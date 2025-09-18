Die 10 besten Notiz-Apps für den Mac im Jahr 2026

Notiz-Apps können Ihre Workflows deutlich effizienter gestalten. Diese Apps erleichtern die mühsame Aufgabe des Notizenschreibens, sodass Sie ganz einfach wichtige Punkte aus Meetings festhalten, Ihre kreativen Ideen für neue Produkte zu Papier bringen und den Fortschritt Ihres Teams im Blick behalten können.
Aber nicht alle Notiz-Apps funktionieren nahtlos auf Ihren Apple-Produkten. Sie benötigen Notiz-Apps für macOS, um diese Tools wirklich optimal nutzen zu können. (Denken Sie an Tastatur-Verknüpfungen und jede Menge nützliche Integrationen!)
Hier stellen wir Ihnen Notiz-Apps für den Mac vor und zeigen Ihnen, worauf Sie achten sollten. Außerdem präsentieren wir Ihnen die 10 besten Notiz-Apps für den Mac und erklären, was sie so besonders macht.
Was sind Notiz-Apps für den Mac?
Notiz-Apps für den Mac sind native Anwendungen des Mac-Betriebssystems. Das bedeutet, dass sie für die Integration mit der Mac-Software entwickelt wurden. Ähnlich wie Schreib-Apps für den Mac unterscheiden sie sich von Tools, die in einem Browser-Fenster geöffnet werden. Sie ermöglichen die Synchronisierung über alle Apple-Geräte hinweg, arbeiten in der Cloud und sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in das Mac-Betriebssystem integrieren.
Diese Notiz-Apps steigern die Produktivität, da sie speziell für Mac-Workflows entwickelt wurden. Das bedeutet, dass Sie keine Benachrichtigungen von außerhalb Ihres Workspaces erhalten. Außerdem können Sie Ihre Notizen leichter durchsuchen, ohne Browserfenster öffnen zu müssen und abgelenkt zu werden.
Es gibt verschiedene Arten von Notiz-Apps für den Mac. Die Palette reicht von einfachen Notiz-Tools, in denen Sie ein paar Ideen festhalten können, bis hin zu kompletten Software-Ökosystemen, die als Projektmanagement-Hubs fungieren. ?
Worauf sollten Sie bei Notiz-Apps für den Mac achten?
Es gibt eine große Auswahl an Notiz-Apps für den Mac, sodass Ihnen Dutzende von Optionen zur Verfügung stehen. Egal, ob Sie ein traditionelles Gefühl bevorzugen oder ein leistungsstarkes Tool suchen, das Alles kann – es gibt eine App für Ihre Bedürfnisse. ?
Darauf sollten Sie bei Notiz-Apps für den Mac achten:
- Nahtlose Organisation: Man verliert sich leicht in seinen Gedanken – und verliert sie in einem schlecht organisierten Ordner. Suchen Sie nach einer Notiz-App, die die Dinge so strukturiert, wie es für Sie Sinn ergibt
- Praktische Suchfunktion: Es macht keinen Sinn, Notizen zu machen, wenn man sie später nicht wiederfindet. Wählen Sie eine App für Notizen, die effektive Suchtools bietet.
- Schnell einsetzbar: Wählen Sie eine Notiz-App mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und tools, mit denen Sie schnell loslegen können
- Schnelle Ladezeit: Achten Sie darauf, dass Ihre App schnell lädt und Sie zügig Notizen machen können – Pluspunkte gibt es für Tastatur-Verknüpfungen und Tools, die den Vorgang noch weiter beschleunigen.
Die 10 besten Apps für Notizen für den Mac
Hier sind die besten Apps zum Notieren auf einem Mac. Von einfachen Apps mit Editor-Tools zum Verfassen von Notizen bis hin zu Software-Management-Tools ist für jeden Geschäftsbedarf etwas dabei. ✨
1. ClickUp
ClickUp ist ein Projektmanagement-Tool, das nahtlos auf dem Mac und anderen Betriebssystemen funktioniert. Es bietet weitreichende Funktionen zur Automatisierung von Aufgaben, zur Erstellung benutzerdefinierter Dashboards und zum Aufbau von Inhaltsdatenbanken – und seine Features sind perfekt für Ihre Notizbedürfnisse geeignet.
ClickUp AI Notetaker ist ein herausragendes Tool für Mac-Benutzer, die ihre Meeting-Notizen optimieren und ihre Produktivität steigern möchten. Mit automatischer Transkription und intelligenter Zusammenfassung erfasst es jedes wichtige Detail aus Ihren Meetings und wandelt es in übersichtliche, umsetzbare Notizen um.
Der KI-Notetaker ist nahtlos in Ihrem ClickUp-Workspace integriert und sorgt dafür, dass Sie keinen wichtigen Punkt verpassen. Außerdem können Sie Erkenntnisse ganz einfach in Aufgaben oder Folgeaktionen umwandeln – alles an einem Ort.
Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über den Notiz-Assistenten zu erfahren.
ClickUp Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter. Durchsuchen Sie Ihre Arbeits-Apps und das Internet mit den besten KI-Modellen und setzen Sie Ihre Stimme mit Talk-to-Text in Taten um.
Mit diesem Feature können Sie Notizen, Zusammenfassungen von Meetings oder Ideen freihändig diktieren – und zwar in jeder App, nicht nur in ClickUp. Sie können Ihren ClickUp-Workspace, verbundene Apps (wie Google Drive, Figma, GitHub) und das Internet sofort durchsuchen, wodurch sich Informationen aus verschiedenen Quellen leicht finden und organisieren lassen. Brain MAX unterstützt zudem intelligentes Diktieren und wandelt Ihre Stimme mit minimalem Nachbearbeitungsaufwand in ausgefeilte Notizen, E-Mails oder Dokumente um.
ClickUp’s Notepad ist ein anpassbares Tool zum Erstellen von Notizen. Verwenden Sie es, um Projektvorschläge zu kommentieren, Checklisten zu erstellen oder nach einem Meeting kurze Notizen zu machen. Es bietet umfangreiche Features für die Bearbeitung und Drag-and-Drop-Tools, die das Organisieren zum Kinderspiel machen. Außerdem können Sie jede Notiz in eine Aufgabe mit Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Mitarbeitern umwandeln.
ClickUp Docs bietet eine weitere Möglichkeit, Notizen zu erstellen. Dank erweiterter Features wie verschachtelten Seiten, eingebetteten Tabellen und Formatierungstools können Sie einfache Notizen auf ein neues Niveau heben. Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kollegen an Ihren Notizen zusammen und finden Sie diese später ganz einfach über die intuitive Suche wieder.
Brauchst du Hilfe beim Verfassen von Notizen? ClickUp AI bietet Vorschläge, übernimmt die Bearbeitung deiner Arbeit und spart Zeit durch sofortige Zusammenfassungen. Diese Schreibassistenz-Software erstellt außerdem Aktionspunkte und optimiert das Format für eine bessere Organisation.
Die besten Features von ClickUp
- Tausende von Vorlagen, darunter Anleitungen zur Verwendung von Dokumenten, Organisationsvorlagen und Workflow-Vorlagen, sparen Zeit, wenn es darum geht, den Überblick über Ihre Liste mit Dingen, die Sie zu erledigen haben, zu behalten.
- Vereinfachen Sie die Dokumentenverwaltung dank Wikis, Dashboards und benutzerdefinierten Filtern, um alles in Sekundenschnelle zu finden
- Nutzen Sie die Desktop-App auf all Ihren Apple-Geräten, einschließlich iPad, iPhone, Mac-Desktops und MacBooks
- Dank der Zusammenarbeit in Echtzeit können Sie gemeinsam mit Ihrem Team Notizen bearbeiten oder in ein umfassenderes System für das Aufgabenmanagement integrieren.
- Dank der einfachen Benutzeroberfläche lassen sich Notizen mühelos erstellen und organisieren, ohne dass man sich erst lange einarbeiten muss.
- Dank des einfachen Suchtools finden Sie Ihre Notizen und Ideen in Sekundenschnelle.
Einschränkungen von ClickUp
- ClickUp AI ist derzeit nur als Desktop-App verfügbar, die mobile Version folgt jedoch in Kürze
- Die Notiz-Features sind zwar leicht zu verstehen, doch um das Software-Tool voll auszuschöpfen, ist eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich.
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 8.900 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 3.800 Bewertungen)
📮ClickUp Insight: 49 % der Teilnehmer unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings machen sich immer noch handschriftliche Notizen – ein überraschender Trend in einem Zeitalter, in dem das Digitale an erster Stelle steht. Diese Vorliebe für Stift und Papier kann eine persönliche Präferenz sein oder ein Zeichen dafür, dass digitale Notiz-Tools noch nicht vollständig in die Workflows integriert sind.
Gleichzeitig ergab eine weitere ClickUp-Umfrage, dass 35 % der Menschen 30 Minuten oder mehr damit verbringen, Meetings zusammenzufassen, Aktionspunkte freizugeben und Teams auf dem Laufenden zu halten. 👀 ClickUp AI Notetaker beseitigt diesen Verwaltungsaufwand! Lassen Sie die KI Ihre Meetings automatisch erfassen, transkribieren und zusammenfassen, während sie gleichzeitig Aktionspunkte identifiziert und zuweist – handschriftliche Notizen oder manuelle Nachverfolgung sind nicht mehr nötig! Steigern Sie Ihre Produktivität um bis zu 30 % durch ClickUps sofortige Meeting-Zusammenfassungen, automatisierte Aufgaben und zentralisierte Arbeitsabläufe
2. Apple iCloud Notizen
Was gibt es Besseres als ein von Apple für den Mac entwickeltes tool zum Notieren? Apple Notes, erhältlich im App Store, ist eine native Mac-App, mit der sich ganz einfach Notizen zu Meetings erstellen und wichtige Erkenntnisse festhalten lassen.
Das Beste daran: Dank Cloud-Speicher sind Ihre Notizen immer auf dem neuesten Stand. Das bedeutet, dass Sie die aktuellste Version Ihrer Ideen auf Ihrem Smartphone sehen, selbst wenn Sie sie auf Ihrem Mac-Desktop notiert haben.
Die besten Features von Apple iCloud
- Mit Ordnern kannst du Notizen nach Zweck, Zielen oder jeder anderen Struktur organisieren, die für dich Sinn ergibt
- Mit den Features zum Verwalten des Zugriffs und der Berechtigungen für deine Notizen kannst du den Zugriff und die Berechtigungen für deine Notizen verwalten
- Nutzen Sie die Funktion zur Suche, um Ideen und Notizen wiederzufinden, egal ob Sie diese heute Morgen oder vor zwei Jahren erstellt haben
- Stellen Sie gelöschte Notizen innerhalb von 30 Tagen in nur zwei einfachen Schritten wieder her
- Verwenden Sie Hashtags, um Notizen zu taggen und so die Organisation und Suche zu verbessern
Limit von Apple iCloud
- Die Apple Notes-App greift nicht auf Notizen zu, die in anderen Apps wie denen von Google oder Yahoo gespeichert sind, und es gibt keine Markdown-Unterstützung.
- Die App ermöglicht keine Synchronisierung mit Windows oder Android und eignet sich daher am besten für Benutzer, die ausschließlich Apple iOS-Software verwenden.
Preise für Apple iCloud
- Free
Bewertungen und Rezensionen zu Apple iCloud
- G2: 4,3/5 (über 900 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 1.500 Bewertungen)
Schau dir diese Apple Notes-Vorlagen an!
3. Evernote
Evernote ist eine beliebte plattformübergreifende App, die die Welt der Notizen im Sturm erobert hat. Egal, ob du als Schüler oder Student damit im Unterricht Notizen machst, als Berufstätiger die App zur Teamorganisation nutzt oder sie zur persönlichen Strukturierung einsetzt – sie geht weit über das herkömmliche Notieren hinaus. ✍️
Die besten Features von Evernote
- Erstellen und weisen Sie Aufgaben sofort in Ihren Notizen zu, um die Arbeit voranzubringen
- Verwenden Sie das Web-Clipper-Tool, um Screenshots von Seiten zu erstellen und direkt darauf Notizen zu machen
- Scannen Sie handschriftliche Notizen und wichtige Dokumente direkt in die Notiz-App, um sie später schnell wiederzufinden.
- Dank der Integration mit Google Kalender behalten Sie den Überblick und können Ihre Notizen an Meetings anhängen, sodass Sie immer wissen, wo der Stand der Dinge ist
Limitierungen von Evernote
- Die kostenlose Version hat ein Limit, und kostenpflichtige Pläne können für Personen, die nur ein einfaches Notiz-Tool benötigen, teuer sein.
- Sie können Notizen zwar freigeben, eine Zusammenarbeit in Echtzeit wird jedoch nicht unterstützt.
Preise für Evernote
- Free
- Personal: 14,99 $/Monat
- Professional: 17,99 $/Monat
- Für Teams: Preise auf Anfrage
Evernote-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 8.100 Bewertungen)
4. Microsoft OneNote
OneNote von Microsoft ist ein tool, das einfache Notizen auf ein neues Niveau hebt. Freigeben Sie Notizen ganz einfach und arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen in einem einzigen Ökosystem zusammen. Strukturierungs- und Suchtools sorgen für Ordnung und machen das Auffinden Ihrer Ideen einfacher denn je.
Die besten Features von Microsoft OneNote
- The tool delivers a paper-like feel and appeals to traditionalists who yearn for the times of pen and paper
- Im Abonnement sind die Notiz-Features zusammen mit Tools wie Excel, PowerPoint, Word und Outline enthalten.
- Organisieren Sie Ihre Notizen in Abschnitten und Seiten, damit Sie nie wieder eine wichtige Idee verlieren
- Mit tools wie Markieren, Anmerkungen und Zeichnen können Sie Ihren Ideen mehr Kontext hinzufügen
Limitierungen von Microsoft OneNote
- Es gibt keinen reinen Offline-Speicher – das heißt, Notizen, die Sie offline erstellen, werden erst während einer Internetverbindung synchronisiert – und wenn Sie die Notiz vorher schließen, gehen alle vorgenommenen Änderungen verloren
- Das Tool verfügt über keine Exportoptionen, sodass ein Wechsel zu einer anderen App bedeuten würde, dass Sie Ihre Notizen manuell übertragen müssen
Preise für Microsoft OneNote
- Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $/Monat
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/Monat
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/Monat
- Microsoft 365 Family: 9,99 $/Monat
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat
- Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $/Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (über 1.800 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 1.300 Bewertungen)
5. Slite
Slite ist ein KI-gestütztes Wissensmanagement-Tool. Damit können Sie Inhalte erstellen und speichern, sei es ein Unternehmens-Wiki, Notizen zu Teambesprechungen oder Einarbeitungsprozesse und Anleitungen. Die KI-Features übersetzen, bearbeiten und formatieren Ihre Arbeit und eignen sich hervorragend zum Vereinfachen, Zusammenfassen und Kürzen von Inhalten.
Die besten Features von Slite
- Geben Sie eine Frage in das Feature ein und erhalten Sie eine Antwort auf der Grundlage Ihrer Notizen und Dokumente
- /AI-Einblicke heben Notizen hervor, die überprüft, aktualisiert oder archiviert werden müssen, damit Ihre Notizen immer auf dem neuesten Stand sind
- Notizen schnell zusammenführen und Duplikate löschen
- Dank der integrierten optischen Zeichenerkennung (OCR) können Sie fast jede Art von Dokument aus Tools wie Notion, Evernote und anderen Notiz-Apps importieren.
Limitierungen von Slite
- Eingeschränkte Export- und Importoptionen erschweren das Übertragen von Notizen aus anderen tools
- Die App lässt sich nicht gut in andere Apps integrieren, sodass sie für Unternehmen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Workflow-Tools möglicherweise zu eingeschränkt ist.
Preise für Slite
- Free
- Standard: 10 $ pro Benutzer und Monat
- Premium: 15 $ pro Benutzer und Monat
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Slite-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)
6. Notizbücher für Mac
Notebooks für Mac ist ein einfaches Notiz-Tool, das Struktur und Ordnung in Ihre schriftlichen Gedanken bringt. Speichern Sie Ihre Notizen als verschachtelte Bücher und erstellen Sie Segmente zur Nachverfolgung aller Ihrer Inhalte. ?
Die besten Features von Notizbüchern für Mac
- Die visuelle Benutzeroberfläche macht das Notieren zum Vergnügen
- Der Import unterstützt einen breiten Bereich von Dateiformaten, darunter Markdown-Formatierung, HTML und Nur-Text
- Notizen werden als HTML-Dateien gespeichert, was die Komplexität verringert und das Laden der tools beschleunigt
- Dank einfacher Synchronisierung kannst du eine Verbindung zu anderen Tools herstellen, um deine Workflows zu optimieren
Limitierungen von Notizbüchern für Mac
- Einige Benutzer haben festgestellt, dass die App beim Laden abstürzt, insbesondere wenn Sie viele Notizen haben
- Die neue Dropbox-Anwendung kann dazu führen, dass die Suchfunktion nicht mehr funktioniert, aber Sie können das Problem mit ein paar Schritten beheben, die vom Support-Team beschrieben wurden
Preise für Notizbücher für Mac
- Kostenlose Testversion
- Abonnement: 43,99 $
Bewertungen und Rezensionen zu Notizbüchern für Mac
- G2: N/A
- Capterra: k. A.
7. Bear
Bear ist eine Markdown-Notiz-App, die für Apple Mac, iPhone und iPad entwickelt wurde. Mit der preisgekrönten App kannst du Notizen machen, Tabellen hinzufügen, Fotos einbetten und Listen zu erledigen erstellen – alles an einem Ort.
Die besten Features von Bear
- Exportieren Sie Notizen in verschiedenen Formaten und geben Sie Ihre Notizen ganz nach Ihren Wünschen frei
- Die wunderschöne Benutzeroberfläche wurde mit dem Apple Design Award ausgezeichnet und ist intuitiv zu bedienen
- Features wie verschlüsselte Notizen schützen Ihre Daten und Gedanken
- Dank der OCR-Suchfunktion können Sie nach Text in PDF-Dateien und Bildern suchen
Limitierungen von Bear
- Die kostenlose Version hat einen Limit, sodass Sie zahlen müssen, um Zugriff auf alle Features zu erhalten.
- Es gibt keine Integration von Drittanbietern, was bedeutet, dass Sie nur innerhalb der App arbeiten können
Preise für Bear
- Kostenlose Testversion: 7-tägige Testversion
- Bear Pro: 2,99 $/Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Bear
- G2: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 10 Bewertungen)
8. Obsidian
Obsidian ist eine vollständig anpassbare Notiz-App, mit der du sowohl online als auch offline auf deine Gedanken zugreifen kannst. Mit Hunderten von Plugins und Designs kannst du Tagebücher führen, Notizen machen und Wissensdatenbanken aufbauen, die zu deinem Stil passen.
Die besten Features von Obsidian
- Nutzen Sie diese hochgradig anpassbare App als kleinen persönlichen Assistenten, der genau weiß, wo all Ihre Informationen gespeichert sind
- Verknüpfen Sie Notizen ganz einfach, um Verbindungen zwischen Gedanken und Projekten herzustellen
- Stellen Sie die Verbindung zwischen Ihren Gedanken und Notizen in einem anschaulichen Diagramm dar, um Einblicke in Ihre Denkweise zu gewinnen
- Nutzen Sie das Canvas-Feature als kreativen Raum, um mit Ideen zu experimentieren
Limitierungen von Obsidian
- Man muss für einfache Features wie die Synchronisierung bezahlen, die bei anderen tools im Preis inbegriffen sind.
- Es gibt kein integriertes Feature für die Zusammenarbeit, was Teams einschränkt
Preise für Obsidian
- Für den privaten Gebrauch: Free
- Kommerzielle Nutzung: 50 $ pro Benutzer und Jahr
Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian
- G2: N/A
- Capterra: 4,9/5 (über 20 Bewertungen)
9. UPDF
UPDF ist ein Online-PDF-Editor mit KI-Features. Laden Sie PDFs hoch und versehen Sie die Informationen sofort mit Anmerkungen, führen Sie die Bearbeitung durch und fassen Sie sie in einfachen Notizen zusammen.
Die besten Features von UPDF
- Dank des Supports für zahlreiche Formate, darunter HTML, XML und PDF, können Sie eine Vielzahl von Dokumenten hochladen und in Notizen umwandeln
- Nutzen Sie die OCR-Funktion, um in PDF-Dateien nach Text zu suchen
- Dank integrierter KI lassen sich Zusammenfassungen erstellen, wichtige Punkte hervorheben und Notizen schneller als je zuvor festhalten
- Ein großer Bereich an Anmerkungstools wie Textmarker, Formen und Textfelder verwandelt jede Notiz in ein Kunstwerk
Limitierungen von UPDF
- Benutzer berichten, dass das Tool manchmal fehlerhaft ist und den Denkprozess verlangsamt
- Das Trackpad-Signatur-Tool ist nicht intuitiv und kann schwierig zu bedienen sein
Preise für UPDF
- UPDF Pro Jahresplan: 59,99 $, jährliche Abrechnung
- UPDF Pro Perpetual Plan: 109,99 $ einmalige Zahlung, lebenslanger Zugriff
- UPDF KI Add-On: 12 $/Monat
- UPDF Enterprise-Plan: 109 $ einmalige Gebühr
UPDF-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,8/5 (über 10 Bewertungen)
- Capterra: 3,8/5 (5+ Bewertungen)
10. Joplin
Joplin ist eine Open-Source-Notiz-App, mit der du von überall auf deine Arbeit zugreifen kannst. Das Tool unterstützt Text, Bilder und Audiodateien und eröffnet dir damit völlig neue Möglichkeiten und Formate für deine Notizen.
Die besten Features von Joplin
- Nutzen Sie die Features für Zusammenarbeit und Freigabe, um gemeinsam mit Teamkollegen oder Freunden an neuen Ideen zu arbeiten
- Die Firefox- und Chrome-Erweiterung „Clipper“ verwandelt Seiten in bearbeitbare Notizen
- Mit Plugins und Designs kannst du die App benutzerdefiniert anpassen
- Verschlüsselungs-Features sorgen für die Sicherheit Ihrer Notizen und schützen Ihre Ideen vor der Konkurrenz
Limit von Joplin
- Die Features für die Zusammenarbeit funktionieren nur in Joplin Cloud
- Verfügt nicht über erweiterte Features wie OCR oder mobiles Scannen
Preise für Joplin
- Basic: 2,99 $/Monat
- Pro: 5,99 $/Monat
- Teams: 7,99 $/Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Joplin
- G2: 5/5 (1+ Bewertungen)
- Capterra: k. A.
Verbessern Sie Ihre Notizen mit ClickUp
Wählen Sie eine dieser besten Notiz-Apps für den Mac und beginnen Sie, Ihre Workflows zu optimieren und bessere Notizen zu erstellen. Mit Features wie Zusammenarbeit in Echtzeit, einfacher Freigabe und Sicherheit beziehen Sie das gesamte Team mit ein und sind der Konkurrenz bei der Einführung neuer Produkte einen Schritt voraus. Außerdem helfen Ihnen diese Tools dabei, Ihr Privatleben zu vereinfachen oder Ihre Gedanken besser zu ordnen.
Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und optimieren Sie Ihre Notizprozesse. Erstellen Sie Aufgaben, weisen Sie Mitarbeiter zu und kennzeichnen Sie Prioritäten direkt in Ihren Notizen. Oder fassen Sie dank integrierter KI wichtige Erkenntnisse aus Meetings zusammen und erstellen Sie Wissensdatenbanken in Sekundenschnelle – statt in Stunden. Mit diesen Tools sind Sie bereit, bessere Ideen zu entwickeln, sie mit Ihrem Team zu teilen und Maßnahmen zu ergreifen. ?