Wie man produktorientierte Wachstumsmarketingstrategien umsetzt

Sind Sie bereit, einen Gang höher zu schalten und ein wirklich effizientes Wachstumsmodell zu entwickeln? Dann befinden Sie sich in guter Gesellschaft.

Nehmen Sie sich ein Beispiel an Dropbox, einem wirklich produktorientierten Unternehmen und einem der ersten Anwender von produktorientiertem Wachstum (PLG). Dropbox bietet ein Freemium-Modell an, bei dem die Benutzer das Produkt aus erster Hand kennenlernen können. Es hat sein exponentielles Wachstum mit minimalem Einsatz von traditionellem Marketing vorangetrieben.

Dropbox ist nicht das einzige Unternehmen. Die Entwicklung von PLG begann in den frühen 2000er Jahren, als SaaS-Unternehmen nach innovativen Wegen zur Skalierung suchten. Heute ist es so, über 90 % der leistungsstärksten SaaS-Unternehmen einen produktorientierten Ansatz .

Die Ergebnisse sind unbestreitbar - wie die Forschung zeigt, PLG-Unternehmen wachsen schneller und haben höhere Bruttomargen, was beweist, dass diese Strategie bei weitem nicht nur ein Trend ist.

Wie immer sind wir hier, um Sie durch diesen Prozess zu führen. Lassen Sie uns in das produktorientierte Wachstumsmarketing eintauchen und herausfinden, wie es Ihr dominanter Wachstumsmotor werden kann.

Was ist produktgesteuertes Wachstumsmarketing?

Produktgesteuertes Wachstumsmarketing ist eine Geschäftsstrategie, bei der das Produkt selbst eine zentrale Rolle bei der Gewinnung, Bindung und Erweiterung des Kundenstamms spielt. Das Produkt steht im Mittelpunkt und übernimmt die schwere Aufgabe, Kunden zu gewinnen, zu binden und den Kundenstamm zu erweitern.

Im Gegensatz zu traditionellen Marketingstrategien, bei denen der Aufwand für den Vertrieb das Wachstum vorantreibt, stützt sich PLG auf den dem Produkt innewohnenden Wert für das Marketing.

Bei dieser wachstumsmarketing-Strategie das Produkt ist der Star der Show, es zieht die Benutzer an und verwandelt sie in loyale, zahlende Kunden

Was zeichnet produktgesteuertes Wachstumsmarketing aus?

Das produktgesteuerte Wachstumsmodell bietet eine robuste Lösung für Geschäfte, die nach Möglichkeiten zur Skalierung suchen, ohne Ressourcen zu verschwenden. Diese Strategie ist entscheidend für B2B SaaS-Software-Unternehmen die mit größeren, vertriebsorientierten Unternehmen konkurrieren wollen.

Lassen Sie uns nun untersuchen, was das produktorientierte Wachstum wirklich auszeichnet.

Diese einzigartigen Merkmale heben es von traditionellen Wachstumsmodellen auf ganz neue Weise ab.

Das Produkt steht im Mittelpunkt : Im PLG-Marketing ist das Produkt der primäre Wachstumsmotor. Es dient sowohl als wichtigstes Akquisitionstool als auch als zentraler Fokus für die Bereitstellung von Werten

: Im PLG-Marketing ist das Produkt der primäre Wachstumsmotor. Es dient sowohl als wichtigstes Akquisitionstool als auch als zentraler Fokus für die Bereitstellung von Werten Kundenorientiertes Engagement : PLG-Marketing legt den Schwerpunkt auf die Benutzererfahrung und ermutigt sowohl neue als auch bestehende Kunden, das Produkt frei zu erkunden und mit ihm zu interagieren, so dass sie den Wert des Produkts auf natürliche Weise entdecken können, ohne von den Teams des Vertriebs gedrängt zu werden

: PLG-Marketing legt den Schwerpunkt auf die Benutzererfahrung und ermutigt sowohl neue als auch bestehende Kunden, das Produkt frei zu erkunden und mit ihm zu interagieren, so dass sie den Wert des Produkts auf natürliche Weise entdecken können, ohne von den Teams des Vertriebs gedrängt zu werden Freemium- und Testversionssysteme: Dank der Freemium- oder kostenlosen Testversionen können qualifizierte Kunden (MQLs) das Produkt vor der Monetarisierung kennenlernen und so seinen Wert aus erster Hand erfahren

Auch lesen: 10 beste Software-Tools für produktgesteuertes Wachstum (PLG)

Unterschiede zwischen produktgesteuertem Wachstumsmarketing und vertriebsgesteuertem Wachstum

PLG ist die erste Wahl für Unternehmen mit intuitiven, selbst bedienbaren Produkten. Vertriebsorientiertes Wachstum hingegen eignet sich für Geschäfte mit komplexen Lösungen, bei denen ein praktischer Ansatz der Schlüssel zum Geschäftsabschluss ist.

In dieser Tabelle werden die Schlüsselaspekte verglichen, um diese Unterschiede hervorzuheben und Ihr Verständnis zu verbessern.

Aspekt Produktgesteuertes Wachstumsmarketing Vertriebsgesteuertes Wachstum Definition Eine Strategie, die sich auf den inhärenten Wert des Produkts stützt, um Benutzer anzuziehen und in zahlende Kunden zu verwandeln. Eine Strategie, die sich auf aggressive Verkaufstaktiken und Marketingaufwände konzentriert, um die Kundenakquise voranzutreiben. Fokus Konzentriert sich auf die Benutzererfahrung und die Funktionen des Produkts, um die natürliche Akzeptanz zu fördern. Priorisiert Vertriebsteams und Marketingkampagnen, um Kunden durch den Verkaufstrichter zu bringen. Primärnutzung Bindet Benutzer durch kostenlose Testversionen und Produktdemos ein, um den Wert vor dem Kauf zu präsentieren. Aufbau von Beziehungen durch direkte Ansprache und maßgeschneiderte Verkaufsgespräche, um Geschäfte abzuschließen. Verwendete Techniken Nutzt Produktfeatures, Benutzer-Feedback und Datenanalysen, um das Engagement der Benutzer zu verbessern. Setzt Verkaufsanrufe, E-Mail-Kampagnen und Networking ein, um Leads zu generieren und Interessenten zu konvertieren. Ergebnis Generiert organisches Wachstum durch zufriedene Benutzer und Mund-zu-Mund-Propaganda. Erzielt Wachstum durch gezielten Aufwand und Marketingstrategien, was oft zu einem längeren Zyklus führt.

Auch lesen: 10 Kundenakquisitionsstrategien zur Förderung des Geschäftswachstums

Implementierung von produktorientierten Wachstumsstrategien Eine Gartner-Umfrage ergab dass 71 % der CMOs im Jahr 2023 der Meinung sind, dass ihre Budgets nicht ausreichen, um ihre Strategien vollständig umzusetzen. Angesichts knapper werdender Budgets wird die Einführung kosteneffizienter Ansätze noch wichtiger, um überhöhte Ausgaben zu vermeiden.

Indem sie jedoch das Produkt als Hauptwachstumstreiber in den Vordergrund stellen, können Geschäfte die Abhängigkeit von umfangreichen Marketingkampagnen und hohen Kundenakquisitionskosten minimieren.

Im Folgenden finden Sie einige effektive Strategien zur Umsetzung von PLG, unterstützt durch Statistiken und Beispiele erfolgreicher Unternehmen.

Strategie 1: Das Produkt nutzen, um kostenlose Benutzer von Testversionen in zahlende Kunden zu verwandeln

Das Angebot einer kostenlosen Testversion ist eine hervorragende Möglichkeit für potenzielle Kunden, den Wert des Produkts aus erster Hand zu erfahren. Kostenlose Testversionen oder Freemium ermöglichen es potenziellen Kunden, sich vor dem Kauf von den Vorteilen des Produkts zu überzeugen.

Beispiel: Ein bemerkenswertes Beispiel ist Dropbox, das bekanntlich ein Freemium-Modell nutzte, um sein Wachstum zu beschleunigen. Es bietet den Benutzern 2 GB kostenlosen Speicher . Diese Strategie ermutigte die Benutzer, sich ohne finanzielle Verpflichtungen anzumelden.

Viele wechselten zu kostenpflichtigen Plänen für zusätzlichen Speicher, als die Benutzer ihre Dateien speicherten und die nahtlose Funktion der Plattform kennenlernten. Innerhalb weniger Jahre erreichte Dropbox über 500 Millionen Benutzer, was in erster Linie auf die kostenlose Testversion zurückzuführen ist.

über Dropbox

Strategie 2: Mit sozialer Prüfung das Vertrauen der Verbraucher gewinnen Eine BrightLocal-Studie ergab, dass 77 % der Verbraucher Online-Bewertungen genauso viel Vertrauen entgegenbringen wie persönlichen Empfehlungen.

**Soziale Nachweise - wie Kundenaussagen, Fallstudien und Benutzerbewertungen - können Kaufentscheidungen erheblich beeinflussen

Ein Beispiel, Airbnb nutzt effektiv den sozialen Beweis indem Benutzerbewertungen und detailliertes Feedback auf der Seite der jeweiligen Unterkunft hervorgehoben werden. Listen mit fünf oder mehr aktuellen Bewertungen werden mit Abzeichen wie "Gäste-Favorit", "Top-Häuser" oder einer Beschreibung der prozentualen Rangfolge versehen, was die Glaubwürdigkeit zusätzlich erhöht.

über Airbnb Diese Beschreibungen tragen dazu bei, Vertrauen zu schaffen und mehr potenzielle Gäste anzuziehen. Sie heben beliebte und hoch bewertete Objekte hervor und ermutigen neue Kunden, vertrauensvoll zu buchen.

Strategie 3: Vereinfachung des Anmeldeprozesses Laut Forrester ziehen es drei von vier B2B-Käufern vor, sich selbst zu informieren und über eine App zu kaufen, anstatt sich mit einem Verkäufer über ein Produkt zu informieren. Diese Vorliebe bedeutet, dass ein komplizierter Anmeldeprozess diese potenziellen Kunden abschrecken kann.

Canva verwendet eine Selbstbedienungs-Onboarding-Strategie die es Benutzern ermöglicht, schnell ein Konto zu erstellen und sofort mit der Gestaltung zu beginnen. Mit nur einer E-Mail-Anmeldung erhalten Benutzer sofortigen Zugriff auf ein breites Array von Vorlagen und Tools, was eine positive Benutzererfahrung fördert und gleichzeitig die Abbruchraten minimiert.

über Canva

Strategie 4: Einführung von Checklisten für das Onboarding Ein statistischer Bericht zum Kunden-Onboarding von Wyzowl zeigt, dass 8 von 10 Benutzern eine App gelöscht haben, weil sie nicht wussten, wie man sie benutzt. Es ist klar, dass ein effektives Onboarding für die Benutzerakquise unerlässlich ist

Aus demselben Bericht geht auch hervor, dass 86 % der Nutzer eher bereit sind, einem Geschäft die Treue zu halten, das in Onboarding-Inhalte investiert, um sie nach dem Kauf zu begrüßen und zu informieren.

Notion verwendet Checklisten für die Einarbeitung, um neue Benutzer durch die Features zu führen und ihnen zu helfen, das Produkt effektiv zu nutzen. Dies führt zu einer höheren Verweildauer und einem reibungsloseren Übergang von neuen Benutzern zu aktiven Teilnehmern im Ökosystem von Notion.

über Notion Sie können den Erfolg von Notion beim Onboarding wiederholen:

Entwickeln Sie klare, schrittweise Checklisten, die Benutzer durch die wichtigsten Features und Funktionen führen

Verwenden Sie interaktive Anleitungen oder Tooltips, die den Benutzern bei der Navigation durch das Produkt in Echtzeit helfen

Einrichten eines speziellen Ressourcen-Hubs mit Tutorials, FAQs und Community-Foren

Strategie 5: Identifizierung und Priorisierung von produktqualifizierten Leads (PQLs)

Die Identifizierung von PQLs - Benutzer, die sich auf eine Weise mit dem Produkt beschäftigt haben, die darauf hindeutet, dass sie wahrscheinlich konvertieren werden - ist entscheidend für eine erfolgreiche PLG-Strategie. Laut Tomasz Tunguz, einem Partner bei Redpoint Ventures PQLs schließen Kunden sechsmal häufiger ab als verkaufsqualifizierte Leads (SQLs). Airtable identifiziert PQLs durch Untersuchung des Verhaltens der Benutzer innerhalb ihres Freemium Plans . Der Schwerpunkt liegt auf den Features, die am meisten genutzt werden. Diese Analyse verfolgt Metriken wie die für Features aufgewendete Zeit, die Häufigkeit der Nutzung und Metriken zur Zusammenarbeit, um die Zinsen und Konversionsmuster der Benutzer zu verstehen.

Airtable passt seine Ansprache an, indem es die Bereiche mit hohem Engagement ermittelt und diese Features als überzeugende Verkaufsargumente nutzt, um potenzielle Kunden zu konvertieren.

Sie können eine ähnliche Strategie umsetzen, indem Sie:

analyse der Interaktionen der Benutzer mit Ihrem Produkt

segmentierung der Benutzer auf der Grundlage des Engagement-Levels

entwicklung von Einzelzielen für Marketingkampagnen, die beliebte Features hervorheben

...und das alles, während Sie regelmäßig das Feedback der Benutzer einholen, um Ihr Angebot zu verfeinern.

über Airtable

Strategie 6: Integration der Personalisierung in die Customer Journey

Personalisierung verbessert die Erfahrung des Benutzers und erhöht das Engagement. Oracle's Bericht über die Auswirkungen auf die Kundenerfahrung legt nahe, dass 86 Prozent der Verbraucher bereit sind, für ein besseres Kundenerlebnis mehr zu bezahlen.

Spotify zeichnet sich durch diesen Ansatz aus. Das Unternehmen ist ein Beispiel für Personalisierung, indem es Algorithmen einsetzt, um auf der Grundlage des Verhaltens der Benutzer personalisierte Musikempfehlungen zu geben.

über SpotifySpotify hebt die Personalisierung mit seinem Feature Blend auf eine ganz neue Ebene. Mit diesem Feature können Benutzer gemeinsame Wiedergabelisten erstellen, die ihre Musikvorlieben kombinieren. Diese kollaborative Erfahrung wird täglich aktualisiert und bietet eine einzigartige Mischung aus Liedern, die auf den Hörgewohnheiten jedes Benutzers basieren, so dass das Entdecken von Musik mit Freunden mehr Spaß macht.

Wäre das nicht ein Anreiz für Sie, dieses Produkt auszuprobieren?

Um eine Personalisierungsstrategie ähnlich der von Spotify zu implementieren, können Sie:

Erfassen und analysieren Sie das Verhalten der Benutzer, um maßgeschneiderte Erlebnisse und relevante Empfehlungen zu erstellen

Funktionen einführen, die es Benutzern ermöglichen, zu interagieren und Vorlieben freizugeben, um das Engagement der Community zu fördern

Algorithmen implementieren, die die Vorlieben der Benutzer kontinuierlich analysieren und sicherstellen, dass sich die Empfehlungen mit ihren Zinsen weiterentwickeln

Für eine erfolgreiche Umsetzung des produktgesteuerten Wachstums (PLG) sind die richtigen Tools zur Automatisierung der Schlüsselprozesse und zur Förderung der Kundenbindung unerlässlich. Rocketlane's Umfrage zum Stand des Onboarding zeigt, dass 60 % der Unternehmen 4-6 Tools allein für das Kunden-Onboarding verwenden, was es zu einer der wirkungsvollsten Strategien im PLG-Marketing macht.

Im Folgenden finden Sie einige Tools, die Sie für Ihre PLG-Reise in Betracht ziehen sollten:

Kunden-Onboarding-Tools für ein nahtloses Setup und die Aktivierung von Benutzern

für ein nahtloses Setup und die Aktivierung von Benutzern Tools zur Erfassung von Feedback , um Erkenntnisse zu sammeln und produktqualifizierte Leads (PQLs) zu identifizieren

, um Erkenntnisse zu sammeln und produktqualifizierte Leads (PQLs) zu identifizieren Benutzer-Analyseplattformen zur Nachverfolgung des Engagements und zur Optimierung der Produkterfahrung

zur Nachverfolgung des Engagements und zur Optimierung der Produkterfahrung Kommunikationstools für kontinuierliche Kundeninteraktion und Support

Tools wie ClickUp kann diesen Aufwand rationalisieren, indem es Komplettlösungen anbietet, die Ihnen helfen, Ihre PLG-Strategie zu beschleunigen.

ClickUp Produktmarketing-Software ClickUp Produkt-Marketing-Software verbessert die Zusammenarbeit im Team und die Produktivität. Seine Features wie anpassbare Dashboards, Automatisierung von Aufgaben, Nachverfolgung von Zielen und Berichterstellung in Echtzeit ermöglichen es Unternehmen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Dies macht ClickUp zu einer idealen Wahl für die Umsetzung eines produktgesteuerten Wachstumsmodells.

ClickUp hebt Ihre PLG-Marketingstrategien durch seine umfangreichen Features auf die nächste Stufe:

ClickUp Automatisierung **Rationalisieren Sie Arbeitsabläufe und reduzieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Ihrem Team wertvolle Zeit zu schenken. Automatisierung verbessert das Kundenerlebnis durch Minimierung der manuellen Arbeit und ermöglicht es den Mitarbeitern, sich auf wichtige Aktivitäten zu konzentrieren

Nutzen Sie die vorgefertigten Automatisierungsrezepte von ClickUp oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das konzentriert, was wirklich zählt

ClickUp Aufgaben : Verwalten und organisieren Sie verschiedene Aufgaben in unterschiedlichen Projekten mit Hilfe der über 35 benutzerdefinierten ClickApps von ClickUp. Diese Flexibilität ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit und versetzt Ihr Team in die Lage, Ihre produktorientierte Wachstumsstrategie effektiv zu unterstützen

Steigern Sie die Effizienz mit ClickUp Aufgaben - koordinieren Sie Projekte, verfolgen Sie den Fortschritt und verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team, um schnellere Ergebnisse zu erzielen

ClickUp Gehirn : Nutzen Sie über 100 KI-Tools, um Aufgaben wie das Schreiben, Zusammenfassen und Optimieren Ihres Produktentwicklungsprozesses zu beschleunigen. Diese Fähigkeit hilft Ihnen, Produktanforderungsdokumente (PRDs), überzeugende Inhalte und Testpläne effizienter zu erstellen

Nutzen Sie über 100 KI-Tools, um Aufgaben zu rationalisieren und Ihren Workflow in der Produktentwicklung mit ClickUp Brain zu verbessern

ClickUp Ansichten : Richten Sie Ihr Geschäft auf eine produktorientierte Wachstumsstrategie aus, indem Sie verschiedene Ansichten anbieten - Liste, Board, Kalender und mehr. Diese Ansichten fördern das Engagement der Benutzer und ermöglichen eine einfache Visualisierung von Projekten und ein rationalisiertes Aufgabenmanagement

Organisieren Sie Ihre Aufgaben mit ClickUp Views - wählen Sie zwischen Liste, Tabelle oder Board, um Ihre Projekte übersichtlich zu visualisieren und den Überblick über alles zu behalten

Das ist noch nicht alles. Die ClickUp Marketing Projekt Management Software suite hat noch weitere Tricks in petto. Betrachten Sie die folgenden Vorlagen als vorgefertigte Rahmenwerke, die Ihnen beim Ausprobieren neuer Produktmarketing-Strategien den Einstieg erleichtern.

ClickUp Vorlage für die Produkt-Roadmap

Ist die PLG-Marketingstrategie neu für Sie? Wo fangen Sie an? Die ClickUp Produkt-Roadmap Vorlage hält Ihnen den Rücken frei! Sie können Ihre marketingstrategie-Fahrplan in die Produkt-Roadmap ein, um sicherzustellen, dass jeder Schritt mit Ihren Produktentwicklungs- und Wachstumszielen übereinstimmt.

ClickUp Vorlage für die Produkt-Roadmap

So können Sie Ihre Planung verbessern:

Visualisieren Sie Produktfreigaben : Erstellen Sie eine klare Zeitleiste für Produkteinführungen und -aktualisierungen, um das Team an Meilensteinen zu orientieren

: Erstellen Sie eine klare Zeitleiste für Produkteinführungen und -aktualisierungen, um das Team an Meilensteinen zu orientieren Zusammenarbeit zwischen Teams : Fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen Produkt-, Marketing- und Vertriebsteams durch Kommentare und Aufgabenzuweisungen, um den Zusammenhalt zu wahren

: Fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen Produkt-, Marketing- und Vertriebsteams durch Kommentare und Aufgabenzuweisungen, um den Zusammenhalt zu wahren Feedback einholen : Durch diese Vorlage fungiert ClickUp alssoftware für den Kundenerfolg die dabei hilft, Erkenntnisse von Stakeholdern und Kunden zu sammeln, um eine benutzerzentrierte Produkt- und Marketingstrategie zu gewährleisten

: Durch diese Vorlage fungiert ClickUp alssoftware für den Kundenerfolg die dabei hilft, Erkenntnisse von Stakeholdern und Kunden zu sammeln, um eine benutzerzentrierte Produkt- und Marketingstrategie zu gewährleisten Benutzerdefinierte Status: Erstellen Sie Aufgaben mit bis zu 15 Status, wie z. B. Planung, Entwicklung, Test und Markteinführung, um den Fortschritt bei Produktentwicklungs- und Marketinginitiativen zu verfolgen

ClickUp Produktstrategie-Vorlage ClickUp Produktstrategie Vorlage verfügt über wesentliche Features wie benutzerdefinierte Ansichten, Prioritäten für Aufgaben und Zeitleisten und ist damit das ideale Tool für die Verbesserung Ihrer produktbezogenen Wachstumsstrategie.

ClickUp's Vorlage für die Produktstrategie

Diese Vorlage macht ClickUp zu einem einfach zu bedienenden produktmarketing-Software und ermöglicht es Ihnen:

Definition klarer Produktziele und -vorgaben, die mit Ihren PLG-Initiativen übereinstimmen und sicherstellen, dass Ihre Marketingstrategien den Bedürfnissen der Benutzer entsprechen

Abstimmung funktionsübergreifender Teams auf gemeinsame Prioritäten und Zeitleisten, um einen kohärenten Ansatz für die Gewinnung und Bindung von Benutzern zu schaffen

Verwalten Sie Aufgaben und Projekte an einem zentralen Speicherort und fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen Produkt-, Marketing- und Vertriebsteams, um die Ausführung zu optimieren

Mit dieser Vorlage kann sich Ihr Team auf den strategischen PLG-Marketingaufwand konzentrieren, die abteilungsübergreifende Koordination verbessern und den Planungsprozess vereinfachen.

Auch gelesen: 7 Vorlagen für Wachstumspläne zum Aufbau einer Wachstumsstrategie

Metriken zur Messung des Erfolgs bei produktgesteuertem Wachstum

PLG zielt darauf ab, Benutzer zu akquirieren, sie zu binden und zufrieden zu stellen, um ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Hier finden Sie die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs), die Ihnen wertvolle Einblicke in Ihre Strategien geben:

die Abwanderungsrate verfolgt den Prozentsatz der Benutzer, die im Laufe der Zeit abwandern. Eine hohe Abwanderungsrate deutet auf Unzufriedenheit oder Probleme mit dem Produkt hin, undeine Senkung der Abwanderungsrate um nur 5 % kann den Gewinn um 25 % bis 95 % steigern der Customer Lifetime Value (CLV) zeigt die Gesamteinnahmen, die Sie von einem Kunden während seiner Lebenszeit erwarten können. PLG-Unternehmen haben oft einen höheren CLV aufgrund geringerer Akquisitionskosten und eines hohen Aufwands für die Kundenbindung

verfolgt den Prozentsatz der Benutzer, die im Laufe der Zeit abwandern. Eine hohe Abwanderungsrate deutet auf Unzufriedenheit oder Probleme mit dem Produkt hin, undeine Senkung der Abwanderungsrate um nur 5 % kann den Gewinn um 25 % bis 95 % steigern der Durchschnittliche Umsatz pro Benutzer (ARPU) misst den pro Benutzer generierten Umsatz und hilft bei der Bewertung des Monetarisierungspotenzials und der Wirksamkeit von Upselling oder Cross-Selling

Die Nachverfolgung der Benutzerbindung und Aktivierungsraten hilft zu verstehen, wie gut die Benutzer Ihr Produkt annehmen und davon profitieren, und bietet weitere Möglichkeiten für Verbesserungen.

Beispiele für erfolgreiche produktgeführte Geschäfte

Zusätzlich zu den oben genannten Beispielen werden wir uns einige weitere Unternehmen ansehen, die zeigen, wie sie ihre Produkte effektiv einsetzen, um Kosten zu senken und einen viralen Wachstumskreislauf zu schaffen.

1. Slack

Unternehmen wie Slack zeichnen sich durch den PLG-Ansatz aus.

Zum Beispiel, Die kostenlose Version von Slack enthält die wichtigsten Funktionen die zu einer Gewöhnung der Benutzer führen, was zu einer Konversionsrate von etwa 23 % von kostenlosen zu kostenpflichtigen Formularen führt.

über Slack Slack hat gezeigt, dass die Zentralisierung Ihres Produkts auf alle Aktivitäten am Arbeitsplatz der Schlüssel zur Schaffung von Klebrigkeit ist. Die Bindungsrate der Benutzer liegt bei erstaunlichen 93 % .

Der Erfolg von Slack besteht darin, durch den Zyklus "Auslöser, Aktion, Belohnung und Investition" ein gewohnheitsmäßiges Engagement zu schaffen. Indem Slack die Benutzer konsequent durch diesen Kreislauf führt, sorgt es für eine hohe Kundenbindung und fördert die Loyalität, wodurch die Benutzer zu Fürsprechern des Produkts werden.

2. Miro

Miro ist exponentiell gewachsen, weil es den Benutzern mit seinem Freemium-Modell einen unmittelbaren Wert bietet und sie das Produkt sofort erleben lässt. Es wird von über 50 Millionen Menschen genutzt und seine Fähigkeit, sich mit Tools wie Slack und Google Drive zu verbinden, macht es für die Zusammenarbeit im Team unverzichtbar.

über Miro Was Miro auszeichnet, ist die Ausrichtung auf den Kunden. Um relevant und nützlich zu bleiben, aktualisiert Miro sein Produkt ständig auf der Grundlage der Bedürfnisse der Benutzer. Außerdem bietet Miro einen großen Bereich an vorgefertigten Vorlagen, die es den Benutzern leicht machen, mit der Arbeit zu beginnen, anstatt auf eine leere Leinwand zu starren.

3. Calendly

Calendly zeichnet sich als produktorientiertes Wachstumstool aus, das die Planung von Meetings vereinfacht. Seine starke Produkt-Markt-Anpassung adressiert den allgemeinen Schmerzpunkt der Planung von Meetings und zieht eine vielfältige Benutzer-Basis an.

über Calendly Jedes Mal, wenn ein Benutzer eine Calendly-Einladung sendet, stellt er der Plattform neue potenzielle Benutzer vor, wodurch ein viraler Kreislauf entsteht. Diese natürliche Beteiligung und der klare Wert zeigen, wie Calendly sein Produkt effektiv für das Wachstum einsetzt.

Die Vor- und Nachteile von produktgesteuertem Wachstumsmarketing

Im Jahr 2019 waren alle führenden SaaS-Börsengänge produktorientierte Unternehmen, was wahrscheinlich mit folgenden Faktoren zusammenhängt produktorientierte Geschäfte um mehr als 30 % höher bewertet werden als der börsennotierte SaaS-Indexfonds.

Das produktorientierte Wachstumsmodell kommt den Unternehmen in folgender Weise zugute:

Es senkt die Kundenakquisitionskosten, indem das Produkt das Wachstum vorantreibt , anstatt sich auf teurekundenlebenszyklus-Marketing kampagnen

, anstatt sich auf teurekundenlebenszyklus-Marketing kampagnen Benutzer nehmen das Produkt auf natürliche Weise an und bewerben es , was zu organischem Wachstum und niedrigeren Kundenakquisitionskosten führt

, was zu organischem Wachstum und niedrigeren Kundenakquisitionskosten führt Der Zyklus ist schneller als bei vertriebsorientierten Unternehmen, da die Kunden das Produkt direkt erleben und schnell Entscheidungen treffen können

Ein hervorragendes Produkterlebnis erhöht die Kundenbindung und Loyalität

und Loyalität Wachstum ist skalierbar , da es vom Wert des Produkts abhängt und nicht von der Vergrößerung des Teams für Vertrieb oder Kundenerfolg

, da es vom Wert des Produkts abhängt und nicht von der Vergrößerung des Teams für Vertrieb oder Kundenerfolg Daten aus dem Benutzerverhalten liefern Erkenntnisse zur Verbesserung des Produkts und des Marketingaufwands

Eine produktorientierte Wachstumsstrategie bietet zwar zahlreiche Vorteile, bringt aber auch Herausforderungen mit sich:

Ausgewogener Fokus: Unternehmen müssen möglicherweise der Produktentwicklung auf Kosten effektiver Marketingstrategien Vorrang einräumen, was die Gewinnung und Bindung von Benutzern behindert. Es ist wichtig, Produktverbesserungen mit Marketingzielen in Einklang zu bringen

Unternehmen müssen möglicherweise der Produktentwicklung auf Kosten effektiver Marketingstrategien Vorrang einräumen, was die Gewinnung und Bindung von Benutzern behindert. Es ist wichtig, Produktverbesserungen mit Marketingzielen in Einklang zu bringen Kundenerfahrung: Schnelles Wachstum kann dazu führen, dass Support- und Onboarding-Prozesse beeinträchtigt werden, was zu Frustration bei den Benutzern und höheren Abwanderungsraten führt. Businesses sollten dem Feedback der Benutzer Priorität einräumen und in einen umfassenden Onboarding- und Kundensupport investieren, um die Zufriedenheit zu erhöhen

Schnelles Wachstum kann dazu führen, dass Support- und Onboarding-Prozesse beeinträchtigt werden, was zu Frustration bei den Benutzern und höheren Abwanderungsraten führt. Businesses sollten dem Feedback der Benutzer Priorität einräumen und in einen umfassenden Onboarding- und Kundensupport investieren, um die Zufriedenheit zu erhöhen Kontinuierliche Verbesserung: Sich ausschließlich auf Produktfeatures zu verlassen, kann zu Stagnation führen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen die Fähigkeiten ihres Marketing-Teams ständig verbessern und ihre Angebote an Markttrends und Kundenbedürfnisse anpassen

Businesses können mögliche Nachteile minimieren, indem sie diese Herausforderungen erkennen und proaktiv angehen.

Das produktorientierte Wachstumsmodell mit ClickUp

Das beste Marketing fühlt sich nicht wie Marketing an

Tom Fishburne, Gründer und CEO von Marketoonist

Das ist die Essenz von PLG Marketing.

Unternehmen wie Figma, Calendly und Grammarly beweisen, dass ein Gleichgewicht zwischen Produktentwicklung und Marketingaufwand unerlässlich ist, um Kunden zu gewinnen, zu binden und den Grundstein für nachhaltiges Wachstum zu legen.

Wenn wir in die Zukunft blicken, scheint die Entwicklung des produktgesteuerten Marketings vielversprechend, insbesondere für SaaS-Tools . Unternehmen, die das Feedback der Benutzer in den Vordergrund stellen und ihr Angebot kontinuierlich verbessern, erfüllen die Erwartungen ihrer Kunden und fördern eine langfristige Loyalität.

ClickUp kann Ihnen helfen, eine produktorientierte Strategie schnell umzusetzen. Beginnen Sie Ihre Reise noch heute und orientieren Sie sich an den Erfolgen der führenden Unternehmen im digitalen Zeitalter. Starten Sie noch heute mit ClickUp!