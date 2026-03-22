Asana مقابل ClickUp: ما تحتاجه الشركات الصغيرة الآن

لقد وصلت إلى منتصف مشروع أحد العملاء عندما بدأت الأمور تخرج عن السيطرة. المهمة التي كانت "على وشك الانتهاء" الأسبوع الماضي لم تنتهِ بعد، والتعليقات مغمورة في سلسلة تعليقات لا يمكن لأحد العثور عليها.

لذا، فإنك تفعل ما تفعله معظم الفرق الصغيرة. تضيف أداة أخرى، أو قائمة مراجعة، أو حلاً بديلاً. لمدة أسبوع أو أسبوعين، تشعر أن الأمور تحت السيطرة مرة أخرى. ولكن بعد ذلك، لا تعود كذلك.

في مقارنة بين Asana و ClickUp، تعد كلتا الأداتين بإحلال النظام في الفوضى. ولكن بالنسبة للشركات الصغيرة، يتعلق هذا الاختيار بكيفية عمل فريقك فعليًا عندما تكون المواعيد النهائية ضيقة، وتتداخل الأدوار، ولا يوجد قسم عمليات لتنظيم الأمور خلف الكواليس. دعنا نقارن بينهما لمساعدتك في اتخاذ أفضل اختيار! 🌟

نظرة عامة على Asana و ClickUp

قبل الخوض في التفاصيل، إليك نظرة سريعة على كيفية مقارنة Asana و ClickUp.

يُبرز هذا الجدول الاختلافات الأساسية في نهج كل منهما، مما يساعدك على معرفة أي منهما يتوافق بشكل أفضل مع احتياجات فريقك منذ البداية. 👇

الفئة Asana ClickUp الأفضل لـ الفرق التي ترغب في إدارة مهام مركزة الفرق التي تريد منصة واحدة لجميع الأعمال القوة الأساسية واجهة نظيفة، وسير عمل بسيط مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي، والتخصيص، والمستندات المدمجة، واللوحات البيضاء، والدردشة، وميزات أخرى نهج الذكاء الاصطناعي ميزات الذكاء الاصطناعي الإضافية الذكاء الاصطناعي الأصلي (ClickUp Brain) في جميع الميزات منحنى التعلم منحنى تعلم أولي أقل بداية أكثر صعوبة، ومرونة أكبر على المدى الطويل طرق العرض والهيكل قوائم ولوحات وتقويمات قوية؛ يحتاج Gantt/عبء العمل إلى مستويات أعلى طرق عرض ClickUp المتنوعة (قائمة، لوحة، مخطط جانت، تقويم، خريطة ذهنية، حجم العمل) في المستويات الأقل التعاون تعليقات المهام، الإشارات @، المراسلة الأساسية تقلل المستندات المدمجة والدردشة واللوحات البيضاء وتسجيل الشاشة من انتشار الأدوات الأتمتة قواعد وقوالب بسيطة تتكيف عمليات الأتمتة الدقيقة التي تعتمد على الشروط/المحفزات بشكل أفضل الدعم مركز مساعدة جيد؛ متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مخصص بشكل أساسي للمؤسسات دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى في المستويات الأقل، وإصدارات سريعة للميزات

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما هو ClickUp؟

ClickUp هي أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تتواجد مشاريعك ووثائقك ومحادثاتك وتحليلاتك معًا، مع دمج الذكاء الاصطناعي السياقي كطبقة ذكاء تفهم عملك وتساعد في المضي قدمًا به.

بالنسبة للشركات الصغيرة، يعد هذا التمييز أمرًا بالغ الأهمية لأنه يحدد ما إذا كنت ستحتاج إلى دفع تكاليف مجموعة من الأدوات المنفصلة وإدارتها أم ستدير عمليتك بالكامل من مكان واحد.

📮 نظرة ثاقبة من ClickUp: 24% من الناس يتخيلون وجود "علامة تبويب رئيسية" تتولى كل شيء في آن واحد. المنطق بسيط: أدمغتنا غير مصممة للتعامل مع عشرات علامات التبويب المفتوحة، وكل نافذة جديدة تضيف ضغطًا خفيًا وعبئًا معرفيًا، حتى لو لم تلاحظ ذلك. 🧠 مع ClickUp Brain MAX، يمكنك تجميع المعلومات في مكان واحد، والبحث عبر نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة، واسترجاع ما تحتاجه على الفور. يمنحك هذا المساعد المكتبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي نقطة وصول واحدة دون القلق من إبقاء كل شيء مفتوحًا. فوضى أقل، ضغط أقل، تحكم أكبر. ✨

أسعار ClickUp

ما هو Asana؟

ما هو Asana؟

Asana هي منصة لإدارة العمل قائمة على السحابة مصممة لمساعدة الفرق على تنظيم المهام وتتبع المشاريع والتعاون بكفاءة. وهي تنظم العمل إلى مشاريع ومهام ومهام فرعية وجداول زمنية.

يمكنك توزيع المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية ومراقبة التقدم من خلال طرق عرض سهلة الاستخدام مثل القوائم واللوحات والتقويمات ومخططات جانت. يوفر هذا أسلوبًا واضحًا ويمكن التنبؤ به لإدارة المشاريع الخطية.

أسعار Asana

مجانًا

البدء: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الميزة: 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات: أسعار مخصصة

مقارنة الميزات للفرق الصغيرة

قائمة طويلة من الميزات لا فائدة منها بدون سياق. ما يهم حقًا هو كيف تحل هذه الميزات المشكلات الواقعية التي يواجهها فريقك الصغير يوميًا، خاصةً عندما لا يكون لديك مدير مشروع مخصص لتكوين الأنظمة المعقدة.

الميزة رقم 1: سهولة الاستخدام ومنحنى التعلم

أكبر عقبة تواجه أي برنامج جديد هي حث فريقك على استخدامه فعليًا. إذا كان الإعداد معقدًا للغاية، فسوف يعود الموظفون إلى عاداتهم القديمة المتمثلة في استخدام البريد الإلكتروني وجداول البيانات، مما يخل بالغرض من الاستثمار. ويصبح منحنى التعلم الخاص بالأداة عاملاً حاسمًا:

Asana

تشتهر Asana ببساطتها في البداية. فواجهة المستخدم البسيطة والتصميم المباشر يعنيان أن معظم أعضاء الفريق يمكنهم البدء في إنشاء المهام وإدارتها في غضون دقائق. بالنسبة لشركة صغيرة تحتاج فقط إلى قائمة مهام أساسية لتنظيم أعمالها بسرعة، تعد هذه ميزة كبيرة.

ClickUp

يتبع ClickUp نهجًا مختلفًا. فهو يمنحك مزيدًا من التحكم في كيفية إعداد مساحة العمل الخاصة بك، بما في ذلك الحالات، وطرق العرض، وهياكل المهام، وعمليات الأتمتة لضمان القضاء على تشتت العمل. لكن هذه المرونة تعني أنه ليس لديك نقطة انطلاق واحدة تناسب الجميع. الأمر يتطلب القليل من التفكير المسبق.

ومع ذلك، هنا تبدأ ClickUp في إثبات جدواها. فبدلاً من إجبار فريقك على اتباع أسلوب عمل ثابت، يمكنك تكييف الأداة لتتناسب مع طريقة عملك الحالية.

🏆 الفائز: التعادل! إذا كنت بحاجة إلى أداة يمكن لفريقك استخدامها على الفور مع الحد الأدنى من الإعدادات، فإن Asana لها الأفضلية. ولكن إذا كنت تريد نظامًا يمكنه التكيف مع نمو أعمالك، فإن ClickUp تقدم حجة قوية.

💡 نصيحة للمحترفين: تجنب صعوبات الإعداد الأولي باستخدام قوالب ClickUp، التي توفر هياكل جاهزة لمئات من حالات الاستخدام، بدءًا من الحملات التسويقية وصولًا إلى تهيئة العملاء الجدد. يتيح لك ذلك البدء بسرعة ثم تخصيص المنصة مع نمو أعمالك.

الميزة رقم 2: إدارة المهام والمشاريع

من المرجح أن تتعامل شركتك مع أنواع مختلفة من العمل مثل مشاريع العملاء والعمليات الداخلية والحملات التسويقية وتطوير المنتجات. ويؤدي النظام الصارم الذي يعامل جميع الأعمال بنفس الطريقة إلى إحداث فوضى:

Asana

تم تصميم Asana لتوفير الوضوح. من السهل إعداد المهام والمهام الفرعية والجداول الزمنية والتبعيات ومتابعتها. يمكنك توزيع المهام وإضافة تواريخ الاستحقاق وإرفاق الملفات وتتبع التقدم دون عناء. تسهل ميزات مثل الجداول الزمنية والمعالم والتبعيات تخطيط العمل دون التشتت في التفاصيل.

ClickUp

يتعمق ClickUp أكثر في إدارة المهام والمشاريع. فهو يستخدم بنية متداخلة من مساحة العمل (Workspace) والمساحة (Space) والمجلد (Folder) والقائمة (List) ومهمة ClickUp (ClickUp Task) لتنظيم أي شيء. وهذا يعني أنه يمكنك إنشاء مساحة مخصصة لكل قسم، مثل "التسويق" أو "عمل العملاء"، ثم استخدام المجلدات والقوائم لإدارة المشاريع والمبادرات الفردية داخل ذلك القسم.

🏆 الفائز: ClickUp يتفوق! إنه يتعامل مع التعقيدات بشكل أفضل، وبالنسبة للشركات الصغيرة التي تشهد نمواً، فإن هذه المرونة تُحدث فرقاً حقيقياً.

🚀 ميزة ClickUp: شاهد عملك من أي زاوية مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp. لست مقيدًا بتنسيق واحد، ويمكن لكل عضو في الفريق اختيار طريقة العرض التي تناسب طريقة تفكيره وتخطيطه.

قم بتعيين المهام لعدة أشخاص، وقسم العمل إلى مهام فرعية، وتابع الوقت باستخدام ClickUp Views

ستتمكن من الوصول إلى:

عرض القائمة: قائمة مهام قوية لتنظيم المهام وفرزها وتصفيتها

عرض اللوحة: لوحة على غرار Kanban مثالية لوحة على غرار Kanban مثالية لتصور سير العمل

مخطط جانت: جدول زمني لتخطيط المشاريع وإدارة التبعيات

عرض التقويم: تقويم كلاسيكي لجدولة وتخطيط المحتوى أو الحملات

عرض الجدول الزمني: عرض خطي لوضع خطة العمل عرض خطي لوضع خطة العمل وإدارة الموارد

عندما تجري محادثات فريقك في تطبيق واحد، وخطط مشاريعك في تطبيق آخر، ووثائقك في تطبيق ثالث، فإنك تخلق تشتتًا في السياق. وهذا يعني أن الفرق تضيع ساعات في البحث عن المعلومات التي تحتاجها عبر منصات متعددة.

Asana

تربط Asana التعاون في العمل ارتباطًا وثيقًا بالمهام. يمكنك التعليق مباشرةً على المهام، ووضع علامات على زملائك في الفريق، وإرفاق الملفات، والحفاظ على سياق المحادثات. هناك أيضًا صندوق وارد يعرض التحديثات والإشارات والأنشطة عبر المشاريع، مما يساعد الأفراد على البقاء على اطلاع على عملهم. تعمل هذه الأداة بشكل جيد جنبًا إلى جنب مع أدوات مثل Slack أو البريد الإلكتروني، بدلاً من جمع كل شيء في مكان واحد.

ClickUp

يخطو ClickUp خطوة أخرى نحو مركزية التعاون داخل الأداة نفسها. على مستوى المهام، تحصل على تعليقات مترابطة، وإشارات، ومشاركة الملفات، والقدرة على تعيين التعليقات كعناصر قابلة للتنفيذ. بهذه الطريقة، تتحول التعليقات إلى عمل.

تخلص من تشتت العمل باستخدام أدوات التعاون المدمجة مباشرة في ClickUp.

ClickUp Chat : قم بإجراء المحادثات في قنوات مخصصة أو بجانب مهامك مباشرةً، بحيث تظل المناقشات مرتبطة بالعمل قم بإجراء المحادثات في قنوات مخصصة أو بجانب مهامك مباشرةً، بحيث تظل المناقشات مرتبطة بالعمل

ClickUp Docs : أنشئ موجزات المشاريع وجداول أعمال الاجتماعات ومواقع الويكي الخاصة بالشركة التي ترتبط مباشرة بمهامك، مما يضمن وصول الجميع إلى أحدث المعلومات أنشئ موجزات المشاريع وجداول أعمال الاجتماعات ومواقع الويكي الخاصة بالشركة التي ترتبط مباشرة بمهامك، مما يضمن وصول الجميع إلى أحدث المعلومات

لوحات ClickUp البيضاء : قم بتبادل الأفكار، ورسم خرائط سير العمل، وتخطيط المشاريع بصريًا مع فريقك في الوقت الفعلي قم بتبادل الأفكار، ورسم خرائط سير العمل، وتخطيط المشاريع بصريًا مع فريقك في الوقت الفعلي

🏆 الفائز: ClickUp! فهي تجمع المحادثات والوثائق والتخطيط في نظام واحد، مما يقلل من الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

الميزة رقم 4: قدرات الأتمتة

بصفتك شركة صغيرة، يضطلع فريقك بمهام متعددة. كل دقيقة تقضيها في العمليات اليدوية، مثل تحديث حالة المشروع أو تذكير شخص ما بموعد نهائي، هي دقيقة لا تُقضى في الأنشطة الاستراتيجية المولدة للإيرادات.

توفر كلتا المنصتين ميزات الأتمتة، لكنهما تختلفان من حيث سهولة الوصول والقوة:

Asana

تتعامل Asana مع الأتمتة مع التركيز على البساطة. تتيح لك ميزة "القواعد" أتمتة الإجراءات الشائعة مثل تحديث تواريخ الاستحقاق وإرسال الإشعارات. ومع ذلك، تميل الأتمتة في Asana إلى البقاء ضمن حدود محددة. فهي تتعامل مع سير العمل الخطي بشكل جيد. ولكن إذا كانت عملياتك تتضمن شروطًا أو إجراءات مشتركة بين المشاريع أو منطقًا متعدد المستويات، فقد تبدأ في مواجهة قيود.

ClickUp

تم تصميم أتمتة ClickUp لتشغيل وتبسيط سير العمل نيابة عنك. بفضل مكتبة واسعة من المشغلات والشروط والإجراءات، يمكنك أتمتة أي مهمة متكررة تقريبًا دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

يمكنك الاختيار من بين مكتبة كبيرة من وصفات الأتمتة المعدة مسبقًا أو إنشاء وصفاتك الخاصة. ستحصل على المحفزات (حدث يبدأ الأتمتة)، الشروط (المعايير التي يجب استيفاؤها لتشغيل الأتمتة)، والإجراءات (المهمة التي تؤديها الأتمتة).

🏆 الفائز: ClickUp هو الفائز! فهو يوفر مزيدًا من المرونة والتحكم وقابلية التوسع، مما يجعله الخيار الأفضل للفرق.

🚀 ميزة ClickUp: أتمتة القرارات والتنفيذ باستخدام ClickUp Super Agents. يمكنك تجاوز الأتمتة القائمة على القواعد إلى سير عمل يتكيف ويستجيب فعليًا بناءً على السياق. يمكنك بشكل أساسي تفويض أجزاء من سير عملك إلى الذكاء الاصطناعي الذي يفهم ما يحدث داخل مساحة عملك.

قلل الحاجة إلى التنسيق اليدوي تمامًا باستخدام ClickUp Super Agents

على سبيل المثال، لقد قمت للتو بنقل مهمة إلى "مراجعة العميل". بدلاً من تنسيق الخطوات التالية يدويًا، يمكنك إنشاء وكيل مخصص من أجل:

تحقق من اكتمال جميع المهام الفرعية

لخص النتائج المتوقعة في تحديث سهل الفهم للعميل

قم بوضع علامة على مدير الحساب وقم بتعيين متابعة

اضبط تذكيرًا إذا لم يرد العميل خلال يومين

لا توجد أداة واحدة قادرة على القيام بكل شيء، ومن المرجح أن تعتمد شركتك الصغيرة على عدد قليل من التطبيقات الرئيسية مثل Google Drive للملفات أو Teams للدردشات السريعة. المشكلة هي أن هذا يؤدي إلى عزل المعلومات. يقدم كل من Asana و ClickUp مجموعة واسعة من عمليات التكامل مع أدوات الأعمال الشائعة:

Asana

يتكامل Asana بسلاسة مع معظم الأدوات التي تستخدمها الشركات الصغيرة بالفعل. ويشمل ذلك تطبيقات الاتصال (مثل Slack) ومشاركة الملفات (Google Drive و Dropbox) والتقويمات. وتكمن قوة هذا التكامل في الموثوقية وسهولة الإعداد. فمعظم عمليات التكامل تعمل بنظام التوصيل والتشغيل: ما عليك سوى توصيل الأداة وتعيين بعض التفضيلات، وستعمل على الفور.

ClickUp

يتبع ClickUp نهجًا أوسع نطاقًا. تتيح لك تكاملات ClickUp الاتصال بأكثر من 1000 أداة متنوعة عبر فئات عديدة، بما في ذلك الاتصالات والتطوير والتخزين وتتبع الوقت والمزيد. ومع ذلك، فإنه يحاول أيضًا القضاء على انتشار الأدوات، مما يقلل من عدد الأدوات التي تحتاجها في المقام الأول.

على سبيل المثال، بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على الأدوات الخارجية، يوفر ClickUp ميزات مثل المستندات والدردشة واللوحات البيضاء وتتبع الوقت في نفس المنصة.

🏆 الفائز: التعادل! إذا كنت تريد تحكمًا أعمق وخيارًا لتوحيد الأدوات بمرور الوقت، فإن ClickUp يمنحك مزيدًا من المرونة، بينما تساعدك Asana في عمليات الدمج السهلة.

ميزات الذكاء الاصطناعي لفرق الشركات الصغيرة

الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة يشبه عضو الفريق الإضافي الذي لا يمكنك تحمل تكاليف توظيفه. إنه كاتب النصوص الذي يساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني التسويقية، والمسؤول الإداري الذي يلخص ملاحظات الاجتماعات، ومنسق المشروع الذي يحدد العقبات.

يؤدي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة وغير المتصلة ببعضها إلى انتشار الذكاء الاصطناعي. وهو عبارة عن انتشار غير مخطط لأدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي دون إشراف أو استراتيجية، مما يؤدي إلى إهدار أموال الاشتراكات، وتكرار الجهود، والمخاطر الأمنية، والافتقار التام للسيطرة على بصمة الذكاء الاصطناعي لمنظمتك.

دعونا نقارن بينهما:

Asana

Asana Intelligence تركز على المساعدة في المهام والحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح، دون تغيير طريقة عمل الأداة بشكل جذري.

يساعد المساعد الذكي في:

ملخصات المهام: فهم سريع لسلسلة التعليقات الطويلة أو التحديثات

اقتراحات ذكية: اقتراح تواريخ الاستحقاق والأولويات أو الخطوات التالية

تحديثات الأهداف والحالة: إنشاء ملخصات للمشاريع لإعداد التقارير

مساعدة في المحتوى الأساسي: إعادة صياغة الرسائل أو تعديل أسلوبها

إنها تحسن الوضوح والشفافية، لكنها تظل في الغالب ضمن حدود المساعدة على مستوى المهام.

ClickUp

يتم دمج الذكاء الاصطناعي في ClickUp بشكل أكبر في كيفية إنجاز العمل فعليًا، حيث يتفاعل مع مساحة العمل والبيانات وسير العمل.

ستحصل على:

المساعدة السياقية بالذكاء الاصطناعي

يعمل ClickUp Brain كمساعد مدرك لمساحة العمل. فهو يستقي السياق من مهامك الفعلية ووثائقك وتعليقاتك وحتى الأدوات المتصلة.

اطلب من ClickUp Brain استخراج المعلومات من مساحة العمل الخاصة بك وتزويدك برؤى قابلة للتنفيذ

ما يمكنها فعله:

أجب عن الأسئلة المتعلقة بعملك ("ما الذي يعيق هذا المشروع؟")

إنشاء المهام والمهام الفرعية وخطط المشاريع

تلخيص المشاريع بأكملها أو تدفقات الأنشطة

الملء التلقائي لخصائص المهام مثل المكلفين أو الأولويات

ابحث عبر الأدوات (Google Drive و GitHub وغيرها) للحصول على السياق

على سبيل المثال، إذا انضممت إلى مشروع في منتصف الطريق، يمكنك ببساطة أن تسأل ClickUp Brain: "ما الذي يعيق مشروع إعادة تصميم الموقع الإلكتروني في الوقت الحالي؟" وسيقوم بفحص المهام والتعليقات والحالات، ثم يخبرك بالمهام المتأخرة، والتبعيات المتوقفة، ومن المسؤول عن كل شيء.

💡 نصيحة للمحترفين: دع أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp تنضم إلى اجتماعاتك الافتراضية. ستقوم تلقائيًا بتدوين المحادثة، وإنشاء ملخص، وحتى إنشاء بنود عمل من أجلك

أداة ذكاء اصطناعي للكمبيوتر المكتبي

إذا كان ClickUp Brain يعمل داخل مساحة العمل الخاصة بك، فإن ClickUp Brain MAX يوسع نطاق هذه القوة خارجها. فكر فيه على أنه طبقة ذكاء اصطناعي على سطح المكتب تغطي جميع أدواتك.

وسّع نطاق الذكاء الاصطناعي ليشمل جميع أدواتك وسير عملك باستخدام ClickUp Brain MAX

إليك ما يميز كل منهما:

يعمل كمساعد ذكاء اصطناعي دائم عبر التطبيقات (البريد الإلكتروني، المستندات، Slack، إلخ)

يتيح لك التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة في مكان واحد، بما في ذلك GPT وClaude وGemini

يسمح بالتحرير في المكان (إعادة كتابة النص مباشرة داخل أي تطبيق)

تتضمن ميزة تحويل الصوت إلى نص ( ClickUp Talk to Text ) لإنشاء المهام أو المحتوى بشكل أسرع

يتصل بمساحة عمل ClickUp الخاصة بك لاتخاذ إجراءات في الوقت الفعلي

كيفية اختيار الأداة المناسبة لفريقك

بسّط عملية اتخاذ القرار باتباع إطار عمل عملي.

ركز على فهم الاحتياجات الحقيقية لفريقك بدلاً من مقارنة كل ميزة.

قم بمراجعة أدواتك الحالية: قم بإعداد قائمة قم بإعداد قائمة بكل التطبيقات التي يستخدمها فريقك لإدارة المشاريع والتوثيق والتواصل. حدد الأماكن التي تضيع فيها المعلومات أو يتعثر فيها العمل عند التبديل بينها حدد أنماط سير العمل لديك: هل مشاريعك متشابهة وقابلة للتكرار بشكل عام، أم أنها تختلف بشكل كبير؟ هل تحتاج الفرق المختلفة (مثل فريق التسويق مقابل فريق العمليات) إلى رؤية عملها بطرق مختلفة؟ ضع مسار نموك في الاعتبار: أين ترى شركتك بعد عام؟ إذا كنت تخطط لمضاعفة حجم فريقك أو تولي مشاريع أكثر تعقيدًا، فاختر أداة قادرة على التعامل مع هذا الوضع المستقبلي، وليس فقط الوضع الحالي اختبرهما في مهام حقيقية: لا تكتفِ بإنشاء "مشروع تجريبي". استخدم الإصدار المجاني لكلتا المنصتين لتنفيذ مشروع صغير وواقعي من البداية إلى النهاية. انتبه جيدًا إلى النقاط التي تشعر فيها بوجود عوائق وأين تشعر بوجود زخم تقييم فائدة الذكاء الاصطناعي: بالنسبة لفريق صغير، يمكن أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييرًا جذريًا. اختبر ميزات الذكاء الاصطناعي لكل منصة في مهامك اليومية. اكتشف أيهما يوفر لك المزيد من الوقت في الكتابة أو تلخيص المعلومات أو إنشاء بنود العمل

ما هي الأداة المناسبة لشركتك الصغيرة؟

يعتمد الاختيار الصحيح كليًا على احتياجات فريقك وفلسفة سير العمل لديه. لا توجد أداة "أفضل" واحدة، بل فقط الأداة الأنسب لك.

اختر Asana إذا:

يحتاج فريقك إلى أداة بسيطة وواضحة لتتبع المهام، ولا تتطلب تخصيصًا مكثفًا

أنت راضٍ بالفعل عن مجموعة الأدوات الحالية الخاصة بك للمستندات والدردشة والويكي الداخلية

البدء في غضون دقائق أمر أكثر أهمية من امتلاك منصة قابلة للتوسع للتعامل مع سير العمل المعقد والمتطور

مشاريعك بسيطة بشكل عام وتتبع نمطًا ثابتًا

اختر ClickUp إذا:

تريد توحيد عملك وتقليل عدد الاشتراكات التي تدفع مقابلها

يدير فريقك مجموعة متنوعة من أنواع المشاريع التي تتطلب طرق عرض مختلفة وعمليات مخصصة

أنت تدرك قيمة مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه المساعدة في الكتابة والتلخيص وأتمتة العمل

أنت تتوقع نمو أعمالك وتحتاج إلى منصة يمكنها التوسع معك دون الحاجة إلى الترحيل لاحقًا

إليك ما قاله ديريك كليمنتس، مدير التسويق في BankGloucester ، عن ClickUp:

يقدم ClickUp ميزات أكثر وتجربة أفضل من غيره. كان Asana هو المنافس الأقدم، وهو رائع لإدارة المهام، ولكنه لا يمتلك الكثير من الميزات بخلاف ذلك... أنا أستخدم الميزات الأساسية في ClickUp مثل المساحات/المجلدات/القوائم وعرض التقويم أكثر من غيرها لأنها الأكثر تنوعًا. ومع ذلك، إذا وجدت نفسك بحاجة إلى تنسيق أو تصور معين، فإن ClickUp يحتوي على الكثير من الميزات الأكثر تعمقًا مثل تتبع الوقت وأتمتة المهام ولوحات المعلومات والمزيد.

يقدم ClickUp ميزات أكثر وتجربة أفضل من غيره. كان Asana هو المنافس الأقدم، وهو رائع لإدارة المهام، ولكنه لا يمتلك الكثير من الميزات بخلاف ذلك... أنا أستخدم ميزات ClickUp الأساسية مثل المساحات/المجلدات/القوائم وعرض التقويم أكثر من غيرها لأنها الأكثر تنوعًا. ومع ذلك، إذا وجدت نفسك بحاجة إلى تنسيق أو تصور معين، فإن ClickUp يحتوي على الكثير من الميزات الأكثر تعمقًا مثل تتبع الوقت وأتمتة المهام ولوحات المعلومات والمزيد.

الحكم النهائي للشركات الصغيرة

يمثل كل من Asana و ClickUp فلسفتين مختلفتين حول كيفية إدارة العمل. يوفر Asana أفضل إدارة للمهام في فئته والتي تتناسب تمامًا مع نظام بيئي من الأدوات المتخصصة الأخرى. أما ClickUp فيقوم على الاعتقاد بأن انتشار الأدوات هو عدو الإنتاجية، ويقدم مساحة عمل واحدة ومتكاملة لتحل محل ذلك النظام البيئي بأكمله.

بالنسبة للشركات الصغيرة اليوم، الخيار واضح.

يحل نهج ClickUp المتكامل مشاكل العمل الحديثة بشكل مباشر. فهو يوفر منصة قابلة للتطوير تجمع بين المهام والمستندات والدردشة والذكاء الاصطناعي، مما يمنح فريقك الصغير الأدوات اللازمة للعمل بكفاءة أكبر.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅

الأسئلة الشائعة

هل يمكن للشركات الصغيرة استخدام الخطة المجانية لـ ClickUp في العمل الفعلي؟

نعم، يوفر ClickUp مهام غير محدودة وعروض متعددة للمشاريع، مما يمنح الفرق الصغيرة كل ما تحتاجه لإدارة مشاريع العملاء والمهام الداخلية منذ اليوم الأول.

كيف يقارن ClickUp بـ Asana بالنسبة للفرق النامية؟

توسع مع تعقيد فريقك باستخدام التخصيص الشامل والميزات الأصلية في ClickUp مثل Docs و Chat، دون الحاجة إلى إضافة المزيد من الأدوات مع نمو فريقك.

ما هي أسرع طريقة للانتقال من Asana إلى ClickUp؟

انقل مشاريعك ومهامك والمكلفين بها في دقائق باستخدام أداة الاستيراد المباشر من Asana في ClickUp، واستخدم مواردنا الخاصة بالتأهيل لتجهيز فريقك بسرعة.

