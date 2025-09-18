Die 10 besten Notiz-Apps für den Mac im Jahr 2026

Notiz-Apps können Ihre Workflows deutlich effizienter gestalten. Diese Apps erleichtern die mühsame Aufgabe des Notizenschreibens, sodass Sie ganz einfach wichtige Punkte aus Meetings festhalten, Ihre kreativen Ideen für neue Produkte zu Papier bringen und den Fortschritt Ihres Teams im Blick behalten können.

Aber nicht alle Notiz-Apps funktionieren nahtlos auf Ihren Apple-Produkten. Sie benötigen Notiz-Apps für macOS, um diese Tools wirklich optimal nutzen zu können. (Denken Sie an Tastatur-Verknüpfungen und jede Menge nützliche Integrationen!)

Hier stellen wir Ihnen Notiz-Apps für den Mac vor und zeigen Ihnen, worauf Sie achten sollten. Außerdem präsentieren wir Ihnen die 10 besten Notiz-Apps für den Mac und erklären, was sie so besonders macht.

Was sind Notiz-Apps für den Mac?

Notiz-Apps für den Mac sind native Anwendungen des Mac-Betriebssystems. Das bedeutet, dass sie für die Integration mit der Mac-Software entwickelt wurden. Ähnlich wie Schreib-Apps für den Mac unterscheiden sie sich von Tools, die in einem Browser-Fenster geöffnet werden. Sie ermöglichen die Synchronisierung über alle Apple-Geräte hinweg, arbeiten in der Cloud und sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in das Mac-Betriebssystem integrieren.

Diese Notiz-Apps steigern die Produktivität, da sie speziell für Mac-Workflows entwickelt wurden. Das bedeutet, dass Sie keine Benachrichtigungen von außerhalb Ihres Workspaces erhalten. Außerdem können Sie Ihre Notizen leichter durchsuchen, ohne Browserfenster öffnen zu müssen und abgelenkt zu werden.

Es gibt verschiedene Arten von Notiz-Apps für den Mac. Die Palette reicht von einfachen Notiz-Tools, in denen Sie ein paar Ideen festhalten können, bis hin zu kompletten Software-Ökosystemen, die als Projektmanagement-Hubs fungieren. ?

Worauf sollten Sie bei Notiz-Apps für den Mac achten?

Es gibt eine große Auswahl an Notiz-Apps für den Mac, sodass Ihnen Dutzende von Optionen zur Verfügung stehen. Egal, ob Sie ein traditionelles Gefühl bevorzugen oder ein leistungsstarkes Tool suchen, das Alles kann – es gibt eine App für Ihre Bedürfnisse. ?

Darauf sollten Sie bei Notiz-Apps für den Mac achten:

Nahtlose Organisation : Man verliert sich leicht in seinen Gedanken – und verliert sie in einem schlecht organisierten Ordner. Suchen Sie nach einer Notiz-App, die die Dinge so strukturiert, wie es für Sie Sinn ergibt

Praktische Suchfunktion : Es macht keinen Sinn, Notizen zu machen, wenn man sie später nicht wiederfindet. Wählen Sie eine App für Notizen, die effektive Suchtools bietet.

Schnell einsetzbar : Wählen Sie eine Notiz-App mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und tools, mit denen Sie schnell loslegen können

Schnelle Ladezeit: Achten Sie darauf, dass Ihre App schnell lädt und Sie zügig Notizen machen können – Pluspunkte gibt es für Tastatur-Verknüpfungen und Tools, die den Vorgang noch weiter beschleunigen.

Die 10 besten Apps für Notizen für den Mac

Hier sind die besten Apps zum Notieren auf einem Mac. Von einfachen Apps mit Editor-Tools zum Verfassen von Notizen bis hin zu Software-Management-Tools ist für jeden Geschäftsbedarf etwas dabei. ✨

Erste Schritte mit ClickUp Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse zu benutzerdefinieren

ClickUp ist ein Projektmanagement-Tool, das nahtlos auf dem Mac und anderen Betriebssystemen funktioniert. Es bietet weitreichende Funktionen zur Automatisierung von Aufgaben, zur Erstellung benutzerdefinierter Dashboards und zum Aufbau von Inhaltsdatenbanken – und seine Features sind perfekt für Ihre Notizbedürfnisse geeignet.

ClickUp AI Notetaker ist ein herausragendes Tool für Mac-Benutzer, die ihre Meeting-Notizen optimieren und ihre Produktivität steigern möchten. Mit automatischer Transkription und intelligenter Zusammenfassung erfasst es jedes wichtige Detail aus Ihren Meetings und wandelt es in übersichtliche, umsetzbare Notizen um.

Der KI-Notetaker ist nahtlos in Ihrem ClickUp-Workspace integriert und sorgt dafür, dass Sie keinen wichtigen Punkt verpassen. Außerdem können Sie Erkenntnisse ganz einfach in Aufgaben oder Folgeaktionen umwandeln – alles an einem Ort.

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über den Notiz-Assistenten zu erfahren.

ClickUp Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter. Durchsuchen Sie Ihre Arbeits-Apps und das Internet mit den besten KI-Modellen und setzen Sie Ihre Stimme mit Talk-to-Text in Taten um.

Mit diesem Feature können Sie Notizen, Zusammenfassungen von Meetings oder Ideen freihändig diktieren – und zwar in jeder App, nicht nur in ClickUp. Sie können Ihren ClickUp-Workspace, verbundene Apps (wie Google Drive, Figma, GitHub) und das Internet sofort durchsuchen, wodurch sich Informationen aus verschiedenen Quellen leicht finden und organisieren lassen. Brain MAX unterstützt zudem intelligentes Diktieren und wandelt Ihre Stimme mit minimalem Nachbearbeitungsaufwand in ausgefeilte Notizen, E-Mails oder Dokumente um.

Halten Sie Ideen fest, geben Sie Anweisungen frei und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit „Talk to Text“ in ClickUp Brain MAX

ClickUp’s Notepad ist ein anpassbares Tool zum Erstellen von Notizen. Verwenden Sie es, um Projektvorschläge zu kommentieren, Checklisten zu erstellen oder nach einem Meeting kurze Notizen zu machen. Es bietet umfangreiche Features für die Bearbeitung und Drag-and-Drop-Tools, die das Organisieren zum Kinderspiel machen. Außerdem können Sie jede Notiz in eine Aufgabe mit Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Mitarbeitern umwandeln.

ClickUp Docs bietet eine weitere Möglichkeit, Notizen zu erstellen. Dank erweiterter Features wie verschachtelten Seiten, eingebetteten Tabellen und Formatierungstools können Sie einfache Notizen auf ein neues Niveau heben. Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kollegen an Ihren Notizen zusammen und finden Sie diese später ganz einfach über die intuitive Suche wieder.

Brauchst du Hilfe beim Verfassen von Notizen? ClickUp AI bietet Vorschläge, übernimmt die Bearbeitung deiner Arbeit und spart Zeit durch sofortige Zusammenfassungen. Diese Schreibassistenz-Software erstellt außerdem Aktionspunkte und optimiert das Format für eine bessere Organisation.

Die besten Features von ClickUp

Tausende von Vorlagen, darunter Anleitungen zur Verwendung von Dokumenten , Organisationsvorlagen und Workflow-Vorlagen, sparen Zeit , wenn es darum geht, den Überblick über Ihre Liste mit Dingen, die Sie zu erledigen haben, zu behalten.

Vereinfachen Sie die Dokumentenverwaltung dank Wikis, Dashboards und benutzerdefinierten Filtern, um alles in Sekundenschnelle zu finden

Nutzen Sie die Desktop-App auf all Ihren Apple-Geräten, einschließlich iPad, iPhone, Mac-Desktops und MacBooks

Dank der Zusammenarbeit in Echtzeit können Sie gemeinsam mit Ihrem Team Notizen bearbeiten oder in ein umfassenderes System für das Aufgabenmanagement integrieren.

Dank der einfachen Benutzeroberfläche lassen sich Notizen mühelos erstellen und organisieren, ohne dass man sich erst lange einarbeiten muss.

Dank des einfachen Suchtools finden Sie Ihre Notizen und Ideen in Sekundenschnelle.

Einschränkungen von ClickUp

ClickUp AI ist derzeit nur als Desktop-App verfügbar, die mobile Version folgt jedoch in Kürze

Die Notiz-Features sind zwar leicht zu verstehen, doch um das Software-Tool voll auszuschöpfen, ist eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 8.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 3.800 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: 49 % der Teilnehmer unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings machen sich immer noch handschriftliche Notizen – ein überraschender Trend in einem Zeitalter, in dem das Digitale an erster Stelle steht. Diese Vorliebe für Stift und Papier kann eine persönliche Präferenz sein oder ein Zeichen dafür, dass digitale Notiz-Tools noch nicht vollständig in die Workflows integriert sind. Gleichzeitig ergab eine weitere ClickUp-Umfrage, dass 35 % der Menschen 30 Minuten oder mehr damit verbringen, Meetings zusammenzufassen, Aktionspunkte freizugeben und Teams auf dem Laufenden zu halten. 👀 ClickUp AI Notetaker beseitigt diesen Verwaltungsaufwand! Lassen Sie die KI Ihre Meetings automatisch erfassen, transkribieren und zusammenfassen, während sie gleichzeitig Aktionspunkte identifiziert und zuweist – handschriftliche Notizen oder manuelle Nachverfolgung sind nicht mehr nötig! Steigern Sie Ihre Produktivität um bis zu 30 % durch ClickUps sofortige Meeting-Zusammenfassungen, automatisierte Aufgaben und zentralisierte Arbeitsabläufe

2. Apple iCloud Notizen

über Apple iCloud Notizen

Was gibt es Besseres als ein von Apple für den Mac entwickeltes tool zum Notieren? Apple Notes, erhältlich im App Store, ist eine native Mac-App, mit der sich ganz einfach Notizen zu Meetings erstellen und wichtige Erkenntnisse festhalten lassen.

Das Beste daran: Dank Cloud-Speicher sind Ihre Notizen immer auf dem neuesten Stand. Das bedeutet, dass Sie die aktuellste Version Ihrer Ideen auf Ihrem Smartphone sehen, selbst wenn Sie sie auf Ihrem Mac-Desktop notiert haben.

Die besten Features von Apple iCloud

Mit Ordnern kannst du Notizen nach Zweck, Zielen oder jeder anderen Struktur organisieren, die für dich Sinn ergibt

Mit den Features zum Verwalten des Zugriffs und der Berechtigungen für deine Notizen kannst du den Zugriff und die Berechtigungen für deine Notizen verwalten

Nutzen Sie die Funktion zur Suche, um Ideen und Notizen wiederzufinden, egal ob Sie diese heute Morgen oder vor zwei Jahren erstellt haben

Stellen Sie gelöschte Notizen innerhalb von 30 Tagen in nur zwei einfachen Schritten wieder her

Verwenden Sie Hashtags, um Notizen zu taggen und so die Organisation und Suche zu verbessern

Limit von Apple iCloud

Die Apple Notes-App greift nicht auf Notizen zu, die in anderen Apps wie denen von Google oder Yahoo gespeichert sind, und es gibt keine Markdown-Unterstützung.

Die App ermöglicht keine Synchronisierung mit Windows oder Android und eignet sich daher am besten für Benutzer, die ausschließlich Apple iOS-Software verwenden.

Preise für Apple iCloud

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Apple iCloud

G2 : 4,3/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.500 Bewertungen)

Schau dir diese Apple Notes-Vorlagen an!

3. Evernote

via Evernote

Evernote ist eine beliebte plattformübergreifende App, die die Welt der Notizen im Sturm erobert hat. Egal, ob du als Schüler oder Student damit im Unterricht Notizen machst, als Berufstätiger die App zur Teamorganisation nutzt oder sie zur persönlichen Strukturierung einsetzt – sie geht weit über das herkömmliche Notieren hinaus. ✍️

Die besten Features von Evernote

Erstellen und weisen Sie Aufgaben sofort in Ihren Notizen zu, um die Arbeit voranzubringen

Verwenden Sie das Web-Clipper-Tool, um Screenshots von Seiten zu erstellen und direkt darauf Notizen zu machen

Scannen Sie handschriftliche Notizen und wichtige Dokumente direkt in die Notiz-App, um sie später schnell wiederzufinden.

Dank der Integration mit Google Kalender behalten Sie den Überblick und können Ihre Notizen an Meetings anhängen, sodass Sie immer wissen, wo der Stand der Dinge ist

Limitierungen von Evernote

Die kostenlose Version hat ein Limit, und kostenpflichtige Pläne können für Personen, die nur ein einfaches Notiz-Tool benötigen, teuer sein.

Sie können Notizen zwar freigeben, eine Zusammenarbeit in Echtzeit wird jedoch nicht unterstützt.

Preise für Evernote

Free

Personal : 14,99 $/Monat

Professional : 17,99 $/Monat

Für Teams: Preise auf Anfrage

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.100 Bewertungen)

4. Microsoft OneNote

via Microsoft OneNote

OneNote von Microsoft ist ein tool, das einfache Notizen auf ein neues Niveau hebt. Freigeben Sie Notizen ganz einfach und arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen in einem einzigen Ökosystem zusammen. Strukturierungs- und Suchtools sorgen für Ordnung und machen das Auffinden Ihrer Ideen einfacher denn je.

Die besten Features von Microsoft OneNote

The tool delivers a paper-like feel and appeals to traditionalists who yearn for the times of pen and paper

Im Abonnement sind die Notiz-Features zusammen mit Tools wie Excel, PowerPoint, Word und Outline enthalten.

Organisieren Sie Ihre Notizen in Abschnitten und Seiten, damit Sie nie wieder eine wichtige Idee verlieren

Mit tools wie Markieren, Anmerkungen und Zeichnen können Sie Ihren Ideen mehr Kontext hinzufügen

Limitierungen von Microsoft OneNote

Es gibt keinen reinen Offline-Speicher – das heißt, Notizen, die Sie offline erstellen, werden erst während einer Internetverbindung synchronisiert – und wenn Sie die Notiz vorher schließen, gehen alle vorgenommenen Änderungen verloren

Das Tool verfügt über keine Exportoptionen, sodass ein Wechsel zu einer anderen App bedeuten würde, dass Sie Ihre Notizen manuell übertragen müssen

Preise für Microsoft OneNote

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $/Monat

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/Monat

Microsoft 365 Apps for Business : 8,25 $/Monat

Microsoft 365 Family : 9,99 $/Monat

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/Monat

Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.300 Bewertungen)

5. Slite

via Slite

Slite ist ein KI-gestütztes Wissensmanagement-Tool. Damit können Sie Inhalte erstellen und speichern, sei es ein Unternehmens-Wiki, Notizen zu Teambesprechungen oder Einarbeitungsprozesse und Anleitungen. Die KI-Features übersetzen, bearbeiten und formatieren Ihre Arbeit und eignen sich hervorragend zum Vereinfachen, Zusammenfassen und Kürzen von Inhalten.

Die besten Features von Slite

Geben Sie eine Frage in das Feature ein und erhalten Sie eine Antwort auf der Grundlage Ihrer Notizen und Dokumente

/AI-Einblicke heben Notizen hervor, die überprüft, aktualisiert oder archiviert werden müssen, damit Ihre Notizen immer auf dem neuesten Stand sind

Notizen schnell zusammenführen und Duplikate löschen

Dank der integrierten optischen Zeichenerkennung (OCR) können Sie fast jede Art von Dokument aus Tools wie Notion, Evernote und anderen Notiz-Apps importieren.

Limitierungen von Slite

Eingeschränkte Export- und Importoptionen erschweren das Übertragen von Notizen aus anderen tools

Die App lässt sich nicht gut in andere Apps integrieren, sodass sie für Unternehmen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Workflow-Tools möglicherweise zu eingeschränkt ist.

Preise für Slite

Free

Standard : 10 $ pro Benutzer und Monat

Premium : 15 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Slite-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

6. Notizbücher für Mac

via Notebooks für Mac

Notebooks für Mac ist ein einfaches Notiz-Tool, das Struktur und Ordnung in Ihre schriftlichen Gedanken bringt. Speichern Sie Ihre Notizen als verschachtelte Bücher und erstellen Sie Segmente zur Nachverfolgung aller Ihrer Inhalte. ?

Die besten Features von Notizbüchern für Mac

Die visuelle Benutzeroberfläche macht das Notieren zum Vergnügen

Der Import unterstützt einen breiten Bereich von Dateiformaten, darunter Markdown-Formatierung, HTML und Nur-Text

Notizen werden als HTML-Dateien gespeichert, was die Komplexität verringert und das Laden der tools beschleunigt

Dank einfacher Synchronisierung kannst du eine Verbindung zu anderen Tools herstellen, um deine Workflows zu optimieren

Limitierungen von Notizbüchern für Mac

Einige Benutzer haben festgestellt, dass die App beim Laden abstürzt, insbesondere wenn Sie viele Notizen haben

Die neue Dropbox-Anwendung kann dazu führen, dass die Suchfunktion nicht mehr funktioniert, aber Sie können das Problem mit ein paar Schritten beheben, die vom Support-Team beschrieben wurden

Preise für Notizbücher für Mac

Kostenlose Testversion

Abonnement: 43,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Notizbüchern für Mac

G2 : N/A

Capterra: k. A.

7. Bear

via Bear

Bear ist eine Markdown-Notiz-App, die für Apple Mac, iPhone und iPad entwickelt wurde. Mit der preisgekrönten App kannst du Notizen machen, Tabellen hinzufügen, Fotos einbetten und Listen zu erledigen erstellen – alles an einem Ort.

Die besten Features von Bear

Exportieren Sie Notizen in verschiedenen Formaten und geben Sie Ihre Notizen ganz nach Ihren Wünschen frei

Die wunderschöne Benutzeroberfläche wurde mit dem Apple Design Award ausgezeichnet und ist intuitiv zu bedienen

Features wie verschlüsselte Notizen schützen Ihre Daten und Gedanken

Dank der OCR-Suchfunktion können Sie nach Text in PDF-Dateien und Bildern suchen

Limitierungen von Bear

Die kostenlose Version hat einen Limit, sodass Sie zahlen müssen, um Zugriff auf alle Features zu erhalten.

Es gibt keine Integration von Drittanbietern, was bedeutet, dass Sie nur innerhalb der App arbeiten können

Preise für Bear

Kostenlose Testversion : 7-tägige Testversion

Bear Pro: 2,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Bear

G2 : 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 10 Bewertungen)

8. Obsidian

via Obsidian

Obsidian ist eine vollständig anpassbare Notiz-App, mit der du sowohl online als auch offline auf deine Gedanken zugreifen kannst. Mit Hunderten von Plugins und Designs kannst du Tagebücher führen, Notizen machen und Wissensdatenbanken aufbauen, die zu deinem Stil passen.

Die besten Features von Obsidian

Nutzen Sie diese hochgradig anpassbare App als kleinen persönlichen Assistenten, der genau weiß, wo all Ihre Informationen gespeichert sind

Verknüpfen Sie Notizen ganz einfach, um Verbindungen zwischen Gedanken und Projekten herzustellen

Stellen Sie die Verbindung zwischen Ihren Gedanken und Notizen in einem anschaulichen Diagramm dar, um Einblicke in Ihre Denkweise zu gewinnen

Nutzen Sie das Canvas-Feature als kreativen Raum, um mit Ideen zu experimentieren

Limitierungen von Obsidian

Man muss für einfache Features wie die Synchronisierung bezahlen, die bei anderen tools im Preis inbegriffen sind.

Es gibt kein integriertes Feature für die Zusammenarbeit, was Teams einschränkt

Preise für Obsidian

Für den privaten Gebrauch : Free

Kommerzielle Nutzung: 50 $ pro Benutzer und Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2 : N/A

Capterra: 4,9/5 (über 20 Bewertungen)

9. UPDF

via UPDF

UPDF ist ein Online-PDF-Editor mit KI-Features. Laden Sie PDFs hoch und versehen Sie die Informationen sofort mit Anmerkungen, führen Sie die Bearbeitung durch und fassen Sie sie in einfachen Notizen zusammen.

Die besten Features von UPDF

Dank des Supports für zahlreiche Formate, darunter HTML, XML und PDF, können Sie eine Vielzahl von Dokumenten hochladen und in Notizen umwandeln

Nutzen Sie die OCR-Funktion, um in PDF-Dateien nach Text zu suchen

Dank integrierter KI lassen sich Zusammenfassungen erstellen, wichtige Punkte hervorheben und Notizen schneller als je zuvor festhalten

Ein großer Bereich an Anmerkungstools wie Textmarker, Formen und Textfelder verwandelt jede Notiz in ein Kunstwerk

Limitierungen von UPDF

Benutzer berichten, dass das Tool manchmal fehlerhaft ist und den Denkprozess verlangsamt

Das Trackpad-Signatur-Tool ist nicht intuitiv und kann schwierig zu bedienen sein

Preise für UPDF

UPDF Pro Jahresplan : 59,99 $, jährliche Abrechnung

UPDF Pro Perpetual Plan : 109,99 $ einmalige Zahlung, lebenslanger Zugriff

UPDF KI Add-On : 12 $/Monat

UPDF Enterprise-Plan: 109 $ einmalige Gebühr

UPDF-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,8/5 (über 10 Bewertungen)

Capterra: 3,8/5 (5+ Bewertungen)

10. Joplin

via Joplin

Joplin ist eine Open-Source-Notiz-App, mit der du von überall auf deine Arbeit zugreifen kannst. Das Tool unterstützt Text, Bilder und Audiodateien und eröffnet dir damit völlig neue Möglichkeiten und Formate für deine Notizen.

Die besten Features von Joplin

Nutzen Sie die Features für Zusammenarbeit und Freigabe, um gemeinsam mit Teamkollegen oder Freunden an neuen Ideen zu arbeiten

Die Firefox- und Chrome-Erweiterung „Clipper“ verwandelt Seiten in bearbeitbare Notizen

Mit Plugins und Designs kannst du die App benutzerdefiniert anpassen

Verschlüsselungs-Features sorgen für die Sicherheit Ihrer Notizen und schützen Ihre Ideen vor der Konkurrenz

Limit von Joplin

Die Features für die Zusammenarbeit funktionieren nur in Joplin Cloud

Verfügt nicht über erweiterte Features wie OCR oder mobiles Scannen

Preise für Joplin

Basic : 2,99 $/Monat

Pro : 5,99 $/Monat

Teams: 7,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Joplin

G2 : 5/5 (1+ Bewertungen)

Capterra: k. A.

Verbessern Sie Ihre Notizen mit ClickUp

Wählen Sie eine dieser besten Notiz-Apps für den Mac und beginnen Sie, Ihre Workflows zu optimieren und bessere Notizen zu erstellen. Mit Features wie Zusammenarbeit in Echtzeit, einfacher Freigabe und Sicherheit beziehen Sie das gesamte Team mit ein und sind der Konkurrenz bei der Einführung neuer Produkte einen Schritt voraus. Außerdem helfen Ihnen diese Tools dabei, Ihr Privatleben zu vereinfachen oder Ihre Gedanken besser zu ordnen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und optimieren Sie Ihre Notizprozesse. Erstellen Sie Aufgaben, weisen Sie Mitarbeiter zu und kennzeichnen Sie Prioritäten direkt in Ihren Notizen. Oder fassen Sie dank integrierter KI wichtige Erkenntnisse aus Meetings zusammen und erstellen Sie Wissensdatenbanken in Sekundenschnelle – statt in Stunden. Mit diesen Tools sind Sie bereit, bessere Ideen zu entwickeln, sie mit Ihrem Team zu teilen und Maßnahmen zu ergreifen. ?