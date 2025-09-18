أفضل 11 شركة ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي يجب متابعتها في عام 2025

يقول ما يقرب من 8 من كل 10 من كبار المديرين التنفيذيين إن وكلاء الذكاء الاصطناعي يعملون بالفعل داخل شركاتهم، مما أدى إلى إعادة تشكيل الطريقة التي تتعامل بها الفرق مع المشاريع والقرارات وسير العمل اليومي. وقد أبلغ ثلثاهم عن تحقيق مكاسب قابلة للقياس في الإنتاجية.

مع هذه الزيادة في اعتمادها، تعمل العديد من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على تطوير أدوات للمساعدة في أتمتة الأعمال وتحسين سير العمل.

بالنسبة للمؤسسين والمستثمرين وقادة التكنولوجيا، فإن متابعة هذه الموجة من الشركات الناشئة يعني فهم الاتجاه الذي يسير فيه مستقبل البرمجيات المستقلة.

في هذا المنشور على المدونة، سنسلط الضوء على بعض الشركات الناشئة الأكثر إثارة للاهتمام في مجال الذكاء الاصطناعي والتي يجب متابعتها! لنبدأ. 👀

ما هي وكالات الذكاء الاصطناعي؟

وكيل الذكاء الاصطناعي هو نظام برمجي يدرك بيئته بشكل مستقل، ويعالج البيانات، ويتخذ القرارات لتحقيق أهداف محددة.

تجمع وكالات الذكاء الاصطناعي (أو وكالات الذكاء الاصطناعي الوكيلة) بين الإدراك والتفكير والعمل، حيث تقوم بجمع المعلومات وتحليلها وتنفيذ المهام لتحقيق الأهداف المحددة مسبقًا مع التعلم من التعليقات والتجارب.

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي للأتمتة العمل في بيئات محاكاة لتعلم استراتيجيات معقدة. على سبيل المثال، تم تدريب AlphaStar من DeepMind كوكيل مستقل للعب StarCraft II وانتهى به الأمر بهزيمة لاعبين محترفين في واحدة من أكثر ألعاب الاستراتيجية تعقيدًا في العالم.

لماذا تقود الشركات الناشئة موجة وكلاء الذكاء الاصطناعي

تحتل الشركات الناشئة مركز الصدارة في حركة وكلاء الذكاء الاصطناعي ، والأرقام تثبت ذلك. وفقًا لـ CB Insights، جمعت الشركات الناشئة في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي 3.8 مليار دولار العام الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف التمويل الذي جذبت

يشير هذا المستوى من الاستثمار إلى فضول وثقة شركات رأس المال الاستثماري والمؤسسات في أن الوكلاء ينتقلون من مرحلة التجربة إلى مرحلة الضرورة.

جزء من جاذبيتها هو السرعة. على عكس الشركات الكبيرة القائمة، يمكن للشركات الناشئة التكرار بسرعة، واعتماد هياكل تعتمد على الوكلاء أولاً، واختبار حالات الاستخدام مباشرة مع المستخدمين الأوائل. هذه المرونة تجعلها رائدة بشكل طبيعي في تحويل الذكاء الاصطناعي من مساعدين سلبيين إلى حلّالين مستقلين للمشاكل.

استمع إلى KPMG:

تنتقل وكالات الذكاء الاصطناعي بسرعة إلى مرحلة الإنتاج، مع تسارع الزخم. لا ينظر القادة إليها فقط كأدوات لخفض التكاليف، بل أيضًا كمحركات للنمو وخلق القيمة. يؤدي هذا التحول السريع إلى زيادة الضغط على الثقة والحوكمة والبيانات ومواءمة القيادة واستعداد القوى العاملة. يتوسع المستثمرون الأوائل في هذه المؤسسات بثقة، ويضعون أنفسهم في موقع الريادة.

نظرة عامة على الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والشركات المختارة

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي:

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp إنتاجية فريق شاملة للأفراد والفرق المتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة ClickUp Brain للحصول على إجابات سياقية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة سير العمل، وأتمتة مع أكثر من 100 قالب، وBrain MAX للذكاء الاصطناعي على مستوى نظام التشغيل، والمستندات، واللوحات البيضاء، والدردشة مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Adept AI أتمتة المهام المعقدة للبرامج والمتصفحات لفرق العمل في المؤسسات فهم الواجهة متعددة الوسائط، لغة سير العمل الماهرة (AWL)، أتمتة سلسلة التوريد، معالجة المستندات المالية، والامتثال للرعاية الصحية أسعار مخصصة Crew AI تنسيق متعدد الوكلاء سهل الاستخدام للمطورين لسير عمل الفرق الموزعة "فرق" متعددة الوكلاء للبحث/المحتوى/ضمان الجودة، والتنسيق مع Flows، والنشر السحابي أو الذاتي، وأكثر من 1200 عملية تكامل، ومقاييس أداء في الوقت الفعلي أسعار مخصصة Lindy AI أتمتة سير عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بدون كود للشركات الصغيرة والفرق المتوسعة قم ببناء وكلاء باستخدام اللغة الطبيعية، وأكثر من 2500 تكامل تطبيقات، وفرز البريد الوارد، والانضمام إلى الاجتماعات + التلخيص، وأتمتة التواصل مع العملاء مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49.99 دولارًا شهريًا Glean بحث ذكي للمؤسسات ومساعد ذكاء اصطناعي لسير عمل المعرفة الداخلية البحث في مخطط المعرفة الدلالية، مساعد الذكاء الاصطناعي للأسئلة والأجوبة، دعم التهيئة الآلي، إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، سير عمل الامتثال أسعار مخصصة مخطط أتمتة المكاتب الأمامية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعيادات العلاج الطبيعي جدولة آلية + تذكيرات، تكامل السجلات الطبية الإلكترونية (WebPT)، اتصالات المرضى في الوقت الفعلي، معالجة إلغاء قوائم الانتظار أسعار مخصصة Enhans نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المختصين بالتجزئة لاتخاذ القرارات التشغيلية نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين في 7 أيام، تخصيص Action Transformer، اتخاذ القرارات متعددة النماذج، مراقبة بيانات السوق والعمليات في الوقت الفعلي أسعار مخصصة Naratix إثراء كتالوج التجارة الإلكترونية وتتبع المنافسين لتجار التجزئة عبر الإنترنت تنظيف + إثراء بيانات المنتجات الأولية، ووصفات محسّنة لـ SEO، وتخصيص المحتوى بناءً على الشخصية، ومراقبة المنافسين، وتكامل Shopify/ERP أسعار مخصصة Pixel Robotics لوجستيات المستودعات المستقلة لأساطيل AMR-البشرية الهجينة روبوتات نقل البليت PIXEL PT، الاستشعار ثلاثي الأبعاد + رسم الخرائط، إدارة الأسطول لـ AMRs + يدوي، تكامل المستودعات الهجينة، 16 ساعة من العمليات المستقلة أسعار مخصصة LangChain بناء تطبيقات وأتمتة مدعومة بتقنية LLM لفرق البحث والتطوير وفرق التطوير المكثفة تصحيح الأخطاء/المراقبة من LangSmith، أكثر من 600 أداة متكاملة، تنسيق سير العمل مع LCEL، ذاكرة + تعاون الوكلاء مستوى مطور مجاني؛ تبدأ خطط Pro من 39 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا Enso سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات المبيعات والتسويق والإدارة والدعم أكثر من 300 وكيل مدرب مسبقًا، وأكثر من 70 عملية أتمتة صناعية، وتغطية التسويق/المبيعات/الإدارة/الشؤون القانونية، وتكامل LangChain، وتوسيع نطاق المحتوى + سير العمل 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات الناشئة والشركات الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي التي يجب متابعتها

دعنا نستكشف بعضًا من أفضل أدوات وكلاء الذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها لتسريع سير العمل وزيادة الإنتاجية.

1. ClickUp (الأفضل لإنتاجية الفريق الشاملة مع الذكاء الاصطناعي السياقي)

استخدم ClickUp Brain للحصول على إجابات غنية بالسياق من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع والوثائق والتواصل بين أعضاء الفريق، كل ذلك في منصة واحدة — مدعومة بأحدث تقنيات الأتمتة والبحث بالذكاء الاصطناعي.

تتمتع هذه الشركات بنظام بيئي ممتاز حيث يتصل كل مكون من مكونات الذكاء الاصطناعي بالآخرين ويكملهم.

العمود الفقري للذكاء الاصطناعي الذي يدرك السياق

ClickUp Brain هي طبقة ذكاء اصطناعي سياقية مدمجة في مساحة عملك. يمكنها الوصول إلى مهامك ووثائقك ومحادثاتك والتكاملات الخارجية مثل Google Drive و GitHub و Jira والمزيد. هذا يعني أنه يمكنك طرح أسئلة خاصة بالدور أو المشروع والحصول على إجابات غنية بالسياق على الفور.

على سبيل المثال، لن تضطر إلى البحث في عشرات المستندات لمعرفة عملية نشر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. يمكنك فقط أن تسأل: "ما هي عملية نشر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا؟" وستحصل على إجابة واضحة وموجزة مستمدة من الوثائق ذات الصلة والمهام السابقة والمحادثات.

أجهزة آلية تفكر وتتصرف

قم بإنشاء وكلاء ClickUp AI مخصصين أو استخدم وكلاء ClickUp AI مسبقًا لأتمتة مساحة العمل الخاصة بك

بناءً على ذكاء ClickUp Brain، هناك وكلاء ClickUp AI الذين ينفذون المهام نيابة عنك بشكل فعال:

وكلاء مسبقو الإنشاء: تعامل مع تعامل مع سير العمل الشائع لوكلاء الذكاء الاصطناعي مثل إرسال تحديثات العملاء أو تخصيص المهام أو التوجيه من أجل الامتثال

وكلاء مخصصون: يتيحون لك إنشاء سير عمل آلي بدون كود مخصص لاحتياجات فريقك المحددة

لنفترض أن أحد العملاء يقدم طلب دعم عن طريق إرسال نموذج. يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي المُعد مسبقًا اكتشاف ذلك، وإنشاء مهام ومهام فرعية لكل إجراء، وتوزيعها بناءً على حجم عمل الفريق، وإرسال تحديثات موجزة تلقائيًا.

إليك كيفية عمل الإعداد:

تطبيق الذكاء الاصطناعي الفائق للكمبيوتر المكت

بينما يعمل ClickUp Brain ووكلاء الذكاء الاصطناعي داخل الأداة، فإن ClickUp Brain MAX يوسع نطاق الذكاء الاصطناعي كرفيق سطح المكتب. إنه يعالج انتشار الذكاء الاصطناعي، ويوحد البحث والأتمتة والأوامر الصوتية ونماذج الذكاء الاصطناعي عبر جميع أدواتك ليمنحك:

البحث الشامل السياقي: شريط بحث واحد للعثور على أي شيء، سواء كان في ClickUp أو Google Drive أو SharePoint

إنتاجية التحويل الصوتي إلى نص: أملي المهام ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل بشكل طبيعي وبسرعة تبلغ 4 أضعاف سرعة الكتابة

خصوصية على مستوى المؤسسات: لا يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية على بيانات شركتك

قم بتوحيد جميع أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain MAX

أفضل ميزات ClickUp

تخلص من الأعمال اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً: أتمتة المهام المتكررة والأعمال الروتينية باستخدام أكثر من 100 نموذج مسبق الصنع ومنشئ أتمتة المهام المتكررة والأعمال الروتينية باستخدام أكثر من 100 نموذج مسبق الصنع ومنشئ أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي الذي ينشئ قواعد من مطالبات اللغة الطبيعية

وثّق العمليات بوضوح: أنشئ مواقع ويكي حية وإجراءات تشغيلية موحدة وملاحظات اجتماعات باستخدام أنشئ مواقع ويكي حية وإجراءات تشغيلية موحدة وملاحظات اجتماعات باستخدام ClickUp Docs مع ربط المهام والتعاون في الوقت الفعلي

أنشئ وصقل نصوصك: استخدم الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp Tasks و ClickUp Docs لكتابة مسودات التحديثات بسرعة، وتحسين الأسلوب، وتحرير النصوص غير الملائمة

تواصل بسلاسة: احتفظ بمناقشات المشروع والملفات والتحديثات في نفس مساحة العمل باستخدام احتفظ بمناقشات المشروع والملفات والتحديثات في نفس مساحة العمل باستخدام ClickUp Chat ، مع ملخصات سلاسل المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبقيك على المسار الصحيح

إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع: استخدم الرسوم البيانية والمقاييس والتقارير للحصول على نظرة شاملة على التقدم المحرز باستخدام استخدم الرسوم البيانية والمقاييس والتقارير للحصول على نظرة شاملة على التقدم المحرز باستخدام لوحات معلومات ClickUp

اجعل الاجتماعات أكثر إنتاجية: قم بتسجيل ملاحظات الاجتماعات وتدوينها تلقائيًا باستخدام قم بتسجيل ملاحظات الاجتماعات وتدوينها تلقائيًا باستخدام ClickUp AI Notetaker ، وشارك بنود العمل والملخصات مع أصحاب المصلحة

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد بسبب ميزاته الشاملة وخيارات التخصيص المتعددة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

مقتطف سريع من مستخدم حقيقي:

يقدم ClickUp مجموعة رائعة من الميزات التي تسهل تخصيص سير العمل وإدارة المهام وتتبع التقدم في مكان واحد. يعجبني أنه يمكنني إنشاء عروض مخصصة لكل مشروع، وتعيين عمليات التشغيل التلقائي، ودمجها مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها بالفعل. إنه متعدد الاستخدامات للغاية، سواء لتتبع المهام الشخصية أو العمليات التجارية المعقدة. القوالب ولوحات المعلومات مفيدة بشكل خاص في الحفاظ على تنظيم كل شيء وسهولة متابعته.

2. Adept AI (الأفضل لأتمتة المهام المكتبية المعقدة)

عبر Adept AI

Adept هي منصة ذكاء اصطناعي وكيلية تزود المؤسسات بوكلاء موثوقين يعملون على أتمتة سير العمل عبر مواقع الويب وتطبيقات البرامج.

أساسها من بيانات التدريب الخاصة بها فريد من نوعه. لقد زودوا نماذجهم بتريليونات من الرموز من واجهات الويب الفعلية واستخدام البرامج، مما يمنح الوكلاء فهمًا بديهيًا لكيفية عمل الأدوات الرقمية في الممارسة العملية.

تكمن قوة المنصة في نهجها متعدد الوسائط. يمكن لهذه الوكالات تحليل الواجهات بصريًا وفهم العلاقات المكانية بين العناصر والتفكير في التخطيطات المعقدة.

أفضل ميزات Adept AI

تحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك كإنسان من خلال السماح لـ Adept AI برؤية الشاشة بصريًا وتقليد الإجراءات البشرية: النقر والكتابة والتنقل

قم بتخصيص أتمتة إدارة المشاريع باستخدام Adept Workflow Language (AWL)، وتكوين تفاعلات متعددة الوسائط أو كتابة الخطوات بلغة طبيعية

أتمتة لوجستيات سلسلة التوريد ومعالجة المستندات المالية والتعامل مع سير عمل الامتثال في مجال الرعاية الصحية

أجب عن الأسئلة من مصادر معقدة، بما في ذلك ملفات PDF والرسوم البيانية والجداول، من خلال قدرة Web VQA

قيود الذكاء الاصطناعي المتمرس

غالبًا ما يتطلب تطويرًا أو تخصيصًا إضافيًا

تعتمد بشكل كبير على بيانات تدريب عالية الجودة، والتي قد تكون متحيزة أو غير كاملة

أسعار Adept AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Adept AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

3. Crew AI (الأفضل لتنسيق الذكاء الاصطناعي متعدد الوكلاء الملائم للمطورين)

عبر Crew AI

تدعم Crew AI أتمتة المؤسسات من خلال تنسيق أنواع من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين الذين يتعاونون مثل فرق المشاريع البشرية. بدلاً من الاعتماد على ذكاء اصطناعي واحد للتعامل مع كل شيء، فإنها تنشئ "فرقًا" حيث يقدم كل وكيل خبرة مميزة. وهذا يعني أن أحدهم قد يتولى البحث بينما يتولى آخر إنشاء المحتوى ويشرف ثالث على مراقبة الجودة.

ما يثير الإعجاب هو مدى طبيعية هذا الأمر مقارنة بالأتمتة التقليدية. تنسق هذه الوكالات بسلاسة عبر سير العمل المعقد، وتتكيف مع التغييرات وتتخذ القرارات بشكل جماعي.

تتميز المنصة الجاهزة للاستخدام في المؤسسات بخيارات نشر مرنة، وتتكامل مع أكثر من 1200 تطبيق، وتوفر أدوات لا تتطلب كتابة أكواد برمجية.

أفضل ميزات Crew AI

نسق سير العمل باستخدام "Flows" التي تتيح التحكم الدقيق القائم على الأحداث والشروط المنطقية

قم بالنشر على السحابة أو في بيئات مستضافة ذاتيًا أو محلية، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في البنية التحتية وخصوصية البيانات

تتبع أداء وكلاء الذكاء الاصطناعي وعائد الاستثمار باستخدام مقاييس وسجلات وتتبع في الوقت الفعلي، مما يتيح التحسين المستمر والشفافية

قم بتسريع عملية التطوير من خلال مجتمع نشط كبير يضم أكثر من 100,000 مطور معتمد يقدمون الدعم والموارد المشتركة

قيود Crew AI

يعد تنسيق عدة وكلاء متخصصين بأدوار محددة أمرًا معقدًا

يستغرق تكوين سير العمل ودمج الوكلاء في أنظمة أكبر وقتًا طويلاً

أسعار Crew AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Crew AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ 51% من المؤسسات تستخدم حاليًا وكلاء الذكاء الاصطناعي، بينما تخطط 35% أخرى لاستخدامهم في غضون العامين المقبلين.

💡 نصيحة احترافية: لماذا تكتب تعليمات طويلة لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك بينما يمكنك فقط نطقها بصوت عالٍ؟ مع ميزة Talk to Text من ClickUp Brain MAX، يمكنك ذلك!

4. Lindy AI (الأفضل لأتمتة سير عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بدون كود)

عبر Lindy AI

تجعل Lindy أتمتة الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع من خلال السماح للشركات بإنشاء "موظفين ذكاء اصطناعي" من خلال أوصاف بسيطة باللغة الطبيعية. ما عليك سوى إخبار Lindy بما تريد القيام به، وست قوم ببناء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين يمكنهم التعامل مع كل شيء بدءًا من

ما يثير الإعجاب هو عمق التكامل: ترتبط المنصة بأكثر من 2500 تطبيق. وبهذه الطريقة، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي العمل بسلاسة عبر كامل مجموعة التقنيات الخاصة بك. تتولى Lindy كل ذلك مع الحفاظ على أمان على مستوى المؤسسات من خلال الامتثال لمعايير SOC 2 و HIPAA.

بالإضافة إلى ذلك، فهو غير مرتبط بنموذج معين، لذا يمكنك اختيار LLM الذي تريده لتشغيل وكلائك.

يمكن لعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي التعاون في سير العمل المعقد، تمامًا مثل الموظفين البشريين، مع إبقاء البشر على اطلاع للموافقة أو التصعيد. يمكنك حتى تضمين هؤلاء الوكلاء مباشرة في موقع الويب الخاص بك أو الوصول إليهم من خلال تطبيق جوال.

أفضل ميزات Lindy AI

أنشئ وكلاء مخصصين وشاركهم مع الفرق المختلفة

أتمتة سير العمل بالكامل عبر تطبيقات متعددة، من متابعة العملاء المحتملين أو إنشاء التقارير إلى جدولة الاجتماعات ودعم العملاء

أضف منطقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي ومحفزات متعددة إلى سير عملك

درب مساعدك ببساطة عن طريق إظهار كيفية إنجاز المهام، دون الحاجة إلى البرمجة

أنشئ تطبيقات جاهزة للإنتاج باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية

قيود Lindy AI

يشكو المستخدمون من محدودية البرامج التعليمية والمعرفة

قد يستغرق بدء المهام الجديدة ما يصل إلى 20 ثانية، وهو ما قد يعتبر بطيئًا بالنسبة لاحتياجات الأتمتة في الوقت الفعلي

أدوات تصحيح الأخطاء في المنصة محدودة، مما يجعل من الصعب استكشاف الأخطاء وإصلاحها بكفاءة

أسعار Lindy AI

مجاني

المزايا: 49.99 دولارًا شهريًا

الأعمال: 199.99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lindy AI

G2: 4. 9/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lindy AI؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

لقد كان Lindy AI بمثابة نقطة تحول بالنسبة لي. فهو يجعل إنشاء وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي أمرًا بسيطًا وبديهيًا وممتعًا بالفعل... ومع ذلك، هناك بعض الأمور التي أود تحسينها. أتمنى أن يكون هناك المزيد من البرامج التعليمية أو الأمثلة لمساعدة المستخدمين الجدد على الاستفادة من الإمكانات الكاملة للوكلاء. كما أن الاضطرار إلى الدفع قد يشكل عائقًا، على الرغم من أنني أعتقد أن القيمة تستحق ذلك بمجرد أن ترى ما يمكن تحقيقه.

5. Glean (الأفضل للبحث الذكي في المؤسسات)

عبر Glean

تتصدى Glean لأحد أكبر العوامل التي تقلل من إنتاجية المؤسسات: البحث اللامتناهي عن المعلومات المبعثرة عبر عشرات التطبيقات والأنظمة. لن تضطر إلى التنقل بين Gmail وSlack وJira وSalesforce والعديد من الأدوات الأخرى.

إنه يخلق تجربة بحث ذكية تفهم النظام البيئي المعرفي لشركتك بالكامل مع احترام جميع الأذونات وبروتوكولات الأمان الحالية.

يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي للمنصة الإجابة على الأسئلة المعقدة وصياغة المحتوى وحتى أتمتة سير العمل متعدد الخطوات. هل تحتاج إلى البحث عن عميل محتمل؟ أو تريد توجيه تذاكر الدعم الشائعة تلقائيًا من خلال الاستعانة بقاعدة المعرفة الخاصة بك؟ يتولى وكلاء Glean المستقلون هذه المهام المعقدة بسلاسة.

اكتشف أفضل الميزات

استفد من البحث الدلالي المتقدم باستخدام مخطط معرفي يفهم المصطلحات والمشاريع والأدوار الخاصة بالشركة

أنشئ وكلاء الذكاء الاصطناعي بسهولة باستخدام اللغة الطبيعية ونشرهم في مهام تتراوح من إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى تدريب الموظفين الجدد

اختر من بين قوالب مكتبة الوكلاء المعدة مسبقًا للبدء بسرعة

اضبط الوكلاء ليتم تنشيطهم بناءً على الجداول الزمنية أو تحديثات المحتوى أو محفزات محددة

استخدم تقنية الاستدلال الذكي لتكييف الاستجابات مع العمليات التجارية بشكل ديناميكي

أدخل الوكلاء إلى أي من تطبيقاتك المتصلة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ Glean

اكتشف القيود

نتائج البحث واسعة للغاية، ويتطلب العثور على شيء ما عدة نقرات

تحليلات غير مرنة لا يمكن تغييرها

تقدم المنصة عددًا محدودًا من قوالب سير العمل الصناعية المعدة مسبقًا، والتي قد تتطلب مزيدًا من جهود التخصيص

اكتشف الأسعار

أسعار مخصصة

اجمع التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Glean؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2:

أكثر ما يعجبني في Glean هو سهولة استخدامه في العثور على المعلومات والوصول إليها عبر جميع تطبيقات مكان العمل. فهو يوفر الوقت ويقلل من تكرار العمل ويجعل التعاون أكثر كفاءة.

🧠 حقيقة ممتعة: يتم أيضًا اختبار وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال الاكتشافات العلمية. في عام 2022، قام باحثون في جامعتي كارنيجي ميلون وميتا بتدريب وكيل على اقتراح تفاعلات كيميائية جديدة. اكتشف النظام تفاعلات لم يسبق لأي إنسان أن وثّقها من قبل، مما يدل على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدفع الأبحاث إلى مجالات غير مكتشفة.

6. Penciled (الأفضل لأتمتة المكاتب الأمامية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال العلاج الطبيعي)

عبر Penciled

تقوم Penciled بتغيير عالم جدولة مواعيد عيادات العلاج الطبيعي، حيث توفر للعيادات مساعدًا لا يكل ولا يمل في مكتب الاستقبال يعمل بالذكاء الاصطناعي.

تدير الأداة بشكل استباقي دورة الاتصال بالمرضى بأكملها. فهي تساعد في إرسال رسائل نصية للمرضى بشأن المواعيد الفائتة، والتعامل مع التذكيرات، وملء الإلغاءات من قوائم الانتظار، وحتى معالجة رسوم التأخير.

ما يميزها هو تكاملها العميق مع أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية مثل WebPT. فهي تقرأ بيانات المرضى ووثائق خطط الرعاية في الوقت الفعلي، وتفهم من يحتاج إلى تحديد موعد، ومتى، ولماذا.

عند حدوث إلغاء، يتصل Penciled على الفور بالمرضى المدرجين في قائمة الانتظار ويحجز أول من يرد، كل ذلك دون أي تدخل بشري.

أفضل الميزات المخطط لها

استخرج وتتبع خطة إتمام الرعاية عبر مقدمي الخدمات لضمان الامتثال وتحسين مسارات رعاية المرضى

حرر موظفي مكتب الاستقبال عن طريق تقليل المكالمات والرسائل النصية المتكررة، مما يتيح لهم التركيز على رعاية المرضى شخصيًا

راقب اتصالات المرضى في الوقت الفعلي، وتأكد من عدم فقدان أي رسائل، وامكّن موظفي العيادة من الإشراف على ردود الذكاء الاصطنا

القيود المحددة

يفتقر إلى الفهم الدقيق اللازم للتعامل مع المرضى

تعتمد الفعالية على التكامل السلس مع أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية (EHR)

أسعار مبدئية

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مكتوبة بالقلم الرصاص

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

7. Enhans (الأفضل لمنصات وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تركز على البيع بالتجزئة)

عبر Enhans

تعالج Enhans الفجوة بين التكنولوجيا الواعدة والتطبيق العملي في العالم الحقيقي. لقد أنشأت منصة مخصصة لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة، والتي يمكن تشغيلها في غضون سبعة أيام فقط.

يراقب النظام إجراءات المستخدمين داخل أدوات مثل البريد الإلكتروني ونظم إدارة علاقات العملاء وجداول البيانات لتعلم أنماط العمل الفردية. يمكن بعد ذلك تزويده بأهداف عالية المستوى — مثل "إعداد تقرير المبيعات الأسبوعي" أو "متابعة جميع العملاء المحتملين الجدد من الأمس" — والتي ينفذها عن طريق التنقل والتشغيل المستقل للبرامج اللازمة نيابة عن المستخدم.

يعمل الوكلاء بنشاط على تحديد التحديات وتكييف نهجهم في حل المشكلات بناءً على احتياجات المستخدمين الحقيقية والعوامل البيئية.

أفضل ميزات Enhans

اجمع وراقب بيانات السوق والعمليات التشغيلية في الوقت الفعلي تلقائيًا، مما يتيح التخصيص حسب احتياجات المستخدم

اتخذ قرارات متعددة النماذج بالاستفادة من عدة نماذج للذكاء الاصطناعي بشكل تعاوني لتحسين الأسعار والمخزون والعروض الترويجية

حوّل التفاعلات باستخدام Action Transformer ، الذي يخصص الاستجابات بناءً على سلوك المستخدم

نفذ مهام معقدة ومتعددة الخطوات من خلال تعليمات بسيطة بلغة طبيعية

تحسين القيود

يتطلب تشغيل الذكاء الاصطناعي متعدد النماذج المعقدة قدرة حاسوبية عالية

قد يكون دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات تحديًا صعبًا

قد تواجه صعوبات في المهام التي تتطلب فهمًا عميقًا للسياق أو حكمًا ذاتيًا

أسعار Enhans

أسعار مخصصة

تحسين التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ في بيئات متعددة الوكلاء مثل محاكاة لعبة الغميضة، طورت الروبوتات تعاونًا طارئًا من خلال استراتيجيات ذكية للعمل الجماعي لم يعلمها أحد بشكل صريح، مثل سد الأبواب بصناديق افتراضية لحبس خصومهم.

8. Naratix (الأفضل لأتمتة كتالوجات التجارة الإلكترونية وإثرائها)

عبر Naratix

تحول Naratix بيانات الموردين الفوضوية إلى كتالوجات منتجات نظيفة وقابلة للبيع. بدلاً من قضاء ساعات طويلة في التعامل مع أوصاف المنتجات غير الكاملة والقوائم غير المتوافقة، يمكن شركات التجارة الإلكترونية الآن تحميل بياناتها الأولية ومشاهدتها تتحول إلى كتالوجات مصقولة ومحسنة من حيث محركات البحث (SEO) بين عشية وضحاها.

يعمل الذكاء الاصطناعي على إثراء البيانات بوصفات متسقة مع العلامة التجارية، وتصنيف مناسب، ومحتوى مخصص لمختلف الأسواق مع الامتثال لمتطلبات السوق.

تتكامل المنصة بسلاسة مع الأنظمة الحالية مثل Shopify و BigCommerce و ERP دون الحاجة إلى عمليات ترحيل مكلفة.

أفضل ميزات Naratix

قم بإنشاء أوصاف المنتجات المتوافقة مع العلامة التجارية وصفحات العلامة التجارية وصفحات الفئات تلقائيًا من بيانات المنتجات بتنسيقات مثل JSON و CSV و XLX

أتمتة المراقبة المستمرة للمنافسين من حيث الأسعار واتجاهات السوق

استخدم محرك شخصية العميل لتخصيص أوصاف المنتجات والمحتوى وفقًا للخصائص الديموغرافية وتفضيلات المشترين المحددة

اكتشف الثغرات في المخزون ومخاطر زيادة المخزون لاتخاذ قرارات شراء أكثر ذكاءً

قيود Naratix

تتوفر وثائق محدودة للمبتدئين غير المعتادين على أدوات تحليل الذكاء الاصطناعي

تواجه صعوبات في وصف المنتجات بطريقة إبداعية وخيالية ومجازية للغاية

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبات في إعداد التكاملات وصيانتها

أسعار Naratix

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Naratix

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. Pixel Robotics (الأفضل في مجال الروبوتات المتنقلة المستقلة في مجال اللوجستيات الداخلية)

عبر Pixel Robotics

تدعم Pixel Robotics أتمتة المستودعات باستخدام روبوتات متنقلة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها التنقل في بيئات صناعية حقيقية.

تجمع المنصة بين الرؤية الحاسوبية المتقدمة والتوائم الرقمية والتعلم المعزز وتوطين الذكاء الاصطناعي الحاصل على براءة اختراع. وهذا يسمح للأذرع الروبوتية والروبوتات المتحركة بأداء مهام معقدة وغير متكررة مثل التقاط وفرز العناصر المتنوعة في المستودع، وتجميع المنتجات ذات الاختلافات الطفيفة، أو إجراء عمليات فحص مراقبة الجودة.

تتكيف هذه الروبوتات مع أي بيئة توضع فيها، حيث تكتشف مواقع المنصات في الوقت الفعلي، بل وتتعرف على الرافعات الشوكية وتتجنبها.

أفضل ميزات Pixel Robotics

استفد من أدوات إدارة الأسطول التي تنسق بين الروبوتات المتحركة المستقلة (AMR) ووسائل النقل اليدوية لإدارة المستودعات الهجينة وأتمتة المناطق العازلة

تصور عمليات اللوجستيات وحسنها باستخدام الاستشعار ثلاثي الأبعاد ورسم خرائط البيئة الواقعية

تكيف في الوقت الفعلي مع التغييرات في البيئة، مثل الأغراض الموضوعة في غير مكانها أو العوائق الجديدة

حقق ما يصل إلى 16 ساعة من التشغيل المستقل المستمر مع الشحن التلقائي لبطارية ليثيوم أيون وتقليل وقت التعطل إلى الحد الأدنى

قيود Pixel Robotics

لا يزال دمج بيانات أجهزة الاستشعار المتنوعة (الكاميرات، LiDAR، الرادار، إلخ) في نظام تحكم سلس يمثل تحديًا

مرونة محدودة في البيئات غير المتوقعة

أسعار Pixel Robotics

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Pixel Robotics

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: قامت OpenAI بتدريب الوكلاء في محاكاة الأيدي الروبوتية على التعامل مع أشياء مثل مكعب روبيك. تعلم الوكلاء التكيف مع أشياء مثل إصبع "مكسور" في المحاكاة، مما أظهر مرونة مذهلة في حل المشكلات.

10. LangChain (الأفضل لبناء تطبيقات وأتمتة مدعومة بتقنية LLM)

عبر LangChain

LangChain ليس منتجًا للمستخدم النهائي، بل هو إطار عمل أساسي مفتوح المصدر للمطورين لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلة.

يساعد في تحويل نماذج اللغة التجريبية إلى تطبيقات ذكية جاهزة للإنتاج. يوفر أدوات لبناء وتنسيق ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين القادرين على التعامل مع سير العمل المعقد والمتعدد الخطوات.

يسهل النهج الشامل لمولد سير عمل الذكاء الاصطناعي لتطوير التطبيقات تنسيق سير العمل وإدارة الذاكرة المتطورة وإنشاء وكلاء تعاونيين.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح بيئة التطوير البرمجي المرئية والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام للفرق إنشاء نماذج أولية سريعة وتكرار حلول الذكاء الاص

أفضل ميزات LangChain

استفد من أدوات متقدمة لتصحيح الأخطاء والمراقبة والتقييم من خلال LangSmith للحصول على رؤى عميقة حول أداء السلسلة وتحديد الأخطاء بكفاءة

زود التطبيقات بذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى للحفاظ على السياق

ادمج بسلاسة مع أكثر من 600 أداة، بما في ذلك قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (API) وخدمات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، لتوسيع قدرات سير العمل لديك دون الحاجة إلى برمجة مخصصة

نسق سير العمل المعقد والمتعدد الخطوات باستخدام لغة التعبير LangChain (LCEL)، مما يتيح التحكم الدقيق في المنطق والتنفيذ عبر مكونات الذكاء الاصطناعي والبيانات

قيود LangChain

تحتوي الوثائق على ثغرات فيما يتعلق بحالات الاستخدام المتقدمة

كإطار عمل، يتطلب استخدامه بفعالية مهارات برمجة قوية ومهارات هندسية سريعة؛ فهو ليس حلاً "بدون كود"

تتأثر جودة وموثوقية أي وكيل يتم إنشاؤه باستخدام LangChain في النهاية بقدرات LLM الأساسية المستخدمة

أسعار LangChain

المطور: ابدأ مجانًا، ثم ادفع حسب الاستخدام

بالإضافة إلى: 39 دولارًا شهريًا لكل مقعد (ثم الدفع حسب الاستخدام)

المؤسسات: أسعار مخصصة (ثم الدفع حسب الاستخدام)

تقييمات ومراجعات LangChain

G2: 4. 7/5 (35+ تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LangChain؟

من مراجعة G2:

توفر Langchain طريقة معيارية وقابلة للتوسيع للعمل مع نماذج اللغة الكبيرة. إن قدرتها على ربط نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) بالأدوات والذاكرة ومصادر البيانات الخارجية تجعلها قوية للغاية للتطبيقات الواقعية... قد يكون منحنى التعلم حادًا للمبتدئين، خاصةً أولئك الذين ليس لديهم خبرة في العمل مع نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) أو Python.

11. Enso (الأفضل كسوق ميسور التكلفة لوكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة الأعمال الصغيرة والمتوسطة)

عبر Enso

Enso هو سوق لوكلاء الذكاء الاصطناعي ومركز أتمتة مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاشتراك في الأداة للوصول إلى أكثر من 300 وكيل ذكاء اصطناعي مدرب مسبقًا في مجالات التسويق والمبيعات والإدارة والتمويل والشؤون القانونية ودعم العملاء والمزيد.

لا توجد تعقيدات في الإعداد: الوكلاء جاهزون للعمل، ويسترشدون بأفضل الممارسات في المجال، ويتكاملون مع الأدوات الحالية مثل البريد الإلكتروني وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات إدارة المشاريع. تحصل الشركات على أتمتة شاملة دون الحاجة إلى خبرة تقنية.

أفضل ميزات Enso

إدارة إنشاء محتوى متسق مع العلامة التجارية ومخصص في الوقت الفعلي

قم بتوسيع نطاق العمليات التجارية بسهولة باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بالصناعة التي تغطي أكثر من 70 صناعة

قم بتقييم وتحسين سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال التوسع المستمر والشراكات، بما في ذلك التكامل مع LangChain

استبدل العديد من العاملين المستقلين والعمالة اليدوية بوكلاء الذكاء الاصطناعي الموثوق بهم الذين يقدمون دعمًا تجاريًا عالي الجودة باستمرار

قيود Enso

أبلغ المستخدمون عن مواجهة صعوبات فنية

حدود الاستخدام مثل تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي الفرديين حتى 10 مرات في اليوم لكل مستخدم

أسعار Enso

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Enso

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ يقول ما يقرب من 9 من كل 10 مديرين تنفيذيين إنهم سيزيدون ميزانياتهم المخصصة للذكاء الاصطناعي هذا العام بسبب الذكاء الاصطناعي الوكيل. ويخطط أكثر من ربعهم لزيادة بنسبة 26٪ أو أكثر، مما يدل على أن الشركات تستعد لاعتماد هذا التكنولوجيا على نطاق واسع وطموح.

الاتجاهات الرئيسية في سوق الذكاء الاصطناعي الوكيلة

يشهد سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي العالمي نمواً هائلاً. ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 50.31 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 45.8٪. وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الأتمتة والتقدم في معالجة اللغة الطبيعية وزيادة الحاجة إلى تجارب عملاء مخصصة.

تعكس اتجاهات التمويل هذا الزخم. جمعت الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.8 مليار دولار من رأس المال الاستثماري، ويتوقع المحللون أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات هذا العام 6.7 مليار دولار.

برزت أوروبا كمركز نشط، حيث جمعت أكثر من مليار يورو من خلال 65 صفقة في الربع الأول، متجاوزة إجمالي العام الماضي. يؤكد هذا التدفق الرأسمالي ثقة المستثمرين في أن الشركات الناشئة تقود عملية تحويل الذكاء الاصطناعي من مساعدين سلبيين إلى زملاء مستقلين قادرين على تنفيذ مهام متعددة الخطوات بأقل تدخل بشري.

كما أن اعتماد هذه الأنظمة قوي بنفس القدر في جانب المؤسسات. ولكن الملفت للنظر هو أن اعتماد هذه الأنظمة لا يقتصر على الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا في المقام الأول. فالشركات المتوسطة الحجم في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المالية والقانونية تعمل أيضًا على دمج هذه الوكالات لأتمتة الامتثال ودعم العملاء والعمليات التشغيلية.

في الوقت نفسه، أدى الصعود السريع للذكاء الاصطناعي الوكيل إلى ظهور تحديات جديدة. يأتي الأمن والموثوقية في مقدمة هذه التحديات، وهو ما أبرزته شركة Noma Security من خلال جمعها مؤخرًا 100 مليون دولار لحماية الأنظمة المستقلة من الأخطاء أو الاستخدام الضار.

وهذا يشير إلى أنه في الوقت الذي يشهد فيه السوق توسعًا سريعًا، فإن النجاح المستدام سيعتمد على التنفيذ العملي والثقة والقيمة التجارية الملموسة.

التحديات والمخاطر في اعتماد وكلاء الذكاء الاصطناعي

الآن، دعونا نلقي نظرة على بعض مشاكل استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي والاستراتيجيات للتخفيف منها:

التحدي أو المخاطرة الحل أمن البيانات والخصوصية قم بتنفيذ تشفير شامل، وضوابط وصول قوية، وعمليات تدقيق الامتثال، وإجراءات معالجة البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي التحيز والإنصاف والتمييز ضمان التنوع في بيانات التدريب، ووضع مقاييس للإنصاف، واختبار التحيز الخوارزمي بانتظام الامتثال التنظيمي ابق على اطلاع على القوانين (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات)، وقم بإجراء عمليات تدقيق منتظمة، وصمم سير عمل متوافق مع الذكاء الاصطناعي منذ البداية الموثوقية التشغيلية قم بإعداد حلقات مراقبة، ومراقبة مستمرة، وآليات احتياطية، وتعيين مالكين تشغيليين لسلوك الوكلاء وضع النماذج ومعالجتها قم بتأمين خطوط الإنتاج النموذجية، ومراقبة الأنشطة العدائية، وإجراء فحوصات للكشف عن نقاط الضعف، والحد من التعرض للبيانات غير الموثوقة سلوك غير متوقع أو ضار استخدم أنظمة الحماية التي تعتمد على تدخل الإنسان في القرارات الحاسمة، واختبر استجابات الوكلاء في بيئات ديناميكية، وقلل من الاستقلالية التكامل مع الأنظمة القديمة استثمر في البرامج الوسيطة وطبقات واجهة برمجة التطبيقات وخطط الترحيل المرحلية؛ أعط الأولوية للتشغيل البيني تقييد الموردين فضل المعايير المفتوحة والبنى المعيارية، واحتفظ بخيار تغيير الموردين أو المنصات الإفراط في التحسين أو عدم توافق الأهداف قم بمراجعة وتحديث أهداف الوكلاء بشكل دوري، واختبر مدى توافقها، وأشرك أصحاب المصلحة في معايير التحسين التكلفة المستمرة وعبء الصيانة ضع ميزانية لإعادة التدريب المستمر والتحديثات والامتثال للمتطلبات المتطورة؛ وأتمتة مهام الصيانة حيثما أمكن ذلك

التوقعات المستقبلية لوكلاء الذكاء الاصطناعي

تنتقل وكالات الذكاء الاصطناعي بثبات من التجارب المتخصصة إلى أدوات الأعمال السائدة، مما يعيد تشكيل طريقة إنجاز العمل في مختلف الصناعات.

يتوقع المحللون أن ينمو السوق بمعدل سنوي يزيد عن 45٪، حيث تخطط جميع الشركات تقريبًا لزيادة اعتماد هذه الأنظمة خلال الـ 12 شهرًا القادمة. ويُعزى هذا الزخم إلى مجموعة من المكاسب العملية، مثل زيادة الإنتاجية وتقليل الأعمال اليدوية، والوعد بتحقيق تعاون أكثر استقلالية بين البشر والأنظمة.

فيما يلي بعض الاتجاهات التي تحدد المستقبل:

سير العمل المستقل: يتطور الوكلاء من "مساعدين" إلى أنظمة يمكنها تحديد المشكلات وتصميم الحلول يتطور الوكلاء من "مساعدين" إلى أنظمة يمكنها تحديد المشكلات وتصميم الحلول والعمل عبر النظم البيئية الرقمية بأكملها

التشغيل الآلي الفائق: يساعد الربط بين RPA والتحليلات والتعلم الآلي الوكلاء على دفع عجلة يساعد الربط بين RPA والتحليلات والتعلم الآلي الوكلاء على دفع عجلة التحول الشامل للأعمال

الذكاء الاصطناعي المتطور: توقع أن يقوم الوكلاء بمعالجة البيانات محليًا لاتخاذ قرارات أسرع في الوقت الفعلي، خاصة في مجالات اللوجستيات والتجزئة والتصنيع

🔍 هل تعلم؟ 58٪ من الشركات تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث والتلخيص، بينما 53. 5٪ تعتمد عليهم في مهام الإنتاجية الشخصية مثل جدولة المواعيد وصياغة رسائل البريد الإلكتروني.

