أفضل 10 بدائل لـ Cluely للحصول على رؤى الذكاء الاصطناعي وتحليل المحتوى

تم تصميم Cluely لحظة محددة للغاية: أنت في محادثة مباشرة وتريد إجابات في الوقت الفعلي بالإضافة إلى ملاحظات الذكاء الاصطناعي، دون إضافة روبوت مساعد اجتماعات الذكاء الاصطناعي المرئي إلى المكالمة.

هذا مناسب لبعض المكالمات التجارية والاجتماعات العامة. ولكن إذا كنت تعمل في فريق التسويق أو GTM (Go-To-Market) أو فريق الرؤى، فإن المشكلة الحقيقية تبدأ بعد المكالمة.

أنت بحاجة إلى إجابات عالية الجودة يمكنك الوثوق بها، وملاحظات قابلة للبحث يمكنك الاستشهاد بها، وأبحاث يمكن تحويلها إلى موجزات ورسائل بريد إلكتروني للمتابعة.

يقارن هذا الدليل أفضل بدائل Cluely التي توفر ميزات ذكاء اصطناعي أفضل للرؤى والمحتوى، وتناسب بشكل أفضل فرق البحث والتسويق.

أفضل 10 بدائل لـ Cluely في لمحة

فيما يلي لمحة سريعة عن أفضل بدائل Cluely حتى تتمكن من اختيار الأداة المناسبة لسير عملك قبل الغوص في المراجعات التفصيلية.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp تحويل رؤى الاجتماعات إلى عمل GTM مدعوم بالبحوث في مساحة عمل واحدة متقاربة ملخصات الذكاء الاصطناعي والخطوات التالية، الملخصات الحية والويكي، الدردشة المرتبطة بالعمل، المهام المرتبطة بالقرارات، البحث عبر مساحات العمل مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Notion AI بحث وكتابة خفيفة الوزن داخل مركز المعرفة ملخصات وإعادة كتابة داخل المستندات، أسئلة وأجوبة عبر مساحة العمل الخاصة بك، ملء تلقائي لقاعدة البيانات، مسودات سريعة للموجزات والصفحات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Airtable AI مساعدة الذكاء الاصطناعي في الحملات المنظمة وبيانات الأبحاث حقول الذكاء الاصطناعي للحصول على مخرجات متسقة، واستخراج الملاحظات إلى سجلات منظمة، وسير عمل عمليات بحث قابلة للتكرار تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Claude 3. 5 Sonnet التفكير المنطقي الطويل والتحليل وصقل الكتابة تلخيص السياق الطويل، والتحليل المنظم من مصادر غير منظمة، والكتابة القوية والتوليف للموجزات تتوفر خطة مجانية؛ وتبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم. ChatGPT (GPT-5. 1) دعم سريع للأفكار وإعادة الكتابة والبحث ملخصات ونقاط نقاش، أسئلة متابعة، اختلافات في المحتوى، إعادة كتابة متعددة اللغات، مخرجات منظمة مثل الأسئلة الشائعة تتوفر خطة مجانية؛ وتبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم. Jasper محتوى تسويقي على نطاق واسع بأسلوب العلامة التجارية ضوابط صوت العلامة التجارية، وإنشاء نصوص الحملات، وسير عمل الفريق للمراجعة والموافقة، وإعادة الكتابة من أجل الوضوح والتحويل. تبدأ الخطط المدفوعة من 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Surfer AI تحليل المحتوى وتحسينه باستخدام تقنيات تحسين محركات البحث (SEO) إرشادات تستند إلى SERP، ومنشئ المخططات التفصيلية، وفحوصات التحسين، وسير عمل Google Docs، وتغطية فجوات المحتوى تبدأ الخطط المدفوعة من 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Writer. com إدارة محتوى على مستوى المؤسسات ومخرجات متسقة مع العلامة التجارية تطبيق قواعد العلامة التجارية، وترسيخ المعرفة، وسير العمل الخاضع للرقابة للفرق، وضوابط الإدارة والأمان أسعار مخصصة Copy. ai سير عمل GTM لمحتوى المبيعات والتسويق سير عمل GTM قابل للتكرار، وموجزات منظمة من الملاحظات الفوضوية، ونتائج متسقة لفرق التسويق والمبيعات تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Perplexity AI البحث باستخدام الاقتباسات والملخصات السريعة بحث على الويب مع إجابات مقتبسة، والتحقق السريع من المطالبات بعد المكالمات، ومخرجات واضحة يمكنك لصقها في الملخصات تتوفر خطة مجانية؛ وتبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Cluely؟

إذا كنت تقيّم بدائل Cluely، فقرر ما إذا كنت بحاجة إلى مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي للمحادثات المباشرة أو نظام يحول الرؤى إلى عمل.

ابحث عن:

جودة إجابات قوية مع مصادر ومطالبات تراعي السياق (حتى لا تصبح "رؤيتك" مجرد تخمينات)

ملاحظات قابلة للبحث بالإضافة إلى نسخ في الوقت الفعلي يمكنك إعادة استخدامها في العروض التقديمية ووثائق المراسلات وخطط الإطلاق

موقف واضح بشأن الشفافية وخصوصية البيانات

دعم متعدد المنصات عبر Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams

مسار من نقاط الحوار إلى المهام مع المالكين والمواعيد النهائية والأسئلة المتابعة ورسائل البريد الإلكتروني المتابعة

ميزات مثل الكشف عن مشاركة الشاشة وتسجيل الشاشة

أسعار شفافة تمامًا مع خطط مبتدئة ومحترفة واضحة. سيكون الدعم المباشر وميزات التوجيه في الوقت الفعلي مكافآت رائعة.

أفضل 10 بدائل لـ Cluely

إذا كنت ترغب في الحصول على أبحاث أقوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وذكاء المحتوى، فأنت بحاجة إلى أكثر من مجرد إجابات في الوقت الفعلي أثناء المحادثات المباشرة. تساعدك الأدوات أدناه على التقاط الرؤى وتحويلها إلى عمل يمكن لفريقك إعادة استخدامه.

1. ClickUp (الأفضل لتحويل رؤى الاجتماعات إلى عمل GTM مدعوم بالبحوث في مساحة عمل واحدة متقاربة)

قم بإنشاء وإدارة وتوسيع نطاق رؤى GTM في مساحة تعاونية واحدة باستخدام ClickUp

تبدأ كل قرار GTM بمحادثة، ولكن الأدلة نادراً ما تبقى في مكان واحد. تغادر Google Meet، ويقوم شخص ما بإدراج ملاحظات الذكاء الاصطناعي في مستند، وتبقى نقاط النقاش "النهائية" في سلسلة محادثات الدردشة.

عندما تحتاج إلى كتابة موجز أو سرد إطلاق، فإنك تبحث عن السياق عبر أدوات متعددة. هذا هو ما يُسمى بتشتت العمل، عندما تكون كل خطوة من خطوات البحث وسير عمل المحتوى في تطبيق مختلف. هذا يؤدي إلى إبطاء المراجعات ويجعل من الصعب إثبات مصدر الرؤى.

أضف الآن أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة ومساعد اجتماعات الذكاء الاصطناعي المستقل إلى المزيج. هذا هو انتشار الذكاء الاصطناعي ، وغالبًا ما ينتج عنه مخرجات تبدو سريعة في الوقت الحالي ولكن يصعب الوثوق بها لاحقًا.

مع ClickUp لفرق التسويق، تحصل على مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي تربط بين البحث والوثائق والتعاون والتنفيذ في مكان واحد. يمكنك تسجيل ما قيل وتتبع مصدر الادعاءات الرئيسية وتحويل الرؤى إلى عمل يمكن لفريقك مراجعته وتسليمه دون الحاجة إلى إعادة بناء السياق من الصفر.

حوّل النتائج المستخلصة من الاجتماعات إلى رؤى قابلة للاستخدام في GTM

التقط المحادثة، ثم حوّلها إلى ملاحظات وخطوات تالية باستخدام ClickUp Brain

تنتهي من مكالمة، وتصل نفس الأسئلة إلى صندوق بريدك الوارد. ماذا قررنا، وماذا سيحدث بعد ذلك؟ يمكن لـ ClickUp Brain تحويل المكالمة إلى نسخة نصية قابلة للبحث، وملخص، وقائمة واضحة بالخطوات التالية حتى لا تضطر إلى إعادة تشغيل التسجيل.

ثم انتقل من الملاحظات إلى العمل دون أن تفقد المسار. قم بصياغة موجز قصير، وإنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، وتحويل نقاط الحوار إلى عمل قابل للتتبع. هكذا تقلل من توسع العمل مع الحفاظ على التركيز على جودة الإجابات.

📽️ شاهد مقطع فيديو: إذا كنت تريد ملاحظات اجتماعات قابلة للاستخدام فعليًا بعد المكالمة، فإليك مقطع فيديو قصير يوضح كيفية قيام ClickUp AI Notetaker و ClickUp Brain بتسجيل القرارات وبنود العمل في جميع اجتماعاتك.

💡 نصيحة احترافية: حوّل كل ملخص لما بعد المكالمة إلى موجز GTM باستخدام ClickUp Super Agents. قم بإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي قابلين للتخصيص يمكنهم أداء مهام مختلفة باستخدام ClickUp Super Agents* بدلاً من ترك ملاحظات الذكاء الاصطناعي في مستند لا يراجعه أحد، قم بإعداد ClickUp Super Agent مخصص لمتابعة GTM. يمكن لـ ClickUp Super Agents إجراء البحوث وتقديم الاقتراحات وحتى إخطار فريقك عندما تتأخر المشاريع، بحيث تتحول نتائج اجتماعاتك إلى عمل جاهز للمراجعة، وليس خيوطًا فضفاضة. أنشئ "ملخص GTM" Super Agent الذي يحول النصوص والملاحظات إلى موجز قصير يتضمن القرارات والمخاطر والأسئلة المتابعة ونقاط الحوار.

اطلب منه صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة ومشاركة ملخص واضح في الدردشة حتى يتسنى لأصحاب المصلحة فهم "ماذا" و"لماذا" دون الحاجة إلى عقد اجتماع آخر.

اطلب منه إنشاء مهام من الملخص، وتعيين المالكين، ووضع علامة على ما هو متأخر، حتى يظل الفريق مركزًا على التنفيذ.

قم بتقييد الوصول عن طريق منح الوكيل أذونات فقط للوثائق والمهام والمساحات المناسبة، بحيث تظل خصوصية البيانات محكمة.

استخدم ClickUp AI لمساعدتك في كتابة تعليمات الوكيل بحيث تظل المطالبات متسقة ومتوافقة مع السياق عبر المشاريع

أنشئ موجزات جاهزة للمراجعة ومراكز معرفية

قم بتوثيق أبحاثك، وتنسيق الجهات المعنية، واجعل القرارات سهلة البحث باستخدام ClickUp Docs

يمكن لمساعد الاجتماعات أن يزودك بملاحظات الذكاء الاصطناعي، ولكن فريقك لا يزال بحاجة إلى مكان للتحقق منها وإعادة استخدامها. يتيح لك ClickUp Docs إنشاء موجزات حية ومواقع ويكي وقواعد معرفية حتى لا تضيع أبحاثك بعد انتهاء المكالمة.

يمكنك التعاون في الوقت الفعلي ووضع علامات على زملائك في التعليقات وتعيين عناصر العمل مباشرة في المستند حتى لا تتعطل المراجعات في سلاسل المحادثات.

عندما تحتاج إلى مشاركة العمل خارج فريقك، يمكنك تعيين أذونات والتحكم في من يمكنه عرض أو تحرير مستندات وصفحات معينة.

حافظ على ارتباط ملاحظات أصحاب المصلحة بالعمل

راسل فريقك وحوّل القرارات إلى أفعال باستخدام ClickUp Chat

عندما يضع مساعد الاجتماعات ملاحظات في مكان ما، ويناقشها فريقك في مكان آخر، فإنك تقضي وقتًا أطول في البحث عن السياق بدلاً من المضي قدمًا في العمل.

ClickUp Chat يحافظ على ارتباط محادثاتك بالعمل، بحيث يمكنك مناقشة الأفكار في القنوات أو الرسائل المباشرة أو في المهام المرتبطة، دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

بمجرد أن يتحول القرار إلى عمل، قم بإنشاء مهمة من رسالة بنقرة واحدة حتى يكون المالكين والخطوات التالية واضحة.

💡 نصيحة احترافية: حوّل قرارات ClickUp Chat إلى ملخصات GTM فورية وقابلة للمشاركة باستخدام ClickUp Brain حوّل جميع محادثاتك إلى عناصر قابلة للتنفيذ للحصول على نتائج أفضل مع ClickUp Brain عندما يتم تقديم الملاحظات واتخاذ القرارات داخل ClickUp Chat، فإن الخطر التالي بسيط. قد يفوت شخص ما سلسلة المحادثات، وتضطر إلى تكرار نفس المحادثة في اجتماع آخر. استخدم ClickUp Brain للحفاظ على الزخم دون إغراق الناس باللقطات الشاشة أو الملخصات الطويلة. قم بإنشاء ملخص واضح من سلسلة المحادثات حتى يتسنى للمعنيين فهم "ماذا" و"لماذا" في ثوانٍ معدودة.

استخلص القرارات والمسؤولين والخطوات التالية حتى يتمكن فريقك من الانتقال من الكلام إلى التنفيذ بشكل أسرع.

قم بصياغة رسائل المتابعة التي يمكنك لصقها مرة أخرى في ClickUp Chat، حتى يظل الفريق بأكمله متوافقًا في نفس المكان.

تتيح لك ClickUp Tasks تسجيل بنود العمل مع المالكين وتواريخ الاستحقاق والحالات، حتى لا تظل مخرجات مساعد الاجتماعات عالقة كملاحظات الذكاء الاصطناعي.

💡 نصيحة احترافية: حوّل مهام ClickUp إلى مركز قيادة GTM يتم تحديثه باستمرار باستخدام ClickUp Brain MAX حوّل تحديثات المهام إلى ملخصات GTM قابلة للمشاركة باستخدام ClickUp Brain MAX بمجرد أن يحول فريقك نتائج الاجتماعات إلى مهام ClickUp، فإن التحدي التالي هو الحفاظ على التوافق مع تغير الأولويات. يساعدك ClickUp Brain MAX على الحفاظ على تنفيذ المهام في سياقها الأصلي دون الحاجة إلى متابعة التحديثات عبر الأدوات المختلفة. سجل التقدم بشكل أسرع باستخدام Talk to Text : بعد مكالمة أو اجتماع داخلي، قدم تحديثًا سريعًا، مثل "العائق، الخطوة التالية، المالك، تاريخ الاستحقاق". يقوم ClickUp Brain MAX بتحويله إلى تحديث مهمة واضح، حتى يحافظ فريقك على الزخم دون الحاجة إلى كتابة ملاحظات طويلة. بعد مكالمة أو اجتماع داخلي، قدم تحديثًا سريعًا، مثل "العائق، الخطوة التالية، المالك، تاريخ الاستحقاق". يقوم ClickUp Brain MAX بتحويله إلى تحديث مهمة واضح، حتى يحافظ فريقك على الزخم دون الحاجة إلى كتابة ملاحظات طويلة.

اطرح أسئلة عبر مسار عمل مهامك: استفسر من ClickUp Brain MAX باستخدام مطالبات مثل "ما المهام المعرضة للخطر هذا الأسبوع ولماذا؟" أو "لخص جميع العناصر المفتوحة المرتبطة بسرديات الإطلاق". يساعدك ذلك في الحصول على وضوح في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى فحص كل قائمة.

اعثر على السبب وراء المهمة باستخدام ClickUp’s Enterprise Search : عندما يسأل أحدهم، "لماذا نفعل هذا؟" استخدم ClickUp Enterprise Search لاستخراج القرار الأصلي أو ملاحظات الاجتماع أو المستند الذي أنشأ المهمة. وهذا يجعل المراجعات أسرع ويحمي المحادثات المهنية من التخمينات. عندما يسأل أحدهم، "لماذا نفعل هذا؟" استخدم ClickUp Enterprise Search لاستخراج القرار الأصلي أو ملاحظات الاجتماع أو المستند الذي أنشأ المهمة. وهذا يجعل المراجعات أسرع ويحمي المحادثات المهنية من التخمينات.

اختر النموذج المناسب للناتج الذي تحتاجه: قم بتبديل النماذج بناءً على المهمة. استخدم نموذجًا لتلخيص الحالة بشكل واضح، وآخر لتحليل أعمق، وثالث لإعادة كتابة تحديثات أصحاب المصلحة، بحيث يتحول كل تحديث للمهمة إلى ملخص GTM قابل للمشاركة.

أفضل ميزات ClickUp

التقط طلبات الحملات ومدخلات الأبحاث وتعليقات أصحاب المصلحة باستخدام نماذج ClickUp، ثم حوّل الطلبات إلى أعمال قابلة للتنفيذ بدلاً من نسخ التفاصيل ولصقها عبر أدوات متعددة.

قم بتخطيط المواقع والرسائل وخطط الإطلاق بصريًا في ClickUp Whiteboards، ثم حوّل الأفكار إلى مهام ومستندات، حتى لا يظل التخطيط عالقًا في مرحلة العصف الذهني.

قم بتوجيه الملخصات والمتابعات بعد المكالمات تلقائيًا باستخدام ClickUp Automations ، بما في ذلك AI Automation Builder الذي يمكنه إنشاء مشغلات وإجراءات من طلب بسيط.

قم بتسريع مراجعات المحتوى الإبداعي والأصول باستخدام ClickUp Proofing، حيث يمكنك إضافة تعليقات توضيحية على الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF وتعيين التعليقات مباشرة على الملف.

قيود ClickUp

توقع منحنى تعليمي في البداية لأن المنصة غنية بالميزات

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7 / 5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 6 / 5 (أكثر من 4600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

شارك أحد المراجعين في G2 ما يلي:

"أكثر ما يعجبني في ClickUp هو مرونته ومجموعة واسعة من الميزات التي تسمح لنا بإدارة المهام والمشاريع والوثائق في مكان واحد. إنه سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة ويتكامل جيدًا مع الأدوات الأخرى، وهو شيء نستخدمه يوميًا للحفاظ على تماسك الفرق وإنتاجيتها."

"أكثر ما يعجبني في ClickUp هو مرونته ومجموعة واسعة من الميزات التي تسمح لنا بإدارة المهام والمشاريع والوثائق في مكان واحد. إنه سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة ويتكامل جيدًا مع الأدوات الأخرى، وهو شيء نستخدمه يوميًا للحفاظ على تماسك الفرق وإنتاجيتها."

2. Notion AI (الأفضل لتحويل الأبحاث المتفرقة إلى مراكز محتوى منظمة)

عبر Notion AI

إذا كان أكبر مشكلة فريقك هي "لدينا ملاحظات الذكاء الاصطناعي، ولكن لا أحد يستطيع العثور عليها لاحقًا"، فإن Notion AI هو خيار عملي.

يعمل سير عمل AI Meeting Notes على تسجيل الاجتماعات وإنشاء ملخص فور انتهاء المكالمة. كما أنه يحفظ النصوص والقرارات وعناصر العمل في مساحة العمل الخاصة بك بحيث تظل ملاحظات قابلة للبحث بدلاً من أن تكون ملاحظات متفرقة.

بالنسبة لفرق التسويق والبحث، يكون ذلك مفيدًا عند ربط الخيوط بين مقابلات أصحاب المصلحة ومكالمات العملاء والمزامنات الداخلية. يمكنك الاحتفاظ بمقتطفات البحث ونقاط الحوار والمسودات بجانب المواد المصدرية وإعادة استخدامها في الملخصات.

أفضل ميزات Notion AI

لخص الصفحات الطويلة وحوّل ملاحظات الذكاء الاصطناعي الأولية إلى نقاط واضحة

قم بصياغة وإعادة كتابة محتوى التسويق مباشرة داخل المستندات والويكي

املأ قواعد البيانات تلقائيًا واستخرج الحقول المنظمة من النصوص غير المنظمة

أجب عن الأسئلة باستخدام السياق من مساحة عمل Notion الخاصة بك

ترجم واضبط النبرة للفرق العالمية عند الحاجة

قيود Notion AI

يستغرق وقتًا في الإعداد والإدارة لأن التخصيص العالي يمكن أن يبطئ عمل الفرق

يواجه بطء في الأداء في مساحات العمل الكبيرة وقواعد البيانات الثقيلة

يواجه قيودًا على الخطة المجانية، مثل حدود تحميل الملفات الأصغر حجمًا

أسعار Notion AI

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion AI

G2: 4. 6/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Notion AI

قال أحد مستخدمي Reddit:

"أعتقد أن أداة الذكاء الاصطناعي من Notion تستحق الاستكشاف والتجربة لفترة من الوقت لمعرفة ما إذا كانت مفيدة لك أم لا."

"أعتقد أن أداة الذكاء الاصطناعي من Notion تستحق الاستكشاف والتجربة لفترة من الوقت لمعرفة ما إذا كانت مفيدة لك أم لا."

3. Airtable AI (الأفضل لتحويل مدخلات البحث إلى مجموعات بيانات منظمة وسير عمل GTM قابل للتكرار)

عبر Airtable AI

يكون Airtable AI مفيدًا عندما يعمل فريقك بالفعل على بيانات منظمة: أجهزة تتبع الإطلاق، ومصفوفات المنافسين، وتقويمات الحملات، ومستودعات الأبحاث.

بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كنافذة دردشة منفصلة، يضيف Airtable الذكاء الاصطناعي إلى النظام الذي تستخدمه بالفعل. يمكنك استخدام Airtable AI لإنشاء أو تحليل المحتوى في الحقول وتوحيد المدخلات الفوضوية حتى تظل التقارير متسقة.

ما يميزه بالنسبة لفرق GTM هو بناء سير العمل. يتم وضع Omni من Airtable كأداة بناء محادثة يمكنها مساعدتك في إنشاء جداول وأتمتة من خلال وصف ما تحتاجه. هذا مفيد عندما تحاول توسيع نطاق المحتوى القابل للتكرار وسير عمل البحث عبر خطة الفريق.

أفضل ميزات Airtable AI

لخص النص واستخرج الرؤى من مدخلات البحث داخل Airtable

استخدم حقل الذكاء الاصطناعي لتشغيل مخرجات الذكاء الاصطناعي المتسقة والقائمة على النصوص داخل سير العمل.

قم ببناء تطبيقات وسير عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي في Airtable.

قم بتوحيد وضع العلامات على التعليقات وتحليلها لفرق GTM وفرق المحتوى

قيود Airtable AI

تحتاج إلى قضاء بعض الوقت في تصميم الهيكل الأساسي المناسب قبل أن تصبح سير العمل سلسًا.

ترتفع التكاليف مع نمو فريقك وزيادة عدد المحررين الذين يحتاجون إلى الوصول

يواجه منحنى تعليمي إذا كان فريقك معتادًا على المستندات البسيطة بدلاً من قواعد البيانات

أسعار Airtable AI

مجاني

الفريق: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

نطاق المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Airtable AI

G2: 4. 5/5 (أكثر من 3100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Airtable AI

قال أحد المراجعين في Capterra:

"Airtable هي أداة قيّمة للغاية لتنظيم البيانات وإدارة المنتجات وتبسيط سير العمل عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، وهي تستخدم ميزات التعاون وإمكانيات التكامل وإمكانيات الأتمتة وإمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة والمجتمع الداعم والموارد."

"Airtable هي أداة قيّمة للغاية لتنظيم البيانات وإدارة المنتجات وتبسيط سير العمل عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، وهي تستخدم ميزات التعاون وإمكانيات التكامل وإمكانيات الأتمتة وإمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة والمجتمع الداعم والموارد."

4. Claude 3. 5 Sonnet (الأفضل لتوليف الأبحاث الطويلة إلى رؤى GTM واضحة)

Claude 3. 5 Sonnet هو خيار قوي عندما تتعامل مع مدخلات طويلة وفوضوية وتحتاج إلى تفكير واضح. بالنسبة لمسوقي المنتجات والمحللين، يعني ذلك غالبًا دمج نصوص المقابلات ووثائق المنتجات وأبحاث السوق في سرد واحد مع ادعاءات واضحة وتفاصيل داعمة.

تصنف Anthropic برنامج Claude 3. 5 Sonnet على أنه قوي في التفكير البصري أيضًا، بما في ذلك تفسير المخططات والرسوم البيانية واستخراج النصوص من الصور غير المثالية. وهذا مفيد عندما تصل التقارير على شكل لقطات شاشة أو ملفات PDF.

ومع ذلك، فإن Claude ليس مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي بمعنى "الانضمام إلى Google Meet". إنه أفضل كطبقة تحليل تستخدمها بعد المكالمات، خاصةً عندما تريد مطالبات تراعي السياق وتفكيرًا أكثر تعمقًا عبر نوافذ سياق كبيرة.

أفضل ميزات Claude 3. 5 Sonnet

لخص المدخلات البحثية الطويلة وحوّل الملاحظات الأولية إلى نقاط رئيسية جاهزة للمراجعة.

تعامل مع نوافذ سياق كبيرة للتوليف عبر مستندات مصدر متعددة

دعم التحليل المنظم لعمليات سير العمل مثل الملخصات التنافسية واختبار الرسائل

قدم وصولاً إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) مع أسعار منشورة قائمة على الرموز المميزة لتخطيط الاستخدام بشكل يمكن التنبؤ به.

Claude 3. 5 قيود Sonnet

يتطلب منك إحضار نسخة أو ملاحظات خاصة بك لأنه ليس مسجلاً للاجتماعات.

يصل إلى حدود الاستخدام في الخطط الأقل تكلفة عندما تقوم بتشغيل سير عمل بحثي كثيف ومتكرر

يبدو حذراً أو مطولاً في بعض الأحيان، بناءً على تقييمات المستخدمين

Claude 3. 5 أسعار Sonnet

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الحد الأقصى: من 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Claude 3. 5 Sonnet

G2: 4. 4/5 (90 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Claude 3. 5 Sonnet

قال أحد مستخدمي Reddit:

"أعجبني Claude 3. 5 Sonnet بفضل براعته في البرمجة ودقة تلخيصه وأسلوبه الطبيعي في التواصل."

"أعجبني Claude 3. 5 Sonnet بفضل براعته في البرمجة ودقة تلخيصه وأسلوبه الطبيعي في التواصل."

📮ClickUp Insight: 37٪ من الموظفين يرسلون ملاحظات متابعة أو محاضر اجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36٪ لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات، قد تضيع الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. يتيح لك ClickUp تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ووثائقك، مما يضمن عدم إغفال أي شيء.

5. ChatGPT (GPT-5. 1) (الأفضل للمسودات السريعة والتوليف والملخصات الجاهزة لاتخاذ القرار من المدخلات الفوضوية)

ChatGPT هو الخيار "الشامل" لأعمال GTM: تكرار الرسائل، والمقارنات التنافسية، والأسئلة الشائعة حول الإطلاق، والأسئلة المتابعة، وإعادة الكتابة بما يتناسب مع النبرة.

تضع OpenAI GPT-5. 1 كنموذج رائد مع قدرات استدلال قابلة للتكوين، والتي تتوافق جيدًا مع طريقة عمل فرق التسويق: في بعض الأحيان تريد خيارات سريعة، وفي أحيان أخرى تريد مخططًا أكثر دقة مع منطق أقوى.

كما أنه يستخدم بشكل شائع للتحضير للمقابلات. إذا كنت مديرًا تقوم بتدريب المرشحين أو مرشحًا تجري مقابلات تجريبية، فيمكنك التدرب على الأسئلة السلوكية والمقابلات الفنية واختبارات الترميز أو حتى أسئلة علم البيانات.

أفضل ميزات ChatGPT

لخص النصوص الطويلة وحوّل الملاحظات المتفرقة إلى نقاط واضحة

صياغة أطر عمل الرسائل، وإطلاق الملخصات، والروايات الجاهزة للأطراف المعنية

أنشئ قوائم أسئلة للمكالمات البحثية وحسّن أسئلة المتابعة

أعد كتابة النص من حيث النبرة والوضوح والاختلافات الإقليمية عبر لغات متعددة

أنشئ مخرجات منظمة مثل الأسئلة الشائعة وبطاقات المنافسة والمقارنات التنافسية.

قيود ChatGPT

يتطلب مطالبات قوية ومدخلات مصدر نظيفة لحماية جودة الإجابات

يُنتج أخطاء مؤكدة في بعض الأحيان، لذا لا تزال بحاجة إلى مراجعة بشرية والتحقق من الحقائق.

تشعر بانخفاض مستوى التكامل إذا كانت عمليتك تعتمد على مساعد اجتماعات يقوم بالتقاط السياق تلقائيًا في سير عملك

أسعار ChatGPT

مجاني

بالإضافة إلى : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro : 200 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ChatGPT

قال أحد مستخدمي Reddit:

"أنا أختار GPT 5. 1 pro لأنه جيد حقًا... أستخدم 5. 1 Pro على عدة علامات تبويب دون توقف، وأيضًا 5. 1 thinking high لمهام أخرى متوازية ولم أصل أبدًا إلى الحد الأقصى."

"أنا أختار GPT 5. 1 pro لأنه جيد حقًا... أستخدم 5. 1 Pro على عدة علامات تبويب دون توقف، وأيضًا 5. 1 thinking high لمهام أخرى متوازية ولم أصل أبدًا إلى الحد الأقصى."

🤔 هل تعلم: ارتفعت اجتماعات وقت متأخر من الليل بنسبة 16٪ على أساس سنوي، و 30٪ من الاجتماعات تمتد الآن عبر مناطق زمنية متعددة. إذا كانت أبحاثك وملاحظاتك موجودة في أدوات منفصلة، فإن السياق يختفي بسرعة.

6. Jasper (الأفضل لمحتوى التسويق الخاص بالعلامة التجارية الذي يظل متسقًا عبر الحملات)

تم تصميم Jasper بناءً على مشكلة تسويقية مألوفة: أنت بحاجة إلى الكثير من المحتوى، وتحتاج إلى أن يبدو هذا المحتوى متسقًا مع علامتك التجارية في كل مرة. يركز Jasper بشكل كبير على ضوابط صوت العلامة التجارية والرسائل المخصصة للجمهور حتى تتمكن الفرق من إنشاء أصول الحملة دون أن تنحرف كل مسودة إلى نبرة مختلفة.

بالنسبة لفرق GTM، يكون هذا مفيدًا عندما تقوم بإنتاج متغيرات عبر القنوات (البريد الإلكتروني، الصفحات المقصودة، المدفوعة، الاجتماعية) وتريد الاتساق والسرعة.

تقوم Jasper أيضًا بتصميم منصتها حول سير عمل التسويق والوكلاء، مما يناسب الفرق التي تحاول توحيد إنتاج المحتوى القابل للتكرار، وليس فقط إنشاء نسخة واحدة.

أفضل ميزات Jasper

قم بإنشاء مسودات تسويقية للإعلانات والصفحات المقصودة والبريد الإلكتروني من المدخلات الأولية

حافظ على اتساق الصوت باستخدام عناصر التحكم في العلامة التجارية والأسلوب

أعد كتابة النص من أجل الوضوح والنبرة والتركيز على التحويل

دعم سير العمل التعاوني للمراجعة والموافقات

قيود Jasper

يبدو باهظ الثمن مقارنة بأدوات الذكاء الاصطناعي العامة للفرق الصغيرة

يتطلب حوكمة للحفاظ على اتساق المخرجات عبر العديد من المستخدمين

لا تزال بحاجة إلى مراجعة بشرية للتأكد من صحة الادعاءات والفروق الدقيقة في التموضع

أسعار Jasper

المزايا: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jasper

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Jasper

قال أحد المراجعين في Capterra:

"يمكنك استخدام Jasper لتبادل الأفكار وإعادة صياغة الأفكار وتنظيمها والكتابة بشكل أسرع بكثير مما لو كنت تبدأ من الصفر. بشكل عام، لقد أدخلت كفاءات ملموسة على مستوى الأفراد والفريق، ونحن سعداء جدًا بالتحسينات المستمرة التي يتم إجراؤها على المنصة!"

"يمكنك استخدام Jasper لتبادل الأفكار وإعادة صياغة الأفكار وتنظيم الأفكار والكتابة بشكل أسرع بكثير مما لو كنت تبدأ من الصفر. بشكل عام، لقد أدخلت كفاءات ملموسة على مستوى الأفراد والفريق، ونحن سعداء جدًا بالتحسينات المستمرة التي يتم إجراؤها على المنصة!"

7. Surfer AI (الأفضل لتحليل المحتوى وتحسينه باستخدام تقنيات تحسين محركات البحث)

عبر Surfer AI

إذا كان فريقك ينشر الكثير من المحتوى، فإن أصعب جزء هو عادةً كتابة شيء يتوافق مع نية البحث، ويغطي الموضوع بشكل صحيح، ولا يغفل المصطلحات التي يتوقعها Google. تم تصميم Surfer AI لهذا سير العمل.

تبدأ بكلمة رئيسية، ثم يقوم Surfer AI بإنشاء مسودة بناءً على إرشادات SERP، ثم تقوم بتحسينها داخل محرر محتوى Surfer بحيث تظل الصفحة متوافقة مع التوصيات الموجودة على الصفحة.

بالنسبة لفرق GTM وتسويق المنتجات، يعمل Surfer AI بشكل أفضل عندما تعرف بالفعل ما تريد نشره (صفحات الإطلاق، منشورات المقارنة، مدونات BOFU) وتريد أن تكون طبقة SEO جزءًا من عملية الكتابة، وليس خطوة منفصلة.

أفضل ميزات Surfer AI

قم بإنشاء مخططات باستخدام أداة Outline Builder لتخطيط المسودات بشكل أسرع.

قم بتحسين المسودات باستخدام إرشادات المحتوى المرتبطة بـ Google وظهور البحث بالذكاء الاصطناعي.

حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام القوالب وخيارات الصوت المخصصة

تعاون مع فريقك في منصة واحدة واتصل بـ Google Docs

قيود Surfer AI

يتطلب إعدادًا قويًا وإلمامًا بـ SEO للحصول على نتائج متسقة على نطاق واسع.

يبدو الأمر مكلفًا بمجرد الانتقال من خطة مجانية إلى خطة مدفوعة للاستخدام الأعلى.

ينتج مخرجات لا تزال بحاجة إلى مراجعة بشرية، خاصةً عندما تكون الحقائق والمراجع مهمة

أسعار Surfer AI

الاكتشاف: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 119 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

المزايا: 219 دولارًا شهريًا لـ 5 مستخدمين

راحة البال: 359 دولارًا شهريًا لـ 10 مستخدمين

المؤسسات: ابتداءً من 999 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Surfer AI

G2: 4. 8/5 (أكثر من 530 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 420 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Surfer AI

قال أحد المراجعين في Capterra:

"Surfer هي أداة SEO شاملة رائعة... Surfer هي أداتي المفضلة لتحسين الكيانات. ومع ذلك، وبصرف النظر عن تحسين الكيانات، فإن أداة البحث عن الكلمات الرئيسية وإنشاء الخرائط الموضوعية والتدقيق هي أدوات قوية بنفس القدر."

"Surfer هي أداة SEO شاملة رائعة... Surfer هي أداتي المفضلة لتحسين الكيانات. ومع ذلك، وبصرف النظر عن تحسين الكيانات، فإن أداة البحث عن الكلمات الرئيسية وإنشاء الخرائط الموضوعية والتدقيق هي أدوات قوية بنفس القدر."

8. Writer.com (الأفضل لإدارة المحتوى على مستوى المؤسسات والنتائج المتسقة مع العلامة التجارية)

عندما تقوم عدة فرق بشحن المحتوى، قد تشمل المخاطر استخدام مصطلحات خاطئة وانتهاكات عرضية للسياسات التي تتسلل إلى الأصول الموجهة للعملاء.

Writer.com هو منصة ذكاء اصطناعي للمؤسسات تركز على الحوكمة والتحكم في العلامة التجارية، بما في ذلك أمور مثل ملفات تعريف العلامة التجارية والصوت والإشراف الإداري على الفرق.

يعتمد Writer أيضًا على "استخدام معرفتك المعتمدة" كوسيلة لتقليل الإجابات المختلقة. يدعم Knowledge Graph الخاص بهم التوليد المعزز بالاسترجاع، بحيث يمكن للفرق تأسيس مخرجاتهم على مصادر داخلية ومواصلة الكتابة بما يتماشى مع ما وافقت عليه الشركة.

إذا كنت تهتم بخصوصية البيانات وقابلية التدقيق واتساق الرسائل عبر أسطح المحتوى الكبيرة، فإن Writer مصمم خصيصًا لذلك.

أفضل ميزات Writer.com

فرض قواعد صوت العلامة التجارية وأسلوبها حتى يظل المحتوى متسقًا عبر الفرق

أساس النتائج باستخدام Knowledge Graph لتحسين التتبع وتقليل الأخطاء

قم ببناء سير عمل قابل للتكرار مع الوكلاء ودلائل الإجراءات للمهام الشائعة في GTM

دعم أمان المؤسسة وضوابط الإدارة من أجل اعتماد منظم

قيود Writer.com

يبدو ثقيلاً بالنسبة للفرق الصغيرة التي تحتاج فقط إلى مسودات سريعة

يتطلب إعدادًا للحصول على عناصر التحكم في العلامة التجارية والمعرفة الأساسية الصحيحة

يعتمد على مدخلاتك الداخلية للحفاظ على جودة إجابات قوية

أسعار Writer.com

المبتدئين: تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Writer.com

G2: 4. 3/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون عن Writer.com

قال أحد المراجعين في G2:

"أقدر كيف يضمن Writer.com أن يظل كل المحتوى المكتوب لدينا متسقًا مع صوت علامتنا التجارية. ... كما تسهل المنصة على الفرق التعاون وإدارة سير العمل، مما يساعد الجميع على البقاء متناسقين ومنتجين."

"أقدر كيف يضمن Writer.com أن يظل كل المحتوى المكتوب لدينا متسقًا مع صوت علامتنا التجارية. ... كما تسهل المنصة على الفرق التعاون وإدارة سير العمل، مما يساعد الجميع على البقاء متناسقين ومنتجين."

9. Copy. ai (الأفضل لتحويل سير عمل GTM إلى مخرجات قابلة للتكرار من البحث إلى المحتوى)

إذا كان تحرك GTM يعتمد على السرعة والملاءمة، فأنت تعرف بالفعل المهمة الشاقة: البحث عن الحسابات، والتحقق من جهات الاتصال، وإرسال الرسائل الأولى، ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني، ثم تكرار ذلك للجزء التالي.

تضع Copy. ai نفسها كـ منصة GTM AI، مع حالات استخدام مثل "Prospecting Cockpit" التي تركز على ذكاء الحساب وصياغة التواصل الخاص بالحساب.

يمكن لـ Copy. ai أيضًا استخلاص رؤى من نصوص المبيعات لتدريب المبيعات وتقديم إرشادات على غرار التنبؤات. لا يقدم لك تلميحات مباشرة أثناء المكالمة، ولكنه أفضل في تحويل تلك المحادثات إلى نتائج مبيعات فعلية وعمليات فريق منظمة.

أفضل ميزات Copy.ai

قم ببناء سير عمل GTM قابل للتكرار للملخصات والموجزات وتباينات المحتوى

حوّل الملاحظات غير المنظمة إلى مخرجات منظمة يسهل مراجعتها

دعم سير عمل التسويق والمبيعات الذي يعتمد على نقاط حوار متسقة

قلل من إعادة العمل عن طريق الحفاظ على تنظيم المخرجات داخل سير العمل، بدلاً من توزيع المسودات في كل مكان.

قيود Copy.ai

يتطلب وقتًا للإعداد حتى تتوافق سير العمل مع عملية فريقك

يعتمد على جودة المصدر، لذا لا تزال بحاجة إلى فحص سريع للتأكد من الدقة

يصبح مكلفًا بمجرد الانتقال من خطة مجانية إلى خطة مدفوعة لفرق أكبر

أسعار Copy.ai

الدردشة: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Copy.ai

G2: 4. 7/5 (أكثر من 180 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Copy. ai

قال أحد المراجعين في Capterra:

"... يدعم Copy. AI أنواعًا مختلفة من المحتوى، من نصوص المبيعات إلى منشورات المدونات ونصوص الإعلانات الرقمية، بحيث يمكنك دائمًا إنشاء نوع المحتوى الذي يحتاجه جمهورك، بغض النظر عن نوعه. 3. سهولة التكامل مع سير العمل الحالي..."

"... يدعم Copy. AI أنواعًا مختلفة من المحتوى، من نصوص المبيعات إلى منشورات المدونات ونصوص الإعلانات الرقمية، بحيث يمكنك دائمًا إنشاء نوع المحتوى الذي يحتاجه جمهورك، بغض النظر عن نوعه. 3. سهولة التكامل مع سير العمل الحالي..."

🤔 هل تعلم: ارتفع وقت الاجتماعات الأسبوعية بنسبة 252٪ منذ فبراير 2020 لمستخدم Microsoft Teams العادي، كما ارتفع عدد الاجتماعات الأسبوعية بنسبة 153٪ أيضًا. لهذا السبب، فإن "وضوح ما بعد المكالمة" لا يقل أهمية عن المكالمة نفسها.

10. Perplexity AI (الأفضل للبحث مع الاقتباسات التي يمكنك الرجوع إليها في أعمال GTM)

عبر Perplexity

بالنسبة لمسوقي المنتجات ومحللي الأبحاث، لا تكون "الإجابات السريعة" مفيدة إلا عندما يمكنك إظهار مصدرها.

تتمثل الميزة الأساسية لـ Perplexity في البحث القابل للتحقق: فهي توفر لك إجابات مع مراجع، بالإضافة إلى أسئلة متابعة ذكية حتى تتمكن من المضي قدمًا في التحليل دون الحاجة إلى البدء من جديد. وهذا يجعلها مناسبة تمامًا للبحوث التنافسية وأعمال تحديد المواقع وموجزات المحتوى التي تحتاج إلى مصادر.

يدعم Perplexity أيضًا التعاون من خلال Spaces، الذي يتيح للفرق تنظيم عمليات البحث والمواضيع حسب المشروع حتى لا تضيع الأبحاث عبر أدوات متعددة.

يمكنه البحث عبر الويب والملفات الداخلية مع ضوابط الأذونات، وهو أمر مفيد عندما تحتاج أبحاثك إلى تضمين كل من المصادر العامة ووثائق الشركة.

أفضل ميزات Perplexity AI

اعرض الإجابات مع الاقتباسات لتسريع عملية التحقق من البحث

ابحث في الويب في الوقت الفعلي حتى يظل ملخصك محدثًا

أنتج مخرجات واضحة ومنسقة جيدًا يمكنك إعادة استخدامها في الملخصات والعروض التقديمية.

دعم الأسئلة المتابعة المتعمقة دون إعادة تشغيل سلسلة المحادثات

قيود Perplexity AI

يتطلب مساعد اجتماعات منفصل إذا كنت ترغب في التقاط تلقائي أثناء الاجتماعات

لا تزال هناك حاجة إلى التحقق السريع من المصادر عندما تكون الاقتباسات قليلة أو لا تتطابق مع الادعاء

يزيد التكلفة بمجرد الانتقال من خطة مجانية إلى خطة مدفوعة لاستخدامات بحثية أكثر كثافة

أسعار Perplexity AI

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Pro : 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Max: 325 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Perplexity AI

G2: 4. 5/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Perplexity AI

قال أحد المراجعين في G2:

"المصادر موثوقة والمعلومات دقيقة. أستخدمه [Perplexity. AI] يوميًا لتسويق المحتوى. كان مفيدًا لي في نواحٍ عديدة. أصبح كتابة المدونات والمقالات والنصوص والمحتوى أمرًا سهلاً."

"المصادر موثوقة والمعلومات دقيقة. أستخدمه [Perplexity. AI] يوميًا لتسويق المحتوى. كان مفيدًا لي في نواحٍ عديدة. أصبح كتابة المدونات والمقالات والنصوص والمحتوى أمرًا سهلاً."

إذا كنت لا تزال تقارن بين الخيارات بخلاف البدائل الرئيسية لـ Cluely، فإن هذه الأدوات الثلاثة يمكنها سد الثغرات الشائعة بمجرد انتهاء المحادثة المباشرة.

وهي مفيدة عندما تحتاج إلى ملاحظات ذكاء اصطناعي أكثر وضوحًا أو استرجاع أسرع أو ممارسة أكثر تنظيماً لمقابلات العمل.

fireflies.ai : مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يسجل اجتماعاتك ويحولها إلى نصوص قابلة للبحث وملخصات وعناصر عمل. يعمل عبر منصات الفيديو مثل Google Meet، بما في ذلك خيار امتداد Chrome الذي يمكنه التقاط وتلخيص المحتوى دون إضافة روبوت إلى الاجتماع.

Otter.ai : مساعد اجتماعات يلتقط النصوص في الوقت الفعلي ويُنشئ ملاحظات اجتماعات منظمة يمكنك تصفحها بسرعة. يمكنه الانضمام تلقائيًا إلى الاجتماعات على Zoom و Microsoft Teams و Google Meet، وهو أمر مفيد إذا كانت مكالماتك تتم عبر أدوات مختلفة من أسبوع لآخر.

Final Round AI : مصمم لإجراء مقابلات تجريبية بالذكاء الاصطناعي وممارسة المقابلات المنظمة، بحيث يمكنك تدريب الإجابات وتحسين جودتها قبل الجولات الحاسمة. وهو مفيد بشكل خاص إذا كنت ترغب في ممارسة أقرب إلى مكالمات الفيديو الحقيقية، وإذا كنت تستعد لمقابلات الترميز كجزء من دورة المقابلات الخاصة بك.

ClickUp يقدم الإيصالات (وسير العمل)

لا يقتصر الاختيار بين بدائل Cluely على الحصول على إجابات في الوقت الفعلي خلال المحادثات المباشرة من خلال مساعد مقابلة يعمل بالذكاء الاصطناعي. إذا كنت تشتري لمن فرق المبيعات، فإن إنتاجية الفريق والتدريب في الوقت الفعلي لا يقلان أهمية عن جودة الملاحظات.

بالنسبة لفرق التسويق و GTM، من الأفضل اختيار أدوات توفر رؤى في الوقت الفعلي للاجتماعات العامة التي تقدم أكثر من مجرد تلميحات على غرار المقابلات.

ابحث عن الأدوات التي توفر دعمًا شاملاً لسير عملك عبر منصات متعددة. يجب أن تتضمن الأدوات المثالية أيضًا ملاحظات قابلة للبحث واقتراحات في الوقت الفعلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعليقات في الوقت الفعلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يتميز ClickUp عندما تريد مساحة عمل واحدة ومساعد ذكاء اصطناعي لربط رؤى الذكاء الاصطناعي والمستندات والتعاون والتسليم. يمكنك:

لخص الاجتماعات باستخدام ClickUp Brain

قم بتوثيق أفكارك في ClickUp Docs

اعثر على الأدلة بسرعة باستخدام ClickUp Enterprise Search

أتمتة المتابعات القابلة للتكرار باستخدام ClickUp Agents

احصل على دعم متعدد اللغات وميزات تدوين الملاحظات المعززة بالذكاء الاصطناعي

