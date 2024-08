10 beste Milanote Alternativen & Konkurrenten im Jahr 2024 (Kostenlos & Bezahlt)

Sie suchen eine Alternative zu Milanote? Kein Problem!

Milanote ist eine großartige werkzeug zur Erstellung von Notizen für Forschung, Ideenfindung, kreative projektzusammenarbeit organisation, Mindmapping und Diagrammerstellung.

Fans lieben die kostenlose Version und die einfache Benutzeroberfläche von Milanote, aber es ist nicht das Richtige für jeden. Zum Glück gibt es andere fantastische Optionen. Wir haben eine Liste der 10 besten Milanote-Alternativen für 2024 zusammengestellt, die Ihnen helfen, Ihre kreativen Projekte zu organisieren.

Sind Sie bereit, ein paar neue Tools für Notizen zu entdecken? Dann nichts wie los! 🙂

*# Was ist Milanote?

Milanote ist eine beliebte App für digitale Notizen und ein Tool für die Zusammenarbeit, mit dem Sie Ideen auf großen visuellen Tafeln organisieren können. Damit können Sie und Ihr Team Haftnotizen, Aufgabenlisten, Links, Dateien, Bilder und Erinnerungen gemeinsam nutzen.

Viele Milanote-Benutzer loben die fortschrittliche Funktionalität, den günstigen Preis und die Anpassungsmöglichkeiten. Es wird von Designern, Schriftstellern und anderen kreativen Profis bevorzugt, die ihre Ideen, Inspirationen und Pläne in einem visuellen Arbeitsbereich festhalten müssen. 🎨

Über Milanote Kein Tool ist jedoch perfekt für jeden, und Milanote ist da keine Ausnahme. Es ist großartig für visuelles Brainstorming und Organisation, aber manche Benutzer brauchen mehr Funktionen oder ein anderes Layout, um den Workflow ihres Teams zu optimieren. Und das ist auch gut so!

Worauf Sie bei einer Milanote-Alternative achten sollten

Wenn Sie auf der Suche nach einer Milanote-Alternative sind, brauchen Sie bestimmt ein paar zusätzliche Funktionen in Ihrem Notizen-Tool. Hier sind ein paar Dinge, die du bei der Suche nach deinem nächsten Tool für die Organisation deiner Notizen beachten solltest:

Einfacher Kalender: Viele Notizen-Tools bieten Funktionen zur zeitlichen Planung und zum kalenderbasierten Projektmanagement

Viele Notizen-Tools bieten Funktionen zur zeitlichen Planung und zum kalenderbasierten Projektmanagement Integrationen: Mehrere Milanote-Alternativen bieten Integrationen mit anderen beliebten Tools, um Ihnen das Leben zu erleichtern

Mehrere Milanote-Alternativen bieten Integrationen mit anderen beliebten Tools, um Ihnen das Leben zu erleichtern Fortschrittsverfolgung: Sie finden mehrere Optionen für die Verfolgung von Erledigungsraten, Aufgabenstatus und Zeitplänen - egal ob für das Privatleben oder die berufliche Arbeit

Natürlich hat Milanote einige großartige Funktionen, die Sie nicht missen möchten! Hier sind ein paar Funktionen, die Sie beim Wechsel zu einem neuen Tool beachten sollten:

Elegantes Interface: Achten Sie darauf, dass Ihr neues Tool ein einfach zu bedienendes und verständliches Interface hat

Achten Sie darauf, dass Ihr neues Tool ein einfach zu bedienendes und verständliches Interface hat Zusammenarbeit: Verzichten Sie nicht auf Teamarbeit! Die Zusammenarbeit in Echtzeit ist für Kreativteams mit kollaborativen Notizfunktionen von entscheidender Bedeutung

Verzichten Sie nicht auf Teamarbeit! Die Zusammenarbeit in Echtzeit ist für Kreativteams mit kollaborativen Notizfunktionen von entscheidender Bedeutung Brainstorming **Sie werden ein Tool benötigen, das flexibel genug ist, um ein effizientes Brainstorming zu ermöglichen

**Sie werden ein Tool benötigen, das flexibel genug ist, um ein effizientes Brainstorming zu ermöglichen Anpassbare Vorlagen: Suchen Sie nach einem Tool mit vielen anpassbaren Vorlagen, um Zeit zu sparen

Suchen Sie nach einem Tool mit vielen anpassbaren Vorlagen, um Zeit zu sparen Projekte verwalten: Das Organisieren von Notizen innerhalb Ihres Projektmanagements und software für die Zusammenarbeit ist wichtig für Projekte, die mehrere Benutzer benötigen

Die 10 besten Milanote-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Sind Sie bereit, Ihre aufgabenmanagement auf die nächste Stufe heben? Freuen Sie sich, denn wir haben die 10 besten Milanote-Alternativen für Sie entdeckt!

Diese Tools werden Ihren Arbeitsablauf optimieren und Ihr Team auf Kurs halten. Lassen Sie uns eintauchen und herausfinden, welches die perfekte Lösung für Sie ist.

Erwecken Sie Ihre Ideen zum Leben oder entspannen Sie sich einfach beim freihändigen Kritzeln mit ClickUp Whiteboards auf Ihrem Handy

Bei uns dreht sich alles um Nutzerbewertungen, und das ist einer der Gründe, warum wir ClickUp den ersten Platz gegeben haben. Sie müssen sich aber nicht auf unser Wort verlassen. Erst in diesem Jahr wurde ClickUp auf der G2-Liste der besten Besten Projektmanagement-Softwareprodukte für 2024 ! 🏆 🙌

ClickUp ist ein kostenloses Projektmanagement-Software-Tool mit allem, was man sich von einer Milanote-Alternative wünschen kann.

Kombinieren Sie Brainstorming mit Fortschrittskontrolle mit ClickUp Mind Maps . Sie verwenden projektziele und Aufgaben, um visuelle Schritt-für-Schritt-Prozesse zu erstellen, die Ihren Zeitplan zum Leben erwecken. Und unser mindmap-Vorlagen machen es einfach, den Ball ins Rollen zu bringen.

Einfaches Anpassen der Whiteboards durch Hinzufügen von Dokumenten, Aufgaben und mehr

Verbinden Sie Ihr Team mit ClickUp-Whiteboards mit dem Sie die Aktivitäten aller Beteiligten sehen können, unabhängig davon, ob Sie Seite an Seite oder in verschiedenen Ländern arbeiten. Jeder kann Notizen hinzufügen, seine kreativen Ideen auf die Leinwand bringen und ein Brainstorming mit zusammenarbeit in Echtzeit .

Verwalten Sie Ihre Projekte in einer Top-Down-Ansicht mit der ClickUp Kanban-Tafel . Drag-and-Drop-Funktionen, Aufgabensortierung und Filterung machen unser anpassbares Kanban-System so agil wie Ihr Team.

Und vergessen Sie nicht ClickUp-Automatisierungen ! Sie können vorgefertigte Automatisierungen an Ihre Bedürfnisse anpassen, damit Sie Routineaufgaben auf Autopilot schalten können und Ihr Team sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren kann.

ClickUp beste Eigenschaften

Erstellen Sie schöne Wikis, Docs und mehr mitClickUp-Dokumente und verbinden Sie sie mit Workflows, damit Sie Ideen mit Ihrem Team umsetzen können

Visualisieren, organisieren und fassen Sie Ihre kreativen Ideen mit dem anpassbarenClickUp Concept Map Vorlage* Nutzen Sie die Vorteile vonvorlagen für kreative Briefings,vorlagen für Habit-Tracker, undworkflow-Vorlagen um sicherzustellen, dass Ihr Team auf Kurs bleibt

Halten Sie plattformübergreifende Teams auf der gleichen Seite mit Kompatibilität für Mac, iPhone, iPad, Linux, Windows, Android und die meisten Browser

Integrieren Sie ClickUp mit über 1.000 Tools, um dieworkflow-Verwaltung zu erleichtern, darunter Dropbox, Slack, Asana, Trello, GitLab und Outlook

Passen Sie die Benutzeroberfläche und Dashboards an, damit Ihre Teammitglieder alles, was sie brauchen, sofort zur Hand haben

Mit dem Free Forever-Tarif haben Sie Zugriff auf alle oben genannten Funktionen, ohne etwas zu bezahlen

ClickUp-Einschränkungen

Einige Nutzer berichten von einer Lernkurve bei den ClickUp-Funktionen (die durch zahlreiche kostenlose Video-Tutorials gelöst wird!)

Einige Funktionen sind nur über den Browser und die Desktop-Applikationen verfügbar (z. B. das kollaborative digitale Whiteboard)

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Nutzung

$7/Monat pro Nutzung Geschäftskunden: $12/Monat pro Nutzer

$12/Monat pro Nutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,700+ Bewertungen)

4.7/5 (8,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Evernote

Über Evernote Evernote ist eine führende Notizsoftware, die es seit 2008\ gibt. Diese unkomplizierte App für Notizen hat neben Microsoft OneNote den Standard für die Branche gesetzt. Sie ist beliebt bei kleinen Teams, die Aufgabenlisten verwalten, Aufgaben organisieren und (Sie haben es erraten) Notizen machen wollen.

Anstelle einer visuellen Tafel wie Milanote verwendet Evernote Notizbücher und Tags, um Ihre Ideen und Informationen zu organisieren. Evernote gibt es schon eine Weile, aber es hat neue Funktionen wie Offline-Dateizugriff, Dunkelmodus und Unterstützung für handschriftliche Notizen. ✏️

Schon ausprobiert? Es gibt viele weitere Evernote-Alternativen für diejenigen, die andere Optionen ausprobieren möchten.

Die besten Funktionen von Evernote

Nutzen Sie spezielle Notizfunktionen wie das Scannen von Dokumenten, Web Clipper, Kalenderintegrationen und handschriftliche Notizen

Organisieren Sie Ihre Ideen und Notizen mithilfe von Tags, die die Suche nach den benötigten Informationen erleichtern

Zugriff auf grundlegende Funktionen für Einzelpersonen und kleine Teams mit der kostenlosen Version

Plattformübergreifendes Arbeiten mit Desktop- und mobilen Apps, die mit Windows, iOS und Android kompatibel sind

Einschränkungen von Evernote

Die Organisation und Formatierung von Dokumenten bietet nicht so viele Funktionen wie einige andere Tools für die Erstellung von Notizen

Benutzer berichten über schlechte Kompatibilität mit anderen Projektmanagement-Tools

Diese Milanote-Alternative sendet wiederholte Upsell-Nachrichten an seine kostenlosen Nutzer und begrenzt die Anzahl der kostenlosen Nutzer auf 50 Notizbücher

Evernote Preise

Kostenlos

Persönlich: $14.99/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$14.99/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Professionell: $17.99/Monat pro Nutzer, monatlich bezahlt

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,000+ Bewertungen)

4.4/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,000+ Bewertungen)

3. Rodeo Drive

über Rodeo Drive Rodeo Drive ist eine projektmanagement-Werkzeug mit zahlreichen Funktionen zur Unterstützung kreativer Teams. Beenden Sie fragmentierte Arbeitsabläufe und steuern Sie Ihre Projekte von Anfang bis Ende über eine datengesteuerte Oberfläche.

Im Gegensatz zur visuellen Freiformtafel von Milanote liegt der Schwerpunkt von Rodeo Drive auf Organisation und Finanzmanagement. Sie können Notizen zu Ihren Projekten machen, das Arbeitspensum Ihres Teams mit einer genauen Aufgabenplanung verwalten und ein kalenderbasiertes Projektmanagement nutzen, um alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten.

Rodeo Drive beste Eigenschaften

Optimieren Sie die Zusammenarbeit im Team und das Projektmanagement mit unkomplizierten Aufgabenzuweisungsfunktionen, Projektzeitplänen und einer einfachen App zur Erstellung von Notizen

Erhalten Sie Einblicke in Ihre Projekte mit der Berichtsfunktion, um die erfasste Zeit und die Teamleistung zu überwachen

Integrieren Sie mit QuickBooks und Xero zurationalisierung Ihrer Buchhaltung* Nutzen Sie die Vorteile der Budgetierungs- und Finanzberichtsfunktionen, um den finanziellen Zustand Ihrer Projekte während ihres gesamten Lebenszyklus zu überwachen

Rodeo Drive Einschränkungen

Der kostenlose Plan ist auf 10 Benutzer beschränkt und bietet keinen Zugang zu einigen erweiterten Funktionen

Einige Nutzer bemängeln einen Mangel an Funktionen im Vergleich zu anderen Notiz-Apps

Preise für Rodeo Drive

Kostenlos

Achiever: $14.99/Monat pro Nutzer, monatlich bezahlt

Rodeo Drive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (4+ Bewertungen)

4.5/5 (4+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3+ Bewertungen)

4. Miro

über Miro Miro ist ein Mind-Mapping-Tool für Teams, die ihre Ideen erfassen, strukturieren und organisieren möchten. Erleichtern Sie die reibungslose Zusammenarbeit mit Chat und Kommentaren, organisieren Sie Mindmaps automatisch mit einem einzigen Klick und fügen Sie Inhalte zu einer unendlichen Leinwand hinzu, um Ihre Ideen zu illustrieren.

Als superflexible Milanote-Alternative glänzt Miro mit Funktionen wie Bildschirmfreigabe, Präsentationsmodus und Teamkonferenzen. Miro verfügt über eine Bibliothek mit benutzerfreundlichen Vorlagen, die den Einstieg in die Arbeit erleichtern, unabhängig davon, an welchem Projekt Sie gerade arbeiten.

Für diejenigen, die es bereits ausprobiert haben, gibt es eine Menge Miro-Alternativen -Sie haben die Wahl!

Miro beste Eigenschaften

Nutzen Sie das Whiteboard für kreatives Brainstorming, die Mind Map zum Festhalten von Ideen und die Plantafel zur visuellen Darstellung jedes Projekts

Importieren Sie dank der Miro-Integrationen Microsoft Excel- und Google Sheets-Tabellen mit nur einem Mausklick

Verwenden Sie die Kalendervorlage für soziale Medien, um Ihre Kampagnenideen zu verfolgen, Notizen zu Projekten zu machen und Ihr Team über alle sozialen Profile hinweg auf Kurs zu halten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Tools und Plugins mit HTML, JavaScript und CSS

Einschränkungen von Miro

Die kostenlose Version ist auf einen einzigen Arbeitsbereich beschränkt, was einige Teams mit mehreren Benutzern als zu einschränkend empfinden

Einige Nutzer berichten von Fehlern im Texteditor und bei den Drag-and-Drop-Funktionen sowie von einem Bedarf an Markdown-Unterstützung in der Notizen-App

Miro Preise

Kostenlos

Starter: $10/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$10/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Geschäftskunden: $20/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$20/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Unternehmen: Kontakt für Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (5,100+ Bewertungen)

4.8/5 (5,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

5. Notion

über Begriff Notion ist ein eleganter Arbeitsbereich für Zusammenarbeit, Notizen und To-Do-Listen. Teams verwenden es, um Aufgaben in Kanban-Boards, Kalenderansichten und Tabellen zu organisieren. Diese aufgabenverwaltungssoftware verbindet flexible Notizen, Aufgabenlisten und Wikis und hält Teammitglieder auf dem Laufenden und in Verbindung.

Als weitere großartige Milanote-Alternative vereint Notion mehrere Tools in einem einzigen Dashboard mit einem einfachen Layout und bietet gleichzeitig zusätzliche Funktionen wie Tabellenkalkulationen. Dank der blockbasierten Struktur können Sie benutzerdefinierte Datenbanken, Seiten und mehr erstellen, um die Anforderungen des Projektmanagements zu erfüllen.

Es gibt Tonnen von Alternativen zu Notion wenn Sie diese bereits ausprobiert haben. 👀

Notion beste Eigenschaften

Behalten Sie die Daten Ihres Teamsbrainstorming-Sitzungen und kreative Ideen mit einer einfachen Grammatikprüfung präsentabel

Nutzen Sie die Notion-API, um Ihre Seiten und Datenbanken mit den Tools zu integrieren, die Ihr Team bereits verwendet, und profitieren Sie von der Vielseitigkeit

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Bereiche für die Zusammenarbeit, Projektzeitpläne, Kanban-Boards, Kalender und Aufgabenlisten, die alles bieten, was Sie brauchen

Arbeiten Sie mit plattformübergreifenden Teams über ein vereinfachtes Dashboard, das alle auf dem gleichen Stand hält

Einschränkungen von Notion

Einige Nutzer berichten von einer langen Einarbeitungszeit und einem höheren Einrichtungsaufwand als bei anderen Projektmanagement-Tools

In einigen Bewertungen wird erwähnt, dass die Benutzeroberfläche der mobilen App verwirrend oder schwer zu navigieren ist

Preise für Notion

Kostenlos

Plus: $10/Monat pro Nutzer, monatlich bezahlt

$10/Monat pro Nutzer, monatlich bezahlt Business: $18/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$18/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,700+ Bewertungen)

4.7/5 (4,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

6. Asana

über Asana Asana ist ein führendes Arbeits- und Projektmanagement-Tool, das Teams jeder Größe hilft, ihre Ideen umzusetzen und Termine einzuhalten. Es zeichnet sich durch die Verwaltung von To-Do-Listen mit einer fantastischen Fortschrittsverfolgung für Aufgaben aus. Über die benutzerfreundliche Oberfläche können Benutzer Ansichten ändern, Aufgaben priorisieren und projektspezifische Notizen machen.

Asana könnte die richtige Wahl sein, wenn Sie nach einer besser organisierten Milanote-Alternative suchen und sich damit abfinden können, dass Sie auf die Freiform-Brainstorming-Funktion verzichten müssen. Nutzen Sie die Projektmeilensteine, benutzerdefinierten Felder und Aufgabenabhängigkeiten, um das Leben für Ihr gesamtes Team einfacher zu machen.

Sind Sie bereits mit Asana vertraut? Sie können aus mehreren anderen Programmen wählen Asana-Alternativen um eine bessere Lösung zu finden.

Asana beste Eigenschaften

Verfolgen Sie den Projektfortschritt, benachrichtigen Sie alle Teammitglieder, wenn Aufgaben aktualisiert werden, und hinterlassen Sie Kommentare mit @-Erwähnungen für eine Kommunikation in Echtzeit

Schnellerer Arbeitsbeginn dank der übersichtlichen Oberfläche, die die Lernkurve für Teammitglieder minimiert

Wählen Sie zwischen den Ansichten Pinnwand, Liste oder Zeitleiste, um Ihr Projekt visuell so zu organisieren, wie es für Sie am besten passt

Nutzen Sie Automatisierungen, um die kleinen Dinge zu erledigen und Ihren Teammitgliedern Zeit zu sparen

Einschränkungen von Asana

Einige Teams berichten über einen Mangel an Anpassungsmöglichkeiten für das Dashboard und die Projektverfolgungsfunktionen

Einige Bewertungen erwähnen einen Mangel an erweiterten Funktionen und Flexibilität bei der Nutzung des kostenlosen Tarifs (über mehrere Geräte hinweg)

Preise für Asana

Basic: Kostenlos

Kostenlos Premium: $13.49/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$13.49/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Business: 30,49 $/Monat pro Nutzer, monatliche Zahlung

30,49 $/Monat pro Nutzer, monatliche Zahlung Unternehmen: Kontakt für Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,400+ Bewertungen)

4.3/5 (9,400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

7. Google Keep

über Google KeepGoogle Keep ist eine App für persönliche Notizen, die eher für Privatpersonen als für kollaborative Teams gedacht ist. Es ist eine ideale Option, um Ihre Gedanken zu organisieren und Notizen unterwegs zu machen. Passen Sie die Oberfläche an, fügen Sie Bilder hinzu und nutzen Sie den unbegrenzten Speicherplatz für alle Ihre Ideen.

Sie können Google Keep kostenlos nutzen, um Ihre persönlichen Notizen, brillanten Ideen und Gedanken festzuhalten. Dies ist die Milanote-Alternative für diejenigen, die die Funktionen zur Zusammenarbeit nicht nutzen und keine Projektmanagement-Funktionen benötigen. 🌻

Google Keep beste Funktionen

Verwenden Sie Google Keep auf Android, iOS und Chrome für einfache Notizen, egal wo Sie sind

Genießen Sie den kostenlosen Zugang zu allen Funktionen für Notizen; Sie benötigen lediglich ein Google Mail-Konto

Speichern Sie Ihre Dateien mit einem Mausklick in Google Drive, um bequemen Zugriff auf Ihre Notizen zu erhalten

Machen Sie sich schnell und einfach Notizen, während Sie im Internet surfen, um Zeit zu sparen und Ihre Ideen zu organisieren

Einschränkungen von Google Keep

Keep-Notizen sind nicht offline verfügbar, es sei denn, Sie verwenden ein Chromebook

Nicht für die Zusammenarbeit, Remote-Arbeit oder Projektmanagement geeignet

Preise für Google Keep

Kostenlos

Google Keep Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

8. Nuclino

über Nuclino Nuclino ist ein kollaborativer Arbeitsbereich mit einer leichtgewichtigen Benutzeroberfläche, die Ihrem Team hilft, konzentriert zu bleiben. Es bietet eine schnelle Suchfunktion und ermöglicht es Benutzern, alle ihre Projekte, ihr Wissen und ihre Dokumente auf einer Plattform zu vereinen.

Nuclino konzentriert sich auf das Wesentliche und bietet eine Ansicht für jeden Arbeitsablauf. Es fehlen vielleicht einige fortgeschrittene Funktionen, die bei anderen Milanote-Alternativen auf dieser Liste vorhanden sind, aber es führt die Funktionen, die es enthält, wunderbar aus.

Nuclino beste Eigenschaften

Wechseln Sie zwischen Listen-, Brett-, Tabellen- und Diagrammansichten, um die Ideen und das Wissen Ihres Teams visuell zu erkunden

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern aus der ganzen Welt in Echtzeit über eine schnelle, zuverlässige Plattform

Minimieren Siekontextwechsel und verabschieden Sie sich von der chaotischen Verwaltung von Ordnern und Dateien, indem Sie alles in einem kollaborativen Arbeitsbereich aufbewahren, der von Ihrem Team gemeinsam genutzt wird

Arbeiten Sie mit plattformübergreifenden Teammitgliedern auf Windows-, macOS-, Linux-, iOS- und Android-Geräten

Nuclino Einschränkungen

Einige Rezensionen erwähnen eine fehlende Integration mit bestehenden Projektmanagement-Tools

Basierend auf Kundenrezensionen ist es für große Datenbanken und Teams möglicherweise nicht hilfreich

Preise für Nuclino

Kostenlos

Standard: $5/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$5/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Premium: $10/Monat pro Nutzer, monatlich bezahlt

Nuclino Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

Bonus: Schauen Sie sich die Top an 10 Nuclino Alternativen und Konkurrenten

9. Roam Forschung

über Roam Research Roam Research ist ein cloudbasiertes Notizentool, mit dem Sie Ihre Recherchen und Dokumente organisieren können. Erstellen Sie Aufzählungsnotizen, verknüpfen Sie Ihre Notizen, speichern Sie Ihre Arbeit automatisch und behalten Sie Ihre Notizen in einem seitlichen Tab, um bei der Recherche im Internet schnell nachschlagen zu können.

Roam funktioniert wie ein Wiki mit automatischen Backlinks, so dass Benutzer ihre Notizen und Ideen mit überlappenden Hierarchien verbinden können. Verwenden Sie Roam für das kollaborative Wissensmanagement in Remote-Teams, damit jeder seine Ideen teilen, seine Gedanken organisieren und produktiver arbeiten kann.

Roam beste Eigenschaften

Wechseln Sie zwischen Funktionen wie Projektmanagement, progressiver Zusammenfassung und Bullet Journaling, um jedes Mal das perfekte Format zu finden

Behalten Sie den Überblick über Ihre Recherche mit bidirektionalen Links, Backlink-Tags und einzelnen Seiten

Erstellen Sie ein zusammenhängendes Wissensnetzwerk, zu dem Ihr Team beitragen und auf das es sich projektübergreifend verlassen kann

Arbeiten Sie mit plattformübergreifenden Teams in einem Online-Arbeitsbereich, auf den jeder zugreifen kann

Roam-Einschränkungen

Die einfache Benutzeroberfläche könnte die Funktionalität für einige Teams beeinträchtigen, wie Nutzerbewertungen zeigen

Es gibt keine kostenlose Version, und in einigen Bewertungen wird die Frustration über mangelnde Preistransparenz erwähnt

Roam-Preise

Pro: $15/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

Roam Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (15+ Bewertungen)

10. Trello

über Trello Trello ist dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche eines der besten Kanban-Tools auf dem Markt. Es hat nicht die Flexibilität von Milanote, aber viele Benutzer finden, dass diese starrere Struktur es oft einfacher macht, ihre Arbeit zu organisieren.

Wählen Sie aus der umfangreichen Bibliothek von Trello Power-ups (auch bekannt als Plugins), um Funktionen und Integrationen hinzuzufügen, die Sie für jedes Projekt oder Team benötigen. Auch ohne Power-ups macht Trello es Ihnen leicht, Ihre Aufgabenliste zu visualisieren, anstehende Aufgaben zu verwalten und benutzerdefinierte Boards und Karten zu erstellen, um Fälligkeitsdaten, Projektdetails und Dateien zu verfolgen. 📚

Haben Sie Trello bereits ausprobiert? Sie haben mehrere großartige Trello-Alternativen zur Auswahl.

Trello beste Eigenschaften

Wechseln Sie zwischen Board-, Kalender-, Dashboard-, Zeitleisten-, Tabellen-, Karten- und Arbeitsbereich-Ansichten, um eine neue Perspektive auf Ihr Projekt zu erhalten

Verschaffen Sie sich eine Top-Down-Ansicht Ihres Projekts mithilfe eines Kanban-Boards, um den Fortschritt aus jedem Blickwinkel zu verfolgen

Organisieren Sie Ihre Arbeit mit Boards und Karten, auf die Ihr gesamtes Team zugreifen, sie teilen, aktualisieren und kommentieren kann

Nutzen Sie die Vorteile von über 200 Integrationen, um alles in einem einfachen Arbeitsbereich zusammenzuführen

Einschränkungen von Trello

Das Fehlen von zusätzlichen Projektmanagement-Funktionen wie Berichten und Analysen behindert laut Bewertungen einige Projekte

Einige Power-Ups sind für kostenlose Nutzer nicht verfügbar

Preise für Trello

Kostenlos

Standard: $6/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$6/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Premium: $12.50/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$12.50/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Enterprise: $17.50+/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

4.4/5 (13,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,000+ Bewertungen)

Bringen Sie Ihr Projektmanagement auf die nächste Stufe

Das sind die 10 fantastischen Milanote-Alternativen, mit denen Sie Ihr Projektmanagement auf ein höheres Niveau bringen können. Du verdienst ein Tool, mit dem du deine Aufgaben mit Leichtigkeit organisieren und deine Ziele wie ein Profi erreichen kannst. 🤩

Worauf warten Sie also noch? Bringen Sie Ihr Projektmanagement auf die nächste Stufe, ohne einen Cent auszugeben. Melden Sie sich jetzt für ClickUp an !