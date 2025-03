Gewinnen Sie Ihre Stunden zurück: die 10 besten Tools zur Verwaltung des Posteingangs für maximale Effizienz

E-Mail Statistik sagt dass ein durchschnittlicher Berufstätiger täglich mit 200 ungelesenen E-Mails und 120 neuen Nachrichten konfrontiert wird, von denen er jedoch nur 25 % beantwortet. 😅

Ganz gleich, ob Sie ein Geschäftsgründer, ein Telearbeiter oder einfach jemand sind, der die Kontrolle über sein digitales Leben zurückgewinnen möchte, es besteht kein Zweifel daran, dass ein geschicktes Management des Posteingangs notwendig ist, um seine Zeit sinnvoll zu nutzen.

Ein Tool zur Verwaltung des Posteingangs hilft Ihnen, den täglichen Umgang mit E-Mails zeiteffizienter zu gestalten. Anstatt sich hektisch durch eine Lawine von E-Mails zu wühlen, können Sie Ihre Nachrichten mühelos und mit chirurgischer Präzision priorisieren, versenden, nachverfolgen und organisieren.

Das Ergebnis? Ein Produktivitätsschub, bei dem Sie sich fragen werden, wie Sie jemals ohne diese Tools überleben konnten. In diesem elektrisierenden Bestreben, Ihren E-Mail-Dschungel zu erobern, präsentieren wir Ihnen die 10 praktischsten Tools zur Verwaltung des Posteingangs!

Was ist ein Posteingang Management Tool?

Ein Tool zur Verwaltung des Posteingangs wurde entwickelt, um die Organisation von E-Mails und Posteingängen zu vereinfachen. Es verfügt über Features zum effektiven Organisieren, Senden, Beantworten und Nachverfolgen von E-Mails und ermöglicht so eine effizientere Kommunikation mit Ihren externen und internen Stakeholdern, Interessenten und Kunden.

Viele Apps und Lösungen zur E-Mail-Verwaltung nutzen KI und Automatisierungsfunktionen, um Ihre Interaktionen reibungsloser, schneller und effektiver zu gestalten. Sie können spezielle Einstellungen für den Umgang mit großen Mengen an Nachrichten und den damit verbundenen störenden Benachrichtigungen erwarten.

Verbinden Sie Ihre E-Mail mit ClickUp, um Nachrichten einfach in einer Liste mit Aufgaben zu sortieren und Ihren Team-Mitgliedern zuzuweisen

Es ist erwähnenswert, dass diese tools eine große Rolle bei der Senkung des Stressniveaus von IT und kundensupport-Teams e-Mail-Vermarkter, und projektleiter die oft von anhängigen E-Mails überwältigt werden und meetings im Laufe des Tages .

Welche Features sollten in einem Tool zur Verwaltung des Posteingangs unbedingt vorhanden sein?

Hier ist eine Checkliste mit den wichtigsten Features, die eine Software zur Verwaltung von E-Mails bieten sollte:

Einstufung der E-Mails nach Priorität: E-Mail management tools sollten E-Mails automatisch nach Kriterien wie Absender, Wichtigkeit oder Schlüsselwörtern auf einer einfach zu navigierendem Dashboard Automatisierung und KI: Achten Sie auf Optionen zur Automatisierung von Aufgaben wie Spam-Filterung, intelligente Terminplanung und automatische Antworten. Die besten Tools zur Verwaltung von E-Mails verfügen über KI-gestützte Funktionen zum Schreiben, Beantworten, Zusammenfassen und Überprüfen der Sprache und des Tons von Nachrichten Integration: Nahtlose Integration mit Ihren bestehenden produktivität Apps , Kalendern und Tools für die Zusammenarbeit ist entscheidend für einen kohärenten Workflow Suchfunktionen: Robuste Suchfunktionen mit erweiterten Filtern vereinfachen das Auffinden bestimmter E-Mails in umfangreichen Archiven Sicherheit und Datenschutz: Priorisieren Sie Tools mitstarken Sicherheitsmaßnahmeneinschließlich Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Schutz vor Phishing und Malware, damit Ihre Kommunikation sicher bleibt Planungs- und Benachrichtigungskontrolle: Berufstätige wünschen sich in der Regel eine effiziente Planung von E-Mails und Meetings mit der Möglichkeit, Benachrichtigungen zu konfigurieren

Hier ist eine Liste mit 10 bemerkenswert effizienten Posteingangs- und software zur Verwaltung von E-Mails auf die Sie sich verlassen können, um den Umgang mit Ihren E-Mails zu revolutionieren. Wir haben eine Reihe von Tools für verschiedene Arbeitsbereiche wie Kundenservice, Marketing und Mitarbeiter-Support vorgestellt. 🤩

1. ClickUp

ClickUp AI ermöglicht es Vertriebsteams, ihre Kommunikation sicherer zu gestalten, indem sie E-Mails prüfen, kürzen oder verfassen

Wenn Sie es leid sind, mit mehreren Kommunikationskanälen zu jonglieren ihre Projekte auf dem richtigen Weg zu halten vertrauen Sie auf ClickUp's All-in-One E-Mail Projekt Management Lösung um Chaos in Klarheit zu verwandeln! Die Plattform vereinheitlicht verstreute Projekt- und Kommunikationsaufgaben und stellt alles in einem zentralen hub zur Verfügung.

ClickUp ist mehr als eine e-Mail-Alternative -eine Revolution der Produktivität. Verabschieden Sie sich vom lästigen Wechseln zwischen Registerkarten, um E-Mails zu verwalten! Mit der Posteingang Feature können Sie Ihre E-Mail Konten miteinander verbinden, wie z.B Gmail und Outlook direkt zu ClickUp.

Konsolidieren Sie alle Ihre E-Mail Unterhaltungen in Aufgaben, um Ihren Tag zu entrümpeln. ClickUp hilft Ihnen:

Erstellen Sie umsetzbare Aufgaben direkt in Ihrem Posteingang - ideal für E-Mail-Marketing-Kampagnen, Kundenanfragen oder zum Einrichten automatisierter Workflows

Planen Sie Aufgaben und Meetings basierend auf der Verfügbarkeit des Teams (mit einem integrierten Kalender)

Benutzerdefinierte Prioritätsbenachrichtigungen und Erinnerungen zur Minimierung von Ablenkungen

Anhängen von E-Mails an Aufgaben-Threads, um die Kommunikation zu zentralisieren

Verwalten Sie Ihre E-Mails und Ihre Arbeit an einem Ort - senden und empfangen Sie E-Mails überall in ClickUp, erstellen Sie Aufgaben aus E-Mails, richten Sie Automatisierungen ein, hängen Sie E-Mails an beliebige Aufgaben an, und vieles mehr

Mit ClickUp Automatisierungen mit ClickUp Automations können Sie mit wenigen Klicks Automatisierungen von E-Mail-Aktionen vornehmen. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr E-Mail-Management, indem Sie Lead-E-Mails versenden, den Status aktualisieren und Prioritäten und Tags auf Autopilot anwenden.

Und hier ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen! 🍒 ClickUp AI ist hier, um Ihre Effizienz noch weiter zu steigern. Vom Zusammenfassen meeting-Notizen bis hin zur Erstellung von E-Mails mit nutzungsspezifischen Aufforderungen ist es Ihr virtueller produktivität Sidekick . Erstellen Sie damit klare, prägnante und ansprechende E-Mails mit vorstrukturierten Formaten, die den/die Empfänger ansprechen.

Für diejenigen, die mit umfangreichen marketing-Kampagnen verwenden Sie die ClickUp E-Mail Marketing Vorlage zur Vereinfachung der Erstellung und des Versands von E-Mails und der Nachverfolgung von Leads, damit Ihre Pipeline jederzeit effizient und visuell kohärent ist.

ClickUp beste Features

Verwaltung von E-Mail-Aufgaben und zentralisierte Kommunikation

Anpassbare Automatisierung für den Versand von E-Mails

Verbesserte Effizienz durch E-Mail-Vorlagen und gespeicherte Antworten

Nahtlose Verbindung mit anderen Anbietern von E-Mail-Diensten

KI-Schreibassistent für Aufgaben wie das Zusammenfassen und Verfassen von E-Mails

Reduzierter Kontextwechsel durch Beantwortung von Benachrichtigungen direkt im Posteingang

Nahtlose E-Mail-Importe

Mühelose Such- und Filteroptionen

Robuste Sicherheit und Datenschutzprotokolle

ClickUp Beschränkungen

Neue Benutzer brauchen Zeit, um alle Features kennenzulernen

Kein eingebautes Feature für Video-Anrufe, aber Integration mit beliebten tools wie Zoom Enthält im Vergleich zu einigen anderen E-Mail-Verwaltungsprogrammen in dieser Liste keine traditionellen E-Mail-Marketing-Analyse-Features



ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontaktieren Sie das Unternehmen für Preise

: Kontaktieren Sie das Unternehmen für Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Hiver

Über: Hiver Hiver ist ein hervorragendes Tool zur Verwaltung von E-Mails und zur Vereinfachung der Zusammenarbeit in Gmail- und G Suite-Umgebungen. Mit der Chrome-Erweiterung können Sie E-Mails zuweisen, interne Notizen hinzufügen, den Status festlegen, den Live-Chat nutzen und mit einem Aircall-Abonnement sogar Sprachkommunikation ausprobieren. 🎙️

Hiver verwandelt Gmail in einen robusten Workspace hub, der Ihnen Sichtbarkeit in Echtzeit bietet workloads von Teams und Abfrage-Status. Wandeln Sie E-Mails in umsetzbare Aufgaben um und weisen Sie diese mit einem einzigen Klick den Mitgliedern Ihres Teams zu - alles über Ihre vertraute Google Mail-Oberfläche.

Diese Option der E-Mail-Verwaltungssoftware bietet Ihnen folgende Einstellungen e-Mail Projektmanagement Features wie Organisation, Priorisierung und effiziente Suchfunktionen, die die Verantwortlichkeit für Aufgaben und die Produktivität des Teams zum Kinderspiel machen.

Hiver beste Features

Integriert mit Google Mail und der Google Workspace Suite

Ermöglicht die Umwandlung von E-Mails in umsetzbare, zuweisbare Aufgaben

Sichtbarkeit des Status von Abfragen für eingehende oder ausgehende Nachrichten in Echtzeit

Die Chrome-Erweiterung unterstützt Live-Chats, WhatsApp-Nachrichten und Sprachkommunikation

Hiver Einschränkungen

Keine Möglichkeit, einer E-Mail mehr als eine Person zuzuordnen

Mobile App muss verbessert werden

Hiver Preise

Lite : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Pro : $39/Monat pro Benutzer

: $39/Monat pro Benutzer Elite: $59/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Hiver Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (800+ Bewertungen)

: 4.6/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

3. Zendesk

Über: Zendesk Als Lösung für den Kundensupport sorgt Zendesk dafür, dass E-Mail-Interaktionen einen bleibenden Eindruck bei Ihren Clients hinterlassen. Mit Features wie canned responses ermöglichen die Tools der E-Mail-Verwaltungssoftware Ihrem Support-Team, gängige E-Mail-Probleme effizient zu bearbeiten und die Produktivität zu steigern.

Was Zendesk jedoch wirklich auszeichnet, ist die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit der E-Mail-Verwaltung. Sie können maßgeschneiderte Berichte und Datenvisualisierungen erstellen, um unschätzbare Einblicke in die Leistung Ihres Posteingangs zu gewinnen und Ihre E-Mail-Prozesse für eingehende und ausgehende E-Mails zu optimieren. Dadurch wird nicht nur die teamweite Effizienz bei der Verwaltung von E-Mails verbessert, sondern auch die Kundenerfahrung im Laufe der Zeit erhöht. 📩

Die KI-Tools von Zendesk verfeinern die E-Mail-Verwaltung weiter, indem sie wichtige Aufgaben wie das Triangulieren von E-Mails und das Vorschlagen von Antworten übernehmen.

Beste Features von Zendesk

Integriert mit CRM für personalisierte Kundenanfragen und -interaktionen

Benutzerdefinierte Berichterstellung und Datenvisualisierung - ideal für E-Mail-Marketingkampagnen und Kundenservice-Teams

Automatisierte E-Mail-Triage und Antwortvorschläge für eingehende E-Mails

Verbessert die Kundenerfahrung über alle Kommunikationskanäle hinweg

Grenzen von Zendesk

Das Administrator-Bedienfeld ist verbesserungsbedürftig

Unterdurchschnittliches Feature für die Suche

Zendesk-Preise

Für den Vertrieb Team : $19/Monat pro Benutzer Wachstum : $55/Monat pro Benutzer Profi : $115/Monat pro Benutzer

Für Service Team: $55/Monat pro Benutzer Wachstum: $89/Monat pro Benutzer Professionell : $115/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung



*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf ein jährliches Abrechnungsmodell und eine kostenlose Testversion ist verfügbar

Zendesk-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3.000+ Bewertungen)

4. Hilfe Pfadfinder

Über: Hilfe Pfadfinder Help Scout wurde entwickelt, um Kundenunterhaltungen in einem gemeinsamen Posteingang mühelos zu rationalisieren. Sie haben eine E-Mail-Adresse und ein Benutzer-Login nur für sich selbst, aber Benutzer mit gemeinsamem Posteingang können gemeinsam an E-Mails arbeiten, die an eine einzige Adresse gesendet werden, z. B. hello@ oder info@.

Dank des Collision Detection Features gibt es keine doppelten Antworten. Wenn ein anderes Mitglied Änderungen an einer Unterhaltung vornimmt, während ein Benutzer eine Antwort verfasst, hält das tool die Antwort an und ermöglicht es dem Benutzer, die Änderungen zu überprüfen.

Visuelle Hinweise werden immer dann angezeigt, wenn andere Personen an der gleichen Unterhaltung beteiligt sind, sei es in einer Ansicht des Ordners oder innerhalb der Unterhaltung selbst.

Help Scout beste Features

Freigegebener Posteingang, der Kundenunterhaltungen zentralisiert

75+ Tastatur Verknüpfungen für mehr Effizienz

In-App-Messaging verfügbar

Kollisionserkennung zur Vermeidung von Kommunikationsüberschneidungen bei eingehenden E-Mails

Help Scout Limitierungen

Vorlagen könnten mehr Vielfalt vertragen

Limitierte Optionen zur Berichterstellung

Help Scout Preise

Standard : $20/Monat pro Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer Plus : $40/Monat pro Benutzer

: $40/Monat pro Benutzer Pro: $65/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Help Scout Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (400+ Bewertungen)

: 4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

5. Gmelius

Über: Gmelius Gmelius bietet eine nahtlose Synchronisierung mit Gmail, Slack, Trello und anderen Kommunikationstools und gewährleistet zusammenarbeit in Echtzeit in Ihrem Workspace. Vereinheitlichen Sie interne und externe Unterhaltungen durch Features wie gemeinsame Posteingänge, Beschreibungen und Projekt-Boards.

Die Software vereinfacht die Terminplanung mit ihrem Gmail Meeting Scheduler. Sie können Ihre verfügbarkeit des Kalenders sie können Fragebögen oder Erinnerungen vor dem Meeting versenden und nahtlos in Ihr bevorzugtes Video-Konferenz-Tool integrieren.

Weitere produktivitätsorientierte Features sind E-Mail-Sequenzen, Vorlagen und interne Notizen. Dieses Tool ermöglicht die Verwendung von Gmail-Vorlagen oder E-Mail-Snippets mit einem einzigen Klick direkt im Erstellungsfenster. Sie können sogar ein Repository mit beantwortungsbereiten E-Mails erstellen, die für ein einfaches Abrufen übersichtlich kategorisiert sind.

Gmelius beste Features

Echtzeit-Synchronisierung für die Terminplanung

Freigegebene Posteingänge mit Beschriftung

Option zum Hinzufügen interner Notizen zu E-Mails

E-Mail-Sequenzen für eine automatisierte und strukturierte E-Mail-Ansprache

Eingebaute E-Mail-Suchmaschine

Gmelius-Einschränkungen

Einige Benutzer benötigen Schulungsmaterial, um die Plattform nutzen zu können

Es kann nicht mehr als eine Person mit Aufgaben betraut werden

Gmelius Preise

Flex : beginnt bei 15 $/Monat (für bis zu fünf Benutzer)

: beginnt bei 15 $/Monat (für bis zu fünf Benutzer) Wachstum : $24/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $24/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Pro: $36/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Gmelius Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (700+ Bewertungen)

: 4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

6. Front

Über: Front Front bietet eine Reihe von Features für die E-Mail-Verwaltung, mit denen Sie Ihr Geschäft ausbauen und gleichzeitig einen persönlichen Kontakt zu Ihren Clients pflegen können. Jede Unterhaltung wird mit der Kundenhistorie und relevanten Daten angereichert, was eine maßgeschneiderte und effektive Kommunikation ermöglicht.

Das Tool bietet praktische Features für die E-Mail-Verwaltung wie automatisierte Workflows für die Zuweisung von Nachrichten, Eskalation und Antworten. Dank der Funktionen für die Zusammenarbeit kann Ihr Serviceteam Abfragen effektiv verwalten. Die Mitglieder des Teams können E-Mails einfach kommentieren, Entwürfe freigeben und sich gegenseitig Nachrichten im Front Shared Workspace schicken. Front integriert mit verschiedenen Apps von Drittanbietern, darunter Facebook, Twitter und WhatsApp, um Ihre E-Mails und kommunikations-Workflows . 📨

Front beste Features

Bietet Kundenverlaufsdaten für kontextbezogene Unterhaltungen

Automatisiert die Zuweisung von Nachrichten, Eskalation und Antworten

Verarbeitet verschiedene Kommunikationskanäle

60+ Integrationen

Front Limits

Kalender Feature ist nach Meinung einiger Benutzer verbesserungswürdig

Bessere Administrator-Funktionen wären wünschenswert

Front Preise

Starter: $19/Monat pro Platz

$19/Monat pro Platz Wachstum : $59/Monat pro Platz

: $59/Monat pro Platz Skala : $99/Monat pro Platz

: $99/Monat pro Platz Premier: $229/Monat pro Platz

*Alle Preise beziehen sich auf ein jährliches Abrechnungsmodell

Front Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1.800+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1.800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

7. Übermenschlich

Über: Übermenschliches Im Gegensatz zu den anderen Plattformen auf unserer Liste konzentriert sich Superhuman ausschließlich auf die Bereitstellung eines optimierten E-Mail Clients für Google Mail- und Google Workspace-Nutzer auf Mac- und Windows-Plattformen.

Dieser SOC-2-konforme Client ist sehr nützlich für globale Teams, da er die Erstellung von Ereignissen mit Kalender in jeder Zeitzone ermöglicht! Mit Superhuman KI können Sie eine Vielzahl von Aufgaben schnell und präzise nachverfolgen, sei es das Polieren Ihrer Nachrichten oder das Senden von Sofortantworten.

Die Plattform verfügt über raffinierte Tastatur-Verknüpfungen für Aufgaben wie Start des Befehlszentrums und Auswahl von Unterhaltungen. Außerdem gibt es Features wie Zurückstellen und Erinnerungen, die Ihnen helfen, den Überblick über Ihren Posteingang zu behalten. 🦸

Superhuman beste Features

Sauberer und effizienter E-Mail Client

KI-gestützte automatische E-Mail-Sichtung

Praktische Erinnerungen zur Wiedervorlage

Navigationsfreundliche Verknüpfungen auf der Tastatur

Übermenschliche Grenzen

Limitierte Optionen für das Formatieren einer Antwort

Mobile App könnte verbessert werden

Preise für Superhuman

Starter : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Wachstum : $25/Monat pro Benutzer (bei mindestens fünf Benutzern)

: $25/Monat pro Benutzer (bei mindestens fünf Benutzern) Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf ein jährliches Abrechnungsmodell und bieten eine kostenlose Testversion

Superhuman Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (300+ Bewertungen)

: 4.8/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (10+ Bewertungen)

8. Brevo

Über: Brevo Brevo bietet zahlreiche Marketing- und CRM tools die mehrere Kommunikationskanäle abdecken, darunter E-Mail, SMS und Live-Chat. Mit seinem e-Mail-Marketing Fähigkeiten können Sie visuell ansprechende e-Mail-Kampagnen und verteilen Sie sie mühelos an ein großes Publikum.

Die Plattform ermöglicht Ihnen die Verwaltung einer unbegrenzten Nummer von Kontakten und bietet automatisierte Kontaktsegmentierung auf der Grundlage von Verhalten, Zinsen und anderen Attributen. 👥

Brevo unterstützt Sie auch bei transaktionsbezogenen E-Mails, z. B. beim Zurücksetzen von Passwörtern, bei der Bestätigung der Reihenfolge und bei Versandaktualisierungen. Insgesamt bietet es ein übersichtliches Dashboard, das Ihnen hilft, Ihre E-Mail-Kampagnen zu überwachen und zu optimieren, um die Effektivität zu erhöhen.

Brevo beste Features

Ausgerichtet auf E-Mail-Vermarkter

Kostenlose unbegrenzte Kontakte

Intelligente Lead-Segmentierung für E-Mail-Marketing-Kampagnen

Dashboard zur Überwachung und Optimierung von Kampagnen

Unterstützt transaktionales E-Mailing

Brevo Beschränkungen

Limitierter Kundensupport

Ungenügende Auswahl an Vorlagen

Brevo-Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Starter : ab $22/Monat

: ab $22/Monat Business : ab $58/Monat

: ab $58/Monat BrevoPlus: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell und kostenpflichtige Pläne bieten eine kostenlose Testversion

Brevo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (900+ Bewertungen)

: 4.6/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,700+ Bewertungen)

9. Missive

Über: Missive Missive ist eine kollaborative App für Posteingang und Chat, die die Teamarbeit rund um e-Mail-Kommunikation . Es erleichtert die nahtlose Zusammenarbeit, indem es Ihnen ermöglicht, Unterhaltungen bestimmten Mitgliedern oder Teams zuzuweisen, Workflows zu erstellen, Aufgaben zu verwalten und Beschreibungen für eine effiziente Posteingangsorganisation anzuwenden. 📬

Missive bietet auch wichtige E-Mail-Verwaltungstools wie Zurückstellen, Unterstützung für mehrere Konten und robuste Filter. Das Besondere an Missive ist das erweiterte Toolkit für die Zusammenarbeit, das Chats, Posteingänge für Teams, gemeinsames Schreiben, Aufgaben, Kalender, Status-Updates und vieles mehr umfasst.

Um die Überlastung des Teams mit E-Mails zu reduzieren, bietet die Plattform Automatisierung durch Regeln, ermöglicht das Freigeben von Antwortvorlagen und erlaubt das Zusammenführen zusammengehöriger Unterhaltungen, um die Nachrichtenflut zu reduzieren.

Missive beste Features

Ermöglicht interne Kommentare in E-Mails

Interne Chat-Räume für die Echtzeit-Kommunikation im Team

Mühelose Freigabe von Antwortvorlagen und Templates

Führt zusammengehörige Unterhaltungen in einem einzigen Thread zusammen

Missive-Beschränkungen

Limitierte Suchoptionen mit dem kostenlosen Plan

Könnte mehr Onboarding-Ressourcen verwenden

Missive Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Starter : $14/Monat pro Benutzer

: $14/Monat pro Benutzer Produktiv : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Business: $26/Monat pro Benutzer

Missive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (30+ Bewertungen)

: 4.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (50+ Bewertungen)

10. SaneBox

Über: SaneBox Im Gegensatz zu vielen E-Mail management tools, die einzelziele von Geschäften und Teams mit hohem E-Mail-Aufkommen. SaneBox wurde für alltägliche Benutzer entwickelt. SaneBox nutzt künstliche Intelligenz, um Ihre E-Mails automatisch in verschiedene Ordner zu kategorisieren, so dass Sie sich wieder konzentrieren können und der Posteingang weniger überfüllt ist.

Das Tool funktioniert wie ein hilfreicher Posteingang-Assistent, der sich kontinuierlich an Ihre Gewohnheiten und Vorlieben anpasst. Sanebox stellt eine Verbindung zu Ihrem E-Mail Konto her und erstellt spezielle Ordner wie SaneLater für ablenkende E-Mails, SaneNews für Newsletter und SaneCC für CC'd-E-Mails. Nett, nicht wahr?

Das Schöne an SaneBox ist die nahtlose Integration in Ihren bestehenden E-Mail-Dienst, so dass Sie sich nicht mit einer neuen Anwendung auseinandersetzen müssen. 💌

SaneBox beste Features

Automatische Kategorisierung von E-Mails in Ordnern

KI-Hilfe

Integriert sich in Ihren bestehenden E-Mail-Dienst

Benutzerdefinierte Ordner zur Personalisierung der E-Mail-Kommunikation und Organisation

SaneBox Beschränkungen

Fehlende Anleitungen für die Nutzung vieler Features

Die Navigation auf dem Dashboard könnte verbessert werden

SaneBox Preise

Snack : $7/Monat

: $7/Monat Mittagessen : $12/Monat

: $12/Monat Abendessen: $36/Monat

SaneBox Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.9/5 (170+ Bewertungen)

: 4.9/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

Erreichen Sie E-Mail-Harmonie mit dem besten Tool zur Verwaltung des Posteingangs

Ob Sie alleine oder im Team arbeiten, die Tools zur Verwaltung des Posteingangs tragen ihren Teil dazu bei, dass Sie den ganzen Tag über gesund und produktiv bleiben. Die von uns vorgestellten Optionen helfen Ihnen dabei, den Posteingang besser zu organisieren und effizienter zu gestalten, damit Sie sich von Ihrem E-Mail-Burnout verabschieden können. 🫡

Sie können sich nicht entscheiden? Versuchen Sie ClickUp um eine nie dagewesene Kommunikationsharmonie zu erreichen. Mit durchdachten Features für KI und Produktivität und coolen Integrationen kann es das fehlende Stück sein, das Sie brauchen, um wie ein Profi zu kommunizieren!