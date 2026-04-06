احصل على المزيد من Gemini مع ClickUp AI

ClickUp أم Gemini؟ لست مضطرًا للاختيار.

يستخدم فريقك Google Workspace، وGemini مدمج فيه. وهذا يجعل ClickUp أكثر قيمة، وليس أقل.

Gemini هي طبقة الذكاء الاصطناعي لتطبيقات الإنتاجية من Google: بريد إلكتروني أكثر ذكاءً، مستندات أفضل، ملخصات اجتماعات. ClickUp AI هي طبقة الذكاء التي تحدد كيفية إدارة فرقك للعمل فعليًا: المشاريع، السباقات، لوحات المعلومات، التنسيق بين الفرق، والوكلاء المستقلون.

تقوم Gemini بصقل المنتجات. بينما تنسق ClickUp AI النظام الذي تخدمه تلك المنتجات. معًا، يغطيان كل جانب وكل مستخدم.

تابع القراءة لتكتشف كيف يمكنك الحصول على المزيد من Gemini مع ClickUp AI.

💡 هل تحتاج إلى مساعدة لمعرفة كيف يمكن لـ ClickUp AI و Gemini أن يتكاملوا مع سير عملك؟

كيف يعمل ClickUp AI

ClickUp AI عبارة عن مجموعة كاملة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنصة التي تدير فيها فرقك العمل بالفعل.

بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كإضافة منفصلة لا علاقة لها بسياق عملك، يقدم لك ClickUp أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم — حيث يفهم الذكاء الاصطناعي مهامك ووثائقك ومحادثاتك بعمق ليقدم لك دعمًا ملائمًا وسياقيًا وموفرًا للوقت في كل جزء من سير عملك.

مستقبل العمل هو التكامل + الذكاء الاصطناعي

إليك ما يجعل ذلك ممكنًا:

ClickUp Brain

ClickUp Brain هي طبقة الذكاء المدمجة داخل ClickUp. وهي تجعل مساحة العمل بأكملها أكثر ذكاءً لكل مستخدم وكل أداة متصلة.

اعثر على أي شيء تحتاجه من مساحة العمل الخاصة بك في ثوانٍ معدودة — ما عليك سوى أن تسأل ClickUp Brain

@mention Brain : اعتبر Brain مساعدك الذكي المتاح على مدار الساعة. يمكنك الإشارة إلى Brain كزميل في الفريق في أي مهمة أو مستند أو محادثة للحصول على المساعدة عند الطلب : اعتبر Brain مساعدك الذكي المتاح على مدار الساعة. يمكنك الإشارة إلى Brain كزميل في الفريق في أي مهمة أو مستند أو محادثة للحصول على المساعدة عند الطلب

الإجابات المحيطة : داخل ClickUp، يستجيب الذكاء الاصطناعي للأسئلة تلقائيًا في الدردشات ومواضيع التعليقات، بحيث لا يضطر البشر إلى تغيير السياق والقيام بذلك : داخل ClickUp، يستجيب الذكاء الاصطناعي للأسئلة تلقائيًا في الدردشات ومواضيع التعليقات، بحيث لا يضطر البشر إلى تغيير السياق والقيام بذلك

ذكاء السياق : تراقب : تراقب تقنية الذكاء الاصطناعي السياقية من Brain جميع الأعمال لالتقاط قواعد المعرفة وتحديثها باستمرار

البحث المؤسسي : اطرح سؤالاً بلغة طبيعية، واحصل على إجابات من المهام والمستندات والدردشة والتعليقات والمرفقات. يحترم أذونات مساحة العمل : اطرح سؤالاً بلغة طبيعية، واحصل على إجابات من المهام والمستندات والدردشة والتعليقات والمرفقات. يحترم أذونات مساحة العمل

الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي: حقول يتم ملؤها تلقائيًا بناءً على محتوى المهمة: التقييم العاطفي، وتقييم الأولوية، وتصنيف الفئة، والملخصات. لا حاجة إلى إدخال بيانات يدويًا

📮 ClickUp Insight: 47% من الفرق لا تقيس تأثير الذكاء الاصطناعي، و10% فقط تتبع النتائج بمقاييس حقيقية. في كثير من الحالات، لا يتمكن القادة غالبًا من معرفة أين تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي قيمة، إن وجدت. يغير ClickUp Brain ذلك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل موحدة حيث يتم ربط كل إجراء وتحديث ونتيجة. والتأثير واضح: تستخدم أكثر من 150,000 شركة، بما في ذلك Booking.com وT-Mobile وLogitech وIBM وFortinet، ClickUp Brain لتحقيق نتائج قابلة للقياس. تبلغ الفرق عن توفير في التكاليف يصل إلى 88٪، وتوفير 1.1 يوم في الأسبوع، وإنجاز المهام بسرعة أكبر بثلاث مرات، لأن Brain يستبدل العشرات من الأدوات غير المتصلة ببعضها البعض بذكاء اصطناعي واحد يعمل عبر سير العمل بأكمله.

الوكلاء المتميزون

Super Agents في ClickUp هي أول وكلاء على مستوى البشر في العالم. وهذا يعني أنهم، تمامًا مثل البشر، قادرون على التفكير المعقد وتنفيذ المهام بشكل مستقل. يمكنك التعامل معهم كـ زملاء فريق AI. قم بتكوينهم باستخدام التعليمات والمحفزات والأدوات والمعرفة والذاكرة من خلال أداة Super Agent Builder في ClickUp.

استخدم أداة Super Agent Builder من ClickUp التي لا تتطلب كتابة أي كود لإطلاق وكيلك المخصص في غضون دقائق

يمكنك وضع علامات عليهم، وتعيين مهام لهم، وإرسال رسائل خاصة إليهم في الدردشة، وحتى الإشارة إليهم بـ @mention مباشرةً في مكان عملك. وسيتخذون الخطوات اللازمة بشكل مستقل لإكمال العمل الموكَل إليهم.

وأفضل ما في الأمر؟ بمجرد إنشاء الوكيل، لن تضطر إلى توجيهه في كل خطوة. ويمكنك أيضًا التحدث معه بشكل طبيعي لتحسين مخرجاته.

🎥 شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن إنشاء Super Agents والعمل معها:

يحتوي كل قسم في شركتك على حزم وكلاء معدة مسبقًا وجاهزة للاستخدام مع ClickUp Accelerator:

القسم الوكلاء إدارة المشاريع وكيل الاستقبال، وكيل التخصيص، وكيل إدارة المشاريع، وكيل الإجابات المباشرة التسويق وكيل الموجزات، وكيل المحتوى، وكيل العلامة التجارية، وكيل المعلومات المباشرة المنتج والهندسة وكيل PRD، وكيل Triage، وكيل Codegen، وكيل Live Answers الموارد البشرية وكيل التمهيد، وكيل فحص النبض، وكيل التدريب، وكيل الإجابات المباشرة القيادة وكيل تذكير الأهداف، وكيل المواءمة، وكيل النتائج الرئيسية، وكيل تحديث الحالة المبيعات وكلاء مخصصون لسير عمل المبيعات

تثبت Bell Direct أنه مع ClickUp، لا تحتاج إلى فريق تقني لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.

باستخدام ClickUp Super Agents، قامت الفريق بأتمتة سير عمل شامل لعمليات الاستلام والتصنيف دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية أو إضافة أدوات جديدة.

النتائج:

🌟 زيادة بنسبة 20% في الكفاءة التشغيلية📌 فرز أكثر من 800 رسالة بريد إلكتروني يوميًا في الوقت الفعلي✅ توفير الوقت والموارد لموظفين بدوام كامل للانخراط في أعمال استراتيجية متعمقة

💡 هل تبحث عن مكاسب مماثلة في الكفاءة لفريقك؟

الطيار الآلي ووكلاء البيئة المحيطة

هذه عوامل تعمل دائمًا في الخلفية دون الحاجة إلى توجيهها. فكر في:

ملخصات لوحة التحكم التي يتم إنشاؤها كل صباح

تحديثات الحالة يتم إرسالها دون الحاجة إلى تسجيل الدخول

يتم فرز المهام وتوجيهها تلقائيًا حسب الأولوية

تم وضع علامة على العناصر المتأخرة وتصعيدها

بيانات يتم إثرائها باستمرار عبر مساحة العمل

وكلاء معتمدون

بالنسبة لسير العمل الذي تكون فيه المخاطر عالية بما يكفي لتبرير إنشاء نظام مخصص، سيقوم مهندسو ClickUp المتواجدون في الميدان بتصميم ونشر وكيل مخصص لعمليات مؤسستك المحددة. مع الوكلاء المعتمدين، تحصل على إعداد متميز بالإضافة إلى استخدام غير محدود.

👀 هل تعلم؟ حصل وكيل ClickUp المعتمد على 96 من 100 في تقييم مباشر لخطط المشاريع الجاهزة للتنفيذ. وحصل أقرب منافس على 61، بينما بقي معظم المنافسين الآخرين في نطاق 40 و50. من الناحية العملية، يمكن للفرق الانتقال من الفكرة → إلى الخطة → إلى التنفيذ في خطوة واحدة، مع الحد الأدنى من التدخل البشري. وهذا ما يجعل Certified Agent يبرز في هذا المعيار.

اجتماعات الذكاء الاصطناعي

باستخدام ClickUp Calendar و AI Notetaker، يمكن للفرق جدولة الاجتماعات في سياقها وتسجيل الملاحظات تلقائيًا.

دع ClickUp AI يقوم بأتمتة اجتماعاتك، بدءًا من الجدولة وحتى تدوين الملاحظات وإعداد الملخصات

استخدم أوامر اللغة الطبيعية لمسح تقاويم الفريق للتحقق من التوافر وجدولة الاجتماعات

انضم إلى الاجتماعات من داخل ClickUp، دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب

احصل على ملاحظات الاجتماعات التلقائية في صندوق الوارد الخاص بك في ClickUp — مع تسميات المتحدثين والملخصات والمواضيع الرئيسية والقرارات المميزة

تستخرج الذكاء الاصطناعي بنود العمل من ملاحظات الاجتماعات وتحوّلها إلى مهام ClickUp قابلة للتتبع

يتم ربط متابعة المتابعة بالمشروع ذي الصلة

يتم نشر الملخصات في مساحة ClickUp ذات الصلة

يتمتع كل مشارك في الاجتماع بإطلاع على ما تمت مناقشته، وما يجب القيام به بعد ذلك، ومن المسؤول عن ذلك.

📮ClickUp Insight: هل أنت من بين 16% من المشاركين في الاستطلاع الذين صنفوا اجتماعاتهم على أنها "غير فعالة للغاية"، أم ربما من بين 12% المحظوظين الذين يعتبرونها "فعالة للغاية"؟ إذا كنت مثل معظم الفرق، فمن المحتمل أنك في الوسط — حيث أعطى 35% من المشاركين الاجتماعات تقييمًا محايدًا بـ 3/5، مما يشير إلى أنها لا تفشل تمامًا ولكنها لا تقدم القيمة القصوى أيضًا. يغير ClickUp فعالية الاجتماعات في كل مرحلة! خطط باستخدام جداول أعمال تعاونية، وسجل القرارات باستخدام AI Notetaker، وحوّل المناقشات إلى مهام قابلة للتنفيذ — كل ذلك في منصة واحدة. 💫 نتائج حقيقية: تشير الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp إلى انخفاض هائل بنسبة 50% في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

خيارات متعددة لنماذج الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة

ClickUp لا يعتمد على نموذج معين. يمكن للمستخدمين التبديل بين ChatGPT وClaude (بما في ذلك Opus 4.6) وGemini و14 نموذجًا آخر من أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي من Google وOpenAI وAnthropic مباشرةً من شريط أدوات ClickUp دون مغادرة المنصة.

احصل على نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي بسعر نموذج واحد مع ClickUp Brain

يستخدم Brain هذه النماذج من أجل ذكاء مساحة العمل، ويمكن لـ Super Agents الاستفادة من أي نموذج متاح. يمكن للمسؤولين تقييد النماذج المتاحة لكل مساحة عمل.

وهذا يعني أن فريقك يحصل بالفعل على ذكاء Gemini داخل ClickUp، إلى جانب كل نموذج رائد آخر، مطبقًا على مخطط العمل الكامل: المهام، والمستندات، والدردشة، ولوحات المعلومات، والمقاطع، والأهداف، والنماذج.

ما يقدمه Google Gemini

Gemini هي مجموعة قوية من الذكاء الاصطناعي مدمجة في نظام Google البيئي، وعند استخدامها جنبًا إلى جنب مع ClickUp، فإنها تضيف قيمة حقيقية للفرق التي تعمل في Google Workspace:

Gemini في Gmail : صياغة الردود، تلخيص سلاسل الرسائل الإلكترونية، اقتراح الردود. الذكاء الاصطناعي الذي يعمل حيث يتواصل فريقك

Gemini في المستندات : ساعدني في الكتابة : ساعدني في الكتابة وتلخيص المستندات وإنشاء المحتوى. يسرع عملية إنشاء المستندات

Gemini في Sheets : قم بإنشاء الصيغ وتحليل البيانات وإنشاء المخططات. يقلل من العمل اليدوي على جداول البيانات

Gemini في Meet : احصل على ملخصات الاجتماعات، والنصوص المكتوبة، واستخراج بنود العمل. يسجل ما قيل

Gemini Code Assist/Jules : مساعدة في البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة تطوير المتكاملة (IDE) ووكيل برمجة غير متزامن مع التركيز على حالات استخدام المطورين

NotebookLM: مساعد بحثي يقوم بتجميع المعلومات من المصادر التي تم تحميلها

يمكن لـ Gemini الاتصال بـ ClickUp عبر MCP من خلال Gemini CLI (94.7 ألف نجمة على GitHub، ودعم كامل لـ MCP مع الخوادم المحلية والبعيدة) و Gemini Code Assist (وضع الوكيل مع MCP في VS Code)، مما يتيح للمطورين الوصول إلى بيانات ClickUp من محطاتهم الطرفية وبيئة تطوير التطبيقات (IDE). تقدم Google أيضًا Jules (وكيل الترميز غير المتزامن) و Antigravity (منصة تطوير الوكلاء) و Workspace Studio (أتمتة بدون كود لتطبيقات Google مع تكامل Gems).

هذا أمر جيد. يصبح ClickUp نظام السياق الذي يمكن للأدوات المدعومة بـ Gemini القراءة منه والكتابة إليه. يتفق عملاء ClickUp على ذلك:

أربعة أسباب تجعل ClickUp و Gemini أفضل معًا

لا داعي للاختيار بين الذكاء الاصطناعي والتنفيذ. يشكل Gemini و ClickUp حلقة عالية السرعة حيث تتواجد الرؤى والتنفيذ في نفس الوقت. إذا كان Gemini يعالج العالم من حولك، فإن ClickUp يلتقطه، مما يضمن أن أفضل أفكارك تتحرك بسرعة الفكر.

وإليك كيفية القيام بذلك:

1. صقل مع Gemini، وتنسيق مع ClickUp

⭐️ تتفوق Gemini في تحسين تجارب تطبيقات Google الفردية: مسودة بريد إلكتروني أكثر تنظيمًا، ووثيقة موجزة، وشريحة عرض تقديمي أفضل. هذه هي النتائج النهائية المُحسّنة.

🧠 ClickUp هو المكان الذي يتم فيه ربط تلك العناصر بنظام العمل:

البريد الإلكتروني الذي ساعد Gemini في صياغته يتعلق بمشروع يتم تتبعه في ClickUp

الوثيقة مرتبطة بمهمة ذات موعد نهائي

يُنشئ ملخص الاجتماع مهام متابعة مع المكلّفين بها

يتم تغذية مجموعة الشرائح إلى حملة يتم تتبعها على لوحة التحكم

وقد أدمجت ClickUp بالفعل بعض هذه الميزات: قم بربط بريدك الإلكتروني وإرسال/استلام رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من ClickUp، وربطها بالمهام والمشاريع، واطلب من Brain صياغة رسالة البريد الإلكتروني مع سياق المشروع الكامل وراءها. اكتب مستندات ClickUp التي توجد داخل مساحة العمل وتحتفظ بسياق المهام الأصلية. عقد اجتماعات مع ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبنود عمل يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

بفضل مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة من ClickUp، لن تحتاج إلى مغادرة ClickUp للقيام بالعديد من الأنشطة التي يعززها Gemini في تطبيقات Google المنفصلة.

صحيح أن Gemini يحسّن المحتوى الفردي. لكن ClickUp AI يجعل العمل المتعلق بهذا المحتوى مرئيًا وقابلًا للتتبع وآليًا.

2. مخطط العمل المتكامل مقابل الذكاء المنعزل في التطبيقات

⭐️ يتم توزيع الذكاء الاصطناعي لـ Gemini عبر تطبيقات Google، وتعمل كل حالة ضمن سياقها الخاص. لا يعرف الذكاء الاصطناعي في Gmail شيئًا عن الذكاء الاصطناعي في Sheets. ولا يرتبط ملخص الاجتماع في Meet تلقائيًا بأي مشروع.

🧠 ClickUp AI ترى الصورة الكاملة:

يتمتع Brain بسياق يشمل المهام والوثائق والدردشة ولوحات المعلومات والمقاطع والأهداف والنماذج

يتم تشغيل Super Agents عند إجراء تغييرات في أي مكان في مساحة العمل

تقوم الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي بتجميع المعلومات من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

يغطي البحث المؤسسي جميع أنواع البيانات — ليس فقط في ClickUp ولكن أيضًا في التطبيقات المتصلة، بما في ذلك، إن جاز لنا القول، مساحة عمل Google الخاصة بك

عندما يسأل شخص ما Brain، "ما هو وضع المشروع X؟"، يستقي Brain المعلومات من كل الأسطح ذات الصلة. لا يمكن لـ Gemini الإجابة إلا داخل تطبيق Google الذي تستخدمه حاليًا.

اكتشف الرؤى الرئيسية والمتابعات وتحديثات المشاريع والتقدم المحرز من مساحة العمل الخاصة بك والتطبيقات المتصلة باستخدام ClickUp Brain

3. الوكلاء المستقلون مقابل الميزات المدعومة

⭐️ Gemini في Workspace هو أداة تفاعلية في المقام الأول: تطلب منه القيام بشيء، فيقوم به. "لخص هذا المستند." "صغ مسودة هذه الرسالة الإلكترونية." "أنشئ صيغة." يضيف Google Workspace Studio أتمتة أساسية، لكنها تقتصر على مشغلات وإجراءات تطبيقات Google.

🧠 ClickUp AI استباقي:

وكلاء الطيار الآلي يعملون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى طلب منهم، ويقدمون ملخصات لوحة المعلومات وتحديثات الحالة وتصعيد المهام المتأخرة

الوكلاء الفائقون يتم تشغيلهم عند حدوث أحداث في سير العمل: تغيير الحالة يؤدي إلى تشغيل وكيل، وتجاوز الموعد النهائي يؤدي إلى تصعيد، والمهمة الجديدة يتم فرزها تلقائيًا

الوكلاء المعتمدون مصممون لسير العمل المعقدة وذات المخاطر العالية التي تعمل بشكل مستمر دون الحاجة إلى تدخل بشري لتشغيلها في كل مرة

قم بإنشاء ونشر أنواع متعددة من وكلاء الذكاء الاصطناعي من مساحة عمل واحدة: ClickUp

تصبح مساحة العمل أكثر ذكاءً كل ساعة دون أن يتدخل أحد بشكل فعال.

4. تدفق السياق الذي يجعل كلا النظامين أكثر ذكاءً

يعمل ClickUp AI باستمرار على إثراء مساحة العمل: حيث يقوم Brain بتلخيص المشاريع، وتقوم الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي بتصنيف المهام، ويتم تحديث قواعد المعرفة تلقائيًا. عندما يستخدم فريقك Gemini جنبًا إلى جنب مع ClickUp، يتدفق السياق المُثري بينهما.

هذه هي الحلقة المركبة:

ClickUp مقابل Gemini: أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لحالة الاستخدام المناسبة

حالة الاستخدام أفضل أداة لماذا صياغة البريد الإلكتروني وتلخيصه Gemini في Gmail في السياق، في المكان الذي تجري فيه المحادثة إنشاء المستندات Gemini في المستندات ساعدني في الكتابة والتلخيص وإعادة التنسيق صيغ جداول البيانات Gemini في Sheets من اللغة الطبيعية إلى الصيغ، وتحليل البيانات نسخ محاضر الاجتماعات Gemini في Meet التسجيل التلقائي وإنشاء الملخصات توليف الأبحاث NotebookLM تحليل متعدد المصادر، ونظرات عامة صوتية تحديثات حالة المشروع ClickUp AI تعمل دائمًا، ويتم إنشاؤها تلقائيًا من النشاط الفعلي تخطيط السبرينت وتتبعه ClickUp AI توازن عبء العمل، واكتشاف العوائق، ولوحات المعلومات التنسيق بين الفرق ClickUp AI رسم بياني كامل للعمل، والتبعيات، والأهداف أسئلة حول العمل مرئي للمؤسسة، ويتم صيانته على مستوى مساحة العمل إجابات فورية من المهام والوثائق والدردشة والتعليقات توجيه المهام وتصنيفها الوكلاء المتميزون مدفوعة بالأحداث، ومدركة لمساحة العمل، ومحددة بنطاق الأذونات مهام متابعة الاجتماعات اجتماعات الذكاء الاصطناعي تصبح بنود العمل مهامًا يتم تتبعها في المشروع مراقبة الخلفية وكلاء الطيار الآلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون الحاجة إلى توجيه، ويعمل دائمًا عمليات سير عمل مخصصة عالية المخاطر وكلاء معتمدون مصمم خصيصًا، مدعوم بـ FDE، غير محدود سير عمل الفريق المشترك الوكلاء المتميزون مرئي للمؤسسة، ويتم صيانته على مستوى مساحة العمل

🔑 نقطة أساسية: تتولى Gemini إدارة الذكاء على مستوى التطبيقات داخل Google Workspace. بينما تتولى ClickUp AI إدارة الذكاء على مستوى العمل للشركة بأكملها. وبالجمع بينهما، تكون قد غطيت كل الجوانب وكل المستخدمين.

ماذا يعني هذا بالنسبة لمؤسستك

لكل عضو في الفريق

ذكاء اصطناعي يعمل فور فتح ClickUp، دون الحاجة إلى إعدادات خاصة بـ Google ودون الاعتماد على برنامج البريد الإلكتروني الذي يستخدمونه. يجيب Brain على أسئلتهم، ويتولى الوكلاء الأعمال المتكررة، وتصنف الحقول المخصصة المهام تلقائيًا، وتصبح ملاحظات الاجتماعات مهام يتم تتبعها.

لمستخدمي Google Workspace

تجعل Gemini Gmail وDocs وSheets وMeet أكثر ذكاءً. تربط ClickUp AI العمل الذي تنتجه هذه الأدوات بالمشاريع والسباقات ولوحات المعلومات التي تتعقب نتائج الأعمال. تعمل Gemini على صقل المنتج. وتضمن ClickUp AI تحقيق النتائج.

للتكنولوجيا المعلومات والقيادة

منصة ذكاء اصطناعي واحدة خاضعة للحوكمة مع نفس نظام تسجيل الدخول الأحادي (SSO) والأذونات وموقف الامتثال مثل بقية ClickUp. حاصلة على شهادة ISO 42001 لإدارة الذكاء الاصطناعي، وعدم الاحتفاظ بأي بيانات من شركاء الذكاء الاصطناعي، وضوابط إدارية مركزية. ترتبط حوكمة Gemini بإدارة Google Workspace. تغطي حوكمة ClickUp AI طبقة إدارة العمل بشكل مستقل.

بالنسبة لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي

ClickUp لا يعتمد على نموذج معين ويشمل Gemini 3 Pro و GPT-5.2 و Claude Opus 4.5 و o3 و 14 نموذجًا للذكاء الاصطناعي من Google و OpenAI و Anthropic. يحصل فريقك بالفعل على ذكاء Gemini داخل ClickUp جنبًا إلى جنب مع كل نموذج رائد آخر. تظل طبقة الذكاء الاصطناعي متسقة بغض النظر عن النموذج الأساسي الأفضل لكل مهمة.

كيف يتواصل ClickUp و Gemini عبر MCP: البنية

حوّل المعلومات الاستخباراتية إلى تنفيذ فعلي باستخدام Gemini و ClickUp AI

Google Gemini هي طبقة الذكاء الاصطناعي لتطبيقات الإنتاجية الخاصة بك. ClickUp AI هي الطريقة التي يتم بها إدارة العمل وأتمتته وتسريعه عبر المؤسسة بأكملها.

Brain يجعل مساحة العمل أكثر ذكاءً من الداخل

يمنح Super Agents كل فريق زملاء عمل يعملون بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

يعزز Gemini تطبيقات Google التي يستخدمها فريقك بالفعل

معًا، يتكاملان

لا يجب أن يكون اعتماد الذكاء الاصطناعي في مؤسستك مجرد اختيار بين ClickUp AI و Gemini. Gemini تتولى ذكاء التطبيقات. ClickUp AI تتولى ذكاء العمل. وعندما تجمع بينهما، فإنك تسد الفجوة بين المعرفة والتنفيذ.