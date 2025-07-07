So erstellen Sie eine erfolgreiche Marketing-Roadmap (mit Beispielen und Vorlagen)

Eine Marketing-Roadmap ist für einen Marketingmanager wie ein Rezept für einen Koch – unverzichtbar, um die für den Erfolg erforderlichen Zutaten und Schritte detailliert darzulegen.

Unternehmen können Marketingerfolg anhand sehr unterschiedlicher Ergebnisse definieren. Manche erwarten vielleicht, dass das Marketing-Team Umsatzziele erreicht oder den Vertrieb dabei unterstützt, Umsatz oder Wachstum zu steigern.

Ein anderes Unternehmen hingegen betrachtet möglicherweise Metriken wie Website-Traffic, Interaktionen in sozialen Medien, Markenbekanntheit, Marketing-Qualified-Leads usw.

Eine Marketing-Strategie-Roadmap überbrückt die Kluft zwischen Idee und Umsetzung, indem sie Marketingfachleuten hilft, eine Richtung vorzugeben und die Nachverfolgung von Fortschritten durchzuführen. Sie optimiert die Arbeitsweise von Marketingteams. Sie hilft den Teammitgliedern zu verstehen, wofür sie im Gesamtkontext verantwortlich sind.

Nutzen Sie diesen Leitfaden, um eine Marketing-Strategie-Roadmap zu entwickeln, die auf die Jahresstrategie und die Geschäftsziele Ihres Unternehmens abgestimmt ist.

Was ist eine Marketing-Roadmap?

Eine Marketing-Roadmap ist eine visuelle Zusammenfassung Ihrer Marketingstrategie, die darlegt, was zu tun ist, wann es zu tun ist und warum es wichtig ist. Sie umfasst Kampagnen-Zeitleisten, wichtige Meilensteine und die spezifischen Ziele, die jede Initiative unterstützt. Indem sie tägliche Marketingaktivitäten mit übergeordneten Geschäftszielen verknüpft, hilft die Roadmap Teams dabei, fokussiert zu bleiben, Prioritäten effektiv zu setzen und synchron zu arbeiten. Sie ist nicht nur ein Planungstool – sie ist eine gemeinsame Informationsquelle, die für Abstimmung, Verantwortlichkeit und eine einheitliche Umsetzung im gesamten Unternehmen sorgt.

Betrachten Sie sie als Zeitleiste zum Abschließen Ihrer Marketingziele. Wie bei jeder anderen Roadmap legen Sie einen Startpunkt (Startdatum), Wegmarken (Projekt-Meilensteine) und einen Endpunkt (Frist) fest.

Im Rahmen des Marketingprozesses planen Sie den gesamten digitalen Marketing-Aufwand innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens.

Anschließend geben Sie diese Strategie-Roadmap an Ihre Geschäftsleitung, Ihr Marketingteam und andere wichtige Stakeholder frei, um Feedback, Zustimmung und Orientierung für Ihre strategischen Marketinginitiativen zu erhalten.

Eine Marketing-Roadmap stellt die Verbindung zwischen allen Ihren Marketingaktivitäten und den übergeordneten Unternehmenszielen her und hilft dabei, alle Beteiligten auf einen integrierten Plan auszurichten.

Bestandteile einer Marketing-Strategie-Roadmap

Jede Marketing-Roadmap sieht anders aus, je nachdem, wer sie erstellt. Der Marketingmanager erstellt eine benutzerdefinierte Marketingvorlage unter Verwendung von Komponenten, die am besten zu seinem Arbeitsstil passen.

Erfolgreiche Marketing-Roadmaps haben jedoch einige gemeinsame Komponenten:

Zeitrahmen: Gibt das Startdatum und das Enddatum an, um zu verdeutlichen, wann die Marketingaktivitäten abgeschlossen sein werden; verwenden Sie eine Zeitskala wie Tage, Wochen, Monate usw., um Ihre Marketing-Roadmap konkreter zu gestalten

Ziele: Geben Sie messbare und zeitgebundene Geschäftsziele im Format einer Marketing-Roadmap an, um die zu erreichenden Ziele sowie die KPIs für den Erfolg hervorzuheben.

Initiativen: Gibt strategische Orientierung für Gibt strategische Orientierung für die Planung von Projekten und hebt Schlüssel-Schwerpunkte für Ihre Marketing-Roadmaps hervor

Zeitpläne: Bieten eine visuelle Übersicht über die Roadmap der Marketingkampagne und den Aufwand für die Zusammenarbeit, um zu vermitteln, was wann geschieht

Aktivitäten: Stellt Aufgaben und Stellt Aufgaben und Ergebnisse dar, an denen die Marketing- und Entwicklungsteams arbeiten müssen, wie z. B. Landingpages, App-Einführungen, Pressemitteilungen usw., um bevorstehende Marketingaktivitäten hervorzuheben

Status: Zeigt Marketingziele, Marketinginitiativen, Marketingpläne und mehr im Vergleich zu Ihrer Projekt-Roadmap an

So erstellen Sie eine Marketing-Roadmap

Ihre Marketing-Roadmap kann verschiedene Formen annehmen – eine Checkliste mit Aufgaben, einen Content-Kalender, ein Kanban-Board oder ein Gantt-Diagramm. Unabhängig vom gewählten Format folgt die Erstellung einer Marketing-Roadmap einem festgelegten Prozess.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen hilft, eine umfassende Roadmap für Ihre Marketingstrategie zu erstellen:

Schritt 1: Ermitteln Sie den Bedarf

Machen Sie sich klar, was Sie zuerst planen müssen. Fragen Sie sich:

Verwende ich die Roadmap für ein Projekt wie einen einzelnen Blogbeitrag, den Start einer Website usw.?

Werde ich sie für eine umfassende Kampagne nutzen, die mehrere Aufgaben, Aktivitäten und Projekte umfasst?

Nutze ich sie, um meine jährliche Marketingstrategie zu organisieren?

An dieser Stelle sollten Sie außerdem Folgendes berücksichtigen:

Die übergeordneten Geschäftsziele des Unternehmens

Die Hauptziele, auf die das Marketingteam hinarbeitet

Das Einzelziel, das Sie mit Ihrer Marketingstrategie erreichen möchten

Schritt 2: Überlegen Sie sich die einzelnen Schritte

Es ist an der Zeit, Ideen zu sammeln und die größeren Aufgaben in kleinere, besser erreichbare Teilziele aufzuteilen. Fragen Sie sich:

Welche Elemente, Grundsätze und Aufgaben muss ich in kleinere Teile aufschlüsseln?

Welche Schritte sind erforderlich, um die Ergebnisse abzuschließen?

Welche Kennzahlen sollte ich zur Nachverfolgung des Fortschritts heranziehen?

Welche Aufgaben erfordern mehr Koordination für eine reibungslose Umsetzung?

Schritt 3: Schätzen Sie die Zeitleisten ab

Der nächste Schritt besteht darin, Ihren Initiativen eine Zeitleiste hinzuzufügen.

Verwenden Sie eine der folgenden Metriken, um Ihren Zielen einen realistischen Zeitrahmen zu geben:

Die Dreipunktschätzung bezieht sich auf den Durchschnitt aus Ihrer optimistischen, durchschnittlichen und pessimistischen Zeitschätzung für das Projekt.

Bei der Bottom-up-Schätzung müssen Sie Zeitschätzungen von den beteiligten Teams einholen und diese addieren

Analoge Schätzung bedeutet, die Projektdauer anhand der bei ähnlichen Projekten benötigten Zeit zu schätzen.

Unter parametrischer Schätzung versteht man die Erstellung einer Schätzung auf der Grundlage interner oder externer Berichte sowie von Daten

Schritt 4: Erfassen Sie Ihre Projekte und Aufgaben in Ihrer bevorzugten Software für Projektmanagement

Nun müssen Sie Ihre Roadmap mithilfe von Vorlagen oder Ihren bevorzugten Tools in die Tat umsetzen. Falls Sie sich noch nicht für ein Tool zum Marketing-Projektmanagement entschieden haben, ist ClickUp eine gute Wahl. ClickUp bietet alle Features, die Sie benötigen, um solide Marketing-Roadmaps für eine integrierte Marketingkampagne zu erstellen!

ClickUp-Features, die Ihre Marketingaktivitäten optimieren:

ClickUp bietet KI-gestützte Unterstützung: Das Verfassen und Ausarbeiten von Marketingstrategien und -aufgaben kann zeitaufwändig sein. Das Verfassen und Ausarbeiten von Marketingstrategien und -aufgaben kann zeitaufwändig sein. ClickUp Brain kann Ihnen dabei helfen, schneller und effektiver E-Mails, Blogbeiträge und andere digitale Inhalte zu verfassen, die Teil Ihrer Marketing-Roadmap sind.

Visualisieren Sie mit der Gantt-Ansicht: Mit Mit der Gantt-Ansicht von ClickUp können Sie Projektmeilensteine, Fristen und die Beziehungen zwischen Aufgaben und Meilensteinen in Ihrer Marketing-Roadmap visualisieren und so sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

Gemeinsame Dokumentenfreigabe: Mit ClickUp Docs können Sie Dokumente zu Ihrer Marketing-Roadmap ganz einfach freigeben, gemeinsam bearbeiten und in Ihren Workflow integrieren, sodass alle Mitglieder Ihres Teams auf dem gleichen Stand sind.

Zielsetzung: ClickUp Goals hilft Ihnen dabei, klare, messbare Ziele zu setzen und Ihren Fortschritt automatisch zu verfolgen, um sicherzustellen, dass Ihre Roadmap auf die Erreichung Ihrer Endziele ausgerichtet ist.

Projektmanagement: Ganz gleich, ob Sie einen einfachen Content-Kalender oder eine komplexe integrierte Marketingkampagne erstellen – ClickUp bietet Ihnen die Tools, um Ihre Projekte und Aufgaben effektiv zu planen und Ihren Fortschritt zu verfolgen, wodurch die Effizienz bei der Umsetzung Ihrer Marketing-Roadmap gesteigert wird.

Vorteile einer Marketing-Roadmap

Eine Marketing-Roadmap, Strategie-Roadmap oder ein Marketing-Plan erleichtert es Ihrem Marketing-Team zu erkennen, welche Marketingaktivitäten zur Erreichung der Marketing-Ziele priorisiert werden sollten und wie der Fortschritt und Erfolg der Aufgaben bewertet werden kann.

Weitere Vorteile einer Marketing-Roadmap sind:

Schafft ein gemeinsames Verständnis der Marketingziele und -aktivitäten zwischen der Unternehmensleitung, den Stakeholdern und den internen Teams

Veranschaulichen Sie, wie jede Marketinginitiative zu den übergeordneten Unternehmenszielen beiträgt, damit Ihr Aufwand auf die richtigen Metriken ausgerichtet ist

Bietet eine klare Übersicht über alle geplanten Marketingaktivitäten wie Kampagnen, Erstellung von Inhalt und Ereignisse und schlüsselt auf, was wann zu erledigen ist

Hilft dabei, konkrete Marketingziele festzulegen und die Schritte zu deren Erreichung zu planen, sodass Sie den Fortschritt effektiv messen und Anpassungen vornehmen können

Ermöglicht es Führungskräften, Ressourcen wie Budget, Zeit und Personal so einzusetzen, dass es nicht zu spät ist, Engpässe oder Ressourcenengpässe zu beheben

Enthält Zeitleisten und Meilensteine für jede Aktivität, um Termine einzuhalten und das Team im Zeitplan zu halten

Ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und Stakeholdern und fördert ein gemeinsames Verständnis des Marketingplans

Arten von Marketing-Roadmaps

Portfolio-Roadmap

Eine Portfolio-Roadmap ist besonders nützlich für Marketingmanager, die mehrere Projekte gleichzeitig betreuen. Diese Roadmap bietet eine übergreifende Ansicht über alle Initiativen oder Projekte und zeigt auf, wie diese mit der Strategie und den Zielen des Unternehmens in Einklang stehen.

Sie hilft dabei, Ressourcen über verschiedene Projekte hinweg zu verwalten, Termine aufeinander abzustimmen und die Synchronisierung zwischen allen Beteiligten zu gewährleisten.

Verfolgen und optimieren Sie die Leistung Ihres Marketing-Portfolios mit ClickUp

Strategie-Roadmap

Eine Strategie-Roadmap ist eine visuelle Darstellung Ihrer Marketingstrategie auf hoher Ebene. Sie zeigt strategische Marketingziele auf und hebt die wichtigsten Initiativen hervor, die zur Erreichung dieser Ziele beitragen.

Diese Roadmap eignet sich hervorragend, um Stakeholdern das Gesamtbild und die Ausrichtung des Aufwands für Ihre Werbemaßnahmen zu vermitteln.

Roadmap für Marketingaktivitäten

Bei dieser Art von Roadmap dreht sich alles um den operativen Aspekt Ihrer Marketingstrategie. Sie beschreibt detailliert die spezifischen Aufgaben und Aktivitäten, die Ihr Team zur Umsetzung der Marketingstrategie durchführen wird.

Maßnahmen wie die Erstellung und Aktion von Inhalten, Social-Media-Kampagnen, die Organisation von Ereignissen, PR usw. lassen sich alle in einem zeitgebundenen Zeitplan in der Roadmap für Marketingaktivitäten festhalten.

Roadmap für die Produkteinführung

Die Roadmap für die Produkteinführung eignet sich ideal für das Marketing neuer Produkte und umreißt alle notwendigen Aufgaben, Fristen und Ressourcen, die für den Erfolg bei der Vermarktung eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung erforderlich sind.

Sie deckt alles ab, von der vorläufigen Marktforschung und Positionierungsstrategien bis hin zu Aktionen und Auswertungen nach der Markteinführung.

Roadmap für Content-Marketing

Diese Roadmap konzentriert sich auf die Erstellung, Verteilung und Nachverfolgung von Inhalten, die darauf ausgelegt sind, eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen und zu binden. Dazu können unter anderem Blogbeiträge, Videos, E-Mail-Kampagnen und Social-Media-Inhalte gehören.

Die Content-Marketing-Roadmap legt in der Regel auch fest, wer die Inhalte erstellt, wann sie veröffentlicht werden und über welche Kanäle sie verteilt werden.

Ein Beispiel für eine Roadmap für Content-Marketing-Aktivitäten, erstellt in ClickUp

SEO-Marketing-Roadmap

Eine SEO-Marketing-Roadmap umreißt die Strategien und Aufgaben zur Verbesserung der Sichtbarkeit einer Website in den Suchmaschinenrankings. Sie kann Keyword-Recherchen, On-Page- und Off-Page-Optimierungen, Linkbuilding-Strategien sowie Metriken für die Nachverfolgung der Leistung umfassen.

Diese Roadmap sorgt dafür, dass alle Beteiligten hinsichtlich der SEO-Prioritäten und -Ziele auf dem gleichen Stand sind.

Nachdem Sie nun einige Beispiele für Marketing-Roadmaps gesehen haben, schauen wir uns an, wie Sie mit den Vorlagen von ClickUp Ihre eigenen erstellen können.

Vorlagen für Marketing-Roadmaps

Die Navigation durch das Marketing kann oft wie eine komplexe Reise erscheinen. Glücklicherweise verfügen wir über Vorlagen, die diese Aufgabe weniger einschüchternd machen. Diese vorgefertigten Layouts dienen als Roadmap, um Ihre Marketingreise zu planen, und bieten einen klaren Weg zu Ihren Zielen.

ClickUp-Vorlage für einen Marketing-Roadmap-Plan

Diese Vorlage herunterladen Erzielen Sie mühelos Marketingerfolge mit der ClickUp-Vorlage für Marketingpläne

Die Vorlage für einen Marketing-Roadmap-Plan von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Marketingkampagnen an einem Ort zu planen, zu verfolgen und zu optimieren.

Nutzen Sie 6 verschiedene benutzerdefinierte Attribute wie Quartal, Aufgabentyp, Auswirkung, Fortschritt, Fertigstellungsgrad und mehr, um wichtige Projektinformationen zu speichern und Fortschritte sowie Ergebnisse einfach zu visualisieren. Markieren Sie den Status der Aufgaben mit Optionen wie „Storniert“, „Abgeschlossen“, „In Bearbeitung“, „Eingabe erforderlich“ und „Geplant“, um den Überblick über die aktuell aktiven Aufgaben im Projekt zu behalten.

Diese Vorlage herunterladen Nutzen Sie die Vorlage für einen strategischen Marketingplan von ClickUp, um umsetzbare Ziele für Ihr Team zu planen

Mit der Vorlage für strategische Marketingpläne von ClickUp können Sie schnell und einfach einen effektiven Plan erstellen und umsetzen.

Kategorisieren Sie Ihre Aufgaben und fügen Sie Attribute wie Kanal, OKR-Typ und Quartal hinzu, um Ihre Aufgaben zu verwalten und Ihren Fortschritt einfach zu visualisieren. Die OKR-Ansicht hilft Ihnen dabei, die Nachverfolgung des Fortschritts in Richtung Ihrer Key Performance Indicators (KPIs) durchzuführen.

ClickUp-Vorlage für eine Content-Marketing-Roadmap

Diese Vorlage herunterladen Optimieren Sie Ihre Planung für den Inhalt mit der Vorlage für Content-Marketing-Pläne von ClickUp

Die Vorlage für einen Content-Marketing-Plan von ClickUp hilft Ihnen dabei, Ihre Content-Marketing-Kampagnen zu organisieren und zu planen.

Nutzen Sie 15 verschiedene benutzerdefinierte Felder wie Kanäle, Monat, Veröffentlichungsdatum, Content-Säule, Ausrichtung und mehr, um wichtige Informationen zu Ihrem Content-Marketing-Plan zu speichern und Daten einfach zu visualisieren. Verbessern Sie die Nachverfolgung Ihres Content-Marketing-Plans mit Zeiterfassung, Tags, Warnungen vor Abhängigkeiten und mehr.

Für wen ist eine Marketing-Roadmap geeignet?

Marketing-Roadmaps sind nicht nur für Marketingmanager oder Führungskräfte gedacht. Tatsächlich kann jeder Fachmann, der eine Rolle bei der Strategieentwicklung, Planung, Durchführung oder Bewertung von Marketingkampagnen spielt, von einer Marketing-Roadmap profitieren. Hier ein genauerer Blick darauf:

Marketingmanager: Dies ist die häufigste Nutzergruppe einer Marketing-Roadmap. Manager können die Roadmap nutzen, um Ziele festzulegen, Zeitleisten zu verfolgen, Ressourcen zuzuweisen und den aktuellen Fortschritt an die Stakeholder weiterzugeben.

Content-Ersteller: Autoren, Grafikdesigner und Videografen können die Marketing-Roadmap nutzen, um ihre Arbeit auf den übergeordneten Marketing-Plan abzustimmen und sicherzustellen, dass ihre kreativen Beiträge die festgelegten Ziele unterstützen.

Social-Media-Manager: Zu der Rolle dieser Fachleute gehört die Koordination mehrerer Kampagnen über verschiedene Plattformen hinweg. Eine Marketing-Roadmap kann diesen Fachleuten dabei helfen, Inhalte zu planen, die Nachverfolgung der Interaktion durchzuführen und den Erfolg verschiedener Kampagnen zu messen.

SEO-Spezialisten: Sie können eine Roadmap nutzen, um ihre Keyword-Strategien zu skizzieren, Sie können eine Roadmap nutzen, um ihre Keyword-Strategien zu skizzieren, die Nachverfolgung von SEO-Zielen durchzuführen und die Entwicklung der Suchrankings der Website im Laufe der Zeit darzustellen.

PR-Fachleute: Eine Marketing-Roadmap kann PR-Fachleuten dabei helfen, Pressemitteilungen zu planen und die Nachverfolgung der Medienarbeit durchzuführen

Produktmanager: Für alle, die kurz vor der Einführung eines neuen Produkts oder eines neuen Features stehen, kann eine Marketing-Roadmap entscheidend dazu beitragen, alle an der Einführung beteiligten Teams aufeinander abzustimmen und die damit verbundenen Aufgaben für die Nachverfolgung zu verfolgen.

Vertriebsteams: Vertriebsprofis können Marketing-Roadmaps nutzen, um zu erkennen, wann neue Leads aus Marketingkampagnen zu erwarten sind, was eine bessere Akquise und Nachverfolgung von Leads ermöglicht

Im Wesentlichen kann eine gut strukturierte Marketing-Roadmap die Arbeitsabläufe optimieren und die Produktivität aller Rollen steigern, die mit dem Marketing eines Unternehmens verknüpft sind.

Beginnen Sie mit dem Planen mithilfe von Marketing-Roadmaps

Die meisten Marketing-Teams stecken bis zum Hals in der Bearbeitung mehrerer Projekte gleichzeitig. Eine Marketing-Roadmap nimmt Ihnen einen Großteil dieser Kopfschmerzen ab.

Ganz gleich, ob Sie eine Portfolio-Roadmap nutzen, um den Überblick über mehrere Projekte zu behalten, Produktmarketing-Roadmaps für Produkteinführungen oder separate Kampagnen-Roadmaps für jede Ihrer Marketingkampagnen – sie alle können Ihrem Marketingplanungsprozess mehr Struktur verleihen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie und wo Sie anfangen sollen, probieren Sie die kostenlosen Marketingplan-Vorlagen von ClickUp aus und optimieren Sie Ihre Marketing-Projekte – von Anfang an.

Eine Marketinginitiative muss die Stärken funktionsübergreifender Teams nutzen und die KPIs für den Marketingerfolg erreichen – ClickUp hilft Ihnen dabei, dieses Versprechen für alle Projekte einzulösen.

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