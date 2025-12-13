أفضل بدائل Glue AI لمحادثات الفريق والأتمتة الأكثر ذكاءً

تعتمد الفرق على Glue AI للمضي قدمًا في العمل، ولكن الفرق المتنامية تجلب متطلبات جديدة.

يرغب المهندسون في الحصول على تحكم أكثر ثراءً، وتدفع عمليات الأتمتة إلى تنسيق أنظف، وتحتاج القيادة إلى منصة قابلة للتوسع دون خلق أي توتر.

في مرحلة ما، تبدو القيود قريبة، ويصبح البحث عن بدائل Glue AI الخطوة التالية العملية.

إذا كنت تشعر أن سير العمل لديك مقيد أو أن موظفيك بحاجة إلى مرونة تتناسب مع أهدافك التقنية، فمن المنطقي استكشاف خيارات أخرى. يمكن أن يؤدي اختيار الخيار الأنسب إلى تعزيز التعاون وتبسيط عملية اتخاذ القرار ودعم الوتيرة التي يتوقعها فريقك.

في هذا المنشور على المدونة، نقدم لك أفضل 10 بدائل لـ Glue AI. هيا بنا نبدأ! 💪🏼

أفضل بدائل Glue AI في لمحة

فيما يلي لمحة عن أفضل بدائل Glue AI وما تقدمه. 👇

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp أتمتة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتنسيق المهام من خلال الدردشة لفرق المنتجات والعمليات ومكاتب إدارة المشاريع المؤسسية ClickUp Brain للحصول على إجابات AI سياقية، Automation لسير العمل القائم على المشغلات ومعالجة المهام المتكررة، Agents لتنفيذ مهام AI عبر المشاريع والمستندات. مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Coworker. ai إنشاء وكلاء بدون كود لأتمتة سريعة لسير العمل عبر عدة أقسام أداة إنشاء وكلاء مرئية تعمل بالسحب والإفلات، ومشغلات webhook، واختبار sandbox مع إمكانية الرجوع إلى الإصدارات السابقة، ولوحات معلومات مراقبة الأداء، وأذونات قائمة على الأدوار. أسعار مخصصة Slack أتمتة العمليات الأصلية للدردشة وذكاء الرسائل للتعاون في الوقت الفعلي والفرق المتنامية محفزات الرموز التعبيرية والكلمات الرئيسية، ملخصات الذكاء الاصطناعي، لوحات لسياق المشروع، دعم CLI لنشر التطبيقات المخصصة، تثبيت القنوات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Microsoft Teams التعاون المؤسسي وأتمتة الذكاء الاصطناعي لمؤسسات Microsoft 365 Copilot AI لإعادة الصياغة والصياغة، وتكامل Power Automate، وعناصر التحكم في الاحتفاظ بـ eDiscovery، وإدارة القنوات، ومزامنة SharePoint + Outlook مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Google Chat رسائل AI خفيفة الوزن واتصالات أصلية في Chrome لفرق Google Workspace ملخصات رسائل Gemini، وتحويل الرسائل إلى مهام، وتثبيت المساحة، وتصفية الكلمات الرئيسية، وروبوتات Apps Script. تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط من 8.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Mattermost رسائل فريق آمنة ذاتية الاستضافة للصناعات الخاضعة للتنظيم أو الامتثال نشر محلي، عناصر تحكم SSO/SAML، كتيبات إجراءات الحوادث، تسجيل تصدير كامل، سوق المكونات الإضافية للتكامل العميق تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا) Rocket. Chat رسائل متعددة القنوات عبر الفرق الداخلية وقنوات الدردشة العامة للدعم والعمليات الميدانية ترجمة في الوقت الفعلي، وأذونات قائمة على الأدوار، وأتمتة روبوتات الدردشة، ولوحات تحليلات، وسياسات الاحتفاظ بالرسائل مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا) Twist اتصال غير متزامن يعتمد على الخيوط أولاً للفرق الموزعة وسير العمل المعقد والموجه نحو التركيز مساحات مخصصة للمواضيع، وتذكيرات بالمواضيع، وتحديثات طويلة بتنسيق غني، وتصدير المواضيع إلى PDF، وإشعارات انتقائية. مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم CrewAI تنسيق متعدد الوكلاء للفرق الفنية التي تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي في Python سلوكيات الوكيل المحددة حسب الدور، والروتينات المتسلسلة/المتوازية/الهرمية، واختيار LLM متعدد، وسجلات التنفيذ، وأنظمة الذاكرة أسعار مخصصة AutoGen حل المشكلات بواسطة وكيل محادثة لمجموعات البحث والهندسة التفكير القائم على الحوار للوكلاء، وبيئات اختبار تنفيذ الأكواد، والمحادثات القابلة لإعادة التشغيل، وتخزين الاستجابات مؤقتًا، وشروط الإنهاء. مجاني (مفتوح المصدر)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Glue AI؟

عند البحث عن بدائل لـ Glue AI، فأنت تريد أداة تفهم السياق وتتصل بعمق مع أنظمتك وتستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة. وهذا يحدد مجموعة واضحة من المعايير:

يسحب مغزى الرسالة باستخدام سجل المحادثة الكامل بدلاً من مشغلات الرسائل الفردية

يدعم الشروط المتداخلة وتحويلات البيانات وفلاتر regex والمنطق متعدد الخطوات

ينشئ مهام مع حقول مثل الأولوية، والسرعة، والملصقات، والمكلفين، والموارد المرتبطة

يلخص سلاسل المحادثات الطويلة مع نقاط القرار والعوائق والمتابعات والطوابع الزمنية

تشغيل أتمتة إدارة المشاريع على نطاق واسع مع معالجة قوائم الانتظار والتنفيذ المتوازي وبدون حدود مفاجئة للسرعة

يوفر SSO وتزويد SCIM وقائمة السماح بـ IP وسجلات التدقيق وعناصر تحكم في مقر البيانات

يتضمن أداة إنشاء مرئية مع وضع الاختبار وسجل الإصدارات وخيارات التراجع.

أفضل بدائل Glue AI

إليك اختياراتنا لأفضل بدائل Glue AI. 📝

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي تريد الذكاء الاصطناعي + الأتمتة مع إدارة المشاريع والمهام)

احصل على المساعدة من ClickUp AI لإنشاء وكلاء مخصصين يمكنهم التعامل مع سير عملك من البداية إلى النهاية.

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم. تظل مهامك ومشاريعك ووثائقك وأتمتتك والذكاء الاصطناعي متصلة في نظام واحد، بحيث يتجنب فريقك توسع العمل ويتحرك عبر التخطيط والتنفيذ في تدفق واحد.

يعزز Glue AI الأتمتة، ولكنه لا يعمل بجانب بيانات مشروعك الحقيقية. يوفر لك ClickUp الذكاء الاصطناعي وسير العمل ورؤية المشروع تحت سقف واحد، مما يعني أنك تقوم بإجراء التغييرات مرة واحدة وتحافظ على تماسك كل فريق دون إعادة بناء السياق.

إليك نظرة عن قرب! 👀

تسريع القرارات اليومية باستخدام الذكاء الاصطناعي السياقي

يعزز ClickUp Brain قراراتك التشغيلية لأنه يفهم حجم العمل والتبعيات وسجل المهام والأنشطة المشتركة بين الفرق. تطلب الوضوح وتحصل على إجابات تعكس العمل الذي أنجزه فريقك بالفعل.

لنفترض أنك تدير عمليات شركة تنفذ عدة مبادرات متوازية.

اطلب من Brain مسح الأنشطة عبر مشروع تنفيذ جديد. يقوم بقراءة المهام والتعليقات والمستندات المرتبطة، ثم يقدم لك وصفًا واضحًا للحالة: ما الذي يسير على الطريق الصحيح، وأصحاب المهام الذين يحتاجون إلى الدعم، والمخاطر القادمة التي يجب مراجعتها قبل اجتماعك التالي.

يمكنك العمل بسرعة أكبر لأنك تتخطى مرحلة البحث والتحري.

📌 جرب هذا الموجه: راجع مشروع التنفيذ هذا. اعرض التقدم الحالي، وحدد المخاطر، واذكر الخطوات التالية التي يجب أن أخصصها قبل مراجعة الغد.

حافظ على اتساق العمليات من خلال الأتمتة

قم بتشغيل الأتمتة التي تحتاجها أو تخصيص القواعد عبر الذكاء الاصطناعي بناءً على سير عملك

تخسر فرق العمليات الوقت عندما تتسرب الإجراءات الروتينية من خلال الثغرات. تتعامل ClickUp Automation مع تلك اللحظات حتى يتقدم سير عملك دون بذل جهد يدوي.

على سبيل المثال، لنفترض أن فريق PMO الخاص بك يدير استقبال المشاريع.

يصل طلب جديد عبر نموذج ClickUp. تقوم الأتمتة بإنشاء مهمة المشروع، وتعيين مالك لها، وتحديد تاريخ استحقاق، وإضافة قائمة مراجعة بناءً على نوع المشروع.

تقوم أداة أتمتة أخرى بتحديث لوحة معلومات محفظتك عندما تصل مهمة الاستلام إلى مرحلة الموافقة. يمكنك فرض الاتساق دون الحاجة إلى مراقبة إضافية.

قم بتوسيع نطاق عملياتك باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي

يساعدك ClickUp Agents على إدارة أحمال العمل الكبيرة والمتكررة دون إرهاق أدواتك. يتولى Agents الإجراءات الروتينية، ويفحص مساحة العمل الخاصة بك، ويدعم مهام الإشراف التي عادةً ما تبطئ عمل فرق PMO والعمليات.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تشرف على محفظة تضم أكثر من 40 مشروعًا نشطًا.

يمكنك إنشاء وكيل يقوم بمراجعة لوحات معلومات مشروعك كل صباح، والتحقق من الجداول الزمنية المتأخرة، ونشر تحديث قصير داخل مهمة المراجعة الأسبوعية. يقوم وكيل آخر بقراءة تغييرات الحالة عبر المهام الهندسية وإعداد ملخص تشاركه في مزامنة القيادة.

ستحصل على طبقة دعم تراقب مساحة عملك، بحيث تقضي وقتك في اتخاذ القرارات بدلاً من البحث عن المعلومات. إليك كيفية إنشاء طبقتك الخاصة:

أفضل ميزات ClickUp

حافظ على ارتباط كل مناقشة بالعمل الاستراتيجي: ناقش المهام، وشارك الأفكار، وأرفق القرارات مباشرة بالنتائج المطلوبة باستخدام ناقش المهام، وشارك الأفكار، وأرفق القرارات مباشرة بالنتائج المطلوبة باستخدام ClickUp Chat.

حوّل المدخلات المتفرقة إلى معلومات قابلة للتنفيذ: استخدم استخدم ClickUp BrainGPT لتفسير المهام والمحادثات والمستندات، وتلخيص ما هو مهم، وتوجيه خطواتك التالية عبر مساحة العمل بأكملها.

سجل أفكارك السريعة دون إبطاء: أملي التحديثات أو المتطلبات أو النقاط المهمة من الاجتماعات لتعمل 4 أضعاف أسرع مع أملي التحديثات أو المتطلبات أو النقاط المهمة من الاجتماعات لتعمل 4 أضعاف أسرع مع ClickUp Talk to Text

اجمع كل الأدوات معًا: قم بتوصيل CRM وأدوات التذاكر وتطبيقات المراسلة وأنظمة المحتوى من خلال قم بتوصيل CRM وأدوات التذاكر وتطبيقات المراسلة وأنظمة المحتوى من خلال تكاملات ClickUp، حتى تعمل الذكاء الاصطناعي في سياق كامل.

قم بتخزين معرفة الفريق في مكان العمل: قم بإنشاء كتيبات داخلية ووثائق العملاء والموجزات والأبحاث داخل قم بإنشاء كتيبات داخلية ووثائق العملاء والموجزات والأبحاث داخل ClickUp Docs حتى تظل المعلومات متاحة ومرتبطة بالمهام.

قيود ClickUp

هناك قيود على استخدام الذكاء الاصطناعي في الخطة المجانية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

وقد عبر أحد المستخدمين السعداء عن ذلك بالقول:

أجد ClickUp قيّماً للغاية لأنه يدمج الوظائف في منصة واحدة، مما يضمن تجميع جميع الأعمال والاتصالات في مكان واحد، مما يوفر لي سياقاً كاملاً. هذا التكامل يبسط إدارة المشاريع بالنسبة لي، مما يعزز الكفاءة والوضوح. تعجبني بشكل خاص ميزة Brain AI، لأنها تعمل كوكيل ذكاء اصطناعي ينفذ أوامري، ويؤدي المهام بشكل فعال نيابة عني. هذا الجانب من الأتمتة مفيد للغاية لأنه يبسط سير العمل ويقلل من الجهد اليدوي. بالإضافة إلى ذلك، كان الإعداد الأولي لـ ClickUp سهل التصفح للغاية، مما جعل الانتقال من الأدوات الأخرى سلسًا. أقدر أيضًا أن ClickUp يتكامل مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها، مثل Slack و Open AI و GitHub، مما يخلق بيئة عمل متماسكة. بشكل عام، لهذه الأسباب، أوصي بشدة بـ ClickUp للآخرين.

🔍 هل تعلم؟ أحد أول النماذج الحقيقية على غرار الشبكات العصبية تم اقتراحه في عام 1943 من قبل وارن ماكولوك ووالتر بيتس: وهو عبارة عن "خلية عصبية اصطناعية" صغيرة وضعت الأساس الرياضي لما أصبح فيما بعد التعلم العميق.

2. Coworker. ai (الأفضل لبناء وكيل AI بدون كود)

يتيح لك Coworker.ai إنشاء وكلاء AI دون الحاجة إلى كتابة أي سطر من التعليمات البرمجية. يربط منشئ سير العمل المرئي أدواتك الحالية بحيث يمكن للوكلاء سحب بيانات العملاء من CRM الخاص بك، والتحقق من المخزون في قاعدة البيانات الخاصة بك، وإرسال التحديثات إلى Slack في تسلسل آلي واحد.

أنت تقوم أساسًا بتعليم الوكلاء كيفية التعامل مع المهام المتكررة التي يقوم بها فريقك يدويًا: معالجة تذاكر الدعم، وتحديث جداول البيانات، وتأهيل العملاء المحتملين. يتتبع بديل Glue AI ما يفعله كل وكيل من خلال لوحات التحكم في المراقبة، بحيث يمكنك معرفة المهام التي تم إنجازها والأمور التي لم تسر على ما يرام.

أفضل ميزات Coworker.ai

قم بجدولة العملاء للعمل على فترات زمنية محددة أو قم بتشغيلهم بناءً على webhooks الواردة من أنظمتك الحالية.

قم بتصدير مقاييس أداء الوكلاء وسجلات إنجاز المهام لتحليل الاختناقات في سير العمل الآلي لديك.

قم بتعيين مستويات أذونات مختلفة لأعضاء الفريق حتى يتمكنوا من عرض الوكلاء أو تعديلهم أو نشرهم بناءً على دورهم.

اختبر سير عمل الوكلاء في بيئات اختبارية قبل نقلها إلى قنوات الإنتاج.

ارجع إلى الإصدارات السابقة من الوكيل عندما تتسبب التحديثات في حدوث سلوك غير متوقع في عمليات الأتمتة الخاصة بك.

قيود Coworker.ai

توفر مكتبة القوالب نقاط انطلاق أقل من البدائل الناضجة لـ Glue AI.

تتطلب منطقية سير العمل بعض التفكير التقني، حتى لو لم تكن تكتب كودًا برمجيًا.

لا تغطي خيارات التكامل العديد من الأدوات المتخصصة مثل منصات المؤسسات

أسعار Coworker.ai

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Coworker.ai

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: مفهوم الذكاء الجماعي، حيث يمكن للعديد من العوامل البسيطة التي تعمل محليًا أن تخلق سلوكًا جماعيًا معقدًا، مستمد مباشرة من الملاحظات البيولوجية (النمل، النمل الأبيض، النحل، أسراب الطيور). في مجال الذكاء الاصطناعي، تمت صياغة هذه الفكرة لأول مرة في عام 1989 من قبل جيراردو بيني وجينغ وانغ في سياق أنظمة الروبوتات الخلوية.

3. Slack (الأفضل لأتمتة سير العمل القائم على الدردشة)

عبر Slack

باستخدام Slack، يمكنك تشغيل عمليات الأتمتة عندما يضع شخص ما رمزًا تعبيريًا معينًا في رسالة أو يذكر كلمة رئيسية أو ينشر في قناة معينة. يمكن لمطور في فريقك دفع التزام إلى GitHub، ويقوم Slack تلقائيًا بإنشاء سلسلة محادثات في قناة الهندسة الخاصة بك، ووضع علامات على الأشخاص المعنيين، وإضافتها إلى لوحة السباق الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، يلخص الذكاء الاصطناعي في Slack سلاسل المحادثات الطويلة، بحيث لا تضطر إلى التمرير عبر 200 رسالة لمعرفة القرار الذي تم اتخاذه. ما يجعل هذا الأمر مثيرًا للاهتمام بالنسبة للفرق الفنية هو نظام API البيئي. يمكنك نقل البيانات من أدواتك الداخلية إلى القنوات وإنشاء أتمتة مخصصة تستجيب للأحداث عبر مجموعتك بالكامل.

أفضل ميزات Slack

ثبّت الرسائل أو الملفات المهمة في رؤوس القنوات حتى يتمكن أعضاء الفريق الجدد من رؤية الوثائق والروابط المهمة على الفور.

أنشئ مستندات قماشية تجمع بين ملاحظات الاجتماعات والجداول الزمنية للمشاريع والملفات المضمنة في مساحة تعاونية واحدة.

قم بإعداد تفضيلات الإشعارات الخاصة بالقنوات لكتم الأماكن ذات الأولوية المنخفضة مع البقاء في حالة تأهب للقنوات العاجلة.

قم بأرشفة القنوات غير النشطة لتنظيم مساحة العمل الخاصة بك مع الحفاظ على سجل الرسائل القابل للبحث.

استخدم Slack CLI لنشر التطبيقات المخصصة واختبارها محليًا قبل توزيعها على مستوى مؤسستك.

قيود Slack

يتطلب تلخيص الذكاء الاصطناعي والميزات المتقدمة خططًا مدفوعة

يحد المستوى المجاني من سجل الرسائل، مما يعني أنك تفقد السياق بمرور الوقت

لا تتطابق درجة الأتمتة مع منصات سير العمل المخصصة للتسلسلات المعقدة

أسعار Slack

مجاني

المزايا: 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

Business+: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Grid: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4. 5/5 (37,045+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (23,910+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Slack؟

وفقًا لمراجعة G2:

أستخدم Slack بشكل أساسي في العمل وأجده مفيدًا للغاية للتواصل على مستوى المؤسسة. إن قدرته على إعداد الدردشات الجماعية والرسائل المباشرة وأتمتة المهام مذهلة. أقدر حقًا تدفقات الأتمتة التي يتيحها Slack، والتي تسمح لي بالتقاط البيانات المهمة تلقائيًا، مما يبسط العديد من مهامي. […] كان الإعداد الأولي سهلًا للغاية، والإعدادات بديهية، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل ملحوظ.

4. Microsoft Teams (الأفضل لتكامل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Microsoft 365)

عبر Microsoft Teams

يكون Teams مفيدًا عندما تستخدم مؤسستك بالفعل Microsoft 365. يوجد Copilot داخل الواجهة ويمكنه صياغة الرسائل وإنشاء ملخصات الاجتماعات أو الإجابة على الأسئلة من خلال البحث في مستندات SharePoint ورسائل البريد الإلكتروني في Outlook. يعني اتصال Power Automate أنه يمكنك إنشاء تدفقات تستجيب لنشاط Teams؛ فعندما يذكر شخص ما موعدًا نهائيًا في الدردشة، تظهر المهمة تلقائيًا في Planner.

يمكن لفرق الهندسة تضمين التطبيقات المخصصة مباشرة في Teams باستخدام Toolkit، الذي يحافظ على إمكانية الوصول إلى الأدوات الخاصة دون الحاجة إلى تبديل السياق. تعد عناصر التحكم في الامتثال مفيدة بشكل خاص للمؤسسات التي تتعامل مع اللوائح التنظيمية؛ حيث يمكنك وضع سياسات الاحتفاظ بالبيانات وتتبع نشاط المستخدمين وفرض حوكمة البيانات عبر جميع القنوات.

أفضل ميزات Microsoft Teams

سجل جلسات التدريب أو الاجتماعات العامة واجعل Teams يقوم تلقائيًا بإنشاء فصول بناءً على تغيرات الموضوع في المحادثة.

ثبّت علامات التبويب لمواقع SharePoint التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر أو لوحات معلومات Power BI أو الأدوات الداخلية مباشرةً داخل قنوات الفريق.

قم بتكوين إعدادات eDiscovery للبحث عن بيانات الدردشة وتصديرها لأغراض التدقيق القانوني أو الامتثال

قم بتعيين أذونات الإشراف في القنوات بحيث يمكن للأعضاء المعينين حذف الرسائل أو التحكم في من ينشر الإعلانات.

قم بمزامنة تقويم Teams مع Outlook لإظهار توفر وقتك ورفض تضارب الاجتماعات تلقائيًا

قيود Microsoft Teams

تكاليف ترخيص Copilot تضاف إلى اشتراكك في Microsoft 365

تصبح الواجهة مزدحمة بمجرد إضافة علامات تبويب وتطبيقات متعددة إلى القنوات

يتدهور الأداء في القنوات التي تتراكم فيها سجلات الرسائل المكثفة، على عكس البدائل لـ Microsoft Teams.

أسعار Microsoft Teams

مجاني

Microsoft 365 Business Basic: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Standard: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Premium: 26.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تطبيقات Microsoft 365 للأعمال: 9.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (أكثر من 16000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Teams؟

تقول مراجعة G2:

أفضل ما يميز Microsoft Teams هو مدى تكامله مع باقي مكونات مجموعة Microsoft 365. يمكنك التنقل بسلاسة بين Teams وOutlook وSharePoint وOneDrive، مما يعزز الإنتاجية بشكل كبير...

🔍 هل تعلم؟ حتى في البيئات عالية الضغط أو عالية المخاطر (مثل المستشفيات)، تؤدي ممارسات الاتصال الأفضل إلى تحسين العمل الجماعي والنتائج بشكل مباشر.

5. Google Chat (الأفضل للتعاون البسيط في Google Workspace)

عبر Google Chat

داخل Google Chat، تحصل على مساحات لمناقشات الفريق والرسائل المباشرة والترابط الأساسي. يتولى Gemini AI صياغة الرسائل وملخصات المحادثات، ولكن الفائدة الحقيقية تظهر في كيفية اتصال Chat ببقية تطبيقات Google. أنت تراجع جدول بيانات وتدرك أنك بحاجة إلى مدخلات من فريقك. لذلك، يمكنك بدء محادثة مباشرة من هذا الجدول، ويحصل الجميع على السياق الفوري.

يتيح Apps Script للمطورين إنشاء روبوتات مخصصة تراقب كلمات رئيسية محددة وتستجيب تلقائيًا، على الرغم من أنك ستحتاج إلى بعض المعرفة بالبرمجة لإعداد ذلك. يعمل الوصول للضيوف بشكل جيد للتعاون المؤقت في المشاريع، خاصةً عندما تحتاج إلى جلب مقاولين أو عملاء خارجيين لفترة محددة.

أفضل ميزات Google Chat

ثبّت المساحات المهمة في أعلى الشريط الجانبي حتى لا تفقد تتبع المشاريع النشطة في مساحة عمل مزدحمة.

قم بتصفية الرسائل حسب أشخاص معينين أو نطاقات زمنية أو كلمات رئيسية للعثور على المناقشات ذات الصلة التي جرت منذ أشهر.

أشر إلى المساحات بالكامل باستخدام @space لإعلام جميع المشتركين في سلسلة المحادثة تلك.

قم بتعيين ردود خارج المكتب ترد تلقائيًا على الرسائل المباشرة عندما تكون غير متاح.

حوّل الرسائل إلى مهام Google التي تتزامن مع قائمة المهام والتقويم الحاليين لديك.

قيود Google Chat

تتطلب الأتمتة تطويرًا مخصصًا أو أدوات خارجية لأي شيء يتجاوز الأساسيات.

أسعار Google Chat

تجربة مجانية

المبتدئين: 8.40 دولار شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 16.80 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى: 26.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Chat

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 5/5 (2,365+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Chat؟

يلاحظ أحد المراجعين في Capterra:

لقد كان Google Chat برنامجًا رائعًا للتواصل مع العملاء والزملاء والمختبرين بالنسبة لنا. أستخدمه منذ أكثر من عام تقريبًا ووجدته مفيدًا للغاية، خاصةً طريقة ارتباطه بحساب Gmail الخاص بنا.

📮 ClickUp Insight: عندما تضيع مهمة ما في الدردشة، يبحث 41% من الموظفين في سلاسل المحادثات للعثور عليها، ويقول 22% إنها لا تنجز أبدًا، ويحاول 19% إعادة إنشائها لاحقًا من الذاكرة. أنت تعمل بشكل أساسي مع نظام تفقد فيه 40٪ من المناقشات. تبدأ الفرق في التقاط لقطات شاشة للرسائل أو إرسال تذكيرات عبر الرسائل المباشرة أو إنشاء مستندات ظل لتعويض هشاشة الدردشة. يعمل ClickUp AI ضمن ClickUp Chat، ويغير هذه الديناميكية. فهو يعرض الالتزامات تلقائيًا، ويشير إلى العناصر غير المخصصة، ويربطها بالمشاريع ذات الصلة. لا مزيد من التفاصيل المفقودة. مجرد سجل يتماشى مع المحادثة.

6. Mattermost (الأفضل للاتصالات بين أعضاء الفريق المستضافة ذاتيًا)

عبر Mattermost

يعمل Mattermost على البنية التحتية الخاصة بك، وهو أمر مهم عندما لا يمكنك السماح لبيانات الاتصال بالوصول إلى خوادم خارجية. تستخدمه شركات الرعاية الصحية ومقاولو الدفاع والمؤسسات المالية لأنهم يتحكمون في مكان تخزين الرسائل ومن يمكنه الوصول إليها.

توجه كتيبات الإرشادات الفرق من خلال عمليات موحدة؛ عندما يتم استدعاء المهندس المناوب بشأن انقطاع الخدمة، يرشده Mattermost إلى قائمة مراجعة الاستجابة للحوادث مع تسجيل كل إجراء. يمكنك توصيل أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال webhooks وإنشاء روبوتات مخصصة تتفاعل في القنوات.

أفضل ميزات Mattermost

قم بتكوين مصادقة SSO و SAML للتكامل مع أنظمة إدارة الهوية الحالية لديك.

قم بإعداد قنوات مخصصة لكل دليل تشغيل حتى تظل جميع اتصالات الحوادث منظمة وقابلة للبحث

انشر المكونات الإضافية من السوق أو أنشئ مكونات إضافية مخصصة لتوسيع وظائف سير العمل الخاص بك.

قم بتصدير أرشيفات الرسائل الكاملة بتنسيقات قياسية لإعداد تقارير الامتثال أو ترحيل البيانات.

قم بتكوين قائمة بيضاء لعناوين IP وحدد معدل الاستخدام لحماية مثيلاتك من محاولات الوصول غير المصرح بها.

قيود Mattermost

الاستضافة الذاتية تعني أنك بحاجة إلى موارد DevOps للتعامل مع صيانة الخادم وتحديثات الأمان والتوسع.

كتالوج التكامل مع الطرف الثالث أصغر من منصات الدردشة السحابية الأصلية

أسعار Mattermost

تجربة مجانية

المحترفون: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise Advanced: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mattermost

G2: 4. 3/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (165+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mattermost؟

من منشور على Reddit:

نستخدم Mattermost كأداة اتصال أساسية لدينا. إنها أداة قوية للغاية. لكن إدارة المشاريع (التي يطلقون عليها اسم "لوحات") محدودة للغاية ومبسطة.

نستخدم Mattermost كأداة اتصال أساسية لدينا. إنها أداة قوية للغاية. لكن إدارة المشاريع (التي يطلقون عليها اسم "لوحات") محدودة للغاية ومبسطة.

7. Rocket. Chat (الأفضل لاحتياجات الاتصال متعدد القنوات)

يجمع Rocket. Chat بين المراسلة الجماعية وقنوات الاتصال الموجهة للعملاء في منصة واحدة. يمكنك التعامل مع المحادثات الداخلية للفريق مع إدارة استفسارات العملاء في نفس الوقت من WhatsApp وFacebook Messenger وInstagram وأدوات الدردشة المباشرة. يوفر بديل Glue AI خيارات النشر المستضافة على السحابة والمستضافة ذاتيًا، مما يمنحك المرونة بناءً على احتياجات البنية التحتية الخاصة بك.

تعمل الترجمة الفورية على كسر حواجز اللغة بين الفرق العالمية، حيث تقوم تلقائيًا بتحويل الرسائل بين عشرات اللغات أثناء المحادثات. بالإضافة إلى ذلك، يستضيف سوق تطبيقات الاتصال الجماعي مئات التطبيقات والتكاملات، من أنظمة CRM إلى أدوات مكتب المساعدة.

أفضل ميزات Rocket. Chat

أنشئ أدوارًا مخصصة تحدد بدقة الأذونات التي يتمتع بها كل عضو في الفريق عبر القنوات والوظائف الإدارية.

قم بإعداد مشغلات تلقائية تنقل المحادثات بين الوكلاء بناءً على الكلمات الرئيسية أو أوقات الانتظار أو مستويات أولوية العملاء.

راقب أداء الوكلاء من خلال لوحات التحليلات التي تعرض أوقات الاستجابة ومعدلات الحل وحجم المحادثات.

قم بتكوين سياسات الاحتفاظ بالرسائل التي تحذف أو ترجع المحادثات تلقائيًا بعد فترات زمنية محددة.

انشر روبوتات الدردشة التي تتعامل مع استفسارات العملاء الشائعة قبل توجيه المشكلات المعقدة إلى وكلاء بشريين.

قيود Rocket. Chat

قد تبدو الواجهة مزدحمة عند إدارة قنوات الاتصال الداخلية والخارجية في وقت واحد

تتطلب ميزات القنوات المتعددة خططًا أعلى مستوى، مما يحد من وصول الفرق الصغيرة إليها.

أسعار Rocket. Chat

مجاني

المزايا: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Rocket. Chat

G2: 4. 2/5 (335+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (155+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rocket. Chat؟

استنادًا إلى مراجعة G2:

أنا أقدر Rocket. Chat لمرونته وقدرته على دعم سير العمل لدينا بفعالية. فهو يتيح لنا إنشاء عدد غير محدود تقريبًا من القنوات ودمج مختلف الروبوتات، مما يعزز قدراتنا على التواصل بشكل كبير. توفر المنصة إشعارات في الوقت الفعلي من أنظمة أعمال مختلفة، وهو أمر بالغ الأهمية للبقاء على اطلاع دائم.

🧠 حقيقة ممتعة: تم تصنيع أحد أقدم الروبوتات المستقلة، Elmer و Elsie، في عام 1948-1949 على يد عالم الفيزيولوجيا العصبية William Grey Walter. كانت هذه الروبوتات الصغيرة التي تشبه "السلحفاة" تستخدم مستشعرات ضوئية بسيطة ومفاتيح صدمية (موصلة بدوائر أنابيب مفرغة) للتنقل نحو الضوء وتجنب العوائق. إليك لمحة سريعة: عبر ResearchGate

8. Twist (الأفضل للاتصالات غير المتزامنة القائمة على سلاسل المحادثات)

عبر Twist

ينظم Twist كل شيء في سلاسل محادثات بدلاً من قنوات في الوقت الفعلي. كل محادثة توجد في مساحة مخصصة لها، لذلك لن تشاهد الرسائل تمر بسرعة في فوضى زمنية. تقلل هذه البنية من إرهاق الإشعارات لأنك ترد على سلاسل المحادثات عندما يكون ذلك مناسبًا لجدولك الزمني، وليس فورًا عندما ينشر شخص ما.

يفصل هذا البديل لـ Glue AI الرسائل المباشرة العاجلة عن المناقشات المترابطة، مما يساعدك على التمييز بين "الرد الآن" و"الرد عندما تستطيع". يتم تحويل أي رسالة إلى مهمة تظهر في قائمة المهام الخاصة بك، مما يسد الفجوة بين المحادثة والعمل.

أفضل ميزات Twist

ضع علامة على المواضيع على أنها غير مقروءة بعد الاطلاع عليها، بحيث تظل مرئية في صندوق الوارد الخاص بك حتى تكون جاهزًا للرد عليها بشكل مناسب.

اشترك في المواضيع المحددة التي تهم عملك مع تجاهل المواضيع الأخرى في نفس القناة لتقليل ضوضاء الإشعارات.

أرفق ملفات يصل حجمها إلى 100 ميجابايت مباشرة برسائل سلسلة المحادثات دون الاعتماد على خدمات مشاركة الملفات الخارجية.

قم بتصدير سلاسل المحادثات بالكامل كملفات PDF عندما تحتاج إلى مشاركة سياق القرار خارج المنصة.

اضبط تذكيرات سلسلة المحادثات التي ترسل لك إشعارات في أوقات محددة لمتابعة المناقشات التي تحتاج إلى اهتمامك لاحقًا.

قيود Twist

يبدو التعاون الجماعي في الوقت الفعلي أبطأ بشكل متعمد من منصات المراسلة الفورية.

خيارات التكامل محدودة مقارنة بأدوات الاتصال السائدة

أسعار Twist

مجاني

غير محدود: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Twist

G2: 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (35+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Twist؟

وفقًا لمراجعة G2:

أقدر الطريقة التي ينظم بها Twist اتصالات الفريق في سلاسل محادثات، مما يسهل متابعة المحادثات دون أن تربكك فوضى الدردشات المعتادة.

9. CrewAI (الأفضل لتنسيق الذكاء الاصطناعي متعدد الوكلاء)

عبر CrewAI

يوفر لك CrewAI إطار عمل Python لبناء فرق من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون معًا بالفعل. يمكنك تعريف الوكلاء بأدوار محددة: أحدهم يبحث عن الأسعار التنافسية، وآخر يصوغ نصوص التسويق، وثالث يراجع الامتثال للعلامة التجارية.

يدعم إطار العمل أنماط سير عمل مختلفة: تسلسلي (يعمل الوكلاء بالترتيب)، متوازي (يعمل الوكلاء في وقت واحد)، أو هرمي (يقوم وكيل مدير بتنسيق وكلاء العاملين). يمكنك توجيه وكلاء مختلفين إلى مزودي LLM مختلفين، ودمج ChatGPT للتفكير المعقد مع نماذج أسرع وأرخص للمهام الروتينية.

تتيح أنظمة الذاكرة للوكلاء التعلم من الأعمال السابقة، بحيث يتحسنون في أداء أدوارهم المحددة بمرور الوقت بدلاً من البدء من الصفر مع كل مهمة.

أفضل ميزات CrewAI

حدد تبعيات المهام المخصصة التي تتحكم في الوكلاء الذين يجب أن يكملوا عملهم قبل أن يتمكن الآخرون من بدء الخطوات المخصصة لهم.

قم بتكوين الخلفيات الخاصة بالوكلاء التي تشكل طريقة تعاملهم مع المشكلات وتواصلهم مع الوكلاء الآخرين في الفريق.

تجاوز سلوكيات الوكيل الافتراضية لمهام محددة عندما تحتاج إلى مناهج استدلال مختلفة للحالات الاستثنائية.

قم بتصدير سجلات تنفيذ الطاقم التي تعرض سجل المحادثات الكامل بين أمثلة وكلاء الذكاء الاصطناعي وعملية اتخاذ القرار الخاصة بهم.

قيود CrewAI

يلزم معرفة برمجة Python لتكوين أنظمة الوكلاء وسير العمل بفعالية.

تعتمد الوثائق بشكل كبير على أمثلة الأكواد، مما قد يمثل تحديًا للفرق الجديدة في مجال تنسيق الذكاء الاصطناعي.

يصعب تصحيح الأخطاء في التفاعلات متعددة الوكلاء عندما ينسق الوكلاء بطرق غير متوقعة

أسعار CrewAI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CrewAI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 6/5 (45+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CrewAI؟

وفقًا للتعليقات التي تمت مشاركتها على G2:

أفضل ما يميز crewAI هو أنه أثناء إنشاء وكيل، يمكننا تحديد دوره وهدفه وخلفيته، مما يزيد من أدائه بشكل كبير. وهو يدعم جميع مزودي LLM مثل OpenAI وGroq وNvidia Nemo وغيرها. الوثائق واضحة جدًا وسهلة الفهم. وهو يدعم العديد من الأدوات وخوادم MCP التي يمكننا استخدامها لإنشاء أنظمة Multi-Agent.

🔍 هل تعلم؟ جودة التواصل أهم بكثير من تكراره. تحقق الفرق إنجازات أكبر عندما قضت وقتًا في تبادل الأفكار بوضوح وتفكير، بدلاً من مجرد التحدث كثيرًا.

10. AutoGen (الأفضل لحل المشكلات التخاطبية متعددة العوامل)

عبر AutoGen

يركز AutoGen، الذي طورته Microsoft Research، على الوكلاء الذين يحلون المشكلات من خلال الحوار بدلاً من سير العمل الصارم.

يناقش الوكلاء الأساليب، ويتحدون منطق بعضهم البعض، ويتفاوضون على الحلول من خلال محادثات متبادلة. هذا مهم للمهام المعقدة التي لا يكون مسار الحل فيها واضحًا مسبقًا؛ حيث يمكن للوكلاء استكشاف أساليب مختلفة وانتقاد منطق بعضهم البعض حتى يتوصلوا إلى توافق في الآراء.

تقوم أداة وكيل الذكاء الاصطناعي بتنفيذ كود Python أثناء المحادثات، بحيث يمكنها إجراء الحسابات أو تحليل البيانات أو اختبار الفرضيات دون مغادرة المناقشة. يمكنك الانضمام إلى محادثات الوكيل في أي وقت لتقديم التوجيه أو اتخاذ قرارات، مع الحفاظ على سيطرة البشر عند الحاجة.

أفضل ميزات AutoGen

اضبط الحد الأقصى لعدد المشاركات في المحادثة لمنع الوكلاء من المناقشة إلى ما لا نهاية عندما لا يتمكنون من التوصل إلى توافق في الآراء.

قم بتكوين صناديق رملية لتنفيذ التعليمات البرمجية تعزل التعليمات البرمجية التي ينشئها الوكيل عن بيئة الإنتاج لديك من أجل الأمان.

حدد شروط الإنهاء التي تنهي محادثات الوكلاء عندما يحققون أهدافًا محددة أو يستوفون معايير النجاح.

قم بتخزين استجابات الوكلاء مؤقتًا لتجنب استدعاءات API الزائدة عندما يناقش الوكلاء مشكلات متشابهة عدة مرات.

قم بتنفيذ وظائف اختيار المتحدث المخصصة التي تتحكم في أي وكيل سيتحدث بعد ذلك بناءً على سياق المحادثة.

قيود AutoGen

تستهلك المحادثات الممتدة بين عدة وكلاء عددًا كبيرًا من الرموز المميزة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف واجهة برمجة التطبيقات بسرعة.

يتطلب الانتقال من مرحلة التطوير إلى مرحلة النشر الإنتاجي بنية تحتية إضافية تتجاوز إطار العمل.

أسعار AutoGen

مجاني (مفتوح المصدر)

تقييمات ومراجعات AutoGen

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AutoGen؟

كتب أحد مستخدمي Reddit:

بالنسبة للمهام البسيطة مثل إنشاء الكود باستخدام LLM (على سبيل المثال، إنشاء البرامج النصية باستخدام ChatGPT4)، فإنه فعال للغاية. تعمل طبقة UserProxyAgent على تبسيط عملية التحقق من الكود وتقييمه وتنفيذه (حتى في Docker). وهذا يلغي الدورة المملة المتمثلة في نسخ الكود ولصقه في IDE، وتشغيله، والتحقق من الناتج، وتحديد المشكلات، وإرسالها مرة أخرى إلى LLM لتصحيحها، وإعادة هذه العملية عدة مرات. يتولى UserProxyAgent هذه الأتمتة.

ارفع مستوى الأداء مع ClickUp

تتطور الفرق بسرعة، وتبدأ الأدوات التي كانت تعمل بسلاسة في السابق في الشعور بالضغط عندما يزداد عبء العمل، وتزداد المخاطر، ويرغب الجميع في طرق أنظف للتواصل والأتمتة.

يصبح استكشاف بدائل Glue AI أكثر ارتباطًا بالعثور على شيء يناسب طريقة عمل فريقك.

يمنحك ClickUp هذه المرونة. تحصل على ذكاء اصطناعي يفهم سياق المشروع الحقيقي، وأتمتة تتبع عملياتك، ووكلاء يتولون الإشراف المتكرر دون إضافة طبقة أخرى من التعقيد. كل شيء يظل متصلاً، لذا يعمل فريقك بوضوح.

اشترك في ClickUp اليوم وقم بإنشاء مساحة عمل تنمو معك. ✅