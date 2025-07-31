11 nejlepších alternativ Flowlu pro řízení podniku v roce 2025

Flowlu je komplexní nástroj pro řízení podniku, který kombinuje správu projektů a úkolů, CRM, fakturaci, znalostní databázi a funkce pro spolupráci na jedné platformě. Je obzvláště oblíbený mezi malými týmy a rostoucími podniky, které potřebují centralizovaný pracovní prostor.
Flowlu sice pokrývá mnoho oblastí, ale nemusí být ideální pro každý tým. Ať už potřebujete pokročilejší přizpůsobení, lepší integraci, jednodušší rozhraní nebo jen jinou cenovou strukturu, prozkoumání alternativ Flowlu vám může pomoci najít nástroj, který lépe odpovídá vašemu pracovnímu postupu a cílům.
V tomto blogu prozkoumáme nejlepší alternativy Flowlu, které stojí za zvážení, a rozebíráme, co je třeba zvážit před přechodem.
Proč profesionálové hledají alternativy Flowlu?
Ačkoli Flowlu nabízí širokou škálu funkcí v jedné platformě, ne vždy splňuje všechny požadavky každého týmu. Zde je několik běžných důvodů, proč profesionálové hledají alternativy:
- Omezená flexibilita uživatelského rozhraní: Někteří uživatelé považují rozhraní za nepřehledné nebo neintuitivní, zejména v případě týmů bez technických znalostí.
- Základní CRM a automatizace: Integrované CRM funguje pro jednoduché procesy, ale postrádá hloubku a automatizaci, které najdete ve specializovaných CRM nástrojích.
- Fakturace není vhodná pro všechny regiony: Finanční nástroje Flowlu nejsou plně přizpůsobeny globálním daňovým nebo compliance požadavkům.
- Omezení mobilní aplikace: Týmy, které jsou silně závislé na mobilním přístupu, často hlásí omezenou funkčnost nebo nedostatek plynulého zážitku.
- Náročná křivka učení pro nové uživatele: All-in-one nastavení může být pro menší týmy nebo samostatné uživatele, kteří potřebují jednodušší nastavení, příliš náročné.
- Méně nativních integrací: Ve srovnání s jinými platformami má Flowlu omezenější integrační ekosystém, což může být překážkou pro týmy s komplexními technologickými stacky.
Co byste měli hledat v alternativách Flowlu?
Než se rozhodnete pro alternativu, zvažte, co váš tým skutečně potřebuje, aby mohl lépe pracovat. Zde je několik klíčových funkcí, které je třeba zhodnotit:
- Řízení projektů a úkolů: Nástroje, které podporují závislosti úkolů, časové osy projektů, Kanban tabule a Ganttovy diagramy pro lepší plánování a realizaci.
- Funkce CRM: Správa kontaktů, sledování obchodů, prodejní kanály a automatizace pro efektivní správu vztahů se zákazníky.
- Spolupráce týmu: Komentáře v reálném čase, sdílené dokumenty, oznámení a chat, aby všichni byli v obraze.
- Nástroje pro fakturaci a finance: Integrovaná fakturace, sledování výdajů nebo integrace s nástroji jako QuickBooks nebo Xero.
- Přizpůsobení a škálovatelnost: Flexibilní pracovní postupy, role a řídicí panely, které se mohou přizpůsobovat růstu vašeho týmu nebo firmy.
- Integrace a API: Kompatibilita s vašimi stávajícími nástroji a přístup k API pro hlubší přizpůsobení.
- Snadné použití a podpora: Intuitivní rozhraní, rychlé zapojení klientů a pohotová zákaznická podpora, které vašemu týmu pomohou rychle se rozběhnout.
Každý typ a velikost podniku může tyto faktory zvažovat odlišně. Malé týmy často upřednostňují snadné použití a cenu, zatímco větší organizace se mohou více soustředit na přizpůsobení a hloubku integrace.
11 nejlepších alternativ Flowlu v kostce
|Název nástroje
|Nejlepší funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|Proč je to dobrá alternativa k Flowlu?
|ClickUp
|AI asistent (Brain MAX), řízení projektů, dokumenty, cíle, tabule, více než 1 000 integrací
|Týmy všech velikostí, které hledají flexibilní pracovní prostor typu „vše v jednom“.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Kombinuje úkoly, dokumenty, CRM a AI – vše, co nabízí Flowlu, ale s větší škálovatelností.
|Nifty
|Časové osy projektů, dokumenty a diskuse, sledování času
|Týmy pracující na dálku a v kontaktu s klienty
|Zdarma pro 2 uživatele; placené tarify od 39 $/měsíc (10 uživatelů)
|Skvělé pro přehlednost projektů a spolupráci s klienty s milníky.
|Monday. com
|Vlastní pracovní postupy, šablony CRM, řídicí panely
|Funkčně propojené malé a střední podniky a agentury
|Bezplatný tarif; placené tarify od 9 $/uživatel/měsíc
|Nativní CRM + projektové pracovní postupy, modernější uživatelské rozhraní než Flowlu.
|Zoho CRM
|Správa kontaktů, automatizace, analytika, multikanálová podpora
|Prodejní týmy, malé a střední podniky a uživatelé Zoho
|Bezplatný tarif; placené tarify od 14 $/uživatel/měsíc
|Výkonný CRM s integracemi a finančními nástroji podobnými Flowlu.
|Agiled
|Nabídky a fakturace, CRM a klientský portál, sledování času
|Freelancerové a samostatní podnikatelé
|Placené tarify od 30 $/měsíc
|Silná kombinace CRM a fakturace pro samostatné uživatele – podobná finančním nástrojům Flowlu.
|Bitrix24
|CRM + správa úkolů, komunikační nástroje, kontaktní centrum
|Týmy, které potřebují interní spolupráci a spolupráci s klienty
|Bezplatný tarif; placené tarify od 49 $/měsíc (5 uživatelů)
|All-in-one pracovní prostor se silnějším zaměřením na CRM a prodej
|Freshsales
|Integrované CRM, AI lead scoring, sledování obchodů
|Prodejní týmy a poskytovatelé služeb
|Bezplatný tarif; placené tarify od 9 $/uživatel/měsíc
|Týmy s intenzivním využíváním CRM získají funkce ve stylu Flowlu s pokročilejšími prodejními schopnostmi.
|Asana
|Automatizace úkolů, zobrazení časové osy, reportování
|Rostoucí týmy se strukturovanými procesy
|Bezplatný tarif; placené tarify od 10,99 $/uživatel/měsíc
|Vytvořeno pro pracovní postupy, s integracemi pokrývajícími potřeby CRM ve stylu Flowlu.
|Wrike
|Automatizace pracovních postupů, nástroje pro kontrolu, pokročilé reportování
|Střední a velké podniky
|Skvělé pro vývojářské týmy, které potřebují podrobné sledování problémů, méně CRM, ale solidní projektový tok.
|Skvělé pro týmy, které potřebují komplexní pracovní postupy, sledování a přehled o klientech.
|Trello
|Kanbanové tabule, Power-Ups, jednoduché uživatelské rozhraní
|Vizuální týmy a startupy
|Bezplatný tarif; placené tarify od 5 $/uživatel/měsíc
|Snadné řízení úkolů s doplňky CRM prostřednictvím Power-Ups.
|Jira
|Agilní tabule, plánování sprintů, sledování problémů
|Týmy pro vývoj softwaru a produktů
|Bezplatný tarif; placené tarify od 7,75 $/uživatel/měsíc
|Skvělé pro vývojářské týmy, které potřebují podrobné sledování problémů, méně CRM, ale solidní projektový tok.
Nejlepší alternativy Flowlu pro rostoucí týmy
Různé typy podniků a struktury týmů vyžadují různé funkce. Zde jsou specializované alternativy, které odpovídají konkrétním prioritám:
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší přizpůsobitelná platforma typu „vše v jednom“ pro úkoly, CRM, dokumenty a spolupráci)
ClickUp je výkonný nástroj pro správu práce typu „vše v jednom“, který pomáhá týmům všech velikostí udržovat pořádek a rychleji plnit úkoly.
Tento nástroj spojuje všechny vaše pracovní potřeby v kontextovém pracovním prostoru využívajícím umělou inteligenci.
- Splňte všechny své požadavky na tvorbu obsahu a dokumentaci pomocí ClickUp Docs. Použijte nativní AI ClickUp, ClickUp Brain nebo AI modely jako ChatGPT, Claude a Gemini k psaní, úpravám a kódování přímo z vašeho pracovního prostoru ClickUp.
- Vytvářejte úkoly, přiřazujte je členům týmu, stanovujte priority a termíny a mnoho dalšího s ClickUp Tasks. Zde můžete jednoduše požádat ClickUp Brain nebo použít svůj hlas s Talk to Text k nastavení podrobných a kompletních pracovních postupů, a to bez použití rukou!
- Stanovte svým týmům dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle a sledujte jejich plnění pomocí ClickUp Goals.
- Chatujte s členy týmu v reálném čase, připojte se k videohovorům pomocí Syncups, vytvářejte úkoly, tabule a další přímo z okna ClickUp Chat.
- Spolupracujte, brainstormujte a vytvářejte koncepty generované umělou inteligencí pomocí ClickUp Whiteboards.
- Najděte všechny klíčové informace o svých projektech pomocí dashboardů ClickUp. Získejte přizpůsobené přehledy a souhrny v rámci dashboardu s kartami AI, které se aktualizují v reálném čase.
Ve srovnání s více segmentovaným přístupem Flowlu vám ClickUp nabízí skutečně propojený pracovní prostor. Ať už jste malý tým nebo společnost se stovkami zaměstnanců, je snadno použitelný a dostatečně flexibilní, aby vyhovoval vašim potřebám.
Můžete plánovat projekty pomocí Ganttových diagramů ClickUp, sledovat pokrok pomocí ClickUp Dashboards a přepínat mezi zobrazeními, jako jsou seznamy, tabule nebo kalendáře.
ClickUp sdružuje vše od plánování sprintů po sdílení znalostí pod jednou střechou a umožňuje týmům plánovat, spolupracovat a dodávat výsledky rychleji, aniž by musely používat více nástrojů.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Flexibilita pracovního postupu: Najděte informace okamžitě pomocí vyhledávání v přirozeném jazyce. Získejte přístup k více než 15 přizpůsobitelným zobrazením s neomezeným počtem vlastních polí a stavů specifických pro tým.
- AI asistent produktivity: Použijte ClickUp Brain pro tvorbu obsahu pomocí AI, shrnutí dokumentů, automatizaci úkolů a otázky a odpovědi v pracovním prostoru. Proměňte chaty v úkoly a získejte chytré návrhy při práci.
📌 Bonus: Pokud přecházíte z Flowlu a hledáte lepší spolupráci, chytřejší automatizaci nebo jednotnější pracovní prostor, ClickUp Brain MAX může být tím pravým řešením. Jedná se o desktopovou AI aplikaci ClickUp, která je hluboce integrována do celého vašeho pracovního prostoru. Rozumí vašim úkolům, dokumentům, schůzkám a nástrojům, takže můžete prohledávat připojený pracovní prostor a web nebo pomocí hlasu klást otázky, automatizovat akce a pracovat rychleji.
Ať už plánujete sprinty, shrňujete dokumenty nebo přeměňujete chaty na úkoly, Brain Max přidává do vašeho pracovního postupu inteligentní vrstvu, která vám pomáhá vyhnout se přepínání kontextu a zůstat soustředěný.
- Komplexní CRM: Spravujte životní cykly zákazníků pomocí přizpůsobitelných pipeline a centralizované komunikace v CRM řešení ClickUp. Sledujte obchody, automatizujte následné kroky a vizualizujte prodejní data.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li zjednodušit sledování klientů a správu prodejního procesu, aniž byste museli budovat systém od nuly, začněte s připravenou šablonou ClickUp CRM. Je navržena tak, aby vám pomohla organizovat potenciální zákazníky, obchody, kontakty a následné kroky na jednom místě. Díky předem připraveným zobrazením, stavům a možnostem automatizace můžete začít okamžitě pracovat a soustředit se více na uzavírání obchodů než na nastavování nástrojů.
- Centrum spolupráce: Propojte svůj tým pomocí integrovaného chatu, vláknových komentářů a úprav v reálném čase. Vytvářejte vyhrazené prostory a zachovejte kontext napříč projekty.
- Funkce automatizace: Získejte aktualizace jedním kliknutím od AI Project Manager. Ušetřete čas díky více než 50 předem připraveným automatizačním receptům pro vše od vytváření úkolů po oznámení.
- Správa času: Naplánujte si svůj den s přesností pomocí časového blokování, odhadů úkolů a inteligentního plánování. Zůstaňte soustředění díky připomenutím, kalendářům a integrovanému sledování času.
- Integrace s nástroji CRM a fakturace: Propojte se s oblíbenými nástroji, jako jsou HubSpot, Salesforce, QuickBooks a Xero, abyste zefektivnili správu klientů, automatizovali fakturaci a centralizovali pracovní postupy.
Omezení ClickUp:
- Rozhraní s bohatými funkcemi může pro nové uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
- Mobilní aplikace má méně funkcí než desktopová verze.
Ceny ClickUp:
Hodnocení ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
ClickUp změnil naše řízení projektů. Zredukovali jsme naše technologické vybavení na polovinu a ušetřili tisíce ročně, přičemž jsme zlepšili přehlednost napříč odděleními. Možnosti přizpůsobení umožňují každému týmu pracovat podle svých představ a zároveň zachovat organizační soulad.
ClickUp změnil naše řízení projektů. Zredukovali jsme naše technologické vybavení na polovinu a ušetřili tisíce ročně, přičemž jsme zlepšili přehlednost napříč odděleními. Možnosti přizpůsobení umožňují každému týmu pracovat podle svých představ a zároveň zachovat organizační soulad.
2. Nifty (nejlepší pro projektové řízení zaměřené na klienta s milníky)
Nifty je určen pro týmy, které chtějí strukturu bez složitosti. Na rozdíl od all-in-one rozhraní Flowlu, které může být někdy nepřehledné, Nifty udržuje věci soustředěné a kombinuje projektové plány, úkoly a týmovou komunikaci v pracovním prostoru, ve kterém se snadno orientujete od prvního dne.
Nifty vyniká svým přístupem k plánování projektů, který klade důraz na milníky. Můžete si stanovit obecné cíle, rozdělit je na úkoly a vše vizualizovat v časové ose pomocí interaktivních Ganttových diagramů.
Je to obzvláště užitečné pro agentury nebo týmy pracující s klienty. Funkce klientského portálu poskytuje externím zúčastněným stranám jasný přehled o postupu, aniž by bylo nutné spravovat oprávnění nebo procházet celý pracovní prostor.
Pokud váš tým oceňuje vizuální plánování, jednoduchou spolupráci a přehledné uživatelské rozhraní, které přesto podporuje pokročilé pracovní postupy, Nifty nabízí skvělou rovnováhu mezi snadným používáním a výkonem.
Nejlepší funkce Nifty:
- Vizuální plány: Proměňte plánování projektů pomocí interaktivních Ganttových diagramů, které vizualizují časové osy a závislosti.
- Integrovaný chat: Eliminujte přepínání mezi platformami díky kontextovým diskusím přímo propojeným s projekty.
- Spolupráce na dokumentech: Vytvořte komplexní znalostní bázi s možností úprav v reálném čase a kontrolou verzí.
- Sledování času: Zaznamenávejte fakturovatelné hodiny pomocí integrovaných časovačů, které se připojují přímo k úkolům a projektům.
- Automatizované pracovní postupy: Zefektivněte procesy pomocí automatizací založených na pravidlech, které spouštějí akce, když se změní stav úkolů.
- Správa klientů: Centralizujte komunikaci s klienty pomocí specializovaných portálů, které zobrazují průběh projektu a výsledky.
- Přidělování zdrojů: Optimalizujte kapacitu týmu pomocí zobrazení pracovní zátěže, které vizualizuje dostupnost napříč projekty a časovými rámci.
Omezení Nifty:
- Omezená funkčnost CRM ve srovnání s Flowlu.
- Méně nástrojů pro finanční řízení fakturace a rozpočtování
Výhodné ceny:
- Zdarma: Základní funkce pro malé projekty
- Starter: 39 $/měsíc
- Pro: 79 $/měsíc
- Podnikání: 124 $/měsíc
Hodnocení Nifty:
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nifty?
Recenze G2 říká:
Nifty změnil naše projektové plánování díky svým intuitivním plánům. Vizuální zobrazení časové osy poskytuje našim stakeholderům okamžitý přehled o stavu projektu, aniž by bylo nutné podávat podrobné vysvětlení.
Nifty změnil naše projektové plánování díky svým intuitivním plánům. Vizuální zobrazení časové osy poskytuje našim stakeholderům okamžitý přehled o stavu projektu, aniž by bylo nutné podávat podrobné vysvětlení.
3. Monday. com (nejlepší pro vizuální práci a sledování pracovních postupů projektů)
Monday.com je vysoce vizuální platforma pro správu práce, která pomáhá týmům vytvářet pracovní postupy odpovídající jejich způsobu práce.
Zatímco Flowlu nabízí pevnou strukturu s integrovanými nástroji, jako je CRM a fakturace, Monday volí flexibilnější přístup a umožňuje vám přizpůsobit vše od projektových tabulek po dashboardy.
Monday je jedinečný tím, jak kombinuje stavební bloky typu drag-and-drop s výkonnými automatizacemi bez kódu a dynamickými zobrazeními (jako časová osa, Kanban, kalendář a pracovní zátěž).
Je obzvláště oblíbený u marketingových, produktových a provozních týmů, které chtějí spravovat různé typy práce – projekty, kampaně a kalendáře obsahu – přizpůsobené jejich toku.
Nejlepší funkce Monday:
- Vizuální dashboardy: Změňte přehlednost projektů pomocí dashboardů v reálném čase, které zobrazují metriky pokroku, alokaci zdrojů a stav časové osy v jednom komplexním přehledu.
- Knihovna šablon: Urychlete nastavení projektu pomocí více než 200 předem připravených šablon pro všechny obchodní funkce, od marketingových kampaní po uvedení produktů na trh.
- Automatizace: Eliminujte opakující se úkoly pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů založených na pravidlech, které spouštějí akce při změně stavu, blížícím se termínu nebo aktualizaci úkolů.
- Přizpůsobení pracovního postupu: Přizpůsobte si svůj pracovní prostor pomocí flexibilních struktur tabulek, které se přizpůsobí jedinečným procesům a metodikám vašeho týmu.
- Týmová spolupráce: Centralizujte komunikaci pomocí kontextových komentářů, @zmínek a sdílení souborů přímo v rámci úkolů a projektů.
- Nástroje pro reporting: Získejte praktické informace díky přizpůsobitelným reportům, které vizualizují trendy produktivity, úzká místa a výkonnost týmu.
- Mobilní přístupnost: Spravujte práci na cestách pomocí plně vybavené mobilní aplikace, která zachovává všechny funkce desktopové verze.
Omezení pondělí:
- Méně robustní finanční správa než Flowlu.
- Může být vizuálně nepřehledný při více složitých projektech.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 14 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 24 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení Monday.com
- G2: 4,7/5,0 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 5 400 recenzí)
Co říkají uživatelé o Monday.com?
Uživatel Capterra sdílí:
Díky tomu jsme mohli automatizovat nudné úkoly, od vyvažování pracovní zátěže, sledování času, sledování KPI a milníků až po automatizaci celého procesu nástupu/odchodu zaměstnanců. Jedna věc, která se mi na Monday.com nelíbí, je to, jak jsou některé funkce rozděleny mezi různé tarify.
Díky tomu jsme mohli automatizovat nudné úkoly, od vyvažování pracovní zátěže, sledování času, sledování KPI a milníků až po automatizaci celého procesu nástupu/odchodu zaměstnanců. Jedna věc, která se mi na Monday.com nelíbí, je to, jak jsou některé funkce rozděleny mezi různé tarify.
4. Zoho CRM (komplexní CRM s automatizací, analytikou a multikanálovou komunikací)
Pokud je CRM hlavním důvodem, proč používáte Flowlu, Zoho CRM je jasným vylepšením. Je speciálně navržen tak, aby pomáhal prodejním týmům uzavírat obchody rychleji, s lepším sledováním potenciálních zákazníků, hlubší automatizací a chytřejšími poznatky.
Zoho CRM se nesnaží být všestranným pracovním prostorem. Místo toho se soustředí na jednu věc, kterou dělá opravdu dobře: správu vztahů se zákazníky v každé fázi prodejního procesu. Od přiřazování potenciálních zákazníků a nastavování následných kroků až po automatizaci e-mailů a generování reportů – vše je navrženo tak, aby se snížila manuální práce a zlepšila přehlednost.
Zoho CRM vyniká také svou flexibilitou. Můžete začít pouze se základními funkcemi nebo vytvořit plně přizpůsobené nastavení pomocí pracovních postupů, pravidel bodování a integrace s širší sadou Zoho (jako Zoho Books, Desk nebo Campaigns).
Nejlepší funkce Zoho CRM:
- Hodnocení potenciálních zákazníků: Upřednostněte prodej pomocí hodnocení založeného na umělé inteligenci, které řadí potenciální zákazníky podle jejich zapojení a chování.
- E-mailové kampaně: Navrhujte a nasazujte cílené sekvence přímo ze svého CRM.
- Prognózy prodeje: Vytvářejte přesné prognózy pomocí AI analýzy historických dat, pipeline a rychlosti uzavírání obchodů.
- Správa kontaktů: Centralizujte informace o zákaznících pomocí komplexních profilů, které sledují všechny interakce.
- Deal pipeline: Vizualizujte prodejní příležitosti pomocí přizpůsobitelných fází, které odrážejí váš jedinečný prodejní proces.
- Automatizace pracovních postupů: Eliminujte opakující se úkoly pomocí pravidlových spouštěčů, které provádějí akce při splnění konkrétních podmínek.
- Mobilní přístup: Spravujte vztahy se zákazníky na cestách pomocí plně vybavené mobilní aplikace.
Omezení Zoho CRM:
- Omezené možnosti řízení projektů ve srovnání s Flowlu.
- Méně robustní funkce pro spolupráci na dokumentech.
Ceny Zoho CRM:
- Standard: 14 $/uživatel/měsíc
- Profesionální: 23 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 40 $/uživatel/měsíc
- Ultimate: 52 $/uživatel/měsíc
Hodnocení Zoho CRM:
- G2: 4,1/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho CRM?
Recenze Capterra říká:
Zoho CRM je dobrý jako CRM systém, ale pouze pokud opravdu chcete maximálně využít jeho možnosti, potřebujete vývojáře, aby se ujistili, že dosáhnete toho, co chcete, v automatizovaných procesech.
Zoho CRM je dobrý jako CRM systém, ale pouze pokud opravdu chcete maximálně využít jeho možnosti, potřebujete vývojáře, aby se ujistili, že dosáhnete toho, co chcete, v automatizovaných procesech.
5. Agiled (nejlepší pro samostatné podnikatele s fakturací, nabídkami a klientským portálem)
Agiled je platforma pro řízení podniku určená pro firmy poskytující služby, které chtějí mít vše, od CRM a projektů po fakturaci a smlouvy, pod jednou střechou.
Pokud používáte Flowlu pro jeho širokou škálu funkcí, ale chcete něco intuitivnějšího a více zaměřeného na klienta, stojí za zvážení Agiled.
Agiled opravdu vyniká tím, jak propojuje vaše interní operace s nástroji pro komunikaci s klienty. Můžete spravovat potenciální zákazníky a klienty pomocí integrovaného CRM, odesílat nabídky a smlouvy s vaším logem, sledovat fakturovatelné hodiny a přijímat platby prostřednictvím integrované fakturace.
Je to obzvláště užitečné pro freelancery, agentury a konzultanty, kteří pracují s více klienty a potřebují systém, který zvládá jak projektovou práci, tak správu podniku. Funkce klientského portálu je bonusem, který klientům umožňuje přístup k časovým osám, fakturám a souborům na jednom místě.
Nejlepší funkce Agiled:
- Klientské portály: Vytvořte značkové prostory, kde mohou klienti sledovat pokrok, schvalovat výstupy a přistupovat k dokumentům.
- HR nástroje: Spravujte pracovní sílu pomocí profilů zaměstnanců, sledování docházky a metrik výkonnosti.
- Finanční funkce: Integrujte fakturaci, sledování výdajů a zpracování plateb do jednoho systému.
- Přizpůsobitelné panely: Vytvářejte vizuální analytické přehledy, které na první pohled zobrazují klíčové metriky a stav projektu.
- Spolupráce na dokumentech: Sdílejte, upravujte a spravujte soubory s kontrolou verzí a přístupem na základě oprávnění.
- Sledování času: Sledujte fakturovatelné hodiny pomocí automatických časovačů, které jsou přímo integrovány do fakturace.
- Automatizované pracovní postupy: Vytvářejte procesy založené na pravidlech, které spouštějí akce při splnění konkrétních podmínek.
Omezení Agiled:
- Omezené možnosti přizpůsobení v zobrazení projektového řízení.
- Méně integrací třetích stran
Agilní ceny:
- Zdarma: Základní funkce pro malé týmy
- Pro: 25 $/měsíc
- Premium: 49 $/měsíc
- Podnikání: 83 $/měsíc
Hodnocení Agiled:
- G2: 4,7/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 330 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Agiled?
Recenze Capterra říká:
Agiled změnil způsob, jakým spravujeme klienty i členy týmu. Značkové klientské portály zlepšily náš profesionální image, zatímco nástroje pro řízení lidských zdrojů výrazně zefektivnily naše interní procesy.
Agiled změnil způsob, jakým spravujeme klienty i členy týmu. Značkové klientské portály zlepšily náš profesionální image, zatímco nástroje pro řízení lidských zdrojů výrazně zefektivnily naše interní procesy.
6. Bitrix24 (nejlepší pracovní prostor pro týmovou spolupráci a komunikaci se zákazníky)
Bitrix24 je komplexní platforma pro řízení podniku, která pokrývá vše od správy úkolů a CRM po interní komunikaci, HR a dokonce i tvorbu webových stránek.
Pokud vás oslovil komplexní přístup Flowlu, ale hledáte hlubší spolupráci a funkce pro celou společnost, Bitrix24 nabízí širší sadu nástrojů.
Jednou z výrazných předností Bitrix24 je jeho integrovaná komunikační sada, která zahrnuje týmový chat, videohovory, firemní novinky a rozhraní ve stylu sociálního intranetu. Díky tomu působí spíše jako virtuální kancelář než jako pouhý projektový nástroj.
Získáte také přístup k plně funkčnímu CRM, automatizačním nástrojům a správě dokumentů v rámci stejné platformy.
Je obzvláště užitečný pro střední a velké týmy, které potřebují strukturu, spolupráci a vnitřní transparentnost napříč odděleními.
Nejlepší funkce Bitrix24:
- Týmový chat: Zefektivněte komunikaci pomocí integrovaných zpráv, které kombinují textové, hlasové a videokonference v jednom jednotném pracovním prostoru.
- CRM: Vizualizujte celý svůj prodejní proces pomocí komplexního sledování obchodů, správy kontaktů a inteligentních automatizovaných následných akcí.
- Správa dokumentů: Centralizujte znalosti pomocí bezpečného úložiště s kontrolou verzí, přístupem na základě oprávnění a nástroji pro spolupráci v reálném čase.
- Automatizace pracovních postupů: Eliminujte opakující se úkoly pomocí přizpůsobitelných spouštěčů, které provádějí akce při splnění konkrétních podmínek.
- Mobilní přístupnost: Spravujte projekty na cestách pomocí plně funkční mobilní aplikace, která zachovává funkčnost desktopové verze.
- Sledování času: Sledujte fakturovatelné hodiny pomocí integrovaných časovačů, které se přímo propojují s projekty a reportováním.
- Vlastní pole: Přizpůsobte si svůj pracovní prostor pomocí neomezeného počtu datových bodů, které zachycují přesně to, co je pro váš tým důležité.
Omezení Bitrix24:
- Bohatá nabídka funkcí může znamenat strmější křivku učení.
- Rozhraní může působit přeplněně, pokud jsou aktivovány všechny funkce.
Ceny Bitrix24:
- Zdarma: Základní funkce pro až 12 uživatelů
- Základní: 49 $/měsíc (5 uživatelů)
- Standard: 99 $/měsíc (50 uživatelů)
- Profesionální: 199 $/měsíc (100 uživatelů)
Hodnocení Bitrix24:
- G2: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bitrix24?
Recenze G2 říká:
Bitrix24 změnil náš komunikační tok. Díky chatování, videohovorům a sdílení dokumentů na jednom místě jsme se zbavili neustálého přepínání mezi aplikacemi, které nám dříve narušovalo pracovní den.
Bitrix24 změnil náš komunikační tok. Díky chatování, videohovorům a sdílení dokumentů na jednom místě jsme se zbavili neustálého přepínání mezi aplikacemi, které nám dříve narušovalo pracovní den.
7. Freshsales (nejlepší CRM platforma zaměřená na prodej s hodnocením potenciálních zákazníků a informacemi z umělé inteligence)
Freshsales je CRM vytvořené pro prodejní týmy, které chtějí pracovat rychleji, zůstat organizované a uzavřít více obchodů – s menším množstvím manuální práce. Pokud používáte Flowlu hlavně pro jeho CRM funkce, ale potřebujete něco více zaměřeného, moderního a připraveného na automatizaci, Freshsales je skvělou alternativou.
Freshsales se odlišuje vestavěným hodnocením potenciálních zákazníků na základě umělé inteligence, chytrými pracovními postupy a vestavěnými telefonními a e-mailovými nástroji. Můžete sledovat potenciální zákazníky, vizuálně spravovat své projekty, odesílat personalizované e-maily a dokonce získat přehled o tom, kdy je největší pravděpodobnost, že se potenciální zákazníci zapojí.
Je to obzvláště užitečné pro rostoucí prodejní týmy, které potřebují lepší přehlednost, čistší automatizaci a systém, který funguje bez nutnosti náročného nastavování. Navíc se dobře propojuje s ostatními produkty sady Freshworks, takže se snadno přizpůsobí vašim rostoucím potřebám.
Pokud vám CRM Flowlu připadá příliš základní nebo roztažené na příliš mnoho případů použití, Freshsales nabízí více zaměřený zážitek s důrazem na prodej, který vašemu týmu pomůže zůstat v pozoru a uzavřít obchody rychleji.
Nejlepší funkce Freshsales:
- AI asistent: Proměňte rozhodnutí v oblasti prodeje pomocí Freddy AI, který analyzuje interakce, identifikuje signály nákupu a doporučuje další kroky.
- Hodnocení kontaktů: Upřednostněte prodej pomocí hodnocení založeného na umělé inteligenci, které řadí potenciální zákazníky podle jejich zapojení a chování.
- Vizualizace prodejního procesu: Získejte přehledný obraz o svém prodejním procesu díky přizpůsobitelným zobrazením, která ukazují fáze obchodu, hodnoty a pravděpodobnosti.
- Automatizace e-mailů: Navrhujte a nasazujte cílené e-mailové sekvence, které se spouštějí na základě akcí a interakcí zákazníků.
- Inteligence konverzace: Nahrávejte a analyzujte prodejní hovory pomocí AI transkripce, která identifikuje klíčová témata a sentiment.
- Mobilní CRM: Získejte přístup ke své kompletní prodejní databázi na cestách pomocí plně funkční mobilní aplikace.
- Správa území: Organizujte prodejní regiony pomocí geografických přiřazení, která optimalizují pokrytí a distribuci účtů.
Omezení Freshsales
- Funkce umělé inteligence jsou výkonné, ale jejich přesnost závisí na kvalitě a množství dostupných dat.
- Některé pokročilé funkce, jako jsou vlastní reporty a komplexní integrace, mohou vyžadovat delší dobu na osvojení.
Ceny Freshsales
- Růst: 9 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení Freshsales:
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6 = 5/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Freshsales?
Pipeline a správa kontaktů této platformy zlepšily způsob, jakým spravujeme vztahy s našimi klienty. Nejvíc se mi líbí, že Freshsales mi poskytuje nástroje, které potřebuji, aniž by mě zahlcoval přílišným množstvím funkcí. Například jiný CRM systém, který jsem zvažoval, měl přes 45 aplikací, ale nebylo možné, abych je všechny používal. V některých ohledech jsem měl pocit, že by se mi jejich osvojování zdržovalo, a proto jsem si vybral Freshsales, protože mi poskytuje vše, co potřebuji.
Pipeline a správa kontaktů této platformy zlepšily způsob, jakým spravujeme vztahy s našimi klienty. Nejvíc se mi líbí, že Freshsales mi poskytuje nástroje, které potřebuji, aniž by mě zahlcoval přílišným množstvím funkcí. Například jiný CRM systém, který jsem zvažoval, měl přes 45 aplikací, ale nebylo možné, abych je všechny používal. V některých ohledech jsem měl pocit, že by se mi jejich osvojování zdržovalo, a proto jsem si vybral Freshsales, protože mi poskytuje vše, co potřebuji.
8. Asana (vhodná pro strukturované řízení úkolů a projektů s automatizací)
Asana je platforma pro správu úkolů a projektů vytvořená pro týmy, které ocení strukturu, přehlednost a hladkou spolupráci.
Zatímco Flowlu se snaží nabídnout vše na jednom místě – CRM, fakturaci, znalostní databázi –, Asana se soustředí na jedno: pomáhá týmům řídit práci jasně a efektivně.
Asana vyniká svým přehledným vizuálním rozhraním, které vám umožňuje organizovat úkoly v seznamech, tabulkách Kanban, kalendářích nebo časových osách (Ganttových diagramech). Je snadné vytvářet pracovní postupy, přidělovat práci, nastavovat priority a sledovat pokrok.
Asana také podporuje automatizaci opakujících se úkolů, schvalovacích workflow a milníků projektu, což z ní činí ideální volbu pro marketingové, produktové a mezifunkční týmy, které potřebují transparentnost a odpovědnost bez přetížení funkcemi.
Nejlepší funkce Asany:
- Závislosti úkolů: Vizualizujte vztahy v rámci projektu pomocí intuitivního mapování závislostí, které zobrazuje propojení a dopady úkolů.
- Formuláře: Zefektivněte požadavky pomocí přizpůsobitelných formulářů, které automaticky vytvářejí strukturované úkoly.
- Zobrazení pracovní zátěže: Optimalizujte zdroje pomocí nástrojů pro plánování kapacity, které vizualizují kapacitu týmu v rámci jednotlivých projektů.
- Pokročilé reportování: Získejte komplexní přehledy díky přizpůsobitelným dashboardům, které sledují průběh projektu a výkonnost týmu.
- Pravidla automatizace: Eliminujte manuální práci pomocí přizpůsobitelných spouštěčů, které provádějí akce při splnění konkrétních podmínek.
- Sledování času: Sledujte hodiny strávené na projektech pomocí integrovaných časovačů, které se přímo propojují s úkoly a fakturací.
- Vlastní pole: Zachyťte přesně ty informace, které potřebujete, pomocí flexibilních datových bodů, které se přizpůsobí vašim jedinečným pracovním postupům.
Omezení Asany:
- Žádná vestavěná funkce CRM
- Omezené nástroje pro finanční řízení
Ceny Asany:
- Základní: zdarma pro až 15 uživatelů
- Premium: 10,99 $/uživatel/měsíc
- Business: 24,99 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení Asany:
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o Asaně?
Uživatel G2 říká:
Asana nabízí dokonalou rovnováhu mezi jednoduchostí a funkčností. Je neuvěřitelně snadné zapojit nové uživatele, ale zároveň je dostatečně výkonná pro správu složitých, mezifunkčních projektů. Časová osa (Ganttův diagram) je skvělá pro plánování a vlastní pole nám umožňují sledovat vše od závislostí až po úrovně priority.
Asana nabízí dokonalou rovnováhu mezi jednoduchostí a funkčností. Je neuvěřitelně snadné zapojit nové uživatele, ale zároveň je dostatečně výkonná pro správu složitých, mezifunkčních projektů. Časová osa (Ganttův diagram) je skvělá pro plánování a vlastní pole nám umožňují sledovat vše od závislostí až po úrovně priority.
9. Wrike (vhodný pro řízení podnikové práce a komplexní týmové pracovní postupy)
Wrike je speciálně navržen pro týmy, které řídí složité projekty napříč více odděleními nebo klienty. Ve srovnání s širší sadou funkcí Flowlu se Wrike více zaměřuje na řízení práce a nabízí strukturu, kontrolu a přehlednost, které větší týmy často potřebují.
Wrike vyniká svou schopností zpracovávat detailní pracovní postupy ve velkém měřítku. Můžete mapovat celé projekty pomocí Ganttových diagramů, automatizovat opakující se úkoly pomocí vlastních pravidel a používat dashboardy v reálném čase ke sledování pokroku napříč týmy.
Jeho žádosti, přehledy pracovní zátěže a přístup založený na rolích jsou obzvláště užitečné pro provozní, marketingové nebo PMO týmy, které se spoléhají na standardizované procesy a plánování zdrojů.
Nejlepší funkce Wrike:
- Správa zdrojů: Vizualizujte pracovní zátěž napříč odděleními pomocí nástrojů pro plánování kapacity, které zabraňují vzniku úzkých míst.
- Vlastní pracovní postupy: Vytvářejte přizpůsobené procesy pomocí vizuálního editoru Wrike, který navrhuje postupy založené na stavu.
- Bezpečnost podniku: Zabezpečte citlivé informace pomocí pokročilých funkcí, včetně dvoufaktorového ověřování a řízení přístupu na základě rolí.
- Přehled napříč týmy: Získejte kompletní přehled o všech projektech díky komplexním dashboardům, které zdůrazňují závislosti.
- Automatizace schvalování: Zefektivněte cykly kontroly pomocí automatického směrování, které upozorní zúčastněné strany, když je potřeba zadat vstupní údaje.
- Sledování času: Sledujte hodiny strávené na projektech pomocí integrovaných časovačů, které se přímo propojují s úkoly a fakturací.
- Kontrola dokumentů: Kontrolujte a schvalujte kreativní materiály pomocí nástrojů pro vkládání poznámek, které poskytují kontextovou zpětnou vazbu.
Omezení Wrike:
- Složité zapracování nových uživatelů
- Omezené možnosti CRM ve srovnání s Flowlu
Ceny Wrike:
- Zdarma: Základní funkce pro malé týmy
- Tým: 10 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 25 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení Wrike:
- G2: 4,2/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,34/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají uživatelé o Wrike?
Zde je recenze G2 pro Wrike:
Wrike zjednodušuje správu projektů a usnadňuje sledování pokroku. Klíčovou výhodou je možnost přiřazovat úkoly konkrétním uživatelům a sledovat jejich stav na jedné platformě.
Wrike zjednodušuje správu projektů a usnadňuje sledování pokroku. Klíčovou výhodou je možnost přiřazovat úkoly konkrétním uživatelům a sledovat jejich stav na jedné platformě.
10. Trello (vhodné pro jednoduchost a Kanban tabule)
Trello je vizuální nástroj pro správu projektů postavený na jednoduchosti. Pokud se vám Flowlu jeví jako příliš nabitý funkcemi nebo komplikovaný pro vaše potřeby, Trello nabízí mnohem lehčí způsob organizace práce, zejména pro malé týmy, startupy a osobní projekty.
Trello v zásadě používá tabule ve stylu Kanban, kde jsou úkoly znázorněny jako karty, které se pohybují v přizpůsobitelných seznamech. Je ideální pro správu úkolů, sledování pokroku a udržení souladu bez zátěže plné obchodní sady.
Pro týmy, které chtějí zjednodušit své nastavení a zaměřit se na přehlednost a snadné použití, je Trello skvělou alternativou k Flowlu, zejména pokud je vaší hlavní prioritou řízení projektů.
Nejlepší funkce Trello:
- Power-Ups: Rozšiřte funkčnost pomocí více než 200 integrací, které se připojují k existujícím nástrojům a přidávají zobrazení kalendáře, sledování času a reportování.
- Automation Butler: Zefektivněte opakující se úkoly pomocí pravidel založených na spouštěčích, které automaticky přesouvají karty, přiřazují členy a odesílají oznámení.
- Kontrolní seznamy: Rozdělte složité úkoly na zvládnutelné části pomocí vnořených kontrolních seznamů, které sledují pokrok a identifikují úzká místa.
- Štítky a filtry: Organizujte vizuálně pomocí barevně odlišených štítků, které označují prioritu, stav nebo kategorii pro rychlé procházení informací.
- Šablony karet: Vytvářejte standardizované procesy s opakovaně použitelnými strukturami karet, které zajišťují konzistenci napříč projekty a týmy.
- Zobrazení tabule: Přepínejte mezi zobrazením Kanban, časovou osou, tabulkou a kalendářem, abyste vizualizovali práci v nejvhodnějším formátu.
- Pokročilé přílohy: Sdílejte soubory přímo z Google Drive, Dropbox a OneDrive s automatickými funkcemi náhledu.
Omezení Trello:
- Omezené možnosti reportování
- Žádné vestavěné funkce CRM nebo fakturace
Ceny Trello:
- Zdarma: Základní funkce s neomezeným počtem karet
- Standard: 5 $/uživatel/měsíc
- Premium: 10 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 17,50 $/uživatel/měsíc
Hodnocení Trello:
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o Trello?
Zde je názor uživatele Capterra:
Funkce drag-and-drop a vizuální tabule Trello usnadňují organizaci úkolů a sledování pokroku. Trello je sice vynikající pro základní správu projektů, ale postrádá některé pokročilé funkce, které najdete v jiných nástrojích, jako jsou Ganttovy diagramy nebo sledování času.
Funkce drag-and-drop a vizuální tabule Trello usnadňují organizaci úkolů a sledování pokroku. Trello je sice vynikající pro základní správu projektů, ale postrádá některé pokročilé funkce, které najdete v jiných nástrojích, jako jsou Ganttovy diagramy nebo sledování času.
11. Jira (nejlepší pro vývojové týmy a integrace)
Jira je platforma pro správu práce vytvořená speciálně pro týmy zabývající se vývojem softwaru a inženýrstvím. Zatímco Flowlu nabízí kombinaci nástrojů pro správu projektů, CRM a finance pro obecné obchodní použití, Jira se zaměřuje především na agilní sledování projektů, správu problémů a vývojové pracovní postupy.
Jira je navržena tak, aby podporovala Scrum, Kanban a hybridní rámce, a usnadňuje vytváření a správu sprintů, sledování chyb a monitorování vydání s podrobnými zprávami.
Díky vlastním pracovním postupům, automatizačním pravidlům a nativní integraci s nástroji jako Bitbucket a Confluence je ideální pro technické týmy, které potřebují přesnost, sledovatelnost a kontrolu.
Pro týmy, které spravují softwarové projekty nebo komplexní životní cykly vývoje produktů, je Jira speciálně navrženou alternativou k Flowlu, která nabízí mnohem větší hloubku v plánování, provádění a iterativním dodávání.
Nejlepší funkce Jira:
- Agilní nástroje: Transformujte plánování vývoje pomocí přizpůsobitelných tabulek Scrum a Kanban, které vizualizují postup práce.
- Sledování problémů: Spravujte vývoj softwaru pomocí komplexního sledování chyb a funkcí, které zajišťuje dokonalý přehled o stavu vývoje.
- Reporting: Generujte podrobné přehledy pomocí burndown grafů, zpráv o rychlosti a kumulativních diagramů toku, které identifikují úzká místa.
- Plánování roadmapy: Vizualizujte časové osy vývoje produktů pomocí strategických plánovacích nástrojů, které sladí priority týmu.
- Pravidla automatizace: Eliminujte opakující se úkoly pomocí přizpůsobitelných spouštěčů, které provádějí akce při splnění konkrétních podmínek.
- Integrace DevOps: Propojte vývoj a provoz pomocí integrované viditelnosti CI/CD pipeline a sledování nasazení.
- Pokročilé vyhledávání: Najděte jakýkoli problém okamžitě pomocí JQL (Jira Query Language), který vytváří výkonné vlastní filtry a uložené zobrazení.
Omezení Jira:
- Náročnější osvojení pro týmy bez technických znalostí
- Omezené možnosti CRM a finančního řízení.
Ceny Jira:
- Zdarma: až 10 uživatelů
- Standard: 7,75 $/uživatel/měsíc
- Premium: 15,25 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení Jira:
- G2: 4,3/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o Jira?
Uživatel Capterra sdílí:
Vytvoření projektu je velmi jednoduché. Líbí se mi, že Jira podporuje mnoho integrací a aplikací třetích stran... Hledání věcí je ale velmi obtížné. Například najít způsob, jak přidat další hodnotu do rozevíracího seznamu vlastního pole, trvá mnohem déle, než by mělo.
Vytvoření projektu je velmi jednoduché. Líbí se mi, že Jira podporuje mnoho integrací a aplikací třetích stran... Hledání věcí je ale velmi obtížné. Například najít způsob, jak přidat další hodnotu do rozevíracího seznamu vlastního pole, trvá mnohem déle, než by mělo.
Pokračujte s tím správným nástrojem pro váš pracovní postup
Výběr správné platformy závisí na tom, jak dobře odpovídá struktuře a procesům vašeho týmu. Nejlepší řešení se přizpůsobí vašim konkrétním potřebám, spíše než aby nabízelo co nejvíce funkcí.
Zvažte, jak software podporuje vaše hlavní činnosti. Týmy zaměřené na projekty těží z nástrojů s výkonným řízením úkolů, zatímco organizace poskytující služby zákazníkům potřebují robustní funkce CRM.
Mnoho týmů shledává, že ClickUp nabízí vyvážený přístup s přizpůsobitelnými pracovními postupy, funkcemi pro spolupráci a škálovatelnými cenami. Jeho plán Free Forever umožňuje vyzkoušet funkce bez počátečních nákladů.
Chcete-li zjistit, jak může ClickUp podpořit váš pracovní postup, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma !
Často kladené otázky (FAQ)
Která alternativa nabízí nejlepší funkce pro řízení projektů?
ClickUp poskytuje komplexní správu projektů s přizpůsobitelnými zobrazeními, závislostmi úkolů a sledováním času. Tyto funkce se přizpůsobují různým typům projektů a struktuře týmů.
Existují nějaké alternativy Flowlu s lepším CRM?
Ano. Pokud potřebujete výkonnější a flexibilnější CRM než Flowlu, zvažte Zoho CRM nebo Freshsales. Tyto platformy poskytují pokročilou automatizaci, hodnocení potenciálních zákazníků, sledování e-mailů a integrace, které jsou ideální pro škálování prodejních týmů. Podívejte se na náš seznam nejlepších CRM softwarů.
Jaký software je podobný Flowlu a má lepší funkce pro spolupráci?
ClickUp je jednou z nejlepších alternativ Flowlu pro týmovou spolupráci. Kombinuje úkoly, dokumenty, chat, tabule, cíle a dashboardy na jednom místě. Funkce jako editace v reálném čase, přiřazené komentáře, společné dokumenty a chat v rámci úkolu usnadňují a zefektivňují mezifunkční týmovou práci.
Jaké jsou nejlepší nástroje pro správu projektů s Kanban tabulemi, jako je Flowlu?
Několik nástrojů pro správu projektů nabízí Kanban tabule podobné Flowlu, ale s pokročilejšími funkcemi. ClickUp vyniká plně přizpůsobitelnými Kanban zobrazeními, plaveckými drahami, stavy úkolů a vylepšeními založenými na umělé inteligenci, což z něj činí ideální volbu pro týmy, které vyžadují více než jen vizuální sledování úkolů. Trello je další populární volbou, známou svou jednoduchostí a intuitivním rozhraním typu drag-and-drop.
Která alternativa Flowlu je nejlepší pro malé týmy nebo freelancery?
Pro menší týmy nebo samostatné profesionály jsou ClickUp, Nifty nebo Agiled spolehlivými možnostmi. Jsou snadnější na nastavení, cenově dostupné a poskytují správnou kombinaci funkcí pro sledování projektů, spolupráci s klienty a fakturaci.
Jaké jsou nejlepší alternativy Flowlu pro marketingové týmy?
ClickUp pro marketingové týmy je jednou z nejlepších alternativ Flowlu pro marketingové profesionály. Kombinuje plánování kampaní, kalendáře obsahu, správu úkolů, dokumenty a automatizaci v jediném pracovním prostoru. Díky přizpůsobitelným zobrazením, funkcím pro spolupráci týmů a integrované umělé inteligenci pomáhá ClickUp marketingovým týmům zefektivnit pracovní postupy a udržet soulad, což Flowlu v takovém měřítku chybí.
Existuje bezplatná alternativa k Flowlu?
Ano. Několik nástrojů nabízí velkorysé bezplatné tarify. ClickUp, Trello, Asana a Zoho CRM poskytují bezplatné tarify se základními funkcemi. Možná však budete muset provést upgrade, abyste mohli využívat pokročilé nástroje, jako je automatizace, sledování času nebo reportování.
Mohu bezpečně migrovat data svých klientů z Flowlu?
Ano, většina alternativ podporuje bezpečnou migraci dat. Platformy jako ClickUp poskytují nástroje pro přenos kontaktů, projektů a záznamů při zachování soukromí a integrity dat.
Jak dlouho obvykle trvá přechod z Flowlu?
Většina týmů dokončí základní migraci za 1–2 týdny. Plné přijetí, včetně optimalizace pracovních postupů a školení týmu, obvykle trvá 30–60 dní, v závislosti na velikosti a složitosti organizace.