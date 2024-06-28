أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط في 2025

يمكن أن يشكل اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) تحديات فريدة من نوعها في حياتك الشخصية والمهنية! لقد عانيت من هذه المعاناة - مشاريع غير مكتملة ومواعيد نهائية فائتة بسبب المماطلة وصعوبة التركيز والبحث المستمر عن طرق لإدارة وقتي وطاقتي بشكل أفضل.

لذا، جرّبتُ العديد من أدوات ADHD لأتمتة المهام وجعل حياتي أسهل.

إذا كنت تسافر في نفس القارب، فأنا أشعر بك! لقد أنشأتُ قائمة بجميع أدوات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط التي جربتها وأستخدمها بانتظام لتنظيم مهامي المهمة والحفاظ على التركيز وتدوين الملاحظات السريعة. يمكنك بسهولة دمج هذه التطبيقات الإنتاجية الخاصة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط في عملياتك الحالية لإدارة أفضل.

دعنا نتعمق في أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط؟

العثور على أفضل ذكاء اصطناعي تطبيقات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه التي تساعدك على التخلص من الفوضى الذهنية قد تكون صعبة. أنت بحاجة إلى أداة تجعل من السهل إدارة المهام وزيادة التركيز مع تلبية احتياجاتك الخاصة.

إليك ما أخذته في الاعتبار عند البحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط:

البساطة: في حالة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، تشعر أدمغتنا بالإرهاق المستمر بسبب فرط النشاط. نحن بحاجة إلى أدوات بسيطة مع واجهة مستخدم تفاعلية لا تفرط في تحفيز أدمغتنا

في حالة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، تشعر أدمغتنا بالإرهاق المستمر بسبب فرط النشاط. نحن بحاجة إلى أدوات بسيطة مع واجهة مستخدم تفاعلية لا تفرط في تحفيز أدمغتنا التخصيص: ابحث عن الأدوات التي يمكن أن تتكيف مع سير عملك وتفضيلاتك الخاصة. ويشمل ذلك تخصيص الخطوط والألوان (لسهولة القراءة بشكل أفضل)، وطرق عرض التقويم، وإشعارات التذكير، والسمات

ابحث عن الأدوات التي يمكن أن تتكيف مع سير عملك وتفضيلاتك الخاصة. ويشمل ذلك تخصيص الخطوط والألوان (لسهولة القراءة بشكل أفضل)، وطرق عرض التقويم، وإشعارات التذكير، والسمات ميزات التركيز: ركز على أدوات الذكاء الاصطناعي التي تحلل أنماط التصفح وتحجب المشتتات حتى تتمكن من إنهاء المهام. نقاط براوني إذا كانت الأداة تحتوي على مؤقتات للتركيز

ركز على أدوات الذكاء الاصطناعي التي تحلل أنماط التصفح وتحجب المشتتات حتى تتمكن من إنهاء المهام. نقاط براوني إذا كانت الأداة تحتوي على مؤقتات للتركيز أتمتة المهام: تحب أدمغة المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط القفز في كل مكان. الأدوات التي يمكنها أتمتة مهام متعددة، مثل تدوين الملاحظات، وتتبع العادات، وتحديد الأهداف، وإدارة المهام، والتفكير الذاتي، هي أدوات رابحة

تحب أدمغة المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط القفز في كل مكان. الأدوات التي يمكنها أتمتة مهام متعددة، مثل تدوين الملاحظات، وتتبع العادات، وتحديد الأهداف، وإدارة المهام، والتفكير الذاتي، هي أدوات رابحة القدرة على تحمل التكاليف: يجب أن تقدم أداة الذكاء الاصطناعي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط قيمة جيدة مقابل السعر. من الأفضل اختيار الأدوات التي تقدم إصدارًا مجانيًا أو على الأقل إصدارًا تجريبيًا مجانيًا حتى تتمكن من استكشاف الميزات المتميزة قبل الاشتراك

ما هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط؟

قد تشعر بأن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط "كل شيء في رأسك" لكنه ليس كذلك! إليك ما يلي الدكتور راسل باركلي وهو مرجع رائد في هذا الموضوع، يقول عنه:

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط كاضطراب قائم على الدماغ: يؤكد الدكتور باركلي على أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب عصبي نمائي، أي أنه ينشأ من الاختلافات في وظائف الدماغ. ولا! إنه ليس نتيجة لسوء التربية أو الافتقار إلى قوة الإرادة

يؤكد الدكتور باركلي على أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب عصبي نمائي، أي أنه ينشأ من الاختلافات في وظائف الدماغ. ولا! إنه ليس نتيجة لسوء التربية أو الافتقار إلى قوة الإرادة التركيز على العجز في الوظائف التنفيذية: يسلط الضوء على أن التحدي الأساسي في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يكمن في الوظائف التنفيذية، مما يؤثر على مهارات مثل التخطيط والتنظيم والتركيز وإدارة الوقت. في المرة القادمة التي تعاني فيها من صعوبة في التركيز، تذكر هذه الجوانب الفسيولوجية للحالة

يسلط الضوء على أن التحدي الأساسي في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يكمن في الوظائف التنفيذية، مما يؤثر على مهارات مثل التخطيط والتنظيم والتركيز وإدارة الوقت. في المرة القادمة التي تعاني فيها من صعوبة في التركيز، تذكر هذه الجوانب الفسيولوجية للحالة أهمية العلاج الشامل: يدعو الدكتور باركلي إلى اتباع نهج متعدد الوسائط لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط. وقد يشمل ذلك الأدوية والعلاج السلوكي والدعم التعليمي والتدريب على المهارات. يمكن أن تساعدك الأدوات الصحيحة في تطوير استراتيجيات مفيدة للتركيز على التأقلم

يدعو الدكتور باركلي إلى اتباع نهج متعدد الوسائط لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط. وقد يشمل ذلك الأدوية والعلاج السلوكي والدعم التعليمي والتدريب على المهارات. يمكن أن تساعدك الأدوات الصحيحة في تطوير استراتيجيات مفيدة للتركيز على التأقلم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع فرط الحركة ونقص الانتباه على مدى الحياة: يؤكد على أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يستمر في مرحلة البلوغ ويتطلب استراتيجيات إدارة مستمرة

أجد أنه من المفيد معرفة المزيد عن العلم وراء اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه حيث أنه يسمح لي بتطوير منظور فريد من نوعه حول كيفية عملي!

أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط لاستخدامها في عام 2024

مع وضع كل هذه الميزات المفيدة في الاعتبار، دعنا ننتقل إلى قائمة أفضل تطبيقات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط التي تساعدك على أن تصبح أكثر إنتاجية.

1. كليك أب الأفضل لإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي

لفترة طويلة، كنت أستخدم ClickUp لفترة طويلة كمجرد أداة لإدارة المشاريع . ولكن عندما استكشفت ميزاتها، أدركت أنها منصة قوية يمكنها المساعدة أيضاً في إدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. فهي توفر خيارات تخصيص فريدة من نوعها، وواجهة سهلة الاستخدام، وتتبعاً شاملاً للمشروع، مما يساعدني على تنظيم وتتبع الأمور بشكل أفضل.

يعمل ClickUp على تغيير طريقة تعاونك وتنظيمك وتنفيذك للمشاريع. وتساعد مرونته ووضوحه البصري على تقسيم المهام إلى خطوات يمكن التحكم فيها، وتحديد أولويات واضحة، وتقليل عوامل التشتيت.

ClickUp يساعدك على تقسيم المشاريع إلى مهام صغيرة يمكن إدارتها - مما يزيد من الإنتاجية والكفاءة ClickUp Brain ميزة الذكاء الاصطناعي، هي واحدة من أفضل ميزات أدوات ADHD للبقاء منظمًا . إليك كيفية استخدام ClickUp Brain لأتمتة سير عملك:

ينظم المهام في قوائم واضحة

تعيين تذكيرات بالمواعيد النهائية

تقسيم المشاريع الكبيرة إلى خطوات أصغر

احصل على ملخصات تقدم المشروع للتأكد من أن كل شيء يسير على المسار الصحيح

إدارة المهام ذات الأولوية باستخدام الترميز اللوني

استخدم ClickUp Brain للحصول على إجابات فورية من ملفاتك ومهامك

مع وجود مساعد ذكاء اصطناعي لإبقائك على المسار الصحيح، فإن الخطوة التالية هي معالجة مشكلة التسويف. جميعنا يعرف القاعدة المقدسة في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط: إعداد القوائم! وعلى الرغم من أنها مفيدة، إلا أن القوائم يمكن أن تكون مربكة إذا لم يتم إعدادها بشكل جيد. لكنClickUp يمكن أن يكون مساعدك هنا:

قم بتجديد قوائم المهام تلك! كليك أب ميزة قائمة المهام تتيح لك تخصيص كل شيء بدءًا من الخطوط إلى الألوان، بحيث تكون جذابة بصريًا وتحافظ على انتباهك. بالإضافة إلى ذلك, تذكيرات ClickUp والملاحظات تساعدك على البقاء على اطلاع على جميع التفاصيل المهمة

استعن بطاقم الدعم الخاص بك! قم بدعوة زملاء العمل إلى مساحة ClickUp الخاصة بك للحصول على بعض المصافحات الافتراضية والتذكيرات اللطيفة (وربما حتى وكزك إذا كنت بحاجة إلى ذلك)

اكتشف أنماط عملك باستخدام تتبع الوقت في ClickUp . تعرف بالضبط إلى أين تذهب ساعات عملك حتى تتمكن من فهم أنماط تركيزك واكتشاف تلك المشتتات الخفية

انطلق إلى الإنتاجية باستخدام القوالب. لا حاجة للبدء من الصفر. استخدم المئات من قوالب ملائمة لـ ADHDUp من ClickUp للبقاء منظمًا، سواء كان ذلك لمشاريع العمل أو روتينك اليومي

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

يحتوي ClickUp على جميع الميزات التي الأشخاص ذوو التنوع العصبي بحاجة إلى البقاء على المسار الصحيح في العمل وإدارة الأمور بكفاءة. إليك نظرة سريعة على ما تقدمه منصة ClickUp الشاملة:

أتمتة مهام سير العمل: دع ClickUp Brain يتعامل مع الأمور المتكررة، مثل إنشاء المهام الفرعية، وتلخيص التعليقات، وحتى منحك رؤى المشروع حتى تتمكن من التركيز على الصورة الكبيرة

دع ClickUp Brain يتعامل مع الأمور المتكررة، مثل إنشاء المهام الفرعية، وتلخيص التعليقات، وحتى منحك رؤى المشروع حتى تتمكن من التركيز على الصورة الكبيرة إنشاء المزيد معًا: إنشاء ومشاركة قواعد المعرفة وخطط المشروع مع مستندات ClickUp تخطيط الموارد بكفاءة: إدارة أعباء العمل بسلاسة باستخدام ClickUp قوالب تخطيط الموارد التواصل بكل سهولة: إنشاء سلاسل اتصالات العمل، والحصول على تحديثات فورية، ومشاركة الروابط، وتعيين المهام، والحفاظ على تقدم المشروع مع عرض الدردشة في ClickUp تصور أفكارك: قم بالعصف الذهني والتخطيط وتنظيم أي شيء من المشاريع إلى الأفكار العشوائية باستخدام كليك أب الخرائط الذهنية . قم بالسحب والإفلات لبناء علاقات بين المهام، وإنشاء مهام سير العمل، وتصور الصورة الكبيرة

إنشاء ومشاركة قواعد المعرفة وخطط المشروع مع مستندات ClickUp تنظيم المهام دون عناء: تسجيل الملاحظات, قوائم المهام ، وحتى المهام الكاملة، كل ذلك داخل انقر فوق المفكرة . يتيح لك تحرير النص المنسق إضافة رؤوس ونقاط وألوان والمزيد لجعل ملاحظاتك جذابة بصريًا وسهلة المسح الضوئي

تسجيل الملاحظات, قوائم المهام ، وحتى المهام الكاملة، كل ذلك داخل انقر فوق المفكرة . يتيح لك تحرير النص المنسق إضافة رؤوس ونقاط وألوان والمزيد لجعل ملاحظاتك جذابة بصريًا وسهلة المسح الضوئي ابقَ على اطلاع دائم: احصل على نظرة شاملة لمهامك باستخدام عرض الصفحة الرئيسية ل ClickUp حتى تتمكن من ضبط التذكيرات وإعادة تحديد الأولويات وعدم تفويت أي شيء

قيود ClickUp

لم تشق بعض طرق عرض ClickUp طريقها إلى تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

ClickUp مليء بالميزات التي قد تبدو مربكة بعض الشيء في البداية

تسعير #### ClickUp

مجاناً: للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. نومو ADHD الأفضل لتعلم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتأمل الذاتي

via رقم ADHD هذا التطبيق يشبه وجود كتاب مساعدة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط في جيبك! إنه مليء بالميمات (لأن من لا يحب الضحك الجيد؟)، ومجتمع داعم، ونصائح عملية، وتشجيع يومي.

والجزء الأفضل؟ لقد تم إنشاؤه من قبل شخص يفهم معاناة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط بشكل مباشر. لذا، يوفر التطبيق رؤى ذات صلة ونصائح عملية يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً.

Numo ADHD أفضل الميزات

احصل على محتوى جذاب مثل الميمات لجعل التعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط يبدو أقل إرباكاً وأكثر ارتباطاً

إنشاء قوائم مهام مخصصة وتتبع التقدم المحرز

تواصل مع قبيلة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط للحصول على الدعم والتجارب المشتركة والتشجيع

تعلم حيل عملية للتعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

قم بإجراء اختبارات مخصصة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط للبالغين والنساء، مما يعزز الوعي الذاتي والفهم

قيود اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع فرط النشاط

معلومات محدودة متاحة بدون تسجيل

تسعير Numo ADHD

15.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

العملاء الجدد مؤهلون للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام

تقييمات ومراجعات Numo ADHD

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

3. مهام كاواي الأفضل لتعزيز كفاءة المهام

via مهام كاواي إذا كان التفكير في معالجة قائمة مهامك يجعلك ترغب في الزحف إلى السرير، فقد يكون Kawaii Tasks هو أفضل صديق لك. تم إنشاؤه بواسطة نفس الفريق الذي أنشأ Numo ADHD.

يستخدم Kawaii Tasks الذكاء الاصطناعي لتقسيم تلك المهام الشاقة إلى خطوات أصغر وأكثر قابلية للإدارة، وكل ذلك في واجهة سهلة الاستخدام.

أفضل ميزات مهام Kawaii Tasks

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقسيم المهام إلى مهام فرعية يمكن التحكم فيها

مجاني ومتوفر على نظامي iOS وAndroid

تبسيط سير العمل من خلال تجربة تطبيق محلي بسيط وسهل الاستخدام

قيود مهام Kawaii Tasks

يقتصر على إدارة المهام؛ لا يقدم مجموعة شاملة من أدوات دعم ADHD

تسعير مهام Kawaii Tasks

مجاناً

Kawaii Tasks التقييمات والمراجعات

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

4. ChatGPT: الأفضل للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

via ChatGPT ChatGPT ليس تطبيقًا مخصصًا لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، ولكنه يعزز الإنتاجية والكفاءة بشكل عام. أنا أستمتع بمطالبته بإنشاء قوائم المهام، والعصف الذهني للأفكار، ووضع الخطوط العريضة لخطط المشاريع.

علاوة على ذلك، يمكن أن يشجع تطبيق ChatGPT على التواصل المفتوح والتعبير عن الذات من خلال عدم الكشف عن الهوية ومساحة عدم إصدار الأحكام.

إليك نصيحة مجربة ومختبرة:

/href/ https://www.ship30for30.com/post/how-to-turn-chatgpt-into-your-ultimate-personal-writing-assistant#:\\\~:text=مثال20%20%235%3A20Brain%20Dump%20Synthesizing&نص=أسقط%20them%20into%20a%20a20chat، مرجع%20material%20%20للاستخدام المستقبلي تركيب تفريغ الدماغ /%مراجع/

. عندما تكون مرهقًا ومتسارعًا في التفكير في ملايين الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها، اكتب كل شيء على ChatGPT.

بمجرد الانتهاء من ذلك، اطلب من الأداة تلخيص أفكارك في ثلاث أو أربع نقاط. سيساعدك ذلك على استعادة وضوح أفكارك وترتيب أولويات المهام التي يجب القيام بها على الفور.

يمكنك أيضًا أن تطلب من ChatGPT إنشاء قوائم مهام من "تفريغ أفكارك". جرّب ذلك واشكرني لاحقاً!

أفضل ميزات ChatGPT

استخدم الدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة المهام وتنظيمها

قم بأتمتة المهام المتكررة وتبسيط مهام سير العمل من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي

وازن بين إيجابيات وسلبيات الخطط والأفكار المختلفة لاتخاذ قرارات استراتيجية

تعزيز تنمية المهارات من خلال الوصول إلى موارد التعلُّم

قيود ChatGPT

قد لا توفر دعمًا مخصصًا مثل أدوات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط المتخصصة

قد تكون المعلومات التي تقدمها ChatGPT خاطئة أو متحيزة في بعض الأحيان

تسعير ChatGPT

مجاناً : نسخة مجانية

: نسخة مجانية بالإضافة: 20 دولارًا لكل مستخدم

20 دولارًا لكل مستخدم الفريق: 30 دولارًا لكل مستخدم

30 دولارًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات

الدردشةGPT التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (513 تقييم)

4.7/5 (513 تقييم) Capterra: 4.6/5 (45 تقييم)

5. جاسبر الأفضل لأتمتة إنشاء المحتوى

via جاسبر AI على الرغم من أن Jasper AI ليس مصممًا خصيصًا لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، إلا أنه يمكن لجاسبر AI تحسين إنتاجيتك من خلال المساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك استخدام Jasper AI لـ توليد الأفكار وإنشاء المحتوى.

وباستخدامه لتنظيم أفكارك، يمكنك التغلب على عائق الكتابة وأتمتة المهام المتكررة مما يسهل عليك التعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. بالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط الذين يعملون في مجال تسويق المحتوى أو إنشاء المحتوى بشكل عام، يمكن أن يكون Jasper مغيرًا لقواعد اللعبة.

أفضل ميزات Jasper

استخدم إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتغلب على المماطلة

إنشاء خطط مفصلة للمشروع وتقسيم المهام

دمج الأداة مع منصات مختلفة مثل Slack، وجداول بيانات جوجل، وAirtable، ووردبريس، وما إلى ذلك لسير عمل سلس

تخصيص التطبيق ليناسب احتياجاتك الفردية

إنشاء محتوى بأكثر من 30 لغة

قيود جاسبر

يركز في المقام الأول على إنشاء المحتوى؛ قد لا يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها لإدارة احتياجاتك الخاصة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

تسعير #### تسعير جاسبر

المنشئ: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر

ج2: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1800+ تقييم)

6. ليانتايم الأفضل لإدارة المشاريع الصغيرة

via Leantime.io إذا كنت تدير فريق عمل أو تدير الكثير من المشاريع، فإن تطبيق Leantime يستحق المراجعة. فهو يقلل من الحمل المعرفي الزائد عن طريق تقسيم المهام المعقدة إلى مراحل بسيطة.

ويوفر تكامله القائم على الذكاء الاصطناعي طرق عرض مخصصة للمهام، والسمات، وتكامل التقويم، وتقارير الحالة لمساعدتك في الوصول إلى المعلومات الصحيحة دون أن تكون مثقلاً. يتيح لك Leantime أيضًا ربط رؤيتك الأكبر بالأهداف لزيادة التحفيز على إكمال المهام.

أفضل ميزات Leantime

الوصول إلى أدوات شاملة لإدارة المشاريع، بما في ذلك تتبع الوقت ولوحة معلومات "عملي

إضافة عدد غير محدود من المستخدمين حتى على الباقة المجانية؛ وهي مفيدة لإدارة الفرق

دمج الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات المهام وتقسيمها على خطط أعلى

تعزيز الإنتاجية باستخدام ميزات إدارة العملاء والاستراتيجيات

تصوَّر عملك باستخدام لوحات الاستراتيجيات ولوحات المخططات ولوحة نموذج العمل

قيود Leantime

بعض الميزات المتقدمة متوفرة فقط في الخطط ذات المستوى الأعلى

تقتصر على 150 مهمة على الخطة المجانية

تسعير Leantime

مجاني

الأساسية: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Leantime

G2: 4.7/5 (3 تقييمات)

4.7/5 (3 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (10 تقييمات)

7. تطبيق الغابة: الأفضل لزيادة التركيز

via غابة قام تطبيق فورست الحفاظ على التركيز ممتع بالنسبة لي. يستخدم طريقة بومودورو - حيث تعمل بشكل متواصل لمدة 25 دقيقة ثم تأخذ استراحة قصيرة -لتحسين الإنتاجية. الجزء الأفضل؟ يتيح لك التطبيق زراعة أشجار افتراضية لمساعدتك على التركيز!

بمجرد أن تبدأ مؤقت التركيز، تزرع شجرة تنمو لمدة 30 دقيقة التالية. إذا تركت التطبيق، تموت النبتة. لذا، يساعدك تطبيق Forest على مقاومة رغبتك في مقاومة الرغبة في تصفح هاتفك دون تفكير.

أحد الأشياء المدهشة في تطبيق Forest هو أنه عقد شراكة مع منظمات زراعة حقيقية. فهي تتبرع بالقطع النقدية الافتراضية التي تستخدمها لزراعة شجرة لشركائها لزراعة الأشجار الفعلية.

أفضل ميزات تطبيق #### Forest

ممارسة اليقظة الذهنية وتعزيز التركيز والإنتاجية من خلال نهج قائم على الألعاب

تحسين مهارات إدارة الوقت وتقليل إدمان الهاتف

التعاون مع الأصدقاء والعائلة لزراعة الأشجار معًا

ساهم في زراعة أشجار حقيقية من خلال شراكات Forest مع منظمات زراعة الأشجار

قيود تطبيق Forest

وظائف محدودة دون شراء الإصدار الاحترافي أو العناصر داخل التطبيق

تسعير تطبيق فورست

iOS: 3.99 دولار (تدفع لمرة واحدة)

3.99 دولار (تدفع لمرة واحدة) أندرويد: مجانًا مع خيار الترقية إلى الإصدار الاحترافي مقابل 1.99 دولار (تدفع لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات تطبيق Forest

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

8. Brain.fm الأفضل في تحسين التركيز والنوم والاسترخاء

via Brain.fm Brain.fm هو تطبيق موسيقى مدعوم بالذكاء الاصطناعي للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. إنه يُنشئ نغمات مخصصة لـ يساعدك في الحفاظ على تركيزك والاسترخاء، وحتى النوم بشكل أفضل. فكر في الأمر كموسيقى تصويرية لإنتاجيتك والتحكم في الأعراض الشائعة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

يقوم Brain.fm بإجراء بحث عن التردد الصوتي الأمثل للدماغ، مما يزيد من قوة تركيزه. يتم تشغيله بمهارة في الخلفية أثناء أدائك للمهام.

أفضل ميزات Brain.fm

استمع إلى موسيقى من إنشاء الذكاء الاصطناعي مصممة لتحسين التركيز والاسترخاء والنوم

الوصول إلى قوائم تشغيل مخصصة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات والتفضيلات الفردية

تحسين الأداء المعرفي والإنتاجية مع نغمات موسيقية مدعومة علميًا

التبديل إلى وضع عدم الاتصال بالإنترنت للاستماع دون انقطاع

قيود Brain.fm

يتطلب اشتراكاً للوصول الكامل

قد تختلف الفعالية حسب الاستجابة الشخصية للموسيقى

تسعير #### Brain.fm

شهرياً : 9.99 دولاراً شهرياً

: 9.99 دولاراً شهرياً سنوياً: 69.99 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات #### Brain.fm

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

9. وقت الإنقاذ: الأفضل لتقليل المشتتات

via وقت الإنقاذ أحد أهم تحديات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط بالنسبة لي هو تتبع وقتي. في بعض الأحيان، أشعر أحيانًا أنني لم أنجز أي شيء على الرغم من العمل لساعات. وقد ساعدني RescueTime بشكل كبير في هذا الصدد.

إنه برنامج آلي لتتبع الوقت يحسب مقدار الوقت الذي تقضيه على التطبيقات والمواقع الإلكترونية وحتى المستندات المختلفة. لذا، فأنت تعرف أين يذهب كل وقتك ومتى تأخذ فترات راحة قصيرة. يقوم RescueTime بتتبع الأنشطة وعادات العمل، مما يساعدك على تحديد أهدافك حول كيفية استخدام وقتك.

RescueTime أفضل الميزات

أتمتة تتبع الوقت وإدارة التشتت

احصل على تقارير مفصلة ورؤى حول الإنتاجية

حدِّد أهداف الإنتاجية واحصل على تنبيهات الإلهاء في الوقت الفعلي للبقاء على المسار الصحيح

ادمج RescueTime مع تطبيقات مثل GMail وGoogle Calendar وTrello وEvernote والعديد من التطبيقات الأخرى لتحسين الإنتاجية

تمكين جلسات التركيز مع تطبيق الموقع الإلكتروني وحظر الوقت

قيود RescueTime

تتطلب بعض الميزات المتقدمة اشتراكاً مميزاً

قد يتطلب إعداداً وتخصيصاً أولياً ليناسب الاحتياجات الفردية

تسعير #### RescueTime

لايت: مجانًا

مجانًا القسط: 12 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات RescueTime

G2: 4.1/5 (90 تقييمًا)

4.1/5 (90 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

10. أدوات العفريت الأفضل للإنتاجية متعددة الاستخدامات

via أدوات العفريت Goblin هو أداتي المفضلة في الأيام التي أشعر فيها بالإرهاق ولا أريد القيام بالكثير من التخطيط أو التفكير. أستخدم ببساطة خاصية المهام السحرية لإضافة نظرة عامة على مهامي. يقوم Goblin بتقسيم المهام الأكبر إلى عناصر أصغر.

على سبيل المثال، ذكرت أنني أحتاج إلى التخطيط لحملات تسويقية وأنشأ لي مهام فرعية يمكنني القيام بها واحدة تلو الأخرى. يخبرني بما أحتاج إلى القيام به بل ويضيف تقديرًا للوقت الذي أحتاجه لإنهاء كل مهمة.

ومن الأمور الجيدة أنه يمكنني حتى تحديد مستوى تبسيط المهام. كما يتيح لي أيضًا تعديل المهام وإضافة مهام فرعية. لذا، إذا كنت تشعر بالقلق بشأن مهامك، فاستخدم Goblin لتخفيف العبء الذهني.

أدوات جوبلن أفضل الميزات

حوّل الأفكار التقريبية إلى رسائل احترافية باستخدام أداة التنسيق

تحكم في تفكيرك الزائد عن طريق السماح لميزة الحكم في Goblin بتقييم نبرة الرسائل التي تتلقاها

احصل على دورة تدريبية مكثفة سريعة حول أي موضوع معقد مع Goblin Professor

قدّر الوقت الذي يجب أن تستغرقه مهامك. هذا يحسن إدارة الوقت

قم بتجميع أفكارك في قوائم لتقليل التشتت

قيود أدوات جوبلن

لا يوفر Goblin تذكيرات بالمهام أو يعرض تقدم المهام

من الصعب إنشاء حساب وتسجيل مهامك في Goblin

تسعير أدوات جوبلن جوبلن

مجاناً

تقييمات ومراجعات أدوات العفريت #### أدوات العفريت

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

ابقَ على رأس مهامك مع ClickUp

يمكن أن يكون اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع فرط الحركة وتشتت الانتباه بمثابة أفعوانية للمشاعر، مما يجعلك تشعر بالإرهاق. لهذا السبب يجب أن تلجأ إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه - ليس كعلاج لكل شيء، ولكن كحليف في رحلتك.

صُممت تطبيقات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط لفهم الاحتياجات الفريدة لدماغ اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتكيف معها. ولكن، العثور على أفضل أدوات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط مهمة صعبة أخرى تريد أدمغتنا تجنبها.

لماذا تتنقل بين مجموعة من التطبيقات في حين أن ClickUp يمكن أن يكون مركز التحكم الشامل الخاص بك؟ إنه بمثابة متتبع للوقت، وتقويم، ومدير للمهام، وصديق لتدوين الملاحظات - كل ذلك في منصة واحدة أنيقة.

باستخدام ClickUp، يمكنك التعامل مع تحديات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط وجهاً لوجه والتغلب على قائمة مهامك. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم ورفع مستوى إنتاجيتك!