verfolgen müssen. Dazu können Kosten, Einnahmen, Gewinnspannen oder Cash Flows gehören

: Definieren Sie die Schlüssel-Leistungsindikatoren, die Sie verfolgen müssen. Dazu können Kosten, Einnahmen, Gewinnspannen oder Cash Flows gehören Bestimmen Sie den Bedarf an finanzieller Berichterstattung : Entscheiden Sie, wie oft und in welchem Format Sie Finanzberichte erhalten möchten, wer die Berichte erstellt und welche Parteien benachrichtigt werden müssen

: Entscheiden Sie, wie oft und in welchem Format Sie Finanzberichte erhalten möchten, wer die Berichte erstellt und welche Parteien benachrichtigt werden müssen Berücksichtigen Sie die Software-Anforderungen: Beurteilen Sie, ob Sie Folgendes benötigensoftware für die Projektbuchhaltung und welche Features sie haben sollte, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen

Wenn Sie Folgendes suchen projektmanagement-Software mit eingebauten Features für die Abwicklung von Aufgaben in der Projektbuchhaltung und -prüfung, können Sie in Betracht ziehen ClickUp . Von der Einstellung messbar projekt-Ziele für die Zuteilung von Ressourcen innerhalb von Zeit-, Personal- und Budgetrahmen - eine Lösung aus einer Hand mit Buchhaltungstools, die sowohl für neue als auch für erfahrene Projektmanager ideal ist!

Verteilen Sie Ziele, Aufgaben, agile Punkte und Projekt-Status im hochgradig anpassbaren ClickUp 3.0 Dashboard

Da sich dieser Schritt auf die Erstellung einer Projektskizze konzentriert, sollten Sie mit dem ClickUp Buchhaltung Projektvorlage ? Diese Vorlage ist Ihr Leitfaden, um das Was, Wann und Wie eines bestimmten Projekts festzulegen. Sie hilft Ihnen dabei, genau zu beschreiben, welchen ROI oder welche Gewinnspanne Sie anstreben, und Regeln für die Abrechnung des Projekts aufzustellen. ✍️

Mit dieser Vorlage können Sie den Umfang, die Ziele und die Ergebnisse Ihres Projekts skizzieren

Schritt 2: Einrichten eines funktionalen Plans für die Abrechnung von Projekten

Sobald Sie Ihre Anforderungen an die Projektbuchhaltung festgelegt haben, ist es an der Zeit, einen geeigneten Plan zu erstellen, der auf diese Anforderungen abgestimmt ist. Es geht darum, Ihre Projektbuchhaltung mit der gesamten Finanzbuchhaltung Ihres Geschäfts in Einklang zu bringen. Beantworten Sie Fragen zu steuerlichen und rechtlichen Auswirkungen, zu steuerlichen Überschneidungen und zu Mitteln für unvorhergesehene Ausgaben.

Starten Sie die Finanzplanung für Projekte richtig mit dem ClickUp Accounting Suite . Sie enthält mehr als 1.000 Vorlagen für Buchhaltungs- und Projekt-Teams. 😍

Instanz, wenn Sie mit Mitgliedern Ihres Teams an Ihrem Buchhaltungsplan zusammenarbeiten möchten, springen Sie einfach auf die ClickUp Buchhaltungsvorlage . Die vorgefertigte Struktur kann zur Organisation und Nachverfolgung von Vorgängen innerhalb einzelner Projekte verwendet werden, was die Zentralisierung Ihrer buchhalterischen Aufgaben erleichtert.

Mit dieser Vorlage können Sie in Verbindung mit ClickUp Accounting projektspezifische Abrechnungspläne nach Ihrer bevorzugten Methode einrichten

Weitere Vorteile von ClickUp sind:

Umfassende Features für die Budgetierung, Berichterstellung und Nachverfolgung von Projekten

Integration mit anderen Business-Systemen und Apps, um einen reibungslosen Daten Flow und den Zugriff auf Finanzinformationen zu gewährleisten

EineKI-Arbeitsassistent,ClickUp AI-verwendet die Verarbeitung natürlicher Sprache zur Unterstützung bei verschiedenen Aufgaben in Projekten, wie z. B:

Zusammenfassen von Plänen für die Buchhaltung Verfassen von Projektbeschreibungen, Kommunikation mit dem Client, etc. Brainstorming von Ideen

Eine integrierte Plattform zur Dokumentenverwaltung-ClickUp Docs* Eine benutzerfreundliche Oberfläche, die eine effiziente Nutzung der Software für alle Mitglieder des Teams ermöglicht

Es ist einfach, monetäre Werte zu Aufgaben hinzuzufügen, um die Nachverfolgung von Projektbudgets zu gewährleisten

Die Investition in eine gute Software ist zwar wichtig, aber sie muss auch zur Größe Ihres Geldbeutels passen. Zum Glück ist diese Projektmanagement-Software wie eine dehnbare Hose - sie wächst mit Ihnen! Und das Beste daran ist, dass sie mit kostenlosen, taschenfreundlichen und anpassbare Enterprise-Pläne .

Schritt 3: Ermittlung der Projektkosten durch sorgfältige Schätzungen

Ob Sie es glauben oder nicht: Eine genaue Budgetierung und Kostenschätzung ist das Fundament eines effizienten Projektmanagements und stellt sicher, dass Ihr Projekt finanziell tragfähig und nachhaltig bleibt. Zu erledigen ist dies folgendermaßen:

Identifizieren Sie alle potenziellen Gemeinkosten: Berücksichtigen Sie alle möglichen Kostenstellen, von Ressourcen und Arbeit bis hin zu Unvorhergesehenem Schätzen Sie die Kosten: Verwenden Sie Verlaufsdaten, Marktpreise oder Expertenmeinungen, um diese Kosten zu quantifizieren Budget vorbereiten: Kombinieren Sie Ihre Kostenschätzungen zu einem umfassenden Budget Überprüfen und überarbeiten: Überwachen Sie Ihr Budget kontinuierlich und passen Sie es an, wenn das Projekt Fortschritte macht

Leichter gesagt als getan, aber auch für den _"erledigten" Teil haben wir etwas für Sie. Die ClickUp Vorlage für einen Budgetvorschlag funktioniert wie Ihr finanzielles GPS. Es schlüsselt die Projektkosten in mundgerechte Stücke auf und stellt sicher, dass Sie und Ihre Stakeholder einen zuverlässigen Finanzplan haben. 🛣️

Die ClickUp Vorlage für Budgetvorschläge wurde entwickelt, um Ihnen bei der Erstellung und Nachverfolgung Ihrer Budgetvorschläge zu helfen

Schritt 4: Einnahmen definieren

Nicht alle Projekte eines Unternehmens bringen sofort Geld ein. Manche Projekte, wie die Vereinfachung eines Zeitkarten-Systems, bringen nicht einmal direkt Geld ein, aber sie schaffen die Voraussetzungen für eine größere Gewinnspanne in der Zukunft. Andererseits können Projekte wie der Bau eines Hauses, einer Straße oder die Entwicklung eines neuen Softwareprodukts innerhalb einer bestimmten Zeitleiste kostendeckende Einnahmen bringen.

Wenn es darum geht, für Projekte bezahlt zu werden, variiert die Umsatzrealisierung - und Ihr Projektbuchhaltungssystem muss sich darauf einstellen. Bei einigen Projekten erfolgt die Zahlung, sobald die Arbeit erledigt ist, während andere Projekte nach der Cost-to-Cost-Methode abgerechnet werden und Teilzahlungen nach dem Fortschritt der Arbeit verbuchen.

Zu erledigen ist dies vor Beginn des Projekts, wenn Sie klare Einstellungen darüber vornehmen, wann Sie bezahlt werden und wann Sie das Geld tatsächlich als Einnahmen verbuchen. 💲

Sie können die Einnahmen und das Wachstum einzelner Projekte mit dem ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung des Umsatzwachstums (KPI) . Erstellen Sie Kopien dieser Vorlage und benutzerdefinieren Sie sie mit individuellen Umsatzerkennungsstilen und Leistungsbenchmarks.

Schritt 5: Einstellung der Nachverfolgung von Ausgaben und Zeiterfassung in Echtzeit

Warum sollten Sie eine Nachverfolgung von Ausgaben und Zeiterfassung in Echtzeit einrichten? Ganz einfach: um sicherzustellen, dass alles im Rahmen des Budgets und des Zeitplans bleibt. Sie werden in der Lage sein, alle unvorhergesehene Ausgaben oder Verzögerungen, sobald sie auftauchen, so dass Sie schnell Maßnahmen ergreifen können, um den Erfolg des Projekts zu sichern.

Vielleicht möchten Sie ClickUp Projekt Zeiterfassung zur Nachverfolgung von Arbeitsstunden, getrennten Timesheets und Spesen, um einen minutengenauen Überblick über den Fortschritt des Projekts zu erhalten. ⏳

Für einen noch schnelleren Weg zu registerkarten für Ihre Ausgaben zu erstellen sehen Sie sich die ClickUp Vorlage für das Projektkostenmanagement . Nehmen wir an, Sie führen die Projektkostenabrechnung für ein Bauvorhaben durch. Mit dieser Vorlage wird die Nachverfolgung der Projektkosten für verschiedene Dinge wie Material, Arbeit, Genehmigungen und Ausrüstung zum Kinderspiel. Sehen Sie in Echtzeit, wie sich Ihr Budget verhält, und aktualisieren Sie es bei Ereignissen wie Preisspitzen und ähnlichen Änderungen.

Nachverfolgung der Kosten für verschiedene Dinge, je nach Art des Projekts

Schritt 6: Regelmäßige Berichte über das Projekt erstellen

Mit der Projektbuchhaltung verhält es sich ähnlich wie mit der Unternehmensbuchhaltung: Sie müssen verstehen, wofür die Zahlen stehen und wie sie sich auf den Erfolg des Projekts auswirken. Mit nativen Optionen zur Berichterstellung innerhalb von ClickUp ist es einfacher, numerische und visuelle Berichte für verschiedene Parameter des Projekts zu erhalten, einschließlich Team-Ressourcen und Budgetverläufen. Nutzen Sie diese Einblicke, um Ihre Projektbuchhaltung zu verbessern, die Effizienz zu steigern und die Rentabilität zu erhöhen. 💯

Zwei zusätzliche Tipps:

Erstellen und überprüfen Sie diese Berichte regelmäßig, um den finanziellen Zustand des Projekts zu überwachen - erledigen Sie dies wöchentlich oder monatlich, je nach Umfang der Aufgaben im Projekt Bleiben Sie bei der Berichterstellung flexibel - benutzerdefinieren Sie Berichte mit relevanten Metriken, die Aufschluss über die Leistung des Projekts geben

Überprüfen Sie Ihre Budgetzuweisungen, verfolgen Sie die tatsächlichen Ausgaben und sehen Sie Ihre Gewinne mit ClickUp

Brauchen Sie eine Anlaufstelle? Die ClickUp Vorlage für die Berichterstellung über Projekte lässt einen Projektmanager in die Bereiche hineinzoomen, die ein bisschen mehr Liebe brauchen, indem es ein detailliertes Bild von kPIs auf hoher Ebene und die Gesamtleistung. Es hilft Ihnen, Registerkarten für wichtige Elemente wie Aufgaben, Ausgaben und noch zu erledigende Elemente zu behalten.

Schritt 7: Mögliche Probleme identifizieren und Abhilfemaßnahmen ergreifen

Lassen Sie die gesammelten Daten nicht einfach auf sich beruhen, sondern analysieren Sie sie sofort. Nutzen Sie sie, um Trends zu erkennen, Ergebnisse vorherzusagen und Risiken beim Abschließen zu identifizieren. Halten Sie Ausschau nach potenziellen Problemen, die die Finanzierung des Projekts gefährden könnten. Diese können von Kostenüberschreitungen und verzögerten Zeitleisten bis hin zu einem unvorhergesehenen Bedarf an Ressourcen reichen.

Nehmen wir an, einige dieser Szenarien würden eintreten. Wie würden Sie mit ihnen umgehen? Nun, ClickUp kann Ihr Problem-Management verbessern:

Agile-Scrum* Dashboards*: Verschaffen Sie sich einen schnellen und umfassenden Überblick über Ihren Workflow und behalten Sie den Fortschritt Ihres Teams bei der Bearbeitung von Fehlern im Auge

Dashboards*: Verschaffen Sie sich einen schnellen und umfassenden Überblick über Ihren Workflow und behalten Sie den Fortschritt Ihres Teams bei der Bearbeitung von Fehlern im Auge ClickUp Sprint : Ingenieurbüros können die Fehlerbeseitigung zu einem Kinderspiel machen mitagile Sprint Planung* Aufgaben zuweisen : Mit einer umfassenden*Aufgaben Management Suite*gibt es keine Verwirrung darüber, wer was in Angriff nimmt

: Mit einer umfassenden*Aufgaben Management Suite*gibt es keine Verwirrung darüber, wer was in Angriff nimmt Roadmaps : Erstellen Sie Karten mit den kleinsten Details Ihres korrigierenden Workflows und geben Sie sie für Ihr Projekt Team frei

: Erstellen Sie Karten mit den kleinsten Details Ihres korrigierenden Workflows und geben Sie sie für Ihr Projekt Team frei Benutzerdefinierte Status für Aufgaben : Erstellen Sie einen personalisierten Flow für die Projektbuchhaltung, indem Sie den laufenden Aktivitäten zur Lösung von Problemen benutzerdefinierte Status zuweisen

ClickUp Gantt Diagramme : Lösen Sie Probleme mit Verzögerungen und Ressourcenmanagement mit Zuversicht durchaufgaben nach Prioritäten ordnen die sofortige Aufmerksamkeit auf einer flexiblen Zeitleiste erfordern 🆘

Die ClickUp Issue Tracker Liste macht es einfach, offene Probleme im Auge zu behalten, wer an ihnen arbeitet und wie der Status der Aufgabe ist - alles auf einen Blick

**Seien Sie hier proaktiv, denn schnelle Korrekturmaßnahmen können negative Auswirkungen auf die Rentabilität des Projekts abmildern

Best Practices der Projektbuchhaltung

Die Best Practices der Projektbuchhaltung drehen sich um effektive Projektmanagement-Prozesse, Kontrollen und Verfahren bei der Behandlung von Problemen. Es gibt einige Best Practices, die Sie befolgen können, wenn Sie Entscheidungen über Preisgestaltung, Ausschreibungen, Vertragsprozesse und Vertragsbestimmungen treffen. Ziel ist es, die Entwicklung von Kontrollen und Dokumentation zu verbessern.

Hier sind einige Schlüssel Best Practices, die Sie befolgen sollten:

Führen Sie ein Verzeichnis der Werte (SOV)

Für die Projektabrechnung in Ingenieurbüros sollten Sie ein detailliertes SOV führen, in dem die Kosten für die verschiedenen Teile der Arbeit in einem fertiggestellten Vertrag aufgeführt sind. Dies ermöglicht eine transparente Berechnung des Fertigstellungsgrads.

Überprüfung von Meeting-Protokollen und Fortschrittsberichten

Regelmäßige Überprüfung meeting-Protokolle und berichte über Fortschritte um Abweichungen von der ursprünglichen Vereinbarung festzustellen und Ihr Buchhaltungsteam entsprechend zu informieren.

Bevorzugen Sie evidenzbasierte Kostenberichte

Kontrollieren Sie konsequent die Berichterstellung für das Projekt, insbesondere die Kostenberichte, um sicherzustellen, dass es keine nicht belegten finanziellen Transaktionen gibt. Verwenden Sie Anforderung von Informationen (RFI) dokumente, um bei Bedarf Informationslücken in Plänen, Verträgen, Dokumenten oder Spezifikationen zu schließen.

Achten Sie auf die Reihenfolge der Änderungsaufträge

Änderungsaufträge, die Änderungen an der ursprünglichen Aufgabenstellung signalisieren, können das gesamte Team verwirren und zu Unterbrechungen des Projektbudgets und zum Stillstand der Arbeit führen. Entwickeln Sie einen Plan für die Reihenfolge von Änderungsaufträgen, damit die Projektleiter jede Kostenstelle sorgfältig überprüfen können.

Überprüfen Sie stets die Arbeitsstunden und Rechnungen von Subunternehmern

Überprüfen Sie die Dokumentation der Arbeitsstunden regelmäßig, möglicherweise jede Woche, um sie mit der Projektprognose abzugleichen. Vergewissern Sie sich, dass alle Rechnungen von Unterauftragnehmern für genehmigte Kosten ausgestellt wurden.

Überprüfen Sie den Zeitplan des Projekts in regelmäßigen Abständen

Regelmäßige Neuberechnung des Projektzeitplans, ausgehend von der Ebene der Aufgaben bis hin zum Fortschritt auf Gesamtprojekt- und Makroebene (unternehmensweit), um sicherzustellen, dass die Zeitleisten mit den Erwartungen übereinstimmen.

ClickUp zur Unterstützung der projektbasierten Buchhaltung verwenden

Die Einführung eines projektbezogenen Kontos ist ein Muss für ein erfolgreiches dienstleistungsorientiertes Geschäft. Sie fördert die Transparenz und bietet Projektmanagern die notwendigen Einblicke, um die finanzielle Leistung zu optimieren und einen langfristigen Projekterfolg zu erzielen.

Projektbuchhaltungssoftware unterscheidet sich von traditionellen Finanzbuchhaltungssystemen und ist ein bewährte Methode für Dienstleistungsunternehmen zur Verbesserung der Ressourcennutzung.

Sowohl Kontoinhaber als auch Projektmanager jonglieren mit einer Vielzahl von Aufgaben und verwenden dabei oft eine ganze Reihe verschiedener Tools. Aber durch sich für ClickUp anmeldet können Sie alles nahtlos auf einer einzigen, umfassenden Projektmanagement-Plattform verwalten! 😎