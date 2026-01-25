أفضل 13 بديلاً لـ Elvex لتنسيق الذكاء الاصطناعي في [السنة]

عندما تستثمر في الذكاء الاصطناعي ولكنك تعتمد على أدوات غير متصلة وسير عمل مؤقت، فإن كل شيء يتباطأ. وهذا يؤدي إلى ديون الذكاء الاصطناعي أو توسع الذكاء الاصطناعي، وهو فجوة متزايدة بين ما تبنيه وما يمكنك تشغيله باستمرار في الإنتاج.

Elvex steps هي منصة تنسيق الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تقليل بعض هذه الصعوبات. فهي تجمع جميع مكونات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، مما يتيح لك توحيد طريقة إنجاز العمل وتقليل الجهد اليدوي المطلوب لتشغيل الأنظمة التي تعمل بنظام LLM.

ولكن مع توسع نطاق عملك، قد تشعر أن Elvex محدود عندما تحتاج إلى أنماط تنسيق أعمق، أو بنية أكثر مرونة، أو دعم أقوى لسير العمل المعقد والمتعدد العوامل.

إذا كنت تواجه عقبات مماثلة، فستساعدك قائمة أفضل بدائل Elvex هذه في العثور على بديل أفضل.

أفضل بدائل Elvex لتنسيق الذكاء الاصطناعي في لمحة

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل البدائل لـ Elvex حتى تتمكن من العثور بسرعة على ما يناسبك.

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp Brain، BrainGPT، إدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي، متابعة المهام، وكلاء الذكاء الاصطناعي، تنسيق الوكلاء المتعددين، إدارة سير العمل، نماذج LLM المتميزة الفرق التي ترغب في إدارة القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع من البداية إلى النهاية مجاني إلى الأبد؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Podium تفاعلات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوجيه الآلي، والتذكيرات، وتتبع Ray ID سير عمل التواصل مع العملاء أسعار مخصصة Tidio دردشة مباشرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحفزات شرطية، وأتمتة سير العمل متعدد المنصات دعم العملاء والدردشة المباشرة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا Vertex AI تنسيق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وسير العمل متعدد النماذج، والتفرع الشرطي، والمراقبة الفرق التي تدير نماذج/خطوط إنتاج متعددة للذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة Kore. AI تنسيق الذكاء الاصطناعي التخاطبي، سير العمل متعدد المراحل، لوحات المعلومات في الوقت الفعلي سير عمل المحادثات المؤسسية أسعار مخصصة Botpress ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر للمحادثات، تحكم دقيق في سير العمل، مكونات معيارية الفرق التي تحتاج إلى تنسيق دردشة ذكاء اصطناعي مرن ومخصص تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 89 دولارًا + نفقات الذكاء الاصطناعي/شهريًا LangChain إطار عمل لبناء سير عمل الذكاء الاصطناعي وتنسيق الوكلاء المتعددين وتكامل واجهات برمجة التطبيقات المطورون الذين يبنون تطبيقات مدعومة بـ LLM تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا شهريًا ServiceNow تنسيق سير عمل الذكاء الاصطناعي، أتمتة تكنولوجيا المعلومات/العمليات، التنبيهات التنبؤية فرق تكنولوجيا المعلومات والعمليات في المؤسسات الكبيرة أسعار مخصصة CrewAI تنسيق متعدد الوكلاء، تدخل بشري، تكاملات خارجية الفرق التي تحتاج إلى وكلاء ذكاء اصطناعي تعاوني تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة n8n أتمتة سير العمل مفتوحة المصدر، ومشغلات تعتمد على الأحداث، وتحرير مرئي أتمتة سير العمل بدون كود لدمج البيانات والتطبيقات تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة Zapier أتمتة بدون كود، Zaps متعددة الخطوات، تكامل التطبيقات الشركات التي تربط بين عدة أدوات SaaS تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29.99 دولارًا شهريًا. Atera تنسيق إدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة التصحيحات وقواعد التنبيهات وإعداد التقارير فرق تكنولوجيا المعلومات ومقدمو الخدمات المدارة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 169 دولارًا شهريًا LocaliQ إدارة العملاء المحتملين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة التسويق متعدد القنوات، وتتبع الحملات، وأتمتة الرسائل القصيرة/الصوتية الشركات التي تسعى إلى إدارة العملاء المحتملين، وتنفيذ حملات تلقائية، وتتبع أداء التسويق أسعار مخصصة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Elvex؟

في حين أن اختيار الأداة المناسبة يعتمد على احتياجاتك الفريدة ومتطلبات النظام، إليك بعض العوامل التي يجب أن تأخذها في الاعتبار:

تصميم وتخصيص سير عمل الذكاء الاصطناعي: ابحث عن منصة تتيح لك إنشاء وتصور وتخصيص ابحث عن منصة تتيح لك إنشاء وتصور وتخصيص عمليات أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي متعددة الخطوات باستخدام منطق التفرع والتوجيه الديناميكي واستدعاء الأدوات والمرونة في توصيل أي نموذج تفضله.

دعم متعدد النماذج: تأكد من أن الأداة تدعم نماذج LLM ونماذج متعددة الوسائط مختلفة، مما يتيح لك التبديل بين النماذج ودمجها في سير العمل أو تحسين الاستخدام بناءً على التكلفة والأداء.

التنفيذ والأتمتة في الوقت الفعلي: تحقق مما إذا كانت الأداة يمكنها تشغيل سير العمل في الوقت الفعلي باستخدام webhooks أو الأحداث أو التشغيل المجدول حتى يستجيب الوكلاء على الفور لإشارات العمل والاحتياجات التشغيلية.

المراقبة والقابلية للمراقبة: تحقق مما إذا كان يوفر سجلات تفصيلية وتحليلات وتتبع وتقارير أداء لمراقبة كيفية عمل تحقق مما إذا كان يوفر سجلات تفصيلية وتحليلات وتتبع وتقارير أداء لمراقبة كيفية عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي للأتمتة، واستكشاف الأعطال وإصلاحها، وتحسين النتائج باستمرار.

التكامل واتصال البيانات: اختر أداة تتصل بسهولة بأدواتك الحالية وبرامج إدارة علاقات العملاء وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وبيئات السحابة.

الأمان والامتثال: اختر منصة تتوافق مع معايير خصوصية البيانات الرئيسية مثل GDPR و SOC-2 بالإضافة إلى التشفير وضوابط الوصول وإدارة واجهة برمجة التطبيقات الآمنة وسجلات التدقيق.

سهولة الاستخدام: تحقق مما إذا كانت سهلة الاستخدام، ولا تتطلب كتابة أكواد برمجية أو تتطلب كتابة أكواد برمجية قليلة، ومتاحة للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء، حتى يتمكن فريقك من البناء والتكرار بسرعة.

قابلية التوسع: تأكد من أن المنصة تدعم سير العمل ذي الحجم الكبير والبنية متعددة الوكلاء، بحيث تنمو بسلاسة مع استخدامك لها.

أفضل بدائل Elvex

دعونا نلقي نظرة على أفضل بدائل Elvex وما يميز كل منها عن البقية.

1. ClickUp (الأفضل لسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي)

تقدم Elvex تنسيقًا آمنًا للذكاء الاصطناعي مع دعم متعدد النماذج وأتمتة سير العمل وإنشاء بدون كود، وهي مصممة لتلبية متطلبات حوكمة المؤسسات. لكن الذكاء الاصطناعي لا يقدم قيمة بمعزل عن سير العمل التشغيلي الخاص بك.

وعندما تكون منصة تنسيق الذكاء الاصطناعي منفصلة عن المكان الذي تنفذ فيه الفرق العمل فعليًا، فإنك تضيف أداة أخرى لإدارتها بدلاً من دمج الذكاء الاصطناعي مع العمليات بشكل حقيقي.

ادخل إلى ClickUp. إنه أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، تجمع بين جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل.

تتواجد وكلاء الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع والوثائق والتعاون الجماعي في مكان عمل واحد آمن حيث يتمتع الذكاء الاصطناعي بسياق عمل كامل، وليس مجرد مطالبات منفصلة.

هذه البيئة التي تدرك السياق تمامًا تعني أن مستخدمي ClickUp يتخلصون من جميع أشكال توسع العمل. لا مزيد من العزلة بين الدردشة والبريد الإلكتروني والوكلاء، ولا مزيد من تزويد وكيل الذكاء الاصطناعي بالسياق الكامل والوثائق لجعله يعمل لصالحك في كل مرة. بفضل الأمان والحوكمة على مستوى المؤسسات المدمجين في المنصة حيث يتم العمل فعليًا، يعمل وكلاؤك وسير عمل الذكاء الاصطناعي كزملاء عمل حقيقيين.

ذكاء اصطناعي يفهم سياق عملياتك بالكامل

يعمل ClickUp Brain كطبقة ذكاء تربط مساحة العمل بأكملها. يقرأ مهامك ووثائقك وتعليقاتك والأدوات المتصلة مثل Drive أو Slack أو Figma أو GitHub أو Jira.

نظرًا لأنه يفهم السياق الكامل لعملك، يمكنك طرح أسئلة تشغيلية مفصلة عليه والحصول على إجابات دقيقة مستمدة من سير العمل الفعلي الذي يقوم به فريقك.

احصل على رؤى وزيادة الإنتاجية مع ClickUp Brain

وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين ينفذون العمل بشكل مستقل عبر سير عملك

بناءً على الذكاء الذي يوفره ClickUp Brain، تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp كوحدات بناء ذكية لا تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية.

يمكنك نشر وكلاء للتعامل مع مهام مثل التوجيه التلقائي لتذاكر الدعم، وتلخيص المستندات، واستخراج الرؤى من رسائل البريد الإلكتروني، أو حتى التبديل بين نماذج اللغة الكبيرة (LLM) بناءً على السياق أو حساسية البيانات.

يمكن تكوين كل وكيل لكي يعمل عند حدوث أحداث معينة، ونقل البيانات بين النماذج، والتفاعل مع أدواتك الحالية، مع الحفاظ على ضوابط أمنية وتدقيقية صارمة.

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي أذكياء وفقًا لسير عملك باستخدام ClickUp Agents

🎬 وكيل في العمل لفرق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات: أنشئ وكيلًا فائقًا لأمن البرامج يدير قائمة انتظار الحوادث الأمنية. عند الإبلاغ عن ثغرة أمنية ذات أولوية عالية، يقوم الوكيل تلقائيًا بتقييم خطورتها بناءً على الأنظمة المتأثرة في قاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB) الخاصة بك. ثم يقوم بإنشاء مهام الإصلاح وتعيينها إلى فرق الهندسة المناسبة. ويقوم بصياغة مراسلات أصحاب المصلحة بناءً على نطاق التأثير. ويقوم بجدولة مراجعات المتابعة. كل هذا يحدث في غضون دقائق من اكتشاف الحادث، دون الحاجة إلى الفرز اليدوي أو التنسيق بين فرق وأدوات متعددة. توفير في الوقت وتحقيق كفاءة لا توصف. تعرف على المزيد في الفيديو أدناه:

عندما يتم إعداد وكلائك وتشغيلهم، يمكنك ضبط وتنسيق سير العمل بشكل أكبر من خلال تبديل النماذج. يمكنك الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة وتعيينها لمهام محددة مثل ChatGPT للكتابة وClaude للتفكير، بحيث يستخدم كل وكيل الذكاء الاصطناعي الأنسب للمهمة.

قم بالتبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة للحصول على النتيجة المرجوة.

💟 مكافأة: تتطلب عمليات نشر الذكاء الاصطناعي في المؤسسات المرونة لاستخدام النموذج المناسب لكل حالة استخدام، وإمكانية الوصول الصوتي لعمليات أسرع، والبحث الموحد عبر جميع معارف المؤسسة. يوفر ClickUp BrainGPT إمكانات الذكاء الاصطناعي متعددة النماذج مع حوكمة مؤسسية مدمجة، مما يلغي الحاجة إلى إدارة علاقات منفصلة مع الموردين أو بروتوكولات أمان لكل مزود للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي السياقي الذي يفهم سير عمل مؤسستك : على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة التي ترى فقط المطالبات الفردية، يصل Brain GPT إلى خرائط طريق مشروعك والمواصفات الفنية وتاريخ الحوادث ومناقشات الفريق لتقديم إجابات تستند إلى عملياتك الفعلية وقرارات الهندسة ومتطلبات الامتثال.

التبديل بين نماذج لغة كبيرة (LLM) رائدة بناءً على متطلبات المهمة : يمكنك الوصول إلى Claude وChatGPT وGemini من خلال منصة واحدة، بحيث يمكن للفرق اختيار النموذج الأمثل للوثائق الفنية أو إنشاء الكود أو المحتوى الإبداعي أو تحليل البيانات دون الحاجة إلى إدارة عدة مفاتيح API ومراجعات أمنية.

عمليات تعمل بالصوت لإدارة سير العمل بدون استخدام اليدين : استخدم : استخدم Talk to Text لتسجيل تقارير الحوادث شفهيًا، وتحديث حالات المشاريع، وإنشاء المهام، أو الاستعلام عن المقاييس التشغيلية خلال المواقف الحرجة عندما لا يكون الكتابة عمليًا.

بحث موحد عبر كامل مجموعتك التقنية: ابحث في استعلامات البحث عبر مهام ClickUp والوثائق التقنية والمستودعات المتصلة مثل GitHub والاتصالات في Slack وملفات التصميم في Figma في وقت واحد.

لتكملة العرض، يتيح لك ClickUp Automations إعداد سير عمل يتم تشغيله تلقائيًا دون الحاجة إلى كتابة كود. يمكنك تشغيل الإجراءات بناءً على تحديثات المهام أو تغييرات الحالة أو التعليقات أو الحقول المخصصة، بحيث تظل عمليات فريقك متسقة دون الحاجة إلى متابعة يدوية.

قم بتشغيل سير العمل تلقائيًا عند إغلاق المهام أو تسجيل الملاحظات باستخدام ClickUp Automations

🎬 الأتمتة في العمل: يمكن لفرق المؤسسات إنشاء سلاسل موافقة توجه الطلبات إلى أصحاب المصلحة المناسبين بناءً على نوع المشروع أو حدود الميزانية.

يمكن لسير عمل الأمان والامتثال تعيين عمليات تدقيق تلقائيًا عند الوصول إلى البيانات الحساسة. يمكنها وضع علامة على المهام التي لم تتم مراجعتها خلال الأطر الزمنية للحوكمة.

يمكن تنسيق العمليات متعددة الوظائف مثل تهيئة الموردين أو توفير الموظفين أو تصعيد الحوادث باستخدام المنطق الشرطي. يتكيف المنطق مع السيناريوهات المختلفة بناءً على متطلباتك. يتم تكوين كل هذا من خلال أداة إنشاء مرئية لا تتطلب موارد مطورين أو تذاكر دعم فني لتعديلها.

أفضل ميزات ClickUp

تنظيم العمل وتتبعه: قم بإدارة جميع مشاريعك ومهامك ومهامك الفرعية في قم بإدارة جميع مشاريعك ومهامك ومهامك الفرعية في ClickUp Tasks مع تحديد الأولويات والحالات وتواريخ الاستحقاق لتبقى على اطلاع على كل مهمة.

وثق العمليات بوضوح: أنشئ مواقع ويكي حية وإجراءات تشغيلية موحدة وملاحظات اجتماعات باستخدام أنشئ مواقع ويكي حية وإجراءات تشغيلية موحدة وملاحظات اجتماعات باستخدام ClickUp Docs، مع إمكانية ربط المهام والتعاون في الوقت الفعلي والتحكم في الإصدارات.

تواصل بسلاسة: حافظ على سياق المحادثات وتركيزها باستخدام حافظ على سياق المحادثات وتركيزها باستخدام ClickUp Chat من خلال ربط الرسائل مباشرة بالمهام والمشاريع والمستندات لتحقيق تنسيق أفضل بين أعضاء الفريق.

تصور الأداء على الفور: أنشئ أنشئ لوحات معلومات ClickUp قابلة للتخصيص لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية ومراقبة تقدم المشروع والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ عبر الفرق وسير العمل

قيود ClickUp

قد تؤدي المشاريع الكبيرة أو إجراءات الذكاء الاصطناعي المتزامنة إلى حدوث تأخيرات طفيفة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك مراجعة TrustRadius:

أستخدم ClickUp بشكل متقطع لإدارة عدة مشاريع UX في وقت واحد. السبب الرئيسي الذي يجعلني أحب ClickUp هو أنه يمكنني تقسيم جميع أعمالي إلى مشاريع وفرق، ثم عرض كل شيء بمستوى عالٍ أو مفصل حسب رغبتي.

👀 هل تعلم: على مدى ثلاث سنوات، حققت المؤسسات التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار (ROI) يقدر بـ 384٪، وفقًا لـ Forrester Research. حققت هذه المؤسسات حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من الإيرادات الإضافية من خلال المشاريع التي تم تمكينها أو تحسينها بواسطة ClickUp.

2. Podium (أفضل أداة تنسيق للذكاء الاصطناعي للتواصل مع العملاء)

عبر Podium

يساعد Podium فريقك على إدارة الإجراءات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بتفاعلات العملاء. بدلاً من تتبع الرسائل يدويًا، وتوجيه الأسئلة الواردة إلى الشخص المناسب، وإنشاء ملخصات للمحادثات، وإرسال تذكيرات للمتابعة، يمكنك إعداد قواعد الذكاء الاصطناعي للتعامل مع هذه الخطوات تلقائيًا.

تتولى أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في الأداة، أي مندوب المبيعات بالذكاء الاصطناعي، ومخطط الجدول الزمني بالذكاء الاصطناعي، والمسوق بالذكاء الاصطناعي، ومدير الخدمة بالذكاء الاصطناعي، ومدير السمعة بالذكاء الاصطناعي، جميع الأعمال المتكررة في مشروعك. يتيح لك منشئ سير العمل الآلي تصميم تسلسلات باستخدام المشغلات والتأخيرات والمرشحات والإجراءات والمنطق الشرطي (فروع if/else).

ستحصل أيضًا على صندوق بريد موحد للرسائل النصية القصيرة والدردشة عبر الإنترنت والمكالمات الهاتفية، مما يضمن توحيد الردود عبر جميع القنوات.

أفضل ميزات Podium

قم بإدارة الرسائل القصيرة والدردشة عبر الإنترنت وأتمتة البريد الإلكتروني عبر قنوات متعددة في تدفق منسق واحد

ادفع المخرجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة إلى أدوات CRM أو سير العمل المتصلة للحفاظ على الاستمرارية

تتبع إنجاز مهام الذكاء الاصطناعي ومحفزات سير العمل لتحديد الاختناقات المحتملة

قيود Podium

تركز بشكل أساسي على سير العمل القائم على المحادثات، مما يجعلها أقل ملاءمة للتنسيق الداخلي أو غير الموجه للعملاء.

أسعار Podium

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Podium

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2020 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Podium؟

تقول مراجعة Capterra:

لقد سعدنا بميزة الرسائل النصية في Podium التي تتيح للمرضى التواصل بهذه الطريقة وبدء محادثة من موقعنا الإلكتروني أو من تلقاء أنفسهم. كانت هذه هي المرة الأولى التي نطبق فيها هذه الميزة في مكتبنا. نادرًا ما احتجنا إلى دعم من Podium، لكن خدمة العملاء كانت رائعة!

📮 ClickUp Insight: يستخدم 12% فقط من المشاركين في استطلاعنا ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في مجموعات الإنتاجية. يشير هذا الانخفاض في معدل الاستخدام إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يدفع المستخدمين إلى الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل آلي بناءً على موجه نص عادي من المستخدم؟ ClickUp Brain يمكنه ذلك! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل المحادثات، وصياغة النصوص أو صقلها، واستخراج المعلومات من مساحة العمل، وإنشاء الصور، والمزيد!

3. Tidio (أفضل منصة دردشة مباشرة ودعم مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Tidio

يضمن Tidio ألا تغرق في رسائل العملاء التي لا تنتهي. فهو يكتشف تلقائيًا نوع الطلب من الشكوى ويمكنه ترتيب الرسائل حسب الأهمية أو قيمة العميل، مما يضمن معالجة التفاعلات الأكثر أهمية وحساسية من حيث الوقت أولاً.

تنسق الأداة أيضًا الإجراءات عبر منصات متعددة. يمكن لرسالة دردشة واحدة أن تؤدي إلى إرسال بريد إلكتروني للمتابعة وتحديث CRM وإخطار زميل الفريق المعني. يتناسب رمز الدردشة القابل للتخصيص مع مواقع الويب والتطبيقات، بينما تضمن المشغلات الشرطية أن الإجراءات لا تحدث إلا عندما ينبغي لها ذلك.

مع Tidio، يضمن تنسيق الذكاء الاصطناعي سير سير العمل بشكل سلس وذكي، دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة. علاوة على ذلك، تتمتع بياناتك بالخصوصية والأمان بفضل الامتثال لمعايير GDPR و AI Pact و CCPA و SOC (2).

أفضل ميزات Tidio

أنشئ مسارات محادثة آلية لتشغيل إجراءات مثل تقديم خصومات واستعادة عربات التسوق المهجورة

احصل على ميزات الدردشة المباشرة مثل معاينة الكتابة والردود الجاهزة وتتبع الزوار وما إلى ذلك، للمساعدة في تسريع أوقات الاستجابة.

اضبط ألوان أداة الدردشة وموقعها واللغات والعلامة التجارية لتتناسب مع موقعك

قيود Tidio

يمكن أن تؤدي الرسائل ذات الحجم الكبير إلى إبطاء عملية وضع العلامات التلقائية أو مشغلات سير العمل أو الإجراءات متعددة القنوات.

أسعار Tidio

تجربة مجانية لمدة 7 أيام

Lyro AI Agent : يبدأ من 39 دولارًا شهريًا

Flows : يبدأ من 29 دولارًا شهريًا

مبتدئ : 29 دولارًا شهريًا

النمو : 59 دولارًا شهريًا

Plus : 749 دولارًا شهريًا

بريميوم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tidio

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 560 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tidio؟

تقول مراجعة G2:

تجعل واجهة Tidio البديهية والتكامل السلس مع منصات متعددة من السهل للغاية إدارة جميع تفاعلات العملاء في مكان واحد. أتمتة روبوت الدردشة قوية ولكنها سهلة الإعداد، مما يوفر وقتًا ثمينًا مع الحفاظ على الطابع الشخصي.

👀 هل تعلم؟ حتى روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحتاج إلى تنسيق مناسب. أخطأ روبوت الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في وكالة سيارات شيفروليه في تسعير سيارة بقيمة 76000 دولار أمريكي، حيث حدد سعرها بدولار واحد فقط، وذلك بسبب عدم تنسيق نظام الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح. الآن تعرف لماذا تحتاج إلى نظام ذكاء اصطناعي متكامل تمامًا في سير عملك!

4. Vertex AI (أفضل منصة تنسيق للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات)

عبر Vertex AI

يجمع Vertex AI بين إعداد البيانات وتدريب النماذج والاختبار والنشر والمراقبة في منصة واحدة، بحيث يمكنك الانتقال من البيانات الأولية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي العاملة بسرعة. نظرًا لأنه يستخدم سحابة Google عالية السرعة ووحدات معالجة الرسومات (GPU) ووحدات معالجة الترانزستور (TPU) للتعامل مع النماذج الكبيرة ومجموعات البيانات الضخمة، يمكنه التوسع بسهولة مع نمو احتياجاتك.

يمكنك إما استخدام AutoML للسماح لذكاء Google الاصطناعي ببناء أفضل نموذج لك أو كتابة الكود الخاص بك باستخدام TensorFlow أو PyTorch. وبالتالي، فإنه مناسب للمستخدمين المبتدئين والمتقدمين على حد سواء.

توفر الأداة أيضًا مراقبة وتسجيل لكل خطوة من خطوات العملية. يمكنك تحديد الاختناقات أو الأخطاء على الفور وتعديل سير العمل دون الحاجة إلى البدء من جديد.

أفضل ميزات Vertex AI

احصل على إمكانية الوصول إلى نماذج Google المتقدمة، بما في ذلك أحدث عائلة Gemini، للنصوص والصور والفيديو والمهام متعددة الوسائط.

اتصل بأدوات Google Cloud مثل BigQuery وCloud Storage وAI Notebooks لتحويل البيانات الأولية إلى رؤى تعلم آلي.

قم بإعداد خطوط أنابيب ML آلية للتعامل مع خطوات سير العمل المتكررة بكفاءة

قيود Verex AI

إنها منصة معقدة تتطلب الكثير من الجهد للتعلم

أسعار Verex AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Verex AI

G2: 4. 3/5 (580+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Verex AI؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يثير الاهتمام في Vertex AI هو أنه يحتوي على منصة موحدة لدورة حياة التعلم الآلي بأكملها. لقد ساعدني Vertex AI في تمكين النماذج الأولية السريعة باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال مشروعي، وكذلك في تنسيق خط الإنتاج مع تسريع تسليم المنتج، كما أن له مزايا مثل Vertex AI Pipelines لسير عمل التعلم الآلي القابل للتكرار والمجهز لـ CI/CD.

🧠 حقيقة ممتعة: تنسيق الذكاء الاصطناعي ليس مخصصًا للعمل فقط، بل إنه يدعم أيضًا بعض أكثر المواقع غرابة على الإنترنت، مثل المسلسلات التلفزيونية عن القطط. من خلال مزج توليد الصور وتوليف الصوت ورواية القصص السريالية، ابتكر الذكاء الاصطناعي قططًا تشبه البشر وتقوم ببطولة مسلسلات درامية سريعة الوتيرة ومبالغ فيها.

5. Kore. AI (أفضل منصة ذكاء اصطناعي للمحادثات للمؤسسات)

بالنسبة للمؤسسات التي تسعى إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي ذكية ومتعددة الوكلاء، فإن Kore. ai هو الخيار المناسب. فهو يتيح لك تنسيق عدة وكلاء، والحفاظ على الذاكرة السياقية عبر الجلسات، وأتمتة سير العمل المعقد بمستويات متفاوتة من الاستقلالية.

يمكنك الحصول على AI for Work لأتمتة المهام والحصول على رؤى من مساحة العمل الخاصة بك. يعمل AI for Process على تبسيط العمليات من خلال إنشاء وكلاء بدون كود، بينما يعمل AI for Service على تحسين دعم العملاء من خلال وكلاء المحادثة والروبوتات المعدة مسبقًا والخاصة بالصناعة.

أفضل ميزات Kore. AI

استخدم أدوات بدون كود أو أدوات برو كود لإنشاء وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي وتسريع التطوير باستخدام القوالب

تتبع أداء الوكلاء من خلال التحليلات في الوقت الفعلي وتتبع الأحداث وسجلات التدقيق والرؤى القابلة للتنفيذ.

التزم بالمعايير التنظيمية وضمان سلوك الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال ضوابط وصول قوية وضمانات أخلاقية.

Kore. قيود الذكاء الاصطناعي

التنسيق في الوقت الفعلي خارج تفاعلات الدردشة محدود

أسعار Kore. AI

أسعار مخصصة

Kore. تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 6/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Kore. AI؟

يقول أحد مستخدمي G2:

تتميز Kore. AI بمنصتها التخاطبية البديهية للغاية والقائمة على الذكاء الاصطناعي. يعجبني كيف أنها تتيح أتمتة سلسة عبر قنوات متعددة، وتتكامل بسلاسة مع أنظمة المؤسسات، وتوفر أدوات منخفضة الكود/بدون كود لإنشاء مساعدين افتراضيين أذكياء.

6. Botpress (أفضل منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر للمحادثات)

عبر Botpress

Botpress هو بديل موثوق لـ Elvex إذا كنت بحاجة إلى وكلاء محادثة. يوفر منصة وكيلة كاملة مدعومة بمحرك استدلال خاص به. يجمع بين التفكير LLM والذاكرة والتنفيذ المنطقي في نظام واحد.

يمكنك أيضًا تشكيل سلوك الوكيل بالطريقة التي تريدها. يمكنك كتابة منطق البرنامج النصي، والتحكم في تنفيذ الأداة، وتحديد خطوات الاستدلال، وإدارة الذاكرة بدقة.

تساعدك ميزات المراقبة القوية، مثل تتبع الأحداث وعزل وقت التشغيل، على مراقبة كل قرار يتخذه وكيلك. إذا كنت تريد منصة تتيح لك تصميم وكلاء على مستوى تقني تفصيلي بدلاً من مجرد تجميع سير العمل، فإن Botpress يمنحك تحكمًا عمليًا أكبر من Elvex.

أفضل ميزات Botpress

انشر الوكلاء عبر أدوات الويب أو WhatsApp أو Messenger أو Slack أو تطبيقاتك الخاصة باستخدام منطق موحد.

قم بإدارة إصدارات متعددة من الوكلاء من خلال النشر الآمن والتراجع الفوري

قم بمعاينة مسارات الاستدلال وتصحيح سلوك الوكيل خطوة بخطوة قبل النشر

قيود Botpress

موصلات مدمجة محدودة مقارنة بمنصات الأتمتة العامة

أسعار Botpress

الدفع حسب الاستخدام: مجاني + إنفاق الذكاء الاصطناعي/شهريًا

بالإضافة إلى: 89 دولارًا + نفقات الذكاء الاصطناعي/شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 495 دولارًا + نفقات الذكاء الاصطناعي/شهريًا لكل مستخدم

مدارة: 1495 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Botpress

G2: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Botpress؟

تقول مراجعة Capterra:

Botpress هي منصة رائعة تضم مجتمعًا قويًا من المطورين حول العالم الذين يرحبون ويقبلون بمشاركة وقتهم ومواردهم وتعزيز أفضل الممارسات بين مطوري الروبوتات.

7. LangChain (أفضل إطار عمل لإنشاء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر LangChain

LangChain هو إطار عمل مفتوح المصدر يساعدك على إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي موثوقين وجاهزين للإنتاج. تحصل على مجموعة من أنماط الوكلاء المثبتة لأغراض مثل استدعاء الأدوات، والتوليد المعزز بالاسترجاع، واتخاذ القرارات المنظمة. هذا يوفر عليك عناء تجميع نفس المنطق مرارًا وتكرارًا.

يعمل وكلاؤك على LangGraph، الذي يتعامل مع التعقيدات التشغيلية خلف الكواليس. يساعد في تتبع الحالة أثناء سير العمل الطويل، وإعادة المحاولة أو التراجع بعد فشل التنفيذ، وتمكين نقاط التحقق البشرية كلما دعت الحاجة إلى الإشراف.

يمكنك توصيل أي LLM أو قاعدة بيانات متجهة أو أداة API أو وحدة ذاكرة، وتتميز البنية بتوسع سلس مع تزايد متطلبات حالات الاستخدام. نظرًا لأن LangChain مفتوح المصدر بالكامل بموجب MIT، فإنك تتمتع بالمرونة لتعديل المكونات وتوسيع السلوكيات وتصميم خطوط أنابيب مخصصة تتوافق مع متطلباتك بالضبط.

أفضل ميزات LangChain

أنشئ مطالبات قابلة لإعادة الاستخدام ومحددة المعلمات باستخدام العناصر النائبة والأمثلة القليلة والمحتوى الديناميكي

تتبع سلوك الوكيل باستخدام عمليات الاستدعاء التي تسجل الخطوات الوسيطة وتصححها

تحقق من صحة مخرجات LLM من خلال فرض تنسيقات منظمة مثل JSON قبل المضي قدمًا.

قيود LangChain

يتطلب معرفة مسبقة بالبرمجة، لأنه ليس أداة جاهزة للاستخدام.

أسعار LangChain

خطة مجانية

المطور: ابدأ مجانًا ثم ادفع حسب الاستخدام

بالإضافة إلى: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، ثم الدفع حسب الاستخدام

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LangChain

G2: 4. 7/5 (30+ تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LangChain؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في LangChain هو مرونته في دمج النماذج ومصادر البيانات والأدوات بسلاسة، مما جعل بناء وتوسيع نطاق سير العمل المعقد المدعوم بـ LLM أسرع بكثير في مشاريعي.

8. ServiceNow (أفضل تنسيق لسير عمل الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا المعلومات والعمليات)

عبر ServiceNow

إذا كنت تستخدم بالفعل منصة ServiceNow لسير العمل والبيانات، فإن ServiceNow AI Agents هو خيار جيد.

يوجد AI Agent Studio مخصص حيث يمكنك تحديد مهمة الوكيل ودوره ومسؤولياته بلغة طبيعية ونشرها على الفور. يمكنك أيضًا أن تطلب من المنصة أتمتة مهام محددة (على سبيل المثال، "إنشاء مسودة مقال معرفي"، "التحقيق في هذا التنبيه الأمني"، "تصنيف هذه التذكرة")، وستنتج سير عمل منظم وقابل للتكرار.

تتمتع الأداة أيضًا بقدرات تنسيق الذكاء الاصطناعي والحوكمة. يتيح AI Agent Orchestrator لعدة وكلاء متخصصين التعاون في عمليات أكبر وأكثر تعقيدًا. وفي ServiceNow AI Control Tower، يمكنك إدارة ومراقبة جميع وكلاء الذكاء الاصطناعي من مركز واحد.

أفضل ميزات ServiceNow

استخدم Agent Fabric لتوحيد وكلاء وأدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية من أي منصة.

استخدم التكاملات الأصلية للسماح للوكلاء بالتعامل مباشرة مع سير العمل والأتمتة وقواعد المعرفة والبيانات الموجودة لديك.

تتبع كفاءة تنسيق الذكاء الاصطناعي باستخدام لوحات المعلومات التي تقارن نتائج سير العمل المخطط لها بالنتائج الفعلية.

قيود ServiceNow

تعتمد التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير على البيانات التاريخية، مما يعني أن سير العمل الأحدث قد لا يتم الاستفادة منه على الفور.

أسعار ServiceNow

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ServiceNow

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ServiceNow؟

تقول مراجعة Capterra:

يتيح ServiceNow إدارة سريعة وشفافة للتذاكر وسير العمل. الواجهة سهلة الاستخدام، وأدوات إعداد التقارير مفيدة جدًا للعمليات اليومية. كما أنه يتكامل بسهولة مع أنظمة أخرى مثل Salesforce CRM على سبيل المثال.

👀 هل تعلم؟ بعد فترة وجيزة من إطلاق Bard AI، واجهت Google مشكلات في المصداقية عندما قدمت روبوت الدردشة معلومات غير صحيحة خلال عرض توضيحي حول تلسكوب جيمس ويب الفضائي. أدى هذا الخطأ إلى انخفاض كبير في سعر سهم Google، مما يؤكد أهمية التحقق الدقيق من مخرجات الذكاء الاصطناعي وتنسيقها.

9. CrewAI (أفضل تنسيق لوكلاء الذكاء الاصطناعي للفرق)

عبر CrewAI

CrewAI هو إطار عمل مفتوح المصدر بلغة Python يساعدك على بناء أنظمة ذكاء اصطناعي متعددة الوكلاء حيث يتعاون عدة وكلاء متخصصين كفريق منسق. لكل وكيل مجال خبرته الخاص، ويتبعون سير عمل أو عمليات منظمة لإكمال المهام.

تضمن البنية القائمة على الأدوار أن يكون لكل وكيل مسؤوليات محددة بوضوح، ويمكنك حتى تنظيمها هرميًا. يمكن أن يكون هناك وكلاء "مديرون" يشرفون على وكلاء "العاملين".

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء فريق لسير عمل التحليل المالي في مجال التكنولوجيا المالية. وسيشمل ذلك أيضًا وكيلًا لجمع البيانات لاستخراج مجموعات بيانات السوق، ووكيلًا للنمذجة لحساب المقاييس الرئيسية، ووكيلًا للمخاطر لتقييم مستويات التعرض، ووكيلًا لإعداد التقارير لتجميع الرؤى النهائية.

أفضل ميزات CrewAI

قم بتمكين التحكم البشري في الحلقة عن طريق إيقاف مهام معينة مؤقتًا لمراجعتها أو الموافقة عليها من قبل الإنسان.

قم بإدارة الوكلاء على نطاق واسع باستخدام لوحات المعلومات والسجلات والمراقبة وأدوات دورة الحياة

أنشئ مكتبات من العوامل القابلة لإعادة الاستخدام (مثل عوامل البحث والتحليل والتقييم) وأضفها إلى سير العمل الجديد دون إعادة كتابة المنطق.

قم بتوسيع قدرات الوكيل من خلال الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات البيانات الخارجية وأدوات البرمجة أو الوظائف المخصصة.

قيود CrewAI

يجب تصميم سير العمل بعناية، لأن التعاون بين الوكلاء يؤدي أحيانًا إلى خطوات زائدة عن الحاجة.

أسعار CrewAI

مجاني، مستضاف ذاتيًا، مفتوح المصدر

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CrewAI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CrewAI؟

تقول مراجعة G2:

أفضل ما يميز crewAI هو أنه أثناء إنشاء وكيل، يمكننا تحديد دوره وهدفه وخلفيته، مما يزيد من أدائه بشكل كبير. وهو يدعم جميع مزودي LLM مثل OpenAI وGroq وNvidia Nemo وغيرها.

10. n8n (أفضل أداة مفتوحة المصدر لأتمتة سير العمل)

عبر n8n

توفر العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي إما أداة إنشاء مرئية أو كود لإنشاء أنظمة وكيلة، ولكن n8n توفر لك كليهما. يمكنك تصميم أتمتة سير العمل من خلال واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، كما يمكنك إضافة JavaScript مخصص أثناء أتمتة المهام البسيطة والعمليات متعددة الخطوات.

وهذا يجعل n8n خيارًا جيدًا لكل من المبتدئين الذين يحتاجون إلى البساطة والمستخدمين المتقدمين الذين يرغبون في تحكم أعمق. تدعم الأداة الأتمتة القائمة على الأحداث والمحفزات باستخدام webhooks أو الجداول الزمنية أو أحداث النظام أو تحديثات التطبيقات. تعمل سير العمل لديك تلقائيًا في الخلفية، ويمكنك تنظيمها باستخدام مسارات متفرعة وحلقات وفلاتر شرطية ومعالجة أخطاء مفصلة.

نظرًا لأن المنصة مفتوحة المصدر وقابلة للتوسعة بدرجة كبيرة، يمكنك استضافة نماذج الذكاء الاصطناعي بنفسك، ونشرها باستخدام Docker، واستكشاف أو تخصيص قاعدة الكود بالكامل على GitHub.

أفضل ميزات n8n

قم بالوصول إلى بياناتك وأكمل سير العمل باستخدام Slack أو Teams أو الرسائل القصيرة أو الصوت أو واجهة الدردشة المدمجة.

قم بتأمين بيئتك باستخدام SSO عبر SAML ودعم LDAP ومخازن سرية مشفرة والتحكم في الإصدارات وأذونات RBAC المتقدمة.

احصل على قوالب جاهزة لإنشاء عمليات أتمتة وسير عمل شائعة بسرعة

قيود n8n

لا تحتوي جميع تطبيقات المؤسسات على عقد جاهزة؛ فقد تحتاج إلى عمل API

أسعار n8n

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات n8n

G2: 4. 8/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن n8n؟

مراجعة Capterra:

تجعل الواجهة البديهية من السهل جدًا إنشاء وتعديل سير العمل وفقًا لاحتياجاتي الخاصة.

👀 هل تعلم؟ نفذ ميناء كوربوس كريستي في تكساس نظام نسخ رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسمى OPTICS. يستخدم هذا النظام التعلم الآلي للتنبؤ بمواقع السفن ويستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للتدريب على الاستجابة للطوارئ، مما يحسن تتبع الوقت الفعلي وتدابير السلامة.

11. Zapier (أفضل منصة أتمتة بدون كود للشركات)

عبر Zapier

Zapier هو خيار قوي لأتمتة المهام التجارية الروتينية عبر آلاف التطبيقات. لأتمتة سير العمل، تحتاج إلى إنشاء Zap الذي يطلق الإجراءات بناءً على أحداث محددة.

على سبيل المثال، يمكن لـ Zap إضافة عملاء جدد تلقائيًا من نموذج ويب إلى CRM الخاص بك، وإرسال إشعار Slack إلى فريق المبيعات الخاص بك، وتحديث Google Sheet للتتبع.

بفضل اتصالاته بأكثر من 3000 تطبيق، يتيح لك Zapier دمج أي أداة تقريبًا في سير عملك. وهذا يجعله أداة موثوقة للمستقلين والشركات الناشئة والمؤسسات التي ترغب في أتمتة المهام الروتينية وتبسيط العمليات دون كتابة أكواد برمجية.

أفضل ميزات Zapier

أنشئ سير عمل معقدًا باستخدام Zaps متعدد الخطوات يتضمن العديد من الإجراءات والخطوات

قم بتطبيق المرشحات لضمان تشغيل Zaps فقط عند استيفاء شروط محددة

استخدم المسارات لإضافة منطق التفرع للحصول على سير عمل أكثر ديناميكية

ادمج مع أي خدمة باستخدام webhooks لإرسال أو استقبال البيانات لتنفيذ عمليات الأتمتة الخاصة بك.

قيود Zapier

قد يكون تصحيح الأخطاء صعبًا مع سير العمل الطويل أو متعدد المسارات

أسعار Zapier (تنسيق الذكاء الاصطناعي)

مجاني

المحترفون: 29.99 دولارًا شهريًا

الفريق: 103.50 دولارًا شهريًا لـ 25 مستخدمًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zapier

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (3010+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zapier؟

تقول مراجعة Capterra:

يربط Zapier بسهولة بين عشرات التطبيقات ويخلق أتمتة سريعة. تعمل "Zaps" على تبسيط العمل اليومي بشكل كبير.

12. Atera (أفضل تنسيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة تكنولوجيا المعلومات)

عبر Atera

صُممت وكالات Atera AI خصيصًا لمساعدة فرق تكنولوجيا المعلومات على التوسع، وتوفر ذكاءً مستقلاً لإدارة تكنولوجيا المعلومات. توفر المنصة وكالتين رئيسيتين: AI Copilot وIT Autopilot.

يمنحك AI Copilot القوة كفني تكنولوجيا معلومات من خلال مراقبة حالة النظام وتلخيص التذاكر واقتراح البرامج النصية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ. يمكنه حتى إنشاء أوامر PowerShell أو Bash أو CLI من مطالبات بلغة بسيطة، مما يساعدك على حل المشكلات بشكل أسرع واتخاذ إجراءات فورية دون الحاجة إلى كتابة البرامج النصية يدويًا.

من ناحية أخرى، يتولى IT Autopilot المهام الروتينية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات للمستخدمين النهائيين. ويشمل ذلك حل المشكلات وتطبيق الإصلاحات وتثبيت البرامج وإعادة تعيين كلمات المرور. وعندما يواجه مشكلة لا يمكنه حلها، يقوم بتصعيد التذكرة إليك مع ملخص كامل للسياق.

يمكنك تحسين هذه العوامل بشكل أكبر في مركز الذكاء الاصطناعي عن طريق تعديل قاعدة المعرفة الخاصة بها، وتحسين الإجراءات، وتعيين جهات الاتصال لتتماشى مع سير عمل فريقك.

أفضل ميزات Atera

قم بإنشاء ملخص مفصل ومفصل لجميع الإجراءات التي تم تنفيذها على جهاز باستخدام الذكاء الاصطناعي

قم بصياغة مقالات جديدة لقاعدة المعرفة من حلول التذاكر باستخدام AI Copilot

قم بإنشاء ملخصات للتقارير التشغيلية، مثل سجل التنبيهات وحالة الجهاز، واحصل على الإجراءات ذات الأولوية الموصى بها.

قيود Atera

يتأخر البرنامج أحيانًا، خاصة عند إدارة عدد كبير من نقاط النهاية.

أسعار Atera

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

المحترفون: 169 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Expert: 229 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Master: 269 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

AI Copilot: 95 دولارًا شهريًا لكل فني (إضافة)

تقييمات ومراجعات Atera

G2: 4. 6/5 (910+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 440 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Atera؟

إليك ما تقوله مراجعة Capterra:

مراقبة رائعة للأصول تشمل الإحصاءات والتنبيهات وإمكانيات التحكم عن بُعد. سهولة إدارة الأجهزة وتنظيمها حسب العملاء. واجهة مستخدم واضحة وسهلة الاستخدام. ساعدني ذلك في تحسين سير العمل لدي.

13. LocaliQ (أفضل حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتسويق الموحد وأتمتة العملاء المحتملين)

عبر LocaliQ

عندما ترغب في إعادة جذب العملاء المحتملين الذين تم تجاهلهم وإحياء المحادثة قبل أن يفقدوا الاهتمام، جرب LocaliQ. يستجيب وكلاء الذكاء الاصطناعي للرسائل النصية ويجيبون على المكالمات ويؤهلون العملاء المحتملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن جذب كل عميل محتمل حتى عندما لا يكون فريقك متاحًا.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء أيضًا بإنشاء نصوص وملخصات في الوقت الفعلي لكل مكالمة ورسالة نصية، بحيث يمكنك مراجعة التفاعلات دون قضاء ساعات في الاستماع أو القراءة. بهذه الطريقة، ستكون دائمًا على علم بما تمت مناقشته ويمكنك المتابعة في السياق المناسب وفي الوقت المناسب.

أفضل ميزات LocaliQ

تعامل مع العملاء المحتملين من خلال المكالمات الصوتية والرسائل القصيرة وقنوات المراسلة الأخرى بسلاسة

قم بمزامنة بيانات العملاء المحتملين مباشرة مع أنظمة CRM أو التسويق الخاصة بك للحفاظ على تحديث المعلومات عبر المنصات

تتبع أداء العملاء المحتملين وكفاءة الوكلاء وفعالية الحملات باستخدام لوحات المعلومات والرؤى القابلة للتنفيذ.

قيود LocaliQ

غالبًا ما تكون التحليلات والتقارير المخصصة محصورة في الخطط الأعلى مستوى.

أسعار LocaliQ

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LocaliQ

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LocaliQ؟

إليك تقييم G2:

ما يميز LocaliQ حقًا هو مدى خصوصية التجربة. لقد حظينا بتواصل مستمر ومحادثات حقيقية وفريق يهتم حقًا بنجاحنا.

كيف تختار الأداة المناسبة؟

ابدأ بتحديد نوع المساعدة التي تحتاجها في سير العمل. سواء كان ذلك نقل البيانات بين التطبيقات، أو الحفاظ على سير المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد، أو إنشاء تقارير الأخطاء، أو التعامل مع طلبات العملاء.

فيما يلي بعض المعايير المفيدة الأخرى التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الأداة:

حدد احتياجاتك في مجال التنسيق: ابدأ بتوضيح ما إذا كنت بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي لنقل البيانات أو إدارة المشاريع أو التعامل مع تفاعلات العملاء. يساعدك تحديد النطاق بوضوح على اختيار الأداة التي تناسب سير عملك ولا تجعلك تنتظر التحديثات والنتائج.

وازن بين مرونة عدم استخدام الكود ومرونة واجهة برمجة التطبيقات (API): حدد مستوى التحكم والأمان الذي تحتاجه. تسهل سير عمل الذكاء الاصطناعي الذي لا يستخدم الكود عملية الإعداد، بينما تتكيف الخيارات التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) بشكل أفضل مع سير العمل المعقد.

تقييم القدرات الحقيقية: اختبر كيفية تعامل المنصة مع تنسيق الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل والعمليات متعددة الخطوات في سيناريوهات تعكس عملك اليومي.

جرب مشروعًا صغيرًا لتقييم قابلية الاستخدام : حدد ما إذا كان فريقك قادرًا على التنقل في الواجهة وإعداد سير العمل وإدارة الوكلاء دون الحاجة إلى تدريب مكثف أو دعم فني.

اختبر إمكانية التكامل: تحقق مما إذا كان يمكنه الاتصال بسلاسة مع نظام البرامج الحالي لديك، بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخزين المستندات وأدوات الاتصال.

اجعل تنسيق الذكاء الاصطناعي يعمل لصالحك مع ClickUp

تواجه العديد من الفرق التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي صعوبات بسبب الأدوات غير المتصلة وسير العمل المجزأ وزيادة تعقيد العمليات. وهي نفس النقاط التي غالبًا ما تجعل Elvex يبدو محدودًا.

أنت بحاجة إلى منصة لا تنسق وكلاء الذكاء الاصطناعي فحسب، بل توحد أيضًا مشاريعك وتقاريرك وأتمتتك وتعاون فريقك في مكان واحد.

ClickUp يلبي هذه الحاجة. مع Brain كطبقة ذكاء اصطناعي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للتنسيق الاستباقي، والأتمتة بدون كود، والتبديل المرن بين النماذج، يتيح لك ClickUp توسيع نطاق سير عمل الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين الأدوات.

إذا كنت مستعدًا لتبسيط عمليات الذكاء الاصطناعي لديك، فإن ClickUp هي المنصة التي يجب أن تستكشفها. ابدأ في تحسين سير عمل الذكاء الاصطناعي لديك باستخدام ClickUp اليوم!

الأسئلة الشائعة

تركز أتمتة الذكاء الاصطناعي على إنجاز مهمة واحدة بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي. وعادة ما تكون خطية وتتعامل مع إجراء واحد في كل مرة. من ناحية أخرى، تنسق تنسيق الذكاء الاصطناعي مهام وأدوات ونقاط قرار متعددة للذكاء الاصطناعي في سير عمل كامل. وهي تدير التسلسل والسياق والحالة واستعادة الأخطاء والتسليم بين النماذج والأدوات وحتى البشر.

تظهر تنسيق الذكاء الاصطناعي في سير العمل حيث يلزم تشغيل عدة إجراءات للذكاء الاصطناعي معًا. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك توجيه تذاكر دعم العملاء، وتلخيص المحادثات، وتحديث أنظمة CRM في تدفق منسق واحد. كما يستخدم أيضًا في العمليات التي تتضمن الكثير من المستندات مثل استخراج البيانات والتحقق من صحتها والموافقات الآلية.

تستفيد الصناعات التي تعتمد على سير عمل معقد ومتعدد الخطوات بشكل أكبر من تنسيق الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك الخدمات المصرفية والمالية والرعاية الصحية والتأمين والتجارة الإلكترونية واللوجستيات والاتصالات والخدمات المهنية.

ستصبح تنسيق الذكاء الاصطناعي أكثر تقدمًا مع تطور نماذج اللغة الكبيرة (LLM). ستتمكن الأنظمة المستقبلية من التفكير عبر سير عمل أطول، واتخاذ قرارات مدركة للسياق، وتنسيق عشرات الأدوات بأقل قدر من الإعداد البشري. بمرور الوقت، سيتحول التنسيق من خطوط أنابيب قائمة على القواعد إلى أنظمة مرنة يقودها وكلاء يمكنها تخطيط وتنفيذ وتحسين العمليات بأكملها من البداية إلى النهاية.