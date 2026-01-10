Wie funktioniert ChatGPT? Holen Sie das Beste aus ChatGPT heraus!

Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen und uns an die Zeit vor ChatGPT erinnern.

Alles von Grund auf schreiben und Code schreiben

Stunden mit Recherchen verbringen

Schwierigkeiten beim Verständnis eines äußerst komplizierten Fachartikels zu Nischenthemen

Ein 50-seitiges Dokument lesen, um eine 10-zeilige Zusammenfassung zu schreiben

Sicherlich nicht die beste Art, seine Zeit zu nutzen, besonders wenn man mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen muss.

Dank ChatGPT erhalten Sie innerhalb von Sekunden einen menschenähnlichen Text, egal ob Sie eine Zusammenfassung anderer Dokumente verfassen oder einen Blogbeitrag von Grund auf neu erstellen.

Aber wie funktioniert ChatGPT?

Welche Technologie kommt dabei zum Einsatz?

Ob Sie ein KI-Enthusiast sind, der mehr über die Sprachmodellierung von ChatGPT erfahren möchte, ein Entwickler, der natürliche Sprachverarbeitung nutzen möchte, oder ein Benutzer, der nach einer Alternative zu ChatGPT sucht – in diesem Artikel beantworten wir alle Ihre Abfragen.

Was ist ChatGPT?

ChatGPT, auch bekannt als Chat Generative Pre-trained Transformer, ist ein KI-Tool, das von OpenAI, einem von Microsoft unterstützten KI-Forschungsunternehmen, entwickelt wurde.

ChatGPT, das im November 2022 eingeführt wurde, ist ein intelligenter Chatbot, der sich an vergangene Unterhaltungen erinnert, diese nachahmt, passende Antworten und neue Ideen generiert sowie bestehende Ideen weiterentwickelt.

Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.

via ChatGPT

Wir haben ChatGPT gebeten, drei Ideen für Podcast-Episoden zum Thema SaaS-Content-Marketing freizugeben. Es liefert Ideen für den Inhalt sowie einen groben Plan für den Aufbau jeder Episode.

ChatGPT nutzt GPT-Sprachmodelle, um Ihnen bei praktischen Lösungen und komplexen Anwendungsfällen zu helfen, wie zum Beispiel:

Beantwortung einer komplexen Frage, deren Antwort in Suchmaschinen nicht ohne Weiteres zu finden ist, ohne dass Sie verstreute Informationen von mehreren Websites zusammenstellen müssen, um diese Daten zu kompilieren

Gemeinsames Brainstorming mit Ihnen, um Ideen für Inhalte zu einem bestimmten Thema zu entwickeln (wie wir es oben getan haben)

Zusammenfassung von Daten aus verschiedenen Quellen (z. B. Fachzeitschriften, Websites, Nachrichtenartikel), um Ihren Rechercheprozess zu vereinfachen

Verfassen Sie Inhalte und Texte für Ihre Artikel, Landingpages, Social-Media-Beiträge, E-Mails und Video-Skripte

Code von einer Programmiersprache in eine andere übersetzen

ChatGPT verfügt derzeit über zwei Modelle: ChatGPT 3.5 ist die kostenlos verfügbare Beta-Version und ChatGPT 4 ist die Premium-Version, die 20 US-Dollar pro Monat kostet.

Die Technologie hinter ChatGPT verstehen

OpenAI veröffentlichte die ersten drei Modelle der GPT-Serie, nämlich GPT 1, 2 und 3, in den Jahren 2018, 2019 bzw. 2020. Während GPT 1 nur 117 Millionen Parameter enthielt, war GPT 3 eine weitaus fortschrittlichere Version mit 175 Milliarden Parametern, die in der Lage war, bei verschiedenen Aufgaben Antworten auf menschlichem Niveau zu liefern.

Alle diese GPT-Modelle basieren auf der Large Language Model [LLM]-Technologie und neuronalen Netzen.

LLM wird wie jedes andere auf künstlicher Intelligenz basierende System mit großen Datenmengen trainiert [denken Sie an die virtuellen Assistenten Alexa und Siri, die Ihre Stimme erkennen, sich an Ihren Geburtstag erinnern und Sie über Ihre Meetings informieren].

Das Large Language Model verarbeitet alle Trainingsdaten (mehr zum Thema Training im nächsten Abschnitt) mithilfe neuronaler Netze (einem Computerprogramm, das die Struktur des menschlichen Gehirns nachahmt) und Deep Learning zur Datenerfassung. ChatGPT nutzt ein ausgeklügeltes neuronales Netz, das als Transformer bekannt ist, sowie Vortraining.

Transformer-Architektur

Die komplexe Transformer-Architektur von OpenAI liest riesige Textmengen, erkennt Muster in den Zusammenhängen zwischen Texten und Phrasen und sagt das nächste Wort voraus. ChatGPT ist gut in der Textvorhersage und generiert Antworten, die menschlichem Wissen ähneln.

Auf dieselbe Frage geben die KI-Modelle von ChatGPT jedoch personalisierte Antworten, die zwar ähnlich, aber nicht identisch sind.

Der geschriebene Code weist eine gewisse Zufälligkeit auf, um Autokorrekturfunktionen zu ermöglichen. Bald werden LLM-Modelle den leistungsstarken Autokorrektur-Engines starke Konkurrenz machen, da sie riesige Datenmengen auf der Grundlage von Millionen von Abfragen von Benutzern für eine bestimmte Aufgabe verarbeiten können.

Vortraining

Das Vortraining umfasst zwei Ansätze: unüberwachtes und überwachtes Training.

Beim überwachten Ansatz wird das Gesamtmodell darauf trainiert, Abbildungsfunktionen zu erlernen, um Eingaben direkt auf Ausgaben abzubilden. Überwachtes Lernen wird für Klassifizierungs-, Regressions- und Sequenzbeschreibungsaufgaben verwendet.

Beim unüberwachten Lernen hingegen wird das KI-Modell anhand von Daten trainiert, bei denen keine bestimmte Ausgabe mit einer bestimmten Eingabe verknüpft ist. Stattdessen lernt das Modell die zugrunde liegenden Strukturen und Muster in den Eingabedaten, ohne dass bestimmte Aufgaben vorgegeben sind.

Clustering, Anomalieerkennung und Dimensionsreduktion nutzen diese Trainingsmethode.

Was die Sprachmodellierung betrifft, wird das Modell durch unüberwachtes Vortraining darauf trainiert, die Syntax und Semantik natürlicher Sprache zu verstehen. Auf diese Weise kann es im Kontext einer Unterhaltung kohärente und aussagekräftige Texte generieren.

Da es unmöglich ist, alle Fragen vorauszusehen, die ein Benutzer stellen könnte, hätte ChatGPT unmöglich mit einem überwachten Lernmodell trainiert werden können. Stattdessen nutzt es unüberwachtes Vortraining, um das grenzenlose Wissen von ChatGPT zu ermöglichen.

Im nächsten Abschnitt erklären wir, wie ChatGPT funktioniert, wie OpenAI KI-Modelle auf der Grundlage von Masked Language Modeling und Next-Token-Prediction trainiert und welche Datensätze OpenAI verwendet, um ChatGPT darauf zu trainieren, kohärente Texte zu generieren.

📮ClickUp Insight: Montagsblues? Es hat sich herausgestellt, dass der Montag als Schwachstelle in der wöchentlichen Produktivität gilt (Wortspiel unbeabsichtigt), da 35 % der Arbeitnehmer ihn als ihren am wenigsten produktiven Tag bezeichnen. Dieser Einbruch lässt sich auf die Zeit und Energie zurückführen, die montagmorgens für die Suche nach Updates und wöchentlichen Prioritäten aufgewendet wird. Eine Allround-App für die Arbeit wie ClickUp kann dir dabei helfen. Zum Beispiel kann ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, dich in Sekundenschnelle über alle wichtigen Updates und Prioritäten auf dem Laufenden halten. Und alles, was du für die Arbeit benötigst, einschließlich integrierter Apps, lässt sich mit der Connected Search von ClickUp durchsuchen. Mit dem Wissensmanagement von ClickUp ist es ganz einfach, eine gemeinsame Wissensbasis für dein Unternehmen aufzubauen! 💁

Wie funktioniert ChatGPT?

Grundsätzlich kann ChatGPT nicht zwischen „richtig“ und „falsch“ unterscheiden. ChatGPT sucht nach Antworten, die plausibel und schlüssig sind und seinen Trainingsdaten sowie dem menschlichen Feedback am nächsten kommen, wann immer Sie eine Abfrage eines Benutzers eingeben.

OpenAI hat ChatGPT anhand von vier Datensätzen trainiert:

Crawl-Daten: Eine Zusammenstellung von Textdaten, die aus dem Internet gesammelt wurden. Obwohl die Crawl-Daten Milliarden von Seiten umfassten, hat OpenAI diese Datensätze und Demonstrationsdaten weiter gefiltert, um nur zuverlässige Seiten als Trainingsdatenbank für ChatGPT auszuwählen.

Wikipedia: Die gesamte Datenbank von Wikipedia wurde verwendet, um ChatGPT zu trainieren und zu optimieren.

Persönlicher Chat: Die Datenbank von OpenAI enthält Millionen von Datensätzen zum Chatten

WebText2: OpenAI hat außerdem Online-Communities wie Reddit durchsucht und die in Reddit-Threads erwähnten Websites verknüpft, um diese Datenbank namens WebText2 aufzubauen.

Lassen Sie uns nun einen detaillierten Blick auf den Trainingsprozess werfen, der aus zwei Schritten besteht: Tokenisierung und Training des Modells mittels des Reinforcement-Learning-Ansatzes.

Tokenisierung

Bevor die Trainingsdaten durch neuronale Netze geleitet werden, findet ein weiterer Prozess statt, der als Tokenisierung bezeichnet wird. Dabei werden große Teile der Datensätze in kleine Datenblöcke oder Token zerlegt.

via ChatGPT Tokenizer

Der Tokenisierungsprozess hilft LLM-Modellen dabei, Daten schneller zu analysieren.

Entwicklung neuronaler Netze

Sobald die Tokens in Zeichen zerlegt und einer Ganzzahl zugeordnet sind, verarbeitet der Transformer von OpenAI diese Datensätze zu aussagekräftigem Text.

Bevor der Trainingsprozess offiziell beginnt, gibt es eine kurze Phase, die als „Vortraining“ bezeichnet wird. In dieser Phase identifiziert das neuronale Netzwerk die Beziehungen zwischen den Tokens und sagt die fehlenden Wörter und Phrasen voraus.

Beispielsweise kann ChatGPT lernen, dass in der menschlichen Sprache „have“ immer mit „they“ verwendet wird und „has“ immer mit „he“ und „she“. ChatGPT erfasst und speichert diese Parameter, um Vorhersagen in zukünftigen Szenarien relevanter zu gestalten.

In der letzten Phase nutzte OpenAI den Ansatz des Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) im maschinellen Lernen, um beide Modelle zu trainieren.

via ChatGPT

Das Modell „Reinforcement Learning from Human Feedback“ umfasst drei verschiedene Schritte:

Sieht das obige Bild technisch aus? Wir erklären es Ihnen anhand einfacher Interpretationen der Modelle für maschinelles Lernen.

Schritt 1: Trainieren Sie das große Sprachmodell mit vielen Datensätzen menschlicher Unterhaltungen. Dieses auf verstärktem Lernen basierende Training hilft ChatGPT-Modellen dabei, auf der Grundlage ihrer Wissensbasis und bestehender Datenmuster menschenähnliche Antworten zu generieren.

Schritt 2: Zuweisung eines menschlichen Trainers für Vergleichsdaten. Diese Person vergleicht die GPT-Antworten mit von Menschen verfassten Antworten und bewertet sie hinsichtlich des Leseverständnisses von der besten bis zur schlechtesten. OpenAI nutzt diese menschlichen Feedback-Daten später, um das Belohnungsmodell zu trainieren.

Schritt 3: Neu-Training der Belohnungsmodelle zur Feinabstimmung ihrer Antworten mithilfe von Proximal Policy Optimization (PPO), einem Algorithmus, der Computer in komplexen Entscheidungsprozessen trainiert, indem er menschliches Feedback nutzt.

Vor- und Nachteile von ChatGPT

„In meinem Leben habe ich zwei Technologievorführungen erlebt, die ich als revolutionär empfand. Das erste Mal war 1980, als ich eine grafische Benutzeroberfläche kennenlernte. Die zweite große Überraschung kam erst letztes Jahr. Wir stellten ChatGPT eine nicht-wissenschaftliche Frage: „Was sagt man zu einem Vater mit einem kranken Kind?“ Es verfasste eine nachdenkliche Antwort, die wahrscheinlich besser war, als die, die die meisten von uns im Raum gegeben hätten. Die ganze Erfahrung war atemberaubend. Ich wusste, dass ich gerade den wichtigsten technologischen Fortschritt seit der grafischen Benutzeroberfläche erlebt hatte. Das inspirierte mich dazu, darüber nachzudenken, was KI in den nächsten fünf bis zehn Jahren alles erreichen kann.“ – Bill Gates schrieb über ChatGPT in GatesNotes.

ChatGPT ist die am schnellsten wachsende Anwendung aller Zeiten. Während Instagram über zwei Jahre brauchte, um 100 Millionen Benutzer zu erreichen, schaffte ChatGPT dies in nur zwei Monaten.

So vereinfachen die Sprachmodelle von ChatGPT Ihr Leben.

Vorteile

Spart Zeit

Geht Ihnen die Kreativität aus? ChatGPT ist Ihr Partner beim Brainstorming.

Angenommen, Sie sind Vertriebsmitarbeiter und schreiben E-Mails an potenzielle Kunden über neue Features des Produkts. Ohne ChatGPT müssten Sie den gesamten Prozess des Verfassens der E-Mail manuell durchführen. Sie würden die E-Mail schreiben und dann das Marketingteam um eine optimierte Fassung bitten. Das kostet Zeit, Aufwand und Ressourcen.

Mit ChatGPT können Sie Aufgaben wie das Verfassen von E-Mails automatisieren, um Ihre Produktivität zu steigern, ohne auf die Hilfe anderer Abteilungen angewiesen zu sein.

Sie müssen bei ChatGPT lediglich anfragen, eine E-Mail-Sequenz zu erstellen, die sich weiter als Vorlage verwenden lässt. Sie können die zugrunde liegende Struktur anpassen und die Modellausgaben für bestimmte Aufgaben entsprechend Ihren Anforderungen optimieren.

Es stehen mehrere kostenlose KI-Prompt-Vorlagen zur Verfügung, die auf Ihren Anwendungsfall zugeschnitten sind.

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie ganz einfach segmentierte Kampagnen, sammeln Sie Erkenntnisse und Daten zur Identifizierung von Kundentypen und generieren Sie Ideen für Inhalte und Aktionen, um das Engagement und die Konversionsrate zu steigern – mit der Chat GPT-Vorlage für Marketing von ClickUp.

Dank der integrierten Spracherkennung ermöglicht ChatGPT den Benutzern zudem die Interaktion mit dem KI-Assistenten.

ChatGPT steht für Integrationen zur Verfügung

Verbinden Sie ChatGPT mithilfe von Anwendungen wie Zapier mit all Ihren bevorzugten Tools wie Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion und Microsoft Teams.

Projektmanager, Agenturen, Entwickler und B2B-Fachleute sollten ChatGPT in ihren Workspace integrieren, um Routineaufgaben zu automatisieren, schneller zu arbeiten und personalisierte Workflows zu entwickeln, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen.

Wird täglich weiterentwickelt

ChatGPT wird gerade in diesem Moment mit neuen Daten trainiert und entwickelt sich täglich weiter. Das Beste daran ist, dass Sie als Benutzer ebenfalls die Möglichkeit haben, zur Weiterentwicklung von ChatGPT beizutragen.

Jedes Mal, wenn ChatGPT eine Antwort auf Ihre Frage freigibt, haben Sie die Möglichkeit, diese positiv oder negativ zu bewerten. Auf diese Weise geben Sie ChatGPT menschliches Feedback zu seiner Leistung und helfen dabei, das Modell weiter zu optimieren, damit sich die Fähigkeiten des GPT-Modells weiter verbessern.

Allerdings haben große Sprachmodelle wie ChatGPT noch einen langen Weg vor sich.

Bevor Sie sich zu sehr auf dieses tool verlassen, sollten Sie einige seiner Limite beachten.

Nachteile

Die Antworten entsprechen nicht immer der Suchabsicht

ChatGPT liest Ihre Fragen und generiert Antworten, die seinen Trainingsdaten am ehesten entsprechen. Im Gegensatz zu einer Suchmaschine, die sich auf die Absicht des Benutzers konzentriert, gelingt es der natürlichen Sprachverarbeitung oft nicht, die Suchabsicht zu treffen, vor allem weil sie keine Informationen über Sie, Ihren Beruf, Ihr Alter, Ihren Speicherort oder andere demografische Daten hat.

Als Ergebnis klingen die mit ChatGPT generierten Inhalte oft oberflächlich. Führen Sie daher unbedingt eine Qualitätsprüfung durch und führen Sie eine Bearbeitung des von der KI generierten Texts durch, damit er Ihren Absichten entspricht.

Eingeschränkte Funktionen

ChatGPT 3.5, das im November 2022 eingeführt wurde, hat Zugriff auf Informationen und Ereignisse bis Januar 2022. Für aktuellere Abfragen müssen Sie sich weiterhin auf Suchmaschinen verlassen.

Ethische Bedenken sind unvermeidlich

ChatGPT ist durch die Trainingsdaten voreingenommen und kann Ereignisse und Informationen nicht unvoreingenommen wiedergeben. Aus diesem Grund können Sie sich nicht vollständig auf die Ergebnisse des ChatGPT-Modells verlassen.

Viele Bildungseinrichtungen haben ihren Schülern die Nutzung dieses tools untersagt, da es ihre Lernerfahrung beeinträchtigen könnte.

Ein weiteres großes Problem sind die Sicherheitsbedenken bei der Verwendung des Sprachmodells von ChatGPT zur Generierung von Antworten. Mehrere Branchen mit hohen Sicherheitsanforderungen, wie beispielsweise die staatliche Sicherheit und die Herstellung von militärischer Ausrüstung, haben ChatGPT verboten, da sie nicht möchten, dass sensible Daten über ihre internen Abläufe in die großen Sprachmodelle einfließen.

Ebenso besteht die Möglichkeit, dass ungenaue oder voreingenommene Informationen bereitgestellt werden, wenn Sie ChatGPT für das Kunden- oder Mitarbeitermanagement nutzen.

Häufige Anwendungsbereiche von ChatGPT

ChatGPT kann Ihr effizientester digitaler Assistent oder Ihr schlimmster Albtraum sein – je nachdem, wie Sie dieses tool nutzen.

Hier sind einige Anwendungsbeispiele für ChatGPT, damit Sie das Beste aus dem Tool herausholen können.

Projektmanagement

Erstellen Sie mit ChatGPT in Sekundenschnelle Projektdokumentationen wie Projekt-Roadmaps, SOPs, Projektumfänge , Workload-Pläne sowie Ressourcen- und Budgetverteilungspläne.

Freigeben Sie Ihre rohen Notizen von Meetings mit ChatGPT4 und wandeln Sie sie wie ein Profi in MOMs um

ChatGPT unterstützt Projektmanager beim Projektmanagement durch die Freigabe verschiedener Perspektiven zur Beurteilung einer Situation.

Marketingagenturen

Unterstützt Content-Autoren mit Copywriting-Tools für den Rechercheprozess und die Erstellung von Artikel-Briefings

Optimieren Sie Ihre Inhalte für Suchmaschinen mithilfe von SEO-Best Practices

Erstellen Sie Fragen und Formulare für Kundenumfragen, um die Zufriedenheit der Benutzer zu messen

Entwickler

Code für eine Anwendung von Grund auf neu generieren oder den Eingabesatz während des Programmierens gegenprüfen

Optimieren Sie bestehenden Code für eine bessere Leistung

Effizientes Debugging und schnelle, einfache Fehlerbehebung

Alternativen zu ChatGPT

Werfen wir einen Blick auf eine der besten ChatGPT-Alternativen – ClickUp AI – und darauf, was sie von anderen KI-Schreibassistenten unterscheidet.

Verwandeln Sie Ihre Texte mit ClickUp AI in klare, prägnante und fesselnde Texte

Im Gegensatz zu den allgemeinen Antworten von ChatGPT ist der KI-gestützte Assistent von ClickUp speziell auf Ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten.

Professioneller Schreibassistent

Der KI-Schreibassistent von ClickUp hilft Ihnen dabei, prägnante, gut formatierte Inhalte und Texte zu erstellen. Der in ClickUp integrierte, auf künstliche Intelligenz ausgerichtete Schreibassistent unterstützt Sie dabei:

Erstellen Sie hochwertige Blogbeiträge anhand spezifischer Vorgaben wie Thema, Schlüsselwörter und neue Begriffe, die für Ihre Zielgruppe, den Ton Ihrer Marke und den Grad an Kreativität relevant sind

Der Copy Editor verbessert Ihre Texte, indem er Grammatik- und Rechtschreibprüfungen durchführt, lange Sätze verkürzt und Redundanzen aufspürt. So werden Ihre Inhalte prägnant und ansprechend.

ClickUp generiert perfekt formatierte und optimierte Inhalte, sodass Sie keine zusätzliche Zeit damit verbringen müssen, H1-, H2- und H3-Überschriften, Tabellen und Schlüsselwörter hinzuzufügen.

Nutzen Sie ClickUp AI, um Ihre Wikis zusammenzufassen oder in verschiedene Sprachen zu übersetzen, damit sie leicht lesbar sind

Fügen Sie eine Prise Kreativität hinzu (oder jede Menge davon!)

So verleiht ClickUp Ihrem Inhalt eine kreative Note, indem es Ihr Partner beim Brainstorming ist:

Beantworten Sie die Abfragen von ClickUp-Benutzern, um eine personalisierte Kampagnenstrategie für Ihre nächste Marketinginitiative zu erstellen

Verfassen Sie prägnante und klickbare Marketing-Slogans, generieren Sie Ideen für Kampagnennamen und wählen Sie die passendsten aus

Erstellen Sie intuitive Fragen für Ihre nächste Marketingumfrage, um die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppen genau zu erfassen

Sparen Sie Zeit und arbeiten Sie schneller

Das KI-basierte Projektmanagement-Tool von ClickUp schließt 30-minütige Aufgaben in Sekundenschnelle ab. So geht’s:

Erstellen Sie innerhalb von Sekunden Notizen zu Meetings, Zusammenfassungen, Aufgabenlisten und Updates aus Rohdaten, umfangreichen Inhalten, Audiodateien und Video-Transkripten.

Erstellen Sie auf der Grundlage von Projektbeschreibungen und Notizen zu Meetings Aktionspunkte für ein Projekt, gliedern Sie diese in Aufgaben und Unteraufgaben auf und weisen Sie sie den entsprechenden Mitgliedern der Teams zu, um die Zusammenarbeit innerhalb des Projektmanagement-Tools zu erleichtern.

Sie fragen sich immer noch, warum ClickUp statt ChatGPT? Sehen Sie sich die folgende Aufschlüsselung an:

Features ClickUp ChatGPT 3.5 und 4 Verbessertes Schreiben ✅ ✅ Inhaltszusammenfassung ✅ ✅ Zusammenarbeit mit Team-Mitgliedern ✅ ❌ Projektzusammenfassungen ✅ ❌ Erstellung von Aufgaben und Unteraufgaben ✅ ❌ Zugriff von verschiedenen Geräten aus ✅ ❌

Sind Sie bereit für eine ChatGPT-Alternative?

Für Benutzer, die Projektmanagement und ChatGPT-Funktionen integrieren möchten, um ihre Produktivität zu maximieren, ist ClickUp AI die beste Wahl.

Die besten Features von ClickUp für vielbeschäftigte Fachleute und Eigner sind:

Nutzen Sie ClickUp AI und Dokumente, um eine leere Seite mithilfe von Automatisierung in einen Entwurf mit wertvollen Inhalten und Erkenntnissen zu verwandeln

Fassen Sie Inhalte zusammen, um überflüssige Informationen zu reduzieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, unabhängig von der Art des Dokuments

Korrigieren Sie Ihre Grammatik- und Rechtschreibfehler und gestalten Sie Ihre Inhalte prägnanter oder ausführlicher, je nach Zielsetzung.

ClickUp AI extrahiert automatisch die Aufgaben, die Ihr Team abschließen muss, ohne dass Sie diese manuell eingeben müssen

Das Whiteboard von ClickUp hilft bei der Datenvisualisierung der anstehenden Aufgaben, um detaillierte Einblicke in Ihr Projekt zu erhalten

ClickUp AI erstellt eine Liste mit Aufgaben und gibt sie an Ihr Team frei, um die Zusammenarbeit zu erleichtern

Mit über 1000 vorgefertigten ClickUp-Vorlagen sind Sie im Handumdrehen startklar

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