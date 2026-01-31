هل أنت مبدع أو فرد تبحث عن كسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

الخبر السار هو أن ذلك ممكن تمامًا، حتى دون الحاجة إلى بناء أي شيء من الصفر. ما تحتاجه هو سير عمل بسيط والانضباط لتقديم نتائج متسقة.

تقدر شركة McKinsey أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يضيف ما بين 2.6 تريليون و4.4 تريليون دولار من القيمة كل عام عبر عشرات الشركات. تظهر هذه القيمة في شكل فرق تدفع مقابل إنشاء محتوى أسرع وعمليات أكثر إحكامًا على مستوى العالم. يمكنك القيام بكل ذلك وأكثر باستخدام الذكاء الاصطناعي.

في هذا الدليل، سنتحدث عن كيفية كسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي. سنناقش مصادر الدخل المناسبة للمبتدئين، وماذا تبيع، وكيف تحدد سعره.

ستتعلم أيضًا كيفية اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة وتجنب الأخطاء الشائعة. سنستعرض كيفية بناء أنظمة تدر عليك المال باستمرار باستخدام الذكاء الاصطناعي، حتى لو بدأت بأدوات ذكاء اصطناعي مجانية وخبرة تقنية أساسية.

كيفية كسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي: أفضل مصادر الدخل التي تحقق النجاح

يمكن أن يكون كسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً. سواء كنت تقوم بالبرمجة أو إنشاء المحتوى أو تصميم الأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فهناك مجال واسع لك للاستفادة منه. كل ما تحتاج إلى معرفته هو الأدوات التي يجب استخدامها وكيفية بيع ما تنتجه.

✅ دعونا نستعرض بعض الخطط والعمليات المضمونة لكسب المال باستخدام أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي:

1) العمل الحر باستخدام الذكاء الاصطناعي (الكتابة والتصميم والبرمجة والأتمتة)

العمل الحر هو أسرع طريق لكسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي لأنك تبيع نتائج يفهمها العملاء بالفعل. تستخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلف الكواليس لتقديم نتائج أسرع، ثم تتقاضى أجرًا مقابل النتيجة، وليس مقابل الأداة.

اكتب منشورات المدونة والصفحات المقصودة وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني باستخدام باستخدام أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي ومساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي

صمم الصور المصغرة والإعلانات الإبداعية ومجموعات العلامات التجارية باستخدام مولدات الفن بالذكاء الاصطناعي ومولدات الصور بالذكاء الاصطناعي والفن الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي.

أنشئ نصوص برمجية بسيطة وعمليات تكامل باستخدام أدوات الترميز بالذكاء الاصطناعي لتسريع تسليم العملاء

قم بإعداد عمليات أتمتة للتأهيل والمتابعة وإعداد التقارير كخدمات مدفوعة للذكاء الاصطناعي

📌 مثال: أنت تبيع حزمة "محرك محتوى شهري" تتضمن 4 منشورات مدونة + 12 منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدم توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي للتحرك بشكل أسرع، ثم تقوم بالتحرير والتحقق من الحقائق وتخصيص الصوت بحيث يظل يبدو إنسانيًا.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام

2) إنشاء محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي (مدونات، YouTube، مقاطع فيديو قصيرة)

عبر Canva

يمكنك تحويل إنشاء المحتوى إلى مصدر دخل من خلال إنتاج محتوى بصري باستخدام الذكاء الاصطناعي. اختر مجالًا متخصصًا واحدًا وانشر محتوى بشكل منتظم، مع إعادة استخدام نفس الأفكار عبر القنوات المختلفة. هذا يجعل جهودك تتراكم بمرور الوقت.

أنشئ منشورات مدونة بشكل أسرع باستخدام مساعدات الكتابة بالذكاء الاصطناعي ، ثم أضف أمثلة حقيقية ورؤى أصلية.

اكتب نصوص مقاطع فيديو YouTube وخطط لها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ثم قم بقص المقاطع باستخدام أدوات الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

أنشئ قوالب للعناوين الرئيسية والعناوين الفرعية والصور المصغرة حتى لا تبدأ من الصفر كل أسبوع.

📌 مثال: أنت تدير قناة YouTube متخصصة (مثل "الذكاء الاصطناعي لوكلاء العقارات"). يتم تحويل مقطع فيديو أسبوعي واحد إلى منشور مدونة ورسالة بريد إلكتروني قصيرة ومقاطع فيديو قصيرة متعددة.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تحسين إدارة المشاريع باستخدام الأتمتة

3) الاستشارات أو التدريب المعزز بالذكاء الاصطناعي

إذا كنت تتمتع بخبرة في مجال معين (اللياقة البدنية، التصميم، عمليات المبيعات، الموارد البشرية، المالية)، يمكنك بيع "الذكاء الاصطناعي + حكمك". هنا، سيدفع لك العملاء مقابل اختيار الأدوات، وتقليل التجربة والخطأ، وإعداد أنظمة فعالة.

حزمة AI onboarding مع إعداد الأدوات ومكتبات المطالبات وإجراءات التشغيل القياسية والتدريب كخدمات استشارية في مجال الذكاء الاصطناعي.

تقديم تقارير أسبوعية ودعم اتخاذ القرار باستخدام تحليل البيانات وتصور البيانات والتحليلات التنبؤية

اقترح حلاً عمليًا للذكاء الاصطناعي لسير عمل واحد (فرز العملاء المحتملين، دعم الأسئلة الشائعة، خط أنابيب المحتوى)، ثم قم بالتوسع

📌 مثال: تساعد وكالة صغيرة على دمج الذكاء الاصطناعي مع عملياتها الحالية، ثم تقدم لها دليلًا قابلًا للتكرار يمكنها تنفيذه كل أسبوع.

📖 اقرأ أيضًا: أنواع وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأعمال

4) بيع مطالبات الذكاء الاصطناعي أو حزم المطالبات

إذا كان بإمكانك إنشاء مطالبات توفر الوقت والمال للفرق، فيمكنك الاستفادة منها. فكر في المطالبات على أنها "سير عمل مصغر" قابل لإعادة الاستخدام لإنشاء المحتوى أو التواصل أو وصف المنتجات أو دعم العملاء.

بيع حزم قائمة على الأدوار (سمسار عقارات، مدرب، بائع Etsy، عيادة محلية) مع تسلسلات موجهة خطوة بخطوة

قم بتضمين "حقول الإدخال" والأمثلة حتى يتمكن المبتدئون من استخدامها دون الحاجة إلى التخمين.

أضف مجموعة أسئلة وأجوبة حول الذكاء الاصطناعي لدعم العملاء واعتراضات المبيعات

📌 مثال: تبيع "حزمة محتوى الأعمال المحلية" مع تلميحات لمنشورات Google Business ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ونصوص إعلانية قصيرة، بالإضافة إلى قائمة مراجعة أسبوعية للمنشورات.

5) إنشاء وبيع سير عمل أتمتة الذكاء الاصطناعي

باستخدام سير عمل أتمتة الذكاء الاصطناعي، يمكنك كسب المزيد من المال عن طريق تقليل الأعمال المتكررة. من خلال ربط الأدوات وتعيين المشغلات، يمكنك توفير سير عمل يوفر الوقت كل أسبوع، مما يجعل التسعير أسهل.

إنشاء سير عمل لاستقبال العملاء المحتملين (نموذج → CRM → متابعة)

إنشاء قنوات محتوى (موجز → مسودة → مراجعة → جدول)

أتمتة إعداد التقارير (جمع البيانات → لوحة المعلومات → الملخص الأسبوعي)

📌 مثال: تبيع "أتمتة انضمام العملاء" مقابل رسوم إعداد لمرة واحدة بالإضافة إلى أتعاب شهرية للتحديثات والتحسينات.

6) بيع المنتجات الرقمية التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعد المنتجات الرقمية مناسبة للمبتدئين لأنها يمكن إنشاؤها مرة واحدة وبيعها مرارًا وتكرارًا. يساعدك الذكاء الاصطناعي على الصياغة بشكل أسرع، ولكنك لا تزال تحقق النجاح من خلال جعل المنتج قابلاً للاستخدام بشكل حقيقي.

بيع القوالب (تقويمات المحتوى، عروض التقديم، إجراءات التشغيل القياسية، حزم العروض)

بيع حزم متخصصة (مكتبات التسميات التوضيحية، تسلسلات البريد الإلكتروني، قوائم مراجعة التهيئة)

بيع الأصول الإبداعية (الرموز والأخلفية الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي)

📌 مثال: يمكنك إنشاء "مجموعة أدوات المبتدئين للعاملين المستقلين" التي تحتوي على قوالب عروض، ونموذج استمارة تسجيل العملاء، وقائمة مراجعة بسيطة للتسليم.

7) إنشاء روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة

عبر ChatBot

غالبًا ما ترغب الشركات الصغيرة في الحصول على ردود أسرع وتقليل الأسئلة المتكررة. يمكنك إنشاء روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع الأسئلة الشائعة وتقييم العملاء المحتملين.

أنشئ روبوت محادثة من قائمة الأسئلة الشائعة والسياسات والخدمات الحالية للشركة

أضف التقاط العملاء المحتملين (الاسم والبريد الإلكتروني ونوع الطلب) وقواعد التوجيه

احتفظ بخدمة التسليم البشري للحالات المعقدة حتى لا تبالغ في الوعود

📌 مثال: تقوم بإعداد روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي لعيادة طبية يجيب على الأسئلة المتعلقة بالأسعار والمواعيد والمواعيد الطبية، ثم يحيل أي مسألة طبية إلى الموظفين.

8) تقديم خدمات الفيديو والصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي

يدفع المبدعون والشركات مقابل السرعة. يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة المحتوى أو تنقيحه أو إعادة استخدامه ثم تقديم نتائج نهائية مصقولة.

تحرير البودكاست بشكل أسرع (التنظيف، الملخصات، الطوابع الزمنية)

حوّل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع قصيرة

أنشئ نصوصًا ومسودات تعليق صوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي، ثم قم بتحسينها لزيادة الوضوح

📌 مثال: تبيع "10 مقاطع قصيرة أسبوعيًا" من تسجيل مدته ساعة للمؤسس، بالإضافة إلى التسميات التوضيحية وإرشادات النشر.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع

9) التسويق بالعمولة باستخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

ينمو دخل الشركاء التابعين عندما تنشر محتوى مفيدًا يتوافق مع نية المشتري. يدعم الذكاء الاصطناعي سير العمل، ولكنك تحتاج إلى بناء المصداقية لدفع التحويلات.

أنشئ منشورات مقارنة ، وأدلة إرشادية، وتقارير موجزة عن مجالات متخصصة

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء المخططات والمسودات ، ثم أضف ملاحظات الاختبار ولقطات الشاشة والإيجابيات/السلبيات.

تتبع الأداء وتحديث المحتوى مع تغير اتجاهات السوق

سيكون الموقع الأكثر وضوحًا هو مسوق تابع يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقوم بشحن المحتوى بسرعة ولكنه لا يزال يعطي الأولوية للدقة.

📌 مثال: أنت تدير مدونة تراجع أدوات المبدعين. تنشر باستمرار، ثم تكسب عمولات من الروابط التابعة.

10) إدارة وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي

وسائل التواصل الاجتماعي هي خدمة تجارية. يساعدك الذكاء الاصطناعي على إنتاج المزيد، ويكافئك العملاء على الاتساق وملاءمة العلامة التجارية والنتائج (سواء كانت المزيد من النقرات أو التسجيلات أو المشتريات).

تخطيط أعمدة المحتوى والتقويمات الأسبوعية

مسودات التسميات التوضيحية والتغيرات لمختلف المنصات

إنشاء مواد تسويقية مثل الرسومات الترويجية وإطارات القصص وتباينات الإعلانات

📌 مثال: أنت تدير إنشاء محتوى لعلامة تجارية محلية، بما في ذلك 3 منشورات أسبوعيًا و5 قصص وموضوع حملة شهرية واحدة.

11) الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الشحن المباشر والتجارة الإلكترونية

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم أبحاث المنتجات وتحسين المتاجر.

إنشاء أوصاف المنتجات والأسئلة الشائعة بسرعة

تحسين البحث في الموقع ، والمجموعات، وأفكار التسويق

استخدم التحليلات التنبؤية لاكتشاف الأنماط في العوائد والمرتجعات والأكثر مبيعًا.

📌 مثال: أنت تقدم خدمة "تحسين قوائم التجارة الإلكترونية": إعادة كتابة 30 قائمة، وتحسين مطالبات الصور لللافتات، وإضافة أسئلة وأجوبة أفضل لتقليل طلبات الدعم.

12) منتجات AI SaaS الصغيرة

إذا كنت ترغب في بناء مشروع تجاري يعتمد على الذكاء الاصطناعي دون جمع أموال، فإن المنتجات الصغيرة تتيح لك التحكم في نطاق المشروع. يتيح لك بناء منتجات SaaS صغيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي حل مشكلة محددة وفرض رسوم اشتراك.

قم ببناء أداة برمجية صغيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي لسير عمل واحد (ملخصات، استقبال، وضع علامات، إعداد تقارير)

تقديم تكاملات بسيطة حتى يتمكن العملاء من دمج حلول الذكاء الاصطناعي في الأدوات الحالية

حافظ على تركيز النسخة الأولى حتى لا تضيع شهورًا في الميزات

📌 مثال: تقوم بإنشاء أداة صغيرة تحول ملاحظات الاجتماعات الفوضوية إلى بنود عمل وترسلها إلى لوحة المشروع.

13) الذكاء الاصطناعي لخدمات تحليل البيانات وإعداد التقارير

عبر Julius AI

تمتلك العديد من الفرق البيانات ولكنها تواجه صعوبة في الوصول إلى الوضوح. إذا تمكنت من تحويل جداول البيانات إلى قرارات قابلة للتنفيذ، يمكنك تحقيق دخل سريع، حتى دون الحاجة إلى إنشاء نماذج التعلم الآلي بنفسك.

تنظيف وتنظيم جمع البيانات من مصادر متعددة

أنشئ لوحات معلومات وتقارير أسبوعية مع رؤى واضحة

إضافة نمذجة تنبؤية خفيفة (التنبؤات، مؤشرات مخاطر التوقف عن الاشتراك، الاتجاهات البسيطة)

يتطرق هذا الدليل إلى مفاهيم التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية، ولكن يمكنك البدء بالتقارير العملية والتوسع لاحقًا إلى مشاريع أكثر تقدمًا.

📌 مثال: تقوم بتقديم "لمحة موجزة عن المبيعات والتسويق" أسبوعية مع الرسوم البيانية والانحرافات والتوصيات للخطوة التالية.

14) بيع دورات أو تدريبات في مجال الذكاء الاصطناعي

التدريب يحقق مبيعات عندما يستهدف جمهورًا محددًا ويحقق مكاسب سريعة. اجعله عمليًا وتجنب الإفراط في النظرية.

تعليم المبتدئين كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في سير العمل المناسب للمبتدئين (المطالبات، القوالب، الحواجز الوقائية)

قدم ورش عمل مباشرة للفرق، ثم قم ببيع إعادة العرض ومجموعة الأدوات

أنشئ مكتبة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت للأدوار المتخصصة (الوسطاء العقاريون والمدربون ومديرو المشاريع في الوكالات)

📌 مثال: تبيع دورة تدريبية قصيرة بعنوان "كيفية كسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي كعامل مستقل" مع قوالب ونتائج جاهزة للعملاء.

نادرًا ما يبدأ الدخل السلبي بشكل سلبي. فأنت تبني أصلًا، وتحسنه، ثم تبيعه بشكل متكرر.

قوالب الاشتراك (حزم محتوى أسبوعية، مكتبات موجهات، قوالب تقارير)

قنوات YouTube للذكاء الاصطناعي التي تحقق أرباحًا من خلال الإعلانات والشركات التابعة والجهات الراعية

أدوات قائمة على واجهة برمجة التطبيقات أو أتمتة خفيفة الوزن تبيعها كخدمة منتجة

مساعدون مخصصون على غرار GPT (حيثما كان ذلك متاحًا) يقدمون حزمة سير عمل لجمهور متخصص

أوقفت OpenAI المكونات الإضافية لـ ChatGPT في عام 2024 وانتقلت إلى تجارب GPT المخصصة، لذا ركز على ما تدعمه حاليًا الأدوات التي تختارها.

📌 مثال: تبيع اشتراكًا شهريًا "30 حزمة تعليقات + 10 إبداعات" لمجال معين وتقوم بتحديثه كل شهر للحفاظ على معدل الاحتفاظ مرتفعًا.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل قوالب مجانية لسير العمل في Excel و ClickUp

كيف تبدأ في كسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي

إذا كنت تريد أن تتعلم كيفية كسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي كمبتدئ، فابدأ ببيع نتيجة واضحة واحدة واستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لتقديمها بشكل أسرع. لا تحتاج إلى خبرة تقنية عميقة في التعلم الآلي أو خوارزميات الذكاء الاصطناعي للحصول على أموال؛ ما تحتاجه هو سير عمل يمكنك تكراره.

1) اختر خدمة/أداة تحل مشكلة حقيقية

اختر منتجًا يشتريه الناس بالفعل، ثم استخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت الذي يستغرقه ذلك.

اكتب منشورات المدونة والصفحات المقصودة باستخدام أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي

إنتاج أصول فنية بالذكاء الاصطناعي باستخدام مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي ومولدات الفن بالذكاء الاصطناعي

إعداد روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي للأسئلة الشائعة وتصنيف العملاء المحتملين

تقارير أسبوعية مجمعة باستخدام تحليل البيانات وتصور البيانات البسيط

🧠 هل تعلم؟ تسلط الأبحاث والمواد الصحفية الخاصة بـ Upwork الضوء على إشارات الطلب القوية على المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "النمذجة التوليدية للذكاء الاصطناعي" و"التعلم الآلي"، مما يشير إلى أن الشركات تدفع بنشاط مقابل الأعمال المستقلة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

2) بناء نظام "مدخلات → مخرجات" قابل للتكرار

يمكنك كسب المزيد من المال باستخدام الذكاء الاصطناعي عندما تتوقف عن إعادة ابتكار عمليتك.

أنشئ قائمة مرجعية لكل منتج (المدخلات والخطوات وضمان الجودة ووقت الإنجاز)

احفظ أطر العمل القابلة لإعادة الاستخدام لإنشاء المحتوى والتواصل والدعم

أضف خطوة مراجعة بشرية حتى يظل المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دقيقًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية.

التزم بقاعدة "لا مصدر، لا ادعاء" فيما يتعلق بالإحصاءات وتفاصيل المنتج.

احفظ مقتطفًا قصيرًا من "صوت العلامة التجارية" حتى تظل مخرجاتك متسقة عبر العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي.

يلزم وجود مصدرين موثوقين على الأقل لتأكيد الادعاءات الواقعية

3) حدد سعر النتيجة، وليس الوقت

تساعدك الذكاء الاصطناعي على تقديم خدمات أسرع، لكن العملاء يدفعون مقابل النتائج

حزم ثابتة (على سبيل المثال، "4 منشورات مدونة شهريًا" أو "10 مقاطع قصيرة أسبوعيًا")

الإعداد والدعم الشهري ( على سبيل المثال، إعداد روبوت الدردشة + التحديثات)

عروض متدرجة حتى يتمكن العملاء من الاختيار بأنفسهم بناءً على ميزانيتهم

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لإدارة الأموال في Excel لتحسين النفقات

4) قم بإنشاء 2 إلى 3 عينات قبل تقديم عرضك

ستتمكن من إبرام الصفقة بشكل أسرع عندما تقدم دليلاً. تريد الشركات نتائج ملموسة قبل أن تستثمر فيك.

تحول واحد قبل/بعد (النسخة القديمة → النسخة الجديدة)

نموذج نظام واحد (قالب أو سير عمل قابل للتكرار)

دراسة حالة مصغرة واحدة (المشكلة → العملية → النتيجة)

أمثلة حقيقية لأشخاص يكسبون المال باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكنك التحقق من مسارات كسب المال الحقيقي من خلال الاطلاع على المنصات التي يبيع فيها الأشخاص بالفعل خدمات ومنتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

1) العاملون المستقلون الذين يبيعون خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على Upwork

عبر دعم Upwork

تنشر Upwork أبحاثًا حول الطلب على المهارات وبيانات صحفية تشير إلى تزايد الاهتمام بفئات العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

بصفتك عاملًا مستقلًا، تحتاج إلى بيع المنتجات (الكتابة والتصميم والأتمتة وإعداد التقارير) والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسليمها بشكل أسرع.

2) البائعون الذين يعرضون أعمالًا فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على Etsy

عبر Etsy

تذكر Etsy أنها تسمح للبائعين باستخدام مطالباتهم الأصلية مع أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الأعمال الفنية التي يبيعونها، وتطلب الإفصاح عن العناصر التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي وفقًا لمعايير الإبداع الخاصة بها.

بصفتك بائعًا على Etsy، يمكنك إنتاج حزم فنية (مطبوعات وقوالب وأصول) تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وبيعها كتنزيلات رقمية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات وكلاء الذكاء الاصطناعي

3) بائعو PromptBase الذين يحققون أرباحًا مالية

عبر PromptBase

تدير PromptBase نموذج سوق حيث تختلف الرسوم بناءً على ما إذا كان المشتري يأتي من خلال السوق أو من خلال الرابط الخاص بك. إذا كنت تبيع على PromptBase، يمكنك الاستفادة من حزم المطالبات. تساعد حزم المطالبات هذه عادةً المشترين في الحصول على نتائج في التوطين والمبيعات.

4) المطورون الذين ينشرون GPTs في متجر GPT Store التابع لـ OpenAI

عبر OpenAI

أعلنت OpenAI عن متجر GPT Store وقالت إنها ستطلق برنامج إيرادات لمطوري GPT، بدءًا من دفع أموال للمطورين الأمريكيين بناءً على تفاعل المستخدمين مع GPTs الخاصة بهم.

يبدو هذا وكأنه تجميع سير عمل قابل للتكرار في GPT والتركيز على التوزيع. وهذا يشمل مساعدًا للأسئلة الشائعة حول الدعم ومساعدًا لتقديم العروض.

5) يستخدم منشئو المحتوى على YouTube الذكاء الاصطناعي، لكن تحقيق الدخل لا يزال يتطلب الأصالة

عبر YouTube

على YouTube، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص أو التحرير، ولكنك لا تزال بحاجة إلى قيمة أصلية إذا كنت ترغب في تحقيق إيرادات طويلة الأجل من قناة YouTube.

باستخدام قناة YouTube، يمكنك كسب المال من خلال برنامج شركاء YouTube. يتيح لك هذا إنشاء مقاطع فيديو حول أي موضوع، من مجالات متنوعة مثل الإعلانات إلى التمويل وأسلوب الحياة.

يمكنك أيضًا استخدام برامج الشراكة، مثل التسوق، لكسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي على YouTube.

🧠 هل تعلم؟ دفع YouTube أكثر من 70 مليار دولار للمبدعين والفنانين وشركات الإعلام من عام 2021 إلى عام 2023.

الأخطاء الشائعة عند محاولة كسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكنك كسب المال بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن يمكنك أيضًا إضاعة الوقت والمصداقية بنفس السرعة إذا تعاملت مع أدوات الذكاء الاصطناعي كاختصار بدلاً من سير عمل. فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند محاولة كسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي:

نشر محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون التحقق من الحقائق

يمكن لمساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي ابتكار مصادر وأرقام واقتباسات بثقة. وهذا ما يُسمى بالهلوسة بالذكاء الاصطناعي. إذا كنت تبيع محتوى، فيجب أن تكون مسؤولاً عن دقته ومصداقيته.

تأكد من كل إحصائية من مصدرها الأساسي قبل نشرها.

احتفظ بـ "سجل المصادر" للمشاركات على المدونة والنصوص والمواد التسويقية

تجنب المطالبات الطبية والقانونية والمالية ما لم تتمكن من الاستشهاد بسلطة مختصة.

🧠 هل تعلم؟ تركز إرشادات مكتب حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة بشأن الأعمال التي تحتوي على مواد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على دور المؤلف البشري، وهو تذكير جيد بضرورة توثيق مساهمتك البشرية والرقابة التحريرية، خاصة إذا كنت تخطط لإعادة استخدام العمل أو ترخيصه لاحقًا.

تجاهل قواعد الإفصاح في التسويق بالعمولة

إذا كنت تكسب عمولات من خلال التسويق بالعمولة، فأنت بحاجة إلى إفصاحات واضحة. لا يمكنك إخفاء ذلك في تذييل الصفحة أو بلغة غامضة.

الكشف عن العلاقات التابعة بوضوح وبشكل بارز بالقرب من الرابط

اجعل الإفصاحات سهلة الملاحظة وسهلة الفهم

تجنب الادعاءات غير المثبتة بشأن الأداء عند الترويج للأدوات

تابع أحدث إرشادات لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) حول هذا الموضوع.

محاولة تحقيق الدخل من المحتوى المنتج بكميات كبيرة على نطاق واسع

غالبًا ما يركز المبتدئون على الحجم. لكن عليك أن تفهم أن المنصات تكافئ الأصالة.

أنشئ أصولًا أقل وأفضل تعكس تجربة حقيقية وأمثلة فريدة

تجنب تحميل عشرات مقاطع الفيديو المتشابهة أو الصفحات النموذجية

أضف قيمة بشرية من خلال العروض التوضيحية والمقارنات والنتائج وسير العمل المحدد

بيع الأعمال الفنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي دون اتباع قواعد السوق

إذا كنت تبيع أعمالًا فنية أو صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، فيجب عليك اتباع قواعد الإفصاح الخاصة بالمنصة وتحديد التوقعات بوضوح. أي انتهاك لقواعد السوق قد يؤدي إلى تعطيل حسابك.

الكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي عند الحاجة

صف بالضبط ما يحصل عليه المشتري (أنواع الملفات وأحجامها وحقوق الاستخدام)

تجنب الإشارة إلى الحصرية إذا لم تكن قادرًا على ضمانها

🧠 هل تعلم؟ تنص إرشادات البائعين على Etsy على أنه يجب على البائعين الإفصاح في وصف العرض إذا كان المنتج قد تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتشير صراحةً إلى "منتجات الذكاء الاصطناعي التي يطلبها البائع".

سيدفع العملاء مقابل النتائج، ولكن تقع على عاتقك مسؤولية ضمان الموثوقية. إذا كنت تعرض "حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة" أو "حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة"، فأنت بحاجة إلى وضع حدود واضحة.

اشرح ما تقوم بتكوينه مقابل ما تقوم ببنائه

قدم عرضًا تجريبيًا أولاً (سير عمل واحد، فريق واحد، أسبوع واحد)

ضع الدعم والصيانة في شكل مكتوب إذا كنت تبيع خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

سوء التعامل مع بيانات العملاء

تقوم العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي بمعالجة المدخلات على خوادم خارجية. أنت تخاطر بثقة العملاء إذا قمت بلصق بيانات حساسة خاصة بهم في المكان الخطأ، مما قد يضر بمصداقيتك كمبدع/بائع.

احذف البيانات الشخصية قبل اختبار المطالبات

استخدم أمثلة مجهولة المصدر للمسودات والنماذج الأولية

اختر موردين لديهم التزامات واضحة بالخصوصية وضوابط للاحتفاظ بالبيانات

للبدء، ما تحتاج إلا مجموعة صغيرة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتناسب مع ما تبيعه. وبمجرد أن تبدأ في كسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر، يمكنك الترقية.

1) مساعد عام واحد للكتابة والتخطيط والتكرار

تساعدك هذه الأدوات على تبادل الأفكار ووضع الخطوط العريضة وإعادة الكتابة وتجميع النتائج بسرعة، خاصة إذا كنت تتعلم كيفية الإنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي دون خبرة تقنية عميقة.

استخدم ChatGPT للصياغة والتصور والتكرار السريع

اختر Claude للكتابة والتلخيص والأسئلة والأجوبة ودعم البرمجة

استخدم Google Workspace مع Gemini إذا كنت تستخدم Gmail و Docs و Meet بشكل يومي وترغب في إضافة طبقة من الذكاء الاصطناعي إلى عملك اليومي.

جرب ClickUp Brain MAX إذا كنت ترغب في الوصول إلى عدة نماذج ذكاء اصطناعي متميزة (ChatGPT وClaude وGemini وغيرها) في واجهة واحدة.

إذا كان عرضك هو إنشاء المحتوى، فاستخدم أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لزيادة السرعة، وأضف قيمة من خلال عملية التحرير والتحقق من الحقائق.

قم بإنشاء المسودات الأولى باستخدام مساعدات الكتابة بالذكاء الاصطناعي ، ثم أعد كتابتها لتناسب الصوت والدقة.

استخدم المطالبات المنظمة لإنشاء المحتوى حتى تظل النتائج متسقة عبر منشورات المدونة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي لتحسين الأتمتة

عبر Adobe Firefly

إذا كنت تبيع الصور المصغرة أو الإعلانات أو أصول العلامة التجارية، فإن مولدات الفن بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنتاج الفن والصور بالذكاء الاصطناعي بسرعة.

أنشئ عناصر مرئية داخل تصميماتك في Canva باستخدام ميزات Magic Studio مثل Text to Image (تحويل النص إلى صورة).

استخدم Adobe Firefly إذا كنت تهتم بالموقع "الآمن تجاريًا"، حيث تذكر Adobe أن نماذج Firefly تم تدريبها على محتوى Adobe Stock المرخص ومحتوى المجال العام الذي انتهت صلاحية حقوق النشر الخاصة به. إذا كنت تهتم بالموقع "الآمن تجاريًا"، حيث تذكر Adobe أن نماذج Firefly تم تدريبها على محتوى Adobe Stock المرخص ومحتوى المجال العام الذي انتهت صلاحية حقوق النشر الخاصة به.

جرب Midjourney إذا كنت تريد سير عمل مخصصًا لتوليد الصور ونظامًا بيئيًا مجتمعيًا.

عبر Canva

إذا كنت تعمل مع مقاطع فيديو YouTube أو تضطر إلى تحرير ملفات بودكاست، فاختر الأدوات التي تقلل من وقت الإنتاج.

اختر Descript إذا كنت تريد تحريرًا قائمًا على النصوص يعمل مثل تحرير النصوص، بالإضافة إلى النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي وخيارات مثل Overdub.

جرب Runway إذا كنت تريد إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي والتحكم الإبداعي في منصة فيديو مخصصة للذكاء الاصطناعي.

استخدم ميزات الفيديو AI من Canva إذا كنت قد أنشأت بالفعل أصولًا في Canva وتريد مقاطع فيديو سريعة داخل نفس مساحة العمل.

5) منصات الأتمتة لإنشاء سير عمل مدفوع الأجر

عبر n8n

إذا كنت تبيع خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو خطوط إنتاج أو سير عمل عمليات داخلية، فأنت بحاجة إلى طبقة أتمتة موثوقة.

اربط التطبيقات بالمحفزات والإجراءات باستخدام Zapier وأكثر من 7000 عملية تكامل

استخدم Make إذا كنت تريد أداة إنشاء مرئية وأكثر من 3000 اتصال تطبيق مسبق الإنشاء.

اختر n8n AI إذا كنت تريد منصة لأتمتة سير العمل مفضلة لدى الفرق الفنية، تمنحك مزيدًا من التحكم في كيفية نشر سير العمل. إذا كنت تريد منصة لأتمتة سير العمل مفضلة لدى الفرق الفنية، تمنحك مزيدًا من التحكم في كيفية نشر سير العمل.

عبر DeepL Translator

إذا كنت تقدم خدمات ترجمة أو توطين، فابدأ باستخدام أدوات تتعامل مع النصوص والملفات على حد سواء.

ترجم النصوص والمستندات مثل PDF و DOCX و PPTX باستخدام DeepL

اعرض ترجمة بالذكاء الاصطناعي كخدمة "مسودة + مراجعة بشرية" للحفاظ على جودة عالية وكسب ثقة العملاء في نتائج عملك.

7) مساعدو البرمجة إذا كنت تبيع أعمال تطوير بسيطة أو أعمال أتمتة

عبر Github Copilot

إذا كنت تقوم بتعديلات على مواقع الويب أو البرامج النصية أو عمليات تكامل صغيرة، فإن أدوات الترميز بالذكاء الاصطناعي تسرع عملية التسليم دون الحاجة إلى تدريب نماذج التعلم الآلي بنفسك.

تساعد أداة مثل GitHub Copilot في تقديم اقتراحات للكود يمكن أن تشمل سطورًا كاملة أو وظائف كاملة.

8) التقارير ولوحات المعلومات لخدمات البيانات

عبر Looker Studio

إذا كان عرضك يتضمن تحليل البيانات أو رؤى التسويق الرقمي، فأنت بحاجة إلى أدوات تجعل من السهل مشاركة تصور البيانات.

احصل على Power BI للخدمة الذاتية و BI المؤسسي

جرب Looker Studio مجانًا، لوحات معلومات تفاعلية

اختر Tableau إذا كنت تريد تحليلات مرئية بالسحب والإفلات ومشاركة سير العمل

كيف يساعدك ClickUp في بناء وتوسيع نطاق مشروع جانبي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تتبع جميع أعمال عملائك بسلاسة باستخدام ClickUp

عندما تحاول كسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن السرعة والتركيز أمران مهمان، ولكن معظم الفرق ينتهي بها الأمر إلى التباطؤ بسبب أدواتها الخاصة. فهي تكافح من أجل تحويل تجارب الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات لأن عملها موزع على العديد من الأنظمة غير المتصلة ببعضها البعض.

يتم توثيق الأفكار في مكان واحد، وتتبع التنفيذ في مكان آخر، بينما يتم قياس الأداء في أداة منفصلة. هذا النوع من توسع العمل يزيد من الاحتكاك ويبطئ الانتقال من المفهوم إلى التسييل.

مع الذكاء الاصطناعي، تواجه الفرق اليوم انتشار الذكاء الاصطناعي، حيث تجد نفسها تتعامل مع العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى والأتمتة والتحليل.

يعالج ClickUp هذا التحدي باعتباره مساحة عمل متقاربة للذكاء الاصطناعي، ويجمع بين إدارة المهام والتوثيق وقدرات الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة. يتيح هذا النهج الموحد للفرق تصميم سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحسينه دون فقدان السياق أو التحكم.

تبسيط إنشاء المحتوى وأتمتة المهام والبحث

استخدم ClickUp Brain لطرح أي أسئلة، بغض النظر عن المجال

توفر لك معظم أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي نصًا. ولكن لا يزال عليك تحويل هذا النص إلى منتج حقيقي، وإنشاء مهام، وتعيين مالكين، والحفاظ على كل شيء مرتبطًا بطلب العميل.

تم تصميم ClickUp Brain للعمل داخل مساحة عملك حتى تتمكن من الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات.

✅ إليك ما يمكنك فعله به عند إنشاء خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي:

اطرح أسئلة واحصل على إجابات باستخدام سياق مساحة العمل الخاصة بك، ثم اتخذ الإجراءات اللازمة من هناك. باستخدام سياق مساحة العمل الخاصة بك، ثم اتخذ الإجراءات اللازمة من هناك.

لخص مهام ClickUp والتعليقات والمحادثات والمستندات حتى تتمكن من متابعة العمل بسرعة والرد في سياق مناسب. حتى تتمكن من متابعة العمل بسرعة والرد في سياق مناسب.

أنشئ عناصر مثل المهام والمستندات والتذكيرات مباشرةً باستخدام ClickUp Brain

💡 نصيحة احترافية: قم بتوحيد تقديم الخدمات للعملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain MAX. استخدم ميزة Talk to Text في ClickUp لتسجيل الأفكار السريعة وتحويلها إلى نص أثناء التنقل عندما تستخدم الفرق الذكاء الاصطناعي لتوليد الإيرادات، فإن العقبة الحقيقية هي تطبيق الملاحظات وتحويل النتائج النهائية إلى خطوات تنفيذ واضحة. يساعد ClickUp Brain MAX الفرق على إدارة هذه العملية بأكملها في مساحة عمل واحدة، مما يقلل من الاحتكاك ويحسن اتساق التسليم. ✅ إليك كيف يمكن للفرق تبسيط سير عمل العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي: التقط الملخصات وحسّنها بشكل أسرع باستخدام Talk to Text: استخدم استخدم Talk to Text من ClickUp Brain لإملاء الملاحظات الأولية فور انتهاء الاجتماعات أو المكالمات. فهو يحول المدخلات غير المنظمة إلى محتوى مصقول وجاهز للعملاء دون الحاجة إلى إعادة الكتابة يدويًا.

استرجع السياق بسرعة باستخدام Enterprise Search: استخدم ClickUp Brain استخدم ClickUp Brain Enterprise Search للعثور على المعلومات ذات الصلة عبر المهام والمستندات والمحادثات والأدوات المتصلة. اكشف السياق الرئيسي ولخص الخطوات التالية بدلاً من مراجعة سلاسل المحادثات أو المستندات الطويلة يدويًا.

انتقل بسلاسة من النتائج إلى التنفيذ: حوّل النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى مهام ومتابعات مباشرة في ClickUp، مما يضمن تقدم عمل العميل دون فجوات بين الإنشاء والتسليم.

اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب لاحتياجاتك: اختر من بين العديد من نماذج لغة كبيرة (LLM)، بما في ذلك Claude و GPT-4 و Gemini، لتلبية متطلبات المطالبات المختلفة.

إنشاء سير عمل بالذكاء الاصطناعي لتسليم العملاء

أنشئ نماذج لجمع المعلومات الهامة والتعليقات باستخدام ClickUp Forms

إذا كنت تبيع خدمات الذكاء الاصطناعي مثل حزم المحتوى وإعداد الأتمتة، فإن العقبة التي تواجهك تتمحور حول عمليات التسليم والمتابعة.

✅ يوفر لك ClickUp العناصر الأساسية لتشغيل التسليم كنظام:

حوّل الطلبات إلى عمل قابل للتتبع باستخدام باستخدام نماذج ClickUp، ثم قم بتوجيه الطلبات إلى سير عملك

أتمتة الخطوات المتكررة باستخدام باستخدام ClickUp Automations، بما في ذلك تخصيص المهام ونشر التعليقات وتغيير الحالات باستخدام أكثر من 100 نموذج أتمتة.

حافظ على ارتباط محادثات العملاء بالتنفيذ عن طريق إنشاء مهام من رسائل الدردشة وربط المناقشات بالأعمال ذات الصلة.

🎥 شاهد الفيديو: أتمتة مهامك ووفر ما يصل إلى 26 ساعة أسبوعيًا باستخدام ClickUp.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Super Agents لإدارة عملية التسليم من الاستلام إلى التسليم. اجعل Super Agents من ClickUp يعملون لصالحك عندما تبدأ في بيع خدمات الذكاء الاصطناعي (حزم المحتوى، وإعداد التقارير، والأتمتة)، غالبًا ما تكون الأعمال الصغيرة هي التي تعيق التقدم: تفاصيل موجزة مفقودة ومتابعات بطيئة. يمكن لـ ClickUp Super Agents مراقبة أي محفز في قائمة أو دردشة، ثم التصرف بناءً على تعليماتك. إعداد بسيط يناسب معظم العاملين المستقلين والمبدعين: قم بتشغيله عند بدء عمل جديد: اضبط الوكيل ليعمل عند إنشاء مهمة في قائمة "طلبات العملاء" (مثالي إذا كان النموذج الخاص بك ينشئ مهام هناك)

اجعله يتحقق من المدخلات المفقودة: في تعليمات الوكيل، اطلب منه فحص وصف المهمة بحثًا عن العناصر الأساسية (الهدف، الجمهور، الموعد النهائي، الروابط، ملاحظات العلامة التجارية) ونشر تعليق على المهمة يسأل فقط عن العناصر المفقودة.

إنشاء خطة التسليم تلقائيًا: اجعله ينشئ مهام فرعية، ويحدد المالكين، ويضيف تواريخ الاستحقاق، ويحدّث الحالة بحيث يصبح كل طلب على الفور سير عمل قابل للتتبع.

احصل على المساعدة من الوكيل: استخدم خيار Ask Brain for help (اسأل العقل) داخل أداة إنشاء الوكيل لكتابة تعليمات أوضح بشكل أسرع. إذا كنت تدير أيضًا قناة ClickUp Chat التي تتعامل مع العملاء، فيمكنك تمكين Ambient Answers (وكيل Autopilot مسبق الصنع) للرد على الأسئلة الشائعة من نوع "كيف يمكننا...؟" في سلسلة الرسائل.

تحويل القوالب والخدمات إلى منتجات

قم بتدوين الملاحظات وتخزين بياناتك في مكان مركزي واحد باستخدام ClickUp Docs

تتحول حزم المطالبات الفورية وإجراءات التشغيل القياسية وقوالب العروض وقوائم مراجعة التسليم وأدلة التهيئة إلى منتجات ذات هامش ربح أعلى عندما تتوقف عن إعادة بنائها لكل عميل.

تم تصميم ClickUp Docs لتوثيق المهام والتحديثات بشكل مستمر.

✅ باستخدام ClickUp Docs، يمكنك:

أنشئ مستندات وويكي وقواعد معرفية غير محدودة مستندات وويكي وقواعد معرفية غير محدودة

استخدم الصفحات المتداخلة والقوالب والجداول والتضمينات لتنظيم الخدمات المنتجة

تعاون في الوقت الفعلي وشارك المستندات علنًا دون الحاجة إلى تسجيل الدخول

قم بتخزين جميع مستنداتك والوصول إليها في أي وقت باستخدام والوصول إليها في أي وقت باستخدام ClickUp Docs Hub

📖 اقرأ أيضًا: دليل إلى سير عمل أتمتة الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية

قم بتشغيل خدماتك المستقلة بسلاسة

استخدم لوحات ClickUp Sprint للحصول على رؤية في الوقت الفعلي لمشاريعك

عندما تدير عدة مصادر دخل، تصبح أسبوعك فوضويًا بسرعة. قد يكون لديك مواعيد نهائية لتسليم المحتوى، ومراجعات للعملاء، ومهام إدارية تتنافس جميعها على انتباهك.

ClickUp Sprints يوفر لك طريقة منظمة لتخطيط مراحل التسليم وتتبع التقدم المحرز ومواصلة العمل. يدعم ClickUp إدارة السباقات من خلال Sprints ClickApp، الذي يوفر إعدادات خاصة بالسباقات.

✅ طريقة عملية لاستخدام هذا كعامل مستقل:

احتفظ بـ قائمة طلبات العملاء والمهام الشخصية المعلقة

اسحب فقط ما يمكنك إنجازه في السباق الحالي

راجع ما تم إنجازه، وما أعاقك، وما يجب تغييره في المرحلة التالية.

تتبع الاستفسارات والمدفوعات في مكان واحد

تتبع مشاريعك باستخدام إعداد CRM من ClickUp

تتعثر الكثير من الأعمال الجانبية لأن العملاء المحتملين يعيشون في الرسائل المباشرة، والفواتير في البريد الإلكتروني، والمتابعات في رأسك. يدور إعداد CRM في ClickUp حول خطوط أنابيب مرنة وحقول متتبعة، وهو ما يعمل جيدًا عندما لا تريد نظامًا مستقلًا آخر.

✅ في صفحات وقوالب CRM الخاصة بـ ClickUp، سترى عناصر أساسية مثل:

حالة مخصصة سير العمل لإدارة خط أنابيب لإدارة خط أنابيب

حقول مخصصة لتتبع التفاصيل مثل العملاء المحتملين أو التقييم أو مراحل الصفقة مثل العملاء المحتملين أو التقييم أو مراحل الصفقة

قوالب CRM تتضمن حالات وحقول جاهزة للاستخدام (مفيدة إذا كنت ترغب في البدء بسرعة)

يمكنك أيضًا إقران خط أنابيبك بقوالب وحقول تتبع على غرار القوالب المالية، ثم إعداد تقارير عنها في لوحات المعلومات.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات إنشاء سير عمل بالذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات

حوّل مخرجات الذكاء الاصطناعي إلى نظام أعمال قابل للتكرار باستخدام ClickUp

يمكنك كسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي أسرع مما تعتقد، ولكنك ستستمر في الكسب فقط إذا تعاملت معه كنظام. من الناحية المثالية، يجب عليك اختيار خدمة واحدة وتقديمها باستمرار. يجب عليك أيضًا إعادة الاستثمار في سير عمل أفضل أثناء تقدمك.

بمجرد اختيار مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك والبدء في بناء مصداقيتك، يمكنك كسب المال باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مطرد.

إذا كنت تريد مكانًا واحدًا لإدارة مهامك ووثائقك وأدواتك أثناء توسيع نطاق مصادر دخلك المتعددة، جرب ClickUp. تم تصميم هذه المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحيث تجمع الفرق والمهام والأدوات في مساحة عمل واحدة. مع ClickUp، ستبقى على اطلاع على أولوياتك دون أن تفقد السياق أو تضيع في التفاصيل.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم واختبر الفرق ✅.