أفضل 14 أداة لتحليل المشاعر في عام 2026

كل يوم، يشارك عملاؤك آراءهم الصادقة حول علامتك التجارية من خلال التقييمات داخل التطبيق، وردود الاستطلاعات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ومحادثات الدعم. إنها كنز دفين من المعلومات القيمة.

الجزء الصعب هو فهم كل ذلك. آلاف التعليقات، وعشرات القنوات، وجداول بيانات لا حصر لها. لا يستطيع عقلك استيعاب كل ذلك.

تستخدم أدوات تحليل المشاعر الذكاء الاصطناعي (AI) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لقراءة جميع التعليقات وكشف الأنماط: ما الذي يسعد الناس، وما الذي يثير إحباطهم، وما الذي يحتاج إلى اهتمامك أولاً.

لقد جمعنا بعضًا من أفضل الخيارات لمساعدتك على الاستماع على نطاق واسع. هيا بنا! 🎧

فيما يلي أفضل أدوات تحليل المشاعر. ⚒️

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp إدارة المهام وسير عمل التعليقات لفرق المنتجات والدعم وتجربة العملاء نماذج ClickUp لجمع التعليقات بكفاءة من خلال استطلاعات قابلة للتخصيص؛ ClickUp Brain لطرح أسئلة باللغة الطبيعية حول بياناتك؛ حقول AI لتصنيف المشاعر تلقائيًا؛ لوحات معلومات مع بطاقات AI لتحليل متعمق؛ وكلاء ClickUp لمراقبة مساحة العمل الذكية. مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات IBM Watson Discovery تحليل مؤسسي متعدد اللغات لمجموعات كبيرة ومعقدة من المستندات تدرج النبرة وتفاصيل المشاعر؛ معالجة دفعية واسعة النطاق؛ دعم متعدد اللغات؛ تصدير منظم لمستودعات البيانات تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 500 دولار Google Cloud NLP وصول بسيط إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) بنظام الدفع الفوري لفرق الهندسة والمطورين حجم المشاعر + قطبيتها؛ المشاعر على مستوى الكيان؛ الكشف التلقائي عن اللغة؛ تحليل ملفات التخزين السحابي تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة Amazon Comprehend تحليل المشاعر على مستوى الجوانب الأصلية لـ AWS لتحليل المنتجات والمراجعات تفصيل المشاعر حسب الجوانب (الميزات)؛ اكتشاف المعلومات الشخصية؛ تدريب الكيانات المخصصة؛ وحدات شهرية مجانية للاختبار تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة على أساس الوحدة Talkwalker استماع متعدد الوسائط للعلامة التجارية عبر الفيديو والصور والصوت والنص لفرق العلاقات العامة والاتصالات مراقبة متعددة الوسائط (فيديو/صورة/صوت)؛ فهرسة تاريخية لمدة خمس سنوات؛ تنبيهات فورية عند حدوث ارتفاع مفاجئ؛ نماذج قادرة على تمييز السخرية. أسعار مخصصة Lexalytics المشاعر الخاصة بالصناعة للفرق التي تحتاج إلى معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المراعية للمجال نماذج المصطلحات الصناعية؛ النشر المحلي/السحابي/الهجين؛ المعالجة الأصلية متعددة اللغات؛ تكامل واجهة برمجة التطبيقات (Semantria) تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة Brandwatch الكشف عن مستوى المشاعر والسياق الثقافي للفرق الاجتماعية العالمية تصنيف المشاعر (الفرح، الغضب، الخوف، إلخ)؛ التعامل مع الرموز التعبيرية والسياق الثقافي؛ لوحات المعلومات التفاعلية؛ المقارنة المعيارية. أسعار مخصصة Brand24 تنبيهات في الوقت الفعلي للتغيرات المفاجئة في المشاعر واكتشاف المؤثرين تنبيهات بالانحرافات في الوقت الفعلي؛ مقياس مشترك للوصول/الانطباع؛ تحديد المؤثرين؛ عوامل تصفية المنصة/الموقع تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 199 دولارًا شهريًا Sprout Social الفرق الاجتماعية التي تحتاج إلى نشر موحد + فرز المشاعر فرز الرسائل حسب المشاعر؛ استفسارات الاستماع + الجدولة؛ التعامل مع اللغة العامية/الرموز التعبيرية؛ التصنيف اليدوي للتدريب تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 199 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Hootsuite استماع اجتماعي موحد ومراقبة أساسية للمشاعر عبر القنوات تتبع الإشارات عبر الأنظمة الأساسية؛ مقارنة مشاعر المنافسين؛ مزيج من الموضوعات الشائعة + المشاعر؛ تكامل الاستماع + النشر تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 149 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Qualtrics XM Discover تحليل المشاعر والنوايا عبر القنوات المختلفة لمؤسسات تجربة العملاء تحليل المحادثات عبر المكالمات والدردشة والاستطلاعات؛ نماذج مسبقة الصنع خاصة بالصناعة؛ سير عمل التوجيه الآلي أسعار مخصصة Chattermill تحليل الملاحظات حسب الموضوع لفرق المنتجات والدعم الاستعلام باللغة الطبيعية؛ الاستخراج التلقائي للموضوعات؛ التنبيهات في الوقت الفعلي بشأن موضوعات القضايا الجديدة؛ ظهور الأنماط القابلة للتنفيذ أسعار مخصصة Meltwater فرق العلاقات العامة والإعلام التي تتابع مشاعر وسائل الإعلام المكتسبة وحصتها من الأصوات المشاعر على مستوى الجملة؛ المقارنة المرجعية التاريخية؛ تصدير واجهة برمجة التطبيقات لأدوات ذكاء الأعمال؛ اكتشاف الارتفاعات المفاجئة والتنبيهات أسعار مخصصة Medallia التقاط ملاحظات المؤسسة واتخاذ إجراءات مغلقة الحلقة لبرامج تجربة العملاء سير عمل مغلق الحلقة بشأن المشاعر السلبية؛ لوحات معلومات عبر نقاط الاتصال؛ استخراج موضوعي من النصوص المفتوحة؛ دعم التعليقات بالفيديو أسعار مخصصة

مع وجود العشرات من أدوات تحليل المشاعر تجاه العلامة التجارية في السوق، قد يكون العثور على الأداة المناسبة أمرًا صعبًا. ستعتمد أفضل أداة لعملك على حجم البيانات لديك والمنصات التي تستخدمها ومدى عمق التحليل الذي تحتاجه. إليك ما يجب أن تعطيه الأولوية:

الدقة والفهم السياقي: ابحث عن أدوات تكتشف السخرية والتهكم واللغة الدقيقة بدلاً من مجرد التصنيفات الإيجابية أو السلبية الأساسية.

الدعم متعدد اللغات: اختر منصة تحلل المحتوى بعدة لغات إذا كنت تخدم جمهورًا عالميًا.

تكامل سلس: ضمان التوافق مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات التواصل الاجتماعي وأنظمة دعم العملاء.

عمق التحليل: حدد ما إذا كنت بحاجة إلى تحليل بسيط للقطبية أو تحليل للمشاعر بناءً على الجوانب التي تحدد المشاعر تجاه ميزات معينة.

لوحة تحكم سهلة الاستخدام: أعط الأولوية للواجهات البديهية التي تجعل الرؤى متاحة لفريقك بأكمله دون الحاجة إلى خبرة تقنية.

الامتثال لخصوصية البيانات: تحقق من أن الأداة تفي باللوائح مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، خاصة عند التعامل مع بيانات العملاء أو بيانات وسائل التواصل الاجتماعي.

📮 ClickUp Insight: "دائمًا ما يقع العبء على نفس الأشخاص!" هو شعور يشترك فيه 65٪ من العمال عندما يتعلق الأمر بالمهام غير المرئية. (مثل دعم الموظف الجديد خلال أسبوعه الأول في العمل أو العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لإنجاز المهام المهمة. 👀) لكن هذا التوزيع غير المتكافئ يمكن أن يصبح بسرعة أرضًا خصبة للسخط والإرهاق وديناميكية فريق ضعيفة. الحل؟ اجمع فريقك في جلسة عصف ذهني سريعة وقم بتخطيط جميع مهام الدعم عبر ClickUp Tasks. قم بتدوينها في قائمة مع تحديد المسؤولين عنها بوضوح (الذين لديهم القدرة على تقديم الدعم)، وستكون جاهزًا للانطلاق!

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

هذه هي اختياراتنا لأفضل أدوات تحليل المشاعر. 👇

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام وسير عمل التعليقات)

حلل المشاعر بشكل أسرع باستخدام نماذج ClickUp اكتشف إشارات المشاعر من خلال نماذج ClickUp

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تميل الفرق التي تدير دعم العملاء ورؤى المستخدمين وسير عمل التعليقات إلى استخدام ClickUp لأنه يدمج تحليل المشاعر في سير العمل.

تعد نماذج ClickUp نقطة انطلاق قوية لهذا النوع من سير العمل، لذا دعنا نبدأ من هناك.

جمع تعليقات منظمة

تعد النماذج في ClickUp طريقة منظمة لالتقاط التعليقات التي تتدفق مباشرة إلى مهام ClickUp. تعتمد الفرق على هذا الإعداد لتتبع المشاعر لأن كل إرسال يتم توجيهه إلى سير عمل قابل للتنفيذ.

لنفترض أن مدير نجاح العملاء يرسل نموذجًا بعد العرض التوضيحي إلى العملاء المحتملين لقياس القيمة المتصورة ونقاط التردد. يتم تحويل الردود تلقائيًا إلى مهام مع علامات المشاعر. يقوم فريق خدمة العملاء بمراجعة هذه المهام أسبوعيًا، واختيار الردود السلبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

الآن بعد أن أصبحت التعليقات جزءًا من المهام، فإن الخطوة الطبيعية التالية تتضمن تفسير المشاعر.

افهم إشارات المشاعر

صنف نبرة التعليقات من خلال حقول الذكاء الاصطناعي المدعومة من ClickUp Brain

ClickUp Brain يثري المهام من خلال الكشف التلقائي عن المشاعر.

يمكن للفرق إعداد حقل AI للمشاعر في قائمة التعليقات الخاصة بهم. يعمل حقل AI على أوصاف المهام وردود النماذج والتعليقات، ثم يحفظ تسمية مثل إيجابي أو محايد أو سلبي لكل مهمة.

اكتشف رؤى المشاعر من خلال ClickUp Brain لتحليل الاستطلاعات

علاوة على ذلك، يحلل ClickUp Brain ملاحظات العملاء عبر مساحة العمل الخاصة بك ويجيب على أسئلة المشاعر على الفور. يمكنك طرح استفسارات مباشرة، ويقوم باستخراج السياق من ردود النماذج أو إجابات الاستطلاعات أو المستندات أو أي عنصر عمل متصل. ثم يضع ClickUp Brain الاتجاهات العاطفية والتصنيفات والنبرة العامة للملاحظات.

📌 جرب هذا الموجه: لخص المشاعر العامة في ردود العملاء الأخيرة في هذه القائمة. سلط الضوء على المشاعر الرئيسية والمواضيع الأكثر تكرارًا وأي تغيرات في النبرة يجب على الفرق معالجتها في دورة المراجعة التالية.

يستمر التدفق بشكل طبيعي إلى القياس، بحيث يمكن للفرق التحقق من صحة الاتجاهات.

تعرف على المزيد حول مجالات الذكاء الاصطناعي:

تتبع اتجاهات المشاعر

لخص المشاعر عبر دورات التغذية الراجعة باستخدام لوحات معلومات ClickUp. يمكنك إنشاء لوحة معلومات وإضافة بطاقات تعرض مقاييس مثل المهام حسب الحالة أو قيم الحقول المخصصة أو الساعات التي تم تتبعها، ثم تصفية هذه المقاييس حسب حقل المشاعر الذي حددته.

راقب التغيرات في مشاعر العملاء من خلال البطاقات المخصصة في لوحات معلومات ClickUp

على سبيل المثال، إذا قمت بإعداد حقل AI في المهام الذي يصنف المشاعر على أنها إيجابية أو محايدة أو سلبية، يمكنك إنشاء بطاقة في لوحة المعلومات لحساب عدد المهام التي تندرج تحت كل تصنيف خلال الأسبوع الماضي.

قد تلاحظ أن العناصر السلبية قد ارتفعت هذا الشهر في قائمة "ملاحظات العملاء". هذه المعلومة تدفعك إلى التعمق في تلك المهام والتخطيط لخطوات تصحيحية.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يتطلب تنوع الميزات بعض الوقت للتعلم، ولكن الدورات المجانية التي تقدمها ClickUp University تساعدك في ذلك.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,655 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (4,510+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2 هذه كل شيء:

بعد تجربة منصات مختلفة طوال مسيرتي المهنية كمدير مشاريع، أستطيع القول إن ClickUp أصبحت المفضلة لدي. إنها أداة شاملة للغاية تسمح لي بتنظيم جميع مشاريعي في مكان واحد، بفضل مساحاتها المتعددة ولوحاتها وعروضها القابلة للتخصيص. […] أنا معجب بشكل خاص بوظيفة AI Notetaker: كمدير مشاريع، هذه الميزة هي ذهب خالص. يمكنني التركيز على الجلسة دون تشتيت انتباهي بتدوين الملاحظات، حيث يقوم النظام بإنشاء ملخصات واضحة تحتوي على النقاط الرئيسية، سواء في الاجتماعات القصيرة أو الطويلة التي يصعب فيها متابعة الخيط بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، تسهل نماذجها عليّ جمع المتطلبات، وكأن ذلك لم يكن كافيًا، فإن التكامل مع أدوات أخرى (مثل أنظمة التذاكر) يجعل سير العمل أكثر مرونة، حيث يتم إنشاء المهام تلقائيًا في ClickUp.

بعد تجربة منصات مختلفة طوال مسيرتي المهنية كمدير مشاريع، أستطيع القول إن ClickUp أصبحت المفضلة لدي. إنها أداة شاملة للغاية تسمح لي بتنظيم جميع مشاريعي في مكان واحد، بفضل مساحاتها المتعددة ولوحاتها وعروضها القابلة للتخصيص. […] أنا معجب بشكل خاص بوظيفة AI Notetaker: كمدير مشاريع، هذه الميزة هي ذهب خالص. يمكنني التركيز على الجلسة دون تشتيت انتباهي بتدوين الملاحظات، حيث يقوم النظام بإنشاء ملخصات واضحة تحتوي على النقاط الرئيسية، سواء في الاجتماعات القصيرة أو الطويلة التي يصعب فيها متابعة الخيط بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، تسهل نماذجها عليّ جمع المتطلبات، وكأن ذلك لم يكن كافيًا، فإن التكامل مع أدوات أخرى (مثل أنظمة التذاكر) يجعل سير العمل أكثر مرونة، حيث يتم إنشاء المهام تلقائيًا في ClickUp.

🧠 حقيقة ممتعة: أكثر من 5٪ من الكلمات الإنجليزية المستخدمة اليوم قد انعكست قطبيتها تمامًا على مدار الـ 150 عامًا الماضية (على سبيل المثال ، كانت كلمة "awful" تعني "مليئة بالرهبة" ، أما الآن فهي كلمة سلبية).

2. IBM Watson Discovery (الأفضل للمؤسسات متعددة اللغات التي تحلل مستندات معقدة)

عبر IBM Watson

يركز نهج IBM Watson Discovery على فهم الفروق الدقيقة في المشاعر بدلاً من مجرد التصنيف السطحي. تكتشف المنصة نغمات متعددة في وقت واحد داخل نفس المقطع النصي، وتحدد الثقة والفرح والخوف والتفكير التحليلي في التواصل الحقيقي مع العملاء.

يعالج النظام أحجامًا ضخمة من المستندات بكفاءة دون تعطل، وهو أمر مهم عندما تتعامل مع آلاف التفاعلات اليومية. تستفيد الفرق العالمية من الدعم الأصلي لأكثر من 10 لغات، مما يعني أنك لست بحاجة إلى إعادة إنشاء الاستعلامات أو دمج أدوات منفصلة للأسواق المختلفة.

تتكامل المنصة بشكل سلس مع نظام IBM السحابي الأوسع نطاقًا إذا كنت ملتزمًا بالفعل بهذه البنية التحتية.

أفضل ميزات IBM Watson Discovery

قم بمعالجة أكثر من 10,000 مستند دفعة واحدة في مهمة واحدة لتحليل ملاحظات العملاء عبر كامل الأعمال المتراكمة الفصلية دفعة واحدة.

قم بتبديل أزواج اللغات أثناء العمل، بحيث تتم معالجة التعليقات متعددة اللغات في سير عمل واحد دون تقسيم مجموعات البيانات.

أضف خاصية الكشف عن النبرة إلى درجات المشاعر الحالية لديك لعزل الغضب والثقة والتفكير التحليلي في وقت واحد.

قم بتصدير بيانات النبرة المنظمة للتحليل النهائي في مستودع البيانات أو منصة CRM الخاصة بك.

قيود IBM Watson Discovery

يتطلب إعداد بنية تحتية سحابية من خلال نظام IBM البيئي، مما يضيف تعقيدًا إذا كنت ملتزمًا بالفعل في مكان آخر.

يبلغ الحد الأقصى للباقة المجانية 30,000 عنصر شهريًا، مما يجبر معظم المؤسسات على الاشتراك في الباقات المدفوعة بسرعة.

يتطلب تدريب النماذج المخصصة خبرة كبيرة واستثمارًا كبيرًا في الوقت مقدمًا.

أسعار IBM Watson Discovery

تجربة مجانية

بالإضافة إلى: يبدأ من 500 دولار

المؤسسات: تبدأ من 5000 دولار

مميزة: أسعار مخصصة

IBM Cloud Pak for Data cartridge: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات IBM Watson Discovery

G2: 4. 5/5 (95+ تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IBM Watson Discovery؟

من مراجعة G2:

سهلة الاستخدام والتواصل مع المستندات، وقدرات قوية لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP). يستخدم Watson Discovery معالجة اللغة الطبيعية لاستخراج رؤى من البيانات غير المنظمة، مثل المستندات النصية ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن استخدام ذلك لتحديد الاتجاهات والأنماط والعلاقات في البيانات التي يصعب أو يستحيل العثور عليها باستخدام الطرق التقليدية.

سهلة الاستخدام والتواصل مع المستندات، وقدرات قوية لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP). يستخدم Watson Discovery معالجة اللغة الطبيعية لاستخراج رؤى من البيانات غير المنظمة، مثل المستندات النصية ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن استخدام ذلك لتحديد الاتجاهات والأنماط والعلاقات في البيانات التي يصعب أو يستحيل العثور عليها باستخدام الطرق التقليدية.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية قياس وتتبع حصتك من الأصوات

3. واجهة برمجة تطبيقات اللغة الطبيعية من Google Cloud (الأفضل للفرق التي تريد أسعار واجهة برمجة تطبيقات مباشرة بدون عقود)

عبر Google Cloud NLP

تقضي واجهة برمجة تطبيقات اللغة الطبيعية من Google على التعقيدات من خلال تقديم ما تطلبه بالضبط دون أي طبقات إضافية. ما عليك سوى إرسال النص لتتلقى درجة المشاعر (مكانها على مقياس الإيجابية والسلبية) ومدى شدتها (مدى قوة هذا الشعور).

تتيح لك المنصة الاستعلام عن الملفات الموجودة في Cloud Storage دون إعادة تحميلها، أو يمكنك إرسال نص خام عبر واجهات برمجة التطبيقات REST، حسب سير عملك. يتم الكشف عن اللغة تلقائيًا، لذا لا تحتاج إلى تصنيف النص الوارد مسبقًا.

يتيح لك تحليل المشاعر تجاه الكيانات فهم شعور العملاء تجاه أمور محددة، مثل المنافسين وميزات المنتج والأشخاص المذكورين في التقييمات.

أفضل ميزات واجهة برمجة تطبيقات اللغة الطبيعية من Google Cloud

اطلب حجم المشاعر وقطبيتها في وقت واحد للتمييز بين التأييد الإيجابي الفاتر والتأييد الحماسي من نفس استدعاء API.

قم بتحليل الملفات المخزنة في Google Cloud Storage دون تنزيلها أو تحميلها بشكل منفصل، مما يوفر النطاق الترددي لمجموعات المستندات الكبيرة.

قم بتوجيه النص عبر خاصية الكشف عن اللغة للتعامل مع التعليقات متعددة اللغات تلقائيًا دون الحاجة إلى فرز مجموعة البيانات مسبقًا.

استهدف تحليل المشاعر في كيانات محددة حتى تفهم مشاعر العملاء تجاه المنافسين الفرديين أو الميزات أو الأشخاص بالاسم.

قيود واجهة برمجة تطبيقات اللغة الطبيعية من Google Cloud

لا يعمل تحليل المشاعر للكيانات إلا باللغة الإنجليزية، مما يحد من قدرة الفرق متعددة اللغات التي تحتاج إلى تفاصيل على مستوى الجوانب.

تتقلب الدقة بناءً على مدى تعقيد النص أو خصوصية مجاله — فالمصطلحات الطبية أو اللغة القانونية تعيقها.

يعني قيد الطلب الواحد لكل مستند أنه لا يمكنك تحليل أقسام مختلفة بشكل مستقل في مكالمة واحدة.

لا يوجد تصور أو لوحة معلومات مدمجة، لذا يمكنك إنشاء طبقة التقارير الخاصة بك من البداية.

أسعار واجهة برمجة تطبيقات اللغة الطبيعية من Google Cloud

تجربة مجانية

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات واجهة برمجة تطبيقات اللغة الطبيعية من Google Cloud

G2: 4. 3/5 (95+ تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن واجهة برمجة تطبيقات اللغة الطبيعية من Google Cloud؟

تشارك مراجعة G2 ما يلي:

كنت أعمل مؤخرًا على مشروع باسم "تحليل المشاعر" بالتكامل مع واجهة برمجة تطبيقات اللغة الطبيعية من Google Cloud. عندما استخدمتها لتحليل البيانات النصية لمشروع "تحليل المشاعر" الخاص بي، قامت بعمل ممتاز في تحديد ما إذا كانت المشاعر إيجابية أو سلبية أو محايدة بشكل صحيح. كما أن أكثر ما أعجبني هو الوثائق نفسها، التي سمحت لي بالبدء والعمل بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، كانت ميزة الدعم متعدد اللغات ميزة إضافية رائعة يمكن أن تكون مفيدة لاحتياجات تحليل النصوص في المستقبل.

كنت أعمل مؤخرًا على مشروع باسم "تحليل المشاعر" بالتكامل مع واجهة برمجة تطبيقات اللغة الطبيعية من Google Cloud. عندما استخدمتها لتحليل البيانات النصية لمشروع "تحليل المشاعر" الخاص بي، قامت بعمل ممتاز في تحديد ما إذا كانت المشاعر إيجابية أو سلبية أو محايدة بشكل صحيح. كما أن أكثر ما أعجبني هو الوثائق نفسها، التي سمحت لي بالبدء والعمل بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، كانت ميزة الدعم متعدد اللغات ميزة إضافية رائعة يمكن أن تكون مفيدة لاحتياجات تحليل النصوص في المستقبل.

🔍 هل تعلم؟ على الرغم من كل التكنولوجيا المتوفرة، لا تزال أدوات تحليل المشاعر تواجه صعوبات في فهم السخرية والتعبيرات الاصطلاحية والسياق. على سبيل المثال، قد يُساء فهم عبارة "رائع، عطل آخر!" على أنها إيجابية لمجرد وجود كلمة "رائع".

4. Amazon Comprehend (الأفضل للشركات التي تعتمد على AWS وتحتاج إلى تحليل المشاعر على مستوى الجوانب)

عبر Amazon Comprehend

إذا كانت البنية التحتية الخاصة بك تعمل بالفعل على AWS، فإن Amazon Comprehend يعد الخطوة التالية المنطقية.

يتمثل التميز الحقيقي للمنصة في تحليل المشاعر القائم على الجوانب. بدلاً من معرفة ما إذا كان العملاء يشعرون بشكل عام بالإيجابية أو السلبية، يمكنك تحديد عناصر المنتج التي تؤدي إلى الرضا أو الشكاوى.

قد تشيد إحدى المراجعات بعمر البطارية والتصميم بينما تنتقد خدمة العملاء، ويقوم Comprehend بتقسيم ذلك إلى إشارات مشاعر منفصلة.

يدعم 12 لغة، ويتعامل مع اكتشاف المعلومات الشخصية، ويوفر استخراج العبارات الرئيسية كقدرات مدمجة، بحيث تحصل على زوايا تحليلية متعددة دون الحاجة إلى استخدام أدوات منفصلة. يتيح التدريب على النماذج المخصصة التصنيف أو التعرف على الكيانات بما يتناسب مع مفردات وميزات صناعتك.

أفضل ميزات Amazon Comprehend

قسّم مشاعر المراجعات حسب الجانب بحيث ينتج عن تعليق واحد من العميل إشارات متعددة للمشاعر تجاه ميزات المنتج وتصميمه والدعم بشكل مستقل.

قم بتدريب نماذج الكيانات المخصصة على تصنيف منتجاتك بحيث تقوم المنصة تلقائيًا بتمييز الإشارات إلى أرقام تعريف المنتجات أو الميزات أو أسماء المنافسين المحددة.

امسح المعلومات الشخصية من النصوص قبل تخزينها في أنظمتك من أجل الامتثال وحماية الخصوصية.

استفد من 50,000 وحدة مجانية شهريًا خلال السنة الأولى لاختبارها على نطاق الإنتاج قبل تحسين هيكل التكلفة الخاص بك.

قيود Amazon Comprehend

تتطلب النماذج المخصصة والتعرف على الكيانات جمع بيانات التدريب وضبط النماذج؛ فهذه ليست حالة يمكن ضبطها مرة واحدة ثم نسيانها.

المعالجة المجمعة هي النموذج الأساسي؛ يتطلب البث في الوقت الفعلي عملاً هندسياً من جانبك.

ترتفع التكاليف بسرعة تتجاوز حدود المستوى المجاني، خاصة بالنسبة للفرق التي تحلل ملايين النصوص شهريًا.

أسعار Amazon Comprehend

تجربة مجانية

أسعار مخصصة (بناءً على الوحدات)

تقييمات ومراجعات Amazon Comprehend

G2: 4. 2/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amazon Comprehend؟

كتب أحد المراجعين في G2:

واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام توفر معلومات مهمة عن المشاعر التي تعبر عنها الجملة. تساعد درجة الثقة على فهم دقة المشاعر التي تعرضها لك Comprehend.

واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام توفر معلومات مهمة عن المشاعر التي تعبر عنها الجملة. تساعد درجة الثقة على فهم دقة المشاعر التي تعرضها لك Comprehend.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية أتمتة تحليل الاستطلاعات باستخدام ChatGPT للحصول على رؤى أسرع

5. Talkwalker (الأفضل لالتقاط الإشارات إلى العلامة التجارية عبر الفيديو والصور والصوت)

عبر Talkwalker

تبلغ معظم أدوات الاستماع الاجتماعي ذروتها في تحليل النصوص وتكتفي بذلك. تفترض Talkwalker أن الإنترنت متعدد الوسائط؛ حيث يناقش الناس العلامات التجارية في مقاطع فيديو وصور وصوت ونصوص عبر أكثر من 30 شبكة اجتماعية و 150 مليون موقع ويب في وقت واحد.

يقوم بفهرسة محتوى الفيديو ويمكنه تحليل ما يقوله الناس دون الحاجة إلى النسخ اليدوي أولاً. وينطبق الشيء نفسه على الصور التي تحتوي على تعليقات أو مقتطفات صوتية.

يصل محرك Blue Silk AI إلى دقة 90٪ في اكتشاف المشاعر ويفهم السخرية. بالإضافة إلى ذلك، تنبهك التنبيهات في الوقت الفعلي على الفور عندما تنخفض المشاعر أو ترتفع بشكل مفاجئ، مما يمنحك دقائق للاستجابة بدلاً من اكتشاف المشاكل بعد أن تكون قد انتشرت بالفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Talkwalker

راقب محتوى الفيديو والصور والصوت بحثًا عن أي ذكر للعلامة التجارية دون الحاجة إلى النسخ اليدوي، واحصل على المشاعر المتعددة الوسائط عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حدد الإشارات المرئية لعلامتك التجارية باستخدام التعرف على الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتتبع أكثر من 30,000 شعار للعلامات التجارية.

استخرج بيانات تاريخية لخمس سنوات لمقارنة اتجاهات التصورات على أساس سنوي وتحديد الأنماط الدورية في مشاعر العملاء.

قم بتكوين عتبات لا يتم تشغيل التنبيهات إلا عندما تنخفض المشاعر بنسبة مئوية محددة في مناطق أو قنوات معينة.

قيود Talkwalker

يتطلب إعداد استعلامات استماع دقيقة خبرة؛ فأنت بحاجة إلى معرفة عوامل البحث المنطقية وكيفية تنظيم الاستعلامات التي تلتقط المحادثات التي تهمك.

تختلف دقة تحليل المشاعر بشكل كبير حسب القطاع وخصوصية الموضوع، مما يتطلب أحيانًا تحسينًا يدويًا للمناقشات المتخصصة.

أسعار Talkwalker

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Talkwalker

G2: 4. 3/5 (135+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Talkwalker؟

تقول مراجعة Capterra:

توفر هذه الأداة الوقت لأنني لم أعد مضطراً للبحث يدوياً في الويب عن أي ذكر لشركتي. TalkWalker يقوم بذلك نيابة عني. […] يعجبني أنه بمجرد إعداد الكلمات المفتاحية التي أريد تتبعها، أحصل على رسائل بريد إلكتروني يومية تحتوي على ملخص للكلمات المفتاحية التي تم ذكرها في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الويب.

توفر هذه الأداة الوقت لأنني لم أعد مضطراً للبحث يدوياً في الويب عن أي ذكر لشركتي. TalkWalker يقوم بذلك نيابة عني. […] يعجبني أنه بمجرد إعداد الكلمات المفتاحية التي أريد تتبعها، أحصل على رسائل بريد إلكتروني يومية تحتوي على ملخص للكلمات المفتاحية التي تم ذكرها في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الويب.

🧠 حقيقة ممتعة: تستخدم الأدوات المخصصة للمؤرخين الآن تحليل المشاعر لدراسة النصوص القديمة. يساعد تصور المشاعر حسب الإطار الزمني الباحثين على تتبع كيفية تغير المزاج العام على مدى عقود من خلال تحليل الصحف والخطب والرسائل.

6. Lexalytics (الأفضل لتحليل المشاعر عبر المصطلحات الصناعية)

عبر Lexalytics

على عكس الأدوات التي توفر مجموعة شاملة لإدارة الشبكات الاجتماعية، تركز Lexalytics بشكل كامل على دقة وعمق تحليل البيانات غير المنظمة، وكشف الرؤى العميقة من النصوص، بما في ذلك بيانات الشبكات الاجتماعية.

تتضمن تحليلات النصوص من Lexalytics مكتبات للمشاعر تفهم اللغة المتخصصة. تتم معالجة المصطلحات الطبية بشكل مختلف عن المصطلحات المالية أو اللهجات الإقليمية، لأن السياق مهم للغاية للتصنيف الدقيق.

يمكنك ضبط كيفية عمل درجات المشاعر لتناسب عملك المحدد. على سبيل المثال، كلمة "عدواني" لها معنى مختلف تمامًا في التسويق الرياضي مقارنةً بالبنوك أو خدمة العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، توفر أداة تحليل المشاعر مرونة في النشر — إعداد سحابي أو محلي أو مختلط حسب متطلبات أمان البيانات ومتطلبات الإقامة.

أفضل ميزات Lexalytics

حلل النصوص بـ 29 لغة باستخدام المعالجة الأصلية حتى لا تفقد الترجمة الفروق الدقيقة في تعليقات العملاء.

زيادة دقة التحليل باستخدام حزم التكوين المعدة مسبقًا والخاصة بالصناعة (على سبيل المثال، الفنادق، الأدوية)

حوّل الهاشتاغات واللغة العامية والأخطاء النحوية إلى بيانات منظمة ورؤى مفيدة.

قم ببناء أنماط كيانات فريدة لعملك بحيث تظهر الإشارات إلى خطوط منتجات معينة أو منافسين أو مصطلحات صناعية تلقائيًا في النتائج.

قم بالدمج عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) (على سبيل المثال، واجهة برمجة التطبيقات Semantria) أو استخدم محرك NLP كامل الميزات لدمج التكنولوجيا في أنظمتك الحالية والتصرف بناءً على الرؤى بسرعة.

قيود Lexalytics

تكاليف التنفيذ والتخصيص أعلى من المنافسين الجاهزين للاستخدام، مما يتطلب تخصيص ميزانية مسبقًا.

يعني النشر المحلي أن فريق تكنولوجيا المعلومات لديك يتولى إدارة البنية التحتية والتحديثات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها؛ ويحتاج إلى موارد لتقديم الدعم المستمر.

تفترض الوثائق الفنية معرفة أساسية بلغة البرمجة الطبيعية (NLP)، مما يخلق صعوبات للفرق التي لا تمتلك خلفية في علم البيانات.

أسعار Lexalytics

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lexalytics

G2: 4. 3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lexalytics؟

كتب أحد المستخدمين على G2:

يمكنني نشرها بالطريقة التي أريدها، سواء في المقر أو على السحابة أو حتى في نظام هجين. كما أن معالجة البيانات بواسطة التعلم الآلي تجعل مهامي اليومية سهلة للغاية!

يمكنني نشرها بالطريقة التي أريدها، سواء في المقر أو على السحابة أو حتى في نظام هجين. كما أن معالجة البيانات بواسطة التعلم الآلي تجعل مهامي اليومية سهلة للغاية!

🔍 هل تعلم؟ في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024-2025، وجدت إحدى الدراسات أن تعابير الوجه في منشورات Instagram قدمت رؤية إضافية تتجاوز ما ينقله النص وحده، مما يعني أن تحليل المشاعر في المستقبل قد يحتاج إلى رؤية العواطف، وليس قراءتها فقط.

📖 اقرأ أيضًا: نماذج نماذج تعليقات مجانية لجمع الأفكار

7. Brandwatch (الأفضل للكشف عن المشاعر المحددة إلى جانب درجات المشاعر)

عبر Brandwatch

تستفيد Brandwatch من الذكاء الاصطناعي المتقدم، بما في ذلك تقنية BrightView الخاصة بها، من أجل تقسيم البيانات بشكل فائق وتحديد الرؤى تلقائيًا. وهذا يتيح للمنصة تجاوز التصنيفات الأساسية الإيجابية والسلبية والمحايدة من خلال تسمية المشاعر المحددة: الغضب، والاشمئزاز، والخوف، والفرح، والحزن، والمفاجأة.

تقوم المنصة بمعالجة 22 لغة وتلتقط معاني الرموز التعبيرية والسياق الثقافي الذي تفوته معظم الأدوات تمامًا.

علاوة على ذلك، تتيح لك المراقبة في الوقت الفعلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات والأخبار والمنتديات البقاء على اطلاع على مشكلات سمعة العلامة التجارية، مما يتيح لك اكتشاف التغيرات الناشئة في المشاعر قبل أن تتفاقم وتصبح مشكلات أكبر.

أفضل ميزات Brandwatch

تجاوز التصنيفات الخوارزمية بقواعد مخصصة عندما يخطئ النظام في قراءة مصطلحات أو لغة عملك.

قسّم المشاعر حسب ميزات المنتج أو سمات العلامة التجارية لمعرفة العناصر التي تؤدي إلى الرضا بشكل مستقل عن التصور العام للعلامة التجارية.

قارن أداء المحتوى (خاصتك والمنافسين) واستخدم ملخصات الذكاء الاصطناعي لإبراز الموضوعات التي تحفز المشاركة أو المحادثة.

أنشئ لوحات معلومات تفاعلية وعمليات تصدير حتى تتمكن من مشاركة الرؤى مع أصحاب المصلحة، وتقديمها بصريًا، ودمج البيانات مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل.

قيود Brandwatch

يتطلب إعداد الاستعلام بناءً دقيقًا لتجنب التقاط المحادثات غير ذات الصلة وتلويث بياناتك بالضوضاء.

تتراوح دقة تحليل المشاعر بين 60 و75٪ للغة غير مدعومة أو شديدة السخرية، مما يتطلب مراجعة يدوية للحالات الاستثنائية.

أسعار Brandwatch

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Brandwatch

G2: 4. 4/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (235+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Brandwatch؟

كتب أحد مستخدمي Reddit:

نعم، أنا أحب Brandwatch! إنه سهل الاستخدام، وتقاريره رائعة. يمكنني بسهولة تصدير وتخصيص الرسوم البيانية والمخططات. لم أستخدمه سوى للاستماع الاجتماعي، ولكنه يوفر الكثير من الميزات الأخرى لمسوقي وسائل التواصل الاجتماعي.

نعم، أنا أحب Brandwatch! إنه سهل الاستخدام، وتقاريره رائعة. يمكنني بسهولة تصدير وتخصيص الرسوم البيانية والمخططات. لم أستخدمه سوى للاستماع الاجتماعي، ولكنه يوفر الكثير من الميزات الأخرى لمسوقي وسائل التواصل الاجتماعي.

💡 نصيحة احترافية: تويتر أكثر قسوة من البريد الإلكتروني. قد تكون التغريدة التي تبدو عادية في الواقع غاضبة. تعامل مع نتائج تويتر على أنها أكثر سلبية من القنوات الأخرى.

8. Brand24 (الأفضل لمشاركة التنبيهات في الوقت الفعلي التي تلتقط التغيرات المفاجئة في المشاعر)

عبر Brand24

تقوم Brand24 بمسح 25 مليون مصدر عبر الإنترنت في الوقت الفعلي وتستخدم الذكاء الاصطناعي للإبلاغ عن أي تغير مفاجئ في المشاعر أو أي ارتفاع غير متوقع في حجم الإشارات.

Impact Score، وهو مقياس مصمم لقياس تأثير ذكر معين، يساعد المستخدمين على تحديد أولويات المحادثات التي تتطلب اهتمامًا أو استجابة فورية.

يمكنك الحصول على رؤية واضحة حول من يقود المحادثات، ومدى انتشارهم ومستوى تأثيرهم، والمكان الذي نشأت فيه الإشارات بالضبط عبر القنوات. هذه الرؤية مهمة لأن اللحظات الفيروسية لا تنتظر؛ اكتشاف المشكلات في ملخص يومي بدلاً من اكتشافها في اللحظة نفسها يعني تفويت فرصة الاستجابة بفعالية.

تقوم أداة تحليل المشاعر أيضًا بدمج مقاييس الوصول لإظهار الحجم الفعلي للمحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار والمنتديات والقنوات الأخرى.

أفضل ميزات Brand24

قم بتعيين عتبات التنبيه بحيث يتم إخطارك فقط عندما تنخفض المشاعر إلى ما دون مستوى التسامح المحدد أو عندما ينحرف حجم الإشارات بشكل كبير عن خط الأساس.

حدد المؤثرين الذين يقودون المحادثات بنشاط حتى تتمكن من إعطاء الأولوية للتفاعل مع الحسابات ذات الانتشار الواسع على الإشارات العرضية.

اعرض إمكانات الوصول والانطباع المجمعة من جميع الإشارات إلى العلامة التجارية عبر المنصات في وقت واحد في مقياس واحد.

قم بتصفية مجموعة البيانات بالكامل حسب المنصة والموقع والمشاعر والكلمات الرئيسية للتعمق في المحادثات التي تؤثر فعليًا على عملك.

قيود Brand24

أبلغ بعض المستخدمين عن فقدان إشارات من منتديات متخصصة أو مجتمعات خاصة بقطاعات معينة على الرغم من التغطية الشاملة الواسعة.

تعكس الأسعار نطاق المراقبة، مما يجعلها بعيدة عن متناول المؤسسات ذات الميزانيات المنخفضة.

أسعار Brand24

تجربة مجانية

فردية: 199 دولارًا شهريًا

الفريق: 299 دولارًا شهريًا

المزايا: 399 دولارًا شهريًا

الأعمال: 599 دولارًا شهريًا

المؤسسات: ابتداءً من 999 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Brand24

G2: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (245+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Brand24؟

وفقًا لمراجعة G2:

أعجبتني بشكل خاص قدرات Brand24 على الاستماع الاجتماعي في الوقت الفعلي وقدرتها على تتبع الإشارات عبر منصات متعددة. كانت ميزة تحليل المشاعر مفيدة للغاية في مساعدتي على فهم نبرة وسياق المحادثات عبر الإنترنت حول علامتي التجارية. بالإضافة إلى ذلك، سهّلت الواجهة سهلة الاستخدام التنقل واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

أعجبتني بشكل خاص قدرات Brand24 على الاستماع الاجتماعي في الوقت الفعلي وقدرتها على تتبع الإشارات عبر منصات متعددة. كانت ميزة تحليل المشاعر مفيدة للغاية في مساعدتي على فهم نبرة وسياق المحادثات عبر الإنترنت حول علامتي التجارية. بالإضافة إلى ذلك، سهّلت الواجهة سهلة الاستخدام التنقل واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

💡 نصيحة احترافية: قارن بين طريقة تحدث مختلف الشرائح: المستخدمون المجانيون مقابل المستخدمون المدفوعون، العملاء الجدد مقابل العملاء المخلصون، المجموعات ذات القيمة العالية مقابل المجموعات ذات القيمة المنخفضة. الفجوة بين الشرائح تخبرك أين تتباعد التوقعات.

9. Sprout Social (الأفضل لإدارة الاستجابة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب تحليل المشاعر)

عبر Sprout Social

تضيف Sprout Social تحليل المشاعر إلى لوحة تحكم إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، مما يلغي الحاجة إلى التنقل بين الأدوات باستمرار.

تقوم الشبكة العصبية العميقة تلقائيًا بتصنيف الرسائل الواردة على أنها إيجابية أو سلبية أو محايدة أو غير مصنفة. قم بإنشاء استعلامات استماع تتعقب حملات محددة أو مراحل معينة من رحلة العميل، ثم قم بالتصفية حسب المشاعر لإظهار المحادثات ذات الأولوية العالية أولاً.

بدلاً من إجبارك على التحقق من لوحات معلومات متعددة، كل شيء متاح في مكان واحد: منشوراتك المجدولة، وأنشطة التفاعل، واستفسارات الاستماع القائمة على المشاعر، كل ذلك معًا.

أفضل ميزات Sprout Social

قم بفرز الرسائل الواردة حسب قطبية المشاعر لإعطاء الأولوية للمحادثات العاجلة قبل التعامل مع الاستفسارات الروتينية حسب الترتيب الزمني.

ابحث عن المبدعين والمؤثرين الآمنين للعلامة التجارية وفحصهم حسب الموضوع باستخدام أدوات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

عالج لغة العملاء الفوضوية، بما في ذلك اللغة العامية والرموز التعبيرية والأخطاء المطبعية والاختصارات المستخدمة على الإنترنت، لالتقاط المشاعر الحقيقية التي لا تلتقطها النصوص الرسمية.

قم بتصحيح تصنيفات الرسائل الفردية يدويًا لتدريب المنصة على مصطلحات مجالك من أجل تحسين الدقة باستمرار.

قيود Sprout Social

تتطلب ميزات تحليل المشاعر الاشتراك في الخطة المتقدمة، مما يحد من توفرها للفرق ذات الميزانية المحدودة في المستويات الأدنى.

لا تزال السخرية واللغة الخاصة بالصناعة تعيق النظام دون تحسين يدوي وتصحيح مستمر.

تعمل المنصة على تحسين إدارة الشبكات الاجتماعية أولاً وتحليل المشاعر ثانياً، مما يعني أن ميزات الاستماع تتشارك المساحة مع أدوات الجدولة والنشر.

يتطلب توصيل الأدوات الخارجية إجراء إعدادات إضافية خارج نطاق المنصة نفسها.

أسعار Sprout Social

تجربة مجانية

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي القياسي: 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المحترفون: 299 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي متقدم: 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المؤسسات: أسعار مخصصة

التسويق المؤثر: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sprout Social

G2: 4. 4/5 (أكثر من 5700 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sprout Social؟

كتب أحد المستخدمين على Capterra:

من المفيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنمية خبراتنا ومهاراتنا. لقد استخرجت أفضل الأفكار لمسيرتي المهنية من وسائل التواصل الاجتماعي من خلال Sprout Social. عندما يتطلب الأمر تفاعل العملاء، فإن Sprout Social هي أفضل منصة لمناقشة معظم هذه الأمور. وهي سهلة الاستخدام بشكل عام. كما أنها ميسورة التكلفة للغاية مع شهر تجريبي مجاني للجميع.

من المفيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنمية خبراتنا ومهاراتنا. لقد استخرجت أفضل الأفكار لمسيرتي المهنية من وسائل التواصل الاجتماعي من خلال Sprout Social. عندما يتطلب الأمر تفاعل العملاء، فإن Sprout Social هي أفضل منصة لمناقشة معظم هذه الأمور. وهي سهلة الاستخدام بشكل عام. كما أنها ميسورة التكلفة للغاية مع شهر تجريبي مجاني للجميع.

10. Hootsuite (الأفضل لمراقبة المشاعر الموحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Hootsuite

تدمج Hootsuite تحليل المشاعر مباشرة في لوحة التحكم الخاصة بها. تتضمن كل خطة Hootsuite تتبع الإشارات، وتحديد الموضوعات الشائعة، وتصنيف المشاعر دون إجبارك على الترقية لفتح إمكانيات الاستماع.

يمكنك مراقبة ما يقوله الناس فعليًا عن علامتك التجارية عبر الإنترنت المفتوح في الوقت الفعلي، ثم تصفية تلك المحادثات حسب المشاعر لفهم التغيرات في التصورات فور حدوثها.

تتيح لك أداة أبحاث السوق البحث في ملايين المحادثات في وقت واحد للوقوف على الإشارات إلى العلامة التجارية التي قد تفوتك بخلاف ذلك. يتم تتبع مشاعر المنافسين جنبًا إلى جنب مع المقاييس الخاصة بك، بحيث يمكنك قياس التصورات مقارنةً باللاعبين في السوق.

تتكامل طبقة الاستماع بسلاسة مع أدوات النشر والجدولة والمشاركة الخاصة بك، مما يعني أنك لا تحتاج إلى التبديل بين السياقات المختلفة بين المنصات المختلفة.

أفضل ميزات Hootsuite

قم بتصفية جميع الإشارات المراقبة حسب قطبية المشاعر في وقت واحد، حتى تتمكن من التركيز على الرد على المحادثات السلبية أولاً.

حدد الموضوعات الشائعة حسب الفئة والموقع مباشرة في واجهة الاستماع لإعلام إنشاء المحتوى حول الموضوعات الإيجابية.

اجمع بين الهاشتاغات والمواضيع الشائعة ومقاييس المشاعر المرتبطة بها، حتى تتمكن من إطلاق الحملات مع معرفة السياق العاطفي.

تعاون بكفاءة من خلال توزيع الردود والمهام على مختلف أعضاء الفريق داخل المنصة.

قيود Hootsuite

ميزات الاستماع واسعة النطاق ولكنها ليست عميقة؛ فأنت تحصل على تتبع أساسي للمشاعر بدلاً من الكشف عن العواطف أو التحليل القائم على الجوانب.

يتطلب الانتقال من أدوات الاستماع المستقلة إعداد البيانات وتغييرات في سير العمل تستغرق وقتًا طويلاً لإكمالها.

أسعار Hootsuite

تجربة مجانية

قياسي: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 399 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hootsuite

G2: 4. 3/5 (6,610+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (3,780+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hootsuite؟

تشير مراجعة G2 إلى ما يلي:

أحب واجهة Hootsuite لأنها سهلة الاستخدام وبديهية للغاية، مما يبسط إدارة المحتوى والتعلم لأعضاء الفريق الجدد. يتم تحديث المنصة باستمرار، لتتكيف مع الشبكات الاجتماعية والميزات الجديدة، وهو أمر بالغ الأهمية لعملي كمنسق وسائل التواصل الاجتماعي. كما أقدر أن Hootsuite يتيح لي إجراء تحليل كامل ومركزي لمقاييس جميع الشبكات الاجتماعية للمنظمة، مما يسهل الوصول إليها والاستشارة كلما احتجت إلى ذلك.

أحب واجهة Hootsuite لأنها سهلة الاستخدام وبديهية للغاية، مما يبسط إدارة المحتوى والتعلم لأعضاء الفريق الجدد. يتم تحديث المنصة باستمرار، لتتكيف مع الشبكات الاجتماعية والميزات الجديدة، وهو أمر بالغ الأهمية لعملي كمنسق وسائل التواصل الاجتماعي. كما أقدر أن Hootsuite يتيح لي إجراء تحليل كامل ومركزي لمقاييس جميع الشبكات الاجتماعية للمنظمة، مما يسهل الوصول إليها والاستشارة كلما احتجت إلى ذلك.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Hootsuite التي يجب تجربتها

11. Qualtrics XM Discover (الأفضل لتحليل المشاعر عبر كل قنوات التفاعل مع العملاء)

عبر Qualtrics XM Discover

تدمج Qualtrics تحليلات المحادثات في منصتها الأكبر للتعليقات. يحلل النظام المدمج المشاعر والنيات وجهود العملاء من التفاعلات التي تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومكالمات الدعم ونصوص الدردشة واستطلاعات الرأي حول المنتجات في وقت واحد.

يتضمن أكثر من 150 نموذجًا مسبقًا لقطاعات محددة، مما يعني أن المشاعر في قطاع الرعاية الصحية يتم تفسيرها بشكل مختلف تمامًا عن قطاع الضيافة أو الخدمات المالية بناءً على سياق القطاع.

علاوة على ذلك، يمكن تشغيل سير العمل الآلي بناءً على عتبات المشاعر، بحيث يتم توجيه التفاعلات السلبية تلقائيًا إلى المشرفين أو إلى فرق حل المشكلات المتخصصة دون تدخل يدوي.

اكتشف أفضل ميزات Qualtrics XM

استقبل تسجيلات مكالمات الدعم ونصوص المحادثات مباشرةً حتى تتمكن المنصة من استخراج المشاعر دون الحاجة إلى النسخ اليدوي أولاً.

افهم جهود العملاء ونواياهم إلى جانب مشاعرهم لتشخيص أسباب فشل أو نجاح التفاعلات بما يتجاوز مجرد التقييمات الإيجابية أو السلبية.

قم بتوجيه التفاعلات تلقائيًا بناءً على عتبات المشاعر، بحيث يتم تصعيد المحادثات السلبية إلى المشرفين دون الحاجة إلى فرزها يدويًا.

قيود Qualtrics XM Discover

تؤدي تعقيد المنصة واتساع نطاق ميزاتها إلى صعوبة التعلم بالنسبة للفرق

غالبًا ما يتطلب التخصيص تدخل خدمات احترافية بدلاً من التكوين الذاتي.

أسعار Qualtrics XM Discover

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Qualtrics XM Discover

G2: 4. 3/5 (735+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Qualtrics XM Discover؟

يضيف أحد المراجعين في Capterra:

تقدم Qualtrics XM خدمات ممتازة. يمكننا إنشاء أي استطلاع، وأحببت سهولة دمجه في إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل الترويجية عبر جميع قنوات الاتصال. أحببت الطريقة التي تجعل بها Qualtrics XM الأسئلة داخل النموذج واضحة ومنظمة وتمكن المستجيبين من التنقل وتسجيل الإجابات بسهولة. أحببت قدرتها على فحص المستجيبين والتأكد من أنهم حقيقيون ومن داخل المجموعة المستهدفة.

تقدم Qualtrics XM خدمات ممتازة. يمكننا إنشاء أي استطلاع، وأحببت سهولة دمجه في إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل الترويجية عبر جميع قنوات الاتصال. أحببت الطريقة التي تجعل بها Qualtrics XM الأسئلة داخل النموذج واضحة ومنظمة وتمكن المستجيبين من التنقل وتسجيل الإجابات بسهولة. أحببت قدرتها على فحص المستجيبين والتأكد من أنهم حقيقيون ومن داخل المجموعة المستهدفة.

🔍 هل تعلم؟ في دراسة أجريت على مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر، استخدم الباحثون تحليل المشاعر في تعليقات المطورين للتنبؤ بما إذا كان سيتم إصلاح الخلل (ومدى سرعة إصلاحه). وتبين أن المشاعر السلبية في المناقشة غالبًا ما تعني أن الخلل سيتم إصلاحه بسرعة أكبر.

12. Chattermill (الأفضل لتحويل بيانات التعليقات إلى أنماط دقيقة وقابلة للتنفيذ)

عبر Chattermill

يجمع Chattermill التعليقات الواردة من الاستطلاعات والمراجعات وتذاكر الدعم والإشارات على مواقع التواصل الاجتماعي في محرك تحليل.

تقوم Lyra AI بتقسيم التعليقات إلى موضوعات محددة تلقائيًا حتى تتمكن من معرفة ميزات المنتج أو عناصر الخدمة التي تثير الرضا مقابل الشكاوى. بدلاً من الحصول على درجة المشاعر وتركك لتكتشف معناها، تركز المنصة على فهم السبب وراء المشاعر.

كما أن التنبيهات الفورية تخطرك عند ظهور مشكلات جديدة أو تغير اتجاهات المشاعر. وهذا يجعلك متقدمًا على المشكلات الناشئة بدلاً من اكتشافها في التقارير اللاحقة.

أفضل ميزات Chattermill

اربط جميع حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي لتحليل التعليقات والإشارات والهاشتاغات في مكان واحد.

استعلم عن بيانات التعليقات الخاصة بك بلغة إنجليزية بسيطة بدلاً من إنشاء التقارير يدويًا، بحيث يمكنك طرح سؤال "لماذا العملاء غير راضين عن عملية التسجيل" والحصول على إجابات.

قم بتكوين تنبيهات تظهر عند ظهور موضوعات جديدة أو تغير اتجاهات المشاعر للاستجابة للمشاكل قبل أن تتفاقم.

حدد المشاعر المختلطة في تعليق واحد لفهم أكثر دقة لآراء العملاء المعقدة.

قيود Chattermill

يتطلب إعداد تكامل البيانات اهتمامًا دقيقًا لتوحيد تدفقات الملاحظات من أنظمة مصادر متعددة بدقة.

تركز المنصة على الرؤى النوعية لتجربة العملاء أكثر من تتبع ومراقبة الإشارات الكثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أسعار Chattermill

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Chattermill

G2: 4. 5/5 (210+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (25+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Chattermill؟

وفقًا لمراجعة G2:

تسهل Chattermill إدارة عملائك وتقييماتهم. تساعد في تقديم خدمة أفضل واستثنائية للعملاء. بالنسبة للأطراف المعنية الداخلية، تتميز بخصائص رائعة مثل تحليل المشاعر الذي يساعد في إجراء تغييرات أفضل على المنتجات واتخاذ قرارات تجارية أفضل. يسهل تنفيذها في فريق جديد، وتتكامل بسهولة مع الأدوات الأخرى الموجودة. تتم إدارة جميع تقييمات عملائنا يوميًا من خلال Chattermill.

تسهل Chattermill إدارة عملائك وتقييماتهم. تساعد في تقديم خدمة أفضل واستثنائية للعملاء. بالنسبة للأطراف المعنية الداخلية، تتميز بخصائص رائعة مثل تحليل المشاعر الذي يساعد في إجراء تغييرات أفضل على المنتجات واتخاذ قرارات تجارية أفضل. يسهل تنفيذها في فريق جديد، وتتكامل بسهولة مع الأدوات الأخرى الموجودة. تتم إدارة جميع تقييمات عملائنا يوميًا من خلال Chattermill.

13. Meltwater (الأفضل لفرق العلاقات العامة التي تتابع تغيرات وسائل الإعلام وتغيرات الرأي العام)

عبر Meltwater

تقوم Meltwater بمعالجة أكثر من مليار وثيقة يوميًا باستخدام نماذج المشاعر القائمة على المحولات، وهي نفس بنية الشبكة العصبية التي تدعم الاختراقات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي. وهي تتعقب المشاعر عبر الأخبار الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والبودكاست وحتى نصوص البث، بحيث تحصل فرق العلاقات العامة على رؤية واضحة للتصورات عبر قنوات الإعلام المكتسبة.

يكشف التحليل على مستوى الجملة التغيرات الدقيقة والتناقضات التي لا تلتقطها الأساليب التي تعتمد على مستوى الوثيقة. قد تنتقد مقالة إخبارية واحدة جانبًا من جوانب شركتك بينما تثني على جانب آخر، ويكشف التحليل على مستوى الجملة كلا الإشارتين بدلاً من حساب متوسطهما في درجة مزاجية واحدة.

تكمن قوتها في تغطيتها الإعلامية الشاملة، مما يتيح للمستخدمين فهم كيفية تأثير الحملات الإعلامية المكتسبة والمملوكة والاجتماعية على سمعة العلامة التجارية وأدائها بشكل عام.

أفضل ميزات Meltwater

قارن مشاعرك وحصتك الصوتية مع المنافسين من خلال الاتجاهات التاريخية لتصور المسار النسبي بمرور الوقت.

احصل على عدد غير محدود من استعلامات البحث وأرشيف شامل لمدة 15 شهرًا لإجراء أبحاث شاملة حول الاتجاهات والمنافسة.

قم بتصدير جميع بيانات المشاعر عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) إلى Tableau أو Power BI أو Looker Studio حتى تتمكن من امتلاك لوحات المعلومات الخاصة بك ولا تظل مقيدًا بواجهة Meltwater.

قم بإعداد تنبيهات في الوقت الفعلي وكشف الارتفاعات المفاجئة لتتلقى إشعارًا فور ارتفاع أهمية محادثة أو اتجاه ما حتى تتمكن من التصرف بسرعة.

قيود Meltwater

تختلف دقة تحليل المشاعر باختلاف اللغة والقطاع الصناعي، مما يتطلب أحيانًا إجراء فحص عشوائي يدوي وتحسينًا.

تولد المعالجة على نطاق واسع كميات هائلة من البيانات — لذا تحتاج إلى استراتيجية قوية للتصفية والتجزئة للتركيز على الإشارات بدلاً من الضوضاء.

أسعار Meltwater

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Meltwater

G2: 4/5 (2,395+ تقييم)

Capterra: 4/5 (95+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Meltwater؟

وفقًا لمراجعة G2 حول برنامج تحليل المشاعر:

لقد حسّنت Meltwater بشكل كبير قدرتنا على تتبع إدارة السمعة، سواء بالنسبة لمنظمتنا أو لمنافسينا. تساعدنا سهولة تلقي التنبيهات مباشرة في Teams على البقاء على اطلاع على مجموعة من الموضوعات المهمة، مما يسهل علينا الإشراف بكفاءة وفعالية على التصور العام لمنظمتنا. بالإضافة إلى التنبيهات، توفر ميزات إعداد التقارير في Meltwater رؤى قيّمة حول الاتجاهات والمواضيع الرئيسية والإشارات وحصة الصوت لنا ولمنافسينا، ويمكن مشاركة هذه التقارير بسهولة مع القيادة.

لقد حسّنت Meltwater بشكل كبير قدرتنا على تتبع إدارة السمعة، سواء بالنسبة لمنظمتنا أو لمنافسينا. تساعدنا سهولة تلقي التنبيهات مباشرة في Teams على البقاء على اطلاع على مجموعة من الموضوعات المهمة، مما يسهل علينا الإشراف بكفاءة وفعالية على التصور العام لمنظمتنا. بالإضافة إلى التنبيهات، توفر ميزات إعداد التقارير في Meltwater رؤى قيّمة حول الاتجاهات والمواضيع الرئيسية والإشارات وحصة الصوت لنا ولمنافسينا، ويمكن مشاركة هذه التقارير بسهولة مع القيادة.

14. Medallia (الأفضل لالتقاط المشاعر عبر كل نقطة اتصال وتفاعل مع العملاء)

عبر Medallia

تتخصص Medallia في جمع التعليقات وتحليلها عبر الاستطلاعات ومراكز الاتصال والقنوات الاجتماعية والتفاعلات الرقمية بدلاً من عزل مصادر البيانات هذه بشكل منفصل.

تكشف تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الموضوعات وأنماط المشاعر تلقائيًا من تعليقات العملاء المفتوحة دون الحاجة إلى وضع علامات يدويًا على كل رد. علاوة على ذلك، تضيف تعليقات الفيديو بُعدًا تتجاهله معظم المنصات تمامًا.

تحول سير العمل في حلقة مغلقة الرؤى إلى إجراءات فعلية بدلاً من ترك التعليقات في قواعد البيانات. عندما تشير درجات المشاعر إلى وجود مشكلة، يمكنك تكوين النظام لإخطار الفرق تلقائيًا أو رفع المشكلة إلى المشرفين أو تشغيل إجراءات المتابعة دون تدخل بشري.

أفضل ميزات Medallia

قم بإعداد سير العمل بحيث يتم توجيه المشاعر السلبية تلقائيًا إلى المشرفين أو يتم اتخاذ إجراءات متابعة دون مراجعة يدوية.

أنشئ لوحات معلومات في الوقت الفعلي لتتبع المشاعر عبر جميع نقاط اتصال العملاء في وقت واحد لمراقبة التقدم المحرز مقارنة بالأهداف

استخرج الموضوعات المتكررة من التعليقات النصية المفتوحة تلقائيًا حتى تتمكن من تحديد الاتجاهات والأنماط الناشئة دون الحاجة إلى قراءة مئات الردود يدويًا.

قيود Medallia

تعقيد ميزات المنصة يعني أن عملية التهيئة والتدريب تستغرق وقتًا طويلاً، حتى بالنسبة لفرق CX وفرق نجاح العملاء المتخصصة.

وضع المؤسسة يجعل الأسعار بعيدة عن متناول المنظمات أو الأقسام الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة

أسعار Medallia

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Medallia

G2: 4. 5/5 (165+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (30+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Medallia؟

إليك ما قالته مراجعة G2:

تساعد Medallia فريق التسويق على ربط مشاعر العملاء الفعلية بعناصر حملة معينة. يمكننا فرز التعليقات حسب القناة التي يتم توصيلها من خلالها وقراءة التعليقات المتعلقة مباشرة بفعاليتها، مثل رسالة بريد إلكتروني. وقد أدى ذلك إلى تغيير طريقة مراجعة الأصول الإبداعية قبل الإطلاق الكبير. ومن الميزات الرائعة الأخرى سهولة استخراج اقتباسات العملاء ذات الصلة بالموضوع ومشاركتها من قبل الفريق خلال السباقات السريعة.

تساعد Medallia فريق التسويق على ربط مشاعر العملاء الفعلية بعناصر حملة معينة. يمكننا فرز التعليقات حسب القناة التي يتم توصيلها من خلالها وقراءة التعليقات المتعلقة مباشرة بفعاليتها، مثل رسالة بريد إلكتروني. وقد أدى ذلك إلى تغيير طريقة مراجعة الأصول الإبداعية قبل الإطلاق الكبير. ومن الميزات الرائعة الأخرى سهولة استخراج اقتباسات العملاء ذات الصلة بالموضوع ومشاركتها من قبل الفريق خلال السباقات السريعة.

جميع الإشارات تشير إلى ClickUp

يتمثل اختيار أدوات تحليل المشاعر المناسبة في الوضوح. أنت الآن تعرف ما الذي تجيده كل منصة، وأين تناسبك، وكيف تتعامل مع تعليقات العملاء الحقيقية. يمنحك هذا طريقة عملية لمطابقة احتياجاتك مع الميزات التي تساعدك حقًا على تتبع النبرة والأنماط السطحية واتخاذ قرارات أسرع.

يجمع ClickUp كل هذه العناصر في سير عمل واحد.

تجمع النماذج التعليقات، ويقرأ ClickUp Brain المشاعر، وتعرض لوحات المعلومات الاتجاهات، وتراقب وكالات الذكاء الاصطناعي التغيرات حتى تتمكن من اكتشاف التغييرات المهمة في وقت مبكر. كل شيء يبقى متصلاً، بحيث يعمل فريقك بمعلومات موثوقة دون التنقل بين الأدوات. هذه هي ميزة مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة مثل ClickUp.

إذا كنت تريد طريقة أكثر وضوحًا وتركيزًا للتعامل مع مشاعر العملاء، فيمكنك البدء على الفور. اشترك في ClickUp اليوم! ✅