أفضل 10 تطبيقات ADHD للبالغين في عام 2025 (مجانية ومدفوعة)

إخلاء مسؤولية: تهدف هذه المقالة إلى تقديم معلومات عن أدوات واستراتيجيات الإنتاجية. ولا يُقصد منها أن تكون بديلاً عن المشورة الطبية المتخصصة أو التشخيص أو علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو أي حالة صحية أخرى

عند التعايش مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع فرط النشاط (اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط)، حتى أبسط الأنشطة التي تبدو بسيطة قد تبدو وكأنها محاولة تحريك جبل. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن هذا تحدٍ يواجهه حوالي 4.4% من البالغين الأمريكيين، مع ارتفاع معدل انتشاره لدى الذكور (5.4%) عن الإناث (3.2%)، ويظهر بشكل شائع لدى الأفراد البيض غير المنحدرين من أصول أمريكية لاتينية. وهذا يدل على أهمية إيجاد استراتيجيات فعالة للتكيف مع المصابين بهذا التشخيص.

تشمل الأعراض الشائعة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط لدى البالغين المعاناة في التركيز، والبقاء منظمًا، ومواجهة صعوبة في متابعة مهام معينة أو مهمة. يمكن أن تكون هذه مشكلة كبيرة عندما يتصل بك رئيسك في العمل ويسألك "ماذا أنجزت اليوم؟ وليس لديك أي شيء لتظهره! لحسن الحظ، هناك بعض الطرق لمساعدة الأشخاص على البقاء منظمين وترتيب أولويات المهام والالتزام بمواعيد الاستحقاق المهمة. إن تطبيقات ADHD مليئة بميزات لتنظيم أيامك وإبقاء عينيك على الهدف، سواء كان العمل أو المدرسة أو شيء بسيط مثل إنشاء قائمة تسوق. 🛒

في هذه المقالة، سنقدم لك أفضل 10 تطبيقات تطبيقات ADHD لتنظيم المهام المهمة في حياتك أو في العمل حتى تحظى بأيام خالية من القلق وتحافظ على تركيزك. 💪

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط؟

يجب أن تتمتع تطبيقات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط الفعالة بالصفات التالية:

سهولة الاستخدام : يجب أن يحتوي التطبيق على واجهة نظيفة وعلامات تبويب وأقسام منظمة بشكل جيد تجعل التنقل فيه أمراً سهلاً

: يجب أن يحتوي التطبيق على واجهة نظيفة وعلامات تبويب وأقسام منظمة بشكل جيد تجعل التنقل فيه أمراً سهلاً ميزات الإنتاجية والتخطيط : يجب أن يوفر خيارات مختلفة لإنشاء قائمة المهام، وتنظيم الأنشطة اليومية والأسبوعية والشهرية، وإدارة المهام أو تواريخ الاستحقاق

: يجب أن يوفر خيارات مختلفة لإنشاء قائمة المهام، وتنظيم الأنشطة اليومية والأسبوعية والشهرية، وإدارة المهام أو تواريخ الاستحقاق تعدد الاستخدامات : يجب أن يعمل التطبيق سهل الاستخدام بسلاسة على أنظمة تشغيل مختلفة بحيث يمكنك استخدامه دائمًا، بغض النظر عن موقعك

: يجب أن يعمل التطبيق سهل الاستخدام بسلاسة على أنظمة تشغيل مختلفة بحيث يمكنك استخدامه دائمًا، بغض النظر عن موقعك ملائم للتعاون : يجب أن يسمح لك تطبيق ADHD بإضافة أشخاص آخرين إلى قوائمك ومشاريعك حتى يتمكنوا من التحقق من تقدمك وإبقائك مسؤولاً (يعمل في النهاية كأداة لإدارة المشاريع)

: يجب أن يسمح لك تطبيق ADHD بإضافة أشخاص آخرين إلى قوائمك ومشاريعك حتى يتمكنوا من التحقق من تقدمك وإبقائك مسؤولاً (يعمل في النهاية كأداة لإدارة المشاريع) قابل للتخصيص: يجب أن تكون قادرًا على تعديل ألوان التطبيق وسماته وأنماطه وإنشاء بيئة تناسب شخصيتك واحتياجاتك

أفضل 10 تطبيقات لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط لاستخدامها في عام 2024

هذه التطبيقات ليست عصا سحرية من شأنها أن تجعل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط تختفي، ولكن قد يرغب المصابون بأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في معرفة كيف يمكن أن تساعدهم.

يمكن أن تساعدك هذه الأدوات أيضًا في تمكينك من التحكم في يومك وحياتك، وفي النهاية

إنجاز المهام

. ☑️

1. انقر فوق - الأفضل لإدارة المهام

إنشاء قوائم مهام واضحة ومتعددة الوظائف لإدارة أفكارك بسهولة وعدم نسيان أي شيء مرة أخرى

ClickUp هو أداة قوية لإدارة المشاريع وبرنامج تعاون مع واجهة مذهلة وميزات قيّمة لا حصر لها لإدارة تواريخ الاستحقاق وجميع مهامك في مكان واحد.

فما الذي يفعله في قائمة أفضل تطبيقات ADHD؟

على الرغم من أنه ليس مصمماً بشكل صريح لمعالجة مشاكل اضطراب الانتباه، إلا أن هذه المنصة لا تزال قادرة على فعل المعجزات في تخفيفها. فهو يستدعي نهجًا غير معتاد ولكنه مثير للاهتمام - التفكير في أيامك كمشاريع صغيرة. يتكون كل مشروع من مهام أصغر يجب إكمالها لإحراز تقدم والوصول إلى خط النهاية. 🏁

على غرار مهام العمل، يتألف يومك من أنشطة أصغر يجب عليك شطبها من قائمة مهامك لتبقى على المسار الصحيح وتنهي يومك وأنت تشعر بالرضا والهدوء. 🪷

يساعدك ClickUp على القيام بذلك من خلال ميزة قائمة المهام . إنشاء المهام والمهام الفرعية أو تعيينها باستخدام انقر فوق التذكيرات وترك الملاحظات وإرفاق الملفات للتأكد من أنك دائمًا على رأس واجباتك. قوائم مهام ClickUp قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يتيح لك التلاعب بالخطوط والألوان لإنشاء تجربة مخصصة.

يحتاج العديد من الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى دفعة إضافية من حين لآخر من العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل أو المديرين. كليك أب تتبع وقت المشروع يتيح ذلك من خلال ميزات التعاون. أضف أشخاصًا آخرين إلى قوائمك، مما يسمح لهم بتتبع مشاريعك وضمان عدم التأخر في إنجازها.

باستخدام ClickUp، لستَ مضطرًا إلى إنشاء قوائم مهامك من الصفر، بل يمكنك استخدام القوالب، مثل قالب إدارة مهام ClickUp . يساعدك على إنشاء المهام وتجميعها بناءً على الأولوية والحالة والتعاون مع الآخرين للوصول إلى أهدافك مهما كانت.

تصور مهامك اليومية والتقدم المحرز فيها على قالب إدارة المهام ClickUp

ClickUp أفضل الميزات

خيارات رائعة لقوائم المهام

يدعم التعاون

يعمل على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة

يقدم العديد من الميزات التنظيمية والتخطيطية وإدارة المهام القوالب

يشجع على الإبداع مع خيارات التخصيص

قيود ClickUp

يتطلب تعظيم وظائف المنصة إلى أقصى حد منحنى تعليمي

يمكن أن يستفيد تطبيق الهاتف المحمول من التحسينات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد : $0

: $0 غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. إنفلو - الأفضل لإدارة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

عبر التدفق انغمس في التدفق مع تطبيق Inflow للهاتف المحمول وأكمل المزيد من المهام دون الشعور بالإرهاق! ☑️

ضع في اعتبارك أن تطبيق Inflow ليس تقويمًا أو تخطيطًا

تطبيق لإنشاء قوائم مهام مفصلة

أو إدارة المهام. وبدلاً من ذلك، يساعدك التطبيق على معرفة المزيد عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع فرط النشاط واستخدام هذه المعرفة لإدارة الأعراض بكفاءة أكبر.

تم تطوير هذا التطبيق من قبل خبراء في علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط وهو مستند على بحث علمي. وهو يعتمد على العلاج السلوكي المعرفي (CBT) الذي يدعي أن أفكارنا وعواطفنا وأحاسيسنا الجسدية كلها مرتبطة ببعضها البعض.

وهو يساعد الأفراد على التغلب على المشاكل من خلال تقسيمها إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة و اعتماد نهج إيجابي لمن يواجهون صعوبة في الحفاظ على تركيزهم.

مع تطبيق Inflow، يمكنك استكشاف مجموعة كبيرة من الوحدات المتعلقة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه التي تركز على جوانب مختلفة من الاضطراب، من القلق إلى المماطلة والتجنب. يوفر التطبيق نافذة على صراعاتك الفريدة ويساعدك على فهم جذورها وآلياتها. 🪟

تساعدك هذه المعرفة القيّمة على تحديد طرق تعزيز التركيز وإنشاء روتين يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك.

ميزة أخرى رائعة أخرى يقدمها Inflow هي مدرب شخصي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط. فهو يساعدك على تطوير مسارات مخصصة نحو تحقيق هدفك ويوفر لك الدعم في كل خطوة على الطريق.

يحتوي التطبيق أيضًا على مجتمع مذهل حيث يمكنك تبادل الخبرات والحصول على الدعم واكتشاف حيل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط.

إنفلو أفضل الميزات

يستخدم حقائق علمية لدعم الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

لديه مجتمع داعم

يقدم خيارات لبناء روتين صحي يمكن التحكم فيه

مدربون شخصيون لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

قيود التدفق الداخلي

يقول بعض المستخدمين إنه يركز فقط على أولئك الجدد في تشخيصهم

قد يكون من المفيد الحصول على فترة تجريبية مجانية أطول

تسعير #### Inflow

يبدأ من 0.55 دولار في اليوم

تقييمات ومراجعات إنفلو

جوجل بلاي : 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم) متجر التطبيقات: 4.3/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

3. مستحق - الأفضل لمكافحة النسيان

عبر مستحق المستحق هو

تطبيق التذكير

مفيد بشكل خاص للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، يساعد تطبيق Due على معالجة النسيان وفرط التثبيت من خلال تقديم مؤقتات سهلة الضبط تتم مزامنتها عبر أجهزتك، سواء كان ذلك على iCloud أو Dropbox.

ما يميز Due عن غيره هو القدرة الفريدة على تشغيل عدة مؤقتات للعد التنازلي في وقت واحد، مما يجعله مساعدك الافتراضي الذي يمكن الاعتماد عليه. سواء أكنت بحاجة إلى تتبع اجتماعك الافتراضي التالي، أو توقيت الفرن، أو مهمة فورية، أو موعد الضغط على الشواء الفرنسي، فإن Due يقدم لك الحزمة الكاملة، كل ذلك من تطبيق واحد.

على عكس ساعة الآيفون المعتادة الخاصة بك، فإن تطبيق Due يذهب بك إلى أبعد من ذلك مع ميزات الغفوة المضافة وتواريخ الاستحقاق القابلة للتخصيص، حتى الدقيقة الدقيقة الواحدة بأبسط نقرة على شاشتك.

أفضل ميزات تطبيق Due

يمكنك تبسيط مهامك باستخدام مؤقتات العد التنازلي القابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكن تشغيلها بالتوازي مع المؤقتات الأخرى.

اختر من بين السمات المختلفة بناءً على تفضيلك لخلفية شاشة داكنة أو فاتحة أو أكثر إشراقًا.

غفوة الإشعارات المستمرة والغفوة التلقائية حتى يتم وضع علامة على التذكير على أنه مكتمل.

تخصيص تواريخ الاستحقاق بدقة حتى الدقيقة.

قيود الاستحقاق

قد يؤدي تعيين الكثير من المؤقتات في وقت واحد إلى تشويش شاشتك، مما يجعل إدارة وقتك تبدو غير منظمة.

هيكلية التسعير معقدة إلى حد ما وقد تؤدي إلى رسوم أو اشتراكات إضافية للوصول طويل الأجل إلى ميزات معينة.

ولسوء الحظ، فإن تطبيق Due حصري لأجهزة Apple، لذا سيتعين على مستخدمي Android عدم الاشتراك في هذا التطبيق.

التسعير المستحق

متجر التطبيقات للأجهزة المحمولة وأجهزة الآيباد والساعات : $7.99

: $7.99 متجر تطبيقات ماك: $14.99

التقييمات والمراجعات المستحقة

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

4. الروتين - الأفضل لإدارة الوقت

عبر الروتين يتوفر تطبيق Routinery على الأجهزة التي تعمل بنظامي iOS و Android، ويمكن أن يكون أداة لتغيير حياة الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ولكنه يمكن أن يساعد أيضًا كل من يعاني من عمى الوقت. ⏰

تم تصميم التطبيق لمساعدتك على التخطيط لجدولك الزمني بأدق التفاصيل والالتزام به بمساعدة تذكيرات ودية على جهازك المحمول.

يتيح لك Routinery إنشاء المهام وتحديد المدة الزمنية الدقيقة لكل منها لتجنب الإفراط في التفكير وإضاعة الوقت. يساعدك التذكيرات الصوتية والمؤقتات المرئية على البقاء على رأس روتينك وضمان عدم الشرود عن العمل. 🚶

يكافئ التطبيق الثبات على المواظبة من خلال شارات تمنحك شعوراً بالإنجاز وتشجعك على الاستمرار.

ماذا لو لم يسير يومك كما هو مخطط له؟ لا داعي للقلق، حيث يتيح لك تطبيق Routinery إعادة ترتيب المهام وإنشاء روتين محدث يستوعب الظروف غير المتوقعة.

يعمل التطبيق في الخلفية حتى إذا لم تقم بسحبه، لذلك لا داعي للقلق بشأن عدم وجود تذكيرات فائتة وتعطيل روتينك.

روتيني أفضل الميزات

مليء بالميزات لإنشاء جداول يومية وروتينية

يكافئ الاتساق مع الشارات

يقدم تذكيرات صوتية مشجعة

إجراءات روتينية قابلة للتعديل لمعالجة التغييرات غير المتوقعة في الروتين

مناسب لأي شخص يعاني من صعوبة في إدارة الوقت

القيود الروتينية

أبلغ بعض المستخدمين عن حالات تجمد عرضية

واجه العديد من المستخدمين مشاكل في المزامنة

التسعير الروتيني

مجانًا (يسمح بإجراء روتينين مجانًا)

(يسمح بإجراء روتينين مجانًا) روتيني بريميوم :

3.99 دولار شهريًا 18.99 دولارًا لمدة ستة أشهر 27.49 دولارًا في السنة

:

Routinery التقييمات والمراجعات

جوجل بلاي 4.6/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 10,500 تقييم) متجر التطبيقات: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

5. AutoSilent - الأفضل لإدارة الإشعارات

عن طريق: متجر التطبيقات مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، يمكن لأصغر مصدر إزعاج أن يشعرك وكأنك تلقي قنبلة على تركيزك، وقد تكون العودة إلى المنطقة التي تعاني منها مهمة مستحيلة. 💣

على الرغم من أن تطبيق AutoSilent ليس موجهًا خصيصًا للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، ولا يمكنه مساعدتك في إنشاء روتين أو زيادة الإنتاجية، إلا أن هذا التطبيق المفيد الذي يعمل بنظام iOS يمكن أن يكون سلاحًا مفيدًا في معركتك للحفاظ على تركيزك.

على الرغم من أنه لا يمكنك التنبؤ بموعد رنين هاتفك، إلا أنه يمكنك التأكد من أن الصوت لا يقاطع تدفقك باستخدام AutoSilent. يقوم التطبيق تلقائيًا بكتم صوت هاتفك خلال الفترات المحددة، مما يساعدك على إنهاء أنشطتك وتقليل خطر تشتيت انتباهك. 📴

إلى جانب كتم صوت هاتفك خلال الأوقات المحددة، يمكن لتطبيق AutoSilent التقاط موقعك (إذا سمحت بذلك) وكتم صوت جهازك عندما تكون في المدرسة أو العمل أو السينما أو المكتبة.

يمكن ل AutoSilent أيضًا المزامنة مع التقويم الخاص بك وكتم صوت هاتفك تلقائيًا أثناء الاجتماعات.

أفضل الميزات #### AutoSilent

سهل الاستخدام

المزامنة التلقائية مع التقويم الخاص بك

يساعدك في الحفاظ على التركيز في المواقف المختلفة

يقلل من المشتتات

إمكانية إسكات جهازك بناءً على موقعك

قيود الصمت التلقائي

يجب عليك تعطيل حدث واحد في كل مرة إذا كنت تريد تعطيل التطبيق

تقدم النسخة المجانية ميزات محدودة

تسعير #### AutoSilent

1.99 دولار شهرياً

AutoSilent التقييمات والمراجعات

متجر التطبيقات: 3.9/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

6. SimpleMind Pro - الأفضل لتصور المهام

عن طريق: سيمبل مايند إذا كنت تفكر في أفكارك وأفكارك كأكوام من الكتب المبعثرة في جميع أنحاء الغرفة، فإن SimpleMind Pro يعمل كرف كتب يساعدك على تنظيم مكتبتك وإبقائها مرتبة ومتاحة بسهولة. 📚

يوفر SimpleMind Pro إطار عمل لفرز كل ما يدور داخل رأسك، وذلك بفضل خياراته التصورية الممتازة. يمكنك إنشاء وظائف وظيفية وجمالية خرائط ذهنية ونظم سلسلة أفكارك لإبقائها على المسار الصحيح. 🛤️

التطبيق قابل للتخصيص بالكامل ويمكن تعديله لتلبية احتياجاتك الخاصة. استخدم تصميم السحب والإفلات لإعادة التنظيم وإعادة الهيكلة، وإضافة مربعات اختيار إلى قوائم المهام، وإدراج أشرطة التقدم، وربط المواضيع، وإرفاق الملفات.

تسمح لك خيارات المشاركة في التطبيق بطباعة خرائطك الذهنية أو مشاركتها كملفات PDF أو إنشاء عروض شرائح أو تصديرها إلى تقويمك.

يتوفر SimpleMind Pro على أجهزة ماك وويندوز وiOS وأندرويد. إذا كنت تصل إلى النظام الأساسي من أجهزة متعددة، فسيسعدك معرفة أنه يتم مزامنته تلقائيًا.

أفضل ميزات SimpleMind Pro

سهل الإعداد والاستخدام

مليء بالميزات القابلة للتخصيص لإنشاء خرائط ذهنية جذابة بصريًا وعملية

سهولة مشاركة الخرائط الذهنية وتصديرها

يعمل على منصات متعددة ويتزامن بسلاسة

قيود SimpleMind Pro

واجه بعض المستخدمين أخطاء في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم

يبدو التطبيق مختلفًا بعض الشيء على نظامي ويندوز وماك

تسعير SimpleMind Pro

أندرويد: 8.49 دولار

iOS: 10.99 دولار

ويندوز: قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة خيارات التسعير

ماك: قم بزيارة الموقع لمعرفة خيارات التسعير

SimpleMind Pro التقييمات والمراجعات

متجر التطبيقات : 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) جوجل بلاي: 4.7/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

7. Dwellingright - الأفضل لإنشاء قوائم المهام

عبر دوينلينج رايت التغاضي عن الأشياء من حين لآخر هو جزء من الطبيعة البشرية. ومع ذلك، فإن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه معرضون للقيام بذلك في كثير من الأحيان. في حين أن نسيان إخراج القمامة قد لا يكون له عواقب وخيمة، فإن عدم تذكر تسجيل سيارتك أو إطعام حيوانك الأليف ليس بالأمر غير المؤذي.

Dwellingright هو التطبيق المثالي لمنع مثل هذه السيناريوهات. فهو يعمل بمثابة قرص صلب خارجي حيث يمكنك نسخ كل عمل روتيني صغير (وغير صغير) ومهمة تحتاج إلى إكمالها في المستقبل القريب والبعيد.

أضف المهام وصنّفها حسب سياقها. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك قوائم مهام للسفر أو الأعمال المنزلية أو المواعيد الطبية.

بفضل إمكانيات الذكاء الاصطناعي، يمكن ل Dwellingright حتى التنبؤ بالمهام القادمة ومساعدتك على أن تصبح محترفًا في تنظيم روتينك والتخطيط للمستقبل. 🦾

هل تعيش مع عائلتك أو رفيق سكن أو شريك في السكن؟ يتيح لك Dwellingright البقاء على اتصال معهم وتنظيم من يجب أن يفعل ما يجب فعله لمنع سوء الفهم وسوء التواصل.

أفضل ميزات Dwellingright

يساعدك على تنظيم المهام في فئات

متوفر على أجهزة أندرويد و iOS

يقدم اقتراحات قائمة على الذكاء الاصطناعي

يتيح لك الاتصال بأفراد أسرتك وإدارة المهام معًا

يتيح لك إرفاق المستندات والصور بقوائم مهامك

لا يتطلب اشتراكاً

قيود Dwellingright

غير متوفر في جميع المواقع

ذكر بعض المستخدمين أن التطبيق يرسل الكثير من رسائل البريد الإلكتروني دون وجود طريقة واضحة لإلغاء الاشتراك

تسعير #### تسعير Dwellingright

مجاني

تقييمات ومراجعات Dwellingright #### تقييمات ومراجعات Dwellingright

متجر التطبيقات : 4.7/5 (أكثر من 10 مراجعات)

: 4.7/5 (أكثر من 10 مراجعات) جوجل بلاي: 3/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

8. تركيز الدماغ - الأفضل للتركيز

عبر جوجل بلاي Brain Focus هو تطبيق للهاتف المحمول فقط تطبيق إدارة الوقت الذي يمكن أن يغير قواعد اللعبة لأولئك الذين يكافحون من أجل التركيز على المهام الصحيحة في الوقت المناسب و

تحديد الأولويات

.

التطبيق يعتمد على تقنيات شائعة مثل 52/17 وبومودورو، والتي تعتمد على العمل لفترات محددة وأخذ فترات راحة بينها. باستخدام Brain Focus، يمكنك ضبط مدة كل فترة عمل.

إن Brain Focus سهل الاستخدام بشكل لا يصدق - حدد مدة جلسات العمل والاستراحات ودع التطبيق يرشدك خلال

تحسين عملياتك

وسير العمل.

بمجرد إكمال مهمة معينة، يمكنك مقارنة الأوقات المقدرة والفعلية لمعرفة موقفك.

نظرًا لأن المشتتات هي من أسوأ أعداء العديد من الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يتيح لك هذا التطبيق تعطيل شبكة Wi-Fi وإسكات نغمة الرنين أثناء جلسات العمل. يمكن أن يعزز ذلك من أدائك ويقلل من خطر الانقطاعات.

إذا كانت الجلسة قد انتهت للتو، ولكنك تشعر بأنك مستعد للاستمرار، يمكنك تخطي الاستراحة وإنهاء العمل بشكل أسرع. 💨

أفضل ميزات #### Brain Focus

يتيح لك تخصيص مدة جلسات العمل والاستراحات

إمكانية تعطيل الواي فاي وكتم صوت جهازك

يتيح لك قياس الوقت اللازم لإكمال مهام محددة

يسمح لك بتصنيف المهام

قيود التركيز الذهني

اشتكى المستخدمون من عدم وجود إصدار لسطح المكتب

ذكر العديد من المستخدمين أن التطبيق يستنزف البطارية

متوفر فقط على أجهزة أندرويد

أسعار #### Brain Focus

مجاني للتنزيل، ويحتوي على عمليات شراء داخل التطبيق

تقييمات ومراجعات تركيز الدماغ

جوجل بلاي: 4.5/5 (أكثر من 14,500 تقييم)

9. مسح تودوس - الأفضل لتصنيف المهام

عبر متجر التطبيقات تتيح لك الكثير من التطبيقات إنشاء قوائم مهام للبقاء على رأس يومك. ومع ذلك، في محاولة لـ مساعدتك على أن تكون أكثر إنتاجية فإن العديد من مطوري التطبيقات يسلكون الطريق الخاطئ وينتهي بهم الأمر إلى التعقيد المفرط. 🪢

إذا كنت تريد تطبيقًا بواجهة بسيطة وخالية من الفوضى وتبقى وفية لغرضها - مما يتيح لك إنشاء قوائم مهام لا أكثر - فلا تبحث عن تطبيق Clear Todos! فهو يتيح لك إنشاء المهام وتجميعها في فئات مختلفة لضمان أقصى قدر من التنظيم ومنع الفوضى.

يعمل تطبيق عرض اليوم الخاص بالتطبيق بمثابة تذكير مفيد، مما يبقيك على المسار الصحيح للمهام المجدولة لليوم حتى لا تفوتك أي مهمة. 🎶

بمجرد إكمال مهمة ما، يمكنك شطبها والاستمتاع بالشعور بالإنجاز والرضا! ❎

مسح تودوس أفضل الميزات

واجهة خالية من الفوضى

ميزات بسيطة مثالية لمن يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

يتيح لك تجميع المهام في فئات

عرض اليوم الذي يسرد مهام اليوم

خيارات التخصيص

مسح قيود المهام

متاح فقط لمستخدمي iOS

تسعير #### مسح تودوس

مجاني، ولكنه يتضمن عمليات شراء داخل التطبيق

مسح Todos التقييمات والمراجعات

متجر التطبيقات: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

10. متتبع العادات الإنتاجية - الأفضل لتتبع العادات

عبر برودكتيفب يعد تطبيق Productive-Habit Tracker أحد أفضل تطبيقات التخطيط لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، مما يتيح لك بناء روتين إيجابي والالتزام به وتحسين

الانضباط الذاتي

. فهو يتيح لك التخطيط لكل جزء من يومك، بدءاً من الأنشطة التافهة مثل العناية بالبشرة ليلاً إلى المهام المتعلقة بالعمل أو المدرسة.

يمكنك ترك ملاحظات لكل عادة لمراقبة تقدمك ومعرفة الأجزاء التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

يعمل التطبيق كمساعد شخصي لك من خلال تقديم نصائح حول العادات ورسائل تحفيزية لتستمر في العمل على تحقيق هدفك. إذا كنت من محبي المنافسة، فسوف تقدر خيار التحديات، حيث يمكنك التنافس مع مستخدمين آخرين من جميع أنحاء العالم.

يمكن تخصيص تطبيق Productive-Habit Tracker بالكامل، مما يسمح لك بإنشاء عالم مخصص يدور فيه كل شيء حول أنشطتك.

أفضل ميزات برنامج تعقّب الإنتاجية-العادات الإنتاجية

يساعدك على بناء عادات صحية والحفاظ على التحفيز

يقدم ميزات تحليلات ممتازة لمراقبة تقدمك

متوفر على كل من أجهزة أندرويد و iOS

يتيح لك التنافس مع مستخدمين آخرين

يأتي بخيارات تخصيص استثنائية

قيود متتبع الإنتاجية - تعقب المواظبة على الإنتاجية

الميزات المتقدمة متاحة فقط مع الإصدار المدفوع

ذكر بعض المستخدمين أنهم واجهوا بعض الأخطاء

تسعير أداة تعقب الموائل الإنتاجية

مجاني، ولكنه يتضمن عمليات شراء داخل التطبيق

تقييمات ومراجعات أداة تعقب العادة الإنتاجية - تعقب العادة الإنتاجية

جوجل بلاي : 4/5 (أكثر من 16,000 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 16,000 تقييم) متجر التطبيقات: 4.6/5 (أكثر من 88,500 تقييم)

العودة إلى مقعد السائق مع تطبيقات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

تطبيقات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط تشبه الجسور التي تساعدك على عبور نهر غادر والوصول بأمان إلى أرض الإنتاجية والتنظيم. 🌉

هذه الأدوات المدهشة مليئة بالميزات التي تساعدك على تنظيم أيامك والتوفيق بين جدولك الزمني بكل سهولة وتصبح خبيرًا في التخطيط. 😎