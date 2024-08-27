أفضل 10 أدوات لتنظيم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط &؛ أدوات الإدارة للبالغين في عام 2025

إخلاء مسؤولية: تهدف هذه المقالة إلى تقديم معلومات عن أدوات واستراتيجيات الإنتاجية. ولا يُقصد منها أن تكون بديلاً عن المشورة الطبية المتخصصة أو التشخيص أو علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو أي حالة صحية أخرى

يمكن أن يكون العثور على الأدوات المناسبة للمساعدة في إدارة اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لدى البالغين (ADHD) أحد استراتيجيات التكيف العديدة لتنظيم المهام المهمة وزيادة الإنتاجية. ويعلم المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع فرط النشاط أن التنظيم والإنتاجية لا يأتيان بسهولة.

في الواقع، فإن التنظيم تشاد أن أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط لدى البالغين تصاحبها تحديات في إدارة المشاريع المعقدة وطويلة الأجل في حياتهم المهنية. فالمشاريع الكبيرة لا تتطلب منك البقاء منظمًا فحسب، بل تتطلب منك أيضًا أن تكون بارعًا في التواصل وتتبع العديد من المهام، و إدارة الوقت .

ولكن هذا لا ينبغي أن يمنع المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من التفوق في حياتهم المهنية. فهناك الكثير من العادات الجيدة والأدوات الرائعة التي يمكنهم استخدامها في حياتهم اليومية.

لهذا السبب قمنا بتجميع هذه القائمة التي تضم أفضل 10 تطبيقات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه للبالغين في عام 2024.

من إدارة المهام إلى إدارة المشاريع وتتبع الوقت إلى تدوين الملاحظات، نحن نوفر لك كل ما تحتاج إليه.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تنظيم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط؟

يجب أن تندمج أفضل أدوات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط بسلاسة في روتينك اليومي، مما يعزز حياتك اليومية دون ضغوط إضافية.

يجب أن تكون بديهية وقابلة للتخصيص وفقًا لاحتياجاتك الفريدة، وأن تقدم ميزات تعالج تحديات ADHD مثل إدارة المشاريع وإدارة الوقت والتنظيم والتركيز.

تأتي العديد من أدوات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط هذه كتطبيقات سهلة الاستخدام يمكنك الوصول إليها على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، مما يضمن لك الحصول على المساعدة التي تحتاجها دائمًا لإنجاز المهام المهمة في متناول يدك.

## أفضل 10 أدوات تنظيم وإدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط لاستخدامها في عام 2024

في عالم رقمي متزايد، قد يكون العثور على الأداة المناسبة أمراً مربكاً. فيما يلي أفضل اختياراتنا لأفضل أدوات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط لمساعدتك في الحفاظ على تركيزك وتنظيمك وكفاءتك.

1. انقر فوق

إدارة المهام في ClickUp

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مهام ClickUp

ClickUp هو نظام شامل أداة شاملة لإدارة المشاريع التي يمكن أن تساعد الأفراد المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على البقاء منظمين. إنه أكثر من مجرد تطبيق لقائمة المهام؛ فهو يدمج إدارة المهام، والتعاون في المستندات، وتتبع الأهداف، وإدارة الوقت تحت منصة واحدة.

ويضمن ذلك دمج جميع المعلومات الضرورية في مكان واحد، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من العبء المعرفي الناتج عن التنقل بين التطبيقات. كما أن ميزاته القوية وواجهته البديهية تجعله أحد أفضل أدوات تنظيم فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط للبالغين، وأحد أفضل التطبيقات تطبيقات التنظيم الفترة

باستخدام ClickUp، يمكنك استخدام ميزة الملاحظات كشكل من أشكال الملاحظات اللاصقة مباشرةً على المنصة. أو يمكنك تحديد أولويات المهام، وتعيين المواعيد النهائية، وتصور سير عملك من خلال مخططات جانت، أو طرق عرض القائمة، أو طرق عرض اللوحة، حسب ما يناسبك.

تسمح لك واجهة ClickUp القابلة للتخصيص بتعديل الأداة لتناسب أسلوب عملك وتفضيلاتك بشكل أفضل بدلاً من العكس.

مع ميزات ClickUp المتنوعة، فهي ليست مجرد أداة تنظيم، بل يمكن أن تصبح جزءًا محوريًا من حياتك اليومية خارقة للإنتاجية للحفاظ على التركيز

لذا، سواء أكنت تتطلع إلى تجديد تقنيات إدارة الوقت أو ببساطة تحتاج إلى أفضل تنظيم المكتب ، يمكن أن يساعدك ClickUp في خلق حياة أكثر توازناً وإنتاجية.

ClickUp أفضل الميزات

التكامل السلس مع أكثر من 1,000 تطبيق وأداة

ميزات شاملة لإدارة المهام والمستندات والمشروعات

أتمتة المهام الروتينية لزيادة الإنتاجية

إدارة أعباء العمل والواجهات القابلة للتخصيص لتناسب احتياجاتك

مصممة مسبقاًقوالب ADHD مثل قوالب قائمة المهام لإدارة المهام وإنجاز المهام

حافظ على تنظيمك وإنتاجيتك في رحلتك في إدارة منتجاتك مع قالب قائمة المهام ClickUp

قيود ClickUp

نظرًا لميزاتها الشاملة، قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للتعرف على الأداة

لا تتوفر الوظائف الكاملة عند عدم الاتصال بالإنترنت

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. تركيز الدماغ

عبر تركيز الدماغ Brain Focus هو تطبيق لإدارة الوقت يستخدم تقنية بومودورو، التي تشجع المستخدمين على التركيز على المهام لفترات قصيرة ومحددة مع فترات راحة بينها.

هذا التطبيق إدارة عبء العمل يمكن أن تكون هذه التقنية فعالة بشكل خاص للأفراد المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، حيث يمكن أن تقلل من رهبة المهام الكبيرة عن طريق تقسيمها إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها.

ويسمح التطبيق بتصنيف المهام، كما أن واجهته واضحة ومباشرة، مما يقلل من أي احتكاك محتمل عند تنظيم مهامك.

تركيزه على تحديد الأولويات وجدولة المهام يجعله أداة مفيدة لأولئك الذين يعانون من المماطلة أو الذين يعانون من كثرة المهام.

أفضل ميزات #### Brain Focus

مدد العمل والاستراحة القابلة للتخصيص لتخصيص التطبيق وفقًا لأسلوب عملك و استراتيجيات التواصل خيار الإيقاف المؤقت واستئناف الجلسات، واستيعاب الانقطاعات غير المتوقعة

القدرة على تعطيل الواي فاي والصوت أثناء جلسات العمل، مما يقلل من المشتتات الرقمية للحفاظ على التركيز

واجهة بديهية تسهل على المستخدمين التنقل وتتبع تقدمهم بمرور الوقت

قيود التركيز الذهني

عدم وجود تكامل مع تطبيقات الإنتاجية قد يؤدي إلى الحاجة إلى نقل البيانات يدويًا

قد تبدو واجهة التطبيق، على الرغم من بساطتها، بسيطة للغاية بالنسبة لبعض المستخدمين، وتفتقر إلى الجماليات المتطورة لبعض التطبيقات الأخرى

أسعار #### Brain Focus

مجانًا

تقييمات ومراجعات تركيز الدماغ

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

3. نعناع

عبر النعناع Mint هو تطبيق تنظيم مالي يسمح لك بتتبع أموالك ووضع ميزانيتك وإدارتها في مكان واحد.

بالنسبة للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذين يعانون من إدارة الأموال، يقدم لك Mint حلاً لمساعدتك في البقاء على رأس أموالك.

فهو يسحب جميع معلوماتك المالية، من حساباتك المصرفية إلى بطاقات الائتمان إلى الفواتير، ويعرضها بتنسيق سهل الفهم. كما أنه يوفر تنبيهات للرسوم غير المعتادة، ويرسل تذكيرات بالدفع للمساعدة في تجنب رسوم التأخير، بل ويقدم نصائح حول تقليل الرسوم وتوفير المال.

أفضل ميزات #### Mint

المزامنة التلقائية مع مختلف المؤسسات المالية لتتبع الإنفاق والادخار والصحة المالية العامة في الوقت الفعلي

رؤى متعمقة حول عادات الإنفاق، مما يساعد المستخدمين على تحديد مجالات التحسين وتقديم نصائح لتحسين إدارة الأموال

يساعد تتبع الفواتير وميزات التذكير على منع تفويت المدفوعات والتأثير السلبي المحتمل على درجات الائتمان

قيود Mint

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود مشكلات في المزامنة مع بعض المؤسسات المالية

قد يُخطئ نظام التصنيف التلقائي للمعاملات في التطبيق في بعض الأحيان في تصنيف المشتريات، مما يتطلب تصحيحات يدوية

تسعير #### تسعير Mint

مجاني

القسط: 4.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات #### Mint

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. تذكر الحليب

عبر تذكر الحليب Remember the Milk هي قائمة مهام ذكية وأداة ذكية لإدارة المهام تعمل على تبسيط عملية إدارة الوقت والبقاء منظمًا حتى تتمكن من أن تكون أكثر إنتاجية .

فهو يمكّنك من إنشاء قوائم المهام، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وتعيين المهام للآخرين، وحتى إرفاق الملفات أو الملاحظات بالمهام. يمكنك أيضًا ترتيب المهام حسب الأولوية، مما يساعدك على تحديد الترتيب الذي يجب أن تتعامل معه.

تذكر أن تطبيق Milk يحتوي أيضًا على تذكيرات مدمجة، لذلك لن تنسى مهمة أو تفوتك مهمة أو تفوت موعدًا نهائيًا مرة أخرى.

هذه الأداة مناسبة بشكل خاص للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، حيث إنها تزيل العبء الذهني لتذكر المهام عن كاهلهم.

تذكر الحليب أفضل الميزات

تسمح ميزة الإضافة الذكية للمستخدمين بإضافة المهام بسرعة وكفاءة، باستخدام الاختصار لتحديد تواريخ الاستحقاق والأولويات وتكرار الترددات والمزيد

إمكانية المشاركة للمهام والقوائم، مما يجعل العمل التعاوني أو إدارة المهام المنزلية أكثر انسيابية

التكامل الشامل مع مجموعة متنوعة من التطبيقات، مما يسمح للمستخدمين بإدارة المهام أينما كانوا دون الحاجة إلى تبديل السياقات

تذكر قيود الحليب

بعض الميزات المتقدمة، مثل المشاركة غير المحدودة ومرفقات الملفات والعلامات الملونة، متوفرة فقط في إصدار Pro

قد يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم قديمة بعض الشيء مقارنةً بالتطبيقات الأكثر حداثة وجاذبية بصريًا

Remember the Milk التسعير

مجاني

محترف 39.99 دولاراً في السنة

تذكر الحليب #### التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

5. مهام جوجل

عبر مهام جوجلمهام جوجل هي أداة لإدارة المهام تتكامل بسلاسة مع مجموعة منتجات Google، مثل Gmail وتقويم Google، مما يوفر بيئة متسقة ومألوفة للمستخدمين.

تتيح لك الأداة إنشاء المهام مباشرةً من صندوق الوارد في Gmail، مما يسهّل عملية تدوين المهام من رسائل البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك مهام Google إنشاء مهام فرعية للمساعدة في تقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها.

تتم مزامنة المهام عبر جميع أجهزتك، مما يجعل التحقق من قائمة مهامك من أي مكان مناسباً.

ومع ذلك، فهي أداة بسيطة نسبيًا، وبينما يعني ذلك أنها سهلة الاستخدام، إلا أنها قد تفتقر أيضًا إلى بعض الميزات الموجودة في أدوات إدارة المهام الأكثر تعقيدًا.

أفضل ميزات تطبيق مهام Google

يتيح التكامل السهل مع Gmail وتقويم Google الانتقال السلس بين المهام ورسائل البريد الإلكتروني والجدولة

يمكن إنشاء المهام مباشرةً من رسائل البريد الإلكتروني، مما يساعد في سير العمل بكفاءة

السماح بإنشاء مهام فرعية، مما يوفر طريقة لتقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها بشكل أفضل

قيود مهام Google

يفتقر إلى بعض ميزات إدارة المهام الأكثر تعقيدًا الموجودة في الأدوات الأخرى

لا توجد تذكيرات أو إشعارات مدمجة للمهام المستحقة

تسعير مهام جوجل

مجاني

تقييمات ومراجعات مهام جوجل

G2 : 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: غير متاح

6. إيفرنوت

عبر إيفرنوتإيفرنوت هو أداة قوية لتدوين الملاحظات تتيح لك الاحتفاظ بجميع ملاحظاتك وأفكارك ومهامك في مكان واحد.

بالإضافة إلى الملاحظات النصية البسيطة، يتيح لك Evernote إضافة الصور وصفحات الويب وحتى المذكرات الصوتية إلى ملاحظاتك، مما يضمن لك التقاط المعلومات بأفضل تنسيق. تحتوي الأداة على ميزة بحث قوية، حيث تتعرف على النص حتى داخل الصور.

وتعني قدرة Evernote على المزامنة عبر جميع الأجهزة أن ملاحظاتك في متناول يدك دائمًا، سواء على حاسوبك المكتبي أو جهازك اللوحي أو هاتفك الذكي.

بالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، يمكن أن تكون مرونة Evernote ومجموعة الميزات القوية التي يتمتع بها مغيرًا لقواعد اللعبة في التقاط الأفكار وتنظيمها.

أفضل ميزات Evernote

قدرات غنية ومتعددة الوسائط لتدوين الملاحظات تشمل النصوص والصور والصوت ومقتطفات الويب

وظيفة بحث قوية يمكنها حتى التعرف على النص داخل الصور

المزامنة عبر جميع أجهزتك، مما يضمن إمكانية الوصول إلى ملاحظاتك أينما ذهبت

قيود إيفرنوت

يحتوي الإصدار المجاني على بعض قيود الاستخدام، بما في ذلك مقدار المحتوى الجديد الذي يمكنك إضافته كل شهر

يمكن أن تكون الواجهة مربكة للمستخدمين الجدد بسبب مجموعة واسعة من الميزات

تسعير Evernote

مجاني

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا احترافي: 17.99$/شهرًا

تقييمات ومراجعات Evernote

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

7. الجدول الزمني

عبر الجدول الزمني ScheduleOnce هو برنامج لإدارة الوقت و تطبيق جدولة الذي يسهل تحديد المواعيد والاجتماعات والمكالمات.

تسمح هذه الأداة بجدولة المواعيد الفردية والجماعية على حد سواء، وتتكامل مع تطبيقات التقويم مثل تقويم Google و Outlook و iCloud.

من خلال أتمتة عملية الجدولة, ScheduleOnce يوفر لك الوقت ويقلل من احتمال حدوث أخطاء أو حجوزات مزدوجة.

مع الكشف التلقائي عن المنطقة الزمنية، تضمن الأداة أن تكون أنت وجهات الاتصال الخاصة بك دائمًا على نفس الصفحة حول موعد الاجتماع، بغض النظر عن مكان وجود الجميع.

الجدول الزمني #### أفضل الميزات

تسمح بالجدولة الفردية والجماعية على حد سواء

يتكامل مع تطبيقات التقويم الرئيسية، مع الحفاظ على جميع مواعيدك في مكان واحد

يعمل على أتمتة عملية الجدولة بالكامل، مما يوفر لك الوقت والجهد

قيود جدولة المواعيد

أغلى من أدوات الجدولة الأخرى

يمكن أن تكون مربكة للمستخدمين الجدد بسبب ميزاتها الشاملة

تسعير #### ScheduleOnce

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً النمو : 10 دولارات شهريًا

: 10 دولارات شهريًا المؤسسات: اتصل ب ScheduleOnce لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ScheduleOnce

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

8. سيمبل مايند

عبر سيمبل مايند SimpleMind هي أداة رسم الخرائط الذهنية التي تمكنك من تنظيم أفكارك بشكل مرئي. يمكن أن تكون الخرائط الذهنية فعالة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، حيث تتيح طريقة أكثر مرونة وإبداعًا لتدوين الأفكار مقارنة بالملاحظات الخطية التقليدية.

وباستخدام SimpleMind، يمكنك إنشاء خرائط ذهنية على لوحة لا نهائية، مما يضمن لك عدم نفاد المساحة.

تسمح لك الأداة بتخصيص خرائطك الذهنية بالألوان والأنماط والصور، مما يساعد على جعل خرائطك أكثر جاذبية وأسهل في الفهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى خرائطك الذهنية من أي جهاز، مما يجعل من السهل مراجعة خرائطك وتعديلها بغض النظر عن مكان وجودك.

SimpleMind أفضل الميزات

قماش لا نهائي يسمح برسم الخرائط الذهنية بلا حدود دون قيود مكانية

تخصيص الخرائط الذهنية باستخدام الأنماط والألوان والصور لإنشاء محتوى محفز بصريًا

تتيح المزامنة عبر الأنظمة الأساسية الوصول إلى الخرائط الذهنية من أي جهاز

قيود SimpleMind

الإصدار المجاني محدود إلى حد ما، مع تخصيص المزيد من الميزات المتقدمة للإصدارات المدفوعة

أبلغ بعض المستخدمين أن الواجهة قد تكون صعبة بعض الشيء في البداية

تسعير SimpleMind

مجاني

محترف: اتصل ب SimpleMind لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SimpleMind

G2 : 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (2,000+ تقييم)

9. 24me

عبر 24م 24me هو تطبيق مساعد شخصي يجمع التقويمات الإلكترونية والمهام والملاحظات والحسابات الشخصية في مكان واحد.

وبفضل التذكيرات التلقائية للمهام مثل دفع الفواتير أو تذكر المواعيد، يضمن لك 24me عدم تفويت أي موعد نهائي مهم. دعنا نرى كومة من الملاحظات اللاصقة والتقويم الورقي يفعل ذلك!

يتضمن التطبيق أيضاً أدوات إدارة الوقت مثل خاصية "التنبيهات الذكية" التي تحسب وقت السفر إلى موعدك التالي، وتضبط تلقائياً تذكيراً عندما يحين وقت المغادرة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، حيث إنه يزيل عبء التذكر والتخطيط عن أكتافهم.

يتكامل التطبيق مع العديد من المساعدات الرقمية، مما يجعل إدارة مهامك ومواعيدك أكثر سهولة.

24me أفضل الميزات

يتيح دمج التقويمات والمهام والملاحظات للمستخدمين رؤية جميع التزاماتهم في مكان واحد

إكمال المهام تلقائياً لمهام معينة، مثل دفع الفواتير وإرسال الهدايا

يوفر ميزة الإدخال الصوتي لإضافة المهام والملاحظات، مما يوفر الراحة للمستخدمين الذين يفضلون التحدث بدلاً من الكتابة

قيود 24 ميلادياً

تم الإبلاغ عن مشكلات في المزامنة عند التكامل مع بعض التطبيقات الأخرى

أبلغ بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق يمكن أن تكون أكثر سهولة

تسعير تطبيق 24me

مجاني

محترف 5.99 دولار شهريًا

24me التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

10. كوزي

عبر كوزي Cozi هو تطبيق منظم عائلي مصمم للحفاظ على جداول أعمال عائلتك ومهامها وقوائم مهامها في مكان واحد. يتميز تطبيق مخطط المهام بتقويم عائلي مشترك، حيث يمكن للأفراد إضافة مواعيدهم وأحداثهم، مما يسهل معرفة من يقوم بماذا ومتى.

يتيح لك Cozi أيضاً إنشاء وإدارة المهام وقوائم التسوق التي يمكن لجميع أفراد العائلة الوصول إليها. يرسل التطبيق تذكيرات بالأحداث أو المهام القادمة، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة.

بالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط الذين يديرون مسؤوليات الأسرة، يمكن أن يكون Cozi أداة تنظيمية رائعة للحفاظ على التنسيق.

أفضل ميزات تطبيق Cozi

يتيح التقويم العائلي المشترك لجميع أفراد الأسرة معرفة من لديه ما يجري ومتى

يتضمن قوائم مهام مشتركة، مما يتيح للجميع معرفة المهام التي يجب القيام بها ومن المسؤول عنها

يتميز Cozi أيضاً بقوائم التسوق المشتركة، والتي يتم تحديثها في الوقت الفعلي عندما يقوم أفراد العائلة بالتحقق من العناصر

قيود كوزي

تتوفر بعض الميزات، مثل عرض التقويم الشهري وتجربة خالية من الإعلانات، في الإصدار المدفوع فقط

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة قديمة بعض الشيء مقارنة بالتطبيقات الحديثة الأخرى

تسعير كوزي

مجانًا

Cozi Gold: 29.99 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات كوزي

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

## حافظ على تركيزك في العمل باستخدام أدوات إدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

قد يكون التعامل مع اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وتشتت الانتباه أمرًا صعبًا، ولكن يمكنك تحويل هذا التحدي إلى قوة باستخدام الأدوات المناسبة. كل من أدوات تنظيمية التي ناقشناها توفر ميزات فريدة من نوعها.

سواء كان ذلك للمساعدة في إدارة المهام، أو تنظيم الأفكار، أو جدولة المواعيد، أو تتبع التفاصيل المهمة باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية، فأنت مغطى بكل شيء. ولكن تذكر أن مفتاح التنظيم الناجح لا يكمن في استخدام كل هذه الأدوات الرقمية في وقت واحد. بدلاً من ذلك، ابحث عن الأدوات التي تناسب احتياجاتك الخاصة.

الهدف هو تبسيط حياتك، وليس تعقيدها أكثر، لذا خذ بعض الوقت لاستكشاف هذه الخيارات ومعرفة ما يناسبك منها. وتذكر أن كل شخص يختلف عن الآخر، فما يناسب شخصًا ما قد لا يناسب شخصًا آخر.

المهم هو أن تجد ما يساعدك على الشعور بأنك أكثر تنظيماً وإنتاجية.

تذكر أن تتحقق من عرض تقويم ClickUp في سعيك لإتقان التنظيم. فهو يوفر نظرة عامة شاملة على جميع مهامك وتواريخ استحقاقها بتنسيق مرئي بديهي.

يُغيّر هذا الأمر قواعد اللعبة بالنسبة للمفكرين المرئيين، وهو مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يتنقلون بين مهام متعددة ومواعيد نهائية. استكشف أيضًا مستندات ClickUp للحصول على طريقة فعالة لإنشاء المستندات ومشاركتها والتعاون بشأنها داخل مساحة العمل الخاصة بك.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك تدوين الملاحظات وتعيين المهام وتحرير قوائم المهام بشكل تعاوني، مما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات للمشاريع الشخصية والجماعية. بالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، فإن العثور على الأدوات المناسبة يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في حياتهم المهنية والشخصية.

لذا، لماذا الانتظار؟

ابدأ في استكشاف هذه الأدوات اليوم واكتشف فوائد الحياة المنظمة بشكل جيد.