10 beste Projektbudget-Software, um im Jahr 2024 auf Kurs zu bleiben

Sind Sie als Projektleiter schon einmal mit einer dieser Situationen konfrontiert worden?

Ungenaue Schätzungen des Projektbudgets mit kleinen Fehlern, die das Gesamtbudget erhöhen

Sie beobachten, wie die Ausgaben Ihr geplantes Gesamtbudget überschreiten

Zu hohe Ausgaben für bestimmte Ressourcen und Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Mittel

Wenn diese Frage mit Ja beantwortet werden kann, ist es an der Zeit, eine Projektbudget-Software zu finden, die Ihren Anforderungen entspricht.

Ihre Projektbudgetsoftware muss Ihnen helfen, Ihre Budgets in guten und in stressigen Zeiten zu verwalten. Sie brauchen eine Lösung, die Ihnen hilft, den Kurs zu korrigieren, wenn Sie mit unvorhergesehenen Ausgaben und Kostenüberschreitungen konfrontiert werden, und sich entsprechend anzupassen.

Die gute Nachricht ist, dass wir für Sie da sind. Wir haben recherchiert, worauf Sie bei einer Budgetverwaltungssoftware achten sollten, und haben die 10 besten verfügbaren Tools mit ihren Funktionen, Einschränkungen und Preisen zusammengestellt.

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines klaren Gewinners.

Worauf sollten Sie bei einer Projektbudget-Software achten?

Einige der Grundlagen, auf die Sie bei einem Projektbudgetmanagement-Tool achten sollten, sind:

Intuitive Benutzeroberfläche: Sie benötigen eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine nahtlose Navigation, um den Budgetierungsprozess zu rationalisieren, z. B. die Planung undzuweisung von Ressourcenundverwaltung der Ausgaben zur Verbesserung der Effizienz

Sie benötigen eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine nahtlose Navigation, um den Budgetierungsprozess zu rationalisieren, z. B. die Planung undzuweisung von Ressourcenundverwaltung der Ausgaben zur Verbesserung der Effizienz Teamübergreifende Zusammenarbeit: Sie brauchen eine einzige Quelle der Wahrheit fürprojektteams um zusammenzuarbeiten und Budgets zu verfolgen

Sie brauchen eine einzige Quelle der Wahrheit fürprojektteams um zusammenzuarbeiten und Budgets zu verfolgen Automatisierung: Nutzen Sie die Automatisierung, um Ihre Budgetierungsabläufe zu rationalisieren, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt zu verfolgen

Nutzen Sie die Automatisierung, um Ihre Budgetierungsabläufe zu rationalisieren, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt zu verfolgen Sicherheit : Eine Cloud-basierte Software mit robuster Verschlüsselung und Einhaltung von Sicherheitszertifizierungen schützt sensible Finanzdaten

: Eine Cloud-basierte Software mit robuster Verschlüsselung und Einhaltung von Sicherheitszertifizierungen schützt sensible Finanzdaten Integration von Drittanbietern: Prüfen Sie, ob das Tool mit Ihren bestehenden Finanztools und Ihrer Buchhaltungsplattform integriert werden kann. Die Integration mit Ihren Backend-Systemen, einschließlich Buchhaltungs- und HR-Systemen, sorgt für einen Informationsfluss in beide Richtungen, so dass die am Budget beteiligten Mitarbeiter Zugriff auf die neuesten Daten haben

Prüfen Sie, ob das Tool mit Ihren bestehenden Finanztools und Ihrer Buchhaltungsplattform integriert werden kann. Die Integration mit Ihren Backend-Systemen, einschließlich Buchhaltungs- und HR-Systemen, sorgt für einen Informationsfluss in beide Richtungen, so dass die am Budget beteiligten Mitarbeiter Zugriff auf die neuesten Daten haben Robuste Berichterstattung: Verwalten von Projektbudgets und erstellen Sie detaillierte, anpassbare Berichte für die Beteiligten, die eine umfassende Finanzanalyse und fundierte Entscheidungen ermöglichen

Verwalten von Projektbudgets und erstellen Sie detaillierte, anpassbare Berichte für die Beteiligten, die eine umfassende Finanzanalyse und fundierte Entscheidungen ermöglichen Budgetvorlagen: Behalten Sie den Überblick über Ihre Ergebnisse mit vorgefertigtenprojektbudget-Vorlagen ## Die 10 besten Projektbudget-Software für 2024

1. ClickUp

Verwalten Sie Ihr kleines Unternehmensprojekt Schritt für Schritt mit Vorlagen, Funktionen zur Zusammenarbeit und über 15 Projektansichten mit ClickUp

ClickUp's

projektmanagementsoftware

führt unsere Liste der Budget-Tools an, die von Projektmanagern verwendet werden, um die Projektfinanzierung mühelos zu verfolgen. Die Software bietet viele Funktionen, nach denen Projektmanager wie Sie suchen, darunter

budgetvorlagen

, robuste Funktionen für die Zusammenarbeit und Anpassungsfähigkeit.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr Projektbudget und verwalten Sie Aufgaben und Status in dieser einfach zu verwendenden Vorlage

ClickUp beste Eigenschaften

Verfolgen Sie den Fortschritt bei der Budgetvergabe und den Ausgaben in Echtzeit mit der vollständig anpassbaren finanzen dashboards

Automatisieren Sie täglich oder zweiwöchentlich wiederkehrende Aktionen, wie z. B. Erinnerungen für anstehende Zahlungen oder die Abrechnung von Projektressourcen mit ClickUp-Aufgaben

ClickUp's detaillierte Work Breakdown Structure (WBS) Vorlage erlaubt es Ihnen, komplexe Projekte in überschaubare Komponenten zu zerlegen und unterstützt Sie bei der Darstellung von Aktivitäten in Form von Kanban-Boards und Kostenschätzungen

ClickUp AI der Assistent für Budgetplaner hilft bei der detaillierten Aufschlüsselung des Projektumfangs und der schnellen Erstellung von Tagesarbeitsplänen

Führen Sie Berechnungen zwischen numerischen, Datums- und Zeitfeldern mit einfachen oder erweiterten Formeln durch

ClickUp-Ziele hilft bei der genauen Verfolgung von Budgetzielen für Projekte und der Visualisierung von Fortschritten über mehrere Ziele hinweg in einer Ansicht

ClickUp Einschränkungen

Clickup AI ist nur in kostenpflichtigen Tarifen verfügbar

Eingeschränkte Möglichkeit zur Verfolgung des Projektzeitrahmens

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Mitglied und Monat verfügbar.

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

2. RodeoDrive

über

RodeoDrive

RodeoDrive ist ein umfassendes

projektmanagement-Werkzeug

das Unternehmen in allen Projektphasen unterstützt, von

scoping

zur Preisgestaltung. Mit Funktionen wie

verfolgung von Projektzielen

, Projektberichterstattung, Ressourcenmanagement, interaktive Dashboards und Rationalisierung von Rechnungen hilft es Teamleitern und Finanzteams, den Überblick über die gesamten Projektkosten zu behalten.

RodeoDrive beste Eigenschaften

Vergleich von budgetierten Aktivitäten und Projektkosten mit den tatsächlichen Ausgaben in Echtzeit, um Ausgaben zu reduzieren

Sortierung der Projekte in Phasen und getrennte Rechnungsstellung auf der Grundlage von Ist-Zahlen, Selbstbehalten oder Fertigstellungsgrad zur besseren Planung und projektkontrollen

Eingebaut projektzeitplan-Vorlagen und Funktionen zur Kostenverfolgung helfen, das Projekt richtig zu budgetieren

RodeoDrive Einschränkungen

Da sich die Plattform noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, weist sie noch Fehler auf

Detaillierte Budgetberichte können nicht heruntergeladen werden

Preise für RodeoDrive

Kostenlos : $0 pro Einzelbenutzer pro Monat

: $0 pro Einzelbenutzer pro Monat Achiever: $14.99 pro Benutzer/ pro Monat

RodeoDrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (6 Bewertungen)

4.3/5 (6 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3 Bewertungen)

3. Adobe Workfront

Über

Adobe Workfront

Workfront von Adobe ist eine Plattform für die Zusammenarbeit bei der Verwaltung von Budgets, Plänen und tatsächlichen Ausgaben. Mit den nativen Funktionen können alle am Budgetierungsprozess Beteiligten - Stakeholder, interne Teams, Anbieter und Netzwerkteams - harte und weiche Kosten, feste Ausgaben, Projektkosten und Ressourcenkosten verwalten und verfolgen.

Ein großes Problem, mit dem Vermarkter, Manager und Stakeholder konfrontiert sind, ist die Diskrepanz zwischen dem Budget eines Projekts und seiner Ausführung.

Sie benötigen einen Echtzeit-Überblick über die geplanten, prognostizierten und tatsächlichen Kosten und deren Entwicklung. Eine Kurskorrektur ist immer dann erforderlich, wenn das Projekt das zugewiesene Budget oder die tatsächlichen Stunden überschreitet. Die manuelle Verwaltung dieser Daten in Tabellenkalkulationen ist fehleranfällig und zeitaufwändig.

Die besten Funktionen von Adobe Workfront

Echtzeit-Transparenz des geplanten, prognostizierten und tatsächlichen Budgets, mit der Ansicht der aktuellen Leistung in einem leicht zugänglichen Dashboard

Verwaltung und Verfolgung der geplanten Kosten, Aufgabenebenen und ressourcenausgaben

Durch die Integration mit der Adobe-Produktsuite können Projektteams mit anderen Unternehmensbereichen vernetzt und die Auswirkungen auf den Umsatz effektiv zugeordnet werden

Einschränkungen von Adobe Workfront

Die Software erfordert eine Schulung der Anwender, bevor sie verwendet werden kann

Keine kostenlose Testversion

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten im Dashboard von Workfront

Preise für Adobe Workfront

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Workfront

G2: 4.1/5 (920 Bewertungen)

4.1/5 (920 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1391 Bewertungen)

4. Smartsheet

über

SmartSheet

Smartsheet ist eine zentralisierte Arbeitsmanagement-Plattform, die das Rätselraten bei der Budgetierung von Projekten überflüssig macht. Es bringt die Unternehmensleitung und die Projektteams auf die gleiche Seite für die Planung, Verfolgung, Datenspeicherung, Dateifreigabe und Berichterstattung von Projektaufgaben.

Für jedes neue Projekt benötigen Sie ein zentrales Repository, das alle Komponenten des Budgets beherbergt, Rechnungen generiert und es Stakeholdern, Buchhaltern und Projektmanagern ermöglicht, Budgets sorgfältig zu verfolgen und bei Bedarf Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

Smartsheet beste Eigenschaften

Zugriff auf Budgetverwaltungstools zum Erstellen und Verfolgen von Budgets nach Währung, Ausgabentyp oder Währungseinheit

Zentralisieren Sie unterstützende Dokumente wie Angebote von Lieferanten an einem Ort

Konsolidierung der wichtigsten Finanzkennzahlen auf Echtzeit-Dashboards aus mehreren Blättern in einer einzigen Ansicht

Einschränkungen von Smartsheet

Bietet keine automatische globale Zeiterfassung

Keine eingebettete E-Mail-Unterstützung

Es fehlt eine Listenansicht für eine umfassende Visualisierung der Aufgabenebenen

Smartsheet Preise

Kostenlos : $0 pro Benutzer pro Monat

: $0 pro Benutzer pro Monat Pro : $7 pro Benutzer/pro Monat

: $7 pro Benutzer/pro Monat Business : $25 pro Benutzer/ pro Monat

: $25 pro Benutzer/ pro Monat Unternehmen: Individuelle Preisgestaltung

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (15065 Bewertungen)

4.4/5 (15065 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3057 Bewertungen)

5. Ernte

über

Ernte

Die Festlegung eines Budgets für ein Projekt ist eine Herausforderung, aber ein gut ausgearbeitetes Projektbudget schafft die Grundlage für eine effektive Verfolgung. Mit der Harvest-Projektmanagementsoftware für kleine Unternehmen ist es einfach, einen Tracker für Stunden und Gebühren zu erstellen.

Verschaffen Sie sich in Echtzeit einen Überblick über das verwendete und das verbleibende Projektbudget, um eine Ausweitung des Projektumfangs zu vermeiden, bevor sie zu einem entgleisenden Problem wird.

Kostenmanagement

informationen sind entscheidend für eine genauere Budgetplanung Ihrer künftigen Projekte.

Harvest stellt benutzerdefinierte Berichte zur Verfügung, um die Aufgaben, die die Zeit Ihres Teams in Anspruch nehmen, die Zeit für die Problemverfolgung und deren Auswirkungen auf die geschätzten Kosten für Korrekturmaßnahmen zu ermitteln.

Die besten Funktionen von Harvest

Verwandeln Sie Zeiterfassungsdaten in visuelle Echtzeitberichte, um die Teameffizienz zu visualisieren, Burnout zu reduzieren und die Produktivität zu verbessern

Verfolgen Sie fakturierbare Arbeitsstunden, Rollover und Kontrollnutzung auf einen Blick und wandeln Sie fakturierbare Stunden in Rechnungen um

Integration mit gängigen Tools wie Trello, Slack, Quickbooks und Stitch zur Bereitstellung aktueller Daten für Projektmanagement- und Budgetteams

Einschränkungen von Harvest

Die Software benötigt anfangs umfangreiche Unterstützung bei der Nutzung

Keine Zugriffskontrolle und Berechtigungsfunktionen

Preise für Harvest

Kostenlos : $0 pro Benutzer pro Monat

: $0 pro Benutzer pro Monat Pro: $10.80 pro Benutzer/ pro Monat

Harvest Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (790 Bewertungen)

4.3/5 (790 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (572 Bewertungen)

6. Zoho Projekte

Über Zoho-Projekte Projektmanager in aller Welt wissen, dass es bei der Budgetierung nicht nur um Einsparungen, sondern auch um Kontrolle geht. Mit der Zoho Ausgaben-Integration können Sie eine Rentabilitätsübersicht mit dem Status der Einnahmen und Ausgaben in Ihrem Projekt erstellen.

Projektmanager sind an der Kontrolle der Finanzen beteiligt, indem sie Budgets erstellen, verfolgen und prognostizieren, Ausgaben verfolgen und Berichte analysieren. Die Verwaltung all dieser Aufgaben mit verschiedenen Tools, die nicht miteinander synchronisiert sind, macht den Überwachungsprozess für alle Projektbeteiligten mühsam. Gewinnen Sie mit Zoho Projects die vollständige Kontrolle über jede Phase Ihres Budgetierungsprozesses.

Diese Projektmanagement-Software bietet Echtzeit-Überwachungsfunktionen für Budgets, Schwellenwert- und Überschreitungswarnungen sowie Plan-/Ist-Berichte.

Die besten Funktionen von Zoho Projects

Verwalten Sie Ihre Finanzen, indem Sie Budgets erstellen, verfolgen und prognostizieren, Kunden Rechnungen stellen, feste und variable Ausgaben verfolgen und Berichte analysieren

Verfolgen Sie Ihr Projektbudget auf der Grundlage des zugewiesenen Betrags oder der tatsächlich für Projekte, Meilensteine und verschiedene Aufgaben aufgewendeten Stunden überangepasste Projekt-Dashboards* Benutzerdefinierte Warnmeldungen für Beteiligte, wenn das Budget den geplanten Schwellenwert überschreitet

Einschränkungen von Zoho Projects

Benutzer können keine Aufgaben erstellen, sie Teammitgliedern zuweisen und deren Fortschritt überwachen

Keine mobile Anwendung

Preise für Zoho Projects

Kostenlos : $0 für drei Benutzer für bis zu zwei Projekte

: $0 für drei Benutzer für bis zu zwei Projekte Premium : $4 für unbegrenzte Projekte, bis zu 50 Benutzer

: $4 für unbegrenzte Projekte, bis zu 50 Benutzer Premium: $9 für unbegrenzte Projekte, keine Obergrenze für Benutzer

Zoho Projects Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (382 Bewertungen)

4.3/5 (382 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (412 Bewertungen)

7. Hubstaff

In großen Organisationen, in denen ein Team typischerweise an mehreren Projekten arbeitet, müssen Sie Budgetschwellen für verschiedene Projekte festlegen und im Falle von Ausgabenüberschreitungen Warnungen erhalten.

Mit der Hubstaff-App für die Personalverwaltung können Benutzer Budgetgrenzen festlegen, Echtzeit-Benachrichtigungen über Umfangsüberschreitungen und Kostenüberschreitungen erhalten und die Zeiterfassung für Ressourcen automatisieren. Mit Echtzeit-Einblicken in die Ausgaben können Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Budgets nicht aus den Augen verlieren.

Hubstaff beste Eigenschaften

Schätzen Sie geplante Kosten auf der Grundlage vonressourcenmanagement oder der Anzahl der für ein Projekt aufgewendeten Stunden

Mit der Funktion für Budgets auf Projektebene können Sie die Rentabilität Ihrer Projekte verfolgen und die Kosten pro Projekt und Benutzer verstehen

Der Projektbudgetbericht vereinfacht die Budgetverfolgung (in Form von Gesamtstunden oder tatsächlichen Gesamtkosten pro Projekt) und die Nutzung

Hubstaff Einschränkungen

Begrenzte Optionen für die Aufgabenverwaltung

Die Navigation ist nicht intuitiv

Hubstaff Preise

Starter : $4.99 pro Benutzer pro Monat

: $4.99 pro Benutzer pro Monat Erwachsen : $7.50 pro Benutzer pro Monat

: $7.50 pro Benutzer pro Monat Team : $10 pro Benutzer pro Monat

: $10 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: $25 pro Benutzer pro Monat

Hubstaff Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (431 Bewertungen)

4.3/5 (431 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1432 Bewertungen)

8. Wrike

über Wrike Die Budgetierung eines Projekts erfordert die Zusammenarbeit von Interessenvertretern aus verschiedenen Teams, wie z. B. Produkt-, Marketing- und Projektmanagement, die oft über den ganzen Globus verteilt sind.

Wenn Ihre Projektteams geografisch verstreut sind, benötigen Sie eine Projektbudgetierungssoftware, die je nach Währung angepasst werden kann. Um Kommunikationsverzögerungen zu vermeiden, sollten alle relevanten Dokumente an einem Ort gespeichert werden.

Funktionsübergreifende Teams können auf diese Dokumente zugreifen und den Fortschritt verfolgen, um Nachfassaktionen über E-Mail und andere Medien zu vermeiden asynchrone Kommunikation kanäle.

Die Projektmanagement-Software von Wrike hilft kleinen und mittelständischen Unternehmen, Start-ups und Großunternehmen, Budgetabweichungen zu verwalten und einen budgetplan .

Wenn die tatsächlichen Kosten von den geplanten abweichen, hilft es den Projektleitern, die Gründe für die Abweichung zu untersuchen. Die Projektmanager können dann Strategien zur effektiven Verwaltung des Budgets ermitteln, indem sie Ressourcen umverteilen oder kostensparende Maßnahmen umsetzen.

Die besten Eigenschaften von Wrike

Passen Sie das Budget mit bevorzugten Währungseinstellungen an und legen Sie Standard-Stundensätze für die Budgetplanung fest

Wrike automatisiert die Aufgabenzuweisung und die Verteilung von Ressourcen, um sicherzustellen, dass die Budgets eingehalten werden

Integrationen mit mehr als 400 Anwendungen, wie Salesforce, Hubspot, Bynder, Zoom und Slack, um erweiterte Analysen durchzuführen

Einschränkungen von Wrike

Wrike verfügt nicht über einen Echtzeit-Chat für die funktionsübergreifende Zusammenarbeit

Sie können keine E-Mails direkt von Wrike aus senden oder empfangen

Preise für Wrike

Kostenlos : $0 pro Benutzer pro Monat

: $0 pro Benutzer pro Monat Team : $9,80 pro Benutzer pro Monat

: $9,80 pro Benutzer pro Monat Geschäftskunden : $24,80 pro Benutzer pro Monat

: $24,80 pro Benutzer pro Monat Enterprise : kundenspezifische Preise

: kundenspezifische Preise Pinnacle: kundenspezifische Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3499 Bewertungen)

4.2/5 (3499 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2523 Bewertungen)

9. Vogelperspektive PSA

über Vogelperspektive PSA Birdview PSA ist ein Online-Projektmanagement-Tool mit Sicherheit auf Unternehmensniveau. Führungskräfte können dank eines umfassenden Überblicks über die Leistung des Unternehmens schnell auf Marktveränderungen reagieren. Projektmanager können den Fortschritt verfolgen, Engpässe erkennen, Ressourcen zuweisen und Aufgaben nach Prioritäten ordnen, um sicherzustellen, dass das Projekt auf Kurs bleibt.

Als Projektmanager in einem professionellen Dienstleistungsunternehmen (PSO) wird der Projekterfolg anhand der Fertigstellung und Lieferung an den Kunden gemessen.

Was wäre, wenn Sie das Projekt vor dem vorgeschlagenen Liefertermin an den Kunden übergeben, aber das Budget um 15 % überschreiten würden? Würden Sie das als Erfolg werten? Gemäß Harvard Business Review Forschung hat ein Projekt jeder Größe eine durchschnittliche Kostenüberschreitung von 200 % und eine Terminüberschreitung von 70 %.

Wenn Sie Ihren Kunden diese Nachricht mitteilen, passiert etwas Schlimmes, denn sie müssen die zusätzlichen Kosten übernehmen.

Birdview beste Eigenschaften

Zentralisiertes Dokumentenmanagement zum Abrufen von Zahlen, Stundenzetteln oder Projektplanungsdaten zur Erstellung des Budgets

Bündelung der gesamten Projektkommunikation und -zusammenarbeit auf einer Plattform und Einladung von Kunden zur Zusammenarbeit über ein Gastportal

Der KI-Assistent von Birdview beschleunigt Projektmanagement, Ressourcenzuweisung und Prognosen für eine effektive Budgetplanung

Birdview Einschränkungen

Die Teamverwaltung ist nicht intuitiv

Fehlende Gantt-Diagramme und Planungsansichten

Birdview-Preise

Lite : $9 pro Benutzer pro Monat

: $9 pro Benutzer pro Monat Team : $24 pro Benutzer pro Monat

: $24 pro Benutzer pro Monat Enterprise: individuelle Preise

Birdview Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (354 Bewertungen)

4.2/5 (354 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (287 Bewertungen)

10. Runrun

über Runrun.it Für mittelständische Unternehmen, deren Kunden zögern, fortschrittlichere Tools zu nutzen, ist Runrun.it ein einfach zu bedienendes projektzusammenarbeit werkzeug. Verstehen Sie Ihre Projektdaten mit interaktiven Ansichten und Gantt-Diagrammen, und überwachen Sie Ihren Fortschritt mit einem intuitiven Tracker.

Kommunizieren Sie den Projekterfolg mit Ihren Kunden mit visuellen Diagrammen anstelle von langen Berichten. Mit iOS-, webbasierten und Android-Apps können Teams und Kunden unabhängig von ihrem Standort auf dieser Plattform zusammenarbeiten.

Runrun beste Eigenschaften

Smartboards helfen Teammitgliedern und Kunden, Projektaktualisierungen zu verfolgen und Aufgaben zu verwalten

Erstellen von Budget-Antragsformularen mit vorgefertigten Vorlagen

Speichern Sie den Verlauf von Entscheidungen, Anhängen und Gesprächen mit internen oder externen Anwendern an einem Ort, um eine bessere Budgetentscheidung zu treffen

Einschränkungen von Runrun.it

Begrenzte Berichts- und Analysefunktionen

Die Kalenderoberfläche ist schwer zu verstehen

Preise für Runrun.it

Kostenlos : $0 bis zu fünf Benutzer

: $0 bis zu fünf Benutzer Business : $8 pro Benutzer pro Monat

: $8 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: $25 pro Benutzer pro Monat

Runrun.it Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1066 Bewertungen)

4.7/5 (1066 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (141 Bewertungen)

Sind Sie bereit, das perfekte Projektbudget zu erstellen?

Als Projektmanager kennen Sie die Unzulänglichkeiten der manuellen oder tabellenbasierten Budgetverwaltung.

Hier finden Sie einen besseren Weg, um Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu identifizieren und mit Ihren Stakeholdern in einem leicht verständlichen Format zu kommunizieren.

Mit der Projektbudget-Software von ClickUp ist es ein Leichtes, einen realistischen Budgetplan zu erstellen, die Risiken zu verfolgen und die Kosten entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen, um Mehrausgaben zu vermeiden. Mit mehr als 100 Integrationen mit anderen Projektmanagement-Budgetierungstools können Sie Ihre gesamte Arbeit auf einem einzigen Dashboard zusammenfassen. Testen Sie ClickUp kostenlos um auf verschiedene Vorlagen, Ansichten und Anpassungsoptionen zuzugreifen.