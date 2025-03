Wie man eine Go-To-Market (GTM) Strategie erstellt

In einfacheren Zeiten war ein Markt ein physischer Ort, an den man mit seinen materiellen Produkten ging, um sie an einen interessierten Käufer zu verkaufen. Ein Flohmarkt oder ein Einkaufszentrum wäre ein gutes Beispiel dafür.

fischmarkt von Aberdeen (Quelle: Wikimedia Commons )_

Heute ist ein Markt ein komplexer Querschnitt von Menschen, Systemen, Organisationen und Beziehungen, die am Austausch eines Produkts/einer Dienstleistung gegen eine direkte oder indirekte finanzielle Ressource beteiligt sind.

Moderne Märkte umfassen Dutzende miteinander verbundener Faktoren wie absichtsbasiertes Marketing, Social Media Influencer, den App-Marktplatz (wie den Apple App Store oder den Google Play Store), die Wettbewerbslandschaft und mehr.

Der Einstieg in einen so komplexen Markt erfordert eine umfassende Go-to-Market-Strategie. In diesem Blogbeitrag gehen wir der Frage nach, was das ist und wie Sie eine solche für Ihr Unternehmen entwickeln können.

Was ist eine Go-to-Market-Strategie?

Eine Go-to-Market-Strategie (GTM-Strategie) ist eine umfassende Dokumentation des Ansatzes, der Pläne und der Implementierungsprozesse für die Markteinführung eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung. Eine solide GTM-Strategie beinhaltet ein klares Verständnis von:

Perspektivische Kunden : Wer sie sind, was sie brauchen und warum sie kaufen würden

: Wer sie sind, was sie brauchen und warum sie kaufen würden Wettbewerbslandschaft : Welche Produkte und Dienstleistungen gibt es, die ähnliche Probleme lösen wie die, die Sie lösen wollen?

: Welche Produkte und Dienstleistungen gibt es, die ähnliche Probleme lösen wie die, die Sie lösen wollen? Aktionen : Wie Sie Ihr Angebot positionieren und von der Konkurrenz abheben

: Wie Sie Ihr Angebot positionieren und von der Konkurrenz abheben Botschaft : Welche Sprache, welche Bildsprache, welcher Tonfall, welche Stimme und welcher Stil repräsentieren Ihre Marke?

: Welche Sprache, welche Bildsprache, welcher Tonfall, welche Stimme und welcher Stil repräsentieren Ihre Marke? Systeme : Welche Tools und Frameworks helfen bei der Leistungsüberwachung oder Automatisierung von Prozessen?

: Welche Tools und Frameworks helfen bei der Leistungsüberwachung oder Automatisierung von Prozessen? Metriken: Wie lässt sich der Erfolg messen?

Warum brauchen wir eine Markteinführungsstrategie?

Im Wesentlichen ist eine Go-to-Market-Strategie der Fahrplan eines Teams auf dem Weg zu seinem Nordstern, d. h. zu Leads, Konversionen und schließlich Verkäufen. Eine gute GTM bietet jedoch noch viele weitere Vorteile.

Klarheit

Eine GTM-Strategie bietet allen Mitgliedern des Teams Klarheit über die marketing-Fahrplan , Ziele, Vorgehensweise und Erwartungen. Dies ist besonders in großen Teams nützlich, in denen Kommunikationslücken auftreten können.

Kenntnisse

Eine gute GTM-Strategie ist eine Studie über den aktuellen Stand. Sie zeichnet detaillierte Beobachtungen über die Zielgruppe, den Markt, die Konkurrenz, Lücken, Möglichkeiten, Risiken und mehr auf. Dies kann auch eine großartige Ressource für die Ausrichtung der Geschäftsstrategie sein.

Die GTM-Strategie, insbesondere für digitale Produkte und Dienstleistungen, stützt sich stark auf Daten. Sie können beispielsweise die bisherige Leistung betrachten, um die meisten Budgets für die Kanäle mit der höchsten Konversionsrate bereitzustellen. Dies senkt nicht nur die Kosten, sondern verbessert auch die Gesamteffizienz.

Anpassungsfähigkeit

Zu erledigen ist eine GTM-Strategie auf vernünftigen Annahmen und Beobachtungen aufgebaut. Sie kann also auch schief gehen. Eine gute GTM-Strategie schafft Platz für diese Fehler und macht den Prozess anpassungsfähig.

Wiederholbarkeit

Sobald Sie eine GTM-Strategie entwickelt haben, können Sie diese als Vorlage für künftige Markteinführungen verwenden und so die Marketingkosten senken.

Zu erledigen Wann brauchen wir eine GTM-Strategie?

Unternehmen verwenden Go-to-Market-Strategien, wenn das Produkt/die Dienstleistung neu ist oder der Markt neu ist. Das bedeutet, dass GTM in drei Szenarien am besten funktioniert.

Neues Produkt in neuem Markt: Zum Beispiel die Einführung von ChatGPT für den Verbrauchermarkt Neues Produkt auf bestehendem Markt: Beispiel: Google erweitert seine Workspace-Produktreihe um Gemini Bestehendes Produkt auf neuem Markt: Beispiel: Uber startet in verschiedenen Städten/Ländern

Wer braucht GTM-Strategien?

Jeder, der ein neues Produkt auf den Markt bringt oder ein bestehendes Produkt auf einen neuen Markt bringt, braucht eine GTM-Strategie. Dazu gehören typischerweise:

Startups : Markteinführung eines neuen Produkts oder Auslieferung signifikanter Upgrades für bestehende Produkte

: Markteinführung eines neuen Produkts oder Auslieferung signifikanter Upgrades für bestehende Produkte Kleine Businesses : Selbst wenn Sie eine Bäckerei in der Stadt betreiben, kann eine gute GTM-Strategie Ihnen dabei helfen, die Verkaufsziele für Ihre speziellen Weihnachtskuchen zu übertreffen

: Selbst wenn Sie eine Bäckerei in der Stadt betreiben, kann eine gute GTM-Strategie Ihnen dabei helfen, die Verkaufsziele für Ihre speziellen Weihnachtskuchen zu übertreffen Unternehmen: Große Unternehmen wie Microsoft und Apple investieren viel Zeit in die Entwicklung von GTM-Strategien, um sicherzustellen, dass sie die (großen) Risiken des Scheiterns vorhersehen und abmildern können

Wie unterscheidet sich eine GTM-Strategie von einem Marketing Plan?

In der Welt des Marketings macht jedes Team mehrere Pläne und erstellt verschiedene Systeme. Eine GTM-Strategie und ein Marketingplan sind zwei wichtige Tools für Teams, die sich mit Wachstum beschäftigen. Hier sind die Unterschiede zwischen ihnen.

Go-to-market-Strategie Marketing Plan Zweck Einführung eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung auf dem Markt Vermarktung bestehender Produkte oder Dienstleistungen Vorgehensweise Strategisch und auf hoher Ebene Aktionsplan auf der Umsetzungsebene Anwendbar auf Eine spezifische Produkt-/Dienstleistungseinführung Laufende Geschäfte Zeitleiste Kürzer, wie ein Sprint Langfristig, wie ein Marathon Beteiligt Vertriebs-, Produkt- und Marketing Teams Meistens nur die Marketing Teams

Unterschied zwischen Go-to-market-Strategie und Marketingplan

Es ist wichtig zu beachten, dass es immer Überschneidungen geben wird. Einige Teile der Strategie werden im Plan enthalten sein und umgekehrt. Verstehen Sie diese Konzepte also ganzheitlich, aber machen Sie sich nicht zu viele Gedanken über die Details. Jede GTM-Strategie ist anders.

Schritte zum Aufbau einer erfolgreichen Go-to-Market-Strategie

Eine Go-to-Market-Strategie ist eine Kombination aus einer Vielzahl von Faktoren. Das bedeutet, dass Sie unendlich viele Versionen Ihrer GTM-Strategie erstellen können. Das Ziel ist also nicht die "perfekte" GTM-Strategie, sondern diejenige, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

Im Folgenden finden Sie einen Rahmen, der Ihnen bei der Erstellung Ihrer Strategie helfen kann, wobei alle notwendigen Blöcke berücksichtigt und durch die operative Effizienz eines software für die strategische Planung wie ClickUp .

1. Identifizieren Sie das Problem, das Sie lösen wollen

Wenn wir Problem sagen, meinen wir nicht nur einen Schmerzpunkt. Es kann sich auch um eine Gelegenheit oder einen zusätzlichen Wert handeln. Lassen Sie uns den Unterschied anhand von Beispielen erläutern.

Problem : 3M-Wandhaken lösen das Problem, Bilder aufzuhängen, ohne die Wände mit Nägeln zu beschädigen

: 3M-Wandhaken lösen das Problem, Bilder aufzuhängen, ohne die Wände mit Nägeln zu beschädigen Gelegenheit : Play-doh nutzt die Chance, farbenfrohes und sicheres Spielzeug für Kinder anzubieten

: Play-doh nutzt die Chance, farbenfrohes und sicheres Spielzeug für Kinder anzubieten Wert: Ein Luxus-Füllfederhalter bietet Prestige und Angeberrechte

Mit Ihrem Produkt/Ihrer Dienstleistung können Sie jeden der oben genannten Punkte anbieten. Tatsächlich löst Play-doh auch das Problem der Mütter, die sich um die Bildschirmzeit ihrer Kinder sorgen.

Bevor Sie mit der Entwicklung Ihrer Markteinführungsstrategie beginnen, sollten Sie das Problem, das Sie lösen wollen, so detailliert wie möglich beschreiben.

In dieser Phase sind möglicherweise mehrere Unterhaltungen und Debatten mit Ihren Produkt- und Wachstumsteams erforderlich. Reden Sie nicht nur in der Luft herum. Verwenden Sie ein tool wie ClickUp Whiteboards für ein Brainstorming aller Ideen, die Ihnen einfallen. Sie können sie später organisieren und in Aufgaben umwandeln, aber zunächst sollten Sie alles auf einer einzigen digitalen Leinwand festhalten.

kollaboratives Brainstorming mit ClickUp Whiteboards

2. Definieren Sie Ihr Einzelziel

Haben Sie schon einmal gehört, dass ein Eigentümer eines Geschäfts behauptet, sein Produkt sei für jedermann? Es gibt keinen größeren Fehler als diesen!

Als Eigentümer eines Geschäfts können Sie niemanden daran hindern, Ihr Produkt zu nutzen. Das heißt aber nicht, dass Sie es für jedermann herstellen und an jeden verkaufen müssen. Der wichtigste Schritt zum Erfolg im Marketing ist die Definition Ihrer Nische.

Wer ist Ihr Kunde?

Dokumentieren Sie die demografischen und psychografischen Merkmale des idealen Kunden. Dinge, die Sie einbeziehen sollten:

Welches Alter/Geschlecht haben sie?

Wo leben sie?

Welchen Bildungshintergrund haben sie?

Wie hoch ist ihr jährliches Einkommen?

Was für Gewohnheiten/Interessen haben sie?

Denken Sie daran, dass Sie mehr als eine ideale Kundenpersona (ICP) haben können.

Instanz, wenn Sie ein E-Commerce-Marktplatz sind, sind Ihre Kunden beide, Käufer und Verkäufer. Wenn Sie eine Online-Plattform für Produktivität entwickeln, verkaufen Sie vielleicht sowohl an kleine Geschäfte als auch an Unternehmen.

Sie sollten sich zwar nicht auf eine einzige Persona beschränken, aber auch nicht so viele haben, dass Ihre Botschaften und Einzelziele chaotisch werden.

Was ist ihr Problem?

Sobald Sie die ideale Kunden-Persona eingegrenzt haben, sollten Sie deren Probleme im Detail identifizieren. In dieser Phase sollten Sie an drei Dinge denken:

❓Problem: Definieren Sie das Problem. Zum Beispiel müssen sie sich mehrere Passwörter für alle ihre Zugangsdaten merken.

❗️Auswirkung: Wie sich das Problem auf ihr Leben auswirkt. Beispiel: Sie vergessen Passwörter und müssen sie immer wieder zurücksetzen. Oder die Einstellung von unsicheren Passwörtern.

🎯 Gegenwärtige Lösung: Was erledigen sie, um das Problem heute zu lösen? Zum Beispiel notieren sie ihre Passwörter in einem Notepad oder speichern sie in der App für Notizen auf ihrem Handy.

Ein so detaillierter Blick auf das Kundenproblem kann aufschlussreich sein. Instanz erfahren Sie vielleicht, dass sie die Passwörter gerne auf ihrem Telefon speichern, weil sie es immer bei sich haben. Das bedeutet, dass Ihr Produkt auf jeden Fall eine mobile App braucht.

Eine der besten Möglichkeiten, dies zu erledigen, sind Umfragen. Erstellen Sie ClickUp Formulare mit Ihrem Fragebogen und senden Sie ihn an ein kleines Beispiel von potenziellen Kunden. Sehen Sie deren Feedback durch, um sie besser zu verstehen.

Nutzen Sie ClickUp Formulare, um Kundendaten zu erfassen und in Ihre Workflows zu integrieren

Was ist ihre Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft?

Es gibt eine Reihe von Problemen, für deren Lösung Kunden lieber Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, als dafür zu bezahlen. Dann gibt es noch die Frage nach dem wahrgenommenen zusätzlichen Wert.

Es gibt zum Beispiel Schreibgeräte, die 10 Stück für einen Dollar kosten. Und es gibt Füllfederhalter in limitierter Auflage, die 1000 Dollar kosten. Beide schreiben. Wenn Sie Letzteres verkaufen, müssen Sie ein Publikum finden, das in der Lage und bereit ist, dafür zu zahlen.

3. Recherchieren Sie den Markt und Ihre Konkurrenz

Um eine Strategie zu entwickeln, die auf dem Markt funktioniert, müssen Sie den Markt zunächst verstehen. Beginnen wir also mit einer gründlichen Marktforschung.

Marktgröße : Wie groß ist der Markt?

: Wie groß ist der Markt? Marktpotenzial : Wie hoch ist das Wachstumspotenzial des Marktes? Wie würden die nächsten 15-20 Jahre aussehen?

: Wie hoch ist das Wachstumspotenzial des Marktes? Wie würden die nächsten 15-20 Jahre aussehen? Risiken: Welche finanziellen, regulatorischen oder Wettbewerbsrisiken sind mit diesem Markt verbunden? Sind neue Technologien in Sicht, die Ihr Produkt in Frage stellen könnten?

Grenzen Sie dann die Konkurrenz ein. Denken Sie daran, dass mit Konkurrenz nicht nur diejenigen gemeint sind, die ähnliche Produkte wie Sie anbieten. Es geht um alles, was die Einzelziele der Kunden zur Lösung ihrer Probleme nutzen.

Wenn Sie zum Beispiel eine Kalender App entwickeln, könnte Ihr neuer Markt von denjenigen kommen, die Papierplaner benutzen, was auch Ihre Konkurrenz ist!

Fragen Sie sich selbst:

Wer löst das Problem, das Sie zu lösen versuchen?

Welche Features bieten sie an, und inwieweit überschneiden sie sich mit Ihrem Produkt?

Wer ist ihr Einzelziel?

Wie hoch ist das Preisniveau des Wettbewerbers? ClickUp Dokumente ist eine großartige Möglichkeit, diese Forschung zu dokumentieren und mit Ihrem Team freizugeben. Wenn mehrere Mitglieder des Teams an verschiedenen Aspekten der Recherche arbeiten, können Sie mit ClickUp Docs auf derselben Seite zusammenarbeiten - Bearbeitungen vornehmen, Kommentare abgeben, Beiträge hinzufügen usw.

ClickUp Docs für die Forschung

4. Wählen Sie Ihre Schlüssel-Botschaften

Jetzt, da Sie den Kunden und den Markt kennen, ist es an der Zeit, eine marketing-Kommunikationsstrategie die sie anspricht, beeinflusst und überzeugt. Um dies zu erledigen, sollten Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen.

Persönlichkeiten

Wenn Sie mehrere ICPs haben, erstellen Sie einen Plan, der Messaging für jeden von ihnen unabhängig enthält. Bei einem E-Commerce-Marktplatz kann das Messaging für Verkäufer zum Beispiel lauten: "Erreichen Sie ein größeres Publikum" oder "Verkaufen Sie kostenlos" Auf der anderen Seite könnte die Botschaft für Käufer lauten: "Entdecken Sie handgefertigte Produkte" oder "Kaufen Sie lokal."

Wert

Denken Sie bei der Erstellung Ihrer Nachricht an den Wert, den Sie dem Kunden bieten. Denken Sie dabei nicht nur an Features und Vorteile.

Ein Feature könnte zum Beispiel das Hinzufügen von Produkten zur Wunschliste sein. Der Nutzen besteht darin, dass Sie Ihr Einkaufserlebnis leichter planen können. Der Wert könnte darin bestehen, einen achtsamen und minimalistischen Lebensstil zu unterstützen, bei dem Sie Ihr Geld mit Bedacht ausgeben.

Multimediale Elemente

Gut management von Marketingkampagnen kombiniert Text, Typografie, Bildmaterial, Videos und mehr. Denken Sie also an die ganzheitliche Botschaft, die Ihr potenzieller Kunde erhält, und nicht nur an die Tagline oder die Überschrift.

5. Karte der Customer's Journey

Dies ist der Teil Ihrer Strategie, in dem Marketing und Vertrieb zusammenkommen. Normalerweise verwenden Unternehmen das traditionelle Verkaufstrichtermodell oder das modernere Marketing-Schwungrad.

Unabhängig davon, für welches Modell Sie sich entscheiden, ist eine Buyer's Journey die Schritte, die ein Kunde im Rahmen seines Kaufprozesses bei Ihnen durchläuft. Nicht jeder Kunde muss alle diese Schritte durchlaufen.

Die gängigsten Phasen der Buyer's Journey und die entsprechenden Taktiken und Marketingkanäle sind jedoch die folgenden.

Bewusstsein

In dieser Phase fühlen sich die Kunden von Ihrer Marke und Ihren Produkten angezogen und möchten mehr über Sie erfahren.

GTM-Taktiken : Lead-Generierung und Content-Marketing mit Bildungsmaterial, wie Blogs, Videos, E-Books, Frameworks usw.

: Lead-Generierung und Content-Marketing mit Bildungsmaterial, wie Blogs, Videos, E-Books, Frameworks usw. GTM-Kanäle: Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, Werbung in sozialen Medien

Betrachtung

Hier erkunden die Kunden Ihre Produkte als eine Möglichkeit, ihre Probleme zu lösen.

GTM-Taktiken : Inhalte wie Produktbewertungen, Fallstudien, Vergleichsseiten

: Inhalte wie Produktbewertungen, Fallstudien, Vergleichsseiten GTM-Kanäle: Engagement in sozialen Medien, E-Mail-Marketing, Lead Nurturing, Optimierung der Konversionsrate und Try-before-you-buy-Aktivitäten wie kostenlose Testversionen oder benutzerdefinierte Demos

Gemeinschaft

In dieser Phase suchen Kunden möglicherweise die Bestätigung von Communities, die Ihr Produkt bereits nutzen. Sie stellen sicher, dass Sie ein glaubwürdiges und vertrauenswürdiges Geschäft sind.

GTM-Taktiken : Online-Engagement in der Community auf Plattformen wie Reddit, Online- und Offline-Ereignisse, Webinare, usw.

: Online-Engagement in der Community auf Plattformen wie Reddit, Online- und Offline-Ereignisse, Webinare, usw. GTM-Kanäle: Soziale Plattformen, Partnerschaften, Branchenkooperationen

Kauf

Hier kaufen sie Ihr Produkt und beginnen es zu nutzen. Wenn Sie ein auf einem Abonnement basierendes tool entwickeln, befindet sich der Kunde während seiner gesamten Reise in einer Art Kaufphase. Jede Verlängerung kann zu einer Kaufentscheidung werden, vor allem, wenn sie durch ein besseres Produkt auf dem Markt unterbrochen wird.

GTM-Taktiken : Rationalisierter Kauf-Workflow, klarer Call-to-Action, Empfehlungscodes, Rabatte, Angebote

: Rationalisierter Kauf-Workflow, klarer Call-to-Action, Empfehlungscodes, Rabatte, Angebote GTM-Kanäle: E-Mail-Marketing, Retargeting, personalisierte Kampagnen

Loyalität und Fürsprache

In diesen Phasen ist der Kunde zufrieden, bereit, Ihnen treu zu bleiben und Ihr Produkt an andere Benutzer weiterzuempfehlen.

GTM-Taktiken : Loyalitätsprogramme, Rabatte für Weiterempfehlungen, Anerkennungsprogramme

: Loyalitätsprogramme, Rabatte für Weiterempfehlungen, Anerkennungsprogramme GTM-Kanäle: In-App-Kommunikation, E-Mail, kontobasiertes Marketing

Eine gute Go-to-Market-Strategie integriert Marketing-Aufwand in jeden Schritt dieses Trichters, um die Effektivität zu steigern.

Inzwischen haben Sie alle Teile Ihres GTM-Puzzles zusammengetragen. Jetzt ist es an der Zeit, sie alle zu einem Gesamtbild zusammenzufügen.

6. Erstellen Sie Ihren Plan für den Vertrieb

Erstellen Sie auf der Grundlage aller Erkenntnisse, die Sie in den oben genannten Schritten gewonnen haben, einen umfassenden Plan für den Vertrieb, der Folgendes enthält.

Preisgestaltung

Wie viel verlangen Sie, und wie sieht Ihre Preisstrategie aus? Zum Beispiel, SaaS-Marketing-Strategien umfassen ein werbegestütztes kostenloses Modell, ein Freemium-Modell oder ein monatliches/jährliches Abonnement-Modell. Jede hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Wählen Sie eine, die für Ihren Markt am besten geeignet ist.

Marketing

Wählen Sie die richtigen Kanäle für die richtige Phase in Ihrer Buyer's Journey. Optimieren Sie das Messaging, das für jeden Persona-Typ am besten funktioniert. Stellen Sie sicher, dass jeder Kanal den anderen unterstützt, um eine kombinierte Wirkung zu erzielen.

Zum Beispiel könnten Sie bei der Produkteinführung Influencer einsetzen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Nutzen Sie die Inhalte dieser Influencer-Videos, um Kunden an verschiedenen Punkten ihres Lebenszyklus erneut anzusprechen und zu binden.

Branding

Je nachdem, wofür Sie Ihre GTM-Strategie erstellen, kann das Branding unterschiedlich ausfallen. Wenn Sie zum Beispiel ein neues Produkt auf den Markt bringen, können Sie sich Gedanken über Logo, Design, Farbe, Sprache usw. machen.

Wenn Sie hingegen ein bestehendes Produkt auf einen neuen Markt bringen, steht Ihr Markenkern bereits fest. Möglicherweise haben Sie nur noch den Space, um kleinere Änderungen vorzunehmen und das Produkt an die Bedürfnisse des neuen Marktes anzupassen.

Verkaufsstrategie

Setzen Sie auf den Innenvertrieb, bei dem Mitarbeiter aus der Ferne verkaufen/demonstrieren, oder werden Sie ein Vertriebsteam aufbauen? Sie könnten auch Selbstbedienungsmodelle ohne Vertriebsmitarbeiter entwickeln, wenn das Produkt einfach genug ist und einen niedrigen Preis hat.

⚡️Vorlagen-Archiv: Hier sind einige vorlagen für Marketingpläne zur Unterstützung Ihrer Verkaufspläne.

7. Ziele und Metriken festlegen

Woher wissen Sie, ob Ihre GTM-Strategie ein Erfolg ist oder nicht? Indem Sie die richtigen Ziele und die dazugehörigen Metriken einstellen. Verwenden Sie eine gute software für die Marketingplanung zur Einstellung von Verkaufs- und marketing-KPIs wie zum Beispiel folgende.

Verkaufsziele

Verdienter Gesamtumsatz

Konversionsrate vom Lead zum Kunden

Kosten der Kundengewinnung

ROI bei der Kundenakquise

Marketingziele

Anzahl der generierten verkaufsqualifizierten Leads

prozentualer Anteil verkaufsfähiger Leads an allen Leads

Kosten der Lead-Generierung

Legen Sie diese Ziele nicht einfach nur fest. Machen Sie sie für jedes Mitglied Ihres Teams zugänglich und sichtbar mit ClickUp-Ziele . Legen Sie Zahlen-, Geld- oder Einzelziele fest. Gruppieren Sie sie in Ordnern und visualisieren Sie automatisch den Fortschritt. Visualisieren Sie Ihre Ziele und verfolgen Sie sie in Echtzeit.

verwalten Sie alle Ihre Ziele an einem Ort mit ClickUp

8. Operationalisieren Sie Ihre GTM-Strategie

Herzlichen Glückwunsch! Wenn Sie so weit gekommen sind, haben Sie eine gute Go-to-Market-Strategie. Eine Strategie ist jedoch nur so gut wie ihre Umsetzung. Um sicherzustellen, dass Ihr gesamtes Team gemeinsam auf das gleiche Ziel hinarbeitet, sollten Sie die Strategie operationalisieren.

Denken Sie über die Umsetzung Ihrer GTM-Strategie nach

ClickUp's Go To Market Strategie Vorlage

Erstellen Sie einen einzigen Space, um alle Aspekte Ihrer Go-to-Market-Aktivitäten zu verwalten. ClickUp's Go to Market Strategie Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen. Diese anfängerfreundliche Vorlage unterteilt den gesamten Prozess in kleine, mundgerechte Elemente, die Sie effizient planen, delegieren und ausführen können.

Gelöschte SOPs schreiben

Dokumentieren Sie die Standardarbeitsanweisungen (SOPs) für Ihre GTM-Strategie und marketing-Planungsprozess . Das kann so einfach sein wie ein Styleguide für Ihre Inhalte oder so komplex wie Influencer-Verträge. Schreiben Sie sie auf und geben Sie sie für die relevanten Stakeholder frei. ClickUp Docs ermöglicht dies und mehr.

Erstellen Sie ein GTM-Projektmanagement Framework

Erstellen Sie Aufgaben, weisen Sie sie Benutzern zu, legen Sie Termine fest und markieren Sie Abhängigkeiten in einem Projektmanagement tool wie ClickUp. So können Sie Aktivitäten rationalisieren, Sichtbarkeit schaffen und Informationsverluste vermeiden.

Darüber hinaus können Sie diesen Rahmen mit einem Klick auf eine Schaltfläche duplizieren und so Wiederholbarkeit in Ihren Prozessen schaffen.

ClickUp's Go To Market Strategie Vorlage

Wenn Sie Ihr eigenes Framework nicht von Grund auf neu erstellen wollen, versuchen Sie ClickUp's Go to Market Strategie Vorlage . Sie bietet Ihnen einen Schritt-für-Schritt-Ansatz, um Ihre Strategie zu entwerfen und sie mühelos umzusetzen.

⚡️Vorlagen-Archiv: Hier sind ClickUp's 7 beste Go-to-Market Strategie Vorlagen zur Auswahl.

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team

In der Kommunikation kann viel verloren gehen. Vor allem bei Go-to-Market-Initiativen, bei denen es mehrere Unbekannte und viele bewegliche Teile gibt, kann ein kleiner Kommunikationsfehler die Dinge zum Scheitern bringen.

Richten Sie Systeme und Prozesse für die Kommunikation ein. ClickUp Chat wurde entwickelt, um die gesamte interne Kommunikation zu rationalisieren und dabei jede Nachricht im Kontext zu halten. Mit ClickUp Chat können Sie Unterhaltungen parallel zu Ihrer Workspace-Struktur führen, Benutzer taggen, Aufgaben taggen, eine Nachricht in eine Aufgabe umwandeln und vieles mehr

Kommunizieren Sie mühelos mit ClickUp Chat

Zu viele Nachrichten? Kein Problem. Fragen Sie ClickUp Gehirn um Sie auf dem Laufenden zu halten und sofortige Updates zu jedem Thema zu erhalten.

Wenn Sie ein Grundgerüst für den Einstieg brauchen, probieren Sie ClickUp's Go To Market Strategie Kommunikationsvorlage . Nutzen Sie diese Vorlage, um Ihre Ziele, Rollen, Verantwortlichkeiten und Metriken kurz und bündig mit allen Mitgliedern des Teams zu kommunizieren.

Integrieren und konsolidieren

Möglicherweise verwenden Sie auch andere Marketing-Tools als Teil Ihres GTM-Stacks.

Verwenden Sie HubSpot? Automatisieren Sie 20+ Aktionen mit ClickUp, um Ihre Workflows zu rationalisieren

Bewahren Sie Ihre Werbematerialien in Google Drive auf? Integrieren Sie es, um Dateien zu suchen und an ClickUp anzuhängen, ohne herauszuklicken

Verwenden Sie Miro als Whiteboard? Binden Sie es in ClickUp ein, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen

Gehen Sie mit ClickUp selbstbewusst auf den Markt

Modernes Marketing ist komplex. Jedes Marketing-Team nutzt täglich ein Dutzend Kanäle. Sie arbeiten mit Text, Bildmaterial, Podcasts und Videos und verwenden verschiedene Formate. Angesichts des digitalen Fußabdrucks, den das Marketing heutzutage hat, sammeln sie große Mengen und eine Vielzahl von Daten.

Auf der anderen Seite ist die Hürde für den Eintrag in digitale tools niedrig. Das Ergebnis ist, dass es Hunderte von Tools für jeden Bedarf gibt.

Tatsächlich gibt es laut G2 230+ KI-Chatbots, 460+ Projektmanagement-Tools und 100+ Whiteboard-Apps.

Jede Kategorie, in die Sie einsteigen möchten, ist höchstwahrscheinlich bereits überlaufen. Um sich von der Masse abzuheben, ein Publikum zu gewinnen, zu verkaufen und Kunden zu binden, benötigen Sie eine umfassende Marketingstrategie und die Fähigkeit, diese effektiv umzusetzen. ClickUp für Marketing Teams ist genau dafür konzipiert! Mit ClickUp können Sie Ideen sammeln, Kampagnen erstellen, Aufgaben verwalten, Metriken nachverfolgen, zusammenarbeiten und als ein Team agieren. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos.